- FBI lục soát Mar-a-Lago vào năm 2022 có thể đã bỏ sót 2 căn phòng, nghi vì quan chức FBI do Trump gài vào cản - Đôi khi TT Biden chửi thề... nhưng Trump không nghe. - New York: Thẩm phán Arthur Engoron có thể tuyên án giữa tháng 2 vụ Trump cơ nguy bị phạt 370 triệu USD và cấm Trump kinh doanh ở New York.

- HỎI 1: Khoảng 1/5 nhân loại sẽ có lúc mắc bệnh ung thư, và phần lớn các nước không chăm sóc ung thư kỹ càng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thăm dò: 51% công nhân Hoa Kỳ sẽ chấp nhận giảm 20% lương để phẩm chất đờis ống tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/2/2024) ⚪ ---- Cổ phiếu Meta đã tăng 17% trong phiên giao dịch tiếp thị trước hôm thứ Sáu sau khi công ty công bố kết quả tốt hơn mong đợi và công bố cổ tức lần đầu tiên. Hôm Thứ Năm, Meta đã công bố cổ tức bằng tiền mặt là 50 xu cho mỗi cổ phiếu, trả vào ngày 26 tháng 3 và thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỷ USD. Giám đốc tài chính Susan Li chỉ ra rằng mặc dù mua lại cổ phiếu là phương thức thanh toán chính cho nhà đầu tư nhưng công ty hiện đang áp dụng phương pháp chia cổ tức thường xuyên.

Quyết định này được đưa ra khi công ty báo cáo thu nhập ròng là 14,02 tỷ USD trong quý 4, tăng đáng kể so với 4,65 tỷ USD của năm trước. Cổ phiếu của Meta đã tăng 17,13% trong giờ tiếp thị trước ở New York, được bán với giá 462,41 USD lúc 6:04 sáng theo giờ ET. Nếu cổ phiếu Meta mở phiên giao dịch thứ Sáu ở mức này, nó sẽ thể hiện mức tăng khoảng 67 USD.

⚪ ---- Amazon.com Inc. đã công bố hôm thứ Năm rằng tổng doanh thu ròng trong quý 4 năm tài chính 2023 của họ đạt 170 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập ròng đã tăng từ 278 triệu USD trong quý 4 năm 2022 lên 10,6 tỷ USD trong năm nay, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng vọt từ 0,03 USD lên 1,00 USD trong cùng khung thời gian. Thu nhập hoạt động tăng lên 13,2 tỷ USD trong quý 4 năm 2023.

Vào năm 2023, doanh thu ròng của Amazon đã tăng 12% lên 574,8 tỷ USD. Thu nhập ròng trong năm lên tới 30,4 tỷ USD, tương đương 2,90 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với khoản lỗ ròng của năm trước là 2,7 tỷ USD, hay 0,27 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

⚪ ---- Một chiếc phi cơ nhỏ đã bị rơi tại một bãi đậu xe khu nhà mobile home ở Florida hôm thứ Năm, khiến nhiều người trên phi cơ và một ngôi nhà thiệt mạng, theo các quan chức cứu hỏa cho biết. Cục Hàng không Liên bang cho biết phi công của chiếc Beechcraft Bonanza V35 một động cơ đã báo cáo trục trặc động cơ ngay trước khi phi cơ rơi vào khoảng 7 giờ tối. Nó đã rơi xuống công viên khu nhà di động mobile home có tên là Bayside Waters ở Clearwater, tông vào một ngôi nhà và khiến ít nhất 3 ngôi nhà bị thiệt hại do hỏa hoạn, mặc dù ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt, Giám đốc Sở cứu hỏa Clearwater Scott Ehlers cho biết trong một cuộc họp báo.

“Chiếc phi cơ được tìm thấy trong cùng một cấu trúc”, Ehlers nói. Ehlers không đưa ra con số chính xác về số người thiệt mạng, chỉ nói rằng một số người trên phi cơ và trong một ngôi nhà đã chết. FAA cho biết không rõ có bao nhiêu người trên phi cơ. CNN đưa tin không có ai thiệt mạng trong những ngôi nhà di động khác gần đó bị hư hại nhưng không bị trúng trực tiếp.

⚪ ---- Joshua Schulte, cựu sĩ quan CIA, đã bị kết án 40 năm tù hôm thứ Năm vì vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất trong lịch sử cơ quan, cùng với các cáo buộc khác. Schulte bị buộc tội về các tội gián điệp, hack máy tính, coi thường tòa án, khai man với FBI và khiêu dâm trẻ em, theo Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết trong một thông cáo.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: “Joshua Schulte đã phản bội đất nước của mình bằng cách phạm một số tội ác gián điệp trắng trợn và tàn ác nhất trong lịch sử nước Mỹ. Anh ta đã gây ra thiệt hại chưa kể xiết cho an ninh quốc gia của chúng ta khi tìm cách trả thù CIA vì phản ứng của họ trước những vi phạm an ninh của Schulte khi làm việc ở đó.”

Schulte, người từng là kỹ sư tại Trung tâm Tình báo Mạng của CIA, bị cáo buộc chuyển dữ liệu mật cho WikiLeaks. Schulte bị kết án vào năm 2022 với các cáo buộc liên bang sau khi vụ rò rỉ tiết lộ cách CIA tấn công điện thoại thông minh Apple và Android trong các hoạt động gián điệp ở nước ngoài cũng như nỗ lực biến tivi có kết nối Internet thành thiết bị nghe lén.

Các công tố viên cáo buộc rằng Schulte có động cơ rò rỉ hồ sơ mật vì y cho rằng CIA đã thiếu tôn trọng y khi phớt lờ những lời phàn nàn của y về môi trường làm việc. Sau “tranh chấp nhân sự” giữa Schulte và một nhà phát triển khác, vào tháng 3 năm 2016, y đã được chuyển đến một chi nhánh khác của trung tâm, nơi y lạm dụng các đặc quyền của quản trị viên để cấp cho mình quyền truy cập vào một dự án mà lẽ ra y không còn quyền truy cập nữa. Sau đó, y đã đánh cắp các tập tin, thực hiện vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất trong lịch sử của CIA và truyền chúng đến WikiLeaks bằng máy tính cá nhân của mình.

Sau khi WikiLeaks công bố thông tin mật, nó “đã gây tổn hại sâu sắc đến khả năng thu thập thông tin tình báo nước ngoài chống lại kẻ thù của Mỹ của CIA; trực tiếp đặt nhân viên, chương trình và tài sản của CIA vào tình thế nguy hiểm; và tiêu tốn của CIA hàng trăm triệu đô la.” Nó gây ra “tác hại nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia của đất nước và được gọi là “Trân Châu Cảng kỹ thuật số”, theo thông cáo cho biết.

⚪ ---- Người phát ngôn Văn phòng Hành chính Tòa án tiểu bang New York Alfred Baker cho biết phán quyết trong vụ kiện gian lận kinh doanh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hoãn lại. Trước đó, Thẩm phán Arthur Engoron cho biết ông có thể tuyên án vào ngày 31/1 nhưng không cam kết về thời hạn đó.

.

Baker cho biết phán quyết có thể được đưa ra vào đầu đến giữa tháng 2 nhưng cảnh báo rằng đây chỉ là "ước tính sơ bộ" và "có thể sửa đổi". Ông không đưa ra lý do cho sự chậm trễ. Vụ kiện được đưa ra bởi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người cáo buộc Trump thổi phồng tài sản của mình để đảm bảo các khoản vay ngân hàng. James yêu cầu tòa án phạt 370 triệu USD và cấm Trump kinh doanh ở New York.

⚪ ---- Các đặc vụ FBI lục soát Mar-a-Lago vào năm 2022 có thể đã bỏ sót 2 căn phòng, theo bằng chứng mới từ cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith cho thấy, bao gồm một tủ quần áo và một “căn phòng bí mật” nối với phòng ngủ của Donald Trump. Nhóm của Smith đã thẩm vấn một số nhân chứng về cặp phòng này, ABC News đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin, cho thấy rằng có thể các nhà điều tra tin rằng vẫn còn tài liệu mật tại khu nhà của Trump ở Florida.

Nhưng tại sao FBI bỏ sót, quên khám xét 2 căn phòng đó? Bởi vì nội bộ FBI có quan chức Steven D'Antuono, cựu phụ tá giám đốc phụ trách Văn phòng Thực địa Washington, là người của Trump? Cựu công tố viên Shanlon Wu lưu ý rằng lệnh khám xét cho phép khám xét cũng cho phép FBI tiến hành khám xét tủ quần áo bị khóa. Chuyên gia pháp lý cũng làm rõ rằng cuộc khám xét diễn ra "TRƯỚC KHI Jack Smith được chỉ định làm Công tố đặc biệt để lãnh đạo cuộc điều tra".

Allison Gill, người từng làm việc cho Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, cũng bổ sung thêm một số giải thích rõ ràng về vấn đề khám xét Mar-a-Lago của FBI. “Hãy nhớ rằng, Steven D'Antuono, người nắm giữ FBI của Trump, ban đầu đã chặn việc khám xét Mar a Lago, sau đó cuối cùng đã nhượng bộ các công tố viên DoJ,” cô viết. "Sau đó, anh ấy muốn thông báo cho Trump về cuộc khám xét. Sau đó, anh ấy đồng ý nhưng không đồng ý nếu FBI mặc đồng phục của họ. Tôi không ngạc nhiên khi FBI 'bỏ sót' một số phòng."

Khi được ABC News tiếp cận, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump đã không trực tiếp đề cập đến nội dung báo cáo của mạng lưới, thay vào đó chỉ trích tất cả các cuộc điều tra về các tội ác bị cáo buộc của cựu tổng thống. Người phát ngôn nói: “[Họ] chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử 2024.

⚪ ---- Đôi khi Biden chửi thề... Joe Biden đã gọi Donald Trump là một “thằng bệnh hoạn” (“sick fuck”) khi nói chuyện riêng với những người bạn lâu năm và phụ tá thân cận của ông, theo Politico đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn ba người tuyên bố đã đích thân nghe thấy lời xúc phạm. Một nguồn tin giấu tên khác cho biết họ đã nghe thấy Biden nói về Trump: “Thằng này thật là một tên khốn nạn” (What a fucking asshole the guy is.). Sự coi thường của Biden đối với người tiền nhiệm đã được ghi lại rộng rãi và dường như Bidengần như để lộ những suy nghĩ không mấy lịch sự của mình về Trump khi đưa ra nhận xét ở Pennsylvania vào tháng trước. Politico đưa tin rằng Bạch Ốc đã từ chối bình luận hôm thứ Năm về lời lẽ được cho là của tổng thống.

⚪ ---- Nếu vợ ông Biden mà xài tiền vận động tranh cử trả cho thợ làm tóc là sẽ nghe chửi mắng dậy trời rồi, nhưng khi vợ ông Trump cầm tiền tranh cử xài cho "tham vấn chiến lược" thì MAGA làm như không biết: Theo hồ sơ FEC mới nhất từ Save America PAC của Donald Trump, họ không chỉ trả 27 triệu USD để trang trải các khoản phí pháp lý của cựu tổng thống khi họ đốt tiền mặt mà còn chuyển hơn 100 nghìn USD cho nhà tạo mẫu tóc của Melania Trump kể từ tháng 7 năm ngoái.

Vào tháng 8, có thông tin cho rằng nhà tạo mẫu lâu năm của Melania, Herve Pierre Braillard đã nhận được 108.000 USD tiền công làm tóc cho bà Melania và mặc dù có báo cáo rằng cựu tổng thống và các PAC liên quan của ông đang chi nhiều hơn số tiền họ thu, nhưng những khoản phí đó vẫn tiếp tục không suy giảm.

Vào tháng 8, CNBC đưa tin, "Việc Trump PAC giảm nguồn gây quỹ cho thấy hoạt động quyên góp bằng đô la nhỏ vốn đã giúp cựu tổng thống và các đồng minh của ông điều hành một tổ chức gây quỹ chính trị có thể đang suy giảm." PAC được cho là chỉ có 3,6 triệu USD trong ngân hàng.

Trong một bài đăng trên X vào tối thứ Tư, nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC đã nêu bật hồ sơ gần đây nhất bằng một ảnh chụp màn hình cho thấy Billard nhận được khoản thanh toán 18.000 đô/tháng cho "tư vấn chiến lược" mỗi tháng, cộng thêm 2.500 đô la vào tháng 12.

Như Rubin đã viết, "PAC lãnh đạo của Trump, Save America, đã nộp hồ sơ FEC cho nửa cuối năm 2023 vào tối nay và @NBCNews có những điểm nổi bật về các khoản thanh toán chi phí pháp lý của Trump bên dưới. Nhưng cũng có một số chi tiết nhỏ hấp dẫn. Giống như hơn 100 nghìn đô la thanh toán "tư vấn chiến lược" cho Herve Pierre Braillard, người đã từng là nhà tạo mẫu của Melania Trump trong nhiều năm."

⚪ ---- Tòa án Thượng thẩm Anh Quốc hôm thứ Năm đã bác bỏ vụ kiện do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về một tài liệu năm 2016 của một cựu đặc vụ MI6 cáo buộc Trump có liên quan đến Nga thông qua hối lộ và hành vi tình dục.

Thẩm phán Karen Steyn đã bác bỏ vụ kiện chống lại Orbis Business Intelligence Ltd., công ty do cựu Sĩ quan Tình báo Anh Christopher Steele thành lập, nói rằng nỗ lực của Trump trong việc kiện công ty vì vi phạm quyền riêng tư kỹ thuật số của Trump đã vượt quá thời hạn sáu năm, giới hạn cho những hành động đó. Steyn viết: “Không có lý do thuyết phục nào để cho phép yêu cầu được đưa ra xét xử”. Thẩm phán thêm rằng Trump "không có cơ sở hợp lý để đưa ra yêu cầu bồi thường hoặc thiệt hại và không có triển vọng thực sự để có được biện pháp khắc phục thành công."

⚪ ---- Trong bối cảnh các vụ kiện tụng ngày càng gia tăng, chi phí pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến các ủy ban gây quỹ chính trị của ông tiêu tốn hơn 50 triệu USD vào năm 2023. Và những phán quyết pháp lý năm 2023 đó được đưa ra trước khi Trump vào tuần trước được lệnh phải trả cho nhà văn E. Jean Carroll 83,3 triệu đô la tiền bồi thường vì đã phỉ báng bà vào năm 2019. Trump đang kháng cáo cả phán quyết của bồi thẩm đoàn về tội phỉ báng và các hình phạt tiếp theo do bồi thẩm đoàn thứ hai áp đặt.

Trong một vụ án riêng biệt ở tòa New York, Thẩm phán cũng đang cân nhắc xem có nên phạt Trump tới 370 triệu USD cộng với tiền lãi trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu tổng thống hay không.

Khi các cuộc chiến pháp lý của Trump gia tăng vào nửa cuối năm ngoái, chi tiêu pháp lý của ông cũng tăng theo - với các ủy ban hành động chính trị của ông báo cáo tổng chi tiêu pháp lý là 34 triệu USD trong nửa cuối năm ngoái so với khoảng 26 triệu USD trong nửa đầu năm ngoái. một nửa, theo tiết lộ.

Ủy ban Save America của Trump, tiếp tục gánh phần lớn các hóa đơn pháp lý của Trump trong nửa cuối năm ngoái, chi gần 26 triệu USD cho phí pháp lý và các chi phí liên quan khác, trong khi chỉ huy động được 6 triệu USD.

Bước sang năm 2024, Save America – vào thời điểm sau cuộc bầu cử năm 2020 đã tự hào với ngân sách chiến tranh trị giá 100 triệu đô la – chỉ còn có 5,1 triệu đô la tiền mặt trong tay, hồ sơ cho thấy.

Make America Great Again PAC, cựu ủy ban tranh cử tổng thống của Trump, đã báo cáo chi tiêu pháp lý là 4,1 triệu USD trong nửa cuối năm 2023. Ủy ban chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại của Trump đã báo cáo khoảng 3,8 triệu USD cho các hóa đơn pháp lý. Tính chung, Trump đã chi hơn 50 triệu USD tiền ủy ban PAC và siêu ủy ban PAC của mình cho các dự luật pháp lý vào năm 2023.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết ông sẽ cản trở nỗ lực mua lại Tập đoàn thép Hoa Kỳ United States Steel Corp của Nippon Steel Corp nếu ông trở lại Bạch Ốc sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024. “Tôi sẽ chặn nó ngay lập tức. Chắc chắn rồi,” Trump, người dẫn đầu trong cuộc đua đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử, nói với các phóng viên sau cuộc gặp ở Washington với các lãnh đạo liên đoàn lao động Teamsters.

"Chúng ta đã cứu ngành thép. Giờ đây, US Steel đang được Nhật Bản mua lại. Thật khủng khiếp", Trump nói trong tuyên bố rõ ràng đầu tiên phản đối thỏa thuận trị giá hơn 14 tỷ USD của công ty có trụ sở tại Tokyo với công ty sản xuất Mỹ.

Chính quyền Biden cho biết kế hoạch mua lại nhà sản xuất thép mang tính biểu tượng, ngay cả khi là của một công ty từ một đồng minh của Hoa Kỳ, cũng cần được xem xét kỹ lưỡng về tác động tiềm tàng của nó đối với an ninh quốc gia. Nhà sản xuất thép có trụ sở chính tại Pittsburgh, Pennsylvania, tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử.

⚪ ---- Theo một bài đăng của Hội Chữ thập đỏ Kenya trên X, trước đây là Twitter, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Kentainers ở Embakasi, Nairobi, sau một vụ nổ khí gas, khiến 298 người bị thương. The Standard, một tờ báo địa phương của Kenya, đưa tin rằng vụ hỏa hoạn xảy ra sau đó đã khiến hai người thương vong, dẫn lời Wesley Kimeto, chỉ huy phụ trách cảnh sát ở Embakasi.

.

TIN VN. TP.SG sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh tăng dịp tết.

TIN VN. Tàu cá ở Quảng Nam bị đâm chìm, 6 ngư dân vật lộn trong trong đêm tối.

Vụ nổ cũng được Người phát ngôn Chính phủ Kenya Isaac Mwaura báo cáo trong một bài đăng trên mạng xã hội, người này nói rằng tai họa xảy ra khi công ty đang nạp lại bình gas, đồng thời nói thêm rằng nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ. Ông chia sẻ rằng tòa nhà của công ty đã “hư hỏng nặng”.⚪ ---- Một quan chức cấp cao của Hamas ở Beirut Osama Hamdan nói với đài truyền hình LBC của Lebanon hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận Gaza mới “phải bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn”. Về việc thả con tin và "tạm dừng giao tranh kéo dài", ông nói rằng Hamas "vẫn đang nghiên cứu" nó và nói thêm rằng nếu không có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, "không đời nào điều này sẽ được phe kháng chiến chấp nhận."Hamdan giải thích: “Chúng tôi đã thử các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và hóa ra người Israel không tôn trọng các thỏa thuận ngừng bắn này mà luôn vi phạm chúng”, đồng thời nhấn mạnh rằng nhóm quân đội cũng yêu cầu thả “các tù nhân Palestine đang bị giam giữ vì các hành vi liên quan đến xung đột với Israel, bao gồm cả những người đang thụ án chung thân."⚪ ---- Một chính trị gia người Na Uy hôm thứ Năm cho biết ông đã đề cử cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), cơ quan đang vướng vào một cuộc tranh cãi về sự liên quan của các nhân viên trong vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 do Hamas lãnh đạo chống lại Israel, cho giải Nobel Hòa bình. Dân Biểu Đảng Lao động Asmund Aukrust nói với tờ báo Dagbladet rằng ông đã đề cử Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc “vì công việc lâu dài của tổ chức này là cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Palestine và khu vực nói chung”.Chính trị gia kiêm phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội Na Uy cho biết: “Công việc này rất quan trọng trong hơn 70 năm và thậm chí còn quan trọng hơn trong ba tháng qua”. Hơn chục quốc gia, bao gồm các nhà tài trợ lớn như Hoa Kỳ, Đức, Anh và Thụy Điển, đã ngưng tài trợ cho cơ quan LHQ vì cáo buộc rằng 12 nhân viên có liên quan đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, trong đó những kẻ khủng bố người Palestine đã giết chết khoảng 1.200 người. hầu hết trong số họ là thường dân bị tàn sát trong các vụ hành quyết, đốt xác, hãm hiếp và các hành động tàn bạo khác, và bắt cóc 253 người.Để đáp trả cuộc tấn công, Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự lớn nhằm tiêu diệt Hamas đang cai trị Gaza và trao trả các con tin. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, ít nhất 26.900 người Palestine đã bị quân Israel giết. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân đội đã tiêu diệt khoảng 10.000 chiến binh ở Gaza, bên cạnh khoảng 1.000 kẻ khủng bố bị tiêu diệt ở Israel vào ngày 7 tháng 10. Việc được đề cử cho Giải Hòa bình không có nghĩa là được Ủy ban Nobel công nhận, cơ quan nhận được hàng trăm đề cử mỗi năm.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một bản cập nhật công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã phát hiện một số tiền mặt và tài liệu tình báo thuộc về Hamas trong nơi mà họ mô tả là một hầm ngầm ở Gaza. Họ đã tiến hành một chiến dịch ở trung tâm Gaza trong nỗ lực cắt đứt cái gọi là hành lang mà Hamas dùng để vận chuyển vũ khí và máy bay chiến đấu từ nam ra bắc và ngược lại. Trước đó cùng ngày, IDF cho biết họ đã tiêu diệt hơn 20 chiến binh Hamas ở Khan Younis và thu giữ một lượng vũ khí lớn.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Sáu cho biết 27.131 người Palestine đã chết và 66.287 người đã bị thương ở Dải Gaza kể từ ngày 7/10. Cơ quan y tế cho biết thêm, 118 thường dân thiệt mạng và 148 người bị thương trong 24 giờ qua. Hơn nữa, Bộ nhấn mạnh rằng nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.⚪ ---- Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Bỉ Caroline Gennez tuyên bố trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, rằng bà cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Hadja Lahbib sẽ triệu tập đại sứ Israel về vụ đánh bom tòa nhà văn phòng của Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ ở Dải Gaza: “Tấn công các tòa nhà dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Bỉ đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt các vụ giết hại dân thường ở Gaza và đã cân nhắc công nhận Palestine là một quốc gia trong hệ thống hai nhà nước, như Gennez đã tuyên bố vào tháng 9/2023.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm đã chỉ trích sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký trước đó trong ngày trong nỗ lực bảo vệ dân thường ở Bờ Tây (West Bank), lãnh thổ của Palestine đang bị Israel chiếm đóng từ nhiều thập niên, cũng là vùng Đất Thánh theo Kinh Cựu Ước và đang bị người định cư Do Thái liên tục vào chiếm.Trong tuyên bố do văn phòng của mình đưa ra, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng "đại đa số cư dân của Judea và Samaria là những công dân tuân thủ luật pháp, nhiều người trong số họ hiện đang chiến đấu trong nghĩa vụ tích cực và dự bị để bảo vệ Israel."Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi ông Biden ký sắc lệnh hành pháp trừng phạt những người Israel định cư ở Bờ Tây thực hiện các hành động trả đũa đối với công dân Palestine ở đó và ngược lại.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden viết trong một tuyên bố chính thức hôm thứ Năm rằng ông đã ban hành lệnh hành pháp nhắm vào những người định cư Israel để đáp trả “các hoạt động [của người định cư Israel] phá hoại hòa bình ở Bờ Tây”. Theo tuyên bố, lệnh này bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực, áp dụng cho cả người Israel và người Palestine, đồng thời giải quyết các hành động như “đe dọa, tịch thu tài sản và khủng bố”.Biden lưu ý rằng tình hình ở Bờ Tây đã đạt đến "mức độ không thể chấp nhận được" khi liên quan đến "bạo lực của những người định cư cực đoan, buộc người dân và làng mạc phải di dời, cũng như phá hủy tài sản", đồng thời lưu ý rằng nó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định không chỉ ở Bởg Tây nhưng cả ở toàn bộ Trung Đông.⚪ ---- Hamas và Israel đã đạt được thỏa thuận ban đầu về đề xuất ngừng bắn, Al Jazeera đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed Al Ansari: “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar: Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn và chúng tôi đã có xác nhận tích cực ban đầu từ Hamas.”Theo The Washington Post, thỏa thuận này có thể bao gồm việc tạm dừng chiến sự trong 6 tuần. Cả hai bên đều bày tỏ những yêu cầu cụ thể của mình, trong đó Israel kêu gọi "loại bỏ Hamas" và Hamas yêu cầu "một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ".⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã phê duyệt việc bán Máy bay điều khiển từ xa MQ-9B và các thiết bị liên quan cho Ấn Độ, với giá trị 3,99 tỷ USD. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại yêu cầu của Ấn Độ mua máy bay không người lái (UAV) quân sự từ Washington. General Atomics Aeronautical Systems, một nhà sản xuất quân sự của Mỹ, sẽ đóng vai trò là nhà thầu chính cho giao dịch này, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng.Pentagon cho biết trong tuyên bố: “Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Ấn Độ nhằm đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cho phép thực hiện các cuộc tuần tra do thám và giám sát không người lái trên các tuyến đường biển đang hoạt động”.⚪ ---- Myanmar: Những người phản đối sự cai trị của quân đội ở Myanmar đã tổ chức một cuộc “đình công thầm lặng” hôm thứ Năm khi nước này đánh dấu ba năm kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi. Thể hiện sự thách thức chính quyền, ngày hôm trước cho biết họ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng nữa, sau cuộc xung đột kéo dài giữa quân đội và các nhóm kháng chiến ủng hộ dân chủ cũng như phiến quân dân tộc thiểu số, với lực lượng đối lập đang có động lực kể từ tháng 10 năm ngoái.Giao thông giảm và ít người trên đường phố của thành phố lớn nhất Yangon trong cuộc đình công thầm lặng bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều, với những người biểu tình yêu cầu mọi người ở nhà. “Cuộc đình công thầm lặng là cách duy nhất để truyền tải sự phản đối của tôi”, một học sinh trung học 17 tuổi trong thành phố cho biết trước đó anh đã bị bắt khi tham gia một cuộc biểu tình chống chính quyền.Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn mua sắm ở chợ như thường lệ trên những con phố chật hẹp trong thời gian xảy ra cuộc đình công. Hàng trăm người đã tuần hành ở trung tâm thành phố Yangon vào buổi chiều để ủng hộ quân đội, trong một cuộc biểu tình dường như được chính quyền hậu thuẫn vì chính quyền đã nghiêm cấm tụ tập kể từ cuộc đảo chính.⚪ ---- Ba người đã chết hôm thứ Tư khi một tòa nhà đang xây bị sập tại sân bay Boise ở Idaho. Sở cứu hỏa Boise cho biết tòa nhà là một "nhà chứa máy bay thuộc sở hữu tư nhân đang được xây dựng" vào thời điểm xảy ra vụ sập - khiến 9 người bị thương. Bộ cho biết 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.“Tối nay, đã xảy ra sự sụp đổ thảm khốc của một cấu trúc kim loại tại một công trường xây dựng,” Giám đốc Điều hành Phòng cháy chữa cháy Boise Aaron Hummel cho biết trong một thông cáo báo chí. “Những người ứng cứu đầu tiên đã tìm thấy một khung cảnh hỗn loạn và làm việc để bảo vệ và giải cứu nạn nhân.” Bộ này cho biết một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập đang được tiến hành.⚪ ---- Deutsche Bank hôm thứ Năm cho biết họ sẽ sa thải 3.500 việc làm trong khi báo cáo lợi nhuận trước thuế là 6,2 tỷ USD. Ngân hàng đầu tư Đức cho biết việc cắt giảm việc làm là một phần của “chương trình hiệu quả hoạt động” trị giá 2,7 tỷ USD và sẽ tác động phần lớn đến “các khu vực không tiếp xúc với khách hàng”.Nỗ lực bảo vệ ngân hàng khỏi các yếu tố bên ngoài được đưa ra sau khi cổ phiếu Deutsche Bank giảm 13% trong tháng 3/2023 khi ngân hàng này rơi vào cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu do sử dụng các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Điều đó xảy ra khi ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cần giải cứu tài chính trong khi Ngân hàng Silicon Valley Bank và Ngân hàng Signature Bank sụp đổ ở Hoa Kỳ.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bước ra khỏi cửa tại Phi trường uốc tế Los Angeles (LAX) nơi nhà ga Quốc tế Tom Bradley và chạy vào một phi đạo vào tối thứ Tư. Cảnh sát sân bay được cảnh báo khoảng 8 giờ tối. và ngay lập tức cố gắng bắt giữ hành khách có vé này. Cảnh sát nói: “Nghi phạm dường như bị phê vì ảnh hưởng bởi một chất không xác định và không hợp tác với các nhân viên ứng phó.”Người phát ngôn cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta sẽ bị bắt vì tội xâm phạm khu vực an ninh của sân bay. Chuyện này không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại sân bay.⚪ ---- Quận Cam: 1 nhạc sĩ giết bạn vì cãi nhau xem sống ở Los Angeles hay Quận Cam tốt hơn. Arthur Fenwick Williams, 38 tuổi, ở Santa Ana đã bị kết án 15 năm tù hôm thứ Tư vì đánh chết bạn mình, một tay trống của ban nhạc punk rock địa phương Knightenders, ở Anaheim. Bị can đã giết David Patrick McCabe, 48 tuổi ở Dana Point vào ngày 20/ 1/2019, tại khu nhà 1500 trên Phố West Center.Theo bản tóm tắt phiên tòa xét xử công tố, cả hai đã đến quán bar Doll Hut vào đêm hôm đó và đi chơi ở Bãi biển Capistrano vào sáng sớm hôm đó. Shauna Kuhn, một người bạn của McCabe, người đi cùng họ, cho biết Williams "liên tục nhắc đến việc sử dụng ma túy và nói rằng anh ta đã thức dậy được một tuần và đang sử dụng methamphetamine."Mitchell Timbanard của Văn phòng pháp lý Alternate Defender's Office cho biết trong bản tóm tắt phiên tòa rằng thân chủ của anh ta "đã giết bạn mình là David McCabe sau một ngày dài uống rượu. Theo tất cả các lời kể, David và Arthur là bạn bè, nhưng có điều gì đó đã xảy ra vào cuối một ngày dài uống rượu khiến Williams giết bạn mình."⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Ngày 1.2, Sở Y tế TP.HCM có công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu, điều trị, dịch bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, đối với các bệnh viện (BV), Sở Y tế yêu cầu rà soát, tăng cường công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, bố trí giường hồi sức tiếp nhận các ca nặng. Điều trị, chăm sóc theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý đối với các ca bệnh thuộc nhóm nguy cơ nhằm giảm thấp nhất nguy cơ biến chứng và tử vong.⚪ ----Theo Báo Dân Việt. Rạng sáng nay (2/2), một tàu cá công suất 140 CV gồm 6 ngư dân cùng trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị một tàu hàng (chưa rõ số hiệu) đâm lật tàu làm 4 người kịp thời nhảy khỏi tàu, 2 người còn lại mắc kẹt dưới cabin tàu hơn 3 tiếng đồng hồ đang điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và đã qua cơn nguy kịch. Ông Trần Văn Tính bàng hoàng kể lại, 4 người sau khi nhảy khỏi tàu bám được mảnh phao đang nổi trên biển sau cú va đập mạnh vào tàu. Rất may sau đó khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đã cứu được họ. "Cứ nghĩ hai người cháu của tôi đã chết dưới cabin. Nhưng may mắn là sau hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cháu Vũ thoát được và trồi lên mặt nước bảo cháu Tú vẫn còn sống. Nhờ sự giúp sức của các ngư dân cùng quê huyện Núi Thành ra ứng cứu thì cuối cùng đến khoảng 7 giờ đã tìm thấy cháu Tú còn sống sót", ông Tính chia sẻ trong xúc động.

Đường hoa Nguyễn Huệ chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024.

⚪ ---- TIN VN. Người Hà Nội tấp nập thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo Báo Công Thương. Ngày 2/2 (tức 23 tháng chạp), sau lễ cúng ông Công ông Táo, người dân tại Hà Nội tấp nập đến sông, hồ thả cá. Tiễn ông Công ông Táo đã trở thành một ngày lễ quan trọng trước Tết Nguyên đán của người dân Việt Nam. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm cúng với mong muốn một năm mới may mắn, an khang thịnh vượng. Thực hiện nghi lễ phóng sinh, người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Phóng sinh là một phần quan trọng của lễ hội cúng ông Công ông Táo.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/5 nhân loại sẽ có lúc mắc bệnh ung thư, và phần lớn các nước không chăm sóc ung thư kỹ càng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trước Ngày Ung thư Thế giới (Chủ Nhật ngày 4 tháng 2/2024), cơ quan ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), đã công bố những ước tính mới nhất về gánh nặng ung thư toàn cầu. WHO cũng công bố kết quả khảo sát từ 115 quốc gia, cho thấy phần lớn các quốc gia không tài trợ đầy đủ cho các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và ung thư ưu tiên, như một phần của bảo hiểm y tế toàn dân (UHC).

Ước tính của IARC, dựa trên các nguồn dữ liệu tốt nhất hiện có ở các quốc gia vào năm 2022, nêu bật gánh nặng ung thư ngày càng tăng, tác động không cân xứng đối với nhóm dân số chưa được quan tâm và nhu cầu cấp thiết phải giải quyết sự bất bình đẳng về ung thư trên toàn thế giới.

Vào năm 2022, ước tính có khoảng 20 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Ước tính số người còn sống trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán ung thư là 53,5 triệu người. Khoảng 1 trong 5 người mắc bệnh ung thư trong đời, khoảng 1 trong 9 nam giới và 1 trong 12 phụ nữ chết vì căn bệnh này.

Cuộc khảo sát toàn cầu của WHO về UHC và ung thư cho thấy chỉ 39% các quốc gia tham gia đề cập đến những vấn đề cơ bản về quản lý ung thư như một phần của các dịch vụ y tế cốt lõi được tài trợ cho mọi người dân, 'gói phúc lợi sức khỏe' (HBP). Chỉ có 28% quốc gia tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc bổ sung cho những người cần chăm sóc giảm nhẹ, bao gồm giảm đau nói chung và không chỉ liên quan đến ung thư.

Chi tiết:

https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services

⚪ ---- HỎI 2: Thăm dò: 51% công nhân Hoa Kỳ sẽ chấp nhận giảm 20% lương để phẩm chất đờis ống tốt hơn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây, chỉ hơn một nửa số công nhân Hoa Kỳ, 51%, sẵn sàng giảm 20% lương để đổi lấy chất lượng cuộc sống tốt hơn. Lynn Bufka, nhà tâm lý học lâm sàng liên kết với Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng mọi người đang thực sự gặp khó khăn trong việc tìm ra thế nào là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Và chắc chắn ở một số vùng của Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có động lực làm việc, biểu diễn và thành công. Và chúng tôi ngày càng nhận ra điều này không tốt cho mình.”

Theo cuộc khảo sát, những người trẻ tuổi thậm chí còn có xu hướng từ bỏ tiền mặt để có cuộc sống tốt hơn. 60% thế hệ Millennials (27-42 tuổi) và 56% người trưởng thành thuộc Thế hệ Z (từ 26 tuổi trở xuống) cho biết họ sẵn sàng chấp nhận ít tiền hơn để có sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Chi tiết:

https://www.voanews.com/a/us-workers-would-take-20-pay-cut-for-better-quality-of-life-survey-finds-/7463687.html

.