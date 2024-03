Hoa Kỳ đã bắt đầu thả hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường hàng không vào Gaza. Đã có 10 trẻ em Palestine chết vì đói và thiếu nước, theo LHQ. Hình trên là của Không quân Jordan, các đợt thả hàng cứu trợ trước kia xuống Gaza.

- Lộ băng ghi âm nội bộ CNN: các phóng viên CNN đau đớn vì CNN phải loan tin theo Israel, đổ tội cho Palestine

- LHQ: 10 trẻ em đã chết đói ở Gaza, con số thật hẳn là nhiều hơn.

- Không quân Mỹ bắt đầu thả hàng cứu đói xuống Gaza.

- Bạch Ốc hứa không vận và mở một hành lang ven biển để chuyển viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Kirby: Israel đồng ý cho Mỹ không vận.

- Ngoại trưởng Palestine: hy vọng ngừng bắn ở Gaza trước tháng Ramadan.

- Chính phủ Malaysia lên án Israel giết người hèn nhát, diệt chủng đối với người Palestine

- Bộ trưởng Israel bay tới Washington bất kể Thủ Tướng Israel phản đối.

- Mỹ: phá hủy 1 hỏa tiễn đất đối không được lực lượng Houthis có trụ sở tại Yemen

- Israel: không kích vào 3 tòa nhà dân cư ở Dải Gaza, khiến ít nhất 17 người thương vong.

- Nicaragua lập thủ tục xin truy tố Đức là tạo điều kiện để Israel diệt chủng dân Palestine vì viện trợ Israel

- Nam Phi: Israel bắn thường dân là vi phạm lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về ngăn chặn nạn diệt chủng

- Ngoại trưởng Anh: vụ lính Israel bắn vào người Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo là "khủng khiếp" và cần điều tra khẩn cấp

- Hamas: bom Israel thả xuống, 7 con tin chết vì bom

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: cần thiết phải lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô

- Ban biên tập Los Angeles Times kêu gọi Tòa Tối Cao cho xét xử Trump trước bầu cử: dân Mỹ xứng đáng biết sự thật

- Bạn nhớ đi bầu sơ bộ vào Thứ Ba 5/3/2024, nếu chưa bầu qua thư. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ ra quảng cáo di động tố cáo Trump bóp nát hệ thống y tế Mỹ đối với dân nghèo.

- Florida: Thẩm phán Aileen Cannon lộ ý kéo dài, nêu nghi ngờ về ngày đề xuất của công tố đặc biệt Jack Smith: xử ngày 8 tháng 7 là không thục tế

- Georgia: phải chờ 2 tuần nữa, Thẩm phán mới nói sẽ để Biện Lý Willis tham dự trong hồ sơ truy tố Trump hay không

- Kẻ bạo loạn đầu tiên vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 đã bị kết án tất cả 6 tội danh

- Nikki Haley kéo dài tarnh cử sơ bộ Cộng Hòa vì hy vọng thắng Trump ở 5 tiểu bang, đủ để đặt điều kiện với Cộng Hòa

- Giày của Trump lên mạng, bán hạ giá 75% chỉ sau 2 tuần lễ, từ 400 USD xuống còn 100 USD

- CPUC cho dịch vụ taxi robot của Waymo chạy ở một phần Los Angeles và Bán đảo San Francisco

- Các luật sư đại diện cổ đông đã tước bỏ Elon Musk tiền thưởng 56 tỷ USD muốn đòi tiền luật sư là 6 tỷ USD cổ phiếu

- Mỹ, Nam Hàn và Thái Lan tập trận quân sự ven biển Thái Lan. Có tham gia của Malaysia, Singapore, Indonesia và Nhật. Với hỗ trợ từ TQ, Ấn về nhân đạo

- Thuốc phá thai mifepristone sẽ được bán theo toa bác sĩ tại các tiệm CVS và Walgreens ở một số tiểu bang

- Nga tố cáoo Đức lên kế hoạch đánh bom Cầu Crimea

- Nga gỡ 1 quả bom gài dưới một chiếc xe hướng tới Crimea

- California: Chủ một tiệm giày thể thao bị trộm vào, vơ vét giày trị giá 20.000 USD.

- Rite Aid có kế hoạch đóng cửa 77 tiệm thuốc tây toàn quốc, có 4 tiệm ở Quận Cam:

- Quận Cam: Một phụ nữ khoảng 60 tuổi đi xe đạp điện đã bị một chiếc xe tông chết ở Westminster

- TIN VN. Vụ chận tiền thể thao: Thêm hai HLV thể dục dụng cụ bị kỷ luật.

- TIN VN. Rắn nước xuất hiện ở lễ hội Bắc Ninh, một số người dân tụ tập, lập đàn cúng vì tin là Thần Rắn.

- TIN VN: Đột quỵ tăng vọt trong giới trẻ: Bác sĩ BV Bạch Mai khuyến cáo về căn bệnh khiến 100.000 người chết/năm.

- HỎI 1: Khảo sát Bosch Tech Compass: 60% người lái xe toàn cầu muốn thêm an toàn đường bộ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1 tỷ người toàn cầu rơi vào béo phì? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/3/2024) ⚪ ---- Ủy ban Tiện ích Công cộng California CPUC cho biết hôm thứ Sáu, công ty chi nhánh Waymo LLC của Alphabet Inc. đã giành được sự chấp thuận của Ủy ban CPUC để mở rộng dịch vụ taxi robot của mình đến vùng Los Angeles và Bán đảo San Francisco. CPUC cho biết họ đang phê duyệt dịch vụ taxi robot của Waymo tại các khu vực của Los Angeles và Vùng Vịnh do "Kế hoạch An toàn Hành khách (PSP)" cập nhật của Waymo, được đệ trình cùng với miền thiết kế vận hành mở rộng (ODD) để triển khai.

Ủy ban đã từ chối đề xuất trước đó của Waymo về việc mở rộng dịch vụ của mình tại Quận Los Angeles và San Mateo hồi cuối tháng 2 trong bối cảnh các nhà lãnh đạo địa phương lo ngại về sự an toàn của xe không người lái. Có nghĩa là, ủy ban chấp thuận cho xe taxi robot này hoạt động một số khu vực trong quận Los Angeles, không phải toàn bộ. Tương tự Bán đảo San Francisco gồm 9 quận (bao gồm các nơi đông dân Việt như San Jose). Cụ thể, bản tin chưa nói rõ các thành phố nào sẽ có xe taxi robot.

⚪ ---- Các luật sư đại diện cho các cổ đông và là nhóm luật sư thành công trong việc hủy bỏ kế hoạch tiền thưởng trị giá 56 tỷ USD đối với Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, hôm thứ Sáu đã yêu cầu được thanh toán bằng số cổ phiếu của công ty trị giá gần 6 tỷ USD.

Các luật sư bên thắng kiện đã yêu cầu phê duyệt khoản thanh toán kỷ lục 5,6 tỷ USD bằng cổ phiếu Tesla trong hồ sơ gửi lên Tòa án Delaware của Chancery, tuyên bố rằng mặc dù một tiền thưởng [luật sư] như vậy sẽ là "chưa từng có" nhưng quy mô của Greg Varallo, luật sư trưởng của nhóm nguyên đơn, viết: “Giải thưởng được đưa ra phù hợp vì giá trị lợi ích đối với Tesla mà luật sư của nguyên đơn đạt được là rất lớn”.

Thẩm phán Tòa kinh tế Delaware là bà Kathleen McCormick đã ra phán quyết làm Musk mất khoản tiền thưởng 56 tỷ USD từ công ty Tesla vào tháng 1, đứng về phía cổ đông Tesla là Richard Tornetta, người đã cáo buộc rằng ban giám đốc Tesla đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình khi trao cho Musk gói bồi thường trị giá 56 tỷ USD. Lúc đó, Musk nổi giận, nói là các công ty không nên đặt trụ sở ở Delaware.

⚪ ---- Yonhap đưa tin, Mỹ, Nam Hàn và Thái Lan đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung ở khu vực ven biển Thái Lan hôm thứ Sáu nhằm tăng cường "khả năng đổ bộ và các hoạt động nhân đạo". Tập trận mang tên Cobra Gold, có sự tham gia của 3 tàu Nam Hàn, 6 xe bọc thép, máy bay chiến đấu F-16 và máy bay vận tải C-130. Tập trận bắt đầu vào ngày 26/2 và sẽ kéo dài đến ngày 8/3, với sự tham gia của Malaysia, Singapore, Indonesia và Nhật Bản. Ngoài ra, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia phần đào tạo hỗ trợ nhân đạo của cuộc tập trận.

⚪ ---- Tại sao Nikki Haley vẫn tham gia cuộc đua sơ bộ Cộng Hòa? Trong một bài phân tích trên Tạp chí Politico, Henry Olsen cho rằng đó là vì cô Haley biết mình có thể khai thác một quy tắc quan trọng của đại hội Đảng Cộng hòa. Nếu cô Haley giành được đa số phiếu ở ít nhất năm tiểu bang, Haley có thể đưa tên mình vào danh sách đề cử và do đó có được một mức độ ảnh hưởng nhất định trong quá trình tố tụng.

Vấn đề không phải là giành được đề cử—Olsen không gợi ý rằng Haley có cơ hội đạt được điều đó. Tuy nhiên, Haley có thể giành được sự nhượng bộ từ cựu Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề quan trọng với Haley, bao gồm cả sự ủng hộ của Mỹ đối với NATO. Tất nhiên, chiến thắng ở 5 tiểu bang nói dễ hơn làm, và Haley đặt cược tốt nhất là những tiểu bang ôn hòa hơn và những tiểu bang cho phép những người độc lập bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Olsen chỉ ra một số tiểu bang Haley hy vọng, bao gồm Minnesota, Michigan, Colorado, Utah, North Carolina, Virginia, Massachusetts và Vermont.

Olsen viết: “Chiến thắng ở 5 tiểu bang trong số này là một chặng đường dài nhưng không phải là không thể. Haley sẽ có đủ sức mạnh cần thiết để đàm phán các điều khoản về việc rời đi với Trump. Haley sẽ không nhận được nhiều, nhưng bất cứ điều gì hữu hình đều mang lại cho Haley điều gì đó đáng tự hào — và có lẽ là bàn đạp cho các cuộc bầu cử trong tương lai?"

⚪ ---- Kẻ bạo loạn đầu tiên vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 đã bị kết án hôm thứ Sáu với cáo buộc tấn công cảnh sát và cản trở Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của Tổng thống Biden. Michael Sparks, 46 tuổi, ở Kentucky, đã nhảy qua cửa sổ vỡ vụn ngay sau khi một kẻ bạo loạn khác đập vỡ nó bằng lá chắn chống bạo động bị đánh cắp. Sau đó, Sparks cùng với những kẻ bạo loạn khác đuổi theo một cảnh sát chạy lên cầu thang, một trong những hình ảnh đau buồn nhất về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Thẩm phán Hoa Kỳ Timothy Kelly dự kiến ​​sẽ tuyên án Sparks vào ngày 9 tháng 7. Bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington, DC đã kết án Sparks về tất cả 6 tội danh, trong đó có hai trọng tội. Sparks đã không ra làm chứng trong phiên tòa kéo dài một tuần của mình. Công tố viên Bộ Tư pháp Emily Allen cho biết, Sparks, mặc áo vest chiến thuật, là “mũi giáo” và đột nhập vào tòa nhà Điện Capitol chưa đầy một phút trước khi các thượng nghị sĩ rút lui để di tản khỏi phòng và thoát khỏi đám đông. Allen nói với bồi thẩm đoàn: “Bị cáo đã sẵn sàng cho một cuộc nội chiến. Không chỉ sẵn sàng cho một cuộc nội chiến. Y muốn điều đó”.

Luật sư bào chữa Scott Wendelsdorf thừa nhận rằng Sparks phạm bốn tội nhẹ, bao gồm tội đột nhập trái phép và gây rối trật tự. Nhưng kêu gọi bồi thẩm đoàn tha bổng cho y về các cáo buộc trọng tội — gây rối dân sự và cản trở thủ tục tố tụng chính thức — nói rằng Sparks ngay lập tức rời khỏi Điện Capitol khi y nhận ra rằng Phó Tổng thống Mike Pence sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump để lật đổ Chiến thắng của Biden. Allen cho biết Sparks biết mình đã vi phạm pháp luật nhưng không hề hối hận. “Nếu có cơ hội, con sẽ đi lại,” Sparks nhắn tin cho mẹ một ngày sau cuộc bạo động.

⚪ ---- Georgia: phải chờ 2 tuần nữa. Khi kết thúc phần tranh luận trong phiên điều trần để quyết định xem liệu Biện lý quận Fulton Fani Willis có nên bị loại khỏi việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump và 18 đồng phạm hay không, Thẩm phán Scott McAfee cho biết ông hy vọng sẽ có quyết định cuối cùng sau hai tuần nữa.

Khi kết thúc cuộc tranh luận hôm thứ Sáu trong đề nghị loại Biện Lý Willis khỏi vụ can thiệp bầu cử ở Georgia mà cô Willis đưa ra chống lại Trump và 18 đồng phạm, các luật sư bào chữa đã cáo buộc Willis và Công tố đặc biệt Nathan Wade có hành vi sai trái đạo đức và nói dối trên bục nhân chứng, trong khi các công tố viên Quận Fulton lập luận rằng có không có bằng chứng sai trái hay nói dối nào cả.

Trên hồ sơ điện thoại di động đưa ra bằng chứng cho thấy Biện Lý Willis và Wade (khi còn là luật sư, chưa nhận chức Công tố do Willis bổ nhiệm) được cho là đã liên lạc với nhau hàng nghìn lần trong 11 tháng đầu năm 2021, luật sư Richard Rice của Heeley ()đồng phạm của Trump ngụ ý rằng các cú điện thoại đó bác bỏ lời khai rằng Wade và Willis chưa bắt đầu mối tình lãng mạn của mình cho đến năm 2022: "Họ không phải là các cô cậu vị thành niên mới lớn để liên lạc điện thoại nhiều như thế." Nhưng phía công tố nói các liên lạc giữa Willis và Wade lúc đó là về các hồ sơ hình sự tại Quận Fulton mà Willis cần tham khảo nhiều chuyên gia pháp lý. Luật sư Rice chỉ suy đoán, không đưa ra chứng cớ gì về nội dung các cú phone giữa Willis và Wade, vì 2 người này không hề bị truy tố hình sự nào.

Thẩm phán McAfee nói về việc nên giữ hay nên loại Willis ra khỏi hồ sơ truy tố Trump: “Có một số vấn đề pháp lý cần giải quyết - một số quyết định mà tôi phải đưa ra - và đó không phải là những vấn đề tôi có thể đưa ra vào lúc này. Và vì vậy, tôi sẽ dành thời gian để đảm bảo rằng tôi có thể xem xét đầy đủ trường hợp này. Tôi hy vọng sẽ có câu trả lời cho mọi người trong hai tuần tới.”

Nếu McAfee quyết định loại Wade và Willis ra khỏi vụ án, không rõ liệu Trump và các bị cáo còn lại (bốn nghi can đã nhận tội trong hồ sơ khai trước bồi thẩm đoàn và Biện lý Willis) có phải đối mặt với cáo buộc trước tòa án vì vai trò bị cáo buộc của họ trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại Georgia hay không.

⚪ ---- Florida: Thẩm phán Aileen Cannon lên tiếng hoài nghi về đề xuất của công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc Smith xin bắt đầu phiên tòa xét xử Trump giấu hồ sơ mật vào ngày 8 tháng 7/2024. Những người đóng vai chính trong buổi điều trần hôm Thứ Sáu 1/3/2024 là: Thẩm phán Aileen Cannon, Công tố đặc biệt Jack Smith, công tố liên bang Jay Bratt

Trong phiên điều trần sáng thứ Sáu có sự tham dự của Trump, Cannon nghi ngờ về đề xuất của Smith về việc bắt đầu phiên tòa xét xử tài liệu mật vào ngày 8 tháng 7, Politico đưa tin. Cannon nói trong phiên điều trần: “Rất nhiều việc cần phải được thực hiện trong giai đoạn trước khi xét xử vụ án này. Cố gắng thực hiện 13 việc cần làm trong một hoặc thậm chí hai ngày có vẻ không thực tế."

Vụ án ban đầu dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 5, nhưng thẩm phán Cannon đã đưa ra một loạt phán quyết khiến ngày đó gần như không thể được đưa ra xét xử. Ngoài ra, phiên tòa [New York] xét xử tiền bịt miệng của Trump hiện dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 25/3/2024 và dự kiến ​​sẽ mất từ ​​sáu đến tám tuần.

Các luật sư của Trump đã yêu cầu Thẩm phán Cannon, người được Trump bổ nhiệm vào ghế thẩm phán liên bang, trì hoãn việc bắt đầu phiên tòa cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ngoài ra, họ đã viết trong một hồ sơ pháp lý trong tuần này rằng họ sẽ có thể bắt đầu phiên tòa vào ngày 12 tháng 8 (tức là, chậm hơn 1 tháng so với ngày Công tố Smith xin xét xử, nhưng xét xử và tranh luận sẽ kéo dài vì một số hồ sơ mật phải được đọc trong các phòng đặc biệt ngăn âm thanh, có thể không phải ở tòa án).

Tại phiên điều trần hôm Thứ Sáu, Công tố Bratt không đồng ý với đề xuất đó, nói rằng: “Đối với tôi, đó thực sự là những ngày giả tạo và thực sự gần như là những ngày có ý đồ xấu. Chúng ta chỉ cần đưa vụ án này ra xét xử vào mùa hè này.”

Thẩm phán Cannon chưa thông báo ngay khi nào Cannon sẽ thông báo ngày bắt đầu mới cho phiên tòa xét xử tài liệu. Nan đề: Ngay cả khi Cannon quyết định cho bắt đầu xét xử tài liệu vào đầu tháng 8, vẫn chưa rõ liệu việc trì hoãn thêm nữa có đồng nghĩa với việc có thể không đạt được phán quyết trước cuộc bầu cử năm 2024 hay không.

⚪ ---- Bạn nhớ đi bầu sơ bộ vào Thứ Ba 5/3/2024, xin đừng quên, nếu bạn chưa bầu qua thư. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) đã tung ra một bảng quảng cáo di động sẽ xuất hiện ở Bắc Carolina và Virginia vào hôm nay, thứ Bảy, nhằm tấn công Trump trong chuyến thăm của ông tới các tiểu bang bầu vào ngày Siêu Thứ Ba.

Bảng quảng cáo di động, lần đầu tiên được chia sẻ với báo The Hill, lập luận rằng Trump sẽ “bóp nát dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn” nếu Trump đắc cử vào một nhiệm kỳ khác. Quảng cáo viết: "Medicaid expansion? Gone. Abortion? Banned nationwide. IVF? Under attack. Trump-MAGA extremism. Bad for your health.” (Mở rộng Medicaid? Xóa sổ rồi. Phá thai? Đã cấm toàn quốc. IVF (thụ thai ống nghiệm)? Đang bị tấn công. Chủ nghĩa cực đoan Trump-MAGA làm hại sức khỏe của bạn." (Ghi chú: Medicaid là y tế cho dân nghèo, không phải Medicare, y tế cho người già. Dân Chủ muốn nhắc rằng Trump và Cộng Hòa liên tục đòi xóa sổ ObamaCare, hình thức y tế cho một mảng dân nghèo.)

Biển quảng cáo di động sẽ đặt trên một chiếc xe tải chạy vòng quanh Greensboro, N.C., vào thứ Bảy trong ngày, từ 12:30 đến 2:30 chiều, và ở Richmond, Virginia vào buổi tối, từ 5 đến 8 giờ tối— cả hai đều có tên Trump, ứng cử viên có khả năng là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đang tổ chức các cuộc biểu tình trong khu vực.

Cả Bắc Carolina và Virginia đều tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào thứ Ba, khi Trump sẽ bỏ phiếu chống lại đối thủ chính Nikki Haley. Haley cũng sẽ vận động tranh cử ở Bắc Carolina vào thứ Bảy, tổ chức một cuộc mít tinh ở Raleigh.

Giám đốc phản ứng của DNC Alex Floyd giải thích: “Donald Trump có hại cho sức khỏe của bạn. Chương trình nghị sự MAGA cực đoan của Trump bao gồm việc tước bỏ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe từ hàng triệu người, đứng về phía các công ty bảo hiểm tham lam đối với những gia đình chăm chỉ, cấm phá thai trên toàn quốc và tước đi khả năng nuôi sống gia đình của cha mẹ bằng IVF.”

Năm 2020, Trump thắng Bắc Carolina với gần 50% phiếu bầu và Tổng thống Biden thắng Virginia với hơn 54%. Tiểu bang California cũng bầu sơ bộ ngày Siêu Thứ Ba này. (Bi hài là: Nhiều cử tri gốc Việt bị Trump nhồi sọ rằng Dân Chủ và Biden sẽ biến Hoa Kỳ thành một nước Cộng Sản, trong khi đó nhiều người tin rằng Trump là Lần Tới Thứ Nhì của Thiên Chúa. Vậy mà cũng nói được, rồi có người tin theo.)

⚪ ---- Bài xã luận ký tên Ban biên tập Los Angeles Times kêu gọi phải xét xử Trump trước ngày bầu cử, vì dân Mỹ xứng đáng được biết. Bản dịch tóim lược như sau. Tòa án Tối cao hôm thứ Tư tuyên bố rằng họ sẽ xem xét tuyên bố của Donald Trump rằng với tư cách là một cựu tổng thống, Trump được hưởng quyền miễn truy tố đối với các cáo buộc phạm tội liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Bằng cách thụ lý vụ án và lên lịch tranh luận bằng miệng vào tuần 22 tháng 4, Tòa Tối Cao đã làm phức tạp thêm thời gian cho phiên tòa xét xử Trump, mà thẩm phán quận ban đầu dự kiến vào ngày 4 tháng 3.

Vì lợi ích quốc gia mà Trump phải đối mặt với bồi thẩm đoàn càng sớm càng tốt. Công tốư đặc biệt Jack Smith nhận ra tính cấp bách của tình hình khi ông yêu cầu các thẩm phán vào ngày 11 tháng 12/2023 (tức là, năm ngoái) nhanh chóng đưa ra phán quyết về vụ Trump xin miễn tố và trước khi tòa kháng án cân nhắc. Các Thẩm phán (Tòa Tối Cao) đã từ chối yêu cầu đó một cách thiếu khôn ngoan vào ngày 22 tháng 12.

Tòa kháng án Hoa Kỳ khu vực Quận Columbia Thủ Đô đã nghe các tranh luận trong vụ kiện đòi miễn tố vào ngày 9 tháng 1/2024 và vào ngày 6 tháng 2/2024 đã đưa ra một quyết định lâu dài và uyên bác bác bỏ lập luận về quyền miễn tố kỳ quặc của Trump. Tòa kháng án kết luận rằng “cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump, với tất cả sự bào chữa của bất kỳ bị cáo hình sự nào khác. Nhưng bất kỳ quyền miễn tố hành pháp nào có thể đã bảo vệ ông ấy khi ông ấy giữ chức tổng thống đều không còn bảo vệ ông ấy trước cuộc truy tố này nữa.”

Có thể hiểu được rằng các Thẩm phán Tối cao muốn tự mình cân nhắc. Nhưng đáng lẽ họ phải đồng ý với yêu cầu xem xét nhanh của Smith. Nếu không làm được điều đó, họ nên quyết tâm đưa ra quyết định của mình càng sớm càng tốt sau cuộc tranh luận bằng miệng vào tháng 4/2024. Sẽ là một kết quả không thỏa đáng nếu tòa ra phán quyết chống lại yêu cầu miễn tố của Trump nhưng lại ra phán quyết quá muộn để đảm bảo rằng một phiên tòa sẽ được tiến hành - và bồi thẩm đoàn sẽ có tiếng nói - trước cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Sự chậm trễ hơn nữa của Tòa [Tối Cao] sẽ mang lại một ý nghĩa mới và đáng lo ngại cho tiên đề rằng công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối, mặc dù trong trường hợp này, cả nước Hoa Kỳ sẽ bị từ chối công lý.

⚪ ---- Giày của Trump lên mạng, bán hạ giá 75% chỉ sau 2 tuần lễ. Một số người nói rằng đó là một trò lừa đảo về giày thể thao. Trump đến Philly vào giữa tháng 2 và ra mắt trước những người đứng đầu ngành giày thể thao tại Sneaker Con, phiên bản giới hạn của ông, "Never Surrender High-Tops" đế đỏ, được mạ vàng với Ngôi sao và Sọc bán theo giá nhãn dán là 399 USD. Và lúc đó trên trang web của Trump, 1.000 đôi giày đã được bán hết trong vòng vài giờ. Bây giờ, 2 tuần sau, đôi giày được rao bán trực tuyến với giá chỉ bằng một phần ba.

Jon Cooper, giám đốc tài chính chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ, hỏi: “Tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ ngốc cả tin đã mua một đôi giày thể thao 'Never Surrender' của Trump với mức giá ban đầu là 400 USD. Bây giờ bạn có thể tìm thấy chúng trực tuyến với giá dưới 100 đô la, cười lớn. Dù sao, bất kể giá họ trả là bao nhiêu, những kẻ ngu ngốc MAGA này có thể sẽ không bao giờ nhận được hàng. Đó chỉ là một trò lừa đảo khác thôi các bạn."

Bob Clendenin viết: “Giày thể thao Never Surrender vừa giảm 75% giá của chúng”. Trên mạng, những đôi giày này thực sự đang được bán với giá chỉ bằng một Benjamin (tờ 100 USD). Một số cửa hàng bán chúng với giá 200 USD.

⚪ ---- Các công ty cho biết hôm thứ Sáu rằng thuốc phá thai mifepristone sẽ được bán theo toa bác sĩ tại các cửa tiệm thuốc tây CVS và Walgreens ở một số tiểu bang trong tháng này. Tờ New York Times đưa tin, các chuỗi nhà thuốc lớn nhất nước đã nhận được chứng nhận phân phối thuốc theo hướng dẫn của FDA ban hành năm ngoái. Tổng thống Biden hôm thứ Sáu đã khuyến khích các hiệu thuốc ghi danh chứng nhận. Ông Biden cho biết, bước này đánh dấu “một cột mốc quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận mifepristone, một loại thuốc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt là an toàn và hiệu quả trong hơn 20 năm.”

Các công ty cho biết họ sẽ phân phối thuốc theo luật tiểu bang. Điều đó có nghĩa là mifepristone sẽ không có sẵn tại các tiệm ở những tiểu bang không cho phép thực hiện phá thai trong vòng 10 tuần. Việc triển khai sẽ bắt đầu ở một số tiểu bang; CVS cho biết việc bán hàng sẽ bắt đầu trong tháng này tại Massachusetts và Rhode Island. Walgreens sẽ bắt đầu hoạt động ngay vào tuần tới tại New York, Pennsylvania, Massachusetts, California và Illinois. Thuốc phá thai đã có sẵn tại các phòng khám ở các tiểu bang đó hoặc qua đường bưu điện sau khi được kê toa thông qua y tế từ xa.



Hình trên là của Không quân Jordan, các đợt thả hàng cứu trợ xuống Gaza.

⚪ ---- Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, Dmitry Polyansky, hôm thứ Bảy đã viết trên X, rằng kế hoạch đánh bom Cầu Crimea, được cho là đã được các sĩ quan quân đội cấp cao của Đức thảo luận, là "sự ô nhục tuyệ đối" đối với Đức. Bản ghi âm của đoạn ghi âm bị rò rỉ ngày 19 tháng 2, được đăng trên mạng xã hội vào thứ Sáu bởi Margarita Simonyan, tổng biên tập của tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và đài Nga RT TV, được cho là đã tiết lộ cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút giữa 4 sĩ quan cấp cao Đức trong Bundeswehr, quân lực Đức, những người đã thảo luận về khả năng nhắm mục tiêu vào Cầu Crimea bằng hỏa tiễn Taurus từ máy bay chiến đấu Dassault Rafale. Polyansky phản ứng với vụ rò rỉ bằng cách mô tả nước Đức là "lừa dối, xấu tính, hung hãn, theo chủ nghĩa phục thù và bài Nga. Đây không còn là quốc gia mà chúng ta đã ký kết các hiệp ước thân thiện trong những năm 1990 và 2000”.⚪ ---- Một thiết bị nổ dã chiến (IED) đã được An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện dưới một chiếc xe hướng tới Crimea, TASS đưa tin. Bom này bị lộ trong quá trình kiểm tra xe tại trạm kiểm soát Dzankoy, bên dưới chiếc xe do một viên chức thực thi pháp luật của vùng Kherson điều khiển. Bom dã chiến này nhanh chóng được các chuyên gia về chất nổ vô hiệu hóa. Bản tin viết: “Theo các chuyên gia, thiết bị nổ được chế tạo từ các linh kiện do nước ngoài sản xuất do các nước NATO cung cấp cho lãnh thổ Ukraine”.⚪ ---- Hồ sơ mật lộ ra: hãng tin CNN bị chính phủ Israel kiểm soát? Người dẫn chương trình của CNN Christiane Amanpour nằm trong nhóm nhân viên thách thức một hội đồng nội bộ gồm các lãnh đạo biên tập và giám đốc điều hành công ty CNN bằng những lời chỉ trích về việc hãng này đưa tin về chiến dịch quân sự chết chóc của Israel ở Gaza, theo The Intercept. Trong đoạn ghi âm cuộc họp bị rò rỉ, các nhà báo đã chỉ trích việc CNN phụ thuộc vào văn phòng ở Jerusalem, được đổi tên thành “Second Eyes”, hoạt động dưới sự kiểm duyệt của quân đội Israel.Theo băng ghi âm, có thể nghe thấy Amanpour trong đoạn ghi âm nói rằng cô “thực sự đau khổ” với việc kiểm duyệt bản tin của Second Eyes và “tiêu chuẩn kép”. Một nhà báo giấu tên đã chỉ trích CNN vì đã truyền bá những luận điệu nguy hiểm chống người Ả Rập và bài Hồi giáo khi đưa tin về Gaza. Họ nói: “Tôi thấy rằng các đồng nghiệp của tôi, gia đình tôi, hết lần này đến lần khác ủng hộ những người đang kêu gọi cái chết của tôi hoặc sử dụng ngôn ngữ rất mất nhân tính chống lại tôi… và những người trông giống tôi”.Báo The Guardian đưa tin rằng các nhân viên gọi việc CNN đưa tin về Gaza theo kiểu “bóp méo nghề báo (journalistic malpractice)” và cho biết CNN đã trở thành loa kèn cho Israel một cách thiếu phê phán.⚪ ---- Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki lạc quan về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza trước tháng Ramadan. Trong bài phát biểu của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy, ông Al-Malki cho biết Chính quyền Palestine đang nhắm đến việc giành quyền kiểm soát Gaza sau xung đột, sau khi mất khu vực này vào tay Hamas vào năm 2007. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, được tạo điều kiện bởi các bên trung gian, nhằm tìm cách hoàn tất lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu tháng Ramadan vào ngày 10 tháng 3/2024.⚪ ---- Chính phủ Malaysia hôm thứ Bảy lên án mạnh mẽ Israel vì hành động mà họ gọi là vụ giết người hàng loạt "hèn nhát" đối với người Palestine đang tìm kiếm viện trợ cứu đói ở Dải Gaza đang bị chiến tranh tàn phá. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, vụ nổ súng khiến 115 người Palestine thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, không chỉ bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế mà còn vi phạm rõ ràng các biện pháp tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế từ 26 tháng 1 năm 2024, cũng như Công ước Diệt chủng năm 1948.Bộ khẳng định Israel phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu chấm dứt ngay lập tức những hành động tàn bạo như vậy và nhấn mạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.⚪ ---- Tờ Times of Israel đưa tin Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz được cho là sẽ thực hiện một chuyến bay tới Washington mà chuyến đi này trước đó chưa được Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp thuận. Theo những người hiểu biết về vấn đề này, chuyến đi đã được lên kế hoạch được cho là đã gây ra căng thẳng giữa Thủ Tướng và Bộ Trưởng. Họ nói với hãng tin rằng Thủ Tướng Netanyahu đã "nói rõ với Bộ trưởng Gantz rằng Nhà nước Israel chỉ có một thủ tướng." Các quy định của chính phủ Israel yêu cầu "mọi bộ trưởng phải làm rõ việc đi lại trước với thủ tướng, bao gồm cả việc phê duyệt kế hoạch đi lại."⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) viết trên X, rằng lực lượng của họ đã phá hủy một hỏa tiễn đất đối không được lực lượng Houthis có trụ sở tại Yemen chuẩn bị phóng vào thứ Bảy. Lực lượng Hoa Kỳ xác định rằng hỏa tiễn này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ trong khu vực và đã nhanh chóng thực hiện một cuộc tấn công để tự vệ. CENTCOM cũng đưa tin trước đó lực lượng Houthi đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm (ASBM) từ Yemen vào Biển Đỏ, đồng thời nói thêm rằng hỏa tiễn này không gây thiệt hại cho bất kỳ tàu nào.⚪ ---- Hãng tin Wafa đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích vào ba tòa nhà dân cư ở Dải Gaza, khiến ít nhất 17 người thương vong. Cuộc tấn công vào 2 ngôi nhà ở phía đông Deir el-Balah, một thành phố nằm ở phía nam Thành phố Gaza, đã giết 15 người và làm bị thương hàng chục người, trong khi hai người khác được cho là đã thiệt mạng do cuộc không kích vào một ngôi nhà ở Jabalia, phía bắc Thành phố Gaza. Cứu hộ đang xác định có bao nhiêu cư dân trong ngôi nhà ở Jabalia bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, hãng tin này đưa tin.⚪ ---- Hoa Kỳ đã hành động theo cam kết của Tổng thống Joe Biden về việc tăng cường viện trợ cho Gaza bằng cách thả hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường hàng không. Theo CNN, ba chiếc C-130 của Mỹ đã tham gia chiến dịch, thả tổng cộng 66 gói hàng, mỗi gói chứa bữa ăn cho người dân Gaza. Việc này nhằm đáp lại những lo ngại của Biden về tốc độ viện trợ chậm chạp đến khu vực bị bao vây.

Hình dân trong trại tỵ nạn lãnh hàng cứu trợ.

⚪ ---- Theo một tuyên bố do Bạch Ốc đưa ra, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tái khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" của họ đối với Ukraine và quyền tự vệ của Israel. Họ cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc ngăn chặn leo thang khu vực ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết” là tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo để cứu người ở Dải Gaza. Biden khen ngợi Meloni vì vai trò của bà trong Liên Âu nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, trong khi Meloni nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ duy trì hỗ trợ cho nước này.

⚪ ---- Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Sáu, 10 trẻ em đã chết đói ở Gaza. Thậm chí còn có nhiều trẻ em chết đói hơn. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Liên Hợp Quốc Christian Lindmeier cho biết trong một tuyên bố rằng hồ sơ chính thức tính đến ngày thứ Sáu cho biết 10 trẻ em đã chết tại các bệnh viện ở Gaza do suy dinh dưỡng và mất nước.

Lindmeier nói: “Một ngưỡng rất đáng buồn… [nhưng] đáng tiếc là những con số không chính thức có thể cao hơn”. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas đã khiến 1/4 người Palestine phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở "mức độ thảm khốc".

⚪ ---- Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Sáu cho biết Israel ủng hộ quyết định của Mỹ sẽ dùng phi cơ thả viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza: “Sự kiện ngày hôm qua (lính Israel bắn vào dân Palestine xin cứu đói) nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra những cách sáng tạo hơn để nhận được sự hỗ trợ nhanh hơn và ở quy mô lớn hơn”, đồng thời cho biết thêm rằng các đợt không vận viện trợ sẽ “bổ sung” chứ không “thay thế” phong trào viện trợ trên thực địa.

Kirby nói thêm: “Chúng tôi nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu là rất lớn”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cho phép một đoàn xe tải vẫn là “cách tốt nhất” để nhận được “lượng viện trợ tối đa” trong khoảng thời gian ngắn nhất. Kirby chia sẻ rằng Washington nhận thức được rằng việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza "không đủ" cho nhu cầu của người Palestine.

⚪ ---- John Kirby tiết lộ hôm thứ Sáu rằng Washington sẽ "tăng gấp đôi" nỗ lực của mình và mở một hành lang ven biển để chuyển viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza bên cạnh quyết định đã được công bố trước đó của Tổng thống Joe Biden về việc dùng phi cơ thả viện trợ vào Gaza: “Những gì xảy ra ngày hôm qua sẽ không ngăn cản được việc tiếp tục hỗ trợ nhân đạo bổ sung. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy Israel tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hàng vào và nhiều tuyến đường được mở hơn để nhiều viện trợ có thể đến được với nhiều người hơn.” Kirby trình bày chi tiết rằng sẽ có nhiều hơn một đợt vận chuyển viện trợ bằng đường hàng không của Washington, đồng thời nói thêm rằng các đợt không vận đầu tiên sẽ là các bữa ăn.

⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm thứ Sáu cho biết Nicaragua đã tiến hành các thủ tục tố tụng chống lại Đức, cáo buộc quốc gia châu Âu này "tạo điều kiện" cho cáo buộc diệt chủng của Israel đối với người Palestine bằng cách cung cấp hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự cho Israel và cắt tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA).

“Đức đang tạo điều kiện cho việc thực hiện tội ác diệt chủng và trong mọi trường hợp đã không thực hiện nghĩa vụ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn việc thực hiện tội ác diệt chủng”, Nicaragua tuyên bố và yêu cầu ICJ thực hiện các biện pháp tạm thời “như một vấn đề cực kỳ khẩn cấp” do Đức ""tham gia vào cuộc diệt chủng chính đáng đang diễn ra và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế cũng như luật pháp quốc tế chung xảy ra ở Dải Gaza." Hồi tháng 2/2024, quốc gia Trung Mỹ này đã nộp đơn lên ICJ để tham gia vụ kiện diệt chủng của Nam Phi chống lại Israel.

⚪ ---- Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi hôm thứ Sáu cáo buộc Israel vi phạm lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn nạn diệt chủng bằng cách tấn công người Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo: "Nam Phi lên án vụ thảm sát 112 người Palestine và làm bị thương hàng trăm người khác khi họ tìm kiếm viện trợ. Hành động tàn bạo mới nhất này là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế khác và vi phạm các lệnh tạm thời mang tính ràng buộc của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)."

Trước đó, Israel thừa nhận đã bắn vào dân thường Palestine đang vây quanh một xe tải viện trợ nhân đạo, cho rằng họ bắt đầu tiếp cận binh sĩ theo cách được cho là nguy hiểm, và sau đó khẳng định lực lượng của họ không có ý giết hàng trăm người mà chỉ để "giải tán đám đông bằng một loạt đạn qua vài phát súng cảnh cáo”, dẫn đến “sự chết người đáng tiếc”.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu cho biết vụ lính Israel bắn vào người Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo là "khủng khiếp" và kêu gọi "một cuộc điều tra khẩn cấp và chịu trách nhiệm" về vụnày. Cameron tuyên bố vụ này không thể tách rời khỏi việc cung cấp viện trợ "không thỏa đáng" cho Gaza. "Israel có nghĩa vụ đảm bảo rằng có nhiều viện trợ nhân đạo hơn đáng kể đến được với người dân Gaza... Israel phải khẩn cấp mở thêm nhiều tuyến đường vào Gaza; loại bỏ những trở ngại quan liêu; cho phép các hoạt động viện trợ ở Gaza; và đảm bảo có một cơ chế giảm xung đột mạnh mẽ ở Gaza."

Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh cũng kêu gọi "tạm dừng nhân đạo ngay lập tức", nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là "cách duy nhất" để cung cấp viện trợ và giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ.

⚪ ---- Người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Obeida, hôm thứ Sáu cho biết thêm 7 con tin đã chết do vụ đánh bom của Israel vào Dải Gaza. Tổng số con tin thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel tại khu vực này có thể vượt quá 70 người bất chấp nỗ lực "cứu" mạng sống của họ. Ông nói thêm: “Rõ ràng là lãnh đạo của Israel đã cố tình giết chết tù nhân của mình”.

Ai Cập, với tư cách là một trong những trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, trước đó cho biết rằng họ hy vọng một thỏa thuận đình chiến tạm thời sẽ đạt được vào tháng Ramadan sẽ đảm bảo "chấm dứt" hành động thù địch và trao đổi an toàn những người bị bắt.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu mô tả việc thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô và các đường biên giới được hình dung sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 là “thiết yếu”. Nói tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, ông Erdogan chỉ trích chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza là "mục tiêu phản bội, hèn hạ, man rợ và thiếu danh dự", "diệt chủng" và đánh mất niềm tin của công chúng vào công lý và trật tự toàn cầu.

Ông cũng bác bỏ cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, gọi những nước đó là “đạo đức giả”. Hơn nữa, Erdogan nói rằng những gì đang diễn ra ở Gaza, Syria, Yemen, Libya và Ukraine là bằng chứng cho thấy “hệ thống toàn cầu hiện tại đã thất bại”.

⚪ ---- California: Chủ một tiệm giày thể thao vô cùng đau khổ sau khi bọn trộm vào và tẩu thoát với số hàng hóa trị giá hàng nghìn đô la. Camera giám sát đã ghi lại cảnh đột nhập vào khoảng 2:30 sáng ngày 22 tháng 2 khi bốn tên trộm đeo mặt nạ đột nhập qua lối vào bằng kính của HypeBeast Kickz.

Tọa lạc trên Đại lộ Maclay ở San Fernando, đây là lần thứ hai cửa hàng giày thể thao cao cấp này trở thành mục tiêu của bọn trộm kể từ khi mở cửa cách đây ba năm. Mặc dù cửa hàng nằm cách Sở Cảnh sát San Fernando khoảng 200 m nhưng điều đó dường như không ngăn cản được các nghi phạm khi họ lái chiếc Kia sedan màu trắng đến.

Một nghi phạm được nhìn thấy đã ném một tảng đá lớn làm vỡ cửa kính của cửa hàng. Khi bọn trộm tràn vào cửa hàng, các kệ trưng bày bị lật đổ hoặc phá hủy khi chúng chộp lấy càng nhiều đôi giày thể thao càng tốt. Tại một thời điểm, một nghi phạm xuất hiện với một khẩu súng ngắn khi ở trong cửa hàng. Họ chạy ra ngoài để chất số hàng ăn trộm được lên xe hơi tẩu thoát trước khi quay lại tiếp tục đập phá tủ trưng bày và lấy thêm đồ.

Sau khi nhanh chóng chất đầy đồ ăn trộm vào cốp xe, chúng phóng nhanh vào màn đêm. Các nghi phạm đã trốn thoát với số hàng hóa có giá trị khoảng 20.000 USD. Tiệm đang nỗ lực thay thế tất cả những tấm kính vỡ, ước tính họ sẽ phải tự chi trả khoảng 8.000 USD. Cảnh sát xác nhận chiếc xe tẩu thoát cũng là xe bị đánh cắp. Bất cứ ai nhận ra kẻ trộm hoặc có thêm thông tin có thể gọi cho Sở Cảnh sát San Fernando theo số 818-898-1267.

⚪ ---- Rite Aid có kế hoạch đóng cửa 77 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có 22 cửa hàng ở California, tài liệu tòa án mới cho thấy, trong đó có 4 tiệm thuốc Tây ở Quận Cam:

. 5520 Woodruff Ave., Lakewood

. 6767 Westminster Blvd., Westminster

. 630 East 1st St., Tustin

. 17904 Magnolia St., Fountain Valley

Việc đóng cửa diễn ra sau khi chuỗi nhà thuốc đang gặp khó khăn nộp đơn xin Phá sản theo Chương 11 vào tháng 10 và công bố kế hoạch đóng cửa 150 cửa hàng. Kể từ khi nộp đơn xin phá sản, Rite Aid cho biết họ sẽ đóng cửa 431 cửa hàng. Rite Aid cho biết họ đã phải đối mặt với doanh số bán hàng sụt giảm, cạnh tranh ngày càng gia tăng và nợ nần chồng chất xuất phát từ các vụ kiện liên quan đến thuốc phiện.

Chuỗi này cho biết trên trang web của mình rằng họ có 1.704 cửa hàng tại Hoa Kỳ. Con số đó là khoảng 4.600 vào năm 2013, theo Business Insider. Khoảng 2.000 cửa hàng đã được bán cho Walgreens vào năm 2017 sau khi thỏa thuận bán chuỗi nhà thuốc cho đối thủ của nó bị cơ quan quản lý liên bang hủy bỏ.

⚪ ---- Quận Cam: Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đi xe đạp điện đã bị một chiếc xe tông chết ở Westminster hôm thứ Năm. Cảnh sát đã đến giao lộ giữa Phố Brookhurst và Đại lộ Bolsa vào khoảng 5:40 giớ chiều Thứ năm trước một báo cáo liên quan đến một người phụ nữ bị thương liên quan đến một vụ va chạm giao thông đang nằm trên đường. Cảnh sát nói khi cảnh sát đến, người phụ nữ đã chết tại hiện trường.

Người lái xe hơi liên quan đến vụ tai nạn chết người vẫn ở hiện trường và đang hợp tác với cuộc điều tra. Tên của người phụ nữ không được tiết lộ. Bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ tai nạn hãy gọi cho Cảnh sát Westminster theo số 714-548-3767.

⚪ ---- TIN VN. Vụ chận tiền thể thao: Thêm hai HLV thể dục dụng cụ bị kỷ luật. Theo VnExpress. HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương bị cho thôi làm nhiệm vụ sau lùm xùm ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Bà Thanh Thúy là HLV trưởng, quản lý chính đội TDDC nữ quốc gia, còn Ngân Thương có chức danh HLV. Trước đó, từ 17/1, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã cho thôi tập trung HLV Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương. Cả bốn HLV kể trên đều sai phạm, liên quan đến những góc khuất mà một số cựu VĐV tố cáo ở đội TDDC, gồm công tác quản lý, chấm công ngày nghỉ, ngày lễ trái phép và lập các khoản quỹ đội trái phép thu tiền từ VĐV. Ngày 1/3, Cục gửi báo cáo chi tiết cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về vụ việc, muộn 35 ngày so với chỉ đạo từ Bộ trưởng là 25/1.

⚪ ---- TIN VN. Rắn nước xuất hiện ở lễ hội Bắc Ninh, một số người dân tụ tập, lập đàn cúng vì tin là Thần Rắn. Theo Báo Lao Động. Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh người dân lập bàn thờ, tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh Ao Đình, thuộc khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi một lễ hội diễn ra. Trước sự việc trên, ngày 2.3, thông tin từ UBND phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, ngày mùng 9 tháng Giêng, lễ hội khu phố Tam Lư được khai mạc, vào buổi chiều xuất hiện 1 con rắn, thuộc loại rắn nước, tại bụi cây si bên góc Ao Đình. Khi lễ hội kết thúc, con rắn không đi đâu mà vẫn tiếp tục trú ngụ tại vị trí bờ kè của ao và ở gốc cây si. Thấy hiện tượng lạ, một số người dân đã đến chụp ảnh gửi lên các trang mạng xã hội, khiến nhiều người dân tò mò, hiếu kỳ tụ tập đến xem. Đặc biệt là vào ngày 14, 15 tháng Giêng có khoảng từ 20 đến 30 người tụ tập. Ngoài nhân dân sở tại khu phố Tam Lư còn có người dân từ một số khu vực lân cận cũng tới xem. UBND phường Đồng Nguyên đã cử công an phường đến giải tán.

⚪ ---- TIN VN: Đột quỵ tăng vọt trong giới trẻ: Bác sĩ BV Bạch Mai khuyến cáo về căn bệnh khiến 100.000 người chết/năm. Theo Báo VietnamNet. Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đột quỵ cao, người bệnh ngày càng trẻ hóa, cấp cứu chậm, mất thời gian vàng can thiệp. Mỗi ngày Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 50 - 55 người bệnh bị đột quỵ, trong số đó gần 10% là người trẻ. Bệnh nhân đột quỵ mất cơ hội được cứu sống vì đưa tới sai bệnh viện hoặc chậm trễ, sơ cứu không đúng cách. PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất, với khoảng 200.000 ca mỗi năm. Trong đó, khoảng 50% số ca đột quỵ diễn biến xấu và tử vong. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam, căn nguyên gây nhiều ca tàn phế.

⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát Bosch Tech Compass: 60% người lái xe toàn cầu muốn thêm an toàn đường bộ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bosch và Microsoft đang nghiên cứu một dự án trí tuệ nhân tạo (AI) mới mà họ cho rằng sẽ tăng cường an toàn đường bộ. Cải thiện độ an toàn trên đường cũng là mong muốn của 60% số người được hỏi đã tham gia “Bosch Tech Compass” năm nay, một cuộc khảo sát đại diện của Bosch trên toàn thế giới về công nghệ và AI.

Những người tham gia khảo sát từ 18 tuổi trở lên ở bảy quốc gia — Brazil, Trung Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ — đã được các nhà nghiên cứu thị trường Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) thăm dò trực tuyến thay mặt cho Robert Bosch GmbH tại Tháng 12.

Chi tiết:

https://www.repairerdrivennews.com/2024/03/01/bosch-survey-finds-60-worldwide-want-road-safety-improvements/

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1 tỷ người toàn cầu rơi vào béo phì?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một phân tích toàn cầu mới ước tính hơn 1 tỷ người lớn và trẻ em trên khắp thế giới hiện đang béo phì. Theo báo cáo công bố ngày 29/2 trên tạp chí The Lancet, gần 880 triệu người lớn hiện đang phải sống chung với bệnh béo phì, cũng như 159 triệu trẻ em.

Tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới đã tăng gấp 4 lần từ năm 1990 đến năm 2022, tăng từ 1,7% lên 6,9% đối với bé gái và 2,1% lên 9,3% đối với bé trai. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tăng hơn gấp đôi trong cùng thời kỳ. Béo phì tăng hơn gấp đôi ở phụ nữ (8,8% đến 18,5%) và gần gấp ba ở nam giới (4,8% đến 14%).

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/01/billion-people-obese/5191709314032/

.