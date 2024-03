Hôm 29/2/2024, Tổng Thống Biden thăm lính biên phòng tại Brownsville, nơi bên kia sông là Mexico.

.

- Cựu đại sứ Mỹ Manuel Rocha ở Cuba và Bolivia: thú tội làm gián điệp cho Cuba trong nhiều thập niên.

- Hôm nay, Thứ Sáu, Thẩm phán Scott McAfee sẽ phán quyết về mối tình Biện Lý Willis và Công tố Wade

- Stephen Colbert: Tòa Tối Cao đã câu giờ cho Trump tới 19 tuần lễ rồi mới nói sẽ nghe xem có quyền truy tố cho Trump hay không, là sẽ dìm các phiên tòa hình sự qua sau bầu cử

- Trump nói suy tính mời Thống Đốc Texas làm phó. Thống đốc từ chối

- Tổng thống Biden và Trump cùng tới 2 thị trấn ở biên giới Mỹ-Mexico, quy lỗi cho nhau

- Cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-WY) kêu gọi Tòa Tối Cao cho khẩn cấp xét xử Trump trước bầu cử

- Illinois: Trump nộp kháng cáo, xin ghi tên vào lá phiếu tiểu bang Illinois

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp thêm hồ sơ, xin Thẩm phán Cannon giữ bí mật nhân chứng trong vụ truy tố Trump giấu hồ sơ mật

- Trump kêu gọi MAGA góp tiền cho Trump khẩn cấp, trong 24 giờ.

- E. Jean Carroll xin tòa buộc Trump thi hành phán quyết 83,3 triệu USD chi trả cho cô, không cho bất kỳ thời gian hoãn nào

- Missouri: 1 viên chức trao thủ tục trục xuất nhà, bị bắn chết, khi cảnh sát cứu, thêm 1 cảnh sát bị bắn chết

- Nga: sẵn sàng bàn giao xác của 65 tù binh Ukraine chết trong vụ rơi máy bay quân sự Il-76 của Nga hôm 24/1

- Cổ phiếu Dell tăng 21,49% trong giờ buổi sáng nay

- Người lính Không quân Mỹ tự thiêu khi xin cứu dân Palestine để lại di chúc: tiền tiết kiệm của anh gửi cho quỹ cứu trợ trẻ em Palestine

- Gaza: người Palestine bị Israel giết đã lên tới 30.228 người. Với 71.377 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Ủy ban Châu Âu kêu gọi điều tra các hành vi chống lại thường dân Palestine ở Gaza

- TQ lên án Israel giết dân Palestine đang chờ quanh xe cứu đói

- Tổng thống Pháp lên án quân Israel giết hơn 100 thường dân ở Dải Gaza

- Thổ Nhĩ Kỳ: Israel phạm tội ác chống nhân loại vì giết hơn 100 thường dân Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo

- Bộ trưởng Tài chính Israel kêu gọi lập thêm khu định cư Do Thái trên Bờ Tây của Palestine

- Tổng thống Colombia: Colombia tạm dừng mua vũ khí từ Israel sau khi hơn 100 người Palestine bị quân Israel bắn chết, xin thế gới ngăn nạn diệt chủng

- TTK/LHQ Antonio Guterres lên án quân Israel bắn chết hơn 100 người Palestine đang chờ đợi "viện trợ cứu mạng".

- Ngoại trưởng Ý: kêu gọi "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza

- Bạch Ốc: lính Israel bắn chết dân thường Palestine ở Gaza là một "việc nghiêm trọng."

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thú nhận: từ ngày 7 tháng 10, hơn 25.000 phụ nữ và trẻ em Palestine đã bị Israel giết ở Gaza.

- Triển lãm Barcelona: xe bay Alef trình làng, chở 2 người, lái xe 200 dặm (320 km) và tầm bay 200 dặm

- Kinh hoàng cho phóng viên Catherine Herridge: mỗi ngày im lặng sẽ bị phạt tiền 800 USD/ngày.

- Tình báo Úc: 1 cựu chính trị gia Úc đã bị gài bẫy để làm việc cho tình báo nước ngoài

- Thực phẩm siêu chế biến (Ultra-processed foods) tăng nguy cơ chết sớm, bệnh tim, ung thư, rối loạn tâm thần, thừa cân và béo phì

- Hội đồng cố vấn của CDC đề nghị: người Mỹ từ 65 tuổi trở lên nên tiêm một liều vaccine cập nhật sẽ có vào tháng 9/2024

- Texas cháy rừng thê thảm, 1 người chết.

- California: thăm dò sơ bộ chức Thượng nghị sĩ, Adam Schiff (Dân Chủ) có 28% phiếu, Steve Garvey (Cộng Hòa) 20%, Katie Porter 17%, Barbara Lee 8%. Và 17% chưa quyết định.

- Quận San Bernadino: 1 chó dữ tấn công 2 trẻ em, 1 em nhập viện

- Quận Los Angeles: 3 tay súng chận người giữa phố để lột đồng hồ Rolex, nhưng bỏ chạy vì nạn nhân là võ sĩ đánh dữ dội

- Bộ trưởng Hành chánh: Bầu phiếu ở California an toàn, đếm phiếu chính xác, không thể có gian lận.

- Quận Cam: chọc giận người khác khi lái xe, bị bắn.

- Houston: ngôi chùa thứ 4 bị trộm trong vài tháng qua, cảnh sát kêu gọi cung cấp thông tin

- RFA. Dự án 88: Bộ Chính trị Đảng CSVN rò rỉ Chỉ thị mật "tuyên chiến chống nhân quyền". CSVN trong một ngày bắt 2 nhà hoạt động nhân quyền: Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình.

- BBC: SpaceX tạm dừng thảo luận về Starlink với Việt Nam.

- TIN VN. Khách Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm hơn 40% lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

- HỎI 1: Có phải 1/5 công ty khi phỏng vấn đã bất ngờ thấy người xin việc khi là sinh viên mới ra trường dẫn theo một bậc ba hay mẹ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khảo sát ACCI: 68% quý bà không tin triển vọng kinh tế năm 2024? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-1/3/2024) ⚪ ---- Cổ phiếu Dell Technologies Inc. tăng điểm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Sáu sau khi công bố kết quả quý 4 tốt hơn mong đợi. Thu nhập ròng của công ty đã tăng 91%, đạt 1,2 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng 89% lên 1,59 USD trong quý báo cáo. Trong cả năm 2024, thu nhập ròng của Dell đã tăng 32% lên 3,2 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của hãng cũng tăng đáng chú ý từ 35% lên 4,36 USD. Cổ phiếu của Dell đã tăng 21,49% lên 115,00 USD mỗi cổ phiếu lúc 5:36 sáng theo giờ ET.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa cảnh sát địa phương tới biên giới phía Nam, đặc biệt là ở Eagle Pass ở Texas, để thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông trong kịch bản giả định Trump tái đắc cử tháng 11/2024.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News trong chuyến thăm biên giới Mỹ-Mexico, Trump nhấn mạnh rằng đây là "biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới", so sánh nó với một "vùng chiến tranh" nơi "hàng triệu" người nhập cư đi qua hàng ngày mà không có sự kiểm soát từ phía Mexico. Trump nói rằng ông sẽ cấp "quyền miễn tố" cho cảnh sát địa phương và đưa họ đến biên giới để "để họ làm công việc của mình. Chúng ta phải trục xuất rất nhiều người và họ phải bắt đầu ngay lập tức.”

.

⚪ ---- Tổng thống Biden và Trump đã thực hiện các chuyến đi riêng tới biên giới Texas-Mexico hôm thứ Năm để ủng hộ quan điểm của riêng họ về việc ai phải chịu trách nhiệm về những vấn đề ở đó. Trong khi mỗi bên đặt trách nhiệm cho bên kia, Biden đã bổ sung thêm một thách thức chính trị cho đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử của mình - thách thức Trump ủng hộ luật biên giới mà Trump đã chỉ thị cho các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội ngăn chặn.

.

Biden nói: “Hãy tham gia cùng tôi, để yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng này,” tổng thống nói tại Brownsville khi kêu gọi Trump, theo CNN. "Chúng ta có thể làm nó cùng nhau. Các cơ quan biên giới của Mỹ rất cần nguồn lực. Đã đến lúc chúng ta phải tiếp tục việc này." Biden nói với các quan chức Brownsville rằng nếu đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có thể làm việc cùng nhau trong các vấn đề như cơ sở hạ tầng, ông không thể hiểu tại sao họ không thể hợp tác để giải quyết các vấn đề ở biên giới.

.

Hôm 29/2/2024, Tổng Thống Biden thăm lính biên phòng tại Brownsville, nơi bên kia sông là Mexico.

.

Trong khi đó, Trump nói tại thị trấn Eagle Pass: “Đây là cuộc xâm lược của Joe Biden. Bây giờ Hoa Kỳ đang bị tấn công bởi tội phạm di cư Biden.” Trump cho biết Trump đã nói chuyện hôm thứ Tư với cha mẹ của Laken Riley; nghi phạm giết cô Riley là một người nhập cư không có giấy tờ. “Họ là những người đang đến đất nước của chúng ta,” Trump lặp lại những lời chụp mũ trước đây về việc người di cư là bọn giết người và điên rồ, mặc dù không có nhiều bằng chứng cho thấy nhập cư liên kết với tội phạm, theo CNN.

.

⚪ ---- Một thẩm phán Georgia sẽ nghe các cuộc tranh luận vào hôm nay, Thứ Sáu, về việc liệu Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) và văn phòng của bà có được phép chủ động truy tố vụ Trump lật ngược bầu cử 2020 hay không. Các luật sư bào chữa cho rằng mối quan hệ lãng mạn một thời của Willis với công tố đặc biệt Nathan Wade đã đưa ra bản cáo trạng chống lại Trump và các đồng minh của ông ta “khiếm khuyết nghiêm trọng” và đã yêu cầu Thẩm phán Scott McAfee loại Biện Lý và các công tố viên khỏi vụ án.

.

Trong khi đó, văn phòng của Willis đã kiên quyết bảo vệ sự chính trực của cô và Wade, khẳng định chuyện tình cảm không bao giờ xung đột lợi ích. Phía các luật sư bào chữa [cho phe Trump] tìm cách chứng minh Willis đã được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc Wade làm việc tại văn phòng của cô Willis. Thẩm phán McAfee trước đây cho biết các cáo buộc chống lại Willis và Wade “có thể dẫn đến” việc họ bị loại nếu bằng chứng cho thấy “xung đột lợi ích thực sự hoặc có vẻ như xung đột lợi ích”.

.

Quyết định của thẩm phán có thể phụ thuộc vào đánh giá của ông về dòng thời gian của chuyện tình lãng mạn - một điểm gây tranh cãi trong suốt cuộc điều tra. Có phải họ yêu nhau sau khi truy tố Trump, hay trước đó? Willis và Wade khẳng định rằng họ bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2022 và chia tay vào mùa hè năm 2023 - toàn bộ mối tình lãng mạn xảy ra sau khi Wade được tuyển dụng vào tháng 11 năm 2021. Nhưng các luật sư bào chữa [cho phe Trump] nhấn mạnh rằng Willis và Wade hẹn hò từ năm 2019. Nếu Biện Lý Willis và công tố bị loại ra, hồ sơ truy tố Trump và 19 đồng phạm sẽ trao cho Biện Lý quận khác hoặc về Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Georgia, và cơ nguy sẽ bị dìm vào bóng tối nếu người trách nhiệm tương lai nói rằng không truy tố thành công nổi.

.

⚪ ---- Cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-WY) tuần này đưa ra lập luận rằng vụ lật ngược bầu cử của Trump cần phải bị tòa xét xử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 - và Greg Sargent của The New Republic lập luận rằng bà đã giao cho đảng Dân chủ một "vũ khí" để sử dụng chống lại cả Trump và Tòa án tối cao.

.

Ngay sau khi Tòa án Tối cao đồng ý tiếp nhận các tuyên bố của Trump rằng hành động của Trump trong việc cố gắng duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp đã cấu thành việc sử dụng hợp pháp quyền lực tổng thống của Trump và do đó không bị truy tố, Cheney đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa vụ án ra xét xử bởi tháng 11 này.

.

Bà Cheney nói: “Việc trì hoãn phiên tòa về ngày 6 tháng 1 sẽ ngăn chặn những bằng chứng quan trọng mà người Mỹ xứng đáng được nghe. Donald Trump đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử và nắm quyền. Hệ thống tư pháp của chúng ta phải có khả năng đưa Trump ra xét xử trước cuộc bầu cử tiếp theo. Tòa Tối Cao nên giải quyết vụ việc này kịp thời."

.

Sargent lập luận rằng các đảng viên Đảng Dân chủ nên học theo Cheney và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vụ việc này trước cuộc bầu cử để Trump không có cơ hội tự ân xá nếu Trump giành lại được Bạch Ốc. Sargent viết: “Trump đang tìm kiếm sự chậm trễ này để chấm dứt mọi cuộc truy tố nếu Trump giành lại Bạch Ốc - để đặt mình lên trên luật pháp một cách tham nhũng bằng cách tự ân xá cho chính mình hoặc để Bộ trưởng Tư pháp được lựa chọn cẩn thận của Trump làm điều đó. Đảng Dân chủ phải nói rõ ràng rằng nếu tòa giúp trì hoãn phiên tòa cho đến sau cuộc bầu cử, điều đó sẽ tạo điều kiện cho Trump làm điều đó."

.

Sargent chỉ ra cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng các phiên tòa xét xử Trump là hợp pháp và ông nói rằng họ cần phải nói rõ với cử tri rằng chiến thắng của Trump sẽ tước đi quyền biết sự thật về hành động của Trump sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. .

.

Sargent viết: “Không phải vô lý khi đảng Dân chủ lo lắng về tác động của việc lên tiếng về vấn đề này. Việc yêu cầu Tòa Tối cao đưa ra các quyết định phù hợp với thời gian biểu chính trị có thể có vấn đề. Nhưng chính Trump đã tạo ra một tình huống chưa từng có: Trump cố gắng vô hiệu hóa nền dân chủ lập hiến để giành quyền lực bất chấp các quy trình hợp pháp. Trump yêu cầu được miễn tố hoàn toàn mọi tội hình sự Trump đã cam kết hướng tới mục tiêu đó."

.

⚪ ---- Tòa Tối Cao đã câu giờ tới 19 tuần lễ cho Trump rồi mới nói sẽ nghe tranh luận rồi xét sau, nghĩa là kéo dài thêm. Stephen Colbert đã nói trên chương trình TV riêng “Late Show” rằng Tòa án Tối cao đã “vi hiến” hôm thứ Năm sau khi đồng ý sẽ xét xử yêu cầu miễn tố trong vụ Trump lật ngược bầu cử vào cuối tháng 4/2024, càng làm trì hoãn phiên tòa xét xử trong một vụ án lịch sử.

.

Người dẫn chương trình “Late Show” lưu ý rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã “cầu xin” Tòa án tối cao ra phán quyết về vấn đề này “một cách kịp thời” vào tháng 12/2023 nhưng đơn xin này bị dìm từ đó tới giờ. Ông nói thêm rằng Tòa Tối Cao cũng “không nói đến Jack Smith” trong hơn hai tuần, sau khi tòa kháng án liên bang bác bỏ tuyên bố của Trump rằng Trump không bị truy tố vì những cáo buộc hành vi phạm tội mà Trump đã thực hiện khi còn đương chức.

.

Colbert nói về phiên tòa: “Điều đó khiến quá trình xét xử bị trì hoãn tổng cộng 19 tuần. Các thủ tục tố tụng này đã bị đóng băng quá lâu.” Sau đó, ông đặt câu hỏi liệu các thẩm phán có nhận ra rằng họ “gây tổn hại đến mức nào” đối với di sản của tòa án khi trì hoãn “mối đe dọa khẩn cấp này đối với nền dân chủ của chúng ta hay không”.

.

Colbert chỉ ra một cuộc khảo sát năm 2022 cho thấy “chỉ 18%” người Mỹ cho biết họ “rất tin tưởng vào tòa án”, Associated Press đưa tin. Ông đề cập rằng Tòa Tối cao có được tính hợp pháp và quyền lực từ sự chấp thuận của công chúng trước khi đưa ra thông báo của mình.

.

Colbert nói: “Tòa Tối cao không có quân đội, lực lượng cảnh sát hay có vẻ như là bộ phận nhân sự, họ phải dựa vào quyền lực đạo đức, nhưng họ đã từ bỏ quyền lực đạo đức đó, đó là lý do tại sao tối nay, sử dụng quyền lực được giao cho tôi như một chủ chương trình TV ban đêm, tôi xin tuyên bố Tòa án tối cao là vi hiến. Các quyết định của họ từ đó trở đi vô hiệu vì họ là những người đứng đầu và hoàn toàn xa rời những gì những người mà họ phục vụ mong muốn và xa rời thực tế.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, cho biết hôm thứ Năm rằng ông đang xem xét Thống đốc Texas Greg Abbott (R) như một người tranh cử tiềm năng với chức Phó Tổng Thống. Trump cho biết thống đốc này “hoàn toàn” được đưa vào danh sách rút gọn phó tổng thống của ông. Trump nói trong buổi xuất hiện chung với Abbott: “Chắc chắn, ông ấy sẽ là người mà tôi rất cân nhắc.”

.

Tuy nhiên, Abbott nói với chương trình “State of the Union” của CNN hôm Chủ nhật rằng ông vẫn tập trung vào Texas và giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử ở vị trí thống đốc hiện tại. Abbott nói: “Điều đó có nghĩa là giúp Trump tìm được ứng cử viên phó tổng thống phù hợp, người sẽ giúp Tổng thống Trump đắc cử và sau đó giúp ông ấy thành công khi đắc cử. Tôi nghĩ có rất nhiều người khác ngoài tôi là người phù hợp nhất cho việc đó.”

.

Abbott cũng nói với CBS hôm thứ Tư rằng ông dự định tái tranh cử vì nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ hết hạn vào năm 2026. Khi được hỏi ai khác nằm trong danh sách rút gọn Phó chủ tịch của ông, Trump nói với Sean Hannity của Fox News rằng Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-S.C.), người đã rút khỏi cuộc đua tổng thống GOP năm ngoái và kể từ đó đã vận động tranh cử cùng ông, là một ứng cử viên khác.

.

Tại tòa thị chính Fox News hồi đầu tháng này, Trump đã thừa nhận Scott, Thống đốc Florida Ron DeSantis (R), doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, Dân biểu Florida Byron Donalds (R), Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem (R) và cựu Dân biểu Hawaii Tulsi Gabbard, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, người đã rời đảng kể từ đó, đều là những lựa chọn “vững chắc” để ông cân nhắc. Nhưng DeSantis đã nói rằng ông chỉ tập trung vào ứng cử Tổng Thống 2028.

.

.

⚪ ---- Illinois: Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Tracie Porter của Quận Cook, loại bỏ ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở tiểu bang Illinois, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Năm.

.

Phán quyết của thẩm phán đã đảo ngược quyết định của Hội đồng bầu cử tiểu bang Illinois cho phép Trump ở lại lá phiếu. Phán quyết này khiến Illinois trở thành tiểu bang thứ ba xóa tên Trump trên lá phiếu bầu tổng thống sau hành động tương tự của Colorado và Maine. Tòa án Tối cao Mỹ hiện đang xem xét kháng cáo của cựu tổng thống liên quan đến quyết định của Colorado.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith dường như vẫn không hài lòng khi Thẩm phán Aileen Cannon ra phán quyết chống lại lời yêu cầu giữ bí mật của ông khi nói đến danh tính của các nhân chứng trong vụ án tài liệu Mar-a-Lago. Tạp chí Law and Crime báo cáo rằng nhóm của Smith đã gửi hồ sơ lên tòa án vào cuối ngày thứ Tư, trong đó họ cảnh báo Cannon rằng họ sẽ kháng cáo nếu cô không đảo ngược lệnh trước đó yêu cầu tiết lộ tên nhân chứng trong vụ án.

.

Smith cho rằng phán quyết trước đó của Cannon là một "sai sót rõ ràng" có nguy cơ khiến các nhân chứng trong vụ án phải hứng chịu các chiến dịch quấy rối và đe dọa. Smith kết thúc hồ sơ của mình bằng cách cầu xin Thẩm phán Cannon chấp thuận "các đề xuất hiệu đính và niêm phong" [để giữ kín tên nhân chứng] của Smith - và Smith cảnh báo rằng Smith sẽ nộp đơn kháng cáo nếu Cannon không [giữ bí mật nhân chứng] như vậy.

.

⚪ ---- Trump kêu gọi góp tiền cho Trump khẩn cấp, trong 24 giờ. Cựu Tổng thống Donald Trump có một thông điệp dành cho thế giới MAGA chiều thứ Năm: “Chúng ta có 24 giờ cho đến khi tất cả địa ngục nổ tung. Thật tệ. Thực sự tệ." Trump cảnh báo nếu không góp tiền cho Trump, hai điều khủng khiếp sẽ xảy ra: Đảng Dân chủ sẽ nói rằng họ đang thắng và giới truyền thông sẽ đưa tin phong trào MAGA đã kết thúc.

.

Trump không đề cập đến hai phán quyết gần đây của tòa án dân sự gây thiệt hại hơn nửa tỷ USD. Thông điệp - mà vụ nổ gợi ý sẽ được truyền tải tốt nhất nếu một triệu người yêu nước "đóng góp" số tiền đề xuất là 47 USD - là Trump là tổng thống vĩ đại nhất mọi thời đại. Mùa tranh cử năm 2024 vẫn chưa bắt đầu gần đến đỉnh điểm nên khó có khả năng đây sẽ là lần xin tiền cuối cùng Trump yêu cầu những người ái mộ nộp tiền mặt.

.

⚪ ---- Roberta A. Kaplan, luật sư của E. Jean Carroll, đã đệ trình một bản ghi nhớ pháp lý phản đối yêu cầu của Donald Trump xin chận phán quyết trị giá 83,3 triệu USD đối với Trump. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan trước đó đã từ chối yêu cầu của Trump xin chận việc thi hành và cho cả hai bên cơ hội phản hồi. Thẩm phán viết trong lệnh đệ trình vào đầu tuần này: “Tòa án từ chối cấp bất kỳ thời gian ghìm giữ nào, chứ đừng nói đến thời gian ghìm giữ thi hành không có bảo đảm, mà trước tiên không cho nguyên đơn một cơ hội có ý nghĩa để được xét xử.”

.

Carroll được lệnh trả lời vào thứ Năm, trong khi Trump được gia hạn đến ngày 2 tháng 3. Luật sư của Carroll viết trong bản ghi nhớ dài 29 trang hôm thứ Năm gửi tòa án: "Gần một tháng sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết trong vụ án này, Bị cáo Donald J. Trump đã đệ trình một kiến nghị khác để xin hoãn lại—lần này, để tiếp tục thi hành phán quyết mà không có tiền thế chân hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác để đảm bảo rằng Nguyên đơn E. Jean Carroll's sẽ có thể thu về số tiền 83,3 triệu USD mà Trump hiện nợ bà ấy. Lý do mà Trump đưa ra khi tìm kiếm sự trợ giúp đặc biệt này không gì khác hơn là ‘hãy tin tôi’.”

.

Luật sư của Carroll chỉ ra quy định của tòa án New York rằng "không cho phép ngưng thi hành phán quyết mà không có bảo đảm. Nhưng những gì Trump đề xuất ở đây chẳng là gì cả. Để ủng hộ quan điểm của mình, Trump không trích dẫn một trường hợp kiểm soát (hoặc thậm chí thuyết phục) nào. Đây là lý do đủ độc lập để từ chối đề nghị của Trump. Theo ngôn ngữ đơn giản của Quy tắc 62(b) và cơ quan có thẩm quyền giải thích nó một cách thuyết phục, việc ghìm bản án hoàn toàn không có bảo đảm [tiền thế chân] là không được phép. Về khả năng thanh toán của Trump (yếu tố ba và bốn), Trump yêu cầu Tòa án chỉ cần tin tưởng rằng Trump rất giàu - và việc đăng ký một trái phiếu (hoặc tài sản thế chấp khác) do đó sẽ là một sự lãng phí tiền bạc”.

.

Luật sư của Carroll nhận xét rằng Trump gần đây đã phải nhận phán quyết trị giá 454 triệu USD trong một vụ lừa đảo ở New York. Luật sư viết trước tòa: “Và tờ New York Times đã đưa tin rằng Trump có thể không có đủ tiền mặt để trang trải các nghĩa vụ sau phán quyết của mình trong vụ kiện ở tiểu bang New York, chứ chưa nói đến vụ này. Trump thậm chí không đề cập đến, chứ chưa nói đến địa chỉ, những diễn biến này, vốn rõ ràng rất liên quan đến khả năng đáp ứng phán quyết của ông ấy ở đây.”

.

Carroll đã kiện Trump vì tội phỉ báng vào tháng 11 năm 2019. Cô thực hiện bước này sau khi Trump phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục từ giữa những năm 1990, công khai tuyên bố rằng cô đang nói dối. Vụ kiện của Carroll nhằm mục đích buộc Trump phải chịu trách nhiệm về việc làm tổn hại danh tiếng của cô bằng những lời phủ nhận của ông. Cô cáo buộc Trump tội phỉ báng vì đã bác bỏ những cáo buộc nghiêm trọng của cô là bịa đặt.

.

⚪ ---- Một mẫu xe hơi có thể bay đang trình làng tuần này tại triển lãm công nghệ Mobile World Congress ở Barcelona có tham vọng rất cao. Xe bay Alef đã được giới thiệu tại Barcelona như một phương tiện nguyên mẫu của tương lai. Xe đang được phát triển bởi một công ty cùng tên có trụ sở tại California.

.

Công ty muốn sản xuất những chiếc xe hơi có thể lái trên đường nhưng cũng có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và bay trong không trung. Constantine Kisly, Giám đốc Văn phòng Công nghệ của Alef Aeronautics cho biết: “Nó thực sự là một chiếc xe bay giống như chiếc mà bạn biết trong truyện khoa học viễn tưởng. Vậy là nó lái và bay. Vậy tại sao nó phải có lựa chọn bay? Đó là cách bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, cách chúng ta có thể lái xe hiệu quả khi không có tắc đường. Vậy tại sao phải lái xe? Tùy chọn lái xe là mục tiêu không thay đổi cơ sở hạ tầng hiện có."

.

Công ty đã chế tạo được hai mẫu xe hoạt động được. Chúng có thể chở hai người và mục tiêu là có phạm vi lái xe 200 dặm (320 km) và tầm bay 200 dặm. Kisly nói: "Xe có tám động cơ, động cơ điện. Chúng tôi đang sử dụng pin LiPo (lithium polymer), có sẵn trên thị trường, vì vậy, ý tưởng là đưa ra thị trường càng nhanh càng tốt. Chúng tôi không đặc biệt quan tâm đến hệ thống truyền động cụ thể, vì vậy chúng ta có thể sử dụng hydro chẳng hạn. Tế bào hydro, vâng, chắc chắn là vậy."

.

Alef dự đoán rằng những chiếc xe này ban đầu sẽ có giá khoảng 300.000 USD (376.600 euro) khi chúng lần đầu tiên tung ra thị trường. Tuy nhiên, họ hy vọng sẽ giảm chi phí xuống gần bằng giá của một chiếc sedan 4 cửa thông thường khi chúng được sản xuất với số lượng lớn.

.

Công ty tin rằng xe hơi bay là giải pháp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông. Alef hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025 – miễn là các quy định về giao thông hàng không được điều chỉnh để cho phép chúng bay trên không.

.



.

⚪ ---- Một cựu đại sứ Mỹ sẽ nhận tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Cuba trong nhiều thập niên. Manuel Rocha, 73 tuổi, nói với thẩm phán hôm thứ Năm rằng ông sẽ thừa nhận một số cáo buộc liên bang về âm mưu hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài, có khả năng phải đối mặt với mức án vài năm tù. Theo FBI, hành vi hai mặt của Rocha ít nhất đã có từ năm 1981, năm ông ta gia nhập cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức Hoa Kỳ và gặp gỡ các điệp viên Cuba.

.

Các công tố viên đưa ra bằng chứng cho một số lời thừa nhận của chính Rocha đối với một đặc vụ FBI chìm mà Rocha tin nhầm là đặc vụ Cuba. Rocha được cho là đã gọi nhà độc tài Cuba Fidel Castro là “Tư lệnh”, chỉ trích Mỹ là “kẻ thù” và tự hào về hơn 40 năm là gián điệp Cuba ở trung tâm chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông đã phục vụ hai thập niên với tư cách là nhà ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm cả chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia.

.

⚪ ---- Kinh hoàng cho nghề báo: mỗi ngày im lặng sẽ bị phạt tiền 800 USD/ngày. Phóng viên điều tra Catherine Herridge hôm thứ Năm đã bị tòa quy lỗi coi thường dân sự và bị buộc phải trả 800 USD mỗi ngày cho đến khi cô tiết lộ chịu nguồn tin của mình. Phán quyết được giữ (chưa thi hàn) để Herridge có thể kháng cáo. Herridge làm việc cho Fox News vào năm 2017 khi cô viết một loạt bản tin về nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa Yanping Chen.

.

Chen đã bị FBI điều tra, cơ quan này điều tra xem liệu cô Chen có nói dối về việc phục vụ trong quân đội Trung Quốc hay không và liệu cô Chen có sử dụng chương trình sau đại học ở Virginia do cô thành lập để chuyển thông tin về các quân nhân Hoa Kỳ sang Trung Quốc hay không, theo AP đưa tin. Chen, người chưa bao giờ bị truy tố, đã kiện chính phủ liên bang, cáo buộc các tài liệu nội bộ của chính phủ đã bị rò rỉ cho Herridge, vi phạm quyền riêng tư của Chen.

.

Vào tháng 8, một thẩm phán đã ra lệnh cho phóng viên Herridge phải tiết lộ làm thế nào cô biết được về cuộc điều tra liên bang. Trong phiên điều trần vào tháng 9, Herridge đã từ chối, viện dẫn các quyền trong Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu) của mình. Trong lệnh hôm thứ Năm, thẩm phán viết rằng tòa án “công nhận tầm quan trọng tối cao của báo chí tự do trong xã hội của chúng ta và vai trò quan trọng của các nguồn tin bí mật đối với công việc của các nhà báo điều tra như Herridge. Tuy nhiên, Tòa án cũng có vai trò riêng của mình” trong việc duy trì luật pháp và bảo vệ cơ quan tư pháp. CNN nói tin này gây kinh hoàng cho giới truyền thông: "Vụ này có thể có tác động sâu rộng đến Tu chính án thứ nhất đối với các nhà báo và tổ chức tin tức trên toàn quốc."

​.

⚪ ---- Missouri: 1 viên chức trao thủ tục trục xuất nhà, bị bắn chết, thêm 1 cảnh sát bị bắn chết khi tới cứu. Một nhân viên tòa án và một cảnh sát đã bị bắn chết hôm thứ Năm sau khi người phục vụ thủ tục của tòa án cố gắng gửi thông báo trục xuất tại một ngôi nhà ở Independence, Missouri. Cảnh sát cho biết một cảnh sát thứ hai bị thương nặng nhưng có thể sẽ sống sót. Cảnh sát trưởng Adam Dustman cho biết chiều thứ Năm tại một cuộc họp báo bên ngoài Trung tâm Y tế Centerpoint rằng hai cảnh sát của ông đã gặp phải tiếng súng khi đến trợ giúp Drexel Mack, người tìm cách tống đạt thông báo trục xuất nhà.

.

Dustman cho biết Mack, hoặc một người tống đạt tố tụng dân sự khác cũng có mặt tại nhà, đã gọi 911 thông báo rằng Mack đã bị bắn. Anh cho biết các cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 1h10 chiều và tiếp cận Mack để giúp anh khi có ai đó bắn vào họ. “Tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã mất đi một người trong số mình,” Dustman nói và xác định viên cảnh sát là Cody Allen, 35 tuổi.

.

Cảnh sát thứ hai, chưa được tiết lộ tên, đã trải qua cuộc phẫu thuật và dự kiến sẽ bình phục. Cảnh sát trưởng cho biết một cảnh sát thứ ba cũng “bị trúng đạn” và bị thương nhẹ. Dustman gọi Allen là anh hùng và mô tả sở cảnh sát là một "gia đình tan vỡ" sau cái chết của Allen. “Anh ta luôn nở nụ cười,” Dustman nói. Một người đàn ông bị tình nghi trong vụ nổ súng đã bị bắt và đang bị giam; nghi can bị thương nhẹ.

.

⚪ ---- Nga sẵn sàng bàn giao xác của 65 tù binh Ukraine chết trong vụ rơi máy bay quân sự Il-76 của Nga hôm 24/1, theo Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova nói với RIA: "Đúng, chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần xét từ quan điểm thủ tục... Các thi thể có thể được bàn giao theo các thủ tục hiện có." Nga xác nhận rằng chiếc IL-76 chở tù binh Ukraine đã bị bắn hạ bởi "hỏa tiễn phòng không dẫn đường MIM-104A của tổ hợp Patriot của Mỹ, do tập đoàn Raytheon và Hughes phát triển".

.

⚪ ---- Người lính Không quân Mỹ thiệt mạng sau khi tự thiêu hôm Chủ nhật trước đại sứ quán Israel ở Washington, D.C., đã viết di chúc phân bổ số tiền tiết kiệm của anh để chuyển đến quỹ viện trợ của người Palestine. Aaron Bushnell, một thành viên 25 tuổi của Không quân Mỹ, nêu rõ trong di chúc rằng anh muốn số tiền tiết kiệm được quyên góp cho Quỹ cứu trợ trẻ em Palestine (Palestine Children’s Relief Fund), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp cứu trợ y tế và viện trợ nhân đạo cho Gaza, The New Yorker và NPR đã báo cáo.

.

Theo các quan chức y tế địa phương, Bushnell đã tự thiêu khi đang mặc quân phục để phản đối việc Mỹ ủng hộ cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở Gaza, khiến hơn 29.000 người Palestine thiệt mạng. Anh ta đã phát video trực tiếp vụ tự thiêu của mình và có thể nghe thấy trong video hét lên “Palestine tự do!” khi ngọn lửa nhấn chìm anh ta. Các bản tin không nói rõ về số tiền tiết kiệm anh tặng cho quỹ cứu trợ trẻ em Palestine là bao nhiêu.

.

⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Sáu đưa tin rằng số người Palestine chết trong cuộc chiến với Israel đã lên tới 30.228 người. Tổng cộng 71.377 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, 193 người Palestine đã chết và 920 người bị thương. Sự gia tăng số lượng phần lớn có thể là do quân Israel tấn công dân thường trong một nhiệm vụ phân phối viện trợ. Một số lượng lớn nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát và trên đường. Quân Israel ngăn cản xe cứu thương và đội dân phòng tiếp cận họ.

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Sáu kêu gọi điều tra các hành vi chống lại thường dân Palestine ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng bà cảm thấy "vô cùng lo lắng trước những hình ảnh từ Gaza. Viện trợ nhân đạo là cứu cánh cho những người cần giúp đỡ và việc tiếp cận nó phải được đảm bảo. Chúng tôi đứng về phía thường dân, kêu gọi bảo vệ họ phù hợp với luật pháp quốc tế.”

.

Bình luận của Von der Leyen được đưa ra sau khi quân đội Israel bắn vào dân thường đang chờ xe tải chở hàng viện trợ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định rằng "hàng chục người Gaza đã chết và bị thương" do "bị xe tải xô đẩy, giẫm đạp và cán lên" và không nhận trách nhiệm về bất kỳ thương vong nào.

.

Chùa Thanh Long Tự

chùa Hương Nghiêm

chùa Cam Lộ

chùa Texas Guandi Temple

chùa Phước Đức

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết TQ "bị sốc" và "lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào những người tìm kiếm viện trợ ở Gaza trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu: “Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Israel, ngừng bắn và chấm dứt giao tranh ngay lập tức, nghiêm túc bảo vệ sự an toàn của dân thường, đảm bảo viện trợ nhân đạo có thể đến và tránh một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn”.Hamas quy cái chết của "110 liệt sĩ và hàng trăm người bị thương" cho IDF, trong khi quân đội Israel tuyên bố rằng chỉ có "hàng chục" thiệt mạng hoặc bị thương do "bị xe tải xô đẩy, giẫm đạp và bị cán qua."⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án hành động mới nhất của lực lượng Israel ở Dải Gaza khiến hơn một trăm người Palestine chết hoặc bị thương trong khi họ thu thập hàng viện trợ nhân đạo xung quanh một chiếc xe tải: “Sự phẫn nộ sâu sắc trước những hình ảnh đến từ Gaza, nơi dân thường bị binh lính Israel nhắm tới. Tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất đối với những vụ xả súng này và kêu gọi sự thật, công lý và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Hơn nữa, ông kêu gọi thực hiện ngay lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo dân thường tiếp cận được viện trợ nhân đạo, theo yêu cầu tương tự của Ý.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm đã phạm "một tội ác chống nhân loại khác" khi giết hơn 100 thường dân Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo xung quanh một đoàn xe viện trợ: “Việc Israel, vốn sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh ở Gaza, hiện đang nhắm mục tiêu vào những thường dân vô tội đang tìm viện trợ để cứu sống là bằng chứng cho thấy Israel có ý định tiêu diệt toàn bộ người dân Palestine”.Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Israel "phải chấm dứt hoạt động quân sự ở Gaza. Sự tàn bạo ở Gaza sắp trở thành thảm họa toàn cầu với hậu quả vượt xa khu vực" và kêu gọi các cường quốc toàn cầu tác động đến "chính phủ Israel để ngăn chặn bạo lực đang diễn ra ở Gaza." Trước đó, Israel tuyên bố quân đội của họ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn xe viện trợ ở thành phố Gaza, nhưng gọi những gì xảy ra làm chết người quanh chiếc xe viện trợ đó là một "sự kiện đáng tiếc".⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nhấn mạnh rằng "câu trả lời thích hợp của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái" đối với vụ xả súng hôm thứ Năm khiến hai người Israel thiệt mạng ở Bờ Tây là thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát và mở rộng hơn nữa các khu định cư của Israel.Đầu tuần này, Bộ trưởng tài chính Israel chia sẻ rằng nội các đã phê duyệt một khu định cư mới có tên Mishmar Yehuda ở phía nam Jerusalem và cam kết rằng sẽ còn nhiều việc phải làm để hợp pháp hóa các khu định cư bổ sung trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó bày tỏ sự "thất vọng" của Washington trước quyết định của Israel mở rộng khu định cư trên đất Palestine ở Bờ Tây của Israel.⚪ ---- Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Năm cho biết Colombia tạm dừng mua vũ khí từ Israel sau khi hơn 100 người Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo bị chết vì quân đội Israel bắn vào họ ở Thành phố Gaza. Petro viết trên mạng X: "Khi đang xin ăn, hơn 100 người Palestine đã bị [Tổng thống Israel Benjamin] Netanyahu bắn chết. Điều này được gọi là tội diệt chủng và gợi nhớ đến Holocaust, ngay cả khi các cường quốc thế giới không muốn thừa nhận điều đó. Thế giới phải ngăn chặn Netanyahu. Colombia đình chỉ mọi hoạt động mua vũ khí từ Israel.”Trước đó, quân đội Israel thú nhận đã bắn vào dân thường vây quanh các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, nhưng tuyên bố rằng hàng chục người dân Gaza đã thiệt mạng và bị thương "do bị xe tải xô đẩy, giẫm đạp và cán qua".⚪ ---- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tố cáo cuộc tấn công hôm thứ Năm ở phía bắc Gaza, được cho là đã giết chết hoặc làm bị thương hơn một trăm người Palestine trong khi chờ đợi "viện trợ cứu mạng". Người phát ngôn Stephane Dujarric: "Tổng thư ký kinh hoàng trước số người chết bi thảm trong cuộc xung đột ở Gaza, trong đó hơn 30.000 người hiện được cho là đã thiệt mạng và hơn 70.000 người bị thương. Bi kịch thay, chưa rõ số lượng người nằm dưới đống đổ nát."Guterres nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả con tin "vô điều kiện". Người phát ngôn nhấn mạnh rằng dân thường ở Gaza cần "sự giúp đỡ khẩn cấp", bao gồm cả 'những người ở phía bắc bị bao vây', nơi LHQ không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần."⚪ ---- Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani hôm thứ Năm đã kêu gọi "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza nhằm ngăn chặn thêm thương vong cho dân thường Palestine. Tajani cho biết trong một bài đăng trên X: “Những cái chết bi thảm ở Gaza yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo nhiều hơn, thả con tin và bảo vệ dân thường.”Đầu ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng ông không mong đợi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước đầu tuần tới, đồng thời lưu ý rằng ông chắc chắn rằng cuộc nổ súng chết người của Israel nhằm vào thường dân Palestine vây quanh các xe tải chở hàng viện trợ sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Năm mô tả vụ nổ súng vào dân thường Palestine ở thành phố Gaza do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành là một "việc nghiêm trọng. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của những sinh mạng vô tội và ghi nhận tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza, nơi những người Palestine vô tội chỉ đang cố gắng nuôi sống gia đình họ”, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhận xét trong một tuyên bố. "Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng và duy trì dòng hỗ trợ nhân đạo vào Gaza, bao gồm cả thông qua lệnh ngừng bắn tạm thời tiềm năng."Trước đó cùng ngày, IDF nhìn nhận đã bắn vào đám đông tụ tập xung quanh xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo nhưng nhấn mạnh rằng "hàng chục người Gaza đã thiệt mạng và bị thương" do "bị xe tải xô đẩy, giẫm đạp và cán qua".⚪ ---- Mỹ thú nhận rằng quân Israel giết quá nhiều phụ nữ và trẻ em Palestine: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm cho biết kể từ ngày 7 tháng 10, hơn 25.000 phụ nữ và trẻ em Palestine đã bị Israel giết ở Dải Gaza. Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Austin chỉ ra rằng Washington đã cung cấp hơn 20.000 quả đạn dẫn đường chính xác cho Israel kể từ khi chiến tranh Gaza bắt đầu.Bộ trưởng Quốc phòng từ chối trả lời liệu Washington có ngừng bán quân sự cho Israel trong tương lai hay không nếu nước này chọn xâm chiếm Rafah trái với lời khuyên của Mỹ. “Đó là quyết định của tổng thống,” Austin nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng khi chúng tôi cung cấp đạn dược cho các đồng minh và đối tác của mình, họ sẽ sử dụng chúng một cách có trách nhiệm”. Theo Bộ Y tế Gaza, số người chết ở khu vực này đã vượt quá 30.000 người kể từ tháng 10.⚪ ---- Có phải Trump đã bán linh hồn cho tình báo Nga, hay một chính trị gia Úc châu đã bị gài bẫy để bán linh hồn cho tình báo Hoa Lục? Bản tin AFP chỉ ghi lời nói mập mờ của các sở tình báo Úc châu, làm các phóng viên Úc châu đang chạy đua để tìm xem ai đã bị tình báo "nước ngoài" mua chuộc. Chính phủ Úc hôm thứ Năm phải đối mặt với những yêu cầu giận dữ về việc nêu tên một cựu chính trị gia "phản bội", bị gián điệp hàng đầu của Úc châu cáo buộc đã "bán đứng" nước Úc cho một thế lực nước ngoài.Trong một tiết lộ công khai đặc biệt, Tổng giám đốc an ninh Australia Mike Burgess cho biết một nhóm gián điệp từ một nước giấu tên đã đào tạo và tuyển dụng một cựu chính trị gia Australia. Người đứng đầu cơ quan tình báo nói trong bài phát biểu tại Canberra hôm thứ Tư: “Chính trị gia này đã bán đứng nước Úc, đảng phái và các đồng nghiệp cũ của mình để thúc đẩy lợi ích của chế độ nước ngoài.”Burgess, người điều hành Tổ chức Tình báo An ninh Úc, cho biết cựu chính trị gia giấu tên đã được tuyển dụng "vài năm trước". Người này thậm chí còn đề xuất đưa thành viên gia đình thủ tướng vào "quỹ đạo gián điệp", nhưng kế hoạch đã không được tiến hành, ông nói.Tuy nhiên, cựu chính trị gia này đã tổ chức một hội nghị ở nước ngoài, trong đó các điệp viên quốc tế đóng giả quan chức nhắm vào những người tham gia để tuyển dụng, cuối cùng lấy được thông tin an ninh và quốc phòng từ một học giả, Burgess nói.Những nhận xét này đã làm dấy lên đồn đoán trên các phương tiện truyền thông và yêu cầu xác định danh tính của cựu chính trị gia. Lãnh đạo phe đối lập bảo thủ Peter Dutton nói với đài phát thanh Sydney 2GB: “Vấn đề là nếu ông ấy không nêu tên thì sẽ có một đám mây lơ lửng trên đầu những người khác. Nếu bạn đưa ra chi tiết đó như ông Burgess đã làm, tôi nghĩ bạn phải đưa ra thêm một chút tiêu chí hoặc thêm một chút gợi ý về người đó có thể là ai."Úc là thành viên của nhóm chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada và New Zealand – khiến nước này trở thành mục tiêu hấp dẫn của các đặc vụ từ các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Cựu thủ quỹ bảo thủ người Úc Joe Hockey cho biết tất cả các nhà lập pháp đã bị vấy bẩn bởi tiết lộ này. Ông nói với đài truyền hình quốc gia ABC: “Cựu chính trị gia này là kẻ phản bội. Thiệt không thể tưởng tượng được rằng một chính trị gia lại được phép bước vào lúc hoàng hôn mà không để lộ tên tuổi hoặc danh tiếng của họ”.Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết ông không biết tên của cựu chính trị gia rơi vào bẫy tình báo quốc tế: “Tôi tôn trọng những gì ASIO đã làm ở đây trong việc đưa câu chuyện này ra phạm vi công cộng nhưng cũng duy trì tính bảo mật của các sự thật xung quanh vấn đề này và có thể có rất nhiều lý do tại sao điều đó nên xảy ra”.Trong bài phát biểu tại Canberra, Burgess cho biết một đơn vị tình báo nước ngoài, được mệnh danh là "Đội A" đã coi Australia là "mục tiêu ưu tiên" của mình. Ông nói, đơn vị này đã nhắm mục tiêu vào những người Úc có quyền truy cập vào “thông tin đặc quyền” trên các trang mạng xã hội bằng cách sử dụng “những thông tin sai lệch, mang tính góc cạnh” và hứa hẹn thưởng tiền mặt.Ông nói: “Các điệp viên đóng giả là nhà tư vấn, người săn đầu người, quan chức chính quyền địa phương, học giả và nhà nghiên cứu nhóm nghiên cứu, tự xưng là từ các công ty hư cấu như Data 31. Nếu mục tiêu mắc bẫy, các điệp viên sẽ cố gắng chuyển cuộc trò chuyện sang một ứng dụng nhắn tin được mã hóa. Một bước tiếp theo có thể liên quan đến việc đề nghị một chuyến đi nước ngoài để gặp mặt trực tiếp.”⚪ ---- Một đánh giá mới cảnh báo rằng thực phẩm siêu chế biến (Ultra-processed foods) có thể gây ra hàng chục vấn đề sức khỏe khủng khiếp cho những người ăn chúng thường xuyên. Các nhà nghiên cứu đã liên kết chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn với việc tăng nguy cơ mắc 32 bệnh riêng biệt. Đặc biệt, những thực phẩm này có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim, ung thư, rối loạn sức khỏe tâm thần, thừa cân và béo phì cũng như bệnh tiểu đường Loại 2.Ví dụ, các nhà nghiên cứu cho biết, thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ tử vong liên quan đến tim tăng 50%, nguy cơ lo lắng và rối loạn tâm thần thông thường tăng 48% đến 53% và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2 tăng 12%. Kết quả cho thấy mọi người càng ăn nhiều những thực phẩm này thì nguy cơ sức khỏe tổng thể của họ càng cao. Thực phẩm siêu chế biến bao gồm đồ ăn nhẹ đóng gói, đồ uống có đường, mì ăn liền, ngũ cốc ngọt và các bữa ăn mua sẵn.Các sản phẩm trải qua nhiều quy trình công nghiệp để làm cho chúng ngon và ổn định khi bảo quản, đồng thời chứa các chất phụ gia như chất nhũ hóa, chất tạo màu và hương vị hóa học.Các nhà nghiên cứu cho biết, thực phẩm chế biến sẵn hiện chiếm tới 58% tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày ở một số quốc gia có thu nhập cao và đang gia tăng ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.⚪ ---- Một hội đồng cố vấn có ảnh hưởng của chính phủ cho biết hôm thứ Tư rằng những người lớn tuổi ở Hoa Kỳ nên xắn tay áo để tiêm một mũi tiêm ngừa COVID-19 khác, ngay cả khi họ được tiêm vaccine tăng cường hồi mùa thu qua. Họ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để nói rằng những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên nên tiêm một liều vaccine cập nhật khác sẽ có vào tháng 9/2024 - nếu ít nhất bốn tháng đã trôi qua kể từ lần tiêm cuối cùng của họ. Ủy ban này là cố vấn cho Giám đốc Centers for Disease Control and Prevention, nơi sẽ quyết định xem có nên phê duyệt khuyến nghị hay không.Một số bác sĩ cho biết hầu hết người lớn tuổi đều được bảo vệ đầy đủ nhờ mũi tiêm mùa thu (2023), dựa trên khả năng miễn dịch có được từ việc tiêm chủng trước đó và tiếp xúc với chính vi-rút. Và các nghiên cứu sơ bộ cho đến nay cho thấy hiệu quả của vaccine không bị suy giảm đáng kể trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, khả năng phòng vệ do vaccine tạo ra của cơ thể có xu hướng mờ dần theo thời gian và điều đó xảy ra nhanh hơn ở người cao tuổi so với những người lớn khác. Ủy ban đã khuyến nghị liều tăng cường COVID-19 cho người lớn tuổi hồi năm 2022 và 2023.COVID-19 vẫn là mối nguy hiểm, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Theo CDC, vẫn còn hơn 20.000 ca nhập viện và hơn 2.000 ca tử vong mỗi tuần tại Hoa Kỳ do virus Corona. Và những người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ nhập viện và tử vong cao nhất. Các quan chức của cơ quan CDC cho biết trong số những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 phiên bản mới nhất, tỷ lệ mắc bệnh sau khi tiếp xúc với vi rút sẽ ít hơn 50% so với những người không được tiêm vaccine mùa thu.⚪ ---- Texas cháy rừng thê thảm. Chỉ mất bốn ngày để một tia lửa trở thành trận cháy rừng lớn nhất từng thấy ở Texas. Ngọn lửa Smokehouse Creek bùng phát hôm thứ Hai đã lan rộng tới khoảng 1,1 triệu mẫu Anh vào thứ Năm, vượt qua trận cháy phức hợp Đông Amarillo năm 2006, đã thiêu rụi 907.245 mẫu Anh, theo Houston Chronicle. Nó cũng đã làm 1 người chết. Với diện tích 1,1 triệu mẫu Anh, diện tích bị lửa tàn phá hiện lớn hơn bang Rhode Island, theo CBS News.Chỉ mới khống chế được 3%: Ngọn lửa Smokehouse Creek tiếp tục bùng phát gần như ngoài tầm kiểm soát. Một người chết: Joyce Blankenship, 83 tuổi, thiệt mạng khi Ngọn lửa Smokehouse Creek bao trùm khu phố của cô ở Stinnett, theo CBS. “Ngôi nhà đã biến mất”, cháu trai Nathan Blankenship nói với CNN. “Không có cách nào cô ấy có thể thoát ra được.” Một quan chức cho biết hôm thứ Tư rằng ít nhất 20 công trình kiến trúc ở Stinnett đã bị phá hủy.Khoảng 400.000 mẫu Anh đã bị đốt cháy ở Hạt Hemphill, nơi hàng loạt ngôi nhà và hàng nghìn gia súc đã bị phá hủy, theo CNN. Bill Kendall, Điều phối viên Quản lý Khẩn cấp của Quận Hemphill nói với AP: “Có hàng trăm con gia súc vừa chết, [nằm] trên cánh đồng”. Anh ấy nói thêm rằng địa hình trông "giống như một khung cảnh mặt trăng. ... Tất cả đã biến mất."Trận cháy đó chỉ mới là 1 trong 5 đám cháy ở Texas: Bốn đám cháy rừng khác đang bùng cháy ở Texas, bao gồm Đám cháy Windy Deuce (142.000 mẫu Anh, được ngăn chặn 30%, tính đến sáng thứ Năm), Đám cháy Grape Vine Creek (30.000 mẫu Anh, được ngăn chặn 60%), Lửa Magenta (2.500 mẫu Anh) , được ngăn chặn 65%) và 687 vụ cháy Reamer (hơn 2.000 mẫu Anh, được ngăn chặn 10%), theo CNN.⚪ ---- California: vài ngày nữa là bầu cử sơ bộ tiểu bang California. Bạn nào chưa bầu qua thư, nhớ tìm lại phiếu dể bầu qua thư, hoặc sẽ tới thẳng phòng phiếu. Một chức quan trọng là Thượng nghị sĩ, sẽ chọn 2 người cao nhất qua vòng sơ bộ tuần sau để sẽ bầu chung kết tháng 11/2024.Thăm dò bầu cử sơ bộ, đảng viên Đảng Dân chủ Adam Schiff tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại California, nhưng cuộc đua quan trọng để giành vị trí thứ hai nằm trong giới hạn sai sót, theo một cuộc thăm dò mới của Inside California Politics/Emerson College công bố hôm Thứ năm. Khảo sát với 1.000 cử tri thực hiện từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2.Nó đã cho thấy Dân Biểu Schiff với sự ủng hộ của 28% số cử tri có khả năng. Cựu cầu thủ bóng chày Major League của Cộng hòa Steve Garvey nhận được 20% sự ủng hộ, tiếp theo là Dân biểu Dân chủ Katie Porter với 17% và Dân biểu Dân chủ Barbara Lee với 8%. Và 17% vẫn chưa quyết định.Spencer Kimball, giám đốc điều hành Emerson College Polling, cho biết: “Cả Garvey và Porter đều nằm trong phạm vi sẽ giành vị trí thứ hai trong một cuộc đua mà việc về đích ở vị trí thứ hai sẽ đưa họ vào lá phiếu vào tháng 11”. Người chiến thắng chung cuộc bầu cử tháng 11 sẽ kế nhiệm Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, người giữ ghế từ năm 1992 cho đến khi bà qua đời vào tháng 9/2023.⚪ ---- Quận San Bernadino: Một con chó đã tấn công 2 đứa trẻ, trong đó có một đứa phải nhập viện, khi 2 em đang đi dạo ở Victorville vào sáng thứ Năm. Cảnh sát Victorville đã được gọi đến dãy nhà 13800 trên Đại lộ Mesa Linda sau khi có báo cáo về một con chó cắn một đứa trẻ ngay sau 7 giờ sáng, theo Cảnh sát Quận San Bernardino.Các cảnh sát đến nơi được biết một con chó lạ đã cắn hai đứa trẻ khi chúng đang đi bộ đến trường: “Một đứa trẻ đã có thể chạy đến nơi an toàn, trong khi một bé gái 7 tuổi bị đa chấn thương”. Con chó bỏ chạy khi một người dân sống gần đó ra giúp nạn nhân. Bé gái được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Loma Linda để điều trị.Cảnh sát xin giúp thông tin để điều tra. Những người gọi muốn giấu tên được khuyến khích để lại thông tin trên Đường dây nóng We-Tip theo số 800-782-7463 hoặc trang web We-Tip tại www.wetip.com.⚪ ---- Quận Los Angeles: Video giám sát ghi lại khoảnh khắc ba tay súng tấn công một người đàn ông đeo đồng hồ Rolex khi đang dắt chó đi dạo ở Tây Hollywood. Nạn nhân, Rocco DiStefano, 29 tuổi, chủ câu lạc bộ The Lab Athletic Club trên Sunset Boulevard, cho biết vụ cướp xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều thứ Ba giữa ban ngày. Anh đang dắt chó đi dạo trên vỉa hè bên ngoài phòng tập thể dục thì các nghi phạm có vũ trang phát hiện ra anh ta.Đoạn video cho thấy các tay súng lái chiếc sedan Cadillac màu đen tấp vào lề, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và lao về phía DiStefano. “Khi tôi quay lại, có ba người đàn ông đeo mặt nạ đang chạy tới chỗ tôi,” anh nhớ lại. “Một tên có súng.”DiStefano được nhìn thấy đang cố gắng chạy trốn khỏi bộ ba nhưng nhanh chóng bị dồn vào chân tường gần thang máy. Những kẻ tấn công liên tục hét vào mặt anh: “Cởi đồng hồ ra! Tụi tao sẽ bắn mày!"DiStefano từ chối, thì bọn tấn công đánh ngã anh và bắt đầu đánh đập anh. DiStefano nói: “Họ đè lên người tôi, đá, đấm tôi, dùng súng lục quất tôi. Tôi chưa bao giờ bị chĩa súng vào trán nên điều duy nhất tôi nghĩ đến là ‘Đời mình tàn rồi.'” DiStefano, cũng là một võ sĩ nghiệp dư, đã dùng đòn thế chống lại 3 tên cướp.Cuối cùng anh đã tự giải thoát và chạy đến nơi an toàn bên trong một cơ sở kinh doanh gần đó. Bọn cướp chạy trở lại, phóng lên xe tẩu thoát, tăng tốc bỏ chạy. DiStefano bị nhiều vết cắtm vết trầy và vết bầm tím trên đầu, nhưng anh cho biết mình hầu như không bị thương gì khác. Bất cứ ai có thông tin về bọn tấn công có thể gọi cho Trạm Cảnh sát Tây Hollywood theo số 310-855-8850.⚪ ---- Bầu phiếu ở California an toàn, đếm phiếu chính xác, không thể có gian lận. Shirley N. Weber, Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang California, đã đi giám sát cùng các phóng viên của Văn phòng Đăng bộ Cử tri Quận Cam để đảm bảo với công chúng về tính chính xác và an ninh của quy trình bầu cử của Quận Cam với các cuộc bầu cử sơ bộ sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 3/2024 (tuần sau).Với sự hoài nghi về bầu cử ngày càng tăng khi các nhà hoạt động Cộng Hòa thường xuyên kêu gọi Ban Giám sát Quận Cam chỉ sử dụng lại lá phiếu giấy và các khu vực bầu cử thay vì các trung tâm bầu cử, các quan chức bầu cử đã cố gắng trấn an công chúng về tất cả những nỗ lực được thực hiện để giảm bớt gian lận, mà họ nói là hiếm có chuyện gian lận được. Weber cho biết hệ thống của Quận Cam hôm thứ Hai cũng giống như tất cả các hệ thống khác trên toàn tiểu bang, rất an toàn.Đối với những người đòi quay trở lại việc dùng tay đếm phiếu bằng giấy, Weber cho biết đây là một công việc cực kỳ tốn thời gian. Bà chỉ ra rằng việc đếm bằng tay có tỷ lệ sai sót trung bình là 25%, so với mức dưới 1% khi kiểm đếm bằng máy.Biện Lý Quận Cam Todd Spitzer cho biết, đôi khi các công tố viên nhận được khiếu nại về việc bỏ phiếu 2 lần, nhưng phần lớn là do ngẫu nhiên, không vì gian lận. Ông nói, điều này thường xảy ra với một cử tri bị suy giảm trí nhớ, họ quên mất họ đã bỏ phiếu qua thư và sau đó họ đến phòng phiếu để bầu phiếu vào ngày bầu cử.⚪ ---- Quận Cam: chọc giận người khác khi lái xe, bị bắn. Một người đàn ông đã bị bắn gần bến tàu Newport Beach Pier sau một vụ nổi giận khi lái xe trên đường, mặc dù người này được cho là sẽ sống sót, theo tờ Orange County Register đưa tin. Cảnh sát Newport Beach đã đáp ứng đến một bãi đậu xe ở dãy nhà 2100 trên đường West Oceanfront Walk vào khoảng 12:15 am rạng sáng thứ Tư vì có tiếng súng.Sau khi đến nơi, họ được một người đàn ông lái chiếc SUV Tesla vẫy tay xin cứu tại khu vực đường San Joaquin Hills và Jamboree. Theo tờ báo, người lái chiếc Tesla đã dừng xe cạnh một chiếc sedan màu tối đang đậu cùng 4 người đàn ông đứng cạnh. Một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó và một trong hai người đàn ông đã bắn 5 phát súng vào chiếc SUV, trúng vai tài xế.⚪ ---- HOUSTON, Texas. Theo tin của đài KTRK, cộng đồng Phật giáo Houston nói rằng họ cảm thấy lo lắng sau khi một ngôi chùa khác bị trộm vào tuần trước. Cảnh sát Houston xác nhận đây là vụ việc thứ tư được báo cáo kể từ tháng 9/2023, nhưng các nhà điều tra tin rằng có thể còn nhiều trường hợp khác nữa., còn được gọi là Hội Culture of Golden Heart Association, đã quyết định lập biên bản hôm thứ Tư về vụ trộm xảy ra vào ngày 29/9. Ni cô không muốn tiết lộ tên và phải đối mặt với sự an toàn lo ngại, nói với ABC13 rằng nghi phạm đã lấy một số tiền từ thùng quyên góp của họ và làm hỏng bàn thờ của họ.Chủ nhật tuần trước, ni sư chia sẻ rằng cô đã có một cuộc gặp gỡ đáng ngờ sau khi bốn người đàn ông bước vào chùa và nhanh chóng rời đi trên một chiếc xe tải nhỏ sau khi cô chào đón họ. Mặc dù không có tội ác nào thực hiện lúc đó và không có gì bị lấy đi, nhưng điều đó cũng đủ để thúc đẩy họ nộp báo cáo về vụ việc vào tháng 9.Thủy Lê, luật sư đại diện cho chùa, cho biết lý do khiến cô lo ngại là vì những tội ác này ảnh hưởng đến một cộng đồng rất dễ bị tổn thương. "Nhiều khi cửa mở. Ai muốn vào thờ cúng, thắp hương, cầu nguyện thì mở. Cho nên khi họ mở cửa đó cho cộng đồng, không may là điều xảy ra là người ta lợi dụng điều đó. sự cởi mở”, Lê nói.Vào tháng 1, ABC13 đưa tin về hai ngôi chùa Phật giáo ở phía tây nam Houston đã bị lục soát và trộm cắp chỉ cách nhau vài giờ. Một nhà sư trông coicho biết những kẻ đột nhập đã trèo qua cánh cổng bị hỏng của nhà hàng xóm và lấy trộm hàng trăm đô la tiền mặt từ tài sản của họ.Chỉ vài giờ sau,cũng bị đột nhập. Ni sư sống tại hiện trường cho biết các nghi phạm đã trèo qua cửa sổ và lấy đi các thùng quyên góp tiền mặt.Sau đó, vào thứ Tư tuần trước, cảnh sát Houston cho biết ngôi(còn tên là: Chùa Quan Thánh Đế Quân) trên phố Milby đã trở thành mục tiêu sau khi có người phá một số cửa và lấy đi một số tiền mặt.Một nhà sư ởtrên đường Lilleaux nói với ABC13 rằng họ nhìn thấy ai đó nhìn trộm qua cửa sổ vào tuần trước nhưng chưa bao giờ bước vào nhà họ.Chuỗi sự kiện đang khiến nhiều người phải cảnh giác cao độ. Lê giải thích rằng có thể có nhiều vụ trộm gia tăng vào khoảng thời gian này trong năm do mùa Tết Nguyên đán, khi nhiều người trong cộng đồng có xu hướng đến thăm các ngôi chùa Phật giáo và quyên góp tiền. Cô chỉ ra rằng những tiến bộ tương tự cũng đang diễn ra ở các thành phố khác trên khắp đất nước.

Chùa Tường Quang ở Baytown nói với ABC13 qua điện thoại rằng những tên trộm đã trèo qua cửa sổ của họ vào ngày 5 tháng 12. Họ không trình báo cảnh sát vì không có gì bị lấy mất. Lê giải thích rằng một số lý do khiến những tội ác này có thể không được báo cáo là do rào cản ngôn ngữ, sợ bị trả thù và mất lòng tin vào cơ quan thực thi pháp luật.

.

"Mọi người đều rất lo lắng và sợ hãi. Họ không muốn trở thành gương mặt đại diện cho bất cứ điều gì. Họ rất sợ bị trả thù. Họ sợ có người quay lại gây rắc rối cho họ", Lê nói. "Tôi biết đây là một cộng đồng trong lịch sử không hợp tác hoặc có quan hệ chặt chẽ với cảnh sát. Nhưng chúng tôi muốn bất kỳ ai ở ngoài đó bị ảnh hưởng hãy liên hệ với Ty Cảnh Sát Houston."

.

⚪ ---- RFA. Dự án 88: Bộ Chính trị Đảng CSVN rò rỉ Chỉ thị mật "tuyên chiến chống nhân quyền". CSVN trong một ngày bắt 2 nhà hoạt động nhân quyền: Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình. Theo tin Đài Á Châu Tư Do. Chỉ hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ra văn bản đóng dấu "Mật" chính thức tuyên bố cuộc chiến chống lại dân chủ và nhân quyền, theo tổ chức Dự án 88 (Project 88). Tổ chức chuyên vận động nhân quyền cho Việt Nam ngày 01/3 công bố báo cáo với tựa đề “Vietnam’s leaders declare war on human rights as a matter of official policy” (tạm dịch Lãnh đạo Việt Nam tuyên chiến với nhân quyền như chính sách chính thức), phân tích về Chỉ thị 24. Dự án 88 trong báo cáo của mình cho rằng: “Chỉ thị coi tất cả các hình thức thương mại và hợp tác quốc tế là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đưa ra một kế hoạch đáng lo ngại nhằm đối phó với những mối đe dọa này bằng cách vi phạm một cách có hệ thống nhân quyền của 100 triệu công dân của đất nước, những người, do tính chất tuyệt mật của chỉ thị, hoàn toàn không biết nội dung của nó.”...

... Trong ngày 29/2, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự, và cựu tù chính trị, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, blogger của RFA. Cả hai dường như đều bị bắt vì các bài bình luận thời sự Việt Nam trên kênh Youtube từ nhiều năm trước.

.

⚪ ---- BBC: SpaceX tạm dừng thảo luận về Starlink với Việt Nam. Theo Đài BBC Tiếng Việt. SpaceX tạm hoãn kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông bằng vệ tinh Starlink, đồng thời ngừng hỗ trợ drone cho cảnh sát biển Việt Nam, theo ba nguồn tin của Reuters. Việt Nam hiện đang lên kế hoạch nâng cấp hạ tầng kỹ thuật internet của mình sau sự cố mất kết nối năm tuyến cáp quang biển lớn gần đây. Việt Nam cũng cần thêm dịch vụ vệ tinh để phục vụ các khu vực miền núi rộng lớn và vùng biển – những nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp ranh giới với Trung Quốc. Một quan chức Việt Nam đã xác nhận rằng SpaceX và đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức vài cuộc họp từ ít nhất giữa năm ngoái đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng những cuộc thảo luận này đã bị gián đoạn vào quý 4 năm 2023 khi tình hình cho thấy chính quyền quốc gia Cộng sản này đã thể hiện rõ quan điểm sẽ không nới lỏng hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với Spacex.

.

⚪ ---- TIN VN. Khách Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm hơn 40% lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Báo Tuổi Trẻ. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2-2024 đạt trên 1,53 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất, với 844.000 lượt (chiếm 27,7%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 538.000 lượt, Đài Loan ở vị trí thứ 3 (198.000 lượt), tiếp theo là Mỹ (156.000 lượt). Chỉ tính riêng thị trường khách Hàn Quốc và Trung Quốc đã chiếm hơn 40% tổng lượt khách quốc tế. Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Nhật Bản (107.000 lượt), Úc (97.000 lượt), Malaysia (92.000 lượt), Ấn Độ (79.000 lượt), Campuchia (79.000 lượt), Thái Lan (76.000 lượt).

.

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 1/5 công ty khi phỏng vấn đã bất ngờ thấy người xin việc khi là sinh viên mới ra trường dẫn theo một bậc ba hay mẹ?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới, những sinh viên tốt nghiệp đại học Gen Z gần đây đang mang đến sự hỗ trợ cho các cuộc phỏng vấn xin việc của họ: cha mẹ của họ. Theo một cuộc khảo sát với 800 nhà quản lý, giám đốc và giám đốc điều hành Hoa Kỳ tham gia tuyển dụng do Intelligence thực hiện, gần 40% nhà tuyển dụng đang tránh tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

.

Dưới đây là một số kết quả chính từ cuộc khảo sát Intelligence:

. 38% nhà tuyển dụng tránh tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học để ủng hộ nhân viên lớn tuổi hơn

. 1 trong 5 nhà tuyển dụng đã yêu cầu sinh viên mới tốt nghiệp đại học đưa phụ huynh đến phỏng vấn việc làm

. 58% nói rằng sinh viên mới tốt nghiệp đại học không được chuẩn bị cho lực lượng lao động

Gần một nửa số nhà tuyển dụng đã phải sa thải một sinh viên mới tốt nghiệp đại học

Chi tiết:

https://www.wsmv.com/2024/02/29/20-new-college-grads-are-taking-parents-interviews-survey-says/

.

⚪ ---- HỎI 2: Khảo sát ACCI: 68% quý bà không tin triển vọng kinh tế năm 2024?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Cuộc khảo sát do Trung tâm Achieve Center for Consumer Insights (ACCI) hỏi chi tiết về người tiêu dùng thực hiện đã hỏi cả phụ nữ và nam giới về tình hình tài chính hiện tại, những điểm khó khăn chính và mục tiêu trong tương lai của họ. Nó phát hiện ra rằng 68% phụ nữ "không tin lắm" hoặc "hoàn toàn không" tin tưởng vào triển vọng của họ đối với nền kinh tế vào năm 2024, so với 57% nam giới. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng nghĩ rằng suy thoái kinh tế có thể xảy ra vào năm 2024, với 34% dự đoán suy thoái kinh tế, so với chỉ 28% nam giới.

Chi tiết:

https://www.news-journal.com/68-of-women-lack-confidence-in-the-economy-achieve-survey-finds/article_f0b52769-637d-5603-a35a-b9a3b2a1dfe7.html

.

.