Con cháu Hai Bà Trưng dẫn đầu phiếu ở 2 ghế Giám Sát Viên ở Ban giám sát Quận Cam (Little Saigon, Nam California) và Ban giám sát Quận Santa Clara (San Jose, Bắc California). Từ trái: Janet Nguyen, Madison Nguyen.

- Janet Nguyễn dẫn đầu phiếu tranh ghế Giám sát Quận Cam (Nam California), Madison Nguyễn dẫn đầu ghế Giám sát Quận Santa Clara (bao trùm San Jose). Dự kiến sẽ chung kết tháng 11.

- Ghế Dân Biểu Tiểu Bang California địa hạt 70 (Quận Cam): Trí Tạ dẫn đầu Jimmy Phạm, nhưng cả 2 sẽ cùng vô chung kết tháng 11/2024.

- Quận Cam: ghế 2 DB liên bang Lou Correa (DC), Michelle Steel (CH) vững chắc, đều hơn 50%.

- Trump thắng hầu hết sơ bộ Cộng Hòa, Biden thắng hầu hết sơ bộ Dân Chủ. Nikki Haley sẽ thông báo rút lui, nhưng không nói ủng hộ Trump.

- Ghế Thượng nghị sĩ liên bang, đại diện California: Adam Schiff (Dân Chủ) và Steve Garvey (Cộng Hòa) sẽ vào chung kết.

- Hồ sơ xin mua nhà tăng vọt gần 10%.

- Gaza: 30.717 người Palestine chết, 72.156 người bị thương kể tư 7/10/2023.

- Đài TV Israel: viện trợ nhân đạo sẽ đến Dải Gaza bằng đường biển từ- đầu tháng Ramadan

- Thổ Nhĩ Kỳ: Israel cấm người Hồi giáo Palestine thăm các linh địa trong tháng Ramadan sẽ gây "hậu quả nghiêm trọng".

- Trump đòi tòa xét xử lại vụ tòa buộc Trump phải trả 83,3 triệu USD trong vụ phỉ báng cô E. Jean Carroll.

- Bạch Ốc: không biết có tin tặc hay không nhắm vào Meta (hãng mẹ của Facebook)

- Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema sẽ không tái tranh cử ở Arizona vào tháng 11

- Nhật: TQ tăng chi quân sự 7,2% trong năm 2024, gây lo ngại

- Nhật thiếu người, sẽ tăng lao động nước ngoài tới 800.000 người trong 5 năm tới.

- Tặng từ thiện nhiều nhất 2023 là Cựu Thị trưởng NYC Michael Bloomberg góp 3 tỷ USD. Nhóm 50 nhà từ thiện hàng đầu tặng 11,9 tỷ USD năm 2023.

- New York: 2 xác bị cắt làm nhiều phần, quăng rải rác ở công viên Long Island, nghi băng đảng thanh toán

- Quận Los Angeles: 1 người bị bắn trúng 1 mũi tên, phải nhập viện

- Quận Cam: Tay súng 20 tuổi bắn vào 1 xe ở Santa Ana, làm bé gái 3 tuổi bị thương nặng, bị bắt

- HỎI 1: Hầu hết dân Mỹ chán nản, thất vọng về guồng máy chăm sóc y tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Uống nước ngọt nhiều, sẽ cơ nguy nhảy sai nhịp tim? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/3/2024) ⚪ ---- Hồ sơ xin mua nhà tăng vọt gần 10%. Theo Khảo sát đơn xin vay mua nhà hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) được công bố hôm thứ Tư, số đơn đăng bộ thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 9,7% trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

Theo báo cáo, lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm tiếp tục giảm, giảm xuống 7,02% so với mức 7,04% của tuần trước. Trong khi đó, Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) tăng 8% so với tuần trước, trong khi Chỉ số mua (Purchase Index) được điều chỉnh theo mùa tăng 11% so với tuần trước.

⚪ ---- Kết quả bầu cử tính vào sáng sớm Thứ Tư 6/3/2024. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở 11 tiểu bang và đang dẫn đầu ở một số tiểu bang khác vào ngày Siêu Thứ Ba hôm qua trong khi Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc đua sít sao ở Vermont. Dự kiến hôm nay, Thứ Tư 6/3/2024, Haley sẽ tuyên bố rút lui ra khỏi cuộc tranh cử Cộng Hòa. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã sẵn sàng giành lấy hầu hết các đại biểu Đảng Dân chủ ở các tiểu bang.

Trump tuyên bố hôm thứ Ba là một thành công chung khi ông lên bục phát biểu trước 10:30 giờ tối giờ Miễn Đông. Vào thời điểm đó, Trump đã thắng Virginia và Oklahoma. Kể từ đó, Trump đã thắng Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Texas và Tennessee.

Trump đã nhận được hơn 1,4 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas, tương đương khoảng 79% số phiếu bầu. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa sẽ có 161 đại biểu từ Bang Lone Star, nhiều thứ hai trong số các cuộc tranh cử ở bang được tổ chức hôm thứ Ba.

Trump đã giành được hơn 400.000 phiếu bầu ở Virginia với hơn 94% địa điểm bỏ phiếu báo cáo. Cựu đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley có hơn 226.000 phiếu bầu. Bà là ứng cử viên Đảng Cộng hòa duy nhất còn lại vẫn vận động chống lại cựu tổng thống.

Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã giành được chiến thắng đầu tiên vào ngày Siêu Thứ Ba trước cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Vermont, theo dự đoán của Decision Desk HQ. Haley và Trump sát nút nhau ở Vermont, rồi cuối cùng, Haley đánh bại Trump ở tiểu bang Vermont nơi có 17 phiếu đại biểu.

Haley cho đến nay đã giành được 65 đại biểu, giành chiến thắng chung cuộc ở cuộc bầu cử sơ bộ thứ hai, trận đầu tiên là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington DC vào Chủ nhật, khiến cô trở thành phụ nữ Đảng Cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống. Và hôm nay, Haley sẽ tuyên bố ngưng tranh cử.

⚪ ---- Nikki Haley sẽ thông báo rằng cô sẽ rút khỏi cuộc đua tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày hôm nay, theo các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của cô ấy. Một cố vấn cho biết, Haley sẽ phát biểu tại Charleston, Nam Carolina, lúc 10 giờ sáng theo giờ ET., nơi Haley sẵn sàng nhắc lại lời kêu gọi quay trở lại các nguyên tắc bảo thủ và cảnh báo chống lại chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa biệt lập [kiểu Trump] đã tồn tại trong Đảng Cộng hòa. Cố vấn cho biết, cô ấy dự kiến ​​sẽ đề cập đến Trump, nhưng sẽ không đưa ra sự chứng thực.

⚪ ---- California là một trong 16 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ có bầu cử sơ bộ vào ngày Siêu Thứ Ba. Cuộc tranh cử chính trị toàn tiểu bang duy nhất của California vào năm 2024 là cuộc chạy đua vào Thượng viện để thay thế cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Hai lựa chọn về cuộc đua vào Thượng viện sẽ xuất hiện trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ - một cho phần còn lại của nhiệm kỳ của Feinstein kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2025 và lựa chọn còn lại cho nhiệm kỳ đầy đủ sáu năm kết thúc vào năm 2031. Hai người về đích hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ này sẽ tiến tới cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 11. Cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11/2024, bất kể đảng phái của hai người nhiều phiếu nhất.

Ghế Thượng nghị sĩ liên bang, đại diện cho California: Adam Schiff (Dân Chủ) và Steve Garvey (Cộng Hòa) sẽ vào chung kết. Dân biểu Hoa Kỳ Adam Schiff và đảng viên Cộng hòa Steve Garvey nhiều phiếu nhất hôm nay, do vậy sẽ tiến tới cuộc bầu cử chung kết vào tháng 11 để quyết định ai sẽ đảm nhận chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ do cố Dianne Feinstein nắm giữ trong ba thập niên. Và riêng biệt, trong cuộc đua giành ghế Thượng viện California một phần nhiệm kỳ, ABC News cũng dự đoán Schiff và Garvey sẽ tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt này, tính đến tối thứ Ba, với 40% số phiếu dự kiến được báo cáo, Schiff có 34% phiếu bầu, tiếp theo là Garvey với 31% phiếu bầu. Kết quả kép của Thượng viện ở California có nghĩa là Dân biểu Hoa Kỳ hiện tại Katie Porter không còn tham gia tranh cử ghế Quốc hội trong chu kỳ này. Trong lời tuyên bố chịu thua vào đêm Thứ Ba, DB Porter nói rằng bà thua vì thua tiền, vì các tỷ phú ủng hộ các đối thủ của bà.

⚪ ---- Ghế Dân biểu liên bang bầu tại California (kết quả chưa chính thức, vì còn đếm phiếu):

. Địa hạt 11: NANCY PELOSI (Dân Chủ) 72.26% phiếu

. Địa hạt 12 (Bắc California): 2 người nhiều phiếu nhất là:

LATEEFAH SIMON (DC): 43.43% phiếu

JENNIFER TRAN (DC): 17.03% phiếu

Như thế, nếu không có gì biến đổi, ứng cử viên Jennifer trần sẽ vào chung kết tháng 11/2024.

. Địa hạt 18 (vùng San Jose), Dân Biểu gắn bó với cộng đồng Việt thắng hơn 50%:

ZOE LOFGREN (DC) 52.05%

. Địa hạt 45, tức Quận Cam. Cộng Hòa giữ được ghế Dân biểu, 2 ứng cử viên gốc Việt cùng là Dân Chủ đều thua phiếu:

MICHELLE STEEL (CH): 57.13%

DEREK TRAN (DC): 16.17%

KIM NGUYEN-PENALOZA (DC): 14.11%

⚪ ---- Ghế Dân Biểu Tiểu Bang California. Địa hạt 48 (quận Los Angeles) tiểu bang California:

DAN TRAN (CH): 43.61%

BLANCA RUBIO (DC): 40.22%

⚪ ---- Ghế Dân Biểu Tiểu Bang California địa hạt 70 (Quận Cam). Chỉ có 2 ứng cử viên, kết quả sớm cho thấy Trí Tạ (Cộng Hòa) hơn Jimmy Phạm (Dân Chủ) một chút. Đương nhiệm Trí Tạ đã dẫn trước đối thủ Jimmy Pham trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Quốc hội Quận 70, kết quả sớm cho thấy vào tối thứ Ba, nhưng cả hai sẽ cùng nhau tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2024.

Ta, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên trong Quốc hội và trước đây là thị trưởng của Westminster trong một thập niên. Trí Tạ nói: “Mặc dù vẫn còn sớm và vẫn còn rất nhiều phiếu bầu cần kiểm, nhưng kết quả cho đến nay có vẻ rất hứa hẹn và tôi rất biết ơn các cử tri đã đặt niềm tin vào tôi.”

Jimmy Phạm, một đảng viên Đảng Dân chủ, là một luật sư về di trú đang tranh cử chức vụ dân cử đầu tiên của mình. Phạm nói trong bản tuyên bố: “Tôi biết ơn sự hỗ trợ mà chiến dịch của chúng tôi đã nhận được cho đến nay và tôi mong được gặp gỡ và thảo luận về tương lai của California với nhiều cử tri hơn khi chúng tôi tập trung vào cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11.”



Cả hai người đàn ông đều sống ở Westminster, trung tâm Little Saigon, Quận Cam. Địa hạt thứ 70 California bao trùm Little Saigon: gồm các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton và Westminster. Kết quả sẽ được cập nhật vào lúc 17h các ngày trong tuần. cho đến khi tất cả phiếu bầu được đếm.

⚪ ---- Ghế Dân Biểu của Dân Biểu Dân Chủ Lou Correa, một người gắn bó với cộng đồng Việt trong nhiều sinh hoạt, có vẻ rất vững chắc, vì ông dẫn hơn 58% phiếu, đếm vào khuya Thứ Ba. Trong khi cuộc đua giành khu vực quốc hội thứ 46 của California chỉ có hai ứng cử viên, kết quả ban đầu vào tối thứ Ba cho thấy Dân Biểu Lou Correa đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa của ông, David Pan.

Correa, cựu nhà lập pháp tiểu bang và giám sát viên quận, đã phục vụ quận từ năm 2017. Ông là thành viên của ủy ban Tư pháp và An ninh Nội địa tại Quốc hội và là đồng chủ tịch của Psychedelic Caucus, tổ chức nghiên cứu cách sử dụng ma túy để điều trị chất kích thích, lạm dụng hoặc sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với các cựu chiến binh.

⚪ ---- Ghế Giám Sát Viên Quận 1 (bao trùm Little Saigon) trong Quận Cam, California. Dẫn đầu phiếu là Janet Nguyễn. Thượng nghị sĩ tiểu bang California đương nhiệm Janet Nguyễn đã sớm dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế Quận 1, nhiều phiếu thứ nhì là Frances Marquez, và nhiều phiếu thứ ba là LS Trần Thái Văn. Nếu tỳ lệ phiếu không đổi, Janet Nguyen và Frances Marquez sẽ vào chung kết tháng 11/2024.

Quận Cam sẽ có ít nhất một giám sát viên mới để thay chỗ Giám sát viên Quận 1 hiện tại là Andrew Đỗ đã hết nhiệm kỳ và không thể tái tranh cử. Hai ứng cử viên đứng đầu sẽ tiến hành vòng chung kết vào tháng 11.

Cả 5 ứng cử viên, tất cả đều có kinh nghiệm lãnh đạo dân sự, đang mong muốn giành được ghế ở Quận 1, đại diện cho Huntington Beach, Westminster, Fountain Valley và các khu vực của Garden Grove trong hội đồng quản trị.

Trên lá phiếu có Ủy viên Hội đồng Westminster Kimberly Hồ; Ủy viên Hội đồng Cypress Frances Marquez; Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn; Trần Thái Văn, hiện đang giữ chức chánh văn phòng của Andrew Đỗ; và chủ doanh nghiệp Michael Võ. (Nên ghi nhận rằng, tất cả ứng cử viên gốc Việt này đều là Cộng Hòa.)

Ban Giám sát Quận Cam, gồm 5 thành viên gọi là Giám sát viên, đặt ra chính sách, chỉ đạo và giám sát ngân sách 9,3 tỷ đô la của quận, 18.000 nhân viên và các bộ phận khác nhau bao gồm chăm sóc động vật, bãi rác, công trình công cộng, dịch vụ xã hội và y tế công cộng.

⚪ ---- Con cháu Bà Trưng thắng hai đầu Nam, Bắc California. Trong khi cô Janet Nguyễn dẫn đầu tranh ghế Giám sát Quận Cam (Nam California) thì cô Madison Nguyễn dẫn đầu ghế Giám sát Quận Santa Clara (bao trùm San Jose). Madison Nguyễn dẫn đầu cuộc đua giành vị trí giám sát viên Quận 2 Quận Santa Clara. Cuộc tranh cử giám sát viên Quận 2 Quận Santa Clara có vẻ mang tính lịch sử, với hai phụ nữ người Mỹ gốc Việt dẫn đầu cho chiếc ghế mở.

Tính đến 10:20 giờ tối vào thứ Ba, Madison Nguyễn đang dẫn đầu bốn đối thủ khác với 31,4% phiếu bầu. Betty Dương đứng ở vị trí thứ hai với 28,8% phiếu bầu và Corina Herrera-Loera đứng thứ ba với 23,6%. Nelson McElmurry đang theo sau với 10,6% phiếu bầu và Jennifer Celaya giành được 5,4% phiếu bầu.

Theo Cơ quan đăng bộ cử tri quận Santa Clara, các kết quả ban đầu bao gồm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 17,8%. Các quan chức cho biết hôm thứ Ba, văn phòng đăng ký dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ này sẽ đạt khoảng 35% đến 45%.

Trong khi chờ đợi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, cựu phó thị trưởng San Jose (tức Madison Nguyen) cho biết bà cảm thấy lo lắng khi tái gia nhập đấu trường chính trị để tranh giành một ghế trong Ban Giám sát Quận Santa Clara. Madison Nguyễn trở thành thành viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Hội đồng Thành phố San Jose vào năm 2005 và phó thị trưởng San Jose vào năm 2011, phục vụ cho đến năm 2014.

Madison Nguyen đã tranh cử chức thị trưởng San Jose vào năm 2014 và Quốc hội tiểu bang vào năm 2016 nhưng không thành công. Kể từ đó, Nguyễn đã giữ các vị trí điều hành tại tổ chức phi lợi nhuận Hunger at Home và Phòng Thương mại San Jose, đồng thời hiện là phó chủ tịch điều hành của công ty tiếp thị AsianNet Media.

Từ trái: Janet Nguyen, Madison Nguyen.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Tư nói tổng số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng tới 30.717, trong đó có 348 nhân viên y tế. Và 72.156 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ, qua, kết quả quân Israel dẫn tới 83 người Palestine chết và 113 người bị thương.

⚪ ---- Đài truyền hình địa phương Israel Channel 13 đưa tin hôm thứ Ba rằng viện trợ nhân đạo dự kiến sẽ được chuyển đến Dải Gaza bằng đường biển vào đầu tháng Ramadan, đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10. Theo sự ủy quyền của Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có kế hoạch cử một con tàu chở một lượng viện trợ đáng kể đến Cyprus. Sau đó, đại diện của Israel sẽ kiểm tra thiết bị trước khi nó được vận chuyển đến bờ biển Gaza và dỡ hàng.Về vấn đề tương tự, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang xem xét "các lựa chọn cả về quân sự và thương mại để chuyển viện trợ" qua cùng một tuyến đường.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba đã chỉ ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine (PA) Mahmoud Abbas rằng quyết định của Israel cấm người Hồi giáo Palestine đến thăm các địa điểm linh thiêng trong tháng Ramadan sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng".Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về một tình huống “rất nguy hiểm” nếu lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Israel và phong trào quân sự Hamas không đạt được trước khi bắt đầu lễ tưởng niệm thánh của người Hồi giáo vào ngày 10 hoặc 11/3.Đài truyền hình Israel Channel 12 đưa tin rằng ban đầu, Israel sẽ cho phép khoảng 50.000 đến 60.000 tín đồ tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Con số này có khả năng tăng lên nếu không có trở ngại an ninh lớn nào xảy ra. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết “trong tuần đầu tiên của tháng Ramadan, số lượng tín đồ tương tự sẽ được phép đến Đền Thờ Temple Mount như những năm trước”.⚪ ---- Trump đòi tòa xét xử lại vì "bị ngăn cung khai" trong các phiên tòa trước. Cựu Tổng thống Trump yêu cầu ông cần được xét xử lại sau khi bồi thẩm đoàn yêu cầu ông phải trả 83,3 triệu USD trong vụ kiện phỉ báng của nhà báo E. Jean Carroll. Thẩm phán Hoa Kỳ Lewis Kaplan trước đây đã bác bỏ nhiều lập luận có trong hai động thái riêng biệt sau phiên tòa của Trump, cả hai đều được đệ trình hôm thứ Ba 5/3/2024.Đặc biệt, Trump nhắm vào việc Kaplan, người được cựu Tổng thống Clinton bổ nhiệm, đã hạn chế nghiêm ngặt những gì Trump có thể nói với bồi thẩm đoàn khi ra làm nhân chứng. Kaplan đã áp đặt các giới hạn sau khi phát hiện Trump phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng trước phiên tòa vì Carroll đã thắng trong một vụ kiện riêng vào năm ngoái. Phiên tòa xét xử vào tháng 1/2024 chỉ giới hạn ở vấn đề bồi thường thiệt hại.Khi phiên tòa kết thúc, bồi thẩm đoàn ở New York đã yêu cầu Trump trả cho Carroll 83,3 triệu USD vì đã phỉ báng nhà văn vào năm 2019 sau khi cô đưa ra cáo buộc Trump tấn công tình dục cô. Hôm thứ Ba, Trump, người phủ nhận cáo buộc, đã đòi thẩm phán hủy phán quyết. Trump trước đó đã yêu cầu thẩm phán trì hoãn việc thi hành phán quyết trị giá 83 triệu USD - hoặc ít nhất là cho phép giảm số tiền bảo lãnh. Theo quy định mặc định của tòa án liên bang, nỗ lực thu số tiền từ Trump có thể bắt đầu ngay sau tuần tới. Carroll đã phản đối yêu cầu của Trump về việc trì hoãn thêm. Trump có thời hạn đến thứ Năm 7/3/2024 để nộp trái phiếu thế chấp, tổng cộng là 91,63 triệu USD, để Trump có thể kháng cáo.Yêu cầu trì hoãn của Trump cũng tuân theo hình phạt hơn 454 triệu USD, cộng với tiền lãi, đối với cựu tổng thống trong vụ gian lận dân sự của ông. Thẩm phán trong vụ án đó đã xác định Trump và các giám đốc điều hành hàng đầu của Trump Organization phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận để lấy các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Mỗi ngày phán quyết không được thanh toán, số tiền lãi sẽ tăng lên hơn 111.000 USD.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba đã nhấn mạnh rằng chính quyền Hoa Kỳ không biết về bất kỳ hoạt động mạng độc hại nào nhắm mục tiêu vào Meta Platforms trong thời gian ngừng hoạt động gần đây: “Chúng tôi không biết về bất kỳ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào, vì vậy tôi có thể nói điều đó hoặc bất kỳ mối liên hệ cụ thể nào liên quan đến cuộc bầu cử ngày nay”.Tạp chí Wall Street Journal trước đó đã đưa tin, dẫn lời một quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA), rằng chính quyền Biden đang theo dõi chặt chẽ tình trạng ngừng hoạt động, trùng với thời điểm bầu cử sơ bộ Siêu Thứ Ba.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema hôm thứ Ba đã thông báo quyết định rời Thượng viện và không tái tranh cử ở Arizona vào tháng 11 trong một tin nhắn video được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Bởi vì tôi chọn sự lịch sự, hiểu biết, lắng nghe, làm việc cùng nhau để hoàn thành công việc nên tôi sẽ rời Thượng viện vào cuối năm nay”. Vào tháng 12, Sinema thông báo rằng cô sẽ rời Đảng Dân chủ để hoạt động độc lập, đồng thời nhấn mạnh rằng cô sẽ không gia nhập Đảng Cộng hòa.⚪ ---- Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba rằng việc mở rộng quân sự của Trung Quốc, bao gồm kế hoạch tăng chi tiêu quân sự 7,2% vào năm 2024 so với một năm trước đó, là “mối quan ngại nghiêm trọng” đối với Nhật và quốc tế. Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc đã liên tục tăng cường chi tiêu quốc phòng để tăng cường sức mạnh quân sự “mà không có đủ sự minh bạch”.Bình luận của ông được đưa ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cho biết hôm thứ Ba tuần trước rằng TQ sẽ tăng chi tiêu quân sự trong năm nay lên 231 tỷ USD trong một báo cáo ngân sách được đưa ra nhân dịp khai mạc phiên họp thường niên của quốc hội. Li cũng cho biết đất nước của ông sẽ "kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất Trung Quốc" với Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình.Hayashi nhắc lại quan điểm của Nhật Bản rằng các vấn đề xung quanh Đài Loan cần được giải quyết một cách hòa bình và cam kết tiếp tục truyền đạt tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Cựu ngoại trưởng, được coi là một nhà lập pháp “thân Trung Quốc”, cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập “mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng” giữa Nhật Bản và Trung Quốc thông qua đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau.⚪ ---- Nhật Bản dự kiến sẽ tăng số lượng người nước ngoài tiếp nhận theo thị thực lao động có tay nghề với kế hoạch tiếp nhận tới 800.000 người trong 5 năm tới. Nguồn tin cho biết, trong nỗ lực đối phó với tình trạng thiếu lao động trầm trọng, chính phủ đang xem xét bổ sung các ngành vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ làm mục tiêu của hệ thống thị thực.Tính đến cuối tháng 11/2023, có khoảng 200.000 người làm việc với tư cách cư trú được gọi là Công nhân kỹ năng đặc định số 1, hiện làm việc trong 12 lĩnh vực như xây dựng và nông nghiệp trong tổng thời gian lên tới 5 năm. Khi xem xét hệ thống, chính phủ cũng có kế hoạch bổ sung các hoạt động liên quan đến dệt may vào ngành sản xuất, một lĩnh vực đã được chương trình áp dụng.⚪ ---- Quyên tặng từ thiện nhiều nhất là... Cựu Thị trưởng NYC Michael Bloomberg đã đóng góp 3 tỷ USD để hỗ trợ nghệ thuật, giáo dục, môi trường, y tế công cộng và các chương trình nhằm cải thiện chính quyền thành phố trên khắp thế giới vào năm 2023, đưa ông đứng đầu danh sách độc quyền của Chronicle of Philanthropy gồm 50 người Mỹ đã quyên góp số tiền lớn nhất. số tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận vào năm ngoái.Tiếp theo trong danh sách là Phil Knight, người đồng sáng lập Nike và vợ ông, Penny, người đã quyên góp 1,24 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Đại học Oregon và nỗ lực chống đói nghèo đầy tham vọng ở Portland, Oregon. Michael Dell và vợ ông, Susan, đã đóng góp gần 976 triệu USD vào quỹ từ thiện của họ, xếp họ vào vị trí thứ ba. Cùng với nhau, 50 nhà tài trợ trong danh sách đã đóng góp tổng cộng 11,9 tỷ USD cho hoạt động từ thiện vào năm 2023. Số tiền trung bình họ góp là 100 triệu USD.. Lần đầu tiên, Bill Gates và Melinda French Gates xuất hiện riêng biệt trong danh sách góp tặng từ thiện - bà ở vị trí thứ 9 và ông ở vị trí thứ 16.. Cả ba người đồng sáng lập Home Depot đều có tên trong danh sách—Bernie Marcus ở vị trí thứ 10, Ken Langone ở vị trí thứ 12 và Arthur Blank ở vị trí thứ 21.⚪ ---- New York: rùng rợn. Các vụ bắt giữ được thực hiện hôm thứ Ba liên quan đến việc phát hiện rùng rợn các bộ phận cơ thể bị chặt rời nằm rải rác xung quanh công viên Long Island vào thứ Sáu, tờ New York Post đưa tin, dẫn nguồn tin cảnh sát. Không có thông tin chi tiết nào khác về các nghi phạm được tiết lộ, nhưng họ được cho là đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột kích một ngôi nhà ở Amityville, New York. Những bức ảnh chụp một số bộ phận cơ thể đã được lan truyền rộng rãi vào cuối tuần qua, trong đó có hình ảnh rùng rợn về một cánh tay bị cắt đứt và đầy hình xăm, được một cô gái phát hiện khi đi bộ đến trường cùng một nhóm bạn ở Babylon.Nhóm đã gọi 911 và cảnh sát đến nơi để tìm những bộ phận thi thể khác nằm rải rác xung quanh công viên, trong đó có hai cái đầu bị chặt của một người đàn ông và một phụ nữ. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân. Cảnh sát cho biết họ sẽ phải dựa vào xét nghiệm ADN sau khi 2 người bị sát hại đã bị cắt bỏ các đầu ngón tay. Các nguồn tin cảnh sát trước đây nói với tờ NY Post rằng họ đang điều tra xem liệu vụ giết người có liên quan đến bạo lực băng đảng hay không - cụ thể là băng đảng khét tiếng MS-13 - nhưng thông tin cập nhật về mối liên hệ có thể có đó đã không được đưa ra hôm thứ Ba.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cuộc điều tra đang được tiến hành hôm thứ Ba sau khi một người đàn ông bị bắn trúng mũi tên ở khu phố Echo Park ở Los Angeles. Cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo một người bị trúng mũi tên vào vai ở khu 1400 trên Đại lộ Sunset ngay trước 8 giờ sáng. Dịch vụ tin tức OnScene.TV đưa tin nạn nhân đã bẻ gãy mũi tên và sau đó đi bộ đến siêu thị mini Rocket gần đó. Video cho thấy một mũi tên gãy trên vỉa hè và vệt máu dẫn đến siêu thị mini.Nạn nhân không rõ danh tính, được Madison mô tả là một người đàn ông ở độ tuổi 40, đã được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không xác định. Không có thêm thông tin chi tiết nào về hoàn cảnh của vụ nổ súng được cung cấp ngay lập tức nhưng có thể nhìn thấy băng ghi âm hiện trường vụ án xung quanh một bãi đậu xe khi cảnh sát tiến hành điều tra. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng anh ta không nhìn thấy ai khi bị bắn.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 20 tuổi bị buộc tội hôm thứ Hai vì bắn vào một chiếc xe ở Santa Ana, khiến một bé gái 3 tuổi bị thương nặng. Angel Castillo bị truy tố 2 tội cố ý giết người và nổ súng vào một chiếc xe có người ở, tất cả đều là trọng tội. Y cũng phải đối mặt với việc nâng cao mức án đối với tội cố ý giết người, bắn súng gây thương tích nghiêm trọng, hoạt động băng đảng và gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em dưới 5 tuổi.Castillo, người đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh, đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam vào thứ Sáu và dự kiến sẽ bị buộc tội vào thứ Hai. Nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 25 tháng 2, khoảng đường 15 và Spurgeon. Hai viên đạn đã bắn trúng chiếc Nissan Altima màu trắng, và một viên "đi xuyên qua cốp xe, vào khoang hành khách" trúng vào bé gái 3 tuổi. Cảnh sát cho biết một bé gái 4 tuổi cũng ngồi ở ghế sau nhưng không bị thương. Garcia cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy ba vỏ đạn tại hiện trường.Mẹ của bé gái bị thương, người đang lái xe, không nhận ra ngay con gái đã bị bắn, nhưng ngay sau đó khi thấy con đang gặp nạn, người mẹ đã lái xe đến Bệnh viện Nhi đồng Quận Cam, nơi bé gái được phẫu thuật. Garcia cho biết cô có thể sẽ sống sót. Garcia cho biết, gia đình sống ở Santa Ana này đang đi thăm những người thân khác vào thời điểm đó. Người đàn ông trong xe là bạn trai của mẹ các cô gái. Tay súng được cho là đã đi bộ và bắn vào chiếc xe đang di chuyển.⚪ ---- HỎI 1: Hầu hết dân Mỹ chán nản, thất vọng về guồng máy chăm sóc y tế?ĐÁP 1: Đúng thế. Bạn có chán nản với tình trạng chăm sóc sức khỏe hiện nay không? Một cuộc khảo sát mới của MD-VIP/Ipsos cho thấy hầu hết người Mỹ đều rất thất vọng với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ Alan Reisinger là giám đốc y tế của MD-VIP. Ông mô tả lý do tại sao mọi người thất vọng: “Bạn phải đợi hàng tuần đến hàng tháng trước khi nhận được một cuộc hẹn thường kết thúc sau vài phút. Các bác sĩ chú ý đến máy tính xách tay của họ hơn là bạn. Bạn thường bước ra ngoài với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, và khi hóa đơn bảo hiểm được gửi qua thư, bạn không thể hiểu được điều đó.”Gần một phần ba số người trưởng thành cho biết họ phải đợi từ ba tháng trở lên để được khám bác sĩ chuyên môn và một nửa số người Mỹ đã đạt điểm nghiêm trọng hoặc kiệt sức về chỉ số thất vọng của bệnh nhân trong cuộc khảo sát. Reisinger cho biết kết quả là một số người tránh đi khám bác sĩ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Uống nước ngọt nhiều, sẽ cơ nguy nhảy sai nhịp tim?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới công bố hôm thứ Ba, những người tiêu thụ đồ uống được làm ngọt nhân tạo hoặc bằng đường có thể có nguy cơ cao mắc nhịp tim không đều. Phân tích dữ liệu từ Biobank của Anh, một cơ sở dữ liệu y sinh về thông tin sức khỏe chuyên sâu, ẩn danh từ nửa triệu người Anh, cho thấy nguy cơ rung tâm nhĩ cao hơn 20% ở những người trưởng thành uống ít nhất 67 ounce chất lỏng đồ uống có đường nhân tạo mỗi tuần, so với với những người tiêu thụ số lượng nhỏ hơn, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association ) cho biết trong một thông cáo báo chí.Nghiên cứu được công bố trên tạp chí "AHA journal Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology" (AHA Circulation: Loạn nhịp tim và Điện sinh lý) xác định rằng nguy cơ AFib giảm một nửa xuống còn 10% ở những người uống lượng đồ uống có đường tương tự, trong khi uống 34 ounce nước trái cây nguyên chất mỗi tuần, chẳng hạn như 100% cam hoặc rau, nước trái cây, có liên quan đến nguy cơ thấp hơn 8%.Chi tiết: