- RFA: Chính phủ VN cam kết tới cuối năm 2099 (tức là, 76 năm nữa) sẽ cải thiện nhân quyền nhưng vẫn độc đảng. - Bão tuyết nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, nhiều tai nạn xe giữa trời tuyết - Nga xác nhận: Ukraine bắn tàu chiến Nga, gây cháy, làm 1 chết, 2 bị thương - Iraq chỉ trích Mỹ đã tấn công căn cứ quân sự Iraq, làm 1 chết, 18 người bi thương

Một cơn bão mùa đông gây bão tuyết lớn đang quét qua Đồng bằng và vùng thượng Trung Tây với tuyết dày, mưa lạnh và gió mạnh, tạo điều kiện đi lại nguy hiểm trong tuần nghỉ lễ bận rộn.

.

- RFA: Chính phủ VN cam kết tới cuối năm 2099 (tức là, 76 năm nữa) sẽ cải thiện nhân quyền nhưng vẫn độc đảng. Bác Trọng làm thơ: hẹn em năm 2099...

- Bão tuyết nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, nhiều tai nạn xe giữa trời tuyết

- Nga xác nhận: Ukraine bắn tàu chiến Nga, gây cháy, làm 1 chết, 2 bị thương

- Iraq chỉ trích Mỹ đã tấn công căn cứ quân sự Iraq, làm 1 chết, 18 người bi thương

- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine bị Israel dội bom

- Hamas: số người Palestine chết vì bom Israel đã lên tới 20.915. Trong 24 giờ, 18 vụ thảm sát toàn bộ gia đình, 241 người chết và 382 bị thương

- Cộng đồng Kitô giáo ở Gaza cơ nguy bị xóa sổ vì bom Israel

- Băng tần 12: Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 10.000 tấn thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống Hamas.

- Bác sĩ không biên giới: Bệnh viện Al-Aqsa báo cáo bom Israel thả vào các trại tị nạn Al-Maghazi & Al-Bureij thiệt hại 131 người chết, và 209 người bị thương

- Hamas tuyên bố từ chối bất kỳ sự tạm dừng nào, nói chỉ thả con tin khi Israel chấm dứt hoàn toàn gây hấn.

- Israel chối, không nhận trách nhiệm về cái chết của Tướng Sayyed Razi Mousavi; Tổng thống Iran lên án Israel chủ mưu, nói sẽ trả thù

- Phe đối lập Israel: trả lại tất cả các con tin còn cấp bách hơn việc chiến thắng Hamas

- TT Biden: không thể nghĩ ra một lý do nào để các tổng thống được miễn tố hình sự tuyệt đối

- Trump gửi lời chức mừng Giáng Sinh tới cả nước, rồi chửi mắng và xin lửa địa ngục đốt Joe Biden và Jack Smith

- Luật gia: Tòa tối cao liên bang sẽ phán Trump không có quyền miễn tô tuyệt đối, vì Tòa này sợ Trump sẽ tân công cả Tòa này trong tương lai

- Mỹ: lo ngại về sức khỏe của Alexei Navalny, nhà đối lập Nga, bị đưa đến trại giam ở Siberia

- Sister Thu Do: xu hướng truyền giáo ngược, vì Mỹ ít đi tu hơn, nên phải mời các linh mục Phi Châu, Á Châu vào coi xứ đạo Mỹ

- Dân Mỹ dự kiến sẽ chi gần 30 tỷ USD cho thẻ quà tặng trong mùa lễ này. Với 1/3 là thẻ quà tặng nhà hàng.

- Năm 2023, có thêm khoảng 400.000 người Mỹ tự kinh doanh so với trước đại dịch. Thợ sửa ống nước có lương trung bình cao nhất là 82.700 USD.

- Bộ Trưởng Nam Hàn báo động cơ nguy biến mất trên bản đồ thế giới vì suy giảm dân số.

- Nấu ăn tuyệt vời nhất là: Paris (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha), Miami (USA), Amsterdam (Hòa Lan), Đài Bắc (Đài Loan), Denpasar (Indonesia), Kuala Lumpur (Mã Lai), New York City (USA), London (Anh quốc) và Las Vegas (USA).

- TIN VN. TP. Sài Gòn lắp đặt hơn 30.000 mắt camera giám sát an ninh trật tự.

- HỎI 1: Có tới 47% nói lạm phát ảnh hưởng tền góp từ thiện của họ mùa lễ này? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gia đình Anh quốc lễ Giáng Sinh, 80% quý bà chịu trách nhiệm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/12/2023) ⚪ ---- RFA: Chính phủ Việt Nam cam kết tới cuối năm 2099 (tức là, 76 năm nữa) sẽ cải thiện nhân quyền. Tuyệt vời là thơ mộng, khi bác Nguyễn Phú Trọng làm thơ "Hẹn em năm 2099..." Bản tin Đài Á Châu Tự Do, trích đoạn như sau:



"Chính phủ Việt Nam cam kết với Liên Hiệp Quốc sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền và một số lĩnh vực khác với hạn thực hiện vào năm 2099, và theo một số nhà hoạt động, Việt Nam hoàn toàn không nghiêm túc khi đưa ra thời hạn này.

Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948-2023), Chính phủ Việt Nam đã gửi một văn bản với tám cam kết tới Ban thư ký Sáng kiến Nhân quyền 75 (Human Rights 75 Secretariat) của Liên Hiệp quốc.

Thời hạn dự kiến thực hiện các cam kết trên là ngày 31/12/2099, tức là sau kỷ niệm 150 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, theo văn bản của Việt Nam được Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ đăng tải trên website chính thức.

Các cam kết bao gồm tăng cường nhà nước pháp quyền; bảo đảm tốt hơn tất cả các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị; thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó ưu tiên giảm nghèo đa chiều, giảm thiểu bất bình đẳng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường giáo dục về quyền con người, không bỏ ai ở lại phía sau…" (và nhiều cam kết nữa... nhưng vẫn độc đảng)

.

⚪ ---- Một cơn bão mùa đông gây bão tuyết lớn đang quét qua Đồng bằng và vùng thượng Trung Tây với tuyết dày, mưa lạnh và gió mạnh, tạo điều kiện đi lại nguy hiểm trong tuần nghỉ lễ bận rộn. Sở Thời tiết Quốc gia NWS cho biết những trận bão tuyết với sức gió lên tới 75 dặm/giờ hôm thứ Ba có thể làm đổ cây cối và đường dây điện, đồng thời gây ra tình trạng mất điện khiến việc đi lại “khó khăn đến gần như không thể”.

.

Bão tuyết xảy ra khi tuyết thổi và gió mạnh kéo dài kết hợp trong ít nhất ba giờ và làm giảm tầm nhìn xuống còn một phần tư dặm hoặc ít hơn. Cơ quan thời tiết cảnh báo: “Việc đi lại có thể bị gián đoạn trên diện rộng trên toàn khu vực”, đồng thời cho biết thêm rằng cơn bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở miền trung bắc Hoa Kỳ cho đến thứ Ba.



Các khu vực ở Nebraska, Nam Dakota, Kansas, Colorado và Wyoming đang được cảnh báo bão tuyết vào thứ Ba. Người dân được cảnh báo tránh đi lại, nhưng nếu buộc phải di chuyển trên đường thì hãy mang theo bộ dụng cụ sinh tồn và ở trong xe đề phòng trường hợp bị mắc kẹt.

.

Bộ Giao thông Vận tải Nebraska cho biết hôm thứ Hai rằng cơn bão đã tấn công các khu vực trong khu vực và điều kiện lái xe đang “xấu đi nhanh chóng trên toàn tiểu bang”. Đội tuần tra tiểu bang Nebraska cho biết, hôm thứ Hai, các xe đã va chạm và trượt khỏi đường ở Nebraska, nơi các xe đầu kéo bị kích nổ và mắc kẹt trên Xa lộ Liên tiểu bang 80 về hướng đông gần York vào buổi sáng và đầu giờ chiều Thứ Ba 26/12/2023. Theo cơ quan thời tiết, hơn 12 inch có thể sẽ rơi từ trung nam Nam Dakota đến phía bắc Nebraska khi cơn bão kết thúc.





.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Ba xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biết về thiệt hại mà quân đội Ukraine gây ra cho thiết giáp hạm Novocherkassk, đang neo đậu tại Feodosia ở Crimea. Peskov nói với các phóng viên rằng Putin đã biết tin này từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu. Theo Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính phủ Crimea do Nga hậu thuẫn, một người chết và hai người bị thương trong vụ tấn công.

.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba xác nhận rằng cuộc tấn công của quâng Ukraine đã gây thiệt hại cho một trong những tàu của họ hoạt động ở Crimea, Novocherkassk. Theo tuyên bố bằng văn bản của Bộ, con tàu đang neo đậu tại thành phố Feodosia thì hứng chịu một cuộc tấn công của hỏa tiễn dẫn đường không đối không. Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính phủ Crimea do Nga thành lập, nói với các phóng viên rằng một người đã chết và hai người bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào Feodosia.

.

Quân Ukraine đã phá hủy tàu Novocherkassk của Nga ở thành phố Feodosia, Crimea, theo Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk trong một bài đăng trên Telegram.“Và hạm đội ở Nga ngày càng nhỏ hơn,” O Meatchuck thốt lên trong bài đăng của mình. Theo báo cáo của người dân, người ta đã nghe thấy "tiếng động lớn" cùng với khói bốc ra từ cảng Feodosian.Sergey Aksenov, người đứng đầu Cộng hòa Crimea, nói cuộc tấn công của kẻ thù đã được thực hiện ở khu vực Feodosia và đám cháy đã được khoanh vùng.

.

⚪ ---- Chính phủ Iraq chỉ trích Hoa Kỳ về các cuộc tấn công trả đũa vào các địa điểm quân sự của Iraq, coi chúng là "hành động thù địch", theo Văn phòng Truyền thông Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Chính phủ Iraq nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công do lực lượng Mỹ tiến hành thể hiện "sự vi phạm chủ quyền của Iraq không thể chấp nhận được" và ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Washington và Baghdad.

.

Hơn nữa, chính phủ Iraq tiết lộ rằng một nhân viên quân sự đã thiệt mạng, trong khi 18 người, bao gồm cả dân thường, bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ do Tổng thống Joe Biden chỉ đạo nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Căn cứ Không quân Erbil ở Iraq.

.

⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Ba tiết lộ rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc tấn công vào trụ sở của họ ở Khan Younis, nằm ở phía nam Gaza. Địa điểm này được chỉ định là nơi trú ẩn an toàn cho hàng nghìn người phải di dời khỏi khu vực. PRCS viết trên X: “Khẩn cấp: Pháo binh nhắm vào các tầng trên của trụ sở PRCS ở KhanYounis, gây ra một số thương tích cho những người phải di dời khi hàng ngàn dân đang trú ẩn trong tòa nhà.” Trước đó, tổ chức này đã lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm đang diễn ra đối với các nhân viên của mình trong khu vực. PRCS cũng di tản tất cả nhân viên khỏi khu vực phía bắc Gaza.

.

⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba đưa tin rằng số người Palestine chết trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 20.915. Con số này tăng so với ước tính ngày hôm qua là 20.674 trường hợp tử vong. Người phát ngôn của Bộ, Ashraf al-Qudra tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Lực lượng chiếm đóng của Israel đã thực hiện 18 vụ thảm sát toàn bộ gia đình, giết chết 241 người và 382 người bị thương trong 24 giờ qua”.

.

Ngoài ra, Al-Qudra kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp để đảm bảo cung cấp thuốc và nhiên liệu khẩn cấp cần thiết để tiếp tục hoạt động tại Khu liên hợp y tế Al-Shifa, điều quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn người bị thương hoặc bị bệnh.

.

⚪ ---- Cộng đồng Kitô giáo tại Gaza cơ nguy bị xóa sổ, và các giáo hội Tây phương không bận tâm. Cộng đồng Kitô giáo ở Gaza cho đến nay đã mất ít nhất 21 thành viên. Con số này nghe có vẻ nhỏ, nhưng xét đến con số trước chiến tranh chỉ là 1.000 người, những vụ thảm sát này có nguy cơ loại bỏ sự hiện diện của Cơ đốc giáo tại dải đất này lần đầu tiên sau gần 2.000 năm. Nói một cách tương xứng, tỷ lệ tử vong của người theo đạo Cơ đốc Palestine cao gấp đôi so với toàn bộ dân số Palestine ở Gaza.

.

Chưa hết, các nhà lãnh đạo của các quốc gia có đa số theo đạo Thiên chúa ở phương Tây vẫn im lặng một cách đáng kinh ngạc trước hoàn cảnh khó khăn của những người theo đạo Thiên chúa ở Palestine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, một người Công giáo sùng đạo, đã chỉ nói và không làm gì để bảo vệ những người Công giáo ở Gaza, những người cũng là mục tiêu của quân đội Israel.

.

Điều này phù hợp với sự ủng hộ không ngừng của Cơ đốc giáo phương Tây đối với nhà nước Israel phân biệt chủng tộc trong nhiều thập niên, vốn đã đe dọa sự hiện diện của Cơ đốc giáo ở vùng đất thánh trong nhiều thập niên. Vào ngày 17 tháng 10, chỉ vài ngày sau khi phát động cuộc chiến tàn khốc ở Gaza, Israel đã ném bom vào Bệnh viện Ahli Arab do người Thiên chúa giáo điều hành ở Gaza, giết chết hàng trăm người đang tìm nơi trú ẩn ở đó để tránh bị bắn phá.

.

Bộ máy tuyên truyền của Israel đã cố gắng đổ lỗi vụ tấn công cho Thánh chiến Hồi giáo Palestine, nhưng các cuộc điều tra sau đó đã xác nhận rằng “bằng chứng” mà Israel đưa ra là bịa đặt vì đó là bom từ phi cơ, không phải pháo kích. Hai ngày sau, quân đội Israel ném bom Nhà thờ St Porphyrius gần đó, nhà thờ lâu đời thứ ba trên thế giới, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

.

Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem, nơi điều hành nhà thờ, cho biết nhiều người bên trong vào thời điểm đó là phụ nữ và trẻ em. “Việc nhắm mục tiêu vào các nhà thờ và các tổ chức của họ, cùng với những nơi trú ẩn mà họ cung cấp để bảo vệ những công dân vô tội… cấu thành một tội ác chiến tranh không thể bỏ qua,” theo giáo hội này cho biết trong một tuyên bố.

.

Nhưng việc nhắm mục tiêu vào những người theo đạo Cơ đốc Palestine vẫn tiếp tục. Vào ngày 16 tháng 12, hai phụ nữ Palestine đang trú ẩn tại nhà thờ Công giáo Holy Family ở Thành phố Gaza đã bị một tay súng bắn tỉa của Israel bắn chết. Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem cho biết hai người phụ nữ đã bị “bắn một cách máu lạnh” trong khi Đức Giáo Hoàng Francis lên án vụ giết người trong bài giảng Chúa nhật hàng tuần của ngài. Khó hiểu. Mới biết, không phải đạo nào cũng là đạo, và không phải máu nào cũng là đỏ.

.

⚪ ---- Băng tần 12 đưa tin hôm thứ Hai rằng Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 10.000 tấn thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Hamas. Theo báo cáo, 244 phi cơ chở hàng cùng với 20 tàu đã được sử dụng để thực hiện việc giao hàng. Bộ Quốc phòng Israel cũng đã chi khoảng 2,8 tỷ USD để mua thêm từ Washington. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel.

.

⚪ ---- Tổ chức Bác sĩ không biên giới hôm thứ Hai cho biết Bệnh viện Al-Aqsa báo cáo số thường dân chết trong các trại tị nạn Al-Maghazi & Al-Bureij đã tăng lên 131 người trong khi 209 người bị thương sau vụ đánh bom cuối tuần: “Không ai và không nơi nào được an toàn ở Gaza. Chúng tôi cần một lệnh ngừng bắn kéo dài ngay bây giờ để ngăn chặn thêm nhiều người chết và bị thương, đảm bảo cung cấp viện trợ không bị cản trở và tăng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu y tế.”

.

⚪ --- Hãng thông tấn Anadolu đưa tin hôm thứ Hai rằng nhóm chiến binh Hamas tuyên bố từ chối bất kỳ sự tạm dừng tạm thời nào, rằng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán trao đổi con tin nào với Israel trừ khi "sự chấm dứt hoàn toàn hành vi gây hấn". Ngoài ra, thành viên bộ chính trị Hamas Izzaat al-Rishq đã phủ nhận trong một bài đăng trên Telegram trước đó các thông tin truyền thông cho rằng Hamas đã từ chối thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập đề xuất tại cuộc đàm phán ở Cairo.

.

⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng cái chết của Sayyed Razi Mousavi, sị quan cấp tướng đang là cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Israel: “Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động này là một dấu hiệu khác cho thấy sự thất vọng, và bất lực của chế độ Do Thái đang chiếm đoạt trong khu vực”. Raisi tuyên bố và nhắc lại tuyên bố của IRGC đưa ra trước đó, nói rằng Israel "chắc chắn sẽ phải trả giá cho tội ác này".

Thu Do

Biểu đồ lương tăng cao nhất

TIN VN. TP. Sài Gòn lắp đặt hơn 30.000 mắt camera giám sát an ninh trật tự.

⚪ ---- Israel không nhận trách nhiệm về cái chết của Tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo Axios đưa tin hôm thứ Hai dẫn lời một quan chức Israel. Theo quan chức này, quân đội Israel hiện đang chuẩn bị cho bất kỳ sự trả đũa tiềm tàng nào từ Iran, "bao gồm cả vụ bắn hỏa tiễn từ Syria và Lebanon". IRGC của Iran trước đây đã nhấn mạnh rằng Israel sẽ "phải trả giá cho tội ác này". Trong khi đó, quan chức này cũng nói với Axios rằng Mousavi đang giám sát các chuyến hàng vũ khí của Tehran cho "dân quân thân Iran ở Syria và Hezbollah".⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng việc trả lại tất cả các con tin còn cấp bách hơn việc giành chiến thắng trong cuộc chiến với Hamas. Phát biểu tại cuộc họp Knesset, Lapid thừa nhận đánh bại Hamas và trao trả con tin là hai mục tiêu quan trọng như nhau. Tuy nhiên, chúng không khẩn cấp như nhau, ông giải thích: "Chúng ta làm chưa đủ. Chúng ta cần phải làm mọi thứ và chúng ta sẽ làm mọi thứ để đưa họ trở lại, tất cả họ".⚪ ---- Thật thà là bác Biden. Tổng thống Biden cho biết ông “không thể nghĩ ra một” lý do để các tổng thống được miễn trừ hoàn toàn để khỏi bị truy tố, vì cựu Tổng thống Trump đang thúc đẩy các tòa án cấp cho Trump quyền miễn tố với tất cả các tội, theo Bloomberg đưa tin. Biden đã đưa ra bình luận này hôm thứ Bảy để trả lời câu hỏi của phóng viên trước khi rời Bạch Ốc để đến Trại David, nơi ông sẽ nghỉ Giáng sinh.Nhóm Trump hôm thứ Bảy đã yêu cầu Tòa kháng án thủ đô bác bỏ vụ kiện lật ngược bầu cử liên bang chống lại Trump mà Công tố đặc biệt Jack Smith. Trump nói Trump cần được bảo vệ theo quyền miễn tố của tổng thống. Trump trước đó đã đưa ra lập luận này với Thẩm phán Tanya Chutkan, người đang giám sát quá trình tố tụng của vụ án, nhưng bà Chutkan đã bác bỏ nó, phán quyết rằng “vị trí [tổng thống] không mang lại quyền 'ra tù miễn phí' suốt đời."⚪ ---- Sau lời chức mừng Giáng Sinh là lời chửi mắng và hú gọi lửa địa ngục. Donald Trump hôm thứ Hai đã chúc tất cả mọi người một Giáng sinh vui vẻ, nhưng rồi đổi giọng. Trump, người hiện đang phải đấu tranh với hai nhóm cáo buộc hình sự riêng biệt do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra chống lại cựu tổng thống, trước đó đã tấn công một quan chức Bộ Tư Pháp và tuyên bố rằng cô đang nói dối về việc liệu Joe Biden có gây áp lực buộc cô hoặc đồng nghiệp của cô phải buộc tội Trump hay không. Một giờ sau, Trump chuyển sự chú ý sang Smith.Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Chúc tất cả mọi người một Giáng sinh vui vẻ." Rồi Trump chửi mắng Joe Biden, Jack Smith rằng họ là tham nhũng, điên khùng, săn phù thủy chống Trump và MAGA, rồi Trump hú gọi lửa địa ngục cuốn hết kẻ thù Trump xuống địa ngục.⚪ ---- Theo cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner, cho dù Tòa án tối cao do phe bảo thủ thống trị có thể muốn thể hiện sự tôn trọng đối với Donald Trump về tuyên bố của Trump về quyền miễn trừ tổng thống thì các thẩm phán sẽ xem xét bức tranh toàn cảnh và quyết định đó sẽ tác động đến họ như thế nào.Trong một loạt bài đăng trên X, Kirschner giải thích rằng tòa án nên bác bỏ tuyên bố "của nhóm pháp lý Trump rằng một tổng thống có thể phạm bất kỳ và tất cả các tội ác khi còn đương chức với quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố."Ông viết: “NẾU Tòa án Tối cao là nhà môi giới trung thực của luật pháp (tôi biết, tôi biết), họ cũng sẽ từ chối xem xét yêu cầu quyền miễn tố của Trump một khi nó bị tòa kháng án thủ đô D.C. bác bỏ. Xin hãy nhớ điều này: nếu tòa án ban cho Trump quyền miễn trừ tuyệt đối, do đó đặt Trump ra ngoài tầm với của luật hình sự quốc gia chúng ta, thì Tòa án Tối cao sẽ tự giáng cấp xuống thành một nhánh chính phủ hạng nhì, vì khi đó Trump có thể phạm bất kỳ tội ác nào mà Trump có thể phạm phải, với mong muốn làm suy yếu quyền lực của Tòa án Tối cao."Nói thêm rằng "Tòa án Tối cao YÊU THÍCH địa vị tối cao của mình", ông đề nghị tòa án cao nhất của quốc gia "sẽ KHÔNG BAO GIỜ từ bỏ nó bằng cách phán quyết rằng một tổng thống đứng trên luật pháp. Vì vậy, nếu không có gì khác, hãy tin tưởng vào lòng trung thành của Tòa án Tối cao đối với... bản thân Tòa này, và địa vị tối cao của chính Tòa này."Giải thích rằng luật đủ rõ ràng rằng Trump sẽ không thắng nếu Trump tuân theo kháng cáo, ông viết thêm, "Nếu vẫn thất bại, Tòa tối cao SẼ bác bỏ yêu cầu miễn trừ của Trump được thúc đẩy bởi ý thức tự bảo vệ của chính Tòa này."⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại về sức khỏe của Alexei Navalny, chính trị gia đối lập người Nga, người bị đưa đến trại giam ở Siberia hôm Thứ Hai 25/12/2023, hai tuần sau khi ông được báo cáo mất tích, cũng như các điều kiện “giam giữ bất công” ông. Bộ Ngoại giao cho biết Washington đang tham gia kêu gọi "trả tự do ngay lập tức mà không cần điều kiện" cho Navalny và kêu gọi chính phủ Nga "chấm dứt leo thang đàn áp các tiếng nói độc lập ở Nga".Chính trị gia 47 tuổi đang thụ án 19 năm tù vì tội cực đoan tại một trại giam gần Moscow. Nhóm pháp lý của Navalny cho biết họ đã mất liên lạc với ông vào ngày 6 tháng 12. Giám đốc Quỹ chống tham nhũng của Navalny, Ivan Zhdanov, đã mô tả trại giam hình sự Polar Wolf" ("Sói Bắc Cực"), nơi Navalny được tìm thấy, là cơ sở "xa xôi nhất" với " điều kiện" khắc nghiệt.⚪ ---- Sau nhiều thập niên các nhà truyền giáo Hoa Kỳ đến Châu Phi để cải đạo và rao giảng, xu hướng này đang đảo ngược: Trên khắp đất nước Hoa Kỳ, các giáo xứ hiện nay phụ thuộc vào mục vụ của các linh mục quốc tế, nhiều người đến từ Đông Phi và Nigeria. Tổng giáo phận Chicago, một trong những giáo phận lớn nhất nước Mỹ, là một trường hợp điển hình - gần 2/3 số linh mục dưới 50 tuổi sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ.Thật khó để ước tính số lượng các nhà truyền giáo nước ngoài ở Hoa Kỳ vì con đường của họ rất đa dạng. Nhưng các nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ (CARA: Center for Applied Research in the Apostolate) của Đại học Georgetown ước tính Hoa Kỳ có khoảng 6.600 linh mục quốc tế và hơn 4.000 nữ tu quốc tế. Trong khi đó, số lượng linh mục người Mỹ đang sụt giảm: hiện nay có ít hơn 10.000 linh mục so với hai thập niên trước.Sister, một dì phước (có lẽ gốc Việt), cộng tác viên nghiên cứu tại CARA, mô tả xu hướng này là “hành động truyền giáo ngược”. Bà sơ này cho biết số lượng linh mục và nữ tu quốc tế có thể đã tăng lên kể từ cuộc nghiên cứu cuối cùng của trung tâm Georgetown hồi năm 2019. Bà nói: “Vì thiếu ơn gọi linh mục cũng như đời sống tu trì, các tu viện và giáo phận ở Hoa Kỳ phải ra ngoài Hoa Kỳ để tuyển mộ thành viên mới.”⚪ ---- Thẻ quà tặng là món đồ đựng đồ tuyệt vời - miễn là bạn không nhét chúng vào ngăn kéo và quên chúng sau kỳ nghỉ lễ. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, người Mỹ dự kiến sẽ chi gần 30 tỷ USD cho thẻ quà tặng trong mùa lễ này. Thẻ quà tặng nhà hàng là phổ biến nhất, chiếm 1/3 doanh số bán hàng đó. Paytronix, công ty theo dõi doanh số bán thẻ quà tặng của nhà hàng, cho biết khoảng 70% thẻ quà tặng được sử dụng trong vòng sáu tháng.Nhưng nhiều thẻ - trị giá hàng chục tỷ đô la - cuối cùng bị lãng quên hoặc không được sử dụng. Đó là lúc vòng đời của thẻ quà tặng trở nên phức tạp hơn, với ngày hết hạn hoặc phí không hoạt động có thể khác nhau tùy theo tiểu bang. Sau quần áo, thẻ quà tặng sẽ là món quà được ưa chuộng nhất trong mùa lễ này. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, gần một nửa số người Mỹ có kế hoạch cung cấp chúng.Nhưng nhiều khoản sẽ vẫn chưa được chi tiêu. Thẻ quà tặng bị thất lạc hoặc bị lãng quên hoặc người nhận vẫn giữ chúng trong một dịp đặc biệt. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 7, công ty tài chính tiêu dùng Bankrate phát hiện ra rằng 47% người trưởng thành ở Hoa Kỳ có ít nhất một thẻ quà tặng hoặc phiếu quà tặng chưa tiêu có giá trị trung bình là 187 USD. Tổng cộng là 23 tỷ USD trong thẻ chưa xài.Theo luật liên bang có hiệu lực vào năm 2010, thẻ quà tặng không thể hết hạn trong 5 năm kể từ thời điểm được mua hoặc kể từ lần cuối cùng ai đó nạp tiền vào thẻ. Một số luật của tiểu bang yêu cầu thời gian thậm chí còn dài hơn. Ví dụ: ở New York, bất kỳ thẻ quà tặng nào được mua sau ngày 10 tháng 12/2022 đều không thể hết hạn trong chín năm.⚪ ---- Theo một phân tích mới của Payscale, một số vị trí dịch vụ khách hàng, thương mại lành nghề và làm việc tự do đã có mức tăng lương hai con số trong năm qua. Công ty dữ liệu lương thưởng đã công bố một báo cáo xếp hạng những công việc có nhu cầu cao nhất trong đó người lao động được trả lương trung bình cao hơn vào năm 2023 so với năm trước. Payscale đã kiểm tra dữ liệu tiền lương từ hơn 774.000 công nhân Hoa Kỳ và thông tin từ Cục Thống kê Lao động để phân tích.Mặc dù có tỷ lệ tăng trưởng tiền lương hàng năm cao nhất, hai vị trí hàng đầu trong danh sách – trợ lý giám đốc dịch vụ khách hàng và nhà tạo mẫu tóc – cũng có mức lương trung bình thấp nhất, lần lượt ở mức 44.200 USD và 34.300 USD.Đại dịch cũng góp phần làm tăng vọt số người theo đuổi các công việc tự do hoặc tự kinh doanh. Theo một báo cáo gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế, vào năm 2023, có thêm khoảng 400.000 người Mỹ tự kinh doanh so với trước đại dịch. Một số vai trò trong số này, chẳng hạn như huấn luyện viên công việc và thể hình, đã lọt vào danh sách công việc đang có nhu cầu.Trong số các vị trí thương mại lành nghề được đưa vào bảng xếp hạng, thợ sửa ống nước bậc thầy có mức lương trung bình cao nhất là 82.700 USD. Báo cáo đề cập đến một nghiên cứu của hãng Mr. Rooter, trong đó phát hiện ra rằng người Mỹ đang dựa nhiều vào thợ sửa ống nước có kinh nghiệm hơn là các phương pháp tự sửa các vấn đề về hệ thống ống nước của họ.⚪ ---- Nam Hàn cơ nguy biến mất trên bản đồ thế giới vì suy giảm dân số. Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon cảnh báo rằng Nam Hàn có thể biến mất khỏi bản đồ trừ khi thực hiện các chính sách nhập cư hiệu quả, đồng thời kêu gọi quốc hội ủng hộ việc Bộ của ông thúc đẩy thành lập một cơ quan chính phủ mới xử lý các vấn đề nhập cư."Về chính sách nhập cư, chúng ta đã qua giai đoạn cân nhắc có nên thực hiện hay không. Bởi nếu không, chúng ta không thể thoát khỏi số phận diệt vong do thảm họa nhân khẩu học", ông Han nói trong cuộc gặp với các nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tại Quốc hội ở Seoul.Tuy nhiên, Han nói rõ rằng dự kiến ra mắt cơ quan nhập cư không có nghĩa là chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp hoàn toàn thân thiện với người nước ngoài. Thay vào đó, chính quyền tìm cách đưa ra lập trường có chọn lọc trong việc chấp nhận công dân nước ngoài và thiết lập cái mà ông gọi là "sự kiểm soát chặt chẽ hơn" đối với những người ở quá hạn thị thực.⚪ ---- Tô phở lớn nhất, bánh chưng lớn nhất... vẫn không tăng điểm ẩm thực quốc tế cho Việt Nam. Đối với dân sành ăn thế giới, nhóm 10 thành phố nghệ thuật thực phẩm tuyệt vời nhất là: Paris (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha), Miami (USA), Amsterdam (Hòa Lan), Đài Bắc (Đài Loan), Denpasar (Indonesia), Kuala Lumpur (Mã Lai), New York City (USA), London (Anh quốc) và Las Vegas (USA). Như thế, tính về Châu Á, Đài Bắc đứng đầu.Năm nay, Đài Bắc được xếp hạng là thành phố tốt thứ năm trên thế giới dành cho những người sành ăn, theo Titan Travel có trụ sở tại Anh quốc. Du lịch ẩm thực tiếp tục phát triển trên toàn thế giới sau đại dịch. Theo Titan Travel, thị trường khách sạn toàn cầu đạt gần 4,95 nghìn tỷ USD (154 nghìn tỷ Đài tệ) trong năm nay và dự kiến sẽ tăng lên 6,08 nghìn tỷ USD vào năm 2027.Titan Travel đã đưa ra thứ hạng của mình bằng cách xem xét dữ liệu Tripadvisor và các nhà hàng được gắn sao Michelin, ngoài việc xem xét sự sẵn có của các lựa chọn ăn chay, thuần chay, nhà hàng cao cấp và nhà hàng thân thiện với trẻ em để xác định điểm đến nào là quê hương của các món ăn ngon nhất thế giới .----Theo Báo Thanh Niên. TP.HCM có tổng cộng 41 loại mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó, Công an TP.HCM đang duy trì 19 mô hình như mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Đến nay đã lắp đặt hơn 30.000 mắt camera với hơn 4.200 đầu thu, mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư…⚪ ---- HỎI 1: Có tới 47% nói lạm phát ảnh hưởng tền góp từ thiện của họ mùa lễ này?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát của Wallet Hub, 47% người Mỹ cho biết lạm phát sẽ ảnh hưởng đến hoạt động từ thiện của họ trong mùa lễ này. Các tổ chức như tổ chức WAY vẫn đang tìm cách tổ chức các đợt phát động đồ chơi để đáp ứng nhu cầu.Các tổ chức khác như Sycamores, chuyên giúp đỡ thanh thiếu niên và những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng vô gia cư, cho biết họ dựa vào sự quyên góp của cá nhân để tiến xa hơn cho khách hàng của mình. Đợt gây quỹ cuối năm của họ chỉ còn thiếu chưa đầy 2.000 USD so với mục tiêu.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gia đình Anh quốc lễ Giáng Sinh, 80% quý bà chịu trách nhiệm?ĐÁP 2: Đúng thế. Đằng sau mỗi Giáng sinh tuyệt vời - có thể là một người phụ nữ rất chăm chỉ. Một cuộc khảo sát mới với người trưởng thành ở Anh cho thấy phụ nữ gánh vác phần lớn công việc trong kỳ nghỉ một cách không cân đối. Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt đáng kể trong cách phân chia nhiệm vụ lễ hội, thách thức vai trò giới truyền thống và nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia công bằng hơn.Những phát hiện của nghiên cứu do OnePoll ủy quyền cho thấy: 80% phụ nữ cho biết họ phải chịu phần lớn “gánh nặng tinh thần” liên quan đến việc chuẩn bị cho Giáng sinh, bao gồm lập kế hoạch, mua sắm, nấu ăn, gói quà và thậm chí là dọn dẹp. Sự tương phản này trở nên rõ ràng hơn với 68% phụ nữ tham gia gói quà, so với chỉ 32% nam giới và 58% lo thiệp chúc mừng.Chi tiết: