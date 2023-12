Trang hoàng đón du khách Tây. Bắt đầu mùa Giáng Sinh tại VN, tưng bừng mua sắm ở nhiều nơi, kể cả Phố Cổ Hà Nội.

.

- 74 dân cử Mỹ ký thư chung, đòi lột chức 3 Viện trưởng Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania và Viện MIT vì "bài Do Thái"

- Nhân quyền HRW/UN: Mỹ phủ quyết dự thảo ngưng bắn Gaza là đồng lõa tội ác chiến tranh ở Gaza

- Nếu Israel bơm nước biển vào các đường hầm Hamas ở Gaza, thảm họa môi sinh sẽ thê thảm nhiều thập niên, đất sẽ hết trồng nổi vì nhiễm nặn, 130 con tin cơ nguy chết đuối

- Tổng thống Palestine: Mỹ phạm "tội ác chiến tranh" chống lại người Palestine vì phủ quyết ngưng bắn

- Hội Bác sĩ không biên giới: LHQ xin ngưng bắn, bị Mỹ phủ quyết, Mỹ đã công khai tiếp tay tàn bạo

- Gaza: 24 giờ qua, thêm 71 người chết, 160 người Palestine bị thương vì bom Israel

- Ngoại trưởng Ả Rập Saudi: cuộc chiến ở Gaza đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

- Họp LHQ: Mỹ bỏ phiếu chống ngưng bắn ở Gaza

- TTK/LHQ Antonio Guterres: cần ngưng bắn gấp, ngày 7 tháng 10 không thể biện minh cho "hình phạt tập thể" đối với dân Palestine.

- Đặc sứ Mỹ tại LHQ: ngừng bắn ngay lập tức chỉ "gieo hạt giống" cho cuộc chiến tiếp theo

- Hamas tố cáo Mỹ chống ngưng bắn "là tham gia trực tiếp vào việc chiếm đóng giết hại người dân Palestine"

- Đại diện Nga tại LHQ: Mỹ phủ quyết về ngừng bắn ở Gaza là "đưa ra bản án tử hình cho hàng chục nghìn thường dân Palestine"

- Đại diện TQ tại LGQ: Mỹ phủ quyết về ngừng bắn ở Gaza là bất nhân, “Chúng tôi kêu gọi Israel… ngừng trừng phạt tập thể người dân ở Gaza”.

- Đại sứ Anh tại LHQ: Israel nên tấn công Hamas một cách "chính xác" và "có mục tiêu" để bớt giết thường dân

- Israel: bắt hơn 200 nghi phạm thuộc phong trào Hamas trong 2 ngày qua.

- Kinh tế TQ cơ nguy giảm phát: chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,5% trong tháng 11

- Letitia James (Bộ trưởng Tư pháp New York): các nhân chứng ra tòa bênh Trump chỉ cho thấy Tòa kết án Trump là đúng

- Chuyên gia: LS Alina Habba có thể đã vi phạm về đặc quyền luật sư-khách hàng.

- Giáo sư kế toán Eli Bartov ra tòa 1 buổi, lãnh 900.000 USD để bênh Trump

- Tòa kháng án ở thủ đô giữ y lệnh bịt miệng Trump vì an toàn cho các nhân chứng và công tố tiềm năng, chỉ cho Trump quyền chửi mắng Công tố đặc biệt Smith

- Tòa cấm chia cắt các gia đình di cư ở biên giới Hoa Kỳ, cho đến tháng 12/2031.

- TT Biden ca ngợi công nhân Mỹ tay nghề cao nhất trên thế giới

- 2 hãng xe Renault, Volkswagen AG sẽ làm xe hơi điện giá dưới 20.000 euro (21,547 USD)

- Pháp: 6 học sinh cấp hai bị án treo vì liên quan vụ chặt đầu giáo viên người Pháp năm 2020

- Michigan: Ethan Crumbley, 17 tuổi, bị án chung thân vì bắn chết 4 bạn cùng lớp năm 2021.

- MacKenzie Scott đã tặng từ thiện 2,1 tỷ USD trong năm qua

- Bắt đầu mùa Giáng Sinh tại VN, tưng bừng mua sắm ở nhiều nơi, kể cả Phố Cổ Hà Nội.

- TIN VN. TPSG: Nam sinh nghi gãy xương bả vai sau khi bị thầy giáo đánh.

- TIN VN. Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù'.

- HỎI 1: Mua sắm mùa lễ 2023: 38% không xài gì hết? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 1/2 ngươi Cộng Hòa nói Mỹ đã viện trợ Ukraine quá nhiều? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/12/2023) ⚪ ---- Cơ nguy giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 0,5% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, điều này được tiết lộ trong một báo cáo do Cục Thống kê Quốc gia nước này công bố hôm thứ Bảy. So với tháng trước, giá tiêu dùng cũng giảm 0,5%. Cả hai con số đều thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích. Trong khi đó, giá sản xuất trong nước đã giảm 3% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở hàng tháng, Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giảm 0,3%.

.

⚪ ---- Letitia James (Bộ trưởng Tư pháp New York) đã phóng lên mạng X. một video, giễu cợt các nhân chứng "chuyên gia" ra tòa bênh vực Trump trong vụ bà kiện Trump về dân sự để đòi Trump bồi thường New York 250 triệu USD vì Trump gian lận tài chánh và trốn thuế. Mới nhất phía nhân chứng bênh vực Trump là 1 Giáo sư kế toàn được Trump chi trả 900.000 USD để ra tòa nói rằng Trump khai hồ sơ tài chánh chân thực, không gian lận.

.

Đầu tiên, James đưa ra một trong những nhân chứng thú nhận rằng "việc định giá một số tài sản của Trump trong báo cáo về tình trạng tài chính của Trump là không" phù hợp và hợp lý. Nếu không nêu tên anh ta, có khả năng James đang đề cập đến Jeff McConney, người kiểm soát tài chánh lâu năm của Tổ chức Trump Organization. Trong lời khai của mình vào tuần này, McConney đã trắng tay khi cố gắng nhớ lý do tại sao lại đưa ra quyết định coi Mar-a-Lago là nơi ở riêng [thay vì nơi kinh doanh], nhưng cho biết nỗ lực này là đúng đắn. McConney nói: “Mục đích của chúng tôi là luôn phản ánh tốt nhất có thể giá trị của những tài sản này."

.

James sau đó nói về một nhân chứng giấu tên khác, người mà cô mô tả là thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago. “Trên thực tế, nhân chứng này đã làm chứng rằng anh đang ở Mar-a-Lago thì gặp Donald Trump, người đã yêu cầu anh ta ‘giúp đỡ’ về ‘một vấn đề ở New York.’ Vấn đề đó là vụ kiện của chúng tôi."

.

James có thể đang đề cập đến Lawrence Moens, người bạn lâu năm của Trump và là khách hàng của đồng sáng lập Oracle Corp., Larry Ellison, ông trùm sòng bạc Steve Wynn và chủ sở hữu quỹ phòng hộ Citadel Ken Griffin.

.

Và cuối cùng cô ấy mô tả lời khai của một giáo sư kế toán mà cô nói rằng tiền thuê ra làm chứng bênh Trump được "Save America, ủy ban hành động chính trị của Donald Trump chi trả." Người ta tin rằng James đang đề cập đến Eli Bartov, một giáo sư của NYU.

.

“Không có gian lận ở đây,” Bartov nói sau khi xem xét các báo cáo. James nói rằng giáo sư khẳng định rằng "giá trị của bộ 3 căn chung cư của Donald Trump đã bị thổi phồng", đồng thời nói thêm, "Về điểm đó, chúng tôi có thể đồng ý." (Ghi chú của người dịch tin: bộ ba chung cư: triplex: chỉ cho 3 tầng lầu 56, 57, và 58 của tháp Trump Tower tại Manhattan, dùng làm nơi cư trú cho Trump, vợ ông Melania, và con trai Barron của họ.Tòa tháp là nơi ở chính của họ cho đến tháng 10 năm 2019.)

.

Nhưng sau đó, Bộ trưởng Tư pháp New York đã làm mất uy tín chuyên môn của Bartov khi xác nhận rằng các tuyên bố của Trump là đúng đắn "mặc dù Trump đã không lập báo cáo tài chính nào kể từ những năm 1980s".

​.

⚪ ---- Tim Parlatore, người đã chọn không tham gia nhóm pháp lý của Trump hồi tháng 5, ngay trước khi Trump bị truy tố trong vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago, đã cáo buộc luật sư của Donald Trump, Alina Habba, đã sơ ý tiết lộ công khai mà ông cho rằng có thể đã vi phạm về đặc quyền luật sư-khách hàng.

.

“Hãy nhìn xem, với tư cách là luật sư, đôi khi chúng tôi không đồng ý với khách hàng của mình nhưng chúng tôi không đi ra ngoài và nói với cả thế giới rằng ‘Tôi đã khuyên khách hàng của mình điều gì đó và anh ta không đồng ý’,” ông nói trong lần xuất hiện trên chương trình “Laura Coates Live” của CNN trên Tối thứ Sáu. “Đó là về các quy tắc đạo đức. Bạn không thể nói về những giao tiếp đặc quyền khi bạn đưa ra lời khuyên cho khách hàng giữa bạn và thân chủg chứ không phải giữa bạn và camera; điều đó thật điên khùng."

.

Hôm thứ Hai 11/9/2023, Trump dự kiến ​​sẽ đứng ra làm nhân chứng trong vụ lừa đảo dân sự trị giá 250 triệu USD lần thứ hai. Alina Habba xuất hiện trên Fox News cùng với Martha MacCallum và có vẻ ung dung thảo luận về chiến lược với khách hàng nổi tiếng của mình.

.

Bà nói: “Hãy để tôi nói rõ: Tôi không ngăn cản cựu tổng thống ra tòa với lệnh bịt miệng. Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cựu tổng thống ra làm chứng. Bởi vì thành thật mà nói, kế hoạch của chúng tôi cho đến bây giờ là yêu cầu Trump làm chứng và Trump nên làm chứng. Trump luôn muốn làm chứng và khi không có gì phải che giấu thì điều tốt nhất bạn nên làm là đưa ra nhân chứng tuyệt vời này và Trump sẽ đứng lên và nói cho bạn sự thật.”

.

Tuy nhiên, Habba cho biết cô tin rằng Trump không có lý do gì để tôn trọng tòa án vì đã giữ nguyên lệnh bịt miệng (mà cô tin là vi hiến): “Nhưng thẩm phán trong vấn đề này tuần này – chúng tôi đã yêu cầu gỡ bỏ lệnh bịt miệng để Trump có thể làm chứng đầy đủ. Nếu [Trump] thấy mọi người thì thầm và gây náo loạn bên cạnh mình, Trump có quyền nói về vấn đề đó để hồ sơ được hoàn thiện và các luật sư của Trump cũng vậy. Đó là lý do tại sao điều này không công bằng, đây là sự gian lận, đây là một nước cộng hòa chuối. Đừng trao quyền lực cho họ trong phòng."

.

Hiện tại, hành vi của Trump trong và ngoài tòa án - cũng như các bài Trump viết lên mạng bị cáo buộc [vi phạm lệnh bịt miệng] đã dẫn đến việc áp dụng mức phạt 15.000 USD.

.

.

⚪ ---- Ra tòa một buổi, lãnh gần 1 triệu để bênh Trump. Giáo sư kế toán Eli Bartov của Đại học New York, nhân chứng chuyên môn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được bên bào chữa giữ lại, đã được trả gần 900.000 USD để bênh Trump, cho công việc của Bartov trong phiên tòa xét xử Trump kinh doanh gian lận đang diễn ra, tiền một phần là do ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump, Save America, trong khi phần còn lại được tài trợ bởi Tổ chức Trump Organization.

.

Bartov hết lòng phủ nhận mọi cáo buộc có thể khiến uy tín của Bartov bị nghi ngờ. “Số tiền này không ảnh hưởng gì đến lời khai của tôi,” Bartov nhấn mạnh. Trump kể lại rằng trong phiên tòa xét xử được đề cập, Bartov tuyên bố rằng "... không có gian lận, không có gian lận kế toán dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta đang làm gì ở đây?"

.

⚪ ---- CNN đưa tin hôm thứ Sáu 8/12/2023, Tòa kháng án Liên bang ở thủ đô Washington DC đã giữ nguyên các khía cạnh quan trọng của lệnh bịt miệng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án can thiệp bầu cử 2020 của ông, Trump đưa ra bình luận về các nhân chứng và công tố viên tiềm năng.

.

Tòa cho biết: “Chúng tôi đồng ý với tòa án quận rằng một số khía cạnh trong tuyên bố công khai của ông Trump gây ra mối đe dọa đáng kể và sắp xảy ra đối với việc xét xử công bằng và có trật tự đối với thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra, do vậy cần lệnh hạn chế lời [Trump] nói.”

.

Tuy nhiên, tòa án chỉ rõ rằng lệnh bịt miệng không áp dụng cho những tuyên bố về Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith. Ngoại lệ này sửa đổi lệnh ban đầu do Thẩm phán Tòa án Quận Tanya Chutkan ở Quận Columbia áp đặt. (Nghĩa là, tòa cho phép Trump tự do chửi mắng Công tố đặc biệt Smith, nhưng cấm chửi mắng các nhân chứng và công tố khác, vì có thể kích động bọn MAGA hành hung hay bắn giết họ.)

.

⚪ ---- Một nhóm lưỡng đảng gồm 74 nhà lập pháp đang thúc đẩy việc bãi nhiệm các Viện trưởng tại Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania (UPenn) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), vì các cơ sở trên khắp Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái kể từ sự khởi đầu của cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas.

.

“Sinh viên Do Thái lẽ ra phải tìm thấy sự thoải mái trong khuôn viên trường của họ,” một lá thư gửi hội đồng nhà trường có chữ ký của 74 nhà lập pháp. “Thay vào đó, nhiều sinh viên Do Thái và Israel phải đối mặt với một môi trường giáo dục ngày càng thù địch, dưới hình thức quấy rối có chủ đích, những người biểu tình kêu gọi xóa bỏ nhà nước Do Thái và thậm chí cả các hành vi bạo lực.”

.

“Theo một cuộc khảo sát gần đây của ADL và Hillel International, 73% sinh viên đại học gốc Do Thái được khảo sát đã trải qua hoặc chứng kiến một số hình thức chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường kể từ đầu năm học,” theo bức thư do Dân Biểu New York Elise Stefanik (Cộng Hòa) và Dân biểu Jared Moskowitz (Dân Chủ-Fla.) dẫn đầu. “Điều này là không thể chấp nhận được. Chủ nghĩa bài Do Thái đã được phép hoành hành trong các khuôn viên trường trong nhiều năm, và sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, thế giới đang chứng kiến hậu quả.”

Yêu cầu này được đưa ra sau một phiên điều trần nảy lửa vào đầu tuần này, nơi Viện trưởng Đại học Pennsylvania Liz Magill đưa ra rằng các vấn đề bối cảnh về việc liệu những bình luận kêu gọi diệt chủng người Do Thái có bị coi là quấy rối hay không. Magill, và các đồng ncấp của bà tại Harvard và MIT, cho biết những nhận xét này sẽ bị điều tra.

.

Đoạn clip lan truyền đã làm dấy lên sự chỉ trích của lưỡng đảng, bao gồm cả từ Đồi Capitol và Bạch Ốc, và những nỗ lực của họ nhằm giải quyết tình hình phần lớn đều không thành công.

Các nhà lập pháp tuyên bố trong thư của họ rằng phản ứng dữ dội chỉ là hậu quả của sự lãnh đạo thất bại tại các trường đại học - và làm sáng tỏ “các tiêu chuẩn kép có vấn đề”.

.

Thư viết: “Câu trả lời của hiệu trưởng trường đại học đối với các câu hỏi nhằm giải quyết xu hướng ngày càng tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường cao đẳng và đại học thật đáng ghê tởm. Khi bị hỏi liệu việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm chính sách của trường đại học về bắt nạt hoặc quấy rối hay không, các Viện trưởng Gay (Harvard), Kornbluth (MIT) và Magill (Penn) đã lảng tránh và bác bỏ, không đơn giản lên án hành động đó. Đáng lẽ đây phải là một tiếng ‘đồng ý’ dễ dàng và vang dội.”

.

Liên minh lưỡng đảng cho biết giải pháp duy nhất là bãi nhiệm ngay lập tức các Viện trưởng các đại học này và phải đưa ra một kế hoạch “để đảm bảo rằng sinh viên, giáo sư và giảng viên gốc Do Thái và Israel được an toàn trong khuôn viên trường của quý vị”.

.

Họ viết: “Bất kỳ điều gì ít hơn những bước này sẽ được coi là sự tán thành của bạn đối với những gì các Viện trưởng Gay, Magill và Kornbluth đã nói trước Quốc hội và là hành động đồng lõa với lập trường chống Do Thái của họ.” Mặt khác, có 6 dân biểu tiểu bang Pennsylvania cũng kêu gọi lột chức Viện trưởng Magill.

.

⚪ ---- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Bảy đã cùng toàn cầu lên án về quyết định của Hoa Kỳn phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Abbas khẳng định rằng hành động này ám chỉ Hoa Kỳ phạm "tội ác chiến tranh" chống lại người Palestine, đặc biệt là buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự mất mát bi thảm của người Palestine ở Dải Gaza. Bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với nghị quyết, với 13 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ và Anh bỏ phiếu trắng, Mỹ vẫn đứng một mình trong việc ngăn chặn đề xuất này.

.

⚪ ---- Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm thứ Bảy đã chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Trong một tuyên bố có lời lẽ mạnh mẽ, nhóm viện trợ lập luận rằng lập trường ngoại giao của Mỹ tạo vỏ bọc cho những hành động tàn bạo đang diễn ra ở Gaza. Nó khẳng định rằng quyền phủ quyết ngụ ý việc áp dụng có chọn lọc luật nhân đạo quốc tế, gửi đi một thông điệp rằng một số mạng sống được coi là kém quan trọng hơn những mạng sống khác. Tổ chức này kêu gọi Mỹ đánh giá lại quan điểm của mình, nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận nhất quán và có nguyên tắc để duy trì luật pháp quốc tế.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát báo cáo có thêm 71 người chết do các cuộc tấn công của Israel trong khu vực, với 160 người bị thương được cho là đã đến Bệnh viện Liệt sĩ Al-Aqsa trong ngày qua. Trước đây có thông tin cho rằng các cuộc tấn công chủ yếu tập trung ở Gaza và Rafah đã khiến "hàng chục" người chết và bị thương, với những vết thương chủ yếu là do Israel đánh bom vào "những ngôi nhà có người ở".

.

⚪ ---- Louis Charbonneau, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền LHQ (Human Rights Watch United Nations), cho biết trong một bài đăng trên X rằng quyết định của Hoa Kỳ phủ quyết dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza mang lại cho Israel một "vỏ bọc ngoại giao" để thực hiện các hành động tàn bạo ở vùng đất này: “Bằng cách tiếp tục cung cấp cho Israel vũ khí và vỏ bọc ngoại giao khi Israel phạm tội tàn bạo, bao gồm cả việc trừng phạt tập thể dân thường Palestine ở Gaza, Mỹ có nguy cơ đồng lõa với tội ác chiến tranh”.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-saud nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng cuộc chiến ở Gaza đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản X của Bộ, được đưa ra sau khi hai nhà ngoại giao gặp nhau ở Washington, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải thực hiện “tất cả các bước khẩn cấp để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza”, đồng thời thực hiện nỗ lực “giảm bớt căng thẳng”. tốc độ leo thang và đảm bảo rằng bạo lực không mở rộng." Nhà ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh thêm rằng sự an toàn của các hành lang cứu trợ phải được đảm bảo để viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến Gaza.

.

⚪ ---- Trong cuộc truy lùng quân Hamas, nếu quân Israel bơm nhiều triệu mét khối nước biển vào các đường hầm của Hamas ở Gaza, đây sẽ là thảm họa môi sinh cho nhiều thập niên về sau, đất nhiễm mặn sẽ không trồng gì được nữa, sẽ không còn nước giếng nào dùng được, nhiều ngàn căn nhà sẽ cơ nguy sụp móng, và có thể sẽ làm chết 130 con tin đang còn bị Hamas giấu kín nơi nào dưới các hầm này. Đó là nhận xét của Giáo sư Tara D. Sonenshine trên báo The Hill. Sonenshine hiện là Giáo sư Ngoại giao Công chúng tại Đại học Tufts.

.

Cuộc chiến ở Gaza còn lâu mới kết thúc. Và khi quân đội Israel tiếp tục tấn công các chiến binh Hamas, tấn công từng nhà, tấn công từ trên không, họ cũng đang xem xét cách tốt nhất để cho nổ tung các đường hầm khét tiếng của quân nổi dậy chạy xuyên qua Dải Gaza. Báo cáo mới cho thấy Israel có thể bơm nước biển vào các đường hầm để tiêu diệt các chiến binh còn sót lại, bên cạnh việc ném bom các lối vào và lối ra. Nước có thể là hơi thở tuyệt vọng cuối cùng của người Palestine Đây là huyết mạch quan trọng của Gaza và nhiều người lo ngại rằng dòng nước biển tràn vào các đường hầm dưới lòng đất sẽ chỉ làm tăng thêm hỗn hợp độc hại của nguồn cung cấp H2O bẩn, mặn và đang cạn kiệt.

Bắt đầu mùa Giáng Sinh tại VN

Theo một báo cáo của LHQ, 96% nước trong tầng ngậm nước ngầm duy nhất của Gaza không phù hợp để con người sử dụng, giải thích rằng “ba nhà máy khử mặn nước biển có thể sản xuất khoảng 7% nhu cầu nước sạch của Gaza đã bị gián đoạn. Ba đường ống từ Israel cung cấp khoảng 13% nhu cầu nước của Gaza và hệ thống 300 giếng nước và nhà khoan từ tầng ngậm nước bên dưới Gaza được xử lý bằng các đơn vị khử muối.”Israel đã bắt đầu chuẩn bị làm ngập các đường hầm vì biết rằng tác động môi trường có thể tác hại trong nhiều năm. Quân đội Israel tháng trước đã lắp đặt 5 máy bơm nước lớn gần trại tị nạn al-Shati ở Gaza, có thể làm ngập các đường hầm trong vòng vài tuần lễ nếu bơm hàng nghìn mét khối. lượng nước mỗi giờ vào chúng.Nhà khoa học Elon Adar tin rằng “nếu vài triệu mét khối được bơm vào đường hầm và thấm vào tầng ngậm nước, tác động tiêu cực đến chất lượng nước ngầm sẽ kéo dài trong nhiều thế hệ, tùy thuộc vào lượng thấm vào lòng đất”. Những người khác lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, ô nhiễm đất và hệ sinh thái tổng thể trong khu vực do kim loại dưới lòng đất gây ra.Và điều đáng lo ngại nhất là làm thế nào những con tin còn lại có thể sống sót thoát ra khỏi đường hầm ngập nước. Israel cho biết hơn 130 con tin vẫn còn ở Gaza. Các con tin này bị bắt trong cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng.⚪ ---- Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại đề xuất dự thảo của chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza vào thứ Sáu. Quyền phủ quyết của Mỹ ngăn cản việc thông qua nghị quyết này. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 13 quốc gia thành viên, trong khi Vương quốc Anh chọn bỏ phiếu trắng.Đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood nói: "Thật không may, gần như tất cả các khuyến nghị của chúng tôi đều bị bỏ mặc. Kết quả của quá trình vội vàng này là một giải pháp thiếu cân bằng, xa rời thực tế, sẽ không thể tiến lên trên thực địa theo bất kỳ cách cụ thể nào."Theo nhà ngoại giao Mỹ, các quốc gia đứng sau đề xuất này đã từ chối lên án "vụ tấn công khủng bố kinh hoàng" của Hamas vào Israel hôm 7/10. Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere nhấn mạnh: “Pháp rất quan ngại trước thảm kịch nhân đạo đang diễn ra ở Gaza”, đồng thời cho biết thêm rằng “một lần nữa” Hội đồng “đã thất bại”.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Sáu kêu gọi thực hiện "lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" ở Gaza. Ông nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng "các điều kiện để cung cấp viện trợ nhân đạo hiệu quả không còn tồn tại" và người Palestine đang có "nguy cơ nghiêm trọng về nạn đói".Guterres nói: "Người dân Gaza đã di chuyển như những quả bóng pin. Không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Không nơi nào ở Gaza là an toàn". Ông lên án cuộc tấn công vào Israel do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 nhưng nhấn mạnh rằng nó không thể biện minh cho "hình phạt tập thể" đối với người dân Palestine.Đặc sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood tuyên bố rằng Washington không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, lập luận rằng như thế sẽ chỉ "gieo hạt giống" cho cuộc chiến tiếp theo vì Hamas không có ý định thiết lập một “nền hòa bình lâu dài”.⚪ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Ezzat El-Reshiq, đã tố cáo hành động mới nhất của Hoa Kỳ liên quan đến dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Trong một tuyên bố, quan chức nhóm chiến binh này gọi quyền phủ quyết của Washington, được thực hiện tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ, là “phi đạo đức và vô nhân đạo. Việc Mỹ cản trở việc ban hành nghị quyết ngừng bắn là tham gia trực tiếp vào việc chiếm đóng giết hại người dân của chúng tôi và thực hiện nhiều vụ thảm sát và thanh lọc sắc tộc hơn.”⚪ ---- Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng ngày này sẽ coi là "ngày đen tối nhất" trong lịch sử Trung Đông sau quyết định của Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Polyanskiy nói trong bài phát biểu tới Hội đồng an ninh: “Các đồng nghiệp của chúng tôi từ Hoa Kỳ, theo đúng nghĩa đen, trước mắt chúng tôi đã đưa ra bản án tử hình cho hàng chục nghìn thường dân ở Palestine và Israel, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và cả nhân viên LHQ đang cố gắng giúp đỡ họ.” Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng quyết định của Mỹ là ví dụ thực tế về các giá trị của họ.⚪ ---- Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun chỉ trích Hoa Kỳ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza hôm thứ Sáu, nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ là "mâu thuẫn" vì nước này tuyên bố quan tâm đến nhu cầu nhân đạo của người Palestine.“Tất cả những điều này một lần nữa cho thấy tiêu chuẩn kép là gì”, nhà ngoại giao nhấn mạnh sau cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đầu về lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở vùng đất Palestine.Đặc phái viên Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ quyết định bỏ phiếu chống lại đề xuất đình chiến, nhấn mạnh rằng “hai tháng giao tranh với những cái chết và sự tàn phá chưa từng có, lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện tiên quyết hàng đầu về vấn đề này”. Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Israel… ngừng trừng phạt tập thể người dân ở Gaza”.⚪ ---- Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Israel phải hoàn thành mục tiêu phòng thủ chống lại "chủ nghĩa khủng bố" của Hamas một cách "chính xác" và "có mục tiêu" để tránh thêm thương vong cho dân thường. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, Woodward cũng nói thêm rằng số thương vong dân sự ở Gaza là "gây sốc" và kêu gọi bảo vệ dân thường.Bà bình luận về thông báo của Israel về các khu định cư mới ở Bờ Tây nơi bị chiếm đóng, nói rằng những phê duyệt như vậy sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng khi thế giới nên tập trung vào việc giảm căng thẳng.⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Sáu cho biết quân đội đã bắt giữ hơn 200 nghi phạm thuộc phong trào Hamas trong hai ngày qua. “Chúng tôi đang tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố và ngày càng chứng kiến những kẻ khủng bố đầu hàng trong trận chiến và đầu hàng lực lượng của chúng tôi”, Hagari nói trong cuộc họp giao ban hàng ngày. Ông nói thêm rằng "hàng chục" chiến binh đó "đã được chuyển đến Đơn vị 504 của Quân đoàn Tình báo và ISA để điều tra ở Israel. Trong số các nghi phạm được chuyển đi điều tra có chỉ huy Hamas và những kẻ khủng bố Nukhba." Trước đó trong ngày, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu phản đối lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc và Nga.⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã cấm chia cắt các gia đình di cư ở biên giới Hoa Kỳ, phê chuẩn một thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU: American Civil Liberties Union), cơ quan đại diện cho các gia đình bị ảnh hưởng. Lệnh của tòa án sẽ có hiệu lực trong 8 năm, cho đến tháng 12/2031. Theo chính sách "không khoan nhượng" của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, được thông qua vào năm 2018 và nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước, hơn 5.000 trẻ em đã bị tách khỏi gia đình.Theo thỏa thuận dàn xếp, các gia đình bị ảnh hưởng có thể đủ điều kiện nhận một số lợi ích nhất định, bao gồm nhận được tư cách pháp nhân lên đến ba năm theo diện tạm tha nhân đạo, đoàn tụ ở Hoa Kỳ mà chính phủ sẽ tài trợ, có nhà ở trong một năm, có các buổi tư vấn trong ba năm. năm, và hỗ trợ pháp lý tại tòa án di trú.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng công nhân công đoàn Liên minh (Union) của Hoa Kỳ là “một trong những công nhân có tay nghề cao nhất trên thế giới”. Tại Las Vegas, Nevada, tổng thống nhấn mạnh rằng đối với người sử dụng lao động, việc thuê một công nhân của Liên minh sẽ "hiệu quả hơn" vì họ "[làm] những công việc tốt nhất, [cho] kết quả tốt nhất và họ làm việc lâu nhất." Nguyên thủ quốc gia khẳng định tầng lớp trung lưu xây dựng đất nước, còn “Công đoàn xây dựng tầng lớp trung lưu”.Trong khi đó, đề cập đến dự án đường sắt cao tốc đầu tiên ở Mỹ, sẽ bắt đầu ở Nevada, Biden nói rằng đây là một phần trong khoản đầu tư 8,2 tỷ USD mà Washington đang thực hiện vào “10 dự án đường sắt lớn” trên khắp đất nước. Ông khẳng định: “Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng đường sắt cao tốc giữa Las Vegas và Los Angeles”.⚪ ---- Hãng xe Volkswagen AG đang tìm kiếm đối tác để phát triển một loại xe hơi điện giá cả phải chăng có giá dưới 20.000 euro (21,547 USD), bao gồm cả công ty sản xuất xe Pháp Renault, như Handelsblatt đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn quen thuộc về vấn đề này.Theo các nguồn tin, cuộc trò chuyện giữa cả 2 hãng sản xuất xe này rõ ràng là "ở giai đoạn rất sớm". Cả hai công ty đều đang tìm cách phát triển một loại xe chạy bằng pin có giá phải chăng cho đa số khách hàng và hướng tới sản lượng hàng năm từ 200.000 đến 250.000 xe. Hồi tháng 3, Audi AG của Tập đoàn Volkswagen đã công bố kế hoạch giới thiệu hơn 10 mẫu xe điện vào năm 2025.⚪ ---- Pháp: 6 học sinh cấp hai bị xét xử vì liên quan đến vụ chặt đầu giáo viên lịch sử người Pháp Samuel Paty vào năm 2020 đã bị tòa án vị thành niên ở Paris kết tội hôm thứ Sáu, trong đó hầu hết nhận án treo. Tờ New York Times và nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin, 5 sinh viên trong số này đã bị tuyên án 14 tháng tù treo vì tội âm mưu, trong khi người thứ sáu bị kết án 2 năm tù giam với tất cả trừ 6 tháng tù treo. Học sinh thứ sáu, bị buộc tội mô tả Paty cho kẻ tấn công mình, sẽ chấp hành bản án 6 tháng quản thúc tại gia và phải đeo vòng tay điện tử.Tòa án cho biết các bản án đã tính đến "mức độ nghiêm trọng của sự thật" trong trường hợp Paty, một giáo viên lịch sử và địa lý 47 tuổi, người bị đâm và sau đó bị chặt đầu vào tháng 10/2020 gần trường học của ông ở Conflans-Sainte-Honorine, phía tây bắc Paris.Cảnh sát cho biết Abdoullakh Anzorov, một người tị nạn Nga 18 tuổi gốc Chechnya, đã giết giáo viên sau khi Paty chọc giận một số học sinh Hồi giáo của ông bằng cách trưng bày những bức tranh biếm họa gây tranh cãi mô tả Nhà tiên tri Muhammad trong cuộc thảo luận về vụ tấn công tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp năm 2015.Anzorov bị cảnh sát Pháp bắn chết ngay sau vụ này, trong khi các học sinh tuổi vị thành niên bị buộc tội hỗ trợ kẻ giết người. Các quan chức vị thành niên cũng cho biết họ xem xét "nhân cách" và "sự phát triển" của sáu thiếu niên, trong độ tuổi từ 13 đến 15, khi tuyên án. Họ nằm trong tổng số 14 người bị buộc tội liên quan đến vụ án – một phiên tòa khác sẽ được lên kế hoạch xét xử 8 người lớn vào cuối năm 2024.Truyền thông Pháp đưa tin, việc không có thời gian ngồi tù đối với bất kỳ học sinh nào trong vụ khủng bố gây chấn động cả nước đã khiến những người ủng hộ nạn nhân tức giận. Một luật sư của gia đình Paty rời tòa trong nước mắt.⚪ ---- Michigan: Một thẩm phán hôm thứ Sáu đã kết án một thiếu niên Michigan tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Thẩm phán Kwame Rowe của Quận Oakland đã tuyên bản án cho Ethan Crumbley, 17 tuổi, mới 15 tuổi khi các công tố nói rằng cậu đã bắn chết bốn bạn cùng lớp vào năm 2021.Crumbley đã nhận tội vào năm ngoái và nói với thẩm phán trước khi tuyên án hôm thứ Sáu rằng cậu là “một người thực sự xấu” và đã làm “những điều khủng khiếp mà không ai nên làm”. Crumbley đã dành phần lớn thời gian trong ngày tại tòa vào thứ Sáu để lắng nghe những tuyên bố về tác động tại tòa vào thứ Sáu trước khi bản án được công bố.⚪ ---- MacKenzie Scott đã tặng từ thiện 2,1 tỷ USD trong năm qua, cô cho biết trong một bài đăng trực tuyến, nâng tổng số tiền quyên góp được báo cáo của cô lên hơn 16 tỷ USD kể từ năm 2019. Trong khi các thông báo trước đó bao gồm các bài tiểu luận chi tiết về lý do quyên góp của cô, Scott chỉ đưa ra một bài viết ngắn có tiêu đề "Cập nhật đưa ra" trong năm nay, viết: "Rất vui mừng được thu hút sự chú ý đến 360 tổ chức xuất sắc này, mỗi tổ chức trong số họ có thể sử dụng nhiều đồng minh hơn", theo AP.Scott từ chối bình luận về các khoản quyên góp của cô —thường là khoản quyên góp lớn nhất mà một tổ chức phi lợi nhuận từng nhận được—ngoài các bài đăng trên blog hiện được xuất bản trên trang web của cô. Lần đầu tiên vào tháng 3, cô mở quy trình đăng ký nhận tài trợ, hứa sẽ cấp 1 triệu USD cho 250 tổ chức. Khoảng 6.300 tổ chức phi lợi nhuận đã ghi danh, theo Lever for Change, tổ chức giám sát quá trình ghi danh xin, cho biết họ sẽ công bố những người chiến thắng vào đầu năm 2024. Scott đã hứa sẽ cho đi hơn một nửa tài sản của mình, phần lớn đến từ việc cô ly hôn với Jeff Bezos, người sáng lập Amazon.⚪ ----, tưng bừng mua sắm ở nhiều nơi, kể cả Phố Cổ Hà Nội. Lễ Giáng Sinh (còn được gọi là Noel, Christmas) là lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus, được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 hằng năm, là một dịp lễ tôn giáo và văn hóa của hàng tỷ người trên thế giới. Dù không phải là ngày nghỉ chính thức tại Việt Nam nhưng Giáng sinh vẫn được coi như một ngày lễ chung, được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Phố Cổ Hà Nội đã hòa điệu, chuyển mình để đón du khách Tây, như các hình ảnh sau.

Hình ảnh Phố Cổ, Hà Nội, mùa Noel 2023.

.

⚪ ---- TIN VN. TPSG: Nam sinh nghi gãy xương bả vai sau khi bị thầy giáo đánh. Theo báo VnExpress. Thầy giáo môn Công nghệ, trường THCS Hồng Bàng, dùng cây ăng ten (cây chỉ bảng) đánh một nam sinh lớp 8, em này sau đó báo gãy xương bả vai. Chiều 9/12, thầy Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng, quận 5, xác nhận sự việc diễn ra vào chiều 8/12, trong giờ học STEM. Thầy giáo môn Công nghệ đã dùng cây ăng ten đánh vào bả vai học sinh. Khi về nhà, học sinh đau nên kể với bố mẹ. Gia đình đưa em đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy em bị gãy xương bả vai. Sáng nay, trường làm việc với các cá nhân và bộ phận liên quan, quyết định cho thầy giáo này tạm dừng giảng dạy ở lớp đó. Ông Luyện cho hay giáo viên đã viết tường trình, nhận lỗi và hối hận về hành động của mình, nhưng ông từ chối chia sẻ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

.

⚪ ---- TIN VN. Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù'. Theo Báo Thanh Niên. Những ngày đầu tháng 12.2023, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội càng nghiêm trọng, có thời điểm thậm chí đứng đầu thế giới. Người dân thành phố lo lắng cho sức khỏe mỗi khi đi ra đường những ngày này. Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam), lúc 10 giờ sáng ngày 9.12.2023, chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) ở nhiều khu vực tại thành phố Hà Nội đang dao động ở mức trên 150 đơn vị, đây là mức độ gây hại cho sức khỏe. Hà Nội cũng nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5, cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của WHO (Tổ chức Y tế thế giới).

.

⚪ ---- HỎI 1: Mua sắm mùa lễ 2023: 38% không xài gì hết?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát Experian chia sẻ kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng khi mùa mua sắm dịp lễ năm 2023 sắp diễn ra. Hãy nhớ rằng 38% số người tham gia khảo sát nói rằng họ không có ngân sách cho kỳ nghỉ, hầu hết đều có kế hoạch duy trì chi tiêu cho kỳ nghỉ ở mức hoặc dưới 500 USD trong mùa này. Nhưng gần một phần tư số người được hỏi có thể dự định chi từ 500 đến 1.000 USD, trong khi 18% cho biết họ có thể chi hơn 1.000 USD.

.

Hầu hết những người tham gia khảo sát đều nói rằng họ dự kiến sẽ sử dụng kết hợp tiền mặt và thẻ tín dụng để thanh toán cho các giao dịch mua sắm trong dịp nghỉ lễ này: 75% cho biết ít nhất một số giao dịch mua hàng của họ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, trong khi 56% cho biết họ sẽ sử dụng thẻ tín dụng để tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi tiêu của họ. Trong khi đó, kế hoạch mua ngay, trả sau cũng đã xuất hiện: 15% người tiêu dùng cho biết họ sẽ sử dụng nguồn tài chính từ các phương thức thanh toán thay thế này để thanh toán cho một số quà tặng vào năm 2023.

Chi tiết:

https://www.news-daily.com/multimedia/slideshows/58-of-american-consumers-plan-to-spend-500-or-less-this-holiday-shopping-season-survey/collection_e4527486-7bd6-57aa-ae5b-456cd5a93892.html#2

.

⚪ ---- HỎI 2: Gần 1/2 ngươi Cộng Hòa nói Mỹ đã viện trợ Ukraine quá nhiều?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khi cuộc chiến ở Ukraine sắp bước sang mốc hai năm, khoảng 3/10 người Mỹ (31%) nói rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, trong khi khoảng một nửa nói rằng Mỹ đang cung cấp những hỗ trợ cần thiết. hỗ trợ đúng mức (29%) hoặc hỗ trợ không đủ (18%).

.

48% đảng viên Đảng Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa nói rằng Mỹ đang viện trợ quá nhiều cho Ukraine. Tỷ lệ này tăng khiêm tốn so với tháng 6, khi 44% nói điều này và cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu của cuộc chiến.

.

Chỉ 16% đảng viên Đảng Dân chủ và những người nghiêng về Đảng Dân chủ coi mức viện trợ hiện tại của Hoa Kỳ là quá mức. Khoảng 4/10 đảng viên Đảng Dân chủ (39%) nói rằng Hoa Kỳ đang cung cấp lượng viện trợ phù hợp, trong khi khoảng 1/4 (24%) cho rằng Hoa Kỳ không cung cấp đủ viện trợ.

Chi tiết:

https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/12/08/about-half-of-republicans-now-say-the-us-is-providing-too-much-aid-to-ukraine/

.

.