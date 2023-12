Kiều hối đổ về TPSG gần 9 tỷ USD, tăng 35% trong năm 2023, sẽ tăng 20% trong năm 2024.

- Lộ ra đoạn ghi âm mới: sau khi Trump hứa hẹn, 2 viên chức bầu cử Michigan từ chối kết quả bầu cử Michigan năm 2020

- Biện lý Willis: Trump sẽ vào tù Georgia bình đẳng như phạm nhân khác, nếu tòa Georgia xử Trump có tội lật ngược bầu cử 2020

- Trump tố ngược: chính Joe Biden là người bạo loạn.

- Rudy Giuliani nộp đơn khai phá sản.

- Bạch Ốc: Mỹ “cạn viện trợ để hỗ trợ Ukraine”. Cần Quốc hội giúp khẩn cấp

- Thăm dò: Putin được 77% công chúng Nga ủng hộ, chỉ 13% chống

- Liên Âu đã cấp cho Chính quyền Quốc gia Palestine hơn 118 triệu euro trong suốt năm 2023

- Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu hôm nay Thứ Sáu về nghị quyết "chấm dứt chiến sự" Israel-Hamas (nhưng không tức khắc ngưng bắn)

- Báo Times of Israel: 6 Dân biểu Mỹ thân Israel gửi thư xin TT Joe Biden áp lực ngưng bắn ngay tức khắc vì chết dân thường quá nhiều

- Báo WP: Israel nói dưới bệnh viện là hầm quân sự của Hamas là không có chứng cớ, vì video không cho thấy gì

- Hãng xe điện Tesla mở xưởng sản xuất bình điện Megapacks cho xe Tesla ở TQ

- Oklahoma xóa tội cho 1 người ở tù oan 48 năm

- Các video đụng chạm tới TQ là bị Tik Tok dìm hàng

- Boeing đã giao chiếc 787 Dreamliner đầu tiên cho TQ lần đầu kể từ năm 2019

- Cộng Hòa Czech: Tay súng đơn độc vào tòa nhà đại học, bắn chết ít nhất 15 người và làm bị thương hơn 20 người. Tay súng cũng đã chết.

- Giá nhà nhiều thành phố Hoa Kỳ tăng cao ngất trời

- California: lương tối thiểu sẽ tới $16/giờ vào ngày 1/1/2024, nhiều thị trấn khác có lương cao hơn, cao nhất là West Hollywood tối thiểu lương 19,08 USD/giờ

- Quận Los Angeles: nổ súng, 1 người chết

- Pennsylvania: cô Trinh Nguyen lãnh án chung thân vì bắn chết 2 con trai 9-13 tuổi,

- California: cướp nhân hàng, Dewey Nguyen, 21 tuổi, lãnh án 180 ngày tù, đồng phạm 1 năm tù

- TIN VN. Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết.

- TIN VN. Kiều hối đổ về TPSG gần 9 tỷ USD, tăng 35% trong năm 2023, sẽ tăng 20% trong năm 2024.

- TIN VN. Loạt đại gia xăng dầu bị xiết nợ, một doanh nghiệp gạo nợ xấu ngàn tỉ.

- TIN VN. Nữ Việt kiều Vũ Bảo Trinh lừa đảo gần 300 tỷ đồng lại sắp hầu tòa.

- HỎI 1: Người Mỹ trung bình có 52 phút/ngày để nấu và thưởng thức bữa ăn , 1/3 dân Mỹ có ít hơn 30 phút/ngày và 44% nói quá bận để nấu nướng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 90% dân Mỹ mất ngủ do xem tivi say sưa và 75% mất ngủ vì mua sắm trực tuyến? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/12/2023) ⚪ ---- Hãng xe điện Tesla Inc. chính thức mở dự án sản xuất Megapacks, loại pin rất mạnh của hãng, tại Thượng Hải, theo Tân Hoa Xã hôm thứ Sáu. Kế hoạch của Tesla là cơ sở này sẽ sản xuất 10.000 Megapack mỗi năm. Đại diện công ty và các quan chức Trung Quốc đã ký các văn bản về việc mua lại mặt bằng xây dựng vào đầu ngày. Dự án mới sẽ được đặt tại thành phố mới được quy hoạch là Nanhui, trước đây gọi là Lingang, thuộc khu đô thị Thượng Hải.

⚪ ---- Cá nhân cựu Tổng Thống Donald Trump đã dựa vào 2 quan chức bầu cử ở Michigan trong nỗ lực khiến họ từ chối chứng nhận kết quả địa phương của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đoạn ghi âm cuộc trò chuyện mà báo The Detroit News thu được. Tờ báo đưa tin hôm thứ Năm rằng trong một cuộc điện thoại vào ngày 17/11/2020, tổng thống khi đó đã nói với hai quan chức, cả hai đều là thành viên Đảng Cộng hòa của Hội đồng vận động viên quận Wayne, rằng họ sẽ trông “khủng khiếp” nếu chứng nhận kết quả.

Trump nói: “Chúng ta phải chiến đấu vì đất nước của mình. Chúng ta không thể để những người này cướp đất nước của chúng ta khỏi tay chúng ta.” Trump cũng đã hứa với các quan chức, Monica Palmer và William Hartmann, rằng nhóm của Trump sẽ “chăm sóc” họ. Sau cuộc gọi, Palmer và Hartmann đã cố gắng hủy bỏ phiếu bầu của họ để chứng nhận nhưng không thành công, theo báo Detroit News. Mặc dù Hartmann qua đời vào năm 2021, Palmer không phản đối bản tóm tắt cuộc gọi điện thoại khi được tờ báo xin phỏng vấn. Ban vận động tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis, công tố viên đã truy tố Donald Trump về những nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020 ở Georgia, cho biết tư cách cựu tổng thống của Trump sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của bà khi đưa ra các khuyến nghị tuyên án. Willis nói với CNN: “Tôi nghĩ rằng mọi người trong xã hội đều giống nhau và tôi không biết tại sao đó lại là một khái niệm khó khăn đối với mọi người. Bạn có thể xem xét các cáo buộc và dựa trên những cáo buộc đó, chúng tôi sẽ đề xuất các mức án thích hợp. Không ai được nghỉ ngơi đặc biệt vì địa vị của họ.” Trump có thể phải ngồi tù chung thân ở nhà tù Georgia nếu bị kết tội.

⚪ ---- Một nhà phân tích pháp lý của CNN hôm thứ Sáu lập luận, đoạn ghi âm mới được khai quật về việc cựu Tổng thống Donald Trump gây áp lực với các quan chức ở Michigan để không chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể cung cấp thêm động lực cho Công tố đặc biệt Jack Smith trong vụ truy tố Trump về tội lật ngược bầu cử 2020. Đoạn ghi âm được đề cập cho thấy Trump đã yêu cầu 2 quan chức bầu cử ở Michigan từ chối ký vào kết quả bầu cử ở tiểu bang của họ, đồng thời Trump hứa sẽ thuê luật sư cho họ nếu họ gặp vấn đề khi nghe lời Trump.

Xuất hiện trên CNN, cựu Phó công tố Hoa Kỳ Sarah Krissoff cho biết bà sẽ không ngạc nhiên khi thấy đoạn ghi âm này xuất hiện trong phiên tòa sắp tới của Trump ở Washington D.C. Bà nói: “Đây sẽ là bằng chứng rất hữu ích cho công tố viên đặc biệt. Đây là loại bằng chứng mà bồi thẩm đoàn thích. Thực ra, họ sẽ thích nó nếu họ được nghe nó. Tôi nghĩ thế này -- việc có đoạn ghi âm này để bổ sung cho bất kỳ lời khai nào của nhân chứng thực sự là một bằng chứng hữu ích cho cơ quan điều tra của công tố viên đặc biệt.”

Krissoff sau đó được hỏi liệu bà có nghĩ Smith và nhóm của Smith có thể truy cập đoạn ghi âm kịp thời cho phiên tòa hay không, và bà nói rằng điều đó hoàn toàn không thành vấn đề: “Một điều mà Bộ Tư pháp có là về cơ bản có khả năng đạt được bất cứ điều gì họ muốn. Họ có quyền truy cập thông tin theo cách mà chúng ta không có quyền truy cập. Trong trường hợp họ không có thông tin đó, tôi chắc chắn rằng thông tin đó sẽ sớm đến tay họ."

⚪ ---- Một ngày sau khi bị tòa ra lệnh trả ngay tiền phạt cho 2 nhân viên bầu cử Georgia gần 150 triệu USD, Rudy Giuliani đã nộp đơn xin phá sản. Trong giấy tờ theo Chương 11 được nộp tại New York hôm thứ Năm, cựu thị trưởng thành phố New York đã liệt kê tài sản khoảng 10 triệu USD và các khoản nợ gần 500 triệu USD, theo tờ Washington Post đưa tin.

Khoản nợ lớn nhất thuộc về 2 nhân viên bầu cử mà Giuliani đã chụp mũ sai lầm là đã giúp đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, theo AP. Giuliani cũng cho biết ông nợ các công ty công nghệ bầu cử Smartmatic và Dominion Voting System, cả hai đều bị Giuliani bịa đặt gian lận phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng như tiền luật sư phí đối với các luật sư của ông.

⚪ ---- Tổng thống Biden cho biết Biden đồng ý với Tòa tối cao Colorado rằng Donald Trump là một người bạo loạn. Hôm thứ Năm, Trump đã đáp trả, viết trên mạng Truth Social, "Tôi không phải là kẻ bạo loạn. Chính Joe Biden mới là kẻ bạo loạn." Trong khi đó, phe ủng hộ và chống Trump tiếp tục cân nhắc về ý nghĩa của phán quyết ở Colorado, và phán quyết này sẽ được đưa ra trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hai tuần nữa.

Tòa án Tối cao liên bang có khả năng lật ngược quyết định của Colorado và do đó cho phép Trump tiếp tục có tên trong cuộc bỏ phiếu năm 2024 của tiểu bang Colorado, theo nhận định của ban biên tập tờ Wall Street Journal viết. Mặc dù vậy, hội đồng quản trị coi quyết định của Colorado là một quyết định "xấu xí" đối với nước Mỹ. "Đảng Dân chủ tin rằng Trump là mối đe dọa đối với các thể chế dân chủ của Mỹ đến mức họ có lý khi lạm dụng chính các thể chế đó. Họ đang hủy hoại nền dân chủ dưới danh nghĩa cố gắng cứu vãn nó." Báo WSJ hiển nhiên ủng hộ Trump rồi.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự tin tưởng của 77% công chúng nước ông, theo cuộc thăm dò của Tổ chức Ý kiến Công chúng (FOM) công bố hôm thứ Sáu. Cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 13% người tham gia không tán thành Putin. Ngoài ra, 78% chia sẻ quan điểm tích cực về hoạt động của tổng thống, trong khi chỉ có 9% không đồng ý.

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Liên Âu đã cung cấp cho Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) hơn 118 triệu euro trong suốt năm 2023 như một phần của gói viện trợ hàng năm cho lãnh thổ, PEGASE. Ủy ban cho biết trong thông báo bằng văn bản rằng số tiền này đã và sẽ được sử dụng để trả lương và lương hưu cho dân thường, các trung tâm y tế và củng cố các tổ chức của PNA.

"Liên Âu vẫn là nhà tài trợ viện trợ quốc tế lớn nhất cho người Palestine và chúng tôi đang cân nhắc về gói trung hạn rộng hơn cho năm tới nhằm góp phần vào sự ổn định kinh tế và chính trị của Gaza và Bờ Tây, một khi điều kiện thực tế cho phép, như một phần trong nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước," theo người đứng đầu ủy ban Ursula von der Leyen cho biết trong tuyên bố.

⚪ ---- AFP đưa tin, dẫn các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) tiếp tục trì hoãn việc bỏ phiếu về nghị quyết về cuộc chiến giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza cho đến thứ Sáu, ngày 22/12. Theo tài liệu mà AFP được xem, dự thảo mới yêu cầu "các bước khẩn cấp để ngay lập tức cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, đồng thời tạo điều kiện để chấm dứt chiến sự một cách bền vững," tránh dùng các chữ thúc giục "ngừng bắn ngay lập tức" vì đó là một trong những từ ngữ nhạy cảm đối với Hoa Kỳ.

Việc hoãn bỏ phiếu xảy ra ngay cả sau khi đại sứ Washington tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ sẵn sàng phê chuẩn. Bà nói với các phóng viên: “Nếu nghị quyết được đưa ra như hiện tại thì chúng tôi có thể ủng hộ nó.”

⚪ ---- Times of Israel đưa tin hôm thứ Năm rằng một nhóm Hạ viện Hoa Kỳ thân Israel đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden trong một lá thư “sử dụng đòn bẩy của mình” và đảm bảo “sự thay đổi ngay lập tức” trong cuộc chiến ở Gaza. Nhóm 6 Dân Biểu đã ký bức thư gọi cuộc khủng hoảng nhân đạo và số người chết ở Gaza là "không thể chấp nhận được" và "không phù hợp với lợi ích của Mỹ". Họ cũng lưu ý rằng chiến lược quân sự hiện tại của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "gây nguy hiểm cho những nỗ lực tiêu diệt tổ chức khủng bố Hamas và đảm bảo thả tất cả con tin."

⚪ ---- Theo một báo cáo điều tra hôm thứ Năm của The Washington Post đã phân tích đồ họa nguồn mở, hình ảnh vệ tinh và các tài liệu được tiết lộ công khai từ Lực lượng Phòng vệ Israel, bằng chứng của chính phủ Israel không chứng minh được rằng bệnh viện al-Shifa ở Gaza là trung tâm chỉ huy của Hamas.

Tờ báo WP cho biết các căn phòng kết nối với các đường hầm mà IDF tìm thấy “không có bằng chứng trực tiếp về việc Hamas sử dụng quân sự”. Cuộc đánh giá cũng thách thức các tuyên bố của người phát ngôn IDF Daniel Hagari, người đã chỉ ra 5 tòa nhà được cho là đã được Hamas sử dụng tại bệnh viện trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 10, phát hiện ra rằng không có cấu trúc nào được kết nối với mạng lưới đường hầm.

Ngay cả sau cuộc đột kích vào bệnh viện vào tháng 11, các quan chức Israel và Mỹ vẫn giữ nguyên tuyên bố của họ, trong đó một người nói với tờ WP vào tuần trước rằng họ “hoàn toàn tự tin” với thông tin tình báo của mình và rằng “Hamas đã giam giữ các con tin trong khuôn viên bệnh viện cho đến khi ngay trước khi Israel tiến vào.”

⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm tuyên bố rằng Mỹ “hết viện trợ để hỗ trợ Ukraine”. Họp báo thường kỳ, Jean-Pierre đã nhắc lại tầm quan trọng của “hành động quyết đoán” của Quốc hội nhằm hỗ trợ nền dân chủ của Ukraine. Cô nhấn mạnh: “Thế là xong; chúng tôi không còn nữa… Đó là lý do tại sao chúng tôi đang yêu cầu tài trợ khẩn cấp”.

Nhận xét của thư ký báo chí được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson khẳng định rằng các Dân biểu Đảng Cộng hòa trong Quốc hội thiếu sự rõ ràng về chi tiết của khoản viện trợ cho Kiev và cách thức sử dụng khoản viện trợ này.

⚪ ---- Một thẩm phán ở tiểu bang Oklahoma của Hoa Kỳ đã xóa tội cho một người đàn ông đã phải ngồi tù gần 50 năm vì tội giết người - tù nhân thụ án lâu nhất ở Hoa Kỳ được tuyên bố vô tội. Glynn Simmons, 71 tuổi, người được trả tự do vào tháng 7 sau khi các công tố viên đồng ý rằng bằng chứng quan trọng trong vụ án của ông không được chuyển giao cho luật sư bào chữa của ông, đã được phán quyết vô tội vào hôm thứ Ba 19/12/2023.

Theo phán quyết của Thẩm phán quận Oklahoma, Amy Palumbo, “Tòa án này tìm thấy bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng hành vi phạm tội mà ông Simmons bị kết án, bỏ tù… không phải do ông Simmons thực hiện”. Ông Simmons đã thụ án 48 năm, một tháng và 18 ngày kể từ khi bị kết án, khiến ông trở thành tù nhân Hoa Kỳ bị giam giữ lâu nhất được miễn tội, theo dữ liệu được Cơ quan đăng ký miễn tội quốc gia lưu giữ. Sau đó, ông Simmons nói rằng ông cảm thấy được minh oan sau thời gian ở tù, bao gồm cả việc ban đầu bị kết án tử hình.

Simmons vẫn khẳng định mình vô tội, nói rằng anh ta đang ở Louisiana vào thời điểm xảy ra vụ sát hại Carolyn Sue Rogers năm 1974 bên trong một cửa hàng rượu ở thành phố Edmond. Anh và đồng phạm Don Roberts đều bị kết án vào năm 1975 về tội giết người và ban đầu bị kết án tử hình. Bản án của họ được giảm xuống tù chung thân vào năm 1977 sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ liên quan đến hình phạt tử hình. Roberts được tạm tha vào năm 2008.

⚪ ---- Dụng tới TRung Quốc là Tik Tok dìm hàng liền. Theo một báo cáo hôm thứ Năm từ Viện Network Contagion Research Institute (Viện Nghiên cứu Truyền nhiễm Mạng) hợp tác với Đại học Rutgers, TikTok có khả năng tăng cường và hạ cấp chủ đề tùy thuộc vào sự phù hợp của nó với chính sách đối ngoại của Trung Quốc. New York Times cho rằng nghiên cứu này làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc đang kiểm soát nội dung trên nền tảng chia sẻ video thuộc sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh.

Nghiên cứu đã xem xét các bài đăng trên TikTok với các thẻ bắt đầu bằng # và từ khóa chính trị phổ biến rồi so sánh chúng với Instagram. Trong khi những từ như #TaylorSwift và #Biden xấp xỉ xuất hiện trên Instagram hai lần cho mỗi bài đăng TikTok, tỷ lệ này đã tăng vọt lên 8:1 cho #Uyghur, 57:1 cho #TiananmenSquare và 174:1 cho #HongKongProtest. Joel Finkelstein, người sáng lập Viện Nghiên cứu Truyền nhiễm Mạng, cho biết: “Không thể tin được rằng điều này có thể xảy ra một cách tự nhiên”.

Nhưng Alex Haurek, người phát ngôn của TikTok, đã phản bác lại báo cáo, nói rằng, “Báo cáo sử dụng một phương pháp sai lầm để đưa ra một kết luận sai lầm đã định trước” và cho rằng các hashtag được ưa chuộng là do người dùng tạo ra chứ không phải nền tảng. Những phát hiện này được đưa ra sau khi một ủy ban Hạ viện tập trung vào cạnh tranh kinh tế và an ninh với Trung Quốc đã yêu cầu FBI trình bày tóm tắt về cuộc điều tra về ByteDance và những nỗ lực nhằm “bảo vệ dữ liệu của người Mỹ khỏi rơi vào tay Đảng CSTQ” vào ngày 7 tháng 12.⚪ ---- Công ty Boeing đã giao chiếc 787 Dreamliner đầu tiên cho Trung Quốc vào thứ Năm lần đầu tiên kể từ năm 2019, CNBC đưa tin. Theo báo cáo, Dreamliner 787 sẽ được bàn giao cho hãng hàng không Juneyao Airlines của Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải. Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã tạm dừng giao máy bay Boeing 737 Max, loại máy bay bán chạy nhất của công ty, trong 5 năm qua.⚪ ---- Cộng Hòa Czech Republic: Một tay súng đơn độc đã nổ súng hôm thứ Năm tại một tòa nhà đại học ở trung tâm thành phố Prague, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương hơn 20 người trong vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Cộng hòa Czech. Vụ đổ máu xảy ra tại tòa nhà khoa triết học của Đại học Charles, nơi kẻ xả súng là sinh viên, theo Cảnh sát trưởng Praha Martin Vondrasek cho biết. Tay súng cũng đã chết. Tên tau súng vẫn chưa được tiết lộ. Vondrasek cho biết 24 người bị thương và chính quyền cảnh báo số người chết có thể tăng lên.Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân hoặc động cơ có thể xảy ra vụ nổ súng tại tòa nhà nằm gần sông Vltava ở Quảng trường Jan Palach. Bộ trưởng Nội vụ Czech Vit Rakusan cho biết các nhà điều tra không nghi ngờ có mối liên hệ với bất kỳ hệ tư tưởng hoặc nhóm cực đoan nào. Vondrasek cho biết cảnh sát tin rằng nghi phạm đã giết cha mình ở quê hương Hostoun, ngay phía tây Prague, vào sáng sớm cùng ngày và anh ta cũng đã lên kế hoạch tự sát. Cảnh sát trưởng mô tả nghi phạm là một sinh viên xuất sắc nhưng không cung cấp thêm thông tin nào khác. Không có gì cho thấy anh có đồng phạm.⚪ ---- Với lãi suất vay mua nhà tăng trong suốt năm 2023, những người mua nhà tiềm năng ở nhiều thành phố của Hoa Kỳ đã chứng kiến ngôi nhà mơ ước của họ ngày càng xa tầm tay. Tuy nhiên, ở một số thành phố, người mua nhà thực sự thấy sức mua của họ tăng lên. Công ty bất động sản trực tuyến Point2 đã xem xét dữ liệu điều tra dân số của 100 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ để xem giá nhà bình dân trung bình thay đổi như thế nào từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023.Khi xác định một ngôi nhà “giá cả phải chăng”, nghiên cứu giả định khoản trả trước 20%, khoản vay thế chấp cố định trong 30 năm và khoản thanh toán hàng tháng ít hơn 30% thu nhập.Sau khi tính đến các tlãi suất vay mua nhà khác nhau (7% vào năm 2022 so với 7,5% vào tháng 11 năm 2023), Point2 nhận thấy rằng sức mua tăng lên ở một số thị trường bất động sản giá cao, một phần nhờ vào tăng trưởng thu nhập.Ở Irvine (California) được xếp hạng hàng đầu, người mua có thể mua một căn nhà trị giá trung bình $498,161 vào năm 2023, tăng trung bình $53,051 so với con số của năm ngoái. Theo sau Irvine là một thành phố đắt đỏ khác ở California, San Francisco, nơi sức mua tăng thêm 42.354 USD. Nằm trong top 5 là Anchorage, Alaska ($39,819); thủ đô Washington, D.C. ($35,612); và Thành phố Jersey, New Jersey ($34,851).⚪ ---- Bạn là cư dân California cần chú ý. Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng lên $16/giờ vào ngày 1/1/2024, nhưng nhân viên ở một số thành phố và quận được chọn trên khắp California sẽ kiếm được nhiều tiền hơn do các sắc lệnh của địa phương. Ở những thành phố có mức lương tối thiểu địa phương vượt quá yêu cầu của tiểu bang, “người sử dụng lao động phải tuân theo tiêu chuẩn chặt chẽ hơn; nghĩa là điều đó có lợi nhất cho người lao động,” theo Bộ Quan hệ Công nghiệp của California.Theo báo cáo từ Trung tâm Lao động của UC Berkeley, các thành phố và quận ở California này có mức lương tối thiểu cao hơn yêu cầu của tiểu bang California:Alameda: 16,52 USD kể từ ngày 1/7/2023Belmont: $17,35 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Berkeley: 18,07 USD kể từ ngày 1/7/2023Burlingame: $17,03 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Cupertino: $17,75 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Daly City: $16,62 bắt đầu từ ngày 1/1/2024East Palo Alto: $17 bắt đầu từ ngày 1/1/2024El Cerrito: $17,92 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Emeryville: 18,67 USD kể từ ngày 1/7/2023Foster City: $17 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Fremont: $16,80 tính đến ngày 1/7/2023 $16,80Half Moon Bay: $17,01 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Hayward: 16,90 USD cho các tập đoàn lớn và 16 USD cho các công ty nhỏ bắt đầu từ ngày 1/1/2024Los Altos: $17,75 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Los Angeles: 16,78 USD kể từ ngày 1/7/2023Los Angeles Cpunty (nơi chưa hợp nhất): $16,90 kể từ ngày 1/7/2023Malibu: 16,90 USD kể từ ngày 1/7/2023Menlo Park: $16,70 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Milpitas: 17,20 USD kể từ ngày 1/7/2023Mountain View: $18,75 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Novato: 16,60 USD cho các doanh nghiệp lớn, 16,04 USD cho các chủ lao động nhỏ và 16,86 USD cho các công ty lớn bắt đầu từ ngày 1/1/2024Oakland: $16,50 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Palo Alto: $17,80 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Pasadena: 16,93 USD kể từ ngày 1/7/2023Petaluma: $17,45 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Redwood City: $17,70 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Richmond: $17,20 kể từ ngày 1/1/2023San Carlos: $16,87 bắt đầu từ ngày 1/1/2024San Diego: $16,85 bắt đầu từ ngày 1/1/2024San Francisco: $18,07 kể từ ngày 1/7/2023San Jose: $17,55 bắt đầu từ ngày 1/1/2024San Mateo: $17,35 bắt đầu từ ngày 1/1/2024San Mateo County (chưa hợp nhất): $17,06 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Santa Clara: $17,75 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Santa Monica: $16,90 kể từ ngày 1/7/2023Santa Rosa: $17,45 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Sonoma: 17,60 USD và 16,56 USD cho doanh nghiệp nhỏ bắt đầu từ ngày 1/1/2024South San Francisco: $17,25 bắt đầu từ ngày 1/1/2024Sunnyvale: $18,55 bắt đầu từ ngày 1/1/2024West Hollywood: 19,08 USD kể từ ngày 1/7/2023⚪ ---- Cảnh sát Long Beach đang điều tra một vụ giết người xảy ra vào tối thứ Tư trên đường cao tốc Pacific Coast. Cảnh sát đã có mặt tại dãy nhà 1000 của East PCH tại giao lộ với Đại lộ Martin Luther King Jr. vào khoảng 8:10 giờ tối về một vụ nổ súng. Họ phát hiện một người đàn ông 36 tuổi bị nhiều vết đạn ở phần trên cơ thể. Cảnh sát đã sơ cứu cho đến khi nhân viên y tế đến và chuyển người đàn ông đến bệnh viện, nơi anh ta qua đời sau đó.Hôm thứ Năm, Sở Cảnh sát Long Beach xác định anh là Korey Brown ở Long Beach. Cảnh sát tin rằng Brown bị bắn sau khi anh ta bị một hoặc nhiều người lạ mặt tiếp cận. Brown bị trúng đạn nhiều phát và kẻ nổ súng đã bỏ chạy trước khi cảnh sát có thể đến. Các thám tử vẫn đang làm việc để xác định động cơ của vụ nổ súng.⚪ ---- Pennsylvania:đã bắn chết hai con trai của cô khi chúng đang ngủ trên giường vào ngày 2 tháng 5/2022 và định giết người đàn ông thứ ba đã bị kết án tù chung thân không ân xá vào ngày 20/12. Trinh Nguyen, 40 tuổi, xuất hiện tại tòa án Bucks County, nơi cô nhận tội hai tội giết các con mình cấp độ một – Jeffrey Tini, 13 tuổi và anh trai hắn, Nelson Tini, 9 tuổi – cũng như âm mưu sát hại cháu trai của chồng cũ, Gianni Melchiondo. Tất cả các tội ác đều xảy ra tại ngôi nhà thuê trên đường Timber Ridge Road của Nguyễn ở thị trấn Upper Makefield.Jennifer Schorn, phụ tá Luật sư quận của Quận Bucks, cho biết trong cuộc họp báo sau phiên điều trần: “Cô đã thừa nhận tội lỗi của mình. Lời bào chữa đã được thương lượng sẽ đảm bảo rằng bị cáo sẽ chết trong bốn bức tường của một cơ sở cải huấn.”Cô Schorn đã ghi công Melchiondo, người đã tước vũ khí của Nguyễn sau khi cô bắn vào anh ta hai lần mà súng không nổ. Mặc dù có suy đoán rằng Nguyễn, người đã vô tình được đưa vào Bệnh viện Tiểu Bang Norristown sau khi bị bắt, có thể tìm cách bảo vệ sức khỏe tâm thần, nhưng điều đó đã không xảy ra.Schorn nói: “Không có yêu cầu nào để khai là cô bị bệnh tâm thần. Cô đã viết một bản tuyên bố thể hiện sự căm ghét của mình đối với người khác… cơn thịnh nộ đang sôi sục của cô ấy.” Nhà chức trách tìm thấy một di chúc viết tay ngày 25/4/2022 hướng dẫn người nhận phải làm gì với hài cốt của Trinh Nguyen và các con trai. Nó được ký bởi Trinh Nguyễn.⚪ ---- California: Hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở San Lorenzo đã bị kết án tù và quản chế. Kevin Perry, 22 tuổi và, 21 tuổi, ban đầu bị cáo buộc tội âm mưu cướp Ngân hàng Citi trên Paseo Grande ở San Leandro vào tháng 8/2022. Nhưng tháng trước, Nguyễn bị kết án 180 ngày tù và Perry bị kết án một năm trong một thỏa thuận nhận tội yêu cầu các công tố viên hủy bỏ hầu hết các cáo buộc.Perry không từ chối rời khỏi hiện trường một vụ tai nạn, nơi cảnh sát nói rằng y đã tông vào một "người đi bộ trẻ tuổi" - độ tuổi không được ghi trong hồ sơ tòa án - trong một cuộc rượt đuổi của cảnh sát để tránh bị bắt vì âm mưu cướp ngân hàng. Nguyễn không tranh cãi về việc sở hữu một chiếc Lexus bị đánh cắp một ngày sau vụ cướp, nơi cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông ở Alameda sau một cuộc rượt đuổi ngắn bằng chân.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam vừa có thông báo sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy tại đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 3 tháng. Khoảng 1.250 người lao động sẽ phải ngưng việc trong khi Tết đang đến gần.⚪ ----Theo VietnamPlus. Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,92 tỷ USD - tăng 35% so với năm 2022. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,92 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022. Lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đây cũng là một phần lý do khiến lượng kiều hối tăng cao so với năm ngoái; đồng thời, dù Kiều bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song vẫn quan tâm, hướng về quê hương hỗ trợ giúp đỡ thân nhân và gia đình. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay, khi cả thế giới đều đang kỳ vọng vào sự chuyển mình sau cơn đại dịch.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Một loạt doanh nghiệp xăng dầu, nông nghiệp vướng nợ xấu ngân hàng. Trong đó, có khoản nợ được tạm tính giá trị lên tới hơn ngàn tỉ đồng. Gần về cuối năm, nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc rao bán, đấu giá các khoản nợ xấu. Trong số này, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, có đơn vị từng có tiếng ngành buôn gạo. Giữa tháng 12 vừa qua, VietinBank đã tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà. Tổng giá trị các khoản nợ tạm tính đến hết ngày 31-10-2023 là 1.494 tỉ đồng (trong đó dư nợ gốc hơn 567 tỉ đồng, nợ lãi hơn 623 tỉ đồng, lãi phạt quá hạn 302 tỉ đồng). Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 9 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Bình Phước, Bình Dương. Ngoài ra còn có 4 kho, công trình xây dựng, máy móc thiết bị tại tỉnh Đồng Tháp cùng hàng hóa thế chấp theo các hợp đồng thế chấp dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu nhập kho.⚪ ----. Báo Kinh Tế Đô Thị. Sau nhiều lần đưa ra xét xử, rồi hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung. TAND TP Hồ Chí Minh vừa triệu tập các nạn nhân, người có quyền lợi trong vụ án đến dự phiên tòa xét xử nữ Việt kiều lừa đảo, sẽ mở lại vào ngày 28/12. Ngày 21/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đế dự phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 28/12. Các bị can trong vụ án này bị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Việt kiều Mỹ, cư trú tại số 6-8 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng của Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972). Trong 3 bị can nêu trên, Vũ Bảo Trinh được xác định cầm đầu. Trong vụ án này, trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh xác định có 77 bị hại. Tuy nhiên, sau khi lọc lại, HĐXX chỉ triệu tập 45 bị hại, 16 cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (có 4 cá nhân, 12 ngân hàng và công ty tài chính).⚪ ---- HỎI 1: Người Mỹ trung bình có 52 phút/ngày để nấu và thưởng thức bữa ăn , 1/3 dân Mỹ có ít hơn 30 phút/ngày và 44% nói quá bận để nấu nướng?ĐÁP 1: Đúng thế. Người Mỹ thường không có đủ thời gian để chuẩn bị và thưởng thức bữa ăn, theo Chỉ số Đồ ăn nhẹ Hoa Kỳ (US Snack Index) thường niên lần thứ năm của Frito-Lay North America và The Quaker Oats Co., cả hai đều là công ty chi nhánh của PepsiCo, Inc.Người Mỹ trung bình chỉ có tổng cộng 52 phút/ngày để nấu nướng, ăn uống và thưởng thức bữa ăn của mình, với 1/3 người tiêu dùng cho biết họ có ít hơn 30 phút/ngày để nấu và thưởng thức bữa ăn. Và 44% người Mỹ nói quá bận để nấu nướng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Hơn 90% dân Mỹ mất ngủ do xem tivi say sưa và 75% mất ngủ vì mua sắm trực tuyến?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (American Academy of Sleep Medicine): Hơn 90% người dân cho biết họ mất ngủ do xem tivi say sưa và 75% người dân cho biết họ mất ngủ vì mua sắm trực tuyến. Các chuyên gia nói rằng điều đó có thể gây hại cho sức khỏe của một người.Chi tiết: