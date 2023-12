- Có tin cựu Ngoại Trưởng Tần Cương bị TQ xử tử vì lộ bí mật hỏa tiễn cho Mỹ. Cô tình nhân Phó Hiểu Điền ẵm con nhỏ về thăm TQ nghi bị giữ lại chung thân. - Thăm dò: Trump dẫn trước TT Biden ở 7 tiểu bang chiến trường, trung bình hơn 5,28 điểm - Lý do Trump thắng điểm ào ạt vì lộ ra chính sách Cơ Đốc Hóa liên bang đang thuyết phục các mục sư. - Tòa New York cháy 4 giờ sau phiên tòa xử Trump, Th

Cựu Ngoại Trưởng Tần Cương và cô tình nhân Phó Hiểu Điền. Có tin Tần Cương bị TQ xử tử vì lộ bí mật hỏa tiễn cho Mỹ. Cô Phó khi ẵm con nhỏ về thăm TQ đã biến mất luôn, nghi bị giữ lại chung thân.

.

- Có tin cựu Ngoại Trưởng Tần Cương bị TQ xử tử vì lộ bí mật hỏa tiễn cho Mỹ. Cô tình nhân Phó Hiểu Điền ẵm con nhỏ về thăm TQ nghi bị giữ lại chung thân.

- Thăm dò: Trump dẫn trước TT Biden ở 7 tiểu bang chiến trường, trung bình hơn 5,28 điểm

- Lý do Trump thắng điểm ào ạt vì lộ ra chính sách Cơ Đốc Hóa liên bang đang thuyết phục các mục sư.

- Tòa New York cháy 4 giờ sau phiên tòa xử Trump, Thẩm phán Arthur Engoron di tản. Kẻ đốt lửa bị bắt.

- Cộng hòa Hạ viện chính thức hóa điều tra luận tội TT Biden, đã bỏ phiếu 221-212 cho phép điều tra.

- TT Biden: cuộc điều tra luận tội của Hạ viện là một "trò quậy chính trị vô căn cứ."

- Có đoạn ghi âm LS Kenneth Chesebro nói với Donald Trump về âm mưu “đại cử tri giả”

- Thượng viện thông qua dự luật quốc phòng trị giá 886 tỷ USD, có 800 triệu USD để hỗ trợ Ukraine, 11,5 tỷ USD dự kiến ​​để ngăn chặn TQ ở khu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

- Nam Hàn: 6 phi cơ quân sự TQ và Nga vào vùng nhận dạng phòng không Nam Hàn.

- Putin: Nga sẽ đi đầu sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)

- Nga hạ thủy chiếc thuyền không người lái đầu tiên vào chiến tranh thử nghiệm

- Thổ Nhĩ Kỳ lên án Mỹ vụ bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn ở Gaza được 153 thành viên LHQ ủng hộ, Mỹ là đối tác thầm lặng thảm sát

- Liên Âu nội bộ bất đồng về cuộc chiến Israel và Hamas

- Thủ tướng Anh: ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho Israel và Palestine (Thủ tướng Israel bác bỏ giải pháp này)

- Anh: cấm "những người định cư Israel cực đoan chiếm đất Palestine" vào Anh.

- Putin: sẵn sàng quan hệ với Hoa Kỳ và Liên Âu, nhưng quan hệ Mỹ-Nga sẽ cải thiện sau bầu cử Mỹ 2024

- Putin: cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết bằng "đối thoại hoặc bằng vũ lực".

- Hamas: sẵn sàng đàm phán để thả thêm con tin, và chỉ thông qua "đàm phán".

- Lãnh đạo cấp cao của Hamas: bất kỳ kế hoạch chính trị nào cho Gaza thời hậu chiến mà loại trừ Hamas đều là "ảo tưởng".

- TT Biden vẫn “tin rằng giải pháp hai nhà nước là có thể” cho Israel và Palestine.

- Los Angeles: Hàng chục người bị bắt vì biểu tình chận xa lộ, kêu gọi ngừng bắn

- Bạch Ốc: Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ không có đủ bằng chứng để bắt đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden.

- California được xếp hạng là nơi đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ để ly dị với chi phí trung bình là 10.159 USD.

- Chăm sóc cho người già: California hạng bét.

- Quận Los Angeles: Cảnh sát chìm, giả gái ăn sương, giăng bẫy bắt 9 anh mua hoa.

- TIN VN. Cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt.

- HỎI 1: Vị thành niên Hoa Kỳ: 93% sử dụng mạng YouTube, 71% vào hàng ngày? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chế độ ăn rau, trái cây, hạt nhiều sẽ giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/2/2023) ⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một tuyên bố chính thức gọi cuộc điều tra luận tội của Hạ viện là một "trò quậy chính trị vô căn cứ. Thay vì làm bất cứ điều gì để giúp cuộc sống của người Mỹ tốt hơn, họ lại tập trung tấn công tôi bằng những lời dối trá. Thay vì thực hiện công việc cấp bách cần phải làm, họ lại chọn cách lãng phí thời gian vào trò quậy chính trị vô căn cứ này. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội thừa nhận không tìm ra được sự kiện nào chứng minh những gì họ nói." Ông nhấn mạnh rằng đảng Cộng hòa không đứng về phía ông trong những "vấn đề thực sự" mà người dân Mỹ phải đối mặt, đồng thời một lần nữa kêu gọi họ cùng ông đạt được mục tiêu đó.

.

⚪ ---- Y hệt phim Hỏa Thiêu Bãi Thượng Hải. Không, đây là chuyện tòa án Mỹ. Thẩm phán Arthur Engoron, quan chức tư pháp giám sát vụ án gian lận dân sự trong đó Donald Trump bị buộc tội gian lận trong giao dịch bất động sản, được cho là đã di tản khỏi tòa án New York hôm thứ Tư sau khi một đám cháy nhỏ bùng lên tại tòa án 4 giờ sau khi phiên tòa xử Trump và Trump Organization có phiên điều trần.

.

Engoron đã cố gắng sử dụng lệnh bịt miệng để bảo vệ nhân viên của mình khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn từ những người cuồng nhiệt hâm mộ Trump. Trump đã tiếp tục kháng cáo các lệnh bịt miệng và chửi mắng thư ký luật của thẩm phán khi lệnh bịt miệng bị tạm dừng. Giờ đây, một vụ hỏa hoạn đã buộc thẩm phán phải bỏ chạy, theo bản tin của Business Insider.

.

“Bốn giờ sau khi lấy lời khai trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại Donald Trump và Trump Organization, tòa án phía dưới Manhattan (New York) đã được di tản sau khi ai đó đốt giấy tờ, sau đó kéo và sử dụng nhiều bình cứu hỏa trên cùng tầng với phòng xử án,” theo tờ báo cho biết vào thứ Tư. "Thẩm phán trong vụ án, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron, đang ở trong phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng la hét trên sàn tỏa nhà và được hộ tống ra khỏi tòa án một cách an toàn."

.

Bản tin tiếp tục: "Thẩm phán không biết về bất kỳ mối đe dọa cá nhân cụ thể nào vào thời điểm ông sơ tán. Hai quan chức tòa án nói với Business Insider rằng việc di tản được thúc đẩy bởi một người đàn ông đã tạo ra một đám cháy nhỏ bằng cách đốt giấy tờ, sau đó là phun ra 2 hoặc nhiều bình chữa cháy. Người đàn ông đó chưa được xác định danh tính và không phải là nhân viên tòa án đã bị bắt."

.

Theo Business Insider, “Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng ứng phó với vụ việc. Vào khoảng 5 giờ chiều, thẩm phán và các nhân viên khác của tầng 4 được phép lên tầng để thu dọn đồ đạc trước khi rời đi trong ngày. Hiện chưa rõ điều gì đã thúc đẩy người đàn ông phóng hỏa.” Bài báo nói thêm rằng không có ai bị thương.

.

⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát mới, cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden ở 7 tiểu bang chiến trường, gây kinh hoàng cho ban vận động tái tranh cử của Biden chỉ vài tuần trước khi bắt đầu mùa bỏ phiếu sơ bộ. Báo The Hill ghi rằng, cuộc thăm dò, được công bố hôm thứ Năm từ Morning Consult và Bloomberg News, cho thấy Biden đang thua Trump với trung bình 5,28 điểm ở 7 tiểu bang xung đột được khảo sát – bao gồm North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania.

.

Trump dẫn đầu mạnh nhất trước Biden ở North Carolina với 11 điểm, tiếp theo là Georgia với 7 điểm. Các cuộc thăm dò cho thấy Trump đang dẫn đầu ở Wisconsin với 6 điểm và Nevada với 5 điểm. Vị trí dẫn đầu nhỏ nhất của Trump là ở Michigan và Arizona, dẫn đầu lần lượt 4 và 3 điểm.

.

Kết quả là từ một cuộc bỏ phiếu giả định bao gồm các ứng cử viên dẫn đầu đảng là Biden và Trump, cũng như các ứng cử viên bên thứ ba Robert F. Kennedy, Jr., Cornel West và Jill Stein. Ngoài ra còn có một tùy chọn để người tham gia chọn một ứng cử viên chưa được liệt kê hoặc trả lời “không biết/không có ý kiến” hoặc chọn từ bỏ hoàn toàn việc bỏ phiếu.

.

Kennedy nắm giữ khoảng 1/10 cử tri trên khắp các tiểu bang chiến trường, trong khi 1 đến 2% cử tri ở mỗi tiểu bang ủng hộ phương Tây, 1 đến 3% ủng hộ Jill Stein và 1 đến 3% ủng hộ một ứng cử viên không có tên trong lá phiếu. Các nhà thăm dò cho biết, khi các ứng cử viên bên thứ ba bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu, Trump tiếp tục dẫn trước Biden ở cả 7 tiểu bang, mặc dù cuộc đua ở Georgia có sai số 6 điểm phần trăm.

.

⚪ ---- Một lý do Trump thắng điểm ào ạt ở các tiểu bang chiến trường vì chính sách Cơ Đốc Hóa đang thuyết phục các mục sư. Hai báo Washington Post và New York Times đã cung cấp chi tiết, về Dự án 2025 (Project 2025), kế hoạch của Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm mang lại cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ một sự thay đổi toàn diện về MAGA nếu Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Cộng Hòa 2024 và đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử.

.

Dự án 2025, theo 2 báo trên, được thiết kế để phá hoại hệ thống kiểm tra và cân bằng của Mỹ và đảm bảo rằng bất kỳ ai làm việc trong chính phủ liên bang đều là người trung thành tuyệt đối với Trump. Và những người chỉ trích Dự án 2025, từ những người theo chủ nghĩa tự do và cấp tiến đến những người bảo thủ cánh hữu Never Trump, đã tấn công nó như một công thức cho chủ nghĩa độc tài toàn diện.

.

Trong bài quan điểm được xuất bản vào ngày 13 tháng 12, Sarah Posner của MSNBC tập trung vào một trong những yếu tố đáng lo ngại trong chương trình nghị sự Dự án 2025 của Trump cho nhiệm kỳ thứ hai: nhấn mạnh vào “chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo” (Christian nationalism). Posner đã có rất nhiều điều để nói về liên minh của Trump với những người theo đạo Tin lành da trắng cực hữu; cô là tác giả của cuốn sách năm 2021 "Unholy: How White Christian Nationalists Powered the Trump Presidency, and the Devastating Legacy They Left Behind." ("Không thánh thiện: Những người theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Cơ đốc da trắng đã hỗ trợ nhiệm kỳ tổng thống của Trump như thế nào và di sản tàn khốc mà họ để lại").

.

Posner cảnh báo: “Bất kể những gì đảng viên Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của Bắc Dakota có thể tuyên bố, “Donald Trump không hề ‘buồn cười’ về việc cai trị với tư cách là một nhà độc tài. …. Chúng tôi biết ông Trump có ý đó vì chúng tôi đã thấy những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, kể cả sau sự thất cử của anh [Trump] vào năm 2020. Chúng tôi cũng biết Trump không nói đùa vì Trump có một đội quân gồm các nhà hoạt động cánh hữu đang quyết tâm thực hiện chương trình nghị sự độc tài của riêng họ nhằm mục đích Cơ đốc giáo hóa chính phủ liên bang, đặc biệt là tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh."

.

Posner lưu ý rằng "Chương trình nghị sự về Cơ đốc giáo cánh hữu" của Dự án 2025 được nêu trong "Quyền lãnh đạo năm 2025: Lời hứa của Đảng Bảo thủ" của Heritage Foundation - một tài liệu mà cô mô tả là "kế hoạch chi tiết cho nhiệm kỳ thứ hai có thể có của Trump." Một số đề xuất của họ đối với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đến từ đồng minh của Trump, Roger Severino.

.

Posner giải thích: “Trong tài liệu Di sản, Severino nói rõ rằng việc trừng phạt các tiểu bang xanh vẫn là mục tiêu chính. Ông đề xuất cắt nguồn tài trợ Medicaid cho các tiểu bang như California yêu cầu bảo hiểm y tế cho các dịch vụ phá thai. Severino cũng thúc đẩy cánh hữu ngụ ý rằng việc bảo vệ quyền LGBTQ (giới tính thứ ba) là một hệ tư tưởng độc ác được triển khai bởi các quan chức vô hồn nhằm bóp nát quyền tự do của những người Mỹ theo đạo."

.

⚪ ---- Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Tư đã chính thức hóa cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden bằng cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, bước đi mà Cộng hòa hy vọng sẽ tăng sức nặng pháp lý cho các yêu cầu của họ khi cuộc điều tra chuyển sang giai đoạn cuối quyết liệt hơn. Hạ viện đã bỏ phiếu 221-212 theo đường lối đảng phái để thông qua nghị quyết cho phép điều tra.

.

Trước đó cùng ngày, Hunter Biden - con trai của tổng thống, người là trung tâm của nhiều cuộc điều tra - đã bất chấp trát đòi của Đảng Cộng hòa để ra Hạ viện cho lời khai vào sáng thứ Tư. Cộng hòa nói rằng sự từ chối ra Hạ Viện khai của Hunter “củng cố sự cần thiết phải có một cuộc bỏ phiếu chính thức”.

.

Nghị quyết này chính thức công bố một cuộc điều tra về Biden đã được tiến hành trong nhiều tháng, sau khi cựu Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-Calif.) vào tháng 9 nói rằng nhiều cuộc điều tra khác nhau của Cộng hòa nhằm vào tổng thống sẽ nằm trong khuôn khổ luận tội - nhưng không có quan chức nào đưa quyết định này ra bỏ phiếu cho tới hôm Thứ Tư.

.

“Chúng tôi rất hài lòng với cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rõ ràng và rõ ràng đối với Bạch Ốc. Chúng tôi mong bạn tuân thủ,” Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-Ky.), người đang dẫn đầu một trong những nhánh của cuộc điều tra, cho biết sau cuộc bỏ phiếu.

.

Cuộc điều tra luận tội TT Biden theo nhiều hướng, bao gồm việc đi sâu vào tài chính cá nhân và kinh doanh của các thành viên gia đình Biden, cũng như xem xét kỹ lưỡng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc Hunter Biden không nộp thuế. Nhưng các nhà điều tra đã phải vật lộn để ủng hộ cáo buộc nhảm nhí nhất vì không chứng cớ, được Trump đưa ra lần đầu tiên trước cuộc luận tội của chính Trump: Rằng với tư cách là phó tổng thống (thời Obama), Joe Biden đã hành động ở Ukraine với mục đích mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của con trai ông.

.

⚪ ---- Những đoạn ghi âm mới mà CNN thu được đã làm sáng tỏ thời điểm mà luật sư Kenneth Chesebro nói với Donald Trump về âm mưu “đại cử tri giả” do các đồng minh của Trump ấp ủ. Đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện được ghi âm với Chesebro, người đã tham gia cuộc phỏng vấn vào tuần trước với các công tố viên ở Michigan, những người đang điều tra một âm mưu lớn nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của tiểu bang để ủng hộ Donald Trump.

.

Trước cuộc họp vào tháng 12 năm 2020 mà Chesebro mô tả, Trump tuyên bố rằng tất cả những người tham dự [cuộc họp] đều được giao nhiệm vụ không làm Trump hy vọng về cơ hội tiếp tục tại vị của Trump — một mệnh lệnh mà Chesebro đã bỏ mặc, khiến cựu chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc Reince Priebus “cực kỳ lo ngại” về những gì theo mạng lưới sẽ xảy ra vào ngày 6 tháng 1.

.

⚪ ---- Thượng viện hôm thứ Tư đã thông qua dự luật quốc phòng hàng năm, một gói trị giá 886 tỷ USD quy định cách Pentagon sẽ được tài trợ trong năm tài chính tiếp theo. Cuộc bỏ phiếu thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) là 87-13. Sáu Thượng nghị sĩ Cộng hòa và 6 TNS Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật là: Thượng nghị sĩ Cory Booker (D-N.J.), Mike Braun (R-Ind.), Josh Hawley (R-Mo.), Mike Lee (R-Utah), Cynthia Lummis ( R-Wyo.), Ed Markey (D-Mass.), Jeff Merkley (D-Ore.), Rand Paul (R-Ky.), J.D. Vance (R-Ohio), Elizabeth Warren (D-Mass.), Peter Welch (D-Vt.) và Ron Wyden (D-Ore.). Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) cũng phản đối.

.

Dự luật sẽ chuyển qua Hạ Viện. Dự luật phải đối mặt với sự phản đối tại Hạ viện từ các nhà lập pháp cực hữu, những người phản đối gói này, một phần vì nó không bao gồm các điều khoản đã được Hạ viện thông qua để loại bỏ Pentagon khỏi những gì họ cho là các chính sách "đánh thức".

.

Ngoài việc duy trì tài trợ cho các chương trình và chính sách của Bộ Quốc phòng, dự luật quốc phòng sẽ cấp hàng chục tỷ USD cho phi cơ và tàu chiến, đồng thời tăng lương cao lịch sử 5,2% cho quân nhân. NDAA cũng chú ý đến việc củng cố an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ở nước ngoài, với 11,5 tỷ USD dự kiến ​​để ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 800 triệu USD khác để hỗ trợ Ukraine.

.

⚪ ---- Bản tin từ báo Asia Sentinel cho biết về tình hình Trung Quốc, có thể cựu Ngoại Trưởng Tần Cương đã bị Tập Cận Bình xử tử trong đợt vây bắt 70 cán bộ trong Lực Lượng Hỏa Tiễn TQ, và tình nhân của Tần Cương là cô Phó Hiểu Điền có thể sẽ bị giam chung thân, không bao giờ về Mỹ được nữa.

.

Cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc về Lực lượng Hỏa Tiễn TQ, bao gồm các hỏa tiễn hạt nhân tầm xa của TQ có khả năng tấn công Mỹ, đã bắt ít nhất 70 cán bộ. Trong khi tham nhũng là một vấn đề gây khó khăn cho lực lượng hỏa tiễn, một động cơ khác cho cuộc điều tra mở rộng này là nghi ngờ rằng các tướng trong lực lượng hỏa tiễn đã tiết lộ bí mật hỏa tiễn của Trung Quốc cho Mỹ.

.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3, ông Putin đã tiết lộ với ông Tập rằng cựu ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương có vai trò trong việc tiết lộ bí mật hỏa tiễn của Trung Quốc cho Mỹ, báo Asia Sentinel cho biết từ một số nguồn tin. Theo Asia Sentinel, ông Tần bị cách chức ngoại trưởng vào ngày 25/7. Người ta nhìn thấy ông Tần lần cuối vào ngày 25/6, trong khi Trung tướng Li Yuchao (Lý Ngọc Siêu), khi đó là chỉ huy lực lượng hỏa tiễn Trung Quốc, bị bắt cùng thời điểm, điều này làm tăng thêm nghi ngờ rằng Tần có liên quan đến cuộc điều tra lực lượng hỏa tiễn, như Asia Sentinel đưa tin vào ngày 30/7.

.

“Cho đến nay, chúng tôi đã có thể truy tìm khoảng 70 cá nhân đã bị bắt đi trong khuôn khổ cuộc điều tra lớn hơn của Lực lượng Hỏa tiễn. Cho đến nay, chúng tôi tin rằng, xét đến việc mua sắm và hậu cần cũng có liên quan, vẫn còn quá sớm để biết về kết quả của cuộc đàn áp đang diễn ra”, theo một nhà phân tích của Cercius Group, một công ty tư vấn địa chính trị Canada, nói với Asia Sentinel.

.

Nhà phân tích của Cercius cho biết, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng cuộc điều tra lực lượng hỏa tiễn. Ông giải thích, lực lượng hỏa tiễn sẽ là lực lượng cần thiết nhất trong Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) nếu chính phủ Trung Quốc quyết định tấn công Đài Loan. “Do đó, điều quan trọng nhất là lực lượng hỏa tiễn phải được xem xét và sẵn sàng chiến đấu và chính phủ Trung Quốc cần đánh giá lòng trung thành chính trị của chuỗi chỉ huy để đảm bảo các mệnh lệnh được tuân thủ trong thời kỳ khủng hoảng. Hơn nữa, tham nhũng trong cơ cấu mua sắm và phát triển của PLA đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vũ khí, thiết bị cũng như khả năng tồn tại của chuỗi cung ứng hiện có: việc khắc phục vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Tập Cận Bình mà còn đối với PLA nói chung, vì thiết bị hoạt động tốt là cần thiết để sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, việc khắc phục những vấn đề này chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, càng làm trì hoãn bất kỳ loại hành động quân sự nào chống lại Đài Loan”, nhà phân tích cho biết.

.

“Chúng ta không chỉ nói về việc biển thủ quỹ hoặc nhận tiền huê hồng từ các SOE (doanh nghiệp nhà nước) có liên quan đến quân đội, mà còn hạ thấp các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, dẫn đến việc PLA mua và sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự có chất lượng dưới mức trung bình. bao gồm Lực lượng Hỏa tiễn”, nhà phân tích nói thêm.

.

Một nhà phân tích khác cho biết, vì bí mật hỏa tiễn của Trung Quốc đã rơi vào tay Hoa Kỳ nên chính phủ Trung Quốc sẽ phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ nhân dân tệ (hàng trăm tỷ USD) để cấu hình lại hệ thống hỏa tiễn của mình. Nhà phân tích giấu tên cho biết số tiền khổng lồ này có thể đã được chi để cải thiện sinh kế của người dân Trung Quốc.

.

Vào ngày 24/10, đích thân Tập Cận Bình đã ra lệnh cách chức Tần khỏi chức vụ ủy viên hội đồng nhà nước, một chức vụ tương đương với bộ trưởng trong chính phủ Trung Quốc, đồng thời bãi nhiệm Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) làm bộ trưởng quốc phòng và ủy viên hội đồng nhà nước, Asia Sentinel đưa tin ngày 26/10. Li đã bị giam giữ bởi chính quyền Trung Quốc. Nhà phân tích của Cercius giải thích, các cơ quan chức năng cần thẩm vấn ông về các hợp đồng và nhà cung cấp để PLA xem xét kho dự trữ tên lửa và vũ khí công nghệ cao trước khi tham gia vào bất kỳ hành động quân sự nào.

.

Cựu ngoại trưởng Tần Cương đã bị xử tử? Hai nguồn tin nói với Asia Sentinel rằng Tần đã bị hành quyết vài tháng trước, nhưng báo này không thể xác minh điều này. Ngoài hai nguồn tin này, một giáo sư tin rằng Tần còn bị xử tử hoặc chịu án chung thân. “Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại ông Tần và cô bạn gái đáng yêu của ông nữa. Buồn. Họ sẽ phải ngồi tù ít nhất là chung thân”, một giáo sư nói.

.

Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian), nữ phóng viên của Phoenix TV, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, được cho là có quan hệ tình cảm với Tần ở Mỹ. Vào tháng 4, một tháng sau khi Putin nói với Tập rằng Tần có liên quan đến vụ rò rỉ bí mật hỏa tiễn của Trung Quốc, cô Phó đã bay tới Trung Quốc đại lục vào tháng 4 với danh nghĩa là để tham dự một cuộc họp và biến mất luôn, một nguồn tin cho biết.

.

Bài đăng cuối cùng của cô Phó trên weibo, một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, là vào ngày 11/4. Cô đã đăng một số bài đăng trên weibo ám chỉ Tần, một người đàn ông đã có gia đình, đã có con với cô. Những bài đăng này được phát sóng vào tháng 7, khoảng thời điểm Tần bị sa thải khỏi chức vụ ngoại trưởng, bất chấp sự kiểm duyệt chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc đối với mạng xã hội Twitter. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong số một số người rằng các bài đăng này là một trò hỏa mù được thiết kế để đánh lạc hướng mọi người khỏi nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Tần.

.

“Việc rò rỉ bí mật quốc gia dường như là lý do chính đáng nhất khiến họ phải ngồi tù chung thân hoặc tệ hơn. Ở Trung Quốc, hình phạt cho tội phản quốc là tử hình”, vị giáo sư giấu tên cho biết. Mặc dù anh không có bằng chứng cho thấy Tần đã bị xử tử, nhưng kết cục này hoặc cuộc sống trong tù có thể xảy ra theo phân tích của anh ta.

.

Thông thường, sau khi một quan chức cấp cao bị hạ bệ vì tham nhũng ở Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc sẽ công bố chi tiết về tội ác của ông ta nhưng cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo công khai nào về lý do khiến ông Lý bị sa thải khỏi chức vụ bộ trưởng quốc phòng và ông Tần làm bộ trưởng ngoại giao, theo giáo sư đã chỉ ra.

Cựu Ngoại Trưởng Tần Cương và cô tình nhân Phó Hiểu Điền. Có tin Tần Cương bị TQ xử tử vì lộ bí mật hỏa tiễn cho Mỹ. Cô Phó khi ẵm con nhỏ về thăm TQ đã biến mất luôn, nghi sẽ bị chung thân giam cầm.

“Chưa từng có chuyện một quan chức cấp cao như Tần hay tướng quân Lý Thượng Phúc biến mất lâu như vậy mà không có lời giải thích chính thức. Chỉ bằng cách loại bỏ hợp lý, phản quốc thông qua việc rò rỉ bí mật nhà nước sang Mỹ dường như là lý do chính đáng duy nhất còn lại”, theo giáo sư nói.Nhà phân tích của Cercius cho biết, nghi ngờ rằng Qin đã chết. “Đơn giản là không có lý do chính đáng nào để đảng ngồi im về thông tin về cái chết của Tần trong 4 đến 5 tháng, trong khi vẫn chơi trò hành chính loại bỏ ông ta khỏi các chức vụ hai lần trong các cuộc họp chính thức. Và chúng ta đừng quên, Tần, cho đến ngày nay, vẫn là thành viên của Ủy ban Trung ương”, theo nhà phân tích giải thích.“Theo logic này, tại sao lại công khai cái chết của Lý Khắc Cường sớm như vậy? Tại sao không chờ đợi?” nhà phân tích Cercius lập luận. Truyền thông nhà nước cùng ngày đưa tin Lý Khắc Cường, cựu thủ tướng Trung Quốc, qua đời vì cơn đau tim sau khi bơi ở một bể bơi ở Thượng Hải vào ngày 27/10. Ông Lý, 68 tuổi, đã được tổ chức tang lễ và cáo phó rất trang trọng.Nhà phân tích của Cercius chỉ ra rằng Tần đã bị giam giữ trong vài tháng, thời gian này ngắn hơn nhiều so với một số cá nhân đã bị cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc hạ gục nhiều năm trước và vẫn chưa được hệ thống tư pháp Trung Quốc xử lý hoàn toàn. “Chúng ta có nên cho rằng họ đã bị xử tử không? Chúng tôi không nghĩ vậy."

.

⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn (JCS) nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng sáu máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã đột ngột tiến vào vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Nam Hàn. JCS nêu chi tiết rằng trong số 6 máy bay phản lực, có 2 chiếc của Trung Quốc và 4 chiếc của Nga, đồng thời nói thêm rằng chúng ra vào KADIZ mà không có thông báo trước. Tuy nhiên, quân đội tuyên bố rằng không phận Hàn Quốc không bị vi phạm. JCS cho biết thêm rằng máy bay đã bị phát hiện trước khi chúng bay vào, sau đó các máy bay chiến đấu của Không quân Seoul đã được huy động.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết không có cách nào ngăn cản sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và nói thêm rằng, vì lý do đó, Nga nên trở thành nước dẫn đầu trong lĩnh vực này. Trong cuộc họp báo thường niên, Putin cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trong ngành thực hiện những hành động “ngăn chúng ta rơi vào một số tình huống nguy hiểm cho nhân loại” khi nói đến AI.

.

Tổng thống Nga so sánh nó với sự phát triển của năng lượng hạt nhân, cho rằng mọi người chỉ hiểu được mối nguy hiểm của nó khi nó được "trang bị vũ khí như một quả bom hạt nhân". Ông lưu ý rằng ông mong đợi điều gì đó tương tự sẽ xảy ra trong lĩnh vực AI. Putin tuyên bố: “Khi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này nắm bắt được mối nguy hiểm của nó, họ sẽ bắt đầu đàm phán”.

.

⚪ ---- Mikhail Danilenko, giám đốc Nhà máy chế tạo máy Kingisepp (KMZ), nói với RIA Novosti rằng thuyền không người lái đầu tiên của Nga hay còn gọi là xuồng không người lái trên mặt biển (sea surface drone) đã được chế tạo và sẽ được gửi đến khu vực hoạt động đặc biệt để thử nghiệm. Tên thuyền không người lái đang trong quá trình hoàn thiện, với tên gọi là BBKN Oduvanchik, là từ viết tắt có nghĩa là "thuyền chở hàng không người lái tốc độ cao" (high-speed unmanned carrier boat).

.

Danielko cho biết với hãng tin rằng thuyền không người lái này sẽ được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng sau khi được thử nghiệm đầy đủ và 10 chiếc thuyền không người lái như vậy vẫn chưa được chế tạo. Những chiếc thuyền này được cho là sẽ có tốc độ tối đa 80 km/h và dự trữ năng lượng với phạm vi hoạt động 200 km. Kỹ thuật vận hành không người lái sẽ được sử dụng làm nền tảng cho máy bay không người lái trên không và chống lại máy bay không người lái.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan lên án quyết định của Hoa Kỳ bác bỏ lời kêu gọi được 153 thành viên khác của Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza. Họp báo chung với người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov hôm thứ Năm, Fidan yêu cầu Mỹ không can thiệp vào việc thực thi các quyết định của LHQ, nhấn mạnh rằng "tại thời điểm này, chỉ có Mỹ đứng giữa vụ thảm sát ở Dải Gaza và ngừng bắn."

.

Ông mô tả giới chính trị phương Tây là "đối tác thầm lặng của vụ thảm sát", khiến 18.608 người Palestine thiệt mạng, đồng thời khuyến khích cộng đồng quốc tế sử dụng "các giác quan và la bàn có ý thức" để tránh một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Năm thừa nhận rằng các ý kiến ​​khác nhau về xung đột giữa Israel và Hamas cũng như ảnh hưởng của nó đối với Dải Gaza tồn tại trong khối và kêu gọi một cách tiếp cận chung để tìm ra giải pháp chính trị. Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Bruxelles: "Các nước Ả Rập đã nói rằng họ sẽ không tham gia tái thiết Gaza trừ khi có cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng giải pháp hai nhà nước. Và chúng tôi phải tập trung vào điều đó."

.

Borrell cũng lưu ý rằng "ngày càng có nhiều người" trong khối ủng hộ việc đưa ra lệnh ngừng bắn mới ở Gaza, thể hiện qua kết quả bỏ phiếu về nghị quyết của LHQ kêu gọi một lệnh ngừng bắn như vậy.

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Năm lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của chính phủ Anh đối với giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, phù hợp với lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nói với các phóng viên ở Finchley, London, Sunak kêu gọi "lệnh ngừng bắn bền vững" để cho phép thả và trao đổi thêm con tin giữa Israel và Hamas. "Tất nhiên, Israel có quyền tự vệ trước một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng mà họ phải hứng chịu. Nhưng như tôi đã nói với Thủ tướng [Israel] [Benjamin] Netanyahu vào tuần trước, Israel phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có sẵn để bảo vệ mạng sống của dân thường vô tội," Sunak nhấn mạnh.

.

Bình luận của Sunak được đưa ra sau khi Đại sứ Israel tại Anh Tzipi Hotovely nói rằng đất nước của bà sẽ không chấp nhận giải pháp hai nhà nước sau khi chiến dịch chống lại Hamas kết thúc. Bà khẳng định các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 cho thấy "người Palestine không bao giờ muốn có một nhà nước bên cạnh Israel" vì Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) không lên án vụ thảm sát này.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Năm tuyên bố rằng Anh đang cấm "những người định cư Israel cực đoan" vào nước này. Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm tương tự vào tuần trước và Liên Âu cũng đang xem xét biện pháp này. Bạo lực của những người Israel có vũ trang sống tại các khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas vào ngày 7/10.

.

Cameron nói: "Những người định cư cực đoan, bằng cách nhắm mục tiêu và giết hại thường dân Palestine, đang làm suy yếu an ninh và ổn định cho cả người Israel và người Palestine. Israel phải có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn bạo lực của người định cư và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm dành cho những người thực hiện những hành động đáng sợ này."

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ và Liên Âu nhưng việc bình thường hóa quan hệ “không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi”. Ông cáo buộc Mỹ đã "ép buộc chúng tôi" và gây ra cuộc chiến ở Ukraine bằng cách giúp dàn dựng một "cuộc đảo chính" ở Ukraine vào năm 2014, đồng thời cho rằng các đồng minh châu Âu của Washington "chơi trong tay họ".

.

Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận Mỹ là một quốc gia "quan trọng và cần thiết" trên trường thế giới, đó là lý do tại sao Nga sẵn sàng đàm phán "khi các điều kiện được đáp ứng". Ông cho biết "chủ nghĩa đế quốc" của Washington đang gây tổn hại cho cả Nga và Mỹ và rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện sau "những thay đổi nội bộ" ở Mỹ, mặc dù ông không nói rõ liệu cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2024 có ảnh hưởng đến quan hệ song phương hay không.

.

⚪ ---- Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết bằng "đối thoại hoặc bằng vũ lực". Ông nói mục tiêu của Nga không thay đổi và "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Ông nói thêm rằng "kể từ hôm nay, không cần" huy động lính thêm. Putin nói Ukraine đang phải hứng chịu "rất nhiều sự tàn phá", bao gồm cả thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Ông cũng nói kinh tế Ukraine đang bế tắc vì "hầu như không có hoạt động sản xuất nào vào lúc này" và "sống nhờ vào quà tặng miễn phí" nhận từ phương Tây.

.

⚪ ---- Phó Giám đốc Chính trị Hamas Moussa Abu Marzouk nói với Nikkei Asia rằng nhóm này sẵn sàng đàm phán để thả thêm con tin, nhưng chỉ thông qua "đàm phán". Nhận xét của ông là một phần của cuộc phỏng vấn ban đầu thực hiện vào thứ Hai nhưng công bố vào thứ Năm. Theo Abu Marzouk, Hamas nhận được sự hỗ trợ quốc tế rộng rãi, bao gồm cả từ Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt với Trung Quốc."

.

Đại diện Hamas cũng phủ nhận thông tin dân thường là mục tiêu cố tình trong vụ tấn công Israel ngày 7/10. Ông cũng bác bỏ thêm tuyên bố rằng các chiến binh Hamas đã đầu hàng và sử dụng dân thường làm lá chắn cho con người. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã chiến thắng ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến này”.

.

⚪ ---- Lãnh đạo cấp cao của Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Tư cho biết bất kỳ kế hoạch chính trị nào cho Gaza thời hậu chiến mà loại trừ Hamas đều là "một sự ảo tưởng". Nói trên truyền hình, Haniyeh nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đưa "ngôi nhà của người Palestine vào trật tự ở cả Bờ Tây và Dải Gaza." Ngoài ra, Haniyeh nhấn mạnh rằng Hamas chỉ sẵn sàng tham gia đàm phán nếu họ có thể tạo ra "con đường chính trị đảm bảo quyền của người dân Palestine về nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô".

.

⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Tổng Thống Joe Biden vẫn “tin rằng giải pháp hai nhà nước là có thể” cho Israel và Palestine. Kirby nhấn mạnh rằng sau khi giải quyết được cuộc xung đột, cơ quan quản lý ở Gaza "không thể giống như ngày 6 tháng 10, nó phải đại diện cho nguyện vọng của người dân Palestine."

.

Kirby chỉ ra thêm rằng Mỹ không có quyền kiểm soát các quyết định của Israel và "người dân Israel quyết định ai sẽ đại diện cho họ trong chính phủ của họ", nhưng "với tư cách là một người bạn của Israel", Mỹ "quan ngại" về việc Israel đừng để mất đi sự ủng hộ của quốc tế đối với những gì họ đang cố gắng thực hiện.”

.

⚪ ---- Los Angeles: Hàng chục người biểu tình kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Palestine ở Gaza đã chặn một phần của Xa lộ 110 ở trung tâm thành phố Los Angeles vào sáng thứ Tư. Vào khoảng 9:30 giờ sáng, nhiều người biểu tình cầm biển hiệu đứng và ngồi trên xa lộ, chặn mọi xe cợ giao thông đi về phía nam. Một nhóm có tên IfNotNow, tự mô tả mình là một phong trào của người Do Thái ở Mỹ ủng hộ việc chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza, đã nhận trách nhiệm về cuộc biểu tình.

.

“Là người Do Thái, chúng tôi không thể ngồi yên nhìn người dân Gaza bị bỏ đói và tàn sát mang tên chúng tôi. Và với tư cách là người Mỹ, chúng ta không thể để Biden và Quốc hội gửi thêm hàng tỷ USD tài trợ cho tội ác chiến tranh của Israel. Chúng tôi đã đóng cửa xa lộ để kêu gọi #Ngừng bắnNOW, điều mà 66% người Mỹ ủng hộ,” theo nhóm này viết trên X.

.

Đã có báo cáo về cuộc đối đầu ban đầu giữa người lái xe hơi và người biểu tình. Một đoạn video cũng cho thấy một người đi xe máy đi giữa một nhóm người biểu tình trên xa lộ. Cảnh sát nói với người biểu tình rằng việc tụ tập là trái pháp luật và yêu cầu họ di chuyển nhưng nhóm này vẫn tiếp tục ngồi trên xa lộ.

.

Tại một thời điểm, cả nhóm đã đặt một chiếc menorah (khung đèn cầy, biểu tượng Đạo Do Thái) trên xa lộ và được cho là đang tụng kinh gì đó, nhưng không rõ họ nói gì. Video cho thấy cảnh sát còng tay một số người biểu tình và dẫn họ đi vào khoảng 10 giờ sáng.

.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư khẳng định rằng các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ không có đủ bằng chứng để bắt đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Tại một cuộc họp báo, Jean-Pierre cáo buộc Cộng Hòa đã đưa vụ này vào "những pha nguy hiểm chính trị vô căn cứ". Bà nhấn mạnh: “Họ đang tập trung vào gia đình tổng thống thay vì gia đình người Mỹ”. Hơn nữa, Jean-Pierre xác nhận rằng Biden biết con trai mình là Hunter sẽ nói gì trước khi lấy lời khai theo lịch trình.

.

Trước đó cùng ngày, Hunter Biden đã không xuất hiện và làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về những cáo buộc xử lý sai trái trong kinh doanh của mình, thay vào đó, ông yêu cầu một phiên điều trần công khai thay vì một phiên điều trần kín.

.

.

⚪ ---- California được xếp hạng là nơi đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ để ly dị với chi phí trung bình là 10.159 USD. Để tìm ra những tiểu bang có chi phí ly hôn cao nhất và ít tốn kém nhất vào năm 2023, Forbes Advisor đã xem xét chi phí nộp đơn ly hôn, chi phí trung bình của luật sư, chi phí sinh hoạt và phần trăm thu nhập hộ gia đình cần có để chi trả cho một cuộc ly hôn. ly hôn trên toàn quốc. Theo phân tích, 10 bang có chi phí ly hôn cao nhất cũng là những tiểu bang có chi phí sinh hoạt cao nhất, nơi cư dân phải trả nhiều tiền hơn cho hầu hết mọi thứ, bao gồm cả chi phí ly hôn hợp pháp.

.

Trong khi chi phí ly hôn trung bình ở Hoa Kỳ là $7,567, với việc người Mỹ trung bình chi 7% thu nhập hàng năm của họ để giải quyết ly hôn, thì người dân California có thể chỉ phải trả hơn 8% thu nhập hộ gia đình hàng năm của họ để thoát khỏi một cuộc hôn nhân.

.

Điều này một phần là do chi phí nộp đơn xin ly hôn là $435 và mức lương trung bình mỗi giờ của luật sư trong tiểu bang là gần $85/giờ. Tất nhiên, một cuộc ly hôn tranh chấp kéo dài, khó khăn và kéo dài ở California có thể cao hơn hàng ngàn đô la so với chi phí trung bình là 10.159 đô la.

.

New York, Alaska và Hawaii, tất cả đều có chi phí sinh hoạt cao, cũng nằm trong top 10 bang có chi phí ly hôn cao nhất.

.

⚪ ---- Chăm sóc cho người già: California hạng bét. Một nghiên cứu mới do WalletHub công bố đã xếp hạng California ở cuối các tiểu bang có sự bảo vệ tốt nhất cho người cao tuổi. “Việc trở thành nạn nhân của lạm dụng tài chính có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bất kỳ ai, nhưng nhóm người lớn tuổi của chúng ta đặc biệt dễ bị tổn thương," theo nhà phân tích Cassandra Happe của WalletHub cho biết, lạm dụng có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng chi trả cho các nhu cầu cơ bản của họ, đặc biệt là khi nhiều người cao tuổi có thu nhập cố định.

.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dự đoán dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng gần gấp đôi từ 49,2 triệu năm 2016 lên 94,7 triệu vào năm 2060. WalletHub đã so sánh 50 tiểu bang và thủ đô DC dựa trên 16 chỉ số chính về bảo vệ người cao tuổi bị lạm dụng trong ba danh mục tổng thể. Tập dữ liệu bao gồm từ tỷ lệ khiếu nại lạm dụng người cao tuổi, bỏ bê và bóc lột cho đến luật lạm dụng người cao tuổi về mặt tài chính.

.

Khung bên trái: 10 tiểu bang bảo vệ người già kỹ nhất. Khung bên phải: California bảo vệ người giả về tài chánh kém nhất, hạng 50.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát chìm, giả gái ăn sương, giăng bẫy bắt 9 anh mua hoa. Theo Sở Cảnh sát Pomona, chiến dịch này nhắm vào những người mua dâm và buôn người ở khu vực gần Đại lộ East Holt và Đại lộ Indian Hill. Cảnh sát cho biết, trong quá trình hoạt động, các sĩ quan chìm đã đóng giả làm gái mại dâm và “được những người mua dâm liên hệ” trong khu vực.

.

Có 9 người bị bắt trong chiến dịch này: John Vazquez, 19 tuổi, từ Riverside; Cesar Barrios, 24 tuổi, từ Covina; Edwin Alberto, 25, từ Ontario; Jorge Gallegos, 26 tuổi, từ Baldwin Park; Anthony Trinh, 28 tuổi, từ Chino; Carlos Ponce, 33 tuổi, từ Wildomar; -Jeronimo Munozpastrana, 38 tuổi, từ Pomona; Martin Carrillo, 42 tuổi, đtừ Lennox; Jess Maldonado, 82 tuổi, từ Pomona.

.

⚪ ---- TIN VN. Cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt. Theo VnExpress. Ông Lê Đức Thọ, từng là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, đã bị bắt với cáo buộc dùng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi. Ngày 14/12, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Thọ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự. Sai phạm cụ thể của ông Thọ chưa được công bố. Ông Lê Đức Thọ 53 tuổi, là tiến sĩ quản lý kinh tế, từng kinh qua các chức vụ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7/2021. Đầu tháng 10, ông Thọ khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Vi phạm của ông Thọ bị đánh giá "mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân". Liên quan vụ án này, trước đó nhà chức trách bắt bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

.

⚪ ---- HỎI 1: Vị thành niên Hoa Kỳ: 93% sử dụng mạng YouTube, 71% vào hàng ngày?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát từ Viện nghiên cứu Pew cho thấy việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên (lứa tuổi teen: vị thành niên) không giảm nhiều, mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Nhưng dữ liệu cũng cho thấy khoảng 1/6 thanh thiếu niên mô tả việc họ sử dụng hai nền tảng – YouTube và TikTok – là “gần như thường trực”.

.

Trong khi đó, 71% thanh thiếu niên cho biết họ truy cập YouTube ít nhất mỗi ngày; Theo khảo sát, 16% mô tả mức sử dụng của họ là “gần như thường trực”. Một nhóm lớn hơn một chút – 17% – cho biết họ sử dụng TikTok gần như liên tục. Những con số đó cho Snapchat và Instagram lần lượt là 14% và 8%.

.

YouTube cho đến nay vẫn là nền tảng xã hội phổ biến nhất trong giới trẻ, với 93% phản hồi rằng họ sử dụng dịch vụ này. Con số đó đã giảm hai điểm phần trăm so với năm 2022. Nhiều kế tiếp là các mạng TikTok, Snapchat và Instagram, mặc dù cả ba đều kém YouTube ở thước đo này từ 30 điểm phần trăm trở lên. Theo cuộc khảo sát, ba trong số bốn nền tảng đó cho thấy mức độ sử dụng giảm nhẹ trong năm qua. Ngoại lệ, Snapchat, tăng một điểm phần trăm.

.

Facebook, với mức độ sử dụng tổng thể của thanh thiếu niên đã giảm xuống 33% vào năm 2023 từ mức 71% trong năm 2014-2015, nhận được sự tôn trọng từ thanh thiếu niên mà bạn mong đợi. Chỉ 19% thanh thiếu niên cho biết họ kiểm tra Facebook hàng ngày hoặc thường xuyên hơn. Chỉ 3% mô tả việc sử dụng chúng gần như không đổi.

Chi tiết:

https://www.wftv.com/news/pew-survey-youtube/UKSBSAGFPVMNU7WIF2X6YERFQ4/

.

⚪ ---- HỎI 2: Chế độ ăn rau, trái cây, hạt nhiều sẽ giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn dựa trên thực vật lành mạnh có thể làm giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2. Các nhà nghiên cứu cho biết, ăn nhiều trái cây tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt có tác dụng bảo vệ này ngay cả ở những người có khuynh hướng di truyền mắc bệnh tiểu đường hoặc các yếu tố nguy cơ như béo phì, tuổi cao hoặc thiếu hoạt động thể chất.

.

Và lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã xác định được những cải thiện sức khỏe cụ thể từ chế độ ăn dựa trên thực vật sẽ bảo vệ một người khỏi béo phì, theo báo cáo của họ được công bố trên tạp chí Bệnh tiểu đường và Chuyển hóa số tháng 1. Các nhà nghiên cứu cho biết, những điều này bao gồm việc cải thiện quá trình xử lý lượng đường trong máu cũng như chức năng gan và thận tốt hơn.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/12/13/plant-based-diets-diabetes/7471702477749/

.

.