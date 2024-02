Hình trên: tài Hải cảnh Trung Quốc bơm vòi rồng xua đuỏi tàu cá Philippines hồi đầu tháng 12/2023 ở Biển Đông. Philippines hôm thứ Năm 1/2/2024 công bố kế hoạch mua các tàu ngầm đầu tiên trong khuôn khổ giai đoạn hiện đại hóa quân đội lần thứ ba.

- Phe Trump đưa ra thuyết âm mưu để biện hộ rằng Trump vô tội: Trump bị tòa phạt 83.3 triệu đô vì luật sư Alina Habba là Dân Chủ vào nằm vùng Cộng Hòa

- Cựu Thống đốc Cộng Hòa Marc Racicot (R-MT): Tòa Tối cao phải trả lời sớm vụ xóa tên Trump trên phiếu bầu ở Colorado và Maine có hiệu lực hay không, vì phải có tiêu chuẩn tranh cử.

- Ban vận động Trump quyên được 19 triệu USD trong quý 4 năm 2023. Nhưng xài tới 23,6 triệu USD, cũng bao gồm chi phí về kiện tụng của Trump.

- Trump càng chửi mắng phụ nữ, càng mất điểm: Biden hơn Trump 6 điểm, theo thăm dò giả định của Đại học Quinnipiac.

- Cố vấn tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump xin các nhà tài trợ giàu có nhất của Đảng Cộng hòa: đừng nghe những gì Trump nói, mà hãy gom tiền cho Trump xài

- Biện lý quận Fulton Fani Willis và công tố viên Nathan Wade lại bị phe Trump níu áo ra khai trong hồ sơ đòi hủy bỏ truy tố Trump về tội hìnhs ự

- Dự kiến Trump sẽ chọn con rể của Trump, Jared Kushner, giữ chức Ngoại trưởng nếu Trump thắng cử 11/2024

- Một nhóm cử tri Illinois đã đệ đơn kiện, đòi xóa tên Trump ở phiếu bầu của tiểu bang Illinois

- Trump hơn Biden 48% -42% ở 7 tiểu bang chiến trường, nhưng 55% cử tri sẽ không bỏ phiếu cho Trump, nếu Trump bị tòa xử có tội.

- Hạ viện OK đạo luật thuế trị giá 79 tỷ USD trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng 357-70.

- NY Times: TT Biden đề học thuyết mới để lập 1 nhà nước Palestine phi quân sự quản trị ở Bờ Tây và Gaza, để không bao giờ có thể đe dọa Israel (vì không có vũ khí).

- Gaza: 27.019 người chết, với 66.139 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, 118 người Palestine chết và 190 người bị thương.

- Nhóm nổi dậy Houthi của Yemen sử dụng hỏa tiễn hải quân để tấn công một tàu buôn "KOI" của Hoa Kỳ

- Thủ tướng Israel: UNRWA phải xóa sổ, phải bị thay thế

- Gaza bị bom tàn phá tới mức, nếu được LHQ giúp phát triển, tới 68 năm nữa, tức năm 2092 mới khôi phục được mức GDP của năm 2022.

- WHO: cần viện trợ gấp vì dân Gaza đang chết đói.

- Ed Pierson (cựu quản lý cấp cao của Boeing): Tôi không dám ngồi trên một phi cơ 737 Max 9 vì làm ẩu cho kịp giao phi cơ

- Giám đốc đa dạng và hòa nhập của Đại học Harvard, Sherri Charleston, bị tố đạo văn

- Philippines sẽ mua các tàu ngầm đầu tiên nhằm hiện đại hóa quân đội

- 3 hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tới Biển Đông tập trận huấn luyện hải quân chung với Nhật Bản.

- Ukraine: biệt kích Ukraine phá nổ, đánh chìm tàu chiến Ivanovets của Nga ở Hồ Lake Donuzlav.

- Liên Âu OK viện trợ Ukraine 54 tỷ USD trong 4 năm để chống Nga

- Liên Âu: sẽ chỉ có thể cung ứng 1/2 số đạn pháo mà họ đã cam kết gửi cho Ukraine vào tháng 3.

- FBI: đã ngăn kịp tin tặc TQ tấn công hạ tầng Mỹ, nhắm làm tê liệt nhà máy điện, nước, khí đốt, ống dẫn dầu, hệ thống giao thông của Mỹ

- Walmart trong 5 năm tới, sẽ mở 150 cửa hàng mới và thuê thêm người.

- Đơn kiện của Walt Disney Parks and Resorts chống lại Thống đốc Florida Ron DeSantis đã bị thẩm phán bác bỏ

- California: xem xét cho ngồi nhậu ngoài phố... để tăng tốc kinh tế.

- Kẹt xe nhất Hoa Kỳ: 1. New York City; 2. Thủ đô Washington, D.C.; 3. San Francisco; 4. Boston; 5.Chicago; 6. Baltimore; 7. Seattle; 8. Philadelphia; 9. Los Angeles; 10. Miami

- Quận Cam: cảnh sát Newport Beach bắt 1 phụ nữ vì lái xe tông chết 1 người đi bộ rồi vọt luôn

- Texas: Vince Nguyen, học sinh 17 tuổi, chỉa súng AK-47 bắn bị thương 1 người ở sân đậu xe của trường, rồi lái xe cán lên

- Bí ẩn: sản lượng đất hiếm của VN giảm, của TQ tăng vọt.

- TIN VN. Lý do ngành điện liên tục lỗ: 'Vật tư bị nâng khống tại vụ án EVN Bình Thuận'.

- TIN VN. Nhiều giáo viên ở Nghệ An cầu cứu trước nguy cơ bị cắt lương.

- TIN VN. Ngăn sách lậu về VN qua đường hàng không, như “Giáp chiến cộng sản”, “Khối 8406 tự do dân chủ cho Việt Nam”…

- HỎI 1: Nhịn ăn sẽ giảm viêm, tăng sức chống bệnh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ông cụ 93 tuổi nhưng cơ thể trẻ cỡ 3-40 tuổi nhờ tập thể dục hàng ngày? ĐÁP 2: Đúng thế

QUẬN CAM (VB-1/2/2024) ⚪ ---- Bất chấp thực tế là Cục Hàng không Liên bang đã dọn đường cho những chiếc máy bay 737 Max 9 gặp rắc rối của Boeing quay trở lại bay, nhiều nhà phê bình và người trong ngành vẫn lên tiếng về quá trình điều tra được cho là có sai sót và sự do dự của họ về việc bay trên các sản phẩm của Boeing cho đến khi những thay đổi nghiêm trọng được công bố.

Ed Pierson, cựu quản lý cấp cao của Boeing, nói với Los Angeles Times trong tuần này: “Tôi hoàn toàn không dám ngồi trên một phi cơ Max. Tôi đã từng làm việc tại nhà máy nơi chúng được xây dựng và tôi thấy các nhân viên phải chịu áp lực khẩn cấp phải vội vã đưa phi cơ ra khỏi cửa. Tôi đã cố gắng chận lại trước vụ tai nạn đầu tiên.”

Một cựu kỹ sư khác của Boeing và FAA, Joe Jacobsen, nói với tờ báo: “Tôi sẽ nói với gia đình mình tránh xa, đừng bay trên phi cơ Boeing Max. Tôi thực sự sẽ nói với mọi người như thế.”

⚪ ---- Giám đốc đa dạng và hòa nhập của Đại học Harvard, Sherri Charleston, là quản trị viên giáo dục đại học mới nhất bị cáo buộc đạo văn trong tuần này — chỉ vài tuần sau khi một chiến dịch tương tự do các nhà hoạt động và ấn phẩm cánh hữu dẫn đầu đã buộc hiệu trưởng Harvard, Claudine Gay, phải từ chức. Các cáo buộc được công bố lần đầu tiên hôm thứ Ba bởi Washington Free Beacon, một trang web bảo thủ trích dẫn một khiếu nại ẩn danh và phân tích riêng của cơ quan này.

Đơn khiếu nại nêu ra 40 trường hợp bị cáo buộc là đạo văn — và tuyên bố rằng Charleston “một cách hiệu quả” đã ghi công cho những phát hiện của một nghiên cứu do chính chồng cô, LaVar Charleston hoàn thành. Cô Charleston đã không trả lời yêu cầu bình luận của Free Beacon. Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh cánh hữu đang có một cuộc tấn công lớn hơn vào các nỗ lực đa dạng hóa trong giáo dục đại học và doanh nghiệp Mỹ.

⚪ ---- Philippines hôm thứ Năm công bố kế hoạch mua các tàu ngầm đầu tiên trong khuôn khổ giai đoạn hiện đại hóa quân đội lần thứ ba, một động thái được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr phê duyệt. Người phát ngôn Hải quân Roy Trinidad nhấn mạnh quá trình chuyển đổi từ phòng thủ trong nước sang phòng thủ bên ngoài, nêu bật cam kết của quốc gia trong việc bảo vệ quyền và chủ quyền lãnh thổ của mình.

Trinidad nói với báo chí: “Chúng ta có thể không phải là một lực lượng hải quân lớn... nhưng chúng ta sẽ có một lực lượng hải quân có thể bảo vệ các quyền và chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.” Kế hoạch hiện đại hóa, ước tính trị giá 2 nghìn tỷ peso (35,62 tỷ USD), sẽ kéo dài trong vài năm, nhằm nâng cao năng lực quân sự của Philippines, đặc biệt là ở Biển Tây Philippines - một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Nam Hàn và Ý đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp tàu ngầm.

⚪ ---- Theo thông cáo báo chí của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF), Hoa Kỳ đã triển khai 3 hàng không mẫu hạm ở Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận huấn luyện hải quân chung với Nhật Bản.

Mẫu hạm USS Carl Vinson tham gia tập trận ở Biển Philippine và di chuyển theo đội hình cùng một mẫu hạm khác của Mỹ là USS Theodore Roosevelt. Cả hai tàu đều được hộ tống bởi tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản. Ngoài các tàu nêu trên, 9 tàu khác cũng tham gia cuộc tập trận, theo JMSDF. Chuẩn đô đốc Carlos Sardiello tuyên bố với Nikkei Asia rằng nhóm tàu tấn công hộ tống mẫu hạm đã sẵn sàng sử dụng "toàn bộ phạm vi hoạt động" của mình.

Chuẩn đô đốc Christopher Alexander, người phụ trách nhóm tàu tấn công Theodore Roosevelt cho biết, một tàu gián điệp Trung Quốc đã được phát hiện trong cuộc tập trận, nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các tàu Hải quân Trung Quốc là “không đáng lo ngại” đối với nhóm tàu tấn công.

⚪ ---- Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng đặc biệt của Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công trực tiếp vào thân tàu chiến Ivanovets, khiến nó bị lật đuôi và chìm. Hoạt động đặc biệt được thực hiện trong đêm bởi đơn vị đặc biệt “Nhóm 13” thuộc Tổng cục Tình báo Chính của Bộ. Con tàu lúc đó đang ở Hồ Lake Donuzlav.

⚪ ---- Điều rất quan trọng đối với Liên Âu là gửi thông điệp tới Nga rằng họ đoàn kết trong vấn đề Ukraine, đặc biệt là trong một năm khó khăn khi có cuộc bầu cử ở Mỹ – họ biết có rất nhiều điều không chắc chắn ở phía trước. Số tiền viện trợ Ukraine đã thỏa thuận (54 tỷ USD) sẽ được thanh toán trong vòng 4 năm. Nó sẽ được thảo luận hàng năm và sau một vài năm sẽ được xem xét.

Hungary nhấn mạnh vào việc đánh giá hàng năm. Orban chắc chắn sẽ thoát ra khỏi vấn đề này với một quan điểm tích cực và nói rằng Orban đã đạt được những gì ông muốn trong các cuộc đàm phán này. Cuối cùng, tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Âu đều ủng hộ thỏa thuận này cho Ukraine.

⚪ ---- Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng khối này sẽ chỉ có thể chuyển một nửa số đạn pháo mà họ đã cam kết gửi cho Ukraine vào tháng 3. Cụ thể, người đứng đầu EU cho biết ông kỳ vọng khối sẽ gửi 524.000 quả đạn pháo trong số 1 triệu quả đã hứa vào năm ngoái, với mục tiêu giao thêm khoảng 630.000 quả đạn vào cuối năm nay. Tháng 3 năm ngoái, khối này tuyên bố sẽ cung cấp 1 triệu quả đạn pháo mới để giúp Ukraine tự vệ trước Nga.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật thuế trị giá 79 tỷ USD trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng 357-70. Dự luật này bao gồm việc mở rộng tín dụng thuế dành cho trẻ em cũng như các khoản khấu trừ thuế cho doanh nghiệp.

Những người phản đối đạo luật này trong số các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho rằng nó không đủ để hạn chế tình trạng nghèo đói ở trẻ em. Đồng thời, các đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại chỉ trích các điều khoản về tín dụng thuế là quá rộng rãi. Dự luật có thể vấp phải những rào cản tại Thượng viện, nơi một số thành viên Đảng Cộng hòa đã phản đối và nhất quyết yêu cầu thay đổi trước khi dự luật có thể được thông qua.

⚪ ---- Phe Trump luôn luôn có những thuyết âm mưu để biện hộ rằng Trump vô tội. Thuyết âm mưu mới nhất nói sau khi Trump bị tòa phạt bồi thường 83.3 triệu đôla rằng luật sư của Trump thực sự là một người Dân Chủ nằm vùng, vào ban pháp lý của Trump để gài cho Trump thua kiện. Một chyên gia của Anti-Defamation League chỉ ra thuyết âm mưu mới này. “Thuyết ‘luật sư Alina Habba là một nằm vùng nhằm tiêu diệt Donald Trump’ đã xâm nhập vào cơ sở,” nhà sử học và chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan cánh hữu Mark Pitcavage viết.

Pitcavage đã chia sẻ với những người theo dõi X của mình một dòng tweet từ UltraMAGAGirl lập luận rằng cách bào chữa run rẩy của Habba trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng ở Thành phố New York của E. Jean Carroll là cố tình không đủ năng lực. UltraMAGAGirl viết: “TÔI KHÔNG [sic] TIN ALINA HABBA!! Tôi tin rằng cô ấy là nằm vùng.” (chữ MAGA dùng: deep state: nhà nước ngầm và cấy sâu; tiếng Việt tương đương là: Dân Chủ nằm vùng trong Cộng Hòa.)

Bình luận của người hâm mộ MAGA được đưa ra ngay sau thông báo của Trump rằng ông đang tìm kiếm luật sư mới để theo đuổi kháng cáo trong vụ việc. Nó cũng xảy ra khi Habba phải đối mặt với lời đe dọa trừng phạt từ luật sư Roberta Kaplan của Carroll, vì một lá thư trong đó Habba đã in đậm một cách khó hiểu quy chế dường như bác bỏ cáo buộc vi phạm đạo đức của chính cô.

Lý thuyết của UltraMAGAGirl đã đặt ra câu hỏi cho người dùng X Debbie Hemenway, người muốn biết: “Có ai từng nhìn thấy Habba và Taylor Swift ở cùng một phòng cùng một lúc không? Ừm?”

Ngôi sao nhạc pop (cô Taylor Swift) cũng là trung tâm của một thuyết âm mưu cực hữu cho rằng Super Bowl sẽ được dàn dựng để cô có thể tuyên bố ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024.

Nhưng cũng có người sáng suốt, thấy rằng luật sư nào của Trump cũng thua, không riêng cô Habba. Người dùng X @CLSRoach cho rằng lý thuyết của cô gái MAGA có sai sót nghiêm trọng khi nói LS Habba nằm vùng: “‘Trump lúc nào cũng thuê những người kém năng lực’ không phải là điều linh hoạt mà họ nghĩ.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Marc Racicot (R-MT) đã phát biểu mạnh mẽ trên chương trình "The ReidOut" của MSNBC hôm thứ Tư về lý do tại sao ông thúc giục Tòa án Tối cao cho phép việc xóa tên Donald Trump trên phiếu bầu ở Colorado và Maine có hiệu lực.

Một số cử tri đã kiện để khiến Trump bị loại ở nhiều tiểu bang khác nhau theo Điều khoản nổi dậy của Tu chính án thứ mười bốn, trên cơ sở rằng Trump không đủ tư cách để đảm nhận vai trò Tổng Thống vì đã kích động bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021. Người dẫn chương trình Joy Reid nói: “Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn cảm thấy buộc phải cân nhắc về vụ kiện của Tòa án tối cao chống lại Donald Trump”.

Racicot nói: “Bởi vì việc bỏ qua nó là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp. Và thực tế của vấn đề là không phải ai cũng có quyền tranh cử. Để tranh cử, người là ứng cử viên phải chứng minh rằng trên thực tế, họ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn đã có từ khi bắt đầu Hiến pháp cách đây 235 năm. Bạn phải 35 tuổi. Bạn phải là người bản địa và cư trú tại đất nước này trong 14 năm qua. Sau đó, có yêu cầu thứ tư mà bạn phải đáp ứng để đủ điều kiện. Và đó là bạn không thể đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ và sau đó lôi kéo, lôi kéo, kích động hoặc bằng bất kỳ cách nào khác có liên quan đến một cuộc nổi dậy chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chống lại Hiến pháp."

Racicot nói thêm: "Vì vậy, đơn giản, như bạn đã nói trong phần giới thiệu của mình, nó không thể bị bỏ qua. Không thể từ bỏ. Nó không phải là một lựa chọn. Đây là điều bắt buộc. Và gánh nặng thuộc về ông Trump là phải chứng minh rằng, trên thực tế, ông ấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Và có bằng chứng từ hai tòa án, một tòa án quận ở Colorado và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, cùng với Bộ trưởng Hành chánh ở tiểu bang Maine đều giữ nguyên phán quyết sau phiên điều trần theo đúng thủ tục tố tụng rằng trên thực tế, ông Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy. Và do đó, ông không đủ tư cách để tranh cử tổng thống. Vì vậy, chúng tôi muốn thấy niềm tin được trả cho Hiến pháp. Đó là điểm mấu chốt.”

⚪ ---- Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ, chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã huy động được 19 triệu USD trong quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, chi tiêu của ông là 23,6 triệu USD, cũng bao gồm chi phí về kiện tụng của Trump. Đến nay, chiến dịch tranh cử của Trump đã huy động được gần 80 triệu USD trong chu kỳ bầu cử này và có trong tay khoảng 33 triệu USD. Trong khi đó, đối thủ giảnh đề cử của Đảng Cộng hòa Nikki Haley đã huy động được 24 triệu USD trong quý 4 và có 14,6 triệu USD để chi tiêu.

⚪ ---- Trump càng chửi mắng phụ nữ, càng mất điểm: Biden hơn Trump 6 điểm, theo thăm dò giả định của Đại học Quinnipiac. Tổng thống Biden đã dẫn trước 6 điểm trong cuộc đối đầu giả định với cựu Tổng thống Trump, các cuộc thăm dò mới cho thấy, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy khoảng cách giới tính ngày càng tăng trong việc ủng hộ hai ứng cử viên dẫn đầu của đảng. Một cuộc thăm dò quốc gia mới của Đại học Quinnipiac cho thấy Biden nhận được 50% sự ủng hộ trong số cử tri đã ghi danh, trước 44% của Trump.

.

Đó là sự thay đổi có lợi cho người đương nhiệm so với tháng 12/2023, khi Quinnipiac nhận thấy giả thuyết Biden-Trump tương tự là “quá gần để có thể đưa ra quyết định”, với Biden được 47% ủng hộ và Trump là 46%. Biden cũng nhận được sự ủng hộ đa số từ những người độc lập trong những phát hiện mới nhất, với 52% ủng hộ so với 40% của Trump.

.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy khoảng cách giới tính ngày càng tăng khi nói đến sự ủng hộ dành cho các tổng thống hiện tại và cựu tổng thống khi họ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. Có tới 58% phụ nữ nói rằng họ ủng hộ Biden, tăng từ mức 53% vào tháng 12/2023.

Đồng thời, 53% nam giới nói rằng họ ủng hộ Trump, “gần như không thay đổi” so với mức 51% vào tháng 12/2023. “Nhân khẩu học về giới kể một câu chuyện đáng để theo dõi. Được thúc đẩy bởi các cử tri nữ chỉ trong vài tuần qua, mối quan hệ đối đầu với Trump đã biến thành một vị trí dẫn đầu khiêm tốn cho Biden,” nhà phân tích thăm dò Tim Malloy của Đại học Quinnipiac cho biết trong báo cáo.

⚪ ---- Cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Donald Trump gửi thông điệp tới một số nhà tài trợ giàu có nhất của Đảng Cộng hòa trong nước: Đừng bận tâm lời lẽ gây chia rẽ của cựu tổng thống. Susie Wiles đã phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc họp mặt riêng của American Opportunity Alliance (Liên minh Cơ hội Hoa Kỳ), một nhóm các nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa do người sáng lập Elliot Investment Management, Paul Singer, lãnh đạo.

Phát biểu tại khách sạn Four Seasons sang trọng ở Palm Beach, Florida, Wiles khuyến khích các nhà tài trợ quyền lực về cơ bản bỏ qua những nhận xét mang tính xúc phạm hơn của Trump và thay vào đó tập trung vào thực tế là Trump đang ở vị trí cực đoan trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, theo những người quen thuộc với nhận xét của cô.

Wiles thừa nhận với các nhà tài trợ rằng Trump sẽ nói những điều mọi người không thích. Nhưng cô ấy phản bác rằng Trump sẵn sàng khóa đề cử của đảng mình và là niềm hy vọng tốt nhất của Cộng Hòa để đánh bại Tổng thống Joe Biden.

Nỗ lực của Wiles nhằm thu hút các nhà tài trợ mới đến với Trump diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu tổng thống đe dọa những người quyên góp cho đối thủ của ông, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, nói trong một bài đăng ngày 24 tháng 1 trên Truth Social rằng họ sẽ bị vào sổ đen, “sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi Trại MAGA. Chúng tôi không muốn họ và sẽ không chấp nhận họ."

Theo một người được giấu tên để mô tả cuộc gặp riêng, một số nhà tài trợ của Haley đã có mặt trong phòng hôm thứ Ba khi Wiles trình bày ý kiến của cô. Các phụ tá của Trump thường xuyên nhấn mạnh rằng các dòng tweet của ông không đại diện cho các chính sách chính thức của chính quyền.

⚪ ---- Theo tài liệu mà CNN thu được, Biện lý quận Fulton Fani Willis và công tố viên chính của bà trong vụ lật đổ bầu cử Georgia, Nathan Wade, đã được triệu tập để làm chứng tại phiên điều trần vào tháng tới về cáo buộc họ có quan hệ tình cảm không đúng đắn. Họ nằm trong số gần chục nhân chứng được triệu tập, bao gồm các công tố viên khác của Quận Fulton, phụ tá và cận vệ của Willis, cũng như các đối tác luật hiện tại và trước đây của Wade.

Cựu Tổng thống Donald Trump và hai đồng phạm của Trump đang tìm cách loại bỏ chức vụ của Willis và hủy bỏ vụ án hình sự, cho rằng mối tình lãng mạn bị cáo buộc dẫn đến xung đột lợi ích và Wade đã trả tiền cho kỳ nghỉ của họ bằng số tiền anh kiếm được từ vụ án. CNN lần đầu tiên đưa tin vào tuần trước rằng Willis, Wade và những người khác dự kiến sẽ nhận được trát đòi hầu tòa để làm chứng tại phiên điều trần ngày 15/2.

Các công tố viên khác được triệu tập là Phó Biện lý quận Sonya Allen và Luật sư quận điều hành Daysha Young. Theo trang web của Fulton County, cả hai đều là thành viên trong nhóm điều hành của Willis.

Michael Hill, người cung cấp bảo mật cá nhân cho Willis, và Tia Green, phó trợ lý điều hành của Willis, cũng bị triệu tập để làm chứng, các tài liệu mà CNN có được cho thấy. Văn phòng Biện Lý đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Mike Roman, một trong những đồng phạm của Trump, đang kiện văn phòng Biện Lý quận Fulton, cáo buộc các công tố viên giấu thông tin mà các tuyên bố trong vụ kiện có thể chứng minh cáo buộc về một mối quan hệ lãng mạn không đúng mực.

Các luật sư của Roman cho biết họ đã đệ đơn kiện dân sự để tìm kiếm tài liệu và thông tin khác, đồng thời cáo buộc văn phòng của Willis vi phạm Đạo luật Hồ sơ Mở của Georgia, đạo luật cho phép công chúng truy cập một số tài liệu của chính phủ.

Willis cho rằng văn phòng của cô đã giao nộp một số tài liệu và một số hồ sơ đang được tìm kiếm không tồn tại, theo một lá thư mà văn phòng của cô gửi vào tuần trước để giải quyết các yêu cầu về hồ sơ.

⚪ ---- Với việc Donald Trump đang trên đà giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, sự suy đoán đương nhiên chuyển sang ai sẽ là người trong chính quyền tương lai của Trump. Cho đến nay, hầu hết giới truyền thông đều tập trung vào việc tìm ra người mà Trump có thể chọn làm người đồng hành cùng mình, từ những ứng cử viên tiềm năng như Thượng nghị sĩ Tim Scott và Dân biểu Elise Stefanik cho đến Thống đốc Kristi Noem và cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson.

Nhưng dù Trump chọn ai thì cũng không rõ người đó thực sự có ảnh hưởng đến mức nào; xét cho cùng, Trump coi trọng các mối quan hệ cá nhân và gia đình của mình hơn là vị trí của ai đó trong sơ đồ tổ chức của Cánh Tây [Dinh Tổng Thống]. Đó là lý do tại sao việc các đảng viên Đảng Cộng hòa hiện đang xôn xao về khả năng con rể của Trump, Jared Kushner, sẽ giữ chức Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump có khả năng dẫn đến hậu quả lớn hơn.

Theo hai nguồn tin, các thành viên Đảng Cộng hòa nổi tiếng đang suy đoán rằng Kushner đang tranh cử để đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ NGoại Giao nếu Trump thắng cử vào tháng 11. Một nguồn tin tóm tắt về các cuộc trò chuyện cho biết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đề nghị riêng với Kushner về vị trí lãnh đạo cơ quan này. Theo nguồn tin, Kushner cho biết ông “tập trung vào gia đình và công việc kinh doanh của mình” và sẽ đợi đến cuối mùa hè để cân nhắc việc đảm nhiệm chức vụ nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia.

Kushner từ chối bình luận. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo Vanity Fair. Nếu Trump đề cử Kushner làm ngoại trưởng, điều đó sẽ mang đến những rủi ro và cơ hội cho chính quyền, chưa kể đến đất nước. Các mối quan hệ tài chính của Kushner ở Trung Đông – đặc biệt là với quỹ đầu tư quốc gia của Ả Rập Saudi, đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD cho công ty cổ phần tư nhân của ông – sẽ gây ra một loạt vấn đề về đạo đức và chắc chắn sẽ bị Quốc hội thăm dò trong phiên điều trần xác nhận.

⚪ ---- Một nhóm cử tri Illinois đã đệ đơn kiện hôm thứ Ba thách thức khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu tổng thống của cựu Tổng thống Trump sau khi hội đồng bầu cử của tiểu bang này bỏ phiếu chỉ vài giờ trước khi giữ tên Trump trong lá phiếu. Bốn cử tri, được ủng hộ bởi tổ chức phi lợi nhuận Tự do ngôn luận cho người dân (Free Speech for People), cho rằng Trump không nên có tên trong lá phiếu vì hành động của ông hỗ trợ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 vi phạm “điều khoản nổi dậy” của Tu chính án thứ 14 và do đó ông sẽ bị loại.

Hai tiểu bang Colorado và Maine đã theo đuổi lập luận chống lại Trump theo Tu chính án thứ 14, và các vụ kiện tương tự đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn ở hàng chục tiểu bang khác. Tòa án Tối cao dự kiến sẽ ra phán quyết về tư cách hợp lệ của anh ta vào tháng tới.

Vụ án ở tiểu bang Colorado là thách thức duy nhất của Tu chính án thứ 14 thành công trước tòa. Tên của Trump vẫn sẽ xuất hiện trên phiếu bầu của các tiểu bang trong khi chờ quyết định của Tòa án Tối cao.

Ủy ban bầu cử tiểu bang Illinois hôm thứ Ba cho biết ông Trump nên tiếp tục có mặt trong lá phiếu trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận. Một trong những thành viên hội đồng đã nói trước khi bỏ phiếu rằng cô ấy tin rằng cựu tổng thống đã tham gia vào một cuộc nổi dậy.

“Tôi muốn nói rõ rằng đảng viên Cộng hòa này tin rằng đã xảy ra một cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1. Tôi không nghi ngờ gì rằng Trump đã thao túng, xúi giục, hỗ trợ và tiếp tay cho một cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1,” thành viên hội đồng quản trị Catherine McCrory nói. “Tuy nhiên, dù đã nói như vậy nhưng hôm nay tôi không có quyền phán quyết về vấn đề đó.”

Bí ẩn: sản lượng đất hiếm của VN giảm, của TQ tăng vọt.

TIN VN. Lý do ngành điện liên tục lỗ: 'Vật tư bị nâng khống tại vụ án EVN Bình Thuận'.

TIN VN. Ngăn sách lậu về VN qua đường hàng không, như “Giáp chiến cộng sản”, “Khối 8406 tự do dân chủ cho Việt Nam”…

TIN VN. Nhiều giáo viên ở Nghệ An cầu cứu trước nguy cơ bị cắt lương.

Những người thách thức Illinois cũng yêu cầu tòa án tiểu bang đẩy nhanh quyết định của mình đối với thách thức, với lý do “lợi ích công cộng đáng kể” đối với vụ này và thời hạn bầu cử đang đến gần. Những người thách thức cho biết tiểu bang phải hoàn thành các lá phiếu bầu sơ bộ tổng thống trước ngày mai, Thứ Sáu 2/2/2024. Những người phản đối đã yêu cầu một phiên tòa xét xử vào ngày 5 tháng 2/2024.⚪ ---- Trong 7 tiểu bang chiến trường, 55% cử tri sẽ không bỏ phiếu cho Trump, nếu Trump bị tòa xử có tội. Theo một cuộc thăm dò mới của Bloomberg News/Morning Consult, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở 7 tiểu bang chiến trường, nhưng hơn một nửa số cử tri ở các tiểu bang chiến trường sẽ không sẵn lòng bỏ phiếu cho Trump nếu Trump bị kết tội. Khảo sát cho thấy Trump dẫn trước Biden trong cuộc đối đầu một đối một với tỷ lệ trung bình là 48% -42% trên khắp Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.Khi các ứng cử viên khác như Robert F. Kennedy, Cornel West và Jill Stein được đưa vào, tỷ lệ dẫn trước của Trump so với Biden đã tăng lên 9 điểm, 44% -35%. Nhưng sự ủng hộ đó sẽ thay đổi khi các cử tri ở các tiểu bang xoay chiều tính đến kết quả có thể xảy ra trong các vụ án hình sự của Trump.Hơn một nửa (53%) trong số những người được khảo sát cho biết họ sẽ “phần nào” (7%) hoặc “rất” (46%) không muốn bỏ phiếu cho cựu tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 nếu ông ấy bị kết tội. Tỷ lệ đó tăng vọt lên 55% nếu Trump bị kết án tù. Trong số những người ôn hòa về chính trị, 62% cho biết họ sẽ không sẵn lòng ủng hộ cựu tổng thống nếu bị kết án. Khoảng một phần tư số người bảo thủ cũng nói như vậy.⚪ ---- Phóng viên Thomas Friedman của The New York Times đưa tin hôm thứ Năm: Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang tập trung vào một học thuyết mới liên quan đến nỗ lực chưa từng có nhằm thúc đẩy ngay lập tức việc thành lập một nhà nước Palestine phi quân sự nhưng tồn tại.Friedman viết, kế hoạch này “sẽ liên quan đến một số hình thức công nhận của Hoa Kỳ đối với một nhà nước Palestine phi quân sự ở Bờ Tây và Dải Gaza. Kế hoạch này sẽ chỉ tồn tại khi người Palestine đã phát triển một tập hợp các thể chế và năng lực an ninh đáng tin cậy, được xác định rõ ràng để đảm bảo rằng nhà nước này có thể tồn tại được và nó không bao giờ có thể đe dọa Israel.” (bởi vì không có vũ khí)Phóng viên Friedman tiết lộ, các quan chức Bạch Ốc “đã tham khảo ý kiến các chuyên gia trong và ngoài chính phủ Hoa Kỳ về các hình thức khác nhau mà việc công nhận nhà nước Palestine có thể áp dụng”. Điều mà ông gọi là “Học thuyết Biden” mới sẽ bao gồm việc thúc đẩy mối quan hệ của Mỹ với Ả Rập Saudi cùng với việc bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Israel, đồng thời duy trì lập trường quân sự cứng rắn chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran.Trước cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Ả Rập Saudi đã phải mặc cả gay gắt để có được sự đảm bảo an ninh từ Washington, cũng như sự hỗ trợ cho chương trình hạt nhân dân sự có khả năng làm giàu uranium, như một phần của thỏa thuận bình thường hóa.Phóng viên Friedman viết: Cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào Israel đang “buộc chính quyền Biden phải suy nghĩ lại về cơ bản về Trung Đông. Nếu chính quyền Biden có thể kết hợp những điều này lại với nhau - một chữ nếu rất lớn - Học thuyết Biden có thể trở thành sự tái tổ chức chiến lược lớn nhất trong khu vực kể từ hiệp ước Trại David năm 1979.”⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Năm cho biết tổng số người Palestine thương vong tại Gaza trong xung đột giữa Israel và Hamas đã lên tới 27.019 người chết, với 66.139 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Bộ cũng cho biết trong 24 giờ qua, 118 người Palestine đã chết và 190 người bị thương. Bộ nhấn mạnh rằng nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Israel đang ngăn cản các đội y tế tiếp cận họ.⚪ ---- Nhóm nổi dậy Houthi của Yemen hôm thứ Tư tuyên bố rằng họ đã sử dụng hỏa tiễn hải quân để "trực tiếp" tấn công một tàu buôn "KOI" của Hoa Kỳ đang trên đường tới "các cảng của Palestine bị chiếm đóng". Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Yemen Yahya Sare'e cho biết trong X rằng cuộc tấn công này diễn ra vài giờ sau khi lực lượng hải quân Houthi "nhắm mục tiêu vào tàu khu trục Mỹ (USS Greeley) bằng một số hỏa tiễn hải quân ở Biển Đỏ, và đòn tấn công là trực tiếp và chính xác."Ông nhắc rằng tất cả các tàu từ Anh và Mỹ trên Biển Đỏ và Biển Ả Rập “là mục tiêu hợp pháp” đối với lực lượng dân quân trong việc tiếp tục hỗ trợ dân thường ở Dải Gaza. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phá hủy hỏa tiễn chống hạm thứ hai mà lực lượng Houthi dự định sử dụng để chống lại máy bay Mỹ.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư đề xuất rằng vai trò của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UN) dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) phải chấm dứt và cộng đồng quốc tế phải hiểu rằng cơ quan này cần phải được thay thế "với các cơ quan khác của Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ khác."Trong cuộc gặp với phái đoàn đại sứ LHQ, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng UNRWA "hoạt động phục vụ Hamas" và tổ chức này từ lâu đã ngừng đảm nhận vai trò hỗ trợ nhân đạo cần thiết trong khu vực. Ngoài ra, ông còn chỉ trích toàn bộ công việc của LHQ khi nói rằng đây "không phải là một tổ chức xuất sắc khi đối phó với Israel, nó thường thiên vị đến mức không thể tin được... [nó] dành phần lớn các quyết định của mình chống lại Israel chứ không phải một quyết định nào chống lại Iran, Yemen hoặc những nơi khác có sự tàn ác và xâm lược."⚪ ---- Gaza đã bị bom tàn phá tới mức, nếu được LHQ giúp phát triển, tới 68 năm nữa, tức năm 2092 mới khôi phục được mức GDP của năm 2022. Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) giúp các nước đang phát triển trong thương mại thế giới cảnh báo hôm thứ Tư rằng quá trình phục hồi kinh tế ở Dải Gaza có thể sẽ mất nhiều thập niên và cần nguồn đầu tư quốc tế "hàng chục tỷ USD" mới có thể xảy ra.Là một phần trong 'Đánh giá sơ bộ về tác động kinh tế của sự tàn phá ở Gaza và triển vọng phục hồi kinh tế' được công bố, UNCTAD ước tính rằng hoạt động quân sự đang diễn ra đã đẩy nhanh sự suy giảm kinh tế mạnh mẽ, khiến tổng sản phẩm quốc nội của đất nước giảm 24% ( GDP) và GDP bình quân đầu người giảm 26,1% vào năm 2023.Nếu hành động quân sự chấm dứt ngay lập tức, quá trình tái thiết bắt đầu và tốc độ tăng trưởng 0,4% được duy trì, UNCTAD dự báo rằng "Gaza sẽ phải đến năm 2092 mới khôi phục được mức GDP của năm 2022". Ngay cả trong một "kịch bản lạc quan" là tăng trưởng GDP hàng năm là 10%, phải đến năm 2035 mới đạt được GDP bình quân đầu người trước khi bị phong tỏa như năm 2006.⚪ ---- Giám đốc Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan đã nêu quan ngại hôm thứ Tư về những trở ngại cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Ryan chia sẻ trong một cuộc họp báo: “Đây là một dân số đang chết đói, đây là một dân số đang bị đẩy đến bờ vực và họ không phải là bên trong cuộc xung đột này… và họ cần được bảo vệ, cũng như các cơ sở y tế của họ.”Việc cắt giảm tài trợ gần đây cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đã khiến toàn bộ hoạt động viện trợ rơi vào tình thế nguy hiểm, với Đại diện cấp cao về Đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep Borrell nhấn mạnh rằng vai trò của cơ quan này ở Gaza là "không thể thay thế được."⚪ ---- Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray hôm thứ Tư xác nhận rằng cơ quan này đã thực hiện một hoạt động trên mạng được tòa án ủy quyền để đóng cửa nhóm tin tặc hackers do nhà nước PRC [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] bảo trợ có tên là Volt Typhoon.Wray nhấn mạnh: “Phần mềm [nhu liệu] độc hại Volt Typhoon cho phép Trung Quốc che giấu hoạt động trinh sát trước khi hoạt động, khai thác mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi, cùng với những hoạt động khác, làm suy thoái" cơ sở hạ tầng dân sự vốn giúp nước Mỹ "an toàn" và "thịnh vượng"... Ngày nay, và theo đúng nghĩa đen là hàng ngày, họ [tin tặc Trung Quốc] đang tích cực tấn công an ninh kinh tế của chúng ta, tham gia vào việc đánh cắp toàn bộ sự đổi mới cũng như dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của chúng ta”.“Các tin tặc TQ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta, các nhà máy xử lý nước, lưới điện, đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên, hệ thống giao thông của chúng ta và nguy cơ gây ra cho mọi người Mỹ đòi hỏi chúng ta phải chú ý ngay bây giờ,” Wray nói tại phiên điều trần về vụ việc. Ủy ban tuyển chọn của Hạ viện về Trung Quốc.⚪ ---- Giám đốc điều hành Walmart Inc., John Furner, viết hôm thứ Tư trong một bản ghi nhớ rằng trong 5 năm tới, công ty có kế hoạch mở 150 cửa hàng mới và thuê thêm người: "Trong 12 tháng tới, chúng tôi dự định sửa sang lại 650 cửa hàng trên khắp 47 tiểu bang và Puerto Rico – tạo ra hàng chục nghìn việc làm để hỗ trợ các dự án này. Đó là bên cạnh hàng trăm việc làm mà chúng tôi sẽ mang đến cho cộng đồng mỗi khi chúng tôi mở một cửa hàng mới."Hai cửa hàng mới đầu tiên sẽ được khai trương vào mùa xuân, tại Santa Rosa Beach, Florida và Atlanta, Georgia. Giám đốc điều hành giải thích rằng các cơ sở mới sẽ được cung cấp năng lượng bởi "thiết bị và hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hơn, chất làm lạnh tác động thấp hơn và hơn thế nữa" vì tính bền vững là trọng tâm chính.⚪ ---- CNBC đưa tin vụ kiện của Walt Disney Parks and Resorts chống lại Thống đốc Florida Ron DeSantis đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ hôm thứ Tư. Thẩm phán Allen Winsor xác định rằng Disney thiếu cơ sở pháp lý cần thiết để khởi kiện DeSantis vì bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.Sự trả đũa bị cáo buộc này xảy ra sau khi Disney công khai lên án dự luật "Đừng nói đồng tính", hiện là luật, ở tiểu bang này vào năm 2022, được thống đốc ủng hộ. Trước đây, chính trị gia này đã cố gắng thách thức thẩm quyền của thẩm phán liên bang giám sát hồ sơ pháp lý.⚪ ---- Nhậu ngoài phố... Một số khu vực trung tâm thành phố ở California có thể sớm giống với Phố Bourbon Street của New Orleans hoặc Phố Beale Street nổi tiếng ở Memphis theo một đề xuất mới tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu Bang. Thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Wiener (D-San Francisco) đã đưa ra dự luật cho phép các thành phố và quận chỉ định “khu giải trí”, nơi người lớn có thể uống rượu do các quán bar và nhà hàng phục vụ trên đường phố và vỉa hè công cộng. Wiener nói, mục tiêu của Dự luật Thượng viện 969 là phục hồi kinh tế.Thượng nghị sĩ Wiener cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu: “Bằng cách cho phép hoạt động này diễn ra tại các không gian được nhắm mục tiêu do cộng đồng địa phương chỉ định, [dự luật này] sẽ kích hoạt một cách có trách nhiệm các đường phố ở trung tâm thành phố, nơi hoạt động đã phải vật lộn để phục hồi kể từ khi bắt đầu xảy ra COVID-19”.SB 969, nếu được thông qua và ký thành luật, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2025. Hiện tại, chỉ một số thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm New Orleans, Memphis, Las Vegas và Savannah, Georgia cho phép uống rượu ở các khu vực công cộng ngoài các sự kiện được phép.⚪ ---- Los Angeles không phải là nơi giao thông tồi tệ nhất nước Mỹ. Công ty công nghệ GPS TomTom đã phát hành Bảng xếp hạng chỉ số giao thông hàng năm, phân tích hàng trăm thành phố ở hàng chục quốc gia để xác định nơi giao thông thường xuyên thu thập thông tin nhất. Bảng xếp hạng được tổng hợp bằng cách xem xét thời gian di chuyển, lượng khí thải CO2 và chi phí của một chuyến đi ngắn bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.Trong khi Los Angeles nằm trong top 10 của bảng xếp hạng chỉ số giao thông, thì một thành phố khác ở California lại đứng cao hơn trong danh sách. Dưới đây là kết quả Xếp hạng chỉ số lưu lượng truy cập TomTom của Hoa Kỳ:Kẹt xe nhất Hoa Kỳ: 1. New York City; 2. Thủ đô Washington, D.C.; 3. San Francisco; 4. Boston; 5.Chicago; 6. Baltimore; 7. Seattle; 8. Philadelphia; 9. Los Angeles; 10. MiamiNgười dân New York trải qua thời gian di chuyển dài nhất ở Mỹ, trung bình hơn 24 phút để di chuyển chỉ với sáu dặm. Những người bị kẹt xe trong giờ cao điểm có thể lãng phí tới 112 giờ mỗi năm khi ngồi trong xe hơi.Ở San Francisco, chuyến đi đó mất khoảng 20 phút. Phân tích cho thấy những người bị kẹt xe mất khoảng 75 giờ mỗi năm. Nhưng thành phố chị em của nó ở phía nam lại hoạt động tốt hơn ở một số hạng mục, bao gồm thời gian di chuyển và tốc độ trung bình cho cùng chuyến đi đó. Người lái xe ở Los Angeles có thể đi khoảng sáu dặm trong trung bình 15 phút, mặc dù tình trạng tắc nghẽn giao thông trung bình nặng hơn San Francisco.⚪ ---- Sở Cảnh sát Newport Beach cho biết, một người phụ nữ đã bị bắt trong tuần này và phải đối mặt với cáo buộc vì lái xe tông chết một người đi bộ trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát được điều động đến khu vực Đường 20 và Đại lộ W. Balboa vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 lúc 12:14 sáng. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ trong làn đường giao thông bị thương nặng. Theo cảnh sát, chiếc xe nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi NBPD đến. Nạn nhân, chưa được cảnh sát xác định danh tính, đã chết tại hiện trường.Sau cuộc điều tra ban đầu, nhà chức trách phát hiện nạn nhân đang băng qua đường hợp pháp ở phần đường dành cho người đi bộ được đánh dấu thì chiếc xe nghi phạm không nhường đường, đâm vào người đi bộ trước khi lập tức lái xe bỏ chạy. Sau khi thu thập một số đầu mối điều tra, NBPD đã có thể liên lạc được với một nghi phạm - người này đã bị bắt và đưa vào Nhà tù Quận Cam vì trọng tội tông xe rồi bỏ trốn. Cô không được chính quyền xác định danh tính.⚪ ---- Texas:, một học sinh 17 tuổi của trường trung học Connally, đã bị bắt vì cáo buộc bắn và lái xe cán qua một người nào đó trong bãi đậu xe của trường hôm thứ Hai. Cảnh sát ISD Pflugerville đã trả lời cuộc gọi nói rằng ai đó có thể đã bị bắn và ai đó có thể đã bị xe hơi đâm trong bãi đậu xe của trường ngay trước 12:30 trưa Thứ hai.Cảnh sát không thể tìm thấy nạn nhân tại hiện trường, nhưng họ đã tìm thấy những người gọi 911, họ nói rằng nạn nhân đã đến bệnh viện. Cảnh sát đã nói chuyện với nạn nhân qua điện thoại, nạn nhân khai với cảnh sát rằng anh ta đang ở trường Connally để ăn trưa với một người bạn thì nghi phạm Vince Nguyen gọi anh ta ra xe và nói với anh ta rằng: “Mày tiêu rồi,” chĩa súng về phía anh ta.Nạn nhân khai với cảnh sát rằng Nguyễn có một khẩu AK-47 nằm trên đùi và một khẩu súng lục nhỏ. Khi nạn nhân chộp lấy khẩu súng và di chuyển nó ra xa, anh ta cho biết Nguyễn đã đạp ga. Nạn nhân sau đó được cho là đã ngã xuống đất và bị xe cán qua người. Theo bản khai, nạn nhân khai với cảnh sát rằng anh ta biết Nguyễn vì anh ta từng hẹn hò với bạn thân của bạn gái Nguyễn.Camera của Flock đã ghi lại cảnh xe của Nguyễn rời khỏi Connally vào thời điểm xảy ra vụ việc, giúp cảnh sát xác định được y tại nhà và bắt giữ Nguyen. Nguyen bị buộc tội trọng tội tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người, tội trộm súng và tội nhẹ mang vũ khí trái phép. Nạn nhân có một vết thương do đạn bắn ở vai trái và một số vết cắt trên cơ thể do bị xe tông. Tình trạng của anh vào thời điểm này vẫn chưa được biết.⚪ ----Theo tin Reuters. Theo một báo cáo thường niên, cơ quan địa chất Hoa Kỳ đã điều chỉnh giảm mạnh các ước tính về sản lượng đất hiếm của Việt Nam và dự kiến sẽ giảm thêm mặc dù có nguồn tài nguyên phong phú, theo một báo cáo thường niên cho thấy sự gia tăng sản lượng của nhà sản xuất chủ đạo là Trung Quốc.Ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), được công bố vào cuối tháng 1, chỉ vài tháng sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ các giám đốc điều hành công ty đang hợp tác với các công ty phương Tây để phát triển các dự án khai thác đất hiếm ở Việt Nam vào tháng 10. Không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc sửa đổi của USGS và các vụ bắt giữ ở VN. Đất hiếm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xe điện, pin xe hơi và năng lượng tái tạo, đồng thời có một số ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và quân sự.Thống kê từ USGS cho thấy, mặc dù có trữ lượng lớn thứ hai thế giới, ước tính khoảng 22 triệu tấn đất hiếm tương đương (REO), Việt Nam chỉ khai thác được 1.200 tấn vào năm 2022, số liệu thống kê từ USGS cho thấy, giảm so với mức 4.300 tấn mà cơ quan này ước tính trước đó cho năm 2022.Theo dữ liệu mới của USGS, sản lượng giảm xuống chỉ còn 600 tấn vào năm ngoái, bất chấp kế hoạch của Việt Nam tăng sản lượng lên khoảng 20.000-60.000 tấn mỗi năm vào cuối thập niên này. USGS đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các ước tính sửa đổi của mình. Việt Nam không công bố dữ liệu về sản lượng khai thác đất hiếm cũng như hoạt động buôn bán khoáng sản.Trong khi sản lượng ước tính của Việt Nam giảm, USGS ước tính sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đã tăng lên 350.000 tấn vào năm ngoái từ mức 300.000 tấn vào năm 2022, phần lớn là do sản lượng của Trung Quốc tăng lên 240.000 tấn từ 210.000 tấn khi Bắc Kinh tăng hạn ngạch vào năm ngoái.⚪ ----Theo VnExpress. Nhiều loại vật tư, thiết bị điện trong vụ án tại EVN Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân bị nâng khống giá, thậm chí tới 300%, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Chiều nay, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Xô nói vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân là điển hình việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá. "Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá vài chục, vài trăm phần trăm; thậm chí 300%", trung tướng Tô Ân Xô nói. Ông Xô cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, ảnh hưởng tới người tiêu dùng do việc nâng giá vật tư sẽ được cộng vào giá thành điện. Trước đó, cuối tháng 12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận cùng Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 15 người bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp.⚪ ----Theo Z News. Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách nhập cảnh mang theo 69 đầu sách có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật. Cơ quan hải quan cũng phát hiện việc vận chuyển sách, báo có nội dung không phù hợp với văn hóa phẩm Việt Nam. Cụ thể, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách nhập cảnh mang theo 69 đầu sách có tựa đề “Giáp chiến cộng sản”, “Khối 8406 tự do dân chủ cho Việt Nam”…, có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Cống hiến gần 20 năm vẫn không được vào biên chế, giờ đây, 9 giáo viên hợp đồng công tác tại các Trường THCS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang lo lắng khi nhận thông báo bị dừng chi trả lương. Thầy Vũ Ngọc Việt (42 tuổi) - giáo viên Trường Tiểu học THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) - cùng 8 giáo viên khác đang công tác tại một số trường THCS trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã viết đơn kiến nghị gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. "Vừa qua, tôi bất ngờ và thất vọng khi nhận được thông báo 9 giáo viên hợp đồng tại THCS (trong đó có tôi) sẽ bị tạm dừng chi trả lương từ tháng 1/2024. Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học sư phạm, thậm chí có người là Thạc sĩ, được UBND huyện Quỳnh Lưu hợp đồng vào giảng dạy ở bậc THCS, có đóng bảo hiểm xã hội. Đến nay, người có thời gian công tác nhiều nhất là 18 năm, người ít nhất cũng 13 năm", thầy Việt chia sẻ.⚪ ---- HÕI 1: Nhịn ăn sẽ giảm viêm, tăng sức chống bệnh?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều người thề rằng chế độ nhịn ăn thời thượng đang giúp họ thon gọn và khỏe mạnh hơn. Bây giờ họ có thể có một số khoa học để hỗ trợ điều đó. Các nhà nghiên cứu người Anh tại Đại học Cambridge tin rằng họ đã phát hiện ra quá trình khiến việc nhịn ăn làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể.Theo báo cáo của một nhóm nghiên cứu do Clare Bryant thuộc khoa y của Cambridge dẫn đầu, việc nhịn ăn trong nhiều giờ dường như có thể gây ra sự gia tăng một loại hóa chất trong máu gọi là axit arachidonic, có đặc tính chống viêm. Những phát hiện mới đã được công bố gần đây trên tạp chí Cell Reports.Nhóm của Bryant đang tập trung vào cái mà các nhà khoa học hiện nay gọi là "inflammasome" - hệ thống "báo động" tế bào mà cơ thể tự bảo vệ mình khỏi chấn thương hoặc bệnh tật, gây ra tình trạng viêm. Tuy nhiên, các quá trình viêm có thể trở nên tồi tệ, góp phần thúc đẩy bệnh tật.

"Điều trở nên rõ ràng trong những năm gần đây là một loại virus đặc biệt - loại virus NLRP3 - rất quan trọng trong một số bệnh chính như béo phì và xơ vữa động mạch, cũng như trong các bệnh như bệnh Alzheimer và Parkinson, nhiều bệnh về người lớn tuổi, đặc biệt là ở thế giới phương Tây”, Bryant giải thích.

Từ lâu người ta đã biết rằng nhịn ăn có thể làm giảm tình trạng viêm, mặc dù vẫn chưa biết tại sao. Họ phát hiện ra rằng việc nhịn ăn làm tăng nồng độ axit arachidonic, một loại lipid trong máu (chất béo). Cấp độ lại giảm xuống sau khi ăn xong bữa ăn.

https://www.upi.com/Health_News/2024/01/31/fasting-health/8631706716960/

⚪ ---- HỎI 2: Ông cụ 93 tuổi nhưng cơ thể trẻ cỡ 30-40 tuổi nhờ tập thể dục hàng ngày?

ĐÁP 2: Đúng thế. Để có được những bài học về cách sống khỏe mạnh khi già đi, chúng ta có thể tìm đến cụ Richard Morgan. Ở tuổi 93, lực sĩ người Ireland là nhà vô địch thế giới bốn lần ở môn chèo thuyền trong nhà, với động cơ aerobic của một người 30 hoặc 40 tuổi khỏe mạnh và tỷ lệ mỡ trong cơ thể của một con ngựa roi. Morgan cũng là chủ đề của một nghiên cứu điển hình mới, được xuất bản vào tháng trước trên Tạp chí Journal of Applied Physiology, xem xét quá trình tập luyện, chế độ ăn uống và sinh lý của anh ấy.

Kết quả của nó cho thấy rằng, theo nhiều cách, ông là một hình mẫu về tuổi già khỏe mạnh, khỏe mạnh - một người ngoài tuổi có tim, cơ và phổi của một người chưa đến một nửa tuổi ông. Nhưng theo những cách khác, ông ấy rất bình thường: một thời là thợ làm bánh và sản xuất pin với đầu gối ọp ẹp, không tập thể dục thường xuyên cho đến khi ông ở tuổi 70 và vẫn tập luyện chủ yếu ở nhà kho ở sân sau.

Mặc dù thói quen tập thể dục của cụ bắt đầu muộn hơn nhưng hiện tại cụ đã chèo thuyền (máy trong nhà) tương đương gần 10 lần trên toàn cầu và đã giành được bốn chức vô địch thế giới. Vậy, các nhà nghiên cứu tự hỏi, việc tập thể dục vào giai đoạn cuối đời của ông có tác dụng gì đối với cơ thể già đi của ông?

Điều khiến Morgan đặc biệt thú vị với các nhà nghiên cứu là ông không bắt đầu luyện tập thể thao hoặc thể thao cho đến khi cụ 73 tuổi. Khi đó đã nghỉ hưu và có phần lỏng lẻo, cụ đã tham gia một buổi tập chèo thuyền với một trong những người cháu trai khác của ông, một vận động viên chèo thuyền cạnh tranh ở trường đại học.

Kiên trì: Mỗi tuần, cụ chèo thuyền khoảng 30 km (khoảng 18,5 dặm), trung bình khoảng 40 phút mỗi ngày. Tập tạ: Hai hoặc ba lần một tuần, cụ cũng tập tạ, sử dụng quả tạ có thể điều chỉnh để hoàn thành khoảng ba hiệp động tác gập bụng và gập bụng, lặp lại từng động tác cho đến khi cơ bắp quá mệt mỏi để tiếp tục.

Chế độ ăn giàu protein: Cụ ăn nhiều protein, mức tiêu thụ hàng ngày của cụ thường xuyên vượt quá khuyến nghị về chế độ ăn uống thông thường là khoảng 60 gram protein cho một người có cân nặng như cụ.

https://www.yahoo.com/news/93-hes-fit-40-old-205950972.html

.