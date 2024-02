- Trump quảng cáo sản phẩm gây quỹ 2024: giày thể thao tên Trump giá 400 USD, nước hoa "Victory47" nhãn hiệu Trump giá 99 USD một chai. - Nikki Haley kêu gọi Trump bình luận về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny: tại sao Trump im lặng khi Putin giết đối lập? - Các căn hộ chung cư trong các tòa nhà ở Manhattan mang tên Trump sụt giá thê thảm, trong khi tòa tháp đã xóa tên Trump lại tă

Tưng bừng Lễ rước cộ Bà tại Thành phố mới Bình Dương.

- Trump quảng cáo sản phẩm gây quỹ 2024: giày thể thao tên Trump giá 400 USD, nước hoa "Victory47" nhãn hiệu Trump giá 99 USD một chai.

- Nikki Haley kêu gọi Trump bình luận về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny: tại sao Trump im lặng khi Putin giết đối lập?

- Các căn hộ chung cư trong các tòa nhà ở Manhattan mang tên Trump sụt giá thê thảm, trong khi tòa tháp đã xóa tên Trump lại tăng vọt giá trị

- Dân biểu Eric Swalwell (D-Calif.) trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC: thà là tôi bầu cho người 81 tuổi thay vì kẻ 91 trọng tội hình sự

- Cựu Thống đốc Asa Hutchinson (R-Ark.) kêu gọi Ủy ban Quốc gia Cộng hòa (RNC) hãy cam kết không lấy tiền Cộng Hòa chi trả chi phí pháp lý của Trump

- Trang GoFundMe xuất hiện, giúp tài trợ chi phí pháp lý cho Trump

- Ủy ban Châu Âu sắp phạt Apple 500 triệu euro trong vụ kiện chống độc quyền về nhạc trực tuyến

- Liên Âu kêu gọi Hội nghị An ninh Munich về Israel và Palestine tìm giải pháp chính trị

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Bệnh viện Nasser ở Khan Younis của Gazan tê liệt, 200 bệnh nhân nằm chờ chết

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: sẽ tấn công Rafah ngay cả khi thỏa thuận lệnh ngừng bắn với Hamas

- Nhóm Bảy nước G7: sẵn sàng hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine

- Putin: tình hình ở Ukraine là vấn đề sinh tử đối với dân Nga

- Quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Avdiivka của Ukraine

- Nga: cảnh sát bắt hơn 400 người tới đặt vòng hoa trước các đài tưởng niệm nạn nhân các cuộc thanh trừng thời Liên Xô để tưởng nhớ Navalny chết trong tù

- Nam Hàn báo động lão hóa: ỷ lệ người tìm việc từ 60 tuổi trở lên đã vượt quá 20%.

- Nam Carolina: Trộm chôm 12 chú chó bulldog giống Pháp giá trị khoảng 37.000 USD.

- Colorado: 2 người bị bắn chết trong ký túc xá sinh viên.

- Quận Los Angeles: Cụ bà bị đuổi nhà, xách súng bắn người bị thương, trốn, bị cảnh sát vây, rồi tự sát

- Quậb Los Angeles và Quận Cam: bắt 3 người dính hàng loạt vụ cướp có vũ trang

- California: Khách hàng của hãng bảo hiểm Allstate ở California sẽ phải trả nhiều tiền hơn để bảo hiểm xe

- San Diego: Andy Nguyễn kiện hãng bảo hiểm xe, vì sau khi xe đụng là hãng bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng để trốn bồi thường

TIN VN. Lễ rước cộ Bà tại Thành phố mới Bình Dương

- HỎI 1: Có tới 31% giám đốc tuyển dụng nhân sự không muốn tuyển nhân viên thế hệ Z? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhật thiếu lính, phải cho nam quân nhân tóc dài 2 bên hơn, cho nữ quân nhân tóc dài đừng rủ vai? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CM (VB-18/2/2024) ⚪ ---- Ủy ban Châu Âu sắp phạt Apple Inc. 500 triệu euro trong vụ kiện chống độc quyền liên quan đến phát nhạc trực tuyến, Financial Times (FT) đưa tin hôm Chủ nhật. Theo 5 người quen thuộc với vấn đề này, tổ chức này phát hiện ra rằng Apple đã không thông báo cho người dùng về các lựa chọn ít tốn kém hơn để phát trực tuyến bên ngoài nền tảng App Store của mình. Ủy ban tìm cách xác định xem liệu công ty có tôn trọng các quy tắc cạnh tranh công bằng hay không. Các nguồn tin cho biết thêm, kết luận điều tra và thông báo mức phạt dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng tới.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi đối thủ Donald Trump bình luận về tin tức về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny. Haley gọi Navalny là "anh hùng" và khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt và giết Navalny sau khi ông trở về Nga. Bà Haley nói với các phóng viên trước cuộc biểu tình ở Irmo, Nam Carolina: “Putin đã làm với ông Navalny những gì Putin làm với tất cả các đối thủ của mình, Putin giết họ. Và Trump cần phải trả lời điều đó. Trump có nghĩ Putin đã giết ông Navalny không? Trump có nghĩ Putin đã đúng khi giết ông Navalny không? Và Trump có nghĩ Navalny là một anh hùng không?"

Hôm thứ Bảy, thư ký báo chí của Navalny, Kira Yarmysh, tuyên bố ông Navalny đã bị “sát hại” trong tù và xác nhận mẹ ông Navalny đã được thông báo về cái chết của ông Navalny. Trong khi đó, đồng minh của Navalny, Ivan Zhdanov, cho biết mẹ và luật sư của người quá cố được thông báo rằng ông Navalny qua đời vì "hội chứng đột tử". Trump tổ chức vận động tranh cử ở Nam Carolina trước đó nhưng không đề cập đến Navalny.

⚪ ---- Một ngày sau khi lãnh án phạt 355 triệu USD tại tòa án New York, Trump xuất hiện trong một sự kiện để bán sản phẩm mới mang tên Trump: giày bố thể thao tên Trump giá 400 USD. Trump đã có một điểm dừng chân hết sức bất thường hôm thứ Bảy, để rao bán những đôi giày thể thao mới mang nhãn hiệu Trump tại "Sneaker Con", một buổi tụ tập được tự nhận là "Buổi trình diễn giày thể thao vĩ đại nhất trên trái đất".

Trump đã nhận được những tiếng reo hò và la ó tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia khi Trump giới thiệu thứ mà Trump gọi là đôi giày chính thức đầu tiên của Trump, theo AP. “Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi,” Trump nói với đám đông, theo NBC News. Đôi giày, giày cao cổ lamé vàng với chi tiết cờ Mỹ ở mặt sau, đang được bán với tên gọi "Never Surrender High-Tops" với giá 399 USD trên một trang web mới—GetTrumpSneakers.com—cũng bán nước hoa và nước hoa "Victory47" mang nhãn hiệu Trump, nước hoa với giá 99 USD một chai. Con số 47 là gì? Trump sẽ là tổng thống thứ 47 nếu thắng cử vào tháng 11/2024.

Trang web cho biết nó được điều hành bởi CIC Ventures LLC, một công ty mà Trump đã báo cáo sở hữu trong báo cáo tài chính năm 2023 của ông. Một công ty có tên tương tự, CIC Digital LLC, sở hữu NFT thẻ giao dịch kỹ thuật số của Trump. Trang web tuyên bố liên doanh mới "không mang tính chính trị và không liên quan gì đến bất kỳ ban vận động chính trị nào." (ghi chú: vì nếu liên hệ ban vận động bầu cử, tiền phải báo cáo theo luật bầu cử.)

Đây không phải là dự án kiếm tiền đầu tiên mà Trump công bố kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử thứ ba vào Bạch Ốc vào năm 2022. Năm ngoái, Trump cho biết đã kiếm được từ 100.000 đến 1 triệu USD cho một loạt thẻ giao dịch kỹ thuật số có chân dung Trump, thông qua chỉnh sửa ảnh, trong một loạt hình ảnh giống phim hoạt hình, bao gồm phi hành gia, cao bồi và siêu anh hùng. Sự xuất hiện của Trump để quảng cáo giáy mang tên Trump diễn ra một ngày sau khi Trump được lệnh phải trả hơn 350 triệu USD trong một vụ lừa đảo dân sự.

⚪ ---- Theo phân tích của New York Times, những căn hộ chung cư trong các tòa nhà ở Manhattan mang tên Donald Trump đã mất giá trị, trong khi những tòa tháp xóa tên ông lại chứng kiến trị giá tăng. Nhà kinh tế Stijn Van Nieuwerburgh của Đại học Columbia nói với tờ báo: “Phân tích này xác định rõ ràng rằng chính thương hiệu Trump là nguyên nhân gây ra sự suy giảm giá trị”.

.

Tại Trump Tower, nơi Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần đầu tiên và là nơi người biểu tình thường tới trước tụ tập phản đối, giá trung bình mỗi foot vuông đã giảm 49% kể từ năm 2013, theo một công ty theo dõi bất động sản. Eric Trump chế giễu những thống kê trị giá thương hiệu này, nói rằng: “Dữ liệu có thể bị thao túng để kể bất kỳ câu chuyện nào bạn muốn, nhưng thực tế là các tòa nhà của chúng tôi được bán với giá cao nhất trên mỗi foot vuông so với bất kỳ bất động sản nào trên thế giới”.

Tuy nhiên, tờ NY Times lưu ý rằng thương vụ trị giá 17 triệu USD mà Eric Trump trích dẫn đã được bán với giá thấp hơn một nửa số căn hộ khác ở Manhattan tính theo mét vuông.

⚪ ---- Dân biểu Eric Swalwell (D-Calif.) đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì những rắc rối pháp lý của Trump trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm thứ Bảy. “Tôi sẽ bầu cho người 81 tuổi thay vì người có 91 trọng tội hình sự,” Swalwell nói, đề cập đến tuổi của Tổng thống Biden trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Katie Phang Show” của MSNBC vào thứ Bảy.

“Đó không phải là về hai cá nhân,” Swalwell tiếp tục nói về cuộc bầu cử năm 2024. “Đó là về ý tưởng giữa năng lực và sự hỗn loạn, hay thậm chí lớn hơn là tự do và chủ nghĩa phát xít. Nếu chúng ta thực hiện được những ý tưởng đó và ý nghĩa của chúng trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ chiến thắng.”

Bình luận của DB Swalwell được đưa ra sau khi Trump được lệnh phải trả gần 355 triệu USD tiền phạt trong một vụ lừa đảo dân sự và trong bối cảnh tổng thống Biden phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về tuổi tác và trí nhớ của ông sau báo cáo của Công tố đặc biệt về việc xử lý các tài liệu mật của Biden. Báo cáo lưu ý rằng Biden có vấn đề về trí nhớ và khả năng thu hồi.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Asa Hutchinson (R-Ark.) lập luận rằng lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) nên cam kết không trả phí pháp lý cho cựu Tổng thống Trump. “Không ai nên trở thành lãnh đạo của RNC trừ khi họ cam kết không sử dụng các nguồn lực hạn chế của ủy ban RNC để trả chi phí pháp lý và các phán quyết của Donald Trump,” Hutchinson, người đã ngưng vận động vào Bạch Ốc chống lại Trump hồi tháng trước, viết trên mạng X.

Bình luận của Hutchinson được đưa ra sau khi một thẩm phán ở New York ra lệnh cho Trump phải trả hơn 355 triệu USD vì gian lận thay đổi giá trị tài sản ròng và giá trị tài sản của ông để nhận các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Trump cũng đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 83,3 triệu USD vì bôi nhọ người phụ trách chuyên mục E. Jean Carroll sau khi Trump liên tục phủ nhận việc mình lạm dụng tình dục cô Carroll - ngay cả sau khi bị tòa phát hiện phải chịu trách nhiệm.

Hồ sơ bầu cử liên bang gần đây cho thấy các ủy ban gây quỹ của Trump đã chi gần 30 triệu USD cho phí pháp lý của ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong nửa cuối năm 2023. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đã nêu lên lo ngại rằng Trump sẽ cố gắng sử dụng tiền RNC để tài trợ cho tiền trả cho luật sư, đặc biệt là sau khi Trump tán thành Michael Whatley - người đứng đầu Đảng Cộng hòa Bắc Carolina - và Lara Trump, con dâu của Trump, đứng đầu Ủy ban RNC.

Sự lo lắng của họ diễn ra sau một cuộc phỏng vấn trong tuần này, trong đó Lara Trump cho biết nếu được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch RNC, cô ấy sẽ chi “từng xu” tiền của RNC để giúp bố chồng mình thắng cử.

Vận may của cựu tổng thống mà Trump đã mang lại danh tiếng có thể bị ảnh hưởng nặng nề sau hai phán quyết gần đây. Với các hình phạt tổng hợp, Trump nợ hơn 500 triệu đô la và có thể mất từ 16 đến 19 phần trăm hoặc hơn giá trị tài sản ròng ước tính của mình - nếu Trump có giá trị từ 2,6 đến 3,1 tỷ đô la mà các nhà ước tính cho rằng.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley, người thách thức duy nhất còn lại của Trump trong cuộc đua của Đảng Cộng hòa, cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Kaitlan Collins của CNN, Haley cho biết, sau khi Trump tán thành RNC, Trump sẽ tiếp tục cố gắng moi tiền RNC làm “quỹ bảo vệ pháp lý” của Trump.

⚪ ---- Các bạn nhiệt tình ủng hộ Trump an tâm, bây giờ có chỗ để các bạn góp tiền cứu Trump. Vợ của một nhà đầu tư đã thành lập GoFundMe để giúp tài trợ cho các chi phí pháp lý ngày càng tăng của cựu Tổng thống Trump sau phán quyết hôm thứ Sáu về vụ lừa đảo ở New York.

GoFundMe có mục tiêu là quyền tới 355 triệu USD - số tiền mà Thẩm phán Arthur Engoron yêu cầu Trump phải trả gần như bằng tiền phạt trong một vụ lừa đảo dân sự. Tính đến tối thứ Bảy, GoFundMe đã quyên góp được hơn 185.000 USD với hơn 4.000 người góp tiền tài trợ.

Theo văn phòng Bộ trương Tư pháp New York, kèm theo lãi suất, Trump và doanh nghiệp của ông có thể phải trả hơn 450 triệu USD vì có tính lãi suất. Cuộc gây quỹ trực tuyến được bắt đầu bởi Elena Cardone, vợ của nhà đầu tư Grant Cardone, một doanh nhân và nhà đầu tư.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật rằng tình hình ở Ukraine là vấn đề sinh tử đối với đồng bào của ông. Nói chuyện với nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin nhấn mạnh rằng, không giống như vậy, phương Tây coi cuộc xung đột nói trên là một "sự cải thiện trong vị thế chiến thuật của họ".

Putin, người đổ lỗi cho giới lãnh đạo Ukraine vì đã cho phép phân biệt đối xử với người Nga sống ở nước này, gần đây đã bày tỏ sự hối tiếc rằngNga đã không bắt đầu chiến dịch ở đó sớm hơn vì "chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đối xử với những người tử tế".

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Avdiivka của Ukraine: "Dưới tác động hỏa lực liên tục của quân đội Nga, các đội hình rải rác của phiến quân Ukraine mới vội vàng rời khỏi Avdiivka, bỏ lại vũ khí và thiết bị quân sự. Hiện tại, các biện pháp đang được thực hiện để cuối cùng quét sạch thành phố của phiến quân, ngăn chặn các đơn vị Ukraine đang rời thành phố và định cư tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka." Trước đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã rút lui thành công khỏi Avdiivka sau khi quân Nga “bao vây hoàn toàn” thành phố.

⚪ ---- Người phát ngôn của Alexei Navalny xác nhận rằng thủ lĩnh phe đối lập Nga đã chết tại một trại giam xa xôi ở Bắc Cực hôm thứ Sáu, đồng thời cáo buộc rằng ông đã bị sát hại và yêu cầu giao thi thể cho gia đình. Trong khi đó, theo OVD-Info, một tổ chức giám sát đàn áp chính trị ở Nga, hơn 100 người đã bị công an Nga bắt hôm thứ Sáu khi họ đến đặt hoa cho Navalny tại các đài tưởng niệm nạn nhân các cuộc thanh trừng thời Liên Xô.

Các vòng hoa hay vật tưởng niệm đã bị cảnh sát dỡ bỏ chỉ sau một đêm, nhưng mọi người vẫn tiếp tục mang hoa đến vào thứ Bảy và các vụ bắt giữ vẫn tiếp tục. Cảnh sát đã bắt giữ hơn chục người tại một đài tưởng niệm nạn nhân CS ở trung tâm Moscow và sau đó phong tỏa khu vực này. Ít nhất 10 người đã bị giam giữ tại một đài tưởng niệm ở St Petersburg, trong đó có một linh mục đến làm lễ cho Navalny ở đó. Tính tới Chủ Nhật, cảnh sát đã bắt hơn 400 người tưởng niệm nhà dân chủ Navalny trong mọi hình thức..

⚪ ---- Nhà ngoại giao trưởng của Liên Âu Josep Borrell hôm Chủ nhật đã kêu gọi trong Hội nghị An ninh Munich về Israel và Palestine để tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột của họ. Borrell nhấn mạnh rằng việc đạt được thỏa thuận giữa hai bên phải bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây. Ông cũng cảnh báo về điều mà ông mô tả là sự leo thang bạo lực chống lại dân thường ở những khu vực đó. Đầu tuần này, Borrell đã cảnh báo Israel không tiến hành một chiến dịch ở thành phố Rafah của Gazan do có sự hiện diện lớn của dân thường phải di dời ở đó.

Andy Nguyễn

TIN VN. Lễ rước cộ Bà tại Thành phố mới Bình Dương

⚪ ---- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis của Gazan, nơi Israel hiện đang tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Hamas, "không còn hoạt động nữa. Cả ngày hôm qua và ngày hôm trước, nhóm @WHO đều không được phép vào bệnh viện để đánh giá tình trạng của bệnh nhân và các nhu cầu y tế quan trọng, mặc dù đã đến khu phức hợp bệnh viện để cung cấp nhiên liệu cùng với các đối tác.”Tedros viết trên Twitter, “Bệnh viện vẫn còn khoảng 200 bệnh nhân. Ít nhất 20 người cần được chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện khác để được chăm sóc sức khỏe; chuyển viện là quyền của mỗi bệnh nhân. Cái giá của sự chậm trễ sẽ phải trả bằng mạng sống của bệnh nhân. Việc tiếp cận bệnh nhân và bệnh viện phải được tạo điều kiện thuận lợi”.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy cho biết quân đội Israel sẽ tiến vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza ngay cả khi lệnh ngừng bắn với Hamas được đồng ý. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Những người muốn ngăn cản chúng tôi hoạt động ở Rafah về cơ bản đang nói với chúng tôi: Hãy thua trong cuộc chiến. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước bất kỳ áp lực nào.”Netanyahu cũng tuyên bố rằng "chiến thắng nằm trong tầm tay" và "chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo cách này cho đến khi giải phóng tất cả mọi người", ám chỉ các con tin bị Hamas bắt giữ. Ông gọi các điều kiện ngừng bắn do Hamas đặt ra là "ảo tưởng" và hai bên có thể "đạt được tiến bộ" khi nhóm Palestine từ bỏ chúng.⚪ ---- Nhóm Bảy nước (G7) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Chính quyền Palestine trong thời kỳ cải cách giúp Palestine "đảm nhận trách nhiệm của mình sau cuộc xung đột" giữa Israel và Hamas, cả hai ở Gaza và Bờ Tây. Họ kêu gọi thả các con tin do Hamas bắt giữ và bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về những hậu quả tàn khốc có thể xảy ra đối với dân thường" ở Rafah, phía nam Gaza. Tuy nhiên, họ không kêu gọi ngừng bắn.G7 cũng tái khẳng định "quyết tâm không lay chuyển" trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và ngăn chặn Nga lách lệnh trừng phạt. Họ kêu gọi tất cả các nước “thực hiện các bước tích cực để ngăn chặn việc ngành quốc phòng Nga mua lại thiết bị quân sự và các vật dụng có công dụng kép từ hoặc thông qua khu vực tài phán của họ”, lên án việc Bắc Hàn và Iran cung cấp vũ khí cho Nga.⚪ ---- Nam Hàn báo động lão hóa. Khi xã hội Nam Hàn già đi, tỷ lệ người tìm việc từ 60 tuổi trở lên đã vượt quá 20%. Do tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, người cao tuổi vẫn tiếp tục kiếm sống sau tuổi nghỉ hưu và nhiều người trong số họ thường là nhân viên ngắn hạn, dẫn đến việc tìm kiếm việc làm thường xuyên hơn.Theo thống kê quản lý việc làm từ Bộ Việc làm và Lao động và Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc vào ngày 15/2, đã có 4,762 triệu đơn xin việc mới được đăng trên trang thông tin việc làm do chính phủ điều hành Worknet vào năm ngoái. Trong số này, 959.602 (=20,1%) là từ những người tìm việc từ 60 tuổi trở lên.Tỷ lệ người tìm việc từ 60 tuổi trở lên ngày càng tăng, từ 12,1% năm 2013, 14,1% năm 2015, 17,1% năm 2017, 17,5% năm 2019, 17,7% năm 2021 và 19% năm 2022. Năm 2013, tỷ lệ này là số người tìm việc trên 60 tuổi là thấp nhất, tiếp theo là những người từ 29 tuổi trở xuống (27%), từ 30s xuống (23,9%), 40s (18,8%) và 50s (18,3%).⚪ ---- Theo tờ Post and Courier, 12 chú chó bulldog giống Pháp đã bị trộm khỏi một ngôi nhà ở Nam Carolina trong tuần này bởi một nhóm trộm đeo mặt nạ. Những chú chó con đang được giữ trong gara của một ngôi nhà ở North Charleston thì có 5 người đeo mặt nạ và mặc quần áo sậm màu lẻn vào, chất những con chó vào thùng và chở chúng đi. Những người chủ cho biết những con chó Frenchies này có giá trị khoảng 37.000 USD.Năm 2022, chó bulldog Pháp trở thành giống chó được yêu thích nhất ở Mỹ. Trung bình, một trong những chú chó con được đánh giá cao này có thể có giá từ 1.500 USD đến 3.000 USD. Một vụ bắt chó kiểu Pháp nổi tiếng khác xảy ra vào năm 2021, khi hai chú chó bulldog Pháp Koji và Gustav của Lady Gaga bị bắt khỏi xe dắt chó đi dạo của Lady Gaga. Sau đó chúng đã được tìm lại được an toàn.⚪ ---- Colorado: 2 người bị bắn chết trong ký túc xá sinh viên. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ tại Đại học Colorado-Colorado Springs sau khi hai người được phát hiện bị bắn chết trong ký túc xá trong khuôn viên trường. Theo KKTV, cảnh sát Colorado Springs nói rằng chỉ thị khóa cửa và trú ẩn tại chỗ đã được đưa ra sau khi các vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ Sáu, với các sinh viên, giảng viên và bất kỳ ai khác tại UCCS đã hướng dẫn trên mạng xã hội khóa cửa của họ, tắt đèn và "tránh xa tầm mắt."Cảnh sát cho biết họ tìm thấy hai thi thể với vết thương do đạn bắn bên trong phòng ký túc xá khoảng 5 phút sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên, theo CBS News. Tối thứ Sáu, cảnh sát đã bổ sung thêm một bản cập nhật khác: “Tại thời điểm này trong cuộc điều tra của chúng tôi, vụ việc này dường như không phải là một vụ giết người-tự sát và cả hai cái chết đều đang được điều tra là vụ giết người”.Theo CNN, khuôn viên trường sẽ đóng cửa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, và các lớp học sẽ không được tổ chức vào Thứ Hai, mặc dù trường cho biết khuôn viên trường sẽ mở cửa để “hỗ trợ và chữa lành”. Các cố vấn được cho là luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ học sinh nào đang gặp khó khăn với tin tức này. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ nổ súng hãy gọi cho họ theo số 719-444-7000 hoặc gọi ẩn danh đến đường dây Cảnh sát ngăn chặn tội phạm theo số 719-634-STOP (7867).⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cụ bà bị tình nghi trong vụ nổ súng ở Northridge sáng thứ Sáu đã tự kết liễu đời mình sau cuộc giằng co kéo dài hàng giờ trong một căn hộ. Theo Cảnh sát Los Angeles, vụ việc xuất phát từ tranh chấp về quy trình trục xuất ra khỏi nhà. Cảnh sát đã có mặt tại dãy nhà 17000 trên đường Plummer vào khoảng 11:25 sáng sau khi có báo cáo về một vụ nổ súng.Cảnh sát xác định có xảy ra tranh chấp bằng lời nói giữa nghi phạm là một phụ nữ khoảng 70 tuổi và nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cụ bà đã bắn vào người người phụ nữ kia rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phụ nữ trúng đạn đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện và vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ nghe thấy tiếng súng và xác định rằng nghi phạm đã cố thủ trong một căn hộ. Video từ Sky5 cho thấy sự hiện diện đông đảo của cảnh sát xung quanh khu chung cư nơi cụ bà được cho là đang ẩn náu. Đến khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát ập vào căn hộ và phát hiện cụ bà đã chết vì vết thương do súng tự gây ra.⚪ ---- Quậb Los Angeles và Quận Cam: Ba nghi phạm đã bị bắt vì liên quan đến hàng loạt vụ cướp có vũ trang nhắm vào các cửa hàng trên khắp miền Nam California. Theo Sở Cảnh sát Burbank, bộ ba này bị cáo buộc thực hiện ít nhất 10 vụ cướp trên khắp quận Los Angeles và Quận Cam.Các nghi phạm được xác định là:. Ronnie Tucker, 22 tuổi, đến từ Long Beach. Antonio Bland, 34 tuổi, đến từ Lancaster. Abigail Luckey, 48 tuổi, đến từ Los Angeles⚪ ---- California: Khách hàng của hãng bảo hiểm Allstate ở California sẽ phải trả nhiều tiền hơn để bảo hiểm cho xe của họ với công ty. Công ty thông báo rằng trung bình những người lái xe ở California sẽ phải trả thêm 30% cho bảo hiểm xe. Các quan chức cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập rằng việc tăng lãi suất đã được phê duyệt vào tháng 12.Việc tăng giá bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 7 tháng 2 đối với các hợp đồng bảo hiểm xe mới và được gia hạn. “Việc bán hợp đồng bảo hiểm xe của Allstate thông qua trang web hoặc điện thoại đã tiếp tục trở lại vào đầu tháng này nhưng với mức tăng trung bình là 30%. Một số người sẽ thấy mức tăng nhỏ tới 10% và những người khác sẽ bị ảnh hưởng với mức tăng lên tới 55%,” theo người phát ngôn của Bộ Bảo hiểm California nói với San Francisco Chronicle.⚪ ---- San Diego:, cư dân San Diego, hối hận vì đã cố gắng quay đầu xe và cuối cùng anh đã đâm xe vào cột đèn ở Oxnard, California. Vụ va chạm đã làm đổ cột điện, khiến một mảng xe của anh ta văng ra và bung túi khí. “Thật đau lòng”, Nguyễn nhớ lại và cho NBC 7 xem một số bức ảnh anh chụp về vụ tai nạn. “Nó thực sự khiến tôi mất phương hướng. Adrenaline tăng vọt khi bạn bước ra khỏi xe."Nguyen cho biết anh đã ngay lập tức gọi cho công ty bảo hiểm của mình, National General, để nộp đơn yêu cầu bồi thường. Một nhân viên điều chỉnh đã gọi lại và biết thông tin chi tiết về vụ tai nạn, nhưng sau đó các câu hỏi trở nên hơi kỳ lạ, anh ấy nói. “'Còn ai sống trong nhà bạn nữa?'", Nguyen nói và giải thích rằng anh ấy trả lời rằng anh ấy sống với bố mẹ, anh trai 20 tuổi và em gái 14 tuổi. "Cô nhân viên bảo hiểm hỏi ngày sinh của họ và tôi đã cung cấp, giống như tôi đã cung cấp lần đầu tiên cho người môi giới của mình."Nguyễn nghĩ rằng bảo hiểm của anh sẽ chi trả số tiền 12.000 USD thiệt hại mà anh gây ra cho tài sản của thành phố, nhưng anh đã nhầm. Vài tuần sau, anh ta nhận được thông báo hủy bỏ bảo hiểm. Vào lúc đó, anh nhận ra tại sao người điều chỉnh lại hỏi anh còn ai sống ở nhà nữa.Những gì đã xảy ra với Nguyễn cũng tương tự như những gì Sergio Preciado ở San Diego cho biết anh đã trải qua sau khi gây ra một vụ tai nạn xe hơi ở xa lộ Interstat 805. Preciado đã gọi cho NBC 7 Replys sau khi National General bác bỏ yêu cầu của ông và hủy bỏ hợp đồng vì không tiết lộ ông có một cậu con trai 20 tuổi sống ở nhà. Ông phải trả 5.000 USD cho những thiệt hại mà ông đã gây ra cho chiếc xe.“Con tôi có liên quan gì đến chuyện đó,” Preciado nói. “Con tôi không lái xe. Con tôi không ở bên tôi. Con tôi đang ở nhà hoặc ở trường. Tôi không biết con ở đâu, nhưng con tôi không có bằng lái, cũng không lái xe khi chuyện xảy ra.”Cả Nguyễn và Preciado đều được trả lại phí bảo hiểm mà họ đã đóng cho hợp đồng bảo hiểm của mình, nhưng số tiền họ nhận được không đủ để trang trải chi phí cho các vụ va chạm. Luật sư Justin King nói với NBC 7: “Họ luôn có lá bài mà họ có thể rút ra vào cuối ngày để có khả năng thoát khỏi yêu cầu bồi thường”.King đại diện cho Nguyễn và gần 300 tài xế khác trong đơn kiện National General, cáo buộc công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu bồi thường một cách không công bằng. King hiện đang cố gắng chứng nhận nó như một vụ kiện tập thể.⚪ ----. Theo trang web Tỉnh Bình Dương. Chiều 18-02, tại cơ sở 2 Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương (phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra Đại lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội (thường gọi là Lễ rước cộ Bà hay Lễ rước kiệu Bà) năm 2024. Lễ rước cộ Bà là một trong những hoạt động lớn của Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu diễn ra vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm. Đây được cho là lễ hội có đông người tham gia nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ. Lễ rước cộ Bà tuần du có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Theo Ban tổ chức, Lễ rước cộ Bà năm nay được tổ chức vào 2 ngày: Ngày 18/02/2024 (nhằm mùng 9 Tết) và ngày 24/02/2024 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng). Lễ rước cộ Bà tại Thành phố mới Bình Dương ngày mùng 9 Tết được xem là chương trình mở đầu cho mùa Lễ hội Rằm tháng Giêng, lễ hội lớn nhất trong năm ở Bình Dương. Dưới đây là hình từ nhiều YouTube.



⚪ ---- HỎI 1: Có tới 31% giám đốc tuyển dụng nhân sự không muốn tuyển nhân viên thế hệ Z?

ĐÁP 1: Đúng vậy. ResumeBuilder.com, một nguồn cung cấp các mẫu sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp và lời khuyên nghề nghiệp, đã xuất bản một báo cáo khảo sát gần đây nhằm kiểm tra cách các nhà quản lý tuyển dụng nhìn nhận về nhân viên Thế hệ Z. Báo cáo cũng chia sẻ cái nhìn sâu sắc về niềm tin của các nhà quản lý tuyển dụng về điểm yếu của nhân viên thế hệ Gen Z. Các nhà nghiên cứu và phương tiện truyền thông đại chúng thường sử dụng khoảng thời gian từ giữa đến cuối những năm 1990s làm năm sinh bắt đầu và đầu những năm 2010s làm năm sinh kết thúc để xác định Thế hệ Z.

Theo khảo sát, 31% nhà quản lý tuyển dụng nói rằng họ tránh tuyển dụng Thế hệ Z và ưu tiên tuyển dụng những công nhân lớn tuổi hơn. Các nhà quản lý tuyển dụng cho rằng Gen Z yêu cầu quá nhiều tiền, hành động đòi quyền và thiếu kỹ năng giao tiếp. Tương tự như vậy, trong số 94% nhà quản lý tuyển dụng cho biết họ đã phỏng vấn Thế hệ Z, có 58% nói rằng ứng viên Thế hệ Z ăn mặc không phù hợp, 57% nói rằng họ gặp khó khăn khi giao tiếp bằng mắt và 47% nói rằng họ yêu cầu mức thù lao vô lý.

Chi tiết:

https://www.pctonline.com/news/survey-non-hiring-gen-z/

⚪ ---- HỎI 2: Nhật thiếu lính, phải cho nam quân nhân tóc dài 2 bên hơn, cho nữ quân nhân tóc dài đừng rủ vai?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cho phép các tân binh của Lực lượng Phòng vệ để tóc dài hơn từ tháng 4/2024 vì điều này nhằm mục đích làm cho lực lượng vũ trang trở nên hấp dẫn hơn đối với giới trẻ. Bộ hiện yêu cầu quân nhân mới trong các đơn vị huấn luyện phải cắt tóc húi cua cho nam và cắt tóc ngắn cho nữ, nhưng sẽ bắt đầu cho phép họ để tóc dài hơn, các quan chức cho biết, phản ánh sự nới lỏng các quy định tương tự tại các trường trung học công lập trong những năm gần đây.

Kể từ đầu năm tài chính mới, Bộ sẽ cho phép nam giới để tóc lưng chừng ngắn và hai bên với mái tóc dài hơn ở trên và phụ nữ để tóc dài miễn là điều đó không cản trở việc đội mũ bảo hiểm, mũ và được buộc chặt khi họ mặc đồng phục để nó không rơi xuống vai.

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2024/02/113e3c9e04bc-japan-sdf-to-soften-hairstyle-rules-as-recruit-shortage-worsens.html#google_vignette

.