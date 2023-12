Cao ủy Nhân quyền LHQ: tình hình ở Gaza là "ngày tận thế" và hãy ngừng bắn ngay lập tức, “Cách duy nhất để chấm dứt những đau khổ chồng chất là Israel chấm dứt chiếm đóng đất Palesine và chấp nhận giải pháp 2 nhà nước.”

- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi có 3 người do Trump bổ nhiệm, sẽ tự thanh minh bằng cách làm Trump thất vọng.

- Trump cam kết sẽ bàn tay sắt độc tài trong ngày đầu tiên vào Bạch Ốc và chỉ 1 ngày độc tài, sẽ trả thù giới truyền thông và Biden thê thảm.

- Cộng hòa Thượng viện kêu gọi tạm thời chận dự luật viện trợ Ukraine

- Vụ lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia: cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là nhân chứng cho Biện Lý Quận Fulton

- Cuốn hồi ký của cựu DB Liz Cheney bán chạy nhất, tạm hết hàng trên Amazon

- Cựu DB Cộng Hòa Liz Cheney có thể sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 để phá phiếu Trump

- Công tố đặc biệt Jack Smith muốn các bồi thẩm đoàn vụ Trump lật ngược bầu cử 2020 nghe bằng chứng: lời Trump bịa đặt về gian phiếu bầu.

- Thẩm phán Beryl Howell khiển trách luật sư của Rudy Giuliani vì Giuliani không ra tòa vụ bồi thường 2 mẹ con phòng bầu cử Georgia

- Thượng viện gỡ tồn đọng đề cử quân sự: thăng cấp 400 đề cử cấp tướng 3 sao

- Thủ tướng Nhật kêu gọi Thủ tướng Israel giảm bớt giết thường dân.

- Iran: bắt giữ 2 tàu nước ngoài bị cáo buộc buôn lậu nhiên liệu.

- Palestine: ít nhất 73 người đã chết và 123 người bị thương do Israel tấn công 24 giờ qua.

- Israel: đã tấn công 250 mục tiêu ở Gaza, khám phá 1 kho vũ khí lớn nhất ở Gaza, hạ sát nhiều quân Hamas

- Hạ viện Mỹ nghị quyết: chống chủ nghĩa lập quốc Do Thái là kỳ thị bài Do Thái

- Thủ tướng Israel: quân Israel sẽ bảo đảm phi quân sự hóa Dải Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc.

- Thủ tướng Anh: thất vọng vì Israel dội bom làm chết nhiều dân thường Palestine

- Hamas: ngưng thả con tin trong khi quân Israel dội bom Gaza

- Mỹ: áp đặt các hạn chế về thị thực đối với những người định cư Israel bạo lực ở West Bank

- Việc làm khu vực tư nhân Hoa Kỳ đã tăng 103.000 trong tháng 11 so với tháng trước

- Texas xả súng: 6 người chết và 3 người khác bị thương, nghi phạm bị bắt

- Tạp chí Time: ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift làm Nhân vật của năm 2023.

- Chánh văn phòng tổng thống Zelensky: Ukraine nguy cơ thua Nga nếu viện trợ Mỹ trở ngại

- Điểm toán trung bình học sinh Mỹ thi PISA đã giảm tới mức thấp nhất. Chỉ 7% học sinh Mỹ đạt điểm cao nhất môn toán, so với 23% ở Nhật và Hàn, và 41% ở Singapore (Sing. cao nhất)

- Cơ hội việc làm tại Hoa Kỳ đã giảm 617.000 việc làm trong tháng 10 so với tháng trước

- Ford Corp hợp tác với Xcel Energy để lắp đặt 30.000 cổng sạc xe điện (EV) khắp nước Mỹ vào năm 2030.

- Washington: Thị trấn Rainier bầu nghị viên, Ryan Roth được 247 phiếu, Damion Green 246 phiếu. Green không bầu phiếu vì quân tử Tàu.

- Pháp: TQ sử dụng Tik Tok để nhuộm đỏ giới trẻ Đài Loan, nhằm thống nhất đất nước.

- Tokyo: bắt 1 tài xế taxi vì lái xe lao vào 1 đàn chim bồ câu, làm chết 1 con đứng tim chết

- 5 thành phố cho người độc thân cần tìm bạn tình: 1. Seattle, WA; 2. Las Vegas, NV; 3. Denver, CO; 4. Atlanta, GA; 5. Austin, TX

- Quận Cam: coi chừng cảnh sát giả mạo.

- Quận Cam: nhiều bờ biển được thêm cát biển.

- Texas: bà Hải Âu Huỳnh lên Học khu khiếu nại, vì các con bị kỳ thị, chế nhạo trong trường

- Louisiana: Isabelle Nguyễn, 19 tuổi, đụng chết người rồi chạy, đã bị bắt, bị truy tố

- San Jose: bắt 3 người gốc Việt chủ sòng bài lậu, tịch thu súng, ma túy, tiền mặt, 9 máy đánh bạc

- TIN VN. Nữ hiệu phó ở Quảng Bình bị kỷ luật vì đăng video đồi trụy.

- HỎI 1: Kỹ năng toán và đọc của thanh thiếu niên hàng chục nước suy giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Miền Tây Hoa Kỳ mỗi năm chết thêm 670 người vì khói cháy rừng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/12/2023) ⚪ ---- Số lượng việc làm trong khu vực tư nhân Hoa Kỳ đã tăng 103.000 trong tháng 11 so với tháng trước, theo Báo cáo Việc làm Quốc gia do Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP) công bố hôm thứ Tư. Các công ty cỡ trung bình tuyển dụng 68.000 nhân viên mới, vượt xa các doanh nghiệp lớn với 33.000 nhân viên. Việc làm trong các doanh nghiệp nhỏ tăng thêm 6.000.

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ tuyển dụng 117.000 lao động mới, trong khi lĩnh vực sản xuất hàng hóa ghi nhận 14.000 việc làm bị mất. Vào tháng 11, mức tăng lương so với cùng kỳ năm trước đã chậm lại đối với cả người ở lại và người thay đổi công việc, lần lượt là 5,6% và 8,3%, mức thấp nhất trong hơn hai năm.

"Các nhà hàng và khách sạn là những nguồn tạo việc làm lớn nhất trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Nhưng sự thúc đẩy đó đã ở phía sau chúng ta và xu hướng giải trí và khách sạn quay trở lại cho thấy nền kinh tế nói chung sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tiền lương và tuyển dụng vừa phải hơn vào năm 2024," theo nhà kinh tế trưởng của ADP Nela Richardson cho biết trong báo cáo.

⚪ ---- Texas: 6 người chết và 3 người khác bị thương trong một loạt vụ tấn công riêng biệt ở Texas hôm thứ Ba. Nghi phạm, người đang bị giam giữ, được cho là chịu trách nhiệm về một loạt vụ nổ súng ở Austin và có liên quan đến hai cái chết tại một khu dân cư ở phía đông San Antonio, cảnh sát cho biết trong cuộc họp báo tối thứ Ba. Y bị truy tố tội giết người trong khi các cáo buộc khác đang chờ xem xét. Cơ quan chức năng chưa kể tên nghi phạm.

“Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng một nghi phạm chịu trách nhiệm cho tất cả các vụ việc,” Robin Henderson, cảnh sát trưởng lâm thời Austin, nói thêm rằng cảnh sát “không xác định được rằng những vụ nổ súng này có liên quan với nhau cho đến khi vụ cuối cùng xảy ra” vào tối thứ Ba. Henderson cung cấp dòng thời gian về các vụ bạo lực, bắt đầu với vụ nổ súng đầu tiên ở Austin vào khoảng 10:45 giớ sáng, nơi cảnh sát phản ứng với một cảnh sát của Học khu Độc lập Austin, người đã bị bắn và bị thương trong một bãi đậu xe tại Trường Trung-Đại học Northeast Early College High School.

Ngay trước buổi trưa, các cảnh sát đã ứng phó với vụ bắn thứ hai sau khi nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu tại một ngôi nhà ở Austin, nơi nghe thấy tiếng súng. Một người đã chết tại hiện trường và người thứ hai chết sau đó tại bệnh viện. Henderson cho biết vụ việc thứ ba xảy ra ngay trước 5 giờ chiều. vào thứ Ba sau khi một người đi xe đạp bị bắn và bị thương không nguy hiểm đến tính mạng ở Austin.

Vụ bắn cuối cùng xảy ra ngay trước 7 giờ tối. khi cảnh sát phản ứng với một vụ trộm đang diễn ra ở Austin, dẫn đến việc bắt nghi phạm sau khi y bắn sĩ quan và bỏ trốn trên một xe. Cảnh sát phát hiện 2 nạn nhân của nghi phạm đã chết tại nơi cư trú. Cảnh sát trưởng quận Bexar Javier Salazar cho biết rằng cơ quan của ông đã nhận được cuộc gọi từ Sở cảnh sát Austin thông báo rằng nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ giết 2 người tại một khu dân cư ở phía đông San Antonio. Salazar cho biết người ta tin rằng những cái chết gần San Antonio xảy ra trước vụ tấn công ở Austin. Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ liệu nghi phạm có liên quan đến bất kỳ nạn nhân nào hay không.

⚪ ---- Tạp chí Time hôm thứ Tư đã chọn ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift làm Nhân vật của năm 2023. Time đã trích dẫn tác động của cô ấy đối với văn hóa đại chúng trong năm nay, từ album phá kỷ lục Midnights, phát hành vào cuối năm 2022 cho đến chuyến lưu diễn Eras đang diễn ra của cô cho tới sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội. Swift đã đánh bại các ứng cử viên Nhân vật của năm bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Theo Time, Swift là "người đơn canh (monoculture: thuần 1 lĩnh vực) cuối cùng còn sót lại trong thế giới phân tầng của chúng ta, với ít nhất 10 lớp đại học nghiên cứu dành riêng cho cô, trong đó có một lớp ở Harvard."

Chuyến lưu diễn Eras của cô dự kiến sẽ là chuyến lưu diễn đầu tiên thu về hơn 1 tỷ USD, trải dài 151 buổi diễn trên khắp năm châu lục. Năm 2019, cô trở thành nữ nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới, với tài sản ròng ước tính là 1,1 tỷ USD. Cô cũng là nghệ sĩ nữ được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify vào năm 2022 và 2023.

⚪ ---- Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, trước cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng hôm thứ Tư, đang kêu gọi các đồng viện Cộng hòa của họ ngăn chặn dự luật cung cấp hơn 61 tỷ USD viện trợ quân sự và nước ngoài cho Ukraine vì gói này không bao gồm các cải cách về nhập cư và tị nạn. Mọi hy vọng về dự luật viện trợ ukraine được thông qua trong tuần này đã tan thành mây khói khi cơn giận dữ bùng lên tại một cuộc họp kín về cuộc chiến ở Ukraine và các thượng nghị sĩ lao vào một cuộc đấu khẩu gay gắt về an ninh biên giới Mỹ-Mexico.

⚪ ---- Nếu cựu Tổng thống Donald Trump hy vọng rằng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi hiện có ba người do Trump bổ nhiệm, sẽ ra tay giải cứu Trump trong các vụ truy tố hình sự, thì Trump có thể sẽ thất vọng. Trong một chuyên mục viết cho Bloomberg, Francis Wilkinson lập luận rằng Tòa án Tối cao biết rằng việc cứu Trump khỏi những rắc rối pháp lý của Trump sẽ thực sự làm suy yếu quyền lực mà Tòa án hiện có, vì về cơ bản nó sẽ khiến tòa án phụ thuộc vào cựu tổng thống.

Ông lập luận: “Cách nhanh nhất để Chánh thẩm Tối cao John Roberts và Tòa tối cao trở nên không còn phù hợp là quyền lực gần như vương quyền của họ bị thay thế bởi chế độ độc tài MAGA. Không giống như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một người theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Ky Tô da trắng, người sẽ giành được quyền lực thực sự với tư cách là người giúp việc cho Trump trong Quốc hội, chẳng có gì nhiều trong đó dành cho các thẩm phán. Rốt cuộc, Trump sẽ có ích lợi gì, khi được bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, cần có Tòa án tối cao? Không còn bị ràng buộc bởi các RINO pháp quyền nữa, vị vua MAGA không bị ràng buộc sẽ là người quyết định cuối cùng. "

Wilkinson cũng lưu ý rằng ba thẩm phán do Trump bổ nhiệm có thể duy trì danh tiếng của tòa án về tính độc lập tư pháp, ngay cả khi không thực sự xứng đáng, bằng cách một lần nữa cho thấy họ sẽ không lách luật để mang lại lợi ích cho người đã giao công việc cho họ.

Wilkinson viết: “Họ có thể là những nhà đấu tranh công khai cho luật pháp trong khi vẫn cố thủ được quyền lực sơ sài của mình. Đây có thể là một sự kết hợp đặc biệt hấp dẫn đối với ba thẩm phán do Trump bổ nhiệm. Mãi mãi bị vấy bẩn bởi sự liên kết với một kẻ mị dân vô luật pháp, họ sẽ có một cơ hội khác để tẩy sạch vết nhơ, giống như khi họ bác bỏ những tuyên bố sai trái của Trump về cuộc bầu cử năm 2020." Cuối cùng, Wilkinson kết luận rằng Trump "có thể bị hạ gục bởi các thẩm phán bảo thủ tuân theo pháp quyền."

⚪ ---- Trump nói sẽ bàn tay sắt độc tài trong ngày đầu tiên vào Bạch Ốc và chỉ 1 ngày độc tài, sẽ trả thù giới truyền thông thê thảm. Một đồng minh của cựu Tổng thống Trump từng làm việc trong Bộ Tư pháp của Trump hôm thứ Ba cho biết rằng nếu ông chủ cũ của ông được bầu lại, chính quyền của Trump sẽ trả thù những người trong giới truyền thông "một cách hình sự hoặc dân sự". Kash Patel, người cũng từng là chánh văn phòng Bộ Quốc phòng và giữ một vai trò trong Hội đồng An ninh Quốc gia, đã đưa ra bình luận trên podcast của Steve Bannon, theo AP.

Patel nói rằng, trong chính quyền thứ hai của Trump, "chúng tôi sẽ ra ngoài và tìm ra những kẻ chủ mưu không chỉ trong chính phủ mà còn trên các phương tiện truyền thông" trong cuộc bầu cử năm 2020 mà Trump đã thua đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Patel nói thêm với các thành viên của giới truyền thông: "Chúng tôi đang thông báo cho tất cả các bạn."

Trump đã hứa "sẽ có quả báo" là một phần trọng tâm trong thông điệp tranh cử của Trump khi Trump tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. Trong cuộc phỏng vấn, Bannon cho rằng Patel có thể trở thành giám đốc CIA nếu Trump thắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Ban vận động tranh cử của Trump tránh xa những bình luận của Patel, nói rằng những tuyên bố "như thế này không liên quan gì" đến họ.

Ban vận động này đã không trả lời các câu hỏi về việc liệu Patel có được cân nhắc cho vai trò giám đốc CIA hay không. Patel là thành viên của Center for Renewing America (Trung tâm Đổi mới nước Mỹ), một tổ chức tư vấn bảo thủ nằm trong mạng lưới các nhóm bảo thủ đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ Bạch Ốc thứ hai có thể xảy ra đối với Trump hoặc bất kỳ người bảo thủ nào phù hợp với quan điểm của họ.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn của Fox News vào thứ Ba tuần sau, Trump đã hai lần từ chối nói rằng Trump sẽ không lạm dụng quyền lực để tìm kiếm sự trừng phạt trong nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. “Tối nay ông hứa với nước Mỹ là sẽ không bao giờ lạm dụng quyền lực để trả thù bất cứ ai phải không?” Hannity đã hỏi Trump, theo AP.

“Ngoại trừ ngày đầu tiên,” Trump trả lời. "Tôi muốn đóng cửa biên giới và tôi muốn dùi lỗ, dùi lỗ, dùi lỗ." Trump sau đó lặp lại khẳng định của mình và nói thêm, "Sau đó, tôi không phải là một nhà độc tài." Trump từng thể sẽ truy tố Biden nếu thắng cử.

⚪ ---- Các công tố viên trong vụ lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia truy tố Donald Trump đã liệt kê cựu Phó Tổng thống Mike Pence là nhân chứng có thể được gọi ra làm chứng, theo CNN. Pence được cho là một trong hơn 150 người có tên trong danh sách nhân chứng gần đây nhất do Biện Lý Quận Fulton tổng hợp, mặc dù các tài liệu vẫn được niêm phong và danh sách chưa được công khai.

Pence, người gần đây đã kết thúc nỗ lực đánh bại ông chủ cũ của mình để mong giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, là một trong số ít đồng minh thân cận trước đây của Trump đã liên tục phủ nhận các cáo buộc về gian lận cử tri ở Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Vào tháng 8, Pence đã ra hiệu sẵn sàng làm chứng với tư cách nhân chứng nếu cần thiết khi được hỏi về trường hợp bầu cử liên bang của Trump. “Tôi không có kế hoạch làm chứng, nhưng hãy nhìn xem, chúng tôi sẽ luôn tuân thủ luật pháp,” ông nói với CNN vào thời điểm đó.

⚪ ---- Cuốn hồi ký của cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-WY) đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất, tạm thời hết hàng trên Amazon hôm thứ Ba sau khi đạt vị trí số 1 trong các sách bán chạy nhất. Cuốn sách của Cheney, "Oath and Honor: A Memoir and a Warning" (Lời thề và Danh dự: Hồi ký và Cảnh báo), nói về một đảng Cộng hòa luôn thay đổi, dẫn đến ngày 6 tháng 1/2021 và nguy cơ Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Cheney nói với NBC vào đầu tuần này rằng cô sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Donald Trump bị đánh bại vào năm 2024,” lưu ý rằng “Trump đã cố gắng giành lấy quyền lực, và may mắn thay, Trump đã bị ngăn chặn vì lợi ích của quốc gia và nền cộng hòa.” Cuốn sách cung cấp những chi tiết mới về cuộc bạo loạn ở thủ đô với việc cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) nói với Cheney rằng McCarthy đã đến Mar-a-Lago sau vụ tấn công vì Trump bị trầm cảm và không ăn uống – những tuyên bố mà Trump đã phủ nhận.

⚪ ---- Khi cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney thực hiện các vòng quảng bá cuốn hồi ký mới của mình, bà nói rõ rằng bà vẫn đang xem xét việcứng cử tổng thống trong cương vị phía thứ ba (không Cộng Hòa, không Dân Chủ) vào năm 2024. Nói với Washington Post hôm thứ Hai, Cheney cho biết bà sẽ đưa ra quyết định trong vài tháng tới: “Vài năm trước, tôi đã không tính đến việc ứng cử Tổng Thống ở vị trí thứ ba. Nhưng rõ ràng, tôi nghĩ rằng nền dân chủ đang gặp rủi ro do Trump tiếp tục nắm giữ Đảng Cộng hòa, và tôi nghĩ nền dân chủ cũng đang gặp rủi ro trên phạm vi quốc tế."

Cheney, người mất ghế trong Quốc hội sau khi trở thành người chỉ trích Trump gay gắt, nói với tờ báo rằng bà sẽ không tranh cử nếu bà kết luận rằng làm như vậy sẽ thu hút phiếu bầu từ Tổng thống Biden và giúp Trump giành chiến thắng. “Tất cả điều đó sẽ nằm trong tính toán của tôi khi chúng ta bước vào những tháng đầu năm 2024.”

⚪ ---- Nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith muốn các bồi thẩm đoàn trong vụ cản trở bầu cử năm 2020 của Donald Trump nghe nhận xét của Trump về các cuộc bầu cử trong những năm trước, bao gồm cả năm 2012, khi Trump tuyên bố sai rằng các cỗ máy bầu cử đang chuyển phiếu bầu từ Mitt Romney sang Barack Obama, và năm 2016, khi, trước chiến thắng sít sao của mình, Trump đã cáo buộc rằng có gian lận trên diện rộng, theo báo Politico đưa tin. Trong hồ sơ được đệ trình hôm thứ Ba, các công tố viên cho biết những nhận xét này “thể hiện kế hoạch chung của bị cáo là đổ lỗi gian lận cho kết quả bầu cử mà Trump không thích, cũng như động cơ, ý định và kế hoạch cản trở việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 và bám giữ lại một cách bất hợp pháp chiếc ghế quyền lực."

Nhóm của Smith cho biết các dòng tweet của Trump và các nhận xét công khai khác cho thấy "sự từ chối nhất quán cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", khiến chúng trở thành "bằng chứng có thể chấp nhận được về kế hoạch của Trump nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn của quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống", theo Axios đưa tin. Họ cho biết việc Trump từ chối cam kết chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2016 là bằng chứng cho thấy "kế hoạch duy trì quyền lực bằng bất cứ giá nào - ngay cả khi đối mặt với bạo lực tiềm tàng". Các bằng chứng khác mà nhóm của Smith đang tìm cách đưa ra bao gồm các tuyên bố gần đây hơn bày tỏ sự ủng hộ của Trump đối với những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol, Hill đưa tin. Sẽ cần Thẩm phán Tanya Chutkan chấp thuận để bồi thẩm nghe các chứng cớ Smith đưa ra.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã khiển trách luật sư của Rudy Giuliani tại tòa hôm thứ Ba sau khi cựu thị trưởng thành phố New York không tham dự phiên điều trần trước phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn để xác định những thiệt hại phỉ báng mà Giuliani sẽ phải chịu đối với hai nhân viên bầu cử ở Georgia. Luật sư Joe Sibley nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Beryl Howell rằng sự vắng mặt không rõ nguyên nhân của Giuliani là lỗi của Sibley.

“Sao cậu có thể bỏ lỡ điều đó?” Howell yêu cầu, theo Politico. LS Sibley nhắc lại rằng đó là “sai lầm của tôi”, khiến thẩm phán đặt câu hỏi liệu Sibley có đang “hy sinho” vì thân chủ Giuliani của mình hay không. Cả hai nhân viên bầu cử, hai mẹ con Ruby Freeman và Shaye Moss, đều có mặt tại tòa hôm thứ Ba và “chuẩn bị” đối đầu với Giuliani, theo Politico đưa tin. Giuliani bị buộc tội phỉ báng vào tháng 8 sau khi Freeman và Moss kiện Giuliani vì tuyên bố sai sự thật rằng 2 mẹ con này đã gian lận các lá phiếu ở Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hai mẹ con đang đòi Giuliani bồi thường hàng chục triệu đô la.

⚪ ---- Thượng viện hôm thứ Ba đã giải quyết tình trạng tồn đọng các đề cử quân sự chỉ vài giờ sau khi Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (R-Ala.) gỡ việc ngăn cản gần 10 tháng của mình đối với các đề cử đó, để phản đối chính sách phá thai của Pentagon. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles Schumer (D-N.Y.) đã chuyển hơn 400 đề cử trong 1 khối tập thể thông qua sự đồng ý đồngt huận, cho phép các quân nhân thăm cấp để nhận vai trò mới của họ sau khi bị treo trong tình trạng lấp lửng trong suốt cả năm.

Schumer cho biết: “Hàng trăm gia đình quân nhân trên khắp đất nước có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa. Những sĩ quan quân đội này giờ đây sẽ được thăng chức một cách xứng đáng. Tôi rất vui vì sau quá nhiều sự chậm trễ không cần thiết của một thượng nghị sĩ, cuối cùng chúng tôi đã tiến lên phía trước."

Thỏa thuận được Tuberville ký với Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (R-Alaska) và Joni Ernst (R-Iowa) cho phép tất cả các chương trình thăng chức cho các sĩ quan ở cấp 3 sao được xác nhận trong toàn khối. Việc giữ nguyên vẫn được áp dụng đối với các tướng ở cấp độ 4 sao, áp dụng cho gần một chục sĩ quan.

⚪ ---- Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Tư cho biết họ đã bắt giữ 2 tàu nước ngoài bị cáo buộc buôn lậu nhiên liệu. Theo Hãng thông tấn Tasnim, IRGC cho biết các tàu chở khoảng 4,5 triệu lít nhiên liệu và bị bắt giữ ở Vịnh Ba Tư. Tư lệnh vùng 5 của lực lượng hải quân IRGC, Chuẩn tướng Ali Azmaei cho biết mỗi tàu chở khoảng 2,3 triệu lít nhiên liệu lậu và lưu ý rằng hai tàu này có tổng cộng 34 thủy thủ.

⚪ ---- Nhật kêu gọi Israel giảm bớt giết thường dân. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu giảm thiểu số thương vong dân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas trong cuộc trò chuyện qua điện thoại hôm thứ Tư.

Tuyên bố viết: “Thủ tướng Kishida tuyên bố rằng cần tránh tiếp tục gia tăng số lượng thương vong dân sự và điều quan trọng là phải nhanh chóng làm dịu tình hình, giảm thiểu thương vong dân sự và tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm luật nhân đạo quốc tế”.

Trước đó, Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza tuyên bố số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đã lên tới 16.248.

⚪ ---- Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk cho biết hôm thứ Tư rằng có "nguy cơ tội phạm thảm sát tăng cao" ở Dải Gaza khi quân đội Israel tiếp tục tấn công khu vực này sau lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần. Họp báo ở Geneva, ông Turk nhấn mạnh tình hình ở Gaza là "ngày tận thế" và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông lưu ý: “Cách duy nhất để chấm dứt những đau khổ chồng chất là chấm dứt sự chiếm đóng và đạt được giải pháp hai nhà nước”. Hơn nữa, Turk cho biết khoảng 1,9 triệu thường dân ở Gaza đã phải di dời và họ buộc phải trú ẩn ở những nơi "quá đông đúc" và sống trong điều kiện "mất vệ sinh".



⚪ ---- Bộ Y tế Palestine do Hamas đứng đầu báo cáo hôm thứ Tư rằng ít nhất 73 người đã chết và 123 người bị thương do các cuộc tấn công mới nhất của Israel ở khu vực trung tâm Dải Gaza trong ngày qua: “73 liệt sĩ và 123 người khác bị thương là tổng số thương vong đã đến Bệnh viện Liệt sĩ Al-Aqsa (gần thành phố Deir al-Balah) trong 24 giờ qua”. Ngoài ra, Thông tấn xã Palestine WAFA đưa tin về "các vụ thảm sát mới" tại trại tị nạn Jabalia, trại đông dân nhất trong khu vực, dẫn đến "hàng chục" người chết và bị thương.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư rằng họ đã phát hiện ra một trong những kho vũ khí lớn nhất ở Dải Gaza: kho chứa hàng trăm quả lựu đạn phóng hỏa tiễn và các loại súng phóng lựu, hàng chục hỏa tiễn chống tăng, thiết bị nổ, hỏa tiễn tầm xa được cho là dùng để nhắm vào miền trung Israel, lựu đạn và máy bay không người lái. IDF lưu ý rằng kho vũ khí nằm gần một phòng khám và trường học ở phía bắc dải đất, điều này chỉ chứng tỏ việc Hamas "sử dụng một cách hoài nghi" người Gaza làm lá chắn cho con người.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư rằng họ đã tấn công khoảng 250 mục tiêu ở Dải Gaza: máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hai bệ phóng hỏa tiễn mà từ đó những kẻ khủng bố được cho là đã bắn một loạt hỏa tiễn về phía miền trung Israel hôm thứ Ba. Nhiều chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng được cho là đã thiệt mạng. IDF tiếp tục báo cáo về cơ sở hạ tầng "khủng bố" bị phá hủy, cũng như vũ khí, chất nổ và đường hầm dưới lòng đất được tìm thấy.

Texas: học sinh gốc Việt bị kỳ thị, chế nhạo.

Isabelle Nguyễn

Thụy Phạm

Xuân Nguyễn

Vũ Nguyễn

TIN VN. Nữ hiệu phó ở Quảng Bình bị kỷ luật vì đăng video đồi trụy.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã thông qua một nghị quyết tuyên bố “chống chủ nghĩa lập quốc Do Thái là kỳ thị bài Do Thái” (anti-Zionism is antisemitism). Nghị quyết viết: "Hạ viện lên án mạnh mẽ và tố cáo tất cả các trường hợp chống chủ nghĩa bài Do Thái xảy ra ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, tái khẳng định và nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với cộng đồng Do Thái trong và ngoài nước... Tuyên bố rõ ràng và chắc chắn rằng chống chủ nghĩa lập quốc Do Thái là kỳ thị bài Do Thái, và bác bỏ mọi hình thức khủng bố, thù hận, phân biệt đối xử và quấy rối đối với các thành viên của cộng đồng Do Thái."Nghị quyết đã được thông qua khi Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ 311 phiếu, bao gồm 216 đảng viên Đảng Cộng hòa và 95 đảng viên Đảng Dân chủ, với 92 thành viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu "có mặt". Chỉ có 14 phiếu được ghi nhận chống lại biện pháp này và tất cả trừ một phiếu là của Đảng Dân chủ.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng quân đội Israel là lực lượng duy nhất có khả năng đảm bảo phi quân sự hóa Dải Gaza một khi xung đột với Hamas kết thúc. Netanyahu nói trong cuộc họp báo từ Tel Aviv: "Một lời nữa về những gì sẽ xảy ra sau Hamas. Gaza phải được phi quân sự hóa và lực lượng duy nhất có thể đảm bảo điều này là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Không lực lượng quốc tế nào có thể chịu trách nhiệm cho việc này." Ngoài ra, thủ tướng nhấn mạnh rằng IDF đã tiêu diệt thành công "khoảng một nửa cấp chỉ huy tiểu đoàn của Hamas".⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ sự thất vọng về việc phá vỡ lệnh tạm dừng nhân đạo giữa Israel và Hamas trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Israel, Benjamin Netanyahu. Theo văn phòng thủ tướng Anh, Sunak và Netanyahu đã thảo luận về "những nỗ lực khẩn cấp" để thả những người bị bắt còn lại ở Dải Gaza. Thủ tướng Anh nhấn mạnh "Israel cần quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ dân thường ở Gaza và tập trung hẹp vào các mục tiêu quân sự." Ngoài ra, Sunak và Netanyahu bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Houthis nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan nói với các phóng viên ở Beirut rằng các cuộc thảo luận liên quan đến việc trao đổi con tin sẽ chỉ bắt đầu khi Israel ngừng bắn phá Gaza. Hamdan nói hôm thứ Ba trong cuộc họp báo: “Không đàm phán, không trao đổi, nếu không ngừng và chấm dứt hành động gây hấn của [Israel] đối với người dân của chúng tôi và chống lại Gaza”. Đại diện của nhóm cũng cho rằng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về mạng sống của những người Israel bị bắt giữ bởi Hamas trong khu vực này, vì họ "có nguy cơ bị giết bởi các cuộc bắn phá của Israel."⚪ ---- Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với những người định cư Israel được cho là có liên quan đến bạo lực ở West Bank, theo Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Ba trong một tuyên bố được cho là của Ngoại trưởng Antony Blinken: “Chúng tôi đã nhấn mạnh với chính phủ Israel về sự cần thiết phải làm nhiều hơn nữa để buộc những người định cư cực đoan đã thực hiện các cuộc tấn công bạo lực chống lại người Palestine ở West Bank phải chịu trách nhiệm. Những cuộc tấn công đó là không thể chấp nhận được”.Nhà ngoại giao Mỹ nóio rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hành vi bạo lực nhắm vào dân thường ở West Bank, bất kể ai là thủ phạm hay nạn nhân là ai. Blinken kết luận: “Sự bất ổn ở West Bank vừa gây tổn hại cho người dân Israel và Palestine, vừa đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Israel. Những người chịu trách nhiệm về việc này phải chịu trách nhiệm”.⚪ ---- Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm thứ Ba chỉ ra rằng Ukraine có nguy cơ thua trong cuộc chiến với Nga nếu cuộc tranh luận của Quốc hội Mỹ về viện trợ tài chính cho Ukraine bị hoãn lại. Yermak nói trong một cuộc phỏng vấn với Viện Hòa bình Hoa Kỳ: “Nếu không có sự viện trợ ngân sách trực tiếp này, mọi người sẽ khó có thể thực sự sống sót. Đó là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là sự ủng hộ này sẽ được bỏ phiếu càng sớm càng tốt”.⚪ ---- Đánh giá đầu tiên về thành tích toàn cầu trong môn toán kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu tiết lộ thêm bằng chứng về điều mà một số người gọi là “khủng hoảng” trong giáo dục Hoa Kỳ. Theo tờ Washington Post, điểm toán trung bình của học sinh Mỹ tham gia kỳ thi Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) đã giảm xuống 465 trên 1.000 vào năm 2022 - mức thấp nhất mọi thời đại.Tỷ lệ này thấp hơn 13 điểm so với năm 2018, năm thực hiện đánh giá cuối cùng và thấp hơn 18 điểm so với năm 2003. “Cứ ba học sinh Mỹ thì có một học sinh đạt điểm dưới mức cơ bản về trình độ toán,” theo New York Times, trong khi “chỉ 7% học sinh Mỹ đạt điểm cao nhất trong môn toán, so với 23% ở Nhật Bản và Nam Hàn, và 41% ở Singapore, quốc gia có thành tích cao nhất."⚪ ---- Cơ hội việc làm tại Hoa Kỳ đã giảm 617.000 việc làm trong tháng 10 so với tháng trước, đạt 8,7 triệu việc làm, với tỷ lệ mở việc làm ở mức 5,3%, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Ba. Con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.Khảo sát về cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS) cho biết số lượng việc làm được tuyển dụng ít thay đổi ở mức 5,9 triệu, trong khi tỷ lệ tuyển dụng đứng ở mức 3,7% trong tháng thứ tư liên tiếp. Tổng tỷ lệ tách rời hoặc luân chuyển nhân sự là 3,6% trong tháng thứ năm liên tiếp, ở mức 5,6 triệu trong tháng 10. Số người bỏ việc ở mức 3,6 triệu, trong khi số người bị sa thải và sa thải ít thay đổi so với tháng 9 là 1,6 triệu.⚪ ---- Ford Corp hôm thứ Ba công bố rằng họ sẽ hợp tác với công ty tiện ích Xcel Energy để lắp đặt 30.000 cổng sạc xe điện (EV) trên khắp nước Mỹ vào năm 2030. Các công ty không tiết lộ bất kỳ chi tiết tài chính nào về hiệp hội, tiếp tục nói rằng họ sẽ hợp tác cùng nhau trong chương trình Cơ sở hạ tầng cung cấp xe điện (EVSI) rộng hơn của Xcel.Ted Cannis, Giám đốc điều hành Ford Pro cho biết: “Chúng tôi biết điện khí hóa có thể phức tạp đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào việc giúp họ thực hiện quá trình chuyển đổi đó vào đúng thời điểm và theo cách phù hợp nhất để có lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của họ."⚪ ---- Tất cả các "phiếu bầu đều có giá trị" là câu thần chú mà Damion Green sẽ không bao giờ quên. Người công nhân cửa hàng sửa chữa xe hơi 40 tuổi này đã tranh cử vào Hội đồng Thành phố ở thị trấn quê nhà Rainier, tiểu bang Washington hồi tháng 11, nhưng khi đến thời điểm bỏ phiếu, anh đã không đi bỏ phiếu, vì không lẽ mình bầu cho mình, theo anh nói với báo Seattle Times.Thế là tự phá hoại: Sau khi đếm lại bằng tay, đối thủ của Green, Ryan Roth, đã giành chiến thắng với một phiếu bầu, 247 phiếu cho Roth đối với 246 phiếu cho Green. Roth không gặp vấn đề gì khi bỏ phiếu cho chính mình. "Đó là quyền của tôi với tư cách là người Mỹ, phải không?" Roth nói với tờ Washington Post. Suýt nữa là bằng phiếu nhau.“Đó là một cuộc bỏ phiếu,” Roth nói với tờ Seattle Times. Và nếu có hòa? Roth lưu ý: “Tôi lẽ ra đã phải chơi trò sấp ngửa khi thảy đồng xu,” (lần cuối cùng có tỷ số hòa ở Quận Thurston, vào năm 2015, việc thảy đồng xu là yếu tố quyết định). Về phần mình, Green cam chịu những gì cuộc bầu cử đã dành cho anh ta. Green nói rằng anh có thể sẽ tái tranh cử sau hai năm nữa.⚪ ---- Pháp: TQ sử dụng Tik Tok để nhuộm đỏ giới trẻ Đài Loan, thống nhất đất nước. Một bộ phim tài liệu của Pháp đang xem xét cách TikTok được sử dụng để lôi kéo cử tri Đài Loan rời bỏ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sắp tới và rèn luyện tâm trí trẻ chấp nhận việc Trung Quốc sáp nhập Đài Loan. Bộ phim tài liệu có tựa đề "TikTok, l'ombre chinoise" (TikTok: The Chinese Shadow) một phần tập trung vào cuộc bầu cử ở Đài Loan và cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm suy yếu uy tín của "kẻ thù" để chia rẽ người dân như thế nào, theo CNA. Thanh niên Đài Loan được phỏng vấn bày tỏ sự cởi mở trong việc quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và các chuyên gia cho rằng TikTok có thể trở thành công cụ cho nỗ lực “thống nhất” Trung Quốc.France 5 đã phát sóng bộ phim tài liệu mới nhất trong loạt phim "La fabrique du mensonge" (The Factory of Lies) vào tối thứ Hai (4/12). Trong đoạn video dài 70 phút, đạo diễn phỏng vấn hàng chục chuyên gia và nhà báo đến từ Pháp, Anh, Mỹ và Đài Loan để cho thấy cách Trung Quốc sử dụng TikTok để theo dõi, thao túng dư luận và truyền bá thông tin sai lệch. Anh cũng phỏng vấn những người dùng trẻ tuổi để cung cấp cho người xem những hiểu biết sâu sắc về tầm ảnh hưởng của TikTok.Một phần của video tập trung vào Đài Loan, chỉ ra rằng TikTok đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp. Hung Tzu-wei, một học giả tại Academia Sinica, cho biết trong bộ phim tài liệu, “Mục tiêu của Trung Quốc là chống lại sự độc lập của Đài Loan và chuẩn bị cũng như thúc đẩy sự thống nhất trong tương lai”. Vincent Chao, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc của DPP, nói rằng TikTok mang đến “những mối đe dọa và thách thức do tin tức giả mạo mang lại”.Bộ phim tài liệu cho biết có hơn 5,5 triệu người dùng TikTok ở Đài Loan, tức gần 1/4 dân số. Nó nói thêm rằng chính phủ Đài Loan đang bắt đầu lo ngại về sức mạnh của TikTok, vốn đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Phân tích tài liệu chỉ ra rằng khi cuộc bầu cử đang đến gần, hoạt động tuyên truyền chính trị trực tuyến của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào ứng cử viên tổng thống của DPP Lai Ching-te. Tim Niven, một nhà nghiên cứu tại Doublethink Lab ở Đài Bắc cho biết ĐCSTQ, vốn có mục đích sáp nhập Đài Loan, đang tấn công Lai vì coi ông là kẻ thù và đang tìm cách làm suy yếu uy tín của ông.Ví dụ về tuyên truyền chính trị của Trung Quốc trên TikTok, bao gồm dự đoán rằng nếu Lai đắc cử, Mỹ sẽ phát động chiến tranh. Các video TikTok cũng cho rằng Lai sẽ dẫn đất nước đến thảm họa, truyền bá thông điệp về tình trạng thiếu điện, nước, vaccine và y học cổ truyền của Đài Loan, tạo ấn tượng rằng người Đài Loan đang gặp khó khăn do sự quản lý kém hiệu quả của DPP.Người phát ngôn Nội các Lo Ping-chen được trích dẫn nói: "Đây là một phương pháp dùng để chia rẽ và làm suy yếu ý chí phản kháng của người dân ... Cuộc tấn công thông tin sai lệch mà Đài Loan phải đối mặt là rất nghiêm trọng. Nó không còn ở cấp độ phòng thí nghiệm nữa, nhưng là một cuộc chiến."Bộ phim tài liệu đã phỏng vấn hai học sinh cấp 2 người Đài Loan là những người sử dụng TikTok nhiều. Một sinh viên tên Ja cho biết anh sử dụng TikTok để tìm kiếm tin tức “theo dõi những người tương đối nổi tiếng với một số ý kiến mà các phương tiện truyền thông thông thường không đưa tin”.Bộ phim tài liệu cho biết Ja đang xem ngày càng nhiều nội dung từ Trung Quốc. Ja nói: “Quả thực có một số nội dung cho thấy Trung Quốc thực sự không tệ như tưởng tượng” và nói thêm: “Tôi sẽ không lo lắng lắm nếu mối quan hệ của Đài Loan với Trung Quốc ngày càng thân thiết hơn.”Bộ phim tài liệu cũng nêu chi tiết các chiến thuật được TikTok sử dụng trong cuộc chiến kể chuyện, bao gồm phát tán những hình ảnh ôn hòa về người Duy Ngô Nhĩ ca hát và nhảy múa, bêu xấu những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, chỉ trích những thất bại trong phòng chống Covid của phương Tây và phổ biến các thuyết âm mưu về loại virus có nguồn gốc từ Bill Gates hoặc Các căn cứ quân sự của Mỹ. Các chiến thuật khác thúc đẩy các tài khoản chính thức của các nhà báo truyền tải các câu chuyện của Bắc Kinh bằng tiếng Pháp, chẳng hạn như gán cho Tổng thống Ukraine Zelensky là một người theo chủ nghĩa phát xít mới, cùng các chiến lược khác.TikTok thu thập thông tin cá nhân và theo quy định của Trung Quốc, các công ty phải hợp tác với chính phủ. Do đó, dữ liệu này về cơ bản nằm trong tay chính quyền ĐCSTQ, bộ phim tài liệu lập luận. Paul Charon, Giám đốc Tình báo, Tầm nhìn chiến lược và Ảnh hưởng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược tại Trường Quân sự (IRSEM), cho biết điều khiến TikTok đáng nghi ngờ là mối quan hệ của nó với ĐCSTQ và bản chất phi dân chủ của chế độ Trung Quốc.⚪ ---- Cảnh sát cho biết hôm thứ Ba, một tài xế taxi ở Tokyo đã bị bắt vì cố tình lao vào một đàn chim bồ câu và làm chết một con, được cho là vì anh ta tức giận vì những con chim đang bay trên đường. Người phát ngôn cảnh sát Tokyo nói với AFP rằng Atsushi Ozawa, 50 tuổi, "đã dùng xe hơi của mình để giết một con chim bồ câu, vốn không phải động vật để săn bắt" ở thủ đô Nhật Bản vào tháng trước và bị bắt hôm Chủ nhật vì vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã.Truyền thông địa phương cho biết, Ozawa đã phóng nhanh khỏi đèn giao thông khi đèn chuyển sang màu xanh, lao chiếc taxi của mình vào đàn chim với tốc độ 60 km/h. Tiếng động cơ được cho là đã khiến một người qua đường ngạc nhiên phải báo cáo vụ việc. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã nhờ bác sĩ thú y khám nghiệm tử thi con chim bồ câu không may mắn và xác định nguyên nhân cái chết của nó là do chấn thương tâm lý.Truyền thông địa phương dẫn lời Ozawa nói với các nhà điều tra: “Đường là của con người nên lẽ ra chim bồ câu phải tránh đường”. Đài truyền hình Fuji TV cho biết cảnh sát gọi hành vi của anh ta là "rất độc hại" đối với một tài xế chuyên nghiệp, trước khi quyết định bắt giữ.⚪ ---- Thành phố thích nghi nhất cho người độc thân, cần tìm bạn tình. Tìm bạn tình đôi khi có thể khó khăn. Trong khi gần 47% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ chưa kết hôn (chưa bao giờ kết hôn, ly hôn hoặc góa bụa), theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, 57% người trưởng thành độc thân hiện không quan tâm đến một mối quan hệ hoặc hẹn hò thông thường.Tài chính thường là chủ đề tranh luận trong các mối quan hệ. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách người Mỹ chia sẻ thông tin tài chính của họ trong một mối quan hệ, hãy xem Khảo sát bí mật tài chính của WalletHub. Để giúp những người độc thân ở Mỹ tìm thấy tình yêu, WalletHub đã so sánh hơn 182 thành phố của Hoa Kỳ dựa trên 35 chỉ số chính về mức độ thân thiện với việc hẹn hò. Kho dữ liệu bao gồm từ tỷ lệ dân số độc thân đến số cơ hội hẹn hò trực tuyến cho đến mức giá trung bình cho một bữa ăn dành cho hai người.Theo nghiên cứu, năm thành phố hàng đầu dành cho người độc thân là:1. Seattle, WA2. Las Vegas, NV3. Denver, CO4. Atlanta, GA5. Austin, TX⚪ --- Quận Cam: coi chừng cảnh sát giả mạo. Sở cảnh sát địa phương đang cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác sau hàng loạt cuộc gọi từ những người giả danh cảnh sát. Theo một bài đăng trên Instagram của Ty Cảnh sát Cypress, một số người đã báo cáo đã nhận được các cuộc gọi điện thoại WhatsApp từ các số ở nước ngoài.Cảnh sát Cypress cho biết: “Những người gọi đang sử dụng huy hiệu của Cảnh sát Cypress làm biểu tượng hiển thị trên ID và hồ sơ người gọi của họ”.Những người gọi yêu cầu các cá nhân gửi tiền quyên góp cho sở cảnh sát và Hiệp hội cảnh sát, mặc dù họ không liên kết với một trong hai tổ chức. Người dân được yêu cầu không quyên góp cho những kẻ lừa đảo và báo cảnh sát nếu họ nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc email tương tự.⚪ ---- Quận Cam: nhiều bờ biển được thêm cát biển. Tờ The Orange County Register đưa tin một số bãi biển ở Quận Cam sắp có nhiều cát hơn sau khi một dự án bổ sung được chờ đợi từ lâu bắt đầu vào tuần này. Khoảng 1,1 triệu thước khối cát lấy từ bãi biển Surfside ở phía bắc Quận Cam để sẽ đắp vào các bãi biển ở Newport Beach, San Clemente và Huntington Beach. Mục đích nhằm bảo tồn bờ biển tự nhiên của Quận Cam và chống xói mòn bãi biển. Riêng Newport Beach được cho là sẽ nhận được 100.000 mét khối cát.⚪ ----Một phụ nữ ở Texas đang cáo buộc khu học chánh của các con trai cô không lên án nạn phân biệt chủng tộc sau khi cô nói rằng chúng đã phải chịu những lời chế nhạo chống người Mỹ gốc Á trên xe buýt, và cậu con trai lớn của cô có hình chữ vạn được vẽ trên áo vào năm ngoái. Hải Âu Huỳnh, 45 tuổi, nói với NBC News rằng cô cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng công khai sau những chuyện xảy ra tại Học khu Độc lập Cypress-Fairbanks, ngay bên ngoài Houston.Cô Huynh mô tả vào tháng 5 năm ngoái, một hình chữ Vạn được vẽ trên áo của cậu con trai 11 tuổi của cô. Huỳnh cho biết, kể từ đó, lãnh đạo nhà trường liên tục từ chối thực hiện yêu cầu “tránh xa” của gia đình đối với những học sinh vi phạm. Và nhiều tháng trước đó, vào tháng 1, khi một học sinh chế nhạo các con trai của Huỳnh trên xe buýt từ trường tiểu học McGown về nhà — hô vang “[ch*** ch***] wing wong” (nhái giọng người Hoa để giễu) khi cô bé út mới 8 tuổi — các quan chức đã trả lời rằng những lời nói "không được thúc đẩy bởi sự phân biệt chủng tộc."Huỳnh cho biết cô đã xem video giám sát trên xe buýt ghi lại nhưng không thể lấy được bản sao mặc dù đã yêu cầu. Khu học chánh đã xem xét vụ việc và bản tóm tắt cuộc điều tra, được NBC News xem, nói rằng học sinh lớp 4 đang “hát một bài hát mà cậu nhóc có lẽ đã nghe từ TIK TOK với những từ 'ch*** ch***. '”Bản tóm tắt cho biết thay vì hành động vì động cơ chủng tộc, ý định của đứa trẻ “là để gây khó chịu. Học sinh lớp 4 không nhận ra những từ [“ch*** ch***”] bị coi là phân biệt chủng tộc,” bản tóm tắt cho biết. “Có thể nghe thấy học sinh này thắc mắc về điều này trên đoạn video trên xe buýt, và trong quá trình điều tra, cậu nhóc nói rằng mình không biết.”Nhưng bà Huỳnh cho biết con trai bà đã cố gắng ngăn chặn hành vi đó. Cô nói: “Con trai nhỏ của tôi, lúc đó mới 8 tuổi, đã nói với nó rằng đây là hành vi phân biệt chủng tộc và bạn cần phải dừng lại và đứa trẻ đó tiếp tục chế nhạo nó”.LauraAnn Novacinsk, hiệu trưởng trường tiểu học McGown, đã không trả lời yêu cầu bình luận của NBC News. Huỳnh dự kiến sẽ nhận được phản hồi cho kháng cáo mới nhất của cô vào tuần này. Cô cho biết nếu khu học chánh không đáp ứng yêu cầu của cô, cô sẽ tiếp tục đấu tranh, sẽ chuyển vấn đề lên Cơ quan Giáo dục Texas.⚪ ---- Louisiana:, 19 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội lái xe đụng rồi bỏ chạy gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong sau một vụ va chạm chết người ở Giáo xứ Lafourche. Cảnh sát Tiểu bang Louisiana cho biết Isabelle Nguyễn đang lái chiếc Chevy Trailblazer trên Quốc lộ 1 L.A. thì tông vào Henry Savoie, 66 tuổi ở Larose. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/11. Nguyễn bị cáo buộc chạy khỏi hiện trường và không kêu cứu.Savoie bị thương nặng đe dọa tính mạng và sau đó qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết Savoie ta đang đi xe đạp thì bị tông. Nguyễn được cho là đã thú nhận đã lái chiếc xe đâm vào Savoie khi được cảnh sát liên lạc. Hôm thứ Hai, lệnh bắt giữ đã được ban hành và ngay sau đó, Nguyễn bị đưa vào Khu cải huấn giáo xứ Lafourche.⚪ ---- California: Cảnh sát San Jose hôm thứ Hai thông báo vụ bắt 3 nghi phạm liên quan đến hoạt động sòng bạc bất hợp pháp, những người hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh ma túy, vũ khí và các cáo buộc khác. Cảnh sát đã theo dõi hoạt động tội phạm tại một ngôi nhà ở dãy nhà 2800 trên Đại lộ Garden và có bằng chứng cho thấy ngôi nhà này là bình phong cho một sòng bạc bất hợp pháp. Ngôi nhà cũng được cho là nơi bán ma túy. Cảnh sát đã xác định được những kẻ điều hành chính và nhận được lệnh khám xét nơi ở vào sáng sớm thứ Năm, ngày 30 tháng 11.Đến khoảng 6h30 sáng, cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ khoảng 34 người tại nơi cư trú. Ba nghi phạm chính – được xác định là, 51 tuổi,, 46 tuổi và, 37 tuổi, đều là cư dân San Jose – đã bị bắt giữ liên quan đến hoạt động sòng bạc. Cảnh sát cho biết Phạm và Xuân Nguyên đang lẩn trốn trong tầng hầm của nơi cư trú. Ngoài ra còn có bảy cá nhân khác có mặt tại nơi cư trú trong vụ phá sản đã bị bắt giữ vì nhiều lệnh truy nã trọng tội và tội nhẹ.Cảnh sát đã tịch thu 9 máy đánh bạc, 2.075 USD tiền mặt, nhiều ma túy và khoảng 44,1 gam nghi ngờ là methamphetamine. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng ngắn bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành súng máy hoàn toàn tự động. Một khẩu súng thứ hai, đạn và một băng đạn cỡ lớn đã được nạp đạn cũng được tìm thấy tại nơi ở. Ba nghi phạm chính đã bị bắt vì nhiều tội danh liên quan đến súng, buôn bán ma túy, âm mưu, duy trì và điều hành một cơ sở ma túy cũng như điều hành một cơ sở đánh bạc bất hợp pháp. Cả ba đều bị giam tại Nhà tù Chính Quận Santa Clara.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Nữ hiệu phó ở Quảng Bình đăng video đồi trụy lên nhóm mạng xã hội, sử dụng lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực đã bị kỷ luật cảnh cáo. Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình, trong năm này vẫn còn một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa nêu cao vai trò trách nhiệm. Trong đó, có 18 trường hợp bị xử lý kỷ luật. Buộc thôi việc 2 trường hợp; cảnh cáo 5 trường hợp; khiển trách 11 trường hợp. Hai trường hợp bị buộc thôi việc là bà Nguyễn Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường Trường Mầm non Đức Ninh Đông và bà Đặng Thị Lan Hảo - Phó Hiệu Trường Trường Mầm non Thuận Đức (TP Đồng Hới) - đều do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức. Đáng chú ý, có trường hợp bà Trương Thị Đào - Hiệu phó Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo - do tham gia mạng xã hội, sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực, đăng nội dung mang tính chất đồi trụy lên nhóm mạng xã hội.⚪ ---- HỎI 1: Kỹ năng toán và đọc của thanh thiếu niên hàng chục nước suy giảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Trong cuộc khảo sát mới nhất về tiêu chuẩn học tập toàn cầu hôm thứ Ba, OECD cho biết kỹ năng toán và đọc của thanh thiếu niên đang suy giảm chưa từng thấy ở hàng chục quốc gia và việc đóng cửa trường học do Covid chỉ là một phần nguyên nhân.Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development) có trụ sở tại Paris cho biết họ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về thành tích kể từ năm 2000 khi bắt đầu các cuộc kiểm tra thường diễn ra ba năm một lần đối với các kỹ năng đọc, toán và khoa học của học sinh 15 tuổi.Gần 700.000 thanh niên đã thực hiện bài kiểm tra kéo dài hai giờ vào năm ngoái tại 38 quốc gia hầu hết là thành viên phát triển và 44 quốc gia không phải thành viên của OECD trong nghiên cứu mới nhất, được các nhà hoạch định chính sách theo dõi chặt chẽ như một so sánh quốc tế lớn nhất về hiệu quả giáo dục.So với thời điểm các bài kiểm tra được thực hiện lần cuối vào năm 2018, hiệu suất đọc đã giảm trung bình 10 điểm ở các nước OECD và 15 điểm ở môn toán, mức giảm tương đương với 3/4 giá trị học tập của một năm. OECD cho biết, trong khi hơn một nửa trong số 81 quốc gia được khảo sát chứng kiến sự sụt giảm, thì Đức, Iceland, Hoà Lan, Na Uy và Ba Lan chứng kiến điểm số môn toán giảm mạnh đặc biệt.Nghiên cứu cho thấy trung bình trên toàn OECD, cứ bốn học sinh 15 tuổi thì có một học sinh có thành tích kém ở môn toán, đọc và khoa học, điều đó có nghĩa là các em không thể sử dụng các thuật toán cơ bản hoặc giải thích các văn bản đơn giản.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Miền Tây Hoa Kỳ mỗi năm chết thêm 670 người vì khói cháy rừng?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết không khí không trong lành từ các vụ cháy rừng đang gây ra thêm hàng trăm ca tử vong ở miền Tây Hoa Kỳ mỗi năm. Các vụ cháy rừng đã làm giảm tiến độ đạt được trong việc làm sạch không khí của Mỹ và từ năm 2000 đến năm 2020 đã khiến 670 ca tử vong sớm mỗi năm ở phương Tây, các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Hai trên tạp chí The Lancet Planetary Health.Chi tiết: