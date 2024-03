TT Biden sẽ đọc Thông điệp Liên bang đêm nay, thứ Năm 7/3/2024. Nội dung dự kiến sẽ có tăng thuế tỷ phú, giảm thuế cho gia đình lương dưới 400.000 USD/năm, kêu gọi giữ viện trợ Ukraine, Đài Loan, và sẽ chiêu dụ cử tri của bà Nikki Haley. Cảnh sát Tu Tran và vợ là bà Cuu Nguyen là khách mời tham dự sự kiện này.

- Hà Nội: 1 cô lái xe hơi, nồng độ cồn cao, đụng chàng trai lái xe máy, chửi mắng chàng trai, dọa đánh chàng trai, tự nhận là cháu của Tô Lâm Bộ Trưởng Bộ Công an

- Một thuyền viên Việt chết khi tàu chở hàng trúng tên lửa tại Biển Đỏ.

- Mỹ bắt, truy tố 1 kỹ sư hãng Google trộm bí mật trí tuệ nhân tạo AI, đưa về TQ mở 2 công ty

- TT Biden đọc Thông điệp Liên bang đêm nay, thứ Năm 7/3/2024, mời Đệ nhất phu nhân Ukraine tham dự nhưng bà Zelenska không đi được, mời khách có cảnh sát Tú Trần và vợ

- Mỹ áp lực Nhật và Hoà Lan để siết công nghệ TQ

- TT Biden: ​​sẽ công bố tăng thuế đối với các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, sẽ giảm thuế cho người lương dưới 400.000 USD/năm

- Biden tìm cách thu hút cử tri của Nikki Haley

- San Diego: tặng Đại Học SD 5 triệu đô, anh em gốc Hoa ghi tên vợ chồng da đen 1 trung tâm để trả ơn được thuê nhà hồi thế kỷ trước

- Trump than thở đóng thuế 300 triệu USD, nhiều quá, nhưng các bản tin NY Times nói Trump trốn thuế liên tục

- Walmart: các đơn đặt hàng vào lúc 6 giờ sáng sẽ nhận hàng tận nhà 1 giờ sau

- Lễ trao giải điện ảnh Oscars: từ 3 giờ chiều Chủ Nhật 10/3

- Tỷ phú Elon Musk: sẽ không đóng góp cho các chiến dịch tranh cử của Biden và Trump

- Iran: nổ nhà máy lọc dầu Bandar Abbas, cháy, nhiều người chết và bị thương.

- Israel từ chối đề xuất ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza do Hamas đưa ra

- Ngoại trưởng TQ: ủng hộ ý tưởng nhà nước Palestine trở thành quốc gia thành viên chính thức LHQ

- Gaza: quân Israel dội bom từ 7/10/2023, 30.800 người Palestine chết, 72.298 người bị thương.

- Israel định ngày 15/3 là hạn chót để Nam Lebanon trục xuất lực lượng Hezbollah, nếu không sẽ chiến tranh lớn

- Bạch Ốc tìm danh sách đầy đủ các loại vũ khí sẽ tới Israel

- Nhà máy của Tesla gần Berlin (Đức) sẽ còn tê liệt nhiều ngày sau khi bị phá hoại, đốt xưởng

- LHQ: năm 2023 là năm nguy hiểm nhất với người di cư, ít nhất 8.565 người đã chết trên các tuyến di cư toàn cầu, tăng 20% so với 2022.

- Dân chủ Hạ viện điều tra về SpaceX của tỷ phú Elon Musk vụ lính Nga ở Crimea nối mạng Starlink

- Na Uy bơm 140 triệu euro giúp đạn pháo cho Ukraine

- Chỉ còn vài giờ để xin miễn phí các bộ xét nghiệm COVID-19 gửi về tận nhà miễn phí

- Đi bộ càng nhiều, thì nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim càng thấp

- Quận San Bernadino: giáo viên trường tiểu học Chino, đánh 1 học sinh, bị bắt

- Quận Los Angeles: Ông mập, mắc kẹt sau bức tường gạch, được cảnh sát đục tường cứu, nghi là chui vào trộm

- Quận Cam: 1 người có vẻ say, gây rối, bị cảnh sát bắn đạn nhựa, tắt thở

- Nebraska: cảnh sát Tú Trần và vợ Cửu Nguyễn được mời vào Quốc Hội dự Thông Điệp Liên Bang.

- Bắc California: Long Nguyễn bị kết án 30 tháng tù vì lừa gạt ít nhất 20 người nhiều triệu đô la.

- Nam California: một ngày sau khi gây ra án mạng, bỏ trốn, Brandon Nguyễn bị bắt ở phi trường LAX

- HỎI 1: Chủ Nhật sắp tới sẽ đổi giờ, hơn 1/2 dân Canada nói sẽ trằn trọc cả tuần lễ mới quen? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vì da màu ở xóm nghè, khói bụi ô nhiễm làm hen suyễn gấp 8 lần ở trẻ em da màu, làm chết gấp 1.3% ở dân da màu hơn là da trắng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/3/2024) ⚪ ---- Bạn lên mạng đặt mua, một giờ đồng hồ sau, hàng sẽ tới tay bạn. Đó là lời hứa của Walmart... Walmart Inc. nói với báo Axios hôm thứ Năm rằng họ đang triển khai dịch vụ giao hàng theo yêu cầu vào sáng sớm. Điều này có nghĩa là các đơn đặt hàng vào lúc 6 giờ sáng (at 6 am) sẽ được giao trong thời gian một giờ.

Tom Ward, phó chủ tịch điều hành Walmart Hoa Kỳ, nêu chi tiết rằng tất cả các đơn đặt hàng sẽ có phí chuyển phát nhanh là 10 USD, trong khi phí giao hàng cơ bản sẽ áp dụng cho những người tiêu dùng không phải là thành viên của Walmart+. Ward khẳng định: “Kỳ vọng của mọi người không ngừng tăng lên và chúng tôi muốn đáp ứng nhu cầu của họ. Họ muốn có nhiều tốc độ hơn, nhiều lựa chọn hơn và thuận tiện hơn”.

⚪ ---- Vài ngày nữa là lễ trao giải điện ảnh Oscars, sự kiện sẽ thu hút nhiều người xem và quan tâm nhất trước khi trả lại những ồn ào cho bầu cử 2024. Vào lúc rạng sáng Chủ Nhật ngày 10/3/2024, bạn sẽ phải đổi giờ (vặn đồng hồ thêm 1 giờ) và vào buổi chiều, lúc 4 giờ chiều giờ California, bạn nên mở TV ra xem Giải Oscars lần thứ 96. Trước đó, bạn cũng có thể xem về giải Oscar trên Oscar.com, Oscars.org hoặc trên Instagram, YouTube, TikTok và Facebook của Academy Awards để tìm hiểu thêm về các đề cử và chương trình năm nay!

Thảm đỏ đã được trải ra cho lễ trao giải Oscar và năm nay nó thực sự có màu đỏ. Năm ngoái, Lễ trao giải Oscar đã phá vỡ truyền thống đã có từ năm 1961 khi sử dụng tấm thảm màu sâm panh bên ngoài Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Tờ New York Times đưa tin rằng sự thay đổi năm ngoái là một phần trong xu hướng trải thảm đầy màu sắc tại các sự kiện giải trí lớn, trong đó có thảm hồng cho buổi ra mắt thế giới của Barbie vào tháng 7 năm ngoái. Năm nay, tấm thảm một lần nữa mang sắc thái mang tên Academy Red.

Các nhà sản xuất cho biết họ tin tưởng rằng những bộ phim thành công lớn như Barbie và Oppenheimer sẽ giúp Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 trở thành một chương trình tuyệt vời, theo AP đưa tin. Katy Mullan, một nhà sản xuất điều hành, cho biết sẽ có "sự giải trí, nhiều điều bất ngờ." Cô cho biết các nhà sản xuất hy vọng mọi người sẽ nhớ rằng năm nay chương trình bắt đầu sớm hơn một giờ so với thường lệ, lúc 7 giờ tối theo giờ miền Đông (tức 3 giờ chiều giờ California) vào Chủ nhật.

⚪ ---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang gây áp lực lên Nhật Bản và Hoà Lan để thắt chặt kiểm soát xuất cảng công nghệ sang Trung Quốc. Chính quyền Biden đang nhắm mục tiêu bán thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn sau khi Mỹ cấm xuất cảng chip sang Trung Quốc vào năm 2019.

Theo báo cáo, Mỹ đang thúc đẩy Nhật Bản và Hoà Lan "thu hẹp những khoảng trống trong chế độ hiện tại" nhưng một người quen thuộc với vấn đề này nói thêm rằng "các quốc gia vẫn bị chia rẽ về nhữcảngkhẩu của mình sang Trung Quốc, mặc dù một nguồn tin cho biết biện pháp này sẽ "ảnh hưởng đến các nhà sản xuất công cụ và linh kiện nhỏ hơn", vốn "được coi là xương sống của nền kinh tế Nam Hàn".

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến ​​sẽ công bố tăng thuế đối với các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối thứ Năm, theo Bạch Ốc cho biết. Theo đề xuất được phác thảo, thuế suất doanh nghiệp sẽ được tăng lên 28% trong khi đảm bảo rằng các công ty tỷ đô phải trả ít nhất 21% thu nhập của họ bằng thuế.

Tổng thống cũng sẽ đề xuất từ chối việc giảm thuế doanh nghiệp đối với các khoản tiền thưởng trị giá nhiều triệu đô la cho giám đốc điều hành, con số này trung bình cao hơn 300 lần so với mức lương trung bình của một công nhân vào năm 2022. Do đó, Biden sẽ đề xuất thu hồi các khoản khấu trừ thuế đối với các công ty trả trên 1 triệu đô la cho bất kỳ nhân viên nào. Ngoài ra, kế hoạch thuế của Biden có ý định "làm cho những người Mỹ giàu có nhất phải trả phần công bằng của họ" bằng cách yêu cầu các tỷ phú phải trả thuế tối thiểu 25% thu nhập của họ, đặc biệt nhắm vào những cá nhân có tài sản trên 100 triệu USD.

Biden cũng sẽ hỗ trợ gia hạn cắt giảm thuế cho các gia đình có thu nhập dưới 400.000 USD mỗi năm và sẽ đưa ra kế hoạch giảm thuế cho các gia đình lao động và tầng lớp trung lưu, lên tới 765 tỷ USD trong thập niên tới.

⚪ ---- Báo The Hill đưa tin, ban vận động tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ cố gắng thu hút các cử tri của cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley sau khi Haley đã rời khỏi cuộc đua giành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo bản ghi nhớ của người đứng đầu ban vận động tranh cử của Biden, Michael Tyler và được báo The Hill nhìn thấy, Trump "không tìm kiếm cử tri của Haley, Trump đang xua đuổi họ đi. Một ứng cử viên tổng thống chiến thắng sẽ tìm cách xây dựng những cây cầu và mở rộng ra ngoài căn cứ của họ — để thu hút những cử tri quan trọng ở ngoại ô, độc lập và ôn hòa quyết định cuộc bầu cử. Không phải Trump. Trump đã dành cả buổi sáng Thứ Tư để chế nhạo Haley và các cử tri của bà Haley, sau khi bà Haley rút lui khỏi cuộc đua," Tyler viết.

Tyler kết luận: “Các cử tri sẽ quyết định cuộc bầu cử này đã từ chối Trump và các ứng cử viên của Trump vào các năm 2020, 2022, 2023 và bây giờ là 2024.” Tyler kết luận, “giọng điệu gây chia rẽ và chương trình nghị sự cực đoan của Dự án 2025 của Trump nhằm cấm phá thai, hạn chế kiểm soát sinh sản, hủy bỏ Đạo luật ACA (bảo hiểm y tế giá rẻ = ObamaCare) và đưa đất nước chúng ta thụt lùi."

⚪ ---- Đảng Dân chủ Hạ viện đã quyết định mở một cuộc điều tra về SpaceX của tỷ phú Elon Musk để xác định xem liệu công ty có thực hiện đủ biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn cáo buộc mua lại trái phép các thiết bị đầu nối Starlink của Nga hay không, Báo Washington Post đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn bức thư được quan sát do Dân biểu Đảng Dân chủ Robert Garcia (California) soạn thảo và Dân Biểu Jamie Raskin (Maryland).

Các nhà lập pháp lưu ý trong thư rằng việc Moscow sử dụng dịch vụ Starlink được cho là thể hiện một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với cả Ukraine và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Cụ thể, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng mạng Starlink đã hoạt động ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine trong "một thời gian dài", nhấn mạnh rằng các công ty tư nhân Nga cũng như các đơn vị quân đội Nga đã tìm cách mua các thiết bị đầu nối từ các bên trung gian. Trước đó, Musk đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng công ty của ông đã bán dịch vụ này cho Moscow, trong khi Điện Kremlin cũng bác bỏ các cáo buộc này.

⚪ ---- Na Uy sẽ phân bổ 1,6 tỷ kroner Na Uy (~ 140 triệu euro) để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine, theo Thủ tướng nước này Jonas Gahr Stoere nói với NTB hôm thứ Năm. Thủ tướng tiết lộ rằng động thái này diễn ra phối hợp với sáng kiến của Cộng hòa Czech nhằm cung cấp tới một triệu quả đạn pháo 155 mm, cỡ đạn tiêu chuẩn NATO và các loại đạn pháo khác cho Ukraine.

Đầu tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định tham gia kế hoạch mua sắm đạn dược của Praha. Tổng thống Czech Petr Pavel tiết lộ trong Hội nghị An ninh Munich vào tháng trước rằng nước ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để mua 800.000 đơn vị đạn pháo nhằm chuyển đến Ukraine.

⚪ ---- Quận San Diego: Lòng tốt của một cặp vợ chồng da đen dành cho một gia đình người Mỹ gốc Hoa cách đây 85 năm đang được đền đáp dưới hình thức tặng từ thiện 5 triệu đô la cho sinh viên đại học. NBC News đưa tin rằng Emma và Gus Thompson đã cho phép gia đình Dong thuê căn nhà ở Coronado, California của họ vào thời điểm luật nhà ở còn phân biệt chủng tộc, thời còn cấm người gốc Á mua nhà. Cuối cùng, gia đình Dong đã mua được bất động sản trị giá 8 triệu USD và sắp được bán.

Hai anh em nhà Dong dự định hiến tặng phần của hai anh em (Ron và Lloyd Dong Jr.) cho Trung tâm Nguồn lực dành cho người da đen (Black Resource Center) của Đại học tiểu bang San Diego (San Diego State University) để giúp sinh viên da đen trang trải tiền học đại học. Ron Dong, 86 tuổi, nói với NBC: “Đó chính xác là những gì phù hợp. Lloyd Dong Jr. cho biết sự thành công của gia đình phần lớn là nhờ gia đình Thompson và sự sẵn lòng giúp đỡ một cộng đồng bị thiệt thòi khác của họ. Ông nói: “Không có họ, chúng tôi sẽ không có được nền giáo dục và mọi thứ khác”. Ngoài món quà, gia đình Dong đang tìm cách đặt trung tâm để mang tên gia đình Thompsons.

⚪ ---- Một cựu kỹ sư nhu liệu (phần mềm) của Google đã bị truy tố tội đánh cắp bí mật liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của công ty để hỗ trợ hai công ty ở Trung Quốc, theo cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang ở California đưa ra hôm thứ Ba. Bản cáo trạng mà hãng thông tấn AP có được, buộc tội Linwei Ding, một công dân Trung Quốc 38 tuổi, với 4 tội danh trộm bí mật thương mại. Theo AP, mỗi tội danh có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Ding, người được Google thuê vào năm 2019, đã bắt đầu đưa thông tin bí mật về siêu máy tính của Google và quy trình học máy của chúng vào tài khoản Google Cloud của anh ấy hai năm trước. Vài tuần sau, anh bắt đầu làm việc với hai công ty khởi nghiệp công nghệ AI ở Trung Quốc. Các công tố viên viết rằng anh đã từ chức ở Google vào cuối tháng 12/2023 mà không hề tiết lộ lợi ích của mình ở nước ngoài.

Tuy nhiên, vài ngày sau, các quan chức của Google được biết Ding đã tham dự một hội nghị nhà đầu tư ở Bắc Kinh với tư cách là Giám đốc điều hành của một trong những công ty. Người phát ngôn của công ty Google nói với The Daily Beast rằng họ đã chuyển vụ này cho cơ quan thực thi pháp luật sau khi một cuộc điều tra nội bộ cho thấy một nhân viên “cấp dưới” tự mình hành động đã “trộm nhiều tài liệu”.

⚪ ---- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc họp báo trong hai phiên họp hôm thứ Năm rằng TQ ủng hộ ý tưởng nhà nước Palestine trở thành quốc gia thành viên chính thức của Liên hiệpp quốc. Wang tuyên bố rằng việc không chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza là một "thảm kịch đối với nhân loại và là sự ô nhục đối với nền văn minh", đồng thời nói thêm rằng không có lý do biện minh nào cho việc kéo dài xung đột ở Gaza.

Ông nhấn mạnh rằng TQ “sẽ kiên quyết theo đuổi giải pháp hai nhà nước”. Ông Vương cũng nhận xét về sự hợp tác giữa TQ và Nga, nhấn mạnh rằng hai nước đã tạo ra một "mô hình mới cho quan hệ các nước lớn hoàn toàn khác với thời kỳ Chiến tranh Lạnh cũ". Ông tiếp tục nói rằng việc TQ kiên quyết duy trì và phát triển quan hệ với Nga là "sự lựa chọn chiến lược dựa trên lợi ích cơ bản của hai quốc gia".

⚪ ---- Truyền thông nhà nước Iran IRNA hôm thứ Năm đưa tin, có một vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bandar Abbas của Iran, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Trung Đông, khiến nhiều người chếtg và bị thương. Theo IRNA, lò của nhà máy lọc dầu bốc cháy vào khoảng giữa trưa, giờ địa phương. Không có thêm thông tin chi tiết có sẵn vào lúc này. Trở lại tháng 9/2023, một vụ nổ xảy ra tại cùng một nhà máy lọc dầu đã khiến một người chết và 4 người bị thương.

⚪ ---- Bạch Ốc đã gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao và Pentagon để cung cấp danh sách đầy đủ các loại vũ khí sẽ tới Israel trong những tuần tới, Axios đưa tin hôm thứ Năm dẫn lời bốn quan chức Hoa Kỳ. Theo các quan chức, điều này không hề báo hiệu khả năng đình chỉ chuyển giao vũ khí cho đồng minh của Washington và chỉ là một hành động thông thường. Một trong những quan chức nói thêm rằng Bạch Ốc cũng muốn xác nhận xem danh sách này có phù hợp với ưu tiên hỗ trợ quân sự mà Israel yêu cầu trước đó hay không. Các quan chức nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn chưa có kế hoạch đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với viện trợ quân sự mà Mỹ đang gửi tới Israel.

⚪ ---- Israel đã từ chối đề xuất ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza do Hamas đưa ra, theo Al Jazeera đưa tin hôm thứ Năm. Hamas đã đưa ra các điều kiện vào đầu tuần này để đáp lại các điều khoản do các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra. Nhóm Palestine sau đó cáo buộc Israel "né tránh" đề xuất của mình.

Bản tin dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất ở Cairo đã kết thúc không thành công do Israel "từ chối yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn của Hamas, việc quân đội rút khỏi Dải Gaza và sự trở lại của những người di tản vô điều kiện".

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Năm cho biết số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 30.800 người. Và số người bị thương kể từ ngày 7/10 hiện ở mức 72.298. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, giết 83 người Palestine và khiến 142 người bị thương.

⚪ ---- Israel định ngày 15/3 là hạn chót để đạt thỏa thuận ngoại giao nhằm trục xuất lực lượng Hezbollah khỏi miền nam Lebanon, theo báo Lebanon Al-Akhbar đưa tin hôm thứ Năm. Nếu không thể đạt được thỏa thuận trước ngày đó, Israel sẽ sẵn sàng biến các cuộc giao tranh biên giới hiện tại thành một cuộc chiến lớn. Thỏa thuận tiềm năng cũng có thể yêu cầu triển khai quân đội Lebanon tới miền nam Lebanon, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh an ninh của khu vực.

Tờ báo có liên kết với nhóm được Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố rằng châu Âu dường như đang đồng tình với lập trường cứng rắn của Israel đối với Lebanon, coi ngày 15/3 là hạn chót cho các nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận ngừng bắn Ramadan. Các nỗ lực ngoại giao của châu Âu và Mỹ hội tụ vào sự cần thiết phải có lệnh ngừng bắn toàn diện bao trùm cả Gaza và Lebanon.

⚪ ---- Tổng thống Biden đọc Thông điệp Liên bang vào đêm nay, tối thứ Năm 7/3/2024, và đã có một số diễn biến đáng chú ý liên quan đến danh sách khách mời: Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã từ chối lời mời của Bạch Ốc với lý do xung đột về lịch trình. Theo tờ Washington Post, kế hoạch là để cô ngồi với Jill Biden và Yulia Navalnaya, góa phụ của Alexei Navalny. Tuy nhiên, báo WP nói thêm rằng lý do thực sự khiến Zelenska từ chối là vì sự gần gũi tiềm tàng của Navalnaya "gây khó chịu" với người dân Ukraine.

Có vẻ như nhiều năm trước, khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine năm 2014, ông Navalny đã ủng hộ hành động Putin sáp nhập Crimea vào Nga. Quan điểm của ông đã thay đổi kể từ đó, nhưng sự thù địch dường như vẫn còn đọng lại.

Nebraska: cảnh sát gốc Việt và vợ được mời dự Thông Điệp Liên Bang

Long Nguyễn

Brandon Nguyễn

TIN VN. Một thuyền viên Việt Nam thiệt mạng khi tàu chở hàng trúng tên lửa tại Biển Đỏ.

TIN VN. Nữ tài xế lái xe hơi, vi phạm nồng độ cồn, đụng chàng trai lái xe gắn máy, chửi mắng chàng trai, dọa đánh chàng trai, tự nhận là cháu của Tướng Tô Lâm Bộ Trưởng Bộ Công an.

Nhưng Zelenska không cần phải lo lắng. Quả phụ Navalnaya cũng từ chối với lý do mệt mỏi. Tuy nhiên, lời mời đã gây ra một số tranh cãi ở Ukraine. Nhà lập pháp Ukraine Iryna Gerashchenko viết trên mạng xã hội, theo Politico: “Thế giới ngoan cố muốn đặt người Ukraine và người Nga cạnh nhau, ngụ ý rằng họ nói rằng cả hai đều đang phải chịu đựng chủ nghĩa độc tài của Putin. Nhưng bi kịch của gia đình Navalny không bằng nạn diệt chủng của người dân Ukraine.”⚪ ---- Trump than thở đóng thuế nhiều quá, bất kể các bản tin cho biết Trump đã trốn thuế hơn một thập niên. Cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng một bài báo trên tờ New York Daily News về một công nhân tàu điện ngầm bị đâm vào cổ để than thở về hoàn cảnh của một nạn nhân bi thảm: chính ông, một người đóng thuế đã phải nộp thuế 300 triệu USD.Người công nhân tàu điện ngầm được cho là sẽ sống sót sau vết thương, điều này có thể giải thích tại sao Trump cảm thấy mình là người New York đáng thương hại. Nhưng tờ New York Times đã đưa tin vào năm 2022, sau nhiều năm Trump từ chối nộp tờ khai thuế, rằng ông đã trả 1,1 triệu USD trong ba năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, nhưng chỉ trả có 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm 2017 và Trump không trả xu thuế nào vào năm 2020. .Báo NY Times cũng đưa tin rằng Trump dường như đã từ bỏ lời hứa quyên góp 400.000 USD tiền lương tổng thống của mình cho tổ chức từ thiện: “Trong ba năm đầu tiên nắm quyền, ông Trump cho biết ông đã quyên góp tiền lương của mình hàng quý. Nhưng vào năm 2020, năm cuối cùng tại vị của ông, các tài liệu cho thấy ông Trump đã báo cáo 0 USD tiền quyên góp từ thiện.”Con số 300 triệu USD xuất hiện trong một báo cáo khác của New York Times về tài chính của Trump, báo cáo này từ năm 2020, nhưng dưới dạng các khoản vay sắp đến hạn. Bản tin năm 2020 lưu ý: “Doanh thu của Trump từ 'The Apprentice' và từ các hợp đồng cấp phép đang cạn kiệt, và vài năm trước, Trump đã bán gần như tất cả số cổ phiếu mà giờ đây có thể giúp Trump bù đắp cho những tài sản đang gặp khó khăn của mình. Và trong vòng 4 năm tới, hơn 300 triệu USD tiền vay – nghĩa vụ mà cá nhân Trump phải chịu trách nhiệm – sẽ đến hạn.”Con số này lại xuất hiện trong báo cáo năm 2022 của Axios về khoản lỗ của Trump, như được tiết lộ trong tờ khai thuế được công bố: “Trong hơn 6 năm, công ty mẹ chính của Trump, được gọi là DJT Holdings LLC, đã báo cáo lỗ tổng cộng hơn 313 triệu USD. Trong một tuyên bố được đăng lên Truth Social, cựu tổng thống cho rằng việc công bố tiền lãi của mình là có động cơ chính trị.” Tuyệt vời: trốn thuế nhưng vẫn nói là nộp thuế...⚪ ---- Tỷ phú và Giám đốc điều hành của Tesla Inc. Elon Musk đã thông báo hôm thứ Tư trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng ông sẽ không đóng góp cho các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden hoặc cựu Tổng thống Donald Trump.Ông nói: “Nói rõ hơn, tôi sẽ không quyên tiền cho bất kỳ ứng cử viên nào cho chức Tổng thống Mỹ”. Tất cả điều này xảy ra sau khi có thông tin cho rằng Trump được cho là đã gặp Musk và các nhà tài trợ khác vào cuối tuần trong nỗ lực có thêm nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.⚪ ---- Thông tấn Đức Bild đưa tin hôm thứ Tư rằng nhà máy của Tesla gần Berlin sẽ không có điện cho đến cuối tuần sau sau vụ tấn công đốt phá một tháp điện làm gián đoạn hoạt động. Mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đã dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động kéo dài, theo lời một phát ngôn viên của công ty. Hãng sản xuất xe điện dự đoán tác động tài chính sẽ vượt quá hàng trăm triệu euro, dự báo sẽ còn tăng lên khi việc sửa chữa tiếp tục.Vụ đốt phá nhà máy Tesla, được tuyên bố bởi Tập đoàn Volcano Group cực đoan cánh tả, không chỉ khiến hoạt động sản xuất của Tesla bị đình trệ mà còn gây mất điện cho hàng chục ngàn cư dân khu vực. Cảnh sát Đức đang điều tra vụ tấn công.⚪ ---- Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (U.N.'s International Organization for Migration) cho biết hôm thứ Tư năm 2023 là năm nguy hiểm nhất được ghi nhận đối với người di cư. Theo dữ liệu từ Dự án Người di cư mất tích (Missing Migrants Project) của IOM, ít nhất 8.565 người đã chết trên các tuyến di cư toàn cầu vào năm 2023, tăng 20% so với năm 2022.Tuyến đường di cư nguy hiểm nhất là qua Địa Trung Hải, nơi có ít nhất 3.129 người chết hoặc mất tích vào năm 2023, mức cao nhất ở khu vực đó kể từ năm 2017. Ở châu Á, 2.138 người di cư đã chết vào năm 2023, trong đó có hàng trăm người tị nạn Afghanistan và Rohingya đang cố gắng trốn thoát khỏi quê hương của họ. Theo dữ liệu của IOM, hầu hết trong số 1.866 ca tử vong ở châu Phi xảy ra ở sa mạc Shara và tuyến đường biển tới quần đảo Canary.⚪ ---- Các quan chức y tế Hoa Kỳ thông báo rằng người Mỹ sẽ không thể yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí sau thứ Sáu 8/3/2024. Các hộ gia đình trên khắp đất nước đã có thể đặt hàng bốn xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí thông qua COVID.gov. kể từ tháng 11. Theo Cục Quản lý Chuẩn bị và Ứng phó Chiến lược, một bộ phận của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, tất cả các đơn đặt hàng vào hoặc trước thứ Sáu được thực hiện ở:sẽ ngưng. Do vậy, khi bạn đọc tin này, bạn chỉ còn vài giờ đồng hồ để nhận miễn phí các bộ xét nghiệm.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy một người càng có thể thực hiện nhiều bước trong ngày thì nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim càng thấp, bất kể họ có lười biếng đến mức nào. Các nhà nghiên cứu cho biết số bước tối ưu hàng ngày để cải thiện sức khỏe là từ 9.000 đến 10.000. Lượng đi bộ đó làm giảm nguy cơ tử vong xuống 39% và nguy cơ mắc bệnh tim xuống 21%. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy một nửa lợi ích đó đạt được chỉ với một nửa nỗ lực, vào khoảng 4.000 đến 4.500 bước mỗi ngày.⚪ ---- Quận San Bernadino: Một giáo viên trường tiểu học Chino đã bị bắt và bị bắt vì bị cáo buộc đánh một học sinh trong lớp học vào đầu tuần này. Chuyện xảy ra ở Trường tiểu học EJ Marshall ở khu 12000 của Đại lộ Telephone Avenue về vụ tấn công bị cáo buộc hôm thứ Hai, thành phố Chino cho biết trong một bản tin.“Vụ này liên quan đến một giáo viên, được xác định là Ray Crummitt, cư dân 62 tuổi ở West Covina, người được cho là đã hành hung một học sinh trong lớp học,” thành phố cho biết trong thông cáo. Cảnh sát Chino đã bắt Crummitt, đưa vào Trung tâm giam giữ West Valley. Thầy đã bị Học khu Thống nhất Chino Valley cho nghỉ phép hành chính. Không có thêm chi tiết nào vụ thầy đánh học trò này.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt sau khi mắc kẹt sau bức tường gạch bên trong 1 tòa nhà ở trung tâm thành phố Los Angeles hôm thứ Tư. Vụ này được báo cáo tại dãy nhà 1500 trên phố South Hill vào khoảng 6:15 giờ sáng. Đoạn video trên không từ Sky5 cho thấy các đội cấp cứu ra vào Nhà thờ Tapestry LA. Lính cứu hỏa đã tìm thấy một người đàn ông đằng sau bức tường gạch bên trong một tòa nhà thương mại.Người đàn ông tỉnh táo và nói chuyện được khi lính cứu hỏa tìm thấy nhưng anh ta không thể tự giải thoát. Cứu hỏa gỡ người đàn ông ra bằng cách sử dụng búa tạ và các công cụ khác. Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy người đàn ông này có thể đã bị mắc kẹt khi thực hiện một vụ trộm, nhưng cảnh sát chưa cho biết lý do tại sao anh này bị bắt giữ.⚪ ---- Quận Cam: cảnh sát bắn đạn nhựa, 1 người chết. Một người đàn ông có hành động thất thường bên ngoài một nhà hàng ở Fullerton đã chết sau khi cảnh sát bắn anh ta bằng một khẩu súng ngắn túi đậu (beanbag shotgun). Cảnh sát Fullerton đã được điều động đến nhà hàng, nằm ở dãy nhà 1300 đường South Brookhurst, vì có hai người đàn ông đang đứng trước cửa cơ sở kinh doanh, có thể đang say ma túy.Người đã gọi cảnh sát là quản lý nhà hàng, người này cho biết họ lo sợ cho sự an toàn của nhân viên khi họ bắt đầu đến nơi làm việc. Cảnh sát Fullerton cho biết đã đến hiện trường và liên lạc với một nam giới cởi trần, người này không nghe lệnh cảnh sát, vung thắt lưng vào các cảnh sát khi họ bắt đầu liên lạc với anh ta. Cảnh sát dùng máy bắn điện (taser) để khuất phục người đàn ông, nhưng súng điện không hiệu quả. Khi bắn đạn nhựa trúng ngực, người kia té chết.⚪ ----. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Ricketts và Deb Fischer đã chọn Trung sĩ Cảnh sát Tú Trần (Ty cảnh sát Lincoln) và phu nhân là bà Cửu Nguyên làm khách mời Thông điệp Liên bang của Tổng Thống Biden, ghi nhận những hành động anh hùng của cảnh sát Tran vào năm ngoái.Tran nói: “Cửu và tôi rất vinh dự được mời đến dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang bởi cả Thượng nghị sĩ Pete Ricketts và Deb Fischer của Nebraska. Đây là cơ hội duy nhất trong đời được trao cho chúng tôi để tham dự một sự kiện giới thiệu nền dân chủ vĩ đại của chúng tôi với ba nhánh của chính phủ liên bang cùng nhau dưới một tòa nhà lịch sử. Chúng tôi rất biết ơn và khiêm tốn trước lời mời của cả hai Thượng nghị sĩ vĩ đại đến từ Nebraska.”Vào tháng 2 năm 2023, cảnh sát Tú Trần, 36 tuổi, đã cứu một phụ nữ 27 tuổi khỏi chiếc xe hơi bị chìm trong hồ ở Sân Gôn Wilderness Ridge Golf Course. Người phụ nữ đã lái xe quá nhanh trong điều kiện băng giá. Tú Trần tình cờ có mặt tại khu vực đó đến nơi thì phát hiện chiếc xe gần như chìm trong nước, chỉ còn cửa sổ phía sau và cốp xe nhô lên trên mặt nước. Tran đã tháo thiết bị của cảnh sát, xuống hồ đóng băng và kéo người phụ nữ ra ngoài trước khi xe của cô chìm hoàn toàn.Đây là lần thứ hai Trần xuống nước hỗ trợ tài xế gặp nạn. Vào tháng 9 năm 2022, Trần xuống nước để hỗ trợ một tài xế bị bệnh và lái xe xuống một cái ao khác. Trần đã được Thị trưởng Lincoln Leirion Gaylor Baird trao tặng Giải thưởng Mayor’s Award of Excellence vào tháng 7 năm 2023 và Huân chương Carnegie Medal, vinh dự cao nhất của Bắc Mỹ dành cho người anh hùng dân sự, vào tháng 12. Tran là cha của 4 đứa con và đã làm việc tại Sở Cảnh sát Lincoln hơn 14 năm.⚪ ---- Bắc California:, một cư dân Alameda, đã bị kết án 30 tháng tù sau khi nhận tội lừa gạt ít nhất 20 người nhiều triệu đô la. Nguyen đã nhận tội vào tháng 10 năm ngoái với bốn tội danh lừa đảo qua đường dây điện. Anh ta cũng bị thẩm phán yêu cầu phải trả gần 1,5 triệu USD tiền bồi thường và tịch thu 1 triệu USD.Theo tòa, Nguyen thừa nhận đã đưa ra một số lời khai sai sự thật trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2021 để dụ dỗ nạn nhân đưa tiền cho mình, sau đó y dùng số tiền này để làm giàu cho bản thân. Nguyễn nói dối rằng ông là một tỷ phú đang thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm (hedge fund) của riêng mình và những người khác đã đầu tư với ông và thu được lợi nhuận lớn. Nguyen cũng nói dối về cơ hội cho các nhà đầu tư nạn nhân, hứa mang lại thu nhập hàng tháng cho họ. Nguyễn sẽ phải chịu ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù.⚪ ---- Nam California: một ngày sau khi gây ra án mạng, tới phi trường LAX liền bị bắt. Cảnh sát bắt giữ, 29 tuổi, cư dân Huntington Beach, Quận Cam, vì đâm chết người tại tiệm Dave's Hot Chicken 3 tháng 3/2024. Nguyen đã bị bắt tại Phi trường LAX vào ngày 4 tháng 3/2024.Nạn nhân, một cư dân 20 tuổi ở Long Beach, vẫn chưa được xác định danh tính công khai trong khi chờ thông báo của người thân từ Phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles. Vụ này xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 3/2024. Cảnh sát đến hiện trường trong vòng vài phút sau khi xảy ra vụ đâm và ngay lập tức bắt đầu sơ cứu y tế cho nạn nhân, người sau đó đã qua đời vì vết thương quá nặng tại một bệnh viện địa phương.Điều tra sơ bộ cho thấy cuộc xung đột dẫn đến vụ đâm có sự tham gia của hai nhóm người. Nguyen được cho là đã đâm nạn nhân trong cuộc đối đầu trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường cùng với những người khác có liên quan. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thêm thông tin hãy ra trình báo với Thám tử Thai và Chairez theo số (562)570-7244.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Tàu chở hàng True Confidence bị tên lửa tấn công ở Biển Đỏ, vụ việc khiến một thuyền viên Việt Nam thiệt mạng. Thông tin từ Cục Hàng hải cho biết ngày 7-3, cục trưởng Cục Hàng hải đã có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đề nghị hỗ trợ các thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công bằng tên lửa trên Biển Đỏ. Theo Cục Hàng hải, ngày 7-3, cơ quan này đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng (HP Marine). Thông tin được tóm tắt như sau: Tàu True Confidence, số IMO: 9460784 treo cờ Barbados đang trên đường từ Singapore đến Jeddah (Saudi Arabia) đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Vụ tấn công bằng tên lửa khiến 3 thuyền viên trên tàu chết và một số khác bị thương. Trong đó 1 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng, 3 thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường. Do tình huống bất ngờ và nguy hiểm, các thuyền viên thoát nạn khỏi tàu không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Duy nhất máy trưởng Phạm Văn Thành có thể liên lạc được theo số điện thoại.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động, Báo Giao Thông, và Việt Nam Thời Báo. Báo NLĐ kể, sau va chạm giao thông ở phố Trần Cung (Hà Nội), lực lượng chức năng xác định nữ tài xế 36 tuổi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ôtô ở mức 0,573mg/lít khí thở. Ngày 6-3, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT, Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng phối hợp xử lý một vụ tai nạn giao thông, phát hiện cô gái vi phạm nồng độ cồn. Sau đó, người dân người quay và đăng clip lên các nền tảng xã hội. Theo người đăng clip lên mạng xã hội, tại thời điểm đó, nữ tài xế L.H.T. tự nhận là cháu một lãnh đạo Bộ Công an.

Báo Giao Thông viết: "Trước đó, mạng xã hội đã thông tin về vụ va chạm xảy ra vào khoảng 23h ngày 5/3, trên đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội giữa xe ô tô KIA Seltos biển số 30H-119.XX và xe máy Honda Dream biển số 30Z5-68.XX. Theo lời nhân chứng, sau va chạm, nam thanh niên đi xe máy gõ cửa ô tô hỏi nữ tài xế "đi kiểu gì thế" và bị nữ tài xế lớn tiếng mắng chửi, có ý định đánh. Nữ tài xế này còn xưng cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Thái độ của nữ tài xế ô tô KIA Seltos khiến những người có mặt ở hiện trường khó chịu và mọi người đã chặn đầu xe, yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn nữ tài xế ngay tại nơi xảy ra sự việc."

Việt Nam Thời Báo viết: "Người bị hại dù đã mong muốn giải quyết vụ việc một cách nhẹ nhàng, người phụ nữ – dù sau này được xác định là say xỉn quá mức cho phép – vẫn yêu cầu gọi công an giao thông tới xử lý. Theo những người dân có mặt và trong những livestream trên mạng xã hội, việc không lập biên bản và không bắt người vi phạm khai báo ngay tại hiện trường; thay vào đó, công an đã chọn cách tra khảo nạn nhân. Việc không đo nồng độ cồn của người phụ nữ vi phạm ngay từ đầu và chỉ được thực hiện sau khi bị người dân thúc ép. Lối hành xử này khiến công chúng nghi ngờ về tính công bằng trong quá trình xử lý người vi phạm của cảnh sát giao thông Hà Nội."

⚪ ---- HỎI 1: Chủ Nhật sắp tới sẽ đổi giờ, hơn 1/2 dân Canada nói sẽ trằn trọc cả tuần lễ mới quen?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát cho thấy cứ hai người Canada thì có một người bị gián đoạn lịch trình giấc ngủ khi đồng hồ di chuyển về phía trước theo thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày, gây ra căng thẳng, nhầm lẫn và sai lầm, với hơn 50% cần hơn một tuần để đối phó với việc mất một giờ ngủ.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, người Canada sẽ vặn đồng hồ về phía trước một giờ để tiết kiệm ánh sáng ban ngày, dẫn đến mất ngủ một giờ. Theo Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Canada (Canadian Mental Health Association), giấc ngủ tốt là điều cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe tâm thần, kiểm soát căng thẳng, an toàn cảm xúc và duy trì tâm trạng cân bằng.

Phần lớn người Canada đồng ý rằng một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của họ; tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình gần hai phần ba (64%) người Canada trong độ tuổi 18-54 ngủ chưa tới 7 giờ/ngày, thiếu số giờ ngủ được khuyến nghị theo Báo cáo Sức khỏe StatsCan (StatsCan Health Report).

Chi tiết:

https://sleepreviewmag.com/sleep-health/demographics/regional/half-canadians-struggle-week-daylight-saving-time/

⚪ --- HỎI 2: Vì da màu ở xóm nghè, khói bụi ô nhiễm làm hen suyễn gấp 8 lần ở trẻ em da màu, làm chết gấp 1.3% ở dân da màu hơn là da trắng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc với nó, nhưng một nghiên cứu mới cho biết cộng đồng người da màu bị tổn hại nhiều hơn bởi không khí bẩn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khói bụi gây ra tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em cao hơn gần 8 lần và nguy cơ tử vong sớm ở các cộng đồng thiểu số cao hơn gần 1.3 lần so với cộng đồng người da trắng.

Đồng tác giả nghiên cứu Gaige Kerr, một nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học George Washington, nói rủi ro gia tăng này là do địa lý. Kerr cho biết trong một thông cáo báo chí của trường đại học: “Sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và phân chia ranh giới đã dẫn đến việc những khu vực ít người da trắng nhất ở Hoa Kỳ nằm gần các nhà máy, những con đường tắc nghẽn hoặc các tuyến đường vận chuyển với không khí bị ô nhiễm nặng”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/06/pollution-minority-communities-study/5891709740761/

.