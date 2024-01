- Độc chiêu kể chuyện (hay bịa chuyện) phòng ngủ: Biện Lý quận Fulton bị tố cáo thuê tình nhân làm công tố để truy tố Trump, từng dìu nhau đi chơi xa bằng tiền ngân sách Biện Lý - Thăm dò CBS: 64% dân Mỹ không muốn miễn tố Trump - Roger Stone (đặc vụ Cộng Hòa) đã bàn về việc ám sát 2 Dân biểu Quốc hội trước cuộc bầu cử năm 2020 - Hễ đã truy tố Trump, là bị MAGA quậy, kể cả trong đêm Giáng Sinh

Biện Lý Willis và người bước sau là công tố Nathan Wave, bị một luật sư của bị cáo Michael Roman chụp mũ là dan díu tình cảm, và do vậy nên quăng bỏ hồ sơ truy tố Trump và 19 đồng phạm.

- Nam Hàn thông qua luật cấm buôn bán, ăn thịt chó

- Bổ nhiệm Gabriel Attal (34 tuổi) làm Thủ tướng Pháp trẻ nhất ở Pháp, và là đồng tính.

- Israel không kích nhắm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon để trả thù phi cơ không người lái bắn từ Lebanon

- Đức và Ai Cập đồng ý rằng Bờ Tây và Dải Gaza là thuộc về người dân Palestine.

- Israel: có 185 binh sĩ Israelchết kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống Hamas

- Số người Palestine chết vì bom Israel lên tới 23.210, bị thương 59.167 người. Trong 24 giờ qua có 126 thường dân Palestine chết.

- Hamas: Israel đã thất bại vì không dập tắt được phản kháng của người Palestine, không cứu được con tin nào, và không trục xuất được người Palestine ở Gaza

- New York: bắt 325 người biểu tình ủng hộ Palestine vì chặn 3 cây cầu vào New York và Đường hầm Holland Tunnel.

- Dân số TQ già đi, lực lượng lao động co cụm, hơn 1/2 giới trẻ không muốn kết hôn. Thất nghiệp thanh niên từ 16 đến 24 tuổi lên tới 40%.

- Nhật: động đất mạnh 5,8 độ xảy ra ở tỉnh Niigata

- BMW bán được 2.555.341 xe trong năm 2023, tăng 6,5% so với năm trước.

- Thương vụ xe TQ tăng hàng năm 8,3% trong tháng 12, đạt 2,37 triệu xe.

- Ứng cử viên Tổng thống Đài Loan tố TQ can thiệp tiến trình bỏ phiếu của Đài Loan để giúp phiếu cho ứng cử viên thân TQ

- Đức Giáo Hoàng Francis: cấm mang thai hộ

- Nhật Bản: động đất cập nhật 168 người chết, với 323 người mất tích

- Nam Hàn phỏng vấn các cô: Đã gầy, vẫn muốn giảm cân thêm.

- Bị kẻ gian bắt chẹt chuyện cá nhân, Chủ tịch Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia tự ý từ chức

- Mỹ: 49% người sử dụng thẻ tín dụng mang theo số nợ từ tháng này sang tháng khác, tăng 10% kể từ năm 2021.

- California: bầu sơ bộ tranh ghế Dân Biểu của DB Kevin McCarthy là ngày 5 tháng 3/2024.

- Canada: Tan Nguyen trúng số 100.000 USD.

- California: Brandon Pham và Charles Hojaboom ra tòa về tội mang súng vào đại học Cal Poly

- TIN VN. Máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam, phi công nhảy dù bình an, 1 nông dân bị văng miểng chấn thương não bộ.

- HỎI 1: Có phải 85% công nhân lo sợ sẽ mất việc trong năm 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 76% dân Ỉael muốn xóa sổ cơ quan LHQ về cứu trợ và lao động? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/1/2024) ⚪ ---- Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Niigata của Nhật Bản hôm thứ Ba. Tâm chấn của trận động đất được ghi nhận cách thành phố Joetsu 96 km, với dân số 204.000 người. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 32 km. Không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Hiện chưa có số liệu về thương vong và thiệt hại do trận động đất gây ra. Trước đó, có thông tin số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter tấn công Nhật Bản hôm 1/1 đã lên tới 202 người.

⚪ ---- Tập đoàn BMW công bố hôm thứ Ba rằng tổng doanh số bán hàng của hãng đã đạt mức cao mới mọi thời đại, với 2.555.341 chiếc được bán ra vào năm 2023, tăng 6,5% so với năm trước. Thành công này đặc biệt được thúc đẩy nhờ bán xe chạy hoàn toàn bằng điện (BEV), chiếm 15% tổng doanh số. Sự tăng trưởng này là nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của tất cả các thương hiệu - BMW, MINI và Rolls-Royce, bao gồm cả BMW Motorrad. Chỉ riêng trong quý 4 năm 2023, doanh số của công ty đạt tổng cộng 718.778 chiếc, tăng đáng kể 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) hôm thứ Ba tiết lộ rằng doanh số bán xe chở khách tại nước này đã tăng hàng năm 8,3% trong tháng 12, đạt 2,37 triệu xe. Đây là tháng thứ năm liên tiếp con số này tăng lên. Ngoài ra, doanh số bán xe khách (không phải xe vận tải) trong cả năm 2023 tăng 5,2% so với cùng kỳ đạt 21,93 triệu chiếc, năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng trong lĩnh vực đó. Riêng xe diện cũng tăng 20,8%.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng xuất cảng của Trung Quốc tăng 62% so với mức hàng năm, đạt 3,83 triệu chiếc, khiến nước này gần như chắc chắn vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất cảng xe lớn nhất thế giới.

⚪ ---- Vài ngày nữa là bầu cử Đài Loan. Phó Tổng thống Đài Loan và một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của hòn đảo, Lai Ching‑te, hôm thứ Ba tuyên bố rằng Trung Quốc đang can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của lãnh thổ tranh chấp và cố gắng ảnh hưởng đến kết quả.

Phát biểu với các phóng viên, ông Lai cho biết chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sẽ buộc Bắc Kinh phải kiểm tra lại các chính sách của mình đối với hòn đảo này khi ông bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông sẽ không né tránh đối thoại với Trung Quốc. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 13/1/2024.

⚪ ---- Hầu hết người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới không đồng ý với lập luận của cựu Tổng thống Trump rằng Trump nên được miễn truy tố vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 khi tòa kháng án liên bang chuẩn bị xem xét vấn đề này. Trong một cuộc thăm dò mới của CBS News/YouGov, được công bố hôm thứ Ba, những người tham gia được hỏi liệu Trump “có nên được miễn truy tố hình sự đối với những hành động mà Trump đã thực hiện khi còn là tổng thống hay không”.

Hơn 6 trong 10 người tham gia (64%) không đồng ý với lập luận cho miễn tố, trong khi khoảng 36% cho rằng Trump nên được miễn trừ. Khi nói đến cuộc điều tra và các cáo buộc liên quan, đa số đảng viên Đảng Cộng hòa - 69% - cho biết họ ủng hộ quyền miễn trừ đối với Trump vì hành vi của Trump khi còn đương chức. Chỉ có 14% đảng viên Đảng Dân chủ và 32% đảng viên độc lập nói như vậy.

Trump đang phải đối mặt với bốn trọng tội trong vụ lật đổ bầu cử liên bang. Các công tố viên cáo buộc Trump có liên quan đến âm mưu lừa gạt Mỹ và đứng trung tâm trong chiến dịch ngăn chặn việc chứng nhận phiếu bầu cho Tổng thống Biden vào ngày 6/1/2021. Trump và nhóm pháp lý của Trump đã nhiều lần lập luận rằng các hành động của Trump dẫn đến và xung quanh cuộc nổi dậy được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống.

⚪ ---- Độc chiêu luôn luôn là kể chuyện phòng ngủ của đối thủ. Biện Lý quận Fulton bị cáo buộc thuê người tình lãng mạn của bà làm công tố viên đặc biệt trong văn phòng của bà truy tố cựu Tổng thống Trump về cáo buộc lật ngược bầu cử 2020. Trong diễn biến mà Tạp chí Atlanta Journal-Constitution gọi là hồ sơ tòa án "nổ như bom nguyên tử", Michael Roman (một cựu quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, người bị truy tố cùng với Trump và những người khác trong vụ Georgia) tìm cách bác bỏ các cáo buộc chống lại ông trên cơ sở rằng chúng là vi hiến, cũng như Fani Willis, toàn bộ văn phòng của cô Willis và công tố viên đặc biệt Nathan Wade sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ vụ truy tố vụ án nào trong tương lai. Theo các chuyên gia pháp lý được tờ báo bảo thủ Washington Times tư vấn, "Những cáo buộc, nếu đúng, có thể giết chết vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống."

Hồ sơ cũng cáo buộc cả Willis và Wade đều được hưởng lợi về mặt tài chính từ sự sắp xếp "không phù hợp" -- theo ABC News. Hồ sơ nói rằng Wade đã sử dụng một phần trong số gần 654.000 đô la mà công ty luật của anh đã nhận được từ văn phòng Biện Lý để trả cho những kỳ nghỉ đắt tiền mà Wade đã đi cùng Willis sau đó. Hồ sơ không đưa ra bằng chứng nào về mối quan hệ ngoài lời kể của các nguồn tin thân cận với cả Willis và Wade, nhưng luật sư của Roman cũng cho biết cô đã xem xét hồ sơ vụ án liên quan đến thủ tục ly hôn đang diễn ra của Wade, sau đó đã được niêm phong, khiến cô không thể nói những gì cô ấy đọc được từ nó. Cô đã yêu cầu thẩm phán mở nó ra. Hồ sơ cũng cáo buộc việc bổ nhiệm Wade không được hội đồng ủy viên quận chấp thuận và đặt ra câu hỏi về trình độ của Wade trong việc lãnh đạo cuộc truy tố Trump.

Cả văn phòng của Willis và Wade đều không trả lời công khai; văn phòng Biện Lý cho biết họ sẽ làm như vậy (trả lời) thông qua hồ sơ tòa án của chính mình. Nhưng Trump, không có gì đáng ngạc nhiên, đã quậy tới bến, viết trên mạng xã hội, đòi xóa bỏ việc truy tố Trump và các đồng phạm, đòi Biện Lý Willis xin lỗi và bồi thường tiền thiệt hại cho "những người vô tội" trong đó có Trump.

Cũng hôm thứ Hai, các luật sư của Trump đã đệ trình các giấy tờ lên tòa án lập luận rằng vụ truy tố ở Georgia nên bị bác bỏ vì các hành động của ông ở tiểu bang này đều là một phần nhiệm vụ chính thức của ông với tư cách là tổng thống, và do đó ông có quyền miễn trừ rộng rãi, theo Politico đưa tin.

⚪ ---- Roger Stone (đặc vụ Cộng Hòa) đã thảo luận về việc ám sát các thành viên Quốc hội trước cuộc bầu cử năm 2020 với một sĩ quan cảnh sát New York (NYPD) lúc bấy giờ, theo đoạn ghi âm nhận xét của đặc vụ Đảng Cộng hòa lâu năm mà báo Mediaite thu được. “Đã đến lúc phải làm điều đó,” Stone được cho là đã nói với Sal Greco, người cũng đang làm nhân viên bảo vệ ngoài giờ cho Stone, tại một nhà hàng ở Fort Lauderdale.

Stone sau đó đề cập đến 2 Dân Biểu Đảng Dân chủ, theo báo cáo: Eric Swalwell của California và Jerry Nadler của New York, người sau này đã công bố một cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp Hạ viện về việc Donald Trump giảm án tù cho Stone xuất phát từ cuộc điều tra về Nga can thiệp bầu cử 2016 để giúp Trump.

“Chúng ta hãy đi tìm DB Swalwell. Đã đến lúc phải làm điều đó. Rồi chúng ta sẽ thấy những người còn lại dũng cảm đến mức nào. Đã đến lúc phải làm điều đó. Nadler hoặc Swalwell phải chết trước cuộc bầu cử 2020. Họ cần nhận được thông điệp. Hãy đi tìm Swalwell và giải quyết chuyện này thôi. Tôi chỉ không chịu đựng được thứ rác rưởi này nữa thôi.”

Trong một tuyên bố với Mediaite, Stone phủ nhận việc đưa ra những bình luận đó. Nhưng Greco không phủ nhận rằng cuộc nói chuyện đó đã xảy ra.

⚪ ---- Hễ đã truy tố Trump, là bị MAGA quậy, kể cả trong đêm Giáng Sinh. Hai nguồn thực thi pháp luật nói với NBC News rằng Công tố viên đặc biệt Jack Smith là nạn nhân của một vụ được gọi là nỗ lực “swatting” (báo cáo cấp cứu để lính SWATT tới bao vây) tại nhà ông ở Maryland vào ngày Giáng sinh. Mạng đưa tin hôm thứ Hai rằng ai đó đã gọi cảnh sát giả vờ rằng Smith, người đã hai lần truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến cáo buộc lật đổ bầu cử và xử lý sai tài liệu mật, đã bắn vợ ông.

Theo NBC, các sĩ quan của Cảnh sát Quận Montgomery đã được cử đến nhà Smith nhưng bị đình chỉ khi nhóm Cảnh sát Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ bảo vệ Smith và gia đình thông báo với họ rằng mọi người trong nhà đều an toàn. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan đến vụ việc, được báo cáo chỉ vài giờ sau khi cảnh sát thủ đô Washington, D.C. xác nhận rằng Thẩm phán Tanya Chutkan, người đang giám sát vụ can thiệp bầu cử của Trump, cũng đã bị “swatting” hôm Chủ nhật.

⚪ ---- Báo Slate đưa tin, bằng chứng mới do Công tố đặc biệt Jack Smith thu được “báo hiệu một bước ngoặt cho cuộc truy tố chống lại Donald Trump”. Theo cựu công tố viên liên bang Dennis Aftergut, "Bằng chứng mới sẽ là vũ khí đa năng" để bẻ gãy các lời bào chữa cho Donald Trump.

Các báo cáo cho biết bằng chứng do ABC News đưa tin, bao gồm các cuộc phỏng vấn mà Smith đã thực hiện với các phụ tá thân cận của Trump, những người đã bổ sung vào hồ sơ các tuyên bố của Trump trong những giờ ngày 6/1 khi ông từ chối gửi tin nhắn yêu cầu những kẻ bạo loạn chấm dứt.

Aftergut viết: “Những lời tuyên bố được báo cáo của Trump chứa đầy sự tàn ác, tư lợi và bỏ rơi các đồng minh. Không thể chối cãi rằng Trump đang sử dụng những người ủng hộ bạo lực nhất của mình để cố gắng vượt qua ý chí của cử tri và giữ cho mình nắm quyền”.

Các tuyên bố, được kể lại từ các nhân chứng như chuyên gia truyền thông của Trump, Dan Scavino và cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, là mới vì chúng đến từ những người không làm chứng trước ủy ban ngày 6 tháng 1.

Scavino được cho là đã xác nhận với Smith rằng chính Trump đã đăng dòng tweet khét tiếng vào ngày 6 tháng 1 với nội dung: “Mike Pence không có đủ can đảm để làm những gì lẽ ra phải làm,” sau khi Scavino bỏ mặc Trump một mình sau khi không thuyết phục được Trump “ đưa ra một tuyên bố làm ngưng bạo loạn.”

Meadows được cho là đã xác nhận rằng Meadows đã nghe thấy Trump nói với Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy khi đó rằng: “Tôi đoán những người [bạo loạn] này còn khó chịu về cuộc bầu cử hơn bạn”. Meadows cũng được cho là đã xác nhận lời khai trước đó rằng Trump “không muốn làm bất cứ điều gì” để ngăn chặn cuộc bạo loạn.

⚪ ---- Một ngôi nhà thuộc sở hữu của Thẩm phán Tanya Chutkan (người xét xử vụ lật ngược bầu cử liên bang chống lại Trump) đã trở thành mục tiêu của một cuộc gọi khẩn cấp giả hồi tối Chủ nhật, vụ mới nhất trong một loạt các báo cáo sai sự thật tương tự tại nhà của các quan chức trong những ngày gần đây.

Cảnh sát trả lời vào khoảng 10 giờ tối đến một báo cáo về vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở thủ đô Washington, D.C., được liên kết trong hồ sơ công khai với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan. Nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng không có vụ nổ súng nào xảy ra, theo Sở Cảnh sát Metropolitan cho biết hôm thứ Hai.

Chutkan đã nhận được vô số lời đe dọa kể từ khi cô được giao phụ trách vụ án của Trump vào năm ngoái. Vào tháng 8, một phụ nữ Texas đã bị bắt sau khi gọi điện đến tòa án và đe dọa giết Chutkan và các quan chức khác. Theo tài liệu của tòa án, các nhà điều tra đã lần ra số điện thoại của cô và sau đó cô thừa nhận đã thực hiện cuộc gọi đe dọa.

Các tòa án thủ đô và một số tiểu bang cũng là mục tiêu bị đe dọa đánh bom vào tuần trước, khiến phải đóng cửa và di tản. Không có chất nổ nào được tìm thấy và FBI gọi những lời đe dọa là một trò lừa bịp. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland hôm thứ Sáu gọi sự gia tăng các mối đe dọa là “đáng lo ngại sâu sắc” trong nhận xét trước cuộc họp riêng với các lãnh đạo hàng đầu của Bộ Tư pháp để giải quyết tội phạm bạo lực.

⚪ ---- TRump hăm dọa sẽ truy tố Biden... Tuần này, Tòa kháng án khu vực thủ đô D.C. sẽ nghe các tranh luận bằng miệng liên quan đến nỗ lực của Donald Trump nhằm đảm bảo quyền miễn trừ của tổng thống khỏi bị truy tố đối với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Tòa án Tối cao có thể sẽ xem xét lại quyết định này, nhưng Trump đã nói sẽ thúc đẩy các cáo trạng chống lại Tổng thống Joe Biden nếu mọi việc không diễn ra theo ý ông.

Tối muộn Chủ nhật, Trump đã đến Truth Social để xác nhận rằng ông dự định đích thân tham dự các phiên điều trần ở D.C., đồng thời nói thêm rằng nếu Trump thắng cử tháng 11/2024, và nếu không có quyền miễn tố, thì Trump sẽ truy tố Biden. Trump nói có nhiều cớ để Trump truy tố Biden, như di dân lậu tràn vào biên giới, hay sự đầu hàng ở Afghanistan.

Vào cuối tháng 12, Tòa án Tối cao đã từ chối yêu cầu của Luật sư đặc biệt Jack Smith về việc đẩy nhanh phán quyết về việc liệu Trump có được miễn truy tố đối với bất kỳ tội ác nào mà ông đã phạm khi còn đương chức hay không. Yêu cầu của Smith được đưa ra sau khi Thẩm phán D.C. Tanya Chutkan ra phán quyết chống lại nỗ lực của Trump nhằm hủy bỏ vụ kiện can thiệp bầu cử của Bộ Tư pháp chống lại ông.

Chutkan viết trong bài viết ngày 11/12: “Cho dù một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ nào đi nữa thì Hoa Kỳ chỉ có một giám đốc điều hành tại một thời điểm và vị trí đó không mang lại quyền ‘thoát tù miễn phí’ suốt đời,” Chutkan viết trong bài viết ngày 11/12 của mình. quyết định, đồng thời nói thêm rằng “4 năm phục vụ với tư cách là Tổng tư lệnh đã không ban cho ông quyền thiêng liêng của các vị vua là trốn tránh trách nhiệm hình sự đang chi phối đồng bào của mình.”

Tuy nhiên, vụ Bộ Tư pháp truy tố Trump hiện đang bị đình trệ cho đến khi tòa án cấp cao hơn giải quyết câu hỏi về quyền miễn trừ của tổng thống. Nếu Tòa kháng án D.C. hoặc Tòa án tối cao quyết định ra phán quyết về kháng cáo, quyết định có lợi cho Trump, điều đó sẽ không chỉ làm suy yếu vụ kiện của Bộ Tư Pháp mà còn có khả năng làm hỏng một vụ truy tố can thiệp bầu cử và gian lận riêng biệt chống lại Trump và các đồng minh tại Georgia.

⚪ ---- Quốc hội Nam Hàn hôm thứ Ba đã thông qua luật cấm tập tục ăn thịt chó lâu đời vào năm 2027, đánh dấu sự kết thúc của một ngành công nghiệp đã không còn được ưa chuộng ở nước này. Luật mới, được thông qua với sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng trong Quốc hội, quy định việc nuôi, giết mổ và bán chó cho con người là bất hợp pháp.

Luật sẽ có hiệu lực sau sáu tháng và sẽ có thời hạn ba năm để cho phép những người cnuôi chó và chủ nhà hàng chuyển đổi sang các hoạt động kinh doanh mới. Các chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ phải nộp kế hoạch ngừng hoạt động. Chính phủ cho biết sẽ bồi thường tài chính để giúp họ rời khỏi ngành.

Hình phạt cho việc vi phạm luật này sẽ bao gồm tối đa 3 năm tù và phạt tiền lên tới khoảng 23.000 USD đối với những người bán thịt chó. Những người nuôi và bán chó để lấy thịt sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm và phạt tiền 15.000 USD.

⚪ ---- Hôm thứ Ba, Gabriel Attal được bổ nhiệm làm Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Pháp, khi Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm kiếm một khởi đầu mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng từ phe cực hữu. Văn phòng của Macron đã công bố việc bổ nhiệm trong một tuyên bố. Attal, 34 tuổi, nổi lên với tư cách là người phát ngôn của chính phủ và bộ trưởng giáo dục. Ông trở thành Thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên của Pháp, theo AP.

Tan Nguyen

Brandon Pham

TIN VN. Máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam, phi công nhảy dù bình an, 1 nông dân bị văng miểng chấn thương não bộ.

Người tiền nhiệm của Attal, Elisabeth Borne, đã từ chức hôm thứ Hai sau những bất ổn chính trị gần đây về luật nhập cư nhằm tăng cường khả năng trục xuất người nước ngoài của chính phủ. Borne tại vị chưa đầy hai năm, theo AFP. Macron, một người trung dung 46 tuổi, có nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2027, sẽ thành lập chính phủ trong những ngày tới.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon như một phản ứng sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái vào Bộ chỉ huy phía Bắc của Israel ở Malkia và Yiftach. Quân đội Israel tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng Israel đã phóng phi cơ chiến đấu về phía Kfarkela trong khi một đội phi cơ không người lái của Lebanon bị tấn công. Các hoạt động này là phản ứng trước cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái mà theo xác nhận của IDF là "không để lại thương tích hay thiệt hại nào".⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Ba đã khẳng định trong chuyến thăm Cairo rằng Đức và Ai Cập đã đồng ý rằng Bờ Tây và Dải Gaza thuộc về người dân Palestine. Baerbock nói rằng Chính quyền Quốc gia Palestine (PA) được nâng cấp phải tham gia quản lý các vùng lãnh thổ đó. Ngoài ra, bà tái khẳng định cam kết của Berlin trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng như cung cấp viện trợ cho dân thường Palestine. Cuối ngày Thứ Ba, Baerbock có thể sẽ đến thăm cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza. Tình hình này xảy ra sau khi có tin Israel bí mật nói chuyện với Congo để đưa dân Palestine sang Phi Châu.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba cho biết số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas đã lên tới 185 người. Con số đã được cập nhật sau khi 9 binh sĩ được xác nhận đã thiệt mạng hôm thứ Hai. IDF cho biết 6 trong số những người thiệt mạng trong ngày hôm Thứ Hai là các kỹ sư chiến đấu. Họ chết trong một vụ nổ ở trung tâm Gaza, gần trại tị nạn Bureij.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Ba cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 23.210. Con số này tăng lên do có 126 thường dân chết trong 24 giờ qua trong bối cảnh 12 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 241 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người Palestine bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột lên tới 59.167 người. Hơn nữa, Bộ này tuyên bố rằng có những nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát từ các cuộc tấn công gần đây của Israel và chính quyền không thể giải cứu họ.⚪ ---- Lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Ba tuyên bố rằng Israel đã thất bại trong các mục tiêu của mình trong bối cảnh chiến dịch ở Dải Gaza. Tham dự Liên minh học giả Hồi giáo quốc tế tại Doha, ông chỉ ra rằng Israel còn lâu mới đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình, liên quan đến việc tiêu diệt sự phản kháng của người Palestine, giải cứu các tù nhân bị giam giữ và tái định cư những người Palestine ở Gazan sống trong khu vực.Ngoài ra, Haniyeh kêu gọi cộng đồng học giả tiếp tục hỗ trợ Hamas trong tình hình hiện tại. "Vai trò của quốc gia và các học giả của nó là một vai trò quan trọng trong trục hỗ trợ kháng chiến, và chúng tôi thấy rằng các quốc gia trên thế giới đang đổ vũ khí vào cho quân chiếm đóng thông qua cầu hàng không và tàu sân bay, và đã đến lúc hỗ trợ cuộc kháng chiến bằng vũ khí, bởi vì đây là trận chiến của Al-Aqsa, chứ không phải trận chiến của riêng người dân Palestine", ông nói trong bài phát biểu. (GHI CHÚ: Al-Aqsa là đất thánh của Hồi giáo, là tên cụ thể một khu vực trong Cổ Thành Jerusalem, tức cũng là thánh địa của Do Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo. Nhóm 3 tôn giáo này tranh giành đất thánh, là toàn vùng đất của Israel, Gaza, West Bank và vùng lân cận có từ nhiềut hế kỷ trước. Đã có 9 cuộc thâp tự chinh do quân Thiên Chúa Giáo từ Châu Âu tới để tái chiếm đất thánh trong cả ngàn năm qua.)⚪ ---- Sở Cảnh sát New York (NYPD) hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt giữ 325 người biểu tình ủng hộ Palestine đang chặn 3 cây cầu ở khu vực New York, cũng như Đường hầm Holland Tunnel. Người biểu tình bắt đầu chặn các công trình vào lúc 9:40 giờ sáng và đến 11:15 giờ sáng, cảnh sát NYPD và Chính quyền Cảng New York và New Jersey đã thực hiện các vụ bắt giữ và giải tỏa thành công các địa điểm.Người biểu tình đã tập trung tại Cầu Brooklyn, Cầu Manhattan, Cầu Williamsburg và Đường hầm Holland Tunnel vào sáng thứ Hai, giơ cao những tấm biển có nội dung “Hãy gỡ bỏ cuộc bao vây ở Gaza” và “Hãy chấm dứt chiếm đóng Gaza”. Các video đã lan truyền trực tuyến với cảnh những người biểu tình hô vang “Hãy cho người Palestine tự do”.Cũng trong ngày thứ Hai 8/1/2024, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã làm gián đoạn bài phát biểu của Tổng thống Biden tại Nhà thờ Mẹ Emanuel ở Nam Carolina. “Tôi hiểu cảm xúc của họ,” Biden nói. “Và tôi đã âm thầm làm việc với chính phủ Israel để khiến quân Israel giảm sát thương và rút khỏi Gaza một cách đáng kể.”Theo các hãng tin địa phương, Thị trưởng New York Eric Adams (D) đã đưa ra nhận xét sau các vụ bắt giữ tại địa phương, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với quyền biểu tình nhưng nói rằng điều đó không trao cho người dân quyền chặn cầu và giao thông. Adams nói: "Tất cả chúng ta đều đau đớn khi chứng kiến những sinh mạng vô tội bị giết. Chúng ta cần làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt bất cứ điều gì có thể cướp đi sinh mạng của những người vô tội, nhưng Hamas phải bị tiêu diệt, họ là một tổ chức khủng bố.” Nhiều người biểu tình sẽ phải đối mặt với tội nhẹ với giấy phạt.⚪ ---- Khi dân số Trung Quốc già đi và lực lượng lao động co cụm, nước này đang phải đối mặt với một số thách thức lớn về nhân khẩu học. Nan đề: khuyến khích các cặp vợ chồng sinh nhiều con và khuyến khích giới trẻ kết hôn. Theo dữ liệu công bố tuần trước, hơn một nửa người Trung Quốc trong độ tuổi từ 25 đến 29 vẫn chưa kết hôn vào năm 2023. Con số đó phù hợp với tỷ lệ kết hôn của cùng nhóm tuổi ở nhiều nước phát triển, nhưng giảm mạnh so với số liệu từ các nước phát triển chỉ một thập niên trước đối với Trung Quốc.Đối với nhiều thanh niên Trung Quốc, ngày càng có nhiều lý do để không kết hôn. Khi được hỏi tại sao anh chưa kết hôn, Zhang Yu, 32 tuổi, cho biết: “Hôn nhân, sinh con và đi vay mua nhà, xe hơi đều là những khoản nợ phải trả, là những khoản thấu chi từ tương lai. Khi kinh tế suy thoái là điều hiển nhiên, nếu không có nguồn thu nhập thì chỉ có thể giảm chi tiêu”.Zhang sống ở phía đông bắc Trung Quốc và làm việc cho một công ty cơ sở hạ tầng đã áp dụng cắt giảm lương vào năm 2023. Anh cho biết lương đã giảm khoảng 30%. Zhang, người yêu cầu dùng bút danh để nói chuyện thẳng thắn với VOA, nói: “Tôi cũng thầm mừng vì mình đã không kết hôn và sinh con. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối lớn”.Nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao vào năm 2023 đã làm tăng thêm những lo lắng mà giới trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt. Các nhà phân tích không lạc quan về triển vọng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2024.Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở nước này đạt mức cao kỷ lục 21,3% vào tháng 6 năm 2023. Sau đó, chính quyền Trung Quốc đã ngừng công bố số liệu. Một số ước tính đưa ra tỷ lệ này lên tới 40%."Niên giám Thống kê Dân số và Việc làm Trung Quốc 2023", xuất bản vào tháng 12 năm ngoái, cho thấy trong số những người ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ chưa kết hôn là 51,3% ở nhóm tuổi 25–29, 18,4% ở nhóm tuổi 30-34 và 8% ở nhóm tuổi 35-39.⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi một lệnh cấm toàn cầu đối với việc thực hành mang thai hộ, gọi nó là “đáng khinh” trong một bài phát biểu hôm thứ Hai. Khi liệt kê các vấn đề đe dọa phẩm giá con người, ngài nói rằng trẻ em chưa sinh ra không nên “biến thành đối tượng buôn bán” và “không bao giờ nên là nền tảng của một hợp đồng thương mại”.Việc mang thai hộ bị cấm ở nhiều nơi ở Châu Âu, mặc dù Vatican trước đây đã nói rằng các bậc cha mẹ đồng giới thụ thai nhờ mang thai hộ có thể rửa tội cho con họ. Ngài nói: “Tôi coi việc thực hành cái gọi là làm mẹ thay thế là đáng khinh, vi phạm nghiêm trọng phẩm giá của người phụ nữ và trẻ em, dựa trên việc khai thác các hoàn cảnh về nhu cầu vật chất của người mẹ”.⚪ ---- Chính quyền Nhật cho biết, số người chết trong trận động đất ngay ngày đầu năm mới ở miền trung Nhật Bản đã tăng lên 168 người vào thứ Hai, với hơn 300 người mất tích, do tuyết và mưa cản trở các hoạt động cứu hộ và nỗ lực di dời những người sống sót đến khách sạn trong bối cảnh lo ngại Covid-19 lan rộng ở các trại tạm cư Nhật Bản. Số người không thể liên lạc được đã tăng hơn 100 người từ Chủ nhật lên 323 người, trong đó có 281 người ở Wajima, tỉnh Ishikawa.⚪ ---- Đã gầy, vẫn muốn giảm cân thêm. Theo một bài báo nghiên cứu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nam Hàn công bố, cứ 6 đến 7 phụ nữ Nam Hàn ở độ tuổi 20 thì có một người bị thiếu cân và gần 1/2 số phụ nữ thiếu cân hoặc cân nặng bình thường ở cùng độ tuổi vẫn cố gắng giảm cân nhiều hơn nữa.Ngược lại, tỷ lệ nam giới ở độ tuổi 30 và 40 cố gắng giảm cân đã giảm mặc dù tỷ lệ béo phì ngày càng tăng. Bài báo do KDCA công bố cho thấy 15,1% phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 29 bị thiếu cân vào năm 2021 với chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) dưới 18,5. BMI được định nghĩa là khối lượng cơ thể tính bằng kilogam chia cho chiều cao tính bằng mét.Tỷ lệ phụ nữ thiếu cân ở cùng độ tuổi đứng ở mức 14,8% trong giai đoạn 2019-2021, tăng so với mức 12,4% được thống kê trong giai đoạn 2016-2018. Khoảng 16,2% phụ nữ thiếu cân và 53,9% phụ nữ có cân nặng bình thường đã cố gắng giảm cân. Khi kết hợp hai con số này, gần một nửa hay 46% phụ nữ có cân nặng bình thường hoặc thiếu cân vẫn cố gắng giảm cân.⚪ ---- Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR: National Associations of Realtors) hôm thứ Hai nói rằng chủ tịch NAR, Tracy Kasper, sẽ từ chức sau những lời đe dọa bắt chẹt. Kasper “gần đây đã nhận được lời đe dọa tiết lộ một vấn đề cá nhân, phi tài chính trong quá khứ trừ khi cô thỏa hiệp với vị trí của mình tại NAR”. Kasper từ chối làm theo yêu cầu và báo cáo sự việc với cảnh sát, sau đó cô từ chức. Chủ tịch đắc cử Kevin Sears sẽ thay thế bà và quyết định có hiệu lực ngay lập tức."Là chủ tịch và là thành viên lâu năm của NAR, tôi luôn đặt lợi ích của NAR lên hàng đầu. Do mối đe dọa gần đây và tầm quan trọng của thời điểm này đối với bản thân tôi, gia đình tôi và tổ chức, đã đến lúc phải tôi đặt lợi ích của NAR lên hàng đầu”, theo Kasper bình luận.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát mới từ Bankrate, mặc dù người Mỹ đã giúp ngăn chặn suy thoái kinh tế vào năm 2023 bằng cách chi tiêu đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng điều đó cũng phải trả giá: Gần 1/2 số người tiêu dùng cho biết họ đang mắc nợ thẻ tín dụng. Công ty tài chính cá nhân nhận thấy rằng 49% người sử dụng thẻ tín dụng mang theo số nợ từ tháng này sang tháng khác. Con số này tăng đầy đủ 10% kể từ năm 2021. Trong số những người xoay vòng số dư của mình, 58% - tức 56 triệu người - đã mắc nợ ít nhất lâu một năm, theo Bankrate.Số lượng lớn người Mỹ mắc nợ thẻ tín dụng không phải là dấu hiệu của việc chi tiêu liều lĩnh. Những người được hỏi nói với Bankrate rằng lý do phổ biến nhất khiến họ không trả hết tiền nhựa hàng tháng là phải đối mặt với các chi phí khẩn cấp hoặc bất ngờ, chẳng hạn như hóa đơn y tế và sửa xe, trong khi nhiều người cũng sử dụng thẻ tín dụng của mình để giải quyết các chi phí hàng ngày.Nhìn chung, người Mỹ nợ hơn 1 nghìn tỷ USD trong thẻ tín dụng - lần đầu tiên người tiêu dùng vượt qua mức nợ tổng hợp đó, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. Khoản nợ đó chồng chất khi lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt và lạm phát tiếp tục làm suy giảm sức mua của các hộ gia đình. Theo Bankrate, lãi suất trung bình hàng năm của thẻ tín dụng đạt mức kỷ lục 20,74% vào năm 2023, tăng 4,44% so với đầu năm 2022.⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Hai nói rằng cuộc bầu cử sơ bộ cho cuộc bầu cử đặc biệt cho Khu vực Quốc hội thứ 20 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, muộn hơn cuộc bầu cử sơ bộ dự kiến vào ngày 5 tháng 3/2024. Các ứng cử viên sẽ cạnh tranh để giành lấy ghế Dân Biểu của cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong Quốc hội. Chính trị gia này trước đó đã tuyên bố rời đi vào tháng 12/2023. Nếu tất cả những người tham gia không giành được đa số phiếu, vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 21/5/2024.⚪ ---- Canada: Một phụ nữ gốc Việt đã nghỉ hưu ở Bradford muốn hét lên sung sướng sau khi trúng số 100.000 USD., 65 tuổi, ở Bradford, Ontario, cho biết cô chơi bất cứ trò xổ số liền nào thu hút sự chú ý của cô. “Tôi thường chơi vài lần một tháng,” cô nói.Nguyen phát hiện ra rằng cô đã thắng lớn giải xổ số khi ngồi trong xe của mình sau khi mua nó tại Action Convenience trên đường Martin Grove ở Etobicoke. Nguyen nói: “Tôi cảm thấy toàn bộ chiếc xe rung chuyển, tôi mừng và hào hứng biết bao. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi." Cô có kế hoạch chia sẻ số tiền trúng số của mình với gia đình. Cô kết luận: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Cuối cùng cũng đến lúc của tôi”.⚪ ---- California: Hai sinh viên Cal Poly đã ra tòa, khai không nhận tội với nhiều tội danh liên quan đến việc sở hữu vũ khí khi ở trong khuôn viên đại học. Bảy tội danh chống lạivà Charles Hojaboom bao gồm xả súng một cách cẩu thả, sở hữu súng đã nạp đạn trong trường cao đẳng hoặc đại học và mang dao đến khu vực Cal Poly. Cal Poly cho biết cảnh sát đã phản ứng với báo cáo về tiếng súng và tìm thấy Hojaboom và Pham dọc theo đường Poly Canyon vào ngày 11 tháng 11 năm 2023.“Cảnh sát tìm thấy Hojaboom và Phạm sở hữu một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục đã nạp đạn được giấu kín,” phát ngôn viên của Cal Poly, Matt Lazier trước đó đã nói với đài KSBY trong một tuyên bố. “Hai người đã bị bắt. Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát nơi ở trong khuôn viên trường của họ và tìm thấy thêm vũ khí.”Thông báo của Clery đã được gửi đến cộng đồng trong khuôn viên trường vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, sau khi đại học này biết rằng cả hai sinh viên đều được tại ngoại. Hojaboom, 19 tuổi, đã bị bắt lại trong lần ra tòa trước đó và vẫn bị giam tại Nhà tù Quận San Luis Obispo. Phạm đang bị tạm giam và được yêu cầu tránh xa khuôn viên trường Cal Poly do lệnh của tòa án. Cả hai sẽ phải trở lại tòa vào ngày 18/1/2024.⚪ ----Theo VnExpress. Máy bay Su-22 rơi xuống khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn khi đang bay huấn luyện, sáng 9/1. Khoảng 11h15, một người dân đang làm cỏ lạc ngoài đồng bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên trời. Nhìn lên, anh thấy vệt khói dài và máy bay đang lao rất nhanh. Sau đó vài giây, một chiếc dù được bung ra, đưa phi công thoát khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống. Trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 m. Nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, bị mảnh vỡ máy bay bay trúng đầu khi đang chặt chuối phía sau nhà. Ông Hùng đã được người dân chở đến Bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu. Bộ Quốc phòng cho biết sự cố xảy ra khi Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày, xuất phát từ sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22, số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11h04. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay bị hư hỏng, không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định.Theo Báo Người Lao Động, ghi về người nông dân bị văng miểng phi cơ vào đầu: ""Bệnh nhân bị tụ máu trong đầu nên tình trạng cũng nặng, các vết thương trên đầu do vật cứng gây ra. Người này cho biết tự nhiên "nghe cái rầm" sau đó được người xung quanh phát hiện bị thương, đưa tới bệnh viện" – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết."⚪ ---- HỎI 1: Có phải 85% công nhân lo sợ sẽ mất việc trong năm 2024?ĐÁP 1: Đúng thế. MyPerfectResume, một công ty tài nguyên hàng đầu về sơ yếu lý lịch và tư vấn nghề nghiệp, nhận thấy rằng 85% người lao động lo lắng rằng họ sẽ mất việc vào năm 2024. Một nửa (50%) cho biết họ hơi lo lắng về việc mất việc trong năm nay trong khi 35% nói rằng họ chắc chắn là đang lo lắng. Những phát hiện quan trọng khác từ Khảo sát xu hướng nơi làm việc năm 2024 của MyPerfectResume, đã thăm dò ý kiến của hơn 1.800 người Mỹ trả lời vào tháng 10 năm 2023, cũng phản ánh tâm lý tiêu cực của những người tìm việc sẽ bước vào năm 2024.Vài con số:. Gần 8/10 người được hỏi (78%) dự đoán Hoa Kỳ sẽ có một cuộc suy thoái vào năm 2024.. Hơn 2/3 người (69%) tin rằng cạnh tranh việc làm sẽ gia tăng vào năm 2024.. Gần một nửa (45%) dự đoán cơ hội việc làm từ xa sẽ giảm.. Gần 8/10 người (78%) lo sợ mất việc làm do sự phát triển của AI vào năm 2024.. Gần 2/3 người (62%) kỳ vọng thị trường lao động sẽ căng thẳng hơn những năm trước.. Khoảng 40% dự đoán sẽ có nhiều người bị kiệt sức vì công việc vào năm 2024Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 76% dân Ỉael muốn xóa sổ cơ quan LHQ về cứu trợ và lao động?ĐÁP 2: Đúng thế. Người Palestine và Israel nhìn trái nghịch nhau. Một cuộc khảo sát gần đây do Panel Project thực hiện đã cho thấy sự chống đối của người Israel đối với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UNRWA: United Nations Relief and Works Agency) vì cho rằng UNRWA không thực hiện hiệu quả vai trò chính thức của mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ xã hội ở Bờ Tây và Dải Gaza. Chỉ 5% người Israel tin rằng UNRWA thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.Gần một nửa, 45%, cho điểm không đạt về khả năng quản lý vấn đề của chính phủ, 27% nữa đưa ra điểm gần như không đạt. Cuộc khảo sát đi sâu hơn vào các khía cạnh có vấn đề trong hoạt động của UNRWA. Ví dụ, 76% người Israel ủng hộ việc loại bỏ UNRWA ra khỏi Dải Gaza sau chiến tranh, theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.Chi tiết: