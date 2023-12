Các nhà nghiên cứu cổ vật kêu trời: Nhóm tượng Phật cổ 1.400 năm tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau khi bị dân làng sơn.

.

- Đức Giáo Hoàng Francis: giết dân thường không vũ trang là khủng bố

- Số người Palestine bị giết kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 21.507. Với 55.915 người bị thương. Và 187 người Palestine bị giết trong 24 giờ qua.

- TT Biden và Thủ tướng Israel điện đàm gây gỗ: Israel đòi giữ tiền thuế của người Palestine, Biden đòi trao tiền cho chính phủ Palestine

- Israel dội bom vào trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza, ít nhất 106 người Palestine chết.

- Israel: 2 người bị đâm bị thương ở Nam Jerusalem, hung thủ bị bắn

- Hamas: quân Israel bố ráp khắp nơi ở Gaza nhưng không cứu được con tin nào hết.

- TQ bổ nhiệm Dong Jun vào chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, thay Li Shangfu

- Nga: nếu Mỹ tịch thu tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga, Nga sẽ trả đũa bằng tịch thu các tài sản của phương Tây

- Zelensky: Nga bắn gần 110 hỏa tiễn trong đêm về phía lãnh thổ Ukraine

- Google LLC chịu bồi thường vụ kiện trị giá 5 tỷ USD vì đã vi phạm quyền riêng tư, chiếm dụng dữ liệu người dùng.

- Dân số thế giới đã tăng 75 triệu người trong năm và ngày đầu năm mới 2024 sẽ đạt hơn 8 tỷ người

- Nikki Haley: nếu đắc cử Tổng Thống 2024, sẽ ân xá Trump

- Bộ trưởng Hành chánh California: ghi tên Trump trên phiếu bầu California 2024

- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Maine xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ tiểu bang Main vì Trump kích động bạo loạn 6/1/2021

- Fox News: Trump được cho ghi tên vào phiếu bầu cử năm 2024 ở Colorado, trừ khi Tòa Tối Cao Hoa Kỳ bảo xóa tên

- Giấy chứng nhận đại cử tri giả cho Trump từ Wisconsin và Michigan đã “gửi qua bưu điện” chỉ vài ngày trước ngày 6/1/2021 làm Trump kinh hoàng, sợ trễ

- Các mạng xã hội kiếm tiền từ trẻ em dưới 12 tuổi: YouTube kiếm (959,1 triệu USD), Instagram (801,1 triệu USD) và Facebook (137,2 triệu USD).

- Viện trưởng Đại học University of Wisconsin-Lacrosse bị sa thải vì làm video sex với vợ, phóng lên mạng người lớn

- Trung Quốc: nhà nghiên cứu cổ vật kêu trời, vì bộ tượng Phật 1.400 năm tuổi ở Tứ Xuyên bị dân làng sơn màu rực rỡ

- Đài Loan: nữ sinh viên Việt bị bạn trai cũ, một công dân Pháp, dùng búa tấn công

- Singapore: 1 sinh viên VN trộm đồ trị giá hơn 41.000 USD từ các phòng thí nghiệm, lãnh 11 tháng tù

- TIN VN. Có 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm 2023, tăng 20,5% so với năm trước.

- TIN VN. Rủ nhau đón Tết dương lịch, về quê, du lịch: cửa ngõ Sài Gòn, Hà Nội kẹt xe.

- TIN VN. Hơn 190 tỷ USD kiều hối về Việt Nam trong 30 năm.

- HỎI 1: Gần 90% dân Ukraine tin rằng Ukraine sẽ chiến thắng Nga? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 52% dân Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ loan đủ thứ tin giả? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-29/12/2023) ⚪ ---- Tờ New York Post đưa tin, trích dẫn luật sư đại diện cho cả hai bên, Google LLC của Alphabet Inc. đã đồng ý giải quyết vụ kiện trị giá 5 tỷ USD về quyền riêng tư liên quan đến cáo buộc chiếm dụng dữ liệu người dùng. Vụ kiện cáo buộc Google "theo dõi" người dùng trình duyệt Internet Chrome ngay cả khi họ đang sử dụng chế độ "Ẩn danh", theo dõi các tìm kiếm, thói quen mua sắm và các dữ liệu liên quan khác của họ và do đó tạo ra một "kho thông tin không thể đếm được".

.

Vụ kiện tập thể đã bị hoãn lại cho đến ngày 5 tháng 2/2024 và sẽ được xét xử nếu không đạt được thỏa thuận giải quyết. Các luật sư đại diện cho người tiêu dùng yêu cầu 5.000 USD cho mỗi người dùng, tương đương 50 tỷ USD. Google phủ nhận mọi hành vi sai trái và cố gắng bác bỏ vụ việc. Tuy nhiên, Thẩm phán Hoa Kỳ Yvonne Gonzales Rogers đã bác đề nghị này. Luật sư đại diện cho cả hai bên cho biết họ đã ký một thỏa thuận ràng buộc liên quan đến việc giải quyết, thỏa thuận này sẽ được đệ trình để phê duyệt “không muộn hơn ngày 24/2/2024”.

.

⚪ ---- Dân số thế giới đã tăng 75 triệu người trong năm qua và vào ngày đầu năm mới 2024 sẽ đạt hơn 8 tỷ người, theo số liệu do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm. Văn phòng ước tính dân số đã vượt mốc 8 tỷ vào ngày 26 tháng 9/2023, nhưng lưu ý rằng "có nhiều nguồn không chắc chắn trong việc ước tính dân số toàn cầu" và chỉ ra rằng Ban Dân số Liên Hợp Quốc ước tính con số đó đã đạt được vào ngày 15 tháng 11/2022.

.

Theo ước tính của cục điều tra dân số, phải mất 12 năm rưỡi để dân số tăng từ 7 tỷ lên 8 tỷ, nhưng ước tính sẽ mất hơn 14 năm để đạt 9 tỷ do tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại kể từ khi tỷ lệ dân số tăng. đạt đỉnh điểm vào những năm 1960.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm thứ Năm cho biết, nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ ân xá cho cựu Tổng thống Trump, cho rằng điều đó sẽ “vì lợi ích tốt nhất của đất nước”. “Tôi sẽ tha thứ cho Trump,” Haley nói tại một sự kiện tranh cử, theo một đoạn video được NBC News ghi lại.

.

Haley nói: “Nếu Trump bị kết tội, một nhà lãnh đạo cần suy nghĩ về điều gì có lợi nhất cho đất nước. Điều có lợi nhất cho đất nước là không để một ông già 80 tuổi phải ngồi tù, điều đó tiếp tục chia rẽ đất nước chúng ta. Điều tốt nhất cho đất nước là tha thứ cho Trump, để chúng ta có thể tiếp tục tiến lên với tư cách một quốc gia và không còn nói về Trump nữa”.

.

Haley trước đó cho biết cô sẽ “có khuynh hướng” ân xá cho cựu tổng thống, cũng là người dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tổng thống vào năm 2024, nếu Trump bị kết tội và nếu cô được bầu làm tổng thống. Haley gần đây đã có sự gia tăng về số phiếu bầu, nhưng cựu Tổng thống Trump vẫn dẫn đầu nhóm ứng cử viên Đảng Cộng hòa với hơn 50 điểm. Theo số liệu trung bình của các cuộc thăm dò sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Decision Desk HQ/The Hill, Trump được 63,1% ủng hộ, Haley được 10,8% và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis được 10,6%.

.

Trump phải đối mặt với bốn vụ án hình sự, với tổng số 91 tội danh. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đưa ra hai cáo trạng liên bang chống lại Trump, vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vì cáo buộc cố tình lưu giữ thông tin quốc phòng. Trump phải đối mặt với cáo buộc bổ sung trong một vụ án ở New York liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn và vụ án hình sự RICO ở Georgia liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Shirley Weber, Bộ trưởng Hành chánh California, tiết lộ trong một tuyên bố danh sách các ứng cử viên tổng thống tiềm năng mà cử tri sẽ có thể lựa chọn, với tên của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên đó. Điều này có nghĩa là Trump đã được ghi tên vào lá phiếu sơ bộ tổng thống năm 2024 của California.

.

Tuần trước, Weber cho biết, trong khi đáp lại những lời kêu gọi loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu, rằng những quyết định như vậy phải "có căn cứ vững chắc trên luật pháp và quy trình hiện có ở California và Hiến pháp của chúng ta."

.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hành chánh của tiểu bang Maine, Shenna Bellows (Dân chủ) đã loại cựu tổng thống ra khỏi danh sách trên lá phiếu của tiểu bang Maine. Tòa án tối cao Colorado cũng cấm Trump xuất hiện trên lá phiếu. Tuy nhiên, Colorado tạm thời cho Trump được phục hồi trong khi chờ chung quyết của Tòa Tối Cao Hoa Kỳ.

.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Maine hôm thứ Năm cho biết cựu Tổng thống Trump không đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu sơ bộ của tiểu bang theo Tu chính án thứ 14, trong đó cấm người tham gia bạo loạn ứng cử chức công quyền. Bộ trưởng Hành chánh Shenna Bellows (Dân chủ) cho biết bà đã kết luận rằng Trump “trong vài tháng và cao điểm là vào ngày 6 tháng 1/2021, đã bịa đặt về gian lận bầu cử 2020 để kích động những người ủng hộ Trump và hướng họ đến Điện Capitol để ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020 và quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.”

.

Bà cũng kết luận rằng Trump “đã nhận thức được khả năng xảy ra bạo lực và ít nhất ban đầu ủng hộ việc sử dụng nó vì Trump vừa khuyến khích nó bằng những lời lẽ kích động và không có hành động kịp thời để ngăn chặn nó. Việc Trump thỉnh thoảng yêu cầu những kẻ bạo loạn phải ôn hòa và hỗ trợ việc thực thi pháp luật không khiến Trump miễn nhiễm với hành động của mình. Một lời kêu gọi tuân thủ luật pháp ngắn gọn không xóa bỏ được hành vi trong suốt nhiều tháng, đỉnh điểm là bài phát biểu của Trump trên quảng trường Ellipse. Sức nặng của bằng chứng cho thấy rõ ràng rằng Trump đã nhận thức được mối đe dọa do nỗ lực kéo dài nhiều tháng của Trump nhằm ủy quyền cho một cuộc bầu cử dân chủ, và sau đó đã chọn cách đốt một que diêm.”

.

“Tôi không đưa ra kết luận này một cách nhẹ nhàng. Dân chủ là thiêng liêng… Tôi lưu tâm rằng chưa có Bộ trưởng Hành chánh nào từng tước quyền tiếp cận lá phiếu của một ứng cử viên tổng thống dựa trên Mục Ba của Tu chính án thứ mười bốn. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rằng chưa có ứng cử viên tổng thống nào trước đây từng tham gia nổi dậy. Lời tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp được ưu tiên hàng đầu và nghĩa vụ của tôi theo luật bầu cử của Maine, khi đứng trước thách thức theo Mục 336, là đảm bảo rằng các ứng cử viên xuất hiện trong lá phiếu sơ bộ đủ điều kiện cho chức vụ mà họ tìm kiếm.

.

“Sự kiện ngày 6 tháng 1/2021 là chưa từng có và bi thảm. Chúng là cuộc tấn công không chỉ nhằm vào Điện Capitol và các quan chức chính phủ mà còn tấn công vào nền pháp quyền. Bằng chứng ở đây chứng minh rằng chúng xảy ra theo lệnh và với sự hiểu biết cũng như hỗ trợ của Tổng thống sắp mãn nhiệm. Hiến pháp Hoa Kỳ không dung thứ cho hành vi tấn công vào nền tảng của chính phủ chúng ta và Mục 336 yêu cầu tôi phải hành động để đáp trả.”

.

Trump chắc chắn sẽ kháng cáo quyết định này và ngày càng có vẻ như vấn đề này sẽ phải được Tòa án tối cao giải quyết. Tòa án Tối cao Colorado đã ra phán quyết vào tuần trước rằng Trump nên bị cấm tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào tuần trước. Dự kiến, đơn kháng cáo vụ án đó sẽ được Tòa án tối cao xét xử. Các luật sư của Trump trước đây đã yêu cầu bà Bellows rút lui khỏi quyết định về việc liệu Trump có nên được đưa vào lá phiếu hay không.

.

⚪ ---- Fox News hôm thứ Năm đưa tin Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được phục hồi, cho ghi tên vào phiếu bầu cử năm 2024 ở Colorado. Theo truyền thông, Bộ trưởng Hành chánh Colorado Jena Griswold cho biết bà sẽ đưa tên Trump vào lá phiếu vào ngày 5/1 trừ khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đồng ý với phán quyết của tòa cấp dưới hoặc chọn không xét xử kháng cáo. rước đó, Đảng Cộng hòa Colorado đã kháng cáo lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ để đòi ghi tên Trump trên phiếu bầu. Nơi tiểu bang khác, Tòa Tối cao Michigan đã phán quyết bác bỏ đơn kiện chống lại Trump. Tuy nhiên, ít nhất 13 tiểu bang khác đã đệ đơn kiện tương tự để loại Trump.

.

⚪ ---- Theo CNN, giấy chứng nhận đại cử tri giả cho Trump từ Wisconsin và Michigan đã “được gửi qua đường bưu điện” chỉ vài ngày trước ngày 6 tháng 1/2021, làm dấy lên nỗ lực điên cuồng của Đảng Cộng hòa nhằm đưa thủ tục giấy tờ đến Washington D.C. kịp thời. Mạng lưới thu được các văn bản, email và bản ghi âm về tình huống nhờ sự hỗ trợ của luật sư ủng hộ Trump, Kenneth Chesebro, đã phát hiện ra rằng các nhân viên chiến dịch đã tranh thủ sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-WI) và một nghị sĩ khác của Pennsylvania, và thậm chí còn cân nhắc việc thuê một máy bay riêng để chuyển tài liệu cho Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence và Cử tri đoàn trước khi quá trình chứng nhận bắt đầu.

.

Các quan chức Cộng Hòa của Wisconsin được cho là đã tỏ ra khó chịu trước yêu cầu chuyển các giấy tờ tới Quốc hội, với một nhân viên của Wisconsin đã viết vào ngày 4 tháng 1/2020, “Những kẻ ngu ngốc của Trump muốn ai đó chuyển các giấy tờ gốc của đại cử tri cho Tổng thống lên thượng viện.” Nhưng Andrew Hitt, chủ tịch đảng Cộng hòa tại tiểu bang lúc bấy giờ, sau đó đã nói với Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 rằng hành động thái này là “quá mức cần thiết” vì các tài liệu được gửi đến thủ đô Washington, D.C. đúng hạn. Người phát ngôn của chiến dịch của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, bình luận về kế hoạch của Hoa Kỳ tịch thu tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga, cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga có một danh sách các tài sản của phương Tây mà họ có thể tịch thu để đáp trả. Họp báo, ông lưu ý rằng loại đề xuất này "không thể hợp pháp", đồng thời nói thêm rằng nó sẽ "làm suy yếu nền kinh tế quốc tế". Theo Peskov, Moscow đã phân tích trước các bước trả đũa có thể xảy ra nếu điều này xảy ra và nhấn mạnh rằng họ sẽ làm mọi thứ "dựa trên lợi ích của chính mình".

.

⚪ ---- Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Nga đã bắn gần 110 hỏa tiễn trong đêm về phía lãnh thổ Ukraine, “với phần lớn trong số đó đã bị bắn hạ”. Các trường hợp tử vong đã được báo cáo. Đăng trên tài khoản X của mình, Zelensky cho biết khu hộ sinh, cơ sở giáo dục, trung tâm mua sắm, tòa nhà dân cư nhiều tầng và nhà riêng nằm trong số những cơ sở hạ tầng bị tấn công trong chiến dịch tấn công khắp Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv và Zaporizhzhia.

.

Theo tuyên bố của ông, quân Nga đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không siêu thanh loại Kindzhal, hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-300, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái. Ngoài ra, "máy bay ném bom chiến lược đã phóng hỏa tiễn X-101/X-505." Ông đảm bảo rằng lực lượng Ukraine sẽ đáp trả các cuộc tấn công.

.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis lên án vụ giết hại “thường dân không vũ trang” ở Gaza, thu hút sự chú ý đến vụ xả súng diễn ra “trong khu phức hợp giáo xứ của Holy Family (Thánh Gia), nơi không có những kẻ khủng bố, nhưng toàn các gia đình, trẻ em, những người bệnh tật và khuyết tật, chị em gái."

.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô: "Nhà của các Nữ tu Mẹ Teresa bị hư hại và máy phát điện của họ bị trúng đạn. Một số người nói: 'Đây là khủng bố và chiến tranh'. Vâng, đó là chiến tranh, đó là khủng bố."

.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng đang đề cập đến một vụ trong đó một người mẹ và một cô con gái bị giết bởi một tay súng bắn tỉa được cho là lính của Israel trước Nhà thờ Thánh Gia Latinh ở Gaza. Israel phủ nhận những tuyên bố này.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Sáu thông báo rằng số người Palestine chết kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 21.507. Ngoài ra, 55.915 người đã bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel. Bộ cũng lưu ý rằng 187 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua.

.

⚪ ---- Các nhà lập pháp Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Li Shangfu sẽ được thay thế bởi Dong Jun, người trước đây giữ chức tư lệnh hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), theo truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã. Li đã bị cách chức vào tháng 10 khi có tin đồn về tham nhũng và các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông đã bị đưa đi thẩm vấn. Li đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 8. Đồng được chọn trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

.

Nhóm tượng Phật cổ 1.400 năm tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau khi bị dân làng sơn. Các nhà nghiên cứu cổ vật kêu trời.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trải qua một thời điểm khó khăn khi kết thúc cuộc điện đàm mới nhất của họ, theo Axios đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời các quan chức. Trong cuộc nói chuyện, Biden nêu lên mối lo ngại của mình về khoản thu thuế bị giữ lại của người Palestine. Biden bày tỏ sự thất vọng với việc Israel khấu trừ các khoản thu thuế từ Chính quyền Palestine vì đây là những khoản rất quan trọng đối với hoạt động và sự ổn định kinh tế của người Palestine. Cuộc gọi kết thúc với việc Biden mong đợi Thủ tướng Netanyahu giải quyết vấn đề, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau giữa hai quốc gia Mỹ-Israel.⚪ ---- Một cuộc không kích bổ sung do Israel tiến hành nhằm vào trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza, theo báo cáo của Al Jazeera hôm thứ Năm. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công vào khu định cư vào đêm Giáng sinh, khiến ít nhất 106 người Palestine chết. Đầu ngày Thứ Năm, IDF nói với giới truyền thông rằng họ "rất tiếc về tổn hại đã gây ra cho dân thường không liên quan và đang hành động để rút ra kết luận cũng như rút ra bài học từ sự kiện này" sau khi Không quân Israel dội bomg các tòa nhà khác nằm gần các mục tiêu của Hamas.⚪ ---- Sở Cảnh sát Israel hôm thứ Năm cho biết có hai cá nhân bị thương trong một vụ được cho là bị đâm tại trạm kiểm soát Mazmuria phía nam Jerusalem. Theo dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom, nhân viên y tế của họ đã vận chuyển một phụ nữ ở độ tuổi 20 và một người đàn ông 25 tuổi từ trạm kiểm soát gần quận Har Homa phía nam Jerusalem. Các chuyên gia y tế cho biết cả hai người Israel bị thương đều trong tình trạng ổn định và đã được chuyển đến Bệnh viện Shaare Zedek. Tờ Times of Israel đưa tin "kẻ tấn công đã ra khỏi xe và tấn công các cảnh sát canh gác trạm kiểm soát trước khi bị một trong những nạn nhân bắn."⚪ ---- Hamas nói quân đội Israel bố ráp khắp nơi nhưng không cứu được con tin nào hết. Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan hôm thứ Năm cho biết Israel đã cho thấy họ đã thất bại trong việc giải cứu con tin bị nhóm chiến binh ở Gaza bắt giữ thông qua "áp lực quân sự". Họp báo ở Beirut, Lebanon, ông Hamdan nhấn mạnh mục tiêu loại bỏ Hamas của Israel sẽ "biến mất trước sự kiên định của nhân dân chúng tôi và sự kháng cự dũng cảm".Hơn nữa, đại diện Hamas lưu ý rằng tình hình nhân đạo ở phía bắc Gaza đang xấu đi và dân thường đang "chết vì đói". Ông nói thêm rằng ít nhất 300 người đã thiệt mạng và 400 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào khu vực này.⚪ ---- Theo một nghiên cứu từ Đại học Y khoa Harvard T.H. Chan School of Public Health phổ biến hôm thứ Tư, cần thiết phải có quy định của chính phủ đối với mạng xã hội vì các công ty đứng ra kiếm tiền từ trẻ em sử dụng nền tảng của họ đã không tự điều chỉnh một cách có ý nghĩa. Họ lưu ý rằng những quy định như vậy, cũng như sự minh bạch hơn từ các công ty công nghệ, có thể giúp giảm bớt tác hại đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên và hạn chế các hoạt động quảng cáo có hại nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên.Để đưa ra con số doanh thu, các nhà nghiên cứu đã ước tính số lượng người dùng dưới 18 tuổi trên Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (trước đây là Twitter) và YouTube vào năm 2022 dựa trên dữ liệu dân số từ Điều tra dân số Hoa Kỳ và dữ liệu khảo sát từ Common Sense Media và Nghiên cứu Pew. Sau đó, họ sử dụng dữ liệu từ công ty nghiên cứu eMarketer, hiện được gọi là Insider Intelligence và Qustodio, một ứng dụng kiểm soát của phụ huynh, để ước tính doanh thu quảng cáo tại Hoa Kỳ của từng nền tảng vào năm 2022 và thời gian trẻ em dành mỗi ngày trên mỗi nền tảng.Theo nghiên cứu của Harvard, YouTube thu được doanh thu quảng cáo lớn nhất từ người dùng từ 12 tuổi trở xuống (959,1 triệu USD), tiếp theo là Instagram (801,1 triệu USD) và Facebook (137,2 triệu USD).Trong khi đó, Instagram thu được doanh thu quảng cáo lớn nhất từ người dùng trong độ tuổi 13-17 (4 tỷ USD), tiếp theo là TikTok (2 tỷ USD) và YouTube (1,2 tỷ USD).⚪ ---- Joe Gow, Viện trưởng Đại học University of Wisconsin-Lacrosse, đã bị sa thải hôm thứ Tư bởi sự đồng thuận của Hội đồng quản trị vì xuất hiện trong các video khiêu dâm với vợ ông. Chủ tịch Hội đồng Đại học Wisconsin Jay Rothman cho biết trong một tuyên bố: "Theo đề nghị của tôi, Hội đồng Quản trị UW hôm nay đã sa thải Tiến sĩ Joe Gow khỏi vị trí Viện trưởng của UW-La Crosse, có hiệu lực ngay lập tức. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã biết về hành vi cụ thể của Tiến sĩ Gow đã khiến trường đại học bị tổn hại đáng kể về mặt danh tiếng. Hành động của ông ấy thật đáng ghê tởm."Gow bị sa thải vì xuất hiện cùng vợ trong các hành vi quan hệ tình dục rõ ràng trên các trang web khiêu dâm. Gow và vợ anh ấy có một tài khoản X tên là "Nấu ăn lành mạnh gợi cảm".Trên trang web đó có một tuyên bố có nội dung: "Cặp đôi đam mê nấu ăn, trò chuyện và quay phim với những ngôi sao video người lớn hàng đầu. Hãy truy cập trang web LoyalFans và OnlyFans của chúng tôi để xem những cảnh hoàn toàn rõ ràng!"Gow sẽ được nghỉ phép có lương trong khi chuyển sang vai trò giảng viên chính thức tại cơ sở LaCrosse của hệ thống đại học. Nhưng Rothman đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại tư cách giảng viên được bổ nhiệm của Gow. Cách đây 5 năm, Gow đã bị từ chối tăng lương sau khi trả tiền cho một cựu diễn viên khiêu dâm để nói chuyện với sinh viên.⚪ ---- Trung Quốc: Các quan chức nói một bộ tượng Phật 1.400 năm tuổi ở phía tây nam Trung Quốc đã bị dân làng sơn màu sáng, gây ra hư hại để “chuộc một điều ước với thần linh”. Nằm ở vùng nông thôn huyện Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên, các bức tượng Phật Shifeihe được chạm khắc vào cuối thời Bắc Ngụy (386-534) trong thời Nam Bắc Triều và có giá trị học thuật to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật Phật giáo. cho các chuyên gia Trung Quốc.Các nhà nghiên cứu từ Cục Di tích Văn hóa Thành phố Bazhong và các tổ chức khác cho biết đây là những bức tượng duy nhất ở Tứ Xuyên được chạm khắc trên bề mặt đá tự nhiên. Một video về vụ việc xảy ra vào tháng trước và được đăng vào tuần trước đã trở thành xu hướng trên WeChat, một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc.Một bình luận viết: “Tại sao không có biện pháp bảo tồn trước những cổ vật như vậy? Nó cũng mang đến cho mọi người cơ hội vẽ tranh.” Vào ngày 6 tháng 11, một người dân trong làng đã nhờ mẹ anh thuê người sơn các bức tượng bằng màu sắc tươi sáng để cảm ơn các vị thần đã thực hiện ước mơ của họ, theo Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Tài sản Văn hóa Quận Nam Giang cho biết trong một tuyên bố.

Trước khi nhóm tượng bị sơn.

.

Tuyên bố cho biết thêm, sau vụ sơn, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp bảo vệ hiện vật để tránh thiệt hại thêm. Những bức tượng được phát hiện vào năm 2021 và chưa được đăng bộ trong danh sách bảo vệ di sản, theo một nhân viên từ văn phòng bảo vệ di tích văn hóa địa phương nói với đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng những người dân làng sơn làm hư tượng đều ở độ tuổi 70s và 80s và “có thể hầu như không bị trừng phạt mà chỉ được giáo dục.”

.

Nhân viên này cho biết dù camera giám sát đã được lắp đặt trước khi vụ việc xảy ra nhưng vị trí đặt các bức tượng ở xa khiến việc bảo vệ chúng gặp khó khăn. Nhân viên này nói thêm rằng các bức tượng đã được sơn bằng acrylic và có thể khôi phục chúng, dẫn lời các chuyên gia được mời đến kiểm tra hiện trường.

.

Một số người dùng mạng xã hội cũng bênh vực dân làng. “Đó là cách mà các Phật tử đã chuộc lại những điều ước trong hàng ngàn năm và những bức tượng này vẫn chưa được công nhận là hiện vật”, một người dùng WeChat bình luận hôm thứ Ba. Đây không phải là sự kiện tân trang hóa làm hư cổ vật đầu tiên như vậy ở Trung Quốc.

.

Tờ Global Times của nhà nước đưa tin vào tháng 8 năm 2018, các bức tượng Phật ở chùa Fengmen ở Tứ Xuyên đã bị bôi sơn dầu và sửa chữa bằng xi măng. Cơ quan này nói thêm rằng Cục Di tích Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên đã tìm thấy 13 bức tượng Phật được nhuộm màu, hầu hết được nhuộm màu từ những năm 1980 và 1990. Những sự thiếu chuyên nghiệp về cổ vật đó đã gây ra cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc về cách bảo vệ các di tích văn hóa ở những ngôi làng xa xôi.

.

⚪ ---- Đài Loan: nữ sinh viên Việt có bài học ngoài sân trường. Một công dân Pháp được cho là đã dùng búa tấn công cô bạn gái cũ ở Đài Nam vào ngày Giáng sinh (25/12) trước khi trốn khỏi Đài Loan. Cảnh sát Đài Nam cho biết nạn nhân là một sinh viên đại học người Việt và được đưa đến bệnh viện với vết thương ở đầu và tay sau vụ tấn công, theo CNA. Cảnh sát cho biết sau khi thiếu nữ từ chối lời tán tỉnh của người đàn ông, anh ta đã lấy một chiếc búa từ ba lô và tấn công cô, sau đó anh ta lên chuyến bay rời khỏi Đài Loan.

.

Một sinh viên nước ngoài khác đã cố gắng giúp đỡ nạn nhân trong vụ tấn công. Người phát ngôn của Văn phòng Pháp tại Đài Bắc nói với Taiwan News hôm thứ Năm rằng họ chưa liên lạc với chính quyền Đài Loan về vấn đề này và không thể xác nhận thông tin cho rằng kẻ tấn công là công dân Pháp. Người phát ngôn cho biết văn phòng sẽ làm việc để xác định cá nhân có liên quan. Taiwan News tính đến thời điểm đăng bài không thể liên lạc được với văn phòng đại diện Việt Nam.

.

⚪ ---- Cảnh sát Singapore cho biết 1 sinh viên Việt Nam đã lấy trộm các món đồ trị giá hơn 41.000 USD, bao gồm máy tính xách tay và iPad, từ Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*Star: Agency for Science, Technology and Research (A*Star)) và các văn phòng của Apple vào đầu năm 2023. Lê Việt Hoàng, lúc đó đang thực tập tại A*Star với vai trò phụ tá nghiên cứu, bị kết án 11 tháng tù vào ngày Thứ Năm 28/12/2023. Anh bị kết án về hai tội trộm cắp và hai tội khác là đột nhập vào nhà.

.

Tòa án nói thanh niên 22 tuổi muốn bán số tài sản này và dùng số tiền thu được để trang trải chi phí sinh hoạt và gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Hoàng bị bắt khi cố gắng trả lại một số món đồ bị đánh cắp cho văn phòng Apple, nằm trong cùng tòa nhà nơi anh làm việc, và nó đã kích hoạt cảnh báo an ninh.

.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, Hoàng đợi tại bàn làm việc đợi mọi người rời văn phòng vào cuối ngày làm việc trước khi lấy thiết bị điện tử từ văn phòng A*Star ở Tòa nhà Innovis ở Buona Vista. Anh đã đánh cắp thiết bị trị giá khoảng 29.500 USD từ văn phòng A*Star trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7. Cùng lúc đó, Hoàng đột nhập vào văn phòng Apple với ý định lấy trộm thêm nhiều đồ có giá trị.

.

Hoàng đã chờ đợi đợt cắt điện toàn tòa nhà kéo dài từ 9 giờ tối ngày 15 tháng 7 đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 7, trong thời gian đó các camera truyền hình mạch kín trong văn phòng của Apple sẽ tắt và anh có thể di chuyển xung quanh mà không bị phát hiện. Anh đã đánh cắp những món đồ trị giá hơn 12.000 USD từ văn phòng Apple vào rạng sáng ngày 16 tháng 7.

.

Khi thời gian thực tập tại A*Star sắp kết thúc, Hoàng cảm thấy có lỗi vì đã trộm đồ. Anh đã cố gắng trả lại 4 chiếc iPad và một số dây sạc cho văn phòng Apple vào ngày 30/7. Việc anh bước vào đã kích hoạt một chuông báo động, khiến nhân viên an ninh phải báo động. Cảnh sát tới và thấy Hoàng trốn dưới gầm bàn.

.

Cơ quan công tố thừa nhận Hoàng đã trả lại hoặc bồi thường toàn bộ tang vật đã lấy trộm. Đối với hành vi trộm cắp, người phạm tội có thể bị bỏ tù tới bảy năm và bị phạt tiền. Đối với tội đột nhập nhà, người phạm tội có thể bị phạt tù tới 10 năm và bị phạt tiền.

.

⚪ ---- TIN VN. Có 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm 2023, tăng 20,5% so với năm trước. Theo VOV News. Trong năm 2023 có 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,5% so với năm ngoái. Bình quân, một tháng có gần 14.4000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số liệu Tổng Cục Thống kê công bố sáng nay (29/12) cho thấy, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường năm 2023 đạt 217.700 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với năm 2022. Song, có đến 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,5%. Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, cả nước có 159.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.521,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.052,6 nghìn lao động, tăng 7,2% về số doanh nghiệp, giảm 4,4% về vốn đăng ký và tăng 7,3% về số lao động so với năm trước.

.

⚪ ---- TIN VN. Hơn 190 tỷ USD kiều hối về Việt Nam trong 30 năm. Theo báo Người Quan Sát. Lượng kiều hối về Việt Nam giai đoạn 1993-2022 gần bằng lượng vốn FDI giải ngân. Theo số liệu đưa ra tại Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương, doanh nghiệp ngày 27/12 cho biết, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện khoảng 6 triệu người, tốc độ tăng trưởng khoảng 5% một năm. Kiều bào hiện sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các nước phát triển. Theo đó, lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ. Năm ngoái, lượng kiều hối đạt 19 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2021, đưa Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.

.

⚪ ---- TIN VN. Rủ nhau đón Tết dương lịch, về quê, du lịch: cửa ngõ Sài Gòn, Hà Nội kẹt xe. Theo VnExpress. Hàng ngàn người đổ về quê, du lịch dịp Tết Dương lịch khiến các cửa ngõ TP HCM, Hà Nội ùn ứ kéo dài, chiều 29/12. Dòng xe ùn tắc kéo dài ở Hà Nội và TP HCM. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài từ 30/12 đến 1/1/2024, gồm hai ngày cuối tuần và thứ hai. Thời gian nghỉ tương đối dài, nhiều gia đình lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch.

.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 90% dân Ukraine tin rằng Ukraine sẽ chiến thắng Nga?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do cơ quan xã hội học của Trung tâm Razumkov cùng với Tổ chức Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv thực hiện, khoảng 88% người Ukraine tin vào chiến thắng của đất nước họ và 58% trong số họ tin rằng điều này sẽ xảy ra trong thời gian ngắn.

Chi tiết:

https://www.ukrinform.net/rubric-society/3805702-nearly-90-of-ukrainians-believe-in-ukraines-victory.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 52% dân Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ loan đủ thứ tin giả?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. AI sáng tạo có khả năng thay đổi hoàn toàn thế giới, nhưng bất chấp thực tế là như vậy, nhiều người vẫn lo lắng về khả năng tạo và truyền bá thông tin sai lệch của nó. Một cuộc khảo sát do YouGov thay mặt NewsGuard thực hiện cho thấy có tới 52% người Mỹ nghĩ rằng có khả năng AI sẽ tạo ra thông tin sai lệch trong tin tức, chỉ 10% nói rằng khả năng điều này xảy ra là thấp.

.

Với tất cả những điều đã được nói và hiện đã được áp dụng, điều quan trọng cần lưu ý là các mô hình sáng tạo có xu hướng gây ảo giác. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bot trò chuyện sẽ tạo ra thông tin dựa trên lời nhắc bất kể thông tin đó có thực tế hay không. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng nó xảy ra thường xuyên đến mức nội dung do AI tạo ra không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và nó có nhiều khả năng chứa tin tức sai lệch hơn những trường hợp khác.

Chi tiết:

https://www.digitalinformationworld.com/2023/12/52-of-survey-respondents-think-ai.html

.

.