- Hôm nay, Thứ Năm 8/2/2024, Tòa Tối Cao nghe tranh luận xem có nên xóa tên Trump trên phiếu bầu của tiểu bang Colorado hay không

- 2 tiểu bang – Colorado và Maine – đã xác định rằng phải xóa tên Trump trên phiếu bầu. Bây giờ chờ lệnh Tòa Tối Cao

- Cụ bà Norma Anderson, 91 tuổi, Cộng Hòa trọn đời, cựu Chủ tịch lưỡng viện Colorado đứng tên kiện đòi xóa tên Trump ở phiếu bầu Colorado

- Công tố Smith báo động: cực hữu giở trò côn đồ, hăm dọa nhân chứng, trong khi Thẩm phán Aileen Cannon từ chối bảo vệ bí mật nhân chứng

- Trump hăm dọa nếu không cho Trump quyền miễn tố, khi thắng cử 2024 Trump sẽ đưa Obama và Biden vào tù.

- Trump gặp đơn kiện mới: đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu ở tiểu bang New York.

- Nissan Motor lợi nhuận quý 3 tăng 6% (= 947,74 triệu USD).

- Honda doanh thu quý 3 là 36 tỷ USD, tăng 21%

- Nga xóa tên 1 ứng cử viên Tổng Thống Nga (người đã kêu gọi rút quân về, trả đất cho Ukraine).

- Quân lực Iraq kêu gọi Mỹ rút quân ra khỏi Iraq vì đã vô trách nhiệm, ám sát trắng trợn trên lãnht hổ Iraq (Mỹ vừa dội bom giết 1 lãnh tụ Hezbollah ở Iraq).

- Thủ tướng Israel bác bỏ đề nghị ngưng bắn của Hamas, nói sẽ xóa sở Hamas và sẽ phi quân sự hóa Gaza mới ngưng bắn

- Hàng ngàn nông dân ở Tây Ban Nha đã biểu tìnhxe máy kéo

- FBI: các hackers TQ đã bí mật ẩn náu trong cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ tới 5 năm, chờ lệnh tấn công mạng

- Apple đang sản xuất những chiếc iPhone có thiết kế vỏ sò, có thể gập lại.

- Mỹ: thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã tăng lên 62,2 tỷ USD trong tháng 12, tăng 0,5% so với tháng 11.

- Một trực thăng CH-53E Super Stallion chở 5 lính TQLC rớt

- Bộ Giáo dục điều tra Đại học Harvard về kỳ thị sinh viên Ả Rập và Hồi giáo

- Chất nhựa phthalate - hóa chất để sản xuất nhựa - có thể liên quan đến gần 56.000 ca sinh non ở Hoa Kỳ trong năm 2018.

- Trận bão Los Angeles: mưa kỷ lục, 475 vụ lở đất, 390 cây bị đổ, 4 tòa nhà sụp, 9 tòa nhà gắn thẻ vàng nguy ngập

- Australia: nhiều người chuyển sang theo Phật giáo để chăm sóc cuối đời và chuẩn bị cho giây phút từ trần.

- Texas: Philip Nguyễn gây rối, đấu súng khi cảnh sát tới can thiệp, bị bắn bị thương, vào tù và bị truy tố

- Colorado: Quốc Văn Nguyễn nhận tội giết người hàng xóm

- Minnesota: Kevin Nguyễn, 33 tuổi, đã bị một chiếc xe tông tử vong khi đang băng qua đường

- Nhật Bản. Cảnh sát bắt một phụ nữ Việt 20 tuổi vì nghi ngờ bỏ xác đứa con sơ sinh của cô vào thùng rác.

- Nhật yêu cầu công an Việt Nam giúp bắt 1 phụ nữ từ VN chỉ huy đường dây trộm ở Nhật.

- TIN VN. Thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh nhất khu vực trong năm 2023.

- TIN VN. Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo vụ dùng xe biển xanh, còi ưu tiên đón người nhà lãnh đạo Hội Phụ nữ ở sân bay.

- HỎI 1: Có phải 82% giám đốc cấp cao nói sự đa dạng (văn hóa, chính trị, sắc tộc...) có lợi cho kinh doanh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Âm nhạc là thuốc bổ cho tinh thần và thể chất người cao niên? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/2/2024) ⚪ ---- Hãng xe Nissan Motor Company Ltd. đã công bố hôm thứ Năm rằng lợi nhuận hoạt động trong quý 3 của năm tài chính 2023 đã tăng 6% hàng năm, đạt 141 tỷ Yên (= 947,74 triệu USD). Doanh thu thuần hợp nhất của nhà sản xuất xe Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 đạt 3,1 nghìn tỷ Yên (= 20,8 tỷ USD), tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập ròng của công ty đạt 29,1 tỷ yên trong quý báo cáo, giảm 42%. Nissan đã điều chỉnh dự báo về doanh số cả năm từ 3,7 triệu lên 3,55 triệu chiếc do sự gián đoạn tạm thời về hậu cần và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, triển vọng thu nhập ròng cho năm 2023 vẫn không thay đổi ở mức 390 tỷ Yên.

⚪ ---- Hôm thứ Năm, Honda Motor Co. Ltd. đã báo cáo rằng doanh thu bán hàng trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 5,39 nghìn tỷ Yên (= 36 tỷ USD), tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động tăng 35% so với cùng kỳ lên 379,8 tỷ Yên, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 8% lên 52,04 Yên. Nhà sản xuất xe Nhật Bản đã nâng dự báo cả năm, tiết lộ rằng họ kỳ vọng doanh thu bán hàng sẽ đạt 20,2 nghìn tỷ Yên, tăng 19,5% so với năm trước. Công ty dự kiến ​​lợi nhuận hoạt động sẽ tăng 60,1% và đạt 1,2 nghìn tỷ Yên vào cuối quý 4 năm tài chính 2024.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Năm 8/2/2024, Tòa Tối Cao nghe tranh luận xem có nên xóa tên Trump trên phiếu bầu của tiểu bang Colorado hay không, vì vai trò của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vụ án xoay quanh “lệnh cấm nổi dậy” của Tu chính án thứ 14, một tàn tích của Nội chiến chưa được động đến trong hơn một thế kỷ cho đến khi xảy ra cuộc tấn công do Trump thúc đẩy vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Norma Anderson, 91 tuổi, nguyên đơn chính trong vụ kiện ở tiểu bang Colorado tìm cách xóa tên Trump trên phiếu bầu Colorado, là một đảng viên Đảng Cộng hòa suốt đời và đã có một sự nghiệp chính trị nổi tiếng, bao gồm cả vai trò là nữ lãnh đạo phe đa số đầu tiên ở cả hai viện của cơ quan lập pháp tiểu bang Colorado. Cụ bà Anderson nói: “Tôi là một đảng viên Cộng hòa kiểu cũ, tin tưởng vào khả năng phòng thủ mạnh mẽ, hỗ trợ doanh nghiệp và giúp đỡ những người không biết cách tự giúp mình, ít chính phủ hơn và cơ sở thuế công bằng”.

Cụ bà đã làm việc 12 năm trong công quyền, trước khi phải rời đi do giới hạn nhiệm kỳ. Khi ở đó, từ năm 1997 đến năm 1998, bà là lãnh đạo đa số của hạ viện. Sau đó, bà giành được một ghế trong Thượng viện tiểu bang và ở đó bảy năm. Tương tự, bà cũng đạt được vị trí lãnh đạo đa số vào năm 2003.

Hồ sơ nổi bật của cụ bà: Khi phục vụ tại cơ quan lập pháp bang Colorado, Anderson đã giúp ban hành luật nhằm cải thiện khả năng đọc viết của trẻ em và giảm chi phí cho các trường cao đẳng trong bang, đồng thời thiết lập chương trình điều dưỡng tại nhà với nguồn tài trợ từ một vụ kiện mang tính bước ngoặt chống lại các công ty thuốc lá lớn.

⚪ --- Hiện thời, 2 tiểu bang – Colorado và Maine – đã xác định rằng lệnh cấm tranh cử chức công quyền phải áp dụng đối với Trump, vì những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và vai trò của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cả hai tiểu bang đều loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa, mặc dù những quyết định đó đã bị tạm dừng khi kháng cáo. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe tranh luận bằng miệng trong vụ Colorado vào hôm nay, thứ Năm.

⚪ ---- Nhiều người cắm trại hè phố từ đêm qua để sáng nay xếp hàng, chờ vào dự phiên tòa ở Tối Cao Pháp Viện. Cô Grace Kiple, sinh viên năm thứ nhất tại Trường Luật Georgetown, đã đến Tòa án Tối cao một ngày trước cuộc tranh luận lịch sử chỉ để đảm bảo cô sẽ có một chỗ ngồi trong phòng xử án. Điều đó có nghĩa là cô phải nghỉ qua đêm trên vỉa hè. Cô chuẩn bị sẵn túi ngủ và thảm tập yoga. “Tôi chưa bao giờ cắm trại trước đây,” Kiple nói, tay cầm một cốc cà phê lớn. “Vụ án này là một chuyện lớn đấy.”

Có một số người biểu tình bên ngoài tòa án tối cao vào sáng sớm thứ Năm, trong đó có một số người giương biểu ngữ tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là “kẻ phản bội”. Một đường dành cho công chúng chạy dọc một bên của tòa nhà. Một số mặc vest và đeo cà vạt. Những người khác rúc vào túi ngủ và ngồi trên ghế cắm trại. Kendra Sharrard, cũng là sinh viên năm thứ nhất Luật Georgetown, cho biết cô và cô Kiple đã lên kế hoạch tham dự các cuộc tranh luận từ lâu.

Nhiều người cắm trại ngoài Tòa Tối Cao từ đêm Thứ Tư để sáng nay, Thứ Năm, xếp hàng xin vào dự phiên tòa xét xử vụ có nên cấm Trump ứng cử hay không.

⚪ ---- Công tố báo động: phe cực hữu giở trò côn đồ, hăm dọa nhân chứng, trong khi Thẩm phán Aileen Cannon từ chối bảo vệ bí mật nhân chứng. Văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith tiết lộ một loạt lời đe dọa nhắm vào các nhân chứng tiềm năng trong vụ truy tố Trump trộm và giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago. ABC News đưa tin, các công tố viên liên bang đã yêu cầu thẩm phán Hoa Kỳ Aileen Cannon trong một hồ sơ vào cuối ngày thứ Tư cho phép họ nộp một chứng cớ được niêm phong, một ngày sau khi bà ra phán quyết chống lại yêu cầu của họ về việc giữ lại một số bằng chứng được biên tập lại để bảo vệ các nhân chứng và cuộc điều tra.

“Chứng cớ mô tả một số chi tiết các mối đe dọa được thực hiện trên mạng xã hội đối với một nhân chứng tương lai của Chính phủ và các tình huống xung quanh,” hồ sơ nêu rõ, “và thực tế là những mối đe dọa đó là chủ đề của một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra bở văn phòng Công tố liên bang. Việc tiết lộ chi tiết và hoàn cảnh của các mối đe dọa có nguy cơ làm gián đoạn cuộc điều tra”.

Thẩm phán Cannon đã đổ lỗi cho nhóm của Smith theo lệnh của cô ấy hôm thứ Ba vì đã không xác định được thông tin mà họ muốn biên tập lại hoặc giải thích việc tiết lộ công khai sẽ gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của cuộc điều tra như thế nào, nhưng các công tố viên đã phản ứng bằng cách nói rằng cần phải biên tập lại rộng hơn để ngăn Donald Trump biết về một số tiềm năng nhân chứng hoặc các chi tiết quan trọng khác.

Các công tố viên viết rằng chỉ bôi đen tên hoặc các phần khác của tài liệu vẫn có thể “cung cấp thông tin cho nghi phạm" suy đoán xem ai là nhân chứng và sẽ gây nguy hiểm cho nhân chứng và gia đình nhân chứng. Trump đã không nhận tội đối với 37 tội danh liên quan đến việc ông xử lý các tài liệu mật, cùng với phụ tá lâu năm Walt Nauta và nhân viên Mar-a-Lago Carlos De Oliveira, những người đã không nhận tội vì tham gia vào nỗ lực cản trở cuộc điều tra của liên bang để tìm lại hồ sơ mật.

⚪ ---- Trump hăm dọa nếu không cho Trump quyền miễn tố, khi thắng cử 2024 Trump sẽ đưa Obama và Biden vào tù. Cựu Tổng thống Donald Trump tăng cường đe dọa truy tố Tổng thống Joe Biden nếu Trumpthắng thêm một nhiệm kỳ nữa tại Bạch Ốc. Một tòa kháng án đã bác bỏ tuyên bố của Trump về quyền miễn tố trong vụ lật ngược kết quả bầu cử, mặc dù Trump có ý định đưa ra lập luận tương tự ở Florida, nơi Trump cũng phải đối mặt với cáo buộc liên bang về việc xử lý sai các tài liệu mật và Trump đã đưa ra mối đe dọa "bắt chẹt" đối với đối thủ Đảng Dân chủ của mình.

“Nếu một Tổng thống không có quyền miễn tố... chúng tôi sẽ truy tố ông về những điều ông đã làm. đã làm khi còn đương chức', ngay cả khi mọi thứ được thực hiện hoàn toàn hợp pháp và phù hợp", Trump viết trên Truth Social. Trump đã nói rõ rằng ông sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để nhắm vào kẻ thù của mình nếu tái đắc cử và ông đã liệt kê tên một số người trong số họ.

Trump viết: “Đó sẽ là sự kết thúc của nhiệm kỳ Tổng thống và đất nước của chúng ta, như chúng ta biết, và chỉ là một trong rất nhiều cạm bẫy đối với một Tổng thống không có quyền miễn tố của Tổng thống. Obama, Bush, và sắp tới, Joe Biden gian dối, tất cả sẽ phải ngồi tù. Hãy bảo vệ quyền miễn tố của Tổng thống!"

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một thách thức khác về khả năng có tên trên lá phiếu tiểu bang New York, quê hương cũ của ông. Courthouse New Service đưa tin rằng Thượng nghị sĩ tiểu bang New York Brad Hoylman-Sigal và các thành viên Hội đồng thành phố New York Shekar Krishnan và Gertrude Fitelson đã đệ đơn khiếu nại vào cuối ngày thứ Ba, yêu cầu xóa tên Trump trong lá phiếu. Đơn khiếu nại cáo buộc cựu tổng thống tham gia nổi dậy nhằm lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

“Donald J. Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy đó thông qua các hành động cá nhân của ông ta trước và vào ngày 6 tháng 1 năm 2021,” đơn khiếu nại cho biết, “bao gồm nhưng không giới hạn việc triệu tập một đám đông đến Washington, D.C., vào ngày 6 tháng 1 và nói với đám đông rằng Trump biết được trang bị vũ khí, để hành quân đến Điện Capitol và 'chiến đấu quyết liệt' theo 'những quy tắc rất khác nhau'”.

Krishnan nói thêm: “Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp rõ ràng loại bỏ tư cách nắm giữ chức vụ của bất kỳ ai đã 'tham gia nổi dậy', kể cả cựu Tổng thống Trump", Krishnan nói thêm. 2021. Hiến pháp mà Trump thề sẽ tuân thủ khiến Trump không đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ công.” Khiếu nại tương tự như khiếu nại ở Colorado, nơi Trump bị cấm bỏ phiếu. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ nghe các tranh luận trong vụ xin xóa tên Trump ở lá phiếu tiểu bang Colorado vào hôm nay Thứ Năm.

⚪ ---- Ủy ban bầu cử trung ương Nga hôm thứ Năm đã từ chối chứng nhận ứng cử viên của Boris Nadezhdin cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nadezhdin, một thành viên của đảng Sáng kiến Dân sự, đã nhiều lần chỉ trích việc Nga xâm chiếm Ukraine, gọi cuộc chiến là một "sai lầm tai hại". Ủy ban đã vô hiệu hóa 9.147 chữ ký mà Nadezhdin thu được, đưa anh ta xuống dưới ngưỡng 100.000 chữ ký cần thiết để đăng bộ. "Có hàng chục triệu người đứng đây sẽ bỏ phiếu cho tôi. Tôi đang ở vị trí thứ hai sau [Tổng thống Nga] Putin, tôi đang đạt được hai con số trong các cuộc thăm dò," Nadezhdin nói và cho biết thêm rằng ông sẽ kháng cáo.

⚪ ---- Thiếu tướng Yahya Rasool, người phát ngôn chính thức của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iraq hôm thứ Năm kêu gọi chấm dứt sứ mệnh của liên minh với Hoa Kỳ trong khu vực vì nó đã trở thành "nhân tố gây bất ổn." Viết trên tờ X, Rasool đổ lỗi cho quân Mỹ đã tiến hành "một vụ ám sát trắng trợn thông qua một cuộc không kích" ở Baghdad, cho thấy nhiều hành động vô trách nhiệm và phá hoại các thỏa thuận đã được thiết lập.

Ông nói thêm: “Quân Mỹ gây nguy hiểm cho hòa bình dân sự, vi phạm chủ quyền của Iraq và coi thường sự an toàn cũng như tính mạng của công dân chúng tôi. Điều đáng lo ngại hơn nữa là liên minh liên tục đi chệch khỏi lý do và mục tiêu cho sự hiện diện của họ trên lãnh thổ của chúng tôi”.

Hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ xác nhận rằng lực lượng của Mỹ đã thực hiện một “cuộc tấn công đơn phương” ở Iraq, giết chết một chỉ huy Kataib Hezbollah và khiến ba người thiệt mạng.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư bác bỏ đề nghị ngưng băn của Hamas, nhấn mạnh rằng việc tuân theo những yêu cầu "ảo tưởng" của Hamas sẽ dẫn đến một "vụ thảm sát" khác và một "thảm họa lớn" đối với Israel. Thủ tướng Israel nhấn mạnh Israel chưa "cam kết bất cứ điều gì" được nêu trong đề xuất phản đối của nhóm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có từ chối thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn của Hamas hay không, ông Netanyahu nói: "Từ những gì tôi đã thấy, ngay cả bạn cũng sẽ nói không. Lẽ ra phải có một quá trình đàm phán với các nhà hòa giải, nhưng từ những gì tôi thấy sau phản ứng của Hamas, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”.

Netanyahu nói rằng đất nước của ông sẽ không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với phía Palestine trước khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Israel lưu ý rằng Hamas phải bị "loại bỏ" và việc phi quân sự hóa ở Gaza phải đạt được thông qua lực lượng an ninh Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

⚪ ---- Hàng ngàn nông dân ở Tây Ban Nha đã tổ chức ngày biểu tình máy kéo thứ hai trên khắp đất nước, chặn các đường cao tốc để yêu cầu thay đổi chính sách nông nghiệp của Liên Âu và các biện pháp chống tăng chi phí sản xuất và hạn hán nghiêm trọng. Biểu tình đã khiến một số đường cao tốc quốc gia chính bị phong tỏa. Đường vào cảng Castellon phía đông và sân bay Jerez phía đông nam tạm thời bị cắt.

Hãng thông tấn nhà nước Efe cho biết, 1.000 máy kéo đang di chuyển chậm về phía trung tâm thành phố Barcelona, gây kẹt giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường đi vào thủ phủ cảng phía đông bắc của vùng Catalonia của Tây Ban Nha. Biểu tình, với sự tham gia của hàng nghìn người trên máy kéo và các phương tiện khác, không được ba tổ chức nông nghiệp chính của Tây Ban Nha hậu thuẫn, vốn đã kêu gọi các cuộc biểu tình riêng biệt trong những ngày tới.

Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ tiếp tục trong những tuần tới với cuộc biểu tình lớn ở Madrid vào ngày 21 tháng 2. Phát biểu tại quốc hội Tây Ban Nha hôm thứ Tư, Thủ tướng Pedro Sánchez cam kết sẽ giúp đỡ nông dân và đưa trường hợp của họ tới châu Âu.

⚪ ---- Các cơ quan liên bang cho biết hôm thứ Tư, các hacker Trung Quốc đã bí mật ẩn náu trong cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ tới 5 năm, sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mạng có sức tàn phá tiềm tàng nếu hai nước xảy ra chiến tranh. Tuyên bố này được công bố trong một cảnh báo an ninh mạng công cộng, một trong những cảnh báo lớn nhất và nghiêm khắc nhất, từ sáu cơ quan của Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan tình báo và an ninh mạng đồng minh từ Úc, Canada, New Zealand và Anh.

Trong năm qua, các quan chức Mỹ đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng tin tặc làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc tiếp tục lén lút truy cập vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Họ lo ngại việc truy cập như vậy có thể biến thành một cuộc tấn công mạng mang tính hủy diệt trong trường hợp xảy ra xung đột lớn, như Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, vì Mỹ đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Đài Loan.

Báo cáo không nêu tên bất kỳ nạn nhân cụ thể nào, nhưng cho biết các tin tặc “do nhà nước CHND Trung Hoa bảo trợ” đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng, “chủ yếu trong các lĩnh vực Truyền thông, Năng lượng, Hệ thống Giao thông và Hệ thống Xử lý Nước thải và Xử lý nước thải – ở lục địa và ngoài lục địa Hoa Kỳ, các tiểu bang và vùng lãnh thổ của nó.”

Một đặc điểm của chiến dịch là chiến thuật của tin tặc rất lén lút, khiến chủ các công ty cơ sở hạ tầng khó biết rằng họ đã bị tấn công. Báo cáo này là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy tin tặc Trung Quốc đã làm việc tại dự án này quá lâu hoặc chúng đã giành được quyền truy cập trong nhiều năm mà không bị chú ý.

⚪ ---- Theo tin The Information hôm thứ Tư, Apple được cho là đang sản xuất những chiếc iPhone có thiết kế vỏ sò, có thể gập lại. Những nguyên mẫu này cho thấy sự quan tâm của Apple trong việc tham gia xu hướng điện thoại thông minh màn hình gập, lĩnh vực hiện đang bị các đối thủ như Samsung và Huawei chiếm giữ. Đã có mặt trên thị trường là Samsung Galaxy Z Flip 5 và Galaxy Z Fold 5 mới, Google Pixel Fold, Motorola Razr+ và OnePlus Open. Tin đồn về iPhone Flip đã xuất hiện trong nhiều năm. Nếu báo cáo này là chính xác thì đây sẽ là một trong những thay đổi thiết kế phần cứng quan trọng nhất trong lịch sử của sản phẩm.

⚪ ---- Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế công bố hôm thứ Tư, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã tăng lên 62,2 tỷ USD trong tháng 12, tăng 0,5% so với tháng 11. Xuất cảng tăng 1,5% so với cùng kỳ tháng trước, đạt 258,2 tỷ USD và nhập cảng tăng 1,3% lên 320,4 tỷ USD trong tháng 12 so với tháng 11.

Đối với năm tài chính 2023, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ giảm 18,7% xuống còn 177,8 tỷ USD so với năm 2022. Trong khi đó, xuất cảng tăng 1,2% lên 35,0 tỷ USD, trong khi nhập cảng giảm 3,6% xuống 142,7 tỷ USD.

⚪ ---- Một trực thăng CH-53E Super Stallion chở 5 lính thủy quân lục chiến đã mất tích hôm thứ Tư, Thủy quân lục chiến cho biết. Chiếc trực thăng đang bay từ Căn cứ Không quân Creech ở Nevada đến Trạm Không quân TQLC Miramar ở Quận San Diego ở California nhưng được thông báo là "quá hạn" vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương. Sở Cảnh sát hạt San Diego cho biết họ đang triển khai các đội tìm kiếm. Truyền thông địa phương đưa tin khu vực này đã hứng chịu mưa lớn suốt đêm qua.

⚪ ---- Sau đơn khiếu nại về quyền công dân của các sinh viên Ả Rập và Hồi giáo chống lại Đại học Harvard, Bộ Giáo dục đã mở một cuộc điều tra về trường đại học này. Các sinh viên nói rằng vì họ là người Palestine, người Hồi giáo hoặc những người ủng hộ quyền của người Palestine nên họ đã phải chịu "sự quấy rối và tấn công phân biệt chủng tộc tràn lan bao gồm doxxing, rình rập và hành hung." (doxxing: địa chỉ, số phone, căn cước bị đưa lên Internet.)

Đơn khiếu nại cho biết một số học sinh đã bị hành hung vì đeo keffiyeh, loại khăn quàng cổ truyền thống của người Palestine. Một cuộc điều tra riêng biệt về Harvard đã được mở vào năm ngoái sau khi có khiếu nại tương tự, cũng như các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường, ABC News đưa tin.Quỹ Pháp lý Hồi giáo (Muslim Legal Fund), cơ quan đã nộp đơn khiếu nại mới nhất thay mặt cho hơn chục sinh viên, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Harvard đã không bảo vệ được sinh viên khỏi "quấy rối, hăm dọa và đe dọa". Quỹ này cho biết sinh viên đã gặp phải "phản ứng chậm và không hiệu quả" từ các quản trị viên Harvard hoặc, trong một số trường hợp, thậm chí còn bị đe dọa rằng "cơ hội học tập trong tương lai" của họ sẽ bị ảnh hưởng, NBC News đưa tin. Một trong những sinh viên được quỹ đại diện cho biết: “Chúng tôi đã bị truy đuổi, khạc nhổ, rình rập và săn lùng bởi những doxxing trong khuôn viên trường và thậm chí tại nhà của gia đình chúng tôi”.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho biết, sinh non (đẻ non) có liên quan đến các hóa chất "gây rối loạn nội tiết tố" trong nhựa khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng việc tiếp xúc hàng ngày với phthalate - hóa chất được sử dụng để sản xuất nhựa - có thể liên quan đến gần 56.000 ca sinh non ở Hoa Kỳ vào năm 2018.Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí The Lancet Planetary Health, chi phí y tế ước tính do những ca sinh non này gây ra từ 1,6 tỷ USD đến 8,1 tỷ USD trong suốt cuộc đời của những đứa trẻ sinh non.⚪ ---- Trận bão tấn công California mấy ngày qua đã gây ra lượng mưa kỷ lục, và hàng trăm trận lở đất. Chỉ trong ba ngày, thành phố Los Angeles đã hứng chịu lượng mưa hơn 8 inch - hơn một nửa lượng mưa 14,25 inch thường có mỗi năm. Đó là theo văn phòng của Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Los Angeles, nơi có hồ sơ từ năm 1877.Gió: Một cơn gió giật với tốc độ 102 dặm/giờ đã được ghi nhận vào Chủ nhật tại Pablo Point ở Quận Marin, ngay phía bắc San Francisco. NWS cho biết 10 cơn gió giật mạnh nhất — từ 89 mph đến 102 mph — được ghi nhận ở đỉnh điểm gió cuối tuần đều ở Marin và Quận Santa Clara gần đó.Lở bùn: Tính đến tối thứ Ba, lực lượng cứu hộ đã ứng phó với 475 vụ lở đất trên khắp Los Angeles, theo văn phòng thị trưởng. Các trận lở đất đã đóng cửa các con đường khắp thành phố và buộc người dân phải ra lệnh sơ tán tại các khu vực hẻm núi có vết bỏng do cháy rừng gần đây. Đội cứu hộ khẩn cấp đã ứng phó với 390 cây bị đổ. Cho đến nay, 4 tòa nhà được coi là không thể ở được và ít nhất 9 tòa nhà được gắn thẻ vàng, nghĩa là cư dân có thể lấy lại đồ đạc của mình nhưng không thể ở lại.Một điều may mắn: Tất cả những cơn mưa đã thúc đẩy nguồn cung cấp nước vốn thường xuyên thiếu hụt của tiểu bang California. Văn phòng thị trưởng cho biết ít nhất 6 tỷ gallon nước mưa đã chảy vào Los Angeles để cung cấp nước ngầm và nguồn cung cấp cho địa phương. Chỉ hai năm trước, gần như toàn bộ California bị hạn hán tàn phá.⚪ ---- Australia: nhiều người chuyển sang theo Phật giáo để chăm sóc cuối đời và chuẩn bị cho giây phút từ trần. Ni sư Tsultrim nghĩ rằng chiếc áo cà-sa màu vàng đỏ có “ảnh hưởng êm dịu” và báo hiệu điều gì đó về sự sẵn lòng của cô, với tư cách là một nữ tu sĩ Phật giáo, để thảo luận về các chủ đề như đau khổ và vô thường.Ni sư Tsultrim cung cấp hỗ trợ cho người sắp chết, gia đình và nhân viên y tế thông qua Dịch vụ chăm sóc cuối đời Karuna, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và tinh thần tại nhà ở Queensland. Đây là một trong số ít các dịch vụ chăm sóc cuối đời trên khắp nước Úc có liên kết với các tổ chức Phật giáo.Các thực hành lấy cảm hứng từ Phật giáo, bao gồm rèn luyện chánh niệm và từ bi, là một phần của ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ ở Úc và đối với nhiều người Úc, Phật tử và Phật giáo đã đóng một vai trò không chỉ trong việc sống thiện lành mà còn chết an lành.Cho đến nay vẫn chưa có số liệu thống kê toàn diện về quy mô ảnh hưởng của Phật giáo trong hệ thống chăm sóc cuối đời của Úc, cũng như hành trình hấp hối của từng cá nhân. Báo The Guardian ghi nhận: Đây là lý do tại sao báo này bắt đầu nghiên cứu hiện tượng mới nổi này trong dự án “Phật giáo” hấp hối ở Úc. Dự án đã xác định được hơn 40 nhà cung cấp dịch vụ của Úc cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hoặc chăm sóc cuối đời “lấy cảm hứng từ Phật giáo”, và gần 50 học viên sử dụng thiền định, chánh niệm hoặc tu dưỡng lòng từ bi trong quá trình hành nghề chuyên môn của họ tại bệnh viện, nhà tế bần và nhà tang lễ.Có thể sẽ có thêm nhiều người làm việc trong các lĩnh vực này, hoặc phải đối mặt với cái chết, những người có thể không chính thức là Phật tử nhưng lại sử dụng giáo lý của Phật giáo. Các y việnc ận tử (hospices) như Karuna chào đón mọi người thuộc mọi tôn giáo và không tôn giáo nào. Hầu hết những người làm việc cùng Tsultrim đều không phải là Phật tử và Ni sư cũng không cố gắng thuyết phục họ như vậy. Những gì Ni sư mang lại là một cuộc trò chuyện bình tĩnh, một khoảnh khắc chánh niệm và suy ngẫm về tình yêu và lòng tốt.Trong suốt cuộc đời mình, Helena chưa bao giờ thích tôn giáo có tổ chức. Cô thích đi bụi, tập yoga và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Helena không muốn có linh mục hay cố vấn. Thay vào đó (làm gia đình cô hơi ngạc nhiên), cô muốn gọi điện cho một Phật tử. “Tôi chỉ nghĩ họ có thể là người tốt để nói chuyện,” cô nói.Helena không tự nhận mình là một Phật tử. Cô không thường xuyên thiền định hay đi chùa. Cô có thể cảm thấy thoải mái hơn với cái mác Phật giáo - một người say mê nghiên cứu các vấn đề Phật giáo, bên cạnh các truyền thống tâm linh khác. Cô là người mà học giả nghiên cứu tôn giáo Thomas A Tweed từng gọi là “Phật tử tới trong đêm” (“night-stand Buddhist”), khi đặt chồng văn bản Phật giáo phổ biến bên cạnh giường.Những văn bản này, từ Tử thư Tây Tạng đến Khi mọi thứ sụp đổ của Pema Chödrön, đã trở thành nguồn an ủi và sức mạnh cho nhiều người Úc, như Helena, những người phải đối mặt với cái chết của chính họ hoặc người thân của họ. Trải nghiệm của Helena không phải là hiếm. Tỷ lệ người theo đạo Thiên Chúa ở Úc đang giảm, trong khi số lượng người theo đạo Hồi, đạo Hindu, đạo Phật và đạo Sikh đang gia tăng. Cũng có sự gia tăng đáng kể, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, về số người Úc được xác định là “không có tôn giáo”. Trong số đó có những người “tâm linh nhưng không theo đạo”.Nhiều người Úc trẻ tuổi cũng có mối liên hệ chặt chẽ và thiêng liêng với thiên nhiên, tương tự như “chủ nghĩa tự nhiên tôn kính” được quan sát thấy ở phía tây bắc Thái Bình Dương: một sự đánh giá cao và kính sợ phù hợp với cả kiến thức khoa học và tâm linh. Các biểu tượng của thiên nhiên – hoa sen, tre và hoa súng – nổi bật trong hoạt động tiếp thị dịch vụ chăm sóc người chết theo đạo Phật.Đầu tiên là sự đối đầu trung thực của Phật giáo với sự vô thường của cuộc sống và sự tất yếu của cái chết. Đối mặt với những uyển ngữ, “những suy nghĩ và lời cầu nguyện” hay những hình ảnh về một thế giới bên kia vĩnh cửu, sự thừa nhận của Phật giáo rằng cái chết sẽ đến với tất cả mọi người đều được ca ngợi. Cái chết thường đi kèm với nhiều đau khổ nhưng trong nhiều truyền thống Phật giáo, nó cũng được coi là cơ hội để trưởng thành.Các vị thầy Phật giáo thận trọng hơn khi nói đến việc thực hành chánh niệm. Chẳng hạn, trong khi chú ý đến mùi thơm thực phẩm dễ chịu hoặc khung cảnh thiên nhiên có thể an ủi người sắp chết, thì việc tập trung vào một cơ thể đang đau khổ chỉ có thể làm tăng thêm nỗi đau. Do đó, các vị thầy Phật giáo khuyến khích người sắp chết tham gia vào những trải nghiệm giác quan có ý nghĩa, đặc biệt là âm nhạc.Cuối cùng, các nhân viên y tế đặc biệt đề xuất khởi lòng từ bi như một công cụ Phật giáo quan trọng hỗ trợ việc chăm sóc cuối đời. Lòng trắc ẩn có thể giúp nhân viên chăm sóc giảm nhẹ đáp lại nỗi đau khổ và những khó khăn trong gia đình bằng lòng tốt mà không phải tự mình gánh lấy nỗi đau này.⚪ ---- Texas:bị bắn trong cuộc chạm trán với cảnh sát Killeen vào ngày 14 tháng 1 đã được xuất viện và hiện đang bị giam tại nhà tù Quận Bell vì nhiều tội nghiêm trọng. Hồ sơ của nhà tù Bell County cho thấy Philip Nguyễn đã đến cơ sở của họ vào trưa thứ Ba với 5 cáo buộc trọng tội và theo lệnh của tòa án riêng biệt.Cảnh sát Killeen trước đó cho biết đã được gọi đến dãy nhà số 100 trên đường Elms vào khoảng 1:05 chiều Chủ nhật 14 tháng 1 vì vấn đề vũ trang. Cuộc điều tra ban đầu của họ cho thấy một người đàn ông đã tham gia vào một vụ gây rối, sau đó đã đi bộ bỏ trốn về phía đường Florence. Trước khi các sĩ quan đến, cuộc gọi đã được nâng cấp thành cuộc gọi "bắn súng".Tuyên bố ban đầu do cảnh sát đưa ra chỉ đơn giản nói rằng khi họ đến nơi “các cảnh sát đã xác định được nghi phạm và đấu súng với y.” Cảnh sát đã xác nhận rằng trên thực tế, cảnh sát đã bị bắn và một loại vũ khí được cho là đã sử dụng đã được thu hồi. Vào thời điểm đó, Nguyen đã được xe cấp cứu chở đến Trung tâm Y tế Baylor Scott & White. Không có cảnh sát nào bị thương.⚪ ---- Colorado:, 31 tuổi, người đàn ông Englewood bị buộc tội giết người hàng xóm Patricia Darlene Grass mà không có lý do rõ ràng vào năm 2022, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với mức án 60 năm tù. Thỏa thuận nhận tội được mô tả trong phiên điều trần ngày 6 tháng 2 tại Tòa án Quận Arapahoe là 48 năm tù cho tội giết người cấp độ hai và 12 năm liên tiếp cho tội cố ý giết người cấp độ hai. Bản án chính thức được ấn định sẽ tuyên vào ngày 13/2.Ban đầu, Nguyễn bị bắt vì tình nghi giết người cấp 1 trong vụ giết người ngày 28/9/2022. Tội giết người cấp độ một ở Colorado sẽ phải chịu hình phạt tù chung thân không ân xá. Vụ án cho biết Nguyễn đã bắn chết cụ bà Grass, 68 tuổi, từ bên ngoài ngôi nhà ở Englewood của bà ở 4395 S. Elati St. khi bà đứng ở cửa trước ngay trước 10 giờ tối. Nguyen sống ở bên kia đường, số 4386 S. Elati St.Bản khai cho biết, vào thời điểm bị bắt, Nguyễn đang mặc áo vest chiến thuật và có một khẩu súng trường có băng đạn bên trong, một khẩu súng lục, một đai súng có giá đỡ súng lục và các băng đạn phụ dành cho súng trường. Bạn cùng phòng của Grass khai với cảnh sát rằng anh ta và Grass nhìn thấy bóng của một người đến trước sân nhà họ. Grass đã bật đèn ngoài hiên và bạn cùng phòng của bà đang nắm tay cô để giúp bà đứng vững thì nghe thấy nhiều tiếng súng nổ.Bản khai cho biết những phát súng đã bắn trúng đầu và cánh tay của Grass, và cô được cảnh sát tìm thấy ở ngưỡng cửa trước, nơi bà được tuyên bố đã chết lúc 10:09 tối. Theo bản khai, cảnh sát tin rằng các phát súng xuất phát từ một khẩu súng trường đặt góc dưới hiên nhà và hướng lên phía trên ngôi nhà.Cảnh sát đã khám xét nhà của Nguyễn và tìm thấy ba hoặc bốn khẩu súng trường cạnh tủ quần áo, một khẩu súng trường trong tủ quần áo, một khẩu súng trường trên giường, hai băng đạn súng lục trên bàn trong phòng ngủ phía đông bắc ở tầng trên và thiết bị cầm súng trong cùng một phòng ngủ, bản khai có nói. Trong nhà có bố, mẹ, vợ và đứa con 2 tuổi của Nguyễn. Theo bản khai, gia đình ông Nguyễn đã đồng ý cho cảnh sát tiến hành khám xét.⚪ ---- Minnesota:, 33 tuổi, đã bị một chiếc xe tông tử vong khi đang băng qua đường ở St. Paul's East Side vào tối thứ Sáu. Tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 chiều gần giao lộ giữa Phố Van Dyke và Đại lộ East Mechanic thì một chiếc xe tải nhỏ tông vào Kevin Nguyễn, người mà các điều tra viên cho biết đang đi giữa Van Dyke. Nguyễn, cư dân St. Paul, chết tại hiện trường do vết thương trong vụ va chạm.Không có cáo buộc nào được đưa ra trong vụ án và vẫn đang được điều tra. Mặc dù nhiệm vụ của người lái xe là phải nhường đường cho người đi bộ nhưng họ vẫn phải đối mặt với những nguy hiểm hàng ngày ở Hoa Kỳ GHSA dự đoán có 6.721 người đi bộ tử vong vào năm 2020, tăng 4,8% so với 6.412 trường hợp tử vong được báo cáo vào năm 2019.⚪ ---- Nhật Bản.20 tuổi vì nghi ngờ bỏ rơi thi thể sau khi cô bỏ xác đứa con sơ sinh của cô vào thùng rác. Kyodo News đưa tin, nghi phạm, đang làm thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản, đã sinh em bé tại nhà bạn trai vào khoảng thời gian từ 10h30 sáng ngày 2/2 đến 11h sáng ngày hôm sau. Sau khi bị bắt hôm thứ Ba, người phụ nữ đã thừa nhận cáo buộc nhưng cho biết đứa trẻ đã chết non.Cảnh sát cho biết người phụ nữ nói với họ rằng cô đã cho thi thể vào một chiếc túi và bỏ vào thùng rác tại khu nhà ở ở phường Hakata. Sau khi sinh con, cô đến bệnh viện và cho biết mình bị sảy thai tại nhà. Bệnh viện đã liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã đến Nhật Bản vào tháng 7/2023 và làm việc tại một nhà máy sản xuất hộp cơm bento.⚪ ---- Theo báo South China Morning News,. Cảnh sát ở miền nam Nhật Bản đã phá vỡ một đường dây trộm người Việt lợi dụng an ninh lỏng lẻo tại các cửa hàng Uniqlo trên khắp đất nước và lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với một phụ nữ được cho là chủ mưu vụ trộm. Cảnh sát quận Fukuoka đã bắt giữ 4 công dân Việt Nam đến Nhật Bản vào tháng 9 và bị cáo buộc thực hiện hành vi trộm cắp từ nhiều cửa hàng Uniqlo, tờ Asahi đưa tin hôm thứ Ba. Các nghi phạm chưa được nêu tên nhưng ở độ tuổi 30s và 40s.Các nguồn tin nói với Asahi rằng bốn người này không biết nhau, nhưng tất cả đều có liên hệ với một phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi 40s, người được cho là đã chỉ đạo hoạt động của họ từ Việt Nam, đưa ra hướng dẫn về kích cỡ và màu sắc mà họ nên lấy trộm. Bốn người được cho là đã nợ tiền người phụ nữ này, người này cũng chưa được nêu tên trên các phương tiện truyền thông, mặc dù lệnh bắt giữ đã được chuyển cho chính quyền Việt Nam. Các nguồn tin cho biết thêm, nhóm này đã đến thăm Nhật Bản nhiều lần kể từ năm 2018 và trộm đồ từ các cửa hàng quần áo ở Tokyo, Fukuoka và vùng Kansai ở miền trung Nhật Bản 66 lần.Cảnh sát cáo buộc họ đã đánh cắp 5.237 món đồ, bao gồm cả những chiếc áo khoác được săn lùng nhiều, với tổng giá trị bán lẻ là 19,7 triệu yên (132.500 USD). Các nguồn tin trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cho biết nhiều người đồng hương của họ đến Nhật Bản theo thị thực du học hoặc thực tập sinh đã kiếm thêm một ít tiền bằng cách mua những sản phẩm khó mua ở Việt Nam và gửi về nước. Mặc dù có các cửa hàng Uniqlo ở Việt Nam và nhiều sản phẩm bày bán trên kệ của các cửa hàng thực sự được sản xuất trong nước, nhu cầu về các mặt hàng có nguồn gốc từ Nhật Bản – và có nhãn gốc chứng minh điều đó – vẫn cao vì lý do nhận thức rằng chất lượng cao hơn.“Khoảng 15 năm trước, tìm hàng hiệu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu khó hơn bây giờ rất nhiều, mặc dù có nhiều quần áo dán nhãn Made in Japan nhưng tất cả đều là sản xuất tại Trung Quốc,” một người Việt Nam nói. cư trú tại Nhật Bản nói với This Week in Asia.Hồi tháng 1, cảnh sát tỉnh Gifu miền trung Nhật Bản đã bắt giữ một nhóm 22 công dân Việt Nam với tội danh trộm 191 xe hơi từ 18 tỉnh. Băng nhóm này được cho là nhắm vào những chiếc xe sang trọng và những chiếc xe bị đánh cắp có giá trị ước tính khoảng 380 triệu yên (2,55 triệu USD). Asahi đưa tin cảnh sát đã điều tra 2.081 vụ trộm cắp liên quan đến công dân Việt Nam vào năm 2021, bắt giữ 649 người. Năm 2022 có 1.927 vụ và 488 người Việt Nam bị bắt.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đông Nam Á (AAF) chỉ ra rằng Việt Nam là nước có doanh số ô tô giảm mạnh nhất khu vực trong năm qua. Theo thống kê của AAF, 7 thị trường chính của Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Singapore và Myanmar đã bán ra tổng cộng hơn 3,35 triệu xe trong năm qua, giảm nhẹ 2,1% so với 2022. Trong đó, số liệu của Việt Nam không bao gồm doanh số ô tô của TC Motor - đơn vị phân phối xe Hyundai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nếu không tính Myanmar giảm 52,5% nhưng quy mô doanh số nhỏ dưới 4.000 xe trong cả năm 2023, thì Việt Nam là quốc gia có mức giảm cao nhất khu vực lên tới 25% so với năm trước đó. Cộng dồn số liệu của VAMA và TC Motor, lượng ô tô mới tiêu thụ ở Việt Nam trong năm qua đạt 369.431 xe, giảm sâu so với kỷ lục hơn 500.000 xe đạt được vào năm 2022.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Vụ việc dùng xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh có gắn đèn, còi ưu tiên đón con gái của Chủ tịch Hội này ở sân bay Vinh (Nghệ An), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã yêu cầu báo cáo và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Sáng 8.2, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đã yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về vụ việc sử dụng xe biển xanh của hội này vào việc riêng có dùng đèn, còi ưu tiên tại sân bay Vinh vừa qua. Ngày 7.2, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh một xe biển xanh biển kiểm soát 38A-066.88 vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách, xe bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Chiếc xe nói trên nhanh chóng được xác định là của Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, chiều 2.2, sau khi đi chúc Tết các cán bộ lão thành Hội phụ nữ ở tỉnh Nghệ An, sau đó, bà có kết hợp đón con gái mang bầu từ sân bay Vinh về nhà.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 82% giám đốc cấp cao nói sự đa dạng (văn hóa, chính trị, sắc tộc...) có lợi cho kinh doanh?ĐÁP 1: Đúng thế. Bản thăm dò Morning Consult for the Public nói rằng 82% giám đốc điều hành cấp cao tham gia cuộc khảo sát xem xét các sáng kiến đa dạng - chúng rất cần thiết cho chiến lược kinh doanh của họ. Trên thực tế, 75% giám đốc điều hành tự nhận mình là người bảo thủ về mặt chính trị cho biết các sáng kiến đa dạng là cần thiết cho chiến lược kinh doanh của họ. Và nó mâu thuẫn trực tiếp với khẳng định của một số người cho rằng sự đa dạng vốn là một chủ đề mang tính đảng phái. Và McKinsey đã thực hiện một nghiên cứu; họ phát hiện ra rằng các công ty đa dạng về sắc tộc và văn hóa vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh của họ tới 36% về mặt lợi nhuận. Điều này chỉ cho thấy nó không thực sự liên quan đến chính trị. Sự đa dạng đơn giản là hoạt động kinh doanh tốt.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Âm nhạc là thuốc bổ cho tinh thần và thể chất người cao niên?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy âm nhạc có thể là liều thuốc tốt cho người lớn tuổi, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Theo kết quả từ Cuộc thăm dò quốc gia mới nhất của Đại học Michigan về Lão hóa lành mạnh (National Poll on Healthy Aging), hầu như tất cả những người trong độ tuổi từ 50 đến 80 (98%) đều nói rằng họ được hưởng lợi ít nhất một cách liên quan đến sức khỏe khi tham gia vào âm nhạc.Ba phần tư cho biết âm nhạc giúp họ giảm bớt căng thẳng hoặc thư giãn, 65% cho biết nó giúp ích cho sức khỏe tinh thần và tâm trạng của họ, và khoảng 60% cho biết họ được tiếp thêm năng lượng hoặc động lực nhờ âm nhạc. Nhìn chung, 9 trong số 10 người tham gia khảo sát (89%) cho biết âm nhạc rất hoặc phần nào quan trọng đối với họ.Chi tiết: