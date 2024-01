Hội An tưng bừng du khách. Trên 90% doanh nghiệp du lịch tại VN kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh.

.

- TQ nói thẳng: nếu Trump thắng cử tháng 11/2024 có thể dẫn tới Mỹ bỏ rơi Đài Loan

- Biện lý quận Fulton Fani Willis không còn cần ra tòa làm chứng trong vụ ly hôn của công tố Nathan Wade vì Wade đạt được thỏa thuận tạm với người vợ đang ly hôn

- Trump tìm luật sư mới. (Thực tế, luật sư nào cũng bị gây lộn hay sa thải, từ Michael Cohen tới giờ)

- Trump tố Bidn rút quân ở Afghanistan quá dở (thực tế: Trump làm Afghanistan thành vũng lầy trước khi bàn giao cho Biden)

- Các nguồn tin thân cận với Trump: Trump tự khoe nổi tiếng hơn siêu sao âm nhạc Taylor Swift; Cộng Hòa lên kế hoạch bắn phi tiêu nếu cô Swift ủng hộ Biden

- Cựu điều tra viên: Ủy ban Hạ viện về ngày 6/1/2021 đã phán Trump có tội rồi: Tòa Tối cao Hoa Kỳ lẽ ra không cần phán nữa về Trump

- Ông chủ khách sạn Robert Bigelow tặng Trump 1 triệu USD để trả chi phí pháp lý và sẽ góp thêm 20 triệu USD để tranh cử.

- Kinh tế Mỹ lạc quan, sẽ hạ cánh nhẹ nhàng.

- Mastercard doanh thu ròng quý 4 năm 2023 là 6,55 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

- Boeing doanh thu 22 tỷ USD trong quý 4 năm tài chính 2023, tăng 10% so với quý tương ứng của năm trước.

- Chỉ số sản xuất của TQ giảm trong tháng 1/2024.

- Nga và Ukraine trao đổi tù binh: 207 tù nhân chiến tranh Ukraine đổi 195 quân nhân Nga.

- BBC phânt ích không ảnh Gaza: từ 50% đến 61% các tòa nhà bị phá hủy toàn hay bán phần.

- Israel: dội bom cơ sở hạ tầng quân sự "thuộc về chế độ Syria" và nam Lebanon

- Gaza: 26.900 người Palestine đã chết, 65.949 người đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Hamas và Israel có thể bao gồm việc tạm dừng các hoạt động thù địch trong 6 tuần.

- TNS Hoa Kỳ Bernie Sanders kêu gọi Mỹ và các nước hãy tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA) vì lý do nhân đạo

- Israel: đang bơm nước biển để làm ngập một số đường hầm của Hamas ở Gaza.

- Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ rơi ngoài khơi Nam Hàn

- Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị kết án thêm 14 năm tù vì tội tham nhũng, một ngày sau khi bị kết án 10 năm tù vì lộ bí mật

- Nhật lập kế hoạch di tản công dân Nhật trên các đảo ở Biển Hoa Đông khi gặp chiến sự

- Tòa hủy bỏ khoản tiền thưởng trị giá 56 tỷ USD của Tesla cho Elon Musk

- Microsoft trong quý 2 của năm tài chính 2024, doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62 tỷ USD

- Công ty UPS sẽ cắt giảm 12.000 việc làm

- Chơi một nhạc cụ giúp sức khỏe não bộ tốt hơn ở người lớn tuổi: trí nhớ tốt hơn và khả năng giải quyết vấn đề.

- Người lớn tuổi Hoa Kỳ thường trì hoãn cuộc phẫu thuật cần thiết vì lo ngại về tài chính.

- Tốt nghiệp đại học: ở Massachusetts trung bình kiếm 59.862 USD/năm; Tốt nghiệp ở California: lương trung bình là 58.441 USD/năm

- New Jersey: Gia đình của một nữ sinh chết vì tự tử sau khi video cô bị hành hung tại trường trung học phóng lên kiện học khu và các quan chức trường

- Los Angeles: bắt bọn buôn người, 539 vụ bắt giữ hình sự, trong đó có 40 nghi phạm buôn bán và bóc lột; cứu 54 người lớn và 11 trẻ em

- California: trong tuần này sẽ có vài ngày mưa lớn, có thể lụt vài nơi.

- Houston: một phụ nữ gốc Việt bị gạt qua điện thoại, mất 29.000 đôla.

- TIN VN. Bộ Xây Dựng: 4 triệu Việt Kiều muốn mua nhà ở VN; Hiệp Hội Doanh Nhân: 600.000-700.000 Việt Kiều muốn mua nhà ở VN.

- TIN VN. Trên 90% doanh nghiệp du lịch kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh.

- TIN VN. Lũy kế năm 2023, Vietnam Airlines lỗ tổng cộng hơn 5.800 tỷ đồng dù doanh thu tăng 30%.

- HỎI 1: Nebraska: 60% bệnh viện nhỏ ở nông thôn báo nguy thua lỗ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tỵ nạn ở Châu Âu: 56% trẻ em từ Châu Á, Châu Phi, Trung Đông đều gặp nguy trên đường tỵ nạn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-31/1/2024) ⚪ ---- Kinh tế Mỹ lạc quan, sẽ hạ cánh nhẹ nhàng. Trong Báo cáo Việc làm Quốc gia công bố hôm thứ Tư, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng 107.000 hàng tháng trong tháng 1, thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Các cơ sở lớn tạo thêm 31.000 việc làm, doanh nghiệp vừa tạo thêm 61.000 việc làm và doanh nghiệp nhỏ tạo thêm 25.000 việc làm trong tháng 1. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ đã tuyển dụng 77.000 lao động mới trong tháng được báo cáo, trong khi ngành sản xuất hàng hóa đăng ký 30.000 việc làm mới.

.

Mức lương hàng năm cho những người ở lại làm việc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng lương hàng năm của những người thay đổi công việc ở mức 7,2% trong tháng 1, đánh dấu mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021.

.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP nhận xét: “Tiến bộ về lạm phát đã làm sáng tỏ bức tranh kinh tế bất chấp việc tuyển dụng và trả lương chậm lại”. Bà nói thêm: “Tiền lương được điều chỉnh theo lạm phát đã được cải thiện trong sáu tháng qua và nền kinh tế có vẻ như đang hướng tới một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng ở Mỹ và toàn cầu”.

.

⚪ ---- Mastercard Inc. đã công bố doanh thu ròng quý 4 năm 2023 là 6,55 tỷ USD vào thứ Tư, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập hoạt động tăng 6% lên 3,4 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 51,5%. Thu nhập ròng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,8 tỷ USD, với thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 13% lên 2,97 USD.

.

Trong cả năm tài chính 2023, Mastercard báo cáo doanh thu ròng là 25,1 tỷ USD, cao hơn 13% so với năm 2022. Thu nhập ròng đạt 11,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EPS cải thiện 16% lên 11,83 USD.

.

⚪ ---- Công ty Boeing tiết lộ hôm thứ Tư rằng họ đã đạt doanh thu 22 tỷ USD trong quý 4 năm tài chính 2023, đánh dấu mức tăng 10% so với quý tương ứng của năm trước. Khoản lỗ ròng của nhà sản xuất hàng không này trong quý cuối cùng đã giảm xuống còn 30 triệu USD, trái ngược với mức lỗ 663 triệu USD của năm trước, khiến hãng này lỗ 0,04 USD trên mỗi cổ phiếu.

.

Kết quả cả năm cho thấy doanh thu của công ty đạt 77,8 tỷ USD, cao hơn 17% so với năm 2022. Lỗ từ hoạt động giảm từ 3,5 tỷ USD xuống 773 triệu USD, trong khi lỗ ròng giảm từ 5 tỷ USD xuống 2,2 tỷ USD. Lỗ trên mỗi cổ phiếu ở mức 3,67 USD so với 8,30 USD của năm trước.

​.

⚪ ---- Chỉ số sản xuất của TQ giảm trong tháng 1/2024. Theo báo cáo do Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc (CFLP) và Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đạt 49,2 trong tháng 1, tăng so với con số 49 của tháng trước, nhưng vẫn dưới mức 50 tự nhiên vào thứ Tư.

.

Mức phục hồi 0,2 này so với tháng trước đã chấm dứt đợt giảm giá ba tháng liên tiếp. Chỉ số sản xuất và chỉ số khối lượng mua hàng đều tăng trở lại, trong khi chỉ số kỳ vọng hoạt động sản xuất và kinh doanh giảm so với tháng trước.

PMI phi sản xuất tăng lên 50,7, tăng 0,3 so với tháng trước.

.

⚪ ---- Trung Quốc cho biết chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay có thể dẫn đến việc Mỹ từ bỏ Đài Loan. Báo Time ghi rằng hôm thứ Tư 31/1/2024, Chen Binhua, phát ngôn viên của văn phòng xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan ở Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Mỹ sẽ luôn theo đuổi Mỹ trước tiên và Đài Loan có thể thay đổi từ một quân cờ thành một quân cờ bị loại bỏ bất cứ lúc nào."

.

Chen lúc đó đang trả lời câu hỏi về cuộc phỏng vấn mà Trump đưa ra cho Fox News từ hồi tháng 7, trong đó Trump tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu với tư cách là tổng thống, ông có bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hay không. Trump nói vào thời điểm đó: “Nếu tôi trả lời câu hỏi đó, tôi sẽ rơi vào tình thế đàm phán rất tồi tệ. Như đã nói, Đài Loan đã chiếm toàn bộ hoạt động kinh doanh chip của chúng tôi.”

.

Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu nước này bị tấn công. Mỹ là nước hỗ trợ quân sự chính cho Đài Bắc và vào cuối năm 2022, Washington đã cho phép bán vũ khí trị giá tới 10 tỷ USD cho Đài Loan trong vòng 5 năm. Bắc Kinh đã đáp trả việc bán vũ khí bằng cách tấn công các công ty quốc phòng bằng các biện pháp trừng phạt mang tính biểu tượng.

.

Khi được hỏi về những nhận xét của Chen, một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Trump hôm Thứ Tư đã đề cập đến những bình luận mà Trump đưa ra khi còn là tổng thống thừa nhận Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh. Người phát ngôn cũng chỉ ra cuộc trò chuyện chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với ông Trump khi ông đắc cử vào năm 2016.

.

⚪ ---- Tìm luật sư mới. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông đang trong quá trình phỏng vấn một số công ty luật để đại diện cho ông trong việc kháng cáo một vụ kiện phỉ báng chống lại ông. Trump tiếp tục gọi Lewis Kaplan, thẩm phán chủ trì vụ án, là "kẻ bắt nạt", nói rằng Kaplan đã từ chối thủ tục tố tụng hợp pháp của ông, không cho phép đưa ra "bằng chứng quan trọng" của ông, hướng dẫn luật sư của ông về những câu hỏi cần đặt ra và chỉ cho phép anh ta trả lời một từ.

.

Trump nói thêm rằng vợ và bạn bè của Kaplan ngồi ở "hàng ghế đầu, vui vẻ xem". Trump gần đây đã bị tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại 83,3 triệu USD vì hành động ác ý. Trump kết thúc bài đăng bằng cách nói rằng Trump sẽ sớm đưa ra quyết định về đại diện pháp lý mới.

.

⚪ ---- Trump trong một tuyên bố đã chỉ trích gay gắt cách xử lý việc rút quân ở Afghanistan của Tổng thống Joe Biden, cáo buộc ông đã đánh mất "phẩm giá của người Mỹ" và làm suy yếu vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Trump cáo buộc rằng sự kém cỏi và tham nhũng của Biden đã dẫn đến đau khổ và hỗn loạn trên diện rộng, lấy cái chết gần đây của 3 lính Mỹ ở Jordan làm ví dụ.

.

Thực tế, Tổng Thống Trump và Taliban thỏa thuận: giảm ban đầu lực lượng Mỹ từ 13.000 xuống 8.600 quân vào tháng 7/2020, sau đó là rút quân hoàn toàn vào ngày 1 tháng 5/2021. Và Trump cố ý gây ra hỗn loạn cho Biden: Tướng Milley cho biết ông đã bị sốc khi nhìn thấy lệnh rút quân được Trump ký vào Ngày Cựu chiến binh năm 2020, chỉ bốn ngày sau khi Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Taliban liền tiến quân ào ạt.

.

.

⚪ ---- Theo một bản tin mới, Biện lý quận Fulton Fani Willis có thể không còn cần phải ra tòa làm chứng trong vụ ly hôn của Nathan Wade (công tố viên đặc biệt của cô Willis) sau khi Wade đạt được thỏa thuận tạm thời với người vợ đang xa lánh của mình. Báo Atlanta Journal Constitution đưa tin rằng thỏa thuận dàn xếp của Nathan Wade phủ nhận sự cần thiết phải làm chứng khi anh và Willis phải đối mặt với cáo buộc từ vợ đang ly hôn là cô Joycelyn Wade về một mối quan hệ lãng mạn không đúng mực.

.

Báo cáo cho biết, thỏa thuận giải quyết đã được Thẩm phán Henry Thompson của Tòa án Thượng thẩm Quận Cobb ký hôm thứ Ba, khoảng ba tuần sau khi Willis nhận được trát đòi hầu tòa từ Joycelyn Wade. Willis vẫn phải đối mặt với đề nghị từ luật sư Ashleigh Merchant yêu cầu cô bị loại khỏi quyền truy tố vụ lật ngược bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

.

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Fulton đã yêu cầu Willis trả lời những cáo buộc rằng Wade đã trả tiền cho các kỳ nghỉ cùng cô đến California và Caribe trong phiên điều trần ngày 15 tháng 2.

.

Báo này lưu ý rằng Nathan Wade được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào tháng 11 năm 2021, một ngày sau khi anh ta đệ đơn ly hôn với vợ và gửi hóa đơn cho quận “một mức giá tương đối rẻ” là 250 đô la một giờ. Những người phản đối cho rằng một phần số tiền mặt này được trả cho những chuyến đi mà anh Nathan Wade đã đi chơi xa cùng cô Willis.

.

⚪ ---- Trong một bản tin mới, các nguồn tin thân cận với Donald Trump nói với báo Rolling Stone rằng ứng cử viên tổng thống năm 2024, đang khẳng định với những người bạn tâm tình rằng ông “nổi tiếng” hơn siêu sao nhạc pop Taylor Swift và rằng ông có nhiều người hâm mộ hơn cô Swift. Bản tin cho biết Trump cũng tỏ ra khó chịu khi không được vinh danh là Nhân vật của năm vào năm 2023 — một vinh dự thuộc về Swift — và đã nói với những người thân thiết rằng việc tạp chí không chọn ông “rõ ràng” là vô nghĩa.

.

Những người chơi chủ chốt trong thế giới của Trumps, theo Rolling Stone cho biết, cũng đang âm mưu tiến hành một "thánh chiến" chống nhạc sĩ Taylor Swift có ảnh hưởng lớn, nếu cô Swift vận động bầu cử cho TT Biden.

.

⚪ ---- Dân Mỹ đang chờ phán quyết từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc liệu Donald Trump có thể có tên trên lá phiếu tổng tuyển cử hay không sau khi bị phát hiện rằng Trump đã vi phạm Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Theo điều tra viên chính của Ủy ban Lựa chọn Hạ viện cho cuộc bầu cử năm 2020 và vụ tấn công ngày 6 tháng 1, Quốc hội đã làm điều đó.

.

Luật sư của Donald Trump lập luận trước Hội đồng bầu cử Illinois rằng các tòa án không có vai trò gì trong việc thực thi luật Tu chính án thứ 14 và việc này nên được giao cho Quốc hội. Cựu điều tra viên ngày 6 tháng 1 -- Timothy Heaphy -- nói rằng đó chỉ đơn giản là một chiến thuật trì hoãn khác của Trump và nhóm pháp lý của ông.

.

Heaphy nói: “Một lập luận phổ biến trong các vụ kiện tụng tại Tòa án Tối cao và trong quá trình tố tụng các vấn đề hiến pháp về cơ bản là không được đề cập đến, phải không? Chúng ta không cần phải quyết định điều này bởi vì đây là một vấn đề chính trị được Quốc hội hoặc cơ quan hành pháp xét xử tốt nhất, chứ không phải các luật gia. Thật thú vị. Đó lại là một giọng nói khác mà các luật sư của tổng thống đang nói trước tòa, chưa phải vậy."

.

Người dẫn chương trình MSNBC Alicia Menendez đã hỏi liệu ủy ban ngày 6 tháng 1 có tranh luận về Tu chính án thứ 14 hay không. Heaphy giải thích rằng với một giáo sư luật hiến pháp như Dân Biểu Jamie Raskin (D-M.D.) trong ủy ban, đã có rất nhiều cuộc trò chuyện về vấn đề này. Cuối cùng, họ kết luận rằng Trump đã vi phạm Tu chính án thứ 14.

.

Ông nhớ lại: “Tôi tin vào những phát hiện cuối cùng của mình và các khuyến nghị mà chúng tôi đưa ra phát hiện đó, rằng phần 3 của Tu chính án thứ 14 có liên quan. Vì vậy, đó chắc chắn là một vấn đề. Điều thực sự thú vị đối với tôi, quay trở lại bản tóm tắt của [Thẩm phán Michael] Luttig, thật thú vị khi ông ấy là một đảng viên Đảng Cộng hòa bảo thủ. Câu chuyện đến từ cựu tổng thống và nhóm của ông ấy là tất cả chỉ có thế thôi.Nhưng chúng ta đã thấy tiếng nói của những người bảo thủ hết lần này đến lần khác nói rằng cựu tổng thống Trump đã vi phạm Tu chính thứ 14."

.

Ông lưu ý rằng tất cả các nhân chứng được phỏng vấn đều đến từ chính quyền Trump, các thành viên trong gia đình hoặc các quan chức. Heaphy kết luận: “Thật khó để coi đó là đảng phái khi có rất nhiều tiếng nói, hợp pháp và mặt khác, đang lên tiếng ủng hộ những thách thức này đối với quyền tự do của cựu tổng thống và khả năng hội đủ điều kiện của ông ấy là những đảng viên Cộng hòa bảo thủ.”

.

⚪ ---- Ông chủ khách sạn Robert Bigelow nói với Reuters hôm thứ Ba rằng ông đã đưa cho ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump 1 triệu USD để trả chi phí pháp lý và đồng ý sẽ quyên góp thêm 20 triệu USD cho một nhóm bên ngoài ủng hộ Trump vì mục đích tranh cử.

.

Chủ sở hữu của Budget Suites of America có trụ sở tại Nevada cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi đã đưa cho Trump 1 triệu đô la tiền chi phí pháp lý của Trump vài tuần trước. Tôi đã hứa sẽ đưa cho Trump thêm 20 triệu đô la nữa, số tiền đó sẽ dành cho ủy ban super PAC”.

.

Các cam kết, chưa được báo cáo trước đây, cho thấy một số tiền lớn đang tập trung xung quanh Trump, ứng cử viên dẫn đầu đang bỏ chạy để giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa để đối đầu với Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

.

.

⚪ ---- Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Nam Hàn gần Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 274 km về phía nam hôm thứ Tư, ở khu vực lân cận Căn cứ Không quân Kunsan, nơi Không quân Mỹ hoạt động với máy bay F-16. Báo cáo cho biết phi công đã được đẩy ra khỏi máy bay và được giải cứu thành công khỏi vùng biển, nhưng các chi tiết liên quan đến nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ.

.

⚪ ---- Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và vợ Bushra Bibi hôm thứ Tư đã bị kết án 14 năm tù vì tội tham nhũng. Khan và Bibi bị buộc tội bán bất hợp pháp quà tặng nhà nước và cũng bị cấm tranh cử vào cơ quan công quyền trong 10 năm và bị phạt 757 triệu rupee (2,7 triệu USD).

.

Trước đó một ngày, Tòa án đặc biệt đã kết án Khan 10 năm tù sau khi kết tội Khan làm rò rỉ bí mật nhà nước. Năm ngoái, Khan bị kết án 3 năm tù vì bán quà trị giá hơn 140 triệu rupee (501.000 USD) trong nhiệm kỳ của mình.

.

⚪ ---- Nga và Ukraine hôm thứ Tư nói rằng họ đã tiến hành trao đổi tù nhân vào ngày hôm nay Thứ Tư. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng 207 tù nhân chiến tranh Ukraine đã được trao trả, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Kiev đã thả 195 quân nhân Nga, những người này sẽ trở về Moscow bằng máy bay vận tải của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Bộ này cho biết thêm: “Tất cả những người được thả đều được cung cấp hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết”.

.

⚪ ---- Phân tích mới cho thấy những con số đáng kinh ngạc ở Gaza, nơi có từ 50% đến 61% các tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, theo phân tích dữ liệu vệ tinh mà BBC nhìn thấy. Dữ liệu xem xét những thay đổi đột ngột về chiều cao hoặc cấu trúc của các tòa nhà và chỉ ra rằng khoảng 144.000 đến 175.000 tòa nhà đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi chiến tranh, một số trong số đó đã bị phá hủy.

.

BBC có các ví dụ về hình ảnh vệ tinh được sử dụng trong phân tích, cũng như các hình ảnh trước và sau tại đây:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68006607

.

Tờ Times of Israel đã xuất bản một bài báo về phân tích tương tự vào tuần trước, với dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy 45% tòa nhà dân cư ở Gaza đã bị phá hủy, cũng như 46% tòa nhà thương mại hoặc công nghiệp. Hơn 80% người dân Gaza đã phải di dời và các cơ quan viện trợ cho biết 50% dân số có nguy cơ chết đói.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự "thuộc về chế độ Syria" sau khi thấy một số vụ phóng từ Syria về phía nam Cao nguyên Golan. Ngoài ra, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các địa điểm khác nhau ở miền nam Lebanon sau khi nhiều quả đạn khác nhau được bắn từ lãnh thổ Lebanon tại các khu vực Menara và Kfar Yuval ở miền bắc Israel.

.

IDF cho biết không có thương vong hoặc thương tích nào được báo cáo. Cuối cùng, quân đội tiết lộ rằng họ đã phá hủy nhà máy sản xuất vũ khí Jihad của người Hồi giáo Palestine ở Khan Younis, nhấn mạnh rằng họ đã tìm thấy các thiết bị nổ được cất giữ trong các túi có logo UNRWA.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết 26.900 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đang diễn ra với Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 65.949 người đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng trong vòng 24 giờ qua, 150 người Palestine đã thiệt mạng và 313 người bị thương. Nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát và trên đường.

.

⚪ ---- Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin, một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Hamas và Israel có thể bao gồm việc tạm dừng các hoạt động thù địch trong 6 tuần. Các quan chức tiết lộ thông tin này sau các cuộc đàm phán ở Paris, nơi các cuộc thảo luận tập trung vào việc chấm dứt xung đột. Theo các phương tiện truyền thông, tất cả các con tin dân sự đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza có thể được thả nếu việc tạm dừng được đồng ý.

.

Đáng chú ý, Hamas trước đây nhấn mạnh lệnh ngừng bắn vĩnh viễn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán và hiện được cho là sẵn sàng khám phá các lựa chọn thay thế, theo Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders hôm thứ Ba kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác khôi phục nguồn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) để "ngăn chặn thảm họa nhân đạo này".

.

"Hơn 26.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này, 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em", Sanders lưu ý trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng mặc dù việc nhân viên của bất kỳ tổ chức nào "liên quan" đến Hamas là "không thể chấp nhận được". không nên để hàng triệu người đau khổ “vì hành động của 12 người”.

Houston: một phụ nữ gốc Việt bị gạt

TIN VN. Bộ Xây Dựng: 4 triệu Việt Kiều muốn mua nhà ở VN; Hiệp Hội Doanh Nhân: 600.000-700.000 Việt Kiều muốn mua nhà ở VN.

TIN VN. Trên 90% doanh nghiệp du lịch kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh

Sanders chỉ trích lập trường của Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Gaza trong bài báo của ông viết trên The Guardian, cáo buộc Hoa Kỳ "đồng lõa" với "cơn ác mộng" ở Gaza khi cung cấp 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel mỗi năm. Thượng nghị sĩ kêu gọi Bạch Ốc nói với Israel rằng nước này “phải” thực hiện các bước để “đặt nền móng cho giải pháp hai nhà nước”, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ, Israel có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của Hoa Kỳ.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba đã chính thức xác nhận rằng họ đã làm ngập một số đường hầm của Hamas ở Dải Gaza bằng nước biển. Hoạt động này được giữ bí mật trong vài tuần, liên quan đến việc sử dụng dòng nước phun cao vào các đường hầm như một phần trong chiến lược đa dạng của IDF nhằm chống lại khả năng hoạt động ngầm của Hamas.Hoạt động này bao gồm việc gắn máy bơm và đường ống vào các trục đường hầm cụ thể. Trước khi bắt đầu lũ lụt, IDF tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có ô nhiễm nước ngầm. Vào tháng 12, tờ Wall Street Journal đưa tin IDF đã bắt đầu hoạt động này."IDF xem xét hệ thống đất và nước trong khu vực, điều chỉnh phương thức hoạt động cho từng trường hợp cụ thể... Đây là một công cụ quan trọng trong việc chống lại mối đe dọa từ cơ sở hạ tầng khủng bố ngầm của Hamas", quân đội cho biết trên X.⚪ ---- Nhật Bản được cho là đã thành lập một cơ quan nhằm lập kế hoạch di tản công dân Nhật Bản trên các đảo ở Biển Hoa Đông trong trường hợp có bất kỳ trường hợp khẩn cấp quân sự nào có thể xảy ra trong khu vực, Nikkei Asia đưa tin. Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ đạo Okinawa và các tỉnh khác ở khu vực Kyushu, cũng như tỉnh Yamaguchi, lập kế hoạch sơ tán cho người dân trong năm tài chính tiếp theo, theo hãng tin này.Tokyo sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển từ khu vực dân sự và chính quyền địa phương để hỗ trợ việc di tản và có thể sử dụng tàu và máy bay do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sử dụng nếu cần. Cơ quan mới được lãnh đạo bởi một quan chức giấu tên của Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai, cùng với các thành viên khác từ bộ giao thông, y tế và giáo dục và các cơ quan khác sẽ sớm theo sau, hãng tin này đưa tin.⚪ ---- Một thẩm phán Delaware tiết lộ hôm thứ Ba rằng kế hoạch bồi thường trị giá 56 tỷ USD của Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, sẽ bị hủy bỏ. Trong lệnh có viết rằng "phán quyết được đưa ra có lợi cho Nguyên đơn." Trước đây, Nguyên đơn, một nhà đầu tư của Tesla, nói rằng “các giám đốc của công ty đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ khi trao cho Elon Musk một kế hoạch đền bù vốn chủ sở hữu dựa trên hiệu suất (performance-based equity-compensation plan)”. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 2,30% trong giao dịch sau giờ làm việc sau thông báo này.⚪ ---- Microsoft đã tiết lộ trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ đạt 2,93 USD trong quý thứ hai của năm tài chính 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt trên kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong quý được báo cáo, doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,9 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu của Microsoft Cloud tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, lên tới 33,7 tỷ USD.Giám đốc điều hành Satya Nadella nhận xét: “Chúng tôi đã chuyển từ nói về AI sang áp dụng AI trên quy mô lớn. Bằng cách đưa AI vào mọi tầng lớp công nghệ của mình, chúng tôi sẽ giành được khách hàng mới và giúp thúc đẩy những lợi ích mới cũng như tăng năng suất trên mọi lĩnh vực”. Cổ phiếu của công ty đã tăng 0,35% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố.⚪ ---- Theo AP, công ty UPS sẽ cắt giảm 12.000 việc làm và đưa ra triển vọng doanh thu trong năm nay, khiến cổ phiếu của họ giảm mạnh ngay từ tiếng chuông khai mạc. Công ty cũng gợi ý rằng hoạt động kinh doanh môi giới tải xe tải Coyote của họ có thể được rao bán. Vào tháng 9, Công đoàn Teamsters đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận hợp đồng dự kiến với UPS, đặt dấu ấn cuối cùng cho các cuộc đàm phán lao động gây tranh cãi có nguy cơ làm gián đoạn việc giao hàng trọn gói cho hàng triệu doanh nghiệp và hộ gia đình trên toàn quốc.Trong cuộc gọi hội nghị vào sáng thứ Ba, Giám đốc điều hành Carol Tome nói rằng bằng cách giảm số lượng nhân viên của công ty, UPS sẽ tiết kiệm được 1 tỷ USD chi phí. UPS cũng cho biết hôm thứ Ba rằng hội đồng quản trị của họ đã thông qua việc tăng 1 xu cổ tức hàng quý cho các cổ đông kỷ lục vào ngày 20 tháng 2.⚪ ---- Theo nghiên cứu mới của Anh được công bố hôm Chủ nhật, chơi một nhạc cụ có liên quan đến sức khỏe não bộ tốt hơn ở người lớn tuổi, bao gồm trí nhớ tốt hơn và khả năng giải quyết vấn đề. Phân tích dữ liệu của 1.000 người trên 40 tuổi đăng ký vào nghiên cứu chứng mất trí nhớ PROTECT kéo dài 10 năm của 25.000 người lớn tuổi cho thấy việc chơi một nhạc cụ có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành vượt trội - khả năng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp.Nghiên cứu PROTECT đang được thực hiện bởi Đại học Exeter và Kings College London với sự hợp tác của Dịch vụ Y tế Quốc gia. Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu được bình duyệt, kết quả được công bố trên báo International Journal of Geriatric Psychiatry (Tạp chí Quốc tế về Tâm thần Lão khoa), cho thấy rằng việc tiếp tục chơi một nhạc cụ hoặc hát trong dàn hợp xướng khi mọi người bước vào giai đoạn sau của cuộc đời sẽ mang lại những lợi ích thậm chí còn lớn hơn. thông tin mới được đăng.Nhóm nghiên cứu đã so sánh mức độ gắn kết với âm nhạc trong suốt cuộc đời của những người tham gia nghiên cứu với kết quả kiểm tra nhận thức để tìm hiểu xem liệu việc thực hành âm nhạc có giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức thường ảnh hưởng đến người lớn tuổi hay không. Ca hát với người khác cũng có liên quan đến sức khỏe não bộ tốt hơn, nhưng các nhà khoa học không thể tách rời tác động đó khỏi lợi ích tổng thể do hoạt động xã hội mang lại.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy người lớn tuổi thường trì hoãn cuộc phẫu thuật cần thiết vì lo ngại về tài chính. Các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open rằng gần một nửa số người từ 50 tuổi trở lên rất lo lắng về chi phí phẫu thuật đã không thực hiện phẫu thuật mà họ đã cân nhắc. Hơn nữa, hơn một nửa số người rất lo lắng về việc nghỉ làm cuối cùng đã từ bỏ kế hoạch phẫu thuật, kết quả cho thấy.⚪ ----- Một nghiên cứu của nhóm nghiên cứu giáo dục đại học DegreeChoices đã kiểm tra Thẻ điểm Đại học (College Scorecard) gần đây nhất - một công cụ trực tuyến do chính phủ Hoa Kỳ tạo ra để sinh viên và gia đình so sánh các trường đại học - để thu thập thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học bốn năm sau khi họ tốt nghiệp một trong 5.500 trường đại học được đưa vào nghiên cứu.Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này sau đó được tổng hợp theo tiểu bang và xếp hạng theo thu nhập trung bình cao nhất. Hóa ra, những sinh viên tốt nghiệp đại học giàu có nhất ở Mỹ đều đến từ Massachusetts, nơi mà một cá nhân có trình độ đại học trung bình kiếm được 59.862 USD một năm.Các trường như Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts được coi là một trong những trường đại học có yêu cầu nghiêm ngặt nhất về mặt học thuật trên thế giới và có hơn 150 người đoạt giải Nobel. Điều này có thể góp phần giải thích tại sao mức lương của sinh viên tốt nghiệp tại các trường ở Massachusetts lại cao đến vậy.Ngay sau Massachusetts trong danh sách cựu sinh viên được trả lương cao nhất là tiểu bang giáp ranh với họ ở phía nam: Connecticut. Các nhà nghiên cứu của DegreeChoices nhận thấy: “Bốn năm sau khi hoàn thành bằng cấp, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng Connecticut đã kiếm được mức lương trung bình là 59.356 USD”.Nằm trong top 3 là một tiểu bang khác ở Bờ Đông; Sinh viên tốt nghiệp ở New Jersey kiếm được trung bình 58.904 USD mỗi năm, trong đó mức lương cao nhất thuộc về sinh viên tốt nghiệp của Viện Công nghệ Stevens ở Hoboken.Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tiểu bang đầu tiên không thuộc Bờ Đông lọt vào danh sách này là California. Nghiên cứu cho biết: “Theo dữ liệu của College Scorecard, những người tốt nghiệp từ một trường ở California kiếm được mức lương trung bình là 58.441 USD bốn năm sau đó. Sinh viên tốt nghiệp từ [Caltech] có mức lương trung bình cao nhất so với bất kỳ cựu sinh viên đại học nào trong toàn tiểu bang và trên toàn quốc…[kiếm] ước tính khoảng $139,418.”Theo Forbes, mức lương trung bình đó ước tính là 139.418 USD, cao hơn gần 80.000 USD so với mức lương trung bình hàng năm ở Mỹ.⚪ ---- Gia đình của một nữ sinh ở New Jersey chết vì tự tử sau khi video cô bị hành hung tại trường trung học được đăng lên mạng đang kiện hội đồng giáo dục và các quan chức nhà trường, luật sư của họ cho biết hôm thứ Hai. Các luật sư cho biết, đơn kiện thay mặt gia đình Adriana Kuch chống lại Hội đồng Giáo dục Khu vực Trung tâm và những người khác cáo buộc rằng các quan chức đã nhận thức được “văn hóa bạo lực tại Trường Trung học Khu vực Trung tâm” và không bảo vệ cô ấy.Adriana đã tự kết liễu đời mình sau khi cô bị ít nhất một học sinh khác ở trường trung học của mình tấn công vào năm 2023, và sau khi video về vụ tấn công được đăng lên mạng. Luật sư của gia đình cho biết trong một tuyên bố rằng vụ tấn công và đoạn video “đã khiến cô ấy bị sỉ nhục trước công chúng và cuối cùng là tự sát”.Cái chết của Adriana đã làm dấy lên những cuộc đình công tại Trường Trung học Khu vực Trung tâm (Central Regional High School), ở Thị trấn Berkeley trên Bờ Jersey Shore. Giám đốc quận, Triantafillos Parlapanides, đã từ chức. Đoạn video do NBC New York thu được sau vụ việc cho thấy Adriana bị ai đó cầm chai nước đánh mà không báo trước vào mặt gần tủ đựng đồ ở hành lang, trước khi cuộc tấn công tiếp tục. Vụ kiện cho rằng hai học sinh đã tấn công cô và hai người khác đã ghi lại cảnh đó. Bốn sinh viên bị cáo buộc tội hình sự.Vụ kiện thay mặt cho gia đình Adriana đã được đệ trình vào tuần này tại Quận Ocean, New Jersey, nơi có khu học chánh. Nó nêu tên Hội đồng Giáo dục Khu vực Trung tâm, Parlapanides, hiệu trưởng trường trung học, hiệu phó và những người khác. Vụ kiện cáo buộc rằng họ và những người khác lẽ ra phải biết rằng các học sinh đã bị hành hung tại trường và “đã bị các học sinh khác ghi lại và đăng lên nhiều trang mạng xã hội khác nhau”.Vụ kiện đệ trình vài ngày trước ngày kỷ niệm một năm ngày mất của Adriana. Cô bị tấn công vào ngày 1 tháng 2/2023 và phát hiện đã chết tại nhà ở Bayville hai ngày sau đó. Michael Kuch, cha cô, cho biết trong một tuyên bố: “Adriana là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi và một năm sau cái chết kinh hoàng và bất cần của cô ấy, chúng tôi vẫn đang chờ đợi công lý.⚪ ---- Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna hôm thứ Ba tuyên bố bắt giữ hàng trăm người bị bắt trong chiến dịch buôn người kéo dài một tuần. Luna nói trong cuộc họp báo lúc 10 giờ sáng: “Hãy để tôi nói rõ ràng. Buôn người và bóc lột trẻ em là những tội ác tàn khốc nhắm vào một số thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta.”Hoạt động trên toàn tiểu bang có tên là Operation Reclaim and Rebuild (Chiến dịch Đòi lại và Xây dựng lại) có sự tham gia của hơn 95 cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, cũng như nhiều lực lượng đặc nhiệm trên khắp California, Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai: “Cảnh sát California và Lực lượng đặc nhiệm chống buôn người khu vực Los Angeles đã thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ và giải cứu các nạn nhân nữ trưởng thành và trẻ vị thành niên.”Tổng cộng có 539 vụ bắt giữ hình sự đã được thực hiện, trong đó có 40 nghi phạm buôn bán và bóc lột, cùng 271 nghi phạm mua dâm, Luna cho biết. Có 54 người lớn và 11 trẻ em đã được giải cứu trong chiến dịch. Cuộc họp báo được phát trực tiếp trên trang Facebook LASD.⚪ ---- California: trong tuần này sẽ có vài ngày mưa lớn. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, Bắc California và Central Coast sẽ bắt đầu chứng kiến ảnh hưởng của cơn bão đầu tiên vào sáng sớm hôm nay, thứ Tư. Dự kiến mưa lớn sẽ xuất hiện ở Nam California vào ngày mai, thứ Năm, và tiếp tục kéo dài đến thứ Sáu.Cơ quan Thời tiết cho biết tổng lượng mưa từ 2 đến 3 inch được dự báo sẽ xảy ra tại Khu vực Vịnh San Francisco, các khu vực ven biển và thung lũng nội địa Nam California. Duyên hải miền Trung, chân đồi và vùng núi có thể có lượng mưa từ 4 đến 5 inch. Ngoài ra còn có khả năng xảy ra giông bão và lũ lụt cục bộ. Các nhà khí tượng học cho biết, một kết quả có thể xảy ra là cơn bão sẽ ngừng hoạt động ngoài khơi bờ biển miền Trung và mang theo lượng mưa ổn định từ 12 đến 24 giờ, điều này sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt.⚪ ----qua điện thoại, mất gần ba chục ngàn đôla. Sau khi nhận được tin nhắn có hình huy hiệu chính phủ của anh ta và nói chuyện với một người đàn ông tự xưng là từ Cơ quan An sinh Xã hội, một phụ nữ ở Houston cho biết cô đã mất 29.000 USD. Giờ đây, cô nhận ra rằng quyết tâm của người đàn ông giữ cô nói chuyện điện thoại cho đến khi tiền được chuyển đã khiến cô nghi ngờ.Wendy Tran cho biết: “Tôi thường không trả lời điện thoại, nhưng ngày hôm đó, sáng hôm đó, tôi đã làm vậy." Một đại diện của Amazon đã gọi cho cô để thông báo rằng tài khoản của cô đã bị tính tiền phí nhiều lần. Cô coi một người đàn ông cô quen biết như một phụ tá tiềm năng. Phù hiệu mà anh chuyển cho cô có vẻ là hàng thật, mang tên, ảnh và con dấu của Cơ quan An sinh Xã hội.“Anh ấy thực sự làm tôi sợ hãi,” cô tuyên bố. “Anh ấy nói, ‘Họ có thể đến bắt anh và tống anh vào tù, lấy hết tiền của anh, mọi thứ anh nợ.'” Thế rồi, người đàn ông hướng dẫn Tran chuyển 29.900 USD vào tài khoản ngân hàng của cô. Anh ấy đã đưa ra lời khuyên về cách cư xử của cô ấy và thậm chí còn giúp cô ấy biện minh cho số tiền dành cho việc sửa chữa nhà bếp.Chuyện đó xảy ra vào tháng 3 năm ngoái. Tran sau đó đã nộp báo cáo lên Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris và FBI nhưng yêu cầu hỗ trợ từ đài truyền hình KHOU 11 News khi cô không nhận được phản hồi từ điều tra viên.Cô tự tin rằng những ghi chú của mình chứa thông tin có giá trị có thể hỗ trợ việc bắt giữ những kẻ lừa đảo, đặc biệt vì số tiền đã được chuyển đến một tổ chức tài chính ở Thành phố New York. Cô ấy đang dựa vào số tiền đó để nghỉ hưu.Văn phòng cảnh sát trưởng đã thông báo cho Bản tin KHOU 11 rằng họ sẽ phân công một điều tra viên xem xét vụ án của Trần. Cơ quan An sinh Xã hội từ chối xác minh liệu những kẻ lừa đảo có đóng giả làm nhân viên thực tế hay không. Tuy nhiên, một phát ngôn viên khẳng định những kẻ lừa đảo thường xuyên sử dụng chiến lược này.Bản tin vừa dịch có chỗ không rõ ràng, vì nói rằng cô Tran nghe người kia tự nhận là Sở An Sinh Xã Hội, và cô sợ là cô ở tù (tại sao sợ ở tù?) mà người kia phải gửi hình ảnh phù hiệu để xàc minh là viên chức chính phủ trong Sở An Sinh Xã Hội. Cảnh sát cảnh giác người dân rằng, nếu có ai, dù là người quen biết, điện thoại và yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ vì lý do gì đó, thì đơn giản là cúp điện thoại. Nếu có ai điện thoại và tự nhận là nhân viên cơ quan này, công sơ kia, thì bạn yêu cầu người kia cho bạn số điện thoại của công sở đó, và rồi bạn cúp điện thoại; và thường thì bạn nên quên luôn, nếu thấy cần, thì bạn vào Google xem số điện thoaị kia có thực là của cơ quan chính phủ không, và rồi mới nên gọi, nếu thực sự tự biết mình cần.⚪ ----Theo báo OneHousing. Nhu cầu người nước ngoài, Việt Kiều mua nhà tại Việt Nam đang ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến tháng đầu năm 2024, đã có khoảng 4 triệu người mong muốn sở hữu nhà tại Việt Nam trong tương lai. Trong đó, người mua tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, hiện có 600.000 - 700.000 Việt Kiều là doanh nhân, trí thức có trình độ cao (chiếm 10 - 12% cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài). Nhóm người này có thu nhập cao, mong muốn trở về quê hương để đầu tư, kinh doanh hoặc sinh sống.⚪ ----. Theo Báo Tin Tức. Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2024, ngành du lịch hoàn toàn có thể thực hiện được con số 14-15 triệu lượt khách nếu không có vấn đề bất ngờ phát sinh. Kết quả khảo sát doanh nghiệp ngành du lịch – khách sạn do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố mới đây, ghi nhận, 66,7% số doanh nghiệp ngành này cho rằng, triển vọng ngành du lịch năm 2024 sẽ khả quan hơn; trong đó, 92,9% doanh nghiệp kỳ vọng chỉ tiêu doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024; 85,7% doanh nghiệp kỳ vọng sự tăng trưởng về lợi nhuận và lượt khách. Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Vietnam Report cho hay, chính sách nới lỏng visa thực sự đã mang lại cơ hội vàng cho du lịch Việt Nam khi 4 tháng cuối cùng của năm 2023 số lượng khách quốc tế đến đạt trên 1 triệu người, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Hội An tưng bừng du khách.

.

⚪ ---- TIN VN. Lũy kế năm 2023, Vietnam Airlines lỗ tổng cộng hơn 5.800 tỷ đồng dù doanh thu tăng 30%. Theo An Ninh Tiền Tệ. Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 23.830 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn khiên doanh nghiệp này lỗ gộp 189 tỷ đồng. Kết quả, Vietnam Airlines báo khoản lỗ ròng 2.064 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 3.500 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 16 liên tiếp công ty này lỗ. Lũy kế năm 2023, hãng hàng không này ghi nhận doanh thu 91.458 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng hơn 5.800 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ gần 11.300 tỷ đồng của năm ngoái. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp hàng không này lỗ.

.

⚪ ---- HỎI 1: Nebraska: 60% bệnh viện nhỏ ở nông thôn báo nguy thua lỗ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới về các bệnh viện ở Nebraska cho thấy khoảng một nửa đang hoạt động trong tình trạng khó khăn và tỷ lệ này thậm chí còn đáng kể hơn, gần 60%, đối với các bệnh viện nhỏ ở nông thôn. Dẫn đến bức tranh tài chính đó, Hiệp hội Bệnh viện Nebraska, nơi công bố kết quả khảo sát, cho biết, là do chi phí lực lượng lao động và dược phẩm ngày càng tăng, cùng với khoảng cách về phạm vi hoàn trả từ Medicaid và Medicare.

Chi tiết:

https://www.thebestmix1055.com/2024/01/30/survey-shows-rural-hospitals-struggling-with-costs/

.

⚪ ---- HỎI 2: Tỵ nạn ở Châu Âu: 56% trẻ em từ Châu Á, Châu Phi, Trung Đông đều gặp nguy trên đường tỵ nạn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo báo cáo của Save the Children, hơn một nửa số trẻ em trốn sang châu Âu cho biết cảm thấy nguy hiểm trên hành trình dài trước những kẻ buôn người, quan chức biên giới và cảnh sát, khi các nhà lãnh đạo Liên Âu hoàn tất hiệp ước mới về di cư. Tổ chức quyền trẻ em đã khảo sát hơn 500 trẻ em và người chăm sóc người tị nạn và di cư từ 16 quốc gia hiện đang cư trú ở châu Âu. Những phát hiện nêu bật những thách thức mà những người tìm kiếm sự bảo vệ ở châu Âu sau khi thoát khỏi bạo lực ở quê nhà phải đối mặt.

.

Báo cáo có tựa đề Hope and Harm (Hy vọng và Tác hại) cho thấy 56% trẻ em từ Châu Á, Trung Đông và Châu Phi trả lời cuộc khảo sát cho biết họ cảm thấy gặp nguy hiểm trên hành trình đến Châu Âu, với 3 trong 4 trẻ em cho rằng điều này là do chạm trán với cảnh sát, một trong số đó cho biết. hai người thuộc về các quan chức biên giới, và sáu trên 10 người thuộc về những kẻ buôn lậu. Chỉ 18% trẻ em tị nạn từ Ukraine được khảo sát cảm thấy nguy hiểm khi trốn sang các nước châu Âu khác, không ai nêu lý do bị cảnh sát hoặc những kẻ buôn lậu đe dọa, nhưng các em cho biết phải đối mặt với sự bắt nạt, suy giảm sự tự tin và nhớ cha ở nước sở tại.

Chi tiết:

https://www.miragenews.com/survey-over-50-of-child-refugees-in-europe-face-1163753/

.

.