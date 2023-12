- Philippines: các tàu tiếp tế bị tàu Trung Quốc "đâm vào." Hải cảnh TQ: các tàu Philippines cố ý tông vào tàu cảnh sát biển TQ. - Hải quân Pháp bắn chặn 2 máy bay không người lái ở Biển Đỏ bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. - Jordan: Israel ra sức diệt chủng ở Gaza nhằm trục xuất người dân Palestine. - Palestine: các quyền cơ bản trong Tuyên bố Nhân quyền của LHQ chưa bao giờ được trao c

Một cơn lốc xoáy đã tấn công North Clarksville của Quận Montgomery, Tennessee, giết chết ít nhất 3 người, gây thiệt hại về tài sản cá nhân và tình trạng mất điện.

.

- Philippines: các tàu tiếp tế bị tàu Trung Quốc "đâm vào." Hải cảnh TQ: các tàu Philippines cố ý tông vào tàu cảnh sát biển TQ.

- Hải quân Pháp bắn chặn 2 máy bay không người lái ở Biển Đỏ bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

- Jordan: Israel ra sức diệt chủng ở Gaza nhằm trục xuất người dân Palestine.

- Palestine: các quyền cơ bản trong Tuyên bố Nhân quyền của LHQ chưa bao giờ được trao cho người Palestine.

- Qatar: tiếp tục vận động lệnh ngừng bắn mới ở Gaza và tìm thả thêm những người bị bắt.

- Wafa: quân Israel tấn công Tubas trong Bờ Tây, trong khi tiếp tục bố ráp trong Gaza ở Khan Younis, Jabalia và Rafah.

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel kêu gọi nội các chiến tranh cấm công nhân Palestine quay trở lại Israel.

- Bộ Y tế ở Gaza: 17.700 người chết, bị thương 48.780 người. Riêng 24 giờ qua, bom Israel làm 71 người chết và 160 người bị thương.

- Israel: dự đoán xung đột ở Gaza sẽ kéo dài nhiều tháng hoặc lâu hơn.

- Tư lệnh quân Houthis: sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi qua Biển Đỏ trên đường tới Israel.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ dung túng chủ nghĩa bài Hồi giáo.

- Humza Yousaf, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, chỉ trích Anh quốc bỏ phiếu trắng đối với lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an LHQ, vì Mỹ phủ quyết lời kêu gọi ngưng bắn

- Viện trưởng Đại học Pennsylvania từ chức Viện trưởng (vì bị 74 dân cử Mỹ đòi lột chức vì 1 câu nói về Do Thái). Vài phút sau, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Pennsylvania từ chức theo.

- Maryland: cô giáo gốc Ả rập bị cho nghỉ vì chữ ký mang ước mơ lập quốc Palestine trên email.

- Một nữ sinh viên Đại học New York xé bích chương Do Thái, liền bị ban giám hiệu trù dập, cắt học bổng, đuổi 1 năm

- Tổng số lượng xe xuất cảng của Hyundai và Kia sẽ vượt quá 2 triệu xe vào cuối năm 2023.

- Lốc xoáy tàn phá Tennessee: ít nhất 3 người chết, hàng chục bị thương, nhà sập, mất điện.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp tòa 1 hồ sơ dài 45 trang phỏng vấn các quan chức tình báo trong chính phủ thời Trump: không hề có nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ 2020 (phe Trump từng nói tin tặc Venezuela bắn laser từ vệ tinh vào máy bầu của Mỹ để lật phiếu bầu Trump thành phiếu Biden)

- Màn kịch vui TV đêm Thứ Bảy “Saturday Night Live” giễu chuyện các Dân biểu Cộng Hòa trù dập 3 Viện trưởng 3 Đại học lớn

- Trump tấn công bà Casey DeSantis (vợ Ro DeSantis) vì lời kêu gọi phụ nữ ngoài tiểu bang vào Iowa bầu thể thức họp kín sơ bộ

- Hội đồng khoa Đại học Wisconsin từ chối thỏa thuận: Cộng hòa hứa tăng lương nếu Đại học này giảm nhân viên, xòa bỏ đa dạng hóa nhân viên

- Georgia: Yen Nguyen bị bắt cùng với một chiếc xe tải chứa đầy cần sa.

- TIN VN. 69% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

- TIN VN. 'Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt'.

- TIN VN. Doanh nghiệp điện gió vướng vòng xoáy nợ nần, nguy cơ bán nhà máy nghìn tỉ đồng.

- HỎI 1: Tuy rằng nhiều người đã mua sắm mùa lễ trong tháng 11, sẽ có 91% dân Mỹ mua quả Noel trong tháng 12? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 3,3 triệu dân Mỹ bị chứng kiệt sức mãn tính? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/12/2023) ⚪ ---- Dữ liệu của Hiệp hội Korea Automobile & Mobility Association cho thấy tổng số lượng xe xuất cảng của Hyundai Motor Co. và Kia Corporation sẽ vượt quá 2 triệu xe vào cuối năm 2023. Theo dữ liệu, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, Hyundai đã xuất xưởng 945.062 chiếc, trong khi con số của Kia lên tới 867.136 chiếc. Chỉ số tổng hợp cao hơn 17,5% so với cùng khung thời gian một năm trước, với giá trị là 43,9 tỷ USD.

.

Với tổng số lô hàng xuất ra nước ngoài hàng tháng vào khoảng 180.000 chiếc, dự kiến con số cuối cùng cho năm 2023 sẽ vượt qua 2 triệu xe, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Một quan chức của Tập đoàn Hyundai Motor Group cho biết: “Sự gia tăng này diễn ra sau khi tập đoàn mở rộng khả năng sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe thân thiện với môi trường trên toàn cầu”.

.

⚪ ---- Cuối ngày thứ Bảy, văn phòng công tố đặc biệt Jack Smith đã đệ trình một hồ sơ dài 45 trang trong đó ghi kết quả của các cuộc phỏng vấn sâu rộng với các quan chức tình báo cấp cao từng làm việc dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump, tất cả đều bác bỏ tuyên bố của Trump về việc nước ngoài lật ngược bầu cử tổng thống 2020.

.

Theo báo cáo từ Kyle Cheney của Politico, hồ sơ này được thiết kế để ngăn chặn nhóm luật sư của cựu tổng thống dự tính "tiếp cận một lượng lớn thông tin tình báo mật như một phần để bảo vệ ông trước các cáo buộc rằng Trump âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020. "

.

Một phần bào chữa của Trump, sau khi bị cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, một phần dựa trên lập luận của ông rằng có sự can thiệp của nước ngoài. Viết trong hồ sơ, phụ tá Công tố đặc biệt cấp cao Thomas Windom tuyên bố: “Câu trả lời từ mọi quan chức là không”.

.

Quan trọng hơn, phóng viên Cheney viết, hồ sơ này vạch trần rất nhiều quan chức đã cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các nhà điều tra của Bộ Tư pháp. Theo bản tin, “Các cựu Giám đốc các cơ quan như DNI (tình báo quốc gia), cựu Bộ trưởng Nội an DHS, cựu quyền Thứ trưởng của DHS, cựu giám đốc CISA (Sở an ninh mạng Hoa Kỳ), cựu quyền giám đốc CISA, cựu cố vấn mạng cấp cao của CISA, cựu cố vấn an ninh quốc gia, cựu phó giám đốc NSA (Sở an ninh quốc gia), cựu chánh văn phòng cho Hội đồng An ninh Quốc gia, cựu Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử, người tóm tắt tình báo của tổng thống, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu lãnh đạo Bộ tư pháp” đã được phỏng vấn liệu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các đặc vụ nước ngoài hoặc trong nước đã can thiệp vào bầu cử 2020 hay không, tất cả đều có câu trả lời là không.

.

Phóng viên Cheney của Politico viết: “Hồ sơ hôm thứ Bảy bổ sung vào một bộ sưu tập các điểm dữ liệu cho thấy phạm vi cực kỳ rộng lớn của cuộc điều tra của Smith”.

.

⚪ ---- Màn kịch vui trên truyền hình đêm Thứ Bảy 9/12/2023 là nhái theo một buổi điều trần trên Hạ Viện, khi Cộng Hòa hỏi tội các Viện trưởng Đại học vì đã cho những cuộc biểu tình chống Do Thái trong sân trường. Hài kịch “Saturday Night Live” nhắm đến phiên điều trần quốc hội vào tuần trước về việc chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học.

.

Hài kịch giả theo phiên điều trần tuần trước về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học có sự tham gia của nữ diễn viên Chloe Troast vào vai Dân biểu Elise Stefanik (R-N.Y.), người tuần trước đã chỉ trích 3 Viện trưởng đại học tại phiên điều trần về cách các trường của họ đối phó với sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái kể từ Chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10. Tiểu phẩm chủ yếu tập trung vào việc ba hiệu trưởng trường đại học đưa ra câu trả lời rộng rãi cho các câu hỏi do DB Stefanik và các thành viên ủy ban khác đặt ra.

.

Troast, đóng vai DB Stefanik, mở đầu phiên điều trần giả định: “Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hét lên những câu hỏi với các phụ nữ này giống như tôi là Billy Eichner. Chủ nghĩa bài Do Thái ở đại học của quý vị, có hay không?”

.

Phần mở đầu lạnh lùng bao gồm Heidi Gardner đóng vai Viện trưởng Đại học Pennsylvania Elizabeth Magill, Chloe Fineman đóng vai Sally Kornbluth (Viện trưởng Viện Công nghệ Massachusetts MIT), và Ego Nwodim đóng vai Claudine Gay, Viện trưởng Đại học Harvard.

.

Troast hỏi: "Có hay không. Việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có đi ngược lại quy tắc ứng xử của Harvard không?"

.

Nwodim, đóng vai Viện trưởng trường Harvard, nói với cô rằng điều đó “phụ thuộc vào bối cảnh” trước khi Troast quay sang vị Viện trưởng mạo danh của Đại học Pennsylvania và hỏi câu hỏi tương tự. Gardner cho biết “chúng tôi nghiêm túc trong việc ngăn chặn mọi hình thức thù hận” trong câu trả lời của bày - một câu trả lời mà Troast dường như không thể chấp nhận được.

.

“M.I.T. Thưa bà, cơ hội để nói nhé. Và hãy nhớ rằng, nếu bà không nói đồng ý, bà sẽ khiến tôi trông đẹp hơn, điều này thực sự rất khó làm được,” Troast nói với Fineman.

.

Bowen Yang, người đóng vai Dân biểu Mark Takano (D-Calif.), đã đặt ra các câu hỏi bổ sung cho Viện trưởng trường đại học, bao gồm cả cách họ sẽ phản ứng với những tình huống như nếu một sinh viên hét lên rằng họ “đầu độc nguồn nước”. Nwodim trả lời rằng nếu họ “đầu độc nó bằng sự đa dạng hóa thì điều đó có thể tuyệt vời”.

.

Khi được hỏi họ sẽ làm gì nếu ai đó hét là có hỏa hoạn trong một rạp hát đông đúc, Gardner trả lời rằng cô sẽ “rất phấn khích khi rạp hát đông đúc vì tôi ủng hộ nghệ thuật”.

.

Sau đó, cảnh quay xoay quanh Kenan Thompson, đóng vai Viện trưởng của trường Đại học trực tuyến Phoenix, nơi anh được hỏi liệu anh có thể lên án chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường của mình hay không. Anh trả lời: “Thực tế, khuôn viên của tôi là Internet, vì vậy chủ nghĩa bài Do Thái là loại chuyên ngành phổ biến nhất của chúng tôi. Và linh vật của chúng tôi là phim khiêu dâm.”

.

Vở kịch này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Magill từ chức Viện trưởng Đại học Pennsylvania vào thứ Bảy sau khi vấp phải sự phản đối kịch liệt về câu trả lời của bà tại phiên điều trần Hạ viện. Cả ba Viện trưởng trường đại học đều vấp phải phản ứng dữ dội khi cho rằng sẽ tùy thuộc vào bối cảnh xem những bình luận kêu gọi diệt chủng người Do Thái có bị coi là quấy rối hay không. DB Stefanik cũng đã lớn tiếng kêu gọi ba viện trưởng đại học từ chức hôm thứ Sáu. (ghi chú: vở hài kịch xem như vô thưởng vô phạt, bởi vì cho dân Mỹ thấy màn các Dân biểu trù dập các Viện trưởng đại học vì cho phép biểu tình bênh vực Palestine trong sân trường, gây bất an cho người gốc Do Thái. Nhưng không nói gì về quyền tự do biểu tình của sinh viên gốc Ả rập. Các đại học ở California cũng có biểu tình bênh vực Palestine rất gay gắt, nhưng không bị các dân biểu Cộng Hòa trù dập, chỉ vì California đa số là Dân Chủ, cởi mở, không cần trù dập ai để kiếm phiếu hay để kiếm tiền khi gây quỹ.)

.

.

⚪ ---- Cựu tổng thống Donald Trump đã tấn công bà Casey DeSantis (Đệ nhất phu nhân Florida) vì những bình luận của bà kêu gọi “các bà mẹ” ở ngoài tiểu bang tham gia vào cuộc họp kín sơ bộ ở Iowa, trong đó Trump mô tả các bình luận đó là một “âm mưu gian lận trong cuộc họp kín thông qua gian lận”. DeSantis đã làm rõ các nhận xét vào thứ Sáu, viết trên X rằng lời kêu gọi của bà là dành cho các tình nguyện viên, không phải cử tri ngoài tiểu bang tham gia. Trump, không hài lòng với lời giải thích, đã cáo buộc đệ nhất phu nhân Florida can thiệp bầu cử.

.

Chiến dịch tranh cử của Trump cho biết trong một tuyên bố với Politico: “Chúng tôi yêu cầu Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds làm rõ các quy tắc là gì và các hướng dẫn do DeSantises đưa ra là sai lầm trắng trợn và có thể khiến những người tham gia họp kín sơ bộ bị tước quyền hơn nữa. Ban vận động tranh cử của Trump lên án mạnh mẽ các chiến thuật bẩn thỉu và bất hợp pháp của họ, đồng thời kêu gọi tất cả những người ủng hộ Trump nhận thức được âm mưu được tuyên bố công khai của bà DeSantises nhằm gian lận tại họp sơ bộ Caucus Cộng Hòa ở Iowa.”

.

.

⚪ ---- Các ủy viên Hội đồng khoa của Đại học Wisconsin đã từ chối một thỏa thuận đã đạt được hôm thứ Bảy với các quan chức Đảng Cộng hòa, theo đó sẽ tăng lương cho nhân viên và trả tiền xây dựng một tòa nhà kỹ thuật mới để đổi lấy việc Đại học này sẽ cắt giảm các vị trí nhân viên tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

.

Các ủy viên Hội đồng Khoa đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-8 trong một cuộc họp khẩn cấp để từ chối thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu sau khi được Chủ tịch Quốc hội Đảng Cộng hòa Robin Vos làm trung gian, theo AP đưa tin. “Tôi không thích tiền lệ này,” ủy viên Dana Wachs nói trong cuộc họp. "Chúng ta cần biến nơi này thành một môi trường thân thiện."

.

Đảng Dân chủ cáo buộc Đảng Cộng hòa bắt nhân viên làm con tin bằng cách ngăn chặn việc tăng lương. Họ lập luận rằng các sáng kiến đa dạng sẽ nâng cao trải nghiệm ở trường đại học và đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những sinh viên có triển vọng lớn lên với ít nguồn lực hơn. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa vào tháng 6 đã từ chối cấp vốn cho tòa nhà kỹ thuật mới tại UW-Madison, và Vos hồi tháng 10 đã chặn việc tăng lương cho nhân viên trên toàn hệ thống cho đến khi cắt giảm chi tiêu cho các vị trí thúc đẩy sự đa dạng. (Ghi chú: đa dạng, nghĩa là thuê nhiều sắc tộc, và thêm phụ nữ).

.

⚪ ---- Một cơn lốc xoáy đã tấn công North Clarksville của Quận Montgomery, Tennessee, giết chết "nhiều" người, gây thiệt hại về tài sản cá nhân và tình trạng mất điện cũng được ghi nhận. Cảnh sát thị trấn Clarksville cho biết rằng nơi trú ẩn sẽ được mở tại Trường Trung học Đông Bắc.



Ngoài ra, cảnh sát kêu gọi người dân “ở nhà nếu có thể và tránh xa đường, tạo điều kiện cho lực lượng ứng cứu khẩn cấp hoạt động dễ dàng”.

.



Trong khi đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Montgomery xác nhận 3 người chết, trong khi ít nhất 23 người được cho là đã bị thương. Cảnh báo lốc xoáy tiếp theo đã được đưa ra cho các quận Dickson, Montgomery, Cheatham, Robertson, Davidson và Sumner ở Tennessee, cũng như Quận Logan, nằm ở Kentucky.

.

⚪ ---- Hôm Chủ nhật, Cảnh sát biển Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố mới nhất của Philippines về các vụ cho là tàu Trung Quốc tấn công tàu Philippines, nhấn mạnh rằng tàu của nước này đã "cố tình" va chạm với một tàu cảnh sát biển TQ. Hải cảnh TQ trong một tuyên bố rằng một tàu Philippines đã bất chấp "các cảnh báo liên tục" và "chuyển hướng một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm", cố tình đâm vào một trong các tàu Trung Quốc. Chính quyền TQ nhấn mạnh: “Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Philippines”.

.

“Vào ngày 10 tháng 12, hai tàu Cảnh sát biển Philippines, một tàu chính thức và một tàu tiếp tế đã xâm nhập trái phép vào vùng biển gần Đá Nhân Ái (Ren'ai Reef) thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc. Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với tàu Philippine theo quy định của pháp luật." (ghi chú: Đá Nhân Ái là tên TQ, tên tiếng Việt là Bãi Cỏ Mây, tên quốc tế là Second Thomas Shoal, tên tiếng Philippines là Ayungin Shoal, nằm trong quần đảo Trường Sa.)

.

⚪ ---- Người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines Jay Tarriela hôm Chủ nhật viết trên X rằng các tàu tiếp tế của nước này đã bị tàu Trung Quốc "đâm vào. Các tàu Unaizah Mae 1 và M/L Kalayaan [bị] Cảnh sát biển Trung Quốc bắn vòi rồng. M/L Kalayaan bị hư hỏng động cơ nghiêm trọng. Trái ngược với thông tin sai lệch của Cảnh sát biển Trung Quốc, UM1 [đã] bị tàu CCG đâm."

.

Trước đó, hôm Thứ Bảy, Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát sau khi tàu từ Philippines "xâm nhập" vùng biển gần đảo Hoàng Nham. Sau thông báo này, Manila cáo buộc Bắc Kinh bắn vòi rồng về phía các tàu và lên án “cuộc tấn công trên biển”.

.

⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu quân lực Pháp nói rằng tàu khu trục Languedoc của Hải quân Pháp đã chặn 2 máy bay không người lái ở Biển Đỏ được bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo tuyên bố, các máy bay không người lái được phóng từ vùng lân cận của một thành phố cảng tên là Al Hudaydah, nơi lực lượng Houthi nắm quyền. Trước đó, Houthis chia sẻ rằng họ sẽ chặn mọi tàu đi đến Israel đi qua Biển Đỏ, bất kể tàu đó thuộc quốc gia nào.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm Chủ nhật cáo buộc Israel thực hiện chiến lược dẫn tới tội diệt chủng ở Gaza, với nỗ lực có hệ thống nhằm trục xuất người dân Palestine. Nói tại một hội nghị Doha, Safadi chỉ trích việc tàn phá trên diện rộng và ném bom bừa bãi, cho rằng những hành động này mâu thuẫn với mục tiêu đã nêu của Israel là nhắm vào Hamas. Ông bày tỏ sự thất vọng với phản ứng của cộng đồng quốc tế, thúc giục các yêu cầu rõ ràng nhằm chấm dứt cái mà ông gọi là "chiến tranh diệt chủng".

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki hôm Chủ nhật khẳng định rằng các quyền cơ bản được ghi trong Tuyên bố Nhân quyền của LHQ chưa bao giờ được trao đầy đủ cho người Palestine. Để kỷ niệm 75 năm bản tuyên bố, Al-Maliki nhấn mạnh đến việc liên tục vi phạm các quyền của người Palestine, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền sống. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao kêu gọi LHQ thực hiện cơ chế buộc Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường ở Dải Gaza. Bình luận của Al-Maliki được đưa ra sau khi Hoa Kỳ hôm thứ Sáu chặn một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

.

⚪ ---- Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani khẳng định những nỗ lực không ngừng của đất nước ông nhằm môi giới một lệnh ngừng bắn mới ở Gaza và đảm bảo thả thêm những người bị bắt. Từng đóng vai trò trung gian hòa giải trước đây ở Gaza, Al-Thani nói rằng Qatar "sẽ không bỏ cuộc" cho đến khi đạt được một lệnh ngừng bắn khác. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng cuộc bắn phá kéo dài đang thu hẹp khung thời gian để giải quyết thành công, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình. Tiểu vương nói: “Những nỗ lực của chúng tôi với tư cách là nhà nước Qatar cùng với các đối tác của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ không từ bỏ”.

.

⚪ ---- Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin lực lượng Israel đã tấn công Tubas nằm ở phía đông bắc Bờ Tây vào Chủ nhật. Theo các phương tiện truyền thông, thành phố đã bị xâm nhập từ phía đông với "quân tiếp viện lớn" đến từ trạm kiểm soát quân sự Tayaseer. Các nguồn tin địa phương nói với Wafa rằng bộ binh Israel bắt đầu đột kích vào các ngôi nhà ở một số khu vực lân cận. Trong khi đó, Hãng thông tấn Shehab của Palestine đưa tin, các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp tục ở Dải Gaza ở Khan Younis, Jabalia và Rafah.

.

⚪ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir kêu gọi nội các chiến tranh không cho phép công nhân Palestine quay trở lại Israel. Ông viết trên X. “Việc cho phép những công nhân từ Chính quyền Palestine đang bị kích động đến Israel ngay bây giờ là sự tiếp nối của khái niệm và sự hiểu biết rằng chúng ta đã không hiểu bất cứ điều gì kể từ ngày 7 tháng 10”. Trong khi đó, khi cuộc chiến ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn, 17.700 người Palestine được cho là đã thiệt mạng.

.

⚪ ---- Bộ Y tế ở Gaza, do Hamas kiểm soát, tiết lộ trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Bảy rằng số người chết ở vùng đất bị chiến tranh tàn phá đã lên tới 17.700 người: “Tội ác và nạn diệt chủng đối với người dân Gaza là không thể mô tả được… Việc chấm dứt sự tồn tại của người Palestine với sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu là vô nhân đạo.” Người ta nói thêm rằng số người bị thương đã lên tới 48.780. Trước đó, Bộ chia sẻ chỉ riêng 24 giờ hôm Thứ Sáu đã có 71 người thiệt mạng và 160 người bị thương.

.

Yen Nguyen

⚪ ---- Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, Tzachi Hanegbi, hôm thứ Bảy cho biết Israel dự đoán cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza sẽ kéo dài trong nhiều tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Phỏng vấn với tin tức N12, Hanegbi tiết lộ rằng khoảng 7.000 chiến binh được cho là thuộc các nhóm bao gồm Hamas đã bị Israel giết kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ngược lại, chính quyền Palestine tuyên bố con số thương vong của người Palestine cao hơn đáng kể là 17.700 người.⚪ ---- Người đứng đầu Ủy ban Cách mạng Tối cao của Houthis, Mohammed Ali al-Houthi, cho biết phong trào Houthi ở Yemen đã tuyên bố mở rộng chiến lược nhắm mục tiêu của họ, đồng thời tuyên bố ý định tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua Biển Đỏ trên đường tới Israel.Chỉ thị mới, trái ngược với trọng tâm trước đây của họ đối với các tàu có liên quan đến lợi ích của Israel, giờ đây áp dụng cho các tàu thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Al-Houthi nhấn mạnh rằng những hành động này là phản ứng trước những gì ông cho là vai trò của Israel trong "các vụ thảm sát kinh hoàng, chiến tranh diệt chủng và bao vây" Gaza.Sau các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhằm vào các tàu thương mại, Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới được Iran hậu thuẫn được cho là đang cung cấp tài chính cho nhóm nổi dậy.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, về lập trường của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel-Hamas và cáo buộc Mỹ dung túng chủ nghĩa bài Hồi giáo. Phát biểu nhân kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, ông Erdogan bày tỏ nghi ngờ về sự ủng hộ của Mỹ đối với tuyên bố này và nhấn mạnh sự phổ biến của tư tưởng bài Hồi giáo và bài ngoại là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân quyền trong xã hội phương Tây.Bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Trước đó vào thứ Bảy, Erdogan đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ về những gì ông cho là một quá trình ra quyết định bất công.⚪ ---- Humza Yousaf, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, hôm thứ Bảy đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Vương quốc Anh bỏ phiếu trắng tại cuộc bỏ phiếu của LHQ hôm thứ Sáu, liên quan đến lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza. Yousaf cho rằng việc Anh không tham gia bỏ phiếu là "không thể hiểu nổi", người tiếp tục đặt câu hỏi về ý nghĩa đạo đức của việc lựa chọn không ủng hộ một nghị quyết như vậy.Yousaf nói: “Làm thế nào bạn có thể chọn đồng lõa trong việc giết hại hàng nghìn trẻ em? Thật xấu hổ cho Chính phủ Anh và Đảng Lao động của Keir Starmer, những người từ chối ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay bây giờ”. Bất chấp 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, Mỹ vẫn sử dụng quyền phủ quyết chống lại nghị quyết ngưng bắn này.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an LHQ, bày tỏ sự bất bình trước quá trình ra quyết định của Hội đồng cho phép Mỹ có khả năng phủ quyết đề xuất ngừng bắn ở Gaza bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế. Phát biểu tại một hội nghị nhân quyền ở Istanbul, Erdogan đặt câu hỏi về tính công bằng của tình hình. "Yêu cầu ngừng bắn của Hội đồng Bảo an LHQ chỉ bị từ chối bởi quyền phủ quyết của Hoa Kỳ. Đây có phải là công lý không," ông hỏi.⚪ ---- Liz Magill, Viện trưởng Đại học Pennsylvania, một trong những trường đại học đầu tiên của Hoa Kỳ, đưa ra một tuyên bố rằng bà sẽ từ chức một cách "tự nguyện. Thật vinh dự khi được làm việc với các giảng viên, sinh viên, nhân viên, cựu sinh viên và thành viên cộng đồng của chúng tôi để thúc đẩy các sứ mệnh quan trọng của Penn.”Quyết định của bà được đưa ra sau phản ứng dữ dội mà bà đã nhận được sau lời khai của bà về chủ nghĩa bài Do Thái tại Quốc hội được đưa ra hôm thứ Ba. Trong lời khai, Magill không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường "kêu gọi diệt chủng người Do Thái" có vi phạm quy tắc ứng xử của Penn hay không.Sau đó, một nhóm lưỡng đảng bao gồm hơn 70 thành viên Quốc hội đã gửi một lá thư tới các thành viên hội đồng quản trị của U Penn, Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), yêu cầu các Viện trưởng đại học này từ chức, đồng thời kêu gọi họ "đưa ra một kế hoạch khả thi để đảm bảo rằng người Do Thái và người Israel sẽ không bị ảnh hưởng, để sinh viên, giáo viên và giảng viên được an toàn trong khuôn viên đại học."⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đại học Pennsylvania đã từ chức vào thứ Bảy, ngay sau khi Viện trưởng Đại học Pennsylvania là bà Liz Magill từ chức Viện trưởng, sau những bình luận gây tranh cãi mà bà đưa ra tại phiên điều trần tại Hạ viện về chủ nghĩa bài Do Thái trong tuần này. Scott Bok, người đã tuyên bố Magill từ chức hôm thứ Bảy, vài phút sau cho biết ông cũng sẽ từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.Theo The Daily Pennsylvanian, Bok cho biết: “Hôm nay, sau khi Viện trưởng Đại học Pennsylvania từ chức và các cuộc họp Hội đồng Quản trị liên quan, tôi đã đệ đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Đại học, có hiệu lực ngay lập tức. Mặc dù tôi được yêu cầu giữ vai trò đó trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, nhưng tôi đã kết luận rằng, đối với tôi, bây giờ là thời điểm thích hợp để ra đi.”Tại phiên điều trần hôm thứ Ba, Viện trưởng Magill và các viện trưởng các đại học nổi tiếng khác đã gây tranh cãi khi nói rằng sẽ tùy thuộc vào bối cảnh xem những bình luận kêu gọi diệt chủng người Do Thái có bị coi là quấy rối hay không.⚪ ---- Maryland: cô giáo gốc Ả rập bị cho nghỉ vì chữ ký trên email. Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR: Council on American-Islamic Relations) đã đệ đơn khiếu nại phân biệt đối xử thay mặt cho một giáo viên người Mỹ gốc Ả Rập theo đạo Hồi da đen ở Maryland, người đã bị cho nghỉ hành chính vì chữ ký email của cô, trong đó có một cụm từ gây tranh cãi ủng hộ quyền của người Palestine.Hajur El-Haggan, một nữ giáo viên dạy toán trung học cơ sở làm việc cho Hệ Thống Trường Công Quận Montgomery (MCPS) từ năm 2015, đã bị hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Argyle thông báo vào ngày 20 tháng 11 rằng quận đã cho cô nghỉ phép ngay lập tức vì chữ ký email của cô thể hiện quan điểm chính trị và quan điểm cá nhân. quan điểm, theo đơn khiếu nại được nộp hôm thứ Tư.Theo đơn khiếu nại, chữ ký email của El-Haggan có cụm từ “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”, trong đó mô tả đây là “lời kêu gọi tự do, phẩm giá và quyền tự quyết của người Palestine. Điều đó có nghĩa là khả năng tồn tại và di chuyển trong vùng đất nằm giữa sông Jordan và Địa Trung Hải.”Đơn khiếu nại cho biết khẩu hiệu này đề cập đến việc những người Palestine sống ở Bờ Tây và Gaza bị Israel hạn chế di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, lối vào Israel và đến thăm các thánh địa của Jerusalem.Liên đoàn Chống phỉ báng và các nhóm Do Thái chính thống khác đã cáo buộc khẩu hiệu này là "chống Do Thái" và "là tiếng kêu gọi tập hợp (điều đó) từ lâu đã được sử dụng bởi những tiếng nói chống Israel, bao gồm cả những người ủng hộ các tổ chức khủng bố như Hamas."Cụm từ này gần đây đã bị giám sát kỹ lưỡng vì việc sử dụng nó trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas, và ít nhất một thành viên Hạ viện Hoa Kỳ đã bị các đồng nghiệp chỉ trích nặng nề vì đã nói nhóm chữ đó.Chính sách của khu học chánh về các biện pháp thực hành tốt nhất qua email và các thông tin liên lạc kỹ thuật số khác được đăng trên trang web của họ và yêu cầu nhân viên duy trì chữ ký email chuyên nghiệp và tránh “những câu trích dẫn đặc biệt để theo sau chữ ký email của nhân viên”.Đơn khiếu nại cho biết: “Ms. El-Haggan đã được thông báo rằng việc bao gồm bất kỳ trích dẫn chính trị hoặc phi chính trị nào trong chữ ký email là trái với Quy tắc ứng xử của nhân viên MCPS, tuy nhiên chính sách này chưa bao giờ được thi hành đối với bất kỳ đồng nghiệp nào của cô El-Haggan đã tham gia vào hành vi tương tự.”Khiếu nại bao gồm ảnh và ảnh chụp màn hình các chữ ký email khác từ các giáo viên trong trường, bao gồm các trích dẫn và liên kết về công bằng chính trị và xã hội ủng hộ các chủ đề như Black Lives Matter và quyền LGBTQ.CAIR đã tổ chức một cuộc họp báo trước Hội đồng Giáo dục Trường Công Quận Montgomery với El-Haggan để thông báo về việc nộp đơn khiếu nại. Rawda Fawaz, luật sư của El-Haggan, cho biết hôm thứ Sáu: “Rõ ràng là cô El-Haggan bị đối xử rất khác so với những đồng nghiệp không theo đạo Hồi, không phải Ả Rập, những người cũng có hành vi tương tự”.El-Haggan cho biết trong cuộc họp báo rằng cô đã đề nghị xóa câu nói đó khỏi chữ ký của mình, nhưng quận từ chối lời đề nghị đó và cho biết giấy buộc nghỉ hành chính của cô vẫn còn hiệu lực. Cô nói rằng quận vẫn chưa liên lạc với cô sau 18 ngày, mặc dù cô đã được thông báo rằng sẽ có người trong quận liên lạc với cô.Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, El-Haggan phát biểu trong khi đeo keffiyeh, chiếc khăn quàng cổ truyền thống của người Palestine và những chiếc ghim có hình lá cờ Palestine trong khi một nhóm người đứng đằng sau cô cầm những tấm biển ghi “bảo vệ giáo viên của chúng tôi” và “bảo vệ quyền tự do ngôn luận”.El-Haggan nói: “Với những sự kiện gần đây ở Gaza và Palestine, tôi đã trở thành người ủng hộ hòa bình và tự do của họ (người Palestine). Về bản chất, nó gắn liền với cốt lõi của con người tôi với tư cách là một người Hồi giáo và một người Ả Rập, cũng như đối với nhiều người Hồi giáo và Ả Rập.”El-Haggan đang đề cập đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng ở Gaza, nơi - để đáp lại cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng - Israel đã phát động một cuộc bao vây và chiến tranh khiến hơn 17.000 người Palestine thiệt mạng, 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza.Evie Frankl, thành viên của tổ chức Jewish Voice for Peace (Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình) có lập trưởng chủ hòa và ủng hộ Palestine, đã phát biểu tại cuộc họp báo và cho biết El-Haggan đang bị phân biệt đối xử vì bày tỏ “sự ủng hộ đối với người Palestine, những người đang phải hứng chịu một cuộc chiến tranh tàn khốc đang diễn ra đang ám ảnh mọi người trên thế giới."Frankl, người nói rằng cô là con gái của những người Do Thái tị nạn Holocaust và là cháu gái của những người bị sát hại trong các trại tập trung, cũng đặt câu hỏi tại sao việc ủng hộ “vì cuộc sống của người Palestine lại gây tranh cãi hơn là ủng hộ cuộc sống của người da đen, cuộc sống của người Do Thái, cuộc sống của phụ nữ?”Không phải chỉ một hồ sơ này, CAIR cho biết họ đã nhận được hơn 200 báo cáo về các trường hợp kỳ thị từ người Hồi giáo và người Ả Rập ở Maryland kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó có nhiều vụ liên quan đến sự phân biệt đối xử đối với những người lên tiếng ủng hộ dân tộc Palestine.⚪ ---- Một sinh viên Đại học New York đã xé các tấm áp phích có hình con tin Israel bị bắt cóc trong vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 cho biết cô đã bị buộc ngưng học, bị hủy bỏ học bổng và bị từ chối cấp nhà ở trong khuôn viên trường cho đến mùa thu năm 2024, theo BreakThrough News. Cô Hafiza Khalique nói với tổ chức phi lợi nhuận: “Bởi vì tôi bị đình chỉ nên tôi sẽ phải rời khỏi trường sau học kỳ, về cơ bản là đuổi tôi ra khỏi ký túc xá, không cho tôi ở nhà và cũng không cho tôi tiếp cận bất kỳ chương trình giáo dục đại học nào cho đến mùa thu năm 2024”.Cô nói với báo này rằng cô là sinh viên năm thứ nhất, đã bị đình chỉ học vào ngày 13 tháng 11 sau khi đoạn video cô xé các tấm áp phích lan truyền trên mạng xã hội và trên các hãng tin "cánh hữu" vào tháng 10. Cô nói với hãng tin này: “Tôi đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội không ngừng từ các báo cánh hữu trong nhiều tuần, hầu hết đều kêu gọi bỏ tù, trục xuất, hành hung và đẩy tôi vào Gaza”. Trong đó có lời hăm dọa xử tử cô.Theo email từ Office of Student Conduct (Văn phòng Ứng xử Sinh viên) mà Washington Square News có được, trường đại học cho biết cô đã vi phạm Chính sách về Hành vi Sinh viên cũng như các chính sách Không phân biệt đối xử và Chống quấy rối bằng cách làm tổn hại “tài sản của trường đại học hoặc tài sản của người khác. Các áp phích liên quan đến các cuộc tấn công gần đây của Hamas, nhằm vào người Do Thái và Israel, và các áp phích có hình các nạn nhân của những cuộc tấn công đó”.Khalique cho biết cô đã gỡ bỏ các áp phích vì cô tin rằng chúng là "'tuyên truyền' được 'phương tiện truyền thông chính thống' sử dụng để 'minh oan' cho cuộc xung đột," theo Washington Square News.Hôm thứ Năm, Khalique đã phát động một cuộc gây quỹ GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/support-for-hafiza-khalique) để quyên góp tiền tiếp tục học đại học "do những rào cản tài chính", cô nói. Trong đó, Khalique mô tả "toàn bộ" trải nghiệm đại học của cô tại NYU là "cơn ác mộng của bất kỳ sinh viên Hồi giáo nào" vì bầu không khí "thù địch" mà nó nuôi dưỡng, cũng như sự thiếu an toàn và chăm sóc của trường đại học dành cho sinh viên Hồi giáo, Palestine và Ả Rập, theo lời cô nói.⚪ ---- Georgia:, một nam cư dân Georgia, đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải chứa đầy cần sa. Yen Nguyen, 40 tuổi, ở Flowery, Georgia, bị bắt vì tội buôn bán cần sa sau khi cảnh sát được mật báo về anh Nguyen chở ma túy trong xe. Cảnh sát tịch thu 110 pound cần sa chợ đen đang được vận chuyển đến St. Louis, Missouri. Nguyễn bị đưa đến nhà tù quận Mayes.⚪ ----. Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Navigos Search cho biết 68,7% trong số doanh nghiệp Việt khảo sát ở tất cả nhóm ngành đã phải cắt giảm lao động trong năm 2023. Tại Việt Nam, Navigos Search cho biết 68,7% trong số 555 doanh nghiệp Việt khảo sát ở tất cả nhóm ngành đã phải cắt giảm lao động trong năm 2023 để ứng phó với các biến động thị trường. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng này trải dài trong nhiều ngành hàng như ngân hàng, giao thông vận tải, bất động sản, ngành hàng tiêu dùng nhanh, thương mại điện tử, công nghệ... Trong đó, các doanh nghiệp chứng khoán là nhóm ngành cắt giảm mạnh tay nhất khi 100% doanh nghiệp cắt giảm 25-50% nhân sự. Theo kết quả khảo sát, có rất ít doanh nghiệp lựa chọn cắt giảm nhân sự với quy mô lớn. Cắt giảm 50-75% nhân sự xuất hiện trong 2 ngành xây dựng, bất động sản.⚪ ----Theo Báo VnExpress. Đại sứ Phạm Sao Mai nói rằng Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt trong chuyến thăm vào tuần tới. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhận định chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tạo thêm động lực và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12-13/12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam; trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới. Về đầu tư, 11 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 3,06 tỷ USD, đứng thứ tư và chiếm 18,7% tổng số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới, song dẫn đầu về số dự án đầu tư mới vào Việt Nam (chiếm 22,1%). Trong 11 tháng đầu năm 2023, có 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Một số doanh nghiệp điện gió, mặt trời cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc gia hạn chủ trương đầu tư, bởi vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp có nguy cơ phải bán dự án điện lên tới hàng nghìn tỉ vì vướng cơ chế.⚪ ---- HỎI 1: Tuy rằng nhiều người đã mua sắm mùa lễ trong tháng 11, sẽ có 91% dân Mỹ mua quả Noel trong tháng 12?ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả của một cuộc thăm dò gần đây từ Gallup và Shopify cho thấy gần một nửa số người mua sắm ở Hoa Kỳ dành phần lớn thời gian mua sắm trong kỳ nghỉ lễ của họ trong tháng 12. Cuộc thăm dò, được thực hiện trong vài tuần đầu tiên của tháng 11, bao gồm các câu hỏi nhằm đánh giá thời gian và địa điểm mà gần 1.900 người được hỏi dự định mua sắm trước kỳ nghỉ lễ, cũng như lý do tại sao họ có thể trì hoãn việc này.Các câu trả lời chỉ ra rằng 91% những người được thăm dò sẽ thực hiện “ít nhất” một số hoạt động mua sắm trong tháng 12, trong khi 49% cho biết họ sẽ cần thực hiện “hầu hết” hoặc “tất cả” việc đó trong tháng này. 16% thậm chí còn thừa nhận rằng họ không có kế hoạch bắt đầu mua sắm sớm nhất cho đến ngày 1 tháng 12. Họ cho biết chỉ có 8% dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối tháng 11.Trong tất cả các nhóm tuổi được khảo sát, những người mua sắm lớn tuổi (trên 65 tuổi) có nhiều khả năng cho biết họ sẽ mua sắm xong trước tháng 12 (13%), so với những người ở độ tuổi 50–64 (8%), 30–49 ( 6%) và 18–29 (8%) Nhưng nhóm lớn tuổi nhất cũng có nhiều khả năng tiết kiệm mọi khoản mua sắm trong tháng 12 nhất (18%), lý do phổ biến nhất là tìm kiếm một món quà hoàn hảo.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 3,3 triệu dân Mỹ bị chứng kiệt sức mãn tính?ĐÁP 2: Đúng thế. Các quan chức y tế hôm thứ Sáu đã công bố ước tính đại diện đầu tiên trên toàn quốc về số người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính: 3,3 triệu. Con số của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh lớn hơn so với các nghiên cứu trước đây đã đề xuất và có khả năng được thúc đẩy bởi một số bệnh nhân mắc bệnh COVID kéo dài. Tiến sĩ Elizabeth Unger của CDC, một trong những đồng tác giả của báo cáo, cho biết tình trạng này rõ ràng “không phải là một căn bệnh hiếm gặp”.Mệt mỏi mãn tính được đặc trưng bởi tình trạng kiệt sức nghiêm trọng ít nhất sáu tháng mà không được nghỉ ngơi trên giường. Bệnh nhân cũng báo cáo về tình trạng đau, sương mù não và các triệu chứng khác có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi tập thể dục, làm việc hoặc hoạt động khác. Không có cách chữa trị và không có xét nghiệm máu hoặc quét để chẩn đoán nhanh. Các bác sĩ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân, mặc dù nghiên cứu cho thấy đó là phản ứng thái quá kéo dài của cơ thể đối với nhiễm trùng hoặc tác động khác đối với hệ thống miễn dịch.Chi tiết: