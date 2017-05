Quốc Hội Mỹ Bực Với TQ?

Đúng ra, là nhiêù vị dân cử Hoa Kỳ bực dọc với Bắc Hàn và Trung Quốc... Tình hình này có lợi gì cho Việt Nam tại Biển Đông hay không?Hy vọng... Vì Biển Đông sẽ có thêm tàu chiến Hoa Kỳ vào.Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ Viện dự định tăng thêm 2.1 tỷ đôla cho quân sự Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương nhằm đối phó hiểm họa từ Bắc Hàn và Trung Quốc.Dân biểu Mac Thornberry (Cộng Hòa, Texas) sẽ trình dự luật tuần này trong đó sẽ cung cấp 1 tỷ đôla đạn dược và 1 tỷ đôla cho phòng thủ phi đạn, bao gồm thêm dàn máy bắn chận phi đạn Terminal High Altitude Area Defense, tức là THAAD, trong vùng Thái Bình Dương.Dự luật cũng sẽ bao gồm 100 triệu đôla tập trận chung với đồng minh của quân lực Mỹ trong Thái Bình Dương và sẽ duy trì một lữ đoàn tác phiếu không quân tại Nam Hàn để đáp ứng bất kỳ khiêu khích quân sự nào từ Bắc Hàn.Như thế có lợi gì cho Việt Nam không?Hy vọng... gì chăng? Không rõ.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Philippines và Trung Quốc ngày 22/5/2017 giảm nhiệt cảnh báo của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh nếu Philippines khai thác dầu mỏ tại Biển Đông đang tranh chấp.Tổng thống trực ngôn của Philippines bị chỉ trích vì một số người cho rằng ông quá mềm yếu đối với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ.VOA nhắc rằng Ông Duterte tuần trước đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Sau đó, ông loan báo ông Tập đã khuyến cáo ông rằng sẽ có chiến tranh nếu Philippines tìm cách thăm dò dầu mỏ tại một khu vực có tranh chấp.Ngoại trưởng Philippines, Alan Peter Cayetano cho biết cuộc họp của lãnh đạo đôi bên thẳng thắn và hữu nghị, và phần lớn thảo luận về việc ngăn ngừa xung đột, chứ không đe dọa.Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, cũng tìm cách giảm nhẹ nhận xét của ông Duterte. Bà Hoa nói ông Duterte và ông Tập đã đồng ý “củng cố liên lạc” đối với những vấn đề song phương quan trọng và rằng Trung Quốc muốn làm việc với Philippines để xử lý ôn hòa các tranh chấp.Ông Duterte không đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp báo hôm 22/5/2017 trước khi lên đường đi Nga.Phe chỉ trích chú trọng nhiều đến việc ông Duterte từ chối thúc đẩy Trung Quốc tuân thủ với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye hồi năm ngoái mà phần lớn có lợi cho Philippines. Trung Quốc chưa bao giờ công nhận phán quyết của Tòa.Lãnh tụ khối thiểu số thượng viện Philippines, Frank Drilon, kêu gọi chính phủ “chớ nên để quốc gia bị ăn hiếp và bị đe dọa,” trong khi cựu Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario nói Manila nên tuần tra chung trên biển với đồng minh lâu đời Hoa Kỳ, một ý kiến mà ông Duterte đã vứt bỏ trong nguôn khổ chính sách “thân thiện hoàn toàn với Trung Quốc.Thẩm phán Tối cao Pháp viện Antonia Carpio ngày 20/5/2017 thúc đẩy chính phủ kiện lên Tòa Trọng tài Quốc tế lần nữa về đe dọa của Trung Quốc và khiếu nại lên Liên hiệp quốc, bằng không, có thể hiểu rằng Tổng thống Duterte “đang bán đứng chúng ta.”Phát ngôn viên Tổng thống, Ernesto Abella, khẳng định Philippines “đã nói rất rõ là không từ bỏ việc đòi hỏi chủ quyền.”Trong khi đó, bản tin RFA cho biết Hoa Kỳ vừa chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho cảnh sát biển Việt Nam vào hôm 22 tháng 5 tại Quảng Nam.Các tàu này sẽ hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam vùng 2 (Quảng Nam) trong hoạt đồng tuần tra liên bờ biển và thực thi pháp luật về buôn lậu, buôn bán bất hợp pháp, cướp biển và các vụ cướp tàu có vũ trang, và đánh bắt cá bất hợp pháp.Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai phụ thuộc vào một môi trường hàng hải ổn định và hòa bình. Ông cũng nói Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng hưởng lợi từ sự ổn định trong khu vực.Đây không phải lần lần đầu tiên Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần tra cho phía Việt Nam. Hồi đầu năm 2015, nhân hội nghị thường niên đối thoại chính trị, an ninh, quốc phòng Việt Mỹ lần thứ 7 tại Hà Nội, ông Puneet Talwar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị cho biết Mỹ đã trao cho Việt Nam 5 tàu tuần tra biển trong kế hoạch hỗ trợ các lực lượng trên biển của Việt Nam.Hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) cho biết Mỹ chuẩn bị chuyển giao tàu tuần duyên USCGC Morgenthau đã qua sử dụng cho Việt Nam. Theo DSCA, phía Việt Nam đã mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của Tuần duyên Mỹ nhưng phía Mỹ cho biết chỉ chuyển giao một chiếc.Một bản tin phân tích của RFI nêu viễn ảnh rằng Tập Cân Bình đã ra độc chiêu, chận được Mỹ đối với vấn đề Biển Đông, vì đã có thỏa hiệp mới giữa các nước trong khu vực:“Dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN đánh dấu một bước quan trọng trong việc làm dịu căng thẳng trên vùng biển chiến lược này, theo nhận định của các nhà phân tích được hãng tin AP trích dẫn ngày 19/05/2017.Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí trên bản dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử này trong cuộc họp giữa các quan chức cao cấp của hai bên ngày 18/05 vừa qua ở Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á đã cam kết thảo luận về bộ quy tắc COC từ cách đây 15 năm để thay thế cho bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), một văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý. Thế nhưng cho tới nay đàm phán tiến triển rất chậm trong bối cảnh Trung Quốc vẫn không từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông.Nhưng trong thời gian qua, Bắc Kinh đã đẩy nhanh cuộc thương lượng về COC, vì thấy rằng với bộ quy tắc ứng xử này, họ sẽ thực hiện được mục tiêu ngăn chận Hoa Kỳ và các đồng minh can thiệp vào Biển Đông với lý do bảo đảm quyền tự do hàng hải và duy trì ổn định khu vực, như nhận định của Huang Jing, một chuyên gia Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Với bộ quy tắc COC, Trung Quốc sẽ có thể nói với Mỹ rằng: “Xem này. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với nhau rồi, không cần Mỹ và các nước khác xen vào chuyện của chúng tôi.”...”Tuy nhiên, quân lực Mỹ trong Thái Bình Dương sẽ có thêm tiền, thêm phi đạn... nếu dự luật của Thornberry thông qua... tất nhiên, TQ cũng sẽ bớt hung hăng? Hy vọng...