- Chủ tịch nước VN Võ Văn Thưởng đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam - Dân số thế giới mới 7,9 tỷ người, Elon Musk nói còn ít, dân nước giàu nên đẻ thêm. Jeff Bezos nói cần có dân số 1 nghìn tỷ để sống trong các trạm vũ trụ, sẽ có 1.000 Einsteins - Hyundai và Kia Corp. bán được 1,5 triệu xe tại Mỹ trong năm nay, kỷ lục bán hàng hàng năm trong mọi thời

.

.

QUẬN CAM (VB-17/12/2023) ⚪ ---- Chủ tịch nước VN cho biết, mới đây, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam, theo tin từ Báo Chính Phủ/TTXVN. Bản tin ghi rằng vào sáng ngày 14/12, tại Tòa Tổng Giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế. Tại buổi gặp gỡ, Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế trân trọng cảm ơn, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục Huế, chúc mừng Giáng sinh bà con giáo dân Tổng Giáo phận Huế.

Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh đặc biệt đánh giá cao thành công rực rỡ qua các chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong năm 2023; đại diện Nhà nước Việt Nam gặp gỡ, làm việc với nguyên thủ quốc gia nhiều nước lớn; góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh cho biết, cộng đồng Công giáo Việt Nam rất vui mừng về thành công quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vatican, gặp gỡ Giáo hoàng Francis mới đây, mở ra một trang sử mới đầy lạc quan và hứa hẹn trong quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế hy vọng một ngày không xa sẽ được đón tiếp Đức Giáo hoàng Francis tại linh địa La Vang, Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh nói.

Chia sẻ những kỷ niệm trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican tháng 7/2023 vừa qua, hội kiến với Giáo hoàng Francis, gặp Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin tại Toà thánh Vatican, Chủ tịch nước cho biết, Đức Giáo hoàng đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Chủ tịch nước và cho nhân dân Việt Nam. Hai bên đã thông qua “Thỏa thuận Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam”.

Chủ tịch nước cho biết, mới đây, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển về kinh tế-xã hội và đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Chia sẻ với nguyện vọng của cộng đồng Công giáo Việt Nam mong muốn sớm được đón Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan Nhà nước để sớm có cơ hội được đón Đức Giáo hoàng tới thăm Việt Nam trong một ngày không xa. Bởi sự kiện này không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo, của Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của cộng đồng Công giáo các nước trong khu vực.

⚪ ---- Công ty xe hơi Nam Hàn Hyundai Motor Co. cùng với công ty xe Kia Corp. đã bán được 1,5 triệu xe tại Mỹ trong năm nay, Yonhap đưa tin. Theo báo cáo, công ty đã lập kỷ lục bán hàng hàng năm mọi thời đại kể từ khi Hyundai vào thị trường Mỹ từ năm 1986. Huyndai được báo cáo đã bán được 788.403 chiếc xe trong thời gian 11 tháng, trong khi Kia bán được 722.176 chiếc. Được biết, thương hiệu độc lập Genesis của công ty cũng đạt kỷ lục với 62.372 chiếc được bán ra.

⚪ ---- Công ty sản xuất pin hàng đầu châu Âu cho biết họ đã đạt được bước đột phá có thể làm giảm sự phụ thuộc của thế giới vào Trung Quốc. Công ty Northvolt của Thụy Điển, được thành lập vào năm 2015 bởi hai cựu giám đốc Tesla, cho biết loại pin "sodium-ion battery" mới của họ không sử dụng các khoáng chất quan trọng lithium, niken, than chì và coban và nó có mật độ năng lượng là 160 watt-giờ/kg. làm cho nó phù hợp cho việc lưu trữ năng lượng quy mô lớn, mặc dù nó thấp hơn nhiều so với mức trung bình 250-300 watt-giờ/kg của loại pin "lithium batteries" trong xe hơi điện thường có.

Tờ Financial Times đưa tin, loại pin trước giờ sử dụng các khoáng chất quan trọng nên có giá dao động và có thể gây hỏa hoạn. Trong khi đó, loại pin mới của Northvolt sử dụng dạng bột màu xanh "a form of the pigment Prussian blue." Nghĩa là, loại pin mới sẽ có giá ổn định, khó cháy, tuy năng lượng thấp hơn nhưng sẽ không lệ thuộc vào Trung Quốc.

⚪ ---- Dân số thế giới chỉ mới 7,9 tỷ người, không đủ, dân các nước giàu cần sinh đẻ thêm: Bế đứa con trai nhỏ lên sân khấu để minh họa cho quan điểm của mình, Elon Musk hôm thứ Bảy đã kêu gọi người dân các nước phát triển hãy sinh thêm con. Chỉ riêng việc nhập cư không thể chống lại sự suy giảm dân số mà Musk cho rằng đang đe dọa nền kinh tế. Ông nói, nếu không có những thay đổi về nhân khẩu học, “văn hóa của Ý, Nhật Bản và Pháp sẽ biến mất”.

Ông chủ Tesla, SpaceX và X đã đưa ra bình luận này tại một lễ hội chính trị ở Rome do Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và đảng cánh hữu của bà tổ chức, theo Euronews đưa tin. "Lời khuyên của tôi dành cho tất cả các nhà lãnh đạo chính phủ và người dân là: hãy đảm bảo có con để tạo ra thế hệ mới", Musk nói.

Jeff Bezos có vẻ đồng ý. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, ông cho biết dân số 1 nghìn tỷ là điều đúng đắn. Tất nhiên, con số như vậy sẽ không phù hợp với Trái đất, vì vậy ông đề xuất nhiều người trong số họ sống trong các trạm vũ trụ hình trụ khổng lồ, theo MarketWatch. “Nếu chúng ta có một nghìn tỷ người, tại bất kỳ thời điểm nào chúng ta cũng sẽ có 1.000 Mozart và 1.000 Einsteins,” người sáng lập Amazon nói với Lex Fridmen trên podcast của mình.

⚪ ---- Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Seoul cho biết tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã tới Nam Hàn để tăng cường trao đổi và hợp tác hải quân giữa hai nước. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia USS Missouri (SSN-780) đã đến căn cứ hải quân quan trọng ở Busan, cách Seoul 320 km về phía đông nam. Tàu ngầm này đến nơi trong bối cảnh có lo ngại rằng BắC Hàn có thể phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trong tháng này. Trước đó, Mỹ cảnh báo Bắc Hàn rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào nước này hoặc bất kỳ đồng minh nào sẽ phải đối mặt với "phản ứng nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán".

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ đã tìm thấy ba đường hầm trong khu vực của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở trường Cận Đông (UNRWA) ở Dải Gaza. IDF tiết lộ rằng quân Israel đã tấn công một tòa nhà gần trường học, nơi tìm thấy thiết bị chế tạo hỏa tiễn.

Ngoài ra, IDF còn phát hiện một đường hầm của Hamas bên dưới phòng trẻ em trong một ngôi nhà ở thành phố Jabaliya, phía bắc Gaza. Hơn nữa, quân đội tuyên bố họ đã tiến hành khoảng 200 cuộc tấn công vào các vị trí của Hamas ở Gaza trong 24 giờ qua, đồng thời tấn công một số kho vũ khí được nhóm chiến binh sử dụng ở các khu vực khác nhau của Dải Gaza.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật cho biết họ đã tấn công các vị trí và cơ sở hạ tầng của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon sau khi nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Ngoài ra, IDF tuyên bố rằng hỏa tiễn đã được bắn từ Lebanon vào cộng đồng người Ả Rập al-Aramshe và Sasa, gây thiệt hại cho cộng đồng sau này. Quân đội Israel cũng cho biết một số hỏa tiễn phóng từ Lebanon không rơi vào lãnh thổ Israel.

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã đến Tel Aviv hôm Chủ Nhật với ý định thúc đẩy một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và lâu dài". Tuy nhiên, Colonna cho biết trên X, trước đây gọi là Twitter, rằng bà sẽ tái khẳng định "quyền tự vệ của Israel, tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo và bằng cách bảo vệ" sinh mạng dân thường. Bà dự kiến gặp người đồng cấp Israel Eli Cohen, cũng như gia đình các con tin người Pháp bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

⚪ ---- Ít nhất 36 người đã chết trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel ở các khu vực khác nhau của Gaza, theo truyền thông Palestine đưa tin hôm Chủ nhật. Lực lượng Israel đã tấn công vào các khu dân cư ở thị trấn Jabaliya, nằm ở phía bắc Gaza, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 100 thường dân bị thương. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào một ngôi nhà trong trại tị nạn Deir al-Balah ở trung tâm Dải Gaza, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trên nền tảng mạng xã hội X về cái chết của hai binh sĩ Israel. Như Times of Israel đã đưa tin, điều này nâng số binh sĩ Israel chết lên 121 người, kể từ khi bắt đầu các chiến dịch trên bộ. Joseph Avner Doran thuộc đơn vị cơ động của lực lượng phòng vệ đã thiệt mạng trong trận chiến ở phía bắc Dải Gaza, trong khi người còn lại, Shalev Zaltsman, chết trong trận chiến ở phía nam Gaza.

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một tuyên bố chính thức, trong đó họ gọi khoa cấp cứu của Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza là một "cuộc tắm máu", nói thêm rằng hàng trăm bệnh nhân bị thương đang ở bên trong và mỗi phút lại có những bệnh nhân mới đến. Theo tuyên bố, nhân viên của WHO đã tham gia vào một phái đoàn chung của LHQ tới bệnh viện để cung cấp vật tư y tế, thiết bị phẫu thuật và thuốc cũng như đánh giá tình hình tại cơ sở.

WHO cho biết hàng chục nghìn người đang sử dụng tòa nhà bệnh viện làm nơi trú ẩn, đồng thời giải thích rằng cần có hỗ trợ nhân đạo để cung cấp cho họ thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn. Cần lưu ý rằng Bệnh viện Ả Rập Al-Ahli vẫn là bệnh viện hoạt động một phần duy nhất ở phía bắc Gaza cùng với ba bệnh viện hoạt động tối thiểu - Al-Shifa, Al Awda và Tổ hợp y tế Al Sahaba.

⚪ ---- Tờ Times of Israel đưa tin, nhóm chiến binh Hamas tuyên bố sẽ không có thỏa thuận con tin mới "trừ khi hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi chấm dứt một lần và mãi mãi". Theo báo cáo, Hamas đã truyền đạt quan điểm này cho các nhà hòa giải. Trước đó, Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận tham gia tích cực vào các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng một hỏa tiễn đất đối không đã được phóng từ Lebanon về phía Israel. Theo bài viết, hỏa tiễn đã bị đánh chặn thành công và không đi vào lãnh thổ Israel. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

⚪ ---- Công ty Vận tải Địa Trung Hải (MSC) và CMA CGM đã thông báo hôm thứ Bảy rằng họ đang tạm dừng tất cả các chuyến hàng qua Biển Đỏ, theo IRNA đưa tin. Quyết định của họ được đưa ra do các cuộc tấn công gần đây vào các tàu chở hàng của người Yemen bằng đạn của Houthi. AP Moller-Maersk A/S và Hapag-Lloyd AG đã đưa ra quyết định tương tự ngày hôm Thứ Sáu. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant lưu ý rằng Israel sẵn sàng hành động chống lại nhóm phiến quân.

⚪ ---- Tổ chức Forum for Families of Israeli Hostages and Missing Persons (Diễn đàn dành cho Gia đình của các con tin và người mất tích Israel) hôm thứ Bảy thông báo rằng cô Inbar Haiman, 27 tuổi, đã chết sau khi bị bắt cóc trong cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo ngày 7 tháng 10. Haiman là một sinh viên nghệ thuật đến từ Haifa và bị bắt làm con tin ở Gaza. Theo thông tin do Diễn đàn cung cấp, cô đã bị giết khi bị Hamas giam giữ.

⚪ ---- Phất cờ trắng cũng bị bắn chết. Một quan chức quân đội Israel hôm thứ Bảy cho biết 3 con tin bị quân đội Israel giết nhầm đều mang cờ trắng và không mặc áo. Cuộc điều tra ban đầu của quân đội Israel cho thấy các con tin bị bắn đã vi phạm các quy tắc giao chiến của Israel. Theo điều tra, một người lính đã giết chết hai người đàn ông, trong khi người thứ ba, người bị bắn và bị thương, chạy trở lại tòa nhà nơi anh đến. Đúng lúc đó, tiểu đoàn trưởng, người cũng có mặt ở tòa nhà nơi người lính nổ súng, bước ra và yêu cầu lực lượng ngừng bắn.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Bảy tuyên bố rằng một trong những tàu chiến của họ ở Biển Đỏ đã bắn hạ 14 phi cơ không người lái do phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen bắn: “Vào sáng sớm ngày 16/12, tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS CARNEY (DDG 64) lớp USS Arleigh Burke, hoạt động ở Biển Đỏ, đã tấn công thành công 14 hệ thống phi cơ không người lái.”

Những phi cơ không người lái này, được xác định là đơn vị tấn công một chiều, đã bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả mà không gây thiệt hại cho các tàu gần đó. Tuyên bố của CENTCOM cũng lưu ý rằng các đối tác khu vực ở Biển Đỏ đã được cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã tăng cường gấp đôi ngôn ngữ đề cao da trắng thượng đẳng, phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở New Hampshire hôm thứ Bảy 16/12/2023 rằng những người nhập cư đang “đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta”.

Những bình luận này đánh dấu một trường hợp khác về việc Trump sử dụng những lời lẽ ngày càng bạo lực trong thông điệp tranh cử của mình. Tại sự kiện vận động tranh cử gần đây nhất của ông ở New Hampshire trước khi xuất hiện hôm thứ Bảy, Trump đã sử dụng từ “sâu bọ” để mô tả các đối thủ chính trị của mình, thu hút sự lên án rộng rãi, bao gồm cả từ Tổng thống Joe Biden, người đã ví những bình luận của ông giống như “ngôn ngữ mà bạn đã nghe ở Đức Quốc xã.”

Trump nói với một đám đông tụ tập ở Durham, New Hampshire, hôm thứ Bảy rằng những người nhập cư “từ khắp nơi trên thế giới” đang “đổ vào đất nước Hoa Kỳ”, nhắc lại một cụm từ mà ông đã sử dụng trước đó khiến Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League) phản đối kịch liệt.

“Họ đang đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta. Đó là những gì họ đã làm”, Trump nói. “Họ đầu độc các viện tâm thần và nhà tù trên khắp thế giới, không chỉ ở Nam Mỹ… mà trên toàn thế giới. Họ đang đến đất nước chúng ta, từ Châu Phi, Châu Á và khắp nơi trên thế giới.”

TIN VN. Doanh nghiệp 'kêu' phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra.

⚪ ---- Một tòa án hình sự Vatican hôm thứ Bảy đã kết án một quan chức cấp cao của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y Angelo Becciu, 5 năm rưỡi tù vì tội phạm tài chính. Becciu, 75 tuổi, là cựu cố vấn của Giáo hoàng Francis và đang phải đối mặt với cáo buộc tham ô, lạm dụng quyền lực và giả mạo nhân chứng liên quan đến một thỏa thuận bất động sản gây tranh cãi ở London.Becciu luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình vô tội và khẳng định rằng ông chưa bao giờ được hưởng lợi cá nhân từ các giao dịch. Luật sư của vị giám chức người Ý nói với các phóng viên rằng Hồng Y sẽ kháng cáo.⚪ ---- California dự kiến sẽ không phí phạm nước, vì tương lai là nước bồn cầu sẽ được lọc lại để sẽ dùng làm nước uống. Nghe thì rùng rợn, nhưng rất là vệ sinh. Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang California sẽ xem xét một đề xuất mang tính bước ngoặt vào thứ Ba 19/12/2023 nhằm hợp lý hóa “tái sử dụng trực tiếp có thể uống được” (DPR: direct potable reuse) - một quá trình trong đó nước thải tinh khiết được thải thẳng vào hệ thống nước vòi công cộng hoặc ngay thượng nguồn từ nhà máy xử lý.Darrin Polhemus, phó giám đốc bộ phận nước uống của hội đồng quản trị, nói với báo The Hill: “Đây là một bước thực sự quan trọng để bổ sung vào danh mục đầu tư mà chúng tôi có thể sử dụng ở phương Tây”.Ông giải thích, những khả năng như vậy có thể tăng cường khả năng phục hồi nước của California, đồng thời mang lại nhiều lợi ích về môi trường và giảm nhu cầu vận chuyển đường thủy đường dài. Polhemus nói: “Chúng tôi không sử dụng nó một lần rồi cho tuôn chảy xuống đại dương."Quận Cam, nơi đã xử lý nước thải ở mức độ nào đó kể từ những năm 1970, hiện tự hào có hệ thống lọc nước lớn nhất thế giới để tái sử dụng gián tiếp để uống được. Ngày nay, quận tuyên bố sẽ thu hồi 100% nước thải. Tuy nhiên, không giống như việc tái sử dụng gián tiếp có thể uống được, DPR diễn ra mà không cần sử dụng tầng ngậm nước ngầm hoặc bất kỳ rào cản lưu trữ môi trường nào.Ngay cả khi hội đồng quản trị phê duyệt các quy tắc vào thứ Ba, các hệ thống DPR sẽ không xuất hiện chỉ sau một đêm - và khi chúng hoạt động, nước thải sẽ không thực sự chảy thẳng từ nhà vệ sinh đến vòi nước. Các quy định trước tiên sẽ phải được Văn phòng Luật Hành chính của tiểu bang chấp nhận - điều mà Polhemus cho biết có thể sẽ xảy ra vào mùa hè hoặc mùa thu năm 2024. Ông nói, chỉ sau đó, các công ty điện lực mới có thể bắt đầu xây dựng những dự án lớn và phức tạp này, hầu hết sẽ mất khoảng sáu hoặc bảy năm để hoàn thành.⚪ ---- California: 2 cậu sinh viên Charles Hojaboom vàcơ nguy mỗi người lãnh án có thể là 25 năm tù vì tội bắn súng. Các sinh viên Cal Poly bị bắt vì tội sử dụng vũ khí vào tháng 11 bị cáo buộc đã bắn súng vào khuôn viên trường ít nhất ba lần khác, trong một lần đã bắn súng trường vào phòng ngủ ở Làng Poly Canyon, theo tài liệu tòa án tiết lộ.Charles Hojaboom và Brandon Pham đang phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung và bị tạm giam sau khi có bằng chứng mới được đưa ra nhờ lệnh khám xét sau vụ bắt giữ họ vào ngày 11 tháng 11. Các thám tử đã phát hiện ra các đoạn video và tin nhắn giữa điện thoại của Hojaboom và Pham được cho là cho thấy thêm ba trường hợp xả súng trong khuôn viên trường từ tháng 6 đến tháng 10, theo tài liệu tòa án mà Yiming Luo, sinh viên năm nhất Kế hoạch Khu vực và Thành phố có được.Theo tài liệu, sau khi bắt giữ Hojaboom và Phạm, cảnh sát đã khám xét phòng của họ ở Làng Poly Canyon (PCV) và tìm thấy 650 viên đạn cùng nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm súng trường, súng ngắn, dao, bình xịt hơi cay và súng điện. Hai ngày sau, một cư dân của PCV tìm thấy thứ mà anh ta tin là một viên đạn trong phòng mình và báo cho Sở Cảnh sát Cal Poly (CPPD). Khi kiểm tra, các cảnh sát nghi ngờ một viên đạn đã được bắn từ phòng của Hojaboom vào căn phòng phía trên, cuối cùng trúng khung giường của người kia.Cảnh sát sau đó tìm thấy một mảnh băng che vết đạn do một khẩu súng trường cỡ nòng lớn tạo ra trên trần nhà của Hojaboom. Theo hồ sơ tòa án, đoạn video trên điện thoại của các bị cáo cho thấy Phạm đang quay cảnh Hojaboom bắn lên trần phòng ngủ PCV của anh ta vào ngày 27 tháng 10. Các tin nhắn giữa Hojaboom và Pham cho thấy họ thảo luận về các vụ nổ súng trong quá khứ, lên kế hoạch cho những vụ mới và nói đùa về việc đạn của họ đã bắn trúng ai đó.Hojaboom đã bị tạm giam trở lại mà không được bảo lãnh vào ngày 12 tháng 12. Phiên điều trần giảm tiền bảo lãnh của Hojaboom và Pham dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 12, theo lịch của Tòa án Thượng thẩm San Luis Obispo. Nếu bị kết án về mọi tội danh, Hojaboom có thể phải đối mặt với án tù lên tới 27 năm và Phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.⚪ ---- Nhận biết tin giả sẽ là một trong những kỹ năng mà học sinh K-12 (lớp 12 trở xuống) ở California sẽ học như một phần của chương trình giảng dạy kiến thức truyền thông mới sắp dạy trong vài năm tới. Đó là một phần của luật mới của tiểu bang California có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2024 nhằm hướng dẫn các quan chức giáo dục tiểu bang kết hợp các bài học về kiến thức truyền thông vào chương trình giảng dạy tiếng Anh, khoa học, toán và lịch sử hiện có.Những người ủng hộ dự luật nói rằng những thay đổi này nhằm mục đích trang bị cho học sinh khả năng tiếp thu và sản xuất nội dung một cách có trách nhiệm - nhận biết các yếu tố như sự vắng mặt thực tế, thao túng cảm xúc và ý định của tác giả trong khi có thể tham gia vào cuộc đối thoại dân sự, mang tính xây dựng với các bạn cùng lớp của họ.Giáo sư và nhà nghiên cứu giáo dục Alice Huguet của Rand Corporation nói với Guardian: “Rất nhiều tin tức tập trung vào kiến thức truyền thông như kiểm tra thực tế, nhưng nó phức tạp hơn thế. Đó là về việc trở thành một nhà tư tưởng phê phán.” California cùng với 16 tiểu bang khác có chính sách liên quan đến kiến thức truyền thông, theo Media Literacy Now.⚪ ---- San Jose: Một người Việt bị cáo buộc trộm bí mật kỹ thuật từ công ty cũ để ra làm hãng mới. Một nhân viên công nghệ ở San Jose và đồng nghiệp lâu năm của anh ta từ thị trấn Union City bị cáo buộc trong một vụ kiện mới về việc ăn cắp các thiết bị điện tử và bí mật thương mại từ người chủ cũ của họ và đăng bằng chứng về hành vi trộm cắp lên mạng có chứa dấu vân tay kỹ thuật số có thể theo dõi được (traceable digital fingerprints).Vụ kiện cáo buộc trước khi rời bỏ công ty sản xuất mạch điện toán khổng lồ Microchip Technology và gia nhập một công ty ở vùng vịnh Bay Area,ở San Jose và Jerry Chang ở Union City đã “lén lút đánh cắp” các thiết bị điện tử và thông tin độc quyền từ Microchip có trụ sở tại Arizona.“Nguyen và Chang làm như vậy để thâm nhập vào một ngành công nghiệp đã có tên tuổi — bỏ qua công việc phát triển mở rộng — và đánh cắp doanh thu từ Microchip,” theo đơn kiện tại Tòa án quận San Jose của Hoa Kỳ chống lại hai người đàn ông và một công ty mới có tên GTMi mà Chang thành lập vào năm 2018.Microchip đang xin lệnh của tòa án buộc GTMi phải trả lại các thiết bị bị cáo buộc bị đánh cắp và thông tin bí mật, đồng thời cấm GTMi và hai người đàn ông này sử dụng bất kỳ thiết bị và công nghệ độc quyền nào của Microchip. Công ty cũng đang tìm kiếm những thiệt hại tiền tệ chưa xác định. GTMi, Nguyễn và Chang đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.Vấn đề là các tụ điện máy tính (computer capacitors) của Microchip, được sản xuất tại một nhà máy ở Santa Clara (Bắc California) mà công ty cho biết trong vụ kiện rằng họ đã đóng cửa. Theo đơn kiện, trước khi đóng cửa nhà máy, Microchip đã cung cấp tụ điện – loại tụ điện được sử dụng trong các thiết bị tần số vô tuyến bán cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, điện tử tiêu dùng và thiết bị – để cung cấp hàng tồn kho trong nhiều năm tới.Microchip tuyên bố họ đã phát hiện ra vụ trộm sau khi mất hợp đồng bán thiết bị tần số vô tuyến (radio-frequency devices) cho một khách hàng kéo dài hàng thập niên. Thay vào đó, người mua đã mua sản phẩm với giá thấp hơn từ GTMi, một “công ty mới nổi” có văn phòng tại San Jose và Union City mà Microchip chưa bao giờ nghe nói đến, theo đơn kiện cáo buộc.Theo đơn kiện được đệ trình hôm thứ Ba, “Microchip bắt đầu thực hiện kỹ thuật đảo ngược một số sản phẩm của GTMi mà họ có thể có được thông qua các nhà phân phối”. Cuộc điều tra đã đưa ra bằng chứng cho thấy GTMi đang phân phối các tụ điện bị đánh cắp của Microchip, một công ty có 22.000 nhân viên trị giá 50 tỷ USD trên thị trường chứng khoán tính đến thứ Sáu. Đơn kiện cáo buộc rằng các tụ điện này giống hệt của Microchip, thiết kế độc đáo trong quy trình chế tạo của Microchip.Các nhà điều tra cũng phát hiện GTMi đã đăng trực tuyến các bảng thông số kỹ thuật hiệu suất cho các sản phẩm, trong một trường hợp có chứa tên của công ty con Microchip đã tạo ra nó và trong một trường hợp khác có lỗi vẽ từ sơ đồ Microchip chưa được công bố, theo vụ kiện tuyên bố.Đơn kiện cáo buộc rằng siêu dữ liệu được nhúng trong các tờ giấy cho thấy dấu vân tay kỹ thuật số của Nguyễn trên đó, từ thời Nguyen còn làm việc tại Microchip. Đơn kiện tuyên bố: “GTMi đang cạnh tranh không công bằng với Microchip bằng cách sử dụng các tụ điện có thể điều chỉnh tùy chỉnh của chính Microchip và các thông tin bí mật, độc quyền của Microchip như thể đó là của GTMi”.Nguyễn và Chang đã làm việc cùng nhau nhiều tại Microsemi Corp., được Microchip mua lại vào năm 2018, với Nguyễn là quản lý và kỹ sư, còn Chang là giám đốc và quản lý, theo đơn kiện cáo buộc. Theo đơn kiện, Chang rời Microsemi vào năm 2016 và năm 2018 đã nộp giấy tờ để mở công ty GTMi. Nguyễn rời Microchip vào năm 2019 và ngay lập tức gia nhập GTMi với Chang, theo đơn kiện cáo buộc.⚪ ---- Quận Cam: giấu ma túy trong mì ăn liền, 3 ông gốc Việt buôn ma túy sang Úc, Tân Tây Lan, bị bắt lô bạch phiến 160 triệu USD. Bốn người đàn ông ở Nam Calif. đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang vì bị cáo buộc vận chuyển số cocaine và methamphetamine trị giá lên tới 160 triệu USD đi khắp thế giới dưới dạng các gói mì ăn liền, các bộ dụng cụ khẩn cấp và phụ tùng xe hơi, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu.Các quan chức cho biết hôm thứ Sáu rằng tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã xuất cảng ma túy sang Úc, Papua New Guinea và New Zealand. Hai nghi phạm đã bị bắt hôm thứ Năm và hai nghi phạm khác đang bị các nhà điều tra liên bang truy lùng. Các nhà điều tra liên bang đã bắt giữ, 42 tuổi, ở Tustin, và, 38 tuổi, ở Garden Grove, hôm thứ Năm, và họ dự kiến sẽ bị buộc tội vào thứ Sáu tại tòa án liên bang Los Angeles., 40 tuổi, ở Lakewood, và Narongsak Champy, 28 tuổi, ở Long Beach, cùng với Lê và Trí Buinguyen, đã bị buộc tội một tội âm mưu xuất cảng các chất bị kiểm soát và một tội âm mưu phân phối các chất bị kiểm soát. Theo Bộ, Lê và Trí Buinguyen bị buộc tội bổ sung thêm một tội phân phối methamphetamine.Các nhà chức trách cáo buộc một kế hoạch tinh vi để vận chuyển số lượng lớn ma túy mà không bị phát hiện. Theo các công tố viên, các nghi phạm đã dành thời gian từ năm 2017 đến năm 2021 để thiết lập hoạt động quốc tế với các tội phạm có tổ chức trên khắp thế giới. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tổng cộng 1.664 pound methamphetamine và hơn 220 pound cocaine. Ước tính giá trị của số ma túy bị thu giữ vượt quá 65 triệu USD và dao động lên tới 160 triệu USD."Sau đó, họ sắp xếp việc xuất cảng số lượng lớn ma túy từ Hoa Kỳ sang các quốc gia này thông qua đường hàng không, đường biển và đường bưu điện Hoa Kỳ, che giấu ma túy trong nhiều loại sản phẩm thương mại và làm sai lệch bản chất thực sự của chúng trên các bản kê khai và hải quan. Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại được trang bị phần mềm mã hóa cấp quân sự và ứng dụng nhắn tin được mã hóa, đặc biệt là “Signal” để điều phối việc xuất cảng ma túy từ Hoa Kỳ. Họ cũng bị cáo buộc sử dụng tên, doanh nghiệp và tài khoản email hư cấu để liên lạc với các bên trung gian, bao gồm các nhà cung cấp, người giao nhận vận tải, công ty vận chuyển, người môi giới hải quan và quan chức hải quan ở Hoa Kỳ và nước ngoài, để ngụy trang một cách gian lận ma túy thành sản phẩm thương mại hợp pháp."Theo các công tố viên, nếu bị kết án về tất cả các tội danh, mỗi bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án lên tới chung thân trong nhà tù liên bang.⚪ ---- Ohio:học sinh lớp sáu tại Trường Trung học cơ sở Erie, đã giành chiến thắng trong cuộc thi đánh vần của trường hôm thứ Sáu. Cô bé đã vượt qua học sinh lớp năm Jose Alferez, người đứng thứ hai. Hiệu trưởng Trung học cơ sở Erie là bà Patricia Craft đã trao cho Michele một chiếc cúp và giấy chứng nhận lớn. Jose cũng nhận được một chiếc cúp cho những nỗ lực của mình.Á hậu 2 là học sinh lớp 6 Isaiah Cheich. Cả ba học sinh sẽ chuyển sang cuộc thi đánh vần của học khu, và sau đó học sinh đó sẽ chuyển sang cuộc thi đánh vần của quận Ashtabula, theo truyền thống được tổ chức vào cuối tháng Một hoặc tháng Hai. Một số bậc cha mẹ và ông bà đã đến tham dự buổi tiệc và vỗ tay chúc mừng những người chiến thắng.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Trong các vướng mắc, khó khăn, bất cập được các doanh nghiệp thủy sản phản ánh thời gian gần đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, có nội dung quan ngại việc có quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra mỗi năm. Đáng chú ý, cùng một nội dung, một lĩnh vực nhưng lại có nhiều đơn vị thanh tra, kiểm tra khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực hải quan, thuế, môi trường... dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Theo VASEP, hoạt động thanh tra, kiểm tra với tần suất quá nhiều, cách thức thực hiện quá phiền hà như hiện nay đã và đang làm phát sinh chi phí cho DN, phần nào làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của DN, nhất là trong bối cảnh DN đang gặp rất nhiều khó khăn như: Đơn hàng và giá cả sụt giảm, thiếu hụt lao động sản xuất, chi phí đầu vào tăng liên tục…⚪ ---- HỎI 1: Xe ít hư hỏng: nhất Lexus, nhì Toyota?ĐÁP 1: Đúng thế. Ở một khía cạnh nào đó, xe điện ít phức tạp hơn so với xe chạy xăng nhờ thiếu động cơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có vấn đề. Consumer Reports cho biết những người sở hữu xe hơi chạy bằng pin đã báo cáo nhiều vấn đề hơn 80% so với những người sở hữu xe hơi chạy xăng.Đó là kết quả cuộc khảo sát độ tin cậy hàng năm của tạp chí, trong đó phát hiện ra rằng xe hybrid (lưỡng năng) - ngày càng phổ biến khi người Mỹ tán tỉnh việc đi theo hướng không có khí thải - lại có ít vấn đề hơn một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy các phiên bản plug-in hybrid và các tùy chọn chạy hoàn toàn bằng điện vẫn đang gặp khó khăn.Ví dụ: Toyota và Lexus, đứng đầu danh sách độ tin cậy, cung cấp bốn tùy chọn hybrid giữa chúng. Nhưng Chrysler, đứng ở vị trí cuối bảng, đã bị ảnh hưởng bởi số điểm thấp nhất trong toàn bộ cuộc khảo sát đối với mẫu xe hybrid Pacifica.Báo cáo Consumer Reports cho biết dữ liệu năm nay được thu thập từ các cuộc khảo sát chủ của hơn 330.000 xe và bao gồm các mẫu xe từ năm 2000 đến năm 2023 (và một số năm 2024). Nó yêu cầu chủ xe về 20 "trường hợp có thể gặp rắc rối" để chấm điểm từ 1 đến 100 cho mỗi chiếc xe. Những điểm số đó ảnh hưởng đến xếp hạng độ tin cậy tổng thể của hãng xe.

Dưới đây là thương hiệu xe hàng đầu được tin cậy nhất năm nay, theo Consumer Reports.

1. Lexus

2. Toyota

3. Mini

4. Acura

5. Honda

6. Subaru

7. Mazda

8. Porsche

9. BMW

10. Kia

Chi tiết:

https://www.businessinsider.com/most-reliable-cars-survey-consumer-reports-toyota-lexus-kia-2023-12

⚪ ---- HỎI 2: Năm 2024: 20% công ty Hồng Kông dự kiến giảm doanh thu, 43% giữ nguyên?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của một trong những phòng lớn nhất của thành phố cho thấy hai trong ba công ty ở Hồng Kông dự kiến doanh thu kinh doanh của họ không thay đổi hoặc giảm vào năm 2024 do những bất ổn bên ngoài. Phòng Thương mại Hồng Kông đã tiết lộ kết quả khảo sát tâm lý kinh doanh hàng năm vào thứ Tư, với 20% trong số 200 công ty cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ giảm vào năm 2024. Khoảng 43% dự đoán nó sẽ ít nhiều giữ nguyên và 37% còn lại dự báo sẽ tăng.

Chi tiết:

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/12/16/global-slowdown-geopolitics-biggest-concerns-for-hong-kong-firms-in-year-ahead-chamber-survey-finds

.