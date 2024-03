Hôm nay Siêu Thứ Ba, bầu phiếu sơ bộ ở California và 15 tiểu bang khác. Có nhiều cử tri gốc Việt đang tranh các chức dân cử quan trọng ở San Jose và Quận Cam.

- Hôm nay bầu sơ bộ California và 15 tiểu bang khác, nhiều ứng cử viên gốc Việt tranh chức lớn

- Tỷ phú bóng rổ Mark Cuban: sẽ bỏ phiếu cho TT Biden thay vì Trump kể cả bên giờ Biden lâm tử

- Chỉ trong 1 ngày Thứ Bảy, 32 lần Trump quên từ, phát âm sai hoặc nhầm tên, nhầm lẫn hoặc lảm nhảm vô nghĩa

- Gia đình cố nữ nhạc sĩ/ca sĩ Sinéad O'Connor: Trump la quỷ dữ, chúng tôi cấm Trump dùng nhạc của O'Connor để kiếm phiếu

- Viễn ảnh sóng gió sau bầu cử, vì Tòa Tối Cao cho Quốc Hội quyền lật ngược kết quả bầu cử.

- Dân Biểu Jamie Raskin, D-Md., làm dự luật để Quốc Hội sẽ dùng Tu Chính 14 ngăn chận Trump. Chủ tịch Hạ Viện bảo sẽ vô ích vì Cộng Hòa không cho qua.

- Hơn 20% những người dự định bỏ phiếu cho Trump tin rằng Trump đã phạm tội nghiêm trọng.

- Mỹ vuốt ve Israel: Bài diễn văn nảy lửa về Israel của Phó Tổng thống Kamala Harris bị cắt bớt cho nhẹ

- Tòa Tối cao hoãn thực thi luật bắt giam người nhập cư của Texas

- Trump: thắng sơ bộ ở Bắc Dakota, chiếm 29 phiếu đại biểu

- MAGA dùng trí tuệ nhân tạo AI làm hình ảnh Trump ôm vai cử tri da đen

- Cựu Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump, Allen Weisselberg, đã nhận tội khai man

- Bộ trưởng Hành chánh Colorado thất vọng vì Tòa Tối cao lật ngược phán quyết của tòa tiểu bang cấm Trump

- Bộ trưởng Hành chánh Maine cho Trump vào lại phiếu bầu của Maine

- Trump hối thúc Tòa Tối Cao cho Trump quyền miễn tố.

- Nhà bình luận Keith Olbermann: kêu gọi giải tán Tòa Tối cao vì đã phản bội nền dân chủ.

- Target doanh thu trong quý 4 tăng 1,7%, nhưng toàn bộ năm tài chính 2023 thu nhập ròng tăng 48,8%

- Jeff Bezos lại qua mặtr Elon Musk: giàu nhất thế giới

- Tàu hải cảnh Philippines bị tàu hải cảnh TQ va chạm nguy hiểm

- Ủy ban Châu Âu: sẽ tăng ngành công nghiệp quốc phòng Liên Âu 1,5 tỷ euro giai đoạn 2025-2027

- Tổng thống Pháp kêu gọi NATO hãy chống Nga, đừng lạnh cẳng

- Ukraine bắn cháy kho dầu Nga ở bên kia biên giới Belgorod của Nga

- Ukraine: xuồng không người lái Ukraine hư hại cho tàu Nga

- Gaza: người Palestine chết đã lên tới 30.631 người, bị thương 72.043 người kể từ ngày 7/10.

- Lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen đã bắn 2 hỏa tiễn chống hạm vào tàu container của Thụy Sĩ

- Một nhóm chuyên gia của LHQ: có "cơ sở hợp lý để tin" Hamas đã bạo lực tình dục trong khi tấn công Israel ngày 7/10/2023

- Mỹ: tình hình ở Dải Gaza là "không thể chấp nhận được", lưu ý cần lệnh ngừng bắn

- Một nhân viên người Mỹ của đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jerusalem bất ngờ chết

- American Airlines sẽ mua 260 phi cơ (85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 và 90 phi cơ Embraer E175)

- Đài Loan: tuyển lao động từ đông bắc Ấn Độ vì màu da giống với người Đài Loan, có niềm tin Cơ đốc giáo và "ổn định" (ám chỉ không trốn ở lại)

- YouTube Nam Hàn tung tin giả, nhưng thu về cả triệu đôla thật.

- Quận San Bernadino: Một phụ nữ say rượu lái xe, chở 2 cậu nhóc bà con cũng say

- Quận Los Angeles: súng bắn vào các công nhân xây dựng bên Xa lộ 605

- Quận Cam: cậu nhóc bắn cảnh sát, bỏ trốn, bị bắt.

- Quận Cam: Hai tên trộm đã đập vỡ cửa kính trượt và lục soát một ngôi nhà ở Newport Beach

- TIN VN. Nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại với dây thép nhập từ Việt Nam.

- TIN VN. Khởi tố lái xe container làm 6 người chết ở Tuyên Quang.

- HỎI 1: Giúp mọc tóc, chống rụng tóc cần ăn: cá hồi, axit béo omega-3, trứng, rau lá xanh, hạt, khoai lang, quả bơ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 người lái xe điện đã sạc công cộng ngoài nhà hầu hết thời gian? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/3/2024) ⚪ ---- Target Corporation chia sẻ hôm thứ Ba rằng tổng doanh thu của họ trong quý 4 năm tài chính 2023 đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 31,9 tỷ USD. Trong khi đó, trong kỳ báo cáo, trên cơ sở hàng năm, thu nhập ròng tăng 57,8% lên 1,4 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 57,6% lên 2,98 USD.

Trong toàn bộ năm tài chính 2023, tổng doanh thu của công ty đã giảm 1,6%, đạt con số 107,4 tỷ USD. Mặt khác, thu nhập ròng tăng 48,8% lên 4,1 tỷ USD và EPS pha loãng tăng 49,4%, đạt 8,94 USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng 5,64% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi báo cáo được công bố.

⚪ ---- Jeff Bezos lại là nhà vô địch, soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Báo The Wall Street Journal đưa tin, cho biết giá trị tài sản ròng của người sáng lập Amazon đã đạt mức 200 tỷ USD - tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của cả nước Hy Lạp - vào hôm thứ Hai. Trong khi đó, Musk chỉ có thể tự hào về tài sản trị giá khoảng 198 tỷ USD.

⚪ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết một tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã va chạm với một trong các tàu của Philippines trong một nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông hôm thứ Ba. Vụ va chạm xảy ra do "các thao tác và ngăn chặn nguy hiểm" của CCG, theo Đề đốc PCG Jay Tarriela viết trong một bài đăng trên X: “Hành động liều lĩnh và bất hợp pháp của họ đã dẫn đến vụ va chạm giữa MRRV-4407 và Cảnh sát biển Trung Quốc 21555, dẫn đến hư hỏng cấu trúc nhỏ của tàu PCG. Nhiệm vụ tiếp tế vẫn tiến hành."

Tòa án Tối cao cũng phán quyết Quốc hội có độc quyền thực thi Tu chính án thứ 14 để loại bỏ các ứng cử viên liên bang. Thẩm phán do Trump bổ nhiệm Amy Coney Barrett đã cùng với ba thẩm phán cấp tiến chỉ trích quyết định đó. Olbermann tiếp tục: “Nói chung ‘tòa án’ đã cho thấy mình là tham nhũng và bất hợp pháp. Nó phải được giải thể.”

⚪ ---- Hôm nay là Siêu Thứ Ba, ngày bầu cử sơ bộ tại California và nhiều tiểu bang khác. Mười lăm tiểu bang và một lãnh thổ của Hoa Kỳ bỏ phiếu sơ bộ, ngày bỏ phiếu lớn nhất trong mùa bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024. Khá dễ đoán kết quả: Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump rất có thể sẽ tiếp tục những gì dường như là điều không thể tránh khỏi của họ, tiến tới một trận tái đấu.

Một câu hỏi thường quan tâm, đó là: Liệu Nikki Haley có bỏ cuộc sau hôm nay không. Liệu Trump có đổi giọng để bắt đầu hướng tới trung tâm hơn nếu ông ấy giành được một số chiến thắng lớn, trong nỗ lực thu hút nhiều người ôn hòa và độc lập hơn trong cuộc tổng tuyển cử? Câu hỏi thứ ba đặt ra là ai sẽ tiến vào cuộc đua vào Thượng viện California, trong đó một số tên tuổi lớn đang tranh cử chiếc ghế cũ của Dianne Feinstein.

Phòng phiếu Los Angeles

Đề tài khác được đề cập là "sự thức tỉnh" của Biden theo lời kêu gọi cứu dân Palestine từ cử tri ở Michigan, nơi Biden mất hai đại biểu vì "không cam kết", phương án mà hơn 100.000 cử tri Đảng Dân chủ đã chọn như một cách phản đối chính sách Israel của Biden. Riêng dân gốc Việt: Nhiều ban vận động của các ứng cử viên gốc Việt đã mời đồng hương cùng tới dự tiệc ở văn phòng của họ để thức khuya chờ kết quả giờ chót. Quan tâm nhất, luôn luôn là Quận Cam và San Jose, nơi các chức dân cử cao cấp đều có ứng cử viên gốc Việt.

⚪ ---- Mark Cuban, người chủ cũ của đội bóng rổ Dallas Mavericks, cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden thay vì cựu Tổng thống Trump vào tháng 11, ngay cả khi “Biden được thực hiện nghi thức cuối cùng [trước tang lễ]. Nếu họ đang chứng kiến sự thức giấc cuối cùng của ông ấy, và đó là ông ấy chiến đấu với Trump, và Biden đang được thực hiện các nghi thức cuối cùng, tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden,” ông Cuban nói với Bloomberg News trong một bài viết phát hành hôm thứ Hai, đề cập đến truyền thống cầu nguyện của Công giáo trên một người cận kề cái chết.

Tỷ phú này cũng nói với hãng tin này rằng ông dự định bỏ phiếu cho cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Texas vào thứ Ba như “một cuộc bỏ phiếu phản đối Trump”, nhưng Cuban vẫn sẽ ủng hộ Biden so với Trump. Texas là một trong hơn chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ cho cả hai đảng vào ngày Siêu Thứ Ba, bên cạnh các tiểu bang như Arkansas, California và Virginia.

⚪ ---- Một video tổng hợp có mục đích cho thấy 32 lần Donald Trump quên từ, phát âm sai hoặc nhầm tên, nhầm lẫn hoặc chỉ "lảm nhảm những điều vô nghĩa điên rồ" trong hai bài phát biểu tranh cử của ông vào hôm thứ Bảy.

Đoạn video do luật sư kiêm Trưởng ban biên tập MeidasTouch Ron Filipkowski đăng lên mạng xã hội, kéo dài chưa đầy 3 phút và đã nhận được 1,3 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 30 giờ. Bây giờ là 1.6 triệu lượt xem. Đoạn phim gồm 32 clip từ hai bài phát biểu ngày hôm qua của Trump, trong đó ông phát âm sai từ, nhầm lẫn, nhầm tên, quên tên và lảm nhảm những điều vô nghĩa điên rồ. Video dài 2:48 phút:

https://twitter.com/RonFilipkowski/status/1764295156981723453

⚪ ---- Theo dự đoán của NBC News, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chiến thắng ở Bắc Dakota trong cuộc họp kín cuối cùng của Cộng hòa trước ngày Siêu Thứ Ba. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho Trump trong việc theo đuổi đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, đánh bại cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley. Trump dự kiến sẽ giành được tất cả 29 đại biểu của Bắc Dakota nếu ông giành được ít nhất 60% số phiếu bầu trên toàn tiểu bang, nếu không, việc phân bổ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ dựa trên cuộc kiểm phiếu cuối cùng giữa Trump và Haley.

⚪ ---- Tòa Tối cao Hoa Kỳ đã trì hoãn việc thực thi luật nhập cư của Texas (luật này của Texas cho phép cảnh sát của tiểu bang bắt những người bị nghi nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ, trước giờ không cho bắt mà phải cho làm thủ tục có đủ điều kiện tỵ nạn hay không, vì Hiến Pháp Mỹ cho đón tất cả những người vì hoàn cảnh cần tỵ nạn).

Lệnh Tòa Tối Cao do Thẩm phán Samuel Alito ban hành tiết lộ luật này đã bị trì hoãn có hiệu lực cho đến ngày 13/3, do đó giúp tòa có thêm thời gian để xem hồ sơ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Biden cùng với một số nhóm nhập cư đã đệ đơn khẩn cấp lên Tòa Tối cao yêu cầu tòa án ngăn chặn việc thực thi Dự luật 4 của Thượng viện Texas, được Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott ký thành luật vào tháng 12 năm 2023. Nếu không có sự can thiệp này, luật gây tranh cãi sẽ có hiệu lực vào ngày 10/3.

⚪ ---- Cố nữ nhạc sĩ/ca sĩ Sinéad O'Connor hiển nhiên là không ưa Donald Trump. Sau khi Trump chơi bản hit "Nothing Compares 2 U" của cô O'Connor tại một sự kiện tranh cử vào tháng trước ở Maryland, công ty d sản của O'Connor đã yêu cầu Trump ngừng sử dụng nhạc của cô trong các cuộc biểu tình chính trị của Trump. Ca sĩ mang tính biểu tượng, đã qua đời năm ngoái ở tuổi 56, "sống theo quy tắc đạo đức khốc liệt được xác định bởi sự trung thực, tử tế, công bằng và lịch sự đối với đồng loại của mình", công ty di sản của bà cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố viết tiếp tục: "Không quá lời khi nói rằng Sinéad sẽ cảm thấy ghê tởm, tổn thương và bị xúc phạm nếu nhạc phẩm của cô bị xuyên tạc theo cách này bởi một người mà chính cô gọi là 'ác quỷ trong Kinh thánh'. Với tư cách là những người bảo vệ di sản của nữ nhạc sĩ/ca sĩ Sinéad O'Connor, chúng tôi yêu cầu Donald Trump và các cộng sự của ông ngừng sử dụng âm nhạc của cô ngay lập tức”.

Các nghệ sĩ âm nhạc khác đã từng kêu gọi Trump ngừng sử dụng âm nhạc của họ tại các sự kiện của ông, lần này cũng như trong các chiến dịch trước đây của ông, bao gồm Riihanna, Adele, Neil Young, Rolling Stones, Linkin Park, gia đình của cố nhạc sĩ Tom Petty, thủ lĩnh Aerosmith Steven Tyler và Johnny Marr của Smiths.

⚪ ---- Bạn có nhớ phán lệnh hôm qua của Tòa Tối Cao, khi nói rằng Colorado không có quyền xóa tên Trump trên phiếu bầu, mà là phải do Quốc Hội. Vậy là, một dân cử Dân Chủ nghĩ ra độc chiêu để Quốc Hội ngăn cản Trump. Theo báo Axios hôm thứ Hai, Dân Biểu Jamie Raskin, D-Md., cựu thành viên của ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1, cho biết ông đã soạn thảo luật liên bang để buộc Trump phải bỏ phiếu.

DB Raskin nói với cơ quan này: “Chúng tôi sẽ sửa nó theo quyết định của Tòa Tối cao." Ông gợi ý rằng dự luật sẽ được kết hợp với một nghị quyết tuyên bố ngày 6 tháng 1 là một "cuộc nổi dậy" và những người liên quan "đã tham gia vào cuộc nổi dậy". Nhưng người phát ngôn của Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson đã nói với Fox News Digital vào tối thứ Hai rằng các đồng nghiệp thuộc Đảng Dân chủ của ông đừng mơ mộng, vì Hạ Viện đang do Cộng Hòa nắm giữ.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò gần đây, hơn 20% những người dự định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump tin rằng Trump đã phạm tội nghiêm trọng. Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy 21% cử tri dự định ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 cho rằng ông đã phạm một tội ác liên bang nghiêm trọng.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy 53% cử tri cho rằng Trump đã phạm tội liên bang nghiêm trọng, bao gồm 85% đảng viên Đảng Dân chủ và 21% đảng viên Đảng Cộng hòa. 36% cử tri khác cho biết ông không phạm tội liên bang nghiêm trọng. Cuộc thăm dò được tiến hành với 980 cử tri đã đăng ký từ ngày 25 đến 28 tháng 2 và có sai số 3,5 điểm phần trăm.

⚪ ---- Vuốt ve Israel... Theo một báo cáo, các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã giảm nhẹ bớt một phần bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris hôm Chủ nhật, trong đó bà kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Các nguồn tin nói với NBC News rằng bản thảo ban đầu của bài phát biểu đã chỉ trích Israel nhiều hơn về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất này do xung đột với Hamas và đề cập đến nhu cầu cấp thiết cần được chuyển thêm viện trợ.

Khi được hỏi liệu bài phát biểu có bị giảm nhẹ khi đưa cho các quan chức NSC xem xét hay không, Giám đốc Truyền thông của Harris, Kirsten Allen, nói: “Điều đó không chính xác. Phó Tổng thống cảm thấy điều quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza, trước những diễn biến gần đây và nhắc lại lời kêu gọi của Chính quyền chúng tôi yêu cầu Hamas chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận con tin,” Allen nói thêm trong một tuyên bố riêng với NBC News. Harris đưa ra nhận xét ở Alabama, nói rằng “phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong ít nhất sáu tuần” vì “quy mô đau khổ to lớn ở Gaza.”

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) đã tiết lộ hôm thứ Ba trong một thông cáo báo chí về đề xuất của mình nhằm tăng cường “khả năng cạnh tranh và sự sẵn sàng” của ngành công nghiệp quốc phòng Liên Âu (EU). Để làm như vậy, các quốc gia thành viên được khuyến khích "đầu tư nhiều hơn, tốt hơn, [và] cùng nhau" thông qua Chương trình Công nghiệp Quốc phòng Châu Âu (EDIP) được đề xuất, dự kiến sẽ "kết nối các biện pháp khẩn cấp ngắn hạn, được thông qua vào năm 2023 và kết thúc vào năm 2025, hướng tới một cách tiếp cận mang tính cơ cấu hơn và dài hạn hơn để đạt được sự sẵn sàng về công nghiệp quốc phòng.” Chương trình sẽ huy động 1,5 tỷ euro "ngân sách EU trong giai đoạn 2025-2027."

EC nêu chi tiết rằng các quốc gia thành viên nên “mua sắm ít nhất 40% thiết bị quốc phòng theo phương thức hợp tác vào năm 2030, đảm bảo rằng đến năm 2030, giá trị thương mại quốc phòng trong nội bộ EU chiếm ít nhất 35% giá trị của thị trường quốc phòng EU”. [và] đạt được tiến bộ ổn định hướng tới việc mua sắm ít nhất 50% ngân sách mua sắm quốc phòng của họ trong EU vào năm 2030 và 60% vào năm 2035."

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba kêu gọi các đối tác và đồng minh của Ukraine thể hiện lòng dũng cảm khi châu Âu tiến đến một thời điểm quan trọng, nơi không có chỗ cho sự hèn nhát. Macron nói khi đến Praha: “Chiến tranh đã quay trở lại vùng đất của chúng ta, những thế lực trở nên không thể ngăn cản đang mở rộng mối đe dọa, tấn công chúng ta nhiều hơn mỗi ngày.”

Nhận xét của tổng thống được đưa ra sau tuyên bố gây tranh cãi của ông không loại trừ khả năng triển khai quân đội phương Tây để hỗ trợ Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng với một số nước châu Âu và Mỹ sau đó đã loại trừ kịch bản như vậy. Moscow cảnh báo rằng sự tham gia có thể có của phương Tây vào cuộc xung đột sẽ khiến nước này rơi vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

⚪ ---- Một nguồn tin quân sự Ukraine nói với AFP rằng lực lượng Ukraine hôm thứ Ba đã tấn công một kho dầu ở khu biên giới Belgorod của Nga, khiến ít nhất một bồn nhiên liệu bốc cháy. Một kho hàng ở làng Dolgoye của Nga, thuộc tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Trong khi đó, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov tiết lộ rằng các dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với vụ hỏa hoạn tại "một cơ sở hạ tầng", đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay không có thương vong nào được báo cáo.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Ba cho biết tình báo quân sự Ukraine đã tấn công tàu tuần tra Hạm đội Biển Đen của Nga "Sergey Kotov" bằng xuồng không người lái của hải quân và gây hư hại cho tàu trong cuộc tấn công qua đêm. Tin cho biết con tàu trị giá 65 triệu USD đã bị tấn công trong vùng lãnh hải của Ukraine, gần eo biển Kerch. Giao thông xe trên cầu Crimean, nối bán đảo với đất liền Nga, đã được nối lại vào sáng Thứ Ba sau khi bị đóng cửa khoảng 8 giờ, theo truyền thông Nga đưa tin.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Ba cho biết tổng số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 30.631 người. Và 72.043 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel "thực hiện 10 vụ thảm sát" khiến 97 người Palestine chết và 123 người bị thương, cơ quan y tế nhấn mạnh và cho biết thêm nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen đã phóng hai hỏa tiễn đạn đạo chống hạm vào thứ Hai, trong đó một trong các hỏa tiễn tấn công tàu M/V MSC SKY II, một tàu container thuộc sở hữu của Thụy Sĩ mang cờ Liberia ở Vịnh Aden, gây thiệt hại, Hoa Kỳ Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter.

Vụ tấn công không gây thương tích và con tàu tiếp tục hành trình. Lực lượng Houthi cũng đã phóng một hỏa tiễn vào phía nam Biển Đỏ hôm thứ Hai nhưng không gây thiệt hại gì cho mục tiêu dự định của họ. Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ chống lại hai hỏa tiễn hành trình chống hạm ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

⚪ ---- Một nhóm chuyên gia của LHQ hôm thứ Hai đã xác định rằng có "cơ sở hợp lý để tin rằng" Hamas đã bạo lực tình dục trong khi tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10/2023: “Thông tin tình tiết đáng tin cậy, có thể là dấu hiệu của một số hình thức bạo lực tình dục, bao gồm cắt xén bộ phận sinh dục, tra tấn tình dục hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục”.

Nhóm chuyên gia tuyên bố đã "tìm thấy thông tin rõ ràng và thuyết phục rằng một số con tin bị đưa tới Gaza đã phải chịu nhiều hình thức bạo lực tình dục liên quan đến xung đột và có cơ sở hợp lý để tin rằng bạo lực như vậy có thể đang diễn ra." Hamas đã liên tục phủ nhận các cáo buộc.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng tình hình ở Dải Gaza là "không thể chấp nhận được", lưu ý rằng Hoa Kỳ "tập trung vào việc tăng cường và duy trì viện trợ ở Gaza thông qua càng nhiều kênh càng tốt. Chúng tôi đang thúc ép chính phủ Israel mở thêm các cửa khẩu và tuyến đường vào Gaza”, đồng thời chỉ ra rằng “điều quan trọng là chúng ta phải tối đa hóa dòng viện trợ”.

Miller cũng nhấn mạnh rằng đất nước của ông tiếp tục "thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời thông qua thỏa thuận bắt giữ con tin" nhằm "đưa các con tin về nhà và giảm bớt nỗi đau khổ khủng khiếp của người dân Palestine." Ông kết luận bằng cách nói rằng "thỏa thuận đã được đặt lên bàn và Hamas nên chấp nhận nó ngay lập tức."

⚪ ---- Một nhân viên người Mỹ của đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jerusalem đã được tìm thấy đã chết, theo một phát ngôn viên của đại sứ quán thông báo với giới truyền thông hôm thứ Hai. Người phát ngôn nói,õ nguyên nhân cái chết không phải do bất kỳ vụ bạo lực nào: "Chúng tôi xác nhận cái chết của một nhân viên Mỹ của Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Không có nghi ngờ mờ ám nào. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào để chia sẻ". Người phát ngôn nhấn mạnh người chết không phải là Đại sứ Mỹ.

TIN VN. Nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại với dây thép nhập từ Việt Nam

TIN VN. Khởi tố lái xe container làm 6 người chết ở Tuyên Quang.

⚪ --- Sóng gió sau bầu cử, vì Tòa Tối Cao cho Quốc Hội quyền lật ngược kết quả bầu cử. Tòa Tối cao đã đồng thuận ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Colorado không thể loại Donald Trump khỏi lá phiếu — nhưng tòa đã chia rẽ 5-4 cho một phần của phán quyết, với Thẩm phán Amy Coney Barrett đứng về phía ba thẩm phán cấp tiến của tòa án. Tòa Tối Cao không đề cập đến việc liệu Trump có vi phạm điều khoản nổi dậy của Tu chính án thứ 14 hay không, nhưng cho biết chỉ Quốc hội, chứ không phải các tiểu bang, mới có thể sử dụng điều khoản này để cấm các ứng cử viên bỏ phiếu.Barrett và ba thẩm phán theo chủ nghĩa tự do cho biết 5 người còn lại, tất cả đều là những người bảo thủ, đã đi quá xa khi nói rằng Tu chính 14 (không công nhận 1 Tổng Thống vì đã tham dự bạo loạn) chỉ có thể được thực thi thông qua Quốc Hội. Giáo sư luật Rick Hasen của UCLA, người đồng viết bản tóm tắt cho tòa án, cảnh báo rằng quyết định này để lại đủ sự bất định để có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp sau cuộc bầu cử. Ông viết: “Chúng ta có thể sẽ trải qua một giai đoạn hậu bầu cử tồi tệ, khó chịu khi Quốc hội cố gắng loại bỏ Trump nhưng Tòa án Tối cao cho rằng Quốc hội đã vượt quá quyền lực của chính Quốc Hội”.⚪ ---- Trong một năm bầu cử vốn đầy rẫy những cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI kỳ lạ và gây hiểu lầm, những người ủng hộ Trump hiện đang chia sẻ những hình ảnh giả mạo về cựu tổng thống đang vòng tay ôm lấy cử tri Da đen để khẳng định rằng Trump được họ yêu thích. BBC đã phát hiện ra hàng chục video giả deepfake lan truyền trên mạng xã hội, thoạt nhìn thường có vẻ thực tế nhưng lại có dấu hiệu nhận biết về sự can thiệp của AI, như bàn tay có màng hoặc ngón tay bị mất.Mark Kaye, một người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ, người đã tạo ra một trong những hình ảnh lan truyền này, đã từ chối mọi trách nhiệm đối với những cử tri có khả năng gây hiểu lầm khi được hỏi về tác động của chúng. “Tôi không phải là phóng viên ảnh. Tôi là người kể chuyện. Nếu bất kỳ ai bỏ phiếu theo cách này hay cách khác vì một bức ảnh họ nhìn thấy trên trang Facebook, thì đó là vấn đề với người đó chứ không phải với chính bài đăng đó.”Trong vài tháng qua, Trump thường xuyên đưa ra lời kêu gọi tới cử tri Da đen, những người đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng bầu cử của Joe Biden vào năm 2020. Vào tháng 2, Trump tuyên bố “Người da đen thích tôi” vì “Tôi đang bị phân biệt đối xử” khi bị bị liên bang truy tố nhiều lần.⚪ ---- Cựu Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump, Allen Weisselberg, đã nhận tội khai man vào hôm thứ Hai. Weisselberg, 76 tuổi, đã bị kết án 5 tháng tù sau khi nhận tội về các cáo buộc xuất phát từ việc ông liên quan đến phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu Tổng thống Donald Trump ở New York. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg cáo buộc ông ta đã man khai hữu thệ trong phiên tòa hồi tháng 5 và phiên tòa xét xử vào tháng 10.Weisselberg thừa nhận ông đã "có hành vi" liên quan đến lời khai tuyên thệ và cho biết ông đã cố ý nói dối các nhà điều tra khi mô tả những gì ông biết về quy mô của tòa nhà Trump Tower để có được các khoản vay ưu đãi. Thẩm phán Arthur Engoron kết luận Trump Organization đã phạm tội gian lận kinh doanh vào tháng 9 năm 2023, dựa trên bằng chứng do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra.Một tòa kháng án ở New York tuần trước đã ra lệnh cho Trump phải trả toàn bộ số tiền bảo lãnh tương đương với phán quyết gian lận dân sự trị giá 454 triệu USD trong vụ án. Chưa rõ Weisselberg sẽ phải chịu án tù nào mới vì thú nhận nói dối hay không, nhưng hiển nhiên là bây giờ ông đã bị "vô hiệu hóa," bị cho ra ngoài danh sách nhân chứng giúp Trump trong vụ Biện lý Bragg truy tố Trump 34 tội hình sự, mà sẽ khởi sự từ ngày 25/3/2024.⚪ ---- Jena Griswold, Bộ trưởng Hành chánh Colorado, nói với Politico hôm thứ Hai rằng bà thất vọng trước quyết định của Tòa Tối cao lật ngược phán quyết của tòa tiểu bang cấm cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên phiếu bầu sơ bộ của tổng thống Đảng Cộng hòa: “Điều đáng lo ngại là vào thời điểm này, các ứng cử viên liên bang có thể tham gia vào cuộc nổi dậy 2021 và sau đó không phải chịu trách nhiệm về việc ứng cử.”Phán quyết này không gây ngạc nhiên cho Griswold, người đã đoán trước được kết quả này dựa trên hướng tranh luận bằng miệng của tòa án vào tháng trước. Trước đó, Tòa án Tối cao đã quyết định rằng việc xóa tên các ứng cử viên liên bang theo điều khoản nổi dậy của Tu chính án thứ 14 là vấn đề của Quốc hội chứ không phải của từng tiểu bang.⚪ ---- Shenna Bellows, Bộ trưởng Hành chánh Maine, thuộc Đảng Dân chủ, hôm thứ Hai đã rút lại phán quyết trước đó của bà nhằm xóa tên Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tiểu bang sau quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết tương tự của tòa án Colorado.⚪ ---- Trump bây giờ hối thúc Tòa Tối Cao cho Trump quyền miễn tố. Trump hôm thứ Hai đã giành chiến thắng sau khi Tòa án Tối cao khôi phục quyền tranh cử cho ông ở Colorado, bác bỏ những thách thức của Tu chính án thứ 14 đối với việc ông ứng cử vào Bạch Ốc. Bâyg iờ Trump chuyển sang một vụ án cấp bách hơn của Tòa Tối cao trong mắt ông: liệu ông có thể bị truy tố hình sự vì nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2020 hay không.Trump nói: “Tôi rất tôn trọng Tòa án Tối cao và tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì đã làm việc nhanh chóng, siêng năng và xuất sắc và một lần nữa, đây là một yếu tố thống nhất. Tôi hy vọng rằng các thẩm phán, bởi vì họ sẽ giải quyết một số vụ án khác, đặc biệt là vụ án, các tổng thống phải được trao quyền miễn tố hoàn toàn. Họ phải được phép làm công việc của mình. Nếu họ không được phép làm công việc của mình thì đó không phải là điều những người sáng lập mong muốn, nhưng có lẽ quan trọng hơn là nó sẽ là một điều khủng khiếp đối với đất nước ”.Trump nói từ Mar-a-Lago: “Nếu một tổng thống không có quyền miễn tố hoàn toàn, thì bạn thực sự không có một tổng thống,” Trump nói, ám chỉ bất cứ ai ở Bạch Ốc sẽ không có “can đảm” để đưa ra những quyết định khó khăn. Trump nói thêm: “Họ phải đưa ra các quyết định và phải giúp họ thoát khỏi mọi nỗi khủng bố có thể ngự trị khi họ rời nhiệm sở”.Hiện thời Tòa Tối cao tuần trước đã đồng ý xét xem liệu Trump có được miễn truy tố trong vụ án liên quan đến nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 hay không, cho tranh luận bằng miệng trong tuần của ngày 22/4 và có khả năng cho phép đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt vào cuối tháng 6 hoặc sớm hơn.Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội trong bốn hồ sơ truy tố khác nhau. Có vụ ở Washington, D.C., một vụ riêng ở Georgia liên quan đến nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia, một vụ ở Thành phố New York về cáo buộc âm mưu bưng bít tiền trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và một vụ ở Florida về việc ông lưu giữ tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc.⚪ ---- Nhà bình luận Keith Olbermann kêu gọi giải tán Tòa Tối cao và chỉ trích các thẩm phán do Đảng Dân chủ bổ nhiệm của tòa án hôm thứ Hai, sau khi một phán quyết đồng thuận giữ tên cựu Tổng thống Trump trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống. Olbermann nói, đề cập đến các Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan và Sonia Sotomayor: “Tòa tối cao đã phản bội nền dân chủ. Các thành viên của nó bao gồm Jackson, Kagan và Sotomayor đã chứng tỏ họ không có khả năng đọc để hiểu.”⚪ ---- American Airlines Inc. hôm thứ Hai thông báo rằng họ sẽ mua 260 phi cơ để cải thiện các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn, kỳ vọng sẽ tăng số lượng ghế cao cấp so với các hãng hàng không khác ở Hoa Kỳ. Việc mua bao gồm 85 phi cơ Airbus A321neo, 85 phi cơ Boeing 737 MAX 10 và 90 phi cơ Embraer E175 cũng như quyền mua tùy chọn thêm 193 phi cơ. Hãng hàng không cũng thông báo rằng họ sẽ tăng số lượng ghế hạng nhất nội địa trên đội bay A319 và A320 bắt đầu từ năm 2025, nhằm đáp ứng "nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về trải nghiệm du lịch cao cấp".⚪ ---- Đài Loan: Bộ trưởng Lao động Hsu Ming-chun cho biết Đài Loan có kế hoạch tuyển dụng lao động nhập cư từ đông bắc Ấn Độ vì "màu da và thói quen ăn uống của họ" giống với người Đài Loan, niềm tin Cơ đốc giáo và kỹ năng sản xuất, xây dựng và nông nghiệp của họ. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Taiwan Green All được phát sóng vào thứ Sáu (ngày 1 tháng 3), Hsu đã đưa ra các câu hỏi về biên bản ghi nhớ (MOU) được ký giữa Đài Loan và Ấn Độ về hợp tác lao động vào ngày 26 tháng 2.Hsu cho biết Chương trình có thể bắt đầu sau sáu tháng đến một năm vì MOU đóng vai trò là khuôn khổ và cần phải triệu tập các cuộc họp cấp công tác để thảo luận nội dung về việc giới thiệu các ngành, số lượng, yêu cầu ngôn ngữ và khu vực nguồn. Hsu nói rằng tin đồn trực tuyến trước cuộc bầu cử rằng Đài Loan sẽ thu hút hơn 100.000 công nhân từ Ấn Độ là sai sự thật và MOU vẫn chưa được ký vào giai đoạn đó. Hsu nói rằng Đài Loan đã phải vật lộn để tìm nguồn lao động nhập cư thay thế để tránh phụ thuộc vào một số quốc gia về lao động.Bà cho biết Ấn Độ đã liên hệ với Đài Loan về khả năng đạt được thỏa thuận hợp tác lao động. Hsu cho biết, “Chất lượng lao động nhập cư của Ấn Độ rất tốt và tính ổn định của công nhân họ cũng rất cao”. Bà có vẻ ám chỉ tệ nạn lao động nhập cư đã bỏ trốn, tìm cách ở lại Đài Loan khi hết hạn. Hsu cho biết, Đài Loan ban đầu sẽ giới thiệu một số lượng nhỏ công nhân từ Ấn Độ. Theo Hsu, Bộ Ngoại giao đã giúp Bộ Lao động (MOL) đánh giá những khu vực tốt nhất để tuyển dụng lao động và vùng đông bắc Ấn Độ đã được chọn.Bộ trưởng lao động cho biết khu vực này của Ấn Độ ban đầu sẽ được chọn để tuyển dụng vì "màu da và thói quen ăn uống của họ giống với chúng tôi. Hơn nữa, hầu hết họ đều theo đạo Cơ đốc". Bộ Trưởng kể lại rằng khi họ giới thiệu lao động nhập cư Mông Cổ, số lượng rất ít do sự khác biệt về văn hóa và thói quen. Trong 20 năm qua, không có nguồn lao động nhập cư mới nào mà lao động chỉ đến từ 4 quốc gia: Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.⚪ ---- YouTube Nam Hàn tung tin giả, nhưng thu về cả triệu đôla thật. Báo Chosun ghi rằng YouTube đã chứng kiến sự gia tăng các video lan truyền tin tức giả về Lee Kang-in, một cầu thủ bóng đá Nam Hàn, người là trung tâm của mối thù gây tranh cãi với đội trưởng Tottenham Hotspur Son Heung-min trong Asian Cup. Một phân tích gần đây cho thấy những video YouTube gây hiểu lầm này đã tạo ra lợi nhuận lên tới 525.000 USD (700 triệu won) chỉ sau hai tuần lễ.Theo công ty giải pháp quảng cáo kỹ thuật số dựa trên AI Pyler, trong hai tuần lễ kể từ khi cuộc tranh cãi trong đội bóng đá Nam Hàn lần đầu tiên được công khai vào ngày 14 tháng 2, đã có 361 video đưa thông tin sai lệch về Lee trên 195 kênh YouTube. Các video tin dỏm này đã thu về tổng cộng 69,4 triệu lượt xem, tạo ra lợi nhuận ước tính là 700 triệu USD từ quảng cáo trên YouTube.⚪ ---- Quận San Bernadino: Một phụ nữ ở Apple Valley đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và bạo ác với trẻ em sau khi người ta tìm thấy cô này trong một xe hơi cùng với hai thiếu niên cũng say rượu. Theo Cảnh sát Quận San Bernardino, cảnh sát J. Mora khi đang đi về phía tây trên Đường Bear Valley thì quan sát thấy một chiếc Dodge Challenger màu đen “lái xe lạng và tông vào lề đường. Xe tiếp tục đổi hướng trước khi rẽ về phía bắc vào Đường Pacoima.”Cảnh sát Mora đã dừng xe và liên lạc với tài xế, xác định cô lái xe say rưỡu này là Marissa Cardenas. Cô Cardenas bị phát hiện trong tình trạng say rượu và một thùng rượu "malt liquor" đã mở nắp được tìm thấy bên trong xe của cô. Trong xe của cô còn có hai cậu nhóc 14 tuổi có dấu hiệu “say cực độ,” theo cảnh sát. Hai cậu bé được xác nhận là họ hàng của Cardenas, đã được thả về cho cha mẹ chăm sóc. Cô Cardenas bị bắt, bị đưa vào Tại giam High Desert ở Adelanto và được tại ngoại chờ ra tòa.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang điều tra về tiếng súng bắn vào các công nhân xây dựng trên bờ bên phải của Xa lộ 605 ở thị trấn Baldwin Park vào tối Chủ nhật. Khoảng mười tiếng súng bắn ra lúc 9:18 giờ tối trên xa lộ 605 phía bắc Xa lộ 10, theo cảnh sát. Chiếc xe của nghi phạm được mô tả là một chiếc Dodge Charger đời cũ màu trắng với hai người ngồi.Cảnh sát thị trấn Baldwin Park nói có một nạn nhân bị vết thương do đạn bắn tại Trung tâm Y tế Công viên Kaiser Permanente Baldwin. Chưa rõ nạn nhân có liên quan đến vụ xả súng trên xa lộ hay không nhưng cảnh sát nói sẽ điều tra khả năng này.⚪ ---- Quận Cam: cậu nhóc bắn cảnh sát, bỏ trốn, bị bắt. Một cậu vị thành niên đã bị bắt vì bị cáo buộc bắn vào cảnh sát ở Anaheim trước khi được mẹ chở đến Nam Quận Cam. Nổ súng xảy ra khi cảnh sát Anaheim chạm trán với một số người vào lúc 1h45 sáng Chủ Nhật tại khu nhà số 300 trên đường West Guinida Lane.Cảnh sát cho biết rằng một nghi phạm đã bắn nhiều phát súng vào cảnh sát rồi bỏ chạy. May mắn thay, không ai bị trúng đạn. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã quan sát thấy mẹ của nghi phạm lái xe rời khỏi khu vực. Cảnh sát chận chiếc xe tại Mission Viejo và đã bắt nghi phạm. Nghi phạm bị giam tại Tòa án vị thành niên Quận Cam chờ bị truyt ố, sẽ không được xác định danh tính vì là một vị thành niên.⚪ ---- Quận Cam: Hai tên trộm đã đập vỡ cửa kính trượt và lục soát một ngôi nhà trong Cộng đồng Broadmoor Sea View ở Newport Beach vào tối thứ Tư. Trong một thông cáo báo chí, Sở Cảnh sát Newport Beach cho biết những tên trộm đã sử dụng sườn đồi phía sau ngôi nhà ở khu Yacht Colonia để vào sân sau, nơi chúng đập vỡ cửa kính trượt vào khoảng 9 giờ tối. Khi vào bên trong, những tên trộm “lục lọi các ngăn kéo trong phòng ngủ chính trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường”.Vụ trộm được báo cáo vào sáng hôm sau, mặc dù hiện tại “chưa rõ” vật gì đã bị lấy đi. Hai tên trộm mặc quần áo tối màu, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ, trong đó một tên đeo ba lô. Cảnh sát đưa ra một số lời khuyên để giữ an toàn cho ngôi nhà và khu phố của bạn: Luôn khóa cửa sổ và cửa ra vào khi bạn ra ngoài, ngay cả khi chỉ trong vài phút. Cửa sổ và cửa ra vào ở tầng hai phải được cố định như ở tầng một.Sử dụng bộ hẹn giờ trên đèn trong nhà để tạo cảm giác như bạn đang ở nhà. Nếu bạn định ra ngoài vào buổi tối, hãy để tivi hoặc radio ở nhà. Nếu nhà bạn được trang bị báo thức, hãy luôn kích hoạt nó, ngay cả khi bạn chỉ ra ngoài đi bộ một đoạn ngắn. Luôn bật đèn hiên trước và sau từ hoàng hôn đến bình minh và sử dụng đèn phát hiện chuyển động dọc theo hai bên nhà hoặc những khu vực có ít người qua lại. Hãy nhờ một người bạn hoặc hàng xóm đáng tin cậy lấy báo và gửi thư cho bạn khi bạn đi vắng.⚪ ----. Theo VTV. Tính đến nay, Canada đã khởi xướng điều tra 8 vụ việc phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam. Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ Canada điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Việt Nam. Tính đến nay, Canada đã khởi xướng điều tra 8 vụ việc phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam, nhắm tới hầu hết các mặt hàng, loại hình thép xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thép cốt bê tông, thép tấm chống ăn mòn, thép cuộn… Với chính sách giám sát và siết chặt quản lý với thép nhập khẩu để bảo vệ thị trường nội địa, dự kiến trong thời gian tới, Canada sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều tra với những mặt hàng, loại hình thép còn lại của Việt Nam, trong đó có mặt hàng dây thép. Đây là mặt hàng được ứng dụng rộng rãi trong bê tông dự ứng lực (PC Wire), khung dù, hạt bi sắt lốp xe (TBW), dây piano, lõi dây của các dây dẫn, dây cáp dùng cho thang máy, cần cẩu, lõi điện cực hàn, đinh…⚪ ----Báo VietnamNet. Chiều 5/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Văn Tân (SN 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km150 + 850 đường QL 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C-075.26, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 15R-008.96 do Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F-000.58 do Phan Văn Quý (SN 1983, cư trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển. Hậu quả làm 5 người đi trên ô tô khách tử vong tại chỗ, 1 người tử vong ở bệnh viện. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Hà Nội.⚪ ---- HỎI 1: Giúp mọc tóc, chống rụng tóc cần ăn: cá hồi, axit béo omega-3, trứng, rau lá xanh, hạt, khoai lang, quả bơ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng có thể giúp tóc bạn phát triển. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Những yếu tố khác như tuổi tác, di truyền, sử dụng thuốc, tiếp xúc với môi trường và sức khỏe tổng thể cũng đóng vai trò trong sự phát triển của tóc. Các vitamin và chất dinh dưỡng cụ thể có thể giúp thúc đẩy chu kỳ phát triển của tóc và hỗ trợ sự phát triển tối ưu. Tuy nhiên, thiếu hụt vitamin có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của tóc.Thực phẩm giàu protein, axit béo omega-3, sắt, vitamin tan trong chất béo và vitamin B tổng hợp hỗ trợ sự phát triển của tóc. Các loại rau lá xanh, trứng và cá giàu chất béo chỉ là một số thực phẩm chứa những chất dinh dưỡng thiết yếu này.Cá giàu chất béo (Fatty Fish): bao gồm cá hồi, cá trích và cá thu (salmon, herring, and mackerel). Những loại cá này có chất dinh dưỡng như axit béo omega-3, protein, selen, vitamin D3 và vitamin B, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển tóc chắc hơn, khỏe hơn, khó rụng tóc hơn.Chất Omega-3 được cho là có đặc tính chống viêm và bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ dùng thực phẩm bổ sung có chứa omega-3 đã giảm rụng tóc và tăng mật độ tóc.Trứng: Trứng chứa một số chất dinh dưỡng có thể góp phần giúp tóc khỏe mạnh. Chúng bao gồm biotin, protein, choline, sắt và vitamin A, D và B12. Chúng cũng có lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa được biết đến để duy trì sức khỏe của mắt, tóc và da. Hầu hết vitamin D của trứng được tìm thấy trong lòng đỏ, vì vậy bạn có thể không nhận được những lợi ích tương tự từ lòng trắng trứng.Rau lá xanh sẫm (Dark leafy greens) chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho tóc, chẳng hạn như vitamin B, vitamin C, folate, sắt và các chất chống oxy hóa quercetin và kaempferol. Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm các loại rau như rau lá xanh đậm, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc ở những người bị rụng tóc. Một số ví dụ về các loại rau lá xanh đậm bao gồm rau spinach, arugula, và kale.Các loại hạt (nuts). Các loại hạt rất giàu vitamin E, vitamin B, kẽm và chất béo lành mạnh. Chỉ một ounce (23 hạt hạnh nhân [almonds]) cung cấp 7,3 miligam vitamin E, 48% nhu cầu hàng ngày của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin E có thể tăng cường sức khỏe của tóc bằng cách bảo vệ các tế bào nang tóc chống lại tác hại của quá trình oxy hóa.Khoai lang (Sweet potatoes) chứa beta-carotene mà cơ thể bạn chuyển đổi thành vitamin A. Nghiên cứu cho thấy vitamin A có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn, một chất nhờn giúp tóc khỏe mạnh. Tuy nhiên, quá nhiều vitamin A có liên quan đến rụng tóc...Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 người lái xe điện đã sạc công cộng ngoài nhà hầu hết thời gian?.,ĐÁP 2: Đúng thế. Trong tất cả các trường hợp sử dụng, hơn một nửa số người lái xe điện được phát hiện sử dụng bộ sạc công cộng hàng tuần. ChargeLab nhận thấy rằng 30,9% người lái xe điện mà họ khảo sát sử dụng trạm công cộng “vài lần một tuần”, trong khi 22,7% sử dụng một trạm “hầu hết các ngày”.Chi tiết: