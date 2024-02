Hình ảnh Quận 5 người Hoa tưng bừng mừng Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng).

- Hôm nay, tròn 2 năm 24/2/2022-24/2/2024: Putin đưa quân Nga vào xâm lược Ukraine

- Ngoại trưởng Anh: đồng minh của Ukraine phải "đứng vững" để giúp Ukraine chống Nga

- Nga: châu Âu có nguy cơ trở thành bàn đạp cho cuộc đối đầu quân sự chống Nga

- Nhiều viên chức Cộng Hòa: đừng để Trump lấy tiền Cộng Hòa nộp phạt 355 triệu USD

- Trump: người Mỹ da đen bênh vực Trump vì họ coi Trump là nạn nhân của sự phân biệt đối xử như họ

- 1 điều tra viên (do phe Trump thuê): điện thoại cho thấy công tố đặc biệt Nathan Wade hiện diện ít nhất 2 đêm ở căn chung cư của Biện Lý Willis trước năm 2022 (khi khởi sự mối tình)

- Biện Lý quận Fulton sẽ giải thích vì sao công tố Nathan Wade tới căn hộ của Biện Lý giờ khuya trước năm 2022: bàn về pháp lý

- Một tàu hàng bỏ rơi ở Vịnh Aden chìm phần đuôi, vết dầu loang dài 18 dặm.

- Gaza: 29.600 người đã chết và 69.737 người bị thương vì Israel tấn công

- Thủ tướng Palestine phản đối kế hoạch xây các khu định cư mới của Israel

- Mỹ: nói rõ rằng các khu định cư Israel xây trên đất Palestine không phù hợp với luật pháp quốc tế

- Qatar nói với Tòa ICJ rằng Qatar đòi ngưng bắn ở Gaza ngay, bác bỏ “tiêu chuẩn kép” khi quốc tế giúp Israel tàn sát dân Palestine

- Công an Nga ép mẹ của cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny chôn con khẩn cấp, bí mật

- Putin khen ngợi Joe Biden vì đã gọi Putin là "một thằng xxx điên khùng" (crazy SOB)

- Cổ phiếu của Carvana Co. đã tăng hơn 30%

- Cấp vũ khí của Mỹ cho Đài Loan có thể tăng tốc bằng cách Mỹ bơm tiền mở xưởng vũ khí ở Đài Loan

- Nam Hàn: chỉ có 29,9% những người từ 65 tuổi trở lên hài lòng với cuộc sống

- Quận Cam: Nghị viên Benjamin Yu bị bắt vì nghi ngờ bạo lực gia đình.

- Quận Cam: 1 phụ nữ bị bắt vì lái xe bị trộm

- Taiwan News: một nhà máy ở VN của công ty Vega Balls của Đài Loan rò rỉ khí gas, 57 công nhân ngộp thở

- Michigan: Valentine Nguyen chết và một người khác nhập viện vì đụng xe

- TIN VN. Xuất khẩu gỗ sang Mỹ tăng vọt hơn 120% có bất ngờ?

- TIN VN. Quán chay đông nghẹt khách trong ngày rằm tháng giêng.

- Wikipedia: Tết Nguyên Tiêu tưng bừng Quận 5 Sài Gòn.

- HỎI 1: Có phải 82,6% dân Đài Loan muốn duy trì hiện trạng đối với Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 40% dân Mỹ nói tình hình tài chánh của họ đang ở mức xấu nhất? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/2/2024) ⚪ ---- Hôm nay, ngày 24/2/2024, là tròn hai năm ngày cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bùng nổ. Ngày 24 tháng 2/2022: ‘Chiến dịch quân sự đặc biệt’ bắt đầu. Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thất bại: Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền, nhưng 1/5 lãnh thổ của Ukraine đã bị quân Nga chiếm. Putin nói muốn ngăn chặn NATO mở rộng: Nhưng Putin phải đối mặt với một liên minh đã kéo dài thêm hàng trăm km biên giới với Nga sau khi Phần Lan gia nhập.

Cuộc chiến bước sang năm thứ ba, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nó đang có lợi cho Nga, cả trên chiến trường lẫn sự hỗ trợ vững chắc một thời của phương Tây đang suy yếu. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.300 dân thường Ukraine. Tổn thất quân sự khó xác định hơn nhưng Nga được cho là có hơn 300.000 lính tử trận và bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở thủ đô Kyiv khi Nga tràn vào biên giới, lực lượng của Putin dự kiến sẽ nhanh chóng tiến về thủ đô. Hai ngày sau, Zelensky từ chối lời Hoa Kỳ đề nghị di tản ra khỏi Ukraine để điều hành cuộc chiến từ xa. Zelensky nói với Mỹ: “Tôi cần đạn dược chứ không cần một chuyến đi”.

Ngày 16 tháng 3/2022: Vụ đánh bom nhà hát Mariupol. Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã thực hiện một chiến dịch ném bom không ngừng nghỉ, và một trong những ví dụ bi thảm nhất là khi Hí viện kịch nghệ Mariupol bị quân Nga dội bom. Ước tính có khoảng 1.300 thường dân đang trú ẩn bên trong nhà hát khi nó bị tấn công. Được sơn trên mặt đất bên ngoài tòa nhà - bằng những chữ cái Cyrillic khổng lồ có thể nhìn thấy từ trên không - là từ “TRẺ EM”. Khoảng 300 người trú ẩn được cho là đã thiệt mạng.

Ngày 1 tháng 4/2022: Sự tàn bạo ở thị trấn Bucha. Tháng sau, một thị trấn nhỏ ở phía tây Kyiv trở thành địa chỉ cho tội ác chiến tranh. Các chuyên gia quốc tế cho biết họ phát hiện lực lượng Nga "vi phạm nghiêm trọng" luật nhân đạo quốc tế khi họ rút khỏi thành phố Bucha. Người dân ở đó chia sẻ những câu chuyện về những ngôi nhà bị cướp phá, những vụ giết người và những cuộc trốn thoát bất thành.

Ngày 14 tháng 4 năm 2022: Tàu soái hạm Moskva bị chìm. Tàu chiến Moskva của Nga, soái hạm của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, bị chìm vào ngày 14 tháng 4. Vào tháng 10 năm đó, Ukraine đã tấn công cây cầu duy nhất nối Crimea sáp nhập với lục địa Nga và quấy rối Hạm đội Biển Đen của Nga, tuyên bố đã phá hủy một tàu thứ ba số tàu của nó.

Ngày 3 tháng 5 năm 2023: Máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin khi chiến tranh ập đến với Nga. Các cuộc tấn công công nhắm vào các thành phố Nga bao gồm cả Moscow. Vào ngày 3 tháng 5, hai máy bay không người lái có chất nổ đã nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin, ngay trung tâm thủ đô. Điện Kremlin cho biết chúng đã bị chặn và tiêu diệt trước khi gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào. Cuối tháng đó, Nga đổ lỗi cho Ukraine về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào Moscow, khiến hai người bị thương và một số tòa nhà bị hư hại.

Ngày 20 tháng 5 năm 2023: quân Nga chiếm thị trấn chiến lược Bakhmut. Chiến thắng của Nga đã phải trả giá đắt. Một nguồn tin của NATO nói với CNN rằng họ ước tính rằng cứ mỗi binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi bảo vệ Bakhmut thì Nga lại mất 5 người.

Tháng 6 năm 2023: Ukraine phản công. Nhiều tháng trôi qua, rõ ràng là cuộc phản công sẽ không mang lại bước đột phá mang tính quyết định mà nhiều người mong đợi.

Ngày 23 tháng 6 năm 2023: Cuộc binh biến Wagner. Yevgeny Prigozhin là người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, tập đoàn này đóng vai trò quan trọng ở Bakhmut. Ông từng thân thiết với Putin đến mức được gọi là “đầu bếp riêng” của mình. Ngày 23 tháng 6, Prigozhin lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Putin sau khi chỉ trích giới lãnh đạo quân đội nước này về cách họ xử lý cuộc chiến Ukraine. Wagner đưa loạn quân về hướng Moscow, bắn hạ máy bay quân sự và giết chết các quân nhân Nga. Nhưng nó đột ngột bị dừng lại khi một thỏa thuận được làm trung gian bởi nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Nhiều tháng sau, Prigozhin thiệt mạng khi chiếc máy bay chở ông bị rơi ở phía tây bắc Moscow.

Tháng 1 năm 2024: Viện trợ của Mỹ bị đình trệ. Ngày 8/2/2024: Tướng tư lệnh quân đội Ukraine bị thay thế. Ngày 17/2, Nga cho biết đã giành được toàn quyền kiểm soát thành phố Avdiivka phía đông, đánh dấu thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ Bakhmut. Khi chiến tranh bước sang năm thứ ba, tương lai của cuộc xung đột càng trở nên bất định hơn.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết các đồng minh của Ukraine phải "đứng vững" khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ ba. Ông nói: “Nếu chúng ta nhượng bộ ý tưởng rằng một quốc gia có thể xâm chiếm quốc gia khác mà không bị trừng phạt, thì chúng ta sẽ rơi vào một tình huống khủng khiếp mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể phải đối mặt với số phận tương tự”.

Cameron cũng chỉ trích những gì ông cho là "những lời giải thích lố bịch" biện minh cho việc Nga xâm chiếm Ukraine, bao gồm cả những tuyên bố rằng Nga đang chiến đấu với "Đức Quốc xã" hoặc NATO ở Ukraine. "Làm thế nào Nga thực hiện được trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên thường trực [của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc] để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế?" Cameron hỏi.

⚪ ---- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng châu Âu "có nguy cơ một lần nữa trở thành bàn đạp cho cuộc đối đầu quân sự". Ông cho biết châu Âu cùng với Ukraine "liên tục bị Mỹ lôi kéo" vào cuộc xung đột. Nebenzya chỉ trích những nỗ lực của Liên Âu nhằm thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine, tuyên bố rằng "không có 'tương lai châu Âu' cho một Ukraine tội phạm và tham nhũng hoàn toàn."

⚪ ---- Sau khi Donald Trump bị phạt 355 triệu USD trong vụ kinh doanh gian lận ở New York, câu hỏi là, tiền Trump cần sẽ đến từ đâu. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Quốc Gia RNC Ronna Romney McDaniel nói sẽ từ nhiệm, Cộng hòa bắt đầu tranh giành chức vụ của bà. Đó là lúc Donald Trump đề cử con dâu của ông, Lara Trump để nắm giữ RNC. Có vẻ như bà Lara Trump sắp trở thành người đứng đầu RNC, các nhà tài trợ đang tự hỏi liệu Trump có cố gắng mọi tiền Ủy ban Cộng hòa quốc gia RNC để tài trợ cho các hóa đơn pháp lý hoặc tiền phạt của Trump hay không.

Vaughn Hillyard của NBC News đã nói chuyện với Chris LaCivita, người được cho là sẽ tiếp quản hoạt động của RNC. Ông nói rằng đảng sẽ không sử dụng số tiền này cho Trump. "Không," anh nói đơn giản khi ở Nam Carolina. Anh ta được yêu cầu làm rõ câu trả lời và trả lời bằng câu chửi thề: "F--king no."

Trong khi đó, cựu giám đốc Bộ An ninh Nội địa, Miles Taylor, cho biết hôm thứ Năm rằng Trump nổi tiếng vì cố gắng kiếm tiền qua các chiến dịch và ủy ban cho mục đích riêng của mình. Taylor nói rằng ông hy vọng rằng hầu hết các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa sẽ không muốn thấy quỹ của đảng họ được chi cho các khoản tiền phạt của Trump. Ông tin rằng một động thái như vậy sẽ khiến mọi người rời bỏ Đảng Cộng hòa và đánh dấu sự kết thúc triều đại của Trump.

“Nhưng tôi biết rõ hơn thế,” Taylor nói. "Tôi nghĩ Lara Trump có lẽ biết rõ hơn chúng ta rằng họ đã đánh lừa phần lớn Đảng Cộng hòa đến mức tương lai đất nước của họ gắn liền với Donald Trump. Rằng họ dường như sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ để ủng hộ Trump."

Cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa, Michael Steele, cảnh báo rằng kế hoạch RNC chi tiền pháp lý cho Trump cuối cùng sẽ phá hủy đảng. Ông lập luận trước khi nhắc nhở giới lãnh đạo rằng Trump là tác giả của một chuỗi thất bại của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả việc mất quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội 2020, kể từ năm 2015, sự trỗi dậy của Trump (có thể đoán trước) đã dẫn đến sự suy giảm của Đảng Cộng hòa - về mặt tài chính, bầu cử và sự trung thành với các giá trị bảo thủ. của Thượng viện và Bạch Ốc.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng bốn cáo trạng hình sự của ông đã tăng cường sự ủng hộ của người Mỹ da đen vì họ coi Trump là nạn nhân của sự phân biệt đối xử, so sánh nguy cơ pháp lý của Trump với di sản lịch sử của thành kiến ​​chống người da đen trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.

Trump cho rằng Trump là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Joe Biden hay các quan chức Bạch Ốc đã tác động đến việc đệ trình 91 cáo buộc trọng tội chống lại Trump. Đầu tuần, Trump đã so sánh mình với Alexei Navalny, đối thủ trong nước hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã chết trong một nhà tù xa xôi ở Bắc Cực sau khi bị lãnh đạo Điện Kremlin bỏ tù.

“Tôi bị truy tố chẳng vì điều gì, vì một điều chẳng ra gì,” Trump nói trong một sự kiện quan trọng dành cho những người bảo thủ da đen ở Nam Carolina trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy. “Và rất nhiều người nói rằng đó là lý do tại sao người da đen thích tôi, bởi vì họ đã bị tổn thương nặng nề và bị phân biệt đối xử, và họ thực sự coi tôi như thể tôi đang bị phân biệt đối xử. Nó khá tuyệt vời nhưng có lẽ, có điều gì đó ở đó.”

Trump ghi nhận bức ảnh nghi can hình sự (mug shot) do nhà tù Georgia chụp sau khi Trump bị truy tố về tội gian lận cấp tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 2020. “Khi tôi thực hiện bức ảnh hình sự ở Atlanta, bức ảnh đó là số 1,” Trump nói và nói thêm: “Bạn biết ai là người thích nó hơn bất kỳ ai khác không? Dân da đen.”

⚪ ---- Theo một phân tích dữ liệu điện thoại di động do một điều tra viên làm việc với nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump tổng hợp, công tố viên đặc biệt Nathan Wade đã đến thăm Biện Lý quận Fulton Fani Willis (D) tại căn hộ của cô Willis ít nhất 35 lần trước khi họ tuyên bố mối quan hệ của họ bắt đầu. Tài liệu mới, được nộp tòa hôm thứ Sáu, đặt ra câu hỏi về tính xác thực trong lời khai của Biện Lý Willis và Công tố Wade về dòng thời gian của mối quan hệ của họ.

.

Trump và các đồng phạm của ông đang cố gắng lật tẩy bản cáo trạng gian lận bầu cử lịch sử của họ bằng cách loại văn phòng Biện Lý quận về mối quan hệ lãng mạn của 2 người, cho rằng nó tạo ra xung đột lợi ích. Văn phòng của Willis đã thừa nhận mối quan hệ nhưng khẳng định không có xung đột.

.

Sau phiên điều trần kịch tính vào tuần trước, trong đó Willis, Wade và những người khác làm chứng về mối tình lãng mạn, thẩm phán sẽ nghe các cuộc tranh luận vào thứ Sáu tuần sau lúc 1 giờ chiều, luật sư trưởng Georgia của Trump, Steve Sadow, nói với The Hill. Sau đó, thẩm phán dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về việc có nên loại Biện lý và các công tố viên hay không.

.

Là một phần trong quyết định của mình, thẩm phán đang cân nhắc các tuyên bố tranh cãi về thời điểm mối tình lãng mạn bắt đầu. Các luật sư bào chữa cho Trump nói rằng các công tố viên bắt đầu quen nhau một cách lãng mạn trước ngày 1 tháng 11 năm 2021 của Wade, thuê làm cố vấn đặc biệt trong vụ Trump. Willis và Wade đều khẳng định mối quan hệ của họ chỉ trở nên lãng mạn vào đầu năm 2022 và kết thúc vào mùa hè năm 2023.

.

Wade đã làm chứng vào tuần trước rằng anh ta đã đến căn hộ Hapeville, Ga., nơi Willis đang sống nhưng không quá 10 lần trước khi được thuê. Anh nói rằng anh “chưa bao giờ” qua đêm ở đó, điều mà Willis khẳng định trong lời khai của cô.

.

“Vì vậy, nếu hồ sơ điện thoại phản ánh rằng bạn đã gọi điện từ cùng một địa điểm với căn hộ trước ngày 1 tháng 11/2021 và thực hiện nhiều lần thì hồ sơ điện thoại có sai không?” Luật sư của Trump, Steve Sadow đã hỏi Wade vào tuần trước. Wade trả lời: “Nếu hồ sơ điện thoại phản ánh điều đó thì đúng vậy, thưa ngài. Họ đã sai.”

.

Hôm thứ Sáu, nhóm của Trump đã nộp cho tòa án bản báo cáo từ điều tra viên của họ, người này cho biết anh ta đã sử dụng một công cụ có tên CellHawk để phân tích dữ liệu điện thoại di động của Wade trong 11 tháng đầu năm 2021. Phần lớn thời gian đó là trước khi Wade có hợp đồng làm việc cho Biện Lý quận Fulton bắt đầu, và hoàn toàn là trước khi họ khẳng định mối tình lãng mạn của họ bắt đầu.

.

“Phân tích thận trọng này sử dụng phương thức tham chiếu ở trên đã tiết lộ tối thiểu 35 trường hợp điện thoại của ông Wade kết nối trong thời gian dài với một trong những tòa tháp gần địa chỉ Dogwood nhất dựa trên việc sử dụng dữ liệu liên quan, cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn văn bản. Dữ liệu cho thấy anhWade đang đứng yên và không di chuyển”, điều tra viên Charles Mittelstadt viết.

.

Mittelstadt, người cho biết ông đã chuyên về các vụ án hình sự trong 25 năm, viết rằng ông đã xem xét dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn và vị trí của Wade nhận được thông qua yêu cầu hồ sơ được gửi tới AT&T. Phân tích khẳng định Willis và Wade chỉ có dưới 12.000 tương tác qua điện thoại, bao gồm hơn 2.000 cuộc gọi điện thoại trong khoảng thời gian 11 tháng.

.

Mittelstadt đặc biệt nhấn mạnh hai đêm. Vào tháng 9 năm 2021, ông cho biết dữ liệu cho thấy Wade đến xung quanh căn hộ của Willis vào một đêm lúc 10:45 giờ tối và ở đó cho đến gần 3:30 giờ sáng. Khoảng nửa giờ sau, Wade đến nhà anh và gửi tin nhắn cho Willis vài phút sau đó, điều tra viên cho biết.

.

Nhiều tuần sau khi Wade bắt đầu làm việc cho Willis, điều tra viên cho biết, Biện Lý quận đã gọi cho Wade vào khoảng 11 giờ 30 tối. Theo phân tích, khi cuộc gọi tiếp tục, Wade rời khỏi nhà và đến khu vực nơi ở của Willis. Anh ta được cho là đã ở đó cho đến 4:55 giờ sáng.

.

Tuần trước, khi được hỏi về thời gian ở khu vực này, Wade đã làm chứng rằng anh ta có thể đã ở các địa điểm gần đó chứ không phải căn hộ của Willis, chẳng hạn như sân bay, nhà hàng hoặc Trung tâm Trải nghiệm Porsche, một đường đua phát triển tài xế.

.

Cả Willis và Wade đều tuyên thệ làm chứng rằng mối quan hệ của họ bắt đầu vào năm 2022. Nếu Thẩm phán Scott McAfee xác định, dựa trên dữ liệu điện thoại di động hoặc bằng chứng khác, rằng họ đã nói dối, điều đó có thể cấu thành tội khai man và gây nguy hiểm cho vai trò của họ trong vụ truy tố Trump.

.

Sadow, luật sư của Trump, nói với tòa rằng Mittlestadt “sẵn sàng làm chứng khi Tòa án thuận tiện”. Thẩm phán McAfee trước đây đã nói rằng các hành động bị cáo buộc của Willis và Wade “có thể dẫn đến” việc họ bị loại nếu có bằng chứng cho thấy “xung đột lợi ích thực sự hoặc có vẻ như xung đột lợi ích”.

.

⚪ ---- Văn phòng Biện Lý quận Fulton đã làm việc hôm thứ Sáu để đưa ra phản hồi pháp lý nhanh chóng giải thích tại sao dữ liệu điện thoại di động được các luật sư của Donald Trump khai quật không làm suy yếu dòng thời gian của Biện Lý Fani Willis kể về thời điểm mối dan díu của cô với công tố viên đặc biệt Nathan Wade bắt đầu.

.

Các luật sư của Trump đã đệ trình một bản phân tích vào thứ Sáu về hồ sơ điện thoại và di động của Wade để xin loại bỏ tư cách của Biện Lý Fani Willis và văn phòng của cô Willis khỏi việc truy tố vụ can thiệp bầu cử Trump 2020 ở Georgia. Dữ liệu có mục đích cho thấy Wade đã ở căn hộ chung cư nơi Willis sống vào đêm khuya và sáng sớm vào ngày 11 tháng 9 và ngày 12 tháng 9 năm 2021 cũng như ngày 29 tháng 11 và ngày 30 tháng 11 cùng năm đó. Willis thừa nhận mối quan hệ lãng mạn trong các giấy tờ của tòa án, và cả Wade và Willis đều tuyên thệ vào tuần trước rằng mối quan hệ lãng mạn của họ chỉ bắt đầu vào đầu năm 2022, sau khi Willis thuê Wade làm việc trong vụ bầu cử Georgia.

.

Một nguồn tin thân cận với Willis cho biết các luật sư trong văn phòng của cô đang cố gắng thách thức cách giải thích dữ liệu do các luật sư của Trump đệ trình. Nếu phân tích dữ liệu của nhóm Trump được chứng minh là chính xác, nó có thể là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Wade và Willis đã đánh lừa tòa án về thời điểm mối quan hệ của họ bắt đầu.

.

Phân tích của nhóm Trump được thực hiện bởi một điều tra viên tư nhân, người đã sử dụng công cụ phân tích hàng rào địa lý có tên CellHawk, công cụ mà điều tra viên gọi là "tiêu chuẩn vàng" trong phân tích hồ sơ điện thoại di động.

.

Vào thứ Sáu, các luật sư của văn phòng Willis đang cố gắng tìm kiếm các nhân chứng chuyên môn của riêng họ, những người có thể phản bác lại những gì các luật sư của Trump đã khẳng định. Hy vọng của họ là có thể gửi phản hồi sớm nhất là vào thứ Sáu 23/2/2024 hoặc cuối tuần này. Nguồn tin nói với CBS News: “Việc giải thích dữ liệu không như bạn nghĩ”.

.

Nguồn tin cũng cho biết, việc Willis tổ chức các cuộc họp công việc tại chung cư không phải là hiếm. Wade đã không làm việc trong văn phòng Biện Lý cho đến tháng 11 năm 2021, nhưng nguồn tin cho biết trước đó anh Wade đã từng là thành viên trong hoạt động pháp lý "tủ bếp" của cô. Theo nguồn tin, trong một cuộc họp, Wade đã tham gia thảo luận về vụ xả súng ở spa ở Atlanta, trong đó 8 người được cho là đã bị một tay súng 21 tuổi gây rối bắn chết.

.

⚪ ---- Một con tàu chở hàng bị bỏ rơi ở Vịnh Aden sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đang tràn nước và để lại một vệt dầu khổng lồ, trong một thảm họa môi trường mà Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu có thể trở nên tồi tệ hơn. Rubymar, một tàu chở hàng mang cờ Belize, do Anh đăng bộ và do Lebanon điều hành, chở phân bón dễ cháy, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hôm Chủ nhật do phiến quân Yemen nhận trách nhiệm.Công ty điều hành tàu Blue Fleet Group nói thủy thủ đã được di tản đến Djibouti sau khi một hỏa tiễn bắn trúng mạn tàu, khiến nước tràn vào phòng máy và đuôi tàu bị võng xuống. Hỏa tiễn thứ hai đã bắn trúng boong tàu mà không gây thiệt hại lớn. Tàu đang neo đậu nhưng đang chìm dần trong nước và để lại vết dầu loang dài 18 dặm. Dự kiến con tàu có thể được kéo đến Djibouti trong tuần này. Tàu vẫn còn nổi trong khi phần đuôi tàu chìm trong nước.⚪ ---- Bộ Y tế Gaza tiết lộ rằng hơn 29.600 người đã chết và 69.737 người bị thương do các hành động của Israel tại Dải Gaza từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Chỉ trong 24 giờ qua, 92 người Palestine đã thiệt mạng và 123 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên nhiều khu vực khác nhau của Gaza.⚪ ---- Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây dựng các khu định cư mới của Israel, coi đây là thách thức trực tiếp đối với cộng đồng toàn cầu, vì Israel thể hiện sự coi thường trắng trợn luật pháp quốc tế và cản trở việc thành lập một nhà nước độc lập của Palestine. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần tới tại Ma'ale Adumim, một khu định cư của Israel nằm ở phía đông East Jerusalem nơi quân Israel chiếm đóng.⚪ ---- Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã khôi phục chính sách lâu đời của mình rằng các khu định cư Israel xây trên đất Palestine không phù hợp với luật pháp quốc tế, đảo ngược lập trường do chính quyền Trump thực hiện, vài giờ sau khi Israel công bố kế hoạch thúc đẩy xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư mới. “Chúng tôi thất vọng về thông báo này”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói khi trả lời câu hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo ở Argentina.Sự tạm lắng bạo động dự kiến sẽ kết thúc trong những ngày tới sau khi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm rằng Israel sẽ xúc tiến kế hoạch xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư mới. Smotrich cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định thúc đẩy kế hoạch xây dựng 2.350 đơn vị nhà ở mới ở Ma'ale Adumim, 300 ở Keidar và 694 ở Efrat được đưa ra trong cuộc họp mà ông tham dự với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nội các.⚪ ---- Qatar nói với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng Qatar bác bỏ “tiêu chuẩn kép” khi luật pháp quốc tế áp dụng cho một số người nhưng không áp dụng cho những người khác trong phiên điều trần về việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. Nhà ngoại giao cấp cao của Qatar Mutlaq al-Qahtani cho biết hôm thứ Sáu tại The Hague: “Một số trẻ em được coi là đáng được bảo vệ trong khi quốc tế chứng kiến hàng ngàn trẻ em khác bị giết. Qatar bác bỏ những tiêu chuẩn kép như vậy. Luật pháp quốc tế phải được tôn trọng trong mọi trường hợp. Nó phải được áp dụng cho tất cả mọi người và phải có trách nhiệm giải trình”.Al-Qahtani nói thêm rằng Israel đã thực hiện một “chế độ phân biệt chủng tộc” để duy trì “sự thống trị của người Israel gốc Do Thái đối với người Palestine”. Ông cũng cho biết việc chiếm đóng là "bất hợp pháp" do nó vi phạm quyền tự quyết của người dân Palestine. Tòa án có “nhiệm vụ rõ ràng và thực sự có trách nhiệm khắc phục tình trạng không thể chấp nhận được này. Độ tin cậy của trật tự pháp lý quốc tế phụ thuộc vào ý kiến ​​của bạn và tiền đặt cược không thể cao hơn”.Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập hiện đang làm trung gian đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm ngăn chặn cuộc chiến hiện tại đang gây thiệt hại nặng nề cho thường dân Palestine ở Dải Gaza. Trong tuần qua, ICJ đã lắng nghe ý kiến của hơn 50 quốc gia về ý nghĩa pháp lý của việc chiếm đóng của Israel trước khi tòa án đưa ra ý kiến không ràng buộc.Hội đồng gồm 15 thẩm phán đã được yêu cầu xem xét “việc Israel chiếm đóng, định cư và sáp nhập… đất của Palestine, … bao gồm các biện pháp nhằm thay đổi thành phần nhân khẩu học, đặc điểm và tình trạng của Thành phố Thánh Địa Jerusalem, cũng như việc Israel áp dụng các luật và biện pháp phân biệt đối xử liên quan”.⚪ ---- Người phát ngôn của Navalny, Kira Yarmysh, viết trên X hôm thứ Sáu rằng một điều tra viên đã đưa ra tối hậu thư cho mẹ của cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny. Theo bài đăng, cụ bà có ba giờ để đồng ý tổ chức một đám tang bí mật mà không tang lễ từ biệt công khai, nếu không Navalny sẽ bị chôn cất trong một khu tù hình sự. Mẹ của Navalny từ chối hợp tác với Ủy ban Điều tra, với lý do họ không có thẩm quyền trong việc sắp xếp việc chôn cất con trai bà."Bà ấy [người mẹ] có quyền quyết định nên chôn cất con trai mình như thế nào và ở đâu. Bà ấy yêu cầu tuân thủ luật pháp, trong đó buộc các nhà điều tra phải giao thi thể trong vòng hai ngày kể từ thời điểm nguyên nhân cái chết được xác định. Theo các tài liệu y tế mà bà đã ký, hai ngày này sẽ hết hạn vào ngày mai", Yarmysh nói thêm.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã khen ngợi Joe Biden vì đã gọi Putin là "một thằng xxx điên khùng" (crazy SOB), kèm theo nụ cười mỉa mai rằng nhận xét đó cho thấy lý do tại sao Nga cảm thấy Biden là tổng thống Mỹ tương lai thích hợp hơn Donald Trump. Biden đưa ra lời chửi thề về Putin như khi nói về các mối đe dọa đối với thế giới - bao gồm "gã Putin đó và những người khác", nguy cơ xung đột hnguyên tử và mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại từ biến đổi khí hậu.Khi được truyền hình nhà nước Nga hỏi về nhận xét "chửi thề" của Biden, Putin mỉm cười mỉa mai và cắn môi trước khi nhìn xuống đất. Putin nói với đài truyền hình nhà nước với một nụ cười nhẹ: “Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Nhưng tôi tin rằng đối với chúng tôi, Biden là một tổng thống được Nga ưu ái hơn và xét theo những gì ông ấy vừa nói, tôi hoàn toàn đúng.”Putin, 71 tuổi, nói rằng những bình luận trước đây của ông nói rằng Biden, 81 tuổi, là ứng cử viên được Nga ưa thích đã gây ra "phản ứng thích đáng" của Biden. Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cho biết đại sứ quán Nga đã gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “một kháng thư mạnh mẽ về bản chất thái quá và không thể chấp nhận” trong lời nói của Biden.⚪ ---- Cổ phiếu của Carvana Co. đã tăng hơn 30% vào thứ Sáu, do công bố về thu nhập ròng hàng năm lần đầu tiên trong báo cáo thu nhập cả năm 2023. Công ty tiết lộ thu nhập ròng 150 triệu USD cho năm 2023, khoản lãi đầu tiên kể từ báo cáo đầu tiên vào năm 2014. Kết quả tích cực này đạt được thông qua thỏa thuận với các trái chủ, giúp công ty giảm được 1 tỷ USD nợ.Carvana cũng đưa ra một dự báo lạc quan cho quý đầu tiên của năm 2024, dự đoán “EBITDA được điều chỉnh trên 100 triệu USD”. Cổ phiếu của công ty bán lẻ xe hơi đã tăng 31,85% lúc 11:43 sáng theo giờ Miền Đông và được bán với giá 69,25 USD.⚪ ---- Để giải quyết tình trạng tồn đọng trong việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, một phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm (22/2) đã kêu gọi phân bổ ngân sách dài hạn cho các chuyến hàng hàng năm về vật liệu quan trọng và vũ khí sản xuất tương tự ở Đài Loan. Dân Biểu Mike Gallagher, người đứng đầu Ủy ban Lựa chọn Hạ viện Hoa Kỳ về Đảng CSTQ, đã đến cùng một phái đoàn gồm bảy thành viên vào thứ Năm trong chuyến công du ba ngày. Phái đoàn còn bao gồm các thành viên cấp cao Raja Krishnamoorthi, John Moolnaar, Dusty Johnson và Seth Moulton.Phái đoàn đã gặp Tổng thống đắc cử Lai Ching-te và Tổng thống Thái Anh Văn vào sáng thứ Năm. Liberty Times đưa tin, trước khi tham dự bữa tiệc do Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu tổ chức, nhóm đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn vào buổi trưa. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về tình trạng tồn đọng trong việc giao vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, Krishnamoorthi chỉ ra rằng Tổng thống Biden đã nỗ lực đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí. Trước những áp lực mà ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ phải đối mặt, Krishnamoorthi nói rằng trong số 10 khuyến nghị dành cho Đài Loan, ủy ban kêu gọi "phân bổ ngân sách trong nhiều năm".Krishnamoorthi cho biết đây là "dự luật lớn nhất từ trước đến nay" nhưng nó vẫn chưa được thực hiện ở Washington. Ông nói rằng chính sách như vậy sẽ cho các công ty, chẳng hạn như các nhà sản xuất đạn dược, thấy rằng sẽ có nhu cầu nhất quán về sản phẩm của họ trong vài năm, thay vì chỉ đặt hàng một năm.Ngoài ra, Krishnamoorthi nói, Mỹ và Đài Loan nên bắt đầu bàn về các loại vũ khí có thể đồng sản xuất ở Đài Loan. Ông cho rằng có những hệ thống vũ khí không liên quan đến việc chuyển giao nhiều tài sản trí tuệ nhưng đòi hỏi năng lực công nghiệp chuyên dụng. Krishnamoorthi liệt kê pháo 155 mm, loại pháo hiện đang "cực kỳ thiếu hụt trên toàn thế giới", đặc biệt là ở Ukraine. Người đại diện cho rằng Đài Loan có thể là “đối tác lớn” trong việc sản xuất pháo 155 mm.Gallagher nói rằng một lựa chọn sáng tạo mà ông đã khuyến khích Bạch Ốc theo đuổi là cấu hình lại khoảng 200 hỏa tiễn chống hạm Harpoon trong kho của Hoa Kỳ để lưu trữ lâu dài và cho phép chúng được chuyển đến Đài Loan một cách nhanh chóng. Ông cũng kêu gọi chuyển Đài Loan lên "tiền tuyến" để vận chuyển hỏa tiễn Harpoon, điều này sẽ đòi hỏi các hoạt động ngoại giao với các đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, nhưng "tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được trong tương lai."⚪ ---- Một nghiên cứu cho thấy người già Nam Hàn ít hài lòng với cuộc sống hơn nhiều so với người trẻ Nam Hàn. Cuộc khảo sát của Thống kê Hàn Quốc cho thấy chỉ 29,9% những người từ 65 tuổi trở lên cho biết họ hài lòng với cuộc sống, con số thấp nhất so với trẻ em và thanh thiếu niên (56,6%) và những người ở độ tuổi 20 và 30 (41,8%) và những người ở độ tuổi 40 và lớn hơn.Mức độ hài lòng chung ở người cao tuổi là thấp khi được đo lường trên nhiều lĩnh vực khác nhau: tiếp cận giáo dục; sức khỏe và giải trí; các mối quan hệ cá nhân bao gồm mối quan hệ gia đình và tình bạn; mức thu nhập, chi tiêu và điều kiện làm việc; điều kiện sống và an toàn xã hội, công cộng. Chỉ có 11% cho biết họ hài lòng với khả năng chi tiêu hiện tại của mình. Khoảng 16% cho biết họ hài lòng với thu nhập và hoạt động giải trí của mình.Số lượng hộ gia đình độc thân của người lớn tuổi đang gia tăng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của dân số người lớn tuổi. Số người từ 65 tuổi trở lên tăng lên hơn 9,4 triệu người vào năm 2023, gần gấp ba so với 3,3 triệu người năm 2000. Tỷ lệ nghèo ở những người từ 66 tuổi trở lên ở Nam Hàn là 39,3% vào năm 2021. Tỷ lệ này được đo lường bởi những cá nhân có thu nhập dưới 50% mức thu nhập trung bình tương đương so với tổng dân số.⚪ ---- Quận Cam: Nghị viên Hội đồng Thành phố Lake Forest, Benjamin Yu, đã bị bắt hôm thứ Hai lần thứ hai vì nghi ngờ bạo lực gia đình. Đây là lần thứ hai Yu phải đối mặt với vụ bắt giữ vì cáo buộc bạo lực gia đình. Ban đầu Yu bị bắt vào năm 2023. Cảnh sát Quận Cam đã được phái đến khu nhà số 100 trên đường Fremont ở Thành phố Lake Forest để giải quyết một vụ tranh chấp gia đình.Cảnh sát đã tìm thấy một phụ nữ với vết bầm tím trên đầu ngay sau khi đến nơi, theo tờ Orange County Register đưa tin. Cô phải nhập viện với vết thương nhẹ. Nghi phạm, được xác định là thành viên hội đồng 41 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi bạo lực gia đình và vi phạm lệnh cấm tới gần, theo Trung sĩ Cảnh sát Quận Cam Frank Gonzalez nói với tờ báo. Yu khi tranh cử năm 2020 ghi là Cộng Hòa, một người chồng và người cha gương mẫu. Nhưng không rõ người phụ nữ trong trường hợp bạo lực gia đình là quan hệ thế nào của Yu.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Costa Mesa đưa tin, một phụ nữ đã bị bắt hôm thứ Tư vì nghi ngờ bỏ trốn khỏi cảnh sát bằng một chiếc xe bị đánh cắp và đâm vào xe cảnh sát trong khi bị truy đuổi. Cảnh sát Costa Mesa đã được gọi vào khoảng 12:45 chiều để hỗ trợ cơ quan khác kéo xe bị đánh cắp.Một bản tin của CMPD cho biết: “Nữ tài xế bị tình nghi đã đâm vào các xe của cơ quan thực thi pháp luật khi cô ấy bắt đầu chạy trốn khỏi họ”. Một trung sĩ mô tô của Costa Mesa đi theo chiếc xe bị đánh cắp đã tham gia vào một vụ va chạm riêng với một xe khác tại Harbor Boulevard và Nutmeg Place. Cảnh sát này bị thương nhẹ. Nữ tài xế bị truy nã đã bị bắt, được xác định là Destiny Sherer, 29 tuổi và nơi cư trú của cô không được tiết lộ.⚪ ---- Theo báo Taiwan News,do công ty Vega Balls của Đài Loan vận hành đã xảy ra vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng hôm thứ Tư (22/2), khiến công nhân địa phương phải nhập viện gần đó. Nhà máy sản xuất bóng rổ và các loại bóng thể thao khác đặt tại Khu công nghiệp Dong Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 9h30 sáng thứ Tư, công nhân bắt đầu thấy mệt mỏi, buồn nôn, 57 công nhân được đưa đến bệnh viện điều trị.Một quan chức chính phủ xác nhận rằng tất cả nhân viên đều tỉnh táo và hồi phục sau một đêm được theo dõi. Trên sàn nhà máy, các nhà điều tra phát hiện một máy nén khí bị lỗi, quá nóng khiến dầu trong máy đạt nhiệt độ quá cao. Công nhân có thể đã hít phải không khí thoát ra khỏi máy nén và trộn lẫn với hơi độc từ dầu. Nhà máy đã tạm thời ngừng hoạt động trong khi thiết bị và quy trình an toàn được xem xét lại.Vega Balls thuộc sở hữu của Công ty Doanh nghiệp Thể thao Yuan Chi có trụ sở tại Đài Bắc. Theo báo cáo, họ thành lập hoạt động tại Việt Nam vào năm 2016 và chưa có bất kỳ vụ tai nạn nghiêm trọng nào tại nơi làm việc được báo cáo trong thời gian đó.⚪ ---- Michigan:chết và một người khác nhập viện trong tình trạng bị thương nặng sau vụ tai nạn liên quan đến xe ben ở Quận Livingston. Tai nạn xảy ra vào khoảng 4h15 chiều. Thứ Hai tại khu vực Đường Bronson Hill và Đường Stone Hill ở thị trấn Livonia, theo Cảnh sát Quận Livingston.Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng, một chiếc xe ben thương mại đang di chuyển về phía nam trên Đường Bronson Hill đã va chạm với một chiếc xe hơi do Valentine Nguyễn, 21 tuổi, ở Geneseo, lái. Cảnh sát cho biết, Nguyễn không nhường đường ở biển báo dừng giao lộ, lao vào lối đi của chiếc xe ben đang chạy tới. Nguyễn chết tại hiện trường. Một người lớn trên xe Nguyen đã được cứu hỏa giải thoát và chuyển đến Bệnh viện Strong Memorial khi bị thương nặng.⚪ ---- TTheo Báo Thanh Niên. Trong tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ đạt 821 triệu USD, tăng 123,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này được nhìn nhận không quá bất ngờ. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong nửa đầu tháng 2 (từ ngày 1 - 15.2), xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 353,97 triệu USD; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.2 đạt 1,82 tỉ USD, tăng 0,61 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1 chủ yếu gồm: Mỹ (821 triệu USD, tăng 123,6%), Trung Quốc (170 triệu USD, tăng 35,3%), Nhật Bản (163 triệu USD, tăng 27,3%), Hàn Quốc (70 triệu USD, tăng 9,7%)...⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Các chủ kinh doanh nhà hàng chay tại TP.HCM cho hay lượng khách đông gấp 3-4 lần ngày thường trong dịp rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng theo phong tục là một trong những ngày quan trọng nhất trong năm trong việc cúng lễ. Năm nay rằm tháng giêng rơi vào cuối tuần (thứ bảy 24-2) nên thu hút đông đúc thực khách vừa đi chùa vãn cảnh kết hợp thưởng thức ẩm thực chay, gặp bạn bè. Để mua được phần cơm chay, nhiều người phải chen nhau xếp hàng chờ đợi. Không chỉ những người dùng tại quán mà nhiều shipper cũng chen chúc chờ đến lượt để lấy đơn hàng.⚪ ----Ở Việt Nam, ngày rằm Tháng Giêng là dịp dân chúng lên chùa cầu nguyện, các chùa thường tụng kinh Dược Sư và khuyên các Phật tử cùng tụng niệm và hồi hướng công đức để thế giới được an lành. Lễ hội đêm trăng rằm hiện được nhiều nơi Việt Nam khôi phục truyền thống văn hóa cổ, tổ chức đêm Nguyên tiêu của Ngày thơ Việt Nam, hiện nay đã thành nếp thường xuyên ở nhiều địa phương. Đặc biệt ở những nơi có đông cộng đồng người Hoa sinh sống như Chợ Lớn, Hội An, lễ hội trăng rằm có nhiều sinh hoạt đặc biệt.Tại Thành phố Sài Gòn ngày và đêm rằm Tháng Giêng thường được cộng đồng người Việt gốc Hoa tổ chức ở khu Chợ Lớn, quận 5 và dân gian có câu thành ngữ "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận 5". Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, TPHCM với phần lễ, hội đa dạng, đặc sắc và phong phú tại các Hội quán, gia đình như: các nghi thức lễ, diễu hành đường phố thể hiện phong tục tập quán của các nhóm ngôn ngữ người Hoa như nghệ thuật xiếc, múa lân sư rồng, trình diễn ca kịch cổ truyền, đố chữ, thư pháp, thư họa, trình diễn âm nhạc (Đại la cổ Triều Châu, Nhạc lễ Phúc Kiến), đốt nhang vòng, dán giấy cầu an, lì xì, đố đèn, dâng dầu đèn, chui bụng ngựa, trò chơi dân gian...⚪ ---- HỎI 1: Có phải 82,6% dân Đài Loan muốn duy trì hiện trạng đối với Trung Quốc?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo kết quả của một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Sáu, hơn 80% người dân Đài Loan muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc, trong đó những người muốn giữ nguyên hiện trạng của Đài Loan tăng mạnh, trong khi những người muốn độc lập đã giảm kể từ năm 2020.Trong cuộc khảo sát có tiêu đề "Những thay đổi trong lập trường thống nhất-độc lập của người Đài Loan" ("Changes in the Unification-Independence Stances of Taiwanese"), Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử của Đại học Quốc gia Chengchi, nơi theo dõi sự thay đổi hàng năm trong quan điểm của người dân Đài Loan về vấn đề này từ năm 1994-2023, cho biết họ nhận thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với việc tiếp tục duy trì quan điểm này về hiện trạng xuyên eo biển.Ba lựa chọn được ưu tiên nhất vào năm 2023 là: “giữ nguyên hiện trạng vô thời hạn” (33,2%), “giữ nguyên hiện trạng, quyết định sau” (27,9%) và “giữ nguyên hiện trạng, tiến tới độc lập” (21,5%) phần trăm), theo Trung tâm. Cộng lại, ba nhóm người muốn duy trì hiện trạng hoặc vô thời hạn chiếm 82,6% tổng số.Theo các phát hiện, lựa chọn ít được ưa thích nhất là "thống nhất càng sớm càng tốt", chưa bao giờ vượt quá 5% kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành và chỉ đứng ở mức 1,2% vào năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gần 40% dân Mỹ nói tình hình tài chánh của họ đang ở mức xấu nhất?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, gần 40% người Mỹ nói rằng đó là thời điểm tồi tệ nhất đối với tài chính cá nhân của họ hơn là thời điểm tốt nhất. LendingTree đã khảo sát hơn 2.000 người ở Hoa Kỳ vào đầu năm nay để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại của họ.Theo khảo sát, 38% người Mỹ cho biết tình hình tài chính của họ gần đến mức tồi tệ nhất hơn là tốt nhất, trong khi một nửa số người tiêu dùng cho biết họ cảm thấy bất ổn về tài chính. Nhiều phụ nữ hơn nam giới cho biết đây là thời điểm tồi tệ nhất đối với tài chính của họ - 42% so với 33%.Chi tiết: