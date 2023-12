Hình trên: lễ Giáng Sinh ở Nhà thờ lớn Hà Nội. Mùa lễ Giáng sinh cũng tưng bừng tại Hà Nội cả quanh nhà thờ và trên các đường phố.

- Đức Giáo Hoàng Francis thông điệp Giáng sinh: kêu gọi hòa bình.

- Ai Cập đưa ra đề xuất: Israel-Hamas ngừng bắn, thả con tin từng giai đoạn và lập 1 chính phủ Palestine quản lý Dải Gaza và Bờ Tây

- Iran lên án "vụ đánh bom dã man" do Israel vào đêm Giáng sinh dội bom trại tỵ nạn Maghazi, làm chết 70 thường dân Palestine

- Hamas ở Gaza: sẽ không đầu hàng, vẫn đang tấn công quân Israel ở Dải Gaza.

- Israel: sẽ lập "các điểm dừng chiến thuật" trong giao tranh ở Dải Gaza để cho dân thường nhận thực phẩm và nước uống

- Iran: không hề dính vào vụ bắn tàu ở Ấn Độ Dương

- Phiến quân Houthi ở Yemen đã hoàn thành việc huấn luyện 20.000 tân binh

- Quân đội Israel: tìm ra xác 5 con tin Israeltrong khi bị Hamas giam dưới hầm, Hamas nói bom Israel giết 5 con tin

- LHQ: ít nhất 142 nhân viên nhân quyền đã chết ở Gaza.

- Tặng quà Noel: dội bom vào trại tỵ nạn, 70 thường dân Palestine chết.

- Nga thú nhận: tàu hàng container chạy bằng điện hạt nhân "Sevmorput" của Nga bốc cháy, may dập tắt kịp

- Bộ trưởng Quốc phòng Anh: chớ để Ukraine thua cuộc chiến chống Nga, vì hậuq ủa sẽ kinh khủng

- Ban vận động tranh cử của Trump có thể sẽ bị xóa sổ trong 2 tuần tới, nếu Tòa Tối Cao phán Trump đã kích động bạo loạn

- TNS Cộng Hòa Lindsey Graham vuốt ve Trump, nói bầu cử 2020 có vấn đề, nhưng thú nhận khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện 2020 đã bỏ phiếu xác nhận Joe Biden thắng cử

- Chủ Nhật: Đức Giáo Hoàng Francis gửi một thông điệp chống lại “logic của chiến tranh” và kêu gọi hòa bình

- Dân biểu tiểu bang Cộng hòa Nico Rios (ND) bị bắt vì say rượu lái xe, bị quay phim khi đang chửi mắng dâ đồng tính và kỳ thị sắc tộc

- Các thành phố về mất vui lễ hội: 1. San Antonio, TX; 2. Jacksonville, FL; 3. San Diego, CA; 4. Oklahoma City, OK; 5. Louisville, KY; 6. Bãi biển Virginia Beach, VA; 7. Los Angeles, CA.

- Quận Cam: Bãi biển Laguna Beach đẹp hàng thứ 3 Hoa Kỳ

- Bệnh cúm tiếp tục tăng ở California với 23 trường hợp chết vì cúm hồi tuần trước

- California: vé số cào trúng số trị giá 20 triệu đô.

- Quận Cam: Cảnh sát Garden Grove đã bắt một nghi phạm tội cướp xe

- TIN VN. Mùa lễ Giáng sinh cũng tưng bừng tại Hà Nội.

- HỎI 1: Thuê người, khoảng 50%-70% công ty Mỹ xóa yêu cầu bằng Cử Nhân? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tổng cộng 165 triệu chuyến đi săn hồi năm 2022, hơn 14,4 triệu thợ sân Hoa Kỳ đóng góp 45 tỷ USD/năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/12/2023) ⚪ ---- Nỗ lực ủng hộ Donald Trump của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa - South Carolina) bị tấn công hôm Chủ nhật vì ông thừa nhận đã bỏ phiếu chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden mặc dù tin rằng có “vấn đề” với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Vào sáng Chủ nhật trên mạng Truth Social, Trump viết, "Tôi không vận động tranh cử, Cuộc bầu cử đã kết thúc. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống để vạch trần và điều tra sâu hơn về Cuộc bầu cử gian lận và đánh cắp. Tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy và là bằng chứng. được tìm thấy là rất lớn và không thể bác bỏ được. Do đó, trong số những lý do khác, tất nhiên là tôi được hưởng quyền MIỄN TỐ. HƠN NỮA, TÔI KHÔNG LÀM SAI. Hãy dừng cuộc săn phù thủy NGAY BÂY GIỜ!"

Trên X, TNS Graham đã đăng lại ảnh chụp màn hình tuyên bố của Trump và viết thêm, "Có rất nhiều lo ngại về mặt pháp lý và thực tế về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cùng với nhiều người khác, tôi bày tỏ quan ngại và điều tra các cáo buộc khác nhau. Tổng thống có quyền và nghĩa vụ, giống như những người khác tham gia vào quá trình này, thách thức kết quả. Trong khi tôi bỏ phiếu để chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020, đã có vấn đề. Thật đáng lo ngại khi thấy hệ thống tư pháp cố gắng hình sự hóa một tổng thống vì đã thẩm vấn và thách thức một cuộc bầu cử."



Trong khi Graham rõ ràng đang cố gắng ủng hộ, thì lời thừa nhận của ông, "Trong khi tôi bỏ phiếu để chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020, đã có vấn đề", đã gây ra một làn sóng giận dữ trong những người hâm mộ Trump, trong đó có người gọi Graham: "Kẻ phản bội!" Nhưng rõ ràng là khôi hài: quyền lực năm 2020 với cương vị Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, TNS Graham đã công nhận Joe Biden thắng cử chính đáng, và bây giờ sắp tới 2024 thì vuốt ve Trump nên tự thanh minh thanh nga bởi vì thực tế hoàn toàn không có chứng cớ gian lận nào, và tất cả phiếu bầu từ tất cả các tiểu bang đều xác nhận Biden thắng cử, và cả Thượng Viện và Hạ Viện đều xác nhận như thế. Ngay cả nhiều thời gian sau, cả bây giờ, TNS Graham vẫn không có chứng cớ gì là sai phạm phiếu bầu vì nhiều tiểu bang đếm phiếu lại tới 3 lần. Nhưng lại nói "có vấn đề" để vuốt ve" thì là khôi hài.

⚪ ---- Một chiến lược gia chính trị lập luận rằng ban vận động tranh cử tổng thống của Donald Trump có thể còn hai tuần nữa để hoạt động, vì sau đó là tan rã. Gần đây, Tòa án Tối cao Colorado phán quyết phải xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa Colorado vì Trump đã "tham gia nổi dậy" với những kích động của Trump dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Sự hiểu biết thông thường của các học giả pháp lý là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, bao gồm nhiều thẩm phán do Trump bổ nhiệm, sẽ đảo ngược phán quyết này. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Chuyên gia chính trị dân chủ Simon Rosenberg đã có câu trả lời. Rosenberg viết trên mạng xã hội của mình: “Điều đáng chú ý là có khả năng khác: Tòa án Tối cao có thể ra phán quyết đồng ý với Colorado, và rồi Trump có thể kết thúc trong vòng hai tuần tới”.

Điều đó khiến những người bình luận thắc mắc về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người dùng đã được xác minh đã trả lời: "Điều đó có nghĩa là Haley hoặc Christie là người được đề cử. Không thể tưởng tượng được nhiều người ủng hộ Trump sẽ chuyển sang ủng hộ DeSantis."

Rich Logis, một nhà hoạt động cựu MAGA tự nhận mình, dường như đồng ý với lập luận của Rosenberg. Logis viết hôm thứ Năm: “Nếu đa số trên Tòa Tối Cao liên bang ra phán quyết chống lại Trump, làm sao Trump có thể xuất hiện trên BẤT KỲ lá phiếu năm 2024 của tiểu bang nào? Đúng vậy, các tiểu bang có thẩm quyền rộng rãi để điều hành cuộc bầu cử của họ. Nhưng câu hỏi về Tu chính án thứ 14 không phải là câu hỏi về bầu cử; đó là câu hỏi về tiêu chuẩn. Và luật liên bang là tối cao đối với bất kỳ tiểu bang nào."

Câu chuyện cũng được Newsweek chọn lại, đưa tin rằng, "Nếu Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết của Colorado thì nó có thể tạo tiền lệ cho Trump về các hành động pháp lý ở các tiểu bang khác. Hiện có các vụ kiện ở hơn một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ, nơi các vụ kiện xoay quanh việc giải thích Mục 3 của Tu chính án thứ 14”. Nghĩa là, nếu Tòa Tối Cao liên bang đồng thuận với Colorado, thì Trump biến mất, Cộn Hòa lo tìm người khác.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis nói trong thông điệp Giáng sinh hôm thứ Hai rằng trẻ em chết trong chiến tranh, kể cả ở Gaza, là “những Chúa Giêsu bé nhỏ của ngày hôm nay” và rằng các cuộc tấn công của Israel ở đó đang gặt hái “một vụ thu hoạch kinh hoàng” đối với thường dân vô tội.

Trong bài diễn văn Ngày Giáng sinh “Urbi et Orbi” (gửi tới thành phố và thế giới), Đức Giáo Hoàng cũng gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel của các chiến binh Hamas là “đáng ghê tởm” và một lần nữa kêu gọi thả khoảng 100 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter trước hàng nghìn người ở quảng trường bên dưới, ông lại chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí một lần nữa, nói rằng ngành này cuối cùng đã kiểm soát "sợi dây rối của chiến tranh".

Đức Giáo Hoàng 87 tuổi, khi kỷ niệm Lễ Giáng sinh lần thứ 11 trong triều đại giáo hoàng của mình, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, chính trị, xã hội hoặc quân sự, ở những nơi bao gồm Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia và Azerbaijan, đồng thời ngài bảo vệ các quyền của người di cư trên khắp thế giới: “Có bao nhiêu người vô tội đang bị tàn sát trong thế giới của chúng ta! Trong bụng mẹ của họ, trong những cuộc phiêu lưu được thực hiện trong sự tuyệt vọng và tìm kiếm hy vọng, trong cuộc đời của tất cả những đứa trẻ có tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh. Họ là những Chúa Giêsu bé nhỏ của hôm nay."

Ông đặc biệt chú ý đến Thánh địa, bao gồm cả Gaza, nơi mà theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 78 người trong một trong những đêm chết chóc nhất ở khu vực bị bao vây trong trận chiến kéo dài 11 tuần giữa Israel với Hamas: “Cầu mong hòa bình sẽ đến với Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang tàn phá cuộc sống của những người dân đó. Tôi ôm hôn tất cả họ, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và toàn bộ Thánh địa.”

Phát biểu từ chính ban công nơi ông xuất hiện lần đầu tiên với thế giới vào đêm bầu cử ngày 13 tháng 3 năm 2013, ông cho biết "trái tim ông đau buồn cho các nạn nhân của vụ tấn công ghê tởm ngày 7 tháng 10" và một lần nữa kêu gọi thả con tin: “Tôi cầu xin chấm dứt các hoạt động quân sự gây thiệt hại kinh hoàng cho các nạn nhân dân sự vô tội và kêu gọi một giải pháp cho tình trạng nhân đạo tuyệt vọng bằng cách mở cửa cung cấp viện trợ nhân đạo”.

Tuần trước, một cơ quan được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo rằng toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng đói kém ở mức độ khủng hoảng và nguy cơ nạn đói đang gia tăng mỗi ngày. Vatican, nơi có quan hệ ngoại giao với cả Israel và Chính quyền Palestine, tin rằng giải pháp hai nhà nước là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài. Đức Giáo Hoàng kêu gọi “kiên trì đối thoại giữa các bên, được duy trì bằng ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.

---- Ai Cập đã đưa ra một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas bằng lệnh ngừng bắn, thả con tin theo từng giai đoạn và thành lập một chính phủ Palestine gồm các chuyên gia sẽ quản lý Dải Gaza và chiếm đóng Bờ Tây, theo một quan chức cấp cao của Ai Cập. và một nhà ngoại giao châu Âu cho biết hôm thứ Hai.

Đề xuất này, được thực hiện với quốc gia vùng Vịnh Qatar, đã được trình lên Israel, Hamas, Hoa Kỳ và các chính phủ châu Âu nhưng vẫn còn ở mức sơ bộ. Nó không đáp ứng được mục tiêu mà Israel tuyên bố là tiêu diệt hoàn toàn Hamas và dường như không đáp ứng được yêu cầu của Israel về việc duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với Gaza trong một thời gian dài sau chiến tranh.

Một quan chức Israel cho biết Nội các Chiến tranh của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sẽ nhóm họp vào đêm thứ Hai để thảo luận về tình hình con tin, cùng các chủ đề khác, nhưng không cho biết liệu họ có thảo luận về đề xuất của Ai Cập hay không. Quan chức này nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông.

⚪ ---- Lãnh đạo Hamas ở Gaza Yahya Sinwar hôm thứ Hai cho biết nhóm chiến binh này đang tấn công quân đội Israel ở Dải Gaza. Sinwar tuyên bố trong một bản cập nhật cho văn phòng chính trị Hamas: “Lữ đoàn Al-Qassam [cánh quân sự của Hamas] đã tiêu diệt quân đội Israel, tiếp tục con đường tiêu diệt nó và họ sẽ không tuân theo các điều kiện chiếm đóng”.

Ông nói thêm rằng ít nhất 5.000 binh sĩ Israel đã trở thành mục tiêu kể từ ngày 7 tháng 10 và 1/3 trong số họ đã thiệt mạng. Hơn nữa, Sinwar nói rằng Hamas đang "đánh một trận chiến khốc liệt, bạo lực và chưa từng có chống lại lực lượng chiếm đóng của Israel", đồng thời nhắc lại rằng nhóm chiến binh sẽ không đầu hàng.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ thiết lập "các điểm dừng chiến thuật" trong giao tranh ở Dải Gaza để cho phép dân thường nhận được nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống, theo Điều phối viên Hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) đã công bố hôm thứ Hai trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là được gọi là Twitter.

COGAT lưu ý: “Hôm nay, (Thứ Hai 25/12), việc tạm dừng diễn ra tại A-Sheikh Muhammad al-Yamani (Tây), Deir al-Balah từ 10:00 đến 14:00 [giờ địa phương]”. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2720, nhằm tìm cách tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm thứ Hai đã chỉ trích "vụ đánh bom dã man" gần đây do Israel thực hiện vào đêm Giáng sinh nhằm vào người dân Palestine ở trại tị nạn Maghazi, dẫn đến cái chết của ít nhất 70 người Gaza. Quan chức này lưu ý trong cuộc họp báo ở Tehran: "Những bức ảnh kinh hoàng về tội ác của [Israel] đã được công bố vào đêm hôm đó, cho thấy hơn 70 người Palestine đã chết trong vụ dội bom dã man vào trại al-Maghazi (người tị nạn). Tội ác này một lần nữa cho thấy chế độ Do Thái [Israel] không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc thiêng liêng, tôn giáo và quốc tế nào.”

Kanaani cũng chỉ trích Hoa Kỳ phủ quyết đề xuất của Nga về việc đưa "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm thứ Hai bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương, coi đó là "vô căn cứ". Kanaani nói thêm trong cuộc họp báo: “Chính phủ Mỹ, với những hành động và sự ủng hộ của mình đối với chế độ [Israel], đã mang lại sự căm ghét chung của các quốc gia trên thế giới đối với chính họ”, Kanaani nói thêm trong cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ thiếu uy tín để đưa ra cáo buộc chống lại các quốc gia khác. Theo một báo cáo trước đó của The Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ tấn công vào tàu liên kết của Israel là do Iran thực hiện.

⚪ ---- Sputnik dẫn hãng tin Saba của Yemen đưa tin, phiến quân Houthi ở Yemen được cho là đã hoàn thành việc huấn luyện 20.000 tân binh để triển khai trong bất kỳ cuộc đụng độ nào có thể xảy ra với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Một cuộc duyệt binh đã được tổ chức tại tỉnh Hajjah phía tây bắc Yemen để kỷ niệm các tân binh hoàn thành khóa học quân sự.

Hãng thông tấn này đưa tin, những người dự bị này đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia trận chiến chống lại Israel và liên minh Hoa Kỳ được thành lập để bảo vệ các tàu ở Biển Đỏ cùng với Lực lượng vũ trang Yemen.

⚪ ---- Quân đội Israel cho biết hôm Chủ nhật rằng 5 con tin Israel đã chết trong khi bị Hamas giam giữ đã được tìm thấy từ mạng lưới đường hầm dưới lòng đất ở phía bắc Dải Gaza, đồng thời chiếu cảnh quay về một phòng tắm lát gạch trắng và phòng làm việc được nối với nhau bằng những lối đi lót bê tông tối màu. Bãn tin để ngỏ câu hỏi về việc họ đã chết như thế nào, khi người phát ngôn quân sự, Phó đô đốc Daniel Hagari cho biết việc khám nghiệm tử thi đang chờ kết quả. Ông nói: “Chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình và sau đó, tùy thuộc vào những gì họ chấp thuận, sẽ thông báo cho công chúng”.

Ba binh sĩ và hai thường dân nằm trong số 240 người bị các tay súng Hamas kéo trở lại Dải Gaza trong cuộc nổi loạn xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 gây ra chiến tranh. Quân đội đã công bố hồi hương thi thể của họ vào đầu tháng này. Tuần trước Hamas công bố đoạn video cho thấy ba con tin còn sống trong một phòng ngủ hẹp, lát gạch trắng và không có cửa sổ với ổ cắm điện trên tường.

Trong một bản chyron (ghi chú điện tử) bằng tiếng Do Thái nhắm vào Israel, nhóm Hồi giáo được Iran hậu thuẫn nói: "Vũ khí quân sự của các bạn đã giết chết ba người." Hamas trước đây cho biết một số con tin đã chết trong vụ pháo kích của Israel vào Gaza. Họ cũng đe dọa sẽ hành quyết con tin.

Hamas hôm thứ Bảy cho biết họ đã mất liên lạc với nhóm chịu trách nhiệm về vụ giam giữ 5 con tin Israel ở Dải Gaza do bị Israel ném bom. Nhóm Hồi giáo Palestine tin rằng các con tin đã bị giết trong một cuộc đột kích của Israel, Abu Ubaida, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của nhóm.

Quận Cam

⚪ ---- Cơ quan tị nạn Palestine của LHQ hôm Chủ nhật cho biết ít nhất 142 nhân viên nhân quyền của tổ chức này đã chết ở Gaza. UNRWA cho biết trong một tuyên bố: “Trong thời điểm u ám này, thật khó để chúc những người đang ăn mừng ‘Giáng sinh vui vẻ’ với sự mất mát, đau buồn và hủy diệt đang diễn ra. Các nhóm của chúng tôi đang làm những điều không thể để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của nhiều đồng nghiệp UNRWA thiệt mạng ở Gaza, hiện 142 nhân viên bị giết, phần lớn cùng với gia đình của họ. Và ít nhất 69 nhà báo được xác nhận đã thiệt mạng."Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tăng thêm viện trợ cho Gaza trong bối cảnh Israel đang tiến hành chiến tranh với Palestine, bất chấp sự bỏ phiếu trắng của Hoa Kỳ - đồng minh thân cận nhất của Israel.⚪ ---- Tặng quà Noel: dội bom vào trại tỵ nạn, 70 thường dân Palestine chết. Các quan chức y tế Palestine xác nhận một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza đã giết chết ít nhất 70 người, gọi vụ tấn công là một "vụ thảm sát" tại một khu vực đông dân cư. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra các báo cáo. Trong khi đó, Hamas đã tố cáo vụ tấn công là một "vụ thảm sát khủng khiếp" và gọi đây là "tội ác chiến tranh mới".⚪ ---- Chi nhánh Murmansk của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, tàu hàng container chạy bằng điện hạt nhân "Sevmorput" của Nga nằm ở khu vực Murmansk đã bốc cháy trong một thời gian ngắn. Sevmorput là tàu vận tải phá băng duy nhất trên thế giới được cung cấp năng lượng bởi nhà máy điện hạt nhân của riêng mình. Tàu có thể xuyên qua các vùng băng dày tới một mét với tốc độ hai hải lý. Ngọn lửa bắt nguồn từ một trong các cabin trên tàu và lan rộng trên diện tích 30 m2 nhưng đã được dập tắt kịp thời. Không có thương vong, sau khi dập tắt.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm Chủ nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phương Tây không thua cuộc trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến thắng.Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times, Shapps nhấn mạnh rằng việc để Putin chiếm ưu thế trong một cuộc xung đột kéo dài sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu, Vương quốc Anh và cộng đồng toàn cầu. Ông nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ngăn chặn một kết quả mà Putin làm kiệt sức người khác, nhấn mạnh tác động sâu rộng tiềm tàng đối với sự ổn định địa chính trị và hạnh phúc của các quốc gia ngoài biên giới Ukraine.⚪ ---- Hôm Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi một thông điệp chống lại “logic của chiến tranh” trong Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngài đã thu hút sự chú ý đến các cuộc xung đột đang diễn ra, đặc biệt là cuộc chiến giữa Israel và Hamas.“Trái tim của chúng ta hướng về Bethlehem, nơi hoàng tử hòa bình một lần nữa bị từ chối bởi logic vô ích của chiến tranh”, Đức Giáo Hoàng nói, đề cập đến cuộc chiến gây ra bởi cuộc tấn công chết người của Hamas vào ngày 7 tháng 10.Chủ sự Thánh lễ với sự tham dự của 6.500 tín hữu, Đức Giáo Hoàng Francis đã so sánh sự giáng sinh khiêm nhường của Chúa Giêsu với việc thế gian tìm kiếm quyền lực và thành công vật chất. Ngài nói: “Chúng tôi gần gũi với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng tôi nghĩ đến Palestine, Israel và Ukraine. Chúng tôi cũng nghĩ đến những người phải chịu đau khổ, đói khát, nô lệ”.⚪ ---- Dân biểu tiểu bang Cộng hòa North Dakota, Nico Rios, một dân cử có trụ sở tại thành phố Williston, đã bị quay phim với thái độ kỳ thị đồng tính và phân biệt chủng tộc trong khi bị bắt vào tuần trước vì lái xe trong tình trạng say xỉn, theo báo The Bismark Tribune đưa tin. Theo đoạn phim từ camera của cảnh sát, Rios, người bị buộc tội say rượu lái xe và từ chối cung cấp xét nghiệm hóa học, đã hướng phần lớn sự giận dữ của mình vào sĩ quan người Mỹ gốc Anh Alexander Welch.Rios nói với Welch: “Đất nước [Anh quốc] của mày đang bị xâm chiếm bởi bọn di dân và người tị nạn [nói tục tĩu], phải không?” Rios nói với Welch, ám chỉ nước Anh. “Mày đang bắt tao vì tội lái xe về nhà. Nhưng mọi người đến đất nước của mày và cưỡng hiếp phụ nữ của mày. Và tao là kẻ xấu [chửi thề]? Tao sẽ chiến đấu vì người dân nước Anh hơn bao giờ hết, đồ khốn nạn.”Theo đoạn phim, Rios đã gọi một cảnh sát khác là kẻ nói xấu đồng tính và nói như sau khi Rios phát hiện ra mình sắp vào tù: “Các bạn sẽ hối hận vì đã bắt nạt tôi vì các bạn không biết tôi là ai .” Rios viết trong một bài đăng trên X vào ngày 18 tháng 12: “Cuối tuần vừa qua, tôi đã uống quá nhiều đồ uống trong bữa tiệc Giáng sinh, lái xe sai lầm về nhà và bị phạt say rượu lái xe. Tôi vô cùng xấu hổ vì đây không phải là cách tôi muốn đại diện cho người dân.”Adam Goldwyn, chủ tịch Đảng Dân chủ-NPL của North Dakota, ngụ ý trong một tuyên bố rằng Rios nên từ chức: “Trước đây, khi các công chức làm nhục bản thân, họ từ chức thay vì mang lại sự xấu hổ cho những người mà họ đại diện... Có vẻ như Đảng Cộng hòa không còn cảm giác xấu hổ nữa”.⚪ ---- Nơi khủng khiếp nhất mùa Lễ Giáng Sinh. Hãng dữ liệu tài chính FinanceBuzz đã phân tích những thành phố nào của Hoa Kỳ có ít sự kiện Giáng sinh và hoạt động nghỉ lễ nhất. Để quyết định thứ hạng, FinanceBuzz đã chấm điểm 50 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ dựa trên nhiều yếu tố theo chủ đề ngày lễ, bao gồm số lượng cửa hàng bách hóa và đồ chơi, tìm kiếm trên Google Trend, v.v. Các thành phố được cho điểm trên thang điểm 100, trong đó điểm thấp nhất được coi là “khủng khiếp nhất”.Các thành phố đáng sợ nhất ở Hoa Kỳ, theo FinanceBuzz:1. San Antonio, Texas - Số lượng sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 44,6. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 2,9. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 43,1%. Điểm nghỉ lễ: 32,7/100.2. Jacksonville, Florida – Số lượng sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 41,4. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 1,6. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 48,0%. Điểm nghỉ lễ: 33,7/100.3. San Diego, California - Sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 80,9. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 1,3. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 53,5%. Điểm nghỉ lễ: 34,8/100.4. Oklahoma City, Oklahoma — Số lượng sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 20,3. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 0,6. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 50,7%. Điểm nghỉ lễ: 35,2/100.5. Louisville, Kentucky – Số lượng sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 56,9. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 0,8. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 64,6%. Điểm nghỉ lễ: 35,4/100.6. Bãi biển Virginia Beach, Virginia - Số lượng sự kiện và lễ hội trong ngày lễ trên 100K: 112,2. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 2,7. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 52,1%. Điểm nghỉ lễ: 36,3/100.7. Los Angeles, California – Số lượng sự kiện và lễ hội ngày lễ trên 100K: 67,6. Số lượng thị trường nghỉ lễ trên 100K: 2.3. Tỷ lệ dân số tham gia từ thiện hàng năm: 47,2%. Điểm nghỉ lễ: 36,4/100.⚪ ---- California nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm và theo một nghiên cứu mới của công ty khách sạn Westgate Resorts, Bãi biển Laguna Beach (Quận Cam) là một trong những bãi biển đẹp nhất nước Mỹ. Nghiên cứu đã phân tích số lượng thẻ bắt đầu bằng # trên Instagram cho các bãi biển được ghé thăm nhiều nhất trên toàn quốc và sau đó so sánh các con số với chiều dài của từng bãi biển để tính toán bãi biển nào có số lượng thẻ bắt đầu bằng # trên mỗi mét cao nhất.Với chiều dài 2.397 mét, Bãi biển Laguna Beach đứng thứ ba trong danh sách những bãi biển có thể Instagram được nhiều nhất trong cả nước. Theo nghiên cứu, có tới 3.161.606 hashtag trên Instagram về bãi biển, tổng cộng 1.319 hashtag trên mỗi mét tại bãi biển Quận Cam.Westgate Resorts cho biết về giải nhất: Với chiều dài chỉ 86 mét, La Jolla Beach (Calif.) đứng đầu danh sách những bãi biển có thể Instagram được nhiều nhất trong cả nước dù là bãi biển nhỏ nhất trong top 10.Ba bãi biển khác của California lọt vào danh sách khu nghỉ dưỡng bao gồm Bãi biển Venice, xếp thứ tư. Chỉ thiếu top 5, các bãi biển lân cận Manhattan Beach và Hermosa Beach lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy trong danh sách. South Beach ở Florida đứng thứ hai trong danh sách toàn quốc và Sandy Beach ở Hawaii lọt vào top 5.⚪ ---- Bệnh cúm tiếp tục tăng ở California với 23 trường hợp chết vì cúm vào tuần trước - bao gồm cả trường hợp tử vong ở trẻ em đầu tiên trong năm. Trên khắp đất nước, các ca cúm có xu hướng tăng 10,2% trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 12/2023, theo dữ liệu cập nhật được công bố hôm thứ Sáu bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.Có 4 trẻ em đã chết vì cúm vào tuần trước trên khắp Hoa Kỳ, nâng tổng số của mùa này lên 14. California vào đầu tuần này đã báo cáo trường hợp tử vong do cúm ở trẻ em đầu tiên, một trẻ dưới 5 tuổi được xác định đã chết tại một bệnh viện ở Thung lũng Coachella. Đứa trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A và không có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào.Tiểu bang đã chứng kiến 55 trường hợp tử vong do cúm trong mùa này, gần một nửa trong số đó được ghi nhận vào tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 12, kỳ báo cáo gần đây nhất. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Công cộng California, phần lớn 42 người là những người từ 65 tuổi trở lên.⚪ ---- California: vé số cào trúng số trị giá 20 triệu đô. Một nhân viên sân bay Vùng Vịnh Bắc California đã trúng giải độc đắc đáng kinh ngạc từ vé số cào trị giá 30 đô la. Ty xổ số cho biết Durwin Hickman, người làm nghề skycap (nhân viên mang, vác ở phi trường), đang trong giờ nghỉ trưa thì mua một chiếc máy cào "Set For Life" từ L&M Alcoholor ở Hayward.Khi cào ra, Hickman đã phát hiện ra đã thắng giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đô la, được trả góp 800.000 đô la trong 25 năm. Cửa hàng bán vé cho Hickman cũng nhận được một phần niềm vui Giáng sinh, kiếm được 100.000 đô la tiền thưởng từ Ty xổ số.⚪ ----: Cảnh sát Garden Grove đã bắt một nghi phạm tội cướp xe vào tối thứ Bảy sau một cuộc truy đuổi bằng xe. Cảnh sát đã đến khu 12000 trên Đại lộ Beach vào khoảng 5 giờ chiều. Thứ Bảy để điều tra một vụ cướp xe được báo cáo liên quan đến một chiếc xe tải hộp màu trắng, dẫn tới cuộc truy đuổi chiếc xe, theo cảnh sát Garden Grove, Trung sĩ Thi Huỳnh.Trong quá trình truy đuổi, nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra với các xe không liên quan khi Jack Daniel Rios, cư dân Garden Grove, 50 tuổi, bỏ chạy, theo Huỳnh cho biết. Rios cũng bị cáo buộc đâm vào xe của Cảnh sát Garden Grove.Cuộc truy đuổi chấm dứt tại Lô 200 đường West Wardlow ở Long Beach sau một vụ va chạm giao thông khác. Nghi phạm đã từ chối tuân theo mệnh lệnh rời khỏi xe và đầu hàng, vì vậy các cảnh sát đã sử dụng vũ khí ít gây chết người hơn mà “rất ít hoặc không có tác dụng”. Cảnh sát quân khuyển K-9 sau đó đã tới và nghi phạm đã bị bắt giữ.⚪ ---- TIN VN. Mùa lễ Giáng sinh cũng tưng bừng tại Hà Nội. Tổng hợp nhiều báo. Theo Truyền Hình Quốc Hội VN: "Giáng sinh năm nay diễn ra vào đúng dịp cuối tuần, nên hoạt động trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Giá rét không làm không khí vui chơi, đón Giáng sinh của người dân giảm đi phần nào. Tại nhiều địa điểm vui chơi khác và nhiều tuyến phố ở Hà Nội cũng đều trang hoàng rực rỡ, đèn hoa lung linh, tạo không khí đón Giáng sinh cho người dân Thủ đô thêm rực rỡ sắc màu."



Báo Tổ Quốc ghi nhận: "Tối 24/12, trong tiết trời lạnh sâu, nhiều người dân đã tập trung tới một số nhà thờ, các điểm vui chơi công cộng ở trung tâm thành phố Hà Nội để đón Giáng sinh. Ghi nhận của PV, tối ngày 24/12, hàng vạn người dân, trong đó rất nhiều gia đình mang theo con nhỏ, đã đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để tận hưởng không khí đêm Giáng sinh 2023. Nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài cũng đổ về trung tâm Thủ đô để hòa mình cùng không khí đón Giáng sinh."







Báo Tin Tức ghi nhận: "Đêm 24/12, trên phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) rất đông người đã tới tham quan, ngắm "tuyết rơi" trắng xóa trong đêm Noel. Trên phố đi bộ Trần Nhân Tông trong dịp Giáng sinh năm nay rất đông người dân Thủ đô đã đến để ngắm tuyết rơi trắng xóa bầu trời. Tại khu vực khác của Thủ đô, trên phố đi bộ Carnaby nằm ở tổ hợp Rue de Charme - Khu đô thị mới Hạ Đình (Hà Nội), rất nhiều bạn trẻ cũng đã đến để đón Giáng sinh."







Báo Dân Trí ghi nhận: "Nhiều khách Tây tỏ ra thích thú vì khắp đường phố Hà Nội có nhiều ông già Noel. Họ đi bộ dọc các tuyến phố và nói "Merry christmas" với tất cả các em bé Việt Nam. Tối 24/12, tiết trời tại Hà Nội khoảng 16 độ C, người dân vẫn nườm nượp đổ về Nhà thờ Lớn (Hàng Trống, Hoàn Kiếm), nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và Thánh lễ trong đêm. Từ 18h, dòng người bắt đầu đổ về khu vực Nhà thờ Lớn, các tuyến đường lân cận như: Nhà Chung, Ấu Triệu, Hàng Bông, Hàng Trống đều ùn tắc kéo dài."



Báo Tuổi Trẻ ghi nhận tấm lòng từ thiện: "Ấm áp món quà Giáng sinh gửi người vô gia cư trong giá rét Hà Nội. Đêm Giáng sinh, vượt giá rét chừng 10 độ C giữa Hà Nội, nhiều bạn trẻ lại cùng nhau đến các góc phố ở ga Hà Nội, chợ đầu mối của thủ đô để trao từng hộp xôi nóng, hộp sữa, tấm bánh cho người vô gia cư. Không có tiền để thuê trọ, những người vô gia cư làm đủ mọi nghề để sống qua ngày, sống mòn giữa đô thành hoa lệ. Ngoài đường, từng cặp nam thanh nữ tú phi vun vút trên đường về nhà sau đêm Noel nhộn nhịp, tràn ngập tiếng hát trên bờ hồ, Nhà hát lớn Hà Nội… Từng tốp bạn trẻ chỉ nán lại đôi phút hỏi thăm sức khỏe rồi đi ngay, không ai biết tên, có lẽ các bạn tâm niệm đã trao đi yêu thương, những người khó khăn cũng nhận được quà của Ông già Noel trong dịp Giáng sinh. Trên xe các bạn vẫn còn túi quà lớn bởi ngoài kia còn nhiều người "đang chờ"..."

⚪ ---- HỎI 1: Thuê người, khoảng 50%-70% công ty Mỹ xóa yêu cầu bằng Cử Nhân?

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần một nửa số công ty ở Mỹ cho biết họ có kế hoạch loại bỏ bằng cử nhân khỏi một số yêu cầu công việc vào năm 2024. Điều này được phát hiện thông qua một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Intelligence.com, nơi đã nói chuyện với khoảng 800 công ty tuyển mộ nhân dụng ở Mỹ.

Cuộc khảo sát cho thấy 45% các công ty có kế hoạch loại bỏ yêu cầu bằng cử nhân đối với một số vị trí sắp bước vào Năm mới. Nó đi theo xu hướng được thiết lập vào năm 2023, trong đó 55% công ty loại bỏ yêu cầu bằng cử nhân khi quảng cáo thuê các vai trò mới. Cuộc khảo sát cho thấy 70% đã loại bỏ yêu cầu bằng cử nhân để tạo ra một "lực lượng lao động đa dạng" hơn.

Chi tiết:

https://www.unilad.com/news/us-news/survey-companies-remove-bachelors-degree-job-requirements-681861-20231224

⚪ ---- HỎI 2: Có tổng cộng 165 triệu chuyến đi săn hồi năm 2022, hơn 14,4 triệu thợ sân Hoa Kỳ đóng góp 45 tỷ USD/năm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cứ 5 năm một lần, Cơ quan Cá & Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish & Wildlife Service) lại công bố National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation (Khảo sát Quốc gia về Câu cá, Săn bắn và Giải trí Liên quan đến Động vật hoang dã). Phiên bản gần đây nhất, từ năm 2022, ra mắt vào tháng 9. Mục tiêu chính của cuộc khảo sát này là đánh giá mức độ tham gia vào các hoạt động giải trí này và đo lường tác động kinh tế của chúng.

Vào năm 2022, ước tính có khoảng 14,4 triệu người từ 16 tuổi trở lên đi săn bắt ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Maine lại xếp hạng cao trong số tất cả 50 tiểu bang với khoảng 15% cư dân có giấy phép săn bắn trả phí.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi săn thú lớn chiếm phần lớn số lượng: 11,5 triệu thợ săn nhắm vào thú lớn. Tiếp theo là săn thú nhỏ với 5,3 triệu thợ săn, tiếp theo là nhắm vào các loài chim di cư và các động vật khác với số lượng lần lượt là 2,8 triệu thợ săn và 2,3 triệu thợ săn.

Các thợ săn đã thực hiện tổng cộng 165 triệu chuyến đi vào năm 2022. Mặc dù tỷ lệ người Mỹ đi săn có thể giảm nhưng vẫn có hơn 14 triệu người đóng góp 45 tỷ USD cho nền kinh tế mỗi năm, trong đó tỷ lệ thanh niên và phụ nữ ngày càng tăng.

Chi tiết:

https://www.centralmaine.com/2023/12/24/hunting-u-s-fish-wildlife-survey-shows-that-hunting-is-alive-and-well/

.