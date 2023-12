Hình ảnh trước ngày Lễ Giáng Sinh 2023 tại Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Tòa soạn Việt Báo trân trọng gửi lời Chúc Mừng Giáng Sinh tới tất cả độc giả, cùng vời lời ước mơ hòa bình, an vui cho quê nhà và thế giới.

- Hội Cứu trợ Công giáo tại Bethlehem: Mừng Lễ Giáng Sinh toàn cầu, bi thảm nơi Chúa Jesus ra đời, trẻ em Palestine Kitô giáo cũng bị bắn giết

- Đức Giáo Hoàng gửi Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Từ thiện Vatican, đón Giáng sinh tại Thánh địa

- Wisconsin: Tòa tối cao tiểu bang buộc vẽ lại bản đồ tranh cử cho công bằng vì Cộng Hòa nhiều lợi thế 1 cách vi hiến ở Wisconsin

- Trump hỏi các cố vấn xem có nên chọn Nikki Haley làm ứngv iên Phó Tổng Thống 2024

- Bứng ghế Trump trong nội bộ Cộng Hòa ở New Hampshire: Nikki Haley tới sát nút Trump

- Thống đốc Gavin Newsom nói những nỗ lực xóa tên Trump trên lá phiếu tiểu bang California sẽ làm phân tâm chính trị không nên

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cơ nguy bị truy tố tội hối lộ vì hứa trên phone với 2 quan chức Cộng Hòa Michigan sẽ chịu tiền luật sư nếu cứu Trump 2020

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ: không bàn vụ Công tố Smith hỏi về Trump có thể bị truy tố hìnhs ự hay không, đầy hồ sơ về tòa kháng án liên bang (sẽ nghe 2 phía tranh luận ngày 9 tháng 1.

- Thẩm phán Cannon: trước ngày 28/2/2024 sẽ bàn về chọn bồi thẩm đoàn vụ Công tố đặc biệt Smith truy tố Trump trộm hồ sơ mất

- FBI điều tra nhiều lời đe dọa bạo lực nhắm vào các thẩm phán Tòa án Tối cao Colorado vì xóa tên Trump ở ohiếu bầu

- Báo WSJ: trùm công an của Putin cho nổ rớt phi cơ khiến Yevgeny Prigozhin chết giữa bầu trời

- Một tàu buôn liên hệ Israel ở Ấn Độ bị phi cơ không người lái bắn cháy

- Iran cảnh báo: Biển Địa Trung Hải có thể phải đóng cửa nếu Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục “tội ác” ở Gaza.

- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine: lo ngại vì quân Israel giam nhân viên hội từ thiện này ở bắc Gaza quá lâu

- TTK/LHQ Antonio Guterres: ngừng bắn nhân đạo là "cách duy nhất" để chấm dứt cơn ác mộng đang diễn ra đối với người dân Gaza

- Hội đồng Bảo an LHQ OK nghị quyết cấp ngay viện trợ cho dân thường Gaza nhưng không đòi ngưng bắn (Mỹ bỏ phiếu trắng)

- Hamas: nghị quyết LHQ chưa đủ vì còn cho Israel dội bom vào Gaza

- Đại sứ Palestine tại LHQ: nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ thông qua đánh dấu một “bước đi đúng hướng” nhưng cần thực hiện kèm theo áp lực lớn đối với ngừng bắn ngay lập tức.

- Đại sứ Israel tại LHQ bác nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ thông qua đòi cứu đói dân Gaza

- Báo NYT: Israel trong 6 tuần đầu đã thả 2.000 pound chất nổ, bao gồm cả bom MK-84 do Mỹ sản xuất, “ít nhất 200 lần” xuống các khu mà Israel nói là an toàn cho dân thường Gaza

- TT Biden ký thành luật Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2024 trị giá 886 tỷ USD

- California có 2 thành phố lọt vào top 15 an toàn nhất Mỹ: Rancho Santa Margarita (thứ 10 toàn quốc) ở Quận Cam và Danville (14 toàn quốc), Bắc California.

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ bị bắt vì dính đường dây trộm đồ bán lẻ trị giá hơn 1 triệu USD.

- Oaklahoma: Y tá Nina Nguyen lãnh 6 tháng tù vì khai gian.

- TIN VN. Phụ huynh vào trường túm tóc, đánh nữ giáo viên, chửi hiệu trưởng.

- HỎI 1: Thống kê NEISS: TV, điện thoại dễ gây thương tích cho người sử dụng trong các thiết bị điện tử? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải 9/10 dân Philippines hy vọng nhiều cho năm 2024? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/12/2023) ⚪ ---- Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Từ thiện Vatican, sẽ đón Giáng sinh tại Thánh địa Jerusalem, theo một thông cáo báo chí của Bộ ban hành vào ngày 22 tháng 12. Năm ngoái, “Hồng y từ thiện” của Đức Giáo hoàng đã tổ chức lễ Giáng sinh ở Kiev, Ukraine.

Thánh Bộ Phục vụ giải thích: “Như một dấu hiệu cụ thể về việc Ngài tham gia vào nỗi đau khổ của những người phải gánh chịu hậu quả chiến tranh và trong mùa Giáng sinh này, Đức Giáo Hoàng đã cử tuyên úy của ngài, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, đến Thánh địa.” Tổ chức từ thiện được Đức Giáo Hoàng Francis thành lập vào năm 2022.

Vị Hồng Y người Ba Lan 60 tuổi sẽ gặp Đức Thượng Phụ Latinh của Jerusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, để mừng lễ Giáng Sinh và sự xuất hiện của “Hoàng tử Hòa bình và niềm hy vọng duy nhất của thế giới”. Kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và phản ứng từ Israel, Đức Giáo Hoàng Francis đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Thánh địa.

⚪ ---- Nơi Chúa Jesus ra đời thì đầy những chết chóc và thế giới vẫn giữ im lặng, theo ghi nhận tại chỗ của báo USA Today ấn bản sáng Thứ Bảy 23/12/2023. Ghi sau đây là lời của Ola Musleh là người quản lý chương trình của tổ chức nhân đạo quốc tế Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (Catholic Relief Services). Cô sống ở Bethlehem cùng chồng và hai con.

Hàng năm vào dịp Giáng sinh ở Bethlehem, ánh đèn rực rỡ và đồ trang trí đầy màu sắc tô điểm cho đường phố và nhà cửa trong các khu vực theo đạo Thiên chúa của thành phố nơi Chúa Jesus sinh ra. Các cộng đồng Kitô giáo thắp sáng cây cối và người dân tụ tập ở chợ Giáng sinh, nơi hàng xóm của họ bán những món quà thủ công.

Bài viết ghi rằng, với tư cách là người Palestine, chúng tôi chào đón khách du lịch vào thời điểm này trong năm và cùng với họ kỷ niệm sự tái sinh của Chúa Jesus và sự tái sinh của niềm hy vọng. Trong tháng Ramadan, chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi cùng nhau nhịn ăn và sau đó kỷ niệm ngày lễ Eid. Năm nay lễ Giáng sinh bị hủy bỏ. Ánh đèn tối tăm và không có những khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp. Bethlehem cảm thấy trống rỗng và chúng tôi cảm thấy tan vỡ.

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở đây đã hủy bỏ các lễ kỷ niệm thể hiện tình đoàn kết với Gaza. Chúng tôi không thể ăn mừng cho đến khi bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi ở Gaza, cả người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, được an toàn và có thể đón Giáng sinh cùng chúng tôi. Giáng Sinh năm nay thì khác. Bên kia Bờ Tây, chúng tôi, những người Palestine, cảm thấy đơn độc khi thế giới chứng kiến anh chị em của chúng tôi ở Gaza phải đối mặt với những đau khổ không thể tưởng tượng được.

Thông thường là thời điểm mà người Palestine, người theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Hồi, kỷ niệm ngày sinh của Chúa Jesus cùng với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, ngày nay chúng tôi cảm thấy như thế giới không còn ở bên chúng tôi nữa. Chúng tôi cảm thấy cô đơn trong nỗi đau khổ của mình. Tôi bỏ nhà chạy đi trong khi người Palestine bị bắn. Không ai tránh khỏi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc da trắng [của Israel].

Chúng tôi lo lắng con cái chúng tôi ở Bethlehem là người tiếp theo. Là một nhân viên cứu trợ nhân đạo, công việc của tôi luôn mang lại cho tôi niềm hy vọng trong những thời điểm xung đột và bất công, đồng thời là lý do để làm việc vì lợi ích lớn hơn và phục vụ những người đang gặp khó khăn nhất. Kể từ khi bắt đầu bạo lực gần đây ở Gaza và trong khi ứng phó với thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở đó, hy vọng đó dường như rất xa vời.

Thay vào đó, tôi cảm thấy tức ngực. Bị mắc kẹt, bất an và không có hy vọng. Tôi yêu đất nước của mình và tôi thích trở thành một người Palestine. Nhưng hình như càng bám đất nước lâu, chúng tôi càng đau khổ. Chúng tôi tức giận, buồn bã và sợ hãi trước những gì đang xảy ra ở Gaza.

Trong nhiều năm, tôi đã nói với các con tôi rằng chúng sống an toàn ở Bethlehem. Bây giờ các con biết tôi đã nói dối họ. Chúng nhìn thấy những người lính Israel trên đường tới trường và chúng xem tin tức. Các con chứng kiến ​​những đứa trẻ Palestine bị giết và dù tôi muốn nói với các con rằng điều này không thể xảy ra với các con, chúng tôi lo lắng rằng Bờ Tây sẽ là nạn nhân tiếp theo, rằng con cái chúng tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Là một người theo đạo Thiên chúa ở Palestine, việc hủy bỏ lễ Giáng sinh năm nay là điều đúng đắn. Chúng tôi không thể ăn mừng trong khi người Palestine ở Gaza phải đối mặt với quá nhiều đau khổ. Các con tôi đã yêu cầu tôi dựng cây thông Noel nhưng tôi không hài lòng. Làm thế nào chúng tôi có thể ăn mừng trong khi trẻ em ở Gaza đang bị giết? Chúng tôi đồng ý tổ chức vì đó là truyền thống nhưng năm nay nó sẽ không mang lại cho chúng tôi niềm vui.

Giáng sinh này, nhiều người trong chúng tôi ở Bethlehem chỉ muốn ở nhà, dành thời gian cho gia đình và cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ đến [Đức Mẹ] Mary và Ngài Joseph đang tìm kiếm một nơi an toàn và bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chúng tôi không thể quay lưng lại với những gì đang xảy ra ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm trong năm, trước những gia đình vô tội ở Gaza, những người không có nơi nào an toàn để đi.

Hình ảnh trước ngày Lễ Giáng Sinh 2023 tại Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Wisconsin hôm thứ Sáu đã ra phán quyết rằng các bản đồ lập pháp của tiểu bang do Cộng Hòa vẽ để giữ lợi thế là vi hiến và ra lệnhvẽ đường bầu cử mới trước cuộc bầu cử năm 2024: "Ít nhất 50 trong số 99 khu vực Hạ viện tiểu bang và ít nhất 20 trong số 33 khu vực Thượng viện tiểu bang vi phạm nhiệm vụ này, khiến chúng vi hiến. Do đó, 51 bản đồ khắc phục phải được thông qua trước cuộc bầu cử năm 2024.”

.

Đảng Cộng hòa đã vẽ ra các ranh giới quận Wisconsin hiện tại hơn một thập niên trước, nên Cộng Hòa liên tục nắm đa số bất kể các chuyển biến xôi đậu về sau. Sắc lệnh này có thể gây mất ổn định sự hiện diện của đảng này tại bang trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

.

Tòa án trong quyết định 4-3 cho biết tòa án cũng sẵn sàng thay thế các bản đồ được sửa đổi nghiêm ngặt của Wisconsin nếu Cơ quan lập pháp và Thống đốc đảng Dân chủ không thể thống nhất về một kế hoạch mới. Thống đốc Tony Evers cho biết: “Wisconsin là một tiểu bang màu tím và tôi mong muốn được gửi bản đồ lên Tòa án để xem xét và xem xét những bản đồ phản ánh và thể hiện cấu trúc của tiểu bang chúng ta”.

.

Law Forward, một công ty luật có khuynh hướng cấp tiến có trụ sở tại Madison, tập trung vào các vấn đề bầu cử, đã đưa thách thức pháp lý thẳng lên Tòa án Tối cao vào tháng 8 - bỏ qua các tòa án cấp dưới trong nỗ lực khẩn đưa ra các bản đồ mới trước mùa thu. Tòa án đã ra lệnh cho các nhà lập pháp thông qua các bản đồ mới cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8. Các quan chức của Ủy ban Bầu cử Wisconsin cho biết các bản đồ mới phải được đưa ra trước ngày 15/3/2024.

.

Phán quyết buộc một nửa Thượng viện tiểu bang và toàn bộ Quốc hội phải tranh cử ở các khu vực lập pháp mới. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 64 trong số 99 ghế tại Quốc hội tiểu bang và chiếm đa số tại Thượng viện tiểu bang, với 22 trong số 33 ghế. Phán quyết này tạo ra một quả mìn chính trị trước nhiệm kỳ tổng thống năm 2024 ở tiểu bang chiến trường Wisconsin.

.

⚪ ---- Các nguồn tin nói với Politico và CBS News rằng Donald Trump đã hỏi các cố vấn và những người khác ngoài chiến dịch tranh cử của ông rằng họ nghĩ gì về tấm vé liên danh Trump-Nikki Haley 2024. Những câu hỏi của Trump được đưa ra khi Haley liên tục tăng điểm trong cuộc bỏ phiếu gần đây trước cuộc bầu cử sơ bộ sắp diễn ra ở New Hampshire.

.

Tuy nhiên, các đồng minh của Trump đang thúc giục Trump gạt bỏ mọi ý tưởng về việc chọn cựu đại sứ LHQ của ông làm người đồng tranh cử, Politico cho biết. Trên thực tế, Steve Bannon hôm thứ Tư đã công khai phản đối việc Haley có thể được bổ sung vào chiến dịch tranh cử của Trump, dẫn đầu một đám đông hô vang “Mẹ kiếp cô Haley! (F... Her!)”

.

⚪ ---- Bứng ghế Trump trong nội bộ Cộng Hòa: Nikki Haley đang trên đà phát triển, đang tìm kiếm một sự bất ổn có thể làm chệch hướng con đường trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Trump. Ngày càng rõ ràng rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire là cơ hội tốt nhất và có lẽ là duy nhất của cô. Sự tăng điểm của Haley ở New Hampshire thật đáng kinh ngạc.

.

Một cuộc thăm dò mới của Nhóm Nghiên cứu Hoa Kỳ (ARG: American Research Group) được công bố hôm thứ Năm đã cho thấy Haley cách Trump 4 điểm ở New Hampshire - một kết quả đáng ngạc nhiên khi Trump dẫn trước khoảng 50 điểm trong các cuộc thăm dò quốc gia. Cuộc thăm dò của ARG cho thấy Trump được 33% ủng hộ ở New Hampshire và Haley ở mức 29%, với phần còn lại của lĩnh vực này đứng sau.

.

Một cuộc thăm dò khác trong những ngày gần đây, từ Đại học Saint Anselm, cho thấy Haley được 30% ủng hộ, gấp đôi số phiếu ủng hộ mà cô thu được trong một cuộc khảo sát từ cùng một tổ chức vào tháng 9. Cuộc thăm dò Saint Anselm cho thấy Haley kém Trump 14 điểm.

.

⚪ ---- Thống đốc Gavin Newsom (D-Calif.) cảnh báo những nỗ lực xóa tên cựu Tổng thống Trump trên lá phiếu tiểu bang California của ông có thể là một “phân tâm chính trị không nê. Không còn nghi ngờ gì nữa, Donald Trump là mối đe dọa đối với quyền tự do của chúng ta và thậm chí đối với nền dân chủ của chúng ta. Nhưng ở California, chúng ta đánh bại các ứng cử viên Cộng Hòa tại các cuộc bỏ phiếu. Mọi thứ khác đều là sự xao lãng chính trị."

.

Newsom nói hôm thứ Sáu trong một tuyên bố, được Politico đưa tin đầu tiên. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Phó Thống đốc California Eleni Kounalakis nói rằng tiểu bang California nên xem xét “mọi lựa chọn pháp lý” để xóa tên Trump vì Tu chính án thứ 14 cấm cửa người bạo loạn.

.

Hai tiểu bang Michigan và Minnesota đã bác bỏ các nỗ lực xóa tên Trump trên phiếu bầu vì cớ kích động bạo loạn 6/1/2021. Nhưng Tòa án Tối cao Colorado hôm thứ Ba đã cho xóa tên Trump trên phiếu bầu Colorado theo “điều khoản nổi dậy” của tu chính án thứ 14 trong phán quyết 4-3.

.

Phó Thống Đốc Kounalakis cho rằng phán quyết này là nguồn cảm hứng để bà cố gắng thực hiện thử thách của riêng mình ở California, khi kêu gọi Bộ trưởng Hành chánh California là Shirley Weber (D) xem xét, trong thư gửi Weber: “Dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado… Tôi khuyên bạn nên khám phá mọi lựa chọn pháp lý để loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống năm 2024 của California. Quyết định này nhằm tôn trọng nền pháp quyền ở nước ta và bảo vệ các trụ cột cơ bản của nền dân chủ."

⚪ ---- Phản ứng với các báo cáo rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel đã cùng trên dây gọi điện thoại nói chuyện cùng lúc trong khi Trump gọi cho các quan chức bầu cử ở Michigan để gây áp lực buộc họ không chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, một giáo sư luật tuyên bố rằng bà McDaniel có thể bị điều tra về tội hối lộ vì hứa trợ giúp pháp lý nếu 2 quan chức Michigan tuân thủ mà bị rắc rối pháp luật.

.

Dựa trên cuộc điện thoại được tìm thấy gần đây mà Trump đã gọi cho 2 quan chức Monica Palmer và William Hartmann, cầu xin họ đừng ký xác nhận vào kết quả phiếu bầu Michigan 2020, người ta nghe thấy người đứng đầu RNC (bà McDaniel) nói: "Nếu 2 bạn có thể về nhà tối nay, đừng ký vào đó.... Chúng tôi sẽ tìm luật sư cho 2 bạn."

.

Theo Anthony Michael Kreis thuộc Đại học Luật Georgia State College, đề nghị trả tiền cho luật sư có thể được sử dụng để nộp đơn tố cáo hình sự chống lại McDaniel. Chuyển sang X, Kreis đã đăng một ảnh chụp màn hình về quy chế hối lộ ở Michigan và gợi ý, "Có vẻ như Ronna McDaniel có thể gặp một số rắc rối ở Michigan và Donald Trump có thể phải đối mặt với hồ sơ truy tố thứ năm. Một lời hứa đã được đưa ra để đổi lấy một hành động chính thức, không giống như ở Georgia, nơi phương pháp ưa thích dường như chỉ giới hạn ở việc quấy rối các quan chức nhà nước."

.

Sau đó, ông nói thêm, "Và đó là trước bất kỳ loại tội phạm âm mưu gian lận bầu cử / tham nhũng công cộng nào khác có thể liên quan rõ ràng. Vấn đề thực sự là liệu việc cung cấp luật sư có phải là một “thứ có giá trị” hay không. Một mặt, đó không phải là thứ mà chúng ta thường coi là hối lộ, mặt khác, nó là một thứ có giá trị vật chất được đưa ra để đổi lấy một hành vi tham nhũng của quan chức. Nếu chúng ta coi các đạo luật về hối lộ là hình sự hóa việc đề nghị/nhận hàng hóa nhằm làm giàu hoặc mang lại lợi ích cá nhân cho quan chức nhà nước, thì việc nhử nhử cung cấp chi phí luật sư nằm ngoài lệnh cấm đó. Nhưng các điều khoản của các đạo luật này không quá giới hạn. Hãy tò mò muốn xem Hồ sơ luật."

.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã quyết định không đẩy nhanh tranh chấp về quyền miễn tố của cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hồ sơ đã được Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra tòa để giải quyết tranh luận về việc liệu Trump có được quyền miễn trừ đối với truy tố liên bang vì những cáo buộc mà Trump đã phạm phải khi còn đương chức hay không. Quyết định hôm nay là một đòn tấn công đáng kể chống lại ý định của Smith, người lập luận rằng "vụ án này đặt ra một câu hỏi cơ bản cốt lõi" của nền dân chủ Mỹ và muốn bắt đầu xét xử vào ngày 4 tháng 3.

.

Sau phán quyết, tòa án đã không giải thích lý do của mình và không có bất đồng quan điểm nào được ghi nhận. Các thẩm phán cho biết họ sẽ để tòa kháng án liên bang lần đầu tiên xem xét kháng cáo của Trump về phán quyết bác bỏ yêu cầu miễn tố của ông. Tòa kháng án sẽ nghe các tranh luận vào ngày 9 tháng 1.

.

⚪ ---- Sau chuỗi thua trước Thẩm phán Cannon, Công tố đặc biệt Jack Smith đã giành được chiến thắng một phần trước cựu tổng thống Donald Trump. Smith, người đang truy tố Trump về cáo buộc lưu giữ nhiều tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng chơi gôn Mar-a-Lago của Trump ở Florida, đã yêu cầu tòa án bắt đầu quá trình thảo luận về các câu hỏi của bồi thẩm đoàn và đặt ra mốc thời gian mà Smith muốn làm như vậy.

.

Nina Nguyen

TIN VN. Phụ huynh vào trường túm tóc, đánh nữ giáo viên, chửi hiệu trưởng.

Trump đã đệ đơn phản đối ngắn gọn đề nghị đó, nói rằng "mối lo ngại của công tố viên về việc 'không đủ thời gian để thực hiện' các biện pháp lựa chọn bồi thẩm đoàn là hoàn toàn viển vông và chỉ dựa trên ý nghĩa bùa hộ mệnh đảng phái mà họ đã ấn định cho ngày 20/5/2024."Đến lượt Smith trả lời, chỉ ra điều mà ông gọi là "những lời cáo buộc vô căn cứ" của nhóm Trump.Tuy nhiên, Cannon, người bị cáo buộc ủng hộ Trump trong các phán quyết của mình, đã mang lại cho Smith một chiến thắng một phần bằng cách áp dụng một lịch trình dự kiến. Phóng viên Darren Samuelsohn của The Messenger viết hôm thứ Sáu: "Thẩm phán Cannon cho Jack Smith một phần W trong việc chuẩn bị một câu hỏi của bồi thẩm đoàn - đặt hàng một phiên bản chung trước ngày 28/2 với biểu thị rõ ràng về các lĩnh vực bất đồng. Smith muốn có nó trước ngày 2/2." (Nghĩa là, Thẩm phán Cannon câu giờ cho Trump thêm 26 ngày so với ngày Smith muốn."Phán quyết ngắn gọn nêu rõ: “Vào hoặc trước ngày 28 tháng 2 năm 2024, các bên phải trao đổi và nộp một bảng câu hỏi chung cho bồi thẩm đoàn một cách có ý nghĩa để Tòa án xem xét, biểu thị rõ ràng bất kỳ lĩnh vực nào đồng ý và bất đồng. Tòa án bảo lưu phán quyết về quy trình cụ thể mà các câu hỏi sẽ được truyền/hoàn thành." Tòa án nói thêm rằng phán quyết của họ "sẽ không được hiểu là sửa đổi các hướng dẫn và thời hạn" đã được Cannon đặt ra.⚪ ---- Báo Washington Post đưa tin, FBI bắt đầu điều tra vì có thêm nhiều đe dọa bạo lực nhắm vào các thẩm phán Tòa án Tối cao Colorado, những người đã ra phán quyết rằng phải xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump trên phiếu bầu sơ bộ của tiểu bang Colorado. Phán quyết tỷ lệ 4-3 xóa tên Trump đã kích động những lời đe dọa qua điện thoại và mạng xã hội đối với 4 thẩm phán đã ra phán quyết xóa tên Trump.Cảnh sát Denver cho biết họ đã tới kiểm tra nhà của một thẩm phán để đáp lại một “báo cáo bạo lực nhưng không có thực”. FBI cho biết trong một tuyên bố với tờ WP: “FBI đã biết về tình hình và đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi các cuộc điều tra về bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng bạo lực nào được thực hiện bởi những người sử dụng quan điểm cực đoan để biện minh cho hành động của mình bất kể động cơ.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2024 hôm thứ Sáu. Theo tổng thống, Đạo luật có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, phân bổ kinh phí cho quốc phòng và tình báo, đồng thời nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai đồng thời hỗ trợ các quân nhân và gia đình họ.Tuần trước, các nhà lập pháp Hạ viện và Thượng viện đã bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật Quốc phòng trị giá 886 tỷ USD. “Tôi cũng cảm ơn Quốc hội vì đã gia hạn Tiêu đề VII của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài. Chính quyền của tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội về việc tái cấp phép cho cơ quan an ninh quốc gia quan trọng này càng sớm càng tốt trong năm mới”, ông Biden nói.⚪ ---- Một tàu buôn ở Ấn Độ Dương trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn trên tàu, theo báo cáo của Công ty an ninh hàng hải và Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh của quân đội Anh Ambrey. Tàu chở dầu mang cờ Liberia, liên kết với Israel, gần đây đã đến thăm Ả Rập Saudi và đang trên đường đến Ấn Độ.Vụ bị bắn cháy xảy ra cách Veraval, Ấn Độ 200 km về phía Tây Nam, dẫn đến hư hỏng công trình và lượng nước lấy vào. Mối quan hệ liên kết với Israel của con tàu này đặt ra câu hỏi về động cơ, vì nó giống với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn trước đây của phong trào Houthi của Yemen ở Biển Đỏ.⚪ ---- Hãng tin Tasnim đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, đã cảnh báo rằng Biển Địa Trung Hải có thể phải đối mặt với việc bị đóng cửa nếu Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục thực hiện những gì ông gọi là “tội ác” ở Gaza.Hãng tin này dẫn lời Naqdi khẳng định rằng việc đóng cửa sẽ kéo dài đến eo biển Gibraltar và các tuyến đường thủy khác, mặc dù báo cáo thiếu thông tin chi tiết về các biện pháp cụ thể để đạt được việc đóng cửa này. Tin này được đưa ra sau khi Bạch Ốc hôm thứ Sáu bày tỏ lo ngại về việc Iran bị cáo buộc có liên quan đến các cuộc tấn công của phong trào Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Bảy đã nêu lên mối lo ngại về việc lực lượng Israel giam giữ quá lâu các đồng nghiệp của họ ở phía bắc Gaza. PRCS nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên các cơ quan chiếm đóng để đảm bảo thả ngay lập tức. Cụ thể, Awni Khattab, người đứng đầu trung tâm cứu thương PRCS ở Khan Younis, đã bị giam giữ hơn một tháng.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Sáu cho biết lệnh ngừng bắn nhân đạo là "cách duy nhất" để chấm dứt "cơn ác mộng đang diễn ra" đối với người dân ở Gaza: "Một lệnh ngừng bắn nhân đạo là cách duy nhất để bắt đầu đáp ứng nhu cầu tuyệt vọng của người dân ở Gaza và chấm dứt cơn ác mộng đang diễn ra của họ. Tôi hy vọng rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an hôm nay có thể giúp điều đó cuối cùng xảy ra, nhưng cần phải làm nhiều hơn thế nữa ngay lập tức."Guterres nói thêm trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng rằng giải pháp hai nhà nước vẫn là lựa chọn khả thi duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài ở cả Gaza và Israel. Trước đó, vào sáng Thứ Sáu, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza nhưng không bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức.⚪ ---- Sau nhiều lần trì hoãn, Hội đồng Bảo an LHQ sáng Thứ Sáu 22/12/2023 đã thông qua một nghị quyết nhẹ nhàng kêu gọi ngay lập tức đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ cho dân thường đang tuyệt vọng ở Gaza, nhưng không có lời kêu gọi ban đầu là “đình chỉ khẩn cấp các hành động thù địch” giữa Israel và Hamas. Cuộc bỏ phiếu trong hội đồng gồm 15 thành viên là 13-0, với Hoa Kỳ và Nga bỏ phiếu trắng, theo AP.Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau sự phủ quyết của Hoa Kỳ đối với một sửa đổi của Nga vốn sẽ khôi phục lời kêu gọi đình chỉ chiến sự. Cuộc bỏ phiếu đó có 10 thành viên ủng hộ, Mỹ chống lại và 4 phiếu trắng. Văn bản sửa đổi đã được đàm phán trong một tuần rưỡi ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thay mặt cho các quốc gia Ả Rập và các quốc gia khác.⚪ ---- Hamas hôm thứ Sáu tuyên bố thông qua một bài đăng trên Telegram rằng họ coi nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) đã được thông qua trước đó hôm Thứ Sáu 22/12/2023 là "một bước không đủ" vì nó không đáp ứng được nhu cầu của người dân Palestine ở Dải Gaza.Hamas viết: "[Nghị quyết số 2720] này cho phép phe chiếm đóng phát xít hoàn thành sứ mệnh hủy diệt, giết chóc và khủng bố ở Dải Gaza, bất chấp ý chí của cộng đồng quốc tế và Đại hội đồng LHQ nhằm ngăn chặn hành động xâm lược này đối với người dân Palestine không có khả năng tự vệ của chúng tôi." Một mặt, đại diện của Israel tại LHQ bác bỏ nghị quyết này, mặt khác, người Palestine gọi đây là “bước đi đúng hướng”.⚪ ---- Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour hôm thứ Sáu cho biết nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) thông qua trước đó trong ngày Thứ Sáu đánh dấu một “bước đi đúng hướng” nhưng nó cần phải được thực hiện và “kèm theo áp lực lớn đối với ngừng bắn ngay lập tức."Mansour nói: "Không có cách nào để ngăn chặn các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và nạn diệt chủng đang diễn ra, ngoại trừ [bằng] một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngừng bắn một lần nữa. Không có cách nào để bắt đầu giải quyết…thảm họa nhân đạo, mà là [bằng] một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngừng bắn ngay lập tức. một lần nữa. Không có cách nào để thả những người bị giam giữ ngoài [bằng] một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.”UNSC đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và kêu gọi tạo ra "các điều kiện để chấm dứt chiến sự" sau khi Hoa Kỳ phủ quyết một bản sửa đổi trực tiếp kêu gọi ngừng bắn "khẩn cấp và bền vững".⚪ ---- Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan hôm thứ Sáu đã bác bỏ nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua trước đó kêu gọi tăng viện trợ cho Gaza, cho rằng nghị quyết này "không cần thiết và xa rời thực tế. Việc LHQ chỉ tập trung vào các cơ chế viện trợ cho Gaza là không cần thiết và xa rời thực tế - Israel, trong mọi trường hợp, cho phép tiếp nhận viện trợ ở bất kỳ quy mô cần thiết nào. Đáng lẽ LHQ nên tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với các con tin bị giữ ở Gaza." Ngoài ra, Erdan bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ của họ trong các cuộc đàm phán xung quanh nghị quyết tại Hội đồng Bảo an.⚪ ---- Theo một cuộc điều tra trực quan, trong sáu tuần đầu tiên của cuộc chiến ở Gaza, Israel đã thả 2.000 pound chất nổ, bao gồm cả bom MK-84 do Mỹ sản xuất, “ít nhất 200 lần” xuống các địa điểm ở miền nam Gaza mà Israel nói là an toàn cho dân thường, theo báo New York Times. Các chuyên gia vũ khí cho biết những quả bom lớn này không còn được quân đội Mỹ sử dụng ở những khu vực đông dân cư, tờ NYT đưa tin.Nghiên cứu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xem xét hình ảnh vệ tinh của miền nam Gaza và tìm kiếm các miệng hố va chạm. Khi tờ NYT nêu mối lo ngại về các vụ đánh bom trong khu vực với người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, họ cho biết cánh quân sự đang tập trung vào việc loại bỏ Hamas và nhấn mạnh rằng “các câu hỏi kiểu này sẽ được xem xét ở giai đoạn sau”.Israel nói thêm rằng IDF “thực hiện các biện pháp phòng ngừa khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường”. Mặc dù Pentagon đã gửi cho Israel nhiều quả bom nhỏ hơn mà họ cho là phù hợp hơn với nỗ lực chiến tranh của Israel, nhưng tờ NYT đưa tin rằng Mỹ đã gửi hơn 5.000 quả bom MK-84 tới nước này kể từ tháng 10.⚪ ---- Theo điều tra của Wall Street Journal, vụ tai nạn máy bay khiến Yevgeny Prigozhin thiệt mạng là do "một thiết bị nổ nhỏ gài dưới cánh" phi cơ phản lực của ông chủ Wagner trong một âm mưu ám sát do đồng minh thân cận nhất của Vladimir Putin tổ chức. Tờ báo, trích dẫn các nguồn tin của cả tình báo phương Tây và một cựu sĩ quan tình báo Nga, cho biết vụ giết người ngày 23 tháng 8/2023 đã được “tiến hành” bởi Nikolai Patrushev – giám đốc tình báo kỳ cựu, người từ lâu đã khuyên Putin nên kiềm chế chỉ huy lính đánh thuê.Với sự ủng hộ của Putin, Prigozhin đã xây dựng được một đội quân tư nhân điều hành một đế chế trị giá hàng tỷ đô la ở Châu Phi và các nơi khác trên thế giới. Nhưng khi lực lượng của Wagner tiếp quản chiến trường quan trọng Bakhmut của Ukraine, Prigozhin trở nên quá quyền lực để Điện Kremlin có thể kiểm soát và sau một cuộc binh biến vào tháng 6, quyết định giết Prigozhin đã được đưa ra, WSJ đưa tin.Theo lời của một cựu giám đốc cơ quan CIA, Putin đã cho phép Prigozhin tiếp tục cuộc đảo chính thất bại, nhưng chỉ như một “người chết đi lại” trong khi những người cộng tác của Prigozhin đã bị trục xuất. Sau đó, âm mưu của Patrushev được thực hiện, Prigozhin và các phụ tá của Prigozhin bị nổ bom rớt phi cơ trên chuyến bay từ Moscow đến St. Petersburg.⚪ ---- Các thị trấn nhỏ nổi tiếng với cộng đồng gắn bó, quyến rũ và an toàn, mặc dù một số thị trấn nhỏ đặc biệt an toàn hơn những thị trấn khác. MoneyGeek, một trang web tài chính cá nhân, đã nhờ các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu tội phạm của FBI năm ngoái ở các thị trấn và thành phố nhỏ hơn, nơi dân số từ 30.000 đến 100.000. Báo cáo cho thấy thị trấn an toàn nhất nước Mỹ nằm ở thị trấn Monroe, ngoại ô thành phố New York.Nhìn chung, các thành phố và thị trấn nhỏ có tỷ lệ tội phạm thấp hơn 48% so với các thành phố lớn hơn, báo cáo cho thấy. Trong khi nhiều cộng đồng nhỏ an toàn nhất nằm ở vùng Đông Bắc, California có hai thành phố lọt vào top 15: Rancho Santa Margarita ở Quận Cam và Danville, một vùng ngoại ô ở Vùng Vịnh Bắc California.Rancho Santa Margarita lọt vào danh sách ở vị trí thứ 10 toàn quốc, với chi phí tội phạm bình quân đầu người ở mức 81 USD. Theo sau Rancho Santa Margarita, Danville lọt vào danh sách ở vị trí 14 với chi phí tội phạm bình quân đầu người được tính là 81 USD (bằng giá RSM).⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến đường dây trộm cắp bán lẻ trị giá hàng triệu đô la nhắm vào các tiệm trên khắp miền Nam California. Cảnh sát xác định nghi phạm là Brenda Yanez, 48 tuổi, ở Los Angeles. Yanez bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây trộm cắp bán lẻ có tổ chức chuyên lấy trộm hàng hóa từ nhiều tiệm bán lẻ bao gồm Sephora, Ulta Beauty, Nordstrom, CVS, Rite Aid và 99 Cents Only Store.Lệnh khám xét được thực hiện tại hai địa điểm - một nhà kho ở Paramount và một cửa hàng có tên The Makeup Store nằm trên Đại lộ Whittier ở L.A. Tại cả hai địa điểm, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn đồ làm đẹp và hàng hóa bị đánh cắp được cất giữ bên trong các chồng hộp. Các bức ảnh từ vụ bắt giữ cho thấy nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp bị đánh cắp bao gồm kem dưỡng da mặt, mascara, kem dưỡng da, phấn nền trang điểm và nhiều thứ khác. Giá trị bán lẻ của số hàng bị đánh cắp là hơn 1 triệu USD.⚪ ---- Oaklahoma: Y tálãnh 6 tháng tù vì khai gian. Công tố Hoa Kỳ Robert J. Troester cho biết, hai cựu y tá tại Trung tâm Y tế Cựu chiến binh Thành phố Oklahoma đã bị kêu án tù liên bang vì khai man với chính quyền Bộ Cựu chiến binh về việc chăm sóc được cung cấp cho một bệnh nhân trước khi bệnh nhân qua đời.Vào ngày 6 tháng 9/2022, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra Bản cáo trạng gồm ba tội danh đối với Nina Nguyễn, 27 tuổi và Andrewe Steven Hansen, 31 tuổi, cả hai đều cư trú tại Thành phố Oklahoma, vì đã khai man với Sở Cảnh sát Cựu chiến binh (VA) và các nhà điều tra. với Văn phòng Tổng Thanh tra VA, sau cái chết của một bệnh nhân. Theo Cáo trạng, cả Nguyễn và Hansen đều khai rằng họ tiếp tục cho thuốc cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân qua đời, nhưng thực tế cả hai đều biết rằng họ đã dừng cho thuốc.Vào ngày 6 tháng 3 năm 2023, Nguyễn đã nhận tội khai man với điều tra viên VA vào ngày 10 tháng 5/2021, sau cái chết của một bệnh nhân tại bệnh viện VA ở Thành phố Oklahoma. Tại phiên tòa tuyên án Nguyễn vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, Thẩm phán quận Hoa Kỳ David L. Russell đã kết án Nguyễn 6 tháng tù giam liên bang, sau đó là một năm thả tự do có giám sát. Khi công bố bản án, Thẩm phán Russell đã lưu ý đến các tình tiết phạm tội và ra lệnh cho Nguyễn đầu hàng Cục Trại giam vào ngày 2 tháng 1 năm 2024.Khi tuyên án Hansen vào ngày 11 tháng 12/2023, Thẩm phán Russell đã kết án Hansen ba tháng tù giam liên bang, sau đó là một năm thả tự do có giám sát.⚪ ----Theo VietnamNet. Bức xúc vì cháu bị tát vào má, phụ huynh của nữ sinh lớp 6 vào trường nắm tóc, đánh liên tiếp vào mặt cô giáo và chửi, lăng mạ thầy hiệu trưởng, vụ việc gây náo loạn sân trường. Tối 22/12, nguồn tin cho biết, có vụ giáo viên tát vào mặt nữ sinh; sau đó phụ huynh vào trường hành hung, lăng mạ giáo viên xảy ra tại Trường THCS Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp).⚪ ---- HỎI 1: Thống kê NEISS: TV, điện thoại dễ gây thương tích cho người sử dụng trong các thiết bị điện tử?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện báo cáo của họ bằng cách sử dụng dữ liệu công nghệ từ Hệ thống giám sát thương tích điện tử quốc gia (NEISS: National Electronic Injury Surveillance System) trong thập niên qua, kiểm tra các thương tích dựa trên giới tính, tuổi tác, năm, vị trí, bộ phận cơ thể, chẩn đoán và mức độ nghiêm trọng.Nghiên cứu ghi rằng tivi và điện thoại là một trong những thương tích phổ biến nhất, tiếp theo là máy tính, máy tính xách tay và trò chơi điện tử, phụ kiện âm thanh và âm thanh nổi cũng như pin, nghĩa là nếu ai đó vô tình nuốt phải. Tivi là nguyên nhân gây ra 30% các thương tích liên quan đến công nghệ, bao gồm cả căng cơ và bong gân ở vùng lưng dưới do nâng màn hình nặng.Tuy nhiên, nghiên cứu tiết lộ rằng mặc dù các chấn thương liên quan đến TV đứng đầu danh sách nhưng tỷ lệ này đã giảm nhẹ nhờ các mẫu TV nhẹ hơn và dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp. Nhưng thương tích liên quan đến điện thoại đang gia tăng. Nghiên cứu cho thấy điện thoại di động gây ra nhiều thương tích khác nhau. Điện thoại chiếm 23% các thương tích do công nghệ ở Hoa Kỳ, từ vấp dây cho đến va vào đồ vật khi nhắn tin.Đau toàn thân, bầm tím, thậm chí bị cắt vào mặt và đầu là chuyện bình thường. Nghiên cứu lưu ý rằng một số tai nạn liên quan đến việc một người đi vào cột đèn trong khi đang nhắn tin. Máy tính và hệ thống trò chơi điện tử cũng góp phần gây ra nhiều chấn thương khác nhau, bao gồm ở ngực, lưng và xương sườn. Theo nghiên cứu, những vấn đề này có liên quan đến các vấn đề về tư thế xấu khi chơi game hoặc sử dụng máy tính kéo dài.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 9/10 dân Philippines hy vọng nhiều cho năm 2024?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Pulse Asia công bố hôm thứ Sáu cho thấy 9/10 người Philippines cho biết họ sẽ đối mặt với năm 2024 “với đầy hy vọng”. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy phần lớn người Philippines hoặc 41% số người được hỏi cho biết lễ kỷ niệm ngày lễ của họ năm nay sẽ thịnh vượng như năm 2022.Chi tiết: