Nông dân từ 10 quốc gia Liên Âu, từ Trung Âu đến vùng Baltic và Balkan, hôm thứ Năm đã tham gia một cuộc biểu tình phản đối các chính sách nông nghiệp, bộ máy quan liêu...

.

- Hơn 30 chuyên gia LHQ ra tuyên bố kêu gọi các công ty toàn cầu và các chính phủ ngưng ngay cấp vũ khí cho Israel vì phạm luật nhân đạo

- Missouri: 1 đội nữ hướng đạo bán vòng tay để quyên từ thiện cho Gaza, bị cấm, đội phải giải thể

- Palestine phản đối kế hoạch hậu chiến của Thủ tướng Israel, thực ra là kéo dài chiến tranh áp bức

- Gaza: quân Israel giết 29.514 người Palestine, 69.616 người bị thương kể từ 7/10

- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã đạt đến "điểm bên bờ tan vỡ"

- Dân biểu Andy Ogles (R-TN) nói “Hãy giết tất cả” khi được hỏi về việc trẻ em Palestine bị giết với sự hỗ trợ của Mỹ.

- Liên Âu: 20 nước đồng thuận khủng hoảng Israel-Palestine nên được giải quyết bằng giải pháp hai nhà nước.

- Trump cam kết hòa bình, sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và ngăn chặn Thế chiến thứ ba.

- Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần "đưa Kitô giáo trở lại" trong nước, hứa đức tin hóa Mỹ

- Hội đồng Giáo dục Georgia giữ y lệnh sa thải 1 giáo viên đọc cuốn sách về tính bao dung cho đồng tính trong lớp 5

- Trump trình tòa nhiều kiến nghị, xin thẩm phán Florida bác bỏ vụ án hồ sơ mật vì nói Trump miễn tố vì đã giải mật

- Anh tước quốc tịch 1 phụ nữ 24 tuổi từ Anh gia nhập quân Hồi giáo IS từ hồi 15 tuổi

- Nông dân 10 nước Liên Âu biểu tình, phản đối luật môi trường và chống nông sản nhập giá rẻ

- Đức: GDP giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023

- Vice Media sẽ cắt giảm hàng trăm nhân viên

- Biden nói Nga phải trả giá vì xâm lăng Ukraine

- Ủy ban Châu Âu ra gói trừng phạt thứ 13 đối với Nga, nhắm vào 106 cá nhân và 88 tổ chức

- IMF ký với Ukraine sẽ giải ngân 880 triệu USD viện trợ

- Không cho Trump câu giờ. Thẩm phán Arthur Engoron đã từ chối lời Trump xin tạm ngưng 30 ngày phạt 355 triệu USD

- Trump và các nhân viên cấp cao của Trump đổ tội nhau khi tờ New York Times loan tin Trump tính cho phá thai trước 16 tuần

- Hội đồng Đạo đức Quận Fulton sẽ thảo luận về 2 khiếu nại đạo đức chống lại Biện Lý Quận Fulton Fani Willis

- Afghanistan tưng bừng đào cổ vật.

- Mỹ cảnh báo Nga đừmg triển khai vũ khí nguyên tử chống vệ tinh mới

- Ngoại trưởng Nga: Mỹ đừng can thiệp vào chuyyện nhà đối lập Nga chết trong tù

- Doanh số bán nhà đương hữu ở Hoa Kỳ đã tăng 3,1% so với tháng trước

- Đứt mạng diện rộng ở AT&T, nói do cập nhật phần mềm (nhu liệu)

- Một cặp vợ chồng ở Maryland phá kỷ lục Guinness thế giới: tham dự 135 buổi hòa nhạc trong một năm.

- Gấu trúc khổng lồ TQ sẽ trở lại San Diego.

- Quận Cam: bắt 1 ông vì bị cáo buộc tội tấn công một người đàn ông cao niên

- Quận Cam: Một người bị bắt sau khi bắn pháo bông

- Connecticut: Giám đốc bưu điện Ephrem D. Nguyen bị truy tố tôi gian lận, nhận hối lộ, lừa đảo

- Australia: Đặng Trần lừa gạt 450.000 USD từ 35 nạn nhân

- TIN VN. Nghệ An: Hơn 300 công nhân may đồng loạt ngừng việc.

- TIN VN. Quảng Ngãi: Tàu hàng va chạm tàu cá, 3 người tử vong và mất tích.

- TIN VN. Trọng: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- HỎI 1: Thành phố hàng đầu Hoa Kỳ về pizza là Denver (CO) và hàng đầu California là: San Francisco, San Jose, Sacramento, Los Angeles, Riverside? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải ô nhiễm không khí làm tăng bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/2/2024) ⚪ ---- Văn phòng Thống kê Liên bang Destatis của Đức tiết lộ trong báo cáo cuối cùng được công bố hôm thứ Sáu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được điều chỉnh theo giá của Đức đã giảm 0,3% hàng quý trong quý 4 năm 2023, phù hợp với số liệu sơ bộ. Điều chỉnh giá, kinh tế nước này suy giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022.

.

Tài liệu nhấn mạnh sự sụt giảm ở hầu hết các lĩnh vực, bao gồm sản xuất máy móc và thiết bị, thiết bị điện và các sản phẩm kim loại chế tạo, cũng như trong ngành hóa chất. Nó trích dẫn "môi trường kinh tế toàn cầu đầy thách thức" là yếu tố chính đằng sau sự diễn ra như vậy. Điều chỉnh giá và lịch, GDP của Đức giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

.

⚪ ---- Vice Media, công ty đã nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái, đang trải qua một cuộc tái cơ cấu lớn, bao gồm việc sa thải “vài trăm” nhân viên, theo Giám đốc điều hành Bruce Dixon cho biết hôm thứ Năm. Tờ New York Times đưa tin cơ quan truyền thông này hiện có khoảng 900 nhân viên. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo vào đầu tuần tới. Công ty này cũng sẽ không xuất bản nội dung của mình trên trang web của mình nữa, Vice.com, Variety đưa tin.

.

Dixon giải thích trong bản ghi nhớ của mình với nhân viên rằng việc phân phối nội dung theo cách đó không còn hiệu quả về mặt chi phí nữa, AP đưa tin. Dixon cho biết: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác với các công ty truyền thông đã thành danh để phân phối nội dung kỹ thuật số của chúng tôi, bao gồm cả tin tức, trên nền tảng toàn cầu của họ, khi chúng tôi chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình studio”.

.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã bình luận về gói trừng phạt mới mà Washington áp đặt lên Nga liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng cách nói rằng Tổng thống Vladimir Putin của quốc gia Á-Âu này phải trả “một cái giá thậm chí còn nặng nề hơn cho hành động gây hấn ở nước ngoài và đàn áp trong nước”.

.

"Hai năm sau cuộc chiến này, người dân Ukraine tiếp tục chiến đấu với lòng dũng cảm to lớn. Nhưng họ sắp hết đạn dược. Ukraine cần thêm nguồn cung cấp từ Hoa Kỳ để chống lại các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga, được kích hoạt bằng vũ khí và đạn dược từ Iran và Bắc Hàn,” Biden giải thích trong một tuyên bố bằng văn bản đưa ra trước lễ kỷ niệm hai năm ngày Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. “Đó là lý do tại sao Hạ viện phải thông qua dự luật bổ sung về an ninh quốc gia của lưỡng đảng trước khi quá muộn”, Biden kết luận.

.

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu tiết lộ hôm thứ Sáu rằng gói trừng phạt "chưa từng có" thứ 13 đối với Nga bao gồm tổng cộng 194 chỉ định nhắm vào 106 cá nhân và 88 tổ chức trong đó. Gói này hướng tới việc áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc mua lại công nghệ quân sự của Nga, đặc biệt là máy bay không người lái, đồng thời mở rộng danh sách các công ty và cá nhân có liên quan đến các hoạt động quân sự do Moscow thúc đẩy. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam cũng được chỉ định. Tuyên bố cho biết: “Với gói mới này, số lượng danh sách đã lên tới hơn 2000, giáng một đòn mạnh vào quân đội và quốc phòng Nga”.

.

27 công ty có liên quan đến tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga đã được đưa vào danh sách và sẽ phải đối mặt với những hạn chế xuất cảng ngày càng tăng liên quan đến "hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng". Bản cập nhật bổ sung thêm 17 công ty Nga cung cấp linh kiện điện tử, cùng với các công ty nước ngoài từ Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ, Serbia, Thái Lan, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ.

.

⚪ ---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận cấp nhân viên với chính phủ Ukraina về việc cập nhật Thỏa thuận Quỹ mở rộng (EFF) có thời hạn 4 năm. Nhân viên IMF đánh giá rằng chương trình này "nói chung đang đi đúng hướng", điều này sẽ khiến Ban điều hành IMF phê duyệt khoản giải ngân 880 triệu USD hỗ trợ cho Ukraine.

.

Nhân viên của IMF kết luận: “Chính quyền [Ukraina] đã khéo léo duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô, cùng với nguồn tài chính bên ngoài đáng kể”, đồng thời cho biết thêm rằng điều này đã dẫn đến sự phục hồi kinh tế “mạnh hơn dự kiến” vào năm 2023 với tốc độ 5%. “Tuy nhiên, chiến tranh và sự chậm trễ trong nguồn tài chính bên ngoài đang đè nặng lên niềm tin và tăng trưởng vào năm 2024 dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 3-4%.” IMF ước tính Ukraine sẽ cần 486 tỷ USD để tái thiết. Thỏa thuận EFF cung cấp khoảng 15,6 tỷ USD cho đến năm 2027.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ là tổng thống "người tạo ra hòa bình", bằng cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và ngăn chặn Thế chiến thứ ba. “Quá nhiều người đang chết,” Trump nói khi phát biểu tại Diễn đàn Tổng thống của các đài truyền hình tôn giáo quốc gia, đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ “ngay lập tức” chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nếu thắng cử tổng thống Mỹ. “Phúc thay những người xây dựng hòa bình,” Trump nói, trích dẫn Kinh thánh Kitô giáo.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần "đưa Kitô giáo trở lại" trong nước, trong khi phát biểu tại Diễn đàn Tổng thống của các Đài Truyền hình Tôn giáo Quốc gia (National Religious Broadcasters Presidential Forum). “Đó là điều lớn nhất còn thiếu ở đất nước chúng ta hiện nay”, ông Trump nói. Ông tiếp tục nói rằng ông luôn luôn ủng hộ việc cầu nguyện ở trường học, bày tỏ sự tiếc nuối vì đã phải “cưỡng bức cầu nguyện” vào một số trường học.

.

Ông nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ đã qua của mình, Trump đã ký một sắc lệnh bổ nhiệm các cố vấn đức tin Ky tô vào tất cả các bộ và cơ quan liên bang để “tiếng nói của Cơ đốc giáo được lắng nghe”. Trump nhấn mạnh: “Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã hành động để bảo vệ thai nhi theo cách chưa từng có trước đó.”

.

⚪ ---- AP đưa tin, việc sa thải một giáo viên Georgia vì đã đọc cuốn sách về tính linh hoạt của giới tính cho lớp năm của cô đã được Hội đồng Giáo dục Georgia giữ nguyên hôm thứ Năm. Katie Rinderle đã khẳng định rằng cuốn sách nói về tính bao dung xã hội [đối với người đồng tính]. Cô bị sa thải vào tháng 8/2023 và nộp đơn kháng cáo vào tháng sau đó.

.

Tại cuộc họp hôm thứ Năm 22/2/2024, hội đồng tiểu bang đã bỏ phiếu đồng thuận khẳng định quyết định của Hội đồng Trường học Quận Cobb mà không thảo luận về nó, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin. Luật Georgia cho cô giáo Rinderle hoặc khu học chánh 30 ngày để kháng cáo quyết định tại Tòa Thượng thẩm Quận Cobb.

.

Trong khi đó, Rinderle và Hiệp hội các nhà giáo dục Georgia đang kiện khu học chánh và các lãnh đạo của khu vực này vì sự phân biệt đối xử liên quan đến việc sa thải cô. Đơn khiếu nại được đệ trình vào tuần trước tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Atlanta cáo buộc rằng các nguyên đơn “đã bị chấm dứt hợp đồng hoặc lo sợ bị kỷ luật theo chính sách kiểm duyệt mơ hồ của (Cobb) vì đã hỗ trợ tích cực và công khai cho sinh viên LGBTQ của họ”.

.

⚪ ---- Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ trình tòa nhiều kiến nghị vào tối thứ Năm kêu gọi thẩm phán Florida bác bỏ vụ án hình sự truy tố ông giữ trái phép các tài liệu mật, tuyên bố một phần rằng quyền miễn tố của chức vụ tổng thống bảo vệ ông khỏi bị truy tố - một lập luận mà họ đã đệ trình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ truyt ố lật ngược bầu cử 2020 của Trump, AP đưa tin.

.

Luật sư Christopher Kise và Todd Blanche viết rằng các cáo buộc "đã bác bỏ quyết định bị cáo buộc của ông là chỉ định hồ sơ là cá nhân theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) và khiến hồ sơ phải được chuyển từ Bạch Ốc đến Mar-a-Lago." Vì Trump đã đưa ra quyết định này khi ông vẫn còn đương chức nên họ viết, đó "là một hành động chính thức và do đó, tổng thống có quyền miễn tố."

.

(Ghi chú của người dịch tin: Trump giải thích, các hồ sơ không còn là hồ sơ mật vì Trump nói đã tuyên bố giải mật khi Trump còn ở Bạch Ốc, nhưng Công tố đặc biệt Jack Smith nói các hồ sơ tịch thu ở tư dinh Trump chưa giải mật, trong đó có một số hồ sơ quốc phòng, như kế hoạch Mỹ dự định tấn công Iran, hay bí mật nguyên tử của 1 quốc gia đồng minh, và nếu các hồ sơ mật này lộ ra, sẽ có một số gián điệp Mỹ ở nước ngoài bị bắt hay thủ tiêu.)

.

Trump phải đối mặt với hàng chục tội danh tại tòa án liên bang ở Florida, cáo buộc Trump giấu bất hợp pháp các tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago của mình và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại chúng. Vụ án hiện được ấn định xét xử vào ngày 20 tháng 5, nhưng ngày đó có thể bị lùi lại. Các luật sư của Trump cũng lập luận rằng việc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra cựu tổng thống là "trái pháp luật" và là căn cứ để bác bỏ vụ truy tố Trump trộm và giấu tài liệu mật. Trump phải đối mặt với bốn cáo trạng hình sự ở bốn thành phố khác nhau. Tổng số vụ án có 91 cáo buộc trọng tội.

.

.

⚪ ---- Không cho Trump câu giờ. Thẩm phán Arthur Engoron đã từ chối lời xin tạm ngưng vụ Donald Trump bồi thường thiệt hại trong vụ lừa đảo ở New York. Trong phán quyết hôm thứ Năm, Engoron đã bác bỏ đề nghị của Trump về việc trì hoãn 30 ngày trước khi Trump bắt đầu trả bản án trị giá 355 triệu USD chống lại mình. Điều đó có nghĩa là Trump càng chờ đợi để trả tiền thì tiền lãi càng chồng chất, theo Adam Klasfeld của Just Security tiết lộ trên mạng.

.

Hôm thứ Hai, các luật sư của Trump đã yêu cầu Thẩm phán Engoron cho tạm dừng mức phạt, nhưng Bộ trưởng Tư pháp Letitia James trả lời rằng phán quyết của thẩm phán hôm thứ Sáu cho thấy rõ rằng không có "bất kỳ cơ sở" nào cho việc tạm dừng.

.

Trong email gửi luật sư Cliff Robert của Trump, Engoron rất ngắn gọn. Ông viết: “Quý vị đã không giải thích được, chứ đừng nói đến biện minh, bất kỳ cơ sở nào để tạm ngưng phạt”. Quyết định này được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của ABC News, trong đó Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang James cho biết tiểu bang sẽ tiến hành tịch thu tài sản của Trump nếu tiền phạt không được trả.

.

James nói: “Nếu Trump không có tiền để trả bản án thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thi hành án tại tòa án và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của Trump. Chúng tôi đã chuẩn bị để đảm bảo rằng phán quyết được đưa ra cho người dân New York, và vâng, tôi xem xét [sẽ tịch thu] tòa nhà 40 Wall Street [một cơ sở ở vùng Manhattan của Trump] mỗi ngày.”

.

⚪ ---- Donald Trump và các nhân viên cấp cao của Trump đang đổ tội nhau sau khi một thông tin rò rỉ từ phe Trump xuất hiện trên trang nhất của tờ New York Times. Tờ báo tiết lộ rằng Trump đã nói riêng với các đồng minh rằng Trump ủng hộ kế hoạch phá thai toàn quốc trước 16 tuần, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Ban vận động tranh cử của cựu tổng thống được cho là đã đón nhận câu chuyện này với sự tức giận, thất vọng và hoang tưởng, khiến họ phải vật lộn để giải quyết hậu quả chính trị.

.

Ban vận động tranh cử của Trump ban đầu gọi bài báo là "tin giả", nhưng không phủ nhận hay phản đối thông tin này, nhưng một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử cho biết hôm thứ Tư rằng câu chuyện là "giả và không đúng sự thật". Nhưng một nguồn hiểu biết trực tiếp về tình hình đã xác nhận với Rolling Stone rằng cựu tổng thống đã bày tỏ sự nhiệt tình một cách riêng tư đối với lệnh cấm phá thai sau 16 tuần, nói rằng đó là quan điểm được hầu hết người Mỹ chia sẻ.

.

Phe của ông rõ ràng cũng lo ngại rằng việc rò rỉ lập trường của Trump cũng sẽ làm tổn hại đến cơ hội bầu cử của Trump với những người ủng hộ chống phá thai, những người không cho rằng quan điểm của Trump đủ cực đoan.

.

Một số cố vấn của Trump nghi ngờ vụ rò rỉ có thể bắt nguồn từ những người bảo thủ chống phá thai với hy vọng thúc đẩy cựu tổng thống cam kết thực hiện lệnh cấm liên bang trước khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu, điều mà Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ khác sẽ coi là một món quà thậm chí còn lớn hơn."

.

⚪ ---- Hội đồng Đạo đức Quận Fulton sẽ thảo luận về hai khiếu nại đạo đức chống lại Biện Lý Quận Fulton Fani Willis trong cuộc họp ngày 7 tháng 3 của họ. Các khiếu nại đã được Gregory Mantell và Steven Kramer đệ trình sau khi một đồng bị cáo của cựu Tổng thống Donald Trump đệ trình trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia và kiến thức về mối quan hệ bị cáo buộc giữa DA Willis và Công tố viên đặc biệt Nathan Wade được công khai. Michael Roman cũng cáo buộc Wade và Willis đã thu lợi tài chánh từ việc truy tố vụ án gây thiệt hại cho những người nộp thuế theo đề nghị của anh ta.

.

Greg Mantell là người sáng lập blog Substack Dịch vụ Tin tức Điều tra (Investigative News Service). Theo Newsweek, anh ấy đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 27 tháng 1. Mantell được cho là đã yêu cầu báo cáo chi phí của Willis trong giai đoạn 2021-2023 cũng như tất cả các hợp đồng và khoản thanh toán cho Wade trong cùng những năm đó. Ông cũng yêu cầu hồ sơ liên quan đến số tiền thưởng 14,6 triệu USD cho Bộ Tư pháp.

.

⚪ ---- Một phụ nữ đến Syria khi còn là thiếu niên để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đã thất bại trong kháng cáo hôm thứ Sáu trước quyết định của chính phủ Anh thu hồi quyền công dân Vương quốc Anh của cô, và các thẩm phán nói rằng họ không phải ra phán quyết về việc liệu điều đó có “khắc nghiệt” hay không.

.

Shamima Begum, hiện 24 tuổi, khi theo IS mới 15 tuổi khi cô và hai cô gái khác trốn khỏi London vào tháng 2 năm 2015 để kết hôn với các chiến binh IS ở Syria vào thời điểm chương trình tuyển dụng trực tuyến của nhóm đã thu hút nhiều thanh niên dễ bị ảnh hưởng đến vương quốc tự xưng của tổ chức này. Begum kết hôn với một người đàn ông Hoà Lan chiến đấu cho IS và có ba người con, tất cả đều đã chết.

.

Nhà chức trách đã rút quốc tịch Anh của cô ngay sau khi cô đến trại tị nạn Syria hồi năm 2019, nơi cô đã ở kể từ đó. Năm ngoái, Begum đã thua kiện trước quyết định của Ủy ban Kháng cáo Nhập cư Đặc biệt, một tòa án xét xử những thách thức đối với các quyết định tước quyền công dân Anh của ai đó vì lý do an ninh quốc gia.

.

Các luật sư của cô đã đưa ra một nỗ lực tiếp theo để lật ngược quyết định đó tại Tòa kháng án, trong khi Bộ Nội vụ Anh phản đối thách thức này. Cả ba thẩm phán đều bác bỏ hồ sơ của cô.

​.

⚪ ---- Nông dân Liên Âu biểu tình. Nông dân phàn nàn rằng các chính sách môi trường của Liên Âu, chẳng hạn như Thỏa thuận Xanh và nhập cảng giá rẻ từ các nước thứ ba mà họ cho rằng không cần phải tôn trọng các tiêu chuẩn môi trường cao như vậy. Các nhà tổ chức cho biết nông dân từ 10 quốc gia Liên Âu, từ Trung Âu đến vùng Baltic và Balkan, hôm thứ Năm đã tham gia một cuộc biểu tình phản đối các chính sách nông nghiệp, bộ máy quan liêu và các điều kiện chung của khối đối với hoạt động kinh doanh của họ.

.

Nhiều nông dân từ Cộng hòa Czech, Đức, Ba Lan và Slovakia đã gặp nhau tại một số cửa khẩu biên giới. Nông dân phàn nàn rằng các chính sách môi trường của Liên Âu, chẳng hạn như Thỏa thuận Xanh, trong đó yêu cầu hạn chế sử dụng hóa chất và phát thải khí nhà kính, đã hạn chế hoạt động kinh doanh của họ và khiến sản phẩm của họ đắt hơn so với hàng nhập cảng ngoài Liên Âu.

.

Họ cũng phàn nàn về giá sản phẩm của họ thấp và cho biết ngũ cốc cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác đến từ Ukraine và Mỹ Latinh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Nông dân đã mời Bộ trưởng Nông nghiệp Czech là Marek Vyborny, người đồng cấp Slovakia Richard Takac và đại diện nông dân từ Ba Lan và Hungary đến biểu tình tại cửa khẩu biên giới Czech-Slovak được gọi là Hodonin-Holic, nơi đã bị chặn bởi hàng trăm máy kéo.

.

Andrej Gajdos từ Phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Slovakia cho biết: “Chúng tôi không phản đối Liên Âu, chúng tôi phản đối những quyết định sai lầm của Ủy ban Châu Âu”.

.

Ở những nơi khác, các cuộc đụng độ đã được báo cáo hôm thứ Năm giữa nông dân Tây Ban Nha và cảnh sát ở Zaragoza, thủ phủ của vùng đông bắc Aragon.

Nông dân Liên Âu biểu tình

.

⚪ ---- Hơn 30 chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Sáu kêu gọi các công ty toàn cầu và chính phủ trên toàn thế giới "ngưng" ngay lập tức việc cung cấp vũ khí và đạn dược "hoặc các bộ phận của chúng" cho Israel, nhấn mạnh rằng việc xuất cảng đó "có khả năng vi phạm luật nhân đạo quốc tế".

.

"Việc chuyển giao như vậy bị cấm ngay cả khi Nước xuất cảng không có ý định sử dụng vũ khí vi phạm pháp luật - hoặc không biết chắc chắn rằng chúng sẽ được sử dụng theo cách như vậy - miễn là có rủi ro rõ ràng," họ lưu ý.

.

Trong khi hoan nghênh hành động của Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Hoà Lan và công ty Itochu Corporation của Nhật Bản trong việc ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel, họ cáo buộc Hoa Kỳ và Đức là "những nơi xuất cảng vũ khí lớn nhất cho đến nay" và thậm chí còn tăng xuất cảng từ ngày 7 tháng 10. Pháp, Anh, Canada và Australia cũng bị coi là những quốc gia cần ngừng hỗ trợ năng lực quân sự của Israel.

.

⚪ ---- Theo báo St. Louis Post-Dispatch, một thủ lĩnh đội Nữ Hướng đạo ở Missouri đã bị tổ chức này đe dọa khởi kiện sau khi đội của cô cố gắng bán vòng tay để quyên tiền từ thiện cho Gaza. Nawal Abuhamdeh nói rằng ý tưởng bán vòng tay để quyên tiền cho Quỹ cứu trợ trẻ em Palestine là ý tưởng của bọn trẻ. Cô nói rằng các thành viên trong đội quân của cô, bao gồm cả cô con gái 10 tuổi của cô, đã bị ảnh hưởng sâu sắc về mặt tinh thần trước chiến dịch quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza, khiến hơn 29.000 người và ít nhất 10.000 trẻ em thiệt mạng. “Tôi đang đau buồn. Tất cả chúng tôi đều đau buồn. Chúng tôi thực sự không thể tập trung sức lực để bán bánh quy”, Abuhamdeh nói.

.

Ngay sau khi đăng bài về hoạt động gây quỹ, Abuhamdeh cho biết cô đã nhận được email từ tổ chức Girl Scouts of Eastern Missouri, cảnh báo rằng đội của cô không thể ủng hộ “chính trị đảng phái” và cần phải “giữ trung lập”. Email nói rằng cuộc gây quỹ đã vi phạm các tài liệu quản lý của tổ chức và nếu đoàn quân tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ, tổ chức sẽ thuê cố vấn pháp lý để “bảo vệ tài sản trí tuệ và các quyền khác của tổ chức”.

Giám đốc thành viên và tiếp thị của Nữ Hướng đạo Đông Missouri nói với Post-Dispatch rằng hoạt động gây quỹ đã gặp khó khăn vì Abuhamdeh đã không nhận được sự chấp thuận thích đáng từ tổ chức. Abuhamdeh cho biết cô đã chứng kiến quân đội tổ chức những đợt gây quỹ tương tự để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine. Cuối cùng, đội đã quyết định tự giải tán khỏi Nữ Hướng đạo.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine hôm thứ Sáu cho biết kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về Gaza thời hậu chiến, được trình lên Nội các chiến tranh hôm thứ Năm, thể hiện nỗ lực của Netanyahu nhằm kéo dài cuộc xung đột để duy trì quyền lực, thực sự là kéo dài chiến tranh.Theo một tuyên bố do Bộ đưa ra, kế hoạch này là "một hành động trắng trợn nhằm ngăn chặn những nỗ lực của Mỹ và quốc tế nhằm liên kết việc ngăn chặn chiến tranh và thả tù nhân và con tin với việc giải quyết xung đột và thể hiện nhà nước Palestine trên thực địa."Theo các phương tiện truyền thông Israel, kế hoạch thời hậu chiến của ông Netanyahu bao gồm việc cử các quan chức địa phương không liên quan đến khủng bố để quản lý các dịch vụ ở vùng đất này thay vì Hamas và quyền tự do không giới hạn cho quân lực Israel tiến hành các hoạt động trên khắp Dải Gaza.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas đã tăng lên 29.514 người. Số người bị thương ở Gaza kể từ ngày 7/10 đã lên tới 69.616 người. Trong 24 giờ qua, quân Israel đã "thực hiện 10 vụ thảm sát" khiến 104 người Palestine chếtg và 160 người bị thương.⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã đạt đến "điểm đột phá tan vỡ", Tổng ủy viên Philippe Lazzarini cho biết trong bức thư gửi Liên hợp quốc, nhấn mạnh rằng khả năng thực thi nhiệm vụ của cơ quan này hiện đang "bị đe dọa nghiêm trọng". Lazzarini cảnh báo: “Tôi lo ngại chúng ta đang đứng trước một thảm họa nghiêm trọng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh và nhân quyền trong khu vực”.Lazzarini viết: “Chỉ trong hơn 4 tháng ở Gaza, đã có thêm nhiều trẻ em, nhiều nhà báo, nhiều nhân viên y tế và nhiều nhân viên LHQ thiệt mạng hơn bất cứ nơi nào trên thế giới trong một cuộc xung đột”, đồng thời nhấn mạnh rằng “những bệnh viện cuối cùng còn lại đang sụp đổ”. Theo các chuyên gia của Liên hợp quốc, "nạn đói sắp xảy ra" do Israel liên tục kêu gọi giải tán UNRWA và đình chỉ nguồn tài trợ cần thiết cho Gaza của các nhà tài trợ.⚪ ---- Dân biểu Andy Ogles (R-TN) đã phải đối mặt với các nhà hoạt động vì hòa bình ở Washington hôm thứ Ba về vụ tàn sát của Israel ở Gaza và làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt khi ông nói “Hãy giết tất cả” khi được hỏi về việc trẻ em Palestine bị giết với sự hỗ trợ của Mỹ.Một nhà hoạt động nói với DB Ogles: “Tôi đã xem đoạn phim về thi thể trẻ em bị cắt nhỏ. Đó là số tiền đóng thuế của tôi để đánh bom những đứa trẻ đó.”DB Ogles trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta nên giết hết bọn chúng, nếu điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. [Hãy giết] Mọi người trong phong trào Hamas.”Các bình luận đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt và phản ứng dữ dội, kể cả từ bên trong bang Tennessee của Ogles. Đáp lại, văn phòng DB Ogles khẳng định ông đang nói cụ thể về Hamas, nhưng Dân biểu ban đầu nói "Hãy giết tất cả" sau khi nhà hoạt động này đề cập đến việc trẻ em bị Israel giết với sự hỗ trợ của Mỹ.DB Ogles cũng biện minh cho chiến dịch tàn bạo của Israel ở Gaza bằng cách nói: “Hamas và người Palestine đã tấn công Israel trong 20 năm. Đã đến lúc phải trả giá.”Dân biểu Brian Mast (R-FL), cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), gần đây cũng đưa ra nhận xét tương tự khi được hỏi về việc trẻ sơ sinh bị giết ở Gaza. DB Mast nói: “Đây không phải là những thường dân Palestine vô tội trên khắp thế giới."⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Năm cho biết sự đồng thuận giữa các quốc gia G20 là cuộc khủng hoảng Israel-Palestine nên được giải quyết bằng giải pháp hai nhà nước. Borrell nói với các phóng viên ở Brazil, nơi các bộ trưởng ngoại giao G20 sẽ họp trong tuần này: "Mọi người ở đây, tất cả mọi người. Tôi chưa từng nghe ai phản đối điều đó. Đã có yêu cầu mạnh mẽ về giải pháp hai nhà nước. Đó là sự đồng thuận giữa chúng tôi.”Borrell nói thêm rằng sẽ không thể có hòa bình và “an ninh bền vững” cho Israel trừ khi người dân Palestine “có triển vọng chính trị rõ ràng để xây dựng nhà nước của riêng họ”. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cũng lưu ý rằng có “sự ủng hộ rộng rãi” giữa các nước G20 đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột.Trong khi đó, các quan chức Israel phản đối lời kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine, cho rằng động thái như vậy sẽ mang lại lợi ích cho Hamas vì tội "khủng bố".⚪ ---- Afghanistan tưng bừng đào cổ vật. Theo các nhà nghiên cứu, những người đã phát hiện ra bằng chứng về việc san ủi và cướp bóc trên diện rộng các địa điểm cổ xưa, lời hứa của Taliban sẽ bảo vệ các kho tàng văn hóa của Afghanistan có thể chỉ là lời nói suông. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa (Center for Cultural Heritage Preservation) tại Đại học Chicago đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và trí tuệ nhân tạo để xác định hơn 29.000 địa điểm khảo cổ trên khắp Afghanistan.Họ đã tìm thấy 162 địa điểm ở tỉnh Balkh phía bắc, từng là trung tâm của nền văn minh cổ đại Bactria, đã “bị tàn phá với tốc độ đáng kinh ngạc là một tuần một lần” trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 dưới chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani. Và mặc dù Taliban hứa sẽ bảo vệ di sản văn hóa khi nối lại quyền lực vào năm 2021, xu hướng này vẫn tiếp tục.Nhóm do Gil Stein, giáo sư khảo cổ học vùng cận đông của UChicago dẫn đầu, đã tìm thấy bằng chứng về việc ủi đất và cướp bóc tại 37 địa điểm, trong đó có một địa điểm gần tu viện Phật giáo lịch sử, kể từ năm 2021, theo Science. Các nhà nghiên cứu đã xác định được các đốm trên hình ảnh vệ tinh mà họ tin là máy ủi do chuyển động của chúng và dấu vết mà chúng để lại. Tại những địa điểm có sự hiện diện của máy ủi, những khu vực rộng lớn được dọn sạch trước khi các hố xuất hiện trên mặt đất.⚪ ---- Mỹ đã đưa ra cảnh báo tới Moscow về việc triển khai vũ khí nguyên tử chống vệ tinh mới, WSJ đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời các quan chức Mỹ. Các quan chức cho biết việc phóng những vũ khí như vậy sẽ vi phạm Hiệp ước ngoài vũ trụ (Outer Space Treaty) và đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.Ngoài ra, cảnh báo còn là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu các mối đe dọa tiềm tàng trên không gian thông qua đối thoại với không chỉ Nga mà còn với Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia G-7 và các đồng minh khác có lợi ích ngoài vũ trụ. Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc thừa nhận đã thảo luận với những người đồng cấp Nga về khả năng chống vệ tinh nhưng vẫn giữ kín thông tin chi tiết về những cam kết nhạy cảm này.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi phản ứng của Washington trước cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny là "sự cuồng loạn" và khẳng định Mỹ không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow. Lavrov nói với các phóng viên trong hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng G20 ở Rio de Janeiro: “Mỹ đóng vai trò là công tố viên, thẩm phán và là kẻ trừng phạt tất cả trong một, và sự cuồng loạn liên quan đến cái chết của Navalny là một ví dụ điển hình cho điều đó.”Lavrov nói thêm: “Họ không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, đặc biệt là trước những vấn đề của chính họ”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin đứng sau cái chết của Navalny, điều mà Biden cho rằng một lần nữa cho thấy sự "tàn bạo" của Putin.⚪ ---- Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, doanh số bán nhà đương hữu ở Hoa Kỳ đã tăng 3,1% so với tháng trước trong tháng 1 lên mức 4,0 triệu căn được điều chỉnh theo mùa. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán hàng giảm 1,7%.Giá bán nhà đương hữu trung bình cho tất cả các loại nhà ở đã tăng 5,1% hàng năm lên 379.100 USD trong tháng được báo cáo. Tổng lượng tồn kho nhà ở cuối tháng 1 ở mức 1,01 triệu căn, tăng 2,0% so với tháng 12 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.⚪ ---- Đứt mạng. Sự gián đoạn mạng đang ảnh hưởng đến khách hàng của AT&T ở Hoa Kỳ hôm thứ Năm, khiến các cơ quan liên bang phải điều tra xem liệu đứt mạng có phải do một cuộc tấn công mạng gây ra hay không. Trong một tuyên bố với ABC News, công ty xác nhận việc ngừng hoạt động và khuyên khách hàng nên thực hiện các cuộc gọi qua Wi-Fi.Sáng thứ Năm, AT&T đã đưa ra bản tin cập nhật cho biết 75% mạng đã được khôi phục. Hai nguồn tin nói với ABC News rằng FBI và Bộ An ninh Nội địa (DHS), cùng với các cơ quan khác, hiện đang điều tra để xác định xem việc đứt mạng của AT&T có phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng hay bị hack hay chỉ đơn giản là một loại lỗi nào đó về kỹ thuật.Sở cảnh sát Charlotte-Mecklenburg, phục vụ khu vực Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Có sự gián đoạn, ngừng hoạt động của AT&T trên toàn quốc khiến khách hàng không thể thực hiện và nhận bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào (bao gồm cả cuộc gọi tới 9-1-1)”. Chính quyền quận Fairfax, Virginia cũng đưa ra cảnh báo tương tự.Theo DownDetector, khách hàng của Verizon và T-Mobile cũng báo cáo tình trạng mất điện trên diện rộng vào sáng thứ Năm, mặc dù không nghiêm trọng bằng. Các địa điểm mất điện được báo cáo nhiều nhất tính đến sáng thứ Năm là ở Houston, San Antonio, Indianapolis, Chicago, Atlanta, Miami, Dallas, Thành phố New York và Austin. Rạng sáng Thứ Sáu, công ty nói đứt mạng do cập nhật phần mềm (nhu liệu) trở ngại.⚪ ---- Một cặp vợ chồng ở Maryland đã thể hiện sự đam mê của họ với nhạc sống khi họ phá kỷ lục Guinness thế giới khi tham dự 135 buổi hòa nhạc trong một năm. Tijan và Matthew Brown của Kensington nói với Kỷ lục Guinness Thế giới rằng họ đang tham dự buổi hòa nhạc thứ 20 vào năm 2023 thì bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang trên đường đạt tới kỷ lục thế giới hay không.Matthew Brown nói với Guinness World Records: “Khi chúng tôi đang đắm mình trong âm nhạc, năng lượng và niềm vui được trở lại với khán giả, một ý nghĩ chợt đến với chúng tôi. Đây có thể là một kỷ lục thế giới không? Ý tưởng này thật phấn khích!"Hai vợ chồng Browns đã chi tổng cộng 18.407,24 USD cho các vé dự hòa nhạc trong suốt năm, trung bình là 68,17 USD mỗi vé. Matthew nói: “Tiền đến và đi, nhưng niềm vui, sự phấn khích và sự kết nối mà chúng tôi cảm nhận được tại những buổi hòa nhạc này sẽ ở lại với chúng tôi suốt đời. Những trải nghiệm này đã làm phong phú cuộc sống của chúng tôi theo những cách mà tiền bạc không thể đo lường được, vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, mỗi xu bỏ ra đều rất xứng đáng!"

.

⚪ ---- Gấu trúc khổng lồ sẽ trở lại San Diego. Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc (China Wildlife Conservation Association) hôm thứ Năm cho biết họ đã ký hợp đồng để tiếp tục chương trình bảo tồn có thể dẫn đến việc gấu trúc khổng lồ quay trở lại Mỹ. Hiệp hội cho biết họ đã ký một thỏa thuận mới với Liên minh động vật hoang dã vườn thú San Diego (San Diego Zoo Wildlife Alliance: SDZWA) ba tháng sau khi con gấu trúc khổng lồ cuối cùng của Trung Quốc rời khỏi Hoa Kỳ.

.

Họ nói thêm rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Vườn thú MadridAquarium của Tây Ban Nha và đang đàm phán với một vườn thú khác ở Hoa Kỳ và một vườn thú khác ở Áo. Các quan chức Sở thú San Diego cho biết thỏa thuận bảo tồn là bước đầu tiên để chứng kiến sự trở lại của loài gấu trúc khổng lồ ở miền nam California.

Megan Owen, phó chủ tịch khoa học bảo tồn của Liên minh SDZWA, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất khiêm tốn trước cơ hội tiềm năng để tiếp tục nỗ lực hợp tác bảo tồn nhằm đảm bảo tương lai cho loài gấu trúc khổng lồ. SDZWA đang thực hiện các bước quan trọng để đảm bảo chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại tiềm năng. Điều này bao gồm việc chia sẻ các kế hoạch bảo tồn chi tiết của chúng tôi với Cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service) để đảm bảo sự liên kết vì lợi ích lớn hơn của gấu trúc khổng lồ."

.

⚪ ---- Quận Cam: Hồ sơ tòa án cho thấy một người đàn ông ở Quận Cam hôm thứ Tư đã bị cáo buộc tội tấn công một người đàn ông khoảng 60 tuổi ở Newport Beach. Steven Soliz, cư dân Santa Ana, bước sang tuổi 31 hôm thứ Năm, phải đối mặt với cáo buộc bao gồm tấn công và gây thương tích cho một người lớn tuổi, và tội nhẹ chống lại việc bắt giữ.

.

Soliz còn phải đối mặt với cáo buộc xô xát với cảnh sát, chống lại việc bắt giữ và hành hung. Soliz bị truy tố tội tấn công người đàn ông, chỉ được xác định là một người đàn ông trong độ tuổi từ 68 đến 69, vào khoảng trưa thứ Hai gần Công viên Crystal Cove State. Cảnh sát cho biết động cơ của vụ tấn công chưa rõ ràng.

.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bắn pháo bông hôm thứ Ba gần trung tâm mua sắm Tustin. Vụ nổ nhỏ xảy ra vào khoảng 1h15 chiều. tại khu vực Bank of America tại The Village at Tustin Legacy trong khu 15000 đường Kensington Park Drive, buộc người mua hàng và người dân phải bỏ chạy.

.

Theo cảnh sát, không ai bị thương và không có kiến trúc nào bị hư hại. Nhà chức trách cho biết khu thương mại The Village cũng đã bị đóng cửa trong thời gian cảnh sát phản ứng. Theo cảnh sát, trung tâm mua sắm và con đường đã mở cửa trở lại vào lúc 4 giờ chiều.

.

⚪ ---- BRIDGEPORT, Conn. — Một người đàn ông ở Seymour đã nhận tội liên quan đến kế hoạch hối lộ và huê hồng liên quan đến Bưu điện Hoa Kỳ ở Danbury. Michael D. Lutz, 26 tuổi, ở Seymour, đã nhận tội hôm thứ Tư tại Bridgeport về tội âm mưu thực hiện đường dây dịch vụ, với mức án tù tối đa là 20 năm. Bản án được ấn định vào ngày 16 tháng 5.

.

Các công tố viên cho biết Ephrem D. Nguyen được Bưu điện Hoa Kỳ tuyển dụng làm Giám đốc Bưu điện của Bưu điện Danbury ở Danbury. Một phần công việc của Nguyen là giám sát việc bảo trì và sửa chữa tất cả các thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện được giao cho bưu điện. Lutz là tổng giám đốc của một công ty, được xác định trong tài liệu tòa án là “Nhà cung cấp-1”, cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa phương tiện cho Bưu điện Danbury.

.

Các quan chức cho biết vào tháng 11 năm 2020, Nguyen yêu cầu tất cả công việc bảo trì và sửa chữa phương tiện cho Bưu điện Danbury phải do Nhà cung cấp-1 thực hiện, mặc dù Nguyen biết rằng một nhà cung cấp khác đã có hợp đồng cung cấp các dịch vụ đó. Nguyen yêu cầu Nhà cung cấp-1 cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe miễn phí cho chính anh ta, một trong những đứa con của Nguyen, một nhân viên USPS và nhân viên kinh doanh cá nhân của Nguyen.

.

Năm 2022, Nguyễn yêu cầu Lutz hối lộ 90.000 USD tiền mặt. Để đổi lấy những khoản hối lộ này, Nguyen đã khiến USPS trả quá nhiều tiền cho Nhà cung cấp-1 để bảo trì và sửa chữa phương tiện, mà Nguyen mô tả là “tăng lương”.

.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Nguyen đã sử dụng thẻ tín dụng USPS để trả cho Nhà cung cấp-1 khoảng 1,1 triệu USD, trong đó khoảng 260.000 USD dành cho công việc bảo trì và sửa chữa hợp pháp. USPS lỗ khoảng 843.271,32 USD thông qua kế hoạch này.

.

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, Nguyễn đã thú nhận tội về một tội lừa đảo qua đường dây dịch vụ trung thực liên quan đến âm mưu này và cũng thừa nhận rằng anh ta đã biển thủ hơn 80.000 đô la từ USPS bằng cách sử dụng thẻ tín dụng USPS của mình để thuê xe cho mục đích cá nhân của bản thân và những người khác. Và rằng anh ta đã phê duyệt hơn 8.000 đô la trong các yêu cầu hoàn trả chi phí đi lại gian lận cho một đồng nghiệp. Nguyễn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 đô la và cư trú tại Massachusetts trong khi chờ tuyên án.

.

⚪ ---- Australia. Một kẻ bị cáo buộc là kẻ lừa đảo hàng loạt đã lừa gạt hàng chục người dân Queensland số tiền 450.000 đô la đã bị truy tố. Thợ thủ công Hồng Thanh Đặng Trần, 44 tuổi, bị cáo buộc tội nhận số tiền khổng lồ từ 35 nạn nhân và rời công ty trước khi công việc hoàn thành.

.

Đặng Trần hầu tòa sơ thẩm Richlands sau khi bị cáo buộc 35 tội lừa đảo. Tran hiện đang bị giam giữ và cũng đang phải đối mặt với tội danh trộm cắp danh tính. Tran cũng bị cáo buộc thuê dụng cụ từ Bunnings và không bao giờ trả lại. Hong Thanh Dang Tran, 44 tuổi, bị buộc tội lấy 450.000 USD từ 35 nạn nhân.

.

Sadiq Akbar tìm thấy Đặng Trần trên Facebook Marketplace và thuê anh thực hiện một cuộc cải tạo lớn cho ngôi nhà Kuraby của anh ở Brisbane. Sau khi Akbar chuyển 22.500 đô la, nhà thầu Tran liền “biến mất” và Akbar phải thuê một nhà thầu khác để đưa phòng tắm của mình hoạt động trở lại.

.

⚪ ---- TIN VN. Nghệ An: Hơn 300 công nhân may đồng loạt ngừng việc. Theo Báo Nhân Dân. Sáng 23/2, ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đến sáng nay, hơn 300 công nhân may của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sein Together Vinh Vina (đóng tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) vẫn chưa đồng ý vào xưởng làm việc do yêu cầu của họ chưa được giải quyết.

.

⚪ ---- TIN VN. Quảng Ngãi: Tàu hàng va chạm tàu cá, 3 người tử vong và mất tích. Theo Báo Công Luận. Ngày 23/2, ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vừa xảy ra vụ tai nạn giữa tàu cá của ngư dân địa phương với một tàu chở hàng, khiến 3 người tử vong và mất tích. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay (23/2), khi đang trên đường về bờ, cách cảng Sa Kỳ khoảng 5 hải lý thì tàu cá QNg 11126 TS do Nguyễn Đảm (46 tuổi, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ, bất ngờ xảy ra va chạm với tàu chở hàng Trung Thắng 568, do ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Thời điểm này, tàu cá đang có 9 ngư dân, còn tàu Trung Thắng 568 có 12 lao động. Vụ tai nạn làm tàu cá bị chìm, các ngư dân trôi dạt trên biển.

.

⚪ ---- TIN VN. Trọng: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Báo Lao Động. Ngày 23.2.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện - chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Bài phát biểu trích: "...Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Cần lưu ý Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đặt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn; báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là báo cáo chuyên đề, bảo đảm không trùng lặp; nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta..."

.

⚪ ---- HỎI 1: Thành phố hàng đầu Hoa Kỳ về pizza là Denver (CO) và hàng đầu California là: San Francisco, San Jose, Sacramento, Los Angeles, Riverside?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trang web Clever Real Estate đã phân tích một số yếu tố để xác định 50 thành phố có pizza hàng đầu. Philadelphia xếp ở vị trí thứ 4 sau Denver (CO) đứng thứ nhất, Buffalo N.Y. ở vị trí thứ hai và Boston Mass. ở vị trí thứ ba.

.

Các yếu tố mà Clever Real Estate dùng để xếp hạng các thành phố là: Danh tiếng của Pizza dựa trên khảo sát 1.000 người Mỹ; Tỷ lệ tiệm pizza trên 100.000 dân; Niềm đam mê pizza, dựa trên hoạt động tìm kiếm trên internet địa phương cho 34 cụm từ liên quan đến pizza (ví dụ: "pizza gần tôi", "giao pizza", "pizza áp chảo", v.v.); Xếp hạng Yelp trung bình cho các tiệm pizza... và nhiều nữa.

.

Nhóm thành phố pizza hàng đầu trong danh sách là:

1. Denver, CO

2. Buffalo, NY

3. Boston, MA

4. Philadelphia, PA

5. San Diego, CA

6. San Francisco, CA

7. Hartford, CT

8. Washington, DC

9. Detroit, MI

10. Pittsburgh, PA

11. San Jose, CA

12. Phoenix, AZ

13. Sacramento, CA

14. Chicago, IL

15. New York, NY

16. Baltimore, MD

17. Miami, FL

18. Las Vegas, NV

19. St. Louis, MO

20. Orlando, FL

21. Los Angeles, CA

Chi tiết:

https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/craving-pizza-well-youre-in-luck-philly-is-the-4th-best-city-for-pizza-in-the-country-survey-says/3781811/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải ô nhiễm không khí làm tăng bệnh lãng trí?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy những người tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí liên quan đến mật độ khói xe giao thông cao có nhiều khả năng có nhiều mảng amyloid trong não hơn, một tình trạng liên quan đến bệnh Alzheimer.

.

Kết quả cho thấy, người cao tuổi có nhiều mảng amyloid hơn gần gấp đôi nếu trong một năm trước khi qua đời, họ sống ở nơi có nồng độ ô nhiễm hạt cao do giao thông gây ra. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, những người tiếp xúc nhiều hơn trong ba năm trước khi chết có khả năng có mức độ mảng bám cao hơn 87%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/22/air-pollution-Alzheimers-risk/7061708621649/

.

.