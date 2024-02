Bão, mưa, lụt. Thống đốc ban lệnh khẩn cấp 8 quận Nam California, kể cả Quận Cam.

- RFA: Luật gia Đặng Đình Bách tuyệt thực tiếp sức ông Trần Huỳnh Duy Thức đòi quyền lợi.

- TIN VN. Nam Australia dừng nhận học sinh ba tỉnh của Việt Nam.

- Thống đốc California tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho 8 quận phía Nam California vì bão, mưa, lụt...

- Trump hứa leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ-TQ: sẽ áp thuế 60% trở lên đối với hàng TQ nếu thắng cử 2024. Nikki Haley báo động: Trump sẽ tăng chi phí mỗi hộ gia đình thêm 2.600 USD/năm. AAF nhắc: Trump gây chiến thượng mại TQ làm dân Mỹ mất 195 tỷ USD kể từ năm 2018, làm 245.000 việc làm ở Mỹ bị mất.

- Nội chiến Cộng Hòa... Trump nói rằng không hài lòng với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel vì gây quỹ kém

- Dự luật biên giới bị Cộng Hòa dìm theo lời Trump yêu cầu.

- Nikki Haley tố Trump đòi Quốc Hội Cộng Hòa dìm dự luật biên giới để làm Biden mất điểm, nhưng lại hại vô cùng

- Trump nằm mơ: ca ngợi tranh cử kình với Thống đốc Gavin Newsom (D-CA).

- Nhạc sĩ Taylor Swift đã thắng giải Album của năm (kỷ lục 4 lần giải này) và giải Album giọng pop xuất sắc nhất.

- Nhạc sĩ Michael Render (nghệ danh Killer Mike) bị bắt vì xô xátở hậu trường lễ trao giải Grammy, sau khi anh thắng 3 giải Grammy.

- Ngoại trưởng Úc: Tòa án TQ tuyên án tử hình treo đối với nhà văn Úc gôc Hoa Yang Hengjun (Dương Hằng Quân)

- McDonald's doanh thu quý 4 năm 2023 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 8%

- Ngân hàng Societe Generale S.A. sẽ cắt giảm 900 vị trí

- Boeing sẽ sửa đổi ít nhất 50 phi cơ 737 MAX chưa được giao vì có 2 lỗ khoan sai trên một số thân phi cơ.

- Báo Politico: TT Biden chửi thể khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel từ chối giết bừa bãi dân Palestine. Bạch Ốc chối: Biden không chửi thề.

- Tây Ban Nha sẽ cấp thêm 3,5 triệu euro cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA)

- Nga triệu tập Đại sứ Israel vì lời nói Nga ủng hộ Hamas.

- Gaza: 11.500 trẻ em Palestine đã bị bom Israel giết, tức là 1/100 dân số trẻ em ở Gaza. Và 27.478 người Palestine bị giết, 66.835 người khác bị thương từ ngày 7/10/2023.

- Kháng chiến Hồi giáo thân Iran bắn drone: 6 lính biệt kích của kháng chiến Syria (thân Mỹ) chết.

- Hamas: sẽ bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và trả con tin ở Gaza, vì đòi quân Israel rút khỏi Gaza và thả thêm tù nhân Palestine

- Hamas: nhận trách nhiệm tấn công quân Israel trong 24 giờ qua, hạ sát 15 lính Israel và làm bị thương hàng chục người khác, phá hủy 43 quân xa

- Ngoại trưởng Pháp: cam kết đòi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza và khởi động lại quan hệ chính trị giải pháp hai nhà nước."

- Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tập trận chung trên biển vào tháng 3

- Nga: nếu Mỹ bố trí vũ khí hat nhân ở Anh, Nga sẽ phản ứng.

- Georgia chận tàu hàng, tịch thu 6 thiết bị nổ nghi của Biệt kích Ukraine chở vào tấn công Nga

- Putin cho tẩy não hàng ngàn trẻ em Ukraine bắt cóc vào Nga: rằng Ukraine chưa bao giờ tồn tại, rằng tất cả trẻ em đều là người Nga

- Elon Musk có tiền sử sử dụng ma túy với các cộng sự kinh doanh của mình

- Chile cháy rừng: ít nhất 99 người chết.

- Giới trẻ Bhutan rủ nhau du học, định cư ở Úc. Quốc vương lo cản chảy máu chất xám: xin về phụ vụ quê hương Bhutan

- Có tới 1/3 chủ nhà quên lãnh $70/năm từ tiểu bang California.

- Canada: tin người qua phone, cô Janel Nguyen bốc hơi $13,000 đôla.

- HỎI 1: Khoảng 1/5 dân Mỹ sẽ từ bỏ một nửa số tiền lương để có một phòng tắm sạch sẽ, vệ sinh mãi mãi? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bạn ăn kim chi thường xuyên, sẽ giảm cân? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/2/2024) ⚪ ---- McDonald's tiết lộ hôm thứ Hai rằng doanh thu của họ trong quý 4 năm 2023 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập ròng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,03 tỷ USD, tương đương 2,80 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng và hoạt động kinh doanh thu nhập tăng 8% lên 2,8 tỷ USD. Doanh thu cả năm 2023 là 25,49 tỷ USD, tăng 10% so với con số của năm 2022. Thu nhập ròng tăng 37% lên 8,468 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng 39%, đạt mức 11,56 USD.

⚪ ---- Ngân hàng Societe Generale S.A. hôm thứ Hai công bố sẽ cắt giảm khoảng 900 vị trí việc làm tại trụ sở chính ở Paris trong nỗ lực đơn giản hóa tổ chức và giảm chi phí. Việc thực hiện các thay đổi dự kiến ​​vào quý 2 năm 2024. "Là một nhà tuyển dụng có trách nhiệm, Societe Generale sẽ triển khai tất cả các biện pháp hỗ trợ như một phần của hiệp ước xã hội của mình thông qua chuyển khoản nội bộ, hỗ trợ cuối năm hoặc nghỉ việc tự nguyện", SocGen đã hứa.

⚪ --- Công ty Boeing sẽ sửa đổi ít nhất 50 phi cơ 737 MAX chưa được giao sau khi Spirit AeroSystems, nhà cung cấp thân phi cơ 737 duy nhất của họ, phát hiện ra hai lỗ khoan sai trên một số thân phi cơ.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, tuyên bố rằng đây là “hành động duy nhất dựa trên cam kết của chúng tôi là luôn cung cấp những chiếc phi cơ hoàn hảo”. Tài liệu cũng đề cập rằng vấn đề này có thể gây ra một số chậm trễ trong việc giao hàng trong thời gian tới, nhưng những chiếc 737 hiện có có thể tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, Boeing đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý sau sự trở ngại gần đây về việc nổ phích cắm cửa trên chuyến bay của Alaska Airlines.

⚪ ---- Giải âm nhạc Grammys: Album "Midnights" của nhạc sĩ Taylor Swift đã thắng giải Album của năm (Album of the Year) tại Lễ trao giải âm nhạc Grammys của Học viện Recording Academy lần thứ 66 hôm thứ Hai, khiến cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 4 lần nhận được vinh dự này. Các năm trước, cô đã đoạt giải Album hay nhất cho album Folklore hồi năm 2021, album 1989 hồi năm 2015 và albim Fearless hồi năm 2010. Và đêm hôm qua, Chủ Nhật 4/2/2024, cô Taylor Swift cũng thắng giải Album giọng pop xuất sắc nhất (Best Pop Vocal Album).

Taylor Swift đã tận dụng dịp giành được giải Grammy lần thứ 13 để thông báo về việc phát hành album mới dự kiến vào tháng 4/2024 mang tên "The Tortured Poet's Department". Cô mở đầu bài phát biểu nhận giải: “Đây là giải Grammy thứ 13 của tôi, là con số may mắn của tôi. Tôi không biết mình đã từng nói với bạn điều đó chưa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên của Học viện Ghi âm vì đã bỏ phiếu theo cách này, nhưng tôi biết rằng cách mà Học viện Ghi âm bình chọn là sự phản ánh trực tiếp niềm đam mê của người hâm mộ”.

"Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bằng cách kể cho các bạn một bí mật mà tôi đã giấu các bạn trong hai năm qua, đó là album hoàn toàn mới của tôi sẽ ra mắt vào ngày 19 tháng 4. Nó có tên là 'The Tortured Poets Department'. Tôi sẽ đi đăng ảnh bìa ngay sau hậu trường. Cảm ơn các bạn, tôi yêu các bạn! Cảm ơn các bạn!"

. Billie Eilish đã thắng giải Bài hát của năm (Song of the Year) lần thứ hai với ca khúc "What was I made for?" từ nhạc phim Barbie.

. Miley Cyrus đã mang về nhà hai giải cho Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất (Best Pop Solo Performance) và Bản thu âm của năm (Record of the Year) với đĩa đơn chính "Fflowers".

. Victoria Monet còn được công nhận là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist).

. Barbie được trao giải Nhạc phim tổng hợp hay nhất cho nghệ thuật thị giác (Best Compilation Soundtrack for Visual Media).

. Oppenheimer thắng giải Album nhạc phim hay nhất cho nghệ thuật thị giác (Soundtrack Album for Visual Media).

⚪ ---- Cũng liên hệ tới Giải âm nhạc Grammys: Nhạc sĩ Michael Render, được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Killer Mike, đã bị bắt tại Los Angeles hôm Chủ nhật sau một vụ ẩu đả được cho là xảy ra ở hậu trường lễ trao giải Grammy, nơi anh thắng được 3 giải thưởng.

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết trong một tuyên bố vào tối Chủ nhật rằng Render đang trong quá trình được trả tự do sau khi anh bị bắt vì tội hành hung nhẹ: “Hôm Chủ nhật, ngày 4 tháng 2, chỉ sau 4 giờ chiều, một người đàn ông trưởng thành đã bị giam giữ và còng tay vì một vụ xô xát xảy ra tại dãy nhà 700 của tòa nhà Chick Hearn Court. Nghi phạm đã bị bắt giữ và được chuyển đến Phân khu Trung tâm LAPD."

Ty cảnh sát LAPD sau đó xác định nghi phạm là Render, 48 tuổi. Vụ xô xát xảy ra tại sân vận động/hội trường Crypto.com của Los Angeles trước khi bắt đầu Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66, theo The Hollywood Reporter, báo cáo rằng Render được nhìn thấy bị còng tay và bị áp giải đến phòng an ninh. Vụ bắt giữ xảy ra khi Render thắng giải giành giải Album Rap xuất sắc nhất cho Micheal (Best Rap Album for Micheal) và Màn trình diễn Rap xuất sắc nhất (Best Rap Performance) và Bài hát Rap hay nhất (Best Rap Song) cho ca khúc "Scientists & Engineers" tại lễ trao giải.

⚪ ---- Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết một tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên án tử hình treo đối với nhà văn Úc gôc Hoa Yang Hengjun (Dương Hằng Quân) hôm thứ Hai, khoảng 5 năm sau khi Yang bị giam giữ ở Trung Quốc vì cáo buộc về an ninh quốc gia. Wong xác nhận bản án treo trong một tuyên bố, nói rằng chính phủ Úc hiểu rằng nếu Yang không phạm tội nghiêm trọng nào trong hai năm tới thì có thể được giảm xuống tù chung thân. Wong nói: “Đây là một tin đau buồn đối với Tién sĩ Yang, gia đình ông và tất cả những người đã ủng hộ ông”.

Tiểu thuyết gia, blogger, cựu viên chức Trung Quốc và là nhà phê bình thẳng thắn đối với chính phủ Bắc Kinh, Yang đã bị giam giữ tại Trung Quốc từ tháng 1/2019. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng ông đã bị biệt giam trong vài tháng cho đến khi chính thức bị bắt vào tháng 8 năm đó và bị buộc tội hai tháng sau đó vì tội làm một điệp viên.

Các quan chức Australia cho biết phiên tòa xét xử kín của Yang theo lịch lẽ ra xảy ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2021 và thông báo hôm thứ Hai sau nhiều lần trì hoãn. Ngoại trưởng Wong nói: “Giai đoạn này cực kỳ khó khăn. Giống như rất nhiều người Úc, tôi cảm động trước sức mạnh của Tiến sĩ Yang cũng như sức mạnh của gia đình và bạn bè ông”.

Bà cho biết chính phủ Australia đã liên tục ủng hộ Yang ở các cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc và họ sẽ tiếp tục "gây sức ép vì lợi ích và phúc lợi của Tiến sĩ Yang, bao gồm điều trị y tế phù hợp và hỗ trợ lãnh sự cho ông và gia đình ông. Chúng tôi sẽ không ngừng vận động."

Yang bị giam giữ một tháng sau khi Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada (Michael Kovrig và Michael Spavor) cũng với cáo buộc an ninh quốc gia, hành động được nhiều người coi là trả đũa việc Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Chu [dự kiến đưa sang Mỹ để bị truy tố]. Cả hai Spavor và Kovrig được thả vào tháng 9/2021, ngay sau khi Canada thả Mạnh Vãn Chu.

Yang, một blogger ủng hộ dân chủ, là một công dân Úc sinh ra ở Trung Quốc, đang làm việc ở New York trước khi bị bắt tại sân bay Quảng Châu vào năm 2019. Là nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc từ năm 1989-1999 (bản tin khác, nói ông là cựu viên chức ngoại giao TQ, vậy thì có thể là đã làm công an trong Bộ Ngoại Giao TQ), ông đã bị buộc tội làm gián điệp cho một quốc gia mà Trung Quốc chưa công khai xác định, và chi tiết về vụ án chống lại Yang cũng chưa được công khai.

Theo lời kể của chính Yang, anh đã học tại Đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp, Yang làm việc tại Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Theo báo cáo của Reuters năm 2019, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận Yang từng làm việc cho Bộ này. Từ năm 1992 đến 1997, Yang làm việc tại Hồng Kông với tư cách là giám đốc của một công ty Trung Quốc đại lục. Sau đó, ông sang Mỹ với tư cách là thành viên cao cấp của Hội đồng Đại Tây Dương. Yang được coi là một nhân vật gây chia rẽ trong giới hoạt động và bất đồng chính kiến người Hoa ở nước ngoài. Yang đã làm việc cho Bộ An ninh Nhà nước mười năm trước khi từ chức.

Sau khi từ chức, Yang chuyển đến Úc vào năm 1999 và hoàn thành bằng Tiến sĩ Triết học tại Đại học University of Technology Sydney. Ông trở thành công dân Úc vào năm 2002. Yang là học giả thỉnh giảng tại Đại học Columbia ở New York trong hai năm trước khi bị giam giữ ở Trung Quốc vào tháng 1 năm 2019. Yang đã kết hôn với một blogger theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng, Yuan Ruijuan (Viên Thụy Quyên).

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân phong phú của mình "trong hệ thống Trung Quốc", Yang đã viết tiểu thuyết gián điệp bằng tiếng Anh và tiếng Trung Hoa, dưới bút danh Wei Shi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, "Fatal Weakness" (Điểm yếu chết người), là cuốn đầu tiên trong bộ ba tác phẩm điệp viên lấy chính ông làm hình mẫu. Đó là câu chuyện về một điệp viên hai mang Mỹ-Trung, người cuối cùng không làm việc cho bên nào mà thay vào đó phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Nó chỉ có trên blog của anh ấy và chỉ được viết bằng tiếng Trung Quốc. Không có bản dịch khác có sẵn.

⚪ ---- 8 quận phía Nam California báo động khẩn cấp vì mưa bão. Điều “tệ hại nhất” của một cơn bão khí quyển mạnh đang đổ bộ vào Nam California vào sáng thứ Hai và sẽ tiếp tục mang theo mưa xối xả đến khu vực suốt cả ngày. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 8 quận phía Nam California từ Santa Barbara đến San Diego.

Đá và lở đất đang tác động đến tất cả các con đường hẻm núi ở thành phố Malibu. Đường Malibu Canyon đã bị đóng giữa Malibu Crest và Xa lộ Mulholland. Lệnh di tản cũng được áp dụng đến 6 giờ chiều ngày Thứ Hai cho khu vực dọc theo Đường Santa Maria phía bắc Đại lộ Topanga Canyon. Cảnh báo SigAlert đã được ban hành sau khi một trận lở đất chặn một làn đường của Xa lộ 405 đi về phía nam tại Đại lộ Sunset ở Bel Air. Vụ lở đất được báo cáo chỉ sau 2 giờ sáng.

⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đêm Chủ nhật đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Nam California khi một dòng sông có khí quyển thứ hai và mạnh hơn di chuyển vào khu vực. Tuyên bố này bao gồm các quận Los Angeles, Orange (Quận Cam), Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara và Ventura.

Văn phòng thống đốc cho biết trong một thông cáo báo chí: “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp bao gồm các điều khoản cho phép Lực lượng Vệ binh Quốc gia California phản ứng nếu được giao nhiệm vụ, tạo điều kiện trợ cấp thất nghiệp cho những cư dân bị ảnh hưởng và giúp các nhà thầu và cơ sở tiện ích ngoài tiểu bang dễ dàng sửa chữa thiệt hại do bão gây ra”.

Văn phòng của Newsom đã thông báo hôm thứ Sáu rằng họ sẽ huy động hơn 8.300 “chiến binh trên mặt đất” trên toàn tiểu bang để giúp người dân California vượt qua cơn bão. Bao cát đang được phân phát tại các trạm Sở cứu hỏa Los Angeles trên toàn thành phố, cát miễn phí có sẵn tại một số địa điểm được chọn.

⚪ ---- Dự luật biên giới bị Cộng Hòa dìm. Lãnh đạo đa số Hạ viện Hoa Kỳ Steve Scalise nhấn mạnh hôm thứ Hai trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, rằng dự luật biên giới trị giá 118 tỷ USD được Thượng viện tiết lộ trước đó “sẽ không nhận được phiếu bầu tại Hạ viện”.

DB Scalise viết: "Dự luật Biên giới của Thượng viện sẽ KHÔNG nhận được phiếu bầu tại Hạ viện. Đây là điều mà những người thúc đẩy 'thỏa thuận' này không nói với bạn: Nó chấp nhận 5.000 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày và cấp giấy phép lao động tự động cho những người nhận tị nạn - một thỏi nam châm thu hút nhiều người nhập cư bất hợp pháp hơn."

Thực tế, DB Scalise cũng không nói rõ là, luật của Hoa Kỳ chưa bao giờ cấm cửa người tỵ nạn vì các lý do như tôn giáo, chính trị, nhân đạo, hay bị truy bức nơi quê nhà vì lý tưởng... Và lý do Cộng Hòa muốn dìm dự luật chỉ vì cựu Tổng Thống Donald Trump đã công khai kêu gọi dìm dự luật để không tăng điểm Biden.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Thượng viện đã công bố dự luật nhập cư được chờ đợi từ lâu vào Chủ nhật, một đề xuất kết hợp luật biên giới mới với viện trợ cho Ukraine (60 tỷ USD) và Israel (14 tỷ USD). Nó đánh dấu sự khởi đầu của một tuần bận rộn và căng thẳng về mặt chính trị ở cả Hạ viện và Thượng viện về vấn đề này.

Dự luật về biên giới: Tờ New York Times đã phân tích nội dung trong dự luật của Thượng viện. Một ví dụ: Nó bao gồm một yếu tố kích hoạt sẽ đóng cửa biên giới nếu số lượng người di cư trung bình vượt quá 5.000 người/ngày trong suốt một tuần hoặc 8.500 người vào một ngày nhất định. (Con số này có lúc vượt quá 10.000 người/ngày trong những tháng gần đây.) Tổng thống cũng sẽ được phép đóng cửa biên giới nếu mức trung bình hàng ngày là 4.000 trong suốt một tuần.

Trump đã lớn tiếng phản đối thỏa thuận của Thượng viện vì quá lỏng lẻo về biên giới, và những người bảo thủ như TNS Mike Lee và TNS Ted Cruz hy vọng sẽ giết chết nó tại Thượng viện. Lee thậm chí còn kêu gọi "lãnh đạo mới" cho các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Theo Punchbowl News, việc công bố dự luật “giống như đổ thêm dầu vào lửa đang diễn ra cuộc chiến nội bộ Cộng Hòa tại Thượng viện.”

⚪ ---- Người có triển vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ Nikki Haley chỉ trích việc cựu Tổng thống Donald Trump tham gia vào các cuộc đàm phán biên giới tại Thượng viện, cáo buộc Trump "chơi trò chính trị bẩn." Nói với CNN, Haley nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết các vấn đề biên giới và bác bỏ đề xuất của Trump về việc trì hoãn hành động cho đến sau cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định rằng hàng triệu cá nhân không được kiểm soát đã đến biên giới Mỹ hàng ngày. Trump hiện thời muốn các dân cử Cộng Hòa dìm các dự luật về biên giới Mỹ-Mexico để đổ tội cho Biden.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có kế hoạch leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà ông đã phát động trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên nếu ông được bầu lại vào tháng 11. Trump xác nhận trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật rằng ông đang xem xét kế hoạch áp thuế từ 60% trở lên đối với hàng hóa TQ trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của mình.

Hôm Chủ nhật, cựu tổng thống cho biết trên đài Fox rằng Trump thậm chí có thể tăng cao hơn: "Có lẽ nó sẽ còn hơn 60% nữa." Ngoài Trung Quốc, cựu tổng thống cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập cảng của Mỹ, bất chấp những chỉ trích rộng rãi về việc điều đó có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng.

Cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người thách thức tổng thống duy nhất còn lại của Trump, đã chỉ trích đề xuất chính sách đó vì những tác động mà nó sẽ gây ra đối với túi tiền của người Mỹ: “Điều Donald Trump sắp làm là Trump sẽ tăng chi phí của mỗi hộ gia đình thêm 2.600 USD một năm.” Haley nói hồi tháng 1 trên “Squawk Box” của CNBC, tham khảo dữ liệu từ National Taxpayers Union (Liên minh Người nộp thuế Quốc gia) có quan điểm bảo thủ về mặt tài chính.

Nhiều chuyên gia tài chính lo lắng rằng một cuộc chiến thương mại khác với Trung Quốc sẽ làm gián đoạn thị trường một lần nữa. Bắt đầu từ năm 2018, Trump bắt đầu áp thuế trị giá 250 tỷ USD lên Trung Quốc. Sau đó, nước này đã đáp trả bằng loạt thuế quan chống lại Mỹ trong một cuộc chiến kinh tế qua lại kéo dài nhiều năm và làm gián đoạn động lực thương mại toàn cầu.

Theo American Action Forum (Diễn đàn Hành động Hoa Kỳ), một tổ chức tư vấn bảo thủ, cuộc chiến thương mại của Trump với Trung Quốc đã khiến người Mỹ thiệt hại khoảng 195 tỷ USD kể từ năm 2018. Theo Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung, cuộc chiến kinh tế cũng khiến hơn 245.000 việc làm ở Mỹ bị mất. Vào thời điểm đó, Deutsche Bank ước tính chiến tranh thương mại đang khiến thị trường chứng khoán xuất huyết hàng nghìn tỷ USD.

⚪ ---- Nội chiến Cộng Hòa... Donald Trump hôm Chủ nhật đã nói rõ rằng ông không hài lòng với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, đồng thời cho rằng hiệu suất công việc của Ronna McDaniel đang sa sút.Trump nói trên NBC News. "Tôi có thể nói ngay bây giờ có lẽ sẽ có một số thay đổi được thực hiện." Trump đưa ra đánh giá này để trả lời câu hỏi— "Ronna McDaniel thế nào rồi?" - từ Maria Bartiromo trên Fox News.

Mới gần đây vào tháng 10, Trump đã nói rằng McDaniel đã làm một "công việc tuyệt vời" trong vai trò này. Bartiromo đã yêu cầu người dẫn đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa về việc đảng Dân chủ vượt trội hơn đảng của ông về việc gây quỹ, theo Hill. "Tôi có rất nhiều tiền", Trump trả lời, trước khi nói thêm: "Và số tiền họ nhận được, mọi người không nhìn vào RNC. Họ muốn—họ muốn những thay đổi. Tôi—bạn phải hiểu, tôi không có việc gì phải làm với RNC. Tôi không—tôi tách biệt.”

Theo New York Times, một sai lầm của McDaniel có thể đã xảy ra khi Trump rời Bạch Ốc vào năm 2021, khi cô hỏi ông liệu ông có cân nhắc tranh cử vào năm 2024 với tư cách là ứng cử viên của bên thứ ba — thay vì với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa hay không. Cô McDaniel đã giành được nhiệm kỳ thứ tư một cách ngoạn mục vào tháng 1/2023. Nhiệm kỳ đó kết thúc sau cuộc bầu cử năm nay, nhưng riêng cô đã bày tỏ sẵn sàng rời đi sớm nếu đó là quyết định của người được đề cử.

⚪ ---- Fox News đã kiểm duyệt Trump hôm Chủ nhật khi Trump ca ngợi việc tranh cử kình với Thống đốc Gavin Newsom (D-CA). Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình Fox News Maria Bartiromo lưu ý rằng Trump tin rằng Trump có thể không tranh cử với Tổng thống Joe Biden. Bartiromo nói: “Oh, Gavin Newsom đã bị loại khỏi vai trò trung tâm. Bạn [Trump] định đối đầu với Gavin Newsom như thế nào?"

RFA: Luật gia Đặng Đình Bách tuyệt thực tiếp sức ông Trần Huỳnh Duy Thức đòi quyền lợi.

Trump nói khi Fox News kiểm duyệt cựu tổng thống: “Bởi vì đúng như vậy nên Newsom quá nhảm nhí. Tiểu bang của anh ta [California] đang hoạt động thật tồi tệ. Bạn hãy nhìn vào vấn đề vô gia cư. Bạn hãy nhìn vào những người đang rời đi. Bạn có những công ty đang rời đi. Tất cả họ đều rời đi đến những địa điểm khác. Tôi nghĩ Gavin dễ dàng [thua] vì California là một thảm họa."⚪ ---- Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani hôm thứ Hai tuyên bố rằng Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung trên biển vào tháng 3, mục đích tập trận là "đảm bảo an ninh, ổn định khu vực và đáp ứng lợi ích chung", lưu ý rằng ba nước đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong những năm gần đây "nhằm tăng cường an ninh và ổn định của thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển và khủng bố hàng hải".Irani chỉ ra rằng một số quốc gia khác cũng đã được mời tham gia cuộc tập trận, nhấn mạnh rằng lực lượng hải quân Iran hiện đang "ở mức sẵn sàng cao nhất để bảo vệ trước bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động xâm lược nào".⚪ ---- Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, Gennady Gatilov, tuyên bố hôm thứ Hai rằng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai ở Anh, Moscow “sẽ phải phản ứng”.Phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình Rossiya 24, ông lưu ý rằng Nga đang theo dõi thông tin về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh của Washington, đồng thời nói thêm rằng "cũng có những cuộc đàm phán về khả năng gửi vũ khí hạt nhân tới các nước Baltic và Ba Lan. Tất cả những điều này tạo ra một tình huống căng thẳng. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến theo hướng này. Tất nhiên, nếu điều này là sự thật, Nga sẽ buộc phải có phản ứng tương ứng."⚪ --- Sở An ninh Nhà nước Georgia thông báo trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng họ đã bắt giữ một tàu hàng có 6 thiết bị nổ trên đường từ Cảng Odessa đến thành phố Voronezh của Nga để tiến hành một cuộc tấn công khủng bố. Theo an ninh, Andrei Sharashidze, một đảng viên của Zelensky và là cựu ứng cử viên cho chức phó quận ở địa phương Odessa Rada thuộc Kiev, đứng đằng sau việc nhập thiết bị nổ. Họ thêm rằng công dân của Georgia, Ukraine và Armenia có liên quan đến việc tổ chức vận chuyển.⚪ ---- Tây Ban Nha sẽ cung cấp thêm 3,5 triệu euro cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) để giúp cơ quan này duy trì hoạt động tại Gaza trong thời gian ngắn sau khi nhiều quốc gia quyết định đình chỉ tài trợ cho cơ quan này do cáo buộc của Israel. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm thứ Hai tuyên bố rằng ít nhất 12 nhân viên UNRWA đã tham gia vào các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10.Phát biểu tại Đại hội, ông Albares nhấn mạnh UNRWA là một “tổ chức không thể thiếu” và công việc của họ “cần thiết hơn bao giờ hết”. Trước đó, Tây Ban Nha đảm bảo không có ý định cắt giảm tài trợ cho cơ quan này. Trước đó, UNRWA đã kêu gọi quyên góp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Dải Gaza.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Israel mới được bổ nhiệm Simona Halperin về những bình luận của bà trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant. Halperin nói với tờ báo Nga rằng bà "thực sự không hiểu" tại sao Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lại "hạ thấp tầm quan trọng" của Holocaust. Bà cũng chỉ trích phản ứng của Nga trước cuộc xung đột của Israel với Hamas, nói rằng Moscow "không ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Israel" và "trải thảm đỏ" cho các thành viên Hamas.Bộ Ngoại giao Nga cho biết bình luận của Halperin là "không thể chấp nhận được" và chúng "bóp méo cách tiếp cận chính sách đối ngoại và thực tế lịch sử của Nga". Họ nói thêm rằng những tuyên bố của bà là một "sự khởi đầu cực kỳ không thành công cho một sứ mệnh ngoại giao vốn nhằm phát triển quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước."⚪ ---- Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), có lập trường thân Mỹ, hôm thứ Hai cho biết 6 lính biệt kích của họ đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu Al-Omar ở Deir ez-Zor, Syria. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, 18 người khác bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.Nhóm Kháng chiến Hồi giáo thân Iran đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch "Trả thù cho Gaza" của nhóm và nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria vào tuần trước.⚪ ---- Theo một bản tin hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chửi thể khi nói về Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel --- Biden gọi Netanyahu là “bad fucking guy” (thằng xấu xa xxx), theo báo Politico. Báo này dẫn lời các quan chức Bạch Ốc về việc Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống Hamas cũng như phản ứng dữ dội về mặt chính trị từ một số người trong đảng Dân Chủ và trong số các cử tri. Một số sự kiện của chính quyền Biden đã bị gián đoạn do những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn, vì trẻ em Palestine bị quân Israel giết bừa bãi.Bản tin cho biết, Biden ngày càng nghi ngờ Netanyahu khi cuộc chiến, do vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas gây ra, đã qua tháng thứ tư và gọi riêng ông là “kẻ xấu xa.” Tuy nhiên,Andrew Bates, người phát ngôn của Biden, nói với Politico rằng “tổng thống không nói điều đó và ông ấy cũng sẽ không nói vậy”, lưu ý rằng “mối quan hệ kéo dài hàng thập niên của hai nhà lãnh đạo luôn được tôn trọng ở nơi công cộng và riêng tư”.⚪ ---- Hiện thời, theo Hamas, đã có 11.500 trẻ em Palestine bị quân Israel giết ở Gaza trong bốn tháng qua. Theo Bộ Y tế Hamas, báo Al-Jazeera cho biết cứ 15 phút lại có một đứa trẻ Palestine bị giết, bất kể chính quyền Biden nhiều lần nhắc Israel là nên tránh giết dânt hường. Tổng cộng, cứ 100 trẻ em ở Gaza thì có một đứa trẻ đã bị Israel giết. Tổng số người Palestine chết ở Gaza đã tăng lên 27.478 người. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 66.835 người khác cũng bị thương trong các vụ Israel ném bom Gaza kể từ ngày 7/10.⚪ ---- Đài Al-Arabiya đưa tin Hamas vào tối Chủ nhật sẽ bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza được đề xuất, đồng thời yêu cầu thả thêm người Palestine ra khỏi các nhà tù Israel. Hamas nhấn mạnh rằng thỏa thuận vẫn chưa đạt được điểm khởi đầu, đồng thời yêu cầu lực lượng Israel rút khỏi Gaza và những đảm bảo cụ thể để chấm dứt xung đột. Chú ý, Hamas trước đây nhấn mạnh lệnh ngừng bắn vĩnh viễn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán và hiện được cho là sẵn sàng khám phá các lựa chọn thay thế.⚪ ---- Người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Obeida hôm Chủ nhật cho biết nhóm này nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công khác nhau nhằm vào lực lượng Israel trong 24 giờ qua. Theo Obeida, du kích đã giết chết 15 binh sĩ Israel và làm bị thương hàng chục người khác. Các cuộc tấn công được cho là bao gồm việc phá hủy 43 xe quân sự của Israel và cho nổ tung một đường hầm có nhiều binh sĩ bên trong.⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông bằng chuyến thăm Ai Cập, nơi ông thảo luận với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Sejourne nhấn mạnh sự cống hiến của Pháp trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Ngoài ra, ông nhấn mạnh cam kết của đất nước trong việc khơi lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước."Trong chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Trung Đông, trước tiên tôi muốn đến Ai Cập, đối tác chiến lược của Pháp. Với tổng thống [el-Sisi], tôi nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza và khởi động lại quan hệ chính trị giải pháp hai nhà nước."⚪ ---- Một bản tin mới từ The Guardian tuyên bố, hàng nghìn trẻ em Ukraine chuyển đến Nga có nguy cơ sẽ mất đi di sản văn hóa của mình. Khoảng 20.000 đến 700.000 trẻ em Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, thường là không tự nguyện, và bị đưa vào một chương trình nhằm xóa bỏ mối quan hệ tình cảm và tâm lý của chúng với Ukraine.“Ngày nào họ cũng nói với tôi rằng tôi sẽ ở đây mãi mãi và sẽ không bao giờ rời khỏi Nga”, một đứa trẻ Ukraine nói với báo The Guardian, kể lại hơn một năm bị Nga giam giữ. “Họ nói với tôi rằng Ukraine không tồn tại, nó chưa bao giờ tồn tại, rằng tất cả chúng tôi đều là người Nga… Đôi khi những đứa trẻ khác đánh tôi vì tôi thân Ukraine”.Tổng công tố Ukraine, Andriy Kostin, tuyên bố rằng hành động của Nga là vụ trục xuất hàng loạt trẻ em lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông nói rằng Nga đang cố gắng hủy hoại Ukraine bằng cách “cắt đứt mối quan hệ gia đình và xóa bỏ danh tính và căn cước Ukraine của những đứa trẻ bị trục xuất”. Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, đã kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế để đưa các em về lại Ukraine.⚪ ---- Elon Musk có tiền sử sử dụng ma túy với các cộng sự kinh doanh của mình, bao gồm cả các thành viên hội đồng quản trị của Tesla, do vậy bị đặt ra câu hỏi về khả năng hoạt động độc lập của họ trước ông trùm thất thường, theo báo The Wall Street Journal đưa tin cuối tuần. Các nhân chứng và nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với tờ báo, tờ báo trước đây đưa tin về việc Musk sử dụng ma túy rộng rãi, rằng ít nhất ba giám đốc đã sử dụng chất bất hợp pháp cùng với Musk.Những người khác cho biết họ cảm thấy áp lực khi phải sử dụng ma túy với Musk vì sợ tỷ phú nổi giận. Tuy nhiên, bất chấp những lo lắng về việc sử dụng ma túy của Musk, hội đồng quản trị Tesla vẫn chưa điều tra vấn đề này cũng như chưa chính thức ghi lại những lo ngại của mình. Tuy nhiên, một số người thân cận với ông đã lo lắng đến mức cuối năm 2022 nên họ đã yêu cầu Musk đi cai nghiện, WSJ đưa tin.Một người bạn thân, đồng sáng lập Oracle và cựu thành viên hội đồng quản trị Tesla, Larry Ellison, thậm chí còn được cho là đã mời Musk đến hòn đảo Hawaii của mình để giải độc và làm khô cơ thể. Theo một người có mặt ở đó, vào khoảng thời gian Ellison đưa ra lời mời, Musk đã tham dự một bữa tiệc ở Hollywood Hills, nơi Musk uống chất lỏng thuốc lắc – thường được gọi là “nước ma túy molly” – từ một chai, theo một người có mặt ở đó.⚪ ---- Theo báo cáo từ Chile hôm Chủ nhật, các vụ cháy rừng ảnh hưởng đến miền trung Chile đã khiến ít nhất 99 người chết. Hiện chỉ có 32 thi thể được xác định danh tính và hàng trăm người vẫn đang mất tích. Tổng thống Chile Gabriel Boric tuyên bố: “Chúng ta đang đứng trước một thảm kịch có quy mô lớn”.⚪ ---- Khi Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển một “thành phố chánh niệm” mới tại Gelephu, ở biên giới phía nam của đất nước với Ấn Độ, ông đã lấy nguồn cảm hứng từ những người Bhutan sống ở nước ngoài. Vương quốc nhỏ bé thuộc dãy Himalaya đang phải chịu đựng điều mà một số người gọi là “chảy máu chất xám” khi những người trẻ và có trình độ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài – và Úc là điểm đến số một.Theo Cục Thống kê Úc, khoảng 13.270 người Bhutan di cư đến Úc trong năm tài chính 2022-2023, tương đương 1,7% dân số Bhutan năm 2021. Hầu hết họ đều là sinh viên. Nhà vua nói trong bài phát biểu nhân Ngày Quốc khánh ngày 17 tháng 12: “Gửi những người đồng bào Bhutan của chúng ta đang sống ở nước ngoài, hãy biết rằng các bạn luôn ở trong suy nghĩ của tôi. Bạn là một phần lý do khiến chúng tôi hình thành dự án Gelephu này. Mặc dù các bạn đang xa nhà nhưng tôi biết trái tim các bạn luôn hướng về chúng tôi ở Bhutan. Bạn khao khát được về nhà cùng gia đình và bạn bè. Nếu được lựa chọn, bạn sẽ ở đây."Miền núi, rừng rậm và rải rác các tu viện Phật giáo, Bhutan nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, đa dạng sinh học phong phú và di sản văn hóa và tâm linh khác biệt. Trong khi nông nghiệp và lâm nghiệp là những ngành công nghiệp chính, du lịch và thủy điện “giá trị cao, khối lượng thấp” là những mặt hàng xuất cảng lớn nhất, khiến nước này trở thành một trong số ít quốc gia có lượng carbon âm trên thế giới. Vào tháng 12 năm ngoái, nước này đã thoát khỏi danh sách "các nước kém phát triển nhất" của Liên hợp quốc.Tuy nhiên, Lhawang Ugyel, chuyên gia chính sách công tại Đại học NSW tại Úc, cho biết Bhutan đang ở "ngã ba đường". Ông cho biết đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế vẫn đang phát triển của vương quốc, khiến ngành du lịch phải đóng cửa và gây ra sự chậm trễ tốn kém cho một dự án thủy điện lớn mới. Thêm vào đó là xu hướng "di cư ra nước ngoài" gần đây, đặc biệt là sang Úc, ông nói.Tiến sĩ Ugyel, người từng làm việc cho chính phủ Bhutan, cho biết: “Bhutan không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường”. Tuy nhiên, ông cho biết thành phố mới tại Gelephu sẽ là "một trung tâm kinh tế sôi động" có diện tích 1.000 km2 nằm trên "hành lang kinh tế nối Nam Á với Đông Nam Á thông qua các quốc gia Đông Bắc Ấn Độ". Ông nói, với việc tập trung vào công nghệ xanh, giáo dục và y tế, khu tự trị này sẽ làm được nhiều việc hơn là chỉ thu hút đầu tư nước ngoài bằng cách “cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi và các ưu đãi hấp dẫn”.⚪ ---- Bạn quên lãnh $70/năm từ tiểu bang California? Các chủ nhà ở California có thể được hưởng lợi từ việc giảm $7,000 đối với giá trị chịu thuế của ngôi nhà của họ, nhưng mỗi năm hàng trăm ngàn chủ nhà đã bỏ lỡ khoản tiết kiệm được. Hầu hết các chủ nhà đều đủ điều kiện được giảm giá trị định giá căn nhà chính hàng năm để tiết kiệm tự động $70 mỗi năm. Hiến pháp của tiểu bang giúp chủ sở hữu nhà giảm bớt chi phí nhà ở cao thông qua Homeowner's Exemption (Miễn trừ Chủ sở hữu nhà).Hội đồng Thuế "California Board of Equalization" không theo dõi có bao nhiêu chủ nhà đủ điều kiện không được miễn trừ trên toàn tiểu bang, nhưng ở Los Angeles, quận lớn nhất của bang, một phần ba số chủ nhà của quận không biết về khoản tiết kiệm hoặc không tận dụng về nó, theo Thẩm định viên Jeff Prang cho biết.Prang nói: “Gần một phần ba chủ nhà ở Quận Los Angeles không tận dụng chương trình tiết kiệm thuế này, khiến 30 triệu đô la không được nhận mỗi năm. Trên toàn quận, có thêm 435.000 gia đình có thể tiết kiệm hóa đơn thuế của họ.”Để xác định xem bạn đã nhận được Miễn trừ cho Chủ nhà hay chưa, hãy kiểm tra hóa đơn thuế bất động sản mới nhất của bạn. Việc miễn trừ được thể hiện ở phần trên, bên phải của hóa đơn. Để đủ điều kiện, chủ nhà phải sống trong ngôi nhà là nơi cư trú chính của họ kể từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Để được hưởng lợi, chủ nhà phải nộp đơn xin ngoại lệ trước ngày 15 tháng 2. Việc miễn trừ tự động làm giảm giá trị định giá của một ngôi nhà xuống $7.000 và chủ nhà chỉ cần nộp đơn một lần để nhận khoản tiết kiệm mỗi năm khi đến hạn thuế tài sản.. Nếu bạn là cư dân Quận Cam, hãy vào đây làm đơn: https://www.ocassessor.gov/tax-saving-programs/homeowners-exemptions . Nếu bạn ở Los Angeles, vào đây: https://res.cloudinary.com/los-angeles-county-assessor/image/upload/v1622784261/Form/BOE-266-ASSR-515.pdf ⚪ ---- Canada: tin người qua phone, côbốc hơi $13,000 đôla. Một cặp vợ chồng ở Ottawa đang quay cuồng sau một cuộc điện thoại lừa đảo từ người mà họ nghĩ là đại diện của Ngân hàng TD Bank làm họ mất 13.000 USD. Janel Nguyen và đối tác của cô là Evan Dudley nói rằng những gì tưởng chừng như một cuộc điện thoại thông thường từ bộ phận chống gian lận của ngân hàng hóa ra lại là một kẻ lừa đảo đang cố gắng truy cập vào thông tin nhận dạng và thẻ tín dụng của họ.“Họ biết tên tôi, rõ ràng là số điện thoại, địa chỉ của tôi, cùng một loạt thông tin khác nhau trông giống như chi tiết ngân hàng của tôi,” Nguyễn nói. "Về cơ bản, họ nói với tôi rằng thẻ tín dụng của tôi có những khoản phí gian lận và họ muốn chắc chắn rằng đó chính là tôi."Sau nhiều lần nói qua lại, những kẻ lừa đảo cho biết sẽ gửi cho cô một chiếc mã pin bảo mật để chúng có thể khóa thẻ và bắt đầu một vụ lừa đảo. Tất cả những điều này dẫn đến việc những kẻ lừa đảo xâm nhập trực tuyến vào tài khoản thẻ tín dụng của cô và moi tiền cho đến khi thẻ hết tối đa. Trong vòng 30 phút, Nguyen nhận ra điều gì đã xảy ra và chạy đến ngân hàng để xác nhận và dừng giao dịch.Đến lúc này Janel nhận ra rằng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của cô đã không còn. Cô đã tiết kiệm trong ba năm để chuẩn bị cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài sáu tháng, giấc mơ cả đời của cô. Dudley nói: “Trong chớp mắt – tất cả đã biến mất." Sự phức tạp chỉ tăng lên khi ngân hàng nói với họ rằng các giao dịch gian lận không thuộc trách nhiệm của họ. Cặp đôi đã nộp báo cáo cảnh sát và được thông báo rằng họ khó có thể lấy lại được số tiền đó. Theo Canadian Anti-Fraud Centre (Trung tâm Chống Lừa đảo Canada), hơn 41.000 người Canada là nạn nhân của lừa đảo vào năm ngoái, khiến họ thiệt hại hơn 554 triệu USD.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Ông Đặng Đình Bách, người đang thụ án tù năm năm, tuyên bố tuyệt thực từ ngày 02/02 để tiếp sức bạn tù cùng phòng Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân, cũng như phản đối việc bị đối xử hà khắc bởi cán bộ Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ còn hơn một năm nữa sẽ mãn án tù 16 năm, cũng đã tuyệt thực từ ngày 27/1 để phản đối căng-tin từ chối bán thức ăn cho ông, trong khi ông cùng ba bạn tù khác ở cùng Phân trại 1 không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9/2023. Trong cuộc thăm gặp ngày 01/2, bà Trần Phương Thảo đã được chồng là luật gia Đặng Đình Bách chia sẻ kế hoạch của ông: “Anh Bách tuyên bố là sẽ bắt đầu tuyệt thực từ ngày 02/2 bởi vì Trại giam số 6 đã không tuân thủ pháp luật, không đảm bảo quyền của tù nhân.”

Bà Thảo ngày 02/02 cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết, mặc dù cán bộ trại giam kiểm soát chặt chẽ cuộc trò chuyện giữa hai người, thế nhưng ông Bách vẫn chia sẻ được lý do vì sao ông lại làm như vậy. Bà thuật lại thông tin nghe từ chồng: “Anh Thức đã nhịn ăn từ ngày 27/01 và hiện nay anh mệt lắm rồi, anh ấy yếu lắm và có những lúc anh ấy không thở được. Anh Bách khuyên anh Thức dừng tuyệt thực từ hôm nay, anh Bách muốn tiếp sức để có thể thuyết phục được anh Thức dừng tuyệt thực và anh Bách sẽ tiếp sức để vẫn giúp đạt được mục đích.”

⚪ ---- TIN VN. Nam Australia dừng nhận học sinh ba tỉnh của Việt Nam. Theo VnExpress. Sở Giáo dục bang Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập (lớp 1-12). Trước đó, hồi đầu tháng 1, một học sinh Việt tên Sunnie Nguyen, 17 tuổi, được chủ nhà thông báo mất tích sau bữa tối cùng balo, quần áo, laptop và giấy tờ tùy thân. Điện thoại của Sunnie tắt máy, các tài khoản trên mạng xã hội ngừng hoạt động. Theo mô tả, nữ sinh nhút nhát và chưa giao tiếp tiếng Anh tốt. Sunnie là trường hợp thứ tư, sau khi ba du học sinh Việt khác ở Nam Australia biến mất từ tháng 12/2023. Theo nhà chức trách, đến nay, không có thông tin hoặc bằng chứng nào cho thấy bốn học sinh này gặp nguy hiểm và "dường như chủ động lẩn trốn chính quyền". Theo thống kê của Bộ Giáo dục Australia, tính đến tháng 10/2023, hơn 31.600 sinh viên người Việt ở nước này, xếp thứ 6 về số lượng du học sinh, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Số này bao gồm sinh viên cả hệ phổ thông, đại học, cao đẳng, các chương trình học nghề hay tiếng Anh.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/5 dân Mỹ sẽ từ bỏ một nửa số tiền lương để có một phòng tắm sạch sẽ, vệ sinh mãi mãi?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bạn sẽ cho gì để có một phòng tắm sạch sẽ, vệ sinh mãi mãi? Một cuộc khảo sát mới cho thấy cứ năm người Mỹ thì có một người sẽ từ bỏ một nửa số tiền lương của mình cho việc đó. Và 25% cho biết họ sẽ từ bỏ việc đi ăn ngoài hoặc mua đồ mang đi. 23% sẽ từ bỏ chương trình yêu thích của họ và 22% sẽ từ bỏ quyền truy cập Internet trong một năm. Nhìn chung, 34% người dân cho rằng phòng tắm là nơi khó dọn dẹp nhất.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/pittsburgh/news/survey-1-in-5-americans-would-give-half-their-salary-for-permanently-clean-bathroom/

⚪ ---- HỎI 2: Bạn ăn kim chi thường xuyên, sẽ giảm cân?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Open đã điều tra xem liệu ăn kim chi - một món ăn phổ biến của Nam Hàn được làm từ các loại rau lên men theo mùa như bắp cải - có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì hay không. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiêu thụ kim chi vừa phải (tối đa ba phần mỗi ngày) có liên quan đến nguy cơ béo phì thấp hơn 11% so với việc tiêu thụ ít hơn một phần mỗi ngày. Đàn ông ăn ba phần kim chi bắp cải trở lên mỗi ngày có nguy cơ béo phì thấp hơn 10%, trong khi phụ nữ ăn hai đến ba phần kim chi hàng ngày có nguy cơ béo phì thấp hơn 8%.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/lifestyle/can-eating-kimchi-prevent-obesity-is-writing-by-hand-good-for-you-the-latest-health-news-explained-130017862.html

.