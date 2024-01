Báo Giác Ngộ: Vụ “xá-lợi tóc Phật” ở chùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối, bị kỷ luật.

- Việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ tháng 11 giảm 24% so với tháng trước

- Một viên chức Bộ Giáo dục Hoa Kỳ từ chức vì thất vọng về cách TT Biden tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine

- Cao ủy Nhân quyền LHQ: Israel suy tính đưa dân thường từ Gaza sang các nước thứ ba là vi phạm nhân quyền

- Thủ tướng Iraq: Mỹ giết 2 chiến binh Hashed al-Shaabi, là "vi phạm chủ quyền và an ninh của Iraq".

- Iran: ít nhất 95 người đã chết trong 2 vụ nổ tại sự kiện kỷ niệm 4 năm ngày tướng Qasem Soleimani bị ám sát

- Liên Âu lên án kế hoạch của Israel xuất ngoại cư dân Gaza

- Bạch Ốc: Israel đã đạt được mục tiêu quân sự là loại bỏ Hamas và đánh bại khả năng Hamas

- Hezbollah: nếu Israel tiến hành chiến tranh chống lại Lebanon, nhóm này sẽ chiến đấu không giới hạn

- New Jersey: 1 giáo sĩ Hồi giáo bị bắn chết bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo

- Chính quyền Biden phân bổ 162 triệu USD cho Microchip Technology để tăng sản xuất chất bán dẫn trong Hoa Kỳ

- Hệ thống tiệm cà phê Starbucks: Hãy mang theo ly ở nhà tới tiệm để cứu hành tinh này.

- Nhật Bản: trận động đất tăng lên 84 người chết và khoảng 180 người mất tích, ít nhất 200 tòa nhà đã bị sập hoặc hư hỏng

- Putin ký sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài đồng ý phục vụ trong quân đội

- Tên của Trump xuất hiện trong tài liệu mới tiết lộ trong một vụ án Jeffrey Epstein, ông trùm lạm dụng sex trẻ em

- Bộ trưởng Hành chánh Colorado: Trump không có “tấm thẻ xa lìa nhà tù”

- Luật gia Aaron Blake: luật sư của Trump đã vô tình giúp đỡ Công tố đặc biệt Jack Smith chứng minh một phần quan trọng

- Trump yêu cầu Tòa Tối cao hủy bỏ phán quyết của Tòa Tối cao Colorado xóa tên Trump ra khỏi lá phiếu Colorado

- Cựu luật sư đạo đức của Bạch Ốc Jim Schultz (từng phục vụ thời Trump): Trump sẽ “nhanh chóng” mất quyền miễn trừ

- Mỹ: Nợ quốc gia đạt mức 34 nghìn tỷ USD

- Công tố đặc biệt Jack Smith và Biện Lý Fani Willis phỏng vấn Giám đốc Công ty do Trump thuê khảo sát về gian lận bầu cử 2020 (kết quả khảo sát: không có gian lận)

- Kinh tế Mỹ: Sản xuất tăng, lạm phát giảm.

- Nhật: hơn 70% các công ty lớn của Nhật kỳ vọng kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng vào năm 2024

- Nam Hàn. học sinh mới vào tiểu học dự đoán lần đầu sẽ giảm xuống dưới 400.000 trong năm 2024

- Đài Loan: TQ mở cuộc chiến hỗn hợp chống Đài Loan: tin giả, tấn công mạng, xâm nhập và gây áp lực kinh tế

- Quận Los Angeles: CaliExpress, nhà hàng đầu tiên hoàn toàn robot

- 2 thành phố ở Nam California trong danh sách nơi tốt nhất để sống ở Mỹ vào năm 2023: Irvine và San Diego

- Quận Cam: 1 cô dùng dao tấn công 2 đồng nghiệp tại một nhà hàng bị cáo buộc 2 tội cố ý sát nhân

- HỎI 1: Chỉ có 15% dân Israel muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục tại vị sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 người lái xe có hành vi nguy hiểm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/1/2024) ⚪ ---- Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đứng ở mức 34.817 trong tháng 11, giảm 24% so với tháng trước, theo Challenger, Grey & Christmas Inc. công bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, con số này đã giảm 20% so với 43.651 lượt cắt giảm được đăng ký trong cùng tháng một năm trước. Vào năm 2023, con số này đạt 721.677, tăng 98% so với mức cắt giảm 363.824 được công bố vào năm 2022.

Trong tháng 12, lĩnh vực tài chính ghi nhận số lượng việc làm bị cắt giảm cao nhất ở mức 6.260. Năm 2023, các công ty công nghệ dẫn đầu về số lượng công bố cắt giảm việc làm với 168.032.

Phó chủ tịch cấp cao của Challenger, Gray & Christmas Inc. Andy Challenger bình luận: “Việc sa thải đã bắt đầu chững lại và việc tuyển dụng vẫn ổn định cho đến cuối năm 2023. Điều đó nói lên rằng, chi phí lao động vẫn cao. Các nhà tuyển dụng vẫn cực kỳ thận trọng và đang trong chế độ cắt giảm chi phí cho đến năm 2024, vì vậy quá trình tuyển dụng có thể sẽ chậm lại đối với nhiều người tìm việc và việc cắt giảm sẽ tiếp tục trong Quý 1, mặc dù với tốc độ chậm hơn."

⚪ ---- Trong Báo cáo Việc làm Quốc gia công bố hôm thứ Năm, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã ghi nhận mức tăng hàng tháng là 164.000 trong tháng 12, cao hơn đáng kể so với dự kiến. Hầu hết việc làm – 74.000 – được bổ sung tại các công ty nhỏ có ít hơn 50 nhân viên.

Trong số các lĩnh vực, mức tăng cao nhất là 59.000 là trong lĩnh vực giải trí và khách sạn, tiếp theo là xây dựng với 24.000. Trong khi đó, mức tăng lương hàng năm còn giảm hơn nữa, theo xu hướng của tháng 11, từ 5,6% xuống 5,4% đối với người ở lại làm việc và từ 8,3% xuống 8,0% đối với người thay đổi công việc.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP nhận xét: “Chúng tôi đang quay trở lại một thị trường lao động rất phù hợp với việc tuyển dụng trước đại dịch. Mặc dù tiền lương không gây ra đợt lạm phát gần đây, nhưng hiện tại tốc độ tăng lương đã giảm xuống, mọi nguy cơ về vòng xoáy giá lương-giá cả gần như đã biến mất.”

⚪ ---- Chính quyền Biden đã phân bổ 162 triệu USD cho Microchip Technology để tăng cường sản xuất chất bán dẫn, nhằm giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nước ngoài, theo Bạch Ốc và Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm.

Nguồn tài trợ của Đạo luật "2022 CHIPS and Science Act" bao gồm 90 triệu USD cho một nhà máy ở Colorado Springs và 72 triệu USD cho một nhà máy ở Oregon. Những khoản đầu tư này dự kiến sẽ tăng gấp ba lần sản lượng nội địa của Microchip, vốn rất quan trọng đối với quân sự, xe hơi và điện tử tiêu dùng. Việc này được dự đoán sẽ tạo ra 700 việc làm trong một thập niên và giảm thiểu lạm phát bằng cách ổn định nguồn cung chất bán dẫn, một thành phần quan trọng trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Cố vấn Kinh tế Quốc gia Lael Brainard cho biết trong một tuyên bố: "Các con chip và bộ vi điều khiển (MCU) mà Microchip chế tạo là những thành phần thiết yếu trong nhiều sản phẩm tiêu dùng và quốc phòng có ý nghĩa quan trọng đối với ngành sản xuất của Mỹ, bao gồm cả sản phẩm điện, chỉ bằng một phần nhỏ trong khoản đầu tư tư nhân bổ sung mà Microchip đang thực hiện trong những lĩnh vực này. dự án chuỗi cung ứng có tác động đến hàng triệu người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.”

⚪ ---- Mang theo ly ở nhà tới tiệm để cứu hành tinh này. Hệ thống tiệm cà phê Starbucks đã có một bước tiến lớn trong năm mới—họ đã "hoàn toàn BYOC" (bring your own cup). Đó là "mang tách của riêng bạn tới", theo tờ Washington Post, báo cáo rằng hệ thống tiệm cà phê hiện đang cho phép khách hàng mua đồ uống yêu thích của họ bằng ly có thể tái sử dụng của riêng họ từ nhà tới, không chỉ tại quầy mà còn ở quầy bán hàng hay trực tuyến thông qua ứng dụng di động. Những người làm như vậy ở Hoa Kỳ và Canada sẽ được giảm 10 xu cho đơn hàng của họ, trong khi các thành viên Hoa Kỳ của chương trình Starbucks Rewards cũng sẽ nhận được 25 "sao thưởng" (bonus stars).

Chuỗi tiệm Starbucks cho biết đây là hệ thống bán lẻ cà phê quốc gia đầu tiên ở Mỹ cung cấp tùy chọn này cho việc đặt hàng trên thiết bị di động và mua hàng tại chỗ; trước đây họ chỉ cho phép sử dụng những chiếc ly có thể tái sử dụng trong các cửa hàng của mình. Công ty lưu ý trong một thông cáo: “Cột mốc quan trọng này mở ra cơ hội lớn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm có thể tái sử dụng và hỗ trợ cam kết của Starbucks nhằm giảm 50% chất thải vào năm 2030”.

Michael Kobori, giám đốc phát triển bền vững của Starbucks, cho biết thêm: "Chúng tôi biết khách hàng của mình rất đam mê muốn cứu hành tinh này và giờ đây, họ có thể cùng chúng tôi nỗ lực cho nhiều hơn những gì chúng ta nhận, bất kể họ gọi món như thế nào."

⚪ ---- Bội trưởng Hành chánh Colorado cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào cuối ngày thứ Tư rằng cựu Tổng thống Trump không có “tấm thẻ xa lìa nhà tù” sau khi Trump kháng cáo quyết định loại Trump khỏi lá phiếu ở tiểu bang trước đó trong ngày.

“Donald Trump đang cố gắng lập luận rằng Trump không kích động một cuộc nổi dậy trong khi các tòa án ở Colorado vào thời điểm này đã xác định rằng Trump đã làm vậy,” theo Bộ trưởng Hànhc hánh Colorado Jena Griswold (D) nói trên chương trình “The Last Word with Lawrence O’Donnell” của MSNBC.

“Sau đó, Trump tiếp tục lập luận rằng ngay cả khi Trump có kích động cuộc nổi dậy thì Hiến pháp cũng không áp dụng đối với Trump. Tôi không nghĩ điều đó đúng,” Griswold nói thêm. “Tôi không nghĩ rằng có một tấm thẻ ‘tự do miễn ở tù’ nào đó cho nhiệm kỳ tổng thống cho phép Donald Trump thoát khỏi sự giám sát của luật Hoa Kỳ và Hiến pháp.”

Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado đã loại cựu tổng thống khỏi cuộc bỏ phiếu theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 vào tháng trước, tu chính ghi là cấm giữ chức vụ liên bang đối với bất kỳ ai tuyên thệ “ủng hộ” Hiến pháp Hoa Kỳ nhưng “tham gia nổi dậy.”

Griswold nói trên MSNBC rằng việc Tòa án Tối cao cân nhắc là “rất quan trọng”. Bà nói: “Đây là một câu hỏi lớn, nó mới lạ, chưa từng có bởi vì thông thường, chúng ta không có tổng thống nào cố gắng cướp chức tổng thống. Bình thường, chúng ta không có những người tham gia nổi dậy tranh cử tổng thống.”

⚪ ---- Tên của cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong các tài liệu mới được tiết lộ trong một vụ án liên quan đến Jeffrey Epstein, ông trùm lạm dụng sex trẻ em. Tờ USA Today đưa tin Epstein, người chết vì tự sát trong phòng giam ở Manhattan, bị cáo buộc dàn dựng một đường dây buôn bán tình dục quy mô lớn, lúc đó Epstein nói là sẽ mời Trump, khi đó là Trump ông trùm bất động sản, đến một sòng bạc.

Trong một tài liệu khác, một nhân chứng giấu tên nói rằng cô chưa bao giờ bị yêu cầu quan hệ tình dục với Trump, theo báo cáo. Trump chưa bao giờ bị cáo buộc về tội gì trong mối quan hệ được ghi chép đầy đủ của Trump với Epstein.

Ghislaine Maxwell (đồng phạm của Epstein), người đang thọ án tù, đã chụp ảnh với Trump tại Mar-a-Lago vào năm 2000, và Trump được trích dẫn đã gọi ông trùm Epstein là “anh chàng tuyệt vời” hồi năm 2000.

Trumpvào năm 2019 nói rằng ông đã chia tay với Epstein 15 năm trước và rằng ông không phải là “người hâm mộ”, nhưng cuộc phỏng vấn năm 2000 dường như mâu thuẫn với tuyên bố thứ hai đó. Trump nói vào thời điểm đó: “Ở bên cạnh anh ấy rất vui. Người ta thậm chí còn nói rằng anh ta cũng thích phụ nữ xinh đẹp như tôi, và nhiều người trong số họ đều ở độ tuổi trẻ hơn.”

Trong danh sách bạn thân của ông trùm sex trẻ em Epstein cũng có tên Bill Clinton, nhưng ông này nói là chỉ gặp Epstein trong những dịp gây quỹ cho quỹ từ thiện của hai ông bà Clinton.

⚪ ---- Luật gia Aaron Blake lập luận trong một chuyên mục cho tờ Washington Post hôm thứ Tư rằng các luật sư của Donald Trump đã vô tình giúp đỡ Công tố đặc biệt Jack Smith chứng minh một phần quan trọng trong vụ kiện chống lại Trump. Blake xem xét bản tóm tắt pháp lý gần đây về lời kêu gọi miễn trừ tổng thống của Trump trong vụ án âm mưu lật ngược bầu cử liên bang, mà ông cho rằng có chứa một chi tiết "đáng chú ý" hữu ích cho nhóm của Smith.

Blake viết: “Các luật sư của Trump đề cập đến một bài đăng trên mạng xã hội của Trump vào cùng ngày nộp đơn - thứ Ba - liên kết đến một báo cáo từ một nguồn giấu tên đưa ra nhiều cáo buộc gian lận cử tri. Báo cáo, nói một cách nhẹ nhàng thì là một mớ hỗn độn."

Blake viết rằng báo cáo chứa "những tuyên bố đáng kinh ngạc và sai lầm" trái ngược với thực tế, cụ thể là không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 và việc Trump dẫn trước ở các tiểu bang chiến trường chứng tỏ đã xảy ra sự can thiệp.

Blake viết: “Nhưng ngay cả các đồng minh của Trump cũng thừa nhận trước cuộc bầu cử rằng việc các lá phiếu đến muộn dự kiến từ các khu vực đông dân và có đông đảo đảng Dân chủ, cũng như các lá phiếu gửi qua thư, sẽ tạo ra ảo tưởng về việc Trump sớm dẫn đầu. Không có gì đáng nghi ngờ về việc các trạng thái đó thay đổi như thế nào theo thời gian.”

Blake viết: Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong những tuyên bố giả mạo được đưa ra trong tài liệu này. Blake tin rằng việc đưa tài liệu này ra trước tòa án sẽ là một lựa chọn mà các luật sư của Trump phải hối hận.

Blake kết luận: “Điều nó chứng tỏ là toàn bộ nỗ lực này dành cho việc tạo ra khói đến mức nào”. "Và bằng cách đó, các luật sư của Trump trên thực tế đã chứng minh được quan điểm của các công tố viên."

⚪ ---- Trump hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án Tối cao Colorado xóa tên Trump ra khỏi lá phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 của tiểu bang Colorado theo lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14. Việc kháng cáo có thể gây ra một cuộc chiến bất thường tại tòa cao nhất quốc gia, nơi chưa bao giờ ra phán quyết về Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Điều khoản đó, được bổ sung sau Nội chiến, ngăn cản bất kỳ ai tuyên thệ “ủng hộ” Hiến pháp Hoa Kỳ nhưng “tham gia nổi dậy” chống lại Hiến pháp đó khỏi giữ chức vụ liên bang.

Các luật sư của Trump viết trong đơn thỉnh cầu: “Tòa án tối cao Colorado không có thẩm quyền từ chối quyền tiếp cận lá phiếu của Tổng thống Trump. Bằng cách làm như vậy, Tòa án Tối cao Colorado đã chiếm đoạt quyền lực của Quốc hội, đồng thời hiểu sai và áp dụng sai nội dung của phần 3.”

Kiến nghị của Trump yêu cầu Tòa án Tối cao đồng ý thụ lý vụ kiện và ngay lập tức đảo ngược phán quyết của Colorado trong một quyết định tóm tắt mà không cần tranh luận bằng miệng hoặc thông báo rộng rãi. Các bên khác trong vụ trước đó đã đồng ý rằng các thẩm phán nên xét xử vụ việc theo lịch trình nhanh chóng, do đó, quyết định có thể được đưa ra trước hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang, nhưng họ không đề nghị tòa án cấp cao từ bỏ bước tổ chức tranh luận bằng miệng.

Tòa án Tối cao Colorado đã ra phán quyết với tỷ số 4-3 vào tháng 12 rằng Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy bằng cách kích động những người ủng hộ ông bằng những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử sau cuộc đua năm 2020 và chỉ đạo họ đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cấm Trump xuất hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang.

⚪ ---- Cựu luật sư đạo đức của Bạch Ốc Jim Schultz, người từng phục vụ dưới thời chính quyền Trump, hôm thứ Hai dự đoán rằng cựu Tổng thống Trump sẽ “nhanh chóng” mất quyền miễn trừ khi phải đối mặt với nhiều cáo trạng liên bang. Tòa án Tối cao đã quyết định vào ngày 22 tháng 12 không xem xét liệu Trump có thể bị truy tố vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 hay không; Nhưng Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith đã cố gắng bỏ qua quy trình kháng cáo ngay lập tức và đưa vấn đề trực tiếp lên tòa án cấp cao để giữ phiên tòa diễn ra đúng tiến độ, nhưng tòa án đã từ chối yêu cầu của Smith.

Hồ sơ hiện chuyển đến Tòa án District of Columbia Circuit Court, mà Schultz nói là “một loại hành động khởi động của Tòa án tối cao,” vì nhiều thẩm phán đến từ tòa án lưu động. Schultz nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, được Mediaite nhấn mạnh: “Vậy Jack Smith đã có người chiến thắng với cái này phải không? Và tôi nghĩ trong trường hợp này, Tòa án lưu động D.C. sẽ hành động nhanh chóng. Và tôi nghĩ họ sẽ bác bỏ yêu cầu miễn trừ này, bạn biết đấy, rất nhanh chóng,” ông nói thêm.

⚪ ---- Nợ quốc gia đạt mức 34 nghìn tỷ USD chỉ hơn ba tháng sau khi vượt mốc 33 nghìn tỷ USD lần đầu tiên. Cột mốc nợ quốc gia mới xảy ra khi Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị cho thời hạn chi tiêu đang đến gần. Chính phủ đã ngăn chặn hai lần đóng cửa chính phủ vào mùa thu năm ngoái. Theo một biện pháp tạm thời vào tháng 11 nhằm ngăn chặn việc đóng cửa ngay trước kỳ nghỉ lễ, thời hạn đầu tiên để tài trợ cho bốn cơ quan liên bang là ngày 19/1/2024.

Nguồn tài trợ cho phần còn lại của chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 2/2/2024. Khoản nợ ngày càng tăng của quốc gia là một điểm gây tranh cãi trong các cuộc chiến tài trợ gần đây của chính phủ, bao gồm cả bế tắc vào mùa xuân năm ngoái về việc tăng giới hạn vay. Tổng thống Biden và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đạt được thỏa thuận nâng trần nợ vào mùa xuân năm ngoái chỉ vài ngày trước thời hạn vỡ nợ của Hoa Kỳ.

⚪ ---- Khi cựu Tổng thống Donald Trump thua cuộc bầu cử năm 2020, ông đã thuê công ty khai thác dữ liệu của Ken Block để tìm bằng chứng chứng minh cho những cáo buộc hoang đường mà Trump và chiến dịch tranh cử của ông đưa ra về gian lận cử tri. Thay vào đó, Block không tìm thấy gian lận gì, và giờ đây công việc của anh ta có thể được sử dụng để giúp truy tố Trump.

Block nói với báo Rolling Stone trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi đã nhận được trát đòi hầu tòa từ cả cuộc điều tra liên bang của Jack Smith về các tội ác tiềm ẩn liên quan đến ngày 6 tháng 1 và cả cuộc điều tra của Biện Lý Fani Willis về các tội ác bầu cử tiềm ẩn đã xảy ra ở Georgia. Tất cả công việc và sản phẩm công việc của tôi cho chiến dịch đều nằm trong tay cả hai cuộc điều tra đó. Và toàn bộ công việc đó cho thấy và chứng minh rằng không có hành vi gian lận cử tri nào được phát hiện.”

Chiến dịch tranh cử của Trump đã thuê công ty Simpatico Software Systems của Block ngay sau cuộc bầu cử vì họ đang cố gắng - và thất bại - điều tra 15 loại khiếu nại gian lận cử tri khác nhau với mục tiêu tìm ra bằng chứng mà họ có thể sử dụng trước tòa. Chiến dịch tranh cử của Trump báo cáo đã trả cho công ty 755.000 USD vào tháng 11/2020.

Trong một ý kiến mới được công bố hôm thứ Ba, Block cho biết công ty của ông chỉ phát hiện thấy một lượng nhỏ hành vi gian lận bầu cử lan rộng gần như bằng nhau giữa các cử tri Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông viết, không điều nào trong số đó đủ quan trọng để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Block hiện cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Những phát hiện đó đã được thông báo tới cấp cao nhất trong bộ máy tranh cử của Trump”. Khi chiến dịch tranh cử của Trump gặp khó khăn trong việc giải quyết các cáo buộc gian lận, nhân viên chiến dịch tranh cử đã báo cáo ngắn gọn cho chánh văn phòng Bạch Ốc đầy hoài nghi Mark Meadows. Đến lượt Meadows, cuối cùng, đã nói với Trump vào tháng 12/2020 rằng các cáo buộc gian lận cử tri từ luật sư hàng đầu của chiến dịch tranh cử Rudy Giuliani đều không có thật.

Cuốn sách “Disproven” (“Không được chứng minh”) của Block dự kiến phát hành vào tháng 3 và ông cho biết cuốn hồi ký về công việc của ông về chiến dịch tranh cử năm 2020 cũng chứa dữ liệu về lý do tại sao Trump thua cuộc bầu cử.

Ông nói: “Hiện đã có dữ liệu cho thấy chính xác lý do tại sao Trump thua cuộc trong cuộc bầu cử. Tôi đã thực hiện phân tích đó. Tôi có kết quả. Trên thực tế, rất nhiều người sẽ rất ngạc nhiên về lý do rất hợp lý giải thích tại sao anh ta thua cuộc, nhưng tôi đã xem qua toàn bộ bằng chứng cho thấy điều gì đã xảy ra.”

⚪ ---- Nhật Bản: Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở miền trung Nhật Bản sau khi xảy ra trận động đất mạnh vào ngày đầu năm mới, với số người chết tăng lên 84 người chết và khoảng 180 người mất tích ở tỉnh Ishikawa tính đến thứ Năm. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi "nỗ lực toàn diện" để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt trong 72 giờ đầu tiên sau thảm họa động đất 7,6 độ richter, sau đó tỷ lệ sống sót của nạn nhân được cho là giảm mạnh.

Cứu hỏa công bố một đoạn video cho thấy họ đã giải cứu một phụ nữ khoảng 80 tuổi khỏi một ngôi nhà bị sập ở thành phố ven biển bị ảnh hưởng nặng nề Wajima, ba ngày sau khi trận động đất xảy ra lúc 4:10 chiều vào thứ Hai. Chính phủ trung ương có kế hoạch phân bổ khoảng 4 tỷ yên (28 triệu USD) từ quỹ dự trữ để tăng cường ứng phó, đồng thời tăng gấp đôi số thành viên Lực lượng Phòng vệ tham gia các hoạt động cứu hộ và các nỗ lực khác lên 4.600.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại đầy đủ do đường sá bị hư hỏng và thông tin liên lạc ở tỉnh Ishikawa bị gián đoạn. Hơn 30.000 người ở tỉnh Ishikawa đang ở tại các trung tâm sơ tán tính đến thứ Năm. Theo chính quyền trung ương, ít nhất 200 tòa nhà đã bị sập hoặc hư hỏng một phần.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài đồng ý phục vụ trong quân đội, theo chính phủ Nga hôm thứ Năm. Theo sắc lệnh, những người đã phục vụ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine cùng với vợ/chồng và con cái của họ sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch. Người nộp đơn phải trải qua việc lấy dấu vân tay bắt buộc và nộp giấy chứng nhận sức khỏe chứng minh rằng họ không mắc chứng nghiện ma túy hoặc các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả HIV.

⚪ ---- Một người được bổ nhiệm chính trị vào Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã công khai tuyên bố từ chức vào tối thứ Tư với lý do thất vọng về cách Tổng thống Joe Biden xử lý cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Tariq Habash, một người Mỹ gốc Palestine tình nguyện tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Biden, đã viết trong một lá thư từ chức rằng “các hành động của Chính quyền Biden-Harris đã khiến hàng triệu sinh mạng vô tội gặp nguy hiểm, nhất là đối với 2,3 triệu thường dân Palestine sống ở Gaza”. những người vẫn liên tục bị chính phủ Israel tấn công và thanh lọc sắc tộc.”

Habash nói thêm: “Tôi không thể đại diện cho một chính quyền không coi trọng mạng sống con người như nhau. Tôi không thể im lặng khi chính quyền này nhắm mắt làm ngơ trước những hành động tàn bạo nhắm vào sinh mạng người Palestine vô tội, điều mà các chuyên gia nhân quyền hàng đầu đã gọi là chiến dịch diệt chủng của chính phủ Israel.”

Sự ra đi của Habash diễn ra sau khi quan chức Bộ Ngoại giao Josh Paul công khai từ chức vào tháng 10 vì việc Mỹ “cung cấp vũ khí sát thương cho Israel” trong bối cảnh chiến tranh mà dân thường Palestine chết vì bom Israel thả ngay cả trong các trại tỵ nạn.

⚪ ---- Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk hôm thứ Năm bày tỏ mối quan ngại của ông về điều mà ông mô tả là các cuộc thảo luận trong nội bộ lãnh đạo Israel về việc chuyển dân thường từ Gaza sang các nước thứ ba. Văn phòng Nhân quyền LHQ đã tweet tuyên bố của Turk: "85% người dân ở Gaza đã phải di dời trong nước. Họ có quyền trở về nhà của mình. Luật pháp quốc tế cấm việc cưỡng bức di chuyển những người được bảo vệ trong phạm vi hoặc trục xuất khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng." Đầu tuần này, Israel phủ nhận thông tin về việc đàm phán để đưa thường dân Gaza tới Cộng hòa Dân chủ Congo.

⚪ ---- Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani hôm thứ Năm cho biết liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về việc giết chết hai thành viên của Hashed al-Shaabi, một trong những nhóm chiến binh thành lập tổ chức do nhà nước bảo trợ và được cho là được Iran hỗ trợ. Thủ tướng tuyên bố rằng cuộc tấn công thể hiện "sự leo thang nguy hiểm" và "vi phạm chủ quyền và an ninh của Iraq". Trước đó, có thông tin cho rằng hai chiến binh Iraq đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do lực lượng Hoa Kỳ thực hiện ở Baghdad.

⚪ ---- Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ tại sự kiện kỷ niệm 4 năm ngày tướng Qasem Soleimani của quân đội Iran bị sát hại ở Kerman. Quan chức này giải thích rằng số người chết trước đó là 103 đã được điều chỉnh giảm sau khi chính quyền nhận ra rằng tên một số nạn nhân đã bị lặp lại trong danh sách những người chết. Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết ít nhất 221 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng nên không loại trừ khả năng số người chết sẽ tăng.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã lên án trên nền tảng truyền thông xã hội X hôm thứ Tư lời kêu gọi của chính quyền Israel xây dựng kế hoạch di dời dân cư bên ngoài Dải Gaza: “Tôi cực lực lên án những tuyên bố mang tính kích động và vô trách nhiệm của các Bộ trưởng Israel Ben Gvir và Smotrich, vu khống người dân Palestine ở Gaza và kêu gọi một kế hoạch di cư cho họ. Việc cưỡng bức di dời bị nghiêm cấm vì vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế."

⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby hôm thứ Tư cho biết Israel có thể đạ đạt được mục tiêu quân sự là loại bỏ Hamas và đánh bại “khả năng tiến hành các cuộc tấn công bên trong Israel” của nhóm chiến binh này.

Trong cuộc họp báo, Kirby tuyên bố không thể loại bỏ hệ tư tưởng của Hamas, nhưng "hoàn toàn" có thể loại bỏ "mối đe dọa mà Hamas gây ra cho người dân Israel". Ngoài ra, ông nói rằng "thế lực lực lượng đáng kể của nhóm chiến binh vẫn tồn tại" ở Dải Gaza. Quan chức này từ chối bình luận về sự liên quan của Israel trong vụ sát hại Tư Lệnh Phó Hamas Saleh al-Arouri ngày hôm Thứ Ba. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng al-Arouri là một "kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định".

⚪ ---- Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Tư rằng nếu Israel quyết định tiến hành chiến tranh chống lại Lebanon, nhóm này sẽ chiến đấu không giới hạn: “Nếu kẻ thù nghĩ đến việc tiến hành chiến tranh chống lại Lebanon, thì cuộc chiến của chúng tôi sẽ không có giới hạn, không có quy tắc. Và họ biết ý tôi là gì. Chúng tôi không sợ chiến tranh. Chúng tôi không sợ nó. Chúng tôi không do dự. Nếu có, chúng tôi đã dừng lại ở mặt trận."

Nhận xét của Nasrallah được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết Tư Lệnh Phó Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut, thủ đô Lebanon. Trong bài phát biểu dài dòng của mình, Nasrallah khẳng định tội ác ngày hôm qua đã vượt quá giới hạn và gọi hành động này là "nguy hiểm". Mặc dù Tel Aviv chưa xác nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng nếu đúng thì đây sẽ là vụ đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 2006.

⚪ ---- New Jersey. Cảnh sát cho biết một giáo sĩ đã bị bắn chết bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở New Jersey ngay sau khi buổi cầu nguyện trước bình minh kết thúc vào sáng thứ Tư và kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn. Các nguồn tin xác định nạn nhân của New York Times là Imam Hassan Sharif. Nhà chức trách ở Newark cho biết người đàn ông này bị bắn tại nhà thờ Hồi giáo Masjid Muhammad của thành phố vào khoảng 6h15 giờ sáng và được đưa đến Bệnh viện Đại học trong tình trạng nguy kịch. Và đã qua đời vì vết thương của mình vào đêm thứ Tư.

Nhà chức trách cho biết kẻ nổ súng, mặc đồ đen, được nhìn thấy đang chạy khỏi hiện trường, NBC News đưa tin. Dina Sayedahmed, phát ngôn viên của chi nhánh New Jersey của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, đã mô tả vị lãnh đạo Hồi giáo này như một "ngọn hải đăng của sự lãnh đạo" trong cộng đồng.

⚪ ---- Sản xuất tăng, lạm phát giảm. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Tư rằng Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng lên 47,4% trong tháng 12 từ mức 46,7% được ghi vào tháng 11. Trong tháng được báo cáo, Chỉ số Việc làm đã tăng lên 48,1% từ mức 45,8% của tháng trước. Chỉ số Sản xuất đã tăng trở lại vùng tăng trưởng, từ 48,5% được ghi nhận trong tháng 11 lên 50,3% trong tháng 12. Mặt khác, Chỉ số giá giảm mạnh 4,7 điểm phần trăm tính theo tháng xuống 45,2% và Chỉ số đơn đặt hàng mới giảm xuống 47,1% từ mức 48,3% đăng ký vào tháng 11.

"Lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục thu hẹp, nhưng với tốc độ chậm hơn một chút trong tháng 12 so với tháng 11. Các công ty vẫn đang quản lý đầu ra một cách hợp lý khi đơn hàng tiếp tục giảm. Nhu cầu giảm bớt, với Chỉ số đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh hơn, Đơn đặt hàng xuất khẩu mới Chỉ số về cơ bản không thay đổi và Chỉ số đơn hàng tồn đọng tăng trở lại trên 40% nhưng vẫn nằm trong vùng thu hẹp khá mạnh", Timothy Fiore, chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Sản xuất ISM lưu ý. Ông nói thêm: “Không có ngành nào trong số sáu ngành sản xuất lớn nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong tháng 12”.

⚪ ---- Một cuộc khảo sát của Kyodo News hôm thứ Ba cho thấy hơn 70% các công ty lớn của Nhật Bản kỳ vọng nền kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng vào năm 2024, tin rằng chi tiêu tiêu dùng và vốn vững chắc sẽ vượt qua tác động của lạm phát, một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy hôm thứ Ba, cho thấy tâm lý doanh nghiệp lạc quan hơn so với một năm trước đó.

Trong cuộc khảo sát với 113 công ty, bao gồm Toyota Motor Corp. và SoftBank Group Corp., 72% cho biết họ kỳ vọng mức tăng trưởng vừa phải và 1% nhận thấy sự mở rộng vững chắc vào năm 2024. Tổng cộng 73% cao hơn so với một năm trước khi 56% cho biết họ kỳ vọng mức tăng trưởng vừa phải hoặc vững chắc ngay cả khi giá nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao được coi là yếu tố rủi ro đáng kể.

Quan điểm lạc quan trùng khớp với dự báo tăng trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dành cho Nhật Bản là 1,0% vào năm 2024, tốc độ chậm hơn so với mức 1,7% ước tính cho năm 2023.

⚪ ---- Nam Hàn. Số lượng học sinh mới vào tiểu học dự đoán lần đầu tiên sẽ giảm xuống dưới 400.000 trong năm 2024, tạo ra một viễn cảnh ảm đạm về tỷ lệ sinh thấp. Theo Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ, số trẻ em phải vào học tiểu học năm nay là 413.056 em tính đến ngày 20/12.

Chính phủ đã tính toán con số này dựa trên cuộc điều tra dân số do các trung tâm cộng đồng địa phương thực hiện cho đến tháng 10. Do một số lượng đáng kể trẻ em hoãn nhập học cho đến sau cuộc điều tra dân số, chủ yếu là do di cư hoặc tăng trưởng thể chất, chính phủ giả định số học sinh tiểu học mới thực tế là khoảng 90% tổng số. Với quỹ đạo này, rất có thể số lượng học sinh tiểu học mới năm nay sẽ vẫn ở dưới mức 400.000.

Tại Seoul, số học sinh vào tiểu học năm nay sẽ là 59.492 em, giảm 10,3% so với một năm trước. Con số này đã giảm mạnh từ 78.118 vào năm 2019 và 66.324 vào năm 2023. Số lượng học sinh tiểu học mới được dự đoán sẽ giảm nhanh hơn trong những năm tới vì số lượng trẻ sơ sinh đang giảm mạnh nhanh chóng.

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn với Le Monde, Bộ trưởng Ngoại giao Joseph Wu của Đài Loan cho biết Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp dữ dội chống lại Đài Loan: TQ sử dụng thông tin sai lệch, tấn công mạng, xâm nhập và gây áp lực kinh tế làm chiến thuật nhằm làm suy yếu Đài Loan. Wu cho rằng tình hình an ninh ở eo biển Đài Loan không tốt khi mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong hai năm qua.

Mặc dù vậy, ngoại trưởng cho biết chiến tranh không phải là điều sắp xảy ra cũng như không thể tránh khỏi. Ông lưu ý rằng các chiến thuật cưỡng ép của Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. TQ hàng ngày xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới trên biển của Đài Loan. Ông cho biết đây là điều chưa từng có.

Ông Wu nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ đặt chân đến Đài Loan và cũng chưa cai trị Đài Loan dù chỉ một ngày. Khi cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan đang đến gần, Trung Quốc đang cố gắng coi đây là sự lựa chọn “giữa chiến tranh và hòa bình”, hay “sự thịnh vượng [nếu Quốc dân đảng thắng] và suy thoái kinh tế [nếu Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) thắng]”, ông Wu nói.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Nhà hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, robot hoàn toàn đầu tiên trên thế giới đã được khai trương ở Nam California. Robot nấu bánh mì kẹp thịt và chiên ngập dầu khoai tây chiên tại CaliExpress by Flippy, một nhà hàng mới khai trương trong tháng 12. Nhà hàng nằm ở số 561 E. Green Street ở Pasadena.

Những vị khách ghé thăm nhà hàng có thể xem robot chuẩn bị bữa ăn từ đầu đến cuối sau khi họ gọi món. Đơn đặt hàng cũng có thể được tùy chỉnh, theo một thông cáo báo chí cho biết. Nhà hàng trở nên sống động nhờ sự hợp tác giữa Cali Group, một công ty cổ phần công nghệ tiên tiến, Miso Robotics, người tạo ra Flippy, trạm chiên robot được hỗ trợ bởi AI đầu tiên trên thế giới và PopID, một công ty công nghệ sử dụng sinh trắc học để đơn giản hóa việc đặt hàng và các hệ thống thanh toán.

Thực đơn nhà hàng bao gồm bánh mì kẹp thịt (burgers), bánh mì kẹp phô mai (cheeseburgers) và khoai tây chiên. John Miller, Giám đốc điều hành của PopID, cho biết: “Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nhà hàng đang hoạt động đầu tiên trên thế giới nơi cả việc gọi món và mọi quy trình nấu nướng đều hoàn toàn tự động”.

⚪ ---- Quận Cam: Theo một báo cáo mới được Money công bố, hai thành phố ở Nam California là trong những nơi tốt nhất để định cư ở Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã tìm khắp đất nước để tìm ra 50 địa điểm tốt nhất để sống ở Mỹ vào năm 2023, trong đó có hai thành phố Nam California lọt vào danh sách.

Ở Nam California, Irvine (Quận Cam) xếp thứ 13, tiếp theo là San Diego (Quận San Diego), xếp thứ 22. Thứ hạng được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm số lượng cơ hội kinh tế, chất lượng cuộc sống, giáo dục, tội phạm, giải trí, sự đa dạng tổng thể và hướng tương lai của thành phố.

⚪ ---- Quận Cam: Một người phụ nữ bị truy tố hôm thứ Ba đã dùng dao tấn công hai đồng nghiệp tại một nhà hàng ở phía nam Quận Cam hồi tháng trước. Yuhua Yang, 59 tuổi, bị cáo buộc hai tội cố ý giết người với mức án nâng cao đối với hành vi sử dụng vũ khí chết người cho mục đích cá nhân. Cô không nhận tội và dự kiến sẽ ra tòa vào tuần tới để điều trần trước phiên tòa vào ngày 9 tháng 1 tại Newport Beach.

Cảnh sát Quận Cam đã được điều động vào khoảng 11:45 sáng ngày 2 tháng 12 tới một nhà hàng ở khu 27000 đường Antonio Parkway ở Ladera Ranch liên quan đến một tranh chấp rõ ràng giữa các đồng nghiệp liên quan đến một con dao. Khi cảnh sát đến, một nạn nhân có bàn tay đầy máu.

⚪ ---- TIN VN. Vụ “xá-lợi tóc Phật” ở chùa Ba Vàng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối, bị kỷ luật. Theo Báo Giác Ngộ. Chiều nay, 4-1-2024, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), thảo luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh), về vụ việc trưng bày “xá-lợi tóc Đức Phật”. Trước đó, từ ngày 23 đến 27-12-2023 (tức ngày 11 đến 15-11-Quý Mão), chùa Ba Vàng tổ chức lễ rước; cung cấp, sản xuất thông tin tạo sự hiếu kỳ, liên quan một vật thể được cho là “xá-lợi tóc Đức Phật”, thỉnh từ Myanmar về chùa Ba Vàng trưng bày. Sự việc đã bị dư luận lên tiếng, nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của vật thể được chùa Ba Vàng gọi là “xá-lợi tóc Đức Phật”, “bảo vật quốc gia thiêng liêng” của Myanmar. Dư luận hết sức xôn xao, liên tục trong nhiều ngày qua, không chỉ trên mạng xã hội mà một số cơ quan báo chí chính thống cũng đã quan tâm phản ánh. Sau khi xem xét, căn cứ các thông tin, báo cáo, dư luận xã hội và tác hại của vụ việc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã họp, thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trái) và một nhà sư Myanmar.

Thông tin với Báo Giác Ngộ sau cuộc họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Liên quan biện pháp kỷ luật, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết Giáo hội chấp nhận lời sám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm.

⚪ ---- HỎI 1: Chỉ có 15% dân Israel muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục tại vị sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Ba, chỉ có 15% người Israel muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục tại vị sau cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Ý kiến Công chúng Viterbi (Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research) tại cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Israel cũng cho thấy 23% người Israel muốn Benny Gantz, một thành viên của chính phủ đoàn kết khẩn cấp hiện nay, làm thủ tướng thay vì Netanyahu.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/just-15-percent-israelis-keep-164323620.html

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 người lái xe có hành vi nguy hiểm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo khảo sát của AAA, hơn một nửa số tài xế có hành vi nguy hiểm. Các hành vi nguy hiểm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ, lái xe mất tập trung và lái xe hung hãn. Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tổ chức An toàn Giao thông AAA, Tiến sĩ David Yang cho biết: “Mặc dù thừa nhận mối nguy hiểm, một số tài xế vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi có thể gây chết người, đặc biệt là chạy quá tốc độ. Hiểu được các loại hành vi lái xe nguy hiểm khác nhau và đặc điểm của những người lái xe tham gia vào chúng là rất quan trọng để phát triển các biện pháp can thiệp có mục tiêu nhằm đạt được khả năng di chuyển an toàn.”

Chi tiết:

https://whnt.com/news/huntsville/aaa-survey-finds-more-than-half-of-all-drivers-engage-in-dangerous-behavior/

.