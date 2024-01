Kiều hối chuyển về Việt Nam đạt kỷ lục 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm ngoái.

.

- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ công bố phán quyết vào ngày mai, Thứ Sáu: Israel có tội diệt chủng Palestine hay không?

- Ngân hàng Thế giới: Israel phá hủy 45% kiến trúc ở Dải Gaza, 1.076.619 người mất nhà cửa, với 99.601 công trình, tòa nhà, kiến trúc... bị phá hủy

- Ngoại trưởng Anh: cần tạm dừng bắn lập tức ở Gaza để viện trợ cho dân Palestine, giải thoát các con tin, tương lai phải cho lập nhà nước Palestine.

- Israel: hạ sát hàng chục "kẻ khủng bố" Hamas tại thành phố Khan Younis ở nam Dải Gaza trong 24 giờ qua.

- Israel và Hamas đang đàm phán do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để ngừng bắn tạm và thả con tin

- Mỹ và Iraq đàm phán về rút quân Mỹ khỏi Iraq. Nhưng Biden không xét việc rút quân Mỹ ra khỏi Syria

- Tư lệnh Không quân Ukraine: sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Nga

- Zelensky: Nga đang "chơi đùa" với mạng sống của các tù binh Ukraine, Ukraine sẽ điều tra vụ phi cơ rớt "chết 65 tù binh Ukraine"

- Nga đã tìm thấy hộp đen của chiếc Il-76 rơi ở Belgorod

- Công đoàn xe hơi United Auto Workers: ủng hộ TT Biden tái tranh cử Tổng Thống 2024

- Trump đã làm tăng thêm 8,4 nghìn tỷ USD vào khoản nợ quốc gia trong thời hạn ngân sách 10 năm vì giảm thuế cho người giàu, cứu trợ đại dịch

- Trump chỉ trích đối thủ Cộng Hòa Nikki Haley và dọa đưa vào sổ đen những người góp tiền giúp Haley

- Tòa Tối cao Tiểu Bang Maine bác đơn kháng cáo của Bộ Trưởng Hành Chánh Maine: khoan xóa tên Trump ở phiếu bầu, phải chờ Tòa Tối Cao Hoa Kỳ

- California: Ngày mai, 26/1/2024, một phiên tòa liên bang sẽ xét đơn kiện TT Biden từ nhân quyền và nhiều người Palestine về tội tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley thách Trump lên sân khấu và tranh luận

- TT Biden sẽ công bố tài trợ 5 tỷ USD cho giao thông vận tải, với 37 dự án khắp nước Mỹ

- Hãng xe Kia thu nhập ròng năm 2023 lên tới 6,5 tỷ USD, tăng 62,3% so với năm trước

- Xuất cảng Nhật Bản tăng gần 10% trong tháng 12

- Apple lần đầu đứng đầu thị phần điện thoại thông minh TQ: năm 2023 đạt 17,3%.

- Elon Musk: các hãng xe TQ sẽ “hủy diệt” các đối thủ quốc tế nếu không có rào cản nào được áp đặt.

- Elon Musk: Optimus (robot hình người còn gọi là Tesla Bot) sẽ có giá trị quý giá nhất mọi thứ trước giờ của Tesla

- Elon Musk: sản xuất kiểu xe thế hệ tiếp theo sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025

- Microsoft đã vượt qua giá trị thị trường 3 nghìn tỷ USD hôm qua thứ Tư

- Chỉ 44% người Mỹ có đủ khả năng chi trả khoản chi phí khẩn cấp 1.000 USD.

- Nam California: 6 người ở sa mạc Mojave bị bắn chết

- California: Dự luật mới yêu cầu một số xe bán hoặc sản xuất tại California phải trang bị công nghệ giới hạn tốc độ.

- Quận Los Angeles: 5 nghi phạm bị bắt vì tham gia đám đông hơn 100 người cướp phá một tiệm bánh

- TIN VN. Kiều hối chuyển về Việt Nam đạt kỷ lục 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm ngoái.

- TIN VN. Giả mạo cơ quan chức năng chiếm 9% tổng số cuộc tấn công lừa đảo tại Việt Nam.

- TIN VN. Người lao động từ chối nhận quà Tết... chỉ định.

- HỎI 1: Hơn 28% giới trẻ thê hệ Z của Mỹ tự nhận là giớit ính thứ ba? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 4/10 dân da đen, 54% dân da trắng, 38% dân gốc Á, 37% gốc Tây Ban Nha đọc tin trên truyền thông thường gặp các sự kiện quan trọng của họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/1/2024) ⚪ ---- Dữ liệu từ International Data Corporation cho thấy Apple Inc. đã càn quét thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc vào năm 2023, lần đầu tiên đứng đầu: Thị phần của Apple trong năm 2023 đạt 17,3%. Năm 2022, con số này đứng ở mức 16,8%. Trong khi đó, ở vị trí thứ hai là Honor, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Công nghệ thông tin mới Zhixin Thâm Quyến, với 17,1%. Năm 2022, thương hiệu này đứng ở vị trí tương tự trong danh sách với thị phần là 18,1%.

.

Năm 2023, tổng số lô hàng điện thoại thông minh ở Trung Quốc lên tới 271,3 triệu chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cho biết: “Đây là khối lượng thấp nhất trong một thập niên, xuất phát từ sự phục hồi kinh tế yếu kém và tâm lý người tiêu dùng yếu kém”. Tuy nhiên, chỉ trong quý 4, số lượng xuất xưởng đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 73,6 triệu chiếc.

​.

⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Năm thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ công bố khoản tài trợ 5 tỷ USD cho giao thông vận tải. Gói này bao gồm 37 dự án trên khắp nước Mỹ, một nửa trong số đó sẽ được thực hiện ở khu vực nông thôn.

.

Theo Bạch Ốc, dự án lớn nhất trong số các dự án này là khoản đầu tư 1,06 tỷ USD để thay thế Cầu Blatnik dài 1,5 dặm nối Wisconsin và Minnesota, hiện "bị hạn chế về trọng lượng và không thể chở xe tải lớn hoặc nặng, gây ra những chuyến đi đường vòng dài cho vận chuyển hàng hóa trong khu vực". Mặt khác 600 triệu USD sẽ được dùng để thay thế Cầu I-5 nối Oregon và Washington, trong khi 427 triệu USD sẽ được sử dụng để thiết lập trạm điện gió ngoài khơi đầu tiên trên Bờ biển Thái Bình Dương ở California.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư đã chỉ trích đối thủ Cộng Hòa Nikki Haley và cảnh báo rằng bất kỳ ai đóng góp cho ban tranh cử của bà sẽ “bị cấm vĩnh viễn với phe MAGA”. Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social: “Khi tôi tranh cử và giành chiến thắng, tôi nhận thấy rằng các 'Nhà tài trợ' của Ứng viên thua cuộc sẽ ngay lập tức đến gặp tôi và muốn 'giúp đỡ'. Đây là tiêu chuẩn trong Chính trị, nhưng với tôi thì không còn nữa. Bất kỳ ai thực hiện ‘đóng góp’ cho Birdbrain, kể từ thời điểm này trở đi, sẽ bị cấm vĩnh viễn liên hệ với MAGA. Chúng tôi không muốn và sẽ không chấp nhận họ, bởi vì chúng tôi Đặt nước Mỹ lên hàng đầu và LUÔN LUÔN SẼ LÀM!” Trump tiếp tục sử dụng biệt danh “Birdbrain” (Não chim) để chỉ Haley.

.

⚪ ---- Tòa án Tư pháp Tối cao Tiểu Bang Maine đã bác bỏ đơn kháng cáo của Bộ Trưởng Hành Chánh Maine, Shenna Bellows, về quyết định của bà Bellows đòi xóa tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên lá phiếu tổng thống sơ bộ của tiểu bang Maine. Phán quyết của Tòa Tối Cao Maine giữ nguyên lệnh trước đó, trong đó nói rằng việc bà Bellows loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sẽ được tạm dừng cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết trước, mà điều này bà Bellows đã phản đối.

.

Tòa Tối Cao Maine giải thích: "Bộ trưởng Hành chánh Maine cho rằng có tác hại không thể khắc phục được vì sự chậm trễ trong việc đưa ra thông tin chắc chắn về việc liệu tên của Trump có xuất hiện trong lá phiếu sơ bộ hay không sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn của cử tri. Tuy nhiên, sự không chắc chắn này chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định của chúng tôi rằng không tiến hành xem xét kháng cáo ngay lập tức trong trường hợp cụ thể này." Nghĩa là, chờ Tòa Tối Cao liên bang nói trước, xem cấp tiểu bang có được phép xóa tên Trump ở phiếu bầu sơ bộ hay không.

.

⚪ --- Ngày mai, 26/1/2024, một phiên tòa liên bang tại California sẽ xét đơn kiện Tổng Thống Biden từ hai tổ chức nhân quyền và nhiều người gốc Palestine đòi ngăn chận việc Biden viện trợ vô điều kiện cho Iareal để giúp Israel tàn sát dân Palestine. Shawan Jabarin muốn biết khi nào thì đủ: Khi nào số người chết ở Gaza sẽ đủ cao để Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chấm dứt hỗ trợ quân sự và ngoại giao rõ ràng cho Israel? Jabarin, tổng giám đốc của nhóm nhân quyền Palestine Al-Haq, cho biết cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

.

Chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hơn 25.000 người Palestine và các quan chức LHQ cũng như các chuyên gia khác đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ diệt chủng. Từ khi chiến tranh bắt đầu vào đầu tháng 10/2023, chính quyền Biden đã bỏ qua Quốc hội để bật đèn xanh cho việc bán vũ khí cho Israel và ngăn chặn các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn. Đó là lý do tại sao Al-Haq cùng với hai nhóm vận động khác và cá nhân những người Palestine bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đã đệ đơn kiện ở Mỹ vào cuối năm ngoái cáo buộc Biden và các lãnh đạo cấp cao khác của Mỹ đồng lõa với tội diệt chủng.

.

Phiên điều trần đầu tiên trong vụ án được ấn định vào ngày 26/1/2024 tại tòa án liên bang ở California. Được đệ trình vào giữa tháng 11, đơn kiện cáo buộc chính quyền Biden đã không đáp ứng trách nhiệm của mình theo luật quốc tế và trong nước để ngăn nạn diệt chủng. Công ước diệt chủng năm 1948 mà Hoa Kỳ đã phê chuẩn nêu rõ rằng “diệt chủng, dù được thực hiện trong thời bình hay thời chiến, là một tội ác theo luật pháp quốc tế mà [các quốc gia thành viên] cam kết ngăn chặn và trừng phạt.” Nó cũng ghi rằng “đồng lõa trong tội diệt chủng” là một hành vi đáng bị trừng phạt.

.

Dựa trên những đạo luật đó, vụ kiện cáo buộc “Hoa Kỳ đã có nghĩa vụ, kể từ khi biết về bóng ma diệt chủng đối với người dân Palestine, phải thực hiện ảnh hưởng rõ ràng và đáng kể của mình đối với Israel để ngăn chặn tội ác nghiêm trọng này diễn ra”.

.

Đơn kiện nêu tên ba bị cáo: TT Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Đơn kiện có thể đọc ở đây: https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2023/11/Complaint_DCI-Pal-v-Biden_ww.pdf

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm thứ Tư tiếp tục thách thức Trump lên sân khấu và tranh luận với bà, sau khi Trump nhiều lần từ chối tranh luận với các đối thủ chính của mình. Haley, trong một cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina, chỉ ra tuyên bố gần đây của Trump rằng Trump sẽ đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra năng lực tâm thần so với Haley, người đã kêu gọi thực hiện những bài kiểm tra như vậy đối với bất kỳ ai trên 75 tuổi.

.

Haley nói: “Và vì vậy, Trump tỏ ra khó chịu và nói rằng Trump sẽ làm một [bài kiểm tra năng lực tâm thần], thách đấu tôi và Trump sẽ đánh thắng tôi. Có lẽ Trump sẽ làm vậy, có thể Trump sẽ không. Nhưng điều tôi nói là 'được rồi, nếu đúng như vậy thì hãy bước vào giai đoạn tranh luận và chúng ta cùng bắt đầu. Hãy mang nó đến, Donald ơi, hãy cho tôi xem bạn có gì.”

.

Chủ đề về sức khỏe tâm thần của Trump đã được đưa ra trước đó, khi Haley thảo luận về sự nhầm lẫn rõ ràng của Trump vào tuần trước, trong đó Trump nhầm tên của bà với tên của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) khi thảo luận về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

​.

.

⚪ ---- Tổng thống Biden đã nhận được sự ủng hộ từ Công đoàn Công nhân Xe Hơi Thống nhất(United Auto Workers union) hôm thứ Tư, một động lực quan trọng cho nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Đảng Dân chủ khi ông nỗ lực thuyết phục những người lao động cổ xanh theo cách của mình tại các tiểu bang dao động sản xuất xe quan trọng như Michigan và Wisconsin.

.

AP đưa tin: “Tôi rất vinh dự được sự ủng hộ của các bạn và các bạn có sự ủng hộ của tôi. Đó là thỏa thuận." Biden phát biểu khi công đoàn kết thúc cuộc họp kéo dài ba ngày ở Washington để vạch ra các ưu tiên chính trị của mình. Biden từ lâu đã tự nhận mình là nhà lãnh đạo thân thiện với người lao động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và đã đi xa đến mức đứng xếp hàng tại một nhà kho phụ tùng GM ở khu vực Detroit trong cuộc đình công của UAW vào mùa thu năm ngoái.

.

⚪ ----- Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư bởi một nhóm giám sát ngân sách hàng đầu, việc cắt giảm thuế và các biện pháp cứu trợ đại dịch được ban hành dưới thời chính quyền Trump đã làm tăng thêm 8,4 nghìn tỷ USD vào khoản nợ quốc gia trong thời hạn ngân sách 10 năm.

.

Mức tăng chi tiêu tùy ý từ năm 2018 và 2019 đã tăng thêm 2,1 nghìn tỷ USD, Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế đặc trưng của Trump đã bổ sung thêm 1,9 nghìn tỷ USD và Đạo luật CARES lưỡng đảng năm 2020 để cứu trợ đại dịch đã bổ sung thêm 1,9 nghìn tỷ USD, theo phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (CRFB), một tổ chức tư vấn ở Washington, được tìm thấy trong một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng này.

.

“Trong số 8,4 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Trump đã thêm vào khoản nợ, 3,6 nghìn tỷ USD đến từ luật cứu trợ COVID và các lệnh hành pháp, 2,5 nghìn tỷ USD từ luật cắt giảm thuế và 2,3 nghìn tỷ USD từ việc tăng chi tiêu, trong khi các lệnh hành pháp còn lại có chi phí và khoản tiết kiệm phần lớn bù đắp cho mỗi lệnh này,” theo các chuyên gia ngân sách của CRFB viết trong bản tóm tắt báo cáo.

.

⚪ ---- CNN cho biết Mỹ và Iraq sẽ bắt đầu đàm phán về việc rút quân Mỹ khỏi Iraq. Hai nước sắp đạt được thỏa thuận liên quan đến cuộc đối thoại của Ủy ban Quân sự Cấp cao do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố vào tháng 8/2023. Một phần của cuộc đối thoại sẽ là về việc rút lực lượng Hoa Kỳ khỏi đất nước trong tương lai. Theo báo cáo, Mỹ muốn một lịch trình rút quân dựa trên "các điều kiện ở Iraq", trong khi Iraq mong muốn có một mốc thời gian cố định, bất kể tình hình an ninh ở nước này có ổn định hay không. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng "chính quyền Biden không xem xét việc rút lực lượng khỏi Syria".

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh quốc David Cameron hôm thứ Năm kêu gọi "tạm dừng ngay lập tức giao tranh" ở Gaza trong chuyến công du Trung Đông. Ông cho biết việc tạm dừng là cần thiết để cung cấp viện trợ cho người dân Palestine và giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ.

.

Cameron thừa nhận rằng lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ phụ thuộc vào một số điều kiện. "Bạn sẽ phải thấy giới lãnh đạo Hamas rời khỏi Gaza, bạn sẽ phải thấy các công cụ khủng bố bị dỡ bỏ ở Gaza. Nhưng bạn cũng phải thấy một quan điểm chính trị để người dân Palestine có thể thấy rằng có một con đường để có một nhà nước Palestine," ông nói và nói thêm rằng đã đến lúc các đối tác trong khu vực lên kế hoạch để đạt được những mục tiêu này.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm cho biết hàng chục "kẻ khủng bố" Hamas đã thiệt mạng trong các hoạt động do lực lượng Israel thực hiện tại thành phố Khan Younis ở phía nam Dải Gaza trong 24 giờ qua. IDF cũng lưu ý rằng nhiều thành viên Hamas đã bị tiêu diệt ở miền trung và miền bắc Gaza.

.

“Máy bay của IAF [Không quân Israel] đã tấn công 4 kẻ khủng bố có vũ trang được xác định đang đe dọa lực lượng mặt đất, cũng như 6 kẻ khủng bố, những kẻ được xác định mang súng RPG [Súng phóng lựu] trong một vụ khác,” theo IDF đăng trên X, nói thêm rằng quân đội đã phá hủy "cơ sở hạ tầng và vũ khí trong khu vực" của Hamas.

.

⚪ ---- Israel và Hamas hiện đang tham gia vào các cuộc đàm phán do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời và đảm bảo thả con tin, theo Ria đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao ở Ankara: "Với sự hòa giải của Qatar và sự hỗ trợ của chúng tôi, một thỏa thuận khác đang được thảo luận, nhưng hiện tại chưa có chi tiết cụ thể. Hamas đưa ra một số điều kiện liên quan đến các con tin." Trước đó, Israel phản đối thỏa thuận nói trên, tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Hamas duy trì quyền kiểm soát ở Dải Gaza và sẽ không "từ bỏ việc tiêu diệt Hamas".

.

⚪ ---- Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới dựa trên hình ảnh vệ tinh và tài khoản truyền thông, khoảng 45% tòa nhà dân cư ở Dải Gaza đã bị phá hủy kể từ khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

.

Theo dữ liệu do cơ quan quốc tế thu thập, hơn 60% tòa nhà dân cư ở Dải Gaza, tương đương 132.590 công trình, đã bị hư hại trong bối cảnh chiến tranh, trong đó Israel bắn phá vùng đất này từ đất liền, trên không và trên biển trong hơn ba tháng qua chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố Hamas và giải thoát con tin bị bắt cóc ngày 7/10.

.

Con số này bao gồm 99.601 công trình, tòa nhà, kiến trúc... được cho là đã bị phá hủy và không thể ở được, trong tổng số 218.656 tòa nhà dân cư dự kiến ở Dải Gaza trước chiến tranh, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới. Cơ quan này tính toán rằng sự tàn phá đã khiến 1.076.619 người Gaza không có nhà ở, trong tổng dân số khoảng 2,2 triệu người.

.

Hình ảnh Gaza

.

.

⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm thứ Tư nói rằng họ sẽ đưa ra phán quyết về yêu cầu của Nam Phi kiện Israel về tội diệt chủng dân Palestine trong cuộc chiến ở Gaza vào thứ Sáu 26/1/2024. Tòa án cho biết trong một tuyên bố chính thức: “Các phiên điều trần công khai về yêu cầu của Nam Phi đã được tổ chức xong vào Thứ Năm ngày 11 và Thứ Sáu ngày 12 tháng 1/2024”.

.

Ngày 29/12, Nam Phi đệ đơn kiện Israel, cho rằng xung đột Israel-Palestine ở Dải Gaza đã vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng, yêu cầu ICJ ra lệnh cho Israel ngay lập tức dừng cuộc chiến chống Hamas. ở Gaza.

TIN VN. Kiều hối chuyển về Việt Nam đạt kỷ lục 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm ngoái.

TIN VN. Giả mạo cơ quan chức năng chiếm 9% tổng số cuộc tấn công lừa đảo tại Việt Nam

TIN VN. Người lao động từ chối nhận quà Tết... chỉ định.

⚪ ---- Chính quyền Nga đã tìm thấy hộp đen của chiếc Il-76 được cho là bị bắn rơi ở Belgorod hôm thứ Năm, một đại diện của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nói với RIA Novosti. Theo nhà chức trách, chúng được tìm thấy trong tình trạng tốt ở phần đuôi máy bay. Hôm Thứ Tư, một chiếc máy bay Ilyushin Il-76 của Nga đã bị rơi ở khu vực biên giới Nga-Ukraine ở Belgorod, khiến 65 tù binh Ukraine bị Nga giam, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn của máy bay và 3 người hộ tống. Nga đổ lỗi cho Kiev bắn rớt phi cơ này. Phía Ukraine nói không có thông tin nào về phi cơ Nga chở tù binh Ukraine, chỉ biết có phi cơ Nga chở vũ khí.⚪ ---- Tư lệnh Không quân Ukraina Mykola Oleshchuk viết trong một bài đăng trên Telegram rằng Không quân sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Nga, bất chấp cáo buộc của Nga rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay Ilyushin Il-76 của Nga. Ông gọi những cáo buộc này là "tuyên truyền điên cuồng của Nga" nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền "bảo vệ và tiêu diệt các phương tiện tấn công trên không của kẻ xâm lược".Oleshchuk cũng chia sẻ rằng Không quân Ukraine ngày càng có nhiều "công cụ và cơ hội" để tấn công các mục tiêu Nga ở "những địa điểm mà Moscow không ngờ tới". Meatchuk nói thêm trong bài đăng của mình rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái HESA Shahed 136 khác của Nga đã bị lực lượng Ukraine đẩy lùi.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một bài đăng trên Telegram rằng Nga đang "chơi đùa" với mạng sống của các tù binh Ukraine, tình cảm của người thân họ và "cảm xúc" của xã hội Ukraine, ám chỉ vụ tai nạn máy bay Il-76 chở tù nhân chiến tranh người Ukraine.Zelensky cho biết ông đã triệu tập Giám đốc Tình báo Kyrylo Budanov và Giám đốc An ninh Vasyl Malyuk, cùng với các quan chức khác để cung cấp báo cáo chi tiết về vụ tai nạn. Ông tiếp tục nói rằng máy bay đã rơi trên lãnh thổ Nga và do đó tình hình hoàn toàn "nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine". Ông tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho Budanov điều tra số phận của các tù binh Ukraine mà Nga nói trên chiếc phi cơ bị Ukraine bắn rớt, trong khi Malyuk được lệnh điều tra mọi tình tiết liên quan đến vụ tai nạn máy bay Ilyushin Il-76 của Nga.⚪ ---- Hãng xe Kia hôm thứ Năm đã báo cáo thu nhập ròng năm 2023 là 8,77 nghìn tỷ won (6,5 tỷ USD), tăng 62,3% so với một năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động trong năm là 11,6 nghìn tỷ won, tăng 60,5% so với năm trước, công ty cho biết trong hồ sơ pháp lý. Doanh thu hàng năm tăng 15,3% lên 99,8 nghìn tỷ won.⚪ ---- Xuất cảng Nhật Bản tăng gần 10% trong tháng 12 so với một năm trước đó, nhờ sự phục hồi trong thương mại với Trung Quốc và nhu cầu mạnh mẽ về phương tiện, máy móc và chip máy tính. Theo dữ liệu hải quan sơ bộ công bố hôm thứ Tư, nhập cảng giảm gần 7%, để lại thặng dư thương mại 62 tỷ yên (410 triệu USD).Đồng yên Nhật yếu đã hỗ trợ các nhà sản xuất xuất cảngu như Toyota, Honda và Sony, mặc dù nó làm tăng chi phí nhập cảng các mặt hàng quan trọng như dầu và khí đốt cần thiết để cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Giá dầu giảm đã giúp giảm bớt gánh nặng nhập cảng năng lượng trong tháng 12, giảm 18% so với một năm trước đó.Nhu cầu phục hồi ở Trung Quốc đã góp phần làm xuất cảng tăng 10%, trong khi nhập cảng từ Trung Quốc không thay đổi. Một sự thúc đẩy khác đến từ sự gia tăng lượng khách du lịch, được tính là xuất cảng trong thống kê thương mại.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, cảnh báo các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc sẽ “hủy diệt” các đối thủ quốc tế nếu không có rào cản nào được áp đặt. Tỷ phú nhận xét khi phát biểu tại một cuộc gọi hội nghị: “Các công ty xe Trung Quốc là những công ty xe cạnh tranh nhất trên thế giới. Tôi nghĩ họ sẽ đạt được thành công đáng kể bên ngoài Trung Quốc.” Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh rằng ông sẽ không cho phép Bắc Kinh "thống trị" thị trường xe điện.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, tuyên bố rằng Optimus, một robot hình người còn được gọi là Tesla Bot, có khả năng vượt quá giá trị tổng hợp của mọi thứ Tesla làm. Trong một cuộc gọi hội nghị, ông còn đề cập thêm rằng những Optimus đầu tiên có thể được xuất xưởng sớm nhất là vào năm 2025. "Tuy nhiên, đây là lãnh thổ chưa được khám phá và không thể đưa ra dự đoán chính xác. Chúng tôi sẽ cập nhật cho công chúng vài tháng một lần. Nó đang tiến bộ rất nhiều." Hồi tháng 12/2023, Tesla đã giới thiệu "Optimus Gen 2", nâng cấp đáng kể các tính năng của nó so với phiên bản trước.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk đã chia sẻ hôm thứ Tư trong cuộc gọi hội nghị sau khi nhà sản xuất xe công bố thu nhập rằng việc sản xuất kiểu xe thế hệ tiếp theo sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025: “Một khi nó hoạt động, nó sẽ vượt trội hơn bất kỳ công nghệ sản xuất nào khác tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”. Tuy nhiên, Musk nói thêm rằng việc thúc đẩy sản xuất loại xe thế hệ tiếp theo này “sẽ là một thách thức”. Chiếc xe này có thể sẽ được sản xuất tại ba nhà máy, cụ thể hơn là ở Texas, Hoa Kỳ, Mexico và Đức.⚪ ---- Microsoft đã vượt qua giá trị thị trường 3 nghìn tỷ USD vào thứ Tư, sau khi giá cổ phiếu tăng hơn 1,2%. Công ty có trụ sở tại thành phố Redmond (tiểu bang Washington), đã trải qua sự tăng trưởng này trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ có xu hướng tăng do tâm lý tích cực xung quanh Magnificent Seven và nói chung là cổ phiếu công nghệ.Với thành tích này, Microsoft trở thành công ty thứ hai, sau Apple, vượt qua rào cản 3 nghìn tỷ USD. Apple đã đạt được điều này vào ngày 3 tháng 7/2023. Sau khi chạm mức cao nhất trong ngày, cổ phiếu Microsoft đã tăng 1,26% để bán ở mức 403,8200 USD, lúc 10:35 sáng theo giờ ET.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát mới, khoản chi phí khẩn cấp bất ngờ trị giá 1.000 USD có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn một nửa số người Mỹ. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bankrate, một trang web phân tích và so sánh tài chính. Bankrate nhận thấy rằng chỉ 44% người Mỹ được khảo sát có đủ khả năng chi trả khoản chi phí khẩn cấp 1.000 USD. Công ty cho biết con số đó thực tế đã tăng 1 điểm phần trăm so với năm trước.Có tới 56% người Mỹ không thể vượt qua chi phí khẩn cấp cho biết họ sẽ giải quyết khoản phí khẩn cấp bất ngờ đó theo những cách khác. Hầu hết (21%) cho biết họ sẽ sử dụng thẻ tín dụng, 10% sẽ vay từ người thân và 4% sẽ vay cá nhân. Bankrate cho biết chỉ 16% cho biết họ sẽ giảm chi tiêu để giải quyết khoản chi khẩn cấp bất ngờ.Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của trang này, cho biết nhiều người Mỹ tiếp tục “đi trên băng mỏng” khi nói đến các khoản chi khẩn cấp. Gần 2/3 (63%) người Mỹ cho biết lạm phát khiến họ tiết kiệm ít hơn cho những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, mặt khác, 19% cho biết họ thực sự đang tiết kiệm nhiều hơn cho các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là do lãi suất tăng cao, điều này có lợi cho những người gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm của họ.⚪ ---- Nam California: Một ngã tư trên đường đất xa xôi ở sa mạc Mojave là nơi xảy ra vụ khám phá khủng khiếp vào tối thứ Ba. Nhà chức trách cho biết sáu người, có thể đã bị bắn chết, được tìm thấy gần hai chiếc xe, trong đó có một chiếc bị thủng lỗ chỗ đạn. Các thi thể được phát hiện vào khoảng 8h15 giờ tối Thứ ba khi các đại biểu phản hồi về việc kiểm tra phúc lợi ngoài Quốc lộ 395, cách Victorville ở Quận San Bernardino khoảng 25 dặm về phía tây bắc.Hoàn cảnh xung quanh những cái chết cũng chưa xác nhận; Hãng tin Victor Valley News Group đưa tin các nạn nhân đã bị bắn chết. Đoạn phim của Sky5 cho thấy xác của các nạn nhân được tìm thấy gần các xe với hàng chục dấu vết bằng chứng và vỏ đạn xung quanh.Một chiếc SUV màu tối mang biển số Oregon đầy vết đạn và có vẻ như một số cửa sổ bị nổ tung. Chiếc xe còn lại là một chiếc xe tải nhỏ màu sáng, dường như không bị hư gì. Không có thông tin nào về danh tính của các nạn nhân được công bố. Khu vực sa mạc hẻo lánh nơi các thi thể được tìm thấy cách Adelanto khoảng 15 dặm về phía bắc và cách Victorville 20 dặm về phía bắc.⚪ ---- California: Dự luật mới của California sẽ yêu cầu một số xe được bán hoặc sản xuất tại tiểu bang này phải được trang bị công nghệ giới hạn tốc độ. Thượng nghị sĩ California Scott Wiener (D-San Francisco) đã giới thiệu dự luật mới, có tên chính thức là SB 961, như một phần của gói luật về Đường phố California AN TOÀN hơn. Gói này nhằm mục đích giảm tử vong và thương tích do giao thông trên toàn tiểu bang.SB 961 sẽ yêu cầu “mọi xe chở khách, xe mô tô và xe buýt được sản xuất hoặc bán trong tiểu bang” phải được trang bị công nghệ giới hạn tốc độ, bắt đầu từ mẫu xe năm 2027. Theo nội dung dự luật, công nghệ này sẽ “giới hạn tốc độ của phương tiện bằng điện tử để ngăn chặn người lái xe vượt quá giới hạn tốc độ hơn 10 dặm một giờ”.Các xe khẩn cấp được ủy quyền sẽ được miễn quy định này. Các xe không khẩn cấp có thể được miễn quy định nếu Ủy viên Đội tuần tra đường cao tốc California cho phép tắt công nghệ này dựa trên các tiêu chí cụ thể. Văn bản dự luật cũng nói rằng các tài xế sẽ tạm thời có thể vô hiệu hóa công nghệ.“Công nghệ giới hạn tốc độ này đã tồn tại. Liên Âu đang đi theo hướng này và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã khuyến nghị áp dụng yêu cầu này trên toàn quốc,” theo Wiener đăng trên X. Một báo cáo tháng 6 của TRIP, Nhóm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Quốc gia, cho thấy tỷ lệ tử vong do giao thông ở California đã tăng 22% từ năm 2019 đến năm 2022, so với 19% của toàn nước Mỹ.⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo tờ Los Angeles Times, 5 nghi phạm đã bị bắt vì tham gia vào một đám đông hơn 100 người cướp phá một tiệm bánh ở thị trấn Compton trong một cuộc chiếm giữ trên đường phố hồi đầu tháng này. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert Luna cho biết một trong năm người bị bắt vì vào cướp tiệm bánh Ruben's Bakery & Mexican Food vào ngày 2 tháng 1/2024 là một cậu bé 13 tuổi, cảnh sát nghi ngờ đã sử dụng chiếc Kia Soul làm công cụ đập phá, cho phép đám đông ùa vào cửa hàng.Video giám sát vụ đột nhập đã được lan truyền rộng rãi và được sử dụng để giúp xác định các nghi phạm. Luna nói khi xem video, các thành viên trong cộng đồng “đã cảm thấy bị xúc phạm đến mức chúng tôi bắt đầu nhận được rất nhiều lời khuyên”. Vụ cướp này gây ra thiệt hại trị giá 70.000 USD, nhưng nhờ sự tài trợ của cộng đồng, doanh nghiệp do gia đình sở hữu đã có thể mở cửa trở lại.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 25/1, một lãnh đạo Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2023 lượng kiều hối đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022. Lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân trong cùng kỳ. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, kiều hối về Việt Nam mỗi năm trên 10 tỷ USD. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, lượng kiều hối về thành phố này trong năm 2023 ước đạt gần 9 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức kiều hối cao nhất từ trước đến nay. Nếu so sánh với vốn FDI trong năm qua của TPHCM (3,4 tỷ USD) thì nguồn kiều hối chuyển về nước cao gần gấp 3 lần. Lượng kiều hối tại TPHCM các năm qua chiếm khoảng 55 - 60% tổng lượng kiều hối cả nước.⚪ ----. Theo VietnamNet. Trong báo cáo mới công bố, chuyên gia Viettel Cyber Security chỉ ra rằng, năm vừa qua ghi nhận sự nổi lên của các cuộc tấn công giả mạo cơ quan chức năng tại Việt Nam, chiếm 9% trong tổng số các cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo. Cụ thể, thống kê từ hệ thống Viettel Threat Intelligence, trong năm 2023, đã phát hiện gần 5.900 tên miền lừa đảo, con số gấp 1,3 lần so với năm 2022 và gấp 6,2 lần so với năm 2020. Các kịch bản lừa đảo được xây dựng chi tiết, tinh vi hơn, hướng chủ đích tới nạn nhân, giúp tăng khả năng thành công của các nhóm lừa đảo. Báo cáo mới công bố của Viettel Cyber Security cũng cho thấy, xét theo lĩnh vực, nhóm ngành tài chính - ngân hàng vẫn tiếp tục là mục tiêu hàng đầu các cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo, chiếm tới 54% trong tỷ lệ tấn công lừa đảo, giả mạo. Tiếp đó là ngành bán lẻ - thương mại điện tử với 16%. Đáng chú ý, năm 2023 cũng ghi nhận sự nổi lên của các cuộc tấn công giả mạo cơ quan chức năng tại Việt Nam, chiếm 9% trong tổng số các cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo. Đồng quan điểm, các chuyên gia Bkav cho hay, theo khảo sát của doanh nghiệp này, trong năm 2023 tỷ lệ người dùng nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tiếp tục gia tăng, từ 69,6% trong năm 2022 lên 73% vào năm 2023.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng với mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn để sắm Tết nhưng nhiều lao động không muốn nhận quà vì thủ tục rườm rà. Lãnh đạo một công ty (đề nghị được giấu tên) tại Sóc Trăng cho biết, vừa qua Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm Tết. Thông lệ những năm trước, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân đã có sẵn của công nhân. Năm nay, muốn nhận khoản hỗ trợ đó, công nhân phải mở tài khoản mới của Công ty tài chính HD Saison do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu, hợp tác. Công nhân chỉ được dùng số tiền hỗ trợ để mua hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki. Cũng theo vị lãnh đạo công ty, có công nhân tại doanh nghiệp này được hỗ trợ 300.000 đồng, sau khi mua hàng, tài khoản kích hoạt có dư nợ đến 5 triệu đồng. Việc này gây nhiều lo lắng vì người lao động thấy trong tài khoản có tiền là xài, hậu quả sau này có thể thành phiền phức. Do đó, công ty từ chối nhận khoản hỗ trợ này cho gần 500 công nhân. Tương tự công ty trên, lãnh đạo một doanh nghiệp khác ở Sóc Trăng cho biết, đơn vị cũng đã từ chối nhận hỗ trợ cho 300 công nhân.⚪ ---- HỎI 1: Hơn 28% giới trẻ thê hệ Z của Mỹ tự nhận là giớit ính thứ ba?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy hơn 1 trong 4 người trưởng thành thuộc Thế hệ Z ở Hoa Kỳ xác định là đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới hoặc đồng tính, làm giảm tỷ lệ người Mỹ LGBTQ ở các nhóm tuổi lớn hơn.Theo một báo cáo được công bố trong tuần này bởi Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng (Public Religion Research Institute), hay PRRI, 28% người trưởng thành thuộc Thế hệ Z - mà các nhà nghiên cứu của cuộc khảo sát chỉ định là những người từ 18 đến 25 tuổi - xác định là LGBTQ.Melissa Deckman, giám đốc điều hành của PRRI cho biết: “Liên quan đến bản sắc LGBTQ, có thể thấy rất rõ ràng rằng người trưởng thành thuộc Thế hệ Z trông khác với những người Mỹ lớn tuổi”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 4/10 dân da đen, 54% dân da trắng, 38% dân gốc Á, 37% gốc Tây Ban Nha đọc tin trên truyền thông thường gặp các sự kiện quan trọng của họ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện vào năm 2023, bốn phần mười người Mỹ da đen nói rằng các vấn đề và sự kiện quan trọng nhất đối với họ thường được đưa tin trên các phương tiện truyền thông mà họ nhận tin tức, theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện vào năm 2023. Tỷ lệ tương tự ở người châu Á (38%) và người gốc Tây Ban Nha (37%) người lớn cũng nói như vậy.Ngược lại, phần lớn người Mỹ da trắng (54%) cho biết các kênh họ nhận tin tức đưa tin về những chủ đề quan trọng nhất đối với họ cực kỳ hoặc khá thường xuyên.

Những phát hiện này đến từ một nghiên cứu rộng hơn của Trung tâm về trải nghiệm của người Mỹ da đen với tin tức, trong đó nhiều người chỉ trích cách các phương tiện truyền thông đưa tin về người Da đen. Cuộc khảo sát cũng hỏi về sự quan tâm của người Mỹ da đen đối với các chủ đề tin tức cụ thể.

Chi tiết:

https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/01/23/fewer-than-half-of-black-americans-say-the-news-often-covers-the-issues-that-are-important-to-them/

.

.