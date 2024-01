Nhật Bản động đất mạnh 7,5 độ richter hôm thứ Hai, làm nhà sập, đường hư, mất điện, một số khu vực nhà dân bị cháy.

- Nhật động đất mạnh 7,5 độ richter, nhà sập, đường hư, mất điện, một số nhà cháy, sẽ có hậu chấn kéo dài vài ngày

- Nhật Bản chuẩn bị kịch bản Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ năm 2024, Nhật sẽ tự lực về quân sự vì Trump sẽ không bảo vệ Đài Loan

- Mỹ đón giao thừa tưng bừng, Tổng thống Joe Biden ca ngợi thành tựu: giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tạo ra 210.000 việc làm "năng lượng sạch" và 2,5 triệu việc làm nói chung, xóa khoản nợ 132 tỷ USD cho sinh viên

- New York: 1 xe hơi tông vào đám đông vui giao thừa, ít nhất 9 người bị thương

- Tổng thống Đài Loan: Đài Bắc và Bắc Kinh phải học cách chung sống hòa bình thông qua đối thoại “lâu dài”.

- Nga: bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine trong 24 giờ qua, bắn hạ 46 máy bay không người lái ở Donetsk và Lugansk. Ukraine nói bắn rớt 51 máy bay không người lái của Nga

- Putin: 30 quốc gia sẵn sàng tham gia BRICS, năm nay Nga là Chủ Tịch.

- Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ hành động sau khi Israel sát hại lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Syria.

- Israel rút 5 lữ đoàn chiến đấu ra khỏi cuộc giao tranh ở Dải Gaza vì hỏa lực Hamas giảm

- Hải quân Mỹ bắn chìm 3 tàu Houthi, hạ sát 10 lính Houtho

- Israel dội bom vào Đại học al-Aqsa ở Thành phố Gaza: 20 người Palestine phải di tản chết

- Zelensky diễn văn đầu năm: Người Ukraine mạnh hơn cuộc chiến này, năm 2024 sẽ sản xuất ít nhất một triệu phi cơ không người lái

- Putin diễn văn đầu năm, ca ngợi quân đội Nga, nhấn mạnh Nga sẽ “không bao giờ lùi bước”.

- Tập Cận Bình diễn văn đầu năm: TQ sẽ thống nhất Đài Loan

- Erik Prince (nhà thầu quân sự nổi tiếng sáng lập Blackwater): TQ sẽ tấn công quân sự vào Đài Loan vào mùa xuân 2024 vì tin Mỹ sẽ không cứu Đài Loan

- Sarah Matthews (cựu phó thư ký báo chí của Trump): nhiều cựu viên chức của Trump im lặng vì bị MAGA hù dọa ám sát hay làm hại cả gia đình

- Luật gia: nếu Tòa Tối Cao cho các tiểu bang tự quyết định xóa tên Trump hay không, Trump sẽ thua vì không kiếm đủ phiếu đại cử tri

- Có thể tuần đầu tiên của tháng 1/2024 sẽ quyết định Tòa tối cao xét xử hay không

- California nhiều luật mới sẽ hiệu lực từ năm 2024: tăng thuế cho người có thu nhập cao hơn 153.000 USD, bảo vệ người dùng thuốc phá thai (dù ở ngoài tiểu bang), tăng lương tối thiểu, không được cấm sách dựa trên chủ đề giới tính và chủng tộc, tiền đặt cọc khi thuê nhà chỉ 1 tháng thôi.

- Báo động cúm lại: các bệnh viện quận Los Angeles buộc mang khẩu trang.

- Dân California phải nói lịch sự hơn, tránh các chữ "người chậm phát triển trí tuệ" mà phải nói "người khuyết tật"

- Xổ số: Giải độc đắc Powerball lên tới 810 triệu đô, sẽ quay số đêm nay, Thứ Hai

- Minnesota: Cáo buộc về tội trộm bậc 3 đã bị xóa bỏ đối với Luân Ngọc Huynh

- TIN VN. Tăng học phí đại học.

- TIN VN. 155 vụ tai nạn giao thông làm chết 56 người, bị thương 131 người trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch.

- TIN VN. Du khách lắc đầu vì rác ngổn ngang sau đêm pháo hoa, còn gì bộ mặt TP.HCM?

- HỎI 1: Mục tiêu tăng thể lực trọn năm thường chỉ 1% đạt được? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đài Loan: thính giả nghe radio giảm 40% trong 9 năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/1/2024) ⚪ ---- Fox News đưa tin hôm thứ Hai, ít nhất 9 người đã bị thương sau khi một chiếc xe hơi đâm vào những người đang vui chơi đêm giao thừa gần Madison Square Garden ở thành phố New York. Theo Sở cứu hỏa thành phố New York, vụ này xảy ra trên đường West 34th Street và 9th Avenue, nằm gần Madison Square Garden.

Daily Mail cũng đưa tin rằng chiếc xe này bị nghi ngờ đã lao lên vỉa hè, tông vào cả dân thường và cảnh sát trước khi dừng lại. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ tại Bệnh viện Bellevue, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.

⚪ ---- Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ kỷ niệm đầu năm 2024 khi đám đông tụ tập để đón giao thừa truyền thống tại Quảng trường Thời đại của New York và trên khắp đất nước. Theo New York Times, nhiều nhóm khác nhau cũng tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, mặc dù một nhóm nhỏ đã vào cửa hàng bách hóa Macy's và kích hoạt một quả bom khói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh dấu thời điểm kết thúc năm 2023 bằng danh sách những thành tựu trong chính quyền của ông. Chúng bao gồm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tạo ra 210.000 việc làm "năng lượng sạch" và 2,5 triệu việc làm nói chung, xóa khoản nợ 132 tỷ USD cho sinh viên, bổ nhiệm 166 thẩm phán liên bang và "tăng cường nền dân chủ trong và ngoài nước".

⚪ ---- Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần lớn sau khi Nhật hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ richter hôm thứ Hai, theo báo cáo của Trung tâm Địa chấn Châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) vài phút trước đó. Cảnh báo được đưa ra cho tỉnh Ishikawa, Hokkaido và toàn bộ bờ biển phía tây Nhật Bản khi trận động đất xảy ra cách thành phố Anamizu 52 km ở độ sâu 13 km vào khoảng 4 giờ chiều tại Nhật Bản.

Một cuộc di tản ngay lập tức đã được ra lệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, chấn động cũng được cảm nhận ở Tokyo. Cường độ trận động đất ban đầu được báo cáo là 7,3 nhưng sau đó được sửa lại thành 7,5.

Những đợt sóng thần đầu tiên cao từ 1,2 mét (4 feet) trở xuống đã tấn công một số khu vực dọc theo bờ biển phía tây Nhật Bản. Đường lộ và nhiều tòa nhà bị hư hại, các dịch vụ vận tải và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Một số nhà bị cháy.





Tâm chấn trận động đất có độ sâu 10 km (6 dặm) và xảy ra lúc 4:10 chiều. giờ địa phương ở phía đông bắc Anamizu thuộc tỉnh Ishikawa, theo USGS. Một số dư chấn đã được báo cáo và cơ quan thời tiết Nhật Bản cảnh báo chúng có thể tiếp tục động đất trong ba ngày đến một tuần tới.

Những vết nứt lớn chia cắt nhiều đoạn đường ở tỉnh Ishikawa. Các quan chức y tế thành phố Suzu cảnh báo một số bác sĩ không thể đến làm việc để điều trị cho các bệnh nhân bị thương do đường bị hư hỏng nặng. Hình ảnh từ nước này cho thấy các tòa nhà bị sập, đường nứt và hỏa hoạn ở Wajima, tỉnh Ishikawa.









Các quan chức cho biết hàng ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất điện và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết họ đang trên đường hỗ trợ tỉnh Ishikawa. Các quan chức ở thành phố Wajima xác nhận vụ hỏa hoạn và đường lộ bị hư hại. Hai chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Noto, nơi có vết nứt trên đường băng. Một chuyến bay từ Tokyo hạ cánh sớm hơn nhưng đã quay trở lại thủ đô. Đã có 15 chuyến bị hủy tại sân bay Komatsu.

Các trường học đóng cửa, nhưng 21 cơ sở trường học đang được biến thành trung tâm tạm cư cho người di tản cho các khu vực ảnh hưởng. Theo Hokuriku Electric Power, hơn 32.500 ngôi nhà ở tỉnh Ishikawa của Nhật Bản không có điện sau khi khu vực này hứng chịu một trận động đất mạnh và dư chấn hôm thứ Hai.





⚪ ---- Nhật Bản chuẩn bị kịch bản Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ năm 2024, Nhật sẽ tự lực về quân sự vì Trump sẽ không bảo vệ Đài Loan, như thế mở ra những hiểm họa từ Trung Quốc và Bắc Hàn. Năm 2024 sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử quan trọng ở một số nước lớn và có ý nghĩa địa chính trị như Nga, Ấn Độ, Indonesia, Nam Hàn và Đài Loan, nhưng cuộc đua tổng thống Mỹ cho đến nay sẽ có tác động lớn nhất đến các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản.

.

Nếu Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ ít quan tâm đến việc ưu tiên các liên minh an ninh trong nhiệm kỳ của mình, quay trở lại Bạch Ốc, Nhật Bản có thể buộc phải đối phó với một Trung Quốc và Bắc Hàn đang hung hăngn về mặt quân sự, với sự giảm bớt sự tham gia của Mỹ trong khu vực, theo các chuyên gia về ngoại giao và an ninh tin tưởng.

.

Trong bối cảnh vai trò của Mỹ có thể bị suy yếu trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và Bắc Hàn đang hoạt động với ít hạn chế hơn trong trật tự thế giới đa cực, Tokyo sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc chứng minh lợi ích của quan hệ an ninh Nhật Bản-Mỹ, đồng thời hiểu rõ điều đó. Các chuyên gia cho biết thêm, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tăng cường khả năng phòng thủ.

.

Tetsuo Kotani, chuyên gia an ninh quốc tế tại Đại học Meikai, cho biết: “Nếu Trump trở thành tổng thống, Trump sẽ quay trở lại chính sách 'Nước Mỹ trên hết' và theo đuổi chúng mạnh mẽ hơn bằng cách thành lập chính quyền chỉ với những người ủng hộ Trump".

.

Trong sự khởi đầu của chính quyền đầu tiên của Trump kéo dài từ năm 2017 đến năm 2021 và có những người "tử tế" nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường liên minh Mỹ-Nhật và tư thế phòng thủ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Kotani tin rằng "chúng ta sẽ thấy cam kết của Mỹ suy yếu trong việc bảo vệ" Nhật Bản trong nhiệm kỳ thứ hai.

.

Trong nhiệm kỳ 4 năm, Trump luôn chỉ trích liên minh với Nhật là không công bằng và phiến diện, vì hiệp ước an ninh song phương của họ hứa hẹn sự hỗ trợ của Mỹ nếu Nhật Bản bị tấn công nhưng không bắt buộc Nhật Bản phải đáp lại. Đe dọa chấm dứt liên minh, Trump đã kêu gọi các đồng minh của Washington, bao gồm cả Nam Hàn và các thành viên NATO, hãy trả “phần công bằng” của họ, cụ thể là nhiều tiền hơn để tiếp đón quân đội Hoa Kỳ.

.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường liên minh với Hoa Kỳ và quan hệ an ninh với các nước có cùng quan điểm như Australia và Nam Hàn để tăng cường khả năng răn đe trước các hoạt động quân sự khiêu khích của TQ ở Biển Hoa Đông, bao gồm cả gần Đài Loan.

.

Một tình huống bất ngờ liên quan đến hòn đảo dân chủ tự trị Đài Loan là một viễn cảnh đặc biệt đáng lo ngại đối với Nhật Bản, do các hòn đảo phía tây nam của nước này nằm gần lãnh thổ Nhật, bao gồm cả quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát và do TQ tuyên bố chủ quyền.

.

Biden đã nói về cam kết của quốc gia ông trong việc bảo vệ Đài Loan, nơi bị Trung Quốc do Cộng sản lãnh đạo coi là một tỉnh ly khai cần được đưa vào khuôn khổ của mình, nhưng Washington chính thức duy trì chính sách “mơ hồ chiến lược” để luôn để ngỏ các lựa chọn trong trường hợp Trung Quốc có hành động tấn công.

.

Ngược lại, Trump lại lảng tránh khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có can dự quân sự vào tình huống bất ngờ ở Đài Loan hay không. Kotani chỉ ra khả năng Trump thậm chí có thể sẵn sàng sử dụng Đài Loan như một con bài thương lượng trong một “thỏa thuận” với Trung Quốc, phản ánh rằng Trump đánh giá thấp “tầm quan trọng chiến lược” của hòn đảo này.

.

“Ví dụ, Trump có thể đưa ra đề xuất rằng Hoa Kỳ cam kết không bao giờ can thiệp vào vấn đề Đài Loan nếu Trung Quốc đưa ra một số nhượng bộ trong các tranh chấp liên quan đến thương mại hoặc công nghệ”, ông nói.

.

Với các chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn cũng như sự hợp tác quân sự với Trung Quốc và Nga trong cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, Kotani cho biết Nhật Bản hiện đang ở một trong những môi trường an ninh thách thức nhất thế giới, khiến liên minh với Mỹ càng trở nên quan trọng hơn. Ông nói: “Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố cần được xem xét trong suy nghĩ của Trump”.

.

Kazuhiro Maeshima, giáo sư tại Đại học Sophia, cho biết Nhật Bản sẽ không thể dựa vào Mỹ nữa khi thiết kế chính sách an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trừ khi Washington thể hiện cam kết rõ ràng trong việc bảo vệ Đài Loan.

.

Maeshima, một chuyên gia về chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ, cho biết: “Nếu Trump thắng, một thách thức to lớn sẽ chờ đợi Nhật Bản”. Điều này khiến Nhật Bản cần phải cứng rắn thuyết phục chính quyền của mình về giá trị của liên minh song phương.

.

Maeshima nói thêm Nhật Bản nên "nhấn mạnh rằng họ đã làm nhiều nhất có thể" để củng cố liên minh và nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động chính sách gần đây như sửa đổi các văn bản chính sách an ninh quan trọng và nới lỏng các quy định về xuất cảng thiết bị quốc phòng.

.

⚪ ---- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng Đài Bắc và Bắc Kinh phải học cách chung sống hòa bình thông qua đối thoại “lâu dài”. Tổng thống đọc diễn văn đầu năm: “Chúng tôi không khiêu khích hay đầu hàng. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế bằng uy tín vô song và sự hợp tác sâu sắc với các đối tác dân chủ của mình, cho phép chúng tôi đối mặt với thế giới một cách tự tin và chắc chắn, cũng như đối mặt với Trung Quốc một cách tự tin và bình tĩnh.” Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ý định thống nhất Bắc Kinh và Đài Bắc trong bài phát biểu đầu năm mới trước toàn quốc.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine trong 24 giờ qua. Theo Bộ này, phòng không cũng đã chặn 16 quả đạn HIMARS và Uragan MLRS, đồng thời bắn hạ 46 máy bay không người lái ở Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), Kharkiv và khu vực Kherson. Ukraine trước đó tuyên bố đã phá hủy 51 máy bay không người lái của Nga được phóng vào đêm giao thừa.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết ba chục quốc gia sẵn sàng tham gia BRICS, tổ chức liên chính phủ ban đầu được lập bởi Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Trong bài phát biểu chính thức về vai trò chủ tịch của Nga tại BRICS, tổng thống nhấn mạnh rằng nhóm này đang thu hút nhiều sự ủng hộ hơn trên khắp thế giới từ các quốc gia có cùng chí hướng. Cụ thể, mục tiêu của Moscow trong vai trò chủ tịch năm nay sẽ là "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng", với kế hoạch tổ chức hơn 200 sự kiện trên khắp đất nước trong 12 tháng tới. Một số quốc gia mới đã được đưa vào khối vào đầu năm mới, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iran, Ai Cập và Ethiopia.

.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nói trong một bài đăng đêm giao thừa trên Telegram rằng "Người Ukraine mạnh hơn nỗi sợ hãi. Người Ukraine mạnh hơn khủng bố. Người Ukraine mạnh hơn cái ác. Người Ukraine mạnh hơn cuộc chiến này."

.

Trước đó vào buổi tối, ông đã phát biểu trước cả nước, cảm ơn người Ukraine đã kiên trì vượt qua 676 ngày chiến tranh với Nga. Ông nhấn mạnh “những thắng lợi ngoại giao” vào năm 2023, trong đó có 80 quốc gia tán thành công thức hòa bình của ông, cũng như sự thành công của hành lang ngũ cốc, bất chấp việc bị “chặn đường và bắt chẹt”. Ông cảm ơn các đồng minh đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ "cảm thấy phẫn nộ với hoạt động sản xuất trong nước" vào năm 2024, khi Ukraine đặt mục tiêu sản xuất vũ khí và thiết bị của riêng mình, bao gồm "ít nhất một triệu phi cơ không người lái FPV".

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi những nỗ lực của quân đội Nga trong bài phát biểu năm mới theo thông lệ vào thứ Sáu, ngày 31/12. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine. Putin nói trên TV: "Gửi tới tất cả những người đang làm nhiệm vụ, ở tuyến đầu đấu tranh cho sự thật và công lý. Các bạn là những anh hùng của chúng tôi. Trái tim của chúng tôi hướng về các bạn. Chúng tôi tự hào về các bạn, chúng tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn."

.

Bài phát biểu được phát sóng ngay trước nửa đêm ở tất cả 11 múi giờ của Nga và thường bao gồm phần tóm tắt các sự kiện của năm trước và những lời chúc tốt đẹp cho năm sắp tới. Putin cũng nhấn mạnh Nga sẽ “không bao giờ lùi bước”.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani hôm thứ Hai tiết lộ rằng Tehran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) hành động sau khi Israel sát hại các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Syria. Theo người phát ngôn, việc giết chết Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của IRGC, thể hiện sự "vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria", đồng thời nói thêm rằng cả hai nước đều có quyền đáp trả khi thấy phù hợp. Tổng thống Iran trước đó nhấn mạnh cái chết của cố vấn cấp cao IRG là dấu hiệu cho thấy Israel “bất lực”.

.

⚪ ---- Tờ Times of Israel đưa tin hôm Chủ nhật, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút 5 lữ đoàn chiến đấu khỏi cuộc giao tranh ở Dải Gaza khi hỏa lực hỏa tiễn của Hamas đã giảm đáng kể và quân đội vẫn duy trì quyền kiểm soát mặt đất. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari nói: "Một số quân nhân dự bị sẽ trở về với gia đình và công việc của họ trong tuần này. Điều này sẽ mang lại sự cứu trợ đáng kể cho nền kinh tế và cho phép họ tập hợp sức mạnh trước các hoạt động sắp tới trong năm tới, đồng thời cuộc chiến sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ cần họ."

.

⚪ ---- Phiến quân Houthi, được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại Yemen, hôm thứ Sáu tuyên bố rằng họ đã thiệt mạng 10 người trong cuộc đụng độ gần đây với Hải quân Hoa Kỳ, trong khi phiến quân đang tấn công vào tàu hàng Maersk Hangzhou của Đan Mạch.

.

Họ viết trên Telegram: "Trong khi Hải quân Yemen thực hiện nhiệm vụ chính thức thường lệ trong việc tăng cường an ninh, ổn định và bảo vệ giao thông hàng hải... thì lực lượng Mỹ đã tấn công ba tàu của Hải quân Yemen, dẫn đến việc tử đạo và mất tích 10 lính Hải quân." Trực thăng Hải quân Mỹ đã "đánh chìm 3 trong số 4 chiếc thuyền nhỏ và giết chết thủy thủ đoàn."

.

⚪ ---- Khoảng 20 người Palestine phải di tản đã chết khi Không quân Israel dội bom vào Đại học al-Aqsa ở Thành phố Gaza, theo thông tấn Palestine WAFA đưa tin hôm Chủ nhật: “Các máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp miền bắc và miền trung Dải Gaza sáng nay, dẫn đến vụ sát hại bi thảm ít nhất 130 thường dân Palestine, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, và khiến hàng chục người bị thương”.

.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường hoạt động và tăng cường độ pháo kích. Số người chết vì cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas tại vùng đất này đã tăng lên 21.822 người, với 56.451 người bị thương, theo con số do Bộ Y tế do Hamas lãnh đạo ở Gaza cung cấp.

.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bài phát biểu đầu năm mới trước đất nước hôm thứ Sáu, ngày 31/12/2023, bày tỏ sự tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ thống nhất: “Trung Quốc chắc chắn sẽ được thống nhất, và tất cả người Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan nên bị ràng buộc bởi ý thức chung về mục đích và chia sẻ vinh quang trong việc trẻ hóa đất nước Trung Quốc.”

.

Theo ông Tập, trọng tâm chính của chính phủ là cung cấp giáo dục cho trẻ em, tạo triển vọng việc làm cho thanh niên và đảm bảo hỗ trợ y tế cho người già. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới ở Đài Loan, dự kiến diễn ra vào ngày 13/1/2024.

.

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn video trên GB News của Vương quốc Anh được quay hôm thứ Năm (28/12), Erik Prince, một nhà thầu quân sự nổi tiếng với việc thành lập tổ chức Blackwater, cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ tấn công quân sự vào Đài Loan vào mùa xuân năm 2024.

.

Prince, một chiến lược gia quân sự và cựu Hải quân Hoa Kỳ, đang được Jacob Rees-Mogg phỏng vấn về những thất bại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và những áp lực mà quân đội Hoa Kỳ trên khắp thế giới phải đối mặt. Prince nói rằng trong bối cảnh uy tín của Hoa Kỳ ở nước ngoài đang suy giảm, nhà lãnh đạo TQ Tập Cận Bình có thể cố gắng “làm theo cách của mình” để tiếp quản Đài Loan, nói rằng “có vẻ như cánh cửa đang rộng mở để họ làm bất cứ điều gì họ muốn”.

.

Bình luận của Prince được đưa ra một ngày sau khi Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kiên quyết tuyên bố sẽ ngăn chặn bất cứ ai “làm cho Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc”, gọi việc thống nhất là một “xu hướng tất yếu”.

.

TIN VN. Tăng học phí đại học.

TIN VN. 155 vụ tai nạn giao thông làm chết 56 người, bị thương 131 người trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch.

TIN VN. Du khách lắc đầu vì rác ngổn ngang sau đêm pháo hoa, còn gì bộ mặt TP.HCM

Trong bài phát biểu của Prince, Prince chỉ trích việc Mỹ “không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan” trong thời Trump và Biden, điều mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các mối đe dọa quân sự trên khắp thế giới đã hình thành dưới thời chính quyền Biden. Ngoài các cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Ukraine và Israel, Prince còn đề cập đến các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông rộng lớn hơn, hiện bao gồm các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhắm vào các tàu vận chuyển ở Biển Đỏ.Nói về mốc thời gian cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan, Prince cho biết tháng 5 hoặc tháng 6/2024 có thể là thời điểm để Bắc Kinh bắt đầu các hoạt động hải quân xuyên eo biển. “Nếu họ định chiếm Đài Loan bằng vũ lực, tôi dự đoán rằng họ sẽ làm điều gì đó vào mùa xuân này”, Prince nói, theo GB News đưa tin.Một ngày sau khi Prince đưa ra dự đoán trên GB News, Trung Quốc tuyên bố cải tổ bộ chỉ huy quân sự của mình. Chỉ còn hai tuần trước cuộc bầu cử ở Đài Loan, Bắc Kinh đã bổ nhiệm Đô đốc Dong Jun làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.⚪ ---- Sarah Matthews, cựu phó thư ký báo chí của Trump, giải thích rằng các cựu quan chức trong chính quyền Trump không lên tiếng về ngày 6/1 vì họ sợ bị đe dọa ám sát. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm, Jonathan Karl của ABC đã ngồi lại với các cựu quan chức của Trump là Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson và Sarah Matthews để hỏi về sự hợp tác của họ với Ủy ban ngày 6 tháng 1. Matthews giải thích lý do tại sao một số đảng viên Cộng hòa vẫn chưa ra nói thật.Matthews nói: “Tôi nghĩ thật dễ dàng để vẽ tất cả những đảng viên Đảng Cộng hòa này bằng một nét vẽ rộng và nói rằng họ đang làm điều đó vì tham vọng cá nhân của riêng họ, mà tôi nghĩ là phần lớn trong số họ. Nhưng tôi nghĩ một điều khác mà chúng tôi phải coi là một yếu tố là rất nhiều người trong số này sẽ không ra mặt ngay cả khi họ thừa nhận một cách riêng tư rằng Trump không phù hợp hoặc sẽ thừa nhận một cách riêng tư rằng cuộc bầu cử năm 2020 không bị đánh cắp."Cô nhận xét: “Đó là vì họ biết rằng họ sẽ phải đối mặt với những lời đe dọa tử vong, rằng gia đình họ sẽ phải đối mặt với những lời đe dọa ám sát. Tôi biết rằng việc lên tiếng chống lại Donald Trump, tôi có thể phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh hoặc đe dọa ám sát, quấy rối trực tuyến.” Nhưng Matthews cho biết việc tiến tới "cuối cùng phải nói thẳng, thì đó là điều đúng đắn."Alyssa Farah Griffin đồng ý. Cô lưu ý: “Nghe này, tôi sẽ nói điều này với Donald Trump, điều khiến tôi sợ hãi nhiều vì lượng người theo Trump gần như sùng bái mà Trump có đối với những người ủng hộ nhiệt thành nhất của mình. Những lời đe dọa, quấy rối, đe dọa ám sát mà bạn nhận được khi Trump nhắm mục tiêu vào bạn và cố tình nhắm mục tiêu thực sự kinh hoàng và không có chỗ trong diễn ngôn của người Mỹ chúng ta, và nó không giống bất cứ điều gì tôi từng thấy trong nhiều thập niên qua. đã tham gia chính trị."Cô nói thêm: “Trump có thể đưa vào những người trung thành cực đoan, những người có thể vũ khí hóa mọi cấp chính quyền để chống lại những kẻ gièm pha của Trump, chống lại người dân Mỹ, chống lại giới truyền thông."Matthews, một đảng viên Cộng hòa trung thành, chỉ ra rằng cô sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden thay vì Trump. Cô nói: “Trong đời tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng tôi nghĩ rằng trong cuộc bầu cử tiếp theo này, hãy ủng hộ và chọn đảng Dân chủ”.⚪ ---- Nếu Tòa án Tối Cao Hoa Kỳ từ chối xét xử việc Trump có đủ điều kiện có tên trên phiếu bầu hay không, nghĩa là các tiểu bang sẽ tự quyền quyết định cho Trump có tên trên phiếu bàu hay không, và tận cùng,, khi đếm phiếu đại cử tri thì Trump sẽ thất cử, vì không đủ phiếu. Đó là phần tich của luật gia David Mark trên CNN.Cuộc đua tổng thống năm 2024 có thể sẽ diễn ra ở một số tiểu bang xung đột quan trọng. Dựa trên các cuộc bầu cử gần đây, xu hướng ghi danh cử tri và các yếu tố khác, có lý khi cho rằng người chiến thắng năm 2024 sẽ được quyết định bởi các cử tri ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin cùng với một phiếu bầu của Cử tri đoàn ở Maine và Nebraska dựa trên sở thích về tổng thống ở từng khu vực Hạ viện.Thoạt nhìn, có vẻ như Tòa án Tối cao sẽ từ chối phán quyết, sẽ không thực sự ra phán quyết rằng Trump có thể bị loại khỏi các cuộc bỏ phiếu ở từng tiểu bang. Đa số bảo thủ 6-3 bao gồm ba thẩm phán do Trump bổ nhiệm. Và rộng hơn, các thẩm phán trong những năm gần đây đã miễn cưỡng nhảy vào các cuộc tranh chấp về quy tắc bầu cử, cho rằng điều đó thuộc về các quan chức dân cử.Tuy nhiên, kỷ nguyên chính trị của Trump đã cho thấy rõ rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp Tòa án Tối cao cho phép áp dụng một số loại biện pháp loại bỏ phiếu bầu của Trump - có thể dưới hình thức đơn giản là từ chối tiếp nhận các vụ kiện trong chiến dịch tranh cử của Trump - cá nhân các Bộ trưởng Hành chánh của các tiểu bang sẽ có tầm quan trọng to lớn. Và đó là nơi đếm phiếu đại cử tri.Chẳng hạn, Colorado gần như chắc chắn sẽ trao phiếu đại cử tri cho ứng cử viên Đảng Dân chủ - năm 2020, Biden đánh bại Trump ở Colorado với tỷ lệ 55,4% đến 41,9%. Việc Trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu ở Colorado sẽ không thành vấn đề về mặt chính trị thực tế.Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra ở các tiểu bang có các quan chức bầu cử hàng đầu ủng hộ Đảng Dân chủ. Các Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang được bầu của Đảng Dân chủ bao gồm Adrian Fontes của Arizona (11 phiếu đại cử tri), Jocelyn Benson của Michigan (15 phiếu đại cử tri), Cisco Aguilar của Nevada (6 phiếu đại cử tri) và Elaine Marshall của Bắc Carolina (16 phiếu đại cử tri). Tại Pennsylvania (19 phiếu đại cử tri), Al Schmidt được Thống đốc đảng Dân chủ Josh Shapiro bổ nhiệm và được Thượng viện tiểu bang xác nhận (Schmidt là cựu ủy viên thành phố Philadelphia của đảng Cộng hòa, người mà Trump nhắm đến để chỉ trích sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.)Thêm vào một cuộc bỏ phiếu đại cử tri ở Maine nghiêng về Trump, ở khu vực quốc hội thứ 2 - Bộ trưởng Hành chánh đã giành được nó vào năm 2016 và 2020 - và tổng số là 68 phiếu đại cử tri. Đó là bởi vì Maine, không giống như tất cả các tiểu bang khác ngoại trừ Nebraska, trao hai phiếu đại cử tri dựa trên toàn tiểu bang phiếu phổ thông và một phiếu bầu cho mỗi khu vực quốc hội. Con số đó bao gồm 4 phiếu đại cử tri ở Maine và 5 phiếu ở Nebraska.Nếu các quan chức bầu cử tiểu bang chặn Trump khỏi lá phiếu của họ - lần đầu tiên được Tòa án tối cao bật đèn xanh bằng cách Tòa án tối cao từ chối phán quyềt về Trump - thì về mặt toán học, cựu tổng thống Trump có thể không thể giành được nhiệm kỳ thứ hai, nghĩa là Trump thua phiếu Biden. Việc điều đó có trở thành hiện thực hay không có thể sẽ sớm nằm trong tay Tòa án Tối cao.⚪ ---- Trong lĩnh vực chính trị Mỹ, hiếm có nhân vật nào thu hút được nhiều sự chú ý và gây tranh cãi như Donald Trump. Từ sự thăng tiến bất ngờ lên chức tổng thống cho đến những chính sách và tài hùng biện phân cực của mình, Trump đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với đất nước. Khi ông đang cân nhắc về một cuộc tranh cử tiềm năng khác vào Bạch Ốc, những quyết định gần đây ở hai tiểu bang quan trọng là Colorado và Michigan có khả năng tác động đáng kể đến khả năng ứng cử trong tương lai của Trump.Tòa án Tối cao Colorado vào ngày 20/12/2023 đã loại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng hòa do Trump bị cáo buộc tham gia vào một hành động nổi dậy vào vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021. Tòa án trích dẫn Mục 3 của Tu chính án thứ 14, trong đó tuyên bố rằng không ai "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" phải "là Thượng nghị sĩ hoặc Dân biểu trong Quốc hội, hoặc đại cử tri của Tổng thống và Phó Tổng thống, hoặc giữ bất kỳ chức vụ nào." Bộ trưởng Hành chánh của Maine, Shenna Bellows (Dân Chủ) cũng làm như vậy.Giờ đây, Trump dự kiến sẽ kháng cáo cả hai quyết định vào ngày 2/1 dù đã được phục hồi chức vụ trong giây lát ở Colorado do Cộng hòa Colorado kháng cáo lên Tòa Tối cao Hoa Kỳ.Michigan, tiểu bang chiến trường quan trọng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng năm 2016 của Trump, cũng đã gây chú ý với quyết định gần đây liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024. Đảng Cộng hòa của tiểu bang đã chọn giữ nguyên Trump trong cuộc bỏ phiếu năm 2024, bác bỏ lời thách thức được đưa ra ở ít nhất 13 tiểu bang khác.Không có cáo buộc liên bang nào chống lại Trump, mặc dù báo cáo cuối cùng của Ủy ban ngày 6 tháng 1 nói rằng Trump là kẻ chủ mưu chính của "cuộc nổi dậy". Khi chu kỳ bầu cử năm 2024 đến gần, tác động của những quyết định này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Danh tiếng của Trump với tư cách là một ứng cử viên sẽ bị ảnh hưởng bởi cách cử tri nhìn nhận những phán quyết này.Điều quan trọng cần lưu ý là các quan chức bầu cử đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề này trong tuần đầu tiên của tháng 1/2024, vì nó trùng với thời hạn nộp hồ sơ ứng cử. Tuy nhiên, ngay cả khi Tòa Tối cao chọn xét xử, có thể sẽ mất thời gian để đưa ra phán quyết, nghĩa là quyết định của họ có nhiều khả năng áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử hơn là bầu cử sơ bộ.⚪ ---- Có hàng trăm luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2024 tại California. Thống đốc Gavin Newsom, các nhà lập pháp và cử tri tiểu bang đã dành năm 2023 để thông qua luật về nhiều chủ đề khác nhau. Dưới đây là một số luật mới sẽ có hiệu lực vào năm 2024 trên khắp California và ảnh hưởng trực tiếp tới đời thường cư dân.⚪ - Tăng thuế cho người có thu nhập cao hơn: California có một chương trình khuyết tật ngắn hạn trả lương cho những người không thể làm việc vì bệnh tật, chấn thương hoặc mang thai không liên quan đến công việc. Chương trình được tài trợ bằng thuế 1,1% trên tiền lương. Trước đây, loại thuế này chỉ áp dụng cho mức lương dưới một mức nhất định, khoảng 153.000 USD vào năm 2023. Nhưng bắt đầu từ ngày 1/1/2024, một luật mới, được thông qua vào năm 2022 nhưng có hiệu lực trong năm nay, sẽ loại bỏ giới hạn lương. Những người kiếm được hơn 153.000 USD mỗi năm sau đó sẽ phải trả thuế 1,1% cho số tiền lương đó.⚪ - Biện pháp bảo vệ người dùng thuốc phá thai: Phá thai hiện là bất hợp pháp ở 14 tiểu bang sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe v. Wade. Nhưng các bác sĩ và dược sĩ ở California gửi thuốc phá thai cho bệnh nhân ở các tiểu bang đó sẽ được California bảo vệ khỏi bị truy tố hoặc phạt tiền. Luật cũng cấm các công ty truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh bảo vệ danh tính của bệnh nhân đang tìm kiếm thuốc phá thai.Tăng lương tối thiểu: Mức lương tối thiểu cho công nhân đồ ăn nhanh đã được tăng lên 20 USD/giờ bắt đầu từ tháng 4. Newsom cũng ký luật tăng lương tối thiểu cho nhân viên y tế. Luật mới sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 25 USD/giờ trong 10 năm tới.⚪ - Cấm sách: Luật AB1078 cấm các trường công ở California không được cấm bất kỳ cuốn sách nào dựa trên chủ đề giới tính và chủng tộc.⚪ - Tiền đặt cọc khi thuê nhà: AB12 là luật nhà ở giới hạn tiền đặt cọc ở mức một tháng tiền thuê nhà, giảm so với giới hạn hai tháng trước đó. Những người ủng hộ luật cho biết tiền đặt cọc cao là một rào cản khác đối với nhà ở, buộc những người thuê nhà tương lai phải tiết kiệm một khoản tiền vô lý để đủ điều kiện có một nơi ở.⚪ - Nấm California: AB 261 đã xác định nấm mồng tơi vàng California là loại nấm chính thức của bang. Nấm này có tên là "California golden chanterelle."⚪ ---- Coi chừng: các bệnh viện quận Los Angeles buộc mang khẩu trang. Nếu có vẻ như tất cả những người bạn biết đều bị bệnh, đó là vì California đang trải qua một 'đại dịch' toàn diện với bệnh cúm, COVID-19 và RSV (bệnh hô hấp) đồng thời lây lan với tốc độ cao. Mùa cúm ở California đang diễn ra sôi nổi và sự lây lan của bệnh hô hấp ở bang này được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liệt kê là rất cao. Các quan chức tại Bộ Y tế Công cộng California cho biết mức độ cao có khả năng làm tăng thêm “số lượng trẻ em phải nhập viện vốn đã đáng lo ngại do sự lây lan của vi rút mùa đông”.Bác sĩ Ali Jamehdor tại Dignity Health nói với KTLA rằng số ca nhập viện vì bệnh hô hấp đã tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Jamehdor nói thêm: “Năm nay, hơn bất kỳ năm nào khác, chúng tôi chứng kiến nhiều ca cúm, RSV và COVID hơn, cao hơn những gì chúng tôi đã thấy trong những năm qua”.Ông cho biết, mặc dù hoạt động của bệnh cúm rất cao nhưng số ca mắc RSV ở người trưởng thành lại tăng cao và số ca nhiễm COVID cũng đang tăng vọt: “Covid đã quay trở lại. Mọi người đang bị viêm phổi, khó thở và chúng tôi đã tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân bị viêm phổi do vi rút COVID.”Số ca nhiễm tăng đột biến đã đẩy Quận Los Angeles trở lại danh mục ôn hòa của CDC về sự lây lan của COVID, dẫn đến việc bắt buộc đeo khẩu trang trở lại tại các cơ sở y tế vào hôm thứ Bảy.Có 6 trẻ em chết vì cúm vào tháng 12 trên toàn quốc, nâng tổng số trẻ em thiệt mạng trong mùa này lên 20. California báo cáo trường hợp tử vong do cúm ở trẻ em đầu tiên trong tháng 12/2023, một trẻ dưới 5 tuổi được xác định đã chết tại một bệnh viện ở Thung lũng Coachella Valley. Theo Đại học Riverside, đứa trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A và không có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào.⚪ ---- Dân California sẽ nói chuyện lịch sự hơn. Hai dự luật được Thống đốc Gavin Newsom ký sẽ loại bỏ các thuật ngữ lỗi thời trong ngôn ngữ luật tiểu bang đối với một số tầng lớp dân cư bắt đầu từ tháng 1/2024. Dự luật Hạ viện 248, còn được gọi là Đạo luật về Nhân phẩm cho Mọi người (Dignity for All Act), loại bỏ các từ và cụm từ "người chậm phát triển trí tuệ" ("mentally retarded persons"), "trẻ em chậm phát triển trí tuệ" (mentally retarded children), "chậm phát triển" (retardation) và "khuyết tật" (handicap) khỏi các luật hiện hành để loại bỏ "thuật ngữ lỗi thời" theo văn bản luật.Thay vào đó, các thuật ngữ như "người khuyết tật" (individuals with disabilities) hoặc "người khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển" (individuals with intellectual or developmental disabilities) sẽ được sử dụng. Dự luật được soạn thảo bởi Nghị sĩ Devon Mathis, R-Visalia.Ngôn ngữ để mô tả người khuyết tật đã phát triển trong hơn một thế kỷ từ "yếu đuối", "ngu ngốc", và "tàn tật" đến "chậm phát triển", những lời nói này đơn giản đã trở thành một sự xúc phạm và cần được dùng theo từ ngữ chính thức trong tiểu bang.⚪ ---- Xổ số: Giải độc đắc Powerball quay số vào đêm Thứ Hai sẽ ước tính trị giá 810 triệu đô la sau khi không có người trúng giải độc đắc nào được rút ra trong kỳ quay số trị giá 760 triệu đô la hôm thứ Bảy. Kỳ quay số đêm nay, Thứ Hai, cũng sẽ đi kèm với giải thưởng tiền mặt một lần (nếu bạn muốn lấy tiền mặt một lần) ước tính trị giá 408,9 triệu USD thay cho 810 triệu USD được chia ra 30 khoản thanh toán trong 29 năm.Xổ số Powerball được chơi ở 45 tiểu bang, cũng như thủ đô Washington, D.C., và 2 lãnht hổ Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Các buổi quay số được tổ chức vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần lúc 22:59 giờ Miền Đông từ phòng quay xổ số Florida ở Tallahassee.⚪ ---- Minnesota: Cáo buộc về tội trộm bậc 3 đã bị xóa bỏ. Tòa án Quận Becker bác bỏ cáo buộc về tội trộm đối với, 29 tuổi, ở Fargo. Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 4 tháng 5, cảnh sát Detroit Lakes được gọi đến một cơ sở kinh doanh trên Đại lộ Washington để báo cáo về một vụ trộm đang diễn ra. Họ thấy Huỳnh đang ngồi trên ghế dài bên trong doanh nghiệp và hút thuốc. Qua điều tra, cảnh sát biết được hàng trăm đô la đã bị thất lạc trong máy tính tiền. Một lượng tiền mặt tương tự sau đó cũng được tìm thấy trên người Huỳnh.Cảnh sát đã kiểm tra căn gác và nhận thấy bằng chứng cho thấy Huynh đã ở trên đó và có vẻ như anh ta đã ăn những nguyên liệu của cơ sở kinh doanh. Có một mảnh vỏ cây bị kẹt trong ổ khóa cửa để có thể tự do ra vào. Huynh bị bắt và đưa vào tù.Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 28 tháng 11, cáo buộc đã bị nhà nước bác bỏ “vì lợi ích công lý”.Việc sa thải được đưa ra sau khi thẩm phán ra lệnh đánh giá năng lực tâm thần để tiến hành và chờ đánh giá bệnh tâm thần hoặc suy giảm nhận thức.⚪ ----Theo Người Lao Động. Mức học phí đại học từ năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81 để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên. Ở bậc đại học, Chính phủ quy định trần học phí với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học tới là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành. Mức thu hiện nay được giữ vững từ năm 2021-2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19 là 980.000 đến 1,43 triệu đồng/tháng/sinh viên. Còn với những trường đại học đã tự chủ (tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ được thu tối đa bằng khoảng 2,5 lần mức trên, tức 2,4-5,5 triệu đồng/tháng.⚪ ----Theo Báo Nhân Dân. Chiều 1.1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30.12.2023 đến ngày 1.1.2024), toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người. Trong đó, trên tuyến đường bộ: Xảy ra 152 vụ, làm chết 54 người, bị thương 130 người; trên tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, trên tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn.⚪ ----? Theo Báo Tuổi Trẻ. Rác, ly nhựa, chai nhựa tràn lan trên đường phố là những hình ảnh xấu xí hiện ra sau đêm TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới 2024 ở khu vực trung tâm. Tối 31-12, hàng ngàn người đổ về trung tâm TP.HCM để vui chơi, chờ bắn pháo hoa đón năm mới 2024. Sau khi lễ hội tan, người dân trở về nhà thì đường phố lộ ra nhếch nhác vì rác. Dù lực lượng công ích đã phải thức xuyên đêm dọn dẹp nhưng với lượng rác khủng mà người dân xả lại, đến sáng 1-1 đường phố vẫn còn xấu xí vì rác.⚪ ---- HỎI 1: Mục tiêu tăng thể lực trọn năm thường chỉ 1% đạt được?ĐÁP 1: Đúng thế. Năm mới đã đến và đối với nhiều người, đây là thời điểm để đặt ra các mục tiêu cho năm 2024. Theo một khảo sát mới, giải pháp hàng đầu của người dân vào năm 2024 là cải thiện thể lực. Quyết tăm giữ được trung bình kéo dài ba tháng. Thực tế trung bình chỉ có 1% số người làm được cả năm, nhưng việc đặt mục tiêu là một hành động tốt. Các chuyên gia khuyên bạn nên thực tế khi đạt được mục tiêu bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đài Loan: thính giả nghe radio giảm 40% trong 9 năm?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu của Ủy ban Truyền thông Quốc gia (NCC: National Communications Commission) cho thấy khoảng 60% người dân Đài Loan đã không nghe các chương trình phát thanh trong sáu tháng và lượng thính giả đã giảm hơn 40% trong chín năm. Một cuộc khảo sát hành vi nghe đài do NCC ủy quyền, được thực hiện ba năm một lần, cho thấy số lượng người nghe đài đã giảm, chỉ có khoảng 38% số người được hỏi đã nghe đài trong sáu tháng trước và 62% trong số họ không còn nghe nữa. là người nghe đài. So với khoảng 63% số người nghe đài trong 6 tháng trước năm 2013, số người nghe đài đã giảm khoảng 40%.Chi tiết: