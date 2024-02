- Sáng nay, Thẩm phán Scott McAfee nghe "chuyện tình" của Biện Lý Fani Willis: có ảnh hưởng hay không vụ truy tố Trump. Nếu loại Biện lý Willis ra khỏi việc truy tố Trump, sẽ giao hồ sơ cho Biện lý quận khác hay Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia - Sáng nay: Trump vào tòa Manhattan, nghe cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh (che giấu chi phiếu bịt miệng nữ nhân) liên quan đến vận động tranh cử tổng thốn

Phố ẩm thực Hà Tôn Quyền, Chợ Lớn, Sài Gòn, trong đêm mùng 6 Tết.

- Sáng nay, Thẩm phán Scott McAfee nghe "chuyện tình" của Biện Lý Fani Willis: có ảnh hưởng hay không vụ truy tố Trump. Nếu loại Biện lý Willis ra khỏi việc truy tố Trump, sẽ giao hồ sơ cho Biện lý quận khác hay Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia

- Sáng nay: Trump vào tòa Manhattan, nghe cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh (che giấu chi phiếu bịt miệng nữ nhân) liên quan đến vận động tranh cử tổng thống 2016

- Ngày mai: Trump sẽ nghe phán quyết bị phạt 370 triệu USD hay nhiều hơn

- Trump: Putin ca ngợi Biden thực ra là vì Biden sẽ "tặng cho Putin nước Ukraine".

- Trump: chống ma túy, cần có án tử hình

- Trump lập lại: nếu thắng cử 2024, Trump sẽ không bảo vệ các nước NATO nào không góp đủ chi tiêu quốc phòng. Obama nhận định: cựu PTT Pence nói đúng, Trump khuyến khích độc tài

- TT Biden kêu gọi Quốc hội thông qua luật siết chặt súng đạn

- Các luật sư của Trump đã yêu cầu Thẩm phán Aileen Cannon trì hoãn vô thời hạn đối với vụ án tài liệu mật

- Stuart Stevens (cựu chiến lược gia Cộng hòa) phân tích vì sao ứng viên Dân Chủ ghế Dân Biểu địa hạt 3 New York hôm Thứ Ba: vì Cộng Hòa đã mời 1 tên hiếp dâm lên chỉ huy

- Michigan: James Renner (trong nhóm đại cử tri giả của Trump 2020) ra khai là bị Cộng Hòa lừa vì tưởng Trump đã thắng cử

- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Arizona ra nghị quyết tuyên bố Trump đã thắng cử 2024 tại Arizona (dù chưa bầu cử) nhằm kình 2 tiểu bang Colorado và Maine muốn xóa tên Trump

- Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) bị cáo buộc đã mời 1 thiếu nữ trẻ cùng đi tới Florida hồi năm 2017. Cô này từng được 1 ban của Gaetz chi tiền để bán dâm.

- Cisco Systems sa thải hơn 4.000 nhân viên

- GDP của Anh giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023, suy thoái kỹ thuật

- Airbus: doanh thu quý 4lên tới 22,9 tỷ euro, tăng 11%

- Nhật Bản chính thức suy thoái, mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 về tay Đức

- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich: Israel sẽ không "đồng ý dưới bất kỳ hình thức nào" với giải pháp hai nhà nước, vì người Palestine không xứng đáng

- Mỹ và một số quốc gia Ả Rập sẽ trình bày kế hoạch chi tiết về hòa bình giữa Israel và người Palestine, cho lập nhà nước Palestine

- Mỹ chặn, tịch thu 1 tàu chở vũ khí của Iran ở Biển Ả Rập

- Iran: sẽ đáp trả nếu bất kỳ tàu Iran nào bị bắt giữ.

- Gaza: 28.663 người Palestine chết vì bom Israel, 68.395 người đã bị thương

- Mỹ thực hiện 4 cuộc tấn công tự vệ vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen

- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin yêu cầu an toàn cho thường dân ở Rafah phía nam Gaza

- Mỹ đang điều tra Israel về khả năng lạm dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để ném bom bừa bãi vào dân thường và sử dụng bom hóa học phốt pho trắng

- Putin: hối tiếc vì lẽ ra Nga phải tấn công Ukraine sớm hơn (ám chỉ trong khi Trump làm Tổng Thống?)

- LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột leo thang dọc biên giới Israel-Lebanon

- Thành phố Kansas, Missouri: diễn hành, tưng bừng mừng thắng vô địch giải Super Bowl. Súng nổ xối xả, 1 người chết, 14 bị thương, 2 tay súng bị bắt

- Ven biển Đài Loan: 1 tàu cao tốc từ Trung Quốc chở 4 người bị lật ngoài khơi, vớt được cả 4, nhưng 2 người đã chết

- Quận Los Angeles: Một ông ở Long Beach ở trong nhà, bị kẻ lạ vào nhà bắn chết lúc 2 giờ 30 sáng.

- Quận Cam: Hội đồng Thành phố Laguna Beach họp, gián đoạn mấy lần vì cư dân nổi giận, nói tục, kỳ thị đồng tính, chửi mắng Do Thái...

- Quận Cam: 1 xe chạy quá tốc độ, lao vào cột điện và tông vào 2 học sinh

- Texas: Thi Yen Ngọc Nguyen và Rodriguez Mendez lái xe ngược chiều, đụng nhau, chết cả 2

- Massachusetts: 2 học sinh trao đổi người Việt 16 tuổi mất tích từ thứ Bảy đã được cảnh sát tìm thấy.

- TIN VN. Phạt công ty Việt Nam sau vụ đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc.

- TIN VN. Nữ sinh Tây Nguyên phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới.

- HỎI 1: Sau đại dịch, khoa học gia được tin cậy hơn, điểm 3.62? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Việt Nam xuất khẩu lao động sang Nam Hàn, nhưng Bắc Hàn xuất khẩu lao động sang Nga? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/2/2024) ⚪ ---- Cisco Systems, công ty tiên phong về mạng Internet, sẽ sa thải hơn 4.000 nhân viên, nhằm tăng lợi nhuận và giá cổ phiếu của họ, đồng thời đưa ra lời nhắc nhở nghiêm túc về tình trạng bất ổn việc làm đang đeo bám trong một ngành ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn, theo tin AP.

.

Việc sa thải hàng loạt được công bố hôm thứ Tư cùng với kết quả hàng quý mới nhất của Cisco chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trên toàn thế giới là 84.900 người. Cuộc thanh lọc diễn ra sau đợt cắt giảm nhân sự vào cuối năm 2022 của Cisco khiến 5.000 công nhân sa thải và trước thương vụ mua lại Splunk trị giá 28 tỷ USD, một thỏa thuận mà ban lãnh đạo hiện dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 30 tháng 4/2024. Cisco—một công ty nổi tiếng với việc sản xuất phần lớn công nghệ kết nối Internet— dự kiến việc tái tổ chức sẽ tiêu tốn thêm 800 triệu USD.

.

⚪ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023, theo ước tính đầu tiên do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) của nước này công bố hôm thứ Năm. Sau khi giảm 0,1% trong quý trước, nền kinh tế Anh hiện bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật (technical recession).

.

Ba lĩnh vực chính báo cáo sự sụt giảm về sản lượng, với sản lượng xây dựng giảm 1,3%, sản xuất giảm 1% và dịch vụ giảm 0,2%. Về mặt chi tiêu, sự sụt giảm về khối lượng thương mại ròng, chi tiêu hộ gia đình và tiêu dùng của chính phủ được bù đắp một phần bằng sự gia tăng tổng hình thành vốn.

.

Trên cơ sở hàng năm, GDP của Anh ước tính đã tăng 0,1% so với quý cuối cùng của năm 2022. Trong khi đó, ước tính hàng tháng của ONS cho thấy nền kinh tế Anh đã giảm 0,1% trong tháng 12, sau khi tăng 0,2% trong tháng 11.

.

⚪ ---- Hãng hàng không khổng lồ châu Âu Airbus tiết lộ hôm thứ Năm rằng doanh thu của hãng trong quý 4 năm tài chính 2023 lên tới 22,9 tỷ euro, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích. Doanh thu cả năm của công ty đạt 65,4 tỷ euro, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

.

Airbus báo cáo rằng EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) trong quý 3 đã tăng 7% lên 1,9 tỷ euro, trong khi thu nhập ròng ở mức 1,4 tỷ euro, tương đương 1,85 euro mỗi cổ phiếu. Công ty đã báo cáo EBIT điều chỉnh là 5,8 tỷ euro cho cả năm.

.

⚪ ---- Nhật Bản đã mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức sau khi Nhật rơi vào suy thoái sau báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mới nhất hôm thứ Năm cho thấy GDP giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12. sau khi sụt giảm 3,3% trong quý trước. Với hai quý suy giảm liên tiếp của Nhật thường được coi là dấu hiệu của một cuộc suy thoái kỹ thuật, Đức đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

.

⚪ ---- Hôm nay Thứ Năm 15/2/2024 có 2 phiên tòa liên hệ tới Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với hai phiên điều trần quan trọng sáng Thứ Năm liên quan đến hai trong bốn vụ án hình sự chống lại Trump. Với cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba đang diễn ra, rủi ro rất cao khi ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa phải đối mặt với những thách thức pháp lý và chiến dịch tranh cử.

.

Tại New York, Trump dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần về kiến nghị bác bỏ vụ kiện chống lại Trump liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016.

.

Tại Georgia, một phiên điều trần sẽ được tổ chức nhằm loại bỏ Biện Lý Quận Fulton Fani Willis ra khỏi vụ truy tố về gian lận bầu cử năm 2020 mà bà Willis khởi tố chống lại Trump. Lý do nhóm luật sư của Trump xin trục xuất bà Willis ra khỏi vụ xét xử lật ngược bầu cử 2020 vì họ cáo buộc rằng bà Willis được hưởng lợi tài chính từ mối quan hệ lãng mạn với công tố viên chính của bà (công tố Nathan Wade) trong vụ án. Trump và các đồng phạm cũng đang tìm cách bác bỏ toàn bộ vụ án, chứ không riêng đòi bà Willis ra ngoài vụ án. Phiên tòa sáng nay sẽ trực tiếp truyền hình.

.

⚪ ---- Nếu Thẩm phán Scott McAfee quyết định chấp nhận đề nghị của nhóm pháp l1y của Trump, và quyết định loại Biện lý Fani Willis ra khỏi việc truy tố vụ án RICO (truy tố Trump theo luật RICO, gian lận, băng đảng...), theo luật Georgia, hồ sơ truy tố sẽ tự động được giao lại cho Hội đồng Công tố viên Georgia (Prosecuting Attorneys’ Council of Georgia), một sự hợp tác lưỡng đảng của 6 Biện lý quận và 3 tổng luật sư (solicitors general) từ khắp tiểu bang Georgia.

.

Giám đốc điều hành của hội đồng sẽ chịu trách nhiệm bổ nhiệm một Biện lý quận mới từ một quận riêng biệt để giám sát vụ việc hoặc một luật sư tư, Bộ trưởng Tư pháp Georgiaý hoặc một trong các thành viên của hội đồng. Chức vụ Biện lý của bà Willis an toàn vì chức này do dân bầu lên, nhưng khi hồ sơ truy tố giao cho Biện lý quận khác, thì đầy bất trắc trong tiểu bang ảnh hưởng Cộng Hòa rất lớn này.

.

⚪ ---- Sáng nay, Thứ Năm 15/2/2024, người ta thấy Trump bước vào tòa hình sự Manhattan. Phiên điều trần (không cho camera) dự kiến ​​sẽ bắt đầu lúc 9:30 sáng giờ miền Đông. Thẩm phán tiểu bang New York, Juan Mercan, sẽ nghe một số kiến nghị và có thể ra phán quyết về việc liệu phiên tòa có bắt đầu vào ngày 25/3/2024 như dự kiến ban đầu hay không, với cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh với mục đích che giấu hành vi bất hợp pháp liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.

.

Nếu thẩm phán giữ nguyên ngày xét xử, lịch trình pháp lý của cựu tổng thống sẽ bắt đầu được củng cố cùng thời điểm chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump sắp kết thúc với sự đề cử của đảng Cộng hòa cho chức tổng thống.

.

⚪ ---- Ngày mai, Thứ Sáu 16/2/2024 sẽ là ngày của sao Thái Bạch chiếu vào Trump: gặp Thái Bạch, sạch cửa nhà. Trump, trừ những trường hợp không lường trước được, vào thứ Sáu sẽ biết thẩm phán giám sát vụ gian lận dân sự ở New York ra lệnh cho Trump và doanh nghiệp bất động sản của ông phải trả bao nhiêu cho hành vi gian lận báo cáo tài chính lạm phát trong một thập niên.

.

New York đã kiện Trump, cáo buộc Trump tham gia vào một vụ lừa đảo kéo dài hàng thập niên bằng cách thổi phồng giá trị tài sản để có được mức lãi suất tốt hơn cho các khoản vay và bảo hiểm. Họ cũng cáo buộc Trump và những người khác đã vi phạm nhiều luật khác của New York liên quan đến việc phát hành báo cáo tài chính sai lệch. New York đang đòi hơn 370 triệu USD và cấm Trump kinh doanh ở New York. Họ cũng đang tìm cách cấm hai người con trai trưởng thành của ông điều hành một doanh nghiệp ở bang này trong 5 năm.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử của ông ở North Charleston, Nam Carolina, rằng vấn đề ma túy ở một quốc gia không thể được giải quyết nếu không có án tử hình: “Điều duy nhất có hiệu quả là án tử hình”. Ông tiếp tục nói rằng Trung Quốc đã giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề liên quan đến buôn bán ma túy ở nước này thông qua án tử hình: “Mua fentanyl rẻ hơn mua kẹo ở Mỹ."

.

⚪ ---- Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Bắc Charleston, Nam Carolina rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin thích Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm quyền là một "lời khen ngợi". “Tất nhiên, Putin sẽ nói vậy,” Trump nói và nói thêm rằng Putin không phải là “người hâm mộ” của ông ấy. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng Putin muốn Biden làm tổng thống vì Biden sẽ "tặng cho Putin nước Ukraine". Trump tuyên bố và nói thêm rằng ông Biden sẽ trao cho ông Putin “bất cứ thứ gì Putin muốn. Putin sẽ đạt được ước mơ của mình.”

.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin trên TV nhà nước Nga, Putin cũng được yêu cầu cân nhắc về việc Putin muốn ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, Joe Biden hay Donald Trump. Putin trả lời "không do dự" theo báo Guardian: "Biden. Ông ấy là một người giàu kinh nghiệm hơn, dễ đoán hơn, một chính trị gia theo trường phái cũ." Tuy nhiên, Putin nói thêm rằng “chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân Mỹ tin tưởng”.

.

(Ghi chú: mới vài hôm trước, Trump nói là Trump khuyến khích Putin xâm lược bất kỳ nước NATO nào mà Putin muốn. Trước đó Trump nói Trump sẽ tạo ra hòa bình ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Chuyện Putin khen ngợi Biden chỉ là kỹ thuật 'tâm lý nghịch' [Reverse psychology] để khuyến khích cử tri Mỹ bầu cho Trump.)

.

⚪ ---- Đêm Thứ Tư, Trump lập lại... câu nói nhức nhối cho Châu Âu. Trump đã lập lại, nhấn mạnh những nhận xét đã nói của Trump đêm thứ Tư trong một cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina. Trump nói, một lần nữa, rằng nếu được bầu làm tổng thống, Trump sẽ không bảo vệ các thành viên NATO không đóng góp đủ cho chi tiêu quốc phòng. Trump kể lại câu chuyện tương tự mà Trump đã kể ban đầu ở tiểu bang này hồi tối thứ Bảy, kể lại cuộc trò chuyện mà Trump nói với người đứng đầu một quốc gia thành viên NATO không nộpt iền đủ, nhưng AP lưu ý rằng lần này Trump đã bỏ qua phần gây tranh cãi nhất - phần mà Trump nói rằng Trump sẽ yêu cầu Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với các quốc gia thành viên như vậy.

.

Tuy nhiên, Trump đã nói đêm Thứ Tư, "Hãy nhìn xem, nếu họ không trả tiền, chúng ta sẽ không bảo vệ. Được chứ?" Sau bài phát biểu hôm thứ Bảy, các cố vấn của Trump đã cố gắng coi những bình luận của Trump là những bình luận "ngoài lề" và không nên hiểu theo nghĩa đen, theo Politico đưa tin.

.

Trong khi đó, ngay cả cựu Tổng thống Obama cũng nhận định, theo USA Today đưa tin: Obama đăng trên X rằng cựu Phó Tổng thống [Pence] của Trump "hoàn toàn đúng. Điều cuối cùng chúng ta cần lúc này là một thế giới hỗn loạn hơn và kém an toàn hơn; nơi mà những kẻ độc tài cảm thấy được khuyến khích và các đồng minh của chúng ta tự hỏi liệu họ có thể tin tưởng vào chúng ta hay không. Hãy tiếp tục tiến về phía trước."

.

⚪ ---- Tổng thống Biden tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua luật ngăn chặn bạo lực súng đạn sau vụ xả súng chết người hôm thứ Tư tại cuộc diễn hành mừng giải vô địch bóng bầu dục Super Bowl của Thủ lĩnh Thành phố Kansas. Những kẻ xả súng ở thành phố Kansas, Missouri, đã nổ súng trong lễ diễn hành mừng chiến thắng và giết chết ít nhất một người và làm bị thương hơn 20 người khác, trong đó có ít nhất 8 trẻ em.

“Super Bowl là sự kiện đoàn kết nhất ở Mỹ. Không có gì gắn kết chúng ta lại với nhau nhiều hơn,” Biden nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư. “Và lễ ăn mừng chiến thắng Super Bowl là khoảnh khắc mang lại niềm vui không gì sánh bằng cho đội chiến thắng và những người ủng hộ họ. Việc niềm vui này hôm nay trở thành bi kịch ở Thành phố Kansas đã cắt sâu vào tâm hồn người Mỹ. Những sự kiện ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta cảm động, sốc và xấu hổ khi hành động. Chúng ta đang chờ đợi điều gì? Chúng ta còn cần xem gì nữa? Còn bao nhiêu gia đình nữa phải tan nát vì súng?”

.

Tổng thống đã thúc đẩy Quốc hội hành động để thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công và đổi mới các lời kêu gọi giới hạn băng đạn dung lượng lớn, kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn và luật ngăn không cho súng lọt vào tay những người lẽ ra không nên sở hữu chúng. Biden cũng lưu ý rằng thứ Tư đánh dấu sáu năm kể từ vụ xả súng ở trường Parkland ở Florida, đây là vụ xả súng trường học nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và thứ Ba đánh dấu một năm kể từ vụ xả súng trong khuôn viên trường Đại học tiểu bang Michigan. Ngoài ra, 3 cảnh sát đã bị bắn ở thủ đô Washington, D.C., hôm thứ Tư.

.

.

⚪ ---- Các luật sư của Donald Trump đã yêu cầu Thẩm phán Aileen Cannon của Hoa Kỳ trì hoãn vô thời hạn đối với vụ án tài liệu mật của cựu tổng thống. Trong một kiến nghị dài 7 trang hôm thứ Tư, Trump đổ lỗi cho Công tố đặc biệt Jack Smith trong khi yêu cầu thêm trì hoãn thời hạn đã định là ngày 22 tháng 2 cho các thủ tục trước khi xét xử.

.

"Tình trạng hiện tại của vụ án này là do (1) Văn phòng Công tố+ Đặc biệt trình bày sai trước Tòa vào mùa hè này về thời gian và phạm vi điều tra trước khi xét xử; và (2) Văn phòng không thực hiện các bước để kịp thời thiết lập các cơ sở an toàn đầy đủ cho xem xét hồ sơ mật, kiện tụng CIPA và các hành động bắt buộc bí mật", theo kiến nghị viết.

.

Các luật sư của Trump cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các tài liệu thu được trong quá trình điều tra. Văn phòng của Smith cũng bị cáo buộc từ chối giao nộp các tài liệu khám phá "càng lâu càng tốt". Và các luật sư bào chữa khẳng định ngày xét xử hiện tại chưa chắc chắn.

.

“Cuối cùng, trái ngược với đề xuất của Văn phòng Công tố Đặc biệt, kiến nghị hiện tại không đề cập đến ngày xét xử... và lệnh lên lịch của Tòa án không cho thấy rằng ngày xét xử hiện tại là chắc chắn,” kiến nghị kết luận. Cannon, một thẩm phán do Trump bổ nhiệm, đã khiển trách Smith hồi năm ngoái sau khi ông cảnh báo bà rằng cựu tổng thống có thể cố gắng trì hoãn phiên tòa xét xử ông ta.

.

⚪ ---- Cựu chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, Stuart Stevens hôm thứ Tư đã đưa ra một phân tích về tình trạng hiện tại của Cộng Hòa sau thất bại trong cuộc bầu cử đặc biệt mới nhất tại địa hạt 3 của New York. Stevens, người đã từ bỏ đảng sau khi đảng này chọn Trump làm người đứng đầu đảng, lập luận trên Twitter rằng không có gì bí ẩn về lý do tại sao đảng Cộng hòa hiện đang phải hứng chịu một chuỗi thất bại bầu cử kéo dài.

.

Ông viết: “Những người Cộng hòa hỏi tại sao họ liên tục thua trong các cuộc bầu cử cũng giống như một người bước vào phòng cấp cứu với một chiếc đinh trong đầu và hỏi tại sao mình lại bị đau đầu”. Sau đó, ông tiếp tục liệt kê tất cả những cách mà Cộng Hòa đã tự thực hiện để thu hút cử tri. Chỉ đơn giản vì Trump là một kẻ hiếp dâm và Đảng Cộng Hòa trao quyền lãnh đạo cho 1 tên hiếp dâm, điều này làm những kẻ lưng chừng phải bầu cho Dân Chủ.

.

Stevens viết: "Cộng Hòa bây giờ là một đảng được lãnh đạo bởi một kẻ hiếp dâm tin rằng họ có thể giải quyết vấn đề với phụ nữ bằng cách tấn công nữ ca sĩ Taylor Swift, với những kẻ kỳ lạ nhỏ mọn như Dân Biểu Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson là gương mặt đại diện trước công chúng tại Quốc hội, không có chính sách nghiêm túc, đã quyết định từ bỏ sự ủng hộ trong nhiều thập niên cho đảng này, quay mặt với thế giới tự do ở châu Âu để ủng hộ một kẻ độc tài diệt chủng, một đảng có 85% người da trắng ở một quốc gia có 59% người da trắng, một đảng đã chụp mũ rằng giáo dục đại học là liều thuốc dẫn đến Chủ nghĩa xã hội, đảng tin rằng chính sách y tế công cộng nên được đặt ra bởi những kẻ lập dị ngẫu nhiên trên Internet chứ không phải bác sĩ, một đảng vẫn đang đấu tranh trong các cuộc chiến văn hóa về chính trị giới tính mà phần còn lại của nước Mỹ đã kết thúc cách đây một thập niên, một đảng đã thay thế sự lạc quan của người Mỹ bằng sự tức giận và lo sợ về tương lai. Thực sự có câu hỏi tại sao Cộng Hòa lại thua?"

.

⚪ ---- Theo một bản tin mới, một trong những đại cử tri giả của Donald Trump đã ra khai hôm thứ Tư rằng ông đã bị lừa để ủng hộ nỗ lực của cựu tổng thống nhằm giành lại tiểu bang Michigan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. James Renner, một cựu vệ binh tiểu bang 77 tuổi, cho biết trong phiên điều trần sơ bộ dành cho những đại cử tri giả rằng ông không biết việc tham gia vào nhóm đảng viên Cộng hòa ở một tiểu bang mà Joe Biden đã giành chiến thắng là bất hợp pháp, hãng tin AP đưa tin.

.

Renner cho biết: “Chúng tôi được thông báo rằng đây là một quy trình phù hợp. Nền tảng của tôi là thực thi pháp luật chứ không phải vi phạm pháp luật.” Bản tin lưu ý rằng Renner nằm trong số 16 đảng viên Đảng Cộng hòa đóng vai đại cử tri giả cho Trump, nhưng các cáo buộc chống lại ông đã được bãi bỏ hồi năm ngoái khi ông đồng ý làm chứng cho bên truy tố.

.

Renner đã làm chứng hôm thứ Tư rằng ông đã tham dự cuộc họp ngày 14 tháng 12/2020 tại trụ sở đảng Cộng hòa ở quê hương Lansing, nơi nhóm đã ký các biểu mẫu cho phép họ trở thành đại cử tri, theo báo cáo. Một tờ khai đi kèm viết rằng Trump đã thắng cử, theo Renner kể lại.

.

Các bị cáo khẳng định họ không vi phạm luật nào khi ký vào văn bản này, nhưng cuộc điều tra của Thượng viện tiểu bang do Đảng Cộng hòa dẫn đầu sau đó đã xác nhận rằng Biden đã giành được tiểu bang này với gần 155.000 phiếu bầu so với Trump.

.

Hãng tin AP cũng lưu ý rằng cựu Giám đốc Truyền thông của Đảng Cộng hòa Michigan, Anthony Zammit, đã làm chứng cho niềm tin của ông rằng một luật sư trong chiến dịch tranh cử của Trump đã “lợi dụng” một số đại cử tri giả. Michigan là một trong bảy tiểu bang mà nhóm của Trump đã thành lập các nhóm đại cử tri giả để tuyên bố chiến thắng không được chứng minh của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Arizona đã đưa ra một nghị quyết nhằm tìm cách tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 - bất kể cử tri quyết định như thế nào, theo Brahm Resnik của đài KPNX đưa tin. Resnik lưu ý rằng nghị quyết sẽ không có bất kỳ hiệu lực pháp luật nào vì đây không phải là một dự luật.

.

Tuy nhiên, đó là để đáp lại các phán quyết ở Colorado và Maine về việc loại cựu tổng thống khỏi cuộc bỏ phiếu theo Điều khoản chống nổi loạn của Tu chính án thứ mười bốn. Nó sẽ được Ủy ban bầu cử Hạ viện xem xét vào thứ Tư.

.

Theo Resnik, nghị quyết ủng hộ "thay đổi cách thức bầu cử tổng thống bằng cách bổ nhiệm 11 đại cử tri tổng thống vào những người chiến thắng sơ bộ của đảng Cộng hòa để bù đắp cho việc loại bỏ một ứng cử viên cộng hòa ở Colorado và Maine" và "Thống đốc Hobbs ký vào cải cách bầu cử các biện pháp được liệt kê dưới đây, và nếu không, các đại cử tri tổng thống sẽ được bổ nhiệm để bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 khỏi một cuộc bầu cử được điều hành sai trái và bất hợp pháp khác."

TIN VN. Phạt công ty Việt Nam sau vụ đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc.

TIN VN. Nữ sinh Tây Nguyên phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới.

Phố ẩm thực Hà Tôn Quyền, Chợ Lớn, Sài Gòn, trong đêm mùng 6 Tết.

Không có bằng chứng nào cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Arizona đã bị gian lận (vì chưa bầu cử) hay nói cách khác là "tiến hành bất hợp pháp". Đầu tháng này, Tòa Tối cao đã nghe tranh luận bằng miệng trong một vụ án xem xét liệu các tiểu bang có quyền thực thi Tu chính án thứ mười bốn để loại các ứng cử viên tổng thống như cách mà Colorado và Maine đã làm hay không. Hầu hết các thẩm phán đều tỏ ra không thoải mái với ý tưởng các tiểu bang loại bỏ các ứng cử viên tổng thống theo hiến pháp và được nhiều nhà quan sát pháp lý kỳ vọng sẽ lật ngược những quyết định đó.⚪ ---- Theo ABC News, Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) bị cáo buộc đã yêu cầu một thiếu nữ trẻ được một trong những cộng sự của Gaetz trả tiền để bán dâm đi cùng Gaetz trong chuyến đi tới Florida vào năm 2017. Các nguồn tin nói với ABC News rằng các nhà điều tra từ Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã nhận được tin nhắn trong đó Gaetz, Gaetz (trong nhiệm kỳ Dân biểu đầu tiên) đã yêu cầu một người phụ nữ (ABC News không nêu danh tính) đi cùng Gaetz trên máy bay riêng với “2 chàng trai, 4 cô gái. Một nhóm phiêu lưu có chất lượng rất cao.”Khi cô nàng đồng ý đi, Gaetz được cho là đã trả lời: “Thật tuyệt vời. Đúng như tất cả thời gian bạn dành cho tôi, nó sẽ rất vui và thư giãn." Cô này trước đó đã nhận được nhiều khoản tiền thanh toán từ Joel Greenberg, một cộng sự của Gaetz, người đã nhận tội với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm cả buôn bán tình dục. Các nguồn tin nói với ABC News rằng Greenberg đã trả tiền cho người phụ nữ này để quan hệ tình dục với bạn bè của y. Greenberg đang hợp tác đầy đủ với hội đồng do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang điều tra Gaetz trong khi y phải chịu án tù dài hạn.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Năm tiết lộ rằng vào ngày 28 tháng 1, họ đã chặn một tàu chở vũ khí của Iran ở Biển Ả Rập và thu giữ tất cả vũ khí được tìm thấy trên tàu. CENTCOM giải thích rằng các đặc vụ đã tìm thấy hơn 200 gói hàng với "các thành phần hỏa tiễn đạn đạo tầm trung, chất nổ, các thành phần của phi cơ hay xuồng không người lái dưới nước/trên mặt nước (UUV/USV), thiết bị mạng và liên lạc cấp quân sự, cụm bệ phóng hỏa tiễn dẫn đường chống tăng" và các thiết bị quân sự khác.“Đây là một ví dụ khác về hoạt động ác ý của Iran trong khu vực”, Tổng tư lệnh CENTCOM Michael Erik Kurilla nhận xét và nói thêm rằng việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi “là vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế và tiếp tục làm suy yếu sự an toàn của vận tải biển quốc tế và dòng chảy thương mại tự do."⚪ ---- Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề pháp lý của Iran Mohammad Dehghan hôm thứ Năm cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương đương nếu bất kỳ tàu Iran nào bị bắt giữ. Dehghan tuyên bố khi đáp lại tuyên bố gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc thu giữ hơn 500.000 thùng nhiên liệu của Iran như một phần của thỏa thuận: “Nếu một tàu Iran bị bắt giữ, chúng tôi sẽ đáp lại và con đường pháp lý không bị hạn chế trong vấn đề này.” Dehghan lưu ý rằng ông không thể xác nhận liệu Mỹ có bắt giữ bất kỳ tàu Iran nào như một phần của nỗ lực tịch thu nhiên liệu hay không.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Năm cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã tăng lên 28.663 người. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 68.395 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, 87 người Palestine bị giết và 104 người bị thương, trong đó có nhiều người vẫn nằm dưới đống đổ nát.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Năm cho biết quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện bốn cuộc tấn công tự vệ vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, nhắm vào một số hỏa tiễn và máy bay không người lái cùng một tàu mặt nước không người lái có chất nổ (USV), được thiết lập để phóng đi chống lại tàu ở Biển Đỏ.“CENTCOM đã xác định các hỏa tiễn di động, máy bay không người lái và USV này ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và xác định rằng chúng gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu Hải quân và tàu buôn của Hoa Kỳ trong khu vực”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X. Ngoài ra, lực lượng Mỹ nhấn mạnh rằng những hành động này nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do hàng hải và an ninh cho các tàu quân sự và thương mại của Mỹ.⚪ ----- Sau nhiều thập niên chiếm đóng lãnh thổ Palestine, Israel mới nói những gì họ suy nghĩ: Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Năm cho biết Israel sẽ không "đồng ý dưới bất kỳ hình thức nào" với giải pháp hai nhà nước, đồng thời nhấn mạnh người Palestine không nên được khen thưởng vì đã tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10.Smotrich đăng trên X và nói thêm rằng một nhà nước Palestine sẽ đại diện: “Chúng tôi sẽ không đồng ý theo bất kỳ cách nào với kế hoạch này, trong đó thực sự nói rằng người Palestine xứng đáng nhận được phần thưởng cho vụ thảm sát khủng khiếp mà họ đã gây ra cho chúng tôi: một nhà nước Palestine có thủ đô là Jerusalem là một "mối đe dọa sinh tồn" đối với Israel.Bình luận này được đưa ra sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng Mỹ và một số nước Ả Rập đang chuẩn bị trình bày một kế hoạch hòa bình chi tiết giữa Israel và Palestine, trong đó có mốc thời gian chính xác cho một nhà nước Palestine trong tương lai.⚪ ---- Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin của Mỹ và Ả Rập cho biết, Mỹ và một số quốc gia Ả Rập chuẩn bị trình bày một kế hoạch chi tiết về hòa bình nhất định giữa Israel và người Palestine, trong đó có liên quan đến mốc thời gian chính xác cho một nhà nước Palestine trong tương lai.Theo báo cáo, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, lệnh ngừng bắn này sẽ được sử dụng để công khai kế hoạch, bắt đầu thực hiện và thành lập chính phủ lâm thời của người Palestine. Kế hoạch này cũng đòi hỏi phải di tản nhiều khu định cư của Israel khỏi Bờ Tây, công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine, đồng thời kết hợp an ninh và chính phủ cho Dải Gaza và Bờ Tây.Các nguồn tin cho biết Israel dự kiến ​​sẽ phản đối kế hoạch này, nhưng ý tưởng này là để thuyết phục chính quyền Israel bằng cách đưa ra những đảm bảo an ninh và bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Saudi.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn dân sự ở thành phố Rafah phía nam Gaza với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, theo một tuyên bố chính thức do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra. Austin nói với Gallant rằng việc di chuyển và tiếp cận hỗ trợ nhân đạo ở Rafah phải được đảm bảo trước khi bất kỳ hoạt động quân sự nào tiếp theo có thể được tiến hành chống lại Hamas. Hai quan chức cũng thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến việc thả tất cả các con tin còn lại do Hamas bắt giữ.⚪ ---- Mỹ đang điều tra Israel về khả năng lạm dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để ném bom bừa bãi vào dân thường và sử dụng bom hóa chất phốt pho trắng ở Lebanon, theo The Wall Street Journal. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng Israel đã sử dụng một quả bom nặng 2.000 pound có thể do Mỹ cung cấp để tấn công trại tị nạn Jabalia vào tháng 10/2023. Theo Văn phòng Nhân quyền LHQ, cuộc tấn công khiến hơn 125 thường dân thiệt mạng có thể là một tội ác chiến tranh.Mỹ cũng đang điều tra một số báo cáo cho rằng Israel sử dụng quá mức bom phốt pho trắng ở Lebanon, đây cũng có thể là tội ác chiến tranh. Bộ trưởng Môi trường Lebanon Nasser Yassin cho biết các mẫu đất lấy từ phía nam Lebanon có hàm lượng phốt pho trắng cao bất thường. Bất chấp việc Mỹ cung cấp vũ khí hóa học cho Israel, một quan chức Mỹ cho biết Israel đã được cảnh báo mạnh mẽ về việc sử dụng loại vũ khí này. Khi cuộc điều tra này được tiến hành, chính quyền Biden tiếp tục khẳng định rằng họ không điều tra khả năng Israel đã gây ra tội ác chiến tranh trong chiến dịch quân sự tàn bạo của họ ở Gaza. (ghi chú: Lý do quốc tế cấm bom hóa học vì vũ khí này không phân biệt dân thường với chiến binh địch, và gây hại cho não bộ người bị thương trọn đời. Bom hóa học thường được sử dụng khi phải chiếm từng ngôi nhà và đối thủ ẩn núp nơi không ai thấy.)⚪ ---- Có vẻ như Putin hàm ý rằng lẽ ra Nga phải tấn công Ukraine trong thơi gian Trump giữ chức Tổng Thống Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn đăng trên mạng Kremlin Telegram hôm thứ Tư rằng điều duy nhất có thể hối tiếc là Nga đã không bắt đầu các hành động đối với Ukraine sớm hơn, vì "chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đối xử với những người tử tế".Mặt khác, Putin nhấn mạnh Nga đang cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm ở giai đoạn đầu, Moscow muốn thực hiện điều đó bằng các biện pháp hòa bình nhưng đã bị Đức và Pháp “dắt mũi” khi họ "chỉ đơn giản là câu giờ để bơm thêm vũ khí vào chế độ Ukraine, điều mà họ đã làm một cách an toàn."Bình luận về cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson, ông lưu ý rằng ông muốn anh ta đặt những câu hỏi sắc bén hơn để có thể trả lời với tinh thần tương tự. Ông cũng nói rằng nếu các biện pháp trừng phạt chống lại ông được thực hiện, nó sẽ "cho thấy bộ mặt thật của chế độ độc tài Mỹ".⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres Stephane Dujarric hôm thứ Tư đã kêu gọi chấm dứt xung đột leo thang dọc biên giới Israel-Lebanon, sau một loạt các cuộc bắn nhau chết người trước đó trong ngày.Dujarric nói: “Sự leo thang gần đây thực sự nguy hiểm và cần phải dừng lại”, đồng thời cho biết những người gìn giữ hòa bình từ phái đoàn Liên Hợp Quốc ở Lebanon đã quan sát thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong việc đấu súng giữa các lực lượng vũ trang Israel và các nhóm vũ trang ở Lebanon.Trước đó, để đối phó với những gì dường như là một cuộc tấn công của Hezbollah vào Bộ Tư lệnh phía Bắc, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động một làn sóng không kích đáng kể ở Lebanon để trả đũa. Hơn nữa, Bộ trưởng Israel không có danh mục đầu tư, Benny Gantz tuyên bố sẽ "phản ứng mạnh mẽ" trước các cuộc tấn công bằng hòa tiễn do tổ chức chiến binh Hezbollah thực hiện.⚪ ---- Theo cảnh sát, một người đã chết sau vụ nổ súng vào cuối lễ mừng ở Thành phố Kansas, Missouri, dành cho đội bóng bầu dục Chiefs đã thắng vô địch giải Super Bowl. Một quan chức sở cứu hỏa cho biết ít nhất 14 người bị thương, trong đó có 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, 5 người trong tình trạng nghiêm trọng và một người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết hai tay súng đã bị bắt giữ.Cuộc diễn hành bắt đầu với việc các cầu thủ của đội Chiefs chen chúc trên những chiếc xe buýt hai tầng, vẫy tay chào người hâm mộ khi họ lăn bánh qua thành phố. Ngôi sao cầu thủ Travis Kelce được thấy ngồi trên cùng một chiếc xe buýt với tiền vệ Patrick Mahomes.⚪ ---- Một tàu cao tốc từ Trung Quốc bị lật ngoài khơi bờ biển huyện Kim Môn của Đài Loan hôm thứ Tư (14/2) khiến hai người chết. Hai hành khách khác trên thuyền đã được Cảnh sát biển Đài Loan cứu và đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện Kinmen, theo CNA. Chiếc thuyền bị lật úp sau khi đi vào vùng biển Kinmen và bỏ chạy khỏi các tàu Cảnh sát biển yêu cầu dừng lại để kiểm tra.Cả bốn người trên tàu đều rơi xuống biển khi thuyền bị lật vào khoảng 1h45 chiều. phía đông đảo Bắc Định của Kim Môn. Cảnh sát biển đã tìm thấy cả 4 hành khách và 2 người được kéo lên khỏi mặt nước trong tình trạng bất tỉnh đã chết ngay sau đó. Gia đình của những người đã khuất sẽ được liên lạc để sắp xếp việc trao trả thi thể của họ. Cảnh sát biển đã chuyển vụ này cho các công tố viên Kinmen để điều tra.Cái chết xảy ra một ngày sau khi người từ Hồng Kông tên Tang Kai-yin nhận tội tại tòa án Hồng Kông với cáo buộc cố gắng vượt biên, đi từ Hong Kong đến Đài Loan hồi năm 2020. Tang cùng với 12 người khác đã bị Cảnh sát biển Trung Quốc chặn lại ở eo biển Đài Loan khi họ đang hướng tới Đài Nam.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông ở Long Beach đã chết sau khi bị bắn khi đang ở trong nhà riêng của mình vào rạng sáng thứ Tư. Người đàn ông, còn được ẩn danh, đang ở nhà ở số 2200 trên Đại lộ Chestnut thì bị bắn vài phút sau 2 giờ 30 sáng. Cảnh sát tìm thấy người đàn ông có vết thương ở phần trên cơ thể và anh ta được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi anh không chịu nổi vết thương, cảnh sát cho biết. Kẻ xả súng đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.Cảnh sát chưa nêu chi tiết liệu kẻ nổ súng cũng ở trong nhà hay phát súng được bắn từ bên ngoài, cũng như không đưa ra động cơ khả thi. Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với Thám tử Sean Magee và Juan Carlos Reyes theo số 562-570-7244. Mật báp ẩn danh có thể được gửi qua Crime Stoppers bằng cách gọi 800-222-TIPS (8477) hoặc truy cậplacrimestoppers.org.⚪ ---- Quận Cam: Cuộc họp của Hội đồng Thành phố Laguna Beach đã bị gián đoạn hôm thứ Ba với những lời nói tục tĩu về chủng tộc, nhận xét kỳ thị người đồng tính và ngôn ngữ chống Do Thái, khiến hội đồng phải kết thúc cuộc họp sớm và ngưng kết luận. Gián đoạn ban đầu xảy ra khoảng 50 phút sau cuộc họp thường kỳ trong phiên lấy ý kiến công chúng. Qua trò chuyện video, ba diễn giả đã sử dụng ngôn ngữ chống Do Thái và một người hét lên những lời miệt thị chủng tộc trong khi đề cập đến Tháng Lịch sử Người da đen.Sự gián đoạn thứ hai xảy ra khi công chúng đang bình luận về báo cáo của ủy ban đặc biệt về một dự án thiết kế. Người nói đã sử dụng ngôn ngữ chống Do Thái và kỳ thị người đồng tính cũng như những lời nói xấu về chủng tộc. Luật sư thành phố Megan Garibaldi gọi những bình luận này là đáng xấu hổ và yêu cầu những người cảm thấy bị xúc phạm bởi những nhận xét đó hãy rời khỏi phòng họp hoặc tắt loa của họ. Sau khi dành thời gian cho mọi người rời khỏi phòng, diễn giả lại tiếp tục đưa ra những nhận xét xúc phạm. Hội đồng giải lao và dừng cuộc họp sau khi hết thời gian của người phát biểu.Thị trưởng Sue Kempf cho biết: "Thay mặt các đồng nghiệp trong Hội đồng Thành phố, tôi lấy làm tiếc về sự cố đau buồn đã làm gián đoạn cuộc họp của chúng ta. Sự cống hiến của cộng đồng chúng ta cho sự tham gia của người dân là đáng khen ngợi và chúng ta cam kết đảm bảo một môi trường an toàn và tôn trọng. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục để duy trì các giá trị của chúng tôi về tính toàn diện, tôn trọng và liêm chính.”Khoảng 10 phút sau lần ngắt lời thứ ba, nhiều diễn giả hơn đã đưa racác nhận xét xúc phạm. Hội đồng cuối cùng đã ngưng họp và dự định tiếp tục cuộc họp vào một ngày sau đó. Giám đốc Thành phố Sean Joyce cho biết trong một tuyên bố rằng Laguna Beach đã áp dụng công nghệ hội nghị từ xa vào các cuộc họp công cộng trong bốn năm qua.Joyce cho biết trong tuyên bố: “Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là dễ bị xảy ra các vụ ngôn ngữ tấn công trên Zoom. Thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh các giao thức của mình để bảo vệ các cuộc họp và cho phép người dân tham gia vào quá trình dân chủ.”⚪ ---- Quận Cam: Đoạn video đáng sợ cho thấy một chiếc ô tô mất kiểm soát lao vào một nhóm học sinh ở Anaheim, ABC7 đưa tin. Tai nạn được báo cáo vào chiều thứ Ba trên Đại lộ Wagner gần Đại lộ State College, cạnh Trung tâm Quần vợt Anaheim, với các sĩ quan Cảnh sát Anaheim cho biết người lái xe đã chạy quá tốc độ khi chiếc xe không rẽ được. Sau đó, chiếc xe lao vào cột điện và tông vào hai học sinh, một số học sinh khác kịp nhảy ra khỏi đường.⚪ ---- Texas: Hai người đã thiệt mạng vào đêm thứ Hai trong một vụ va chạm sai đường ở Quận Scurry, Texas. Tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 8:30 tối, ngày 12 tháng 2, trên Quốc lộ 84 của Hoa Kỳ tại cột mốc 396, cách Snyder khoảng 6,02 dặm về phía bắc., 30 tuổi, ở Woodway, đang lái một chiếc SUV theo hướng bắc trên làn đường hướng nam của đường cao tốc trong khi Victor Manuel Rodriguez Mendez, 45 tuổi, ở Post, đang lái một chiếc xe hơi theo hướng nam. Nguyễn đâm thẳng vào xe của Mendez. Mendez được cho là đã chết tại hiện trường. Nguyễn được đưa đến bệnh viện UMC Lubbock và được xác định đã chết vào sáng thứ Ba. Tai nạn vẫn đang được điều tra.⚪ ---- Bản tin CBS Boston ghi rằng 2 sinh viên trao đổi người Việt 16 tuổi mất tích từ thứ Bảy đã được cảnh sát tìm thấy vào tối thứ Ba., đang ở Massachusetts theo thị thực 10 ngày (visa chỉ có giá trị 10 ngày) và đang ở Andover và Belmont, được nhìn thấy lần cuối tại The Coop ở Harvard Square. Cảnh sát Cambridge đã đưa ra cảnh báo truy tìm 2 học sinh này và đã tìm thấy họ vào tối thứ Ba. Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về nơi các học sinh được tìm thấy, chỉ nói cả 2 đều không nói được tiếng Anh.⚪ ----Theo VnExpress. Công ty TNHH lữ hành quốc tế Việt Nam Winner bị phạt hành chính vì "không có hợp đồng theo quy định" sau vụ việc 292 khách Đài bị bỏ rơi ở Phú Quốc. Chiều 15/2, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã có kết quả xác minh vụ việc liên quan đến đoàn khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc hôm 9/2. Khi nắm được thông tin về việc đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi, TP Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành cũng như Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài lưu trú, tham quan theo lịch trình ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14/2.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Sau 5 phút, Phương Trinh (23 tuổi, quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023. Sau khi trở về từ cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 diễn ra vào ngày 26/11/2023, Đặng Ngọc Phương Trinh vẫn chưa quên được khoảnh khắc tên mình được xướng trên sân khấu nhận huy chương Vàng. Phương Trinh và chị gái Đặng Thu Hiền (25 tuổi) là 2 kỷ lục gia đại diện cho đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam tham gia cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023, được tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ). Vượt qua 780 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và lãnh thổ, Phương Trinh đoạt giải Nhất sau khi phá được kỷ lục thế giới sau 5 phút đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên. Trước đó, kỷ lục cũ do một người Pháp đạt được sau 5 phút nhớ được 547 hình ngẫu nhiên.⚪ ---- HỎI 1: Sau đại dịch, khoa học gia được tin cậy hơn, điểm 3.62?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát toàn cầu với hơn 70.000 người tham gia cho thấy mọi người trên khắp thế giới có mức độ tin tưởng cao đối với các nhà khoa học và hầu hết đều muốn các nhà nghiên cứu tham gia nhiều hơn vào việc hoạch định chính sách. Tuy nhiên, theo nghiên cứu được mô tả trong một bản thảo đăng trực tuyến vào tháng trước, mức độ tin cậy bị ảnh hưởng bởi định hướng chính trị và khác nhau giữa các quốc gia.James Liu, nhà tâm lý học tại Đại học Massey của New Zealand ở Auckland, cho biết: “Thông điệp tổng thể là tích cực. Ngay cả sau đại dịch COVID-19, có thể gây ra sự phân cực cao đối với niềm tin của mọi người đối với các nhà khoa học, mức độ tin cậy vẫn khá cao đối với nhiều nhóm nhân khẩu học.”Nan Li, người nghiên cứu cách công chúng tương tác với khoa học tại Đại học Wisconsin–Madison, cho biết: “Các nhà nghiên cứu sử dụng thước đo độ tin cậy mạnh mẽ hơn so với các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào một hoặc hai chiều. Tôi thực sự ngưỡng mộ tham vọng của các tác giả khi thực hiện loại nghiên cứu này, bao gồm các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới.”Nhà khoa học xã hội Viktoria Cologna tại Đại học Leibniz Hannover, Đức và các đồng nghiệp đã khảo sát 71.417 người ở 67 quốc gia. Ở hầu hết các nơi, các nhà nghiên cứu tuyển dụng người tham gia trực tuyến thông qua các công ty tiếp thị, ngoại trừ Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi họ sử dụng khảo sát trực tiếp. Những người trả lời được yêu cầu cho biết mức độ đồng ý của họ với hàng tá nhận định về tính chính trực, năng lực, lòng nhân từ và sự cởi mở của các nhà khoa học, theo thang điểm từ 1 đến 5. Điểm cao hơn cho thấy mức độ tin cậy cao hơn. Trên tất cả những người tham gia, điểm tin cậy trung bình ở mức khá cao, ở mức 3,62.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Việt Nam xuất khẩu lao động sang Nam Hàn, nhưng Bắc Hàn xuất khẩu lao động sang Nga?ĐÁP 2: Đúng thế. Một chuyên gia Nam Hàn hôm thứ Tư cho biết khoảng 300 người được cho là công nhân Bắc Hàn đã đến Nga bằng tàu hỏa vào đầu tháng này, trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Trích dẫn một nguồn tin ở Nga, Cho Han-bum, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc do nhà nước tài trợ, cho biết hàng trăm công nhân Bắc Hàn đã được nhìn thấy xuống tàu tại một nhà ga gần Vladivostok vào ngày 5/2."Họ được nhìn thấy mang theo các gói hàng, nhưng dựa trên trang phục, nhìn thoáng qua họ được xác định là công nhân chứ không phải khách du lịch", Cho nói và bác bỏ khả năng họ là sinh viên du học hoặc quan chức ngoại giao. Ông cho biết họ dường như nằm trong nhóm công nhân Bắc Hàn đầu tiên mà Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục gửi sang Nga. Nếu được xác nhận, hành động này sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm đưa công nhân Bắc Hàn ra nước ngoài.Chi tiết: