- Tập Cận Bình tới Hà Nội, chiêu dụ VN gia nhập "Cộng đồng chung vận mệnh" để VN không chung vận mệnh với Mỹ - Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ, hỏi Tòa Tối cao Hoa Kỳ: Trump có được miễn tố hình sự vụ bạo loạn 6/1 hay không? Tòa Tối cao đồng 1y xử khẩn cấp, đòi Trump nộp phản hồi trong 9 ngày. - Công tố đặc biệt Jack Smith: sẽ triệu tập chuyên gia xem xét dữ liệu trên điện thoại của Trump và

Tập Cận Bình tới Hà Nội, chiêu dụ VN gia nhập "Cộng đồng chung vận mệnh" để VN không chung vận mệnh với Mỹ. Năm nay, Tập không gặp biểu tình. Năm 2015 và 2017, khi Tập tới thăm VN, nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội và SG đã bùng phát chống TQ.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ, hỏi Tòa Tối cao Hoa Kỳ: Trump có được miễn tố hình sự vụ bạo loạn 6/1 hay không? Tòa Tối cao đồng 1y xử khẩn cấp, đòi Trump nộp phản hồi trong 9 ngày.

- Công tố đặc biệt Jack Smith: sẽ triệu tập chuyên gia xem xét dữ liệu trên điện thoại của Trump và chiếc khác của 1 thủ hạ Trump

- Hơn 600 giảng viên ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Viện trưởng Đại học Harvard, yêu cầu đừng để các Dân Biểu Cộng Hòa áp lực

- Luật sư của Rudy Giuliani thú nhận 2 nhân viên bầu cử Georgia đã bị thiệt hại vì chụp mũ "gian lận bầu cử" nhưng nếu bồi thường vài chục triệu đô nghĩa là án tử hình cho Giuliani

- Hamas: số người Palestine ở Dải Gaza chết vì Israel tấn công là 18.412 người, bị thương đã lên tới 50.100 người.

- Bộ Y tế Gaza: quân Israel đã đột kích Bệnh viện Kamal Adwan sau khi ném bom bệnh viện này trong nhiều ngày.

- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ đến thăm Israel vào tuần tới.

- Israel: có 20 lính Israel chết vì "phe ta gặp tai nạn, hay đã bắn nhầm phe mình

- Biden: Mỹ sẽ viện trợ Israel, tự khen "sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho sự an toàn của người Do Thái."

- Israel chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán với Hamas để thả các con tin ở Gaza với Qatar là trung gian hòa giải

- Mỹ: đoạn phim quay những người đàn ông Palestine bị lực lượng Israel bắt và lột quần áo là "đáng lo ngại".

- Ngoại trưởng Iran: giải pháp 2 nhà nước vô ích, chỉ cần giải pháp chính phủ Palestine duy nhất trên lãnh thổ Palestine

- Liên Âu dự định đề xuất trừng phạt đối với "những người định cư cực đoan" của Israel đang chiếm đất Palestine ở Bờ Tây

- Zelensky nói chuyện ở Hoa Kỳ: quân Ukraine đã giành lại được 50% lãnh thổ mà Nga chiếm đóng, và cần viện trợ để tác chiến

- Ba Lan kêu gọi "huy động toàn bộ" sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine

- Talinban nổ bom tự sát đã giết ít nhất 23 người tại một căn cứ quân sự của Pakistan

- Mỹ: Nga sẽ "phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế" về nhà hđối lập Alexey Navalny đã biến mất.

- Chính phủ Anh lên án TQ đưa tàu ra Biển Đông, tông vào các tàu Philippines

- Los Angeles: 1 nhà kinh tế Nga bay từ châu Âu đến phi trường LAX mà không có hộ chiếu, thị thực hoặc vé phi cơ

- Little Saigon: 1 người đàn ông cầm súng trường la hét, bị cảnh sát bắn bị thương, đưa nhập viện

- Utah: Tiệm nail Việt bị đột nhập, đập phá, sơn xịt tục tĩu kỳ thị.

- Texas: 2 bác sĩ gốc Việt trả lại 404.813 USD vì nhận tiền huê hồng.

- TIN VN. Thanh Hóa: Hơn 500 xe máy, xe điện của sinh viên bị thiêu rụi.

- IN VN. Hải Dương: Ngôi chùa thần bí và huyền thoại dưới chân núi, bên trong phát hiện cổ vật vạn năm, chuyên gia phải hét toáng lên vì vui mừng.

- HỎI 1: Trong các công nhân gặp phải ông sếp độc hại, 2/5 công nhân phải tìm y tế trị liệu để chữa trị? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật: 60% thanh niên tuổi từ 25 đến 29 tuổi cho biết họ không quan tâm đến hôn nhân? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/12/2023) ⚪ ---- Một báo cáo mới từ Upwork tiết lộ hôm thứ Ba rằng những người làm nghề tự do ở Hoa Kỳ chiếm 38% lực lượng lao động và đóng góp thêm 1,27 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế vào năm 2023. Theo nghiên cứu, “64 triệu người Mỹ đã làm công việc tự do trong năm qua, mức cao nhất mọi thời đại”.

Ngoài ra, 20% người làm việc tự do có nhiều khả năng thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tổng hợp hơn, 23% cung cấp nội dung theo phong cách người có ảnh hưởng và 47% cung cấp dịch vụ kiến thức đủ tiêu chuẩn. Mặc dù Thế hệ Z và Millennials có nhiều khả năng khám phá công việc tự do nhất, nhưng 13% số người được hỏi cho biết họ trên 59 tuổi và 85% cho biết "tương lai rất tươi sáng".

"Dữ liệu cho chúng ta biết rằng công việc tự do tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong lực lượng lao động Hoa Kỳ. Ngày càng nhiều người Mỹ đang tìm kiếm sự linh hoạt, tự chủ và khả năng kiếm tiền cao hơn khi nói đến công việc của họ và họ đang tìm thấy điều đó với công việc tự do," theo lời Margaret Lilani, Phó chủ tịch giải pháp nhân tài tại Upwork.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith cho biết trong hồ sơ tòa án rằng ông dự định triệu tập một nhân chứng chuyên môn, người chịu trách nhiệm trích xuất và xem xét dữ liệu được tìm thấy trên điện thoại của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo báo Politico đưa tin.

Ngoài chiếc điện thoại của Trump, một chiếc khác của một cá nhân không rõ danh tính trong quỹ đạo của Trump sẽ được sử dụng trong phiên tòa. Bằng chứng này được Smith lên kế hoạch để chứng minh cho các bồi thẩm đoàn “việc sử dụng những chiếc điện thoại này trong suốt thời gian sau bầu cử, bao gồm cả vào và khoảng ngày 6 tháng 1 năm 2021,” như đã nêu trong hồ sơ tòa án đã nộp.

Hồ sơ tòa án cũng lưu ý rằng nhân chứng chuyên môn sẽ làm chứng rằng “anh ta/cô ta đã xem xét và phân tích dữ liệu trên điện thoại của bị cáo và trên điện thoại của Cá nhân 1, bao gồm phân tích các hình ảnh được tìm thấy trên điện thoại và các trang web đã truy cập”.

⚪ ---- Viện trưởng Đại học Pennsylvania đã từ chức sau khi bị 74 dân biểu Cộng Hòa chỉ trích vì lời khai chống chủ nghĩa bài Do Thái của bà, nhưng Đại Học Harvard đã lên tiếng bênh vực Viện trưởng bất chấp áp lực Cộng Hòa. Tờ Harvard Crimson đưa tin hội đồng quản trị của trường đại học Harvard hôm thứ Ba đã lên tiếng ủng hộ Viện trưởng Claudine Gay.

Gay, cùng với các Viện trưởng đại học UPenn và MIT, đã bị chỉ trích nặng nề kể từ khi làm chứng vào đầu tháng này trước một hội đồng Hạ viện điều tra chủ nghĩa bài Do Thái trong các khuôn viên trường ở Hoa Kỳ. Cả ba đều được hỏi liệu những sinh viên kêu gọi diệt chủng người Do Thái có phải đối mặt với hình phạt hay không, và cả ba đều đưa ra câu trả lời mang tính pháp lý.

Hội đồng quản trị của Harvard cho biết trong một tuyên bố: “Trong thời điểm hỗn loạn và khó khăn này, chúng tôi đồng thuận ủng hộ Viện trưởng Gay”. Gay sau đó đã xin lỗi về lời khai trước quốc hội của mình, tuyên bố rằng những lời kêu gọi diệt chủng "là hèn hạ, chúng không có chỗ đứng ở Harvard và những kẻ đe dọa sinh viên Do Thái của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm."

Hơn 600 giảng viên đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Gay, người trở thành Viện trưởng vào tháng 7, theo tin AP. Tuyên bố từ hội đồng quản trị viết: “Các cuộc thảo luận sâu rộng của chúng tôi khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng Viện trưởng Gay là nhà lãnh đạo phù hợp để giúp cộng đồng của chúng tôi chữa lành và giải quyết các vấn đề xã hội rất nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải đối mặt”.

Trước đó, Dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik, người đã thẩm vấn các Viện trưởng đại học trong phiên điều trần ngày 5 tháng 12, nói rằng bà muốn cả 3 Viện trưởng phải bị sa thải khi Hạ viện tiếp tục điều tra vấn đề.

⚪ ---- Nếu các nguyên đơn trong vụ Rudy Giuliani bị kiện về tội phỉ báng 2 nhân viên bầu cử được bồi thường toàn bộ số tiền mà họ yêu cầu, thì “Đó sẽ là dấu chấm hết cho ông Giuliani,” theo luật sư của cựu thị trưởng thành phố New York và là luật sư của Trump cho biết khi bắt đầu phiên tòa hôm thứ Hai nhằm xác định những thiệt hại mà Giuliani, người đã bị buộc tội phỉ báng, phải gánh chịu.

Luật sư Joseph Sibley của Giuliani nói về 2 nhân viên bầu cử Georgia Ruby Freeman và con gái Shaye Moss, theo Politico: “Thực sự không nghi ngờ gì nữa rằng những nguyên đơn này đã bị tổn hại”. Sibley gọi họ là "những người tốt", nói rằng, "Họ không đáng phải chịu những gì đã xảy ra với họ. Tuy nhiên, những thiệt hại mà họ yêu cầu là "thực sự không thể tin được." Hai mẹ con nhânv iên bầu cử này đã phải trốn ra khỏi nhà nhiều tháng, sau khi Giuliani chụp mũ họ gian lận phiều bầu cho Biden ở tiểu bang Georgia, làm một số MAGA mang súng tới tận nhà hăm dọa xử bắn 2 mẹ con.

Theo tờ New York Post, Sibley nói: “Điều mà luật sư của nguyên đơn yêu cầu trong trường hợp này là hình phạt dân sự tương đương với án tử hình”. Ông nói về Freeman và Moss: “Điều xảy ra với họ là do một cuộc tranh cãi có sự tham gia của rất nhiều người. Không chỉ có ông Giuliani. Bạn sẽ thấy rất nhiều bằng chứng về tác hại… nhưng không có nhiều bằng chứng cho thấy ông Giuliani là nguyên nhân.”

Theo New York Post, luật sư của nguyên đơn cho biết thiệt hại về danh tiếng có thể lên tới 47 triệu USD và thiệt hại mang tính trừng phạt có thể cộng thêm "hàng chục triệu" vào đó.

⚪ ---- Tòa án Tối cao đã đồng ý xem xét đơn thỉnh cầu của Công tố đặc biệt Jack Smith về việc liệu cựu Tổng thống Donald Trump có được miễn truy tố hay không (vì bạo loạn 6/1/2021 xảy ra khi Trump còn làm Tổng Thống) - và Tòa án Tối cao muốn Trump phản hồi trong vòng 9 ngày, theo phóng viên Scott MacFarlane của CBS News đưa tin.

Theo bản tuyên bố của tòa án, Trump được lệnh phải trả lời đơn thỉnh cầu của Smith trước ngày 20 tháng 12/2023. Smith đã đến Tòa án Tối cao để đáp lại những nỗ lực rõ ràng của Trump nhằm kéo dài phiên tòa can thiệp bầu cử năm 2020 với tuyên bố rằng Trump có "quyền miễn trừ tổng thống".

Thẩm phán quận Tanya Chutkan, người giám sát vụ án, đã ra phán quyết rằng Trump không được miễn trừ, nhưng Trump đã chuyển sang kháng cáo lên tòa D.C. Circuit. Về mặt lý thuyết, nếu kháng cáo kéo dài đủ lâu, ngày xét xử dự kiến ​​vào năm tới có thể bị lùi lại hoặc thậm chí phải trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử, nơi mà phiên tòa có thể bị hủy bỏ với sự tự ân xá nếu Trump tái đắc cử cuộc bầu cử 2024.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) khẩn trương đưa ra quyết định về việc liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có được miễn trừ khỏi vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc Trump âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 hay không. (Ghi chú: miễn trừ, immunity, nghĩa là khi các hành động Trump hỗ trợ bạo loạn, vì là Tổng Thống, nên Trump được quyền miễn trừ, còn gọi là miễn tố, không bị quy trách nhiệm pháp lý. Nghĩa al, khỏi truy tố gì nữa.)

Smith nhấn mạnh trong hồ sơ rằng việc tòa án quyết định các yêu cầu miễn trừ của Trump là vô cùng quan trọng và rằng "phiên tòa xét xử bị cáo sẽ được tiến hành càng nhanh càng tốt nếu yêu cầu miễn trừ của Trump bị từ chối."

"Vụ án này đưa ra một câu hỏi cơ bản cốt lõi của nền dân chủ của chúng ta: liệu một cựu Tổng thống có hoàn toàn miễn nhiễm khỏi sự truy tố liên bang đối với những tội phạm xảy ra khi còn đương chức hay được hiến pháp bảo vệ khỏi bị truy tố liên bang khi ông ta bị luận tội nhưng không bị kết án trước khi quá trình tố tụng hình sự bắt đầu," theo công tố viên đặc biệt nhận xét.

⚪ ---- Thủ tướng sắp tới của Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Ba đã kêu gọi "huy động toàn bộ" sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bài phát biểu của ông tại phiên họp Thượng viện tại quốc hội. Chỉ trích các chính trị gia tỏ ra mệt mỏi với cuộc chiến dai dẳng giữa Nga và Ukraine, Tusk cam kết ông sẽ thúc đẩy phản ứng "đoàn kết" của phương Tây kể từ ngày đầu tiên ở Brussels để "thuyết phục các đồng minh bảo vệ các giá trị dân chủ".

Về việc kiểm soát nhập cảng ngũ cốc Ukraine vào nước này, ông cho biết chính phủ của ông sẽ "tiếp tục quyết đoán" đối với lợi ích của nông dân Ba Lan. Trước đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mateusz Morawiecki cho biết Warsaw sẽ ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine sau khi gia hạn lệnh cấm nhập cảng ngũ cốc.

⚪ ---- Một vụ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 23 người tại một căn cứ quân sự của Pakistan hôm thứ Ba, theo một quan chức giấu tên nói với AFP. Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm tại một căn cứ ở huyện Dera Ismail Khan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nằm gần biên giới đất nước với Afghanistan. Cụ thể, các chiến binh liên kết với Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas điều hành tại khu vực này cho biết hôm thứ Ba rằng số người Palestine ở Dải Gaza chết trong cuộc xung đột khu vực với Israel đã tăng lên 18.412 người: "Tình hình sức khỏe tại các bệnh viện ở miền nam Gaza còn hơn cả thảm khốc và thiếu các dịch vụ điều trị tối thiểu cho người bị thương. Nhân viên y tế không thể giải quyết số lượng lớn và chất lượng vết thương đến các bệnh viện ở miền nam". Hơn nữa, chỉ trong vài giờ qua, 170 người Palestine đã chết và 450 người bị thương. Kể từ ngày 7 tháng 10, tổng số người bị thương đã lên tới 50.100 người.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đột kích Bệnh viện Kamal Adwan hôm thứ Ba sau khi bao vây và ném bom bệnh viện này trong nhiều ngày. Người phát ngôn của Bộ, Ashraf al-Qudra nói: “Lực lượng chiếm đóng bắt đầu tập hợp nam giới, bao gồm cả nhân viên y tế trong sân bệnh viện. Chúng tôi lo ngại rằng họ sẽ bị bắt hoặc bị thanh lý”. Người phát ngôn kêu gọi Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Hội hồng thập tự quốc tế thực hiện “hành động ngay lập tức” để cứu những người trong bệnh viện.

Một ngày trước đó, Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng quân Israel đã nhắm mục tiêu vào một khoa sản trong bệnh viện khiến 2 bà mẹ chếtg và một số người bị thương. Theo LHQ, bệnh viện hiện có 65 bệnh nhân, trong đó có 12 trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), cùng khoảng 3.000 người Palestine phải di tản đang tìm nơi ẩn náu trong cơ sở này.

⚪ ---- Tin tức Ynet đưa tin hôm thứ Ba rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ đến thăm Israel vào tuần tới. Theo tin này, quan chức Mỹ sẽ tới Tel Aviv cùng một nhóm quan chức cấp cao cũng sẽ đi thăm khu vực, trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính quyền Biden đang thúc đẩy Israel kết thúc cuộc chiến với Hamas vì chết thường dân quá nhiều. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cũng dự kiến sẽ có mặt ở Israel vào cuối tuần này.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Ba báo cáo rằng 20 trong số 105 binh sĩ của họ thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ở Dải Gaza là chết trong những sự kiện không liên quan đến xung đột trực tiếp với kẻ thù, chẳng hạn như hỏa lực phe ta bắn nhầm.

Theo The Times of Israel, việc nhận dạng không chính xác đã dẫn đến cái chết của 13 binh sĩ Israel và hai thành viên của lực lượng vũ trang thiệt mạng do vô tình bắn nhầm. Xe bọc thép của Israel cũng đã giết chết hai binh sĩ của họ, trong khi hai người khác chết trong vụ nổ do các binh sĩ Israel khác gây ra.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ quân sự cho Israel cho đến khi loại bỏ hoàn toàn Hamas khỏi khu vực. Trong sự kiện Do Thái Giáo Hanukkah tại Bạch Ốc, Biden ghi nhận tác động tiềm tàng của dư luận toàn cầu, nhắc lại sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho sự an toàn của người Do Thái. Biden nói: “Nếu không có Israel thì sẽ không có người Do Thái nào trên thế giới được an toàn”. (Có phải Biden lo sợ mất phiếu người gốc Do Thái vì con rể Trump là gốc Do Thái? Vì gói viện trợ hàng năm 3 tỷ đô cho Israel là quá dư, không cần thêm viện trợ nào nữa.)

⚪ ---- Israel chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán với Hamas để thả các con tin ở Gaza với Qatar với tư cách là trung gian hòa giải, theo Channel 12 News địa phương đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời một cấp cao giấu tên của Israel. Nguồn tin nói với hãng truyền thông này: “Các điều kiện đã chín muồi cho một khuôn khổ trong đó có thể bắt đầu xây dựng các thỏa thuận mới, theo quan điểm của Hamas và Israel, tập trung trao trả phụ nữ bị giam cầm, người bệnh, người bị thương và người già."

Trước đó, lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày giữa hai bên đã bị phá vỡ vào ngày 1/12. Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Hamas đáp trả bằng cách đổ lỗi cho Israel từ chối đề nghị thả thêm con tin.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hôm thứ Hai cho biết trong một cuộc họp báo rằng Washington nhận thấy đoạn phim quay những người đàn ông Palestine bị lực lượng Israel bắt giữ và lột quần áo là "đáng lo ngại". Miller chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy những hình ảnh đó vô cùng đáng lo ngại và chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin cả về bản chất của những hình ảnh và tất nhiên là lý do tại sao chúng lại được công khai ngay từ đầu”.

Trong khi Israel nhấn mạnh rằng những người đàn ông được đề cập là chiến binh Hamas, một số báo cáo từ các nhà báo và thành viên gia đình cho rằng họ là dân thường.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Hai cho biết giải pháp hai nhà nước sẽ không góp phần giải quyết vấn đề Palestine. Tại Diễn đàn Doha, Amir-Abdollahian nói rằng nên thành lập một chính phủ Palestine duy nhất trên lãnh thổ Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả người Do Thái trong khu vực cũng nên tham gia vào giải pháp này. Hơn nữa, Bộ trưởng đã chỉ trích quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đối với nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza tại Hội đồng Bảo an LHQ, với lý do rằng Washington ủng hộ việc tiếp tục "tội ác" của Israel.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai tuyên bố rằng Liên Âu dự định đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với "những người định cư cực đoan" của Israel sau khi họ bị cáo buộc liên quan đến các hành động bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây, nơi quân Israel đang chiếm đóng trên lãnht hổ Palestine..

Hơn nữa, Cao ủy bày tỏ quan ngại về việc Israel cho phép thành lập "bất hợp pháp" 1.700 đơn vị nhà ở mới ở Đông Jerusalem và lên án việc di dời cư dân Dải Gaza do chiến tranh. Trước đó, Hoa Kỳ đã thực hiện các hạn chế về thị thực đối với những người định cư Israel bị nghi ngờ liên quan đến bạo lực ở Bờ Tây và kêu gọi chính phủ Israel buộc những người định cư cực đoan phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công [vào người Palestine].

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai chia sẻ về kết quả quân sự củaUkraine trong cuộc phản công chống lại Nga, rằng quân đội Ukraine đã giành lại được 50% lãnh thổ mà Nga chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.“Những thành tựu thực tế của chúng tôi là điều đáng nói. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ ai mong đợi khi Nga bắt đầu cuộc chiến này”, Zelensky trình bày chi tiết trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Quốc gia của Hoa Kỳ ở Washington DC. Ông lưu ý rằng mặc dù Kiev đang đối đầu với một quốc gia hạt nhân và "một trong những đội quân lớn nhất", binh lính Ukraine đang thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ.Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã giới thiệu Zelenskyy trước bài phát biểu của ông và nói rằng Hoa Kỳ "quyết tâm giúp Ukraine củng cố và mở rộng các cuộc tập trận trên chiến trường cũng như xây dựng một lực lượng tương lai có thể ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong những năm tới. Nếu chúng ta không ngăn chặn những kẻ có ý định xâm lược khác, chúng ta sẽ chỉ mời thêm sự xâm lược, đổ máu và hỗn loạn nhiều hơn. Nước Mỹ sẽ an toàn hơn nếu chúng ta chống lại sự hung hăng ngày càng tăng của Putin."⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hôm thứ Hai cho biết chính phủ Mỹ đã gửi một thông cáo tới Nga nhấn mạnh rằng Nga sẽ "phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế" về nhà hoạt động đối lập được cho là đã biến mất Alexey Navalny. Trong một cuộc họp báo, Miller xác nhận Hoa Kỳ thiếu bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Navalny và họ "quan ngại sâu sắc đến sức khỏe của ông Navalny. Sau khi các luật sư của ông tuyên bố rằng họ đã không thể liên lạc với ông gần một tuần nay và sau khi ông không xuất hiện như dự kiến tại phiên tòa ngày hôm nay."Miller nhấn mạnh rằng Nga phải chịu trách nhiệm "về những gì xảy ra với ông Navalny khi ông bị họ giam giữ" và yêu cầu Moscow chấm dứt "việc đàn áp những tiếng nói độc lập… vốn là đối tượng bị quấy rối không ngừng".⚪ ---- Chính phủ Anh hôm thứ Hai đã lên án hành động được cho là của các tàu Trung Quốc chống lại Philippines ở Biển Đông vào ngày 9 và 10 tháng 12. Trên trang web của chính phủ, Anh "phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng, bao gồm quấy rối, hành vi không an toàn và các chiến thuật đe dọa làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực... Cả Trung Quốc và Philippines phải tuân thủ các nguyên tắc này theo thủ tục tố tụng Phán quyết Trọng tài năm 2016, có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả hai bên."

Đầu ngày hôm Thứ Hai, Hoa Kỳ kêu gọi "hòa bình và ổn định" sau sự biến giữa hai nước cuối tuần qua khi một tàu cảnh sát biển Trung Quốc va chạm với hai tàu tiếp tế của Philippines.

⚪ ---- Los Angeles: Một người đàn ông Nga đã bay từ châu Âu đến phi trường LAX mà không có hộ chiếu, thị thực hoặc vé máy bay hồi tháng trước và các quan chức không biết anh ta đã làm được điều đó như thế nào. Có vẻ như bản thân người đàn ông này cũng vậy. Sergey Vladimirovich Ochigava phải đối mặt với cáo buộc là người trốn theo tàu trên một phi cơ liên quan đến chuyến bay ngày 4 tháng 11/2023, nhưng theo một báo cáo của Jason Koebler do 404 Media và Court Watch đồng công bố, anh “không phải là người trốn theo tàu theo nghĩa truyền thống”.

“[Ochigava] dường như đã tương tác với phi hành đoàn, ăn hai bữa trên phi cơ, nói chuyện với các hành khách khác trên chuyến bay và có lúc ‘cố ăn sô cô la của các thành viên phi hành đoàn’, Koebler viết. “Bản khai tuyên bố rằng ‘hầu hết’ phi hành đoàn đã chú ý đến anh này trên máy bay và nói rằng anh ngồi ở một số ghế khác nhau, nhưng dường như không có gì khác nữa cả.”

Mặc dù có nhiều người trên máy bay dễ dàng nhìn thấy nhưng Ochigava, một nhà kinh tế học, rõ ràng đã trốn tránh an ninh ở Copenhagen, Đan Mạch, nơi chuyến bay của anh khởi hành. Ochigava không có tên trong danh sách hành khách của chuyến bay cũng như không có tên trong danh sách hành khách của bất kỳ chuyến bay quốc tế nào khác.

Đặc vụ FBI Caroline Walling viết trong một bản khai rằng iPhone của anh ta có hình ảnh sân bay Copenhagen và “ảnh chụp màn hình từ ứng dụng ‘Bản đồ’ hiển thị một nhà trọ ở Kiel, Đức và bản đồ đường phố từ một thành phố nước ngoài không xác định”. Tuy nhiên, anh có một số giấy tờ tùy thân.

Koebler viết: “Khi khám xét túi xách của anh ta, người ta tìm thấy ‘thẻ căn cước Nga và thẻ căn cước Israel’, cũng như ‘một phần ảnh hộ chiếu’.

Có lẽ phần khó hiểu nhất của câu chuyện là Ochigava dường như không hề biết có điều gì không ổn cho đến khi anh đến Hoa Kỳ và cố gắng vượt qua cuộc kiểm tra của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP Hoa Kỳ. Lúc đầu, Ochigava khai với các quan chức CBP rằng anh để quên hộ chiếu trên phi cơ nhưng không tìm thấy tài liệu nào. Vấn đề phức tạp hơn nữa, Ochigava hoàn toàn không nằm trong hệ thống CBP, điều mà “nhân viên CBP chưa bao giờ gặp phải”, Walling viết.

Ochigava thậm chí còn không nhớ ban đầu mình đến Copenhagen bằng cách nào hay mình đang làm gì ở đó. “Ochigava khai rằng anh đã không ngủ suốt ba ngày và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ochigava nói rằng anh có thể đã có vé phi cơ để đến Hoa Kỳ, nhưng anh không chắc chắn… Khi được hỏi làm cách nào để vượt qua an ninh ở Copenhagen, Ochigava khẳng định anh không nhớ mình đã vượt qua an ninh như thế nào mà không có vé,” Walling viết. .

⚪ ---- Little Saigon: Sở Cảnh sát Westminster đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị cảnh sát bắn tại một bãi đậu xe ở Quận Cam hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 sau khi anh hét lên rằng “quỷ dữ đang cố giết” anh trước khi chĩa súng vào các cảnh sát. Người đàn ông, chỉ được xác định là cư dân Huntington Beach, đã được cấp cứu và đưa đến Trung tâm Y tế UC Irvine ở Orange. Tình trạng của anh vẫn chưa được biết vào tối Chủ nhật.

Cảnh sát Westminster được gọi đến Đại lộ Westminster và Willow Lane, gần Motel 6 và In-N-Out, vào khoảng 4:25 chiều vì một người đàn ông mặc đồ lót có "hành động thất thường" khi ngồi trên nóc xe hơi. Trong khi cảnh sát nói chuyện với anh ta, anh chĩa súng trường vào họ và ít nhất một cảnh sát đáp trả bằng tiếng súng. Người đàn ông rơi khỏi xe và bắt đầu đi về phía cảnh sát trước khi gục xuống. Cảnh sát Westminster đang điều tra.

⚪ ---- Utah: Tiệm nail Việt bị đột nhập, sơn xịt tục tĩu kỳ thị. Tuần trước, một kẻ đột nhập đã đột nhập vào một cơ sở kinh doanh do người châu Á làm chủ ở trung tâm thành phố Salt Lake City và phun sơn tục tĩu phân biệt chủng tộc lên tường. Thiệt hại do vụ này gây ra là khoảng 15.000 USD, một bước thụt lùi lớn đối với một doanh nghiệp nhỏ ở Utah.

Sabrina Nguyễn nói về trường hợp tiệm Watercreek Nails Spa: “Lúc đầu khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, chúng tôi chỉ nghĩ đó là một vụ trộm. Vào xem những dòng chữ trên tường đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện.”

Trong 10 năm, mùi sơn móng tay và làn sóng của chú mèo may mắn Maneki Neko luôn là cảnh tượng chào đón Nguyễn. Mẹ cô rời Việt Nam khi cô mới 6 tuổi và mở cơ sở kinh doanh tại 600 South và 300 West vào năm 2023. Tối thứ Năm, một người đàn ông đã đập vỡ cửa trước của họ và phá hủy hệ thống an ninh wifi để không thể ghi lại được gì trên camera.

Cảnh sát cho biết một người dân đã chứng kiến vụ trộm xảy ra lúc 2:47 giờ sáng. Sabrina Nguyễn nói: “Mặt đất thực sự tràn ngập thủy tinh ở khắp mọi nơi, nước ở khắp mọi nơi. Kẻ gian phun sơn lên các kệ và ghế spa, đồng thời viết “f--- China” bằng những chữ cái khổng lồ trên tường. Anh ta phá hủy bồn ngâm chân và phá bỏ bồn rửa, làm ngập sàn nhà và cơ sở kinh doanh bên cạnh. Hệ thống điện trên ghế đã bị hư hỏng hoàn toàn vì nước. Chúng tôi phải thay tất cả những chiếc ghế - chi phí khoảng 5.000 đến 6.000 USD mỗi chiếc.”

Chỉ thay thế những thiệt hại thôi cũng đã là mệt, nhưng việc phải đóng cửa ngay trước kỳ nghỉ lễ trong thời gian bận rộn nhất trong năm của họ lại là một mất mát khác. Nguyen nói: “Tôi không nghĩ bất kỳ ai thuộc bất kỳ màu da, chủng tộc, tôn giáo hay khuynh hướng tình dục nào lại phải trải qua điều gì đó như thế này. Điều đó hoàn toàn không phù hợp.”

Khách hàng đã ghé qua để giúp họ dọn dẹp. Nguyen nghĩ rằng sẽ phải mất vài tháng nữa mới có thể thay thế mọi thứ và mở cửa trở lại. Cảnh sát thành phố Salt Lake cho biết họ đang truy lùng ba nghi phạm liên quan đến vụ đột nhập và đập phá. Một người đàn ông đã vào tiệm và gây ra thiệt hại, cùng với hai người đàn ông khác đã cùng nhau rời khỏi khu vực. Vì mô tả về những người đàn ông này không cụ thể nên cảnh sát không công bố bất kỳ bức ảnh nào về họ.

Cảnh sát cho biết: “Do lời nói căm thù được sử dụng để hỗ trợ cho vụ trộm và tội phạm hình sự, vụ án này đang được điều tra như một tội ác căm thù”.

Nguyen cho biết một nhân chứng đã chứng kiến sự việc và cho biết kẻ đột nhập là một người đàn ông vô gia cư. Cô cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án này đang được yêu cầu liên hệ với các thám tử theo số 801-799-3000 và hồ sơ tham khảo theo số 23-274253.

⚪ ---- Texas: 2 bác sĩ gốc Việt bồi thường vì nhận tiền huê hồng. Vào thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, giám đốc điều hành bệnh viện Lexington, Texas và ba nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đồng ý trả hơn 880.000 đô la để giải quyết một loạt cáo buộc theo Đạo luật Khiếu nại Sai (FCA) liên quan đến thù lao bất hợp pháp vi phạm Quy chế Chống Tiền Huê Hồng (Anti-Kickback Statute).

Theo cáo buộc của công tố, bác sĩ Linh Nguyễn và Thủy Nguyễn đã cố tình nhận hàng nghìn đô la tiền thanh toán từ một tổ chức dịch vụ quản lý (MSO) có tên Ascend MSO của TX LLC để đặt hàng xét nghiệm từ nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Ngoài ra, cả hai bác sĩ đều bị cáo buộc riêng biệt đã nhận được khoản thanh toán hàng nghìn đô la từ một MSO riêng có tên Geminorium MG LLC để đổi lấy việc đặt hàng các xét nghiệm từ một phòng thí nghiệm lâm sàng ở Frisco, Texas. Cả hai bác sĩ đã đồng ý trả 404.813 USD để giải quyết những cáo buộc này.

Ngoài ra, bác sĩ Heriberto Salinas cũng bị các công tố viên cáo buộc nhận hàng nghìn đô la thanh toán MSO để đổi lấy yêu cầu xét nghiệm. Tiến sĩ Salinas đồng ý trả 150.386 USD để giải quyết các cáo buộc chống lại ông. Cuối cùng, giám đốc điều hành bệnh viện Peggy Borgfeld ở Lexington, Texas, đã đồng ý trả 325.000 USD cộng với các khoản thanh toán dự phòng bổ sung để giải quyết các cáo buộc rằng bà đã gây ra việc gửi nhiều yêu cầu bồi thường sai sự thật cho Medicare, Medicaid và TRICARE. Là một phần trong thỏa thuận giải quyết của họ, các bị cáo cũng đồng ý hợp tác với chính phủ trong cuộc điều tra đang diễn ra đối với những người tham gia khác trong kế hoạch bị cáo buộc.

⚪ ---- Theo truyền thông Trung Quốc, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nói hôm thứ Ba trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng rằng TQ sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác song phương và xây dựng một “cộng đồng có tương lai chung, hay cộng đồng chung vận mệnh” ("community with a shared future"). Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc coi quan hệ với Việt Nam là "ưu tiên" trong ngoại giao láng giềng, ông Tập nói với các lãnh đạo VN khi ông đến VN lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo bản tin, ông Tập cho biết, với những nỗ lực chung, quan hệ TQ-VN sẽ “bước vào một giai đoạn mới với sự tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị lớn hơn, hợp tác an ninh vững chắc hơn, hợp tác cùng có lợi sâu sắc hơn”. Chuyến đi của ông Tập diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam tuyên bố trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 rằng nâng cấp quan hệ của họ lên cấp bậc ngoại giao cao nhất của quốc gia Đông Nam Á này, ngang bằng với quan hệ với TQ và Nga.

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, ông Tập cũng dự kiến gặp Chủ tịch nước VN Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nước láng giềng châu Á này đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nhưng vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi VN là đối tác thương mại lớn thứ tư của TQ.

Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do RFA ghi lời báo động từ các nhà phân tích: "Luật sư Nguyễn Văn Đài, từ nước Đức nhận định với RFA qua ứng dụng tin nhắn rằng lần này, Trung Quốc sẽ cố gắng thúc ép Việt Nam phải gia nhập “Cộng đồng chung vận mệnh”... Tuy nhiên, nếu để làm vừa lòng Trung Quốc mà Việt Nam tham gia vào “Cộng đồng chung vận mệnh” là một hành động không thể chấp nhận được: “Nếu nhà cầm quyền Việt Nam tham gia “Cộng đồng chung vận mệnh” với Trung Quốc thì họ đã trói buộc cả đất nước và dân tộc Việt Nam với Trung Quốc. Tôi coi đó là hành động bán nước của nhà cầm quyền Việt Nam.”

“Cộng đồng chung vận mệnh” là chính sách đối ngoại cốt lõi của Trung Quốc trong tương lai... Ở Đông Nam Á, hiện đã có bốn nước tham gia “Cộng đồng chung vận mệnh” là Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan."

RFA cũng ghi rằng các năm 2015 và 2017, khi Tập thăm VN, các nhà hoạt động dân chủ đã biểu tình phản đối Tập ở Hà Nội và Sài Gòn. Năm nay đa số giới hoạt động đã bị bắt giam, và theo LS Nguyễn Văn Đài thì "từ đầu tháng 11, những nhà hoạt động ở khu vực Hà Nội đã bị đe dọa không được tổ chức hội họp hay biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập cận Bình."

Tập Cận Bình vàc Nguyễn Phú Trọng trong nghi lễ tiếp đón ở Hà Nội. Hình: Phoenix TV

⚪ ---- TIN VN. Thanh Hóa: Hơn 500 xe máy, xe điện của sinh viên bị thiêu rụi. Theo Báo Quảng Ninh/VnExpress. Ba nhà để xe trong ký túc xá trường Đại học Hồng Đức bốc cháy khiến hơn 500 xe máy, xe điện của sinh viên bị thiêu rụi, rạng sáng 12/12. Hơn 3h, lửa bùng lên từ khu nhà để xe của trường Đại học Hồng Đức ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ba nhà để xe được dựng khung sắt, lợp mái tôn, nằm cạnh nhau, tổng diện tích gần 300 m2. Do khu nhà để xe cách nhà trung tâm N1 của Đại học Hồng Đức khoảng 50 m, cách khu dân cư 20 m nên không cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều động đến phun vòi rồng, đến khoảng 5h thì dập tắt. Tuy nhiên, hơn 500 xe máy, xe điện của sinh viên bị cháy trơ khung. Một phần mái tôn khu nhà đổ sập.

⚪ ---- TIN VN. Hải Dương: Ngôi chùa thần bí và huyền thoại dưới chân núi, bên trong phát hiện cổ vật vạn năm, chuyên gia phải hét toáng lên vì vui mừng. Theo Báo Người Quan Sát. Chùa Nhẫm Dương là một địa danh gắn với Thánh Tổ Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt - Thủy Tổ của phái Tào Động Việt Nam. Chùa có tên chữ là Thánh Quang, dân gian quen gọi là chùa Nhẫm, nằm lọt thỏm trong khu hang động núi đá vôi Nhẫm Dương thuộc xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chùa được xây dựng từ thời Trần (1225 -1400). Chùa có khoảng gần 30 hang động lớn nhỏ bao quanh tạo thành một cảnh Phật toàn bích. Trong chùa, ở dãy nhà bên trái là nơi trưng bày hàng chục tủ kính là nơi cất giữ các hiện vật vô giá được chia làm 4 nhóm gồm: đồ gốm, đồ đồng, đồ đá và các hóa thạch xương người, xương động vật thời tiền sử có niên đại từ 3-5 vạn năm. Theo đánh giá của các nhà khảo cổ học, rất ít địa điểm khảo cổ học có giá trị đặc biệt như Nhẫm Dương. Nơi đây có chứa nhiều hiện vật minh chứng cho một quá trình lịch sử kéo dài, liên tục suốt hậu kỳ Cánh Tân, qua thời đại đá cũ, đá mới, kim khí đến tận thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

⚪ ---- HỎI 1: Trong các công nhân gặp phải ông sếp độc hại, 2/5 công nhân phải tìm y tế trị liệu để chữa trị?

ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 2/5 các công nhân nói rằng họ có hoặc từng có một ông sếp độc hại đã phải tìm cách trị liệu. Các nhà nghiên cứu từ Harris Poll đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với mẫu đại diện trên toàn quốc gồm hơn 1.200 công nhân trưởng thành. Chữ “Ông sếp độc hại” đề cập đến ông chủ hoặc người giám sát có bất kỳ hành vi độc hại nào, bao gồm quản lý vi mô, ăn cắp tín dụng, đặt ra những kỳ vọng vô lý, có hành vi thiếu chuyên nghiệp và khó gần.

Khoảng 70% công nhân cho biết họ đã từng làm việc cho một ông sếp độc hại, trong khi hiện tại con số này là 31%. Nhìn chung, 53% công nhân cho biết họ phải làm việc vào cuối tuần, ngày lễ hoặc ngày nghỉ vì sếp. Sự lo lắng do một ông sếp độc hại gây ra là rất lớn: 73% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy lo lắng vào cuối tuần khi trở lại làm việc vào thứ Hai. Ngoài ra, 53% cho biết họ gặp ác mộng về sếp, trong khi một số gặp vấn đề về hiệu quả công việc và cuộc sống cá nhân.

Gần 3/4 (72%) số người từng phải chịu đựng ông sếp độc hại vì lý do tài chính, trong khi tỷ lệ tương tự nêu ra các yếu tố thuận tiện như gần nhà và lịch làm việc cố định.

Chi tiết:

https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/24822-toxic-bosses-are-driving-workers-to-seek-therapy-survey-shows

⚪ ---- HỎI 2: Nhật: 60% thanh niên tuổi từ 25 đến 29 tuổi cho biết họ không quan tâm đến hôn nhân?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát, khoảng 60% thanh niên thế hệ Z ở Nhật Bản không quan tâm đến hôn nhân. Cuộc khảo sát trực tuyến tiết lộ những con số đáng kinh ngạc đối với một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số trẻ ngày càng thu hẹp và sự cô đơn. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Biglobe Inc, một công ty công nghệ, tập trung vào các nhóm tuổi từ 18 – 24, 25 – 29, 30, 40 – 50 và 60.

Đối với câu hỏi “Bạn có muốn kết hôn (hoặc bạn đã kết hôn)?” hơn 60% số người được hỏi từ 25 đến 29 tuổi cho biết họ “không bận tâm” nếu không bao giờ thử kết hôn. Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng lão hóa trầm trọng. Năm 2022, số người chết (1,56 triệu) cao gần gấp đôi số sinh.

https://themorningnews.com/news/2023/12/11/survey-reveals-60-of-japan-gen-z-wants-to-live-single/

.