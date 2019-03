Viễn Ảnh Robot Có Thể Thay 75% Lao Động VN

HANOI -- Khi công nhân Việt Nam bị robot thay thế... Thông tấn Nga Sputnik và VietQ nêu một khả thể: Có thể tới 75% lao động Việt Nam sẽ bị robot 'cướp' việc làm?Bản tin VietQ.vn dẫn thông tin từ lãnh đạo FPT cho rằng 75% lao động hiện tại ở Việt Nam có thể mất việc làm do bị thay thế bởi các công nghệ mới và robot.Phát biểu tại Triển lãm Công nghệ Giáo dục Anh Quốc (BESS Vietnam) 2019 vừa diễn ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình nhận định, công nghệ thông tin đang đứng trước một thời cơ vô cùng lớn và quan trọng.Quy mô của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ của Việt Nam hiện có đã có doanh thu trên 8,8 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng gấp hơn 1.000 lần sau 15 năm (trong đó có hơn 3,5 tỉ USD doanh thu từ xuất khẩu phẩn mềm). Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh sẽ vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn cho Việt Nam."Chúng ta có cơ hội để đi đầu trong những lĩnh vực công nghệ mới, và phát triển chính phủ số, doanh nghiệp số, công dân số… Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp cũng tạo ra nguy cơ to lớn khi có tới 75% lao động hiện tại có thể mất việc làm do bị thay thế bởi các công nghệ mới và robot",ông Trương Gia Bình đưa ra dự báo.Không chỉ lãnh đạo FPT, trước đây, nhiều chuyên gia cũng như các tổ chức quốc tế đã từng lên tiếng ‘cảnh báo' về việc số lượng người bị mất việc sẽ tăng lên với sự hiện diện ngày càng nhiều của robot và các công nghệ mới.Sputnik cũng ghi rằng, cụ thể, theo một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy hơn 2/3 trong số 9,2 triệu lao động ngành dệt may và da giày tại Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi sự bùng nổ của khoa học công nghệ trong ngành này. Đặc biệt, lao động của Việt Nam, Campuchia và Indonesia trong ngành may mặc, da giày sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ xu thế tự động hóa.Dựa vào thực tế tự động hóa tại các doanh nghiệp Việt Nam, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Le&Associates, dự báo năm 2020, có khoảng 80% công việc của con người sẽ do robot thực hiện.Trong khi đó, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đưa ra cảnh báo: 86% người lao động Việt Nam trong ngành dệt may — da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm cao do tự động hóa, trong khi đó 3/4 lao động làm công ăn lương trong ngành sản phẩm điện — điện tử có thể sẽ bị robot thay thế.