- Công chức liên bang từ gần 20 cơ quan chính phủ sẽ đình công 1 ngày vào ngày mai để phản đối TT Biden giúp Israel thảm sát dân Palestine - Oxfam: 5 người giàu nhất thế giới đã tăng gấp 2 tài sản của họ từ 405 tỷ USD lên 869 tỷ USD kể từ năm 2020, trong khi 5 tỷ người nghèo hơn.

Portland, Maine: 3 chòi câu cá lịch sử, xây từ 1880s, bị sóng cuốn trôi. Sẽ xây lại theo y cũ.

QUẬN CAM (VB-15/1/2024) ⚪ ---- Cộng hòa Nauru hôm thứ Hai tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thay vào đó là công nhận Trung Quốc. Chính phủ Nauru tuyên bố rằng hành động này là vì "lợi ích tốt nhất" của quốc gia và người dân. Việc này diễn ra ngay sau cuộc bầu cử ở Đài Loan và đánh dấu lần đầu tiên hòn đảo này mất đi một đồng minh ngoại giao.

Chính phủ Nauru cho biết trong một tuyên bố: "Điều này có nghĩa là Cộng hòa Nauru sẽ không còn công nhận Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là một quốc gia riêng biệt mà là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và sẽ cắt đứt 'quan hệ ngoại giao' với Đài Loan kể từ ngày này và không còn phát triển bất kỳ quan hệ ngoại giao nào nữa." quan hệ chính thức hoặc trao đổi chính thức với Đài Loan.”

⚪ ---- Theo báo cáo mới, 5 người giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản của họ từ 405 tỷ USD lên 869 tỷ USD kể từ năm 2020, trong khi gần 5 tỷ người trên thế giới trở nên nghèo hơn. Được công bố hôm thứ Hai trùng với thời điểm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhóm nghiên cứu Inequality Inc. của Oxfam tuyên bố rằng ba năm qua kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 đã chứng kiến sự củng cố của “sự gia tăng siêu tốc về mức độ giàu có cực độ” trong khi tình trạng nghèo đói trên toàn cầu vẫn ở mức mức trước đại dịch.

Là một ví dụ về sự bất bình đẳng ngày càng tăng, báo cáo nêu rõ năm người đàn ông giàu nhất là Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison và Warren Buffett đã chứng kiến tài sản của họ tăng 114% trong ba năm qua, trong khi 60% những người thuộc nhóm cuối bảng dân số thế giới mất tổng cộng 20 tỷ USD, giảm 0,2%.

Và nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, thế giới sẽ có tỷ phú có nghìn tỷ đầu tiên trong vòng 10 năm nữa và sẽ mất gần 230 năm trước khi số người sống dưới mức nghèo khổ 6,85 USD của Ngân hàng Thế giới giảm xuống 0.

Báo cáo tiếp tục cho biết các công ty lớn đã lập kỷ lục lợi nhuận vào năm ngoái, với 148 tập đoàn lớn nhất thế giới tạo ra tổng lợi nhuận ròng 1,8 nghìn tỷ USD, tăng 52% so với lợi nhuận ròng trung bình từ năm 2018 đến năm 2021. Tuy nhiên, nó cũng phát hiện ra rằng cứ 100 USD lợi nhuận do 96 tập đoàn kiếm được từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6, 82 USD sẽ thuộc về các cổ đông của họ.

Báo cáo nêu rõ: “Thông qua việc cưỡng ép sức lao động, trốn thuế, tư nhân hóa nhà nước và thúc đẩy biến đổi khí hậu, các tập đoàn đang gây ra sự bất bình đẳng và hành động nhằm mang lại sự giàu có ngày càng lớn cho các chủ sở hữu giàu có của họ. Để chấm dứt tình trạng bất bình đẳng cực độ, các chính phủ phải phân phối lại triệt để quyền lực của các tỷ phú và tập đoàn cho người dân bình thường."

Báo cáo kêu gọi khôi phục nhà nước để cung cấp các dịch vụ công mạnh mẽ và quản lý các tập đoàn, bao gồm phá bỏ các công ty độc quyền, đặt giới hạn lương cho Tổng quản trị và ban hành các loại thuế mới đối với giới siêu tỷ phú và các tập đoàn. Oxfam ước tính thuế tài sản đánh vào các triệu phú và tỷ phú trên thế giới có thể tạo ra 1,8 nghìn tỷ USD.

⚪ ---- Báo Al-Monitor đưa tin hôm thứ Sáu rằng các nhân viên liên bang từ gần hai chục cơ quan chính phủ Hoa Kỳ sẽ đình công, nghỉ việc vào ngày mai (thứ Ba 16/1/2024) để phản đối sự ủng hộ hết mình của Tổng thống Biden đối với cuộc tấn công tàn bạo của Israel vào Gaza. Chính quyền Biden đã phải đối mặt với sự bất đồng quan điểm nội bộ lớn về cuộc tàn sát của Israel ở Gaza, khiến gần 24.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Các quan chức từ khắp các cơ quan chính phủ đã ký thư phản đối sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel, nhưng một cuộc đình công sẽ là bước đi kịch tính nhất, bên cạnh hai vụ từ chức của các quan chức chính quyền. Hàng chục quan chức Mỹ đang tổ chức cuộc tuần hành thành một nhóm tự xưng là Fed đoàn kết vì hòa bình (Feds United for Peace). Họ mong đợi hàng trăm nhân viên liên bang khác sẽ tham gia cùng họ vào thứ Ba.

Báo Al-Monitor đã có được danh sách một số cơ quan mà nhân viên dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc đình công, bao gồm Văn phòng Điều hành của Tổng thống, Cơ quan An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Cựu chiến binh, và một số cơ quan khác.

Dựa trên bản tin của Al-Monitor, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang kêu gọi sa thải bất kỳ nhân viên liên bang nào tham gia cuộc biểu tình. Theo báo Axios, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) cho biết: “Bất kỳ nhân viên chính phủ nào nghỉ việc để phản đối sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho đồng minh Israel của chúng ta đều đang buông bỏ trách nhiệm của họ và lạm dụng lòng tin của người nộp thuế. Họ đáng bị sa thải.”

Tổng thống Biden cũng đang phải đối mặt với sự bất đồng quan điểm trong ban vận động tái tranh cử của mình khi ông ủng hộ việc Israel thảm sát hàng loạt người Palestine đang làm tổn hại đến cơ hội giành chiến thắng trong một nhiệm kỳ khác của ông. Một nhóm 17 nhân viên vận động bầu cử của Biden cho biết trong một lá thư phản đối sự ủng hộ của Biden dành cho Israel rằng họ đã chứng kiến “hàng loạt tình nguyện viên bỏ cuộc và những người đã bỏ phiếu cho Dân Chủ trong nhiều thập niên lần đầu tiên cảm thấy không chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Biden nữa vì cuộc thảm sát Gaza này”.

⚪ ---- Trong hơn một thế kỷ, các chòi cho dân câu cá nằm ở Fisherman's Point, Bãi biển Willard, ở Nam Portland, Maine - cho đến ngày thứ Bảy, khi một đợt thủy triều dâng cao kỷ lục đã cuốn trôi chúng. Báo USA Today đưa tin mực nước dâng cao hơn 14 feet (4,3 mét), dẫn đến thiệt hại do lũ lụt lớn dâng trào.

Cả 3 căn chòi mang tính biểu tượng, thường được sử dụng làm bối cảnh cho các bức ảnh kỷ niệm hoặc thậm chí là nơi các cậu mời các cô tới để nói lời cầu hôn, nằm trong số những nạn nhân. Chúng là những căn chòi cuối cùng trong loạt chòi được ngư dân xây dựng dọc bờ biển và chuyển đến Fisherman's Point vào những năm 1880s, vừa được sửa chữa và sơn lại vào tháng 10 năm ngoái. Cơn bão hôm thứ Bảy cũng mang theo gió lớn, theo tờ Bangor Daily News đưa tin, đưa ra tóm tắt về thiệt hại.

Hiệp hội Lịch sử Nam Portland (South Portland Historical Society) cho biết họ đang phát động một chiến dịch gây quỹ để quyên tiền cho việc tái tạo chính xác về mặt lịch sử những căn chòi sẽ được xây dựng. Cuối năm 2022, lo ngại về nguy cơ mất các ca9n chòi, hội đã ghi lại bản vẽ kiến trúc và hình ảnh 360 độ về các chòi ngư dân này. Trong số những căn chòi ban đầu, nhiều căn chòi đã bị mất sớm do bị phá hoại hoặc bão, nhưng 5 căn chòi vẫn tồn tại ở Fisherman's Point cho đến năm 1978, khi 2 căn bị cuốn trôi trong một cơn bão.

⚪ ---- Tổng tư lệnh Quân Lực Ukraine Valery Zaluzhnyi hôm thứ Hai xác nhận thông tin Ukraine đã phá hủy 2 phi cơ Nga. Ông nói: “Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phá hủy phi cơ phát hiện radar tầm xa A-50 của đối phương và điểm kiểm soát trên không Il-22 của đối phương”. Theo báo cáo, Nga chỉ có 9 máy bay phản lực A-50, mỗi chiếc có giá khoảng 330 triệu USD. Không quân Nga được cho là có khoảng 30 máy bay Il-22, một trong số đó đã bị bắn rơi trong cuộc binh biến của nhóm Wagner năm ngoái.

⚪ ---- Ít nhất 14 người đã bị thương trong một vụ tấn công bị nghi ngờ liên quan đến một vụ tông xe và đâm dao ở ba địa điểm khác nhau ở Ra'anana, Tel Aviv, theo báo The Times of Israel đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin y tế và cảnh sát. Nghi phạm được cho là đã đâm một nữ tài xế và chiếm quyền điều khiển chiếc xe. Nguồn tin y tế từ dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom cho biết trong số các nạn nhân có một phụ nữ ở độ tuổi 70 đang trong tình trạng nguy kịch, cũng như một người đàn ông 34 tuổi và một thanh niên 16 tuổi đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Cảnh sát Israel tuyên bố trên X: "Sau khi một vụ nghiêm trọng xảy ra ở Ra'anana, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và các tình tiết đang được điều tra. Công chúng được khuyến khích duy trì cảnh giác và làm theo chỉ dẫn của cảnh sát." Cảnh sát cho biết thêm rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm, một cư dân ở Hebron.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Hai chỉ trích lập trường của chính phủ Mỹ về cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đại diện Iran kêu gọi Mỹ trong một tuyên bố trên truyền hình không "đừng ràng buộc an ninh và lợi ích quốc gia của Mỹ với số phận của thủ tướng Israel đang sa ngã". Nhận xét của Iran được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ với Mỹ tiếp tục chạm đáy sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas cũng như những cáo buộc rằng Iran đang ủng hộ các nhóm Trung Đông phản đối Tel Aviv.

⚪ ---- Mỹ không có bằng chứng cho thấy Iran trực tiếp ra lệnh cho phong trào Houthi tấn công tàu nước ngoài ở Biển Đỏ, theo tờ New York Times (NYT) hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Mỹ không nghi ngờ sự hỗ trợ chung của Tehran đối với tổ chức này nhưng không điều hành chính thức và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của tổ chức này. Họ tin rằng Iran muốn lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Biển Đỏ để gây tổn hại về mặt tài chính cho phương Tây nhưng không muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện. Đầu tháng này, Mỹ đã trừng phạt một số công ty và tổ chức trong nỗ lực hạn chế “các mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran tài trợ cho người Houthis và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của họ”.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Hai cho biết 24.100 người đã chết tại khu vực này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Israel vào ngày 7 tháng 10/2023. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 60.834 người đã bị thương. Hôm Chủ nhật, Israel tuyên bố họ đã tiêu diệt khoảng 9.000 chiến binh Hamas trong các cuộc tấn công nhằm vào khoảng 30.000 mục tiêu ở Dải Gaza.

⚪ ---- Al Jazeera đưa tin, các cuộc đột kích do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị bắt giữ ở Bờ Tây. Những người thương vong bao gồm hai thiếu niên ở El-Bireh, nơi IDF nổ súng vào một xe cứu thương, hai người đàn ông ở Sair và một thanh niên 16 tuổi ở trại tị nạn Ein Al-Sultan. Các cuộc đột kích cũng đã được báo cáo tại thành phố Qalqiya, nơi một ngôi nhà bị phá hủy bởi máy ủi do IDF vận hành.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra tuyên bố đánh dấu 100 ngày giam giữ các con tin ở Dải Gaza, tái khẳng định cam kết của ông trong việc đảm bảo tự do cho họ. Biden nói: “Vào ngày khủng khiếp này, tôi một lần nữa khẳng định lại cam kết của mình với tất cả các con tin và gia đình họ – chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đưa người Mỹ về nhà”.

Gọi đây là một cột mốc "tàn khốc" và "bi thảm", Biden tuyên bố rằng chính quyền của ông đã làm việc "không ngừng nghỉ" và hợp tác với Qatar, Ai Cập và Israel để đảm bảo trả tự do cho các con tin hiện đang bị Hamas giam giữ. Ông nhận xét về những thành công đạt được trong vấn đề này vào tháng 10 và tháng 11, khi tổng cộng 105 con tin được thả an toàn, nhưng lại chỉ trích Hamas vì đã "bỏ đi chỉ sau một tuần."

⚪ ---- Người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Obeida, cho biết hôm Chủ Nhật rằng "nhiều" con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza có thể đã bị quân đội Israel giết chết. Israel trước đây lưu ý rằng cơ hội đạt được thỏa thuận mới về trao đổi tù nhân với Hamas là rất ít.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, người phát ngôn nhấn mạnh rằng "bất kỳ cuộc đàm phán nào trước khi ngăn chặn hành động gây hấn của Israel đều vô giá trị". Hơn nữa, Obeida tiết lộ rằng nhóm của ông đã nhận được thông tin từ một số bên cho biết kế hoạch "mở rộng các cuộc tấn công" vào Israel trên các "mặt trận kháng chiến" khác trong những ngày tới.

⚪ ---- Dữ liệu mới nhất của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật cho thấy khoảng 9.000 chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt ở Dải Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và ước tính có thêm hàng nghìn chiến binh khác bị giết ở Israel vào ngày 7 tháng 10. Đánh giá của quân đội Israel chỉ ra rằng 2 chỉ huy lữ đoàn Hamas, 19 chỉ huy tiểu đoàn và các quan chức cấp cao khác đã bị tiêu diệt tại vùng đất Palestine. IDF cho biết khoảng 30.000 mục tiêu đã bị tấn công ở Dải Gaza, cùng với 750 vị trí của Hezbollah cũng bị tấn công ở Lebanon.

Hơn nữa, IDF tuyên bố đã giết 170 thành viên được cho là thuộc nhóm Hezbollah. Quân đội Israel cũng báo cáo rằng 19 binh sĩ của họ đã thiệt mạng do các trục trặc "bắn nhầm phe ta" ở Gaza, cùng với 36 người thiệt mạng do tai nạn trong chiến tranh.

⚪ ---- Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby tuyên bố hôm Chủ nhật rằng “bây giờ là thời điểm thích hợp” để Israel chuyển sang “giai đoạn hoạt động cường độ thấp hơn” ở Dải Gaza. Kirby cũng chia sẻ rằng việc tìm kiếm hai lính SEAL của Hải quân Mỹ mất tích ngoài khơi Somalia “vẫn đang được tiến hành”.

Xuất hiện trên chương trình "Face the Nation" của CBS cùng với Margaret Brennan, John Kirby cũng thảo luận về quyết định của Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen và nói thêm rằng lời kêu gọi được đưa ra trong các cuộc thảo luận có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Nhà báo Mỹ cũng đặt câu hỏi với Kirby về việc Bộ trưởng Austin nhập viện và việc rõ ràng là thiếu liên lạc với Bạch Ốc về tình trạng của ông, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Theo Kirby, không phải tất cả các bộ phận đều liên lạc hàng ngày để đưa ra mọi quyết định, đồng thời cho biết công tác an ninh quốc gia chủ yếu được thực hiện ở cấp nhân viên.

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) tuyên bố hôm Chủ nhật rằng sự tàn phá, di dời, đói khát và mất mát trên diện rộng đã đánh dấu 100 ngày qua kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu đang "làm hoen ố nhân loại chung của chúng ta. "UNRWA nhấn mạnh trong tuyên bố: "Hoạt động nhân đạo đã trở thành một trong những hoạt động phức tạp và thách thức nhất trên thế giới. Do bị bao vây chặt chẽ ở Dải Gaza, viện trợ được cung cấp gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu".Đầu ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc cộng đồng quốc tế "không" thực hiện các nghị quyết quốc tế liên quan đến chính nghĩa của người Palestine, nhấn mạnh rằng Israel đã biến Gaza thành một "nơi không thể ở được" và buộc khoảng 2 triệu người phải di dời.⚪ ---- Năn nỉ bớt thảm sát dân Palestine, Biden có vẻ bó tay. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày càng thất vọng với việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu miễn cưỡng tuân thủ các đề xuất gần đây của chính quyền liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, bao gồm cả việc tiếp cận viện trợ nhân đạo cho vùng đất Palestine, những người quen thuộc với vấn đề này nói với Axios hôm Chủ nhật.Các nguồn tin tiết lộ: “Họ [Bạch Ốc] đang cầu xin liên minh Netanyahu, nhưng lại bị tát vào mặt hết lần này đến lần khác”. Có vẻ như chính quyền Netanyahu cũng bác bỏ đề xuất của Washington về việc Chính quyền Palestine được cải cách để có vai trò trong việc quản lý Dải Gaza.Cụ thể, Biden và Netanyahu đã không liên lạc kể từ khi cuộc trò chuyện được cho là căng thẳng giữa họ xảy ra trước Tết dương lịch. Trong cuộc thảo luận đó, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Israel phải giải phóng các khoản thu thuế của người Palestine mà Israel hiện đang giữ lại.⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump khuyến khích những người ủng hộ ông ở Iowa tham dự các buổi họp kín cho ông bằng bất cứ giá nào, nói đùa rằng do thời tiết mùa đông khắc nghiệt nên “ngay cả khi bạn bỏ phiếu rồi từ trần, điều đó cũng xứng đáng”.Các nhà khí tượng học cảnh báo về tình trạng “đe dọa tính mạng” ở Iowa vào cuối tuần khi bang chuẩn bị tổ chức họp kín để bầu chọn sơ bộ. Trump đã hủy ba trong số bốn sự kiện trực tiếp ở Iowa vào Chủ nhật do giá lạnh và tuyết.Gió lạnh được dự đoán sẽ xuống tới -40 độ ở các khu vực của bang vào thứ Hai, với nhiệt độ cũng ở mức âm. Iowa cũng đang phục hồi sau trận bão tuyết làm rung chuyển khu vực vào thứ Sáu và thứ Bảy, làm đóng băng các con đường. Trump nói tại một cuộc biểu tình ở Indianola hôm Chủ nhật: “Bạn không thể ngồi ở nhà. Nếu bạn ốm như một con chó, bạn nói, 'Em yêu, anh phải làm được'”. Ngay cả khi bạn bỏ phiếu và sau đó từ trần, điều đó cũng đáng giá, hãy nhớ lấy.”Thời tiết dự kiến sẽ cản trở nghiêm trọng đến số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc họp kín, nhưng các nhà phân tích chính trị không chắc chắn chính xác điều đó có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. Các đối thủ của Trump hy vọng thời tiết sẽ làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho cựu tổng thống và thúc đẩy những người ủng hộ nhiệt thành hơn của họ.⚪ ---- Fani Willis (Biện lý Quận Fulton, Ga.) hôm Chủ nhật đã bảo vệ tư cách của công tố viên đặc biệt Nathan Wade trong vụ án của tiểu bang chống lại Trump và gần 20 đồng phạm, đánh dấu những phát biểu công khai đầu tiên của bà kể từ khi những cáo buộc về "mối tình lãng mạn" bị cho là giữa bà và Wade đưa ra chống lại bà vào tuần trước.Willis, phát biểu vào Chủ nhật với một giáo đoàn tại Nhà thờ Big Bethel AME trước Ngày Martin Luther King Jr., đã không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc về mối "quan hệ không đúng đắn" với Wade, nhưng bác bỏ quyết liệt những tuyên bố rằng cô đã hành động không đúng đắn khi thuê Wade trong cuộc truy tố Trump và hơn chục đồng phạm.Các cáo buộc xuất hiện vào tuần trước từ một trong những đồng phạm của Trump, Mike Roman, trích dẫn “nguồn tin thân cận” với cả Willis và Wade, theo lời luật sư của Roman, Ashleigh Merchant, khẳng định cặp đôi này đã có một “mối quan hệ lãng mạn, cá nhân và đang diễn ra” và đã đi chơi xa cùng nhau.Willis nói trong nhà thờ hôm Chủ nhật: "Tôi có chút bối rối. Tôi đã bổ nhiệm ba cố vấn đặc biệt. Đó là quyền của tôi, trả cho họ mức lương theo giờ như nhau. Họ chỉ tấn công một người. Tôi đã thuê một phụ nữ da trắng, một người bạn tốt và một luật sư giỏi, một siêu sao, tôi nói cho các bạn biết. Tôi đã thuê một người đàn ông da trắng - tài giỏi - bạn tôi và là một luật sư giỏi. Và tôi đã thuê một người da đen, một siêu sao khác, một người bạn tuyệt vời và là một luật sư tuyệt vời.” (ghi chú: người da đen này là Wade, người bị chụp mũ là dan díu tình cảm với cô Willis.)Cô Willis không trực tiếp nhắc đến tên Wade, nhưng bảo vệ “bằng chứng xác thực hoàn hảo” của luật sư. Willis nói: “Người da đen mà tôi chọn đã làm thẩm phán hơn 10 năm, điều hành một cơ sở hành nghề tư nhân hơn 20 [năm]. Đại diện cho các doanh nghiệp trong vụ kiện dân sự… đã phục vụ một công tố viên, một luật sư bào chữa hình sự, phụ tá đặc biệt của Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia.”Nói như thể cô ấy đang trò chuyện với Thượng Đế, Willis hỏi, “Chúa ơi, làm sao mà chính người đàn ông Da đen mà con thuê lại có thể chấp nhận được khi một đảng viên Đảng Cộng hòa ở một tiểu bang khác thuê anh ta và trả cho anh ta mức lương gấp đôi?”Trong hồ sơ tuần trước, Merchant chỉ ra khoản thanh toán cho Wade, người đã được trả gần 654.000 USD phí pháp lý vào năm 2022 và 2023 cho công việc điều tra của mình, hồ sơ quận cho thấy. Văn phòng luật sư quận cho phép những khoản tiền đó, hồ sơ nêu rõ. Willis gợi ý thêm rằng những cáo buộc chống lại cô, một phụ nữ Da đen và Wade, một người đàn ông Da đen, có thể được thúc đẩy bởi kỳ thị chủng tộc.Cô Willis nói: “Chúa ơi, chẳng phải họ đang chơi lá bài chủng tộc khi họ chỉ hỏi có một người thôi sao? Họ đang chơi bài kỳ thị sắc tộc khi họ liên tục nghĩ rằng con cần ai đó từ khu vực pháp lý khác ở một số tiểu bang khác chỉ cho con cách thực hiện công việc mà con đã [làm] gần 30 năm. Con chỉ hỏi, Chúa ơi, có phải một số người sẽ không bao giờ coi người da đen là đủ tiêu chuẩn, bất kể thành tích của anh ta không?”Trong bài phát biểu dài gần 35 phút, Willis mô tả những tổn thất mà các cáo buộc đã gây ra cho cô, gọi những ngày vừa qua là “điểm thấp” khiến cô phải viết một lá thư cho Thiên Chúa. Cô liên tục mô tả mình là người “thiếu sót” và “không hoàn hảo” trong bài phát biểu. Hồ sơ xuất hiện vào cuối tuần trước cho thấy Willis cũng bị triệu tập trong vụ ly hôn đang diễn ra của Wade. Trát đòi hầu tòa lần đầu tiên được báo Wall Street Journal đưa tin.⚪ ---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán trong phân tích mới rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng đến 40% việc làm, con số này sẽ tăng lên 60% ở các nền kinh tế tiên tiến. Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva gọi sự tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân gây ra cả “sự phấn khích” và “báo động” với tác động thực tế của AI đối với nền kinh tế thế giới là “khó có thể đoán trước”. Georgieva nhận thấy tiềm năng của AI trong việc thay thế lực lượng lao động con người trong các công việc đòi hỏi kỹ năng cao, điều này khiến AI trở nên khác biệt so với việc tự động hóa lịch sử các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, là mối quan tâm chính. IMF tuyên bố rằng một nửa số công việc bị ảnh hưởng sẽ được cải thiện nhờ sử dụng AI, trong khi nửa công việc còn lại có thể bị AI thay thế hoàn toàn và nói thêm rằng những người lao động lớn tuổi có thể khó thích nghi hơn với AI. IMF cho biết: “Các quốc gia phải thiết lập mạng lưới an toàn xã hội toàn diện và đưa ra các chương trình đào tạo lại cho những người lao động dễ bị tổn thương”.

⚪ ---- Cảnh sát Thủ đô London cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã bắt giữ 6 nhà hoạt động của nhóm Hành động Palestine (Palestine Action) vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu phá hoại việc khai trương Sở giao dịch chứng khoán London vào thứ Hai. Các vụ bắt giữ được thực hiện ở London, Liverpool và Brighton.

Giám đốc thám tử Sian Thomas của Met cho biết: “Chúng tôi tin rằng nhóm này đã sẵn sàng thực hiện một hành động gây rối và gây thiệt hại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu nó được thực hiện thành công”.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Shapps dự kiến sẽ công bố việc triển khai 20.000 binh sĩ Anh trên khắp châu Âu để tham gia Cuộc tập trận Steadfast Defender 24 của NATO. Việc triển khai này sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2024, sau các cuộc tấn công gần đây do Vương quốc Anh tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen và thông báo về gói hỗ trợ trị giá 3,1 tỷ USD cho Ukraine.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh, họ sẽ gửi 8 tàu chiến và tàu ngầm cùng hơn 2.000 thủy thủ của Hải quân Hoàng gia, cũng như 16.000 binh sĩ của Quân đội Anh, sẽ được triển khai trên khắp Đông Âu và Không quân hoàng gia Royal Air sẽ đóng góp với máy bay tấn công F35B Lightning và máy bay giám sát Poseidon P8.

⚪ ---- Ba hỏa tiễn Ukraine hướng tới khu vực Kursk đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy theo một bài đăng trên Telegram của Thống đốc khu vực Kursk Roman Starovoit. Các hỏa tiễn đã bị vô hiệu hóa trên khu vực quận Fatezhsky, nằm ở phía bắc vùng Kursk. Starovoyt bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng Nga đã bảo vệ khu vực.

⚪ ---- Các cố vấn an ninh quốc gia Ukraine và hơn 80 quốc gia khác đã gặp nhau tại Davos hôm Chủ Nhật để thảo luận về công thức hòa bình của Kiev, trong đó kêu gọi quân đội Nga rút khỏi nước này, cũng như khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đảm bảo an ninh môi trường và cuối cùng là chấm dứt xung đột. Trong số những người có mặt tại các cuộc thảo luận có nhiều nước phương Tây, cũng như các thành viên của Nam bán cầu, bao gồm Ấn Độ, Brazil và Ả Rập Saudi.

Sau cuộc họp, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ủy viên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis đều kêu gọi Trung Quốc, đại diện của họ không tham gia vào các cuộc đàm phán ngày hôm nay, tham gia các cuộc thảo luận quốc tế trong tương lai về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine với hy vọng Bắc Kinh có thể thuyết phục Nga chấp nhận yêu cầu của Kiev. công thức hòa bình. Cassis cũng lưu ý rằng điều quan trọng là phải đưa Moscow vào các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có mặt trong cuộc họp hôm nay nhưng dự kiến sẽ đến Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tuần tới. Yermak lưu ý rằng vẫn chưa biết liệu Zelensky có gặp Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang trong sự kiện này hay không.

⚪ ---- Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) đưa tin, Bắc Hàn xác nhận đã phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn (IRBM) được trang bị đầu đạn siêu thanh vào Chủ nhật. Vụ phóng thử được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng cơ động của đầu đạn cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao nhiều tầng mới được phát triển. Bắc Hàn khẳng định vụ thử không liên quan gì đến "tình hình trong khu vực" và không ảnh hưởng gì đến an ninh của các nước láng giềng.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang điều tra một vụ nổ súng ở Nam Los Angeles liên quan đến một người đàn ông chĩa súng vào một phụ nữ trong xe hơi. Theo thông cáo từ Ty cảnh sát LASD, các cảnh sát đang tuần tra tại khu nhà 1600 trên Đại lộ Florence vào khoảng 3:15 giờ chiều vào thứ bảy thì một phụ nữ đưa dấu nói chuyện. Cô nói với họ rằng một nghi phạm, người mà cô mô tả là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, đã chĩa súng vào cô và đòi tiền.

Thông cáo viết, cô phóng xe và nghi phạm bỏ chạy về phía tây trên Đại lộ Florence. Cảnh sát đã lái xe trong khu vực, tìm kiếm nghi phạm [và] quan sát nghi phạm được người phụ nữ mô tả. Khi cảnh sát tới hỏi người đàn ông, y chìa ra 1 khẩu súng và cảnh sát nổ súng kịp. Nghi can bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi y được nói là đã chết. LASD cho biết một khẩu súng và một con dao đã được thu hồi tại hiện trường.

⚪ ---- TIN VN. Chưa chết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo Báo Chính Phủ. Sáng 15/1 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dự lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

⚪ ---- TIN VN. Bắt cán bộ Cục Hải quan TPHCM giúp sức buôn lậu 1.200 container hàng hóa. Theo Báo Dân Trí. Vũ Xuân Đồng là cán bộ Cục Hải quan ở TPHCM vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Buôn lậu. Công an xác định Đồng với vai trò giúp sức tội phạm, nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa. Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Xuân Đồng (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, cán bộ Cục Hải quan TPHCM) về tội Buôn lậu.

⚪ ---- TIN VN. Huấn luyện viên bị học trò tố ăn chặn tiền thưởng, Cục TDTT yêu cầu giải trình. Theo VTC News. Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ vụ việc VĐV Phạm Như Phương, 20 tuổi (sinh năm 2003), giải nghệ và tố HLV ăn chặn tiền thưởng. Vận động Phạm Như Phương tố 2 huấn luyện viên phụ trách trực tiếp ăn chặn tiền thưởng. Từ năm 2017, với mỗi tấm huy chương giành được, cô phải trích 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên để nộp cho bộ môn. Bên cạnh đó, tiền thưởng nóng cũng phải chia chác để cảm ơn các phòng ban. Phạm Như Phương là vận động viên tài năng hàng đầu của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Ở SEA Games 31, cô gái này mang về 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô là vận động viên chủ lực của đoàn Hà Nội, giành nhiều thành tích ở các giải trong nước.

⚪ ---- HỎI 1: Hơn 82% ba mẹ ở Hong Kong đăng hình con lên mạng, nhưng 42% thiếu niên nói xấu hồ vì ba mẹ đăng hình và chuyện nhà lên mạng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 82% cha mẹ ở Hồng Kông đã đăng thông tin về con cái họ lên mạng xã hội, mặc dù nhiều thanh niên nói rằng họ cảm thấy xấu hổ hoặc tức giận, trong khi những người khác muốn quyền riêng tư của họ được bảo vệ. Kết quả cuộc thăm dò do YMCA Trung Quốc ở Hồng Kông công bố hôm Chủ nhật cho thấy 82,6% người lớn được hỏi cho biết họ chia sẻ chi tiết về cuộc sống của con cái họ trên các trang như Facebook, WeChat và Instagram. Gần một phần ba – 31,7% – cho biết thêm rằng họ có xu hướng đăng bài trên nhiều nền tảng.

Nội dung được đăng thường liên quan đến ảnh và video cùng với chú thích. Nhưng cuộc khảo sát cũng hỏi 1.094 học sinh tiểu học và trung học, cho thấy 43,4% “xấu hổ” trước hành động của cha mẹ. Chỉ hơn 28% cho biết họ “ghét” nó và 23,2% bày tỏ “tức giận”. Hầu hết thanh thiếu niên – 73,6% – cho biết điều quan trọng là phải bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Chi tiết:

https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3248393/hong-kong-children-embarrassed-or-angry-over-parents-posting-information-about-them-social-media

⚪ ---- HỎI 2: Trẻ em tiểu học Hong Kong dành hơn 4 giờ/ngày để lên Internet?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy học sinh tiểu học dành trung bình 4 giờ mỗi ngày để sử dụng các sản phẩm điện tử, lâu hơn nhiều so với khuyến nghị của y tế. Hiệp hội Cơ đốc giáo Phụ nữ Trẻ Hồng Kông (YWCA: Hong Kong Young Women's Christian Association) đã phỏng vấn khoảng 770 phụ huynh có con học tiểu học thông qua bảng câu hỏi từ tháng 7 đến tháng 10 năm ngoái.

Kết quả cho thấy thời gian trẻ em sử dụng thiết bị kỹ thuật số để xem video và chơi game là khoảng 4 giờ mỗi ngày, gấp đôi thời gian khuyến nghị của Bộ Y tế. Thời gian thậm chí còn tăng lên tới 6 giờ trong những ngày nghỉ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy trẻ em sẽ dành nhiều thời gian hơn để sử dụng các sản phẩm điện tử nếu cha mẹ chúng có xu hướng sử dụng thiết bị điện tử.

Các bậc cha mẹ có xu hướng thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn nếu con cái họ không tuân thủ việc giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, với hơn một nửa trong số họ phải dùng đến biện pháp "tịch thu thiết bị". Một phần ba số người được hỏi sẽ la mắng con mình, trong khi 18% chọn tắt Wi-Fi.

Chi tiết:

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/212415/Children-spend-4-to-6-hours-a-day-using-digital-devices,-survey-finds

.