Di trú Hoa Kỳ: Nhìn lại năm 2023

Lê Minh Hải

2023: năm của cuộc khủng hoảng di dân





(Robert Mullins International) Chính sách di dân luôn là một vấn đề nóng bỏng trong nhiều thế hệ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Nhưng làn sóng người dân rời bỏ nhà cửa, đi bằng đường bộ hoặc đường biển vào năm 2023, gây ra những cuộc khủng hoảng di dân này đến những cuộc khủng hoảng di dân khác ở nhiều khu vực. Những tranh cãi về chính sách di dân đã dẫn đến những xung đột chính trị trong nước và xung đột về ngoại giao.



Các quan chức của IOM (Tổ chức Di dân Quốc tế) nói với Liên Hợp Quốc rằng hơn một nửa số vụ bị buộc phải "di tản trong nước", với tổng số 32,6 triệu người vào năm ngoái, là do các sự kiện liên quan đến khí hậu.



Do các cuộc chiến tranh, như cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraina và cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đã khiến nhiều người tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở một đất nước mới và làm gia tăng căng thẳng khi họ đến đó.



Dưới đây là một số lộ tuyến di dân, nơi có các cuộc khủng hoảng dữ dội vào năm 2023:





• Biên giới Mỹ-Mexico

• EU và Vương quốc Anh

• Giữa phía Nam và phía Nam- Các quốc gia giáp ranh với các khu vực xung đột, như Uganda, nằm dọc theo cả Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo



Những câu chuyện di dân truyền cảm hứng nhất năm 2023



Năm 2023 chứng kiến ​​những người di dân có những đóng góp và có nhiều nỗ lực cảm động để giúp đỡ những người tị nạn và những chuyện khác. Dưới đây là những câu chuyện di dân truyền cảm hứng nhất năm 2023.



Thiếu niên di dân Ethiopia giành giải thưởng khoa học về việc chống lại bệnh ung thư. Heman Bekele di dân đến Mỹ từ Ethiopia khi mới bốn tuổi. Chỉ mười năm sau, 3M đã trao cho Heman giải thưởng Nhà khoa học trẻ hàng đầu của Mỹ.



Đến với MIT và Enterpreneur từ Mexico. Maria Telleria di dân đến Mỹ từ Mexico khi còn là một thiếu nữ. Chưa đầy năm năm sau khi đến Mỹ, Maria được nhận vào MIT, nơi cô lấy bằng Tiến sĩ về kỹ thuật cơ khí và sau này trở thành một doanh nhân thành đạt. Công ty do cô đồng sáng lập, Canvas, đã phát triển một robot sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường sự an toàn và năng suất của công nhân khi hoàn thiện loại vách khô không dùng vữa (drywall).



Giải Oscar và giấc mơ Mỹ. Gia đình Quan Kế Huy chạy trốn khỏi Việt Nam sau khi cộng sản tiếp quản và trở thành người tị nạn, cuối cùng được tái định cư ở California. Năm 2023, anh đoạt giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai người chồng trong bộ phim đình đám Everything Everywhere All at Once. “Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn. Và bằng một cách nào đó, tôi cuối cùng được có mặt ở đây, trên sân khấu lớn nhất Hollywood,” Quan Kế Huy nói.

Phấn khích của giải đấu lớn. Elly De La Cruz sinh ra ở Dominica, ra mắt lần đầu vào năm 2023 và chỉ trong vòng một tháng được mệnh danh là “người đàn ông ly kỳ nhất trong môn bóng chày”. Đoạn video quay cảnh Elly De La Cruz chỉ mất 30 giây để cướp chốt thứ hai, chốt thứ ba và sau đó là bàn thắng trong trận đấu với Milwaukee Brewers đã trở thành một cảm giác mạnh.



Cô ấy đã đứng lên chống lại Đức Quốc xã trong khi rất ít người làm được. Khi còn là một phụ nữ trẻ trong Thế chiến thứ hai, Traute Lafrenz đã trở thành thành viên của White Rose, một nhóm nhỏ gồm chủ yếu là sinh viên, viết và phân phát tờ rơi tố cáo chiến tranh, chế độ Đức Quốc xã và việc giết hại người Do Thái. Năm 2019, bà được tặng Huân chương Công trạng của Đức. Bà di dân sang Mỹ vào năm 1947. Traute Lafrenz, thành viên cuối cùng còn sống của White Rose, qua đời ở South Carolina ở tuổi 103.



Giúp người Do Thái thoát khỏi Đức Quốc xã. Carl Laemmle di dân sang Mỹ từ Đức năm 17 tuổi với 50 Mỹ kim trong túi. Ông thành lập Universal Pictures vào năm 1912. Vào những năm 1930, ông Laemmle hành động một mình để cứu khoảng 300 gia đình Do Thái và nhiều gia đình khác thoát khỏi quê hương ông. Ông đã ký các bản bảo trợ tài chính cho các cá nhân, bảo đảm việc làm cho họ, cung cấp chỗ ăn chỗ ở và thậm chí ký quỹ tương đương 21 triệu Mỹ kim để đảm bảo bạn bè và người thân sẽ không bị coi là gánh nặng xã hội và có thể rời Đức đến Hoa Kỳ.



Hàng năm, một Người Tị Nạn đều cảm ơn người đã cứu gia đình mình. Năm 1975, quân đội miền Bắc Việt nam tiến vào Sài Gòn, và Stephen Greene biết bạn mình đang gặp rắc rối. Greene đứng đầu Cục Quản lý Chống Ma túy Hoa Kỳ tại Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với Hoàng Lý, người đồng cấp của ông trong chính quyền Việt Nam. Greene đã nhận được giấy tờ chấp thuận cho Hoàng Lý rời khỏi đất nước, và ông đã đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thuyết phục một viên chức đưa cho ông một tài liệu ghi rõ rằng vợ và con gái của Lý thực chất là vợ và con gái của ông. Nhờ đó vợ con Lý mới có thể rời khỏi Việt Nam.



Từ năm 1976, mỗi dịp Giáng sinh và Lễ tạ ơn, ông Lý đều viết thư cảm ơn Stephen Greene vì đã cứu sống gia đình ông. Con gái Robin của ông cũng tiếp nối truyền thống này. “Tôi coi Steve như bức Tượng Nữ thần Tự do của mình,” Lý nói. “Mỗi dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh, gia đình tôi lại được đoàn tụ bên nhau. Nếu không có Steve, chúng tôi có thể đã không có mặt ở đây.”



