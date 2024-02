Sacramento, California: Hình ảnh Gia Đình Phật Tử Chùa Kim Quang đón xuân Con Rồng tưng bừng. Hình do Huynh trưởng GĐPT Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ gửi.

.

- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Michigan xin Tòa Tối Cao nói rõ: cử tri cần biết Trump có hay không đủ điều kiện để giữ chức vụ Tổng thống trước khi họ bầu lá phiếu của họ

- Trump: phản đối dự luật viện trợ nước ngoài của Thượng viện, nói Mỹ đừng viện trợ, chỉ nên cho vay

- Trump: sẽ khuyến khích Nga làm “bất cứ điều gì Nga muốn” với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào không chi tiền nhiều

- Trump thắc mắc vì sao Nikki Haley đi vận động 1 mình, còn chồng ở đâu. Người chồng Haley là Thiếu tá Vệ Binh đang đóng quân ở Châu Phi nổi giận, so sánh Trump như chó sói.

- DB Mike Gallagher (Cộng Hòa, Wisconsin): về vườn sau khi đoạn tuyệt với Đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu luận tội hôm thứ Ba

- Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95,34 tỷ USD: 61 tỷ USD cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel và 4,83 tỷ USD cho Đài Loan và các nước khác

- NBC News: một kẻ bạo loạn ngày 6/1/2021 đã trèo lên giàn phía trên đám đông được quay phim cầm khẩu súng ngắn và bắn chỉ thiên

- Có dấu hiệu bất tường cho Trump từ Tòa Tối Cao: nhiều phần sẽ không xét kháng cáo vụ Trump xin miễn tố

- Những người ủng hộ Nikki Haley hy vọng Haley sẽ thắng Trump ở Nam Carolina ngày bầu sơ 24/2bộ

- TT Biden ký lệnh yêu cầu các chính phủ nước ngoài nhận viện trợ quân sự của Mỹ phải hứa tuân thủ luật quốc tế (hàm ý đừng giết dân thường như Israel)

- New Jersey: 2 học sinh trung học, 1 Do Thái và 1 là Ả rập, mở đường đối thoại hòa bình trong cộng đồng

- Hamas: Israel tấn công Rafah sẽ gây nguy hiểm cho đàm phán về cuộc trao đổi con tin.

- Hamas: Israel tiếp tục ném bom vào Gaza đã làm chết 2 tù nhân Israel và gây bị thương 8 tù nhân khác

- Thủ tướng Israel: sẽ tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại khỏi Rafah và cấp "lối đi an toàn" cho dân thường rời đi

- Nữ Dân biểu Dân chủ Hoa Kỳ Rashida Tlaib kêu gọi TT Biden ngưng ủng hộ "chiến dịch diệt chủng" của Israel ở Gaza.

- Israel dội bom Rafah, ít nhất 25 người Palestine chết và hàng chục người bị thương.

- Ai Cập, Qatar và Ả Rập Saudi cảnh báo Israel nếu tấn công Rafah sẽ gây ra "hậu quả thảm khốc" và đẩy người Palestine phải rời khỏi quê hương

- Ngoại trưởng Israel thúc giục Tổng ủy viên UNRWA từ chức ngay vì có hầm Hamas gần một trường học của UNRWA.

- Hàng trăm người, cả các nghệ sĩ và nhân viên ngành văn hóa, đã tập trung tại Bảo tàng Museum of Modern Art kêu gọi cứu dân Palestine

- Tàu TQ hoạt động "nguy hiểm và ngăn chặn" khi tàu Philippines tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

- New York: nhóc tỳ 15 tuổi bị bắt vì bắn du khách bị thương

- Nam California: trực thăng chở 6 người bị rơi, chết hết, có 1 giám đốc ngân hàng

- California: xả súng trên đường cao tốc vào năm 2023 đã giảm hơn 21% so với năm 2022 chỉ có 4 người chết năm 2023

- Quận Cam: Một người đàn ông đã chết vì tự đụng xe vào hầm chui ngã tư

- Georgia: Tòa phán Steven Tran có tội bắn chết 2 người, xử 2 án chung thân, thêm 5 năm tù.

- TIN VN. Văn Miếu Hà Nội: Du khách nước ngoài thích thú xếp hàng xin chữ ông đồ già.

- TIN VN. Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam.

- HỎI 1: Một thăm dò gây chú ý tới người Việt tại Nhật: 84% người Nhật sống ngoài các thành thị lớn hiếm khi tương tác với người nước ngoài sống trong cộng đồng của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nữ và nam đã kết hôn cảm thấy hạnh phúc 20% hơn nữ và nam chưa két hôn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/2/2024) ⚪ ---- Hàng trăm người, bao gồm các nghệ sĩ và nhân viên ngành văn hóa, đã tập trung tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (Museum of Modern Art) ở Thành phố New York để bày tỏ sự phản đối việc Israel phong tỏa Gaza đang diễn ra và yêu cầu loại bỏ các thành viên hội đồng quản trị và các nhà tài trợ có liên quan đến Israel.

.

"Khi hai gọng kìm diệt chủng của Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và chủ nghĩa đế quốc Mỹ căng thẳng áp sát Rafah, 800 người biểu tình đã tổ chức chiếm giữ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Thành phố New York để yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây Gaza và chấm dứt sự đồng lõa về thể chế và nghệ thuật với Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái," bản văn của những người tổ chức, Phong trào Thanh niên Palestine (Palestinian Youth Movement) cho biết trên X.

.

Quốc hội Hoa Kỳ trước đây đã chặn một dự luật biên giới bao gồm tổng tài trợ trị giá 118 tỷ USD cho các quốc gia bao gồm Israel, Ukraine và Đài Loan. Hạ viện Mỹ trước đây đã từ chối một dự luật riêng dành cho viện trợ Israel, lên tới 17,6 tỷ USD.

.

⚪ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) hôm Chủ nhật đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hoạt động "nguy hiểm và ngăn chặn" khi tàu Philippines tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông trong tháng này. PCG tuyên bố rằng trong cuộc tuần tra kéo dài 9 ngày gần bãi cạn này bằng tàu BRP Teresa Magbanua dài 97 mét (318 foot), 4 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã theo dõi chiếc tàu này hơn 40 lần. PCG cho biết 4 tàu dân quân biển Trung Quốc cũng có mặt gần bãi cạn này.

.

Nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, bãi cạn Scarborough cũng bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, khiến bãi cạn này trở thành một trong những thực thể biển có nhiều tranh chấp nhất ở châu Á và là điểm bùng phát các vụ xung đột. PCG cho biết tàu của họ có mặt trong khu vực để bảo vệ ngư dân Philippines “khỏi bị quấy rối thêm” tại ngư trường truyền thống của họ.

.

“Các tàu CCG đã bốn lần thực hiện các hoạt động nguy hiểm và ngăn chặn trên biển chống lại BRP Teresa Magbanua, trong đó các tàu CCG băng qua mũi tàu PCG hai lần”, cơ quan này cho biết thêm rằng các tàu Trung Quốc đã “liều lĩnh” coi thường các quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm. ở Biển.

.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết bãi cạn Scarborough là lãnh thổ có chủ quyền của Bắc Kinh và các hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trong khu vực là hợp pháp. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay cho biết yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà TQ đã bác bỏ.

.

⚪ ---- Donald Trump và Nikki Haley đều đã vận động tranh cử tại Nam Carolina hôm thứ Bảy, và cuộc đua chuyển sang hướng cá nhân. Cựu tổng thống đặt câu hỏi về sự vắng mặt của chồng Haley trong chiến dịch tranh cử— Thiếu tá Michael Haley đang phục vụ ở nước ngoài trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia — và dĩ nhiên, chất vấn đó của Trump đã bị cả Haley và chồng cô đều phản đối.

.

Trump nói: "Chồng cô Haley đâu? Ồ, anh ta đi vắng. Anh ta đi vắng", Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Conway. "Chồng cô Haley bị sao vậy? Anh ta đâu rồi? Anh ta đi rồi." Sau khi tạm dừng, Trump nói thêm, "Anh ta biết. Anh ta biết," theo New York Times.

.

Haley: Tại cuộc biểu tình của chính cô ở Gilbert, Haley đã đề cập đến cuộc tranh cãi. Cô Haley nói: “Tôi cần bắt đầu với thực tế là hôm nay Donald Trump đã có một cuộc vận động tranh cử và trong cuộc vận động đó, Trump đã chế nhạo nghĩa vụ quân sự của chồng tôi. Tôi đã nói từ lâu về thực tế là chúng ta cần thực hiện các bài kiểm tra năng lực tâm thần cho bất kỳ ai trên 75 tuổi. Donald Trump tuyên bố rằng Trump sẽ vượt qua điều đó - có thể Trump sẽ làm được, có thể Trump sẽ không. Nhưng nếu bạn chế nhạo nhiệm vụ chiến binh, bạn không xứng đáng có bằng lái xe chứ đừng nói đến việc trở thành Tổng thống Hoa Kỳ."

.

Michael Haley (chồng Nikki Haley, đang cùng đơn vị Vệ Binh Quốc gia Nam Carolina trú đóng ở Châu Phi) đã đăng một meme trên X với hình ảnh một con sói và chú thích: "Sự khác biệt giữa con người và động vật? Động vật sẽ không bao giờ cho phép những kẻ ngu ngốc nhất dẫn đầu đàn."

.

Trump hy vọng sẽ làm bẽ mặt Haley, người từng là thống đốc Nam Carolina, trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này vào ngày 24 tháng 2. Báo NY Times lưu ý rằng vợ của Trump, Melania, cũng đã vắng mặt tại các sự kiện tranh cử, và AP viết: "Trong suốt thời gian vận động chính trị của Trump trong sự nghiệp, Trump đã bị cáo buộc coi thường các chiến binh, gọi họ là khờ khạo đi lính vì bị chính trị gia lợi dụng.

.

⚪ ---- Khi một dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu theo lương tâm, sau đó là xin về vườn vì bị hăm dọa. Mike Gallagher, , Dân biểu Hoa Kỳ từ tiểu bang Wisconsin, người đã đoạn tuyệt với Đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu luận tội hôm thứ Ba - khiến ông có nguy cơ bị thách thức kỳ sơ bộ - đã tuyên bố hôm thứ Bảy rằng ông sẽ rời bỏ Quốc hội.

.

DB Gallagher nói với báo Milwaukee Journal Sentinel rằng ông sẽ gia nhập khu vực tư nhân thay vì tái tranh cử vào tháng 11 và sẽ giải quyết các mục tiêu an ninh quốc gia cũng như các vấn đề chính sách quốc phòng. Đảng Cộng Hòa đã coi ông là một ngôi sao đang lên và tuyển dụng ông không thành công để tìm kiếm một ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử này. Cựu chiến binh TQLC 39 tuổi, từng phục vụ trong Chiến tranh Iraq, cho biết ông luôn coi Quốc hội là “một cuộc hành quân chứ không phải một sự nghiệp.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Michigan là bà Jocelyn Benson (D) cho biết các tiểu bang cần “rõ ràng” về tư cách đủ điều kiện được ghi tên trên lá phiếu của cựu Tổng thống Trump trong các bình luận hôm thứ Bảy. “Chúng ta cần sự rõ ràng,” Benson nói trong một cuộc phỏng vấn trên “The Weekend” của MSNBC. “Ý tôi là, bạn không thể xảy ra một tình huống trong đó cử tri không chắc chắn, hoặc một đảng chính trị không chắc chắn hoặc các nhà quản lý bầu cử không chắc chắn về việc ai sẽ có tên trong lá phiếu.”

.

Benson đã đệ trình một bản tóm tắt vào tháng trước trong vụ kiện của Tòa án Tối cao về khả năng hội đủ điều kiện bỏ phiếu của cựu tổng thống, trong đó bà nói rằng “điều quan trọng là Tòa án phải trả lời các câu hỏi trọng tâm của vụ kiện này— liệu cựu Tổng thống Trump có bị loại khỏi chức vụ Tổng thống hay không, và liệu vì vậy, liệu một tiểu bang có quyền loại anh ta khỏi cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử trên cơ sở đó hay không.”

.

“Những câu hỏi này phải được trả lời đầy đủ ngay bây giờ vì các quan chức bầu cử, như Bộ trưởng Hành chánh, cần biết liệu cựu Tổng thống có đủ điều kiện xuất hiện trên lá phiếu với tư cách ứng cử viên hay không, và các cử tri xứng đáng được biết liệu Trump có đủ điều kiện để giữ chức vụ Tổng thống trước khi họ bầu lá phiếu của họ,” theo bài viết ngắn của Benson [trìnmh Tòa Tối Cao].

.

Trong cuộc tranh luận bằng miệng hôm thứ Năm, Tòa Tối cao tỏ ra do dự trong việc ngăn chặn Trump xuất hiện trên lá phiếu. Một số thẩm phán tại tòa án cao nhất của quốc gia tỏ ra đồng cảm với lập luận của Trump rằng các tiểu bang không có thẩm quyền loại các ứng cử viên liên bang. Một số người trong số họ cũng đặt câu hỏi liệu Điều khoản về Chống nổi loạn trong Tu chính án thứ 14 có áp dụng cho chức vụ tổng thống hay không.

.

“Một tiểu bang đang làm gì để quyết định cho những công dân khác sẽ bầu làm tổng thống?” Thẩm phán Elena Kagan hỏi. Chánh án John Roberts cũng lưu ý điều mà ông gọi là “hậu quả khó khăn” khi các tiểu bang khác có thể trả thù bằng cách xóa tên các ứng cử viên Đảng Dân chủ ra khỏi lá phiếu nếu tòa án loại bỏ tên Trump.

.

⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95,34 tỷ USD hôm thứ Năm ngày 8 tháng 2. Trong cuộc bỏ phiếu 67-32, dự luật viện trợ nước ngoài đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua, theo Reuters. Dự luật này được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận biên giới lưỡng đảng trị giá 118 tỷ USD không được Thượng viện thông qua.

.

Dự luật kêu gọi 61 tỷ USD cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel và 4,83 tỷ USD cho Đài Loan và các đối tác khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, dự luật sẽ phân bổ 9,15 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, Bờ Tây và các khu vực xung đột khác trên thế giới.

.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói: "Đây là bước khởi đầu tốt đẹp. Dự luật này rất cần thiết cho an ninh quốc gia của chúng ta, vì an ninh của những người bạn của chúng ta ở Ukraine, ở Israel, vì viện trợ nhân đạo cho thường dân vô tội ở Gaza và cho Đài Loan." Mỹ đầy chuyện bi hài: viện trợ vũ khí cho Israel tàn phá Gaza, và rồi viện trợ nhân đạo cho dân Gaza còn sống sót.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump phản đối dự luật viện trợ nước ngoài của Thượng viện tại một cuộc biểu tình ở Nam Carolina hôm thứ Bảy. “Họ muốn trao gần 100 tỷ USD cho một số quốc gia, khoảng 100 tỷ USD”, ông Trump nói tại cuộc vận động tranh cử. Trump tiếp tục, “Tôi nói, ‘Tại sao chúng ta làm điều này? Nếu bạn làm vậy, bạn cho vay chứ đừng tặng không 100 tỷ USD, bạn phải cho họ như một khoản vay.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết ông sẽ khuyến khích Nga làm “bất cứ điều gì họ muốn” với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào không đáp ứng các hướng dẫn chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời thừa nhận rằng Trump sẽ không tuân thủ điều khoản phòng thủ tập thể tại Hiệp định nếu được bầu lại.

.

Trump cho biết “một trong những tổng thống của một nước lớn” đã có lúc hỏi ông rằng liệu Mỹ có còn bảo vệ đất nước họ nếu họ bị Nga xâm lược ngay cả khi họ “không trả tiền” hay không. “Không, tôi sẽ không bảo vệ ông,” Trump nhớ lại đã nói với vị tổng thống đó. “Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải trả tiền. Bạn phải thanh toán các hóa đơn của mình.”

.

⚪ ---- Theo báo cáo từ NBC News, một kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 đã trèo lên giàn giáo phía trên đám đông đã được quay phim vung một khẩu súng ngắn và dường như đang bắn lên không trung. Kẻ xả súng, được xác định là John Emanuel Banuelos, trước đó đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta có mặt tại Điện Capitol và khoe rằng anh ta đã bắn vũ khí, đồng thời nói với họ rằng: "Tôi là người trong video có khẩu súng ở ngay đây". trước khi nói thêm, "Tôi có nên bảo FBI đến bắt tôi hay không?"

.

Theo bản tin mới, "Các video và hình ảnh từ Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 cho thấy anh ta có vật giống như một khẩu súng ở thắt lưng", trước khi nói thêm, "Bây giờ, đoạn phim do một kẻ bạo loạn khác công bố vào ngày 6 tháng 1 dường như cho thấy Banuelos đang nổ súng. Các thám tử trực tuyến cũng xuất hiện đoạn phim giám sát của Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ được công bố trước đó liên quan đến một vụ tấn công khác ở Điện Capitol cho thấy người đàn ông mà họ đã xác định được danh tính Banuelos xuất hiện để nổ súng. Họ tìm thấy nhiều video khác trong đó có thể nghe thấy tiếng súng."

.

Báo cáo cho biết các nhà điều tra đã xác định thời điểm người ta nghe thấy tiếng súng là lúc 2:34 giớ chiều, chỉ vài phút trước khi kẻ bạo loạn Ashli Babbitt bị bắn chết khi cô Babbitt cố gắng trèo qua một cửa sổ vỡ dẫn vào khu vực của Chủ Tịch Hạ Viện bất chấp cảnh báo.

.

NBC đưa tin, "Banuelos chưa bị bắt hoặc bị truy tố tội liên quan đến ngày 6 tháng 1; cảnh sát Thành phố Salt Lake đã bắt giữ y vì liên quan đến vụ đâm chết Christopher Thomas Senn, 19 tuổi trong một công viên vào ngày 4 tháng 7/2021."

.

⚪ ---- Có dấu hiệu bất tường cho Trump từ Tòa Tối Cao. Với việc các luật sư của Donald Trump dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao trễ lắm là vào thứ Ba 13/2/2024 để yêu cầu hoãn lại phán quyết của tòa án cấp dưới rằng Trump không được hưởng quyền miễn tố của tổng thống đối với những tội hình sự đã xảy ra khi còn đương chức, cựu quan chức Bộ Tư Pháp Mary McCord đã dự đoán về thảm bại của Trump.

.

Trong lần xuất hiện trên chương trình “The Weekend” của MSNBC, McCord nói với những người dẫn chương trình rằng cô có thể thấy tòa án bác bỏ thẳng thừng kháng cáo của Trump, tạo tiền đề cho Thẩm phán Tanya Chutkan tiến hành phiên tòa xét xử hồ sơ Trump bị truy tố vì hỗ trợ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 càng sớm càng tốt.

.

Nói chuyện với những người dẫn chương trình MSNBC, McCord giải thích rằng phán quyết của tòa án cấp dưới là vững như sắt thép (ironclad) và điều đó có thể khiến Tòa Tối Cao bỏ qua việc xem xét phán quyết đó và giải quyết các vấn đề quan trọng hơn.

.

Khi được hỏi về việc Trump nộp đơn kháng cáo lên Tòa Tối Cao, McCord lần đầu nói đùa: “Các luật sư của Trump khá bận rộn vào cuối tuần vừa qua và có lẽ vẫn chưa viết xong đơn kháng cáo. Họ không cần phải đồng ý với mọi quan điểm mà các thẩm phán [Tòa kháng án ở thủ đô] đưa ra để khẳng định."

.

⚪ ---- Nam Carolina: Những người ủng hộ Nikki Haley đã tập trung bên ngoài Nhà hát Opera Newberry lịch sử vào sáng thứ Bảy trong trang phục khăn choàng lông vũ màu hồng, vòng cổ đính cườm và cầm biển hiệu "Pick Nikki" (Hãy chọn Nikki Haley). Ở đó, cô Haley đã dừng chân đầu tiên trong số bốn điểm dừng vào cuối tuần này trong chuyến xe buýt vận động dẫn đến cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của tiểu bang vào ngày 24 tháng 2.

.

Haley là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cuối cùng cạnh tranh với cựu tổng thống Donald Trump để giành đề cử của đảng. Trong khi nhiều người coi việc Trump đề cử là một kết quả có thể đoán trước được thì Haley và những người ủng hộ bà vẫn nuôi hy vọng rằng bằng cách nào đó bà sẽ giành được chiến thắng ở Nam Carolina.

.

Sau khi chứng kiến những tổn thất cho bà ở Iowa, New Hampshire và thậm chí cả Nevada, chiến dịch tranh cử của Haley cũng như những người ủng hộ bà vẫn không hề chậm lại. Steve Wilson, một thành viên của Đảng Cộng hòa Newberry, là một trong những người Nam Carolina đã công nhận Haley là một ứng cử viên có thể đưa ra sự thay đổi. Wilson nói: “Tôi nghĩ cô ấy sẽ có thể kết nối mối liên hệ giữa chính trị đảng phái và làm những điều phù hợp với đất nước chứ không phải những gì phù hợp với đảng”.

.

⚪ ---- Kênh truyền hình Al-Aqsa do Hamas điều hành dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của nhóm này hôm Chủ nhật cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza đều có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đang diễn ra về một cuộc trao đổi con tin. Thành phố đông dân này là nơi sinh sống của hàng triệu người Palestine và vốn đã căng thẳng vì các hành động của Israel. Bất chấp những lo ngại của quốc tế về thương vong có thể xảy ra, Israel vẫn khẳng định quyết tâm sẽ tấn công.

.

⚪ ---- Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, nói rằng việc quân đội Israel tiếp tục ném bom vào Dải Gaza đã dẫn đến việc hai tù nhân Israel thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Lữ đoàn nói thêm rằng điều kiện của những người bị bắt giữ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do không thể cung cấp cho họ phương pháp điều trị thích hợp và buộc Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mạng sống của những người bị bắt giữ bị thương.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm Chủ nhật rằng Israel đang " vạch ra một kế hoạch chi tiết" để tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại khỏi Rafah ở miền nam Gaza, nhưng họ sẽ cung cấp "lối đi an toàn" cho dân thường rời khỏi khu vực: "Chúng tôi sẽ làm điều đó đồng thời cung cấp lối đi an toàn cho dân thường để họ có thể rời đi. Đây là một phần trong nỗ lực chiến tranh của chúng tôi nhằm đưa dân thường thoát khỏi nguy hiểm."⚪ ---- Nữ Dân biểu Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Rashida Tlaib hôm Chủ nhật kêu gọi Tổng thống Joe Biden chấm dứt ủng hộ "cuộc diệt chủng" của chính phủ Israel ở Dải Gaza. Tlaib đăng trên X. “Hơn 1,5 triệu người Palestine phải di dời đang trú ẩn ở Rafah và hiện họ đang bị đe dọa tấn công. Không còn nơi nào để họ đi”. Tuyên bố của Tlaib được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc Israel bắt đầu một chiến dịch quân sự lớn ở Rafah để tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas.⚪ ---- Al Jazeera đưa tin hôm Chủ nhật rằng một cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở khu vực Rafah phía nam Dải Gaza đã khiến ít nhất 25 người Palestine chết và hàng chục người bị thương. Ngôi nhà mục tiêu đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời. Sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ ra kế hoạch sơ tán dân thường khỏi khu vực phía nam Gaza để loại bỏ các đơn vị quân sự của Hamas, cường độ pháo kích của Israel trong khu vực đã gia tăng. Nhiều nước đã lên án hoạt động này.⚪ ---- Ai Cập, Qatar và Ả Rập Saudi đã cảnh báo Israel hôm Chủ nhật về cuộc tấn công quân sự sắp tới ở Rafah, tuyên bố rằng nó sẽ gây ra "hậu quả thảm khốc" và buộc người Palestine phải rời khỏi vùng đất của họ. Qatar đưa ra cảnh báo, nhấn mạnh khả năng xảy ra thảm họa nếu hoạt động như vậy diễn ra, trong khi Saudi Arabia nhấn mạnh sẽ có "hậu quả rất nghiêm trọng".Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Ai Cập đã cảnh báo Israel rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Rafah sẽ dẫn đến việc đình chỉ tiến trình hòa bình. Theo dữ liệu gần đây nhất do Bộ Y tế tại Dải Gaza công bố, số người Palestine chết trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 28,176 người.⚪ ---- Đối thoại giữa Hamas và chính phủ Israel đầy gian nan và chết chóc, nhưng ít nhất có 2 thiếu niên, một Do Thái, một Ả rập, ở New Jersey tìm cách cho thế hệ người lớn của 2 cộng đồng sống chung hòa bình. Hai cô chỉ là thanh thiếu niên, nhưng 2 học sinh trung học này ở New Jersey - một người Do Thái và một người Hồi giáo - đang giải quyết một vấn đề lớn hơn họ nhiều, bắc cầu cho sự chia rẽ trong thị trấn của họ bị rung chuyển bởi cuộc chiến Israel-Hamas.Nỗ lực này bắt nguồn ngay sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm khủng bố Palestine Hamas vào miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng. Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự nhằm lật đổ chế độ Hamas ở Gaza và thả khoảng 250 con tin bị những kẻ khủng bố Palestine bắt cóc trong cuộc tấn công. Khi chiến tranh nổ ra, cô Rawda Elbatrawish, 17 tuổi, đã lên Instagram để giới thiệu một sự kiện mang tính giáo dục. Elbatrawish, một người theo đạo Hồi, nhớ lại: “Ban đầu tôi định phản đối, nhưng thay vào đó tôi quyết định thực hiện một cuộc đối thoại."Cô Liora Pelavin, 15 tuổi, bạn học tại trường trung học Teaneck, và là một người Do Thái, đã nhanh chóng phản hồi và giúp tổ chức buổi học đầu tiên vào cuối tháng 10. Thành công ngoài mong đợi của cuộc gặp đầu tiên đó đã dẫn đến cuộc gặp thứ hai, lớn hơn, và kể từ đó, 2 cô gái đã nhận được sự ủng hộ - nhưng cũng phải đối mặt với một số chế nhạo - từ thị trấn có truyền thống khoan dung của họ.Elbatrawish đã dự kiến ​​cuộc họp ban đầu sẽ thu hút khoảng 10 người, nhưng nhanh chóng nhận ra “chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi có thể chứa,” cô nói - tổng cộng là khoảng 60 người. Mặc dù có lượng người tới đông đảo nhưng các cô gái không quá lạc quan về kết quả của cuộc họp.Pelavin nói: “Đã có rất nhiều người nói với chúng tôi rằng điều này sẽ không mang lại hiệu quả gì cả, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng không nghĩ nó sẽ như vậy. Chúng tôi muốn thử một cái gì đó.” Nằm cách Manhattan chưa đầy 10 dặm (16 km), khoảng 40 phần trăm dân số khoảng 40.000 người của Teaneck là người Do Thái. Nó cũng có một cộng đồng Hồi giáo khá lớn. Và dĩ nhiên, giữa họ như dường có một bức tường thánh chiến xa xưa. Đối thoại là cái gì bất khả. May ra, giới trẻ tại Hoa Kỳ, tại nước khác thì chưa chắc.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã ban hành một bản ghi nhớ an ninh quốc gia yêu cầu các chính phủ nước ngoài nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ phải cung cấp văn bản đảm bảo rằng khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng tuân thủ luật pháp quốc tế. Yêu cầu của Biden về trách nhiệm giải trình bổ sung, được đưa ra hôm thứ Sáu, diễn ra khi Biden tăng cường chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, gọi việc tiếp tục tấn công Hamas là "quá mức" hồi tuần trước.Mặc dù tối hậu thư của Biden không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng điều này rất đáng chú ý vì nó xuất hiện ngay sau những lo ngại của các nhà lập pháp về chiến dịch Gaza của Israel trong bối cảnh ngày càng có nhiều cáo buộc Israel đang diệt chủng dân Palestine.Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, D-Md., năm ngoái đã đề xuất tu chính ngân sách, trong đó viện trợ quân sự sẽ phải tuân thủ luật pháp quốc tế tương tự, nhưng giờ đây ông nói rằng ông sẽ thu hồi bản đề xuất tu chính vì Biden đã ra sắc lệnh. Hollen nói: “Tất cả những yếu tố chính của tu chính hiện đã được đưa vào bản ghi nhớ an ninh quốc gia do tổng thống ban hành."Van Hollen và hơn chục nhà lập pháp Đảng Dân chủ hoan nghênh động thái mới nhất của Biden, nói rằng nó sẽ đặt thêm các biện pháp yêuc ầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bảo vệ nhân quyền. Hành động của Biden diễn ra 18 tuần sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10 của nhóm chiến binh Palestine Hamas, từ đó dẫn đến một cuộc xâm lược toàn diện vào Gaza của quân đội Israel.Theo ước tính của Bộ Y tế Gaza hôm thứ Bảy, hành động này đã khiến 28.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em, và bao gồm cả các chiến binh Hamas. Biden đã ra lệnh cho 100 chính phủ nhận vũ khí từ Hoa Kỳ cung cấp “sự đảm bảo bằng văn bản đáng tin cậy và đáng tin cậy” để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz hôm Chủ nhật đã thúc giục "từ chức ngay lập tức" của Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA) Philippe Lazzarini sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện ra một trung tâm dữ liệu ngầm và khu sinh hoạt của Hamas bên dưới trụ sở chính của tổ chức ở Gaza.IDF cho biết: "Các lực lượng đã tìm thấy một đường hầm gần một trường học của UNRWA. Đường hầm dẫn đến một đường hầm khủng bố dưới lòng đất được coi là tài sản quan trọng của tình báo quân sự Hamas và đi qua tòa nhà đóng vai trò là trụ sở chính của UNRWA ở Dải Gaza". Cơ sở hạ tầng điện trong đường hầm đã được kết nối với trụ sở cơ quan.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Talk TV rằng 13 nhân viên của UNRWA có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

.

⚪ ---- Một nghi phạm 15 tuổi đang bị giam vì liên quan đến vụ bắn một khách du lịch ở Quảng trường Times Square của Thành phố New York hồi đầu tuần, cảnh sát xác nhận. Cảnh sát New York xác nhận đã bắt giữ Jesus Alejandro Rivas Figueroa. Figueroa bị buộc tội bắn một khách du lịch ở Quảng trường hôm thứ Năm và bắn vào một trong những cảnh sát đáp lại lời kêu gọi.

.

Figueroa bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ ở Yonkers, ngay phía bắc thành phố New York. Chưa đầy 24 giờ sau khi bắn một phụ nữ ở Quảng trườngvà bắn hai phát vào cảnh sát nghi phạm đã bị giam giữ. Nghi phạm là một cậu bé 15 tuổi đến từ Venezuela và đến Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái.

.

⚪ ---- Nam California: Một chiếc trực thăng chở 6 người bị rơi ở phía đông Quận San Bernardino vào tối thứ Sáu, và thông tin mới được công bố vào chiều thứ Bảy đã xác nhận danh tính các nạn nhân là một chủ ngân hàng giàu có người Nigeria và gia đình ông ta. FAA xác nhận rằng Eurocopter EC130 đã rơi vào khoảng 10 giờ tối. phía đông Xa lộ 15 và Đường Halloran Springs gần cộng đồng Nipton, không xa ranh giới California-Nevada.

.

Trong số những người quá cố có Herbert Wigwe, Giám đốc điều hành của Access Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nigeria. Cái chết của ông đã được xác nhận bởi Ngozi Okonjo-Iweala, tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới và trước đây là bộ trưởng tài chính Nigeria, trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter.

.

Trên tàu còn có vợ và con trai của Wigwe và một người đàn ông được Okonjo-Iweala xác định là Bombo Ogunbanjo, người được liệt kê là cựu chủ tịch của Nigerian Exchange Group Plc. Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Orbic Air ở Burbank, đã cất cánh từ Palm Springs và được nhìn thấy lần cuối gần Barstow. Điểm đến dự định của nó được báo cáo là Thành phố Boulder, Nevada, nằm cách Las Vegas khoảng 26 dặm về phía đông nam, nhưng báo cáo đó chưa thể được xác nhận.

.

Sở Cảnh sát trưởng Quận San Bernardino xác nhận rằng họ đã biết về vụ tai nạn máy bay trực thăng vào đầu giờ chiều thứ Bảy. Không biết có ai trong số sáu người trên máy bay sống sót sau vụ tai nạn hay không, nhưng sở cảnh sát trưởng đã ghi nhận vào lúc 12:23 chiều. rằng không có người sống sót nào được tìm thấy vào thời điểm đó.

.

⚪ ---- Theo Cơ quan Tuần tra Xa lộ California (CHP), các vụ xả súng trên đường cao tốc vào năm 2023 đã giảm hơn 21% so với năm 2022 trên toàn tiểu bang. Đây là năm thứ hai liên tiếp có sự sụt giảm. Số vụ xả súng trên đường cao tốc đã giảm 38% trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022.

Ủy viên CHP Sean Duryee cho biết: “Các vụ xả súng trên đường cao tốc là tội phạm nghiêm trọng và CHP tích cực điều tra mọi vụ bạo lực trên đường cao tốc. Thành tích này phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc đảm bảo an toàn cho các đường cao tốc trên khắp California và thúc đẩy một môi trường nơi người lái xe có thể di chuyển mà không sợ hãi.”

.

CHP cũng thông báo rằng chỉ có 4 người thiệt mạng trong các vụ xả súng trên đường cao tốc vào năm 2023, giảm 60% so với năm trước. Có 68 người bị thương. Thống đốc Gavin Newsom cho biết: “Mặc dù xu hướng giảm này đánh dấu sự tiến bộ, nhưng hãy nói rõ: một mạng người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn là quá nhiều. California sẽ không ngừng theo đuổi mục tiêu cải thiện an toàn công cộng, giảm bạo lực súng đạn và đầu tư vào các chiến lược chống tội phạm thông minh mang lại kết quả thực sự.”

.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã chết vào sáng thứ Bảy sau một vụ tai nạn xe khiến đường phố ở Fullerton bị đóng cửa hàng giờ. Cảnh sát Fullerton cho biết đã ứng phó với một tai nạn chỉ có 1 xe lúc 9:09 sáng tại gần Đại lộ Commonwealth và Đường Brookhurst. Chiếc Honda CRV màu xám tại hiện trường tông vào hầm chui gần ngã tư.

.

Cảnh sát cho biết, một người đàn ông không phản ứng, được xác định là tài xế, đã được nhập viện nhưng sau đó bị tuyên bố đã chết tại bệnh viện địa phương. Một nữ hành khách trên xe đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Chưa có thông tin về tình trạng của cô này.

.

⚪ ---- Georgia: Bồi thẩm đoàn Quận Gwinnett đã đưa ra phán quyết có tội đối với Steven Tran, 23 tuổi, đến từ Quận Cobb, người đã bắn chết hai người đàn ông trong một vụ mua bán cần sa ở Lawrenceville. Bồi thẩm đoàn đã kết án Tran vào ngày 9 tháng 2 về hai tội cố ý giết người, hai tội giết người trọng tội, ba tội tấn công nghiêm trọng và một tội sở hữu súng khi thực hiện một trọng tội.

.

Thẩm phán Warren Davis của Tòa Thượng thẩm Quận Gwinnett đã kết án Tran, một cư dân của Kennesaw, 2 bản án chung thân liên tiếp, sau đó là thêm 5 năm tù. Phán quyết khiến Tran không đủ điều kiện để được tạm tha. Biện lý quận Gwinnett Patsy Austin-Gatson bày tỏ sự hài lòng khi mang lại công lý cho gia đình các nạn nhân, An Ha, 23 tuổi và Julian Talbo, 20 tuổi, những người đã thiệt mạng trong vụ việc mà bà mô tả là một vụ giết người vô nghĩa.

.

Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, Trần đã thu xếp mua hai pound cần sa từ Hà và Talbo. Ngày 16/4/2020, Trần đến một khu dân cư trên đường Racquet Club Circle ở Lawrenceville để buôn bán ma túy. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất giao dịch, hắn lại vào nhà cướp của hai người rồi nổ súng. Trần bắn 12 phát súng khiến Hà và Talbo tử vong bên trong dinh thự ở Lawrenceville. Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc thu hồi được bằng chứng vật chất từ nhà Kennesaw của Trần, xác định mối liên hệ với vụ giết người. Tran sau đó thú nhận đã bắn hai người đàn ông.

.

⚪

Sacramento, California: Hình ảnh Gia Đình Phật Tử Chùa Kim Quang đón xuân tưng bừng. Hình do Huynh trưởng GĐPT Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ gửi.

.

⚪ ---- TIN VN. Văn Miếu Hà Nội: Du khách nước ngoài thích thú xếp hàng xin chữ ông đồ già. Theo Báo Tổ Quốc. Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), khu vực hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đúc du khách nước ngoài và người dân Thủ đô đến xin chữ đầu năm mới với mong ước cầu bình an, hạnh phúc, đỗ đạt và công danh sự nghiệp. Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 có sự tham gia của 40 ông đồ, được bố trí xung quanh Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân năm mới.

,

⚪ ---- TIN VN. Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Theo Báo Tin Tức. Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, tour du lịch “Tây ăn Tết ta” đang rất hút khách, bởi tour này mang đến cho du khách quốc tế nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị về văn hóa đón Tết truyền thống của người Việt Nam. Tại Phú Quốc đang có 80% lượng khách nước ngoài lưu trú tại các resort 5 sao để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

.

⚪ ---- PHỐ TÂY. Có nhiều hình ảnh không được báo nhà nước chú ý: Nhiều du khách ngoại ưa thích hè phố nhộn nhịp tưng bừng hơn. Khi Tây rủ nhau ăn Tết Ta tại Phố Bùi Viện, Sài Gòn. Như các hình sau.



.

⚪ ---- HỎI 1: Một thăm dò gây chú ý tới người Việt tại Nhật: 84% người Nhật sống ngoài các thành thị lớn hiếm khi tương tác với người nước ngoài sống trong cộng đồng của họ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Nhật sống bên ngoài các thành phố lớn của đất nước không thường xuyên tương tác với người nước ngoài sống trong cộng đồng của họ, nhấn mạnh sự cần thiết của Nhật Bản để nỗ lực hơn nữa trong việc hội nhập xã hội. Cuộc khảo sát trực tuyến do viện nghiên cứu tại Đại học Taisho thực hiện từ tháng 10 đến tháng 11 với người dân Nhật Bản tại 59 thành phố, thị trấn và làng mạc trên khắp Nhật Bản, nơi người nước ngoài chiếm từ 5% dân số trở lên. Nó không bao gồm 23 phường ở trung tâm Tokyo cũng như 20 thành phố lớn được chỉ định của Nhật Bản.

.

Trong số 1.194 người đưa ra câu trả lời xác đáng, 83,8% cho biết họ không thường xuyên trao đổi với những người nước ngoài sống cùng họ. Trong số 16,2% người nói rằng họ có, 39,7% cho biết họ là đồng nghiệp với những người không phải người Nhật, tiếp theo là 32,5% cho biết họ là hàng xóm của họ và 21,6% cho biết họ có bạn bè nước ngoài.

.

Nhật Bản đã và đang mở cửa với nhiều lao động nước ngoài để chống lại lão hóa và dân số giảm. Theo Bộ Lao động, tính đến cuối tháng 10, số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản đứng ở mức cao kỷ lục 2,04 triệu người. Giáo sư Yuko Tsukasaki, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết khi Nhật Bản ngày càng dựa vào lao động nước ngoài, nước này phải tạo cho mình một nơi mà họ có thể sống thoải mái và xây dựng sự nghiệp lâu dài. Tsukasaki nói: “Chúng ta phải lắng nghe cư dân nước ngoài một cách đúng đắn và nỗ lực không ngừng để mang lại một xã hội hài hòa”.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/many-japanese-outside-major-urban-areas-do-not-engage-with-foreigners

.

⚪ ---- HỎI 2: Nữ và nam đã kết hôn cảm thấy hạnh phúc 20% hơn nữ và nam chưa két hôn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo dữ liệu mới được công bố từ Viện Nghiên cứu Gia đình và Gallup, tình trạng hôn nhân là yếu tố dự báo mạnh mẽ hơn về phúc lợi của người trưởng thành ở Mỹ so với trình độ học vấn, chủng tộc, tuổi tác và giới tính. Năm ngoái, những người trưởng thành đã kết hôn từ 25 đến 50 tuổi có khả năng phát triển mạnh hơn 17 điểm phần trăm so với những người trưởng thành chưa bao giờ kết hôn.

.

Việc điều chỉnh thu nhập hộ gia đình có ảnh hưởng lớn nhất đến phúc lợi của các cá nhân và thường tăng lên sau khi kết hôn khi một cặp vợ chồng tập hợp nguồn lực của mình.

Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhân khẩu học không giải thích được tỷ lệ hạnh phúc cao hơn ở các tình trạng mối quan hệ.

Cả phụ nữ và nam giới đã kết hôn đều nhận thấy lợi thế 20 điểm phần trăm so với những người đồng giớiTheo dữ liệu mới được công bố từ Viện Nghiên cứu Gia đình và Gallup, tình trạng hôn nhân là yếu tố dự báo mạnh mẽ hơn về phúc lợi của người trưởng thành ở Mỹ so với trình độ học vấn, chủng tộc, tuổi tác và giới tính.

Năm ngoái, những người trưởng thành đã kết hôn từ 25 đến 50 tuổi có khả năng phát triển mạnh hơn 17 điểm phần trăm so với những người trưởng thành chưa bao giờ kết hôn.

Việc điều chỉnh thu nhập hộ gia đình có ảnh hưởng lớn nhất đến phúc lợi của các cá nhân và thường tăng lên sau khi kết hôn khi một cặp vợ chồng tập hợp nguồn lực của mình.

Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhân khẩu học không giải thích được tỷ lệ hạnh phúc cao hơn ở các tình trạng mối quan hệ. Cả phụ nữ và nam giới đã kết hôn đều nhận thấy lợi thế 20 điểm phần trăm so với những người đồng giới chưa kết hôn.nữ và nam chưa kết hôn.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2024/02/09/marriage-wellbeing-happiness-survey

.

.