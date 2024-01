- Cựu Tư lệnh tối cao NATO: Nga và Ukraine đều kiệt sức, chờ sau bầu cử Mỹ 11/2024 là họ sẽ hòa đàm, dự kiến Ukraine sẽ mất một số tỉnh - Georgia: Biện Lý Fani Willis bị quốc hội tiểu bang (do Cộng Hòa đa số) điều tra. - TT Biden gọi người tiền nhiệm Donald Trump là "kẻ thất bại" khi Trump trù ẻo cho kinh tế Mỹ sụp đổ - E. Jean Carroll: cô sẽ dùng tiền Trump bồi thường (83,3 triệu USD) cho điều t

Cảnh sát Israel đã bắt nhiều người biểu tình ở Tel Aviv, khi họ kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức và tổ chức bầu cử sớm để lấy con tin về.

- Cựu Tư lệnh tối cao NATO: Nga và Ukraine đều kiệt sức, chờ sau bầu cử Mỹ 11/2024 là họ sẽ hòa đàm, dự kiến Ukraine sẽ mất một số tỉnh

- Georgia: Biện Lý Fani Willis bị quốc hội tiểu bang (do Cộng Hòa đa số) điều tra.

- TT Biden gọi người tiền nhiệm Donald Trump là "kẻ thất bại" khi Trump trù ẻo cho kinh tế Mỹ sụp đổ

- E. Jean Carroll: cô sẽ dùng tiền Trump bồi thường (83,3 triệu USD) cho điều tốt lành

- Giám sát đặc biệt do tòa án chỉ định: có dấu hiệu Trump gian thuế bằng cách hư cấu khoản nợ 48 triệu USD

- Trump gạ gẫm Robert F. Kennedy Jr. có thể sẽ làm ứng viên Phó Tổng Thống Cộng Hòa

- DB Elise Stefanik (R-NY) - người hy vọng được Trump chọn làm ứng viên Phó Tổng Thống - xóa lời bà tuyên bố năm 2021 ra khỏi trang web rằng phải trừng trị bọn bạo loạn ngày 6/1/2021.

- Nikki Haley bị MAGA quậy: kêu cảnh sát tới nhà Haley cấp cứu nhưng không có gì

- Trump được hoãn nộp phạt cho cô E. Jean Carroll số tiền 83,3 triệu USD để chờ kháng cáo, sẽ chỉ trả tỏa trước vài triệu tiền kháng cáo

- Bộ trưởng Hành chánh Colorado xin Tòa Tối Cao 15 phút để giải thích vì sao luật Colorado cho xóa tên Trump ở phiếu bầu sơ bộ

- Trump: nếu Mỹ bị tấn công, NATO sẽ không cứu Mỹ

- Trump chụp mũ: cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley là người Dân Chủ cực tả nằm vùng trong Cộng Hòa

- Trump hù dọa: 100% sẽ có 1 hay nhiều cuộc tấn công khủng bố lớn ở Mỹ.

- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan gặp Ngoại trưởng TQ Vương Nghị: cạnh tranh nhưng không đối đầu

- Thổ Nhĩ Kỳ: ít nhất 1 người chết và nhiều người bị thương vì bị bọn bịt mặt vũ trang tấn công Nhà thờ Santa Maria ở Istanbul

- Oklahoma City sẽ xây tòa nhà cao nhất ở Mỹ, qua mặt New York City hiện có tòa nhà cao nhất Mỹ

- Mỹ móc nối, hy vọng thỏa thuận Hamas thả hết con tin trong 2 tháng quân Israel ngừng bắn để tìm hòa bình lâu dài

- Cảnh sát Israel đã bắt nhiều người biểu tình ở Tel Aviv, khi họ kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức và tổ chức bầu cử sớm để lấy con tin về

- Mỹ: Hamas tái sử dụng vật liệu đầu đạn, bom chưa nổ của Israel để tái chế làm vũ khí cho Hamas

- Mỹ: gần 80% mạng lưới đường hầm rộng khắp của Hamas bên dưới Gaza vẫn còn nguyên vẹn, bất kể bom Israel

- Tổng thư ký LHQ: bất kỳ nhân viên LHQ có hành động khủng bố sẽ bị truy tố hình sự

- Phó Tổng thư ký LHQ: bây giờ không phải là lúc ngừng viện trợ cho Gaza, vì dân Palestine đang thiếu ăn, thuốc chữa trị y tế

- Israel đột kích Bồ Tây, bắt 5 người Palestine

- LBC: Israel đang chuẩn bị tấn công Lebanon.

- Bộ Ngoại giao Palestine lên án "nạn diệt chủng" đang diễn ra đối với người dân Palestine

- Thành phố Los Angeles: xe Kia và Hyundai bị trộm nhiều nhất

- Quận Los Angeles: chận xe xét, rượt theo, tịch thu số ma túy nấm và cần sa trị giá gần nửa triệu đô la

- Chi kỷ lục 4,2 tỷ USD để vận động hành lang cho các nhà lập pháp liên bang vào năm 2023, dẫn đầu là ngành dược phẩm và sản phẩm y tế.

- California: cúm gia cầm giết 7 triệu con gà trong tiểu bang, tăng vọt giá trứng siêu thị.

- Ohio: Cảnh sát Adam Nguyễn bị kết án 8 tháng tù vì quay video dưới váy của một cô gái.

- Wisconsin: cô Trisha Nguyen kinh hoàng, vì xe Kia của cô bị trộm 3 lần bất kể nâng cấp bảo mật.

- TIN VN: Chợ sỉ bánh, mứt Tết lớn nhất TP.HCM: Khách nhộn nhịp, tiểu thương vẫn buồn rầu; Dân ‘thắt chặt hầu bao’, siêu thị lớn cũng than ế nặng.

- HỎI 1: KPMG thăm dò: 82% giám đốc điều hành công ty ở Đài Loan rin rằng kinh tế Đài Loan sẽ vận hành tốt trong 3 năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Một người Mỹ trung bình nghỉ hưu là ở tuổi 62? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/1/2024) ⚪ ---- Trung tâm Thương mại Một Thế giới (One World Trade Center) ở Thành phố New York hiện là tòa nhà cao nhất ở Mỹ với độ cao mang tính biểu tượng là 1.776 feet (=541.3 mét). Nhưng, tòa nhà cao nhất nước Mỹ có thể sẽ sớm trao cho Thành phố Oklahoma, nơi sắp có một tò nhà cao 1.907 feet (=635.7 mét)

Nhóm kiến ​​trúc sư AO và công ty xây dựng Matteson Capital đã gửi yêu cầu ở Thành phố Oklahoma cho một tòa nhà chọc trời cao 1.907 feet có tên là Legends Tower. Tòa nhà sẽ là một phần của dự án phát triển có tên The Boardwalk at Bricktown, ban đầu bao gồm một tòa tháp chung cư cao 1.750 feet (=583.3 mét), theo Journal Record. Nhưng thêm một chút chiều cao sẽ đi được một chặng đường dài. Bằng cách thêm độ cao 131 feet, Legends Tower sẽ không phải đứng ở vị trí thứ hai và chiều cao của nó cũng sẽ là một dấu ấn lịch sử của tiểu bang Oklahoma (bang được thành lập vào năm 1907).

⚪ ---- Biện Lý Fani Willis bị quốc hội tiểu bang Georgia điều tra. Các nhà lập pháp tiểu bang Georgia đã bỏ phiếu hôm thứ Sáu để cho điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái chống lại Biện Lý Quận Fulton Fani Willis. Thượng viện Georgia do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã bỏ phiếu theo đường lối của đảng về việc thành lập một ủy ban để mở một cuộc điều tra toàn diện về cách xử lý của bà Willis đối với cáo trạng truy tố Trump tìm cách lật ngược bầu cử Georgia năm 2020.

Nghị quyết quốc hội tiểu bang công bố trong tuần này cáo buộc Willis có “mối quan hệ không đúng đắn” với Nathan Wade, một công tố viên đặc biệt được Willis thuê để lãnh đạo vụ truy tố Trump và những người khác đã ra sức lật ngược bầu cử 2020. Đơn của luật sư đại diện cho một trong những đồng phạm cáo buộc Willis đã trả cho Wade hàng trăm nghìn đô la tiền đóng thuế của người dân để chỉ đạo cuộc truy tố, sau đó được hưởng lợi cá nhân bằng cách 2 người đi du lịch xa mà Nathan Wade đã trả tiền.

Những lời buộc tội xuất hiện trong thủ tục ly hôn giữa Wade và người vợ xa cách của anh, cô Joycelyn Wade. Đài 2 Action News đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia Greg Dolezal về nỗ lực thành lập một ủy ban điều tra để xem xét những cáo buộc sai trái đó: “Những gì nghị quyết này làm là nâng cao sứ mệnh tìm hiểu thực tế để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra vì nó liên quan đến xung đột lợi ích tiềm ẩn và sau đó ứng phó bằng cách phân bổ [ngân sách], điều chỉnh hoặc thay đổi luật tiểu bang.”

Ủy ban Thượng viện tiểu bang không thể xử phạt Willis, nhưng có thể triệu tập nhân chứng, bằng chứng và yêu cầu lời khai có tuyên thệ. Thống đốc Brian Kemp đã nói chuyện riêng với Đài 2 Action News vào đầu tuần này. Thống đốc cho biết ông muốn thấy một luật mới thành lập một ủy ban giám sát để xem xét các cáo buộc chống lại bất kỳ công tố viên nào.

Kemp nói: “Nhưng có nhiều chính trị gia tham gia hơn, tôi không biết đó có phải là câu trả lời hay không. Tôi nghĩ Thẩm phán McAfee và các thẩm phán khác đang xem xét đó là nơi thích hợp cho việc đó.”

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi người tiền nhiệm Donald Trump là "kẻ thất bại". “Trong những tuần gần đây, chúng tôi bắt đầu thấy bằng chứng thực tế cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang có niềm tin thực sự vào việc xây dựng nền kinh tế của họ. Hãy để tôi cho bạn biết ai khác đang chú ý, Donald Trump. Gần đây ông ấy nói rằng ông ấy muốn nền kinh tế Mỹ sụp đổ trong năm nay. Một ông Tổng thống đương nhiệm,” theo Biden nhận xét khi phát biểu tại một sự kiện ở South Carolina. Biden nhấn mạnh những tuyên bố như vậy của Trump là "không phải kiểu Mỹ", đồng thời hỏi thêm rằng làm sao mà bất kỳ ai cũng có thể mong muốn nền kinh tế Mỹ sụp đổ, điều sẽ "tàn phá hàng triệu người Mỹ".

⚪ ---- E. Jean Carroll cho biết phán quyết vụ cô kiện cựu Tổng Thống Trump về tội phỉ báng dẫn tới kết quả tòa phạt Trump bồi thường trị giá 83,3 triệu USD vào đầu tuần này “là tín hiệu tốt cho tương lai” và mang lại chiến thắng cho phụ nữ khi cần thiết nhất. Nói chuyện với The New York Times hôm thứ Bảy, một ngày sau khi bồi thẩm đoàn phạt Trump với số tiền thiệt hại đáng kinh ngạc vì liên tục tấn công Carroll sau khi cô cáo buộc Trump tấn công tình dục, cô lưu ý tầm quan trọng của quyết định được đưa ra “sau khi chúng tôi mất quyền đối với chính mình.”

Cô ấy tiếp tục nói rằng “chúng tôi đã cắm lá cờ của mình xuống đất trên lá cờ này. Phụ nữ đã thắng trận này.” Về việc cô sẽ làm gì với số tiền khi cuối cùng cô nhận được nó — điều này có thể không sớm xảy ra, do lời thề kháng cáo của Trump — cô nói rằng cô “sẽ không lãng phí một xu”. “Chúng tôi sẽ làm điều gì đó tốt đẹp với nó,” cô nói với tờ Times và nói thêm rằng ít nhất cô có thể “mua một số thức ăn cao cấp cho chó ngay bây giờ” cho con chó giống Great Pyrenees và con chó pit bull của cô.

⚪ ---- Theo báo cáo từ Roger Sollenberger của báo Daily Beast, một chú thích "nổ như bom" trong các tài liệu do người giám sát đặc biệt do tòa án chỉ định trong phiên tòa xét xử gian lận tài chính trị giá 370 triệu USD của Donald Trump đệ trình đang đặt ra câu hỏi về khoản vay 50 triệu USD của Trump có thể có hoặc không hiện hữu. Điều đó khiến các chuyên gia về đạo đức và thuế cho rằng cựu tổng thống đã tham gia vào hành vi gian lận thuế. (ghi chú: giải thích dễ hiểu là, Trump khai với liên bang Trump vay 48 triệu USD từ 1 công ty nhưng vấn đề là: khoản vay này có phải là hư cấu, không có thật, hay có thật... bây giờ chưa xác minh được, vì khai thuế không có, nghĩa là có thể Trump đã hư cấu khoản nợ để giảm lợi tức nhằm trốn thuế.)

Theo báo cáo, cựu thẩm phán liên bang Barbara Jones đã đưa một “tiết lộ quan trọng” vào phần chú thích trong báo cáo của bà về tình trạng tài chính hiện tại của Trump Organization, và nói với tòa án: “Khi tôi hỏi về khoản vay này, tôi được thông báo rằng có không có thỏa thuận cho vay nào ghi nhớ khoản vay, nhưng đó là khoản vay được cho là giữa cá nhân Donald J. Trump và Chicago Unit Acquisition với giá 48 triệu đô la.”

Sau đó, bà nói thêm, "Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận gần đây với Trump Organization, họ chỉ ra rằng họ đã xác định rằng khoản vay này chưa bao giờ tồn tại—và do đó nó sẽ bị xóa khỏi mọi tờ biểu mẫu sắp tới được gửi tới Văn phòng Đạo đức Chính phủ (OGE) và sẽ cũng bị xóa khỏi các phiên bản tiếp theo của [báo cáo tài chính doanh nghiệp].”

Như Sollenberger đã viết cho The Beast, "Nếu đúng, đó về cơ bản là sự thừa nhận từ Tổ chức Trump Organization rằng tất cả các tiết lộ tài chính mà Trump đã nộp cho chính phủ liên bang đều liệt kê một khoản nợ hoàn toàn hư cấu trị giá hàng chục triệu đô la, mà cá nhân Trump đã tuyên bố là nợ của một trong những công ty của chính mình."

Alan Garten, cố vấn pháp lý trưởng của Trump Organization, đã bác bỏ khẳng định này, nói trong một cuộc phỏng vấn, "Đó là một trong nhiều điểm không chính xác có trong thư của giám sát viên mà chúng tôi sẽ giải quyết với tòa án," trước khi thừa nhận, "Đúng, khoản vay đã tồn tại."

Jordan Libowitz, thuộc Tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức (CREW) khẳng định thông tin mâu thuẫn cho thấy có điều gì đó không đúng.

Luật sư thuế của D.C. Martin Lobel cũng tuyên bố rằng dường như có một số hành vi vi phạm pháp luật dựa trên hồ sơ mới, nói rằng, "Có vẻ như, nếu lá thư của Thẩm phán Jones là chính xác, thì điều này dẫn đến trốn thuế."

⚪ ---- Các nguồn tin thân cận với Donald Trump đã liên hệ với Robert F. Kennedy Jr. về việc trở thành ứng viên Phó Tổng Thống cho ứng cử viên tổng thống Trump, theo một báo cáo mới của New York Post. Một nguồn tin cho biết: “Các đặc vụ của Trump đã sớm bày tỏ sự quan tâm đến Kennedy, nhưng tất cả đều còn quá sớm”. Mối liên hệ được thực hiện “ngay lập tức khi Bobby tuyên bố” vào tháng 4 năm 2023, khi Kennedy công khai chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn đang được cân nhắc: “Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi sẽ không xóa nó bằng bất kỳ cách nào”, nguồn tin nói thêm. Kennedy ban đầu tranh cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng sau đó đã chuyển sang đảng Độc lập. Theo báo cáo, Kennedy “không quan tâm” đến việc tham gia chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa của Trump. Kennedy đã lên tiếng phản đối nhiều loại vaccine, có lẽ khiến ông mâu thuẫn với Trump, người đã tài trợ cho việc phát triển vaccine ngừa Covid-19 trong đại dịch năm 2020.

⚪ ---- Dân biểu Elise Stefanik (R-NY) - người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người tranh cử năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump - gần đây đã xóa một lời bà tuyên bố năm 2021 khỏi trang web của mình trong đó bà kêu gọi truy tố những người bạo loạn ngày 6/1/2021.

Stefanik rõ ràng đã xóa tuyên bố sau khi cựu Dân biểu Liz Cheney (R-WY) liên kết với nó hôm thứ Bảy.

Trên tài khoản X/Twitter chính thức của mình, Cheney gọi tuyên bố này là "khoảnh khắc trung thực hiếm hoi" của người phụ nữ đã thay thế cô làm chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đồng thời nói thêm rằng "cô Stefanik sẽ phải giải thích bằng cách nào và tại sao cô lại biến thành một kẻ lập dị hoàn toàn."

Cheney lưu ý trong một tweet tiếp theo rằng Stefanik đã xóa tuyên bố khỏi trang web của cô Stefanik mà không có lời giải thích. Tuy nhiên, Cheney đã đính kèm một ảnh chụp màn hình của lời tuyên bố trong bài đăng, nói với hơn 644.000 người theo dõi của cô Cheney rằng "hãy thoải mái chia sẻ".

Stefanik nói trong lời tuyên bố hiện đã bị xóa: “Đây là một ngày bi thảm đối với nước Mỹ. Tôi hoàn toàn lên án bạo lực và tàn phá nguy hiểm xảy ra hôm nay tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Người Mỹ có quyền biểu tình và tự do ngôn luận theo Hiến pháp, nhưng bạo lực dưới mọi hình thức là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chống Mỹ."

Stefanik nói thêm: “Thủ phạm của hành vi bạo lực và hủy diệt không phải của Mỹ này phải bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật. Cảm ơn Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ, tất cả các cơ quan thực thi pháp luật, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lưỡng đảng của Điện Capitol Hoa Kỳ đã bảo vệ Tòa nhà Nhân dân và người dân Mỹ.”

Stefanik là Đảng viên Đảng Cộng hòa ở New York, kể từ đó đã thay đổi quan điểm của mình đối với các bị cáo vào ngày 6 tháng 1, những người mà giờ đây bà gọi là "con tin". Điều đó khiến nhà lập pháp đồng hương ở New York, Dân biểu Dan Goldman (D-NY) lo ngại đến mức ông đã đệ trình một nghị quyết chỉ trích Stefanik, gọi đó là "đỉnh điểm của một giọng điệu đã đi quá xa."

Stefanik có thể đã xóa tuyên bố này để lấy lòng Trump, vì chiến thắng của Trump trong cuộc họp kín ở Iowa và cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire đã đưa ông đến gần hơn với đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa và việc lựa chọn người tranh cử. Trump không chỉ sử dụng nhãn hiệu "con tin" cho những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1, mà còn hứa sẽ ân xá cho phần lớn trong số họ nếu được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai. Hơn 1.200 vụ bắt giữ đã được thực hiện liên quan đến cuộc nổi dậy và Bộ Tư pháp đã nhận được lời nhận tội và kết án từ khoảng 800 người bị buộc tội.

⚪ ---- Theo Reuters, một người đàn ông đã gọi điện thoại yêu cầu cảnh sát đến nhà của Nikki Haley vào tháng 12/2023, khai rằng nơi đó anh ta đã bắn bạn gái và sau đó đe dọa sẽ tự làm hại mình. Cảnh sát đã tới nhà của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa tại đảo Kiawah, một cộng đồng có kiểm soát ở ngoại ô Charleston, Nam Carolina.

Giám đốc an toàn công cộng của Đảo Craig Harris Kiawah cho biết trong một email gửi tới các quan chức mà Reuters có được: “Cú điện thoại đó được xác định là một trò lừa bịp… Nikki Haley không có mặt trên đảo và con trai cô Haley đi cùng cô Haley”. Sự kiện này chưa được báo cáo trước đây là một trong 27 trường hợp cú quậy để gọi cảnh sát tới quấy nhiễu những người chống Trump, kể cả các quan chức tòa án, được Reuters loan tin kể từ tháng 11.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump có thể trì hoãn việc trả cho E. Jean Carroll số tiền 83,3 triệu USD mà bồi thẩm đoàn đã quyết định rằng Trump nợ bà cho đến khi Trump sử dụng hết tất cả các lựa chọn kháng cáo mà Trump đã thề sẽ tìm kiếm, theo The New York Times đưa tin.

Hôm thứ Sáu, bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đã ra lệnh cho Trump trả tiền cho Carroll vì đã phỉ báng bà vào năm 2019 khi Trump phủ nhận cáo buộc của bà rằng Trump đã tấn công tình dục bà vào những năm 1990. Sau quyết định này, Trump tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết "hoàn toàn vô lý". Trump có thể sẽ trả hàng triệu đô la cho tòa án, tòa án sẽ giữ số tiền này trong khi chờ kháng cáo, theo tờ NY Times lưu ý.

Quyết định hôm thứ Sáu bổ sung vào số tiền 5 triệu USD trước đó mà Trump được lệnh phải trả cho Carroll sau khi có phán quyết cho rằng Trump phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tình dục người viết chuyên mục và phỉ báng cô này qua một bình luận riêng. Trump đã kháng cáo quyết định này vào năm ngoái và tránh trả tiền cho Carroll ngay vào thời điểm đó.

Tờ NY Times lưu ý rằng Trump cũng có thể cố gắng đảm bảo một khoản trái phiếu, điều này giúp Trump không phải trả trước toàn bộ số tiền cho bà. Trump có thể phải đặt cọc và đưa ra tài sản thế chấp kèm theo lãi suất và lệ phí - nhưng điều đó cũng có nghĩa là Trump sẽ phải tìm một người sẵn sàng cho mình vay số tiền đáng kể.

Cựu tổng thống, người dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, đã đưa ra quan điểm là có mặt tại phiên tòa mặc dù Trump không bị bắt buộc phải tham dự. Trump thường chọn phòng xử án khi đang vận động tranh cử, ngoại trừ một ngày khi Trump đến dự đám tang của mẹ vợ. Trong suốt quá trình tố tụng, Trump từng bị thẩm phán đe dọa đuổi ra khỏi phòng xử án, và sau đó xông ra ngoài trong lúc Carroll tranh luận cuối cùng. Phiên tòa chắc chắn đã trở nên đan xen với cuộc đua sơ bộ, cũng như một số vụ kiện pháp lý khác mà Trump đang phải giải quyết khi vận động tranh cử tổng thống lần thứ ba.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh Colorado Jena Griswold (D) hôm Thứ Sáu đã yêu cầu một khoảng thời gian được rộng hơn để sẽ tranh luận bằng miệng tại Tòa án Tối cao khi tòa này xét xem tiểu bang Colorado có quyền xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ hay không.

Trong hồ sơ, Griswold yêu cầu thời gian tranh luận bằng miệng “mở rộng” vào ngày 8 tháng 2 để cô có thể có 15 phút để “truyền đạt lợi ích của Colorado và cung cấp thông tin về luật bầu cử của Colorado. Xét đến những tác động của vụ này đối với quy trình bầu cử tổng thống của Colorado, cũng như các biện pháp bảo vệ hiến pháp mà công dân Colorado được hưởng, Bộ trưởng Hành chánh Colorado đưa ra một quan điểm quan trọng về luật bầu cử của Colorado.”

.

Tòa án cao nhất ở tiểu bang Colorado đã cho xóa tên Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa vào tháng trước theo “điều khoản nổi loạn” của Tu chính án thứ 14 trong phán quyết 4-3. Tòa án khẳng định Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy bằng cách kích động những người ủng hộ Trump bằng những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử và hướng họ đến Điện Capitol.

Bây giờ tới phiên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, nơi cuối cùng nấc thang pháp lý. Tòa án Tối cao đã đồng ý giải quyết câu hỏi liệu Trump có thể không lọt vào lá phiếu ở Colorado hay không do các hành động của ông liên quan đến cuộc nổi dậy ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 hồi đầu tháng này. Nhưng không rõ phiên tòa tận cùng này sẽ cho hay không cho Bộ trưởng Hành chánh Colorado 15 phút để giải thích tại sao xóa tên Trump là đúng luật Colorado.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy bày tỏ sự hoài nghi của ông về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Tôi ghét phải nói với bạn điều này về NATO. Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ, chẳng hạn như chúng ta bị tấn công, tôi không tin rằng họ sẽ ở đó", ông nói trong một cuộc biểu tình ở Las Vegas. Trong khi phát biểu, ông cũng thảo luận về vấn đề biên giới và chỉ trích các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

⚪ ---- Trump hôm thứ Bảy nói tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas rằng cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley "gần như là một đảng viên Đảng Dân Chủ phe cánh tả cực đoan. Họ sử dụng một số người nằm vùng nhất định như Con ngựa thành Troy trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Haley đã thực hiện một thỏa thuận tham nhũng để bán đứng cánh tả cực đoan, lấy tiền của Đảng Dân chủ từ các nhà tài trợ. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ, Haley đã thua ở cả hai cuộc bầu cử đó.” Trước đó, Trump đã nhấn mạnh rằng tất cả những người góp giúp Haley sẽ "bị cấm vĩnh viễn khỏi phé MAGA [Make America Great Again]."

⚪ ---- Trump cảnh báo hôm thứ Bảy: “Có 100% khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố lớn ở Mỹ. Hoặc có thể xảy ra nhiều cuộc tấn công.” Phát biểu tại Las Vegas, Trump nhấn mạnh rằng khi ông nhận lại vai trò nguyên thủ quốc gia, "thay vì cố gắng gửi cho Texas một lệnh cấm, [ông] sẽ gửi quân tiếp viện cho họ." Ông nói thêm rằng tất cả các lực lượng thực thi quân sự cần thiết sẽ được triển khai tới Texas để “đóng cửa phần cuối cùng của biên giới”. Ông một lần nữa chỉ trích chính sách biên giới của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

⚪ ---- Cựu Tư lệnh đồng minh tối cao NATO James Stavridis cho biết cả Nga và Ukraine đều kiệt sức vì cuộc chiến đang diễn ra, điều này có thể tạo ra cơ hội đàm phán tiềm năng vào cuối năm nay, trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật. “Tôi nghĩ vào cuối năm nay, có lẽ sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có thời điểm để đàm phán,” Stavridis nói với người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidis trên “The Cats Roundtable” trên WABC 770 AM.

Stavridis nói thêm, mặc dù cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức, Ukraine và Nga đều đang nhận viện trợ từ các nguồn bên ngoài, nhưng có thể sẽ trì hoãn bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Stavridis sau đó cho biết ông nghĩ cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sẽ kết thúc “giống như Chiến tranh Triều Tiên, nghĩa là Nga có thể vẫn có quyền kiểm soát một số phần của Ukraine, Crimea, cầu nối đất liền với Nga”.

“Mặt khác, tôi thấy Ukraine sắp gia nhập NATO,” Stavridis tiếp tục. “Tôi nghĩ nội dung của thỏa thuận đó có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong năm nay”. Tháng trước, cũng trong chương trình này, Stavridis đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine và gọi lý do của quốc gia Đông Âu này là “chính đáng”.

“Đó là một tình huống rất nguy hiểm và ở đây, hành động thực sự không diễn ra ở Kiev. Hành động thực sự là ở Washington,” Stavridis nói. “Chúng ta phải cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nguyên nhân của họ là chính đáng.” Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ben Cardin (D-Md.) gần đây đã thúc đẩy viện trợ nhiều hơn cho Ukraine trong bài phát biểu tại Thượng viện. Nhưng Cựu Tổng Thống Trump nói rằng nếu ông thắng cử Tổng Thống vào tháng 11/2024, cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc trong 24 giờ.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, theo Bạch Ốc tiết lộ. Bạch Ốc đề cập: “Cuộc gặp này là một phần trong nỗ lực duy trì các kênh liên lạc cởi mở và quản lý cạnh tranh trong mối quan hệ một cách có trách nhiệm theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo”. Trong cuộc họp, Sullivan nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đừng nên "chuyển sang xung đột hoặc đối đầu".Cả hai quan chức đều ca ngợi việc nối lại liên lạc giữa quân đội Mỹ với quân đội TQ, nhấn mạnh rằng việc duy trì các kênh như vậy là vô cùng quan trọng. Họ tiếp tục đề cập đến chủ đề trí tuệ nhân tạo và các cuộc đàm phán mà hai bên sẽ tổ chức vào mùa xuân. Ngoài ra còn có các cuộc thảo luận về nhiều xung đột toàn cầu, bao gồm cả tình hình ở eo biển Đài Loan và Trung Đông.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya tuyên bố ít nhất 1 người chết và một số người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang nhắm vào Nhà thờ Santa Maria ở Istanbul trong Thánh lễ Chúa Nhật. Yerlikaya cho biết những kẻ tấn công, những tay súng đeo mặt nạ, đã khởi xướng cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện và quyết tâm truy đuổi để bắt giữ thủ phạm. Yerlikaya nói: “Chúng tôi cực lực lên án cuộc tấn công hèn hạ này”.⚪ ---- Theo hai viên chức chính quyền cấp cao, các nhà đàm phán Mỹ đang đạt được tiến bộ trong một thỏa thuận tiềm năng, theo đó Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự chống lại Hamas ở Gaza trong hai tháng để đổi lấy việc thả hơn 100 con tin bị bắt trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10. Các quan chức, yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán nhạy cảm, cho biết hôm thứ Bảy rằng các điều khoản mới của thỏa thuận chưa được ký kết sẽ diễn ra trong hai giai đoạn.Trong giai đoạn đầu, giao tranh sẽ dừng lại để Hamas thả những phụ nữ, người già và con tin bị thương còn lại. Israel và Hamas sau đó sẽ hướng tới việc tìm ra các chi tiết trong 30 ngày tạm dừng đầu tiên cho giai đoạn thứ hai, trong đó binh lính và dân sự Israel sẽ được thả. Thỏa thuận mới nổi cũng kêu gọi Israel cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn vào Gaza.Mặc dù thỏa thuận được đề xuất sẽ không kết thúc chiến tranh nhưng các quan chức Mỹ hy vọng rằng một thỏa thuận như vậy có thể đặt nền tảng cho một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Tờ New York Times lần đầu tiên đưa tin hôm thứ Bảy rằng đã đạt được tiến bộ hướng tới một thỏa thuận tạm dừng giao tranh để đổi lấy những con tin còn lại.Giám đốc CIA Bill Burns dự kiến sẽ thảo luận về nội dung của thỏa thuận mới nổi khi ông gặp David Barnea, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và giám đốc tình báo Ai Cập Abbas Kamel vào Chủ nhật để đàm phán. tập trung vào các cuộc đàm phán về con tin, theo ba người quen thuộc với cuộc họp đã lên lịch và không được phép bình luận công khai.Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và tiểu vương cầm quyền của Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Các cuộc gọi với cả hai nhà lãnh đạo đều tập trung vào tình hình con tin. Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố về cuộc gọi của Biden với nhà lãnh đạo Qatar: “Cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định rằng thỏa thuận con tin là trọng tâm để thiết lập thời gian tạm dừng nhân đạo kéo dài trong cuộc giao tranh và đảm bảo hỗ trợ nhân đạo bổ sung để cứu sống dân thường đang gặp khó khăn trên khắp Gaza.”

Burns tới Pháp để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao sau khi cố vấn cấp cao của Bạch Ốc Brett McGurk tới Trung Đông trong tuần này để đàm phán về tình hình con tin. Nếu Burns nhận thấy có tiến bộ trong các cuộc đàm phán của mình ở Pháp, Biden có thể nhanh chóng phái McGurk trở lại Trung Đông để cố gắng hoàn tất một thỏa thuận. McGurk trong cuộc hội đàm tuần này cũng đang đặt nền móng cho một chuyến đi khác tới khu vực của Ngoại trưởng Antony Blinken, người vào tuần tới có thể thực hiện chuyến đi thứ năm tới Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào tháng 10.

Bạch Ốc và CIA vẫn chưa công khai xác nhận cuộc gặp của Burns ở Pháp và các quan chức chính quyền vẫn tin rằng một thỏa thuận có thể nhanh chóng được thực hiện. “Chúng ta không nên mong đợi bất kỳ diễn biến nào sắp xảy ra”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Sáu..

Biden và các phụ tá của ông nhận thức sâu sắc rằng số người Palestine thiệt mạng ngày càng tăng và đau khổ lan rộng ở Gaza đang khiến một số người ủng hộ Đảng Dân chủ của ông thất vọng, những người muốn thấy ông gây thêm áp lực lên Israel để chấm dứt chiến tranh. Các đảng viên Đảng Dân chủ ở Michigan đã cảnh báo Biden rằng cách xử lý của Biden trong cuộc xung đột Israel-Hamas có thể khiến Biden mất đi đủ sự ủng hộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập khá lớn của tiểu bang để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 ở một tiểu bang có thể là chìa khóa quyết định liệu Biden có giành được chiến thắng thứ hai hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi xóa sổ Hamas. Netanyahu cũng đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ gia đình của nhiều con tin, những người đang yêu cầu thỏa thuận để giải thoát những người thân yêu của họ.

Vụ tấn công ngày 7 tháng 10 đã giết chết khoảng 1.200 người ở Israel, còn Hamas và các chiến binh khác đã bắt cóc khoảng 250 người. Khoảng 100 con tin đã được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 để đổi lấy việc thả những người Palestine bị Israel giam giữ. Khoảng 130 người vẫn bị giam giữ, nhưng một số được xác nhận đã chết. Hamas trước đây cho biết họ sẽ thả nhiều tù nhân hơn chỉ để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh và thả hàng nghìn tù nhân Palestine.

⚪ ---- Tờ New York Times hôm Chủ nhật dẫn lời một chuyên gia vũ khí đưa tin, chi nhánh Hamas ở Palestine đang tái sử dụng vật liệu chưa nổ của Israel, ban đầu được triển khai trong thời gian thực thi lệnh phong tỏa ở Gaza, để sản xuất vũ khí của mình. Báo cáo lưu ý rằng tỷ lệ thất bại cao của một số vũ khí của Israel đã vô tình góp phần vào việc trang bị vũ khí cho Hamas. Nó gợi ý rằng phần kho vũ khí của Hamas được chế tạo từ đạn dược của Israel là rất đáng kể với tỷ lệ thất bại được báo cáo lên tới 15%. Tin này theo sau tuyên bố của Israel rằng Hamas đang được trang bị vũ khí thông qua hoạt động buôn lậu ngầm.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này cho biết, gần 80% mạng lưới đường hầm rộng khắp của Hamas bên dưới Gaza vẫn còn nguyên vẹn, cản trở các mục tiêu quân sự chính của Israel bất chấp nỗ lực phá hủy chúng của nước này.

Quân đội Israel được cho là đã phá hủy hoặc khiến khoảng 20-40% các lối đi ngầm không thể hoạt động được, nơi các thủ lĩnh Hamas và những người bị bắt giữ có thể đang ẩn náu. Các quan chức được trích dẫn cho rằng có thể cần thêm quân để giải quyết các đường hầm còn lại. Theo những đánh giá gần đây, các đường hầm đặt ra thách thức cho Israel khi nỗ lực dọn sạch chúng bằng các phương pháp như gây ngập lụt.

⚪ ---- Cảnh sát Israel đã bắt giữ một số người biểu tình ở Tel Aviv, những người kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức và tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến tranh ở Gaza. Theo tờ báo Yedioth Ahronoth, hàng trăm người đã bị giải tán bằng vũ lực tại Quảng trường Kaplan và một số vật dụng biểu tình đã bị thu giữ.

Theo tờ báo, những người biểu tình đã giơ cao khẩu hiệu: “Bầu cử ngay bây giờ” và hô vang yêu cầu sa thải Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức. Một số khu vực khác ở Israel chứng kiến các cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia, yêu cầu giải tán chính phủ và thả những người bị bắt ở Gaza. Hơn 100 người bị bắt vẫn đang bị Hamas giam giữ.

Các thành phố có biểu tình bao gồm Jerusalem, Haifa, Caesarea, Kefar Sava, Rehovot và Beersheba, theo cơ quan phát thanh truyền hình Israel và Yedioth Ahronoth. Khi các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng, ông Netanyahu chỉ trích các cuộc biểu tình của gia đình các tù nhân bị giam giữ ở Gaza là "vô ích và góp phần đáp ứng các yêu cầu của Hamas". Các quan chức Israel ước tính có 136 người bị bắt vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng bất kỳ nhân viên LHQ nào có khả năng liên quan đến “các hành động khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc bị truy tố hình sự”.

Nói về những cáo buộc chống lại các nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc (UNRWA), Guterres nói rằng "Ban Thư ký sẵn sàng hợp tác với cơ quan có thẩm quyền có thể truy tố các cá nhân theo thủ tục hợp tác thông thường của Ban Thư ký." Ông tiếp tục nói rằng trong số 12 nhân viên có liên quan, "chín người đã ngay lập tức được xác định và sa thải bởi Tổng ủy viên UNRWA, Philippe Lazzarini; một người được xác nhận đã chết và danh tính của hai người còn lại đang được làm rõ."

⚪ ---- Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp (OCHA) Martin Griffiths nhấn mạnh rằng bây giờ không phải là lúc ngừng hỗ trợ cho Gaza. Ông viết trong một bài đăng trên X: “Người dân Gaza đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng và thiếu thốn không thể tưởng tượng được trong gần 4 tháng. Nhu cầu của họ chưa bao giờ cao hơn và năng lực nhân đạo của chúng tôi để hỗ trợ họ chưa bao giờ bị đe dọa như vậy.”

Gần đây, một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Anh, đã ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), do có cáo buộc rằng một số nhân viên của cơ quan này đã tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Đức là một trong những quốc gia mới nhất cùng với các quốc gia khác cắt ngân sách cho cơ quan này.

⚪ ---- Năm người Palestine đã bị lực lượng Israel bắt giữ hôm Chủ nhật tại thành phố Beita, nằm ở phía nam Nablus, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin trích dẫn tin địa phương. Quân đội Israel đã bắn đạn thật, bom âm thanh và hơi cay khi đột kích vào khu vực này. Tỉnh Nablus nằm ở Bờ Tây, khu vực nơi lực lượng Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công. Trong khi đó, Wafa sau đó đưa tin rằng 4 người Palestine khác đã bị bắt tại một khu vực Bờ Tây khác, cụ thể hơn là Thành phố Shuyukh, thuộc Tỉnh Hebron.

⚪ ---- IRNA dẫn nguồn truyền hình LBC đưa tin hôm Chủ nhật rằng lực lượng Israel đang chuẩn bị tấn công Lebanon. Theo LBC, Hezbollah đã được một quốc gia Ả Rập giấu tên thông báo về kế hoạch tấn công Lebanon của Israel vì Israel muốn tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực. Cuộc đọ súng giữa Israel và nhóm chiến binh đóng quân ở Lebanon vẫn tiếp tục, trong đó nhóm trước đây gần đây cho biết họ đã tấn công các địa điểm quân sự của nhóm sau.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Palestine trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, đánh dấu ngày thứ 113 liên tiếp lên án cái mà họ gọi là "nạn diệt chủng" đang diễn ra đối với người dân của mình. Tuyên bố chỉ trích gay gắt các hành động dai dẳng của Israel, nhấn mạnh quyết tâm phá hủy Gaza và khiến nơi đây không thể ở được.

Ngoài ra, Bộ này bày tỏ lo ngại về điều mà họ cho là Israel không tuân thủ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng trong khu vực. Bộ cũng lên án nước này vì “các chính sách dai dẳng về nạn đói, khát và tước đoạt những nhu cầu cơ bản của người dân, đặc biệt là trong mùa đông”. Tin tức này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ hôm thứ Sáu chỉ ra thực tế là tòa án không kết luận Israel phạm tội diệt chủng bị cáo buộc ở Dải Gaza.

⚪ ---- Theo báo cáo cuối năm về thống kê tội phạm của Sở Cảnh sát Los Angeles, xe hơi của các hãng Kia và Hyundai tiếp tục thống trị các vụ trộm xe trên toàn thành phố Los Angeles vào năm 2023. Nhìn chung, thành phố chứng kiến số vụ trộm xe tăng 2% so với năm 2022. Nếu không có xu hướng trộm cắp dai dẳng nhắm vào Hyundai và Kia, LA có lẽ đã chứng kiến số vụ trộm xe giảm, theo Giám đốc LAPD Michel Moore.

Moore cho biết: “[Các mẫu xe Kia và Hyundai] có ảnh hưởng lớn trong việc tăng tỷ lệ trộm xe lên 68% kể từ năm 2019. Nếu sự gia tăng liên tục đó bị gián đoạn hoặc không xảy ra, chúng ta sẽ thấy số vụ trộm ô tô giảm 7%.” Trong số những chiếc xe bị trộm trên toàn thành phố vào năm 2023, 17% là xe Kia trong khi xe Hyundai chiếm 13% tổng số vụ trộm xe.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Tuần tra Đường cao tốc California đã tịch thu số ma túy nấm gây ảo giác và cần sa trị giá gần nửa triệu đô la sau một cuộc truy đuổi qua đêm. Theo một bài đăng trên Instagram của CHP tại Los Angeles, cảnh sát đã cố gắng chặn để xét một xe, nhưng người lái xe vẫn “bỏ chạy”.

Nhà chức trách cho biết, sau khi cuộc truy đuổi chấm dứt, cảnh sát đã thu giữ khoảng 120 pound nấm gây ảo giác và 40 pound cần sa. Giá trị đường phố ước tính của số ma túy này là gần 400.000 USD. CHP không đi sâu vào chi tiết về việc cuộc truy đuổi bắt đầu từ đâu, nó kéo dài bao lâu hoặc kết thúc ở đâu.

⚪ ---- Theo một báo cáo mới của OpenSecrets, các nhóm lợi ích đã chi kỷ lục 4,2 tỷ USD để vận động hành lang cho các nhà lập pháp liên bang vào năm 2023, dẫn đầu là ngành dược phẩm và sản phẩm y tế. Theo tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại D.C., chuyên theo dõi tiền trong chính trị, “các công ty y tế đã chi nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác vào năm 2023 với chi tiêu vận động hành lang liên bang lên tới 739 triệu đô la trong năm”.

Theo báo cáo, các ngành y tế cũng là những ngành chi tiêu nhiều nhất ở cấp tiểu bang, “tiếp tục xu hướng bắt đầu từ năm 2019”. Tuy nhiên, nhóm duy nhất chi nhiều tiền nhất cho vận động hành lang là Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đã chi 69 triệu đô la cho vận động hành lang liên bang vào năm 2023. Á quân là Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia với 52 triệu đô la. Nhưng cả hai nhóm đều chi tiêu ít hơn đáng kể so với năm 2022, khi Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia đứng đầu với 82 triệu USD, theo sau là Phòng Thương mại với 81 triệu USD.

Báo cáo nói rằng trong thời kỳ quốc hội bế tắc, nhiều nhà vận động hành lang đã chuyển trọng tâm sang vận động hành lang cho các nhà lập pháp tiểu bang. Trong những năm gần đây, theo OpenSecrets, phần lớn hoạt động giải quyết các vấn đề nóng bỏng như phá thai, súng ống và cờ bạc đã chuyển đến các thủ phủ của tiểu bang.

Tổng chi tiêu ước tính cho hoạt động vận động hành lang của các tiểu bang là 1,4 tỷ USD, bằng với năm 2015, sau khi tăng đều đặn qua từng năm và đạt 1,8 tỷ USD vào năm 2022. Tổng chi tiêu của liên bang và tiểu bang vào năm 2023 là 5,6 tỷ USD, giảm so với tổng chi tiêu kỷ lục là 5,9 tỷ USD vào năm 2022.

⚪ ---- California: cúm gia cầm làm hại các trại gà và giá trứng siêu thị. Tháng trước, Mike Weber nhận được tin mà mọi người chăn nuôi gia cầm đều lo sợ: Đàn gà của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm. Theo quy định của chính phủ, công ty của Weber, Sunrise Farms, đã phải tiêu hủy toàn bộ đàn gà mái đẻ trứng - 550.000 con - để ngăn chặn căn bệnh này lây nhiễm sang các trang trại khác ở Quận Sonoma phía bắc San Francisco.

“Đó là một chấn thương. Weber nói khi đứng trong một chuồng gà trống. “Thị trấn Petaluma được mệnh danh là Giỏ Trứng của Thế giới. Thật đau lòng khi thấy giỏ trứng đó bốc cháy.” Một năm sau khi dịch cúm gia cầm dẫn đến giá trứng kỷ lục và tình trạng thiếu trứng trên diện rộng, căn bệnh được gọi là cúm gia cầm có độc lực cao đang tàn phá California, thoát khỏi làn sóng bùng phát trước đó tàn phá các trang trại gia cầm ở Trung Tây.

Loại virus rất dễ lây lan đã tàn phá Quận Sonoma, nơi các quan chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong hai tháng qua, gần chục trang trại thương mại đã phải tiêu hủy hơn 1 triệu con gia cầm để kiểm soát dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế cho nông dân, công nhân và khách hàng của họ. Quận Merced ở miền Trung California cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh bùng phát tại một số trang trại sản xuất trứng thương mại lớn trong những tuần gần đây.

Việc chết gà mái ở địa phương đã khiến giá trứng tăng đột biến ở Khu vực Vịnh San Francisco trong những ngày nghỉ lễ trước khi các siêu thị và nhà hàng tìm được nhà cung cấp từ bên ngoài khu vực. Tại California, đợt bùng phát đã ảnh hưởng đến hơn 7 triệu con gà ở khoảng 40 đàn gà thương phẩm và 24 đàn gà thả vườn, với hầu hết các đợt bùng phát xảy ra trong hai tháng qua ở North Coast và Central Valley, theo USDA.

⚪ ---- Ohio: Một cảnh sát Ohio bị truy tố tội ngoài tiểu bang vào năm ngoái đã bị kết án 8 tháng tù vì quay video dưới váy của một cô gái. Adam Nguyễn mới 26 tuổi khi bị bắt và bị buộc tội quay video trẻ vị thành niên tại một hội nghị anime ở ngoại ô Chicago hồi tháng 5/2023. Nguyên ban đầu được cho nghỉ hành chính sau vụ bắt giữ. Nguyen đã nhận tội vào ngày 9 tháng 1 và bị kết án vào thứ Sáu 26/1/2024.

Nguyễn bị quản chế hai năm và phải trả tiền phạt của tòa án cũng như thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. Tình trạng của anh ta gần đây vào hôm thứ Tư vẫn được "miễn nhiệm", nhưng người phát ngôn của Sở Cảnh sát Columbus cho biết "trừng phạt hành chính đang được tiến hành."

Báo cáo cũng cho biết một người bạn của nạn nhân đã nhìn thấy Nguyễn mang một chiếc túi có ống kính máy quay phim nhô ra qua một lỗ trên chiếc túi mà Nguyên đang mang như một chiếc vali. Người bạn này nói thêm rằng camera đã được hạ xuống và hướng “vào vị trí ngay dưới váy” của nạn nhân.

⚪ ---- Wisconsin: xe Kia bị trộm 3 lần. Trisha Nguyen, một người phụ nữ ở Milwaukee cho biết chiếc Kia của cô đã bị đánh cắp ba lần, ngay cả sau khi cô cài đặt bản nâng cấp bảo mật miễn phí nhằm ngăn chặn tội ác này xảy ra. Khi cảnh sát tìm thấy chiếc Kia Optima 2014 của Nguyễn sau khi nó bị đánh cắp vào tuần này, họ phát hiện ra hư hỏng từ trong ra ngoài.

“Nó xảy ra vào thứ Ba tuần này,” Nguyễn nói. Đây là lần thứ ba Nguyễn cho biết chiếc Kia của cô bị trộm bên ngoài nhà kể từ năm 2019. Những tên trộm bị camera chuông cửa ghi lại nên nhanh chóng tẩu thoát. “Sau đó, tất cả họ đều biến mất và chiếc Kia cũng biến mất theo”, ông Nguyễn nói.

Lần này Nguyên càng bực dọc hơn vì cô cho biết đã cài đặt bản nâng cấp nhu liệu chống trộm mà Kia cho biết sẽ ngăn chặn tội ác này xảy ra. “Ban đầu tôi được thông báo rằng chiếc xe chỉ có thể khởi động bằng chìa khóa,” Nguyên nói. “Nhưng không phải vậy vì họ lại bẻ gãy cột lái và khởi động bằng dây USB.”

⚪ ---- TIN VN: Chợ sỉ bánh, mứt Tết lớn nhất TP.HCM: Khách nhộn nhịp, tiểu thương vẫn buồn rầu; Dân ‘thắt chặt hầu bao’, siêu thị lớn cũng than ế nặng. Theo VietnamNet. Cuối tháng 1, không khí tại chợ Bình Tây và An Đông, nơi bán bánh kẹo, mứt Tết lớn nhất nhì của TP.HCM khá nhộn nhịp. Tuy lượng khách ra vào nhiều nhưng các tiểu thương vẫn chẳng thể vui. Hơn 50 năm gắn bó với sạp bánh kẹo tại chợ Bình Tây, bà Ứng Thị Hoa (70 tuổi) cho biết, năm nay khó khăn nhất, sức mua giảm chỉ còn 50%. Đoán trước tình hình mua bán khó khăn, bà Hoa cũng không dám trữ hàng như các năm trước.

Bản tin trước đó một ngày, cũng của VietnamNet cho biết: "Các doanh nghiệp, siêu thị, tiểu thương đã chuẩn bị lượng hàng lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Song, “ế ẩm”, “èo uột khách” là những từ được giới kinh doanh nhắc đến nhiều nhất khi người dân giảm mua sắm Tết. “Hàng ế lắm, sức mua giảm mạnh so với Tết năm ngoái”, lãnh đạo một hệ thống siêu thị lớn chia sẻ với PV.VietNamNet khi nói về nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Hiện bước vào cao điểm mua sắm Tết nhưng vị lãnh đạo này thừa nhận, sức mua chỉ nhỉnh hơn ngày thường và còn kém xa so với kỳ vọng tăng 20-30% mà doanh nghiệp tính toán trước đó. Ngay cả những mặt hàng cơ bản cho Tết như bánh kẹo, bia rượu, thực phẩm... lượng tiêu thụ những ngày này cũng chỉ tăng 5-10% so với ngày thường. Vị này cho hay, năm nay kinh thế khó khăn, người dân có xu hướng “thắt chặt hầu bao”..."

⚪ ---- HỎI 1: KPMG thăm dò: 82% giám đốc điều hành công ty ở Đài Loan rin rằng kinh tế Đài Loan sẽ vận hành tốt trong 3 năm tới?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do KPMG, một trong những công ty kế toán hàng đầu thế giới, hơn 80% giám đốc điều hành ở Đài Loan cho biết họ tin tưởng rằng nền kinh tế quốc gia sẽ hoạt động tốt trong ba năm tới. Trong cuộc khảo sát triển vọng CEO Đài Loan năm 2023, KPMG cho biết khoảng 82% CEO Đài Loan cho biết cảm thấy tự tin về triển vọng của nền kinh tế trong ba năm tới, tương tự như tâm lý năm ngoái.

KPMG cho biết con số của Đài Loan cao hơn 73% CEO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhưng thấp hơn 85% CEO trên toàn thế giới. Theo KPMG, cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 và bao gồm phản hồi từ 50 CEO Đài Loan, những người giám sát các công ty tạo ra doanh thu hơn 500 triệu USD mỗi năm.

Công ty kế toán cho biết, 50 CEO trải rộng trên 11 ngành công nghiệp chính bao gồm quản lý tài sản, xe hơi, ngân hàng, tiêu dùng/bán lẻ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, khoa học đời sống, sản xuất, công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Trong cùng cuộc khảo sát, KPMG cho biết 88% CEO của Đài Loan cho biết họ tự tin vào ngành họ làm việc, cao hơn 78% CEO trên toàn thế giới và 85% CEO ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chi tiết:

https://focustaiwan.tw/business/202401270004

⚪ ---- HỎI 2: Một người Mỹ trung bình nghỉ hưu là ở tuổi 62?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một người Mỹ trung bình nghỉ hưu không phải ở tuổi 80, 70, hay thậm chí 65 mà là ở tuổi 62. Thống kê đó đến từ hai cuộc khảo sát hàng năm khác nhau về những người Mỹ đang làm việc và đã nghỉ hưu, một từ Viện Nghiên cứu Phúc lợi Nhân viên (EBRI: Employee Benefit Research Institute) và một từ Transamerica, Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí (Transamerica Center for Retirement Studies).

Tuổi 62 là một thời điểm trong cuộc đời mà nhiều người trong chúng ta gọi là tuổi trung niên: khó có thời gian để gác lại tất cả. Medicare không có hiệu lực cho đến khi 65 tuổi. Tuổi thọ trung bình là 77,5. Tổng thống đương nhiệm của chúng ta là 81 tuổi.

Theo nghiên cứu của Transamerica, rất ít người trong chúng ta có kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 62. Trung bình một công nhân trên 50 tuổi dự kiến sẽ nghỉ hưu ở tuổi 67. Hai phần ba số nhân viên lớn tuổi có kế hoạch nghỉ hưu sau tuổi 65 hoặc thậm chí không nghỉ hưu.

Trong cuộc khảo sát của Transamerica, 56% người về hưu cho biết họ nghỉ hưu sớm hơn dự định. Một phần nhỏ hơn nhiều, 7%, đã nghỉ hưu muộn hơn dự kiến. Chỉ 37% nghỉ hưu theo lịch trình riêng của họ. Tại sao nhiều người trong chúng ta nghỉ hưu sớm hơn chúng ta mong đợi?

Nói một cách đơn giản: Hoàn cảnh cuộc đời nói diễn ra như thế. Trong báo cáo của Transamerica, gần một nửa số người nghỉ hưu sớm hơn dự định quy lỗi cho sức khỏe của họ: những hạn chế về thể chất, bệnh tật hoặc khuyết tật. Khoảng 2/5 quy lỗi cho công việc của họ: Họ bị sa thải, cắt giảm biên chế hoặc bị dụ nghỉ hưu sớm, hoặc họ không còn hạnh phúc trong công việc.

Chi tiết:

https://www.cincinnati.com/story/news/2024/01/26/the-average-age-americans-retire-is-younger-than-you-think/72340284007/

