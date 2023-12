- TQ động đất 6.2 độ: ít nhất 126 người chết, hơn 700 người bị thương - TQ cưỡng ép VN làm tuyến xe lửa Côn Minh-Hải Phòng chạy xuyên qua các mỏ đất hiếm của VN (trữ lượng lớn thứ 2 thế giới sau TQ) trong khi Mỹ nhập 74% từ TQ. - Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney: nếu Trump thắng cử 2024, sẽ gỡ pháp trị, biến dị dạng Hiến pháp - Bộ Tư pháp: bầu cử giữa kỳ 2022 không bị ảnh hưởng, dù bị Nga và TQ t

Theo Tân Hoa Xã hôm thứ Ba, ít nhất 126 người đã chết -- trong đó 113 người chết ở Cam Túc và 13 người chết ở Thanh Hải -- do trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển tây bắc Trung Quốc vào lúc nửa đêm Thứ Hai.

- TQ động đất 6.2 độ: ít nhất 126 người chết, hơn 700 người bị thương

- TQ cưỡng ép VN làm tuyến xe lửa Côn Minh-Hải Phòng chạy xuyên qua các mỏ đất hiếm của VN (trữ lượng lớn thứ 2 thế giới sau TQ) trong khi Mỹ nhập 74% từ TQ.

- Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney: nếu Trump thắng cử 2024, sẽ gỡ pháp trị, biến dị dạng Hiến pháp

- Bộ Tư pháp: bầu cử giữa kỳ 2022 không bị ảnh hưởng, dù bị Nga và TQ tấn công mạng

- Diễn viên Alec Baldwin cần cảnh sát hộ tống để vượt qua cuộc biểu tình đòi ngưng bắn Gaza ở New York, gây gỗ.

- Hamas: số người Palestine ở Dải Gaza bị giết lên 19.667 người. Trong 24 giờ qua, 214 người Palestine chết và 300 người bị thương. Tổng số người bị thương tới 52.586 người.

- Hamas: bắn một loạt hỏa tiễn về trung Israel và Tel Aviv.

- Bộ Y tế Gaza: Israel tấn công vào trại tị nạn Jabalia, làm 10 người chết và 40 bị thương.

- Tư lệnh quân đội Israel chỉ thị: cấm bắn vào người đầu hàng ở Gaza, vài ngày sau khi 3 con tin Israel phất cờ trắng vẫn bị quân Israel bắn chết

- Bảo tàng Auschwitz-Birkenau đã lên án 1 Thị trưởng Israel đòi trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza và biến Gaza thành bảo tàng giống như trại tử thần Auschwitz của Đức Quốc xã.

- Mỹ và các đồng minh sẽ lập liên quân để bảo vệ các tàu đi qua Biển Đỏ.

- Quân Houthi ở Yemen nói các tàuq ua Biển Đỏ sẽ an toàn, chỉ trừ tàu của Israel

- Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu về cuộc xung đột ở Gaza vào hôm nay thứ Ba đòi ngưng bắn ở Gaza

- Hàng không Đức Lufthansa sẽ mua tối đa 100 phi cơ phản lực 737 MAX của Boeing

- Tòa kháng án bác đơn của Mark Meadows (cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của Trump) và nói, Biện Lý Quận Fulton có quyền truyt ố Meadows.

- Trump lại nộp kháng cáo xin bỏ vụ truy tố Trump ở Georgia, lấy cớ Tu chính án 1 (tự do ngôn luận) cho Trump quyền bịa đặt về gian lận bầu cử Georgia

- Giuliani sau khi bị tòa buộc bồi thường 148 triệu USD lại chửi mắng 2 nhân viên bầu cử, lại bị kiện lần nữa, xin tòa cấm Giuliani chụp mũ nữa

- Năm 1990: người vợ đầu tiên của Donald Trump, Ivana, nói Trump để cuốn sách ghi lại các bài diễn văn Hitler trong tủ cạnh giường.

- Hơn 3 triệu trẻ em đã mất bảo hiểm y tế Medicaid so với trước tháng 4/2023. Riêng Texas và Florida đã có hơn 1 triệu trẻ em mất Medicaid.

- Southwest Airlines đã nhận mức phạt kỷ lục 140 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

- Vatican: cho linh mục ban phép lành các hôn lễ đồng tính

- Quận Los Angeles: 1 người trúng độc đắc SuperLotto Plus 23 triệu USD

- Xin gửi niệm lành tới Thầy Thích Giới Châu, đang nguy cấp, cơ hội sống sót còn 15%.

- TIN VN. Giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị bắt vì nhận hối lộ.

- TIN VN. Sài Gòn: Dân nhà giàu rủ nhau giả làm ăn xin, nhận quà từ thiện.

- TIN VN. Gần 73% dân Việt Nam dùng xe máy, nhiều nhất Đông Nam Á.

- HỎI 1: Mùa lễ: 71% tiếc là không có thì giờ để thư giãn, 79% chỉ lo tạo khoảnh khắc cho người khác mà quên chính mình? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người lao động Mỹ, 65% từng kiệt sức năm nay? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/12/2023) ⚪ ---- Hàng không Đức Lufthansa tiết lộ hôm thứ Ba rằng họ có kế hoạch mua tối đa 100 phi cơ phản lực 737 MAX của Boeing Co. Để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, hãng hàng không Đức sẽ mua 40 phi cơ Boeing 737 Max, với tùy chọn bổ sung thêm 60 chiếc nữa vào đội bay của mình. Việc này không chỉ giúp giảm 20% lượng khí thải CO2 mà còn giúp giảm 50% tiếng ồn so với phi cơ thế hệ cũ.

Carsten Spohr, Giám đốc điều hành Deutsche Lufthansa AG, cho biết: “Đây là một quyết định chiến lược đúng đắn đối với Tập đoàn Lufthansa khi đặt mua lại phi cơ Boeing 737 lần đầu tiên kể từ năm 1995”. Stan Deal, Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes, cho biết: “Mối quan hệ của chúng tôi với Tập đoàn Lufthansa đã dẫn đến một số thành tựu thay đổi ngành và chúng tôi rất vui mừng khi thấy chiếc 737 trở lại đội bay của khách hàng ban đầu”.

⚪ ---- Theo Tân Hoa Xã hôm thứ Ba, ít nhất 126 người đã chết -- trong đó 113 người chết ở Cam Túc và 13 người chết ở Thanh Hải -- do trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển một huyện dân tộc và làm chết 113 người ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, vào lúc nửa đêm ngày thứ Hai. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 13 người khác ở tỉnh Thanh Hải lân cận.

Nhưng BBC cho biết trận động đất có cường độ mạnh 6,2 độ richter. Số người chết có thể tăng lên với hơn 700 người bị thương trong điều kiện băng giá. Hôm thứ Ba, đoạn phim được chiếu trên truyền hình nhà nước và mạng xã hội cho thấy toàn bộ ngôi làng bị chia cắt bởi trận động đất, cũng như các tòa nhà và nhà cửa bị sập.

.

Những người dân rời bỏ nhà cửa cũng được thấy đang co ro trước đám cháy tạm thời tại các trại sơ tán được dựng lên vội vã. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhiệt độ đạt -13C (8,7F) vào thứ Ba. Những người sống sót cho biết trận động đất có cảm giác như "bị sóng dâng cao cuốn trôi" và nhớ lại việc họ vội vã chạy ra khỏi căn hộ của mình. “Tôi đánh thức gia đình mình và chúng tôi lao xuống tất cả 16 tầng trong một hơi,” một người đàn ông tên Qin cho biết.

.

Các quan chức địa phương ở quận Jishishan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Cam Túc, cho biết hơn 5.000 tòa nhà trong khu vực đã bị hư hại. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một giám đốc đội cứu hộ Cam Túc, người cho rằng thiệt hại trên diện rộng là do chất lượng xây dựng kém ở các ngôi làng – nhiều ngôi nhà đã cũ và làm bằng đất sét.

.

Cam Túc (Gansu) nằm giữa 2 cao nguyên Tây Tạng và Loess, và nằm giáp Mông Cổ. Vùng xa xôi này là một trong những vùng nghèo nhất và đa dạng về sắc tộc nhất ở Trung Quốc.

.

⚪ ---- Cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-Wyo.) cảnh báo cựu Tổng thống Trump sẽ bổ nhiệm các luật sư giúp Trump “xuyên thủng” Hiến pháp nếu được bầu vào Bạch Ốc một lần nữa. Bà nói trên “Báo cáo đặc biệt” của Fox News: “Tôi nghĩ rằng, chúng ta biết Trump sẽ làm gì. Trump đã làm rồi. Chúng ta đã thấy những gì Trump đã làm sau cuộc bầu cử năm 2020. Rõ ràng là Trump đã làm gì để cố gắng giành lấy quyền lực vào năm 2020 và tất nhiên là vào ngày 6 tháng 1/2021.”

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bret Baier của Fox News, Cheney cho biết bà lo sợ về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump vì những hành động mà Trump thực hiện nhằm giành lấy quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020. Bà cho biết nếu đắc cử vào một nhiệm kỳ khác ở Bạch Ốc, Trump sẽ thực hiện các bước có thể “gỡ bỏ các quy định của pháp luật.”

.

“Và nếu bạn nhìn vào các bước mà Trump phải thực hiện, đơn giản là từ chối thi hành lệnh của tòa án hoặc tuân theo các lệnh của tòa án mà Trump không đồng ý - chẳng hạn như đưa người vào các vị trí chủ chốt như Bộ TRưởng Tư Pháp. Hoặc với tư cách là người đứng đầu [Văn phòng Cố vấn Pháp lý], những luật sư phi đạo đức sẽ giúp Trump, thẳng thắn mà nói, phá vỡ nhiều rào cản trong Hiến pháp của chúng ta. Tôi nghĩ thực sự rất lo ngại rằng Trump sẽ thực hiện các bước đi rất nhanh để làm gỡ bỏ nền pháp quyền.”

.

Cheney nói rằng các luật sư đã nói với Trump những gì Trump đang cố gắng làm sau cuộc bầu cử năm 2020 là bất hợp pháp sẽ không còn tồn tại nếu Trump được bầu vào chức tổng thống một lần nữa: “Những người đó đã nói với Trump rằng những gì Trump đang làm là bất hợp pháp - những người đó sẽ không có mặt và… các phán quyết của tòa án của chúng ta là nền tảng cho chúng ta là một nước cộng hòa lập hiến. Nếu Tổng thống không thực thi những phán quyết đó, chúng sẽ không có trọng lượng.”

.

⚪ ---- Bộ Tư pháp và một số cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác tuyên bố trong một báo cáo được giải mật hôm thứ Hai rằng cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của nước ngoài. “Chúng tôi — Bộ Tư pháp, bao gồm FBI và Bộ An ninh Nội địa, bao gồm Văn phòng Tình báo và Phân tích và CISA — không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ tác nhân liên kết nào của chính phủ nước ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ cơ sở hạ tầng bầu cử nào trong năm 2022 cuộc bầu cử liên bang,” theo báo cáo dài 4 trang nêu rõ. Báo cáo tiếp tục cho biết đã có một số nỗ lực không thành công được thực hiện bởi “những kẻ tấn công thân Nga và những kẻ bị tình nghi thuộc CSTQ”, nhưng không có sự thay đổi đáng kể nào trong số phiếu bầu theo cách này hay cách khác.

.

⚪ --- Diễn viên Alec Baldwin cần một cảnh sát hộ tống để vượt qua cuộc biểu tình đòi ngưng bắn Gaza ở Thành phố New York hôm thứ Hai, tạm dừng một lúc để bắt đầu một cuộc la hét với một trong những người biểu tình. Trong đoạn phim ghi lại vụ việc, người ta có thể thấy Baldwin bị bao vây bởi những người biểu tình chủ hòa và cảnh sát, đang nói chuyện sôi nổi với một người khác, người đang quay phim anh ta. “Bạn làm việc cho Hollywood. Bạn có lên án Israel không?” người đó hỏi.

.

Nhìn thẳng vào mặt người đó, Baldwin đáp lại, “Bạn đã quyết định rồi… Bởi vì tôi đang ở Hollywood à? Ờ, bạn hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Hãy hỏi tôi một câu hỏi thông minh.” Tờ New York Post đưa tin rằng những người biểu tình khác đã hét vào mặt Baldwin, yêu cầu tài tử nổi tiếng này hãy "ngậm cái mồm (... chửi thề) của y lại" và chế nhạo sự nghiệp "xuống đốc" của Baldwin. Một người trong cuộc quen thuộc với vấn đề này nói với báo The Messenger rằng nam diễn viên 65 tuổi đã đến khu vực này “để dạy một lớp diễn xuất” và không có ý định tham gia cuộc biểu tình nào hết.

.

⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas điều hành tại khu vực này cho biết hôm thứ nay rằng số người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng trong cuộc xung đột khu vực với Israel đã tăng lên 19.667 người. Hôm qua, Thứ Hai, ước tính số người chết là 19.453. Hơn nữa, al-Qudra đưa tin rằng chỉ trong vài giờ qua, 214 người Palestine đã thiệt mạng và 300 người bị thương. Kể từ ngày 7/10, tổng số người bị thương đã lên tới 52.586 người.

.

"Việc chấm dứt hiện diện y tế ở phía bắc Gaza nhằm mục đích di dời 800.000 người và tước đi các dịch vụ y tế dành cho hàng ngàn người bị thương, phụ nữ mang thai, trẻ em và bệnh nhân mãn tính. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự im lặng của thế giới khi chứng kiến ​​các vụ thảm sát do người Israel gây ra lực lượng chiếm đóng ở phía bắc Gaza sau khi thanh lý các dịch vụ y tế trước sự chứng kiến và thính giác của thế giới”, người phát ngôn Bộ Ashraf al-Qudra tuyên bố trong một cuộc họp báo.

.

⚪ ---- Nhóm chiến binh Hamas cho biết trên kênh Telegram hôm thứ Ba rằng một loạt hỏa tiễn đã được phóng về phía miền trung Israel và Tel Aviv. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin còi báo động đã được kích hoạt ở miền nam Tel Aviv, Jaffa, Bat Yam, Rishon Lezion, Kfar Chabad và Beit Dagan. Magen David Adom, cơ quan y tế khẩn cấp quốc gia, thảm họa, xe cứu thương và ngân hàng máu của Israel, cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về nạn nhân hoặc thương tích cho đến nay.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Ba báo cáo rằng lực lượng Israel đã mở cuộc tấn công mới vào trại tị nạn lớn nhất ở vùng đất này, Jabalia. Theo Bộ, cuộc tấn công này khiến "10 người chết và 40 người bị thương." Hơn nữa, Bộ tuyên bố rằng quân đội Israel đã bắt giữ tổng cộng 240 người, bao gồm 80 nhân viên y tế, 40 bệnh nhân và 120 người phải sơ tán đang tìm nơi ẩn náu bên trong Bệnh viện Al-Awda. Trong số những người bị bắt có giám đốc viện, Bác sĩ Ahmed Muhanna.

.

⚪ ---- Hôm Chủ nhật, Tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi đã yêu cầu binh sĩ không được bắn vào những người đầu hàng ở Gaza, vài ngày sau khi ba con tin Israel bị quân đội Israel giết chết, theo tin của báo Times of Israel. Các con tin đã bị lính Israel bắn chết hôm thứ Sáu trong cuộc giao tranh ở khu vực Shujaiya của Thành phố Gaza, ngay cả khi họ mang theo một lá cờ trắng có dòng chữ "SOS" và "Cứu giúp, 3 con tin" bằng tiếng Do Thái. Họ cũng kêu cứu bằng tiếng Do Thái.

.

Shujaiya là nơi 10 binh sĩ Israel, trong đó có một sĩ quan cấp cao, chết trong một cuộc phục kích vào tuần trước. Đó là ngày đẫm máu nhất đối với quân đội Israel kể từ khi cuộc tấn công trên bộ vào Gaza bắt đầu. Nói trước Sư đoàn 99, Halevi hôm Chủ nhật cho biết đừng bắn vào những cá nhân giương cờ trắng đầu hàng. Ông cho biết ngay cả các quân thù nếu đầu hàng cũng phải bị giam giữ.

.

⚪ ---- Bảo tàng nhà nước Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan hôm Chủ nhật đã lên án điều mà các nhà phê bình gọi là nhận xét diệt chủng của thị trưởng một thị trấn Israel, người nói rằng toàn bộ Gaza nên được thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine và biến thị trấn Gaza thành một bảo tàng giống như trại tử thần khét tiếng của Đức Quốc xã.

.

Theo tờ The Times of Israel, Thị trưởng thị trấn Metula là David Azoulai trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hôm Chủ nhật: "Toàn bộ Dải Gaza cần phải trống rỗng. Bị san phẳng. Giống như ở Auschwitz. Hãy để nó trở thành một bảo tàng cho cả thế giới xem Israel có thể làm gì. Đừng để ai cư trú ở Dải Gaza cho cả thế giới xem, bởi vì ngày 7 tháng 10 theo một cách nào đó là vụ thảm sát Holocaust thứ hai."

.

Đáp lại, Bảo tàng Nhà Nước Auschwitz-Birkenau ở Oświęcim, miền nam Ba Lan đã viết trên mạng xã hội rằng "David Azoulai dường như muốn sử dụng biểu tượng của nghĩa trang lớn nhất thế giới như một loại bệnh hoạn, đáng ghét, giả nghệ thuật, mang tính biểu tượng. Kêu gọi những hành động dường như vi phạm bất kỳ luật dân sự, thời chiến, đạo đức và con người nào, có thể nghe giống như một lời kêu gọi giết người ở quy mô tương tự như Auschwitz, khiến toàn bộ thế giới lương thiện phải đối mặt với một sự điên khùng.... Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Israel sẽ phản ứng với hành vi lạm dụng đáng xấu hổ đó, vì chủ nghĩa khủng bố không bao giờ có thể là một phản ứng đối với chủ nghĩa khủng bố.”

.

Tháng trước, bảo tàng đã đăng một tuyên bố từ Hội đồng Auschwitz quốc tế—với các thành viên bao gồm Piotr Cywiński, giám đốc Bảo tàng nhà nước Auschwitz-Birkenau—ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza, mà theo các quan chức Palestine và LHQ hiện đã giết chết, gây thương tích hoặc khiến nhiều người khác mất tích. hơn 70.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

.

Nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Israel—cũng như các nhà báo, học giả, người nổi tiếng và những người khác—đã đưa ra những tuyên bố mà các nhà phê bình gọi là kích động hoặc ủng hộ tội diệt chủng để đáp trả các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo đã giết chết hơn 1.100 người Israel và những người khác vào tháng 10 7.

.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tháng 10, Thủ tướng Israel cực hữu Benjamin Netanyahu đã nhắc đến Amalek, kẻ thù xa xưa trong Kinh thánh của người Israel mà Chúa đã ra lệnh tiêu diệt người Do Thái. Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định không có thường dân vô tội ở Gaza, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant thề sẽ “xóa bỏ mọi thứ” ở Gaza.

.

Tháng trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Israel Avi Dichter tuyên bố rằng "chúng tôi hiện đang triển khai Great Nakba", ám chỉ đến cuộc thanh lọc sắc tộc, đôi khi bằng vụ thảm sát và tuần hành tử thần, đối với hơn 750.000 người Ả Rập từ Palestine trong quá trình thành lập nhà nước Israel hiện đại hồi 75 năm trước. Trong khi đó, các thành viên của Knesset, quốc hội Israel, đã kêu gọi Gaza "xóa sạch bản đồ", ném bom bằng vũ khí hạt nhân và đốt cháy thành tro.

.

Nhiều chính trị gia Hoa Kỳ, bao gồm cả ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đã lặp lại lời kêu gọi của Israel về bạo lực diệt chủng đối với người Palestine.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã chính thức công bố trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng Washington và các đồng minh sẽ thành lập một lực lượng mới để bảo vệ các tàu đi qua Biển Đỏ. "Đây là một thách thức quốc tế đòi hỏi hành động tập thể. Vì vậy hôm nay tôi tuyên bố thành lập Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng (Operation Prosperity Guardian), một sáng kiến an ninh đa quốc gia mới quan trọng... Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng đang tập hợp nhiều quốc gia bao gồm Anh quốc, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hoà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha."

.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh phiến quân Houthi của Yemen nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Nhóm chiến binh này trước đó tuyên bố họ sẽ đối đầu với bất kỳ liên minh tiềm năng nào do Mỹ tạo ra.

.

⚪ ---- Mohammed al-Bukhaiti, thành viên Bộ Chính trị của phiến quân Houthi ở Yemen, nói với Al Jazeera hôm thứ Hai rằng nhóm chiến binh này sẵn sàng đối mặt với bất kỳ liên minh tiềm năng nào có thể do Hoa Kỳ thành lập ở Biển Đỏ. Quan chức này tiếp tục nói rằng Washington đã đề nghị rút khỏi Biển Đỏ nếu phe nổi dậy hứa dừng các hoạt động quân sự của họ. “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ điều này,” ông nhấn mạnh.

.

Trước đó, cả Mỹ và Israel đều lên án hành động của nhóm phiến quân, cho rằng chúng đe dọa “quyền tự do vận chuyển toàn cầu”. Trong khi đó, Houthi khẳng định rằng tất cả các tàu, ngoại trừ tàu của Israel, sẽ an toàn trước các cuộc tấn công của họ.

.

⚪ ----- Phái đoàn thường trực của Ecuador tại LHQ cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu về cuộc xung đột ở Gaza vào thứ Ba, ngày 19 tháng 12. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia đã đệ trình dự thảo nghị quyết kêu gọi chấm dứt khẩn cấp tình trạng thù địch ở Gaza, đã yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu lại một ngày. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ họp vào thứ Hai để bỏ phiếu về một nghị quyết mới ở Trung Đông yêu cầu Israel và Hamas cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận Dải Gaza bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

.

⚪ ---- Mark Meadows (cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của Trump) sẽ bị xét xử về tội can thiệp bầu cử Georgia tại tòa án Georgia, theo tòa kháng án liên bang ra phán quyết hôm thứ Hai. Meadows đang cố gắng chuyển vụ truy tố Meadows về tội lật ngược bầu cử cấp tiểu bang sang tòa án liên bang, nơi Meadows dự định tranh luận về quyền miễn trừ vì Meadows đang làm việc theo lệnh tổng thống.

.

Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết chống lại điều đó, một quyết định mà hội đồng ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực 11 đã giữ nguyên hôm thứ Hai với tỷ số bỏ phiếu 3-0. Phán quyết mới nhất có liên quan đến các phiên tòa xét xử Trump và những người khác về tội lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia, theo Politico đưa tin, mặc dù Meadows có thể kháng cáo lại — lên tòa án đầy đủ hoặc lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. (ghi chú: ý của Meadows là, Meadows là Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, nên không có tội... nhưng Biện Lý quận Fulton truy tố Meadows ra Tòa quận Fulton theo luật tiểu bang Georgia, vì Meadows cản trở công lý khi can thiệp cuộc kiểm phiếu ở Georgia, và phải theo luật Georgia, không theo luật liên bang.)

.

⚪ ---- Hôm thứ Hai, các luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Sadow và Jennifer Little, đã đệ đơn yêu cầu lên tòa án ở Quận Fulton (Georgia) bác bỏ vụ kiện xét xử cáo buộc ông cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia với lý do Trump đã hành động phù hợp với các quy định của pháp luật theo Tu Chính án số 1.

.

“Bản cáo trạng ở đây không chỉ đơn thuần hình sự hóa hành vi có tác động ngẫu nhiên đến ngôn luận được bảo vệ; thay vào đó, nó trực tiếp nhắm vào hoạt động và ngôn luận chính trị cốt lõi được bảo vệ,” theo tài liệu nộp lên Tòa án Tối cao Quận Fulton cho biết. Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ, cùng với những điều khác, quyền tự do ngôn luận và kiến nghị với chính phủ.

.

"Tòa án này nên cho rằng việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất, khi áp dụng cho lời nói chính trị cốt lõi và hành vi biểu cảm bị cáo buộc trong bản cáo trạng chống lại Tổng thống Hoa Kỳ, đòi hỏi một biện pháp khắc phục trước khi xét xử, và biện pháp khắc phục đó là bác bỏ cáo trạng," bản văn kết luận. (ghi chú: để giải thích cho rõ ràng, luật sư của Trump nói rằng khi Trump tuyên bố bầu cử bị ăn cắp ở tiểu bang Georgia là Trump đang sử dụng quyền tự do ngôn luận, do vậy không có tội. Nhưng bản cáo trạng của Biện Lý quận Fulton nói rằng, không phải chuyện Trump đang sử dụng quyền tự do ngôn luận để đơng ỉan bịa đặt mà là Trump đang cản trở tiến trình kiểm phiếu của Georgia bằng vu cáo, bằng hù dọa Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, bằng nhóm đại cử tri giả...)

⚪ ---- Vài ngày sau khi được tòa cho bồi thường 148 triệu USD tiền bồi thường đối với Rudy Giuliani trong vụ kiện phỉ báng, hai cựu nhân viên bầu cử Georgia đã đệ đơn kiện mới chống lại Giuliani về những nhận xét mà Giuliani đưa ra về họ ngay sau phán quyết hôm thứ Sáu.Vụ kiện mới của Ruby Freeman và Wandrea “Shaye” Moss yêu cầu tòa án cấm vĩnh viễn Giuliani "kiên trì chiến dịch phỉ báng" chống lại hai mẹ con, lập luận rằng Giuliani tiếp tục vu cáo họ về tội gian lận bầu cử ngay cả sau khi bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra phán quyết vào tuần trước tại Washington, D.C.Vụ kiện lưu ý rằng Giuliani đã nói với các phóng viên sau phiên tòa rằng những cáo buộc đã được vạch trần từ lâu của Giuliani "có thể được ủng hộ cho đến ngày hôm nay." Giuliani cũng nói với Newsmax rằng "Giuliani đang sở hữu bằng chứng video chứng minh sự thật về những cáo buộc của mình."Trong hồ sơ hôm thứ Hai, luật sư của Freeman và Moss cho biết họ đã yêu cầu Giuliani ngừng bôi nhọ khách hàng của họ và hãy phán rằng Giuliani sẽ không làm vậy: "Trước khi nộp đơn kiện này, luật sư của Nguyên đơn đã yêu cầu Bị đơn Giuliani ký một thỏa thuận ngừng loan truyền những thông tin này và bất kỳ tuyên bố sai trái tương tự nào về Nguyên đơn. Bị cáo Giuliani đã từ chối. Những tuyên bố của bị cáo Giuliani, cùng với việc Giuliani từ chối hứa không tiếp tục đưa ra những tuyên bố như vậy, cho thấy rõ rằng Giuliani có ý định tiếp tục chiến dịch phỉ báng và quấy rối có mục tiêu của mình. Nó phải dừng lại."Vụ kiện không yêu cầu cụ thể về việc bồi thường thiệt hại về tiền - chỉ là "một lệnh cấm có chủ đích cấm Bị cáo Giuliani tiếp tục lặp lại những điều sai trái về Nguyên đơn đã được phát hiện và kết luận là có tính chất phỉ báng."⚪ ---- Một cuộc phỏng vấn của báo Vanity Fair được tái hiện với người vợ đầu tiên của Donald Trump, Ivana, đã tiết lộ một số sự thật đáng ngạc nhiên về cựu tổng thống Trump, bao gồm cả việc Trump giữ một cuốn sách ghi lại các bài phát biểu của Adolf Hitler trong tủ cạnh giường. Giai thoại năm 1990 đáng chú ý vì luận điệu chống người nhập cư gần đây của Trump trong chiến dịch tranh cử, điều mà ban vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã ví giống như nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã. Ivana cũng nói rằng một nhân viên thích chào Trump bằng cách nhắc đến Hitler: “[Khi] đến thăm Donald tại văn phòng của mình, Ivana đã nói với một người bạn, người hầu nhấp gót chân và nói, 'Heil Hitler,' có thể là một trò đùa gia đình,” theo phóng viên Marie Brenner của tạp chí đưa tin.⚪ ---- Theo một phân tích từ Georgetown University Center for Children and Families (Trung tâm Trẻ em và Gia đình Đại học Georgetown), 3 triệu trẻ em đã mất bảo hiểm y tế Medicaid so với thời điểm kết thúc các biện pháp bảo vệ trong thời kỳ đại dịch và bắt đầu “hạ bỏ” bảo hiểm vào tháng 4.

Chỉ riêng Texas và Florida đã có hơn 1 triệu trẻ em không được bảo hiểm. Phân tích cho thấy tổng mức giảm đối với người lớn và trẻ em do quá trình “tháo gỡ” hiện ở mức xấp xỉ 7,8 triệu.

Khi chính quyền Biden cho phép các tiểu bang bắt đầu quá trình gỡ bỏ, các quan chức ước tính khoảng 15 triệu người sẽ mất bảo hiểm. Kể từ khi quá trình này bắt đầu vào ngày 1 tháng 4/2023, Hoa Kỳ đã đi được hơn một nửa chặng đường đó.

.

Riêng biệt, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Xavier Becerra đã gửi thư hôm thứ Hai 18/12/2023 tới các thống đốc của 9 tiểu bang có số lượng trẻ em mất bảo hiểm cao nhất – Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Montana, New Hampshire, Ohio, South Dakota và Texas.

Becerra cho biết ông “báo động” trước những con số và kêu gọi các tiểu bang tận dụng hàng chục chiến lược và chính sách liên bang mà Bộ Y Tế đã đưa ra, để giúp việc ghi danh xin lại dễ dàng hơn - bao gồm cả việc mở rộng Medicaid.

.

Bộ Trưởng Becerra viết: “Tôi mong quý vị đảm bảo rằng không có đứa trẻ đủ điều kiện nào trong tiểu bang của quý vị bị mất bảo hiểm y tế do 'thủ tục hành chính' hoặc các rào cản quan liêu khác trong quá trình ghi danh xin Medicaid."

.

.

⚪ ---- Southwest Airlines đã phải nhận mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một hãng hàng không vì sự kiện trở ngại du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm ngoái khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy gần Giáng sinh. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã phạt Southwest mức phạt dân sự kỷ lục 140 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng. Mức phạt này lớn hơn 30 lần so với bất kỳ hình phạt nào khác mà Bộ từng ban hành đối với các hành vi vi phạm bảo vệ người tiêu dùng.

.

Vào tháng 12/2022, hơn 2 triệu hành khách của Southwest đã bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến và chậm chuyến bắt đầu từ những ngày trước Giáng sinh và tiếp tục đến kỳ nghỉ Năm Mới. Có tới 16.900 chuyến bay bị hủy trong cái mà một số người gọi là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

.

Phần lớn trong số tiền phạt 140 triệu USD đó sẽ thuộc về những hành khách bị ảnh hưởng bất lợi do sự chậm trễ và hủy chuyến. Southwest cũng buộc phải phát hành hơn 600 triệu USD tiền hoàn lại và bồi hoàn, Bộ cho biết.

.

Tổng cộng, hãng hàng không giá rẻ này sẽ phải trả hơn 750 triệu USD cho vụ khủng hoảng năm ngoái, ban đầu được cho là do thời tiết bất lợi nhưng sau đó một phần được cho là do các vấn đề với công nghệ máy tính của Southwest.

.

⚪ ---- Lần đầu tiên, văn phòng giáo lý của Vatican hôm thứ Hai chính thức tuyên bố rằng các linh mục Công giáo có thể ban phước cho các cuộc kết hợp đồng giới cùng với các cặp ly dị và tái hôn. Tuyên bố dài 8 trang của Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra những hướng dẫn nghiêm ngặt cho những lời chúc phúc như vậy, yêu cầu chúng chỉ được ban như những lời chúc lành cá nhân tự phát mà không có bất kỳ nghi lễ nào và không ngụ ý rằng mối quan hệ là một cuộc hôn nhân.

.

Bản văn cũng lưu ý rằng những lời chúc phúc sẽ ban phước cho cặp đôi chứ không phải sự kết hợp hôn nhân của họ: “Một lời cầu nguyện ngắn trước phép lành tự phát này, thừa tác viên thụ phong có thể cầu xin cho các cá nhân được bình an, sức khỏe, tinh thần kiên nhẫn, đối thoại và hỗ trợ lẫn nhau – nhưng cũng có ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa để có thể hoàn thành trọn vẹn ý muốn của Ngài.”

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người chơi SuperLotto Plus may mắn ở Nam California đã trúng số độc đắc 23 triệu đô vào kỳ sổ đêm Thứ Bảy. Một tấm vé có tất cả sáu số trong kỳ xổ số SuperLotto Plus hôm thứ Bảy đã được bán tại Chợ Copacabana Market ở 9643 Đại lộ Reseda ở Northridge. Chiếc vé trị giá 23 triệu USD. Các số trúng giải hôm thứ Bảy là 3, 6, 12, 17, 29, 10 và số Mega là 20. Quận Cam trúng nhỏ hơn: Một vé có năm số trúng giải đã được bán tại Circle K ở Anaheim, 741 South Weir Canyon Road. Nó trị giá 35.165 USD.

.

.

⚪ ---- TQ cưỡng ép VN làm tuyến xe lửa Côn Minh-Hải Phòng chạy xuyên qua các mỏ đất hiếm của VN (trữ lượng lớn thứ 2 thế giới sau TQ) trong khi Mỹ nhập 74% từ TQ. Theo bài viết của nhà nghiên cứu Brandon Tran trên báo The Diplomat hôm Thứ Hai 18/12/2023, Vie65t Nam bị Trung Quốc cưỡng ép tham dự "Kế hoạch Đường sắt Trung Quốc nhằm kiểm tra sự cân bằng chính sách đối ngoại của Việt Nam," và tuyến đường sắt Côn Minh-Hải Phòng chạy thẳng qua các mỏ đất hiếm quan trọng nhất của Việt Nam. Sau đây là lược dịch.

.

Bài viết ghi rằng, hồi tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt nối Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với cảng Việt Nam tại Hải Phòng trên Vịnh Bắc Bộ, như một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh. Tuyên bố này tiếp nối việc nâng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và trùng hợp với các kế hoạch tăng cường đầu tư, can dự và hợp tác với các quốc gia liên kết với Hoa Kỳ khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và diễn ra trước các cam kết ngoại giao cấp cao với Trung Quốc.

.

Nhìn bề ngoài, đề xuất này dường như xuất phát một cách tự nhiên từ cách tiếp cận phòng ngừa rủi ro của Việt Nam trong chính sách đối ngoại; nhất thiết, những tương tác thân thiện gần đây với Mỹ và các đồng minh của nước này phải đi kèm với những lời đề nghị và sự tôn trọng đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, xét đến những hàm ý của nó, có những dấu hiệu cho thấy dự án cụ thể này có thể không phải là một sáng kiến cân bằng của Việt Nam mà là một phản ứng cưỡng bức do Trung Quốc thúc đẩy.

.

Tuyến đường sắt được đề cập bắt đầu ở Côn Minh, qua biên giới Hà Khẩu-Lào Cai và chạy qua thủ đô Hà Nội của Việt Nam trước khi kết thúc tại thành phố cảng Hải Phòng. Tuyến đường sắt được người Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ 20 giao với tuyến đường sắt FanThành Cảng-Đông Hưng mới hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên đến biên giới Việt Nam, chạy từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến mạng lưới đường sắt hiện có của Việt Nam. Thực hiện riêng lẻ, các dự án này chỉ đơn giản thể hiện những nỗ lực nhằm tăng cường kết nối và thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tuyến đường sắt này chạy qua khu trung tâm giàu tài nguyên của Việt Nam và kết nối với các tuyến giao thông duy nhất dẫn ra khỏi mỏ Núi Pháo cực kỳ sinh lời của Việt Nam.

.

Mặc dù có diện tích đất nhỏ hơn đáng kể so với nước sản xuất hàng đầu Trung Quốc, Việt Nam có trữ lượng kim loại đất hiếm lớn thứ hai thế giới và trữ lượng vonfram lớn thứ ba thế giới, cả hai đều rất quan trọng đối với việc sản xuất công nghệ và vũ khí. Sự giàu có về tài nguyên của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Mỹ và các đồng minh, đưa ra một giải pháp thay thế cho sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoa Kỳ nhập cảng tới 74% kim loại đất hiếm và 40% vonfram từ Trung Quốc, còn Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung vonfram của thế giới, nhưng chỉ sản xuất khoảng 5%. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều cam kết gần đây của Việt Nam với Hoa Kỳ và các đồng minh đều liên quan đến các cuộc thảo luận về đầu tư công nghiệp.

.

Đặc biệt là mỏ Núi Pháo có giá trị không thể đánh giá thấp. Ngoài việc là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới với trữ lượng ước tính 66 triệu tấn, đây còn là mỏ đa kim loại, có khả năng sản xuất một lượng đáng kể fluorit, đồng và bismuth. Mỏ như vậy rất hiếm và hứa hẹn mang lại lợi nhuận có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác mỏ. Đương nhiên, việc phối hợp với Việt Nam để tận dụng cơ hội này sẽ có lợi cho Trung Quốc và tuyến đường sắt được đề xuất là cách Chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch này.

.

Nhìn chung, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa đạt được tiến bộ như Trung Quốc mong muốn, do Việt Nam còn dè dặt đối với BRI. Việt Nam cực kỳ cảnh giác với bẫy đòn bẩy và sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, điều này giải thích cho việc VN phản đối việc tham gia các dự án BRI cho đến thời điểm này. Việc dường như chấp nhận dự án đường sắt Côn Minh-Hải Phòng như một phần của BRI đặt ra câu hỏi tại sao Việt Nam lại rời xa lập trường truyền thống đối với sáng kiến của Trung Quốc. Điều hấp dẫn hơn là khi đề xuất về dự án này lần đầu tiên được công bố vào năm 2019, Việt Nam đã lưỡng lự trước sáng kiến này vì một số lo ngại về kinh tế và an ninh. Tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông của Việt Nam tại Hà Nội là dự án duy nhất nhận được khoản vay BRI và chưa được dán nhãn là một phần của BRI. Ngay cả khi Việt Nam đã thay đổi quan điểm, thời điểm đưa ra thông báo này vẫn rất đặc biệt, nằm giữa các cam kết cấp cao quan trọng với Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản.

.

Trong khi việc xây dựng quan hệ đối tác đa quốc gia của Việt Nam làm tăng quyền tự do hành động thì cấp độ chủ thể thực sự của Việt Nam cuối cùng lại do Trung Quốc quyết định. Trung Quốc vẫn là chủ thể kinh tế lớn nhất ở Việt Nam và vẫn có khả năng trừng phạt Việt Nam nếu Việt Nam không thể trấn an Trung Quốc rằng nước này không vượt quá ranh giới tự chủ do Trung Quốc đặt ra. Chính vì lý do này mà Việt Nam tuyên bố đang theo đuổi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, Úc, Indonesia và Singapore sau khi nâng Mỹ lên tầm đó, tìm cách xoa dịu nỗi lo ngại của Trung Quốc về việc Việt Nam tiến quá gần vào quỹ đạo của Washington.

.

Các chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao và Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi (Vương Nghị) trong những tháng gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng mà Trung Quốc đặt vào việc phát triển tuyến Côn Minh-Hải Phòng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ưu tiên dự án và hợp tác khai thác kim loại đất hiếm, thậm chí đề cập đến các tranh chấp ở Biển Đông trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào tuần này, chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam kể từ năm 2017. Trong khi các thỏa thuận về khoáng sản quan trọng và đất hiếm đã bị trì hoãn, hai bản ghi nhớ đã được ký kết về phát triển đường sắt xuyên biên giới, bao gồm cả viện trợ cho sự phát triển đó.

.

Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp các khoản tài trợ cho các kết nối đường sắt, nhưng khối lượng viện trợ và điều khoản của bất kỳ khoản vay nào vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, Việt Nam có rất ít khả năng cơ động, đã sử dụng hết quyền tự chủ của mình trong việc tiếp cận với Mỹ và các đồng minh. Bây giờ đến lượt Trung Quốc thử thách giới hạn của sự tôn trọng của Việt Nam.

.

⚪ ---- Xin gửi niệm lành tới Thầy Thích Giới Châu, đang nguy cấp, cơ hội sống sót còn 15%. Theo Facebook của Thầy Thích Thiện Bình, ghi như sau. Thầy Thích Giới Châu trụ trì Chùa Linh Châu 6635 Taylor Ave, Irvington, Alabama 36544, bị một tai nạn thương tâm. Khoảng 9:00 PM tối thứ năm, ngày 14/12/23, Thầy Giới Châu bị nhóm người tấn công tại Chùa Linh Châu.

.

Hàng xóm báo cho cảnh sát sở tại. Họ chở Thầy đi cấp cứu khoảng 10:30PM đêm. Hiện Thầy đang trong bệnh viện, nằm trong phòng ICU. Tình trạng nguy cấp, cơ hội sống sót khoảng 15%. Kính xin đại chúng niệm Phật trợ niệm, cho Thầy sớm bình phục. Bác Sĩ chăm sóc sức khỏe cho Thầy Giới Châu cho biết: hiện tại thận Thầy rất yếu. Liên lạc để cập nhật thông tin sức khỏe của Thầy Giới Châu, xin hãy gọi: SC Phước Mỹ 714-980-3372; TT Chúc Bảo 504-408-9211.

Thầy Thích Giới Châu

.

⚪ ---- TIN VN. Giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị bắt vì nhận hối lộ. Theo VnExpress. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil. Ngày 19/12, ông Minh, 51 tuổi, cựu cục trưởng Cục Thuế TP HCM, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.

.

⚪ ---- TIN VN. Gần 73% dân Việt Nam dùng xe máy, nhiều nhất Đông Nam Á. Theo Báo Tuổi Trẻ. Với ưu điểm giá rẻ, linh động, tiết kiệm nhiên liệu, xe máy là phương tiện đi lại phổ biến nhất Việt Nam, khi tỉ lệ người sử dụng chiếm tới gần 73% dân số. Theo nghiên cứu của Công ty truyền thông Seasia có trụ sở ở Jakarta, Indonesia, Việt Nam là nước có tỉ lệ người sử dụng xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á. Thống kê này được tính toán dựa trên dữ liệu về số lượng đăng ký, sử dụng xe máy ở từng nước chia cho tổng dân số quốc gia đó. Cụ thể, trong năm 2023, ở Đông Nam Á, Việt Nam có tỉ lệ sử dụng xe máy cao nhất với mức 72,8%, thấp nhất là Singapore với mức 2,4%. Điều đó nghĩa là, người Việt Nam sử dụng xe máy nhiều gấp 30 lần người Singapore.

.

⚪ ---- TIN VN. Sài Gòn: Dân nhà giàu rủ nhau giả làm ăn xin, nhận quà từ thiện. Báo Người Lao Động kể. Lật tẩy chiêu trò "trục lợi tình thương"): Ai đang xin quà từ thiện hằng đêm? Rất ít người ăn xin mà phóng viên tiếp cận thực sự có nhu cầu sử dụng quà từ thiện. Họ mang bán lại... Trong thời gian "nhập hội ăn xin", phóng viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những câu chuyện, lai lịch của những người ăn xin. Thấy một nhóm phụ nữ trung niên ngồi xin quà từ thiện trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, phóng viên lân la tiếp cận. Do chưa đến giờ nhà hảo tâm đến nên thời gian chờ đợi là thời gian nói chuyện, những phụ nữ này cho biết đều có chỗ ở gần đó, mỗi đêm họ ra đây ngồi, giả làm người vô gia cư để xin quà từ thiện. "Thấy phát quà thì mình ra nhận thôi, bỏ thì uổng, quà từ thiện mà" - một phụ nữ trong nhóm này nói với phóng viên. "Chị sống ở chung cư, có đủ máy điều hòa, tủ lạnh. Giá thuê 9 triệu đồng/tháng và tối nào cũng ra đây ngồi xin thêm đồ" - một phụ nữ khác cho hay. Trong khi đó, người kế bên kể bản thân làm nghề rửa chén thuê với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng, mướn nhà ở nơi khác. Thấy ở đường Trường Chinh có nhiều người phát quà từ thiện nên hơn 1 năm nay, tối nào bà cũng chạy xe máy đến, dựng xe một chỗ rồi đi bộ ra ngồi xin quà. Trong số những người ăn xin mà phóng viên tiếp cận, rất ít người thực sự có nhu cầu sử dụng quà từ thiện. Đa số những món quà mà họ nhận sẽ nhanh chóng trở thành món hàng. Từ nước suối, mì ăn liền, sữa, bánh ngọt, bánh mì, bánh bao... đều được bán lại lấy tiền.

.

⚪ ---- HỎI 1: Mùa lễ: 71% tiếc là không có thì giờ để thư giãn, 79% chỉ lo tạo khoảnh khắc cho người khác mà quên chính mình?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát mới của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những ngày nghỉ lễ còn căng thẳng hơn mùa thuế, khiến mọi người coi thường sức khỏe của chính mình trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Cuộc khảo sát cho thấy người lớn ở mọi lứa tuổi gặp khó khăn trong việc ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất của họ vào thời điểm này trong năm.

.

- Phần lớn người Mỹ (51%) cho biết họ phải mất hàng tuần để cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau kỳ nghỉ lễ, với hơn 1/4 số bà mẹ cho biết họ phải mất một tháng hoặc hơn để hồi phục.

- 71% số người được hỏi cho rằng hối tiếc lớn nhất của họ sau kỳ nghỉ lễ là không dành thời gian để thư giãn, tận hưởng mùa dịch.

.

- Nhìn chung, người được hỏi (63%) cho rằng mùa nghỉ lễ căng thẳng hơn mùa thuế.

- Ăn uống lành mạnh (69%), tập thể dục thường xuyên (64%) và ngủ đủ giấc (56%) là ba điều hàng đầu mà người được hỏi khó ưu tiên trong kỳ nghỉ lễ.

- 79% người được khảo sát đồng ý rằng, trong kỳ nghỉ lễ, họ quá tập trung vào việc tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho người khác mà bỏ qua nhu cầu của bản thân.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/survey-79-survey-respondents-overlook-181500133.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Người lao động Mỹ, 65% từng kiệt sức năm nay?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hôm nay, Isolved, hệ thống quản lý nhân sự được đánh giá cao nhất, đã công bố báo cáo xu hướng nhân sự thường niên lần thứ tư, "Khám phá các xu hướng nhân sự quan trọng năm 2024 để tối đa hóa bước tốt nhất tiếp theo của bạn" ("Uncovering the Significant HR Trends of 2024 to Maximize Your Next- Best Step"), xác định nhu cầu và mong muốn của nhân viên hiện đại và làm thế nào người sử dụng lao động có thể hỗ trợ lực lượng lao động của họ tốt hơn.

.

Báo cáo cho thấy mặc dù mức độ kiệt sức của nhân viên giảm nhẹ so với báo cáo Xu hướng nhân sự năm 2023 đã được giải quyết, nhưng một phần lớn – 65% – nhân viên cho biết họ đã trải qua tình trạng kiệt sức trong năm nay. Hơn nữa, báo cáo cho thấy tình trạng kiệt sức đang gây ra ảnh hưởng đến năng suất, với 72% nhân viên cho biết điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu suất của họ.

Chi tiết:

https://www.kswo.com/prnewswire/2023/12/18/employees-are-still-burnt-out-isolveds-2024-hr-trends-survey-finds-65-employees-are-suffering-burnout/

.

.