Hình trên, từ YouTUbe: Vận động viên Huỳnh Như Phương, sinh năm 2003, từng có nhiều huy chương quốc tế, tuyên bố giải nghệ vì quan chức VN ăn chận tiền thưởng. HLV bị tố ăn chặn tiền thưởng phải rời đội tuyển TDDC. Thêm nhiều cựu VĐV Thể dục dụng cụ lên tiếng bị ăn chận tiền thưởng huy chương.

.

- TIN VN. Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông (cả 2 đều là cựu TBT Báo Thanh Niên).

- TIN VN. Cán bộ ăn chặn tiền thưởng phải rời đội tuyển TDDC. Thêm nhiều cựu VĐV Thể dục dụng cụ lên tiếng bị ăn chận tiền thưởng huy chương.

- Iowa: Với 99% phiếu đếm xong, Trump có 51% số phiếu bầu, DeSantis 21.2%, Haley 19.%. Trump sẽ có 20 phiếu đại biểu, DeSantis 8, Haley 7, Ramaswamy 3 phiếu đại biểu.

Biden: Bầu cử thấy rõ là người dân chủ phải thắng Trump và MAGA.

- Trump kêu gọi đoàn kết, chúc mừng tới các đối thủ Ron DeSantis và Nikki Haley, rằng cần nuôi dưỡng tình bạn thân thiết.

- Cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ Ben Carson nói trên Fox News: Trump được Thiên Chúa ban ơn như Vua David trong Kinh thánh bất kể cả 2 đều gian dâm, dối trá

- Cựu Giám đốc tình báo Anh Richard Dearlove cảnh báo: Trump đắc cử 2024 có thể làm nước Anh nguy hiểm.

- Siêu sao luật sư Joe Tacopina xin tòa rút lui, không biện hộ Trump nữa

- Trump mất 3 luật sư chỉ trong một ngày ( 2 LS bỏ chạt theo LS Joe Tacopina)

- Ron DeSantis: không hề hối hận khi ủng hộ Trump trong quá khứ, nhưng bây giờ là khác

- Ban vận động của Biden gây quỹ được 97 triệu đô, nhiều k3y lục, hơn tất cả các ứngv iên Dân Chủ quá khứ

- OpenAI Inc. sẽ có công cụ bảo đảm sản phẩm AI không dùng tạo ra các tác phẩm "deepfake" chính trị ảnh hưởng bầu cử toàn cầu năm 2024.

- Ủy ban Châu Âu OK lập ChargeScape liên doanh 3 hãng Ford, BMW, Honda để cấp dịch vụ lưới điện cho các công ty điện, hãng xe điện ở Hoa Kỳ và Canada.

- Vodafone và Microsoft ký hợp tác 10 năm, chuyển đổi kỹ thuật số cho hơn 300 triệu doanh nghiệp

- Florida: chê bánh chưa cắt đứt, 1 ông ném bánh vào nhân viên tiệm Subweay, liền bị bắt, truy tố

- Bão tuyết: hơn 110 triệu người Mỹ gặp gió lạnh, nhiều trường vùng Đông Bắc Mỹ đóng cửa vì tuyết dày. Hủy hơn 1.200 chuyến bay sáng thứ Ba và hoãn 1.800 chuyến bay khác

- Thủ tướng TQ: TQ là một “động cơ quan trọng” của sự phát triển toàn cầu

- Ủy ban Châu Âu: Nga đã bị xóa sổ gần 1/2 quân lực, và Ukraine có thể thắng Nga nếu có đủ viện trợ vũ khí.

- Hải quân Mỹ bắt giữ 1 tàu "vũ khí quy ước tiên tiến" của Iran đang chở tới cho Houthi ở Yemen.

- Iraq triệu tập đại sứ Iraq tại Iran về tham vấn: vụ Iran bắn vào Iraq, nhắm vào lãnh sự quán Mỹ ở bắc Erbil

- Gaza: người Palestine chết vì bom Israel lên tới 24.285. Trong 24 giờ qua, 158 người Palestine đã chết và 320 người bị thương.

- Iran: tấn công thành công trụ sở gián điệp của Israel ở Kurdistan thuộc Iraq

- Tòa lãnh sự quán mới của Mỹ ở bắc Iraq bị bắn 6 hỏa tiễn

- Mỹ: Vệ binh Iran đã vào giúp Yemen

- Siêu sao bóng đá Lionel Messi lần thứ ba giành vương miện Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA

- Elon Musk: sẽ "không thoải mái" nếu không có ít nhất 25% cổ phần của công ty Tesla

- Bắc Hàn: nếu quân Nam Hàn xâm nhập dù chỉ "0,001 mm" cũng sẽ bị coi là khiêu khích chiến tranh.

- Số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản đã tăng mạnh vào năm 2023, do giá nguyên vật liệu tăng và lương tăng

- Tiểu bang tốt nhất để lái xe (xăng rẻ, sửa xe rẻ, ít kẹt xe): 1. Iowa, 2. Georgia, 3. Kansas, 4. Oklahoma, 5. Alabama, 6. North Carolina, 7. Ohio, 8. Tennessee, 9. Texas, 10. North Dakota.

- Nơi tệ hại nhất để lái xe: 41. Montana, 42. Vermont, 43. Rhode Island, 44. Nevada, 45. Massachusetts, 46. California, 47. West Virginia, 48. Delaware, 49. Washington, 50. Hawaii.

- California tông xe chết người rồi bỏ chạy cao nhất nước: 10,5% tai nạn chết người ở Caliofrnia là tông xe rồi bỏ chạy.

- Quận Cam: 2 ngôi nhà ở Newport Beach bị đột nhập, trộm trong chưa đầy một tuần.

- HỎI 1: Dân Mỹ da đen có tỷ lệ rủi ro chết vì ung thư cao 12% hơn dân Mỹ da trắng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 51% nhân viên Mỹ muốn công ty chi trả đầy đủ bảo hiểm y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/1/2024) ⚪ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) hôm thứ Ba đã bật đèn xanh cho việc thành lập ChargeScape, LLC, một liên doanh giữa Ford Motor Company, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) và Honda Motor Co. để cung cấp dịch vụ lưới điện cho các công ty điện lực và nhà điều hành hệ thống ở Hoa Kỳ và Canada.

.

ChargeScape sẽ hoạt động như một nền tảng kết nối các công ty điện, nhà sản xuất xe và khách hàng sử dụng xe điện (EV), mang lại lợi ích cho cả khách hàng sử dụng xe điện và hệ thống lưới điện tổng thể. EC nhận thấy rằng liên doanh này dự kiến sẽ không "làm tăng mối lo ngại về cạnh tranh do tác động hạn chế đến Khu vực Kinh tế Châu Âu".

.

Các công ty chỉ ra: “ChargeScape sẽ mở khóa giá trị hoàn toàn mới mà xe điện có thể cung cấp cho lưới điện đồng thời cho phép khách hàng xe điện kiếm được lợi ích tài chính thông qua nhiều dịch vụ sạc và chia sẻ năng lượng được quản lý chưa từng có trước đây với các xe chạy bằng xăng truyền thống”.

.

⚪ ---- Vodafone và Microsoft Corp. hôm thứ Ba đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược lớn kéo dài 10 năm. Sự hợp tác này nhằm mục đích chuyển đổi các dịch vụ kỹ thuật số cho hơn 300 triệu doanh nghiệp, tổ chức khu vực công và người tiêu dùng trên khắp Châu Âu và Châu Phi bằng cách tận dụng công nghệ đám mây và AI tiên tiến của Microsoft.

.

Ngoài ra, Vodafone có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD trong thập niên tới vào các dịch vụ đám mây và AI được phát triển cùng Microsoft, vốn cũng sẽ sử dụng các dịch vụ kết nối của Vodafone. Một khía cạnh quan trọng của liên minh này là phát triển nền tảng kết nối IoT được quản lý của Vodafone thành một doanh nghiệp độc lập vào tháng 4 năm 2024, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong các ứng dụng IoT.

.

Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Microsoft cho biết: “Thế hệ AI mới này sẽ mở ra những cơ hội mới to lớn cho mọi tổ chức và mọi ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui mừng khi cùng với Vodafone, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ đám mây và AI mới nhất để nâng cao trải nghiệm khách hàng của hàng trăm triệu người và doanh nghiệp trên khắp Châu Phi và Châu Âu, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang đám mây của công ty."

.

⚪ ---- Florida: Một người đàn ông đã bị bắt sau khi cảnh sát được gọi đến để giải quyết vụ gây rối tại một tàu điện ngầm ở Florida vào tuần trước, theo tin Fox Business. Alberto De Barros sau đó đã bị truy tố sau khi ném chiếc bánh sandwich của mình vào ngườit một nhân viên tại một tiệm bánh Subway ở Stuart, Florida, chỉ sau 5 giờ chiều vào ngày 9 tháng 1. Theo hồ sơ Cảnh sát Quận Martin, người đàn ông 54 tuổi này không hài lòng về cách cắt bánh sandwich của mình.

.

Nhân viên tàu điện ngầm khai với cảnh sát rằng De Barros “trở nên khó chịu với cô sau khi phát hiện ra chiếc bánh sandwich của mình không được tách rời.” Sau khi trao đổi bằng lời nói, cô nhân viên này từ chối phục vụ anh ta và De Barros, trong khi đang nói chuyện điện thoại, ném chiếc bánh sandwich, đánh vào phần giữa và phần dưới cơ thể của cô. Anh ta nói với các thám tử rằng anh ta “buồn vì bánh sandwich của mình không bị cắt”, nhưng nói rằng anh ta “tin rằng mình đã ném chiếc bánh sandwich vào quầy thay vì vào nhân viên.” De Barros đã bị bắt vào Nhà tù Quận Martin trước khi được thả hôm thứ Tư sau khi nộp khoản tiền tại ngoại 1.000 USD. Anh dự kiến sẽ bị truy tố vào ngày 1 tháng 2.

.

⚪ ---- Bão tuyết Bắc Cực khiến hơn 110 triệu người Mỹ phải chịu cảnh báo gió lạnh vào thứ Hai và kéo dài sang Tghứ Ba, làm hàng trăm khu học chánh lớn phải đóng cửa và việc di chuyển bằng đường hàng không bị chậm lại hôm thứ Ba. Hàng triệu học sinh sẽ có một ngày cuối tuần dài Ngày Martin Luther King Jr., khi các trường học đóng cửa vào thứ Ba ở thủ đô Washington, D.C., Chicago, Atlanta, Denver và các thành phố lớn khác vì lạnh và tuyết.

Trận bão mùa đông "Winter Storm Heather" mang đến nhiệt độ dưới 0 độ có thể cảm nhận được từ Missoula, Mont., tới Chicago. Thành phố New York cũng dự kiến ​​sẽ có tuyết vào thứ Ba, với dự báo tuyết sẽ rơi khoảng 3 inches.

.

Trên bầu trời, hơn 1.200 chuyến bay đã bị hủy vào sáng thứ Ba và 1.800 chuyến bay khác bị hoãn, sau khi hơn 2.600 chuyến bị hủy vào hôm thứ Hai, theo FlightAware.

.

⚪ ---- Biden: Bầu cử thấy rõ là người dân chủ phải thắng Trump và MAGA. Trump thắng lớn phía Cộng Hòa Iowa với cách biệt hơn DeSantis 30%. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sáng thứ Ba đã trả lời về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp kín (hình thức bầu sơ bộ bằng họp kín) của Đảng Cộng hòa ở Iowa, rằng Trump hiện là "người dẫn đầu rõ ràng" của Cộng Hòa vào thời điểm này.

.

Biden viết trên X: “Nhưng vấn đề là: cuộc bầu cử này luôn có sự tham gia của các bạn và tôi để kình với những đảng viên Cộng hòa cực đoan MAGA. Điều đó đã đúng vào ngày hôm qua và nó sẽ đúng vào ngày mai.” Người dân Iowa đã tập trung tại hơn 1.600 địa điểm để tổ chức cuộc họp kín khai mạc của Iowa, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

.

⚪ ---- Iowa: Với 99% phiếu đếm xong vào rạng sáng Thứ Ba, Trump nổi lên là người chiến thắng trong cuộc bầu sơ bộ ở Iowa cho cương vị ứng viên tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa năm 2024 với 51% số phiếu bầu, trong khi Ron DeSantis đứng thứ hai với 21.2% (tức là, Trump hơn DeSantis 30% phiếu) và Nikki Haley giành vị trí thứ ba với 19.%.

.

. Trump với 52,260 phiếu, sẽ nắm 20 phiếu đại biểu.

. Ron DeSantis với 23,420 phiếu, sẽ nắm 8 phiếu đại biểu.

. Nikki Haley với 21,085 phiếu, sẽ nắm 7 phiếu đại biểu.

. Vivek Ramaswamy với 8,449 phiếu, sẽ nắm 3 phiếu đại biểu.

. Asa Hutchinson với 191 phiếu, sẽ nắm 0 phiếu đại biểu.

.

Vivek Ramaswamy đã tuyên bố chính thức rút lui, và nói đã gọi điện thoại cho Trump, chúc mừng và nói ủng hộ Trump. Chiến thắng của Trump trong cuộc họp kín của Cộng hòa ở Iowa đã lập kỷ lục mới về tỷ lệ chênh lệch lớn nhất trong lịch sử, vượt qua khoảng cách 12,8 điểm phần trăm trước đó với mức dẫn trước kỷ lục là 30 điểm phần trăm.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi đoàn kết và dành nhiều lời khen ngợi cho các đối thủ chính trị của ông sau khi được dự đoán là người chiến thắng trong cuộc họp kín của tổng thống Đảng Cộng hòa ở Iowa. Ông nhấn mạnh: “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề của thế giới”.

.

Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, Trump tuyên bố: “Đã đến lúc mọi người, đất nước của chúng ta, phải đoàn kết với nhau”. Bày tỏ lời chúc mừng tới Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ LHQ và Thống đốc Nam Carolina, Nikki Haley, ông nhấn mạnh việc nuôi dưỡng tình bạn thân thiết.

.

⚪ ---- Cựu Giám đốc cơ quan tình báo bí mật của Anh cảnh báo việc Donald Trump đắc cử vào năm 2024 có thể khiến nước Anh gặp nguy hiểm. Sir Richard Dearlove, người đứng đầu MI6 từ năm 1999 đến năm 2004, nói với Sky News rằng việc Trump trở lại Bạch Ốc sẽ là "có vấn đề" đối với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh do Trump đã chỉ trích NATO từ lâu.

.

Theo Dearlove, liên minh đứng sau Ukraine trước Nga xâm lược và “cách hành xử lâu dài” của Trung Quốc đều là những vấn đề sẽ trở nên phức tạp dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump: “Bạn phải thêm một mối đe dọa chính trị mà tôi lo lắng, đó là việc Trump tái đắc cử… điều mà tôi nghĩ đối với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh đang có vấn đề. Bởi vì nếu Trump hành động vội vàng và gây thiệt hại cho liên minh Đại Tây Dương (NATO), đó là một vấn đề lớn đối với Vương quốc Anh."

.

Ông nói: “Chúng tôi đã bỏ hết trứng về mặt quốc phòng vào giỏ NATO. Nếu Trump thực sự nghiêm túc về việc thay đổi cán cân, thì ý tôi là chiếc ô hạt nhân của Mỹ dành cho châu Âu, theo quan điểm của tôi, là cần thiết đối với an ninh và phòng thủ an ninh của châu Âu.”

.

Trump đã đe dọa rút khỏi NATO gần đây nhất là trong tuần này, nói với Fox News rằng NATO "lợi dụng chúng ta về thương mại và sau đó họ lợi dụng chúng ta về bảo vệ quân sự".

.

⚪ ---- Một luật sư tài năng bỏ chạy, ra khỏi 2 vụ bào chữa cho Trump. Một luật sư cấp cao trong nhóm của Donald Trump đã rút khỏi hai vụ kiện vì những lý do hiện chưa rõ ràng. Joe Tacopina, người đại diện cho cựu tổng thống trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng ở Manhattan, đã rút khỏi vụ án hôm thứ Hai, theo báo The Hill đưa tin.

.

Ông cũng rút ra khỏi hồ sơ Trump kháng cáo bản án năm ngoái chống lại Trump trong vụ án dân sự phỉ báng và lạm dụng tình dục E. Jean Carroll. Tờ New York Times đưa tin, người phát ngôn của Trump, Steven Cheung không đưa ra lý do cho sự ra đi, nhưng cho biết Trump vẫn còn "đội ngũ pháp lý mạnh nhất, có trình độ, kỷ luật và giàu kinh nghiệm nhất từng được tập hợp".

.

Reuters đưa tin Trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử vụ án ở tòa Manhattan vào thời điểm nào đó trong năm nay nhưng ngày giờ vẫn chưa được xác định. Phiên tòa xét xử phỉ báng thứ hai của Carroll chống lại Trump sẽ khai mạc vào ngày mai, thứ Ba. Trump cho biết ông có kế hoạch làm chứng - và ông rất hối hận khi nghe lời khuyên pháp lý là không nên làm như vậy trong phiên tòa đầu tiên.

.

Tacopina, cựu công tố viên thường xuyên xuất hiện trên các bản tin truyền hình cáp với tư cách bình luận viên, từng đại diện cho các khách hàng nổi tiếng bao gồm Sean Hannity, rapper A$AP Rocky và cựu cầu thủ Yankees Alex Rodriguez. Cầu thủ Rodriguez nói với tờ NY Times: “LS Joe Tacopina không phải là người chỉ gọi điện thoại vào; Joe Tacopina sống với các vụ bào chữa. Khi Joe Tacopina bảo vệ bạn, Joe Tacopina bảo vệ bạn như thể bạn là một gia đình vậy."

.

⚪ ---- Donald Trump đã mất 3 luật sư chỉ trong một ngày vì việc LS Joe Tacopina rút khỏi đại diện cho ông đồng nghĩa với việc hai luật sư khác từ công ty của ông cũng không bào chữa cho cựu tổng thống, theo Newsweek đưa tin.

.

Tacopina, một luật sư chủ chốt đại diện cho Trump trong vụ kiện tiền bịt miệng ở New York và hồ sơ kháng cáo phán quyết năm ngoái trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng E. Jean Carroll, đã rút các dịch vụ của công ty mình vào thứ Hai, chỉ 2 tháng trước khi vụ án hình sự bắt đầu. Việc rút các dịch vụ của công ty ông sẽ bao gồm các luật sư đồng nghiệp Chad Seigel và Matthew DeOreo.

.

Tacopina viết trong hồ sơ tòa án: "Tôi trân trọng gửi Tuyên bố này để ủng hộ đề nghị của [Tacopina Seigel và DeOreo], được thực hiện theo Quy tắc Dân sự Địa phương 27.1, rút lui khỏi tư cách luật sư (bao gồm các luật sư TSD Joseph Tacopina, Chad D. Seigel và Matthew G. DeOreo) cho Trump, với sự cứu trợ khác và hơn nữa mà Tòa án cho là công bằng và phù hợp.”

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Hai cho biết ông không hề hối hận khi ủng hộ các chính sách của Cựu Tổng thống Donald Trump trong quá khứ. Tuy nhiên, ông cho rằng các chính trị gia nên ủng hộ các thành viên trong đảng của mình và mong muốn đảng đạt được kết quả tốt, còn hành vi của Trump lại đi theo hướng ngược lại.

.

Nói chuyện với CNN, DeSantis đã đề cập rằng "Tôi muốn đảng của chúng tôi hoạt động tốt. Donald Trump không như vậy. Ông ấy muốn lật đổ Thống đốc (Kim) Reynolds, người có vai trò vàng ở Iowa, đơn giản vì cô ta ở trong nhóm ủng hộ của tôi." Ngoài ra, DeSantis cho rằng ông đại diện cho một sự thay đổi chính trị ở Washington trong khi Trump là ứng cử viên của “cơ quan cầm quyền” ở thủ đô.

.

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden đã công bố số liệu gây quỹ mới nhất vào thứ Hai, hơn hai tuần trước khi phải làm như vậy, trong điều mà New York Times coi là "một nỗ lực rõ ràng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các cuộc họp kín Cộng Hòa ở Iowa."

.

Con số chào hàng 97 triệu đô la do chiến dịch của ông và DNC (Ủy ban Dân chủ Toàn quốc) huy động được trong quý 4 năm 2023 và tổng ngân quỹ chiến dịch tranh cử là 117 triệu đô la. Chiến dịch tranh cử của ông gọi đây là một "chiến dịch lịch sử", lưu ý rằng số tiền mặt hiện có nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào của Đảng Dân chủ có được vào thời điểm này trong cuộc đua, theo tờ USA Today đưa tin.

.

⚪ ---- Bác sĩ giải phẫu thần kinh và cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ Ben Carson hôm thứ Hai đã so sánh Donald Trump với Vua David của Israel trong Kinh thánh, nói với Neil Cavuto có vẻ sửng sốt rằng công chúng Mỹ “cần ai đó có 'kiểu doanh nhân' ở Manhattan' nhân cách để giải quyết công việc hành chính”. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Fox News, Cavuto cho biết nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa chỉ đơn giản là “không thể vượt qua được hành vi cá nhân của [Trump], việc gọi tên, những lời lăng mạ, tất cả những điều đó,” và hỏi Carson rằng Trump sẽ “vượt qua được cái bướu đó như thế nào”.

.

Carson đáp lại bằng cách bảo Cavuto “hãy nghĩ về Kinh thánh và Vua David. Hầu hết những người đó, có lẽ nếu họ còn sống ở những ngày đó, sẽ nói, 'Ôi, thật là một kẻ kinh khủng.' Bạn biết đấy, tập phim có Bathsheba và một số điều gian dâm khác mà vua David đã làm,” đề cập đến nhà vua ngoại tình với vợ của một trong những người lính của ông, Uriah the Hittite, sau đó vua David đã giết Uriah. “Thiên Chúa sử dụng những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau”.

.

Cavuto, dường như không tin vào tai mình, sau đó hỏi Carson liệu anh ấy có thực sự đánh đồng Trump với Vua David hay không, Carson nói, “Tôi không biết về ‘King’, nhưng chắc chắn ông ấy có một số chính sách rất đáng giá.” (ghi chú: nếu như thế, Thiên Chúa cũng đã sử dụng vô số những kẻ ngoại tình, trốn thuế và giết người?)

.

⚪ ---- OpenAI Inc. đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đang chuẩn bị một bộ công cụ để đảm bảo rằng các sản phẩm ngôn ngữ và hình ảnh của họ không được sử dụng để tạo ra các tác phẩm "deepfake" có thể ảnh hưởng đến ý kiến của mọi người trong bối cảnh các cuộc bầu cử toàn cầu diễn ra vào năm 2024.

.

Thông qua một blog, tổ chức này cho biết đang làm việc với Hiệp hội Các Bộ Trưởng Hành Chánh Hoa Kỳ (NASS: National Association of Secretaries of State) tại Hoa Kỳ để đảm bảo rằng ChatGPT "sẽ hướng người dùng đến CanIVote.org" khi đặt câu hỏi liên quan đến ứng cử viên hoặc địa điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh DALL-E sẽ hỗ trợ người dùng biết liệu hình ảnh có được tạo bởi phần mềm AI của nó hay không và nó sẽ "từ chối các yêu cầu yêu cầu tạo hình ảnh của người thật, bao gồm cả ứng viên." Họ cho biết thêm thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tháng tới.

TIN VN. Khởi tố, bắt tạm giam hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông (cả 2 đều là cựu Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên).

TIN VN. HLV bị tố ăn chặn tiền thưởng phải rời đội tuyển TDDC. Thêm nhiều cựu VĐV Thể dục dụng cụ lên tiếng bị ăn chận tiền thưởng huy chương.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng công nghệ của chúng tôi không được sử dụng theo cách có thể làm suy yếu quá trình [bầu cử] này. Chúng tôi nỗ lực dự đoán và ngăn chặn hành vi lạm dụng có liên quan - chẳng hạn như "giả mạo sâu" gây hiểu lầm, hoạt động gây ảnh hưởng trên quy mô lớn hoặc chatbot mạo danh ứng cử viên."⚪ ---- Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng TQ đại diện cho một “động cơ quan trọng” của sự phát triển toàn cầu, là quốc gia duy nhất trên thế giới có sự hiện diện trong mọi ngành công nghiệp được phân loại theo phân loại công nghiệp của LHQ. Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa tất cả các quốc gia và kêu gọi cải thiện trao đổi quốc tế về tiến bộ khoa học và công nghệ để tạo ra một “môi trường cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử” cho sự phát triển bình đẳng.Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thủ tướng chỉ ra rằng ngành sản xuất của Trung Quốc đóng góp 30% tổng giá trị gia tăng toàn cầu, nhấn mạnh rằng trong năm 2023, nền kinh tế TQ đã phục hồi và đánh dấu mức tăng trưởng 5,2%, cao hơn kỳ vọng của Bắc Kinh. . “Trung Quốc cam kết mở cửa và chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thế giới chia sẻ các cơ hội của Trung Quốc,” theo ông Li nhấn mạnh và cho biết thêm rằng Bắc Kinh ngày nay là đối tác của 140 quốc gia và khu vực.⚪ ---- Ủy ban Châu Âu: Nga đã bị xóa sổ gần 1/2 quân lực, và Ukraine có thể thắng Nga nếu có đủ viện trợ vũ khí. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Ba rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga nhưng Ukraine cần nguồn cung cấp vũ khí “đầy đủ và bền vững” cũng như “nguồn tài chính có thể dự đoán được trong suốt năm 2024 và hơn thế nữa”.Von der Leyen nhấn mạnh rằng Nga đang "thất bại trong các mục tiêu chiến lược" trong cuộc chiến với Ukraine, bao gồm cả về mặt quân sự và ngoại giao. Bà tuyên bố Nga đã mất gần một nửa năng lực quân sự kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào tháng 2/2022 và hiện nước này "phụ thuộc vào Trung Quốc". Bà cũng nói rằng Liên Âu dự kiến sẽ nhận được nhiều năng lượng tổng thể từ gió và mặt trời hơn là từ nhập cảng nhiên liệu hóa thạch của Nga.⚪ ---- Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói đã bắt giữ một tàu "vũ khí quy ước tiên tiến" của Iran được cho là đang trên đường đến lực lượng Houthi ở Yemen. Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch vào ban đêm vào ngày 11 tháng 1, trong đó họ bắt giữ một tàu ở vùng biển quốc tế Biển Ả Rập, gần bờ biển Somalia, đang vận chuyển các thành phần hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình do Iran sản xuất. Theo phân tích ban đầu, các thành phần này đã được nhóm phiến quân Houthi sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại quá cảnh ở Biển Đỏ.Cụ thể, hai lính SEAL của Hải quân Hoa Kỳ trước đây được cho là "mất tích trên biển" đã trực tiếp tham gia vào hoạt động này và cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. “Rõ ràng là Iran tiếp tục vận chuyển viện trợ vũ khí sát thương tiên tiến cho người Houthis”, theo Tổng chỉ huy CENCOM Michael Erik Kurilla cho biết trong tuyên bố.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu tập đại sứ Iraq tại Iran, Naseer Abdul Mohsen, về hôm thứ Ba để họp để giải quyết các cuộc tấn công gần đây do Iran thực hiện ở phía bắc Erbil. Bộ đã triệu tập Abdul Mohsen “với mục đích tham vấn về bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của Iran vào Erbil, dẫn đến một số người chết và bị thương”, theo Bộ đăng trên X. Trước đó, Bộ đã chỉ trích “sự xâm lược của Iran đối với thành phố Erbil", dẫn đến cái chết của ít nhất 4 thường dân. Trước đó, Al Arabiya tuyên bố rằng lãnh sự quán mới của Mỹ ở phía bắc Erbil, Iraq là mục tiêu của 6 hỏa tiễn.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Ba tuyên bố rằng tổng số người Palestine chết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 hiện đã lên tới 24.285: "Một số nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát và trên những con đường mà đội cứu thương và dân phòng không thể tiếp cận họ". Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng trong 24 giờ qua, 158 người Palestine đã chết và 320 người bị thương.⚪ ---- Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận rằng họ đã nhắm mục tiêu thành công vào nơi mà họ tuyên bố là trụ sở gián điệp của Mossad của Israel ở Kurdistan thuộc Iraq. IRGC khẳng định rằng cuộc tấn công được thực hiện, bằng cách sử dụng hỏa tiễn đạn đạo và dẫn đến việc phá hủy cơ sở do Israel vận hành. Vụ tấn công xảy ra sau khi có thông tin cho rằng Iran nhắm mục tiêu vào lãnh sự quán Mỹ ở Iraq. Theo các báo cáo tiếp theo, không có cơ sở nào của Mỹ bị tấn công trong khu vực.⚪ ---- Tối thứ Hai, đài Al Arabiya đưa tin, sáu hỏa tiễn đã nhắm vào trụ sở của lãnh sự quán mới của Hoa Kỳ ở miền bắc Iraq. Theo một người, vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Erbil ở vùng Kurdistan của Iraq. Nguồn tin tiết lộ, cuộc tấn công được thực hiện bằng hỏa tiễn tầm xa. Truyền thông địa phương cũng đưa tin hỏa tiễn và máy bay không người lái đã tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Erbil. Vào ngày 27 tháng 12, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã phát động cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ gần sân bay Erbil.⚪ ---- Nhiều đơn vị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã vào giúp Yemen, theo báo Semafor đưa tin hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và Trung Đông. Các chỉ huy và cố vấn của IRGC có vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Các quan chức nêu chi tiết rằng hỏa tiễn, máy bay huấn luyện và người điều khiển máy bay không người lái đều được bố trí ở Yemen, trong đó nhóm IRGC hỗ trợ tình báo chiến thuật cho phiến quân Houthi.Các quan chức tiếp tục cho biết các nhân viên ở Yemen đang được giám sát bởi Tướng Abdul Reza Shahlai. Các quan chức cũng tuyên bố rằng IRGC đã giám sát việc chuyển giao vũ khí cho lực lượng Houthi, bao gồm máy bay không người lái tấn công, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo tầm trung. Trong khi đó, Iran đã phủ nhận mọi liên quan.⚪ ---- Siêu sao bóng đá Lionel Messi lần thứ ba giành vương miện Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA, giúp anh trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử đạt được điều này. Trong khi đó, giải Thủ môn nam xuất sắc nhất thuộc về Ederson người Brazil và danh hiệu Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất được trao cho Pep Guardiola của Tây Ban Nha.Messi, cầu thủ người Argentina, đã giành được giải thưởng khi đánh bại Erling Haaland của Na Uy và Kylian Mbappé của Pháp, cả hai đều thi đấu ở cùng hạng mục. Tại World Cup gần đây nhất vào năm 2022, Messi đã dẫn dắt đội bóng của mình giành được danh hiệu vô địch, bản thân Messi thắng giải Quả bóng vàng và ghi tổng cộng 7 bàn thắng.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk hôm thứ Hai cho biết ông sẽ "không thoải mái" nếu không có ít nhất 25% cổ phần của công ty, đồng thời lập luận rằng nếu điều đó xảy ra, ông muốn rời khỏi hội đồng quản trị hãng xe và tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo.Trong một bình luận trên X, Musk chỉ ra rằng tỷ lệ tham gia của công ty là "đủ để gây ảnh hưởng, nhưng không đến mức [anh ta] không thể bị lật đổ." Ngoài ra, Musk còn trả lời những bình luận nói rằng mọi người "dường như không hiểu rằng Tesla không phải là một công ty khởi nghiệp mà là hàng tá công ty khởi nghiệp."⚪ ---- Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) đưa tin, lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Hai nói rằng bất kỳ hành động xâm nhập dù chỉ "0,001 mm" của Nam Hàn cũng sẽ bị coi là hành động khiêu khích chiến tranh.Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn nhấn mạnh rằng việc xây dựng lực lượng của Bắc Hàn là nhằm mục đích tự vệ chứ không phải để "thống nhất bằng vũ lực". Tại một cuộc họp quốc hội, nước này đã quyết định loại bỏ các cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều, đồng thời ông Kim nhắc lại rằng Seoul nên được coi là "quốc gia thù địch số 1" trong Hiến pháp.Ông Kim cũng nhắc lại rằng ông không có ý định tham chiến nhưng sẽ không tránh khỏi xung đột nếu xảy ra. Ông nói thêm rằng một sự kiện như vậy sẽ "hủy diệt Nam Hàn" và gây ra "thất bại không thể tưởng tượng nổi" đối với Hoa Kỳ.⚪ ---- Một cơ quan nghiên cứu tín dụng cho biết hôm thứ Hai rằng số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản đã tăng mạnh vào năm 2023, lên tới 8.000 doanh nghiệp lần đầu tiên sau 4 năm, do giá nguyên vật liệu tăng và lương tăng làm ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Tokyo Shoko Research cho biết, thất bại trong kinh doanh với khoản nợ ít nhất 10 triệu yên (68 triệu USD) đã tăng 35,2% so với một năm trước đó lên 8.690, đánh dấu mức tăng hàng năm thứ hai liên tiếp.Chi phí lao động tăng do thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là trong ngành xây dựng, đồng thời giá nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao đã giáng một đòn mạnh vào các công ty, một số công ty trong số đó vốn đã phải gánh nặng do phải trả các khoản vay theo chương trình cứu trợ đại dịch của chính phủ. Tất cả 10 ngành được khảo sát đều chứng kiến tỷ lệ phá sản gia tăng, trong đó lĩnh vực dịch vụ ghi nhận nhiều nhất với 2.940 trường hợp, tăng 41,7%. Ngành xây dựng đứng thứ hai với 1.693, tăng 41,8%.⚪ ---- Giao thông vào giờ cao điểm, đường sá tệ hại, giá xăng, chi phí sửa chữa đắt đỏ—việc lái xe có thể là một nỗi đau vì tất cả những lý do đó và nhiều lý do khác. Nhưng như một đánh giá mới của WalletHub cho thấy, tài xế ở một số tiểu bang khá giả hơn những tiểu bang khác. Trang web đã phân tích một loạt yếu tố, bao gồm cả những yếu tố đã nói ở trên, để xếp hạng các tiểu bang nơi tốt nhất (và tệ nhất) để lái xe:Các tiểu bang tốt nhất để lái xe:1. Iowa, tổng điểm: 65,872. Georgia, 63,953. Kansas, 63,484. Oklahoma, 63,265. Alabama, 62,496. North Carolina, 62,347. Ohio, 62,318. Tennessee, 61,979. Texas, 61,9110. North Dakota, 60,91Tiểu bang tệ hại nhất để lái xe:41. Montana, 52.2042. Vermont, 51.7143. Rhode Island, 51.5244. Nevada, 51.4545. Massachusetts, 51.3946. California, 49.7547. West Virginia, 49.2348. Delaware, 47.4749. Washington, 47.4650. Hawaii, 44.86⚪ ---- California có tỷ lệ tông xe chết người rồi bỏ chạy cao nhất nước. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi công ty luật thương tích cá nhân Suzuki Law Offices, hơn 1/10 vụ tai nạn chết người ở Caliofrnia liên quan đến một vụ tông xe rồi bỏ chạy. Con số này cao hơn 66% so với mức trung bình toàn quốc và cao hơn 20% so với tiểu bang xếp thứ hai.Richard Suzuki, luật sư sáng lập Văn phòng Luật Suzuki, cho biết: “Thống kê cho thấy California có tỷ lệ xấu nhất trên toàn quốc”. Theo báo cáo, trong số 18.137 vụ tai nạn chết người ở California, có 1.901 vụ liên quan đến một vụ tông xe rồi bỏ chạy. Đó là tỷ lệ 10,5%, so với mức trung bình toàn quốc là 6,3%.Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tông xe rồi bỏ chạy ở California đã tăng hơn 10% kể từ 6 giờ chiều. đến 6 giờ sáng, đạt đỉnh 17% từ 9-10 giờ tối. Suzuki cho biết: “Phân tích dữ liệu toàn quốc cho thấy 2/3 số vụ va chạm rồi bỏ chạy liên quan đến người đi bộ và một chiếc xe trong điều kiện trời tối. Điều này cho thấy hầu hết các vụ va chạm rồi bỏ chạy xảy ra vì người lái xe muốn tránh bị phát hiện và hậu quả do hành động của họ gây ra. Nhưng nếu bạn tông xe vào người đi bộ và bỏ chạy khỏi hiện trường, điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ và dẫn đến những vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn."Theo báo cáo, Illinois có tỷ lệ đâm xe rồi bỏ chạy cao thứ hai với 8,7%. New Jersey xếp thứ ba có tỷ lệ 8,5%. Maine có tỷ lệ thấp nhất cả nước, dưới 1%. Báo cáo được tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu mới nhất hiện có, từ năm 2017 đến năm 2021, từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Newport Beach đang điều tra vụ hai ngôi nhà bị đột nhập trong vòng chưa đầy một tuần. Theo NBPD, vụ trộm đầu tiên xảy ra vào khoảng 3h30 giớ chiều. và 8:45 giờ tối vào ngày 6 tháng 1 tại khu nhà 900 trên đường Sandcastle Drive ở khu phố Corona del Mar của Bãi biển Newport.“Trong khi các nạn nhân đi vắng, một nghi phạm không rõ danh tính đã đột nhập vào nhà bằng cửa trước không an toàn hoặc cửa dành cho chó,” nhà chức trách cho biết trong một thông cáo. “Bên trong, nghi phạm lục soát nhiều phòng ngủ, tủ quần áo rồi dùng vũ lực mở một ngăn kéo có khóa trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.” Cảnh sát cho biết tiền, giấy tờ tùy thân và một chiếc túi đã bị lấy đi khỏi hiện trường.Nhiều ngày sau, vào khoảng 12 giờ 30 trưa. vào ngày 10 tháng 1 và 3 giờ chiều. NBPD xác nhận rằng vào ngày 12 tháng 1, một nghi phạm không rõ danh tính đã đột nhập vào một ngôi nhà trên Sandbar Drive ở Cộng đồng Jasmine Creek thông qua một cửa sau có thể không khóa. Nghi phạm đã lấy đồ đạc từ nhà bếp và phòng khách rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.Trong số những món đồ bị đánh cắp từ ngôi nhà thứ hai bao gồm túi xách, đồ trang sức, ví, tiền, quần áo và tài liệu cá nhân. Giờ đây, cảnh sát đang cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác để bảo vệ chính họ và vì sự an toàn của hàng xóm.⚪ ----Theo báo Pháp Luật TPHCM. Hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên không qua đấu giá theo quy định; sau đó đã ký Biên bản thoả thuận chấm dứt hiệu lực Hợp đồng hợp tác đã ký vào ngày 10-1-2008; dẫn đến toàn bộ khu đất 151 - 155 Bến Vân Đồn đã chuyển nhượng cho tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Ngày 16-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự.⚪ ----Theo Báo VnExpress, Báo Dân Trí và Wikipedia. Cục Thể dục Thể thao cho HLV Nguyễn Thùy Dương dừng làm việc ở đội tuyển Thể dục Dụng cụ sau khi được xác định có sai phạm trong việc ăn chặn tiền thưởng của VĐV Phạm Như Phương. Theo Cục TDTT, quyết định này nhằm giúp các VĐV không bị xao nhãng trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải vòng loại, tranh vé dự Olympic Paris 2024. Bà Thùy Dương là thành viên ban huấn luyện đội tuyển, đồng thời là HLV ở Trung tâm huấn luyện & Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, phụ trách VĐV Phạm Như Phương. Ông Nguyễn Hà Thanh - một HLV khác từ đơn vị Hà Nội - cũng tạm thời dừng nhiệm vụ vì liên quan sự việc lần này.Trước đó một ngày, VĐV Như Phương bất ngờ tố giác việc phải nộp cho HLV Thuỳ Dương 10% tiền thưởng huy chương và từ 30% đến 50% tiền thưởng nóng trong thời gian dài. Như Phương sinh năm 2003, là gương mặt sáng giá của thể dục dụng cụ nữ khi giành HC vàng Olympic trẻ 2018. Đến SEA Games 31 tại Việt Nam, cô giành hai HC bạc đồng đội và xà lệch, hai HC đồng cầu thăng bằng và tự do.Tiền thưởng cho bất kỳ tấm huy chương nào đều phải nộp lại 10% cho huấn luyện viên (HLV), tiền thưởng nóng của doanh nghiệp trao tặng vận động viên (VĐV) bị "cắt phế" 50%, hay hàng tháng đều phải nộp "quỹ lạ" cho HLV, đó là những tiết lộ gây sốc mà VĐV Phạm Như Phương (nữ VĐV tài năng của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam, người vừa tuyên bố giải nghệ vì bị xử ép gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia) đã được báo Dân trí đề cập.Lâm Như Quỳnh là VĐV sinh năm 2006, một trong những tài năng trẻ góp công lớn cho đội tuyển TDDC Việt Nam giành được tấm HCB ở nội dung đồng đội tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam hồi năm 2022, đã làm đơn xin giải nghệ vào năm 2023, kể với Dân Trí: "Cũng như chị Như Phương, tôi cũng phải nộp 10% tiền thưởng huy chương và cũng phải nộp 50% tiền thưởng nóng mà nhà tài trợ trao tặng cho HLV của mình. Ngoài ra, mỗi tháng tôi và các đồng đội của mình đều phải đóng quỹ cho HLV với số tiền 505.000 đồng. Trước năm 2019 thì HLV của tôi chỉ thu quỹ mỗi tháng 300.000 đồng, nhưng sau đó thì tăng lên 505.000 đồng." VĐV PHạm Như Phương (Photo: YouTube)Tối ngày 15/1, một cựu VĐV đội tuyển TDDC quốc gia khác là L.T.A. (sinh năm 2003) cũng đã gặp gỡ phóng viên Dân trí để xác nhận việc cô cũng là người từng chịu cảnh bị thu phí 10% tiền thưởng huy chương, bị bắt phải ăn chia tiền thưởng nóng khi được các doanh nghiệp tài trợ như VĐV Phạm Như Phương đã lên tiếng tố cáo: "Tôi từng là đồng đội với VĐV Phạm Như Phương ở đội tuyển TDDC quốc gia và đã phải giải nghệ vào năm 2022 do gặp chấn thương trong khi thi đấu. Bạn Phương 7 tuổi mới bước vào nghề, còn tôi bước vào bộ môn TDDC này từ khi còn 4 tuổi. Và mỗi tấm huy chương tôi giành được, tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho HLV. Nếu có tiền thưởng nóng, tôi cũng phải nộp cho HLV 30%, còn tôi được hưởng 70%."

Câu hỏi nên nêu ra: các lĩnh vực thể thao khác có hiện tượng ăn chận thế này không? Thí dụ, bơi lội... Không rõ nữ kình ngư Nguyễn Ánh Viên có bị ăn chận tiền thưởng hay không?

.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ da đen có tỷ lệ rủi ro chết vì ung thư cao 12% hơn dân Mỹ da trắng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư ở người Mỹ nói chung đã giảm trong hai thập niên qua, một nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ da đen vẫn có nhiều khả năng tử vong vì căn bệnh này hơn người Mỹ da trắng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke nhận thấy đã có một số cải tiến trong việc thu hẹp khoảng cách - vào năm 2000, người Mỹ da đen có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 26% so với người Mỹ da trắng, nhưng đến năm 2020, sự chênh lệch đó đã giảm xuống còn 12%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/01/15/race-cancer-death-rates/3641705089617/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 51% nhân viên Mỹ muốn công ty chi trả đầy đủ bảo hiểm y tế?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của CNBC và SurveyMonkey, hơn một nửa (51%) công nhân Hoa Kỳ cho biết họ muốn xem phí bảo hiểm y tế được thanh toán đầy đủ là một lợi ích tài chính từ công ty của họ. Nó cho thấy gần 2/5 số người được hỏi cho biết họ cũng muốn thấy sự phù hợp của 401(k) (37%) cũng như các khoản hoàn trả cho cơ sở y tế hoặc phòng tập thể dục (37%), trong khi một phần tư (26%) cho biết họ muốn xem đồ ăn miễn phí tại chỗ.

Chi tiết:

https://www.benefitscanada.com/benefits/health-benefits/51-of-u-s-workers-want-employers-to-cover-health-care-premiums-as-financial-benefit-survey/

.

.