Đường phố Sài Gòn những ngày cận Tết, khách đi phố vắng hơn, mua bán chậm, nhiều tiệm rủ nhau phá giá và bỏ chạy.

- Báo WSJ: quân Israel bắt đầu bơm nước biển vào các đường hầm của Hamas ở Gaza

- Biden: lo ngại dân Palestine chết nhiều, nhưng vẫn ủng hộ Israel tới cùng, kể cả bơm nước biển cho chết ngộp cả du kích Hamas và con tin.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói Mỹ đang gắng sức bảo vệ các nhà báo trong khi Israel dội mưa bom Gaza

- Israel thú nhận bắt dân Palestine ào ạt, lột đồ khám xét, về điều tra, chỉ lọc ra 10-15% là Hamas

- Israel: trong 24 giờ, tấn công hơn 250 mục tiêu ở Gaza

- Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết do Ai Cập đưa ra, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức: 153 nước ủng hộ, Mỹ và Israel bỏ phiếu chống

- Dân chủ báo nguy: cử tri Hồi giáo, gốc Ả Rập cho biết sẻ tẩy chay Biden vì bênh Israel hiếu chiến, giết dân Palestine vô tội vạ

- UNGA: không còn thời gian cho Gaza nữa, Israel phải ngưng tay tàn sát dân Palestine

- Israel: số người bị Hamas giam ở Dải Gaza đã giảm xuống còn 116 người sau khi xác nhận cái chết của 19 cá nhân vắng mặt.

- Các Thủ tướng Canada, Australia và New Zealand kêu gọi "lệnh ngừng bắn bền vững" giữa Israel và Hamas để có hòa bình công bằng và lâu dài dưới hình thức giải pháp hai nhà nước

- Hamas: sẽ không có đàm phán mới nào về trao đổi tù nhân cho đến khi Israel tạm dừng chiến tranh ở Gaza.

- TT Biden kêu gọi Thủ tướng Netanyahu thay đổi chính phủ: Israel dội bom bừa bãi giết thường dân Palestine, Israel đang "bắt đầu mất đi sự ủng hộ"

- Pennsylvania: cảnh sát nói, cô Emily Matson, 42 tuổi, phóng viên TV, bị xe lửa cán chết là do cô tự tử

- Trump đã được cố vấn cảnh báo rằng kế hoạch đại cử tri giả là vi phạm hình sự

- WB: sẽ cấp cho Gaza khoản viện trợ 20 triệu USD "để cung cấp cứu trợ khẩn cấp"

- Rhode Island: 41 sinh viên bị bắt tại Đại học Brown vì biểu tình ngồi yêu cầu trường thoái vốn “tài trợ khỏi sự chiếm đóng của quân đội Israel” trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza.

- Josep Borrell (Cao ủy đối ngoại của Liên Âu): quân Israel dội bom Gaza tàn bạo hơn thời Thế Chiến 2

- Sau khi nhiều phóng viên nhà nghề bị quân Israel giết tại Gaza, thanh niên Palestine đã tự nguyện dùng phone quay phim quân Israel đang phạm tội ác

- Ngoại trưởng Nga: cả phương Tây và Israel đều không ủng hộ thành lập nhà nước độc lập Palestine

- Thái Lan: 1 nữ dân biểu Thái Lan bị kết án 6 năm tù vì tội đụng chạm vương triều

- Hồ sơ giải mật: Nga đã mất 87% lính bộ chiến mà Nga có tại ngũ trước khi xâm lược Ukraine và mất 2/3 số xe tăng trước cuộc xâm lược: Nga đã tổn thất 315.000 quân trên chiến trường

- Zelensky gặp các nhà lập pháp Hoa Kỳ, thuyết phục xin viện trợ. Nhiều dân biểu Cộng hòa nói sẽ không có tiền cho Ukraine nếu Biden không cản di dân lậu

- Biden gặp TT Zelensky: Zelensky trấn an Biden rằng Ukraine sẽ thắng Nga. Biden kêu gọi Quốc Hội Mỹ đừng bỏ rơi Ukraine

- Giấc mơ Mỹ trung bình tốn khoảng 3,4 triệu USD trong suốt 1 đời người: nhà, xe, y tế, nuôi 2 con, nuôi 1 chó và 1 mèo

- Xa lộ tiểu bang Washington: xe bán tải đụng nhau, xe chở trứng văng đổ đầy đường

- Quận Los Angeles: 2 cứu hỏa bị thương khi dập tắt lửa thiêu rụi câu lạc bộ du thuyền ở Marina del Rey

- Quận Cam: Cậu nhóc 12 tuổi cầm dao bếp vào trường, bị cảnh sát bắt

- Portland: Shane Hall, 36 tuổi và Khang Tran, 30 tuổi, bị truy tố tội đâm chết người 15 năm trước

- TIN VN. Bàn tay sắt công an: Triệu tập 11 người "kích động, đăng tin sai sự thật" về mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam.

- TIN VN. Hà Nội: Chủ shop quần áo lo phá sản vì 'mùa đông không lạnh'.

- TIN VN. ‘Sự tàn phá sáng tạo’ quanh chuyện doanh nghiệp đóng cửa.

- HỎI 1: Có tới 86% cư dân tin rằng các sông ô nhiễm làm hại sức khỏe con người? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 7/10 nói rằng họ được hỗ trợ về mặt xã hội? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/12/2023) ⚪ ---- Một nhân viên điều tra của quận hôm thứ Ba đã nói rằng tự tử là nguyên nhân cái chết của cô Emily Matson, người dẫn chương trình tin tức ở Pennsylvania, người đã chết sau khi bị một đoàn tàu đâm vào sáng thứ Hai ở thị trấn Fairview Township, theo The Erie Times-News và The New York Post. Điều tra viên quận Erie Lyell Cook nói với tờ Post hôm thứ Ba rằng bằng chứng là “không thể nghi ngờ” xung quanh cái chết của người dẫn chương trình tin tức địa phương 42 tuổi.

.

Giám đốc Tin tức của Erie News Now Scott MacDowell cho biết trong một lời tri ân rằng đó là một “cú sốc” và “hơi quá sức, đó là một cách nói quá nhẹ”. Một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai bởi công ty mẹ của Erie News Now, gia đình công ty Lilly Broadcasting, cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau lòng khi biết tin về sự ra đi của người dẫn chương trình tin tức Erie News Now yêu quý của chúng tôi, Emily Matson. Emily là ánh sáng rực rỡ trong phòng tin tức của chúng tôi, cung cấp tin tức với niềm đam mê và tình yêu mà cô ấy dành cho cộng đồng Erie và Tây Bắc Pennsylvania. Chúng tôi yêu Emily vô cùng và trái tim của chúng tôi hướng về gia đình Matson và chồng cô, Ryan vào thời điểm này.”

.

Tuyên bố này tiếp theo một số lời tri ân khác từ các đồng nghiệp và quan chức bị sốc. Phóng viên Jamison Hixenbaugh của Erie News Now viết: “Không có kời nào có thể diễn tả được sự mất mát của Emily. Sự ra đi của cô ấy thực sự rất tàn khốc.”

.

⚪ ---- Các tài liệu mới cho thấy các cố vấn đáng tin cậy của Donald Trump đã được cảnh báo rằng các cáo buộc hình sự có thể xuất phát từ âm mưu "đại cử tri giả" được thực hiện ở một số tiểu bang - một phần trong nỗ lực của Trump và các đồng minh nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, từ đó đã dẫn đến các cáo trạng ở một số tiểu bang. Theo thông tin liên lạc được cung cấp cho các nhà điều tra bởi Kenneth Chesebro, một luật sư làm việc với ban vận động tranh cử của Trump trong nỗ lực này và được báo The Detroit News thu được, các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania đã nêu lên mối lo ngại về cách diễn đạt trong giấy chứng nhận của nhóm Trump tuyên bố Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử của tiểu bang của họ. Chesebro, người vào tháng 10 đã nhận tội liên quan đến việc Chesebro tham gia vào kế hoạch này, đã nêu ra những lo ngại tương tự khi liên lạc với ban vận động tranh cử của Trump.

.

⚪ ---- Thái Lan: Một nhà hoạt động trở thành dân biểu người Thái Lan đã bị kết án 6 năm tù vì xúc phạm chế độ quân chủ trên mạng xã hội. Dân Biểu Rukchanok Srinork của Đảng Tiến lên (MFP) đã bị kết án hôm thứ Tư vì một loạt bài đăng mà thẩm phán cho là phỉ báng cung đình, theo luật sư của cô và các thành viên trong đảng chính trị tiến bộ của cô cho biết.

.

Lãnh đạo đảng MFP Chaithawat Tulathon nói với hãng tin AFP: “Rakchanok Srinork đã bị kết án 3 năm với tội danh 112 (tội khi quân: xúc phạm, coi thường vua) và 3 năm với tội danh vi phạm Đạo luật Hình sự Máy tính”.

.

Srinork đã nộp đơn xin tại ngoại và đề nghị nộp 300.000 baht (8.500 USD) để bảo đảm tại ngoại. Luật sư Weeranan Huadsri, đồng nghiệp của cô, nói với hãng tin Reuters rằng người phụ nữ 29 tuổi này sẽ không đủ tư cách làm thành viên quốc hội ở Bangkok nếu tòa án không cho cô tại ngoại.

.

Rukchanok bị kết án vì đăng lại các bài đăng vào năm 2020 trên nền tảng truyền thông xã hội hiện được gọi là X có liên quan đến một công ty thuộc sở hữu của Vua Maha Vajiralongkorn và việc sản xuất vắc xin COVID-19. Cô phủ nhận mọi cáo buộc.

.

Luật khi quân của Thái Lan là một trong những luật nghiêm khắc nhất trên thế giới, bảo vệ nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế và nhiếp chính khỏi bị chỉ trích và phải chịu án tù 15 năm cho mỗi lần bị cho là xúc phạm chế độ quân chủ. Những người chỉ trích nói rằng luật này đã được vũ khí hóa để bịt miệng những người bất đồng chính kiến.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng cả phương Tây và Israel đều không có kế hoạch ủng hộ việc thành lập nhà nước độc lập Palestine, trái với những gì đã được hình dung trong nghị quyết của LHQ năm 1947: “Có những quyết định đã 75 năm tuổi, theo đó nhà nước Palestine, một quốc gia Ả Rập, mà không ai thành lập, lẽ ra phải được thành lập bên cạnh nhà nước Israel”.

.

Lavrov nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Israel hiện tại không muốn chứng kiến sự thống nhất của Gaza với Bờ Tây. Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông chủ yếu được thúc đẩy bởi lập trường của Israel đối với vấn đề Palestine và sự thiếu đồng thuận về việc thành lập một nhà nước Palestine.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư rằng các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của họ đã tấn công hơn 250 mục tiêu ở Dải Gaza trong ngày hôm trước. Theo bài đăng, quân IDF đã xác định và tiêu diệt một chi bộ khủng bố ở khu vực Shejaiya đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn về phía lãnh thổ Israel. IDF tiết lộ hôm qua có 2 binh sĩ thiệt mạng ở phía bắc Dải Gaza, nâng số binh sĩ thiệt mạng lên 115. Trong khi đó, theo CNN, quân đội Israel báo cáo mất 7 binh sĩ trong một sự kiện duy nhất ở phía bắc Gaza chỉ trong đêm, được coi là một trong những thương vong lớn nhất đối với lực lượng Israel trong cuộc tấn công hiện tại của họ trong khu vực.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinked, trong bức thư gửi AFP, viết rằng "Hoa Kỳ sẽ luôn nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ các nhà báo khỏi bị tổn hại." Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, kể từ khi xung đột bùng nổ giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas, 63 nhà báo được cho là đã thiệt mạng, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, cơ quan kêu gọi AFP và các nhóm truyền thông khác viết thư cho Blinken, với hy vọng ông sẽ giúp bảo vệ các nhà báo ở Dải Gaza. Blinken nói với hãng tin: “Chúng tôi kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ các nhà báo trong xung đột vũ trang và thương tiếc những người đã thiệt mạng hoặc bị thương”.

.

⚪ ---- Thông tấn Anadolu đưa tin, Israel đã thừa nhận rằng chỉ một tỷ lệ nhỏ người Palestine bị bắt, những người được hiển thị trên 1 video trên mạng xã hội X, là có liên hệ Hamas. Những người đàn ông này đã bị quân Israel bắt giữ và lột đồ, và đoạn phim về sự kiện này sau đó được tải lên X, cho thấy những người bị giam bị còng tay và dồn lên một chiếc xe tải quân sự. Theo nguồn tin được hãng tin trích dẫn, lực lượng an ninh Israel tuyên bố chỉ 10-15% trong số những người này là thành viên của Hamas, số còn lại đã được thả.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo hôm thứ Hai đã bày tỏ lo ngại về xung đột giữa Israel và Hamas. Họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Biden đã đi sâu vào vấn đề được cho là Israel dự tính bơm nước biển vào ngập lụt các đường hầm ở Dải Gaza, xác nhận ông có nghe những "khẳng định" rằng dân thường không có mặt trong đường hầm khi chúng bị ngập lụt. Nhưng Biden thú nhận ông không biết chắc chắn về tính chính xác của những tuyên bố này, nói rằng, "Thực tế là tôi không biết chuyện đó."

.

Biden nhấn mạnh Israel là một quốc gia độc lập và lưu ý tầm quan trọng của việc bảo vệ công dân Gaza, đồng thời khẳng định rằng hành động của Hamas không nên biện minh cho Israel cứ liên tục tấn công nhằm vào thường dân Palestine.

.

⚪ ---- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba đã thông qua dự thảo nghị quyết do Ai Cập đưa ra, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Nghị quyết được 153 quốc gia ủng hộ. Trong khi đó, 10 quốc gia, trong đó có Mỹ và Israel, phản đối, trong khi 23 nước bỏ phiếu trắng. Trước đây, cả những sửa đổi của Mỹ và Áo đối với dự thảo nghị quyết đều không thu hút được đủ sự ủng hộ.

.

Dưới đây là 8 quốc gia đã cùng với Mỹ và Israel phản đối nghị quyết này: Áo, Czechia, Guatemala, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua New Guinea, Paraguay.

.

Đại diện LHQ của Ai Cập Osama Abdel Khalek Mahmoud, người trình bày nghị quyết, gọi nó là "đơn giản, rõ ràng và hiển lộ". Trước đó, một dự thảo nghị quyết khác kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức đã bị Mỹ phủ quyết trong phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

.

⚪ ---- Những cảnh báo ngày càng lớn đối với các đảng viên Đảng Dân chủ về khả năng cử tri người Mỹ gốc Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập có thể xa lánh họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Người Mỹ theo đạo Hồi và người Mỹ gốc Ả Rập ngày càng bày tỏ sự tức giận trước cách Tổng thống Biden xử lý cuộc chiến Israel-Hamas, với nhiều nhà lãnh đạo trong cộng đồng cảnh báo rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho Biden vào năm tới, ngay cả khi phía Cộng Hòa là cựu Tổng thống Trump.

.

Yousef Munayyer, nhà phân tích chính sách và thành viên cấp cao tại Trung tâm Ả Rập ở Washington, nói với The Hill: “Phản ứng của nhiều người về vấn đề này trong cộng đồng người Mỹ gốc Palestine, cộng đồng Ả Rập rộng lớn hơn, thực sự mang lại cảm giác bị phản bội”. Những cử tri này cũng có thể có tác động to lớn đến một số tiểu bang, chẳng hạn như Michigan - một tiểu bang chiến trường với đông dân số người Mỹ gốc Ả Rập.

.

Người phát ngôn của ban vận động tái tranh cử của Biden nói với The Hill rằng tổng thống đang làm việc với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng Hồi giáo và Palestine, bao gồm cả việc chống lại nạn bài trừ Hồi giáo đang gia tăng.

.

Người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống Biden biết tầm quan trọng của việc giành được sự tin tưởng của mọi cộng đồng, của việc đề cao phẩm giá và quyền thiêng liêng của tất cả người Mỹ. Tổng thống và chính quyền này đã nói rõ ràng: không có chỗ cho tư tưởng bài Hồi giáo, bài ngoại hay bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hèn hạ nào mà chúng tôi đã thấy trong những tuần gần đây.”

.

Sự ủng hộ của người Mỹ gốc Ả Rập dành cho đảng Dân chủ nói chung dường như đã suy yếu trong vài năm qua. Một báo cáo năm 2017 từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy khoảng 2/3 cử tri Hồi giáo nghiêng về Đảng Dân chủ. Nhưng sự ủng hộ của Trump trong số các cử tri Hồi giáo đã tăng 4% từ năm 2016 đến năm 2020, theo cuộc thăm dò ý kiến từ Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR), một trong những nhóm vận động Mỹ-Hồi giáo nổi tiếng nhất.

.

Người phát ngôn của Biden đã tìm cách đối chiếu chính quyền Đảng Dân chủ với Trump, người đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh một cách đáng nhớ đối với một số quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo trong những ngày đầu tiên nhậm chức. Người phát ngôn nói: “Khi Đảng Cộng hòa MAGA tiếp tục tranh cử trên nền tảng công khai bài trừ Hồi giáo - bao gồm cả sự ủng hộ mới đối với lệnh cấm người Hồi giáo của Donald Trump - thì hậu quả của cuộc bầu cử năm tới không thể nghiêm trọng hơn”.

.

⚪ ---- Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) Dennis Francis đã nhấn mạnh hôm thứ Ba trong cuộc họp của UNGA rằng không còn thời gian cho Gaza nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng "cuộc tàn sát phải dừng lại". Ông nhấn mạnh: “Chừng nào tình trạng bạo lực này còn kéo dài thì giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này sẽ tiếp tục bị suy yếu. Càng để lâu thì nguy cơ một giải pháp hai nhà nước được đàm phán sẽ ngày càng trở nên xa tầm tay càng cao”.

.

Francis một lần nữa kêu gọi “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”. Các báo cáo trước đó cho biết, trong cuộc họp, UNGA dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết yêu cầu thực hiện nhanh chóng lệnh đình chiến.

.

⚪ ---- Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel hôm thứ Ba khẳng định số người bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza đã giảm xuống còn 116 người sau khi được cho là đã xác nhận cái chết của 19 cá nhân vắng mặt. Hôm Thứ Ba, lực lượng Israel thông báo đã tìm được hài cốt của 2 trong số 240 con tin bị Hamas bắt giữ hôm 7/10. Trước đó, đại diện Hamas cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người bị bắt vì họ có nguy cơ "bị giết bởi các cuộc pháo kích của Israel".

.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal hôm thứ Ba dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu về vấn đề này cho biết quân Israel đã bắt đầu lấp đầy các đường hầm của Hamas ở Gaza bằng nước biển. Theo các quan chức Mỹ, Israel vẫn đang đánh giá tính hữu ích của việc sử dụng nước biển trong các lối đi ngầm dài khoảng 300 dặm và có cửa chống sức nổ. Nước đang được sử dụng đến từ biển Địa Trung Hải.

.

Các quan chức Mỹ nói thêm rằng quá trình này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tuần và chỉ là một trong những cách mà Israel đang cố gắng phá hủy các đường hầm. Các quan chức Israel luôn nói rằng những hành lang ngầm này có tầm quan trọng hàng đầu đối với Hamas và các hoạt động của tổ chức này. Quân Israel hy vọng Hamas sẽ trồi lên, nhưng nhiều chuyên gia nói các con tin dưới hầm cũng có thể chết ngộp chung với du kích Hamas.

.

⚪ ---- Các Thủ tướng Canada, Australia và New Zealand kêu gọi "lệnh ngừng bắn bền vững" trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas trong tuyên bố chung đăng hôm thứ Hai. Bản văn viết: "Chúng tôi muốn thấy việc tạm dừng này được nối lại và hỗ trợ các nỗ lực quốc tế khẩn cấp hướng tới lệnh ngừng bắn bền vững... Chúng tôi tái cam kết hợp tác với các đối tác để hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài dưới hình thức giải pháp hai nhà nước, nơi người Israel và người Palestine có thể sống an toàn bên trong biên giới được quốc tế công nhận."

.

Tài liệu nhấn mạnh Hamas cần phải thả tất cả con tin, ngừng sử dụng thường dân Palestine làm lá chắn sống và giải giáp vũ khí. Ngoài ra, việc bảo vệ dân thường của Israel được nhấn mạnh là một ưu tiên quan trọng.

.

⚪ ---- Đại diện cấp cao Hamas, Osama Hamdan nói hôm thứ Ba rằng sẽ không có đàm phán mới nào về việc trao đổi tù nhân cho đến khi Israel tạm dừng chiến tranh ở Dải Gaza. Phát biểu từ Beirut, Hamdan nhấn mạnh rằng Israel đang thất bại ở Gaza vì không thể xác định được vị trí của các công dân của mình bị Hamas bắt giữ. Ông cảnh báo chính quyền Israel: “Đừng cố gắng vì bạn sẽ không thành công trong việc giải thoát những người bị bắt sống”.

.

Bình luận của Hamdan được đưa ra sau khi Kênh 12 News đưa tin Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Hamas để giải phóng các con tin bị giam giữ ở Gaza với Qatar với tư cách hòa giải.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thay đổi chính phủ của ông. “Ông ta là một người bạn tốt, nhưng tôi tin rằng ông ta phải thay đổi”, nguyên thủ quốc gia Mỹ nói.

.

Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, DC, Biden nhận xét rằng do vụ đánh bom bừa bãi giết thường dân Palestine, Israel đang "bắt đầu mất đi sự ủng hộ" và chính phủ Israel đang gây "rất khó khăn" cho cộng đồng quốc tế để tiếp tục đứng về phía mình.

.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm rằng Thủ tướng Israel không thể nói "không" với một nhà nước Palestine trong tương lai. Trong khi đó, trước đó, ông Netanyahu nói rằng Israel và các đồng minh không đồng thuận về việc ai sẽ nắm quyền kiểm soát Gaza sau khi chiến tranh kết thúc.

.

⚪ ---- Ngân hàng Thế giới WB hôm thứ Ba công bố trong một tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp cho Gaza khoản viện trợ 20 triệu USD "để cung cấp cứu trợ khẩn cấp" cho những người bị ảnh hưởng. Tuyên bố viết: “Khoản này bao gồm 10 triệu USD tài trợ mới cho các phiếu và bưu kiện thực phẩm, đã được Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới phê duyệt, sẽ tiếp cận khoảng 377.000 người”.

.

Về 10 triệu USD còn lại, mà Ngân hàng Thế giới cho biết do Nhật Bản và Đức cung cấp, sẽ được sử dụng để chăm sóc y tế và cung cấp vật tư cho mục đích nhân đạo. Khoản viện trợ này là một phần trong số 35 triệu USD đã được phê duyệt, trong đó 15 triệu USD đã được chuyển giao.

.

⚪ ---- Hàng chục sinh viên đã bị bắt tại Đại học Brown hôm thứ Hai sau khi họ tổ chức biểu tình ngồi yêu cầu trường thoái vốn “tài trợ khỏi sự chiếm đóng của quân đội Israel” trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza. Có 41 sinh viên đã bị bắt sau khi Liên minh thoái vốn Brown (Brown Divest Coalition) tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại Hội trường Đại học bắt đầu vào sáng thứ Hai. Theo nhà trường, các sinh viên này đã bị Bộ An toàn Công cộng của trường Brown buộc tội “cố ý xâm phạm vào bên trong các tòa nhà của trường học”.

.

Nhà trường cho biết trong một tuyên bố: “Việc gián đoạn việc đảm bảo an ninh cho các tòa nhà là không thể chấp nhận được và trường Đại học đã sẵn sàng tăng mức độ buộc tội hình sự đối với những trường hợp trong tương lai về việc sinh viên chiếm giữ các tòa nhà an ninh”.

.

Các sinh viên sẽ được thông báo nếu họ không rời đi trước 6 giờ chiều. họ sẽ bị bắt, với việc nhà trường viện lý do lo ngại về luật cứu hỏa và chính sách của đại học để phản đối. “Sinh viên tiếp tục có khả năng tổ chức các cuộc biểu tình và biểu tình, miễn là họ tuân thủ các quy tắc ứng xử của Trường,” theo trường đại học cho biết. Cuộc biểu tình trước đó vào tháng 11 cũng có những yêu cầu tương tự như thoái vốn và kêu gọi trường đại học ủng hộ lệnh ngừng bắn.

.

TIN VN. Bàn tay sắt công an: Triệu tập 11 người "kích động, đăng tin sai sự thật" về mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam.

TIN VN. Hà Nội: Chủ shop quần áo lo phá sản vì 'mùa đông không lạnh'.

TIN VN. ‘Sự tàn phá sáng tạo’ quanh chuyện doanh nghiệp đóng cửa

⚪ ---- Josep Borrell, Cao ủy đối ngoại của Liên Âu, nói hôm thứ Hai 11/12/2023 rằng sự tàn phá ở Gaza do chiến dịch ném bom của Israel có thể "thậm chí còn lớn hơn" so với thiệt hại đối với các thành phố của Đức trong Thế chiến thứ hai, theo AFP đưa tin.Borrell gọi tình hình ở Gaza là “thảm họa, tận thế” và lưu ý rằng cuộc tấn công dữ dội của Israel đã dẫn đến “số thương vong dân sự đáng kinh ngạc”. Thảo luận về sự phá hủy các tòa nhà ở Gaza, ông nói rằng nó “ít nhiều hoặc thậm chí lớn hơn sự tàn phá mà các thành phố của Đức phải gánh chịu trong Thế chiến thứ hai”.Borrell đã đưa ra những bình luận tương tự trước đó hôm thứ Sáu, nói rằng chiến dịch ném bom của Israel ở Gaza là “một trong những chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử” và cho biết mức độ tàn phá “có thể so sánh, nếu không muốn nói là cao hơn, với mức độ tàn phá các thành phố của Đức trong Thế chiến thứ hai”.Một bản tin từ Financial Times cho thấy thiệt hại ở phía bắc Gaza có thể so sánh với những thành phố bị ném bom nặng nề nhất ở Đức trong Thế chiến thứ hai. Robert Pape, một nhà sử học quân sự Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu về sức mạnh không quân, nói với FT: “Dresden, Hamburg, Cologne – một số vụ đánh bom nặng nề nhất từ trước đến nay trên thế giới được ghi nhớ bằng tên địa danh của chúng. Gaza cũng sẽ trở thành địa danh biểu thị một trong những chiến dịch ném bom thông thường nặng nề nhất trong lịch sử.”⚪ ---- Trong khi nhiều phóng viên nhà nghề bị quân Israel giết chết tại Gaza, nhiều người Palestine đã tự nguyện làm công việc nguy hiểm này. Đối với người Palestine ở Dải Gaza, thiết bị điện thoại di động đã trở thành vũ khí quan trọng để ghi lại tội ác do Israel gây ra trong cuộc chiến mới nhất, với hy vọng rằng việc chia sẻ bằng chứng với thế giới sẽ giúp sống sót sau những gì đang dần trở thành cái chết chắc chắn ở vùng đất ven biển bị bao vây. .Khi Israel cố tình tấn công các nhà báo Palestine và đã giết chết hơn 90 phóng viên cho đến nay trong hai tháng qua, những người Palestine khác đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề và tiếp tục sứ mệnh tường trình của các nhà báo. Kinan Hajaj, một người đàn ông Palestine quyết định không di tản khỏi nhà ở phía bắc thành phố Gaza, nói với The New Arab rằng anh buộc phải đầu tư vào điện thoại di động của mình để ghi lại các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cư dân Palestine và chia sẻ chúng trên tài khoản Facebook, X và Instagram của mình.Chàng trai 25 tuổi nói: “Khi quân Israel ra lệnh cho người dân và nhà báo di tản khỏi Gaza và các khu vực phía bắc của dải đất, tôi nhận ra rằng họ (người Israel) sẽ ngày càng thực hiện nhiều vụ thảm sát chống lại chúng tôi. Chúng tôi bị bỏ lại một mình mà không có ai có thể che đậy tội ác của Israel, vì vậy điều rất quan trọng đối với chúng tôi là chia sẻ mọi thứ chúng tôi có.”Nhiệm vụ của Kinan không hề dễ dàng. Không có điện, thông tin liên lạc lẻ tẻ và internet vì quân đội Israel đã cắt tất cả các dịch vụ này. Anh nói: “Tôi đã phải mang theo bộ sạc bên mình để ghi lại mọi thứ xung quanh mình và đợi Internet hoạt động trở lại để chia sẻ những gì tôi có trong các bài đăng bằng tiếng Ả Rập trên nền tảng mạng xã hội của mình. Nếu không ghi lại những tội ác của Israel, thế giới sẽ không biết đến hầu hết chúng”.Hai ngày trước, vào ngày 8 tháng 12/2023, Mohammed, một người đàn ông sống ở Jabalia, đã ghi lại cách quân Israel hành quyết một số người Palestine di tản đang trú ẩn tại trường Khalifa và gửi đoạn video ngắn của anh cho các nhà báo địa phương để công bố cho thế giới."Quân Israel có quyết định riêng của mình là giết tất cả người Palestine và che đậy tội ác của mình. Vì điều này, quân đội đã cố tình cắt đứt liên lạc và di tản khu vực của chúng tôi khỏi các nhà báo", Mohammed, người không muốn nhắc đến tên mình vì an ninh của chính mình, nói với TNA. "Mặc dù chúng tôi không có vũ khí để tự vệ, nhưng điện thoại di động của chúng tôi ít nhất có thể vạch trần tội phạm chiến tranh trong quân đội để buộc họ phải chịu trách nhiệm sau chiến tranh."Kể từ ngày 7 tháng 10, quân đội Israel khởi động một cuộc chiến tranh quy mô lớn trên Dải Gaza với lý do chống lại Hamas, nhóm Hồi giáo cai trị Gaza, đã thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có vào các khu định cư của Israel nằm cạnh lãnh thổ bị bao vây và bắt giữ hơn 200 người Israel. và giết chết khoảng 1.150 người, thường dân và quân nhân, theo số liệu chính thức của Israel.Theo Bộ Y tế Gaza, sau cuộc tấn công bất ngờ do Lữ đoàn Al-Qassem của Hamas chỉ huy, quân đội Israel đã giết chết hơn 17.700 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm bị thương hơn 42.000 người khác. Máy bay chiến đấu của Israel cũng phá hủy khoảng 50% các tòa nhà dân cư ở Gaza và khiến hơn 80% dân số phải di dời, chủ yếu về phía nam.Quân Israel tuyên bố đã thiết lập một con đường an toàn cho người dân địa phương đi qua mà không bị các cuộc không kích tấn công. Tuy nhiên, người Palestine cũng đã ghi lại rằng điều này không đúng. Sameh al-Ashi, một cư dân ở Gaza, nhận xét với TNA: “Các chuyến đi di tản hàng loạt không hề dễ dàng đối với người dân Gaza. Vì vậy, chúng tôi quyết định chịu trách nhiệm và vạch trần các hành động của Israel chống lại chúng tôi, chủ yếu là trên cái gọi là con đường an toàn”. .Al-Ashi, người cũng phải rời khỏi nhà và đi qua "các tuyến đường an toàn" do Israel chỉ định, đã lưu ý cách anh và các anh của Ashi quyết định bật camera điện thoại để ghi lại điều gì sẽ xảy ra với họ trong trường hợp họ bị giết. "Chúng tôi nhìn thấy nhiều xác nằm trên đường. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn họ. Quân Israel bắn bất cứ ai cố gắng giúp đỡ người bị thương, trong khi bắt giữ những người khác. Tôi thực sự sợ nếu họ phát hiện ra máy ảnh của tôi đang bật," thanh niên nhớ lại. .Ngay cả khi al-Ashi cùng gia đình chín thành viên của mình đến Rafah và trú ẩn trong một ngôi trường quá đông đúc, nỗi đau khổ của họ vẫn chưa chấm dứt vì giờ đây còn có vấn đề tìm kiếm những nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nước và điện.Tình huống khủng khiếp chưa từng có này xảy ra ở nhiều nơi trú ẩn khác nhau trên khắp miền nam Gaza đã khuyến khích Mariam Hassan, một phụ nữ trẻ, ghi lại hành trình di chuyển hàng ngày của mình và chia sẻ nó trên tài khoản Facebook của mình. Người phụ nữ trẻ 38 tuổi khẳng định với TNA: “Chúng tôi bị thế giới bỏ lại một mình trong cuộc chiến này, vì vậy chúng tôi buộc phải ghi lại nỗi đau khổ của mình và để mọi người trên thế giới thấy những gì đang xảy ra với chúng tôi.”⚪ ---- Một nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ đã được giải mật cung cấp cho Quốc hội cho biết, Nga đã mất một con số đáng kinh ngạc là 87% trong tổng số lực lượng bộ binh đang tại ngũ mà Nga có trước khi tiến hành xâm lược Ukraine và 2/3 số xe tăng trước cuộc xâm lược.Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nặng nề về người và thiết bị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn quyết tâm tiến tới khi cuộc chiến sắp kỷ niệm hai năm vào đầu năm tới và các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Ukraine vẫn rất dễ bị tổn thương. Một cuộc phản công rất được mong đợi của Ukraine đã bị đình trệ trong suốt mùa thu và các quan chức Mỹ tin rằng Ukraine khó có thể đạt được bất kỳ lợi ích lớn nào trong những tháng tới.Bản đánh giá, được gửi tới Capitol Hill hôm thứ Hai, được đưa ra khi một số dân cử Cộng hòa không hài lòng với việc Mỹ cấp thêm tài trợ cho Ukraine và chính quyền Biden đã phát động một cuộc vận động báo chí để cố gắng nhận được nguồn tài trợ bổ sung thông qua Quốc hội. Bản đánh giá cho thấy cuộc chiến đã “làm chậm lại 15 năm nỗ lực của Nga trong việc hiện đại hóa lực lượng bộ binh của Nga”.Theo đánh giá, trong số 360.000 quân tiến vào Ukraine, bao gồm cả quân nhân hợp đồng và lính nghĩa vụ, Nga đã tổn thất 315.000 quân trên chiến trường. Theo đánh giá, 2.200 trong số 3.500 xe tăng đã bị mất. 4.400 trong số 13.600 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép cũng đã bị phá hủy, tỷ lệ tổn thất là 32%.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong nỗ lực thuyết phục họ hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Tuy nhiên, một số đảng viên Đảng Cộng hòa nói với các phóng viên rằng họ sẽ kiên quyết yêu cầu tài trợ để giải quyết các vấn đề nhập cư trước khi đồng ý cho phép Ukraine tiếp tục viện trợ.Một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ tiểu bang Oklahoma, James Lankford, nói với CNN rằng vấn đề khó có thể được giải quyết trước cuối năm nay vì “chúng tôi phải chú ý đến nhu cầu của chính mình trong khi cũng đang giải quyết vấn đề nhu cầu trên toàn thế giới."Zelensky cũng sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Johnson cho biết rằng ông không muốn Hạ viện tiếp tục họp trong kỳ nghỉ lễ vì dường như không có bất kỳ triển vọng nào trong việc giải quyết tình trạng bế tắc giữa Cộng Hòa và Đảng Dân chủ trong những tuần tới.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau hôm thứ Ba tại Phòng Bầu dục. Trong cuộc họp, Zelensky trấn an Biden rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông nói: “Lực lượng của chúng tôi đang tiến lên và chúng tôi đã đánh bại thành công Nga ở Biển Đen”.Trong khi đó, Biden nói với tổng thống Ukraine rằng ông không nên mất hy vọng, đồng thời một lần nữa kêu gọi Quốc hội “làm điều đúng đắn”. Người đứng đầu Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng ông đã ký “một khoản rút vốn 200 triệu USD khác cho Bộ Quốc phòng dành cho Ukraine”, khoản tiền này sẽ “giảm xuống nhanh chóng”.⚪ ---- Theo một phân tích mới, từ việc kết hôn, sinh con, tiết kiệm để nghỉ hưu, giấc mơ Mỹ ngày càng xa tầm tay – tiêu tốn khoảng 3,4 triệu USD trong suốt cuộc đời, hoặc gấp đôi thu nhập trung bình cả đời của một người lao động Mỹ điển hình. Trang tài chính Investopedia đã tính toán chi phí trọn đời của 10 cột mốc mơ ước phổ biến của người Mỹ, bao gồm sở hữu nhà và xe hơi, kết hôn và nuôi hai con, theo Business Insider.Chi phí sở hữu một ngôi nhà thông qua khoản trả trước 10% và khoản vay cố định trong 30 năm với lãi suất 7,2% được tính là 796.998 USD, chưa bao gồm thuế và phí cho vay. Chi phí sở hữu một chiếc xe hơi đã qua sử dụng trên 60 năm (10 chiếc xe riêng biệt có tuổi thọ sáu năm mỗi chiếc) là 271.330 USD.Chi phí nuôi hai đứa con đến 18 tuổi là 576.896 USD. Điều đó không bao gồm chi phí sinh con tại bệnh viện ($5,708 chi phí tự chi trả cho những người tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm lớn) và giúp cả hai đứa trẻ trải qua một năm của chương trình đại học bốn năm trong tiểu bang ($42,070, bao gồm phòng và tiền ăn).Bảo hiểm y tế là một khoản chi phí khổng lồ khác, với chi phí bảo hiểm gia đình trung bình là 934.752 USD, tương ứng với 39 năm chi phí hàng năm hiện tại đối với các cá nhân từ 26 đến 65 tuổi. Sau đó, có chi phí trung bình 35.800 USD cho một chiếc nhẫn cưới và nhẫn đính hôn và chi phí 715.968 USD cho việc nghỉ hưu—đại diện cho 80% thu nhập trung bình của hộ gia đình trong 12 năm vào năm 2022, tuổi thọ trung bình trên 65 tuổi—và chi phí trung bình là 7.848 USD cho một đám tang và chôn cất.Theo Investopedia, nuôi một con chó và một con mèo có thể đồng nghĩa với việc phải trả thêm 67.935 USD chi phí trong suốt cuộc đời nếu cả hai vật nuôi đó đều sống đến 15 tuổi. Nó lưu ý rằng các chi phí được tính toán "không phản ánh tất cả các chi phí liên quan đến cuộc sống ở Hoa Kỳ ngày nay và có thể bao gồm các yếu tố mà một số người có thể không chọn cho mình, cũng như loại trừ các yếu tố có thể cần thiết đối với một số người."Investopedia cho biết "thu nhập trung bình trong đời của người Mỹ ở tất cả các trình độ học vấn là khoảng 2,3 triệu USD." Theo nghiên cứu được CBS News trích dẫn, thu nhập trung bình trong đời của một công nhân Mỹ điển hình là khoảng 1,7 triệu USD.⚪ ---- Đội tuần tra tiểu bang Washington cho biết một con đường lớn đã bị đóng ở cả hai hướng khi một chiếc xe bán tải gặp tai nạn đã làm đổ trứng ra đường. Rick Johnson, nhân viên thông tin công cộng của Quận 2 Tuần tra Tiểu Bang Washington, cho biết trên mạng xã hội rằng các hộp trứng đã vương vãi khắp đường do một vụ va chạm liên quan đến hai xe bán tải trên Quốc lộ 18, gần Cầu sông Raging ở Issaquah.Tai nạn xảy ra vào khoảng 3h50 giờ sáng và hoạt động dọn dẹp vẫn đang diễn ra nhiều giờ sau đó. Johnson cho biết cả hai tài xế đều không bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng tình trạng say xỉn không được cho là nguyên nhân.⚪ ---- Quận Los Angeles: Hai lính cứu hỏa bị thương khi chiến đấu với ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi câu lạc bộ du thuyền hàng chục năm tuổi ở Marina del Rey trong đêm. Cứu hỏa tới ứng phó với vụ cháy tại Câu lạc bộ Du thuyền California ở dãy nhà 4400 trên Đường Admiralty vào khoảng 11:30 giớ tối Thứ hai. Họ đến nơi thì thấy ngọn lửa dữ dội và khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà hai tầng.Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles cho biết 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ trong khi chiến đấu với ngọn lửa và được đưa đến bệnh viện địa phương. Cả hai đều được mong đợi là sẽ sốm bình phục. Người chủ cũ là Steve Hathaway cho biết câu lạc bộ du thuyền đã là nhà của ông trong nhiều thập niên và cha ông đã giúp xây dựng nó vào những năm 1960. Ngọn lửa đã được dập tắt ngay trước 1h30 sáng. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sátcho biết một cậu bé 12 tuổi đã bị bắt trong khuôn viên trường trung học cơ sở Quận Cam vì mang dao đến trường hôm thứ Hai. Nhà chức trách cho biết nhân viên trường trung học Warner đã bắt giữ cậu bé vì mang "con dao làm bếp" vào khuôn viên trường. Cảnh sát nói đã tới phản hồi ngay trước 11 giờ sáng.Cảnh sát trưởng Darin Lenyi cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn nhân viên nhà trường đã can thiệp và có thể xác định được con dao trước khi bất cứ điều gì nghiêm trọng xảy ra dưới bàn tay của học sinh”.Cảnh sát cho biết: "Sự an toàn và phúc lợi của học sinh và giáo viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi." Cậu bé đã được trả tự do cho phụ huynh và các quan chức nhà trường sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Vụ này cũng được gửi đến Văn phòng Biện lý Quận Cam để xem xét cáo buộc hình sự.⚪ ---- Portland: Sau khi cảnh phá vỡ vụ án kéo dài bí ẩn 15 năm, hai người đàn ông hiện bị truy tố về tội đâm chết người tại công viên Portland năm 2008. Cuối tuần trước, đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra cáo trạng đối với Shane Hall, 36 tuổi và, 30 tuổi. Nạn nhân là Frank Williams đã bị đánh và đâm tại sân bóng đá Kennedy Park vào tháng 8 năm 2008.Cảnh sát trưởng Portland Mark Dubois cho biết: “Các vụ án chưa được giải quyết rất khó giải quyết vì nhiều lý do." Trong hơn 15 năm, cảnh sát Portland đã cố gắng tìm ra kẻ đã giết Frank Williams, 37 tuổi.Robert Martin, Phó Cảnh sát trưởng Lâm thời của Ty Cảnh sát Portland, cho biết: “Sự cống hiến, số giờ làm việc và kỹ năng của các thám tử chính và các tổ chức khác là nguyên nhân dẫn đến những cáo trạng này”.Cảnh sát trước đây cho biết Williams là người vô gia cư vào thời điểm đó và đang ở Portland. Cái chết của anh vào sáng sớm khiến hàng xóm xung quanh công viên bàng hoàng. Ngay từ đầu, cảnh sát cho biết đây có thể không phải là ngẫu nhiên và được cho là có liên quan đến ma túy, điều mà chính quyền không bình luận hôm thứ Ba.Cả hai người đàn ông đều đang ngồi tù vì những tội danh không liên quan. Tran đang ở tù vì liên quan đến một vụ giết người khác ở Portland, và Hall đang ở Nhà tù Tiểu Bang Maine vì tội bắt cóc, hành hung nghiêm trọng và đe dọa hình sự bằng vũ khí nguy hiểm.⚪ ---- Đường phố Sài Gòn những ngày cận Tết, khách đi phố vắng hơn, mua bán chậm, nhiều tiệm rủ nhau phá giá và bỏ chạy.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong khi lực lượng chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát để phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam, một số người kích động người dân đến hiện trường cản trở và đăng tải nội dung không đúng sự thật. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 13-12 cho biết Công an tỉnh vừa triệu tập 11 người làm việc để làm rõ các hành vi gây ảnh hưởng đến quá trình cắm mốc quy hoạch mỏ cát xảy ra tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Trong 11 trường hợp kể trên, có 5 trường hợp quá khích, xúi giục người dân cản trở trái phép các hoạt động thi công; 6 trường hợp phát video trực tiếp, đăng tải, bình luận các nội dung kích động, sai sự thật về chủ trương khai thác mỏ cát thôn Mỹ Yên trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm; các cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương đã tiến hành gỡ bỏ thông tin đăng tải trước đó trên mạng xã hội Facebook.⚪ ----Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Thông thường, mùa đông ở miền Bắc thời tiết lạnh, thậm chí có thời điểm rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, mùa đông năm nay được dự báo là nhiệt độ ở mức cao khiến cho thị trường quần áo đông rơi vào tình trạng ế ẩm. Dạo qua các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như Chùa Bộc, Hàng Bông, Bà Triệu, Cầu Giấy..., nhiều cửa hàng treo biển giảm giá sốc từ 50 - 70% mà vẫn vắng khách. Một số hãng thời trang cao cấp cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 30 - 50% nhưng vẫn thấy thưa thớt người mua, thậm chí có những nơi luôn trong tình trạng "vắng như Chùa Bà Đanh".⚪ ----. Theo Báo VietnamNet. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng đầu năm nay lên tới 158,8 nghìn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng của năm nay đã cao hơn so với 143.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trưởng của cả năm 2022. Nhiều người cho rằng, doanh nghiệp phá sản, đóng cửa là “sự tàn phá sáng tạo” của thị trường và ở nhiều nước khác cũng có tình trạng như vậy.

Nhưng ở nước ta, số doanh nghiệp phá sản lớn như vậy là rất đáng quan tâm vì tỷ lệ doanh nghiệp trong nền kinh tế so với số dân còn rất ít, nền kinh tế lại đang phát triển với nhiều cơ hội. Khu vực doanh nghiệp có đăng ký chính thức lại tạo khá nhiều công ăn, việc làm cho người dân.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 86% cư dân tin rằng các sông ô nhiễm làm hại sức khỏe con người?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát toàn cầu, gần 9 trên 10 người tin rằng mức độ ô nhiễm ở sông và đường thủy đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Cuộc khảo sát do liên minh Rivers are Life hợp tác với Đại học Tiểu Bang Louisiana công bố, cho thấy 86% số người được hỏi đồng ý rằng các tuyến đường thủy bị ô nhiễm đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cuộc khảo sát với gần 7.000 người trên 14 quốc gia khác nhau cũng cho thấy 80% người dân trên thế giới đồng ý rằng các dòng sông có tác động đến cuộc sống của họ. Và đại đa số (90%) số người được hỏi cho biết các dòng sông rất quan trọng trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Nhưng khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc gây ô nhiễm các con sông, người dân ở Châu Á (42%) và Nam Mỹ (36%) cảm thấy rằng các cá nhân có lỗi nhiều nhất, trong khi những người ở Bắc Mỹ (41%) và Châu Âu (42%) có nhiều khả năng lựa chọn công ty nhất.

Chi tiết:

https://www.forbes.com/sites/jamiehailstone/2023/12/12/nearly-nine-in-10-people-say-river-pollution-affects-human-health-survey-finds/?sh=42b3d64f3607

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 7/10 nói rằng họ được hỗ trợ về mặt xã hội?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hầu hết mọi người trên khắp hành tinh đều cảm thấy được hỗ trợ về mặt xã hội, theo những phát hiện mới được công bố từ báo cáo của Meta-Gallup về Global State of Social Connections (Tình trạng kết nối xã hội toàn cầu).

Các phát hiện cho thấy bảy trong số 10 người cảm thấy được hỗ trợ rất nhiều và công bằng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong khi đó, cứ 10 người thì có gần 1 người cho biết họ không cảm thấy được hỗ trợ gì cả. Khoảng 143.600 người trên 142 quốc gia đã tham gia cuộc khảo sát năm ngoái, trong đó xác định hỗ trợ xã hội là “bạn cảm thấy được mọi người quan tâm đến mức nào”.

Cuộc khảo sát cho thấy những người sống ở các quốc gia có thu nhập cao có nhiều khả năng cảm thấy được hỗ trợ hơn. Hầu hết mọi người - 81% - ở các quốc gia có thu nhập cao cho biết họ cảm thấy được hỗ trợ rất hoặc tương đối trong khi khoảng một nửa - 48% - sống ở các quốc gia có thu nhập thấp cũng nói như vậy.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/respect/poverty/4354594-7-out-of-10-people-feel-cared-for-by-others-survey/

