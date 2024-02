Hình trên, các ông đồ bắt đầu xuất hiện tại Văn Miếu Hà Nội Tết Giáp Thìn 2024. Nhiều người thắc mắc: tại sao phần lớn các ông đồ tại Sài Gòn viết chữ quốc ngữ, nhưng phần lớn các ông đồ tại Hà Nội chỉ viết chữ Hán?

- Trên hài kịch NBC, Hayley chọc quê Trump, giễu Trump lãng trí; Trump thú nhận cứ thua đàn bà hoài, mới nhất là thua 83 triệu đô.

- TT Biden thắng sơ bộ Dân Chủ South Carolina, lãnh trọn gói 55 phiếu đại biểu.

- TT Biden: sẽ cho Trump nếm mùi thua cuộc lần nữa

- Bạch Ốc chỉ trích Cộng hòa Hạ viện sẽ duyệt 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel trong một dự luật độc lập (thay vì chung gói viện trợ Ukraine và ngăn chận di dân ở biên giới Mỹ)

- Mike Gill (cựu quan chức của Trump) bị bắn trong vụ cướp xe bạo lực ở thủ đô đã chết ở bệnh viện

- Trump lại lên mạng chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James, Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, và Biện lý quận Fulton (của Georgia) Fani Willis

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC kêu gọi Cộng Hòa đoàn kết trong khi Trump cố gắng chia rẽ Cộng Hòa

- Trump tự khoe có khuôn mặt giống Elvis Presley.

- Nhà văn Bernard Goldberg nghi ngờ: Trump là Dân Chủ nằm vùng vào Cộng Hòa, để sẽ trao ghế Tổng Thống 2024 cho Biden

- Nam Hàn chuẩn bị vùng đệm ngoại giao vì lo ngại Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ 2024, Trump sẽ vuốt ve Bắc Hàn và đòi Nam Hàn nộp thêm tiền bảo kê.

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel chỉ trích Biden cứu đói dân Palestine: nếu Trump giữ chức Tổng Thống, sẽ giúp Israel nhiều hơn Biden.

- UNRWA: cảnh báo tình hình thảm khốc ở Gaza vì hết nước sạch, dễ gâyc bệnh tật.

- Gaza: 27.365 người chết, 66.630 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7/10.

- Quân Israel bắt thêm 14 người ở Bờ Tây, tổng cộng bắt 6.512 người Palestine kể từ ngày 7/10

- Mỹ và Anh ra đợt tấn công mới nhằm vào 36 mục tiêu của Houthi tại 13 địa điểm ở Yemen.

- UNRWA: thảm họa đang diễn ra ở Dải Gaza

- Tiểu vương Qatar, gặp TTK/LHQ: cần có Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).

- Chile: cháy rừng dữ dội, 19 người chết, 1.100 nhà ra tro.

- California: cảnh báo mưa bão nhiều ngày, sẽ có lụt, lở đất

- CVS Pharmacy sẽ đóng cửa nhiều địa điểm MinuteClinic ở Nam California vào cuối tháng 2/2024.

- Quận Los Angeles: Đã bắt nghi phạm vụ trộm chó rồi phóng xe chạy.

- TIN VN. Vụ xe khách chở 37 người lao xuống vực: Tài xế không làm chủ tốc độ.

- TIN VN. 100 'ông đồ' ở TP.SG thi viết thư pháp.

- TIN VN. Không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, trục vong, cúng oan gia trái chủ trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

- HỎI 1: Gần 1/2 dân gốc Á nói Mỹ chưa hỗ trợ dân Palestine đầy đủ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Báo nguy: giới trẻ gốc Tây Ban Nha tự tử tăng vọt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/2/2024) ⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre chỉ trích Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vì đã lên kế hoạch phê duyệt 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel trong một dự luật độc lập. Cho đến nay, viện trợ cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas đã gắn liền với luật pháp rộng hơn, bao gồm viện trợ cho Ukraine và tài trợ cho biên giới phía nam và đó là điểm gây tranh cãi giữa các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Jean-Pierre lưu ý rằng chính quyền Biden đã nghiên cứu giải pháp lưỡng đảng trong nhiều tháng. Bà nói: “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ âm mưu này, không nhằm mục đích bảo đảm biên giới, không giúp người dân Ukraine tự vệ trước sự gây hấn của Putin và từ chối hỗ trợ nhân đạo cho thường dân Palestine”. Bà chỉ trích hành động này là một "thủ đoạn chính trị hoài nghi", nói thêm rằng an ninh của Israel "phải là điều thiêng liêng, không phải là một trò chơi chính trị".

Cộng Hòa muốn tách riêng khoản viện trợ cho Israel làm dự luật riêng, vì chắc chắn khoản viện trợ này sẽ thông qua. Cộng Hòa không muốn ghép chung ba khoản tiền -- viện trợ Israel, viện trợ Ukraine, tiền củng cố biên giới Mỹ & Mexico - như Biden muốn, vì Cộng Hòa muốn dìm khoản tiền viện trợ Ukraine và không muốn giải quyết chuyện ngăn di dân lậu ở biên giới Mỹ & Mexico để làm Biden lún sình và sẽ thua phiếu Trump.

⚪ ---- Đài truyền hình Fox 5 DC đưa tin, một cựu quan chức của Trump, người bị bắn trong vụ cướp xe bạo lực ở thủ đô Washington, D.C. vào tối thứ Hai, đã qua đời. Để lại vợ và 3 con, Mike Gill từng phục vụ trong chính quyền Trump từ năm 2016 đến năm 2019, được mô tả là ở “tình trạng rất nguy kịch” sau vụ nổ súng, và vợ ông, Kristina Gill, đã xác nhận với Fox 5 hôm thứ Bảy rằng ông đã từ trần vì vết thương của đạn. “Tôi vô cùng đau buồn khi thông báo với cộng đồng về sự ra đi của chồng tôi, Mike Gill. Sự ra đi đột ngột của anh ấy đã để lại một khoảng trống trong cuộc sống của chúng tôi không bao giờ có thể lấp đầy được”, cô nói.

“Trong thời điểm đau buồn này, chúng tôi rất biết ơn tình yêu thương và sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã liên hệ để gửi lời chia buồn và hỗ trợ.” Gill lúc đó đang đợi đón Kristina đi làm vào thứ Hai thì anh bị tấn công bởi một tay súng mà cảnh sát cho biết đã thực hiện thêm một số vụ cướp xe nữa trước khi y bị cảnh sát bắn.

⚪ ---- Trên hài kịch NBC, Hayley chọc quê Trump, giễu Trump lãng trí; Trump thú nhận cứ thua đàn bà hoài, mới nhất là thua 83 triệu đô. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley đã xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình hài kịch "Saturday Night Live" của NBC, chế nhạo Donald Trump về tuổi tác và năng lực tâm thần của ông. Cựu thống đốc South Carolina đã vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang quê nhà của bà vào cuối tháng này, trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách bỏ phiếu giữa bà và Trump.

Haley xuất hiện trong một vở hài kịch phác họa lấy bối cảnh tại "Họp Tòa thị chính CNN" giả, nơi "Trump" do diễn viên James Austin Johnson [hóa trang làm Trump] thủ vai đang được khán giả đặt câu hỏi. Xuất hiện không báo trước, Haley đã được giới thiệu nửa chừng trong bản phác thảo với tư cách là "người tự mô tả mình là một cử tri có liên quan ở South Carolina". Sau đó Haley hỏi: "Câu hỏi của tôi là, tại sao bạn [Trump] không tranh luận với Nikki Haley?".

Sau đó, "Trump" giả trả lời: "Ôi chúa ơi, chính là cô ta! Người phụ nữ chịu trách nhiệm an ninh vào ngày 6 tháng 1 ... Nancy Pelosi!", Với một cái gật đầu trước sự nhầm lẫn gần đây của Trump đối với Pelosi và Haley.

Haley nói: "Bạn ổn chứ, Donald? Bạn có thể cần một bài kiểm tra năng lực tâm thần". Haley tự nhận mình là người trẻ hơn, có năng lực hơn để thay thế cả cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden.

"Trump" nói với Haley rằng Trump đã "đạt" bài kiểm tra năng lực và nói, "Họ nói với tôi rằng tôi có tinh thần 100% và tôi có năng lực vì tôi là đàn ông."

Trump nói thêm rằng phụ nữ "không bao giờ nên điều hành nền kinh tế của chúng ta. Phụ nữ rất tệ về tiền bạc... trên thực tế, một phụ nữ mà tôi biết gần đây đã buộc tôi bồi thường tôi 83 triệu USD." Một bồi thẩm đoàn dân sự ở New York gần đây đã trao cho nhà văn E. Jean Carroll 83 triệu đô la tiền bồi thường từ Trump, phán quyết rằng Trump đã phỉ báng Carroll sau khi cô cáo buộc ông đã cưỡng hiếp cô.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thắng sơ bộ South Carolina, lãnh trọn gói 55 phiếu đại biểu. South Carolina, tiểu bang đã đưa Joe Biden vào vị trí đề cử của Đảng Dân chủ bốn năm trước, hôm Thứ Bảy mang lại cho tổng thống chiến thắng sơ bộ chính thức đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Với kết quả mà phần lớn đã được mong đợi, Biden sẽ đánh bại hai đối thủ gần nhất của mình, Dân biểu Dean Phillips của Minnesota và tác giả Marianne Williamson, khi Biden giành được những đại biểu đầu tiên trong nỗ lực giành lại đề cử của đảng mình. Biden đã giành được tất cả 55 đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên South Carolina xuất hiện trong lịch đề cử chính thức của Đảng Dân chủ - một sự thay đổi được thực hiện phần lớn là do sự thúc giục của Biden.

Cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Donald Trump dẫn trước Nikki Haley hơn 20 điểm ở bang nơi bà từng giữ chức thống đốc. Lịch mới cũng chuyển cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Michigan, một tiểu bang dao động lớn và đa dạng, sang ngày 27 tháng 2, trước khi có nhiều tiểu bang bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 5 tháng 3/2024, được gọi là ngày Siêu Thứ Ba.

⚪ ----- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ Nam Carolina rằng ông đang trên đường giành lại chức tổng thống "và khiến Donald Trump lại lần nữa trở thành kẻ thua cuộc." Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã thất bại trong chiến dịch tái tranh cử vào tay Biden năm 2020.

"Tiền đặt cược trong cuộc bầu cử này không thể cao hơn. Có những tiếng nói cực đoan và nguy hiểm đang hoạt động trong nước - do Donald Trump lãnh đạo - những người quyết tâm chia rẽ đất nước chúng ta và đưa chúng ta thụt lùi. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra", Biden nói. "Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Hãy hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu - cùng nhau."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng nền tảng Truth Social của mình để chỉ trích các công tố viên dẫn đầu các vụ án chống lại ông. Trump cáo buộc Công tố đặc biệt Jack Smith, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James và Biện lý quận Manhattan (của New York) Alvin Bragg, cùng với toàn bộ Ủy ban ngày 6/1 cũng có tội như Biện lý quận Fulton (của Georgia) Fani Willis trong cái mà ông gọi là "các cuộc điều tra của Biden nhằm mục đích can thiệp bầu cử." Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Smith bảo vệ cuộc điều tra về việc Trump xử lý tài liệu mật, bác bỏ cáo buộc của Trump về động cơ chính trị.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC Ronna McDaniel đã đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trước cuộc bầu cử sơ bộ đề cử tổng thống sắp diễn ra của đảng ở các tiểu bang quan trọng. McDaniel nói với một nhóm đảng viên được chọn trong một cuộc họp riêng vào mùa đông: “Những người Cộng hòa chúng ta sẽ gắn kết với nhau, đoàn kết như một liên minh mà đảng của chúng ta đã đấu tranh để bảo vệ từ lâu”. Cô nói như thế với các nhà lãnh đạo ở Nevada, nơi tổ chức các cuộc tranh cử trong tuần này và có cử tri ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã nhiều lần xung đột với RNC về nỗ lực tuyên bố Trump là ứng cử viên mặc dù đối thủ của ông là Nikki Haley vẫn còn trong cuộc đua. Những người ủng hộ cực hữu của Trump, bao gồm nhà hoạt động cánh hữu và nhân vật truyền thông Charlie Kirk cùng tổ chức thanh niên giàu có Turning Point của ông, đã đưa ra một loạt chỉ trích chống lại McDaniel và đảng Cộng hòa. Nhưng McDaniel có thể cần sự hỗ trợ tài chính mà các phe phái cực đoan này có thể cung cấp — RNC chỉ nắm giữ 8 triệu USD với khoản nợ 1 triệu USD, tiền gây quỹ như thế là quá thấp so với con số 117 triệu USD được ban vận động của Biden quyên góp được.

⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Bảy đã gây sóng gió khi so sánh mình với "Vua nhạc Rock & Roll", Elvis Presley. Trump tuyên bố trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của riêng mình rằng mọi người liên tục so sánh ông với huyền thoại. Sau đó Trump hỏi người khác nghĩ gì về nó.

"Trong nhiều năm, mọi người luôn nói rằng Elvis và tôi trông giống nhau. Bây giờ bức ảnh này đã lan truyền khắp nơi. Bạn nghĩ sao?" Trump đã đăng kèm một bức ảnh ghép khuôn mặt của ông ấy với nhạc sĩ. Những người bình luận trong một số trường hợp không đồng ý với sự so sánh.

"Thậm chí còn không gần giống nổi," một bình luận viết. "Mất trí nhớ của bạn đang hiển thị."

"Tôi thấy sự tương đồng", một người khác viết. "Cả hai người trông đầy đặn vì lạm dụng ma túy. Thế thôi."

⚪ ---- Trump là Dân Chủ nằm vùng vào Cộng Hòa, để sẽ trao ghế Tổng Thống 2024 cho Biden hệt như năm 2020? Đó là nghi ngờ của nhà văn Bernard Goldberg, cũng là nhà báo từng đoạt giải Emmy và Alfred I. duPont-Columbia. Ông là phóng viên của chương trình “Real Sports with Bryant Gumbel” của HBO trong 22 năm và trước đây từng làm phóng viên cho CBS News và là nhà phân tích cho Fox News. Anh ấy là tác giả của năm cuốn sách và xuất bản các chuyên mục, bình luận bằng âm thanh và Hỏi đáp độc quyền hàng tuần trên trang Substack của mình. Nhận định sau là của Goldberg trên báo The Hill hôm Thứ Bảy.

Tôi không có bằng chứng xác đáng, nhưng tôi cứ nghĩ Donald Trump phải là một tên gián điệp, rằng Trump phải là điệp viên chìm làm việc cho phía bên kia. Ý tôi không phải là Putin và Điện Kremlin. Ý tôi là Biden và đảng Dân chủ.

Sự nghi ngờ khó chịu này về cựu tổng thống của chúng ta đã trở thành điều thường xuyên xảy ra với tôi. Trong không gian này vào năm 2022, tôi đã viết về việc Donald Trump là người bạn tốt nhất mà Đảng Dân chủ từng có, bất kể họ nói những điều khó chịu nào về Trump trước công chúng.

Vào thời điểm đó, tôi đã viết: “Tôi tự hỏi Trump đứng về phía ai khi trong suốt nhiệm kỳ tổng thống đầy hỗn loạn của mình, Trump đã chọc tức được đủ cử tri và khiến họ chán ngấy phong cách hiếu chiến của Trump đến mức họ quay lưng lại với Trump và lật đổ Hạ viện, Thượng viện và Bạch Ốc được chuyển giao cho Đảng Dân chủ.”

Và bây giờ, chúng ta lại bắt đầu. Donald Trump đã quay trở lại, làm những việc mà không ứng cử viên nào sẽ làm nếu Trump thực sự muốn giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Hãy xem bài phát biểu chiến thắng của Trump ở New Hampshire. Trump đã giành được 11 điểm. Nhưng thay vì vui mừng về điều đó, thay vì cố gắng đoàn kết đảng và thu phục những cử tri còn do dự, Trump lại đe dọa sẽ đày ải bất cứ ai không hôn chiếc nhẫn của Trump.

“Tôi nói tôi có thể tiến lên và có thể nói với mọi người, ‘Ồ, cảm ơn vì chiến thắng. Thật tuyệt vời,” Trump nói với những người ủng hộ mình. “Hoặc tôi có thể bước lên và nói, 'Ai là kẻ mạo danh đã lên sân khấu trước đó và tuyên bố chiến thắng?' Thực ra cô ta [Nikki Haley] đã làm rất kém."

Và sau đó, nghe hơi giống Richard Nixon khi các bức tường bắt đầu đóng lại, Trump nói thêm, “Tôi không quá tức giận. Tôi thậm chí còn có được.”

Ở Iowa, Trump đã nói: “Chúng ta sẽ làm cho đất nước này thành công trở lại, tôi sẽ không có thời gian để trả thù”. Thật sự? Vậy thì “Tôi được đền bù” nghĩa là gì? Và tại sao lại theo đuổi Nikki Haley nếu cô ấy “thực sự rất kém”? Tại sao không phớt lờ cô Haley và bước tiếp? Tại sao lại xa lánh cử tri của cô một cách không cần thiết? Trump giải thích suy nghĩ của mình. Với vẻ mặt nghiêm túc, Trump nói: “Tôi cảm thấy mình nên làm điều này vì tôi nhận thấy trong cuộc sống bạn không thể để mọi người thoát khỏi những điều nhảm nhí. Bạn không thể. Bạn không thể làm được điều đó.”

Điều này thực sự rất phong phú, hài hước - phần về việc “trong cuộc sống, bạn không thể để mọi người thoát khỏi những điều nhảm nhí”. Thoát khỏi những điều nhảm nhí - hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy - là điều Donald Trump đã làm kể từ khi Trump đi xuống thang cuốn ở Tháp Trump Tower (và thực tế là rất lâu trước đó). Nhưng đó là một chủ đề cho một thời điểm khác.

Và sau đó, tại bài phát biểu chiến thắng, Trump nói, “Và khi tôi nhìn cô [Haley] trong bộ váy sang trọng có lẽ không sang trọng lắm, hãy đến và nói, 'Cô ta đang làm gì vậy? Chung tôi đã thắng."

Sai lầm rồi, Donald. Sai lầm lớn. Bạn đừng chế giễu cách ăn mặc của phụ nữ. Họ coi đó là chuyện cá nhân. Không ai thích bị sỉ nhục, đặc biệt là bởi một anh chàng nổi tiếng trên truyền hình quốc gia. Khi một người phụ nữ mà tôi biết (vợ tôi) nghe thấy Trump la mắng chiếc váy của Nikki Haley, người phụ nữ thường điềm tĩnh, dễ tính, thiếu kiểm soát này đã thả lỏng bằng một từ ngữ tục tĩu gồm bốn chữ cái nhắm thẳng vào hình ảnh của Donald Trump trên truyền hình - theo sau là từ đó "Mày." (Lời người dịch: Trong tiếng Anh, độc giả hãy tìm một chữ để chửi thề gồm 4 mẫu tự đặt trước chữ “you.”) Tôi đoán cô [vợ tôi] không phải là người phụ nữ duy nhất bị xúc phạm bởi cú đánh rẻ tiền của Trump vào chiếc váy của Haley.

Và trên trang mạng xã hội của mình, Trump đã thông báo rằng, “Nikki 'Birdbrain' (Não chim) Haley rất có hại cho Đảng Cộng hòa và thực sự là cho đất nước chúng ta." Não chim? Đây không phải là cách tốt nhất để thuyết phục phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở ngoại ô có trình độ đại học, rằng họ nên bỏ phiếu cho bạn. Và nếu không có họ, con đường đến Bạch Ốc sẽ đầy ổ gà.

Sau đó, “you.” nói thêm, “Bất kỳ ai thực hiện ‘Đóng góp tài trợ’ cho Birdbrain, kể từ thời điểm này trở đi, sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi trại MAGA. Chúng tôi không muốn họ và sẽ không chấp nhận họ.”

Điều này đặt ra một câu hỏi: Có phải “you.” đang cố gắng thua [Biden] - hay sao? Ý tôi là, nổi cơn thịnh nộ không phải là cách tốt nhất để thu phục những người theo Đảng Cộng hòa, những người vẫn chưa chắc chắn mình sẽ đi theo con đường nào vào tháng 11. Joe Biden cần tất cả sự giúp đỡ mà Biden có thể nhận được nếu Biden có cơ hội giành chiến thắng lần này - và Donald Trump đang cung cấp nhiều sự trợ giúp hơn mức mà một đảng viên Đảng Cộng hòa nên làm.

Chỉ giữa chúng ta thôi, tôi có thực sự nghĩ Trump là một kẻ nằm vùng không? Tôi có thực sự tin rằng "you." là một mật vụ cố tình giúp Joe Biden giành chiến thắng vào tháng 11 không? Hãy nói theo cách này: Ngay cả khi "you." không thực sự nằm vùng cho Biden, "you." vẫn đang làm khá tốt việc giả vờ như vậy. Tôi nghĩ họ gọi đó là sự khác biệt không có gì khác biệt.

⚪ ---- Nam Hàn chuẩn bị vùng đệm ngoại giao vì lo ngại Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ 2024, Trump sẽ vuốt ve Bắc Hàn và đòi Nam Hàn nộp thêm tiền bảo kê. Với việc Donald Trump đang tiến tới cuộc tái đấu với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, thế giới, bao gồm cả Nam Hàn, đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump, được dự đoán sẽ buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh lại chiến lược ngoại giao của họ.Trong suốt năm ngoái, chính quyền Yoon Suk Yeol đã tập trung tăng cường liên minh với Mỹ đến mức chưa từng có, điều chỉnh lập trường ngoại giao của Nam Hàn với Mỹ trong hầu hết các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm như cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nam Hàn năm nay sẽ phải tập trung vào việc đảm bảo một "vùng đệm ngoại giao" để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump, điều này dự kiến sẽ buộc Seoul phải gánh một khoản chi phí lớn hơn để duy trì lực lượng Mỹ ở Nam Hàn (USFK) trên bán đảo và nỗ lực nhiều hơn để kiềm chế Trung Quốc.Suy đoán rằng Trump có thể bỏ qua việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là mối lo ngại đối với Seoul, vốn đang cố gắng ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua biện pháp răn đe mở rộng của Mỹ. Giáo sư Lee Geun (dạy chính trị quốc tế tại Trường Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Quốc gia Seoul SNU) cho biết: “Xét về mối quan hệ với Mỹ, mục chương trình nghị sự hàng đầu mà Nam Hàn nên tập trung vào năm nay sẽ là tạo ra một vùng đệm ngoại giao cho những yêu cầu mà Washington có thể đưa ra dưới thời Tổng thống Trump lần thứ hai vào năm 2025.”Đối với Nam Hàn, một trong những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự là khả năng chính quyền Trump có thể yêu cầu tăng tỷ lệ chi trả của Seoul trong việc duy trì USFK. Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt (SMA) lần thứ 11 hiện tại dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2025, nhưng hai bên ký kết được cho là đã đạt được sự đồng thuận để tiến hành các cuộc đàm phán về SMA thứ 12 trong năm nay, do lo ngại rằng cuộc đàm phán có thể trở thành một nguồn xung đột. xích mích nếu Trump tái đắc cử.Hồi năm 2019, Tổng thống khi đó là Trump đã yêu cầu Nam Hàn tăng mạnh đóng góp cho chi phí của USFK, kêu gọi tăng gấp 5 lần lên 5 tỷ USD. Điều này tạo căng thẳng giữa Mỹ-Nam Hàn, nhưng điều này nhanh chóng được giải quyết dưới thời tổng thống Biden khi hai nước đồng ý tăng mức đóng góp của Nam Hàn ở mức khiêm tốn hơn 13,9% lên 1,18 nghìn tỷ won (887 triệu USD) vào năm 2021.Lee nói: “Tôi chắc chắn 100% rằng Trump sẽ yêu cầu tăng đáng kể mức đóng góp của Seoul trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, vì ông ấy tin rằng nhiều đồng minh của Mỹ đang được hưởng quyền lợi miễn phí đối với lực lượng quân sự của Mỹ. Giả sử Trump sẽ lại yêu cầu tăng gấp 5 lần. Và nếu Nam Hàn đồng ý, câu hỏi đặt ra là chính quyền Yoon sẽ thuyết phục công chúng như thế nào… Nói một cách đơn giản, có thể có một câu hỏi: ‘Nếu chúng ta tăng mức đóng góp của mình lên gấp 5 lần, liệu Mỹ có cung cấp sự bảo vệ tốt hơn gấp 5 lần không?’”⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm Chủ nhật đã cảnh báo về tình hình thảm khốc ở Gaza do khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh khan hiếm trong bối cảnh các cuộc bắn phá đang diễn ra. Cơ quan này cho biết các cuộc tấn công đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng nghìn người rơi vào tình trạng bấp bênh và dễ mắc bệnh tật.Nó cũng nói rằng việc cung cấp viện trợ hạn chế và phá hủy cơ sở hạ tầng đã làm trầm trọng thêm những thách thức mà người dân vốn đã đau khổ phải đối mặt. UNRWA trước đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thảm họa mới nổi ở Dải Gaza, sau khi nhiều quốc gia rút tiền tài trợ cho cơ quan này.⚪ ---- Quân Israel đã tiến hành giam giữ qua đêm, bắt giữ ít nhất 14 người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào tối thứ Bảy, theo báo cáo của Câu lạc bộ Tù nhân Palestine. Họ chủ yếu bị giam giữ ở Qalqilya và Nablus, cùng với các vụ giam giữ bổ sung ở Tulkarm, Ramallah và Jenin. Vụ bắt này dẫn tới tổng số 6.512 người Palestine bị giam giữ kể từ ngày 7 tháng 10.⚪ ---- Theo bản cập nhật gần đây của Bộ Y tế Palestine, số người chết ở Gaza đã tăng lên 27.365 người, với 66.630 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Gần 130 sinh mạng đã chết chỉ trong 24 giờ qua. Con số thương vong còn vượt ra ngoài Gaza, khi Bờ Tây bị chiếm đóng chứng kiến ít nhất 382 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến quân đội Israel và người định cư.⚪ ---- Itamar Ben Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, chỉ trích gay gắt cách hành xử cuộc chiến ở Gaza của chính quyền Biden, cáo buộc Biden mang lại lợi ích cho Hamas và cho rằng chính quyền Trump thứ hai sẽ hỗ trợ Israel nhiều hơn là Biden hỗ trợ hiện nay.Ben Gvir trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal xuất bản hôm Chủ nhật: “Thay vì dành cho chúng tôi [Israel] sự ủng hộ hoàn toàn, [Tổng thống Joe] Biden lại bận rộn cung cấp viện trợ nhân đạo và nhiên liệu cho Hamas. Nếu Trump nắm quyền, cách hành xử của Mỹ sẽ hoàn toàn khác.”Những bình luận của bộ trưởng cực hữu - sau đó đã bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ - được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant công khai cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và chính quyền Biden “vì những nỗ lực của họ trong việc tìm cứu con tin, vì cam kết của họ đối với an ninh của Israel và sự lãnh đạo của họ trong việc tăng cường an ninh ở khu vực Trung Đông.”Kể từ cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào ngày 7 tháng 10, chính quyền Biden đã nhanh chóng theo dõi việc bán số vũ khí trị giá hàng trăm triệu đô la cho Israel, bỏ qua sự xem xét của quốc hội. Cùng lúc với việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas, Bạch Ốc cũng thúc đẩy Jerusalem cho phép nhiều viện trợ hơn tới người dân Gaza và được cho là đang cân nhắc việc sử dụng vũ khí làm đòn bẩy để gây áp lực buộc Israel phải cắt giảm. cường độ hoạt động của nó ở Dải Gaza.​.Để lộ ước mơ Đất Thánh sẽ thuần chủng Do Thái, trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Ben Gvir cho biết ông mong muốn “khuyến khích người dân Gaza tự nguyện di cư đến các nơi trên thế giới” bằng cách sử dụng các biện pháp khuyến khích bằng tiền mặt. Một số nhà lập pháp, bao gồm cả các thành viên nội các, đã thúc đẩy việc “tái định cư” người Palestine ra khỏi Gaza, một ý tưởng đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ là hoàn toàn vi phạm luật quốc tế.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào 36 mục tiêu của Houthi tại 13 địa điểm ở Yemen. Nó mô tả các cuộc tấn công là "tương xứng và cần thiết" trong bối cảnh người Houthis tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại và quân sự ở Biển Đỏ.CENTCOM cho biết, các cuộc tấn công mới nhất do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các địa điểm "có liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống hỏa tiễn và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar được chôn sâu của người Houthis. Những cuộc tấn công chính xác này nhằm mục đích phá vỡ và làm suy giảm khả năng mà người Houthis sử dụng để phá vỡ thương mại toàn cầu và cuộc sống của những thủy thủ vô tội."⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã tuyên bố về một thảm họa đang diễn ra ở Dải Gaza: "Mỗi giờ lại càng tuyệt vọng hơn. Mọi người đang chết trước sự theo dõi của thế giới." Kèm theo là một hình ảnh sâu sắc mô tả trẻ em, phụ nữ và người già ở Gaza đang vật lộn để tiếp cận thực phẩm được cung cấp, thông điệp nêu bật hoàn cảnh thảm khốc mà người dân phải đối mặt. Tiết lộ này được đưa ra sau khi một số quốc gia rút tiền tài trợ, bao gồm Anh, Áo, Hoà Lan và Mỹ.⚪ ---- Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani đã tổ chức cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại New York, trong đó hai người nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA). Al-Thani nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức trong việc hỗ trợ hàng triệu người trên khắp Gaza, Bờ Tây, Jordan, Syria và Lebanon, bày tỏ lo ngại về hậu quả thảm khốc nếu cơ quan này bị cắt tài trợ. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi một số quốc gia ngưng tiền tài trợ từ cơ quan này.⚪ ---- Chile: cháy rừng dữ dội, 19 ngườic hết, 1.100 nhà ra tro. Cảnh sát nói hôm thứ Bảy rằng các vụ cháy rừng dữ dội bùng phát quanh khu đông dân cư ở miền trung Chile đã khiến ít nhất 19 người chết và phá hủy khoảng 1.100 ngôi nhà. Hiện có 92 vụ cháy rừng đang bùng phát ở miền trung và miền nam Chile, nơi nhiệt độ tăng cao bất thường trong tuần này. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất xảy ra ở vùng Valparaíso, nơi chính quyền kêu gọi người dân không rời khỏi nhà để xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện cấp cứu khác có thể di chuyển dễ dàng hơn.⚪ ---- California: cảnh báo mưa bão nhiều ngày. Các nhà khí tượng học của AccuWeather cảnh báo, một dòng sông khí quyển mạnh sẽ tràn vào bờ biển California vào cuối tuần này, gây ra những tác động lớn đe dọa tính mạng, tài sản và việc đi lại trong nhiều ngày. Trời đang trở nên nắng nóng sau một cơn bão mưa lớn và dòng sông có khí quyển thấp đã ảnh hưởng đến tiểu bang này từ thứ Tư đến thứ Năm.Giám đốc cấp cao phụ trách hoạt động dự báo của AccuWeather Dan DePodwin cho biết: “Gần 94% dân số California, lên tới 37 triệu người, có nguy cơ bị lũ lụt, một số trong đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do có nhiều núi đồi nên chỉ cần một vài inch mưa cũng có thể gây ra lũ lụt đáng kể.”Khu vực Los Angeles, San Diego và đặc biệt là Santa Barbara, California sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão. Lượng mưa với cường độ này có thể dẫn đến lũ quét thảm khốc, dòng mảnh vụn, lở đất quy mô nhỏ và trượt sườn đồi quy mô lớn. Những con đường thoát nước kém có thể bị ngập nước đủ sâu để mắc kẹt và làm hỏng xe cộ.Nước dâng nhanh có thể cuốn trôi những người lái xe cố gắng lái xe qua những con đường ngập nước. Một số con đường và cây cầu có thể bị cuốn trôi khi sông suối dâng cao. Người lái xe hơi có thể cần thêm thời gian đi lại và tìm các tuyến đường thay thế vì một số tuyến đường có thể bị ngập hoặc bị bùn và đá chặn từ hôm nay, Chủ Nhật, cho đến giữa tuần.⚪ ---- CVS Pharmacy hôm thứ Năm đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch đóng cửa nhiều địa điểm MinuteClinic ở Nam California vào cuối tháng 2/2024. Theo các quan chức của công ty, 25 địa điểm MinuteClinic sẽ đóng cửa trước ngày 25 tháng 2 "để giúp hỗ trợ sự phát triển trong tương lai và thiết kế sự phát triển tiếp theo của điểm đến sức khỏe cộng đồng."Người phát ngôn của MinuteClinic, Monica Prinzing, cho biết các địa điểm Eleven MinuteClinic sẽ vẫn mở trong khu vực, ngoài dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu - nơi cung cấp dịch vụ y tế từ xa - được cung cấp bảy ngày một tuần, bao gồm cả buổi tối và cuối tuần. Theo CVS, MinuteClinics trên toàn tiểu bang đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây nhờ các chính sách lên lịch và đến khám thuận tiện. Nhiều người sử dụng dịch vụ này để chụp ảnh và thử nghiệm.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát nói rằng một nghi phạm đã bị bắt vì liên quan đến vụ trộm một chú chó Bulldog Pháp từ một phụ nữ ở trung tâm thành phố Los Angeles. Những bức ảnh do Phòng Ma túy và Băng đảng của Sở Cảnh sát Los Angeles đăng lên mạng xã hội vào sáng thứ Bảy cho thấy một người đàn ông và một phụ nữ bị còng tay và viết: “Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ đã làm việc suốt đêm để xác định vị trí và bắt giữ nghi phạm bị truy nã vì tội ác này.”Vụ trộm ban đầu xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 18/1/2024 tại Whole Foods nằm trên Đại lộ Grand và Phố 8 khi Ali Zacharias bị trộm con chó Onyx của cô khi cô đang ăn trưa bên ngoài cửa hàng tạp hóa. Một nữ nghi phạm đã đi về phía Zacarias và Onyx trước khi đột ngột tóm lấy chú chó từ dưới ghế của Zacharias và bỏ đi.Ngay sau đó, Zacharias chạy theo kẻ trộm về phía chiếc xe bỏ trốn đang đợi cô, nhưng nghi phạm – cùng với 3 người khác trên xe – đã đẩy cô ra và khóa cửa xe. Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc Zacharias điên cuồng bước tới trước đầu ô tô và kêu cứu, và trước khi cô kịp nhận ra, chiếc xe đã lao thẳng vào cô khiến cô ngã xuống mui xe.Các nghi phạm tiếp tục lái xe xuống nhiều dãy nhà trước khi rẽ ngoặt khiến Zacharias ngã xuống đất; cô ấy không bị thương nặng. Nhà chức trách xác nhận vẫn chưa rõ nơi ở của chó cưng tên là Onyx. Bất cứ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với LAPD.⚪ ----Theo Báo Công An. Sáng 4/02, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Kon Tum là do lái xe không làm chủ tốc độ khi qua đoạn đường cong cua, xe mất lái tự gây tai nạn. Khoảng 21 giờ 45' ngày 3/2, ô tô khách BS 47B-005.29 (nhà xe Ngọc Gái) do anh Phan Nhật (SN 1990, ngụ tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Quảng Nam – Kon Tum, khi đến thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, H.Đăk Glei, Kon Tum) thì bị lao xuống vực. Thời điểm xe bị tai nạn đang chở theo 32 hành khách và 5 người của nhà xe. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng là lái xe Phan Nhật; 2 hành khách Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, ngụ Gia Lai) và Tôn Thất Trường Chinh (SN 1971, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai). Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sáng 4-2, gần 100 ông đồ tham gia tranh tài tại hội thi viết thư pháp chữ Việt với chủ đề “Nét bút mừng xuân”, diễn ra tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM). Nằm trong chuỗi hoạt động của chợ hoa Tết quận 8, tại chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn 2024, UBND quận 8 đã tổ chức hội thi thư pháp chữ Việt với chủ đề "Nét bút mừng xuân", nhằm quảng bá nét chữ Việt và tạo sân chơi cho nhân dân cùng du khách tham quan. Hội thi không chỉ thu hút những cá nhân đam mê bộ môn nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ ở các quận huyện, mà còn có các ông đồ, bà đồ trẻ trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.⚪ ----. Theo Báo Chính Phủ. Không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Không đốt và sử dụng đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, trục lợi, mê tín dị đoan trong lễ hội. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội. Đó là tóm gọn nội dung Công Điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/2 dân gốc Á nói Mỹ chưa hỗ trợ dân Palestine đầy đủ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy gần một nửa số người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương tin rằng Hoa Kỳ không hỗ trợ đầy đủ cho người Palestine trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Theo cuộc khảo sát được công bố trong tuần này bởi AAPI Data/AP-NORC, gần như cùng một tỷ lệ cho rằng Mỹ quá ủng hộ người Israel. Để so sánh, 36% dân số nói chung cho biết Hoa Kỳ không hỗ trợ đủ cho người Palestine, một cuộc thăm dò riêng của AP-NORC cho biết.Giám đốc Dữ liệu AAPI Karthick Ramakrishnan cho biết, việc bỏ qua lập trường của cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương về vấn đề này có thể dẫn đến rắc rối cho Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ nói riêng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Báo nguy: giới trẻ gốc Tây Ban Nha tự tử tăng vọt?ĐÁP 2: Đúng thế. Từ năm 2011 đến năm 2021, tỷ lệ tự tử ở người gốc Tây Ban Nha đã tăng từ 5,7 lên 7,9 trên 100.000 người. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Community Health, đối với trẻ em gốc Tây Ban Nha từ 12 tuổi trở xuống, tỷ lệ này tăng 92,3% từ năm 2010 đến năm 2019. Ser Familia, một tổ chức dịch vụ xã hội ở metro Atlanta, cho biết họ đã chứng kiến con số đáng báo động về trẻ em gốc Tây Ban Nha cho biết có ý nghĩ tự tử. Đó là một vấn đề xảy ra từ bờ này sang bờ khác, ở cả cộng đồng thành thị và nông thôn.Chi tiết: