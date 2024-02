- Allen Weisselberg (Cựu Giám đốc Tài chính của Trump Organization) đang thương lượng nhận tội khai man để cứu Trump - Biện Lý quận Fulton Fani Willis lần đầu tiên nhìn nhận: có dan díu lãng mạn với công tố Nathan Wade, nhưng cô vẫn chỉ huy vụ truy tố Trump ở tòa Georgia. - Thẩm phán tòa thủ đô Tanya Chutkan hoãn phiên tòa xét xử Trump vụ lật ngược bầu cử năm 2020.

Sài Gòn: Doanh nghiệp dệt may từ hàng nghìn người chỉ còn 35 lao động.

- HỎI 1: Hơi thấp: 38% cử tri nói TT Biden xứng đáng giữ thêm 1 nhiệm kỳ nữa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đi bộ trong rừng giúp não bộ tốt hơn đi bộ trên đường nhựa đô thị? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/2/2024) ⚪ ---- Cảnh sát cho biết nhiều người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại ga xe lửa Gare de Lyon của Paris. Theo thông tin chính thức, vụ việc xảy ra vào sáng thứ Bảy, khiến một người bị thương nặng và hai người khác bị thương nhẹ. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ được cho là kẻ tấn công, nhưng động cơ đằng sau vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng.

⚪ ---- Cựu Giám đốc Tài chính của Tổ chức Trump Organization, Allen Weisselberg, đang đàm phán nhận tội với văn phòng Biện Lý quận Manhattan để giải quyết cáo buộc khai man tiềm ẩn, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này xác nhận với ABC News. Các nguồn tin cho biết, nếu các cuộc đàm phán thành công, Weisselberg sẽ nhận tội nói dối trên bục nhân chứng khi làm chứng hồi tháng 10/2023 tại phiên tòa xét xử gian lận dân sự mà bản thân ông, ông chủ cũ của ông là cựu Tổng thống Donald Trump - và những người khác là bị cáo.

Các cuộc đàm phán nhận tội, mà các nguồn mô tả là đang ở giai đoạn đầu, được The New York Times đưa tin lần đầu tiên. Người phát ngôn của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg từ chối bình luận. Luật sư của Weisselberg đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trong lời khai của mình, Weisselberg đã cố gắng giải thích lý do tại sao căn nhà ba tầng ở Đại lộ 5 của cựu Tổng thống Trump, rộng chưa đến 11.000 feet vuông, lại được liệt kê trong báo cáo tình trạng tài chính là 30.000 feet vuông.

Weisselberg nói trong phiên tòa: “Nó gần như ở mức tối thiểu so với giá trị tài sản ròng của Trump, vì vậy tôi không thực sự tập trung vào nó. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về căn hộ."

Nhưng Forbes đã đăng liền một bài báo sau sự xuất hiện của Weisselberg cáo buộc ông ta đã khai gian hữu thệ và cho rằng Weisselberg đã nghĩ đến căn hộ vì ông ta đóng vai trò quan trọng trong việc cố gắng thuyết phục tạp chí Forbes rằng căn hộ lớn như báo cáo tài chính của Trump đã nói.

Tại phiên tòa, một luật sư của Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Louis Solomon, đã đối chất với Weisselberg bằng các email từ tạp chí Forbes để đòi làm rõ về kích thước căn hộ và một lá thư có chữ ký của Weisselberg xác nhận diện tích quá lớn gửi cho kế toán của Trump Organization là công ty Mazars USA.

"Forbes đã đúng; chỉ là 10.996, phải không?" Solomon hỏi. “Đúng,” Weisselberg cuối cùng cũng thừa nhận. Nếu Weisselberg cuối cùng nhận tội khai man thì đó sẽ là bản án hình sự thứ hai của anh ta. Trước đó, ông đã nhận tội hình sự và làm chứng chống lại Trump Organization, tổ chức bị kết tội trốn thuế vào năm 2022.

Trump đang chờ phán quyết tại New York trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự có thể phạt Trump 370 triệu USD, có thể bốc hơi tài sản cá nhân và đế chế bất động sản đã giúp đưa Trump vào Bạch Ốc. Trump, các con trai của ông là Eric Trump và Donald Trump Jr., cùng các giám đốc điều hành hàng đầu khác của Trump Organization bị Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cáo buộc tham gia vào một kế hoạch kéo dài hàng thập niên, trong đó họ sử dụng "nhiều hành vi gian lận và xuyên tạc" để thổi phồng giá trị ròng để có được các điều khoản cho vay thuận lợi hơn.

Phiên tòa diễn ra sau khi thẩm phán trong vụ án ra phán quyết tóm tắt một phần rằng Trump đã nộp "định giá gian lận" cho tài sản của mình, để phiên tòa xác định các hành động bổ sung và hình phạt nào, nếu có, các bị cáo sẽ phải nhận. Cựu tổng thống đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

⚪ ---- Thẩm phán Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Chutkan cho biết phiên tòa sẽ không bắt đầu vào ngày 4/3/2024 như dự kiến nhưng cũng không ấn định ngày mới. Bà lưu ý: “Tòa án sẽ ấn định lịch trình mới nếu và khi nhiệm vụ được trả lại”.

Việc này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang chờ quyết định của tòa kháng án liên bang về việc liệu Trump có thể yêu cầu quyền miễn tố trong vụ án hay không. Đầu tuần này, Văn phòng Quản lý Tòa án tiểu bang New York cho biết phán quyết trong vụ kiện gian lận kinh doanh của Trump đã bị trì hoãn nhưng không đưa ra bất kỳ lý do nào cho chuyển biến này.

⚪ ---- Biện Lý quận Fulton Fani Willis lần đầu tiên đã trực tiếp giải quyết cuộc tranh cãi đang diễn ra liên quan đến việc truy tố Donald Trump và cuộc sống cá nhân của cô, đồng thời cô đưa ra hai điểm chính: (1) Có, cô đang có "mối quan hệ cá nhân" với Nathan Wade, luật sư chính mà cô đã bổ nhiệm chức công tố hồ sơ truy tố Trump, và (2) không, cô sẽ không rời khỏi vụ truy tố Trump ở tòa Georgia.

Trong hồ sơ tòa án, Willis cho biết mối quan hệ của cô với công tố viên đặc biệt Nathan Wade không ảnh hưởng gì đến vụ án. Việc nộp đơn đánh dấu lần đầu tiên Willis thừa nhận mối quan hệ của cô với Wade. Hồ sơ cho biết trên tờ USA Today: "Hoàn toàn rõ ràng, mối quan hệ cá nhân giữa Công tố viên đặc biệt Wade và Biện lý quận Willis chưa bao giờ liên quan đến lợi ích tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp cho Biện lý quận Willis."

Riêng biệt, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã triệu tập Willis liên quan đến những cáo buộc rằng cô đã sa thải một người tố giác, người đã chỉ trích việc chi tiêu không phù hợp từ một khoản trợ cấp liên bang, theo NBC News đưa tin. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, Dân biểu Jim Jordan, một đồng minh của Trump, cũng đã cáo buộc Willis lạm dụng quyền lực trong cuộc điều tra bầu cử.

Phiên điều trần làm bằng chứng tại tòa án Thượng thẩm Quận Fulton về các cáo buộc sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 2/2024.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia đã khóa cửa văn phòng bầu cử Quận Fulton để “hết sức thận trọng” sau khi chính quyền địa phương bị tấn công vào cuối tuần qua trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào điện thoại, tòa án và hệ thống thuế. Theo một tuyên bố của NBC News, mặc dù cuộc tấn công dường như không liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của tiểu bang vào ngày 12 tháng 3, nhưng các quan chức bang đã đóng băng hệ thống bỏ phiếu “như một biện pháp phòng ngừa”.

Văn phòng Biện lý quận Fulton báo cáo rằng vụ tin tặc không vi phạm thông tin liên quan đến vụ truy tố Donald Trump đang diễn ra vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, một vụ án cấp cao với hàng loạt va chạm tốc độ do Biện Lý Fani Willis của quận đang hợp tác với một công ty an ninh mạng để xác định nguồn gốc, cách thức và động cơ của vụ tấn công.

⚪ ---- Luật sư Roberta Kaplan cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã ném xấp giấy tờ qua bàn và xông ra khỏi phòng trong khi lấy lời khai tại Mar-a-Lago sau khi biết rằng nhóm pháp lý của ông đã đồng ý cung cấp bữa trưa cho bà. Kaplan, người đã đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện cấp cao chống lại Trump, bao gồm cả E. Jean Carroll, cho biết trên một tập của radio phát thanh "George Conway Explains it All (to Sarah Longwell)" hôm thứ Năm rằng LS Kaplan đã từ chối yêu cầu của cựu tổng thống rằng họ làm việc suốt giờ nghỉ trưa vì Trump tin rằng việc lấy lời khai là “lãng phí thời gian của tôi”.

Kaplan nói với chiến lược gia Đảng Cộng hòa Sarah Longwell và luật sư bảo thủ George Conway, một nhà phê bình lâu năm của Trump. “Và anh ấy nói, 'Bà đang ở Mar-a-Lago. Bà nghĩ bà sẽ làm gì cho bữa trưa? Bà định ăn trưa ở đâu?’”

LS Kaplan cho biết cô nói với Trump rằng các luật sư của Trump đã “ân cần đề nghị cung cấp” bữa trưa cho nhóm của cô - một thông lệ dân sự phổ biến giữa các nhóm luật sư đối lập. “Lúc đó có một đống tài liệu, tang vật khổng lồ đặt trước mặt Trump, Trump cầm lấy đống tài liệu đó và ném nó qua bàn. Và Trump lao ra khỏi phòng,” Kaplan chia sẻ và nói thêm rằng Trump đặc biệt mắng luật sư Alina Habba của mình vì đã cung cấp bữa ăn trưa cho các luật sư đối thủ.

“Trump thực sự đã mắng Alina vì điều đó. Trump rất giận Alina,” cô nói. Kaplan tiếp tục: “Trump quay lại và nói, 'Ồ, bà thích bữa trưa thế nào?' Và tôi nói, 'Ồ, thưa ông, tôi có một quả chuối. Bạn biết đấy, tôi thực sự không bao giờ có thể ăn khi đang lấy lời khai.' Và Trump nói, 'B tôi đã nói với bà rồi mà' - điều đó thật quyến rũ. Anh ấy nói, 'Tôi đã nói với bà rồi, tôi đã bảo họ làm cho bạn những chiếc bánh sandwich thật là dở, nhưng họ không làm được. Chúng tôi có những chiếc bánh sandwich ngon nhất.”

Kaplan đang lấy lời khai của Trump tại Mar-Lago trong một vụ kiện cáo buộc cựu tổng thống có liên quan đến một công ty tiếp thị lừa đảo. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện vào tháng trước. Trong một giai thoại riêng, Kaplan kể chi tiết phần cuối của buổi lấy lời khai khi cô chuẩn bị rời đi, nói rằng Trump đã nói với cô: “Hẹn gặp lại vào thứ Ba tới” – một cụm từ thường được dùng như một uyển ngữ xúc phạm nhắm vào phụ nữ.

(Ghi chú: Trump nói tục tĩu với phụ nữ: "Hẹn cô Thứ Ba tới" trong tiếng Anh là: “See you next Tuesday” trong phát âm, thì "see" là "c", và "you" là "u"; như thế, 2 chữ đầu của 2 chữ sau là thành chỗ che lá nho của bà Eva: c u n t. Trong tiếng Việt thời mưa lũ là: c.l. Nhưng thoạt nghe, LS Kaplan không hiểu chữ tục tĩu này.)

Kaplan nói rằng ban đầu cô ấy rất bối rối vì cuộc gặp tiếp theo của họ được ấn định vào thứ Tư. “Bạn có thể thấy nó giống như một trò đùa, giống như những cậu nhóc thiếu niên nghĩ ra. Nhưng một lần nữa, tôi không tham gia vào trò đùa,” cô nói. “Tôi không tham gia vào trò đùa nên tôi không biết. Sau đó, chúng tôi lên xe và các đồng nghiệp của tôi nói, 'Robbie, bà có biết câu đó nghĩa là gì không?' Và tôi nói, 'Không, bạn đang nói về cái gì vậy?' Họ nói với tôi và tôi than trời, ôi trời ơi Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, tôi đã không biết vì nếu biết chắc chắn tôi sẽ tức giận. Chắc chắn tôi sẽ tức giận,” Kaplan nói. LS Kaplan đã chiến thắng với án tòa phạt Trump là 83.3 triệu đ6ola.

⚪ ---- Người dẫn chương trình “The Tonight Show” là nghệ sĩ Jimmy Fallon đã giải thích vào tối thứ Năm rằng cựu Tổng thống Donald Trump cảm thấy bối rối không hiểu tại sao Trump lại thua phiếu nữ cử tri trong cuộc đối đầu sơ bộ với Nikki Haley, cũng như trong cuộc thăm dò so sánh ông với Joe Biden trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này.

“Trump không hiểu tại sao Trump lại thua phiếu nữ. Trump nói, 'Không ai trả tiền cho nhiều phụ nữ hơn tôi, vì vậy tôi không hiểu'," Fallon nêu lên thắc mắc suy đoán là của Trump. Người dẫn chương trình đêm khuya không nói điều đó một cách rõ ràng, nhưng phiên tòa xét xử phỉ báng vừa kết thúc của Trump với nguyên đơn E. Jean Carroll liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục không thể giúp ích gì cho dư luận phụ nữ.

Đối với phụ nữ, Trump đã “được đền đáp”, đối tượng đó cũng sẽ ra tòa với ngày bắt đầu dự kiến vào tháng 3 cho vụ án hình sự đầu tiên của Trump về việc trả tiền bịt miệng cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels. Ở một đoạn khác trong đoạn độc thoại của mình, nghệ sĩ hài Fallon cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì cuộc bỏ phiếu tích cực của ông.

“Nói về Tổng thống Biden, theo một cuộc thăm dò mới, Biden dẫn đầu mạnh mẽ so với cựu Tổng thống Trump nhờ các cử tri nữ,” Fallon nói, kéo theo một câu chuyện trên New York Post, “Biden giữ vị trí dẫn đầu quốc gia 6 điểm so với Trump, Được thúc đẩy bởi các cử tri nữ: Thăm dò ý kiến. Và để tăng số lượng của mình với phụ nữ cao hơn nữa, Biden vừa cắt kiểu tóc của Travis Kelce,” Fallon nói. (ghi chú: Travis Kelce là bạn trai của nữ ca sĩ Taylor Swift, người có ảnh hưởng lớn và thân thiết với Dân Chủ.)

⚪ ---- Pennsylvania: một tên cực hữu, giết bố, chặt đầu bố, quay phim đưa lên YouTube rồi chửi mắng Biden và phe Dân Chủ. Justin Mohn, người đàn ông là nghi phạm chặt đầu cha mình và sau đó hiển thị hài cốt khủng khiếp trên YouTube, đã mua súng hợp pháp một ngày trước vụ giết bốp mình ở Levittown, Pennsylvania, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu.

Luật sư quận Bucks, Jennifer Schorn, cho biết nạn nhân, Michael, cha của Mohn, chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu trước khi bị chặt xác bằng dao và rựa. Justin Mohn được phát hiện mang theo khẩu súng mà anh ta mua, bị thiếu một viên đạn; Schorn nói: anh ta có thể mua một khẩu súng vì anh ta không có tiền sử chẩn đoán sức khỏe tâm thần, điều này cũng “cho bạn thấy trạng thái tinh thần rõ ràng của anh ta”.

Sau khi bị cáo buộc giết cha mình và đăng video về cái đầu bị chặt lên YouTube, Mohn đã chỉ trích “đám đông cực tả” và “chế độ Biden phản bội” và đi đến Fort Indiantown Gap gần đó để tập hợp các thành viên lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang trong một cuộc nổi dậy chống lại công chức liên bang. Y bị bắt ở đó và hiện phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một và lạm dụng xác chết.

⚪ ---- Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR: Council on American-Islamic Relations) đã lên án chính quyền Biden sau các cuộc tấn công trả đũa chết người vào Iraq và Syria. Giám đốc điều hành quốc gia của CAIR Nihad Awad cho biết: “Thay vì tiến hành chiến tranh trên khắp Trung Đông, chính quyền Biden nên yêu cầu chấm dứt hoạt động thanh lọc sắc tộc và diệt chủng của chính phủ Israel cực hữu ở Gaza”.

Nihad lưu ý rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ "sự vi phạm nhân quyền ngày càng leo thang" của Israel, duy trì quân đội Mỹ ở Syria, Iraq và những nơi khác "nơi họ không được chào đón" và từ chối tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran: “Những cuộc tấn công mới nhất ở Iraq và Syria chỉ là bằng chứng nữa cho thấy chính sách Trung Đông của tổng thống đã thất bại hoàn toàn. Tổng thống Biden nên thay đổi hướng đi để bảo vệ cả binh lính Mỹ và người dân trong khu vực khỏi bạo lực nhiều hơn… Công lý và tự do cho người dân Palestine – chứ không phải thêm bom – là những gì có thể xây dựng một tương lai hòa bình hơn cho khu vực.”

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani trong một tuyên bố hôm thứ Bảy đã chỉ trích các cuộc không kích gần đây của Hoa Kỳ vào Iraq và Syria, coi chúng là hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của cả hai quốc gia. Kanaani khẳng định rằng các cuộc tấn công như vậy cũng vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng và bất ổn ở một khu vực vốn đã đầy biến động.

Theo ông, những hành động này của Mỹ bị Tehran coi là "sai lầm mạo hiểm và chiến lược". Các cuộc tấn công của Mỹ, được thúc đẩy bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng, nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

⚪ ---- Ít nhất 18 chiến binh thân Iran đã chết trong các cuộc không kích do Mỹ thực hiện ở Syria, theo Đài quan sát nhân quyền Syria nói với AFP. Tổ chức này cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy ít nhất 26 địa điểm được các nhóm thân Iran sử dụng.

Mỹ cũng tấn công các mục tiêu ở Iraq, hiện chưa rõ con số thương vong. Tổng cộng, 85 địa điểm đã bị tấn công như một phản ứng trước cuộc tấn công trước đó của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo thân Iran ở Jordan, khiến 3 lính Mỹ chết.

⚪ ---- Chính phủ Iraq cho biết ít nhất 16 người đã chết trong các cuộc không kích của Mỹ trong khi lên án "cuộc xâm lược mới chống lại" chủ quyền của nước này và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc trong khu vực. Người phát ngôn của chính phủ cho biết hôm thứ Bảy rằng thường dân nằm trong số những người thiệt mạng và 25 người bị thương trong các vụ đánh bom nhằm vào cả khu vực dân sự và an ninh.

⚪ ---- Chính quyền Palestine hôm thứ Bảy đã đưa ra cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng nếu một hoạt động quân sự của Israel nhắm vào thành phố Rafah, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine, được hãng thông tấn Wafa trích dẫn. Bộ bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, người chỉ ra sự thay đổi trọng tâm đối với thành phố nằm dọc biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Theo Bộ này, một cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến sự hủy diệt hoặc di dời khoảng 1,5 triệu người Palestine.

⚪ ---- Các cuộc tấn công của Israel trong đêm nhắm vào phía đông Rafah đã giết chết 24 người. Các báo cáo ban đầu cho biết số nạn nhân là 12 người, nhưng nhiều người chết vì vết thương do không đủ nhân viên y tế và thiếu vật tư y tế. Chăm sóc thích hợp là không thể và họ đã chết trên sàn bệnh viện khi chờ bác sĩ kiểm tra. Ngoài ra còn có báo cáo về các cuộc pháo kích mới của quân Israel ở phía tây Thành phố Gaza, ở khu vực trung tâm của Dải Gaza, xung quanh khu phức hợp đại học bao gồm trường đại học Hồi giáo.

⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Bảy nói rằng việc Israel mở rộng hoạt động vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza "đơn giản là không thể biện minh được". Bà chỉ ra rằng thành phố này là "nơi đông đúc nhất" ở Gaza, được cho là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu thường dân phải di dời. Bà nói với RedaktionsNetzwerk Deutschland rằng Đức và Mỹ đã nói rõ với Israel rằng "người dân Gaza không thể biến mất trong không khí".

Baerbocak cũng kêu gọi thực hiện giải pháp hai nhà nước và cho rằng nó sẽ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc tế, cải cách Chính quyền Palestine và dỡ bỏ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Bà ủng hộ một lệnh ngừng bắn mới và việc giải phóng các con tin Israel do Hamas bắt giữ như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết 43 người đã chết kể từ khi quân Israel bao vây tòa nhà của họ và Bệnh viện Al-Amal ở thành phố Khan Yunis của Gaza, trong đó có ba thành viên PRCS chết. Và 153 người bị thương. PRCS cho biết bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp y tế, nhiên liệu và thực phẩm. Tổ chức này kêu gọi một hành lang nhân đạo khẩn cấp để chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện khác, cũng như những người muốn rời đi vì sự an toàn của họ. PRCS nói hơn 7.000 người hiện đang trú ẩn trong tòa nhà của nó ở Khan Yunis và trong Bệnh viện Al-Amal.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với đài LBCI Lebanon trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng ông đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "hãy bắt đầu nói về những điều mà một quốc gia Palestine có thể trở thành hơn là những điều mà nó không thể trở thành."Ông nói rằng một phần chính sách của Anh là "ủng hộ giải pháp hai nhà nước", đồng thời nói thêm rằng "sẽ đến lúc Anh tìm cách công nhận một nhà nước Palestine, kể cả tại LHQ." Về tình hình ở Biển Đỏ, Cameron nói "Houthis nên biết rằng chúng tôi tuân theo lời nói của mình bằng hành động", nhấn mạnh rằng họ nên nhận thức được "khi nghĩ đến những điều này, không có lựa chọn nào không trả giá khi tấn công tàu bè ở Biển Đỏ."⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói, chính quyền của ôngdự tính ban hành sắc lệnh hành pháp trừng phạt những người định cư Israel "cực đoan" do họ tấn công người Palestine cư trú ở Bờ Tây và giành đất. Trudeau nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở Waterloo, Ontario, rằng “bạo lực của người định cư Israel ở Bờ Tây là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Nhận xét của ông được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành lệnh hành pháp nhằm đáp trả các hành động "làm suy yếu hòa bình ở Bờ Tây", bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với cả người Israel và người Palestine liên quan đến các hành động "đe dọa, chiếm đoạt tài sản, bắt giữ và khủng bố."

⚪ ---- Đài truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát đưa tin hôm thứ Sáu rằng quân đội Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành 7 cuộc tấn công hỏa tiễn vào các mục tiêu của Houthi ở tỉnh Hajjah, nằm ở phía tây bắc Yemen.

Các phương tiện truyền thông nói thêm rằng các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm chiến binh nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Báo cáo không đề cập đến bất kỳ thương vong nào do cuộc không kích gây ra. Trước đó, cơ quan Saba Yemeni tuyên bố rằng 4 cuộc không kích, do lực lượng Mỹ và Anh cùng thực hiện, nhằm vào quận Abs của tỉnh Hajjah ở Yemen.

⚪ ---- Mỹ hôm thứ Sáu xác nhận rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran và “các nhóm dân quân trực thuộc”. Quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng "nhiều máy bay", sử dụng 125 quả đạn chính xác và tấn công hơn 85 mục tiêu.

"Các cơ sở bị tấn công bao gồm các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, các trung tâm, trung tâm tình báo, hỏa tiễn, kho chứa phương tiện bay không người lái cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược của các nhóm dân quân và các nhà tài trợ IRGC của họ." Hành động quân sự này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 25 lính Mỹ bị thương tại một tiền đồn ở phía đông bắc Jordan.

⚪ ---- Hãng tin Nga RIA Novosti hôm thứ Sáu dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Anh đã đề nghị các đồng minh NATO xem xét gửi quân đoàn viễn chinh của liên minh này tới Ukraine: "Do những diễn biến không thuận lợi trên chiến trường, Anh đã đề nghị các đồng minh NATO gửi quân đoàn viễn chinh tới Ukraine, cũng như thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, tăng cường cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho quân đội Ukriane." Nguồn tin chỉ ra rằng "London hiểu rằng hầu hết các quốc gia thành viên NATO khó có thể ủng hộ các biện pháp như vậy vào lúc này".

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán hỏa tiễn Hellfire cho Hoà Lan với giá 150 triệu USD. "Chính phủ Hoà Lan đã yêu cầu mua tới ba trăm tám mươi sáu (386) hỏa tiễn không đối đất Hellfire, AGM-114R2. Ngoài ra còn có hỗ trợ kỹ thuật; Hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng Dự án Đạn dược Hàng không và Mặt đất Chiến thuật (TAGM); sách, ấn phẩm phi tiêu chuẩn và các ấn phẩm Hellfire khác; hỗ trợ tích hợp; và các yếu tố liên quan khác về hậu cần và hỗ trợ chương trình," theo Pentagon tuyên bố và nói thêm rằng Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính.

⚪ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee đã ngụ ý vào thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal rằng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 1 không mạnh như con số được chỉ ra do năng suất tổng thể. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 353.000 việc làm trong tháng 1, vượt mức dự báo là 185.000. Tuy nhiên, Goolsbee cảnh báo rằng "điều này không mạnh như con số tiêu đề [bề ngoài] cho thấy", nguyên nhân là do tổng số giờ làm việc đã giảm.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi bản báo cáo việc làm mới nhất hôm thứ Sáu, cho rằng nó cho thấy nền kinh tế Mỹ “mạnh nhất thế giới. Nền kinh tế của chúng ta đã tạo ra 14,8 triệu việc làm kể từ khi tôi nhậm chức, tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4% trong suốt hai năm nay và lạm phát đã ở mức 2% trước đại dịch trong nửa năm qua. Đây là một tin tuyệt vời cho các gia đình lao động rằng tiền lương, sự giàu có và việc làm hiện nay đã cao hơn so với trước đại dịch và tôi sẽ không ngừng đấu tranh để giảm chi phí cũng như xây dựng một nền kinh tế từ trung bình đến dưới cùng.”

Biden nói trong một tuyên bố và thề sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn. "Các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội ban hành các chính sách ưu đãi thuế lớn cho các tập đoàn lớn và giàu có; cắt giảm Medicare, Medicaid và An sinh xã hội; đồng thời tăng chi phí cho các gia đình Mỹ." Trước đó cùng ngày, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết Mỹ đã bổ sung thêm 353.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 1.

⚪ ---- Đại học Michigan tiết lộ trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng CIS ở Hoa Kỳ đã quan sát thấy mức tăng hàng tháng là 13,3% trong tháng 1, đạt 79 điểm. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 21,7%.

Chỉ số Điều kiện Kinh tế Hiện tại đạt 81,9 trong tháng 1, chứng kiến mức tăng hàng tháng là 11,7% và mức tăng hàng năm là 19,6%. Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng ở mức 77,1, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 23,2% so với tháng 1 năm 2022.

⚪ ---- Mark Zuckerberg chỉ trong một ngày đã thấy giá trị tài sản ròng của ông đã tăng khoảng 27 tỷ USD, Bloomberg đưa tin. Sự thúc đẩy đáng kinh ngạc này đến do giá cổ phiếu của Meta tăng vọt sau khi công ty công bố doanh thu hàng quý mạnh nhất trong hơn hai năm và bắt đầu chia cổ tức lần đầu tiên, theo Wall Street Journal. Và giả sử người đồng sáng lập Facebook này, Zuckerberg, 39 tuổi không bán bất kỳ cổ phiếu nào, ông sẽ kiếm được khoảng 700 triệu USD mỗi năm riêng nhờ khoản cổ tức đó, theo CNN đưa tin.

⚪ ---- Bản tin CBS về một phụ nữ gốc Việt ở Seattle: Một người mua hàng ở Costco đã thử nghiệm các giới hạn trong chính sách hoàn trả của câu lạc bộ bán lẻ bằng cách trả lại Costco về một chiếc ghế sofa mà cô đã xài 3 năm rưỡi chỉ vì cô ấy không còn thích nó nữa. "Tôi không còn thích nó nữa. Chúng tôi không còn thích màu sắc nữa", Jackie Nguyễn, một người mua hàng, nói trong một video TikTok thu hút gần 3 triệu lượt xem kể từ khi cô đăng nó vào ngày 23/1.

Nguyen giải thích rằng cô không có biên lai gốc nhưng nhớ lại ngày cô mua chiếc ghế sofa ban đầu. Điều đó cho phép nhân viên bán lẻ của Costco xử lý giao dịch và hoàn lại toàn bộ số tiền cho Nguyễn. “Tôi nói với cô ấy ngày tôi mua nó - cô ấy tra cứu trong máy tính, nói cho tôi biết chính xác đó là cái nào. Chính là nó. Cô ấy hỏi tôi xem nó có vấn đề gì không… Tôi nói tôi không biết. thích nó nữa," Nguyễn giải thích và nói thêm, "Họ đã hoàn lại toàn bộ số tiền vào thẻ của cho chúng tôi, vì vậy, nó đã hoạt động."

Hài lòng với trải nghiệm của mình, Nguyên đã khuyến khích những người theo dõi cô cũng mua đồ nội thất từ cửa hàng chỉ dành cho thành viên. "Hãy mua đồ nội thất của bạn từ Costco, cô gái. Bạn có thể trả lại khi không thích nữa", cô nói. Độc giả nên cẩn trọng, xem kỹ thời hạn nào lâu nhất có thể trả được, trước khi mua.

⚪ ---- Florida: Bồi thẩm đoàn Quận Cam (ở Florida, không phải California) tuyên xử một người đàn ông Ocoee có tội sau khi y đâm bạn gái mình vào tháng 3 năm 2021. Lam Tran, 50 tuổi, bị kết tội Cố ý giết người cấp độ một và dùng vũ khí chết người dùng hung khí gây chết người. Trần và bạn gái lúc đó là Sen Thị Hồ ở chung một nơi khi xảy ra vụ bạo lực. Bà Hồ bắt quả tang Trần ăn trộm tiền của mình và sau một tháng ngủ phòng riêng, bà đã ra mặt và yêu cầu Tran rời đi.

Ngày 21/3/2021, sau khi bảo Trần rời đi, bà Hồ đang đi thì Trần tiến tới từ phía sau và đâm vào hông bà. Bà Hồ định gọi điện cầu cứu con gái nhưng bị Trần giật lấy điện thoại. Sau đó, Hồ nói với anh rằng bà cần thay quần áo. Khi y rời khỏi phòng, Hồ nhân cơ hội lấy chìa khóa xe rồi trốn thoát, lái xe đến nhà con gái để cầu cứu.

Cảnh sát Ocoee được nhân viên bệnh viện cho biết bà Hồ bị thương ở vùng lưng và bụng và ban đầu họ không chắc liệu bà có sẽ sống sót hay không. Cảnh sát ban đầu không thể xác định được vị trí của Tran, nhưng các nhà điều tra đã thu hồi được bằng chứng từ ngôi nhà sau vụ tấn công. Con gái bà Hồ sau đó đã cung cấp đoạn video an ninh tại nhà cho thấy Trần trở về nhà với bình xăng. Cảnh sát đã gặp y và tìm thấy một vết cắt trên cổ tay và một vết thương trên ngực y. Y được đưa đến bệnh viện và nói rằng y không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Sau phiên tòa kéo dài bốn ngày, Tran bị kết tội Cố ý giết người cấp độ đầu tiên và dùng vũ khí chết người để tấn công nghiêm trọng hơn. Mức độ nghiêm trọng của vết thương của nạn nhân sẽ được xem xét để tuyên án. Tran có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu là 8 năm tù. Y sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 3.

⚪ ---- California: Nhiều cơn bão hơn, nước biển dâng cao và sóng lớn đang gây thiệt hại cho các cầu tàu mang tính biểu tượng của California nằm rải rác trên bờ biển Thái Bình Dương, gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với các địa danh trên bãi biển vốn đã trở thành một phần tinh túy của cảnh quan. Ít nhất nửa tá cầu tàu công cộng đã bị đóng cửa sau khi liên tục bị hư hại do bão trong hai năm qua. Chi phí sửa chữa đã lên tới hàng triệu USD.

Trong số những nơi bị đóng cửa có bến tàu ở Capitola được xây dựng vào năm 1857, có trước thị trấn phía bắc California và là địa điểm nổi tiếng để ngắm cá voi và cá heo đi qua. Một nơi khác bị hư hại do bão ở San Diego, bến tàu Ocean Beach, mang đến cái nhìn toàn cảnh về những người lướt sóng đang chạm khắc những con sóng bên dưới.

Dòng sông khí quyển thứ hai được dự báo sẽ đến sớm nhất là vào tối thứ Bảy 3/2/2024 và sẽ gây ra một cơn bão mạnh hơn. Các kỹ sư của các thành phố ven biển California đang xem xét thiết kế lại các cầu tàu để chịu được những đợt sóng lớn hơn khi mực nước biển dâng cao. Những người khác phải đối mặt với việc di dời hoặc loại bỏ. Hầu hết các trụ cầu đã được sửa chữa lớn sau khi chịu đựng mọi thứ từ hỏa hoạn đến xói mòn. Tuy nhiên, các quan chức cho biết hiện nay chúng đang bị hư hại với tốc độ chưa từng thấy.

⚪ ---- Một báo cáo của RAND Corporation công bố hôm thứ Năm cho thấy giá thuốc theo toa ở Mỹ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Báo cáo được đưa ra cùng ngày Medicare gửi đề nghị thương lượng giá ban đầu cho 10 loại thuốc dành cho người cao tuổi.

Theo nghiên cứu, giá thuốc ở Mỹ trung bình cao gấp 2,78 lần giá ở 33 quốc gia khác được nghiên cứu. Đối với thuốc chính hiệu (brand name drugs), điều này càng rõ rệt hơn, với giá thuốc ở Mỹ cao hơn 4,22 lần so với giá thuốc ở các nước khác. Đối với insulin, RAND nhận thấy giá ở Mỹ dao động từ cao hơn 457% so với Mexico đến cao hơn 3,799% so với giá ở Thổ Nhĩ Kỳ.

⚪ ---- Với việc lễ trao giải Grammy cho các nhạc sĩ và ca sĩ tuyệt vời nhất Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật 4/2/2024 tại trung tâm thành phố Los Angeles, thế giới giải trí sẽ còn tập trung vào Nam California hơn bình thường: Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đi qua Los Angeles vào thứ Bảy trước chuyến đi tới Las Vegas vào Chủ nhật và thứ Hai.

Tại L.A., Biden sẽ “gặp các nhà lãnh đạo Da đen trong ngành giải trí trong thị trấn để dự lễ trao giải Grammy," theo tin Deadline, dẫn “một nguồn quen thuộc với các kế hoạch”. Tin cho biết thêm: “Trong chuyến thăm vận động tranh cử, tổng thống có kế hoạch nói chuyện với các nhà lãnh đạo trong ngành về các vấn đề đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử và cách họ có thể sử dụng nền tảng của mình để vận động cử tri từ nay đến cuộc bầu cử tháng 11”. .

Deadline cho biết, mặc dù Biden sẽ không tham dự Lễ trao giải Grammy vào Chủ nhật, nhưng khán giả xem TV sẽ thấy một quảng cáo tranh cử của Biden nêu bật về quyền phá thai. Chuyến đi này diễn ra sau khi Đệ nhất phu nhân Biden năm ngoái trao giải Grammy đầu tiên cho bài hát hay nhất vì sự thay đổi xã hội.

⚪ ---- Quận Los Angeles County: Số phận của hơn 2.000 con hươu la (mule deer) trên đảo Catalina Island, ven bờ Los Angeles, đang bị đe dọa sau khi quyết định tiêu diệt loài này được đưa ra bằng trực thăng thiện xạ. Kế hoạch tiêu diệt loài này là một phần trong dự án phục hồi của Cơ quan Bảo tồn Đảo Catalina (Catalina Island Conservancy) nhằm khôi phục và bảo vệ các loài và thực vật bản địa của hòn đảo.

Hươu la ban đầu được đưa đến đảo Catalina hơn 100 năm trước để quảng bá du lịch săn bắn cùng với bò rừng, heo rừng và dê. Kể từ đó, dê và heo rừng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại bò rừng (bison) đã được triệt sản và hươu (deer).

Hươu la (mule deer). (Hình: Wikipedia)

Giáo sư khoa học sinh học Paul Stapp tại Cal State Fullerton cho biết: “Những gì họ đang cố gắng làm không chỉ là loại bỏ những con hươu nai ra khỏi đó mà còn thực sự đang cố gắng khôi phục hòn đảo. Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của thảm thực vật và những tác động đó ảnh hưởng như thế nào đến xói mòn cũng như cách chúng ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã sống dựa vào môi trường sống bản địa đó."

Johnny Machado là một thợ săn thế hệ thứ ba trên đảo. Đối với Machado, hươu la không chỉ là một loài xâm lấn khác mà còn là một phần lịch sử và văn hóa của Đảo Catalina. Machado nói: “Truyền thống của chúng tôi là có thể đi săn và chỉ cho thế hệ tiếp theo cách săn bắn. Chỉ cần gắn bó với nền văn hóa đó, thật đau lòng khi họ đang cố gắng tước đi chút đối tượng săn bắn cuối cùng của chúng tôi."

Người khác như Chuck Martin, người đã sống trên đảo 26 năm, nói quyết định tiêu diệt loài hươu la bằng trực thăng thiện xạ đã khiến ông khó chịu và ý nghĩ để xác chết thối rữa. Martin nói: “Ít nhất cũng phải nhân đạo, đừng tàn sát hươu la bằng trực thăng. Họ đang cố gắng bảo tồn các loài thực vật bản địa trên đảo và mọi người không đến đây để xem thực vật."

Lauren Dennhardt, Giám đốc Bảo tồn Đảo Catalina (Catalina Island Conservancy), cho biết việc tiêu diệt hươu là cách nhân đạo nhất để tiêu diệt chúng và đã cho thấy hiệu quả trên các hòn đảo khác có người ở và sinh sống.

⚪ ---- Quận Cam: nếu bạn là cư dân phía Bắc Quận Cam, và trả tiền thuê nhà không nổi, bạn có thể được trợ giúp 3 tháng theo một chương trình thử nghiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Quận Cam Doug Chaffee hôm thứ Năm đã khởi động một dự án thí điểm trong địa hạt của ông nhằm giúp các gia đình nghèo tránh tình trạng vô gia cư bằng hỗ trợ tiền thuê nhà và các dịch vụ khác. Dự án thí điểm này sẽ có 500.000 đô la từ quỹ Địa Hạt 4 của Quận Cam.

Chaffee cho biết trong họp báo công bố ngày đầu tiên nộp đơn xin trợ giúp tài chính: “Chương trình này nhằm cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến ba tháng”. Hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho cư dân của quận Chaffee ở Brea, Buena Park, Fullerton, La Habra, Placentia, Stanton và một phần của Anaheim.

Tổ chức phi lợi nhuận của Trung tâm Thân thiện (Friendly Center) sẽ cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cho người nhận. Chaffee cho biết tổ chức phi lợi nhuận cũng sẽ xác định ai đủ điều kiện nhận hỗ trợ trong số những người nộp đơn xin trợ giúp. Chương trình này thiết kế riêng cho các cá nhân và gia đình có nguy cơ vô gia cư do trường hợp khẩn cấp y tế bất ngờ hoặc các vấn đề khác phát sinh. Đường dây nóng để trả lời về đủ điều kiện: 714-769-8777. Đơn cũng có sẵn trên trang web của tổ chức phi lợi nhuận tại Friendlycenter.org hoặc tại d4.ocgov.com/ERAP.

⚪ ---- TIN VN. Kiều hối gửi về TP.SG năm 2023 gần bằng một nửa tổng thu ngân sách TP.SG. Theo VOV. Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024 tại TP.HCM, sáng nay (2/2), đoàn kiều bào có buổi tham quan trụ sở UBND TP và gặp gỡ với lãnh đạo TP. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào cho sự phát triển của thành phố trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Theo ông Hoan, năm 2023, lượng kiều hối tại TP.HCM là gần 9,5 tỷ USD (tăng hơn 40% so với năm 2022), tương đương gần 50% tổng thu ngân sách của TP.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp dệt may từ hàng nghìn người chỉ còn 35 lao động. Theo VnExpress. Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) cắt giảm gần 2.000 lao động và chỉ giữ lại 35 người vào cuối năm 2023 khi tiếp tục thua lỗ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, số lượng nhân viên của Garmex Sài Gòn vào cuối năm chỉ còn 35 người, tức cắt giảm 1.947 lao động so với hồi đầu năm. Đợt cắt giảm này còn nặng nề hơn cả năm 2022, khi đó, GMC bớt 1.828 việc làm. Như vậy, đã có khoảng 3.775 người bị mất việc ở Garmex Sài Gòn trong hai năm qua. Cắt giảm lao động là một trong những biện pháp chính mà doanh nghiệp này lựa chọn để giảm lỗ trong năm 2023.

Doanh thu Garmex Sài Gòn chỉ đạt khoảng 8,6 tỷ đồng, giảm gần 35 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân do đơn hàng sụt giảm, chủ yếu là đơn lẻ, số lượng ít, đơn giá thấp. Từ quý III/2023, doanh nghiệp này hoàn toàn không có đơn hàng nào. Đã tiết giảm chi phí nhưng công ty vẫn lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng. Ban lãnh đạo nói tình hình kinh doanh không thuận lợi, nếu giữ sản xuất tại các nhà máy khiến "công ty lỗ rất nhiều".

⚪ ---- HỎI 1: Hơi thấp: 38% cử tri nói TT Biden xứng đáng giữ thêm 1 nhiệm kỳ nữa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chưa đến 4 trong 10 cử tri đã ghi danh tại Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Joe Biden xứng đáng được tái đắc cử, trong khi chưa đến 1/4 nói điều tương tự về hầu hết các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ. Hầu như luôn luôn như vậy, các cử tri có xu hướng tin rằng đại diện Hoa Kỳ từ địa hạt của họ nên được trở lại Quốc hội, với 55% giữ quan điểm đó.

Những kết quả này dựa trên cuộc thăm dò của Gallup từ ngày 2 đến ngày 22 tháng 1, cho thấy 38% cử tri cho rằng Biden xứng đáng có nhiệm kỳ thứ hai, thấp hơn một chút so với 41% người Mỹ tán thành công việc mà ông đang làm trong cùng một cuộc khảo sát.

Chi tiết:

https://news.gallup.com/poll/609602/voters-biden-house-don-deserve-term.aspx

⚪ ---- HỎI 2: Đi bộ trong rừng giúp não bộ tốt hơn đi bộ trên đường nhựa đô thị?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu quét não (brain scan) mới cho thấy việc đi dạo trong rừng dường như giúp trí óc minh mẫn hơn so với việc đi bộ trên đường trải nhựa ở đô thị. Theo những phát hiện được công bố gần đây trên tạp chí Scientific Reports, những người đi dạo qua vườn ươm tại Đại học University of Utah thực hiện các bài kiểm tra chức năng não tốt hơn những người đi dạo quanh khuôn viên y tế đầy nhựa đường.

Chi tiết:

.

