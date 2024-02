Tưng bừng Chợ Lớn: Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Tuần Du quận 5, TPSG, Tết Nguyên Tiêu. Lễ có tên là "Cung Nghinh Quan Thánh Đế Quân xuất du" cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hình YouTube.

.

- Các luật sư của Trump xin gia hạn 30 ngày để trả án phạt gian lận kinh doanh trị giá 355 triệu USD

- Thăm dò của Đại học Quinnipiac: Biden lại hơn điểm Trump

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) họp về giữ đa số Cộng Hòa Hạ Viện, giảng đạo về chủ nghĩa dân tộc Ky Tô

- Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis: sẽ chuẩn bị ứng cử Tổng Thống 2028, từ chối làm phó cho Trump

- Sơ bộ Michigan tuần sau: Biden cơ nguy sẽ mất nhiều phiếu vì ủng hộ Israel tàn sát Palestine.

- Lara Trump (con dâu của Donald Trump): nên hoan hỷ dùng tiền quỹ Cộng Hòa RNC chi trả pháp lý cho Trump

- Robert Gates (cựu giám đốc CIA và Bộ trưởng Quốc phòng): quân Nga phá vỡ thế bế tắc, Mỹ cần viện trợ vũ khí khẩn cấpc ho Ukraine

- Tòa buộc Peter Navarro (Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump) trả lại 600 hồ sơ tổng thống mà Navarro chưa nộp

- Tòa xác nhận: Mike Lindell phải trả 5 triệu USD cho chuyên gia an ninh mạng Robert Zeidman vì treo giải chứng minh không có gian lận bầu cử 2020

- Moderna Inc. doanh thu 2,8 tỷ USD trong quý 4, giảm 81%

- Google tạm dừng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini để điều chỉnh

- Mỹ: bắt, truy tố 1 thủy thủ Hải quân Mỹ trú đóng tại về tội gián điệp, nộp tài liệu mật cho 1 chính phủ nước ngoài.

- Quân Houthi ở Yemen bắn hỏa tiễn, cháy 1 tàu hàng ở Vịnh Aden

- Gaza: 29.410 người Palestine bị giết, 69.465 bị thương từ 7/10.

- Israel: bị 3 tay súng nổ súng giữa Jerusalem và Ma'ale Adumim của Bờ Tây đã khiến 1 chết và 8 bị thương. 2 tay súng bị bắn chết, 1 tay súng bị "vô hiệu hóa"

- Israel đã bắn vào một đoàn xe LHQ khi đoàn xe được Israel cho phép vào Gaza giao thực phẩm cho dân thường

- Israel: đã phá hủy một đường hầm dài 1 km

- Tổng thống Brazil và Ngoại trưởng Mỹ đồng thuận về việc lập một nhà nước Palestine độc lập

- Thủ tướng Netanyahu thú nhận đã chống giải pháp 2 nhà nước từ nhiều thập niên: bất kỳ trường hợp nào, quân Israel sẽ vẫn kiểm soát an ninh hoàn toàn lãnh thổi Palestine

- Nga bắt 1 thiếu niên vì đốt văn phòng địa phương của đảng Nước Nga Thống nhất của Putin để “trả thù cho Alexei Navalny”.

- Nhật đã khám xét đồn công an TQ ở hải ngoại để theo dõi các hoạt động của công dân TQ. Nơi này gia hạn giấy phép lái xe TQ

- Chi phí nuôi 1 đứa trẻ cho đến khi 18 tuổi so với GDP/đầu người là khoảng 6,3 lần ở TQ, so với 2,08 lần ở Úc, 2,24 lần ở Pháp, 4,11 lần ở Mỹ và 4,26 lần ở Nhật.

- Biden: sẽ chi hàng tỷ USD để sản xuất cần cẩu chất hàng, đổi cần cẩu do TQ chế tạo vì lo sợ TQ tấn công mạng

- Boeing sa thải người đứng đầu chương trình 737 Max của Boeing

- Giá khí đốt tự nhiên tăng 13%

- Biden: sẽ xóa tổng cộng 1,2 tỷ USD nợ thời sinh viên cho khoảng 153.000 người vay.

- California: Dự luật mới sẽ yêu cầu chủ nhà/chung cư chấp nhận người thuê có thú cưng

- Nam California tăng rủi ro động đât lớn.

- Quận Los Angeles: truy lùng 3 tên đã cướp một người mẹ và đe dọa bắn con trai bà tại 1 tiệm Target

- TIN VN. Chợ Lớn: Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Tuần Du quận 5, TPSG, Tết Nguyên Tiêu.

- HỎI 1: Chỉ còn 10% cư dân Liên Âu tin là Ukraine sẽ đánh bại Nga? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ báo động về trẻ em béo phì? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/2/2024) ⚪ ---- Moderna Inc. tiết lộ hôm thứ Năm rằng tổng doanh thu của họ đạt 2,8 tỷ USD trong quý 4 năm tài chính 2023, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 556% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 0,55 USD và thu nhập ròng của công ty là 217 triệu USD, đánh dấu mức giảm 575% so với cùng kỳ năm trước.

.

Trong toàn bộ năm tài chính 2023, tổng doanh thu ở mức 6,8 tỷ USD, giảm 181% so với năm 2022. Hơn nữa, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 4,7 tỷ USD, giảm so với mức thu nhập ròng 8,4 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2022.

.

"Năm 2023 là một năm chuyển tiếp đối với Moderna khi chúng tôi thích nghi với thị trường đặc hữu. Đồng thời, nhóm phát triển của chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể về các bệnh truyền nhiễm, ung thư và bệnh hiếm gặp, trong khi nhóm thương mại của chúng tôi đã tăng thị phần COVID-19 trong Mỹ,” Giám đốc điều hành của công ty Stephane Bancel cho biết. Cổ phiếu của Moderna đã tăng 8,32% trong thời gian giao dịch tiếp thị trước sau khi báo cáo được công bố, được bán với giá 94,88 USD mỗi cổ phiếu.

.

⚪ ---- Google của Alphabet Inc. đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ đang tạm dừng tùy chọn tạo hình ảnh con người trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini trong bối cảnh tranh cãi nảy sinh do chương trình không tạo ra được hình ảnh của người Da trắng khi được yêu cầu. Google đã nhận được một loạt khiếu nại và cáo buộc về việc bị cho là "thiên tả" sau khi người dùng lưu ý những gì được mô tả là mô tả không trung thực về người Da trắng, bao gồm cả những người nổi tiếng, cho thấy họ đa dạng về chủng tộc hơn.

.

Công ty cho biết thông qua Google Communications: "Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề gần đây với tính năng tạo hình ảnh của Gemini. Trong khi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ tạm dừng việc tạo hình ảnh của mọi người và sẽ sớm phát hành lại phiên bản cải tiến."

.

⚪ ---- Hoa Kỳ đã truy tố một thủy thủ Hải quân có trụ sở tại Nhật Bản về tội gián điệp vì bị cáo buộc cung cấp tài liệu mật cho 1 chính phủ nước ngoài. Bryce Pedicini, một sĩ quan kiểm soát hỏa hoạn trên tàu chiến, bị cáo buộc chuyển tài liệu cho một nhân viên của chính phủ nước ngoài ít nhất 7 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, theo bản cáo buộc mà NBC News có được.

.

Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Arlo Abrahamson cho biết trong một tuyên bố rằng Pedecini “bị nghi ngờ xử lý sai các tài liệu và thông tin mật”. Hiện chưa rõ Pedicini bị buộc tội thông đồng với chính phủ nào. Pedicini được bổ nhiệm phụ trách tàu khu trục mang hỏa tiễn hành trình USS Higgins và giao nhiều tài liệu cho một nhân viên của chính phủ nước ngoài liên quan đến “quốc phòng”, theo bản cáo buộc do Hải quân nộp tòa.

.

⚪ ---- Các nguồn tin nói với báo POLITICO, rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) đã có một bài thuyết trình “kinh khủng” tại một cuộc tĩnh tâm của Đảng Cộng hòa ở Miami, Florida vào cuối tuần này và biến thành một “bài giảng đạo” toàn diện. Bài phát biểu của Johnson nhằm tập trung vào triển vọng của Đảng Cộng hòa trong việc giữ cho hơn hai ghế để chiếm đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng thay vào đó, ông bắt đầu than thở sự suy thoái đạo đức ở Hoa Kỳ.

.

Theo hai nguồn tin, DB Johnson đã nói số lượng người đi nhà thờ ngày càng giảm cũng như bản sắc tôn giáo [Cơ Đốc] quốc gia đang bị suy giảm trong bài phát biểu của mình. “Tôi không ở nhà thờ mà lại nghe bài giảng này,” một nguồn tin cho biết, người mô tả bài thuyết trình là “khủng khiếp”. Họ tin rằng Johnson đang cố gắng đoàn kết các thành viên Cộng Hòa. Họ nói: “Bài giảng quá dài nên Johnson không thể làm rõ vấn đề [bầu cử 2024]”.

.

DB Johnson, một người theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Cơ đốc, có thói quen vượt qua ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước. Johnson tận tâm với việc sùng đạo đến mức thậm chí còn thừa nhận rằng nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden là “ý Chúa”. Tuần trước, Johnson ra hiệu rằng ông có kế hoạch hủy bỏ gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD của Thượng viện, trong đó có khoản viện trợ cho Ukraine.

.

⚪ ---- Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis dường như đã lịch sự từ chối khả năng trở thành bạn đồng hành tranh cử của Donald Trump, nhấn mạnh đoạn ghi âm mà New York Post thu được rằng DeSantis đang tập trung vào các dự án kinh doanh khác, bao gồm cả một cuộc tranh cử khác vào Bạch Ốc vào năm 2028.

.

Cũng trong đoạn ghi âm đó, là một phần trong thông điệp “cảm ơn” mà DeSantis gửi tới các đại biểu Đảng Cộng hòa mà ông tuyển dụng, thống đốc đã đi sâu hơn về người mà ông tin rằng sẽ là người đồng tranh cử và phó tổng thống tuyệt vời, đồng thời nói rằng Trump nên tránh xa chính trị bản sắc (identity). DeSantis cho biết: “Tôi nghĩ bạn chỉ nên tập trung vào việc bạn nghĩ ai là người phù hợp nhất cho công việc."

.

Đoạn ghi âm này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Trump xác nhận rằng DeSantis, người mà Trump không ngừng chế nhạo trong nhiều tháng khi vẫn đang tranh giành đề cử của Đảng Cộng hòa, nằm trong “danh sách rút gọn” các ứng cử viên Phó Chủ tịch tiềm năng của ông. Những người khác trong danh sách bao gồm Tulsi Gabbard, Tim Scott (R-SC), Dân biểu Byron Donalds (R-FL), Vivek Ramaswamy và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem.

.

⚪ ---- Các luật sư của cựu Tổng thống Trump đã xin gia hạn 30 ngày hôm thứ Tư trong khung thời gian để trả bản án gian lận kinh doanh trị giá 355 triệu USD chống lại Trump tuần trước. Họ nói rằng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) đang “vội vàng một cách không chính đáng” để thi hành phán quyết, “đặc biệt là do tầm quan trọng của Phán quyết”.

.

Trump sẽ có một tháng để chuẩn bị kinh phí trả phán quyết sau khi phán quyết được thi hành. Yêu cầu hôm thứ Tư sẽ trì hoãn việc thi hành bản án trong 30 ngày. Bộ trưởng James trước đó đã đe dọa sẽ tịch thu một số tài sản của Trump nếu Trump không thể nộp tiền.

.

Phán quyết trị giá 355 triệu đô la và 100 triệu đô la tiền lãi bổ sung được đưa ra hôm thứ Sáu là hình phạt tài chính lớn nhất đối với Trump và các công ty của Trump trong các vụ kiện pháp lý khác nhau của Trump. Các chuyên gia suy đoán rằng mức phạt nặng có thể buộc Trump phải bán một số trong đế chế bất động sản của mình.

.

⚪ ---- Biden lại hơn điểm Trump. Tổng thống Biden đang giữ vững vị trí dẫn đầu trước cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, trong cuộc thăm dò mới trước cuộc tái đấu tiềm năng vào tháng 11. Trong cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư, 49% cử tri đã đăng ký cho biết họ ủng hộ Biden, so với 45% chọn Trump.

.

Khoảng cách dẫn đầu của Biden hẹp hơn một chút so với 50% mà ông nhận được trong cuộc thăm dò tương tự vào tháng 1, khi Trump nhận được 44%. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Biden lại chặt chẽ hơn trong số những người độc lập - một nhóm quan trọng vào năm 2024 - theo cuộc khảo sát. Khoảng 44% người độc lập trả lời cuộc khảo sát cho biết họ ủng hộ Biden, so với 42% cho biết họ sẽ ủng hộ Trump.

.

Cuộc khảo sát cho thấy trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, 93% cho biết họ ủng hộ Biden, so với 91% đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ Trump. Khi đối thủ giả định bao gồm các ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. và Cornel West, cũng như ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein, Biden dẫn đầu với 38% so với 37% của Trump.

.

⚪ ---- Biden cơ nguy sẽ mất nhiều phiếu. Chính quyền Biden đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng sau khi Mỹ phủ quyết một nghị quyết khác của Liên hợp quốc kêu gọi Israel thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Sự gia tăng chỉ trích từ những người cấp tiến và đảng Dân chủ nói chung vì phản ứng của Biden đối với cuộc chiến là mối nguy hiểm thực sự đối với tổng thống, người có lập trường ủng hộ Israel có thể khiến Biden mất phiếu vào năm 2024 tại các tiểu bang quan trọng như Michigan, nơi các tổ chức cơ sở đang kêu gọi cử tri “Hãy bỏ rơi Biden.”

.

Với cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Michigan chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, những tiếng nói kêu gọi Biden ủng hộ việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc giao tranh ở Gaza ngày càng lớn hơn, cho thấy tổng thống cho đến nay vẫn chưa có con đường chính trị nào giành chiến thắng trong tình hình này.

.

Số phiếu sắp tới của Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba 27/2/2024 tại thị trấn Dearborn, Michigan, khu vực Detroit, nơi người Mỹ gốc Ả Rập chiếm phần lớn dân số, sẽ cho thấy cảm giác bị phản bội sâu sắc như thế nào trong cộng đồng. Thị trưởng Dearborn Abdullah Hammoud (D) cho biết trong tuần này rằng những người Mỹ gốc Ả Rập đã bỏ phiếu cho Biden hồi năm 2020 hiện đang bị bọ mặc.

.

Thị trưởng Hammoud viết trong một bài xã luận: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là ông Biden sẽ không được nhớ đến với tư cách là tổng thống đã cứu nền dân chủ Mỹ vào năm 2020 mà là tổng thống đã hy sinh nó vì Benjamin Netanyahu vào năm 2024,” ám chỉ Biden làm việc cho thủ tướng Israel.

.

⚪ ---- Con dâu của Donald Trump và sự lựa chọn cẩn thận để giúp lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC cho biết bà nghĩ rằng các cử tri Cộng hòa sẽ hoan hỷ ủng hộ việc tiền RNC sẽ chi trả các khoản phí pháp lý ngày càng tăng cao của cựu tổng thống. Lara Trump hôm thứ Tư cho biết khi vận động tranh cử cho bố chồng trước cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina rằng cô không quen với các quy định của RNC về việc trả phí pháp lý cho Donald Trump trong vô số vụ án hình sự và dân sự.

.

Nhưng cô nói rằng cô nghĩ ý tưởng dùng tiền RNC xài cho chi phí pháp l1y của Trump sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các cử tri Đảng Cộng hòa, những người coi các vụ kiện pháp lý của ông ấy là sự đàn áp chính trị. Ngoài hàng triệu USD chi cho luật sư, khoản nợ pháp lý của Trump hiện lên tới nửa tỷ USD.

Trump, mặc dù là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, nhưng vẫn chưa trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Điều đó không ngăn cản Trump vào tuần trước công khai kêu gọi lột chức các nhà lãnh đạo hiện tại của RNC và đề nghị cô Lara Trump nên giữ chức đồng chủ tịch. Ông đề xuất Michael Whatley, chủ tịch hiện tại của Đảng Cộng hòa Bắc Carolina, làm chủ tịch.

.

​.

⚪ ---- Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, Peter Navarro đã bị thẩm phán liên bang ra lệnh trả lại hồ sơ tổng thống mà ông sở hữu. Navarro, người lúc đó là cố vấn thương mại Bạch Ốc của Tổng thống Donald Trump, “tiếp tục sở hữu hồ sơ của Tổng thống chưa được cung cấp cho chủ sở hữu hợp pháp của họ, Hoa Kỳ,” Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly viết hôm thứ Ba.

.

Vụ án này tách biệt với tội khinh thường bản án của Quốc hội của Navarro, nơi Navarro bị kết án 4 tháng tù và bị buộc phải nộp phạt 9.500 USD vì đã thách thức trát đòi hầu tòa của quốc hội để hợp tác với Ủy ban Lựa chọn Hạ viện điều tra vụ tấn công ngày 6/1. Trong ý kiến dài 6 trang liên quan đến hồ sơ của tổng thống, Kollar-Kotelly yêu cầu Navarro "chỉ ra lý do tại sao Navarro không nên coi thường phán quyết của Tòa án" sau khi Navarro bất chấp lệnh trả lại hồ sơ của bà.

.

Kollar-Kotelly viết: “Bị cáo được lệnh HIỂN THỊ NGUYÊN NHÂN tại sao bị cáo không nên coi thường phán quyết của Tòa án, vào hoặc trước ngày 21 tháng 3 năm 2024”. Navarro cũng có thời hạn đến ngày 20 tháng 3 để "xử lý lại" các hồ sơ còn lại mà Navarro sở hữu, mà hồ sơ cho biết lên tới khoảng 600 hồ sơ.

.

Đầu tháng này, một thẩm phán đã từ chối yêu cầu của Navarro được ở ngoài nhà tù trong khi Navarro kháng cáo sự coi thường bản án của Quốc hội. Bộ Cải Huấn vẫn chưa ấn định ngày Navarro phải trình diện vào tù.

.

⚪ ---- Một tòa án liên bang đã xác nhận phán quyết trị giá 5 triệu USD đối với Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell. Lệnh dài 12 trang được công bố hôm thứ Tư, Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ John Tunheim đã giữ y phán quyết cho rằng Lindell phải trả 5 triệu đô la cho chuyên gia an ninh mạng Robert Zeidman, người đã tham dự trong một cuộc thi để chứng minh qua toán học rằng Lindell không thu được bằng chứng gian lận nào từ cuộc bầu cử năm 2020. .

.

Trước đó Lindell tuyên bố sẽ trao giải thưởng cho bất kỳ ai chứng minh thành công điều đó - và Zeidman đã làm như vậy. Lindell đã đưa ra bằng chứng [sai] cho thấy đảng Dân chủ đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để chống lại Donald Trump. Năm 2023, hội đồng trọng tài đã yêu cầu Lindell trả cho Zeidman 5 triệu USD. Zeidman yêu cầu tòa án liên bang xác nhận quyết định này, trong khi Lindell yêu cầu hủy bỏ quyết định này.

.

Thẩm phán Tunheim giải thích trong lệnh hôm thứ Tư: “Việc xem xét phán quyết trọng tài của tòa án rất hạn chế. Trường hợp các bên đồng ý phân xử bằng trọng tài, tòa án không thể thay thế quyết định tư pháp cho quyết định của trọng tài. Tòa án không có quyền xem xét kết quả của phán quyết trọng tài chỉ vì một bên cho rằng phán quyết đó là không chính xác. Việc xét xử lại các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Tòa án."

.

Thẩm phán Tunheim kết luận bằng việc xác nhận quyết định của trọng tài: “Trách nhiệm của Tòa án trong việc xem xét phán quyết của trọng tài không phải là đánh giá lại giá trị mà là đảm bảo rằng hội đồng xét xử đã hành động phù hợp. Cơ sở duy nhất của Lindell LLC cho hành động của Tòa án là hội đồng đã hành động ngoài phạm vi thẩm quyền của mình trong việc ban hành phán quyết. Mặc dù Tòa án có thể đạt được kết quả khác dựa trên đánh giá độc lập ban đầu về thông tin, nhưng Tòa án không xác định được bằng chứng cho thấy hội đồng đã vượt quá thẩm quyền của mình. Theo đánh giá hẹp của Tòa án, Tòa án sẽ xác nhận phán quyết của trọng tài."

.

Zeidman đã nói rằng anh ấy thực sự không mong đợi Lindell, một người say mê Trump, trả tiền. Zeidman nói hồi tháng 12/2023: “Nói chung tôi là một người bi quan. Tôi không nghĩ mình sẽ nhìn thấy điều đó. Tôi thực sự nghĩ Lindell sẽ phá sản vì tất cả các vụ kiện tụng và tất cả các khoản chi tiêu của Lindell cho những trường hợp kiện thua gian lận bầu cử bất hợp pháp này. Vì vậy, tôi nghĩ Lindell sẽ trì hoãn mọi việc cho đến khi hết tiền, và có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy gì cả."

.

⚪ ---- Robert Gates, cựu giám đốc CIA và Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết hôm thứ Tư, sau nỗ lực thành công của Moscow nhằm chiếm thành phố tiền tuyến Avdiivka, quân đNga đã phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến Ukraine. Gates nói với David Ignatius của The Washington Post trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến: “Nó không còn là bế tắc nữa. Nga đã lấy lại được động lực. Tất cả những gì tôi đang đọc là quân Nga đang tấn công dọc theo mặt trận dài 600 dặm.”

.

Ông lưu ý rằng Nga đã phải chịu những tổn thất đáng kinh ngạc trong cuộc chiến, nhưng với việc Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu pháo binh do viện trợ của Mỹ ngày càng suy giảm, “người Nga đang cảm thấy rằng tình thế đã thay đổi. Họ ngày càng có nhiều nguồn cung cấp hơn – tôi đã đọc được rằng cứ mỗi quả đạn pháo do lực lượng Ukraine bắn, thì người Nga bắn tới 10 quả”.

.

Nga hôm thứ Hai thông báo rằng lực lượng của họ đã hoàn tất việc chiếm giữ thành phố Avdiivka quan trọng của Ukraine sau khi giành toàn quyền kiểm soát nhà máy than cốc lớn của thành phố. Chiến dịch tốn kém này đánh dấu thắng lợi lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng và là thắng lợi lớn nhất kể từ khi chiếm Bakhmut gần đó vào mùa xuân năm ngoái.

.

Tổng thống Biden đổ lỗi trực tiếp cho các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về những tổn thất trên chiến trường Ukraine, những người đã từ chối viện trợ bổ sung cho Kyiv mà không có cải cách lớn về nhập cư. Gates lưu ý rằng các đồng minh châu Âu trong NATO, “những người mà chúng ta thường xuyên chỉ trích”, đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nhưng lại thiếu khả năng gửi vũ khí ngay lập tức.

.

Ông ước tính, các mốc thời gian sản xuất sẽ chứng kiến sự hỗ trợ của NATO đến chiến trường vào năm 2025. Hiện tại, ông nói, “huyết mạch quân sự thực sự duy nhất đến từ Hoa Kỳ. Và như tất cả chúng ta đều biết, có nghĩa là chúng ta sẽ tạm dừng ngay bây giờ. Quốc hội Mỹ sẽ tranh luận trong một năm hoặc hơn về việc có nên gửi xe tăng cho Ukraine hay không và sau một năm, Mỹ sẽ gửi xe tăng. Lẽ ra, các vũ khí này có thể đã đến sớm hơn một năm rưỡi và sự chậm trễ của chúng đã hạn chế khả năng của Ukraine."

.

⚪ ---- Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn bị nghi ngờ của phiến quân Houthi ở Yemen đã khiến một con tàu bốc cháy ở Vịnh Aden hôm thứ Năm, trong khi Israel ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Houthi gần thành phố cảng Eilat. Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh(UK Maritime Trade Operations) của quân đội Anh cho biết cuộc tấn công hôm thứ Năm ở Vịnh Aden đã cho thấy 2 hỏa tiễn được bắn ra.

.

Anh cho biết con tàu giấu tên đã bốc cháy mà không nêu rõ chi tiết. Dữ liệu theo dõi tàu được AP phân tích xác định con tàu bốc cháy là tàu chở hàng treo cờ Palau có tên Islander. Tàu xuất phát từ Thái Lan để đến Ai Cập và trước đó đã gửi đi thông điệp có nội dung "Thủy thủ đoàn SYRIA TRÊN TÀU" để có khả năng tránh bị lực lượng Houthi nhắm tới. Công ty an ninh tư nhân Ambrey cho biết vụ hỏa tiễn tấn công đã dẫn đến "cháy nổ trên tàu và lực lượng quân sự của liên minh đang ứng phó với vụ này".

Người Houthis đã không ngay lập tức tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công nào. Họ thường thừa nhận các cuộc tấn công mà họ tiến hành vài giờ sau đó. Bất chấp các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã kéo dài một tháng, phiến quân Houthi vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công đáng kể. Họ nói họ sẽ ngưng tấn công khi quân Israel ngưng tấn công dân Palestine ở Gaza. Tuần này, họ đã làm hư hại nghiêm trọng một con tàu ở eo biển quan trọng và bắn rơi một phi cơ không người lái của Mỹ trị giá hàng chục triệu USD.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 29.410 người. Bộ cho biết con số này tăng lên sau khi 97 thường dân bị giết trong 24 giờ qua trong bối cảnh 9 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 132 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ đầu chiến tranh đã tăng lên 69.465.Hôm thứ Tư, Anh và Jordan đã cùng nhau thả hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza trong khi Israel xác nhận việc phá hủy một đường hầm dài một km được các quan chức cấp cao của Hamas dưới quyền Khan Yunis, một thành phố ở phía nam Dải Gaza sử dụng.⚪ ---- Chính quyền Israel hôm thứ Năm cho biết, một "cuộc tấn công khủng bố" bằng súng trên đường cao tốc Route 1 giữa Jerusalem và Ma'ale Adumim của Bờ Tây đã khiến một người chết và 8 người bị thương. Theo dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom, 2 trong tổng số 8 người bị thương hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng, 2 người nữa ở tình trạng vừa phải và 3 người nữa đang được điều trị chứng lo âu cấp tính.Vụ này liên quan đến "ba kẻ khủng bố" đã nổ súng bằng "vũ khí tự động" vào các xe đang bị kẹt xe. Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường đã bắn chết hai người, trong khi người thứ ba bị "vô hiệu hóa" sau khi cố gắng bỏ trốn. Những kẻ tấn công đến từ khu vực Bethlehem, được trang bị súng trường tấn công, súng tiểu liên tạm thời và một quả lựu đạn.⚪ ---- Israel đã bắn vào một đoàn xe của Liên hợp quốc khi đoàn xe này cố gắng tiến vào Gaza trong tháng này bất chấp các quan chức quân sự Israel xác nhận đoàn xe được phép giao thực phẩm cho dân thường, CNN đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các email và tài liệu của LHQ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày 5 tháng 2, khi một đoàn xe cố gắng chuyển bột mì rất cần thiết đến phía bắc Dải Gaza, nơi những người Palestine phải di dời đang đứng trước nạn đói.CNN đưa tin rằng cuộc tấn công của Hải quân Israel đã phá hủy bột mì trên một số xe tải và các xe tải khác bị cấm vào Gaza mặc dù cơ quan Liên hợp quốc giao lúa mì, UNRWA, được cho là đã có xác nhận bằng văn bản từ COGAT, cơ quan giám sát Gaza của Israel, rằng họ được phép tiến vào khu vực bị bao vây. Juliette Touma, người phát ngôn của UNRWA, nói với CNN rằng các tài xế của họ đã sử dụng chính xác lộ trình và thời gian mà họ đã sắp xếp trước với Israel.Bà nói: “Chúng tôi chia sẻ với quân đội Israel tọa độ của các đoàn xe và lộ trình của đoàn xe đó. Chỉ khi quân đội Israel đồng ý, bật đèn xanh cho chúng tôi, UNRWA mới hành động. Chúng tôi không thể di chuyển nếu không có sự phối hợp đó.” Không ai bị thương trong cuộc tấn công ngày 5 tháng 2, điều mà Israel chưa bình luận, nhưng Touma cho biết các nhân viên cứu trợ Gaza đang ngày càng làm việc dưới hỏa lực.​.⚪ ---- Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết ngay cả trong trường hợp giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine. Trong bất kỳ trường hợp nào, dù có hay không có khu định cư lâu dài, Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn đối với tất cả các khu vực phía tây sông Jordan, bao gồm Bờ Tây và Dải Gaza, ông Netanyahu nói trong một thông điệp video.Hoa Kỳ, đồng minh quan trọng nhất của Israel, ngày càng kêu gọi giải pháp hai nhà nước nhằm dự đoán sự tồn tại hòa bình của Israel và một nhà nước Palestine, dựa trên biên giới của Lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 - Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza. Mỹ cũng đang thúc đẩy giải pháp hai nhà nước như một phương tiện để chấm dứt cả cuộc chiến ở Gaza hiện tại và cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên ở Trung Đông. Netanyahu nhìn nhận trên video rằng ông đã chống giải pháp hai nhà nước từ nhiều thập niên.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư cho biết họ đã phá hủy một đường hầm dài 1 km được các quan chức cấp cao của Hamas sử dụng dưới quyền thành phố Khan Yunis. IDF cho biết quân Yahalom của họ chịu trách nhiệm về chiến dịch cũng dẫn đến việc tìm kiếm và "loại bỏ những kẻ khủng bố" bên trong đường hầm "bằng các phương tiện đặc biệt và cận chiến". Theo IDF, lối đi ngầm này rất cần thiết cho Hamas làm nơi ẩn náu và quản lý các chiến lược chiến đấu.⚪ ---- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đồng thuận về tầm quan trọng của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong cuộc gặp hôm thứ Tư. Họp kéo dài một giờ, tổng thống Brazil tái khẳng định mong muốn hòa bình và chấm dứt xung đột ở cả Ukraine và Dải Gaza, theo chính phủ Brazil tiết lộ trong tuyên bố.Chuyến thăm của Blinken tới Brasilia diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro dưới sự chủ trì của Brazil. Trong khi đó, Tổng thống Brazil gần đây đã bị các quan chức Israel chỉ trích vì nhận xét của ông so sánh hành động của Israel chống lại Hamas với lò thiêu Holocaust.⚪ ---- Nga cho biết một thiếu niên đã bị bắt vì đốt văn phòng địa phương của đảng Nước Nga Thống nhất của Vladimir Putin để “trả thù cho Alexei Navalny”. Theo Baza, kênh Telegram có liên kết với các cơ quan an ninh Nga, vụ đốt xảy ra vào tối 16/2, chỉ vài giờ sau khi cái chết của Navalny được công bố.Một đoạn video dài nửa phút, được cho là đã lan truyền trên các kênh Telegram ẩn danh, cho thấy một nhân vật ném một ly bom xăng cocktail Molotov vào văn phòng ở khu vực Moscow khi anh hét lên, bằng giọng đã được thay đổi kỹ thuật số, “Tự do cho nước Nga” và “Đó là sự lựa chọn của tôi.”Ngọn lửa được cho là đã nhanh chóng được dập tắt và có vẻ như nó đã được khống chế trên mái của lối vào tòa nhà. United Russia cho biết họ coi vụ đốt phá là một "hành động khủng bố" và người châm lửa nói rõ ràng rằng anh ta hành động để đáp trả cái chết của Navalny. Cậu thiếu niên cho đến nay chỉ bị buộc tội “côn đồ”.⚪ ---- Cảnh sát Tokyo đã khám xét hồi tháng 5/2023 tại địa điểm mà một nhóm nhân quyền tập trung vào châu Á mô tả là đồn công an hải ngoại của Trung Quốc được sử dụng để theo dõi các hoạt động của công dân TQ, theo các nguồn điều tra tiết lộ hôm thứ Tư 21/2/2024.Cuộc điều tra tổ chức này, cho thấy đồn công an hải ngoại TQ được thành lập vào năm 2018 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cá nhân và doanh nghiệp Hoa kiều ở nước ngoài, được Cảnh sát Tokyo tiến hành trong một vụ án liên quan đến hai cựu quan chức cấp cao của tổ chức này với hành vi lừa đảo liên quan đến dịch bệnh Covid-19.Sự hiện diện của các đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Nhật Bản, đã được nhấn mạnh trong một báo cáo do Safeguard Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha công bố vào năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận sự tồn tại của những căn cứ như vậy.Vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát trái phép như vậy ở New York cho chính phủ Trung Quốc. Theo các nguồn tin, cuộc khám xét vào tháng 5 năm ngoái tại một tòa nhà ở quận Akihabara của Tokyo cho thấy đồn công an TQ hải ngoại này đã xử lý các thủ tục gia hạn giấy phép lái xe Trung Quốc cho cư dân Trung Quốc tại Nhật Bản. Họ cho biết thực thể này đã rời khỏi tòa nhà sau cuộc tìm kiếm.Theo Sở Cảnh sát Thủ đô, hai người được chuyển đến các công tố viên đều có quốc tịch Trung Quốc – một nữ điều hành kinh doanh 44 tuổi đến từ Phường Sumida của Tokyo và một nữ giám đốc điều hành công ty 59 tuổi đến từ Warabi, tỉnh Saitama.⚪ ---- Trung Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ, so với GDP bình quân đầu người, theo một tổ chức tư vấn nổi tiếng của Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư khi đưa ra chi tiết về thời gian và chi phí cơ hội đối với những phụ nữ chọn sinh con ở TQ. Một báo cáo của Bắc Kinh cho biết chi phí nuôi một đứa trẻ cho đến khi chúng 18 tuổi so với GDP bình quân đầu người là khoảng 6,3 lần ở Trung Quốc so với 2,08 lần ở Australia, 2,24 lần ở Pháp, 4,11 lần ở Mỹ và 4,26 lần ở Nhật Bản.Việc nuôi dạy con cũng làm giảm số giờ làm việc được trả lương và mức lương của phụ nữ, trong khi sinh kế của nam giới hầu như không thay đổi. Báo cáo được đưa ra sau khi dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023 với số ca sinh mới giảm xuống còn khoảng một nửa so với năm 2016. Báo cáo cho biết phụ nữ thường bị giảm 2.106 giờ làm việc khi chăm sóc trẻ em từ 0-4 tuổi và phải đối mặt với mức lương bị mất ước tính là 63.000 nhân dân tệ (8.700 USD) trong giai đoạn này, sử dụng thước đo lương mỗi giờ là 30 nhân dân tệ/giờ.⚪ ---- Chính quyền Biden công bố hôm thứ Tư rằng Mỹ sẽ chi hàng tỷ USD để sản xuất cần cẩu chở hàng trong nước và đổi chúng lấy cần cẩu do Trung Quốc chế tạo hiện đang có mặt tại nhiều cảng của Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, đây sẽ là lần đầu tiên cần cẩu chở hàng khổng lồ được sản xuất trong nước sau 30 năm, trong đó lưu ý rằng một công ty con ở Mỹ của công ty Mitsui của Nhật Bản sẽ sản xuất chúng.Quyết định này tuân theo một mệnh lệnh hành pháp được Tổng thống Biden ký hôm thứ Tư nhằm tăng cường an ninh mạng hàng hải, với hơn 20 tỷ USD được dành để thực hiện việc này trong khoảng thời gian 5 năm. Các công ty khai thác cảng sẽ phải tuân thủ một bộ quy định an ninh mạng mới mà AP cho là “không khác gì các quy định an toàn được tiêu chuẩn hóa nhằm ngăn ngừa thương tích hoặc thiệt hại cho con người và cơ sở hạ tầng”.Như Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Anne Neuberger đã nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo có những yêu cầu tương tự đối với mạng Internet, khi một cuộc tấn công mạng có thể gây ra nhiều thiệt hại nếu không muốn nói là nhiều hơn một cơn bão hoặc một mối đe dọa vật lý khác”. Khoảng 80% cần cẩu khổng lồ dùng để nâng và di chuyển hàng hóa ra khỏi tàu và lên bến cảng Mỹ là do Trung Quốc sản xuất và điều khiển từ xa. Các cảng của Mỹ tuyển dụng hơn 30 triệu người và đổ 5,4 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế.⚪ ---- Công ty Boeing hôm thứ Tư đã thông báo rằng người đứng đầu chương trình 737 Max của Boeing, Ed Clark, sẽ rời công ty ngay lập tức khi công ty bị giám sát chặt chẽ sau khi phích cắm thân máy bay của một trong những chiếc máy bay 737 Max 9 do Alaska Airlines vận hành bị nổ. Clark, người giám sát quá trình sản xuất 737 Max tại nhà máy Renton, sẽ được thay thế bởi Katherine Ringgold, phó chủ tịch hiện tại của Boeing Delivery Operations.Những thay đổi về quản lý được đưa ra trong nỗ lực của công ty để chứng minh rằng họ chịu trách nhiệm về sự kiện bất trắc tháng 1, vì gần đây Boeing đã thông báo rằng họ đang sửa đổi quy trình kiểm soát chất lượng của mình.⚪ ---- Giá khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ đã tăng 13% vào thứ Năm do lo ngại về nguồn cung dường như tiếp tục gia tăng sau khi nhà sản xuất năng lượng của Mỹ, Chesapeake Energy Corporation, quyết định hạ triển vọng sản xuất khí đốt trong năm nay khoảng 20%. Vào lúc 1:16 chiều theo giờ Miền Đông, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ cho các hợp đồng tháng 3 đã tăng 13,01% để bán ở mức 1,7800 USD trên một triệu đơn vị nhiệt của Anh.⚪ ---- Chính quyền Biden hôm thứ Tư thông báo rằng họ sẽ xóa tổng cộng 1,2 tỷ USD nợ thời sinh viên cho khoảng 153.000 người vay. Khoản cứu trợ này đến từ kế hoạch trả nợ Tiết kiệm cho nền giáo dục có giá trị (SAVE: Saving on a Valuable Education), kế hoạch này đã thực hiện những thay đổi đối với kế hoạch trả nợ theo thu nhập sau khi có quyết định của Tòa án Tối cao hủy bỏ kế hoạch xóa nợ cho sinh viên đầy tham vọng hơn của Tổng thống Biden.Đợt xóa nợ đầu tiên thông qua kế hoạch SAVE đã được lên kế hoạch vào tháng 7, nhưng Bộ Giáo dục đã xác định những người vay đủ điều kiện sớm hơn. Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona cho biết trong cuộc gọi hôm thứ Ba với các phóng viên: “Kế hoạch này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp càng nhiều cứu trợ càng tốt cho càng nhiều người vay càng tốt, càng nhanh càng tốt.”Theo kế hoạch SAVE, những người vay dưới 12.000 USD có thể được xóa nợ sau 10 năm thanh toán. Bộ Giáo dục sẽ liên hệ trực tiếp vào tuần tới với những người đi vay đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng hiện chưa ghi danh tham gia chương trình SAVE.Tòa án Tối cao vào tháng 6 năm ngoái đã bác bỏ đề xuất ban đầu của Biden về việc hủy bỏ khoản vay 10.000 USD dành cho sinh viên dành cho những người đi vay có thu nhập thấp và trung bình. Tuần trước, chính quyền đã thông báo rằng họ sẽ tìm cách xóa nợ sinh viên cho những người đang gặp “khó khăn”.⚪ ---- California: Dự luật mới của California sẽ yêu cầu chủ nhà phải chấp nhận thú nuôi. Dự luật, chính thức được gọi là AB 2216, được giới thiệu bởi Dân Biểu Matt Haney (D-San Francisco) và được coi là đạo luật đầu tiên thuộc loại này trong cả nước. Dự luật này nhằm mục đích “cấm chủ nhà hỏi về thú cưng trong đơn xin thuê, cấm các khoản phí bổ sung hàng tháng đối với chủ sở hữu thú cưng, còn được gọi là ‘tiền thuê thú cưng’ và hạn chế tiền đặt cọc cho thú cưng,” KQED đưa tin.Dự luật sẽ giải quyết vấn đề mà Haney nhận thấy: tình trạng quá nhiều người thuê nhà/chung cư mang theo thú cưng và ít chủ chung cư chịu nhận thú cưng. Haney cho biết nhân viên của ông đã phân tích danh sách căn hộ Zillow và thấy rằng nhiều đơn vị cho thuê không cho phép người thuê nuôi chó và mèo ở mọi kích cỡ. Cụ thể, chỉ có 26% danh sách căn hộ ở Los Angeles, 20% ở San Francisco và 18% ở Sacramento chấp nhận những thú cưng nuôi như vậy.Tuy nhiên, các cuộc khảo sát khác cho thấy 2/3 hộ gia đình sở hữu thú cưng nuôi trên toàn quốc và 72% người thuê nhà nói rằng việc tìm nhà ở thân thiện với thú cưng là rất khó. Theo Allbee, Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ là nhà tài trợ cho dự luật vì họ nói rằng các căn hộ không chấp nhận người thuê mang theo thú cưng là một trong những lý do chính khiến thú cưng bị bỏ rơi tại các nơi trú ẩn.Trong khi một số người ủng hộ dự luật thì những người khác như Hiệp hội Chủ sở hữu Tài sản Địa ốc Berkeley (Berkeley Property Owners Association) lại phản đối. Krista Gulbransen, giám đốc điều hành của Hiệp hội chủ sở hữu tài sản Berkeley, nói với KQED rằng rủi ro là yếu tố thúc đẩy sự phản đối của cô. “Thú cưng có khả năng làm hỏng tài sản và việc hạn chế quyền tự quyết của chủ sở hữu trong việc chấp nhận rủi ro gia tăng đó đồng thời tước bỏ biện pháp bảo vệ tiền gửi đặt cọc dành cho thú cưng sẽ khiến chúng rơi vào tình thế tồi tệ.”⚪ ---- Nam California tăng rủi ro động đât lớn. Một số trận động đất có cường độ 4,0 hoặc lớn hơn đã làm rung chuyển miền Nam California trong tuần qua - và có khả năng sẽ xảy ra nhiều trận động đất khác. Theo Gabrielle Tepp, nhà địa chấn học tại Phòng thí nghiệm địa chấn của Viện Công nghệ California, có một khả năng nhỏ, khoảng 5%, là một trận động đất sẽ kéo theo một trận động đất lớn hơn, với khả năng giảm dần theo thời gian.Nam California đã trải qua cái mà Tepp gọi là “các cụm” hoạt động động đất không chỉ trong tuần qua mà còn kể từ đầu năm. Tepp nói: “Gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trận động đất mạnh cấp 4 kể từ đầu năm 2024 ở Nam California. Đó chỉ là kết quả của tính ngẫu nhiên của các trận động đất. Nếu động đất diễn ra theo một mô hình cụ thể, chúng ta có thể dự đoán được chúng, nhưng chúng ta không thể.”⚪ ---- Quận Los Angeles. Cảnh sát đang truy lùng ba nghi phạm đã cướp một người mẹ và đe dọa bắn con trai bà tại cửa hàng Target ở Palmdale. Theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles, vụ này xảy ra vào ngày 4 tháng 1 tại Target nằm trên đường 47th Street East. Lúc đó, ba nghi phạm bước vào cửa hàng và lấy trộm ví của nạn nhân trước khi hành hung cô và đe dọa bắn con trai cô. Bộ ba sau đó chạy ra khỏi cửa hàng và bỏ trốn trên một chiếc xe hơi chạy trốn, được mô tả là chiếc sedan Dodge Dart màu xám.Video giám sát bên trong Target cho thấy các nghi phạm chạy ra khỏi cửa thoát hiểm trong khi một phụ nữ đuổi theo họ. Một nghi phạm được nhìn thấy đã đẩy người phụ nữ xuống đất trong khi những người ngoài cuộc cũng được nhìn thấy đang đuổi theo bọn trộm. Bất cứ ai có thông tin về vụ này hãy gọi cho Thám tử Felix LASD theo số 661-272-2460.

.

⚪ ---- TIN VN. Chợ Lớn: Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Tuần Du quận 5, TPSG, Tết Nguyên Tiêu. Theo Báo Người Lao Động. Sáng 22-2, đông đảo người dân và du khách đã tập trung về Hội Quán Nghĩa An (quận 5, TP HCM) cùng dự lễ diễu hành "Cung Nghinh Quan Thánh Đế Quân xuất du" cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại các tuyến đường quanh khu vực Chợ Lớn để cùng hòa mình vào lễ hội. Đây là dịp để người Hoa tại TP HCM tưởng nhớ cha ông, cầu may mắn, bình an cho gia đình, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa và một năm mới an khang thịnh vượng. Đoàn diễu hành lần lượt đi qua các tuyến đường: Nguyễn Trãi , Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng. Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Ngọc Thạch, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học... Sau đây là hình từ YouTube.

.

⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 10% cư dân Liên Âu tin là Ukraine sẽ đánh bại Nga?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR: European Council on Foreign Relations ), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Berlin, cho biết hôm thứ Tư rằng chỉ 10% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát trên toàn Liên Âu tin rằng Ukraine vẫn có thể đánh bại Nga. Số người được hỏi nhiều gấp đôi - 20% - dự đoán một chiến thắng của Nga.

.

Khoảng 37% người được hỏi tin một giải pháp thương lượng sẽ chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ukraine có thể sẽ mất một phần lãnh thổ của mình. Nga hiện chiếm gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và đã tuyên bố sáp nhập một số vùng là của riêng mình, vi phạm luật pháp quốc tế. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu này chỉ ra rằng, ở mức 41%, chưa đến một nửa số người tham gia khảo sát muốn châu Âu thúc giục Ukraine đàm phán với Nga.

.

Hơn 17.000 người trưởng thành ở 12 quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Ba Lan và Thụy Điển, đã được khảo sát cho cuộc thăm dò vào tháng 1. Ukraine đã tự vệ trước Nga trong gần hai năm và hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường khi sự hỗ trợ của phương Tây bị đình trệ.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/survey-majority-europeans-pessimistic-ukrainian-143441294.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Mỹ báo động về trẻ em béo phì?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các khuyến nghị của Viện Nhi Khoa (AAP: American Academy of Pediatrics) được đưa ra khi tỷ lệ béo phì tiếp tục gia tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 15 triệu trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì và tỷ lệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này đã tăng gấp ba lần trong ba thập niên qua. Béo phì có thể khiến trẻ có nguy cơ cao bị huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường loại 2 và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

.

Tiến sĩ Sheila Magge, giám đốc khoa nội tiết nhi khoa tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc các bệnh liên quan đến béo phì nghiêm trọng hơn ở trẻ em, bao gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

.

Magge cho biết: “Một số tình trạng mà chúng ta hầu như chỉ gặp ở người lớn, chúng ta lại gặp ở trẻ em”. Ông nói thêm rằng điều quan trọng là phải điều trị sớm cho trẻ béo phì vì các tình trạng liên quan, như bệnh tiểu đường Loại 2, có thể tiến triển nhanh hơn ở trẻ em. trẻ em hơn ở người lớn. Hơn nữa, khoảng 80% trẻ em béo phì sẽ trở thành người lớn béo phì.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/more-teens-turning-weight-loss-173327018.html

.

.