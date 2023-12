Cựu luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Rudy Giuliani, đã bị án tòa xử phải bồi thường cho Shaye Moss và Ruby Freeman, 2 nhân viên bầu cử ở Georgia, với số tiền 148 triệu USD do những tuyên bố phỉ báng của ông đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

- Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) bị tòa phạt bồi thường cho 2 nhân viên bầu cử ở Georgia số tiền 148 triệu USD vì vu cáo gian lận phiếu

- TikTok yêu cầu các công ty quảng cáo chi thêm từ 50% đến 150% vào năm 2024

- California: công ty Activision Blizzard chịu bồi thường 54 triệu USD vì quấy rối, phân biệt phụ nữ

- Virginia: Mẹ của cậu bé 6 tuổi bắn cô giáo trọng thương lãnh án 2 năm tù, cộng tội ma túy là sẽ ở tù 4 năm

- Cậu Alex Batty, 17 tuổi, sẽ bay về Anh để ở với bà ngoại, sau khi bị mẹ bắt cóc năm 11 tuổi để sống kiểu giáo phái lạ

- Đức: nhu cầu cấp thiết của châu Âu là tăng cường khả năng phòng thủ quân sự mới.

- Bộ Ngoại giao Qatar: sẽ vận động lệnh ngừng bắn mới ở Gaza

- Israel thú nhận bắn chết 3 con tin Israel vì nhầm

- Palestine: giải pháp duy nhất là Israel ngưng chiếm đóng

- Iran xử tử một "gián điệp" của Israel

- Phi cơ Israel ném bom 2 ngôi nhà ở bắc Gaza, ít nhất 14 người chết và hàng chục người khác bị thương. Quân Israel cũng tiếp tục pháo kích vào 3 khu dân cư ở Gaza

- Giám đốc tình báo Israel sẽ gặp Thủ tướng Qatar để thảo luận về đưa con tin Israel về

- Thủ tướng Israel: chia buồn vụ 3 con tin Israel bị quân Israel bắn chết

- Gia đình của các con tin Israel bị Hamas giữ ở Gaza đang suy tín tuyệt thực để buộc Thủ Tướng Israel thương lượng với Hamas đưa con tin về

- Quân Israel thú nhận đã giết nhầm 3 con tin Israel ở Gaza

- Hãng tàu Đức Hapag-Lloyd AG ngưng tất cả các tàu hàng qua Biển Đỏ cho đến ngày 18 tháng 12 vỉ quân Houthis tấn công

- Tổng thống Palestine: Gaza là "một phần không thể thiếu" của nhà nước Palestine

- TNS Cộng hòa Markwayne Mullin: TT Biden không thể bị luận tội vì bất kỳ hành vi hoặc tội hình sự nào đã xảy ra trước khi làm tổng thống

- 2 tổ chức giám sát luật sư đòi tước bằng hành nghề của LS Jenna Ellis vì giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Bộ Quốc phòng Mỹ: sẽ bảo đảm ông già Noel đi lại an toàn trong mùa nghỉ lễ này.

- Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua tổng cộng 220 phi cơ Airbus SE

- Hoa Kỳ: người vô gia cư tăng 12%, tới 653.000 người. Đông nhất ở cấp thành phố: New York City, rồi tới Los Angeles City. Toàn tiểu bang California là 181.399 người, đông nhất nước.

- Phi trường Quốc tế Los Angeles: tịch thu số thuốc lá điện tử trái phép trị giá hơn 18 triệu USD từ TQ vào

- Quận Los Angeles: Một ca sĩ từ Van Nuys và người bạn nghệ sĩ có thể bị kết án chung thân vì buôn lậu hơn 200 pounds bạch phiến

- Hẹn hò với bạn tình qua mạng Tinder, dẫn tới cái chết của 2 thanh niên, 1 gốc Hmong và 1 gốc Việt, gây báo động.

- Quận Cam: Andy Van Pham, tài xế taxi công nghệ Lyft, nhận tội ngủ gục, tông xe, chềt hành khách

- TIN VN. Bị nợ lương 6 tháng, 17 giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam ngừng giảng dạy.

- TIN VN. Thiết bị giống máy bay không người lái mang chữ TQ trôi vào bờ biển Quảng Ngãi.

-TIN VN. Hà Nội: Khách ăn buffet bỏ túi 4kg đồ ăn (10 con cua, 5 con ghẹ, 7 con tôm, 7 chiếc bánh bao) mang về, bị chận lại.

- HỎI 1: Thăm dò: 62% cử tri tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ nguy ngập trong bầu cử 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cộng Hòa lo sợ vì trẻ em sống trong gia đình ba/mẹ đơn thân, báo động đức tin tôn gíáo giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/12/2023) ⚪ ---- Bộ Dân quyền California (CRD: California Civil Rights Department) thông báo rằng Bộ đã đạt được thỏa thuận giải quyết trị giá khoảng 54 triệu USD trong vụ kiện phân biệt giới tính chống lại Activision Blizzard, một công ty trò chơi video. CRD đã đệ đơn kiện này vào tháng 7/2021, cáo buộc rằng Activision Blizzard có văn hóa nơi làm việc "nam tính", nơi phụ nữ bị quấy rối tình dục và phân biệt đối xử dựa trên giới tính.

.

Bộ Trưởng CRD Kevin Kish cho biết: “California vẫn cam kết sâu sắc trong việc thúc đẩy và thực thi các quyền dân sự của phụ nữ tại nơi làm việc. Nếu được tòa án chấp thuận, thỏa thuận giải quyết này thể hiện một bước tiến lớn và sẽ mang lại sự trợ giúp trực tiếp cho các nhân viên của Activision Blizzard."

.

⚪ ---- Cựu luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Rudy Giuliani, đã bị án tòa xử phải bồi thường cho Shaye Moss và Ruby Freeman, 2 nhân viên bầu cử ở Georgia, với số tiền 148 triệu USD do những tuyên bố phỉ báng của ông đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2020, MSNBC đưa tin hôm thứ Sáu.

.

Cả hai nhân viên đều được bồi thường về những thiệt hại gây ra cho danh tiếng của họ cũng như nỗi đau tinh thần do bị cáo tung tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội cho rằng họ đã cố gắng gian lận để đánh cắp chiến thắng từ Donald Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Giuliani không cung cấp được bằng chứng để điều tra hai cựu nhân viên bầu cử Georgia đã đưa phiếu bầu giả vào cuộc bầu cử tổng thống. Sau khi Giuliani chụp mũ họ, 2 nhân viên bầu cử này bị nhiều người cuồng MAGA tới tận nhà quậy phá, dọa xử bắn, tới nổi phải trốn khỏi nhà nhiều tháng sau khi FBI thú nhận không hoàn toàn bảo vệ nổi 2 nhân viên bầu cử này.

.

⚪ ---- TikTok của ByteDance Ltd. đang yêu cầu các công ty quảng cáo chi thêm từ 50% đến 150% cho ứng dụng này vào năm 2024, theo báo The Information đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, theo báo cáo, những người đứng đầu các doanh nghiệp quảng cáo được cho là coi những yêu cầu này là "vô lý". Bản tin cũng cho biết công ty đằng sau ứng dụng video ngắn này dường như đang cố gắng tăng thị phần của mình trong cuộc cạnh tranh thị trường quảng cáo với các mạng truyền hình và Meta Platforms Inc.

.

⚪ ---- Virginia: Mẹ của một cậu bé 6 tuổi bắn giáo viên của mình ở Virginia hôm thứ Sáu đã bị kết án hai năm tù vì trọng tội bỏ bê trẻ em, gần một năm sau khi con trai bà dùng súng bắn bị thương nghiêm trọng cô giáo. Buổi tuyên án hôm thứ Sáu là lần thứ hai Deja Taylor bị buộc tội gây ra vụ nổ súng trong lớp học ở Newport News. Bản án cấp tiểu bang mà cô nhận được hôm thứ Sáu từ Thẩm phán Tòa án Lưu động Christopher Papile cứng rắn hơn so với những gì được yêu cầu trong hướng dẫn tuyên án của tiểu bang và khắc nghiệt hơn khuyến nghị tuyên án chung trong sáu tháng mà các công tố viên và luật sư của Taylor đã đồng ý trong một thỏa thuận nhận tội, theo AP đưa tin.

.

Vào tháng 11, Taylor đã bị kết án 21 tháng tù liên bang vì sử dụng cần sa khi sở hữu súng, điều này bị cấm theo luật pháp Hoa Kỳ. Sự kết hợp giữa các bản án cấp tiểu bang và liên bang của cô lên tới tổng hình phạt là gần 4 năm tù. Con trai của Taylor khai với nhà chức trách rằng cậu lấy được khẩu súng ngắn 9mm bằng cách trèo lên ngăn kéo để với tới nóc tủ quần áo, nơi khẩu súng nằm trong ví của mẹ cậu bé. Cậu bé giấu súng trong ba lô và sau đó là trong túi trước khi bắn cô giáo của cậu, Abby Zwerner, trước lớp học lớp một của cô.

.

Cô giáo Zwerner đã phải nằm viện gần hai tuần và trải qua 5 cuộc phẫu thuật để phục hồi khả năng cử động của tay trái, theo AP. Cô gặp khó khăn khi mặc quần áo hoặc buộc giày. Cô đang kiện Học khu Trường Công Newport News với số tiền 40 triệu USD, lập luận rằng các quản trị viên đã bỏ mặc những cảnh báo về việc cậu bé có súng. Zwerner không còn làm việc cho hệ thống trường học và không còn dạy nữa. Cô cho biết cô rất yêu trẻ con nhưng hiện tại rất sợ phải làm việc với chúng.

.

⚪ ---- Alex Batty, 17 tuổi, sẽ bay đến Anh quốc hôm nay thứ Bảy để đoàn tụ với bà ngoại — sáu năm sau khi mất tích trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha cùng mẹ và ông nội. Reuters đưa tin cậu bé sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Toulouse (Pháp) đến London (Anh) vào chiều thứ Bảy, dẫn lời công tố viên người Pháp Samuel Vuelta Simon. Alex được tìm thấy đang lang thang ở vùng nông thôn nước Pháp sau khi bị mẹ bắt cóc vào năm 2017 khi mới 11 tuổi để sống một lối sống “giáo phái lạ” - một kiểu tôn giáo phi truyền thống. Cậu dự kiến ​​sẽ đoàn tụ với bà ngoại ở Oldham. Bà ngoại và là người giám hộ hợp pháp của cậu, Susan Caruana, cho biết vào thời điểm cậu mất tích rằng bà tin rằng con gái bà (tức mẹ cậu bé) và chồng cũ của bà, David, tức ông ngoại của cậu, đã đưa anh ra nước ngoài sau khi rơi vào lối sống sùng bái tôn giáo lạ.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của châu Âu là tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa quân sự mới. “Người châu Âu chúng ta phải tham gia nhiều hơn để đảm bảo an ninh trên lục địa của mình”, Pistorius nói trong một cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag. Pistorius cũng nhấn mạnh việc Nga tăng cường sản xuất vũ khí để duy trì cuộc xâm lược Ukraine, cùng với các mối đe dọa đối với các nước vùng Baltic, Georgia và Moldova. Thêm vào đó là sự chuyển hướng tập trung của Mỹ sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Bảy xác nhận họ tham gia tích cực vào các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Bộ nhấn mạnh cam kết đổi mới lệnh tạm dừng nhân đạo đã tồn tại trước đây giữa Israel và Hamas để đạt được “nền hòa bình công bằng phù hợp với các nghị quyết quốc tế và Sáng kiến hòa bình Ả Rập”. Cách tiếp cận của Qatar tập trung vào việc phát huy những tiến bộ trước đó để đạt được một thỏa thuận toàn diện và bền vững.

.

⚪ ---- Người thân của 3 con tin bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giết nhầm hôm thứ Bảy bày tỏ sự thất vọng trước việc nội các chiến tranh Israel thiếu liên lạc. Haim Rubinstein, người phát ngôn của các gia đình, cho biết: “Bất chấp thảm họa nặng nề, không ai trong nội các chiến tranh nói chuyện với các gia đình, không ai giải thích cách ngăn chặn thảm họa tiếp theo, không ai”. Quân đội Israel hôm thứ Sáu cho biết quân đội của họ đã giết chết ba con tin Israel ở Gaza sau khi xác định nhầm họ là một mối đe dọa.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Sáng kiến Quốc gia Palestine (PNI) và thành viên Quốc hội Palestine, Mustafa Barghouti, hôm thứ Bảy đã tái khẳng định rằng giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Gaza và việc giết hại thường dân Israel và Palestine “là chấm dứt sự chiếm đóng”. Barghouti nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Tôi nghĩ giải pháp không phải là tiếp tục cuộc chiến khủng khiếp này. Nó sẽ cướp đi sinh mạng của người Palestine cũng như người Israel, mà là chấm dứt chiến tranh”. Ngoài ra, đại diện Palestine nêu rõ thực tế hiện nay là không ai có thể áp đặt lên người Palestine "ai sẽ cai trị họ". Phải có "bầu cử dân chủ tự do" để giải quyết khủng hoảng.

.

⚪ ---- Iran đã xử tử một "gián điệp" được cho là làm việc cho cơ quan tình báo Israel, theo hãng thông tấn IRNA đưa tin hôm thứ Bảy. Theo các phương tiện truyền thông, người này đã thu thập thông tin mật và với sự tham gia của các cộng sự, đã cung cấp tài liệu cho các cơ quan nước ngoài. Đặc vụ này đã bị giết ở tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam.

.

⚪ ---- Theo hãng tin WAFA hôm thứ Bảy, hơn chục người thiệt mạng và bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Máy bay chiến đấu ném bom hai ngôi nhà ở phía bắc Dải Gaza, khiến ít nhất 14 người chết và những người khác bị thương. Trong khi đó, rất nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phic ơ chiến đấu của Israel cũng bắn hỏa tiễn vào một ngôi nhà ở Rafah, phía nam Dải Gaza trong khi quân đội chiếm đóng tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư al-Shuja'iya, al-Tuffah và al-Daraj ở Thành phố Gaza.

.

⚪ ---- Giám đốc tình báo Mossad của Israel, David Barnea, dự định gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani vào cuối tuần này để thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza, theo báo Axios đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin. nguồn thông tin quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, cuộc gặp sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức Israel và Qatar kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày hết hạn.

.

Tất cả điều này xảy ra sau khi quân đội Israel giết chết ba con tin Israel ở Gaza sau khi xác định nhầm họ là mối đe dọa. Trước đó, có thông tin cho rằng Israel chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán với Hamas để thả các con tin với Qatar với tư cách là trung gian hòa giải. (ghi chú: Giết nhầm 3 con tin người Israel mới chịu đàm phán, trong khi giết nhầm cả chục ngàn người Palestine vẫn cho là nhân danh Thượng Đế trừng phạt bọn ngoại đạo. Hiện tượng này có thể giải thích theo Kinh Cựu Ứớc, khi Châu Âu, vào thời chưa có phi cơ và xe tăng, cũng chưa có xe đạp, đã mở 9 đợt thập tự chinh đưa quân Châu Âu sang đánh quân Hồi giáo để tái chiếm đất thánh Jerusalem, làm chết vô số người mà không cho là nhầm.)

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu đã gửi lời chia buồn tới gia đình của 3 con tin Israel bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giết nhầm ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một "thảm kịch không thể chịu đựng được. Ngay cả trong buổi tối khó khăn này, chúng tôi sẽ băng bó vết thương, rút ra những bài học cần thiết và tiếp tục nỗ lực tối cao để đưa tất cả con tin về nhà an toàn.” Trước đó, IDF tiết lộ rằng họ đã giết chết 3 con tin Israel bị Hamas giam ở Gaza vì nhầm tưởng 3 người là một mối đe dọa.

.

⚪ ---- Kênh 12 của Israel hôm thứ Sáu đưa tin gia đình các con tin Israel bị giữ ở Gaza đang xem xét khả năng tuyệt thực để bày tỏ sự bất bình trước việc chính phủ cho rằng thiếu hành động để đảm bảo sự trở về an toàn của người thân của họ. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có thông tin về quyết định của chính phủ Israel trì hoãn thỏa thuận con tin với Hamas dựa trên niềm tin rằng các hoạt động của quân Israel đang diễn ra ở Gaza sẽ buộc tổ chức này quay lại đàm phán với một đề xuất có lợi. Trước đó, quân Israel đã đem về xác của một số con tin bị giết trong khu vực này và giết nhầm 3 người trong số các con tin.

.

⚪ ----- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu cho biết quân Israel đã giết chết 3 con tin Israel ở Gaza sau khi xác định nhầm họ là một mối đe dọa. IDF bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về vụ việc và chia sẻ nỗi đau buồn của các gia đình bị ảnh hưởng. Ngoài ra, quân đội giải thích rằng nơi con tin bị sát hại là khu vực chiến sự, nơi gần đây đã xảy ra "nhiều sự kiện".

.

⚪ ---- Công ty vận tải container của Đức Hapag-Lloyd AG thông báo rằng họ sẽ đình chỉ tất cả các tàu hàng qua Biển Đỏ cho đến ngày 18 tháng 12 do các cuộc tấn công gần đây vào các tàu chở hàng của họ bằng đạn pháo của Yemeni Houthis, Lloyd's List đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời một phát ngôn viên của công ty.

.

Người phát ngôn nói với tạp chí: “Hapag-Lloyd sẽ tạm dừng tất cả lưu lượng tàu container qua Biển Đỏ cho đến thứ Hai…Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định về khoảng thời gian sau đó”. Đầu ngày hôm Thứ Sáu, AP Moller-Maersk A/S của Đan Mạch tiết lộ họ sẽ tạm thời tạm dừng quá trình vận chuyển các tàu của mình qua Biển Đỏ.

.

⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Sáu cho biết Dải Gaza là "một phần không thể thiếu" của nhà nước Palestine, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cắt đứt bất kỳ phần nào của nó đều là không thể chấp nhận được. Trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Abbas đã chỉ trích Israel về việc cưỡng bức di dời người Palestine và kêu gọi chính quyền Biden gây áp lực lên chính quyền Israel để ngăn chặn bạo lực của người định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Hơn nữa, Tổng thống Palestine nói với Sullivan rằng việc tăng cường viện trợ nhân đạo cũng như cải tạo và trang bị các cơ sở y tế ở Gaza là hoàn toàn cần thiết.

.

Paul Nguyễn

Andy Van Pham

TIN VN. Bị nợ lương 6 tháng, 17 giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam ngừng giảng dạy.

TIN VN. Thiết bị giống máy bay không người lái mang chữ TQ trôi vào bờ biển Quảng Ngãi.

TIN VN. Hà Nội: Khách ăn buffet bỏ túi 4kg đồ ăn (10 con cua, 5 con ghẹ, 7 con tôm, 7 chiếc bánh bao) mang về, bị chận lại.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Markwayne Mullin (R-Okla.) cảnh báo các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rằng Tổng thống Biden không thể bị luận tội và cách chức vì bất kỳ hành vi hoặc tội hình sự nào đã xảy ra trước khi ông được bầu làm tổng thống năm 2020. Tuyên bố của Mullin trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax đã dội một gáo nước lạnh vào cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden, đặc biệt là công việc của Hunter Biden với các công ty nước ngoài, khi Biden còn là phó tổng thống trong chính quyền Obama và ngay sau đó. Ông cảnh báo rằng bất kỳ trọng tội hoặc khinh tội nào có thể làm cơ sở cho các điều khoản luận tội “phải được thực hiện khi ông Biden còn đương chức, ngay chức vụ Tổng Thống hiện tại mà Biden đang nắm giữ”.⚪ ---- Jenna Ellis, luật sư của Donald Trump, người đã rơi nước mắt nhận tội can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, sẽ phải đối mặt với việc bị tước quyền hành nghề ở tiểu bang quê nhà nếu hai nhóm giám sát làm theo ý họ. Các tổ chức - States United Democracy Center (Trung tâm Dân chủ Thống nhất Hoa Kỳ) và Lawyers Defending American Democracy (Luật sư Bảo vệ Dân chủ Hoa Kỳ) - đã nộp đơn khiếu nại Ellis lên Văn phòng Quy định Luật sư của Colorado thông qua một bức thư chung được gửi hôm thứ Sáu.Cố vấn cấp cao của Trung tâm Dân chủ Thống nhất Hoa Kỳ, Gillian Feiner, cho biết trong một tuyên bố: “Những lời dối trá mà Jenna Ellis đã giúp lan truyền về gian lận và hành vi sai trái của cử tri và những người giám sát bầu cử Georgia đã đầu độc niềm tin của công chúng vào cuộc bầu cử của chúng ta, gây nguy hiểm cho các nhân viên bầu cử và đe dọa nền dân chủ của chúng ta. Luật sư phạm tội như thế này phải chịu hậu quả nghiêm trọng về mặt nghề nghiệp. Ellis nên bị tước bằng luật sư.”Đơn khiếu nại được ký bởi ba cựu thống đốc từ Massachusetts, New Jersey và Montana cũng như cựu cố vấn đặc biệt của Bạch Ốc về Cải cách Đạo đức và Chính phủ. Yêu cầu của các nhóm giám sát được đưa ra hai tháng sau khi Ellis mắt đẫm nước mắt nhận tội nghiêm trọng liên quan đến nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử ở Georgia, theo hồ sơ tòa án cho thấy.Các nhóm giám sát cho rằng những hành động mà Ellis thừa nhận - cụ thể là đưa ra những tuyên bố sai sự thật để gây nghi ngờ về chiến thắng của Tổng thống Joe Biden - đã vi phạm lời thề tuân thủ luật pháp của cô. Họ cũng tranh luận về hành động của Ellis vì việc nhận tội chứng tỏ cô chưa nhận trách nhiệm, khi cô Ellis đã cố gắng coi "hành vi phạm tội của mình chỉ là do sơ sót.”⚪ ---- Thư ký Báo chí Pentagon, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm ông già Noel đi lại an toàn trong mùa nghỉ lễ này. Ryder đang trả lời câu hỏi của phóng viên Jeff Schogol, về “tài sản và nhân sự” của ông già Noel liên quan đến việc hộ tống ông vào ngày 24 và 25/12.“Thật không may, đó là thông tin được kiểm soát, chưa được phân loại nhưng tôi có thể bảo đảm với bạn rằng chúng tôi sẽ giúp ông già Noel đến được bất cứ nơi nào ông ta cần, một cách an toàn và bảo mật,” theo Ryder nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, khiến các phóng viên bật cười.Ryder cho biết Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ “sẽ có nhiều thông tin hơn” về chuyến đi của ông già Noel. NORAD Santa Tracker là một trang web trực tuyến mô phỏng việc theo dõi ông già Noel khi ông dừng lại trên khắp thế giới để phát quà vào đêm Giáng sinh. Ryder nói: “Tôi chắc chắn rằng ông già Noel sẽ đến đúng giờ và đúng chỗ vào dịp Giáng sinh."Bạn có thể theo dõi đường bay của Ông già Noel ở đây:⚪ ---- Airbus SE hôm thứ Sáu thông báo rằng hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ dự định đặt mua tổng cộng 220 phi cơ, điều này sẽ làm tăng tổng số đơn đặt hàng phi cơ Airbus tồn đọng của hãng lên 504. Trong một tuyên bố, Airbus giải thích rằng hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu mua 150 phi cơ phản lực A321 và 70 phi cơ thân rộng A350 của Airbus.Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Turkish Airlines Ahmet Bolat lưu ý: “Việc bổ sung những phi cơ Airbus tiên tiến này vào đội bay của chúng tôi sẽ không chỉ nâng cao khả năng hoạt động mà còn đóng góp đáng kể vào các mục tiêu về môi trường của chúng tôi”. Ngoài ra, Giám đốc Thương mại của Airbus, Christian Scherer, cho biết thỏa thuận mới "củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài của chúng tôi với Turkish Airlines và lĩnh vực hàng không của Turkiye".⚪ ---- Các quan chức liên bang cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã chứng kiến tỷ lệ vô gia cư tăng 12% khi giá thuê nhà tăng vọt và sự sụt giảm trong hỗ trợ đại dịch do vi khuẩn corona gây ra khiến nhiều người Mỹ mất nhà ở. Khoảng 653.000 người đã rơi vào tình trạng vô gia cư trong tháng 1/2023. Đó là con số cao nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu sử dụng cuộc khảo sát theo thời điểm hàng năm vào năm 2007 để đếm số người vô gia cư.Tổng số thể hiện sự gia tăng khoảng 70.650 người vô gia cư so với tháng 1/2022. Ước tính mới nhất cũng chỉ ra rằng những người trở thành người vô gia cư lần đầu tiên là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng này và nó đã chấm dứt xu hướng giảm tỷ lệ vô gia cư trong các gia đình bắt đầu vào năm 2012.Tại California, Thành phố và Quận Los Angeles ước tính có khoảng 71.320 người vô gia cư, lớn thứ hai trên toàn quốc sau Thành phố New York (88.025). Thành phố và Quận San Diego có số lượng người vô gia cư lớn thứ năm với 10.264 người.Quận Cam, Quận San Bernardino và Quận Riverside cũng nằm trong số 10 dân số lớn nhất. Số người vô gia cư trên toàn tiểu bang California là 181.399 người – đông nhất trên toàn quốc cho đến nay, mặc dù mức tăng trưởng hàng năm thấp hơn đáng kể so với New York, Florida, Colorado và Massachusetts.⚪ ---- Các đặc vụ liên bang đã tịch thu số thuốc lá điện tử trái phép trị giá hơn 18 triệu USD từ một địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Phi trường Quốc tế Los Angeles. Bố ráp diễn ra trong ba ngày và liên quan đến khoảng 1,4 triệu đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, nhiều sản phẩm có hương vị được giới trẻ ưa chuộng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố chung. Là một phần của hoạt động chung, các đại lý đã kiểm tra hóa đơn gửi hàng đến trong vài tháng tại LAX. Tổng cộng có 41 lô hàng đã bị thu giữ trong cuộc trấn áp kéo dài ba ngày.Các quan chức cho biết: “Trong nỗ lực trốn tránh thuế và bị phát hiện, nhiều loại thuốc lá điện tử trái phép này đã bị cố tình khai báo sai là các mặt hàng khác nhau như đồ chơi hoặc giày dép và được liệt kê với giá trị không chính xác”.Các thương hiệu bị thu giữ bao gồm Elf Bar, Lost Mary, Funky Republic, RELX Pod và IPLAY Max, tất cả đều có khả năng sẽ bị tiêu hủy. Các quan chức cho biết tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một ca sĩ từ Van Nuys và người bạn nghệ sĩ có thể bị kết án chung thân trong nhà tù liên bang vì họ dự kiến sẽ nhận tội buôn lậu hơn 200 pounds (90.7185 kilograms) bạch phiến cocaine qua Alabama. Racquelle Dolores Anteola, 34 tuổi, ở Van Nuys và Melissa Dufour, 36 tuổi, ở Miramar, Florida, đã bị bắt vào tháng 6 khi đang lái xe trên Xa lộ Liên tiểu bang 10 ở Quận Mobile, Alabama, theo tờ báo địa phương Lagniappe.Anteola, người sử dụng nghệ danh Rahky, và Dufour, người sáng lập thương hiệu quần áo có tên Sexy Sweats, đang lái chiếc Ford Expedition mang biển số Texas từ Houston đến Atlanta thì bị Cảnh sát Quận Mobile chặn lại. Cảnh sát cho biết chiếc SUV mà 2 cô đang đi có ghế sau và đã được sửa đổi với khoang hậu mãi bằng thép. Sàn của chiếc SUV cũng đã được hạ xuống và hàn lại với nhau để có thêm chỗ chứa đồ. Khoang thứ hai nằm ở phía sau chiếc SUV, nơi các tấm ốp bên hông được khoét rỗng. Theo các công tố viên, những ngăn ẩn đó chứa hơn 200 pounds bạch phiến.Hôm thứ Ba, luật sư của 2 phụ nữ nói với thẩm phán rằng họ dự định nhận tội vào tuần tới. Báo Lagniappe đưa tin: “Nếu bị kết án, Anteola và Dufour có thể phải đối mặt với hình phạt có thể từ 10 năm đến chung thân và phạt tiền lên tới 10 triệu USD”. Theo cáo trạng, 2 phụ nữ này đã buôn bán ma túy ít nhất từ tháng 11/2022.⚪ ---- Hẹn hò với bạn tình qua mạng Tinder, dẫn tới cái chết của 2 thanh niên, 1 gốc Hmong và 1 gốc Việt, gây báo động. Vụ sát hại Tou Ger Xiong (nhà hoạt động và là diễn viên hài người Mỹ gốc Hmong) tuần này ở Colombia gợi nhớ đến cái chết của một người Mỹ gốc Á khác 9 tháng trước,Cảnh sát cho biết cả hai người đàn ông đều bị giết sau khi gặp gỡ những người phụ nữ mà họ gặp trên mạng vào tháng Tư. Nhà chức trách tin rằng cuộc hẹn hò của họ đã được sử dụng để dụ những người đàn ông này vào tình huống nguy hiểm. Nguyễn gặp phụ nữ hẹn hò trên Tinder và thậm chí còn đăng ảnh của cô ấy lên Snapchat. Cảnh sát tìm thấy anh ta chết một ngày sau đó.Theo El Colombiano, trong trường hợp của Xiong, anh ta đã cặp kè với một người phụ nữ mà anh ta gặp trên mạng xã hội trước khi bị bắt cóc.Tờ Latin Post đưa tin du khách nước ngoài thường là mục tiêu của kế hoạch này. Có vẻ như Nguyễn và Xiong bị mắc kẹt vì họ là du khách nước ngoài chứ không phải người Mỹ gốc Á.Các công tố viên Colombia cho biết họ đã nhận được báo cáo về hơn 250 vụ bắt cóc tống tiền. Tờ Star Tribune đưa tin 3 người Mỹ đã bị sát hại ở Colombia trong tháng trước.Đôi khi, một loại thuốc gây mê gọi là scopolamine được giấu trong thức ăn và đồ uống, khiến nạn nhân bất tỉnh. Xiong bị đâm chết nên không rõ liệu anh ta có bị đánh thuốc mê hay không. Ít nhất một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ án của Xiong. Những kẻ bắt cóc được cho là đã yêu cầu 2.000 USD tiền chuộc trong vụ án, nhưng cảnh sát cho biết họ đã không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.⚪ ---- Quận Cam:, tài xế hãng xe taxi công nghệ Lyft, 32 tuổi, đã nhận tội trong tuần này và ngay lập tức bị kết án 250 giờ phục vụ cộng đồng vì ngủ gật sau tay lái và sau đó gây ra vụ va chạm khiến Margie Quibol, một cư dân của Tustin 70 tuổi thiệt mạng. Hôm thứ Hai, Pham đã nhận tội nhẹ về tội ngộ sát bằng xe cộ và tàng trữ chất bị kiểm soát.Các cáo buộc tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy và cung cấp thông tin sai lệch một cách bất hợp pháp cho cảnh sát, đã bị bác bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội, cùng với vi phạm khi rẽ hoặc chuyển làn đường không an toàn. Theo cảnh sát Tustin, vụ tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4/4/2021, gần Đường Jamboree và Đường Patriot, ở Tustin.Phạm đã đâm xe vào 1 cột đèn sau khi ngủ gật trên tay lái, làm chết hành khách. Pham ban đầu bị kết án 44 ngày tù vì tội ngộ sát, nhưng anh ta đã được ghi nhận về thời gian ngồi tù trước khi được tại ngoại. Anh ta bị kết án một tháng tù vì tội ma túy, nhưng số tiền đó sẽ không phải chấp hành nếu anh ta hoàn thành nghĩa vụ cộng đồng trước ngày 11 tháng 6. Phạm không còn làm việc cho Lyft sau vụ tai nạn.⚪ ----Theo Báo Công An Đà Nẵng. Do bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng ảnh hưởng đến cuộc sống, ngày 14-12, 10 giảng viên Khoa Điều dưỡng và 7 giảng viên Khoa Y cơ sở của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã gửi văn bản thông báo quyết định ngừng dạy tập thể từ ngày 18-12-2023 đến lãnh đạo nhà trường. Huỳnh Tấn Tuấn – Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam xác nhận, trường đã nợ 6 tháng lương (từ tháng 7 đến tháng 12-2023) của 114 người lao động đang công tác tại đơn vị, tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Nguyên nhân trường nợ lương là do công tác tuyển sinh những năm qua gặp nhiều khó khăn. Ngoài khoản nợ lương nêu trên, Trường CĐYT Quảng Nam còn nợ hơn 9 tháng lương của 21 người lao động làm việc tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK, thuộc Trường CĐYT Quảng Nam) khoảng 800 triệu đồng.⚪ ----Theo VnExpress. Vật thể lạ hình dạng như máy bay không người lái dài 3 m, đường kính 30 cm, cánh dài 65 cm có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển Tịnh Kỳ. Ngày 16/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi cùng cơ quan quân sự địa phương kiểm tra sơ bộ vật thể lạ trôi dạt vào khu vực bãi biển thuộc thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi. Vật thể này được ông Trần Thanh, 65 tuổi, người địa phương phát hiện khi đang thả lưới ở bờ biển. Sau khi gọi người thân cùng đưa về nhà, ông Thanh thấy nó có thiết kế và trọng lượng bất thường nên báo cáo biên phòng.⚪ ----Báo Tuổi Trẻ. Mới đây, một video về việc khách hàng ăn buffet bỏ túi 4kg gồm hải sản, bánh bao để mang về và bị phát hiện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, phía nhà hàng cho biết vụ việc xảy ra ngày 13-12. Một cặp đôi đến nhà hàng ở Hà Nội để ăn buffet, sau khi ăn xong bạn nữ đã lén bỏ đồ ăn vào túi mang về nhưng bị nhân viên phát hiện. Video ghi lại nữ khách hàng cho đồ ăn vào túi và bị kiểm tra tại lối ra nhà hàng đã nhận hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng ngay khi đăng tải. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện nhà hàng cho biết hai vị khách đến ăn tối từ khoảng 19h đến 21h30 tại cơ sở trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhân viên nhà hàng đã yêu cầu khách hàng cho kiểm tra túi xách và phát hiện túi đồ ăn khách nữ lén bỏ vào túi có khối lượng lên đến 4kg, gồm 10 con cua, 5 con ghẹ, 7 con tôm, 7 chiếc bánh bao.⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò: 62% cử tri tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ nguy ngập trong bầu cử 2024?ĐÁP 1: Đúng thế. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa dường như đều đồng ý về một điều: Nền dân chủ có thể gặp rủi ro tùy thuộc vào việc ai thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo một cuộc khảo sát từ Associated Press và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC công bố hôm thứ Sáu, 62% cử tri cho rằng nền dân chủ có thể gặp rủi ro tùy thuộc vào kết quả.Các cử tri ở mỗi đảng đều tin rằng ứng cử viên dẫn đầu của đảng kia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có nguy cơ đối với sức khỏe của nền dân chủ. Hơn một nửa, 54%, trong số tất cả những người được hỏi tin rằng nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử vào năm tới, nền dân chủ sẽ suy yếu. Ít hơn một chút, 48%, tin rằng nền dân chủ sẽ suy yếu nếu Tổng thống Biden tiếp tục tại vị.Cuộc khảo sát cho thấy những người trả lời đảng Dân chủ có nhiều khả năng nói rằng nền dân chủ sẽ được giữ nguyên, trong khi các cử tri Đảng Cộng hòa thường nói rằng nền dân chủ sẽ tăng cường nếu Trump giành lại Bạch Ốc. Hơn một nửa số cử tri được thăm dò cho biết nền dân chủ đang hoạt động không tốt. Các cử tri đảng Cộng hòa và độc lập đặc biệt bi quan so với đảng Dân chủ.19% số người được hỏi cho biết nền dân chủ đã “bị phá vỡ nghiêm trọng” đến mức ai thắng không quan trọng, nhưng đa số cử tri nói rằng nó không thể sửa chữa được. Những người được hỏi cho biết nền kinh tế, chi tiêu của chính phủ, tương lai của nền dân chủ và nhập cư được xếp vào những vấn đề quan trọng nhất có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc đua năm 2024.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Cộng Hòa lo sợ vì trẻ em sống trong gia đình ba/mẹ đơn thân, báo động đức tin tôn gíáo giảm?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát American Family Survey (Khảo sát Gia đình Hoa Kỳ) năm 2023 tiết lộ rằng quan điểm của người Mỹ về gia đình đã bị Đảng Dân chủ cũng như Đảng Cộng hòa chính trị hóa. Cuộc khảo sát kiểm tra 3.000 người Mỹ trưởng thành. Năm 2023 là năm thứ chín nghiên cứu được YouGov thực hiện cho Deseret News và Viện Wheatley của BYU.Khảo sát Gia đình Hoa Kỳ tiết lộ rằng những người được xác định là Đảng Cộng hòa có xu hướng lo lắng về việc trẻ em lớn lên trong gia đình chỉ có cha mẹ đơn thân. Theo Collins, họ cũng có xu hướng lo lắng về “sự suy giảm đức tin tôn giáo”.Chi tiết: