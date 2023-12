Kinh tế tăng kỷ lục. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden: tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức dưới 4% trong 22 tháng liên tiếp, với lạm phát đã giảm 2/3, đã tạo ra 199.000 việc làm trong tháng 11, nâng tổng số hơn 14 triệu việc làm kể từ khi nhậm chức.

- Apple sẽ sản xuất 50 triệu chiếc iPhone ở Ấn Độ mỗi năm, sẽ đưa xưởng làm iPad sang Việt Nam

- TT Biden ca ngợi kinh tế tăng tốc, lạm phát giảm 2/3, việc làm thất nghiệp dưới 4% trong 22 tháng liền

- New York: chơi vé cào, 1 người trúng số 10 triệu đô la. Một năm trước, anh cũng trúng số 10 triệu đôla vé cào mua ở cùng 1 cây xăng

- Microsoft và OpenAI sẽ độc lập, chỉ là đối tác

- Chính quyền Biden sẽ ép giá thuốc xuống thấp, sẽ thu bằng sáng chế nếu để thuốc bán giá cao

- Kenneth Chesebro (cựu luật sư của Trump) chịu nhận tội chủ mưu lập đại cử tri giả ở 7 tiểu bang

- Trump cào phím: "bằng chứng" Trump vô tội đối với bạo loạn 6/1/2021 đã bị Ủy ban 6/1 tiêu hủy, và "bằng chứng" này cho thấy chính cựu Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi là người xách động bạo loạn 6/1 bất kể bà Pelosi bị người của Trump hăm dọa xử tử

- Thẩm phán Chutkan đápyêu cầu của Trump đòi xóamọi thủ tục tố tụng vì Tổng Thống được miễn truy tố: cho 2 phe Công tố Smith và Trump tranh biện về "quyền miễn trừ tổng thống"

- 4 ứng cử viên Cộng hòa tranh luận, điểm của Trump không suy suyển

- Hunter Biden bị truy tố 9 tội về thuế

- Trump kháng cáo ở tòa thủ đô, đòi miễn truy tố hình sự vì bạo loạn 6/1/2021 xảy ra khi Trump còn giữ chức Tổng Thống (nên phải được miễn tố)

- Tại tòa án New York: Trump thuê giáo sư kế toán Eli Bartov của Đại học New York để nói không có gian lận nghiêm trọng

- Công tố đặc biệt Jack Smith có chứng cớ Trump xúi giục bạo lực bầu cử ở nơi kiểm phiếu Detroit 2020

- Câu thêm 6 năm: Putin sẽ tái tranh cử Tổng Thống năm 2024

- Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Baghdad của Iraq bị bắn 14 quả hỏa tiễn Katyusha, không có thương vong

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: phương Tây "đổ dầu vào lửa" ở Gaza, hơn 70 nhà báo đã chết ở Gaza trong 2 tháng qua, Thủ tướng Israel sẽ phải hầu tòa và bị kết án.

- Bộ Ngoại giao Palestine lên án "vụ thảm sát tàn khốc" do quân Israel tấn công ở trại tị nạn Al-Rafa'a, xin quốc tế giúp thoát khỏi sự chiếm đóng.

- Israel: tấn công khoảng 450 mục tiêu của Hamas trong đợt mới nhất vào Gaza.

- Thăm dò AP: 61% không tán thành cách TT Biden đối phó với cuộc chiến Israel-Hamas.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: có khoảng cách giữa ý định bảo vệ dân thường của Israel và “kết quả thực tế trên thực địa”.

- TT Biden kêu gọi Thủ tướng Israel hãy bảo vệ sinh mạng dân thường

- Israel: 2 sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Hamas đã bị tiêu diệt

- Tổng thống Iran kêu gọi ngưng bắn ở Gaza

- New York: 2 phát súng nổ bên ngoài nhà thờ Do Thái ở Albany, tay súng bị bắt

- Thâm hụt ngân sách của California sẽ tăng vọt lên 68 tỷ USD

- California: Một cựu Cảnh sát trưởng thị trấn La Habra bị kết án hơn 11 năm tù vì tham gia 6/1/2021

- California mua nhà tăng trong năm 2024: Oxnard-Thousand Oaks (tăng 18%), Riverside-San Bernardino-Ontario (13,8%), Bakersfield (13,4%), San Diego-Chula Vista-Carlsbad (11%)

- Độc chiêu ở San Francisco: tranh cử, kiếm phiếu cử tri gốc Hoa bằng cách dùng tên nghe như người gốc Hoa.

- Tranh cử chức Thượng nghị sĩ California, thăm dò: Adam Schiff (21%), Katie Porter (16%), Steve Garvey (10%), Barbara Lee (8%)

- Quận Cam: phóng xe xuống đầm nước, được cứu, nhập viện và rồi chết.

- Cảnh sát San Francisco: xin giúp tìm bé gái Audrey Nguyễn, 14 tuổi, mất tích

- Kansas: Tom Nguyễn đắc cử ủy viên thành phố Garden City, người gốc Á đầu tiên giữ chức này

- TIN VN. Thứ trưởng Ngoại giao: phát huy nguồn lực Kiều bào.

- TIN VN. Tiền Giang đang điều tra vụ sử dụng bằng giả trúng thầu 19 công trình.

- TIN VN. Học sinh THCS tại TP.HCM không phải đóng học phí.

- HỎI 1: Khảo sát: 2/3 dân Mỹ nói họ sẽ khá giả về tài chính trong năm 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thử máu có thể cho biết một hay nhiều cơ phận đã lão hóa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/12/2023) ⚪ ---- Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho biết hôm thứ Sáu rằng mối quan hệ với OpenAI đã bảo đảm tính độc lập của cả hai công ty. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Anh đưa ra đánh giá vào hôm Thứ Sáu để xác định xem liệu quan hệ đối tác có phải chịu một cuộc điều tra sáp nhập hay không.

Smith cho biết: “Kể từ năm 2019, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ đối tác với OpenAI nhằm thúc đẩy nhiều đổi mới và cạnh tranh AI hơn, đồng thời duy trì sự độc lập cho cả hai công ty.” Smith cho biết theo trích dẫn của Wall Street Journal và nói thêm rằng “điều duy nhất đã thay đổi là Microsoft giờ đây sẽ có một quan sát viên không có quyền bỏ phiếu trong hội đồng quản trị của OpenAI, điều này rất khác so với việc mua lại.”

Tháng trước, ban giám đốc OpenAI đã sa thải CEO Sam Altman. Hai ngày sau, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết ông có ý định thuê anh ta và hầu hết nhân viên của OpenAI đều dọa sẽ rời đi trừ khi Altman được thuê lại. Sau cuộc khủng hoảng, OpenAI đã chỉ định một hội đồng lâm thời gồm ba người và sau đó bổ sung thêm một quan sát viên của Microsoft.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal dẫn lời những người có hiểu biết về vấn đề này cho biết Apple Inc. đang đặt mục tiêu sản xuất 50 triệu chiếc iPhone ở Ấn Độ mỗi năm. Con số này sẽ chiếm 1/4 tổng sản lượng iPhone của hãng Apple. Ngoài ra, thậm chí nhiều đơn vị dự kiến ​​sẽ được sản xuất trong Ấn Độ sau hai đến ba năm đầu tiên, trong thời gian đó doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu 50 triệu chiếc iPhone nói trên.

Các nguồn tin ghi rằng cả Apple và Foxconn Technology Group, hãng cung cấp của họ, đều có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Ấn Độ hơn nữa. Nhà máy của Foxconn ở Karnataka sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2024 và sẽ có công suất sản xuất 20 triệu thiết bị cầm tay di động mỗi năm. Các nguồn tin cho biết thêm rằng việc thành lập một siêu nhà máy sản xuất iPhone khác hiện đang được đàm phán.

Trong khi đó, Nikkei đưa tin Apple sẽ chuyển nguồn lực phát triển sản phẩm iPad sang Việt Nam, một giải pháp thay thế tiềm năng cho hoạt động sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

⚪ ---- Một người đàn ông ở thành phố New York đã trúng số 10 triệu đô la khi chơi vé số cào 30 đô la trong tuần này - chỉ một năm sau khi trúng số tiền tương đương trong một trò chơi xổ số trị giá 30 đô la khác, theo các quan chức tiểu bang cho biết. Theo một thông cáo báo chí, Wayne Murray, sống ở Brooklyn và đã mua cả hai vé tại cùng một trạm xăng gần nhà của mình, đã chọn lãnh một lần số tiền mặt thắng được gần đây nhất của mình là hơn 6 triệu USD. Khi được phóng viên của tờ New York Post phỏng vấn, anh đã không nói là may măn, chỉ đề cao quan điểm "sùng đạo cực kỳ mạnh mẽ" của mình.

⚪ ---- Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố hôm thứ Sáu, việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 199.000 trong tháng 11. Con số này cao hơn dự đoán của các nhà phân tích và tăng từ mức 150.000 vào tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% từ mức 3,9% trong tháng 10. Số người thất nghiệp ít thay đổi ở mức 6,3 triệu.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bình luận về dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 11 hôm thứ Sáu, nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức dưới 4% trong 22 tháng liên tiếp, với lạm phát đã giảm 2/3. “Nền kinh tế đã tạo ra 199.000 việc làm trong tháng 11, nâng tổng số hơn 14 triệu việc làm kể từ khi tôi nhậm chức. Đó là hơn 14 triệu người Mỹ bổ sung biết đến phẩm giá và sự an tâm đi kèm với tiền lương,” theo Biden nói trong tuyên bố.

Tổng thống thứ 46 tái khẳng định rằng mục tiêu hàng đầu của chính quyền là giảm chi phí cho người dân Mỹ bình thường. Biden nói thêm: “Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm chi phí thuốc theo toa, phí bảo hiểm y tế và hóa đơn tiện ích.” (Tiện ích: utility bills: năng lượng, điện, khí đốt, nước...)

⚪ ---- Theo CNN, một cựu luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump đã nhận tội liên quan đến âm mưu đại cử tri giả ở Georgia nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang hiện cũng đang hợp tác với các cuộc điều tra về âm mưu ở các tiểu bang khác. Kenneth Chesebro, luật sư trung tâm trong những nỗ lực bị cáo buộc của Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, hiện được cho là đang giúp đỡ các nhà điều tra ở ít nhất 4 tiểu bang, bao gồm Michigan và Wisconsin.

Chiến dịch tranh cử của Trump được cho là đã nhắm mục tiêu vào 7 tiểu bang bằng kế hoạch này, liên quan đến việc các đại cử tri giả mạo ủng hộ Trump tuyên bố sai rằng họ là đại diện của tiểu bang của họ trước Cử tri đoàn. Các nguồn tin nói với CNN rằng Chesbro hiện đang hợp tác với nhiều cuộc điều tra của nhiều tiểu bang hơn về âm mưu này với hy vọng Chesbro sẽ tránh được nhiều truy tố hình sự hơn.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump vào rạng sáng thứ Sáu đã phóng ra một bài phát biểu đầy bịa đặt, trong đó Trump tuyên bố "bằng chứng" không xác định sẽ cho thấy cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-CA) "có tội" bằng cách nào đó bà Pelosi đã kích động cuộc bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol với sự góp mặt của nhiều người ủng hộ Trump trong khi những người này đã hô hào hảy bắn vào giữa trán "con mụ Pelosi."

Trong một bài dài trên mạng Truth Social của mình, cựu tổng thống đã ca ngợi về nhiều vụ kiện dân sự và cáo buộc hình sự mà Trump hiện đang phải đối mặt trước đó, sau đó tập trung cụ thể vào cáo buộc của Công tố đặc biệt Jack Smith rằng Trump đã cố gắng lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp. sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020.

Trump viết sai trái rằng nhiều bằng chứng đã bị Ủy ban Tuyển chọn hạ viện 6/1 tiêu hủy là để bảo vệ cựu Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi, và các bằng chứng đó cho thầy Trump "vô tội" và chọ thấy Pelosi "có tội kích động bạo loạn 6/1/2021" và Trump là nạn nhân bị Bidens ăn phù thủy. Trên thực tế, không có bằng chứng nào của Ủy ban ngày 6 tháng Giêng bị “tiêu hủy”. Ngoài ra, không rõ tại sao Pelosi lại kích động một cuộc bạo loạn ở Điện Capitol khiến tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm.

⚪ ---- Thẩm phán Chutkan hôm thứ Năm đã ra phán lệnh mới để đáp lại yêu cầu của Trump về việc đình chỉ mọi thủ tục tố tụng trong vụ lật ngược bầu cử 2020 ở Washington D.C., ra lệnh cả Trump và Công tố đặc biệt Jack Smith hãy nộp bản tóm tắt về chủ đề đang tranh chấp. Trump trước đó cùng ngày đã đệ đơn kháng cáo, thách thức việc Chutkan bác bỏ lập luận về "quyền miễn trừ tổng thống" của Trump. Cựu tổng thống cũng yêu cầu tòa án hoãn lại toàn bộ vụ truy tố cho đến khi đơn kháng cáo đó được giải quyết.

Phản ứng của Chutkan không phải là đưa ra quyết định mà là yêu cầu các bên cân nhắc về việc đó. Phóng viên Hugo Lowell của The Guardian đưa tin rằng Chutkan đã ra lệnh cho "Trump và Luật sư đặc biệt nộp bản tóm tắt về yêu cầu của Trump ngưng lại toàn bộ thủ tục tố tụng liên bang trong vụ bạo loạn 6/1/2021 trong khi Trump kháng cáo lên tòa thủ đô DC Circuit." Lệnh ngắn gọn ấn định thời gian để Smith nộp đơn phản đối vào ngày 10 tháng 12/2023 và sau đó cho Trump thêm hai ngày để phản hồi.

⚪ ---- Bốn ứng cử viên cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 đã lên sân khấu vào thứ Tư trong cuộc tranh luận cuối cùng trong năm. Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ Thống đốc Florida Ron DeSantis, người nói rằng bà "nhượng bộ bất cứ khi nào cánh tả theo đuổi bà" và doanh nhân Vivek Ramaswamy, người đã cáo buộc bà "tham nhũng". Haley làm chệch hướng những lời chỉ trích bằng cách nói rằng hai đối thủ của cô đang "ghen tị" với động lực tranh cử gần đây của bà, bao gồm khoản đóng góp 250.000 USD từ doanh nhân Reid Hoffman và sự chứng thực ủng hộ từ tỷ phú Charles Koch.

Cũng như các cuộc tranh luận trước, các cuộc tấn công của các ứng cử viên nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đều thận trọng và hạn chế. Trump chủ yếu bị chỉ trích vì chính sách đối ngoại của mình, bao gồm việc Haley nói rằng Trump không đủ cứng rắn với Trung Quốc, và DeSantis nhắc lại lời hứa của Trump sẽ "bắt Mexico phải trả giá" cho bức tường biên giới. Haley cũng tuyên bố Trump đã cho Mỹ gánh thêm khoản nợ 9 nghìn tỷ USD trong thời gian Trump nắm quyền.

Cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie một lần nữa chỉ trích các đối thủ của mình vì không đối đầu trực tiếp với Trump, ngụ ý rằng họ đang hy vọng được chọn làm người tranh cử của Trump sau khi ông thắng cử. Ông gọi cựu tổng thống là "kẻ bắt nạt" và "nhà độc tài" và dự đoán Trump sẽ bị "kết án trọng tội" trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với việc Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò khiến Trump trở thành người dẫn đầu rõ ràng, Trump khó có thể bị lung lay, đặc biệt nếu các ứng cử viên khác tiếp tục dành phần lớn thời lượng phát sóng của họ để tập trung vào việc tấn công lẫn nhau.

⚪ ---- Hunter Biden đã bị truy tố về tội liên quan đến cuộc điều tra kéo dài của Bộ Tư pháp về thuế của ông – vụ án hình sự thứ hai mà công tố đặc biệt David Weiss khởi tố chống lại con trai của Tổng thống Joe Biden. Các cáo buộc bao gồm chín tội danh, bao gồm cả việc không khai và nộp thuế; trốn tránh đánh giá; và khai thuế sai hoặc gian lận.

Công tố đặc biệt David Weiss nói rằng Hunter đã tham gia vào "kế hoạch dài 4 năm để không trả ít nhất 1,4 triệu USD" từ năm 2016 đến năm 2019. Con trai của tổng thống được cho là đã "tiêu hàng triệu USD cho lối sống xa hoa thay vì đóng thuế." Theo bản cáo trạng, điều này bao gồm việc trả tiền cho "phê ma túy, người hộ tống và bạn gái, khách sạn sang trọng và tài sản cho thuê, xe hơi, quần áo sang trọng," v.v. Từ năm 2016 đến năm 2020, tổng thu nhập của anh ước tính là 7 triệu USD.

Ngoài ra, mặc dù không nộp tờ khai thuế năm 2017 và 2018 đúng hạn nhưng cuối cùng Hunter đã làm như vậy, nhưng anh đã "bao gồm các khoản khấu trừ kinh doanh sai lầm nhằm trốn tránh việc đánh giá thuế nhằm giảm bớt các khoản nợ thuế đáng kể mà anh phải đối mặt kể từ tháng 2 năm 2020," theo ghi trong bản cáo trạng.

Vụ này gần như được giải quyết hồi tháng 7 khi thỏa thuận nhận tội thất bại. Vụ kiện thuế mới bắt nguồn từ các giao dịch kinh doanh sinh lợi ở nước ngoài của Hunter Biden, vốn là trung tâm của cuộc điều tra luận tội Joe Biden của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Giờ đây, tổng thống sẽ vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc và đấu tranh với nỗ lực luận tội của Cộng hòa trong khi con trai ông đấu tranh để tránh phải ngồi tù trong 2 vụ hình sự. Các luật sư của Hunter Biden chưa bình luận ngay lập tức.

⚪ ---- Hôm Thứ Năm chứng kiến những diễn biến đáng chú ý trong hai phiên tòa xét xử Donald Trump ở thủ đô và ở New York. Tại hồ sơ ở thủ đô, Trump đang kháng cáo phán quyết rằng Trump không được miễn truy tố hình sự với cáo buộc Trump âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, theo AP. Các luật sư của Trump đã nộp thông báo kháng cáo cho biết rằng họ sẽ phản đối quyết định của Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan của Hoa Kỳ bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm làm trật bánh vụ án sắp được xét xử ở thủ đô Washington, DC vào tháng 3/2024.

Đơn kiện dài một trang kèm theo yêu cầu từ nhóm của Trump đòi tạm dừng vụ truy tố để tòa kháng án có thể giải quyết vấn đề. Kháng cáo đã được mong đợi vì các luật sư của Trump trước đó đã báo hiệu kế hoạch theo đuổi đến tận Tòa án Tối cao, nếu cần, điều họ nói là một câu hỏi chưa được kiểm chứng về mặt pháp lý về quyền miễn trừ truy tố của cựu tổng thống.

Bản thân hành động [kháng án] này là một diễn biến tương đối nhỏ, theo Washington Post. Nhưng "cách thức và thời điểm Tòa kháng án khu vực Hoa Kỳ dành cho thủ đô Columbia và Tòa án tối cao xử lý đơn kháng cáo của Trump có thể có tác động rất lớn đến việc liệu Trump - người đang tái tranh cử tổng thống - có ra tòa trước khi cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2024 hay không."

Trở lại tòa án New York: Trump cũng quay trở lại phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York để làm nổi bật sự bào chữa của Trump, đồng thời nhắc lại rằng vụ này là vô căn cứ, theo AP. Với lời khai kết thúc sau hơn hai tháng, Trump xuất hiện để theo dõi giáo sư kế toán Eli Bartov của Đại học New York. Được các luật sư bào chữa của Trump thuê, Bartov phản bác mấu chốt của vụ kiện của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James: rằng các báo cáo tài chính của Trump chứa đầy những giá trị bị thổi phồng một cách gian lận đối với những tài sản đặc trưng như căn hộ áp mái ở Tháp Trump và câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump ở Florida.

Bartov làm chứng: “Phát hiện chính của tôi là không có bằng chứng nào về bất kỳ gian lận kế toán nào”. Ông nói rằng các báo cáo tài chính của Trump “không có sai sót nghiêm trọng”. Trong giờ giải lao, Trump tuyên bố rằng "toàn bộ vụ này là một cuộc săn phù thủy chính trị", một vụ "nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử."

⚪ ---- Một phần được biên tập lại trong hồ sơ của Công tố đặc biệt Jack Smith nộp cho Thẩm phán Tanya Chutkan gợi ý rằng Bộ Tư pháp có bằng chứng "thuyết phục" liên kết Donald Trump với bạo lực bầu cử năm 2020. Trích dẫn thông báo mà công tố viên đặc biệt phải nộp theo Quy tắc Bằng chứng Liên bang 404(b) xem trước bằng chứng mà Bộ Tư Pháp sẽ đưa ra xét xử, cựu công tố Hoa Kỳ Joyce Vance lưu ý phần được biên tập lại sau khi tiết lộ về một "đặc vụ" của Trump, cũng được mô tả là một quan chức chiến dịch giấu tên, người đã liên hệ với luật sư Ban vận động ở Detroit để khuyến khích "bạo loạn và cản trở [kiểm phiế] tại Trung tâm TCF nơi diễn ra cuộc kiểm phiếu."

Như Vance đã lưu ý, điều tiết lộ này thậm chí còn tai hại hơn là lời biện hộ cho sự gián đoạn được đưa ra sau khi cựu tổng thống nhận thức được rằng mình đang thua cuộc. Chỉ ra rằng bản biên tập dường như đang che giấu "điều gì đó trong nội dung lời khai của họ", Vance cho rằng nó có thể là một quả bom khi trình bày trước tòa.

Nêu ra một khẳng định trong hồ sơ nêu rõ: "Nhân viên vận động [của Trump ở Detroit] đã khuyến khích bạo loạn và các phương pháp cản trở khác khi anh ta biết rằng số phiếu bầu đang có xu hướng ủng hộ đối thủ của bị cáo," theo Vance giải thích, "Bây giờ chúng tôi đã biết đủ để thấy rằng Smith có một ví dụ thuyết phục kết nối sự hiểu biết của Trump rằng Trump đã thua với việc sẵn sàng sử dụng bạo lực để can thiệp vào việc hoàn tất việc kiểm phiếu."

Vance cũng nói việc dùng cụ thể thuật ngữ pháp lý "người đại diện" ("agent") trong phần mô tả, nghĩa là nó ngụ ý rằng Trump có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của người đó. Chuyên gia pháp lý cũng lưu ý, "Chính phủ kết thúc phần này bằng cách lưu ý rằng khi người đại diện của ông ta đang tìm cách phá vỡ cuộc kiểm phiếu bằng bạo loạn, Trump đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố cố ý sai về cuộc kiểm phiếu tại Trung tâm TCF."

Theo hồ sơ, "Bằng chứng này có thể được chấp nhận để chứng minh rằng bị cáo [Trump], đồng phạm và người đại diện của Trump biết rằng bị cáo đã thua cuộc bầu cử, cũng như ý định và động cơ cản trở và lật ngược kết quả hợp pháp của họ."

⚪ ---- Chính quyền Biden đang vận dụng một số cơ chế liên bang để đẩy giá thuốc xuống thấp hơn, cảnh báo các công ty dược phẩm rằng chính phủ có thể sử dụng quyền của mình để hủy bỏ các biện pháp bảo vệ bằng sáng chế nếu một loại thuốc có giá quá cao. Luật liên bang cho phép chính phủ cấp giấy phép bằng sáng chế nếu tiền của người nộp thuế được sử dụng để phát triển các phát minh - bao gồm cả thuốc.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Bạch Ốc cho biết chính phủ sẽ xem xét cấp bằng sáng chế cho các công ty dược phẩm đối thủ nếu một loại thuốc nào đó trở nên đắt đỏ. Đây là lần đầu tiên các quan chức liên bang được phép xem xét giá của một loại thuốc khi quyết định phá bỏ sự bảo vệ bằng sáng chế. Tổng thống Joe Biden hứa rằng hành động này sẽ làm hạ giá thuốc cho người Mỹ trung bình.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo RIA Novosti đưa tin hôm thứ Sáu. Thông báo đưa ra trong cuộc gặp không chính thức của Putin với những người tham gia lễ trao huy chương Sao vàng cho các Anh hùng nước Nga. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Neverov cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng đảng "Nước Nga thống nhất" của ông ủng hộ vô điều kiện đề cử của Putin và sẽ làm "mọi thứ có thể để đảm bảo chiến thắng của ông". Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2024. Nhiệm kỳ Tổng Thống Nga là 6 năm.

⚪ ---- Một phát ngôn viên cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hôm thứ Sáu. Người phát ngôn cho biết không có thương vong và không có nhóm nào nhận trách nhiệm nhưng kẻ tấn công có thể là "dân quân liên kết với Iran".

Một quan chức Iraq nói với ABC News rằng tổng cộng có 14 quả hỏa tiễn Katyusha đã được bắn, một số rơi gần một trong các cổng của đại sứ quán và một số rơi xuống con sông gần đó. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết một "cuộc tấn công bằng nhiềuhỏa tiễn khác đã được tiến hành nhằm vào lực lượng Mỹ và Liên quân ở khu vực lân cận khu phức hợp đại sứ quán, không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và không có thương vong".

⚪ ---- Theo Anadolu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu đã cáo buộc phương Tây "đổ dầu vào lửa" liên quan đến tình hình ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng dân thường ở vùng đất này sẽ "phải trả giá cho từng khoảnh khắc bị mất để đạt được hòa bình lâu dài." Ông cũng tuyên bố rằng các tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh toàn cầu “thiếu khả năng giải quyết vấn đề” và một lần nữa đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp chấm dứt xung đột Israel-Hamas và “gánh vác trách nhiệm ngăn chặn đổ máu nhiều hơn”.

Phát biểu tại một sự kiện truyền thông, ông Erdogan cho biết hơn 70 nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây hai tháng và cáo buộc các phương tiện truyền thông lớn "hạ thấp mức độ tàn bạo của các cuộc tấn công vào Gaza và biện minh cho việc giết hại các nhà báo". Tuy nhiên, ông tuyên bố Israel đang "thua trong cuộc chiến tuyên truyền" và nhắc lại rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "và các đồng phạm của ông ta sẽ phải hầu tòa và bị kết án."

⚪ ---- Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Palestine hôm thứ Sáu đã lên án "vụ thảm sát tàn khốc" do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện tại trại tị nạn Al-Rafa'a ở tỉnh Tubas phía bắc Bờ Tây, khiến 6 người chết. Theo tuyên bố của Bộ, Palestine "lên án việc sử dụng trụ sở UNRWA để bắn tỉa và bắn công dân" đồng thời "kêu gọi sự can thiệp khẩn cấp của Mỹ để kiềm chế sự leo thang của Israel." Tài liệu này cũng nhấn mạnh thêm sự cần thiết phải cấp cho người dân Palestine “sự bảo vệ quốc tế” để cho phép họ “thoát khỏi sự chiếm đóng”.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Sáu rằng binh sĩ của họ đã tấn công khoảng 450 mục tiêu của Hamas trong cuộc tấn công mới nhất vào Gaza. IDF cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và đồn bốt nơi quân Hamas đang hoạt động, bao gồm các trạm quan sát và kho vũ khí, đồng thời nói thêm rằng các mục tiêu bị tấn công từ trên không, trên bộ và trên biển trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra trên diện rộng ở Gaza. Theo báo cáo, quân đội IDF tiếp tục các hoạt động nhằm xác định vị trí và phá hủy các đường hầm dưới lòng đất, vũ khí và cơ sở hạ tầng khủng bố khác.⚪ ---- Một cuộc thăm dò do Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research thực hiện hôm thứ Năm cho thấy 61% trong số 1.074 người được phỏng vấn không tán thành cách Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối phó với cuộc chiến Israel-Hamas.Trong khi 59% đảng viên Đảng Dân chủ tự nhận thức tán thành những gì chính quyền Biden đã làm trong việc hòa giải cuộc xung đột ở Trung Đông, thì chỉ 18% đảng viên Đảng Cộng hòa làm điều đó. 63% những người thuộc Đảng Dân chủ không ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng Biden đang "ủng hộ Israel quá mức".Trả lời câu hỏi đất nước đang đi đúng hướng hay sai dưới chính quyền hiện nay, 75% số người được hỏi nói sai, trong khi 25% nói đúng.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói tại một cuộc họp báo ở Washington rằng vẫn còn khoảng cách giữa ý định bảo vệ dân thường của Israel và “kết quả thực tế trên thực địa”. Ông giải thích: “Điều bắt buộc là Israel phải đặt ưu tiên cao hơn cho việc bảo vệ dân sự… Bảo vệ dân sự là vấn đề mà chúng tôi thường xuyên trao đổi với người Israel, kể cả vấn đề gần đây như hôm nay”. Blinken lưu ý thêm rằng Israel nên đảm bảo rằng việc tạm dừng được áp dụng cho các khu vực rộng lớn hơn chứ không chỉ một khu vực lân cận.Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh quốc David Cameron, người trước đó đã gặp Blinken, nhận xét rằng "việc vội vàng tổ chức bầu cử ở Gaza có thể sẽ là một sai lầm."⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng việc bảo vệ dân thường và "tách" dân thường khỏi Hamas trong quá trình hoạt động của lực lượng này ở Dải Gaza là "rất quan trọng". Điều này bao gồm việc thiết lập các hành lang để cho phép mọi người di chuyển an toàn khỏi các khu vực chiến sự đã xác định, theo Bạch Ốc báo cáo trong phần đọc cuộc gọi.Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực "cực đoan" ngày càng gia tăng đối với người Palestine ở Bờ Tây, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định tại Bờ Tây. Ngoài ra, Biden chỉ ra rằng đội Hồng Thập Tự phải được phép tiếp cận các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza. Tổng thống cũng đổ lỗi cho Hamas về việc chấm dứt lệnh tạm dừng nhân đạo, khẳng định rằng việc họ từ chối thả các nữ tù nhân dân sự trẻ đã dẫn đến việc lệnh ngừng bắn bị phá vỡ.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo rằng 2 sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Hamas đã bị tiêu diệt “vài ngày trước” trong cuộc tấn công của Israel vào trung tâm chỉ huy tình báo trung tâm của Hamas ở Gaza. IDF cho biết: “Trung tâm chỉ huy này chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tình báo thực địa từ khắp Dải Gaza và đóng vai trò là trung tâm chiến lược quan trọng để Hamas chỉ đạo các hoạt động chiến đấu, hỗ trợ các cuộc tấn công vào binh sĩ IDF”.IDF cho biết trong tuyên bố rằng Abdel Aziz Rantisi, một đặc vụ cấp cao của đơn vị tình báo quân sự của Hamas, được cho là đã tham gia vào việc lập kế hoạch cho "vụ thảm sát" ngày 7 tháng 10. Ngoài ra, Ahmed Aiush, sĩ quan đơn vị quan sát Tiểu đoàn Carrara của Hamas, đã bị hạ sát.⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải ngừng bắn phá Dải Gaza “càng sớm càng tốt. Thật đáng buồn khi tội ác của Israel được Mỹ và phương Tây ủng hộ”, Raisi nhấn mạnh trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, nơi Raisi hiện đang đến thăm. Ngoài ra, Tổng thống Iran còn nhấn mạnh rằng "nạn diệt chủng" hiện đang "diễn ra" ở Dải Gaza.Theo truyền thông đưa tin, hai tổng thống dự kiến sẽ thảo luận sâu hơn về cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông. Tổng thống Iran trước đó tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu trách nhiệm về số thương vong ở Dải Gaza và cáo buộc Washington ngăn chặn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.⚪ ---- News York: Người phát ngôn cảnh sát Albany Megan Craft nói với các phóng viên rằng hai phát súng đã được bắn bởi một người đàn ông 28 tuổi bên ngoài giáo đường Do Thái ở Albany, New York. Không ai bị thương. Theo Craft, người nổ súng bên ngoài Temple Israel đã bị bắt giam và vẫn chưa rõ lý do nổ súng. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi bắt đầu Hanukkah, một lễ hội của người Do Thái.Trong khi đó, Thống đốc New York Kathy Hochul đã ra lệnh cho Cảnh sát tiểu bang New York và Vệ binh quốc gia New York “trong tình trạng cảnh giác cao độ và tăng cường các cuộc tuần tra hiện có tại các địa điểm có nguy cơ”. Trong tuyên bố, bà lưu ý thêm rằng "sự an toàn của người dân New York gốc Do Thái là không thể thương lượng."⚪ ---- Theo một phân tích mới từ Văn phòng Phân tích Lập pháp (LAO: Legislative Analyst’s Office) công bố hôm thứ Năm, thâm hụt ngân sách của California đã tăng vọt lên 68 tỷ USD, chủ yếu là do doanh thu thuế trong nhiều tháng thấp bất ngờ. Con số thâm hụt mới nhất vượt xa ước tính 14,3 tỷ USD từ tháng 6, theo Politico. Sự thiếu hụt có thể dẫn đến việc Thống đốc Gavin Newsom và các nhà lập pháp thực hiện cắt giảm chi tiêu ở quy mô trong tài khóa lập pháp kế tiếp.Bản phân tích viết: “California phải đối mặt với thâm hụt nghiêm trọng. Mặc dù việc giải quyết thâm hụt ở phạm vi này sẽ là một thách thức nhưng Cơ quan lập pháp có sẵn một số lựa chọn để thực hiện điều đó. Đặc biệt, Cơ quan lập pháp có các khoản dự trữ để rút, chi tiêu một lần để rút lại và các phương pháp thay thế để tài trợ cho trường học cần xem xét.”Báo cáo của LAO dự báo nguồn tài trợ mà tiểu bang phải gửi cho các trường học và cao đẳng cộng đồng theo Dự luật 98 sẽ giảm 4 tỷ USD. Nhìn chung, các nhà phân tích cũng dự đoán rằng chi tiêu sẽ giảm 4 tỷ USD. Tuy nhiên, báo cáo nêu ra nhiều đề xuất mà tiểu bang có thể thực hiện để giảm gánh nặng, chẳng hạn như rút khỏi quỹ dự trữ, giảm chi tiêu cho giáo dục hoặc giảm chi tiêu một lần khác. Năm ngoái, lãnh đạo lập pháp ở Sacramento đã đề xuất rút khỏi ngân sách dự trữ (reserves), nhưng Newsom đã bác bỏ ý tưởng đó, theo Politico đưa tin.⚪ ---- California: Một cựu Cảnh sát trưởng thị trấn La Habra phải đối mặt với nhiều năm tù hôm thứ Năm đã bị kết án hơn 11 năm tù sau khi anh bị kết án 4 trọng tội do hành vi của anh ta trong vụ đột nhập Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021. Alan Hostetter, một huấn luyện viên yoga 58 tuổi sống ở San Clemente, đã bị kết án vào tháng 7 trong một phiên tòa xét xử không có bồi thẩm đoàn trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Royce C. Lamberth, người đã ra phán quyết rằng y phạm tội âm mưu cản trở thủ tục tố tụng chính thức, cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, vào và ở lại trong một tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế với vũ khí chết người hoặc nguy hiểm cũng như hành vi gây rối và mất trật tự trong một tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế với vũ khí chết người hoặc nguy hiểm, theo hồ sơ tòa án cho biết.Trong số hơn 1.000 người bị buộc tội trong vụ đột nhập Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, chưa đến 10 người - gần như tất cả các lãnh tụ của Proud Boys hoặc Oath Keepers - đã nhận mức án dài hơn. Theo các công tố viên, Hostetter và một số bị cáo khác đã thảo luận và lên kế hoạch cho một chuyến đi xuyên quốc gia tới Điện Capitol và quảng bá các sự kiện được tài trợ bởi Dự án Phượng hoàng Mỹ của Hostetter, nhằm phản đối các hạn chế về đại dịch COVID-19 và đã giúp đưa ra lời nói dối rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.⚪ ---- Với lãi suất thế chấp mua nhà cuối cùng đã giảm bớt, nhiều thành phố ở California dự kiến sẽ có doanh số bán nhà tăng nhiều vào năm tới, theo dự báo mới từ Realtor.com. Có 5 khu vực đô thị lớn được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số hai con số hàng năm vào năm 2024. Đó là Oxnard-Thousand Oaks (tăng 18%), Riverside-San Bernardino-Ontario (13,8%), Bakersfield (13,4%), San Diego-Chula Vista-Carlsbad (11%) và Sacramento (10,3%).Các nhà phân tích tại Realtor dự báo doanh số bán nhà ở khu vực Los Angeles-Long Beach được dự đoán sẽ tăng 9,2% sau khi có doanh số bán nhà sụt giảm trong 2 năm qua. Vào năm 2024, các nhà phân tích của Realtor dự kiến doanh số bán nhà ở San Jose-Sunnyvale-Santa Clara sẽ giảm 18,5%, 6% ở Fresno và phần lớn không đổi ở khu vực San Francisco-Oakland-Berkeley.⚪ ---- Độc chiêu ở San Francisco: tranh cử, kiếm phiếu cử tri gốc Hoa bằng cách dùng tên nghe như người gốc Hoa. San Francisco sẽ bắt đầu gây khó khăn hơn cho các ứng viên khi sử dụng tên tiếng Trung Hoa tự điền nếu họ không thể chứng minh rằng họ sinh ra với tên đó hoặc nếu tên đó được công chúng biết đến và sử dụng rộng rãi. Kể từ năm 1999, San Francisco – nơi có dân số gốc Hoa chiếm khoảng 21,4% tổng dân số – đã yêu cầu các lá phiếu phải có tên tiếng Anh của các ứng cử viên và tên được dịch hoặc phiên âm của họ bằng ký tự Trung Quốc.Luật này đã dẫn đến điều mà Tiêu chuẩn San Francisco mô tả là “truyền thống tìm kiếm một tên tiếng Trung ‘đích thực’” - thay vì chỉ đơn giản sử dụng các ký tự tiếng Trung Hoa mà cùng nhau phát âm giống với tên tiếng Anh của họ. Tuy nhiên, giờ đây, San Francisco sẽ bắt đầu thực thi luật tiểu bang năm 2019, trong đó nghiêm cấm những tên Trung Quốc tự điền, yêu cầu các ứng viên phải chứng minh rằng họ đã có những cái tên đó kể từ khi sinh ra hoặc cái tên đó đã được sử dụng ở nơi công cộng ít nhất hai năm. .Những người khác sẽ được cung cấp tên phiên âm sẽ xuất hiện trên lá phiếu. Ví dụ, tờ San Francisco Standard đưa tin, ứng cử viên cho chức thị trưởng Daniel Lurie, “có thể sẽ được đặt một cái tên, 丹尼爾·露里,” (Đơn Ni Nhĩ - Lộ Lý) mà “không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là cách phát âm gần đúng của tên anh ấy trong tiếng Anh: ‘DAN-knee-er LOO-lee.’”

Lurie đã tự đặt cho mình cái tên 羅瑞德 (La Thụy Đức), có nghĩa là “tốt lành” (瑞) và “đức hạnh” (德), theo báo The Standard cho biết cái tên này “được công bố rộng rãi trong thế giới nói tiếng Trung Quốc”, nhưng vì anh này là ứng cử viên lần đầu nên nếu anh không chứng minh được mình đã sử dụng cái tên này ít nhất hai năm thì có khả năng nó sẽ không xuất hiện trên cuộc bỏ phiếu vào năm 2024.

Sự thay đổi này được đưa ra sau khi Giám sát viên San Francisco Connie Chan viết thư cho Sở Bầu cử San Francisco và kêu gọi văn phòng thực hiện dự luật năm 2019. Tuần trước, giám đốc bộ, John Arntz, đã viết lại, nói rằng bộ “có thể áp dụng chính sách đặt ra tiêu chuẩn hợp lý yêu cầu các ứng cử viên chứng minh việc sử dụng tên hoặc phiên âm trong hai năm trước đó khi nộp giấy đề cử.”

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Standard, Chan nêu ra những lo ngại về việc chiếm đoạt văn hóa khi để các ứng viên tự đặt tên tiếng Trung Hoa cho mình. Chan nói với The Standard: “Sự chiếm đoạt văn hóa không làm nên người châu Á. Không có định nghĩa nào khác cho việc ai đó có phải là người châu Á hay không. Nó chỉ nên dựa trên dân tộc và di sản của một người. Đó chính là nội dung của luật này.”

Chan kể lại một sự việc cụ thể đã khiến cô phải điều tra về việc thực thi luật pháp của tiểu bang. Natalie Gee, một người Mỹ gốc Hoa, đã cáo buộc đối thủ của cô, Emma Heiken, sử dụng tên trùng với tên riêng của cô, mà Gee cho rằng không phải là một cái tên phổ biến.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới cho thấy Dân Biểu Hoa Kỳ Adam Schiff dẫn đầu 5 điểm trong cuộc đua ở California để kế nhiệm cố TNS Dianne Feinstein tại Thượng viện Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát được Viện Chính sách Công California thực hiện từ ngày 9 đến ngày 16/11 và có sự tham gia của 1.100 cử tri. Tuy cách biệt 5 điểm, nhưng còn nhiều yếu tố bất định khó đoán.

PPIC nhận thấy rằng 21% những người được khảo sát sẽ ủng hộ DB Schiff trong cuộc đua sơ bộ, trong khi 16% sẽ bỏ phiếu cho Dân biểu Katie Porter. Steve Garvey, vận động viên trượt băng của Đảng Cộng hòa và cựu vận động viên bóng chày Major League nhận được 10% ủng hộ, còn Dân biểu Đảng Dân chủ Barbara Lee được 8%. Cũng như các cuộc thăm dò khác tại Thượng viện, PPIC nhận thấy một tỷ lệ lớn cử tri vẫn chưa quyết định.

Một cuộc thăm dò gần đây của Inside California Politics/Emerson College cho thấy các ứng cử viên khác là James P. Bradley, Lexi Reese, Eric Early, Christina Pascucci, Jonathan Reiss và Sarah Liew với sự ủng hộ ở mức một con số thấp. Cuộc thăm dò tương tự đó cho thấy Schiff dẫn trước Porter ba điểm, trong khi cuộc khảo sát vào tháng 6 cho thấy Schiff và Porter huề điểm.

⚪ ---- Quận Cam: phóng xe xuống đầm nước, được cứu, nhập viện và rồi chết. Một người phụ nữ nhập viện hồi tháng trước, sau khi nhập viện vì một vụ tai nạn ở Huntington Beach đã qua đời hôm thứ Sáu vì vết thương. Người phụ nữ, được xác định là Breanna Calderon, 29 tuổi, bị thương vào cuối tháng 11 sau khi chiếc xe của cô bị ngập trong vùng đất ngập nước ngoài xa lộ Pacific Coast Highway ở Huntington Beach.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm. Cảnh sát Huntington Beach cho biết hôm thứ Hai ngày 20 tháng 11, khi một chiếc Toyota RAV4 2019 màu xám được cho là đã mất tay lái ở phía nam Đại lộ Warner và lao ra khỏi đường cao tốc và lao xuống vùng nước giáp đường. Calderon đã được giải cứu khỏi xe sau 10 phút nỗ lực. Cô đã được chuyển đến Trung tâm Y tế UC Irvine và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt với chấn thương sọ não sau khi ngâm mình trong nước từ 10 đến 15 phút. Cô qua đời tại bệnh viện vào khoảng 12h30 trưa Thứ Sáu trong khi được bao quanh bởi gia đình.

⚪ ---- Sở Cảnh sát San Francisco đang yêu cầu sự hỗ trợ của công chúng trong việc tìm kiếm một bé gái 14 tuổi mất tích. Audrey Nguyễn được nhìn thấy lần cuối vào thứ Hai, ngày 4 tháng 12 tại khu Bayview, San Francisco. Theo SFPD, cô bé 14 tuổi, cao 5 feet và nặng 115 pound. Cô được mô tả là đa chủng tộc (Châu Á, da trắng) với đôi mắt và mái tóc màu nâu sẫm.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô mặc một chiếc áo có mũ hoodie Essentials màu trắng, quần pyjama và bốt Ugg. Các đặc điểm nhận dạng khác bao gồm niềng răng, một đường rạch ở lông mày trái và hình xăm số 50 đã mờ trên ngón trỏ. Bất kỳ ai có bất kỳ thông tin nào liên quan đến nơi ở của Audrey hãy liên hệ với Cảnh sát SFPD theo số (415) 378-0420.

⚪ ---- Tom Nguyễn, 20 tuổi, ra đời tại Kansas, đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Á đầu tiên giữ chức ủy viên thành phố Garden City kể từ năm 1949. Nguyễn, được bầu vào vị trí này vào ngày 7 tháng 11/2023.

Nguyễn nói với báo The Journal: “Tôi cảm thấy vinh dự khi mọi người đặt niềm tin vào tôi để lãnh đạo họ và điều đó đã nhận được sự công nhận mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Bố mẹ tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại từ khắp đất nước và từ Việt Nam, từ những người chia sẻ câu chuyện. Tôi nghĩ đó là lúc điều đó thực sự tác động đến chúng tôi: tầm quan trọng của cuộc bầu cử mang tính lịch sử như thế nào. Chúng tôi gần như đã phá vỡ rào cản đối với người Mỹ gốc Á.”

Nguyễn là giám đốc truyền thông tại Nhà thờ St. Mary ở Garden City và cuối cùng muốn trở thành bác sĩ nhi khoa trong khu vực, theo báo Kansas Reflector. Nguyen quyết định ra tranh cử sau khi cha mẹ là người Việt nhập cư của ông nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào tháng Ba. Mục tiêu của ông với tư cách là ủy viên thành phố bao gồm giảm chi phí sinh hoạt trong thành phố và quảng bá thành phố như một trung tâm khu vực.

Tom Nguyen

Theo Kansas Reflector, cha của Nguyễn, ông Tieng Nguyen, nói qua một phiên dịch viên: “Chúng tôi không biết phải làm gì để đáp lại lòng hảo tâm của một quốc gia đang tiếp nhận chúng tôi. Một phần để bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi khuyến khích con trai cố gắng đóng góp những gì có thể cho cộng đồng, xã hội. Con trai chúng tôi đã làm được điều đó.”

Những người Mỹ gốc Việt được bầu khác: Thành tích của Nguyễn là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, khi hai người Mỹ gốc Việt khác — Ngọc Vương và Anh-Nguyet Nguyen — được bầu vào hội đồng Học khu địa phương ở Kansas cùng ngày.

Vương, 23 tuổi, được bầu vào hội đồng Học khu "Wichita USD 259" ở Wichita, trở thành quan chức dân cử người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở quận Sedgwick. Anh-Nguyet, cư dân Shawnee 50 tuổi, cũng được bầu vào hội đồng quản trị Học khu "DeSoto USD 232."

Theo báo cáo, có hơn 118.000 người Kansan thuộc nhóm người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương. Trong số đó, gần 18.000 người được xác định là người Việt Nam, khiến tiếng Việt trở thành ngôn ngữ châu Á được nói nhiều nhất ở Kansas với hơn 13.000 người có nơi sinh là VN.

⚪ ---- TIN VN. Thứ trưởng Ngoại giao: phát huy nguồn lực Kiều bào. Theo VietnamPlus. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, trả lời phỏng vấn TTXVN nhằm đánh giá khái quát nguồn lực của Kiều bào. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, với tốc độ tăng trưởng nhanh (khoảng 5%/năm), độ bao phủ rộng (Kiều bào hiện đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, trên 80% ở các nước phát triển). Dù quan điểm, thái độ chính trị khác nhau, nhưng tinh thần hướng về đất nước của cộng đồng thể hiện rõ ở mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của đất nước. Quỹ Vì Chủ quyền Biển đảo Việt Nam, Câu lạc bộ Trường Sa được thành lập ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Đức, Hungary, Ba Lan...

Đề án sẽ thành lập mới, củng cố mạng lưới các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với các hình thức đa dạng, làm nòng cốt trong tập hợp, vận động Kiều bào đoàn kết, xây dựng cộng đồng và hướng về đất nước. Phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có ảnh hưởng trong cộng đồng và trong quan hệ của Việt Nam với nước sở tại. Tăng cường các hoạt động vận động thế hệ Kiều bào trẻ để nâng cao nhận thức về cội nguồn, truyền thống lịch sử, văn hóa, qua đó nuôi dưỡng, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức đóng góp xây dựng đất nước...

⚪ ---- TIN VN. Tiền Giang đang điều tra vụ sử dụng bằng giả trúng thầu 19 công trình. Theo Báo Lao Động. Cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ sử dụng bằng đại học giả làm hồ sơ đấu thầu các công trình xây dựng xảy ra tại Công ty TNHH Hữu Lợi. Vụ sử dụng bằng đại học giả làm hồ sơ đấu thầu các công trình xây dựng xảy ra tại Công ty TNHH Hữu Lợi (đã khởi tố 3 bị can) - khởi tố năm 2022. Theo hồ sơ, thời gian từ năm 2017 thời điểm bị phát hiện, 3 đối tượng đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả để Công ty TNHH Hữu Lợi tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công 19 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Vụ án đang giai đoạn điều tra do phải trưng cầu giám định xây dựng xác định các công trình có bị xuống cấp, thiệt hại do hành vi sử dụng bằng cấp giả thi công không đúng gây ra, để làm căn cứ khởi tố thêm tội danh vi phạm các quy định về đấu thâu gây hậu quả nghiêm trọng.

⚪ ---- TIN VN. Học sinh THCS tại TP.HCM không phải đóng học phí. Theo Báo Thanh Niên. HĐND TP.HCM vừa thông qua một chính sách đặc biệt về học phí, trong đó học sinh bậc THCS không phải đóng học phí. Ngày 8.12, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên năm học 2023-2024. Theo đó, TP.HCM sử dụng ngân sách thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ học phí áp dụng cho 9 tháng năm học 2023-2024 dành cho trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, học viên GDTX đang học tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài). Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, như vậy với việc HĐND TP.HCM thông qua quyết nghị về chính sách hỗ trợ học phí nói trên, điểm mới đặc biệt của TP.HCM là toàn bộ học sinh THCS tại TP.HCM sẽ không phải đóng học phí.

⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát: 2/3 dân Mỹ nói họ sẽ khá giả về tài chính trong năm 2024?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ Fidelity Investments, hầu hết người Mỹ đều lạc quan về những gì tài chính sẽ mang lại cho họ trong năm tới, với 2/3 cho biết họ tin rằng họ sẽ khá giả hơn vào năm 2024. Các thế hệ trẻ có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ khá giả hơn về mặt tài chính vào năm tới. Chỉ hơn 3/4 số người được hỏi thuộc Thế hệ Z và 79% thế hệ Millennials nói như vậy, so với 64% của Thế hệ X và 52% của Thế hệ Baby Boomers.

Tuy nhiên, hơn 1/3 người Mỹ tham gia cuộc khảo sát cho biết họ hiện đang ở trong tình trạng tài chính tồi tệ hơn so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do lạm phát giảm và chi phí sinh hoạt tăng. Cuộc khảo sát của Fidelity cho thấy lạm phát là lý do hàng đầu khiến người Mỹ cho biết họ không thể đạt được các mục tiêu tài chính trong năm nay và đây vẫn là một trong những mối lo ngại tài chính hàng đầu của họ trong năm 2024.

Chi tiết:

https://thehill.com/business/4348894-two-thirds-of-americans-think-theyll-be-better-off-financially-in-2024-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Thử máu có thể cho biết một hay nhiều cơ phận đã lão hóa?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy một hoặc nhiều cơ quan nhất định có thể già đi nhanh hơn phần còn lại của cơ thể, khiến chúng có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn. Các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí Nature số ra hôm thứ Tư rằng, cứ năm người khỏe mạnh ở độ tuổi 50 trở lên thì có một người đang đi lại với ít nhất một cơ quan bị lão hóa với tốc độ nhanh. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều đó nghe có vẻ tệ nhưng nó cũng mở ra cơ hội để có sức khỏe tốt hơn.

Họ cho biết, một xét nghiệm máu đơn giản có thể cho biết cơ quan nào trong cơ thể một người đang lão hóa nhanh chóng, vì vậy các bác sĩ có thể bắt đầu điều trị các bệnh tiềm ẩn liên quan đến cơ quan đó trước khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.

https://www.upi.com/Health_News/2023/12/07/organs-aging/4911701957621/

.