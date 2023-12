Nhiều hồ sơ mật về tình báo Nga thò tay giúp Trump thắng cử 2016 biến mất ngay khi Trump rời Bạch Ốc, tìm chưa ra, xấp tài liệu dày 10 inches (25.4 centimét)

.

- Nhiều hồ sơ mật về tình báo Nga thò tay giúp Trump thắng cử 2016 biến mất ngay khi Trump rời Bạch Ốc, tìm chưa ra, xấp tài liệu dày 10 inches (25.4 centimét)

- VOA: Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung đến Đức tị nạn.

- Iran: quân ly khai tấn công đồn cảnh sát, giết 11 người và làm bị thương nhiều người khác

- Bộ trưởng Di sản Israel kêu gọi quân Israel phải "chiếm đóng hoàn toàn" Dải Gaza

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel đang “tiến tới sự cô lập” vì thảm sát dân Palestine

- Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Liên Âu, Phần Lan, Pháp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh kêu gọi Israel ngăn cản người định cư Israel đang chiếm đất Palestine ở Bờ Tây

- TT Biden: muốn Israel tập trung vào việc cứu sinh mạng dân thường ở Gaza.

- Mỹ yêu cầu Israel giảm bớt bắn phá trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza

- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có kế hoạch nối lại liên lạc với Hamas

- Israel: sẽ cài chất nổ trong các đường hầm mà Hamas đang sử dụng.

- Đức: bắt 4 thành viên Hamas đang lên kế hoạch tấn công các khu người Do Thái ở châu Âu.

- Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm bất kỳ tổng thống nào tự ý rút Mỹ ra khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

- Thương mại bán lẻ TQ đã tăng 10,1% trong tháng 11

- Sản xuất công nghiệp TQ đã tăng 6,6% trong tháng 11

- 2 tàu điện ngầm đụng nhau trong tuyết dày ở Bắc Kinh:n 515 người nhập viện, trong đó có 102 người bị gãy xương

- Tòa kháng án Michigan: cho ghi tên Trump vào phiếu bầu sơ bộ 2024 ở Michigan.

- California: Năm 2024 nhiều luật mới sẽ hiệu lực: tăng lương tối thiểu, 5 ngày nghỉ bẹnh được trả lương, phòng chống bạo lực tại sở làm

- Bộ trưởng Tài chính: không rõ kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh nhẹ nhàng hay không.

- GM sẽ sa thải hơn 1,300 công nhân tại 2 xưởng sản xuất xe hơi ở tiểu bang Michigan

- Công ty Cruise của GM sa thải 24% nhân viên Cruise toàn thời gian

- Los Angeles: truy tố 20 người, trong đó có 5 trẻ vị thành niên, trong đường dây tội phạm đã có gần 30 vụ vào nhà để trộm khắp Quận Cam.

- Vùng Vịnh Bắc California: họ Nguyễn nhiều nhất.

- Một thiếu tá Bộ binh Úc châu, mang nửa dòng máu Việt, nói rằng ông tham dự quân đội Úc cũng sẽ giúp được quê nhà VN của mẹ ông.

- HỎI 1: Chỉ trong 5 năm, dân Mỹ mập phì tăng 13% để tới 38,4%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong 30 ngày qua, 62,6% học sinh lớp 12 nói không uống rượu, hút thuốc hay phê cần sa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/12/2023) ⚪ ---- Cựu Viện trưởng Đại học Harvard, Bộ trưởng Tài chính và thành viên hội đồng OpenAI mới, Larry Summers, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với Financial Times rằng không rõ liệu nền kinh tế Mỹ có hạ cánh nhẹ nhàng hay không.

.

Summers nói: “Tôi nghĩ còn quá sớm để đánh giá rằng chúng ta đã hạ cánh nhẹ nhàng bởi vì tôi nghĩ rằng nếu bạn nhìn vào tỷ lệ lạm phát cơ bản, tùy thuộc vào các thước đo của bạn, một số trong số đó vẫn đang ở mức trên 2%. Và không rõ liệu cuộc hạ cánh có mềm mại theo nghĩa có nhiều vấn đề khác nhau... điều đó làm tăng khả năng cuộc hạ cánh sẽ không mềm mại nếu có."

.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Summers nói thêm rằng nếu hạ cánh mềm có nghĩa là thời kỳ lạm phát trên 4% và tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, thoát khỏi tình trạng đó mà không có suy thoái kinh tế, thì đó là điều chưa bao giờ xảy ra ở Mỹ và mà có rất ít tiền lệ trong thế giới công nghiệp.

.

⚪ ---- Một tập tài liệu chứa thông tin mật liên quan đến tình báo Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ đã bị mất tích vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, làm dấy lên cảnh báo trong giới chức tình báo rằng một số bí mật an ninh quốc gia được Mỹ và các đồng minh bảo vệ chặt chẽ nhất có thể bị lộ, các nguồn tin quen thuộc nói với CNN.

.

Các nguồn tin cho biết, sự biến mất của nó, chưa từng được báo cáo trước đây, gây lo ngại đến mức các quan chức tình báo đã thông báo cho các lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện vào năm ngoái về những tài liệu bị thiếu và nỗ lực của chính phủ để lấy lại chúng. Trong hơn hai năm kể từ khi Trump rời nhiệm sở, thông tin tình báo bị mất tích dường như vẫn chưa được tìm thấy.

.

Các nguồn tin nói với CNN rằng tập tài liệu này chứa thông tin tình báo thô (raw intelligence: tin nhận từ hiện trường, chưa đối chiếu) mà Mỹ và các đồng minh NATO đã thu thập về người Nga và các đặc vụ Nga, bao gồm các nguồn và phương pháp giúp chính phủ Mỹ đánh giá rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Thông tin tình báo nhạy cảm đến mức các nhà lập pháp và trợ lý quốc hội có quyền kiểm soát an ninh tối mật chỉ có thể xem xét tài liệu tại trụ sở CIA ở Langley, Virginia, nơi công việc xem xét kỹ lưỡng của họ được giữ trong một chiếc két sắt có khóa.

.

Xấp tài liệu mật này được nhìn thấy lần cuối tại Bạch Ốc trong những ngày cuối cùng tại vị của Trump. Cựu tổng thống đã ra lệnh mang nó đến đó để ông có thể giải mật một loạt tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Nga của FBI. Dưới sự giám sát của Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc bấy giờ là Mark Meadows, tập tài liệu này đã được các phụ tá của Đảng Cộng hòa lùng sục để biên tập lại những thông tin nhạy cảm nhất để nó có thể được giải mật và phát hành công khai.

.

Tình báo Nga chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập tài liệu trong tập tài liệu, được mô tả là dày 10 inch (25.4 centimetres) và chứa hàng loạt thông tin về cuộc điều tra “Crossfire Hurricane” của FBI về chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 và Nga. Nhưng thông tin tình báo thô về Nga nằm trong số những tài liệu mật nhạy cảm nhất và các quan chức hàng đầu trong chính quyền Trump liên tục cố gắng ngăn Trump tiết lộ các tài liệu này.

.

Một ngày trước khi rời Bạch Ốc, Trump đã ban hành lệnh giải mật hầu hết nội dung của xấp tài liệu, gây ra một loạt hoạt động trong 48 giờ cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhiều bản sao của tài liệu đã được biên tập lại đã được tạo ra bên trong Bạch Ốc, với kế hoạch phân phối chúng khắp Washington cho các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội và các nhà báo cánh hữu.

.

Thay vào đó, các bản sao ban đầu được gửi đi đã được thu hồi một cách điên cuồng theo lệnh của các luật sư Bạch Ốc yêu cầu chỉnh sửa bổ sung. Chỉ vài phút trước khi Joe Biden nhậm chức, Meadows đã vội vã đến Bộ Tư pháp để giao tận tay một bản sao đã được biên tập lại để xem xét lần cuối. Nhiều năm sau, Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố tất cả tài liệu, bất chấp lệnh giải mật của Trump. Các bản sao bổ sung với mức độ biên tập khác nhau đã được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Nhưng một phiên bản chưa được biên tập của tập tài liệu chứa thông tin tình báo thô đã bị mất tích trong những giờ cuối cùng đầy hỗn loạn của Bạch Ốc của Trump. Những tình tiết xung quanh sự biến mất của nó vẫn còn là một bí ẩn.

.

Các quan chức Mỹ liên tục từ chối thảo luận về bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ nhằm xác định vị trí của chất kết dính hoặc xác nhận rằng bất kỳ thông tin tình báo nào bị thiếu. Theo một quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này, xấp tài liệu này không nằm trong số những vật dụng mật được tìm thấy trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump năm ngoái, đồng thời cho biết FBI không tìm kiếm cụ thể thông tin tình báo liên quan đến Nga khi họ tiến hành khám xét theo lệnh khám xét nơi ở của cựu tổng thống vào năm ngoái.

.

Cũng không có đề cập đến tập tài liệu hoặc thông tin tình báo Nga bị mất tích trong bản cáo trạng tháng 6 của Trump về việc xử lý sai tài liệu mật tại Mar-a-Lago. Một giả thuyết đã xuất hiện về nơi ở của xấp tài liệu mật này.

.

Cassidy Hutchinson, một trong những phụ tá hàng đầu của Meadows, đã khai làm chứng trước Quốc hội và viết trong hồi ký của mình rằng cô ấy tin rằng Meadows đã mang về nhà một phiên bản chưa được biên tập của tập tài liệu. Cô nói nó đã được cất giữ trong két an toàn của Meadows và cô đã nhìn thấy ông rời khỏi Bạch Ốc cùng với nó. “Tôi gần như chắc chắn rằng nó đã về nhà với ông Meadows,” Hutchinson nói với ủy ban ngày 6 tháng 1 trong lời khai kín, theo bản ghi được công bố năm ngoái. (ghi chú: theo luật, nhiều hồ sơ mật không cho rời khỏi nơi lưu giữ, muốn đọc phải vào phòng của nơi lưu giữ đọc.)

.



Tuy nhiên, một luật sư của Meadows phủ nhận mạnh mẽ rằng Meadows đã xử lý sai bất kỳ thông tin mật nào tại Bạch Ốc, nói rằng bất kỳ gợi ý nào mà Meadows chịu trách nhiệm về việc thông tin mật bị mất tích là “hoàn toàn sai lầm. Meadows nhận thức sâu sắc và tuân thủ các yêu cầu về xử lý thích hợp tài liệu mật, bất kỳ tài liệu nào mà ông xử lý hoặc thuộc quyền sở hữu của ông đều được xử lý phù hợp và bất kỳ ý kiến nào cho rằng ông chịu trách nhiệm về bất kỳ tập tài liệu bị thiếu hoặc thông tin mật nào khác đều hoàn toàn sai,” theo Luật sư George Terwilliger của Meadows nói trong một tuyên bố với CNN. “Bất cứ ai và bất kỳ tổ chức nào cho rằng ông chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì còn thiếu đều không có sự thật và nên hết sức thận trọng trước khi đưa ra những cáo buộc sai trái.”

.

Trong những năm kể từ khi Trump rời nhiệm sở, các đồng minh của Trump đã theo đuổi xấp hồ sơ được biên tập lại để họ có thể phát hành nó một cách công khai, kiện Bộ Tư pháp và Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào đầu năm nay. Và các luật sư của Trump hiện đang tìm cách tiếp cận thông tin tình báo mật chưa giải mật từ đánh giá cuộc bầu cử năm 2016 khi họ chuẩn bị bào chữa cho Trump trước các cáo buộc xuất phát từ nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

Khi được CNN hỏi, CIA, FBI, Cục Lưu trữ Quốc gia và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia từ chối bình luận về câu chuyện này. Người phát ngôn của Ủy ban Tình báo Thượng viện từ chối bình luận. Luật sư của Hutchinson cũng từ chối bình luận. Người phát ngôn của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.

.

⚪ ---- Cục Thống kê Quốc gia TQ cho biết trong bản phát hành mới nhất vào thứ Sáu, thương mại bán lẻ ở Trung Quốc đã tăng 10,1% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,25 nghìn tỷ nhân dân tệ. Con số này thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Doanh số bán lẻ hàng hóa đã tăng 10% so với cùng kỳ trong tháng được báo cáo, trong khi dịch vụ ăn uống tăng 25,8%. Trong 11 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi dịch vụ tăng vọt 19,5%.

.

⚪ ---- Cục Thống kê Quốc gia TQ cho biết sản xuất công nghiệp của TQ đã tăng 6,6% trong tháng 11 so cùng tháng trong năm 2022. Con số này cao hơn dự đoán của các nhà phân tích. Sản xuất và cung cấp điện, nhiệt điện, khí đốt và nước là một trong những ngành có kết quả hoạt động tốt nhất trong tháng 11, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là lĩnh vực sản xuất tăng 6,47%, trong khi lĩnh vực khai thác mỏ tăng 3,9 %. Sản lượng doanh nghiệp nhà nước tăng thêm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh nghiệp cổ phần và tư nhân tăng lần lượt 7,2% và 5,2%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư đến từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan tăng 4,4%.

.

⚪ ---- Hai tàu điện ngầm va chạm trong tuyết dày ở Bắc Kinh, khiến 515 người phải nhập viện, trong đó có 102 người bị gãy xương, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Tai nạn xảy ra vào tối thứ Năm ở vùng núi phía Tây Bắc Kinh, trên phần trên mặt đất của tuyến Changping của hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn, theo AP đưa tin.

.

Đường ray trơn trượt khiến đoàn tàu dẫn đầu phải thắng tự động. Cơ quan giao thông thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu trên tài khoản mạng xã hội rằng một đoàn tàu chạy theo từ phía sau đang đi xuống và trượt bánh và không thể thắng kịp thời. Nhà chức trách cho biết 25 hành khách đang được theo dõi và 67 người vẫn phải nhập viện vào sáng thứ Sáu.

.

⚪ ---- Chính phủ Iran xác nhận sáng thứ Sáu rằng các thành viên của một nhóm ly khai đã giết chết 11 người và làm bị thương một số người khác trong một cuộc tấn công qua đêm vào một đồn cảnh sát ở miền đông nam Iran. Phó thống đốc tỉnh Sistan và Baluchestan, Ali Reza Marhemati, nói với các phóng viên rằng vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Rask, cách Tehran khoảng 1.400 km (875 dặm) về phía tây nam, khiến các cảnh sát và binh sĩ cấp cao thiệt mạng.

.

Theo truyền hình nhà nước, cuộc tấn công được thực hiện bởi nhóm ly khai Jaish al-Adl, một tổ chức chiến binh Hồi giáo Salafi hoạt động chủ yếu ở phía đông nam đất nước. Nhóm này đã từng gây ra một số cuộc tấn công nhằm vào dân thường và quân đội trong quá khứ và tuyên bố đấu tranh cho nền độc lập của tỉnh Sistan và Baluchistan. Iran tin rằng nhóm này có liên hệ với Al Qaeda.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Di sản Israel Amihai Eliyahu hôm thứ Sáu kêu gọi quân đội Israel phải "chiếm đóng hoàn toàn" Dải Gaza một khi chiến dịch quân sự chống lại Hamas kết thúc. Nói với Kan Radio, Eliyahu nói rằng bất cứ ai tin rằng quyền kiểm soát dải đất nên được trao cho Palestine “không nhớ chuyện gì đã xảy ra” vào ngày 7 tháng 10, khi Hamas tấn công Israel. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không có kế hoạch chiếm Gaza. Sau đó, Tổng thống Isaac Herzog nói rằng Israel nên duy trì một "lực lượng rất mạnh" tại dải đất này vì mục đích an ninh.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cho biết Israel đang “tiến tới sự cô lập”, điều này sẽ “chỉ phát triển trong những ngày tới”. Israel gần đây phải đối mặt với sự chỉ trích từ đồng minh thân cận nhất của mình là Mỹ vì "đánh bom bừa bãi" ở Gaza và một số nước áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người định cư Israel cực đoan ở Bờ Tây.

.

Ông Erdogan cho biết ông đã "thảo luận sâu rộng" về tình hình ở Gaza với Tổng thống Mỹ Joe Biden và kêu gọi ông "vào cuộc". Họ cũng nói về việc Washington bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Erdogan khẳng định Biden đã nói với ông rằng ông có "quan điểm tích cực" về vấn đề này và rằng ông sẵn sàng trình bày đề xuất của mình trước Quốc hội, theo Cơ quan Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

.

⚪ ---- Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Liên Âu, Phần Lan, Pháp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh quốc hôm thứ Sáu kêu gọi Israel thực hiện các bước cụ thể để giải quyết tình trạng bạo lực của người định cư Israel đang chiếm đất Palestine ở Bờ Tây (West Bank) nơi bị Israel chiếm đóng.

.

Trong tuyên bố, các bên bày tỏ quan ngại về “số vụ tấn công kỷ lục của những người định cư cực đoan” kể từ đầu tháng 10. Cho đến nay, hơn 343 cuộc tấn công bạo lực đã được thực hiện, giết chết 8 thường dân Palestine, làm bị thương hơn 83 người và buộc 1026 người phải rời bỏ nhà cửa.

.

Bản văn viết: “Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình rằng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và nhắc nhở Israel về các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Điều 49 của Công ước Geneva IV.”

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng ông mong muốn Israel tập trung vào việc cứu sinh mạng dân thường ở Gaza. Biden làm rõ rằng bình luận của ông không có nghĩa là "ngưng truy đuổi Hamas" mà là để Israel cẩn thận hơn về thương vong dân sự trong quá trình hoạt động ở Dải Gaza. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hãy giảm bớt cường độ cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza trong vòng vài tuần.

.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các chiến tranh rằng Israel phải chuyển sang giai đoạn cường độ thấp hơn trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza trong vòng vài tuần thay vì vài tháng, Axios đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn lời Hoa Kỳ và các quan chức Israel.

.

Theo báo cáo, Sullivan nhấn mạnh Mỹ không kêu gọi Israel ngừng chiến đấu chống lại Hamas nhưng nhấn mạnh rằng cường độ các cuộc tấn công của Israel phải giảm bớt, đồng thời bày tỏ lo ngại về thương vong dân sự và sự di dời của người Palestine ở Gaza.

.

Ngoài ra, Sullivan bày tỏ sự quan tâm của chính quyền Biden trong việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Gaza thời hậu chiến, các nguồn tin nói với cơ quan truyền thông. Trong khi đó, Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby nói rằng Chính quyền Palestine nên tham gia quản lý Gaza và các vùng lãnh thổ khác của Palestine.

.

⚪ ---- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có kế hoạch nối lại liên lạc với Hamas, theo thành viên Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Azzam al-Ahmed nói với Al Arabiya TV hôm thứ Năm. "Tổng thống Mahmoud Abbas đã yêu cầu tôi liên hệ với Hamas. Sẽ có một cuộc gọi với các lãnh đạo Hamas vào tối Thứ Năm", ông al-Ahmed nói với kênh này, đồng thời nói thêm rằng các quan chức PLO "sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp ngay lập tức với các lãnh đạo Hamas ở Cairo."

.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Năm cho biết IDF sẽ cài chất nổ trong các đường hầm mà Hamas đang sử dụng. Theo tờ The Times of Israel, quân đội Israel sẽ "chờ thời điểm thích hợp" để kích hoạt chất nổ và tiêu diệt "những kẻ khủng bố" trong các cơ sở dưới lòng đất của họ. Hagari không xác nhận liệu IDF có đang cố gắng bơm nước biển làm ngập các đường hầm của Hamas hay không và chỉ nhận xét rằng quân đội có nhiều lựa chọn khác nhau để tiêu diệt chúng.

.

⚪ ---- Đức hôm thứ Năm thông báo bắt giữ bốn người đàn ông được cho là thành viên của Hamas đang lên kế hoạch tấn công các địa điểm của người Do Thái ở châu Âu. Tờ Wall Street Journal đưa tin, một công tố viên cho biết bốn người này là thành viên lâu năm của Hamas và có mối liên hệ với chi nhánh quân sự của nhóm khủng bố.

.

Theo BBC, Hamas và các chi nhánh của nó bị cấm ở châu Âu. Một trong những người đàn ông đã bị giam giữ, hai người bị bắt ở Berlin và một người bị cảnh sát Hà Lan bắt ở Rotterdam. Đây là lần đầu tiên các quan chức thực thi pháp luật báo cáo về âm mưu tấn công của Hamas ở châu Âu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào ngày 7/10.

.

⚪ ---- Quốc hội đã thông qua luật ngăn cản bất kỳ tổng thống nào rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Thượng viện hoặc Đạo luật của Quốc hội. Biện pháp này do Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Va.) và Marco Rubio (R-Fla.) dẫn đầu, đã được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm, được Hạ viện thông qua hôm thứ Năm và dự kiến sẽ được ký bởi Tổng thống Biden.

.

Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của Quốc hội đối với liên minh NATO vốn là mục tiêu khiến cựu Tổng thống Trump phẫn nộ trong nhiệm kỳ của ông. Liên minh đã trở nên quan trọng hơn dưới thời Biden, đặc biệt là kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022.

.

Kaine cho biết trong một tuyên bố: “NATO đã giữ vững lập trường phản ứng mạnh mẽ trước cuộc chiến của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin ở Ukraine và những thách thức ngày càng gia tăng trên khắp thế giới”. Ông nói thêm đạo luật này “tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với liên minh quan trọng này, nền tảng cho an ninh quốc gia của chúng ta. Nó cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà độc tài trên khắp thế giới rằng thế giới tự do vẫn đoàn kết.”

.

Rubio cho biết biện pháp này đóng vai trò là một công cụ quan trọng để quốc hội giám sát. Ông nói trong một tuyên bố: “Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và bảo vệ an ninh của các đồng minh dân chủ của chúng ta”.

.

Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã gửi những thông điệp trái chiều về liên minh trước năm 2024. Những người ủng hộ cựu tổng thống nói rằng lời nói cứng rắn và những lời chỉ trích của ông đối với liên minh đã truyền cảm hứng cho các quốc gia thành viên thực hiện nghĩa vụ của họ để đạt tỷ lệ 2% chi tiêu quốc phòng, giảm nhẹ gánh nặng cho Mỹ.

.

⚪ ----- Tòa kháng án Michigan hôm thứ Năm đã ra phán quyết rằng Donald Trump có thể vẫn có tên trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 của tiểu bang và sẽ không bị truất quyền tranh cử ở Michigan theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Tòa kháng án Michigan đã giữ nguyên phán quyết của hai tòa án cấp dưới bằng cách bác đơn kháng cáo của nhóm giám sát Free Speech For People thay mặt cho một nhóm cử tri Michigan.

.

Tòa án cho biết với tỷ số 3-0 rằng kháng cáo của nguyên đơn chưa “chín muồi” về mặt thủ tục và không đưa ra phán quyết cụ thể về việc liệu Trump có thuộc điều khoản truất quyền thi đấu hay không.

.

⚪ ---- Hàng năm, hàng trăm luật mới được thông qua ở California để có hiệu lực vào năm sau. Vào năm 2023, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một loạt dự luật mới thành luật nhằm trao cho người lao động những quyền mới vào năm 2024. Dưới đây là vài luật mới của California mà bạn sẽ muốn biết.

.

California tăng lương tối thiểu: Điều thay đổi lớn nhất liên quan đến việc làm là mức lương tối thiểu của California sẽ tăng lên 16 USD một giờ. Đây là mức tăng 50 xu so với mức lương tối thiểu của tiểu bang vào năm 2023.

.

Nhân viên y tế được tăng lương tối thiểu: Nhân viên y tế sẽ được tăng lương tối thiểu bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 lên 23 USD/giờ. Điều này sẽ tăng thêm 1 đô la mỗi hai năm cho đến khi mức lương tối thiểu cơ bản đạt 25 đô la một giờ.

.

Tăng lương tối thiểu cho người làm đồ ăn nhanh: Có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu cho nhân viên thức ăn nhanh sẽ là 20 USD/giờ. Mức lương này có thể tăng hàng năm lên tới 3,5%.

.

Người sử dụng lao động phải chi trả thẻ xử lý thực phẩm cho công nhân. Một số công nhân thực phẩm được yêu cầu phải có thẻ xử lý thực phẩm. Một dự luật mới yêu cầu người sử dụng lao động phải trả mọi chi phí liên quan đến việc lấy thẻ.

Vùng Vịnh Bắc California: họ Nguyễn nhiều nhất

Một thiếu tá Bộ binh Úc châu, mang nửa dòng máu Việt, nói rằng ông tham dự quân đội Úc tương lai cũng sẽ giúp được quê nhà Việt Nam của mẹ ông.

VOA: Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung đến Đức tị nạn.

Người lao động được hưởng 5 ngày nghỉ bẹnh được trả lương hoặc 40 giờ mỗi năm. Người lao động sẽ được hưởng 5 ngày nghỉ ốm được trả lương hoặc 40 giờ nghỉ mỗi năm. Đây là mức tăng từ ba ngày mỗi năm.Nghỉ phép vì lý do gia đình mở rộng. Chế độ nghỉ phép vì gia đình của nhân viên đã được mở rộng để bao gồm 5 ngày nghỉ không lương sau khi “mất khả năng sinh sản”. Điều này bao gồm sẩy thai, nhận con nuôi hoặc mang thai hộ không thành công, thai chết lưu và hỗ trợ sinh sản không thành công.Người chủ, sử dụng lao động không được kỳ thị, phân biệt đối xử với người sử dụng cần sa giải trí. Người sử dụng lao động không còn được phép phân biệt đối xử với những nhân viên sử dụng cần sa ngoài giờ làm việc và xa nơi làm việc.Người chủ, sử dụng lao động không được phép hỏi nhân viên tiềm năng về việc sử dụng cần sa. Người sử dụng lao động cũng không được phép hỏi nhân viên tiềm năng xem họ có sử dụng cần sa hay không.Nơi làm việc phải điều chỉnh kế hoạch phòng chống bạo lực tại nơi làm việc. Dự luật yêu cầu kế hoạch bao gồm việc ghi lại các sự kiện hoặc mối đe dọa vào nhật ký sự kiện bạo lực, cung cấp đào tạo cho tất cả nhân viên và duy trì hồ sơ liên quan đến kế hoạch phòng chống bạo lực tại nơi làm việc.⚪ ---- Công ty General Motors (GM) được cho là sẽ sa thải hơn 1,300 công nhân tại hai nhà máy sản xuất xe hơi ở tiểu bang Michigan do việc sản xuất Chevrolet Camaro và Bolt kết thúc, CNBC đưa tin. Con số này bao gồm 945 công nhân hiện đang làm việc tại General Motors Orion Assembly phụ trách sản xuất các mẫu xe Chevrolet Bolt, ngày sản xuất cuối cùng dự kiến vào tháng 12.Việc sa thải dường như sẽ không xảy ra cho đến tháng 1/2024. Phần còn lại của đợt sa thải gồm 369 công nhân sẽ đến từ Lansing Grand River Assembly của GM, nơi sẽ không còn sản xuất Chevrolet Camaro nữa. CNBC đưa tin, trích dẫn tuyên bố của GM: “Hôm nay Lansing Grand River Assembly đã thông báo cho nhân viên rằng nhà máy sẽ điều chỉnh số lượng nhân sự do ngừng sản xuất Camaro”.⚪ ---- Hôm thứ Năm, công ty khởi nghiệp taxi không người lái Cruise thuộc sở hữu của GM đã thông báo với nhân viên của mình trong một email và bài đăng trên blog rằng 24% nhân viên Cruise toàn thời gian sẽ bị sa thải. GM cho biết trong bài đăng rằng công nhân bị sa thải sẽ được trả lương cho đến ngày 8 tháng 4.Những người lao động bị sa thải sẽ được trả lương cho đến ngày 12 tháng 2 và đủ điều kiện được trả thêm 8 tuần lương, trong đó những người lao động lâu năm sẽ được trả thêm 2 tuần lương mỗi năm tại Cruise trong vòng ba năm. Vào tháng 11, Cruise thuộc sở hữu của GM đã thu hồi tất cả 950 hệ thống tự lái sau khi một chiếc xe kéo một người đi bộ bị một chiếc xe khác tông vào.⚪ ---- Hai mươi người, trong đó có 5 trẻ vị thành niên, đã bị buộc tội trong tuần này vì liên quan đến một đường dây tội phạm rộng lớn ở Los Angeles được cho là chịu trách nhiệm về gần ba chục vụ vào nhà để trộm khắp Quận Cam. Có 9 trong số các bị cáo đã bị bắt trong một cuộc truy quét hôm thứ Tư trong khi 11 bị cáo còn lại vẫn bị truy nã theo lệnh truy nã trọng tội, theo Biện lý Quận Cam Todd Spitzer cho biết. Tính chung, 20 bị cáo bị truy tố liên quan đến một đường dây trộm có liên quan đến 34 vụ đột nhập trên toàn quận với thiệt hại ước tính khoảng 500.000 USD tiền mặt, vũ khí và đồ có giá trị.Cảnh sát trưởng Quận Cam Don Barnes cho biết các cáo buộc là kết quả của “nhiều tháng điều tra chăm chỉ,” bắt đầu từ tháng 9 khi cảnh sát điều tra một vụ án liên quan đến ba vụ trộm khu dân cư, hai vụ ở Santa Ana và một vụ ở Yorba Linda. Cảnh sát Fullerton cũng đang điều tra 19 vụ trộm, số còn lại do cảnh sát trưởng xử lý, ông Barnes cho biết. Barnes và Spitzer cho biết 20 bị cáo có quan hệ với các băng đảng có trụ sở tại Los Angeles.Những tên trộm được "có tổ chức" và sử dụng các phương pháp tinh vi bao gồm theo dõi tin nhắn trên mạng xã hội để xem ai ra khỏi thị trấn, giám sát những ngôi nhà giàu có để biết mô hình ra vào của cư dân và thậm chí đột nhập ban công tầng hai để tránh camera an ninh, theo Barnes nói. Spitzer nói rằng các băng đảng đang tuyển dụng vị thành niên để giúp đỡ các vụ trộm vì họ có xu hướng bị án nhẹ hơn.Trong cuộc truy quét tuần này, cảnh sát đã thu hồi được 7 khẩu súng, 2 trong số đó đã bị đánh cắp, nhiều băng đạn cỡ lớn và 40.000 USD tiền mặt, đồ trang sức và túi xách, Barnes cho biết.⚪ ----. Trong một khu vực đa dạng như Vùng Vịnh, cái tên phổ biến nhất trong dân chúng được xác định là “Nguyễn”. Phản ánh cộng đồng người Việt quan trọng trong khu vực, họ Việt Nam này nổi bật giữa vô số tên tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Vùng Vịnh là nơi có rất nhiều cái tên độc đáo và đa dạng, làm nổi bật sự đa dạng phong phú của khu vực.Cục Điều tra Dân số Vùng Vịnh gần đây đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra những cái tên phổ biến nhất ở khu vực có nền văn hóa sôi động ở Bờ Tây này. Dữ liệu cho thấy “Nguyễn” chiếm vị trí số một, phản ánh sự hiện diện rộng rãi của cộng đồng người Việt. Họ này, được phát âm là “win”, là một minh chứng cho tầm ảnh hưởng đáng kể của văn hóa và di sản Việt Nam tại Vùng Vịnh.Trong khi “Nguyễn” là cái họ tên phổ biến nhất, điều quan trọng là phải nhận ra vô số cái tên góp phần tạo nên tấm thảm văn hóa của khu vực. Vùng Vịnh chắc chắn là nơi hội tụ của nhiều người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau và điều này được thể hiện rõ qua sự đa dạng của những cái tên bạn có thể tìm thấy ở đây. Ngoài “Nguyen”, những họ phổ biến khác bao gồm “Lee”, “Garcia” và “Wang”. Những cái tên này đại diện cho nhiều sắc tộc gọi Vùng Vịnh là quê hương, làm tăng thêm sự phức tạp và phong phú về văn hóa của vùng này.Mặc dù “Nguyễn” hiện đang giữ danh hiệu cái tên phổ biến nhất ở Vùng Vịnh, nhưng cần lưu ý rằng điều này có thể thay đổi theo thời gian. Nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mô hình nhập cư, sự thay đổi văn hóa và thay đổi nhân khẩu học, có thể ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của một số tên nhất định trong một khu vực.⚪ ----ABC Australia ghi nhận về Thiếu tá Jacob Sheung-Kay Choi, một sĩ quan quân đội Úc có mẹ là người Việt Nam và bố là Hồng Kông, anh cho biết dù lo lắng không tìm được chiến hữu có nền văn hóa tương tự, nhưng anh được truyền cảm hứng gia nhập quân đội từ năm 2010 vì thành tích của những người lính Úc gốc Á trước đây: “Không có nhiều, nhưng chúng đã gắn liền với lịch sử của chúng ta từ Thế chiến thứ nhất trở đi.”Theo Điều tra dân số quốc phòng năm 2019, có 6% thành viên thường trực của Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF) nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Báo cáo cho thấy các ngôn ngữ phổ biến nhất không phải tiếng Anh là tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, mặc dù tất cả đều được sử dụng bởi ít hơn 1% thành viên. Và theo Điều tra dân số nhân viên dịch vụ công Úc năm nay, 3% thành viên lính thường trực ADF có nền tảng văn hóa từ Nam A và Trung Á, và 7% có nền tảng văn hóa từ Đông Nam Á.Theo tài liệu lưu trữ quốc gia, hơn 200 người Úc gốc Hoa đã gia nhập Lực lượng Đế quốc Úc trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, nhiều người Úc gốc Á khác đã bị cấm vì các tiêu chuẩn phân biệt đối xử, chẳng hạn như Đạo luật Quốc phòng năm 1909 cấm những người "không có nguồn gốc hoặc gốc gác châu Âu" gia nhập lực lượng vũ trang. Nhiều người đã vượt qua các hạn chế bằng cách sử dụng các chiến thuật như viết tên của họ thành tiếng Anh.Thiếu tá Choi cho biết trong vài năm qua đã có "rất nhiều thay đổi về văn hóa" trong ADF để tạo ra một "văn hóa đa dạng và hòa nhập hơn". Thiếu tá Choi cho biết người Úc gốc Á đã mang đến cho quân đội “bộ kỹ năng văn hóa và ngôn ngữ” rất quan trọng để đạt được mục tiêu của Úc là tăng cường sự tham gia và ảnh hưởng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.Ông nói: “Trong 20 năm qua, chúng tôi đã chuyển từ hoạt động ở Trung Á và Trung Đông sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi địa chính trị có nghĩa là mọi người nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi không am hiểu nhiều về châu Á, mặc dù Australia luôn ở cạnh châu Á về mặt địa lý trong suốt lịch sử của mình.”Đầu năm nay, chính phủ liên bang Úc cho biết trọng tâm của Bộ Quốc phòng sẽ chuyển sang phía bắc Australia và các vùng biển, như một phần trong chiến lược xoay trục ngày càng tăng sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.Rahman Yaacob, một nhà nghiên cứu trong Chương trình Đông Nam Á tại Viện Lowy, cho biết việc tăng cường sự đa dạng với những người hiểu "sắc thái văn hóa" là một cách "quan trọng" để tăng cường sự gắn kết với châu Á. Ông nói: “Trước khi muốn giao tiếp với bên kia, bạn cần biết cách họ suy nghĩ, chiến lược, văn hóa và lịch sử của họ. Ví dụ, trong trường hợp người Indonesia, khi họ nói ‘có’, điều đó không có nghĩa là họ đồng ý với quan điểm của bạn. Trong tình huống đàm phán, hiểu được điều này sẽ giúp tránh được sự hiểu lầm”.Mick Ryan, chiến lược gia và thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu, cho biết ADF có hệ thống cho phép các sĩ quan học các bằng cấp liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ châu Á để giúp các thành viên hiểu rõ hơn về các nước láng giềng của Australia. Ông nói: “Tôi là người được hưởng lợi từ việc này vào những năm 1990, lấy được bằng về Nghiên cứu Châu Á và dành một năm ở trường ngôn ngữ để học tiếng Bahasa Indonesia. Điều đó đã giúp chúng tôi đứng vững cho đến khi cuộc chiến tranh 11/9 bắt đầu, khiến lãnh đạo cấp cao mất tập trung vào trách nhiệm của họ ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng sự phân tâm đó đã kéo dài hơn một thập niên. Và kể từ đó, chúng tôi đã nỗ lực bắt kịp để xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với những nước láng giềng gần nhất."Thiếu tá Choi cho biết, căng thẳng địa chính trị giữa Úc và quốc gia gốc của một tân binh tiềm năng có thể "đóng một vai trò" trong quyết định gia nhập quân đội, đặc biệt là trong trường hợp của Trung Quốc. Ông cho biết những người lính Úc gốc Hoa thỉnh thoảng phải đối mặt với những câu hỏi như "Bạn là người Úc như thế nào?"“Quân đội không tha thứ cho kiểu kỳ thị đó,” Thiếu tá Choi nói. Thiếu tướng Ryan cho biết quân đội đã trải qua một "cuộc cách mạng thực sự" trong việc giảm bớt nạn phân biệt chủng tộc trong ba hoặc bốn thập niên qua.Thiếu tướng Ryan cho biết mặc dù căng thẳng địa chính trị giữa Australia và Trung Quốc "sẽ không giảm bớt", nhưng người Australia gốc Hoa không nên ngại gia nhập quân đội. “Nếu bạn là người Úc gốc Hoa, là công dân Úc và sẵn sàng thề trung thành với đất nước chúng tôi, thì không có lý do gì bạn không thể gia nhập quân đội.”Thiếu tá Choi cho biết quân đội không phải là nơi “chú trọng chủng tộc. Đó là một nơi tuyệt vời để nhớ rằng khi bạn phục vụ đất nước của mình, bất kể màu da của bạn là gì… bạn sẽ làm việc như một đội để vượt qua thử thách.”Thiếu tá Choi cho biết các thành viên không cần phải "mất di sản và từ bỏ dân tộc" để tham gia lực lượng phòng vệ: “Thay vì nói với mọi người rằng tôi mang nửa dòng máu Trung Quốc, nửa Việt Nam, nửa Úc, tôi chỉ nói với họ rằng tôi 100% người Trung Quốc, 100% người Việt Nam, 100% người Úc. Áp lực gia đình và xã hội là những lý do khác khiến người Úc gốc Á từ bỏ sự nghiệp quốc phòng. Rất nhiều gia đình gốc Á không thực sự coi quân đội là một nghề nghiệp tuyệt vời. Mẹ tôi đến từ Việt Nam năm 1975, bà rời Việt Nam [để trốn chiến tranh]. Mẹ không muốn tôi tham gia vào một việc gì đó có thể gây thêm hỗn loạn hay nguy hiểm. Đối với nhiều bạn bè của tôi, cha mẹ họ đã rời khỏi đất nước để con cái họ không phải nhập ngũ.”Thiếu tá Choi cho biết sự nghiệp quân sự cũng thường mang lại cho người Úc gốc Á cơ hội giúp đỡ quê hương của họ, với nhân sự được triển khai đến các hoạt động ở những nơi như Nam Hàn, Thái Bình Dương và Châu Á: “Chúng tôi đã thấy người Úc gốc Malaysia quay trở lại Malaysia, người Úc gốc Philippines quay trở lại Philippines. Có thể đại diện cho đất nước đã cống hiến rất nhiều cho bạn… [ở] đất nước nơi cha hoặc mẹ bạn sinh ra, đó cũng chỉ là một cách tuyệt vời để dung hòa di sản của bạn."⚪ ----Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm 15/12, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung và gia đình đáp máy bay đến thành phố Frankfurt, Đức để định cư, ông cho VOA biết qua email. Nhà hoạt động nhân quyền Grace Bùi ở Thái Lan viết trên trang Facebook hôm 15/12 rằng ông Trung và gia đình đã rời khỏi Việt Nam trước đây và lánh nạn tại Thái Lan một thời gian trước khi đến Đức. “Khi còn ở Thái Lan thì Trung đã bị an ninh Việt Nam theo dõi và Đức đã cấp visa khẩn cấp cho Trung”, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ viết. “Cảm ơn Đại Sứ Quán Đức đã làm việc với chúng tôi và trong một ngày đã cấp visa cho Trung và gia đình”.Sau đây là tóm lược về nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung, theo Wikipedia. Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1983) tại Thái Bình là thạc sĩ công nghệ thông tin được coi là nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam. Ngày 7 tháng 7 năm 2009, Trung bị chính quyền Việt Nam bắt giữ với tội "tuyên truyền chống nhà nước." Ngày 12 tháng 4 năm 2014, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung trước thời hạn. Cùng đợt trả tự do có ông Vi Đức Hồi và tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.Năm 1998 – 2001, Nguyễn Tiến Trung là học sinh Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (SG). Năm 2001 – 2002, Trung là sinh viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Năm 2002, Trung sang Pháp du học tại trường Institut National des Sciences Appliquées (INSA), và tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin tại trường này ngày 27 tháng 6 năm 2007.Thời gian cuối năm 2004, tại Pháp, Nguyễn Tiến Trung cùng với nhóm du học sinh Nguyễn Hoàng Lan (tên thật là Nguyễn Thị Hường), Trần Chiêu Việt, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Đăng Quang và Đỗ Thế Kỷ phổ biến trong cộng đồng du học sinh tư tưởng về tự do, dân chủ, nhân quyền. Một số tờ báo ở Việt Nam cho rằng đây là "những hoạt động kích động chống phá Nhà nước Việt Nam" về "tự do, dân chủ và nhân quyền". Ngày 1 tháng 3 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung đã gửi ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lúc đó, bức Thư ngỏ của một sinh viên bình thường bàn về vấn đề giáo dục chủ nghĩa và tư tưởng trong nhà trường. Bình luận về bài này sau khi anh đã bị bắt vào năm 2009, báo Công an Nhân dân cho rằng: Nguyễn Tiến Trung đã "lợi dụng một vài thiếu sót, bất cập của hệ thống giáo dục Việt Nam" và "cố tình xuyên tạc" thay vì chân thành góp ý để sửa sai.Ngày 28 tháng 2 2006, Nguyễn Tiến Trung viết Bản góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng X nhưng không nhận được phản hồi từ phía chính quyền. Trong bài viết Giải pháp nào cho Việt Nam đăng trên BBC, Nguyễn Tiến Trung tố cáo giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam "vi phạm Hiến pháp khi vẫn không tôn trọng quyền tự do báo chí, cũng như quyền tự do lập hội, lập đảng của người dân Việt Nam", phê phán đảng cộng sản "không có khả năng tự giác, tự sửa đổi, tự làm trong sạch để giải quyết các vấn đề bức xúc của đất nước". Cũng trong bức thư ngỏ, Nguyễn Tiến Trung ca ngợi bản Hiến pháp 1946, bản hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, "đã xác định rõ quyền bình đẳng tham gia chính quyền của mọi đảng phái, mọi thành phần trong xã hội" và khẳng định "các bản hiến pháp 1959, 1980, và 1992 không có giá trị pháp lý" "vì không có một cuộc trưng cầu dân ý thật sự". Cuối cùng, Nguyễn Tiến Trung đề xuất giải pháp "tự do báo chí", "bầu cử tự do" và kêu gọi thanh niên Việt Nam "thúc đẩy Đảng và Nhà nước làm cho đúng".Ngày 6 tháng 5 năm 2006, Trung đã tập hợp một số du sinh gồm Nguyễn Hoàng Lan, Trần Chiêu Việt, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Đăng Quang, Đỗ Thế Kỷ... thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Tháng 4 năm 2007, các báo Việt Nam đăng bài cho rằng tổ chức này được thành lập rồi kêu gọi cộng đồng du học sinh ủng hộ hoạt động đấu tranh.Từ 1 tháng 7 2006 tới tháng 10 tháng 2006, Trung cùng các bạn Tập hợp Thanh Niên Dân chủ (THTNDC) tổ chức chương trình "Marathon Nối Vòng Tay Lớn", nội dung chính là thu thập chữ ký vận động dân chủ cho Việt Nam để gửi tới các lãnh đạo các quốc gia tới Việt Nam tham dự APEC cuối năm 2006.Ngày 11 tháng 8 năm 2006 sau khi gặp tổng thống George Bush, Nguyễn Tiến Trung trở về Pháp và có viết một bài đăng BBC với nhan đề "Suy nghĩ sau một chuyến đi xa" để kêu gọi ủng hộ cho "công cuộc dân chủ hóa Việt Nam" và tổ chức vận động, thu thập chữ ký ủng hộ chiến dịch marathon "nối vòng tay lớn". Hành động này nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chống Cộng tại Pháp nhưng chịu sự lên án của du học sinh Việt Nam tại Đại học Rennes ở Pháp.Trung sau đó sang Canada (9/11) gặp một số nhân vật trong chính phủ Canada để vận động họ ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Việt Nam khi họ đến dự APEC. Theo Nguyễn Tiến Trung, thủ tướng Canada, Stephen Harper, nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với những gì anh trình bày và chính phủ nước ông sẽ ủng hộ, hỗ trợ cho các thành viên của Tập hợp thanh niên dân chủ cũng như các tổ chức dân chủ khác trong nước. Ngoài tổng thống George Bush tại Hoa Kỳ, thủ tướng Canada, Trung còn được gặp chủ tịch hội đồng châu Âu René Van Der Linden (25/9). Theo THTNDC, René Van Der Linden có nói, châu Âu sẽ giúp đỡ để bảo vệ các thành viên của Tập hợp Thanh Niên Dân chủ nếu như các thành viên của Tập hợp bị làm khó dễ ở Việt Nam, cũng như là đối với các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.Báo Lao động ngày 21 tháng 4 năm 2007 viết "ngày 15 tháng 7 năm 2006, tại "Đại hội sinh viên Việt Nam" do các nhóm người Việt lưu vong tại Mỹ phối hợp tổ chức tại San Jose, bang California với chủ đề: "Tuổi trẻ Việt hãy đoàn kết vì tự do, dân chủ cho Việt Nam", trên diễn đàn của "đại hội", Nguyễn Tiến Trung đã phát biểu rằng: "Thanh niên Việt Nam đang phải sống trong chế độ toàn trị, quyền con người, quyền công dân bị vi phạm, không có tương lai"... Nguyễn Tiến Trung đã kêu gọi thanh niên trong và ngoài nước cùng nhau thúc đẩy cho "dân chủ hóa" ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng du sinh nên trao đổi những thông tin về "dân chủ, pháp trị, xã hội công dân...", để khi về nước sẽ truyền bá những "tư tưởng" đó và dấn thân và công cuộc đòi "dân chủ, tự do" cho Việt Nam".Ngày 5 tháng 8 2007, sau 5 năm học tập ở Pháp, Nguyễn Tiến Trung về Việt Nam. Ngày 28 tháng 2 2008, Nguyễn Tiến Trung được lệnh tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngày 5 tháng 3 2008, Nguyễn Tiến Trung gia nhập quân đội theo lệnh gọi nhập ngũ. Theo lời mẹ của Nguyễn Tiến Trung, anh không chịu tuyên thệ Mười lời thề danh dự của quân nhân là "vì Trung nói nếu đọc 10 lời thề như Bác Hồ viết thì Trung đọc, nhưng 10 lời thề này đã sai với ý của Bác Hồ đi rồi, nên Trung không đọc."Cơ quan điều tra cho biết, trong hơn một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định (5/3/2008-6/7/2009), Nguyễn Tiến Trung đã liên tục vi phạm các quy định của quân đội như: tiết lộ bí mật hành quân, chống mệnh lệnh cấp trên, không đọc 10 lời thề, không thực hiện nhiệm vụ phân công.[14] Ngày 6 tháng 7 năm 2009, Trung bị quân đội loại ngũ.Trưa ngày 7 tháng 7 năm 2009, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung một theo Điều 88 Bộ luật Hình sự về hành vi chống Nhà nước, có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Anh chính thức bị chính quyền Việt Nam bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2009. Cùng với một số nhân vật như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long bị tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, riêng cá nhân anh bị tuyên án 7 năm tù giam.Dưới áp lực của quốc tế, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung trước thời hạn vào ngày 12/04/2014. Cùng đợt trả tự do có ông Vi Đức Hồi và tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.⚪ ----- HỎI 1: Chỉ trong 5 năm, dân Mỹ mập phì tăng 13% để tới 38,4%?ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả khảo sát mới từ Gallup cho thấy sức khỏe thể chất của người Mỹ “giảm mạnh” sau đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu, tỷ lệ các chỉ số sức khỏe thể chất quan trọng như béo phì và tiểu đường đã tăng lên. Dan Witters, giám đốc nghiên cứu sức khỏe của Gallup, viết trong một bài đăng: “Tỷ lệ béo phì đã tăng đều đặn ở Mỹ kể từ khi Gallup bắt đầu đo lường liên tục vào năm 2008, tăng khoảng 13 điểm phần trăm lên mức hiện tại là 38,4%. Điều này có nghĩa là hiện nay ước tính có thêm khoảng 33 triệu người Mỹ trưởng thành béo phì so với trường hợp nếu tỷ lệ này giữ ổn định ở mức năm 2008.”Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trong 30 ngày qua, 62,6% học sinh lớp 12 nói không uống rượu, hút thuốc hay phê cầns a?ĐÁP 2: Đúng thế. Trong số học sinh cuối cấp trung học, 62,6% cho biết không sử dụng bất kỳ loại rượu, cần sa hoặc nicotin nào trong 30 ngày qua. Tỷ lệ kiêng rượu, cần sa và nicotin suốt đời tăng lên ở học sinh lớp 10 và 12.Tỷ lệ kiêng khem suốt đời — không có tiền sử sử dụng bất kỳ chất kích thích nào — đã tăng đáng kể vào năm 2023 ở học sinh lớp 10 và 12 và ở mức bằng hoặc gần mức cao nhất từng được ghi nhận bởi Giám sát Tương lai, một cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm bởi Đại học Michigan và được tài trợ. bởi Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy (NIDA).Chi tiết: