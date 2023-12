- Trường Đại học Hoa Sen lý giải việc buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần. - Cựu Dân Biểu Liz Cheney: đã tình cờ nghe các luật sư của Trump lên kế hoạch sẽ lật ngược bầu cử ngày 6/1/2021 - Florida: bác lời Công tố đặc biệt Jack Smith xin giữ bí mật, Thẩm phán Aileen Cannon gỡ niêm phong hồ sơ truy tố Trump - Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa: tranh luận sơ bộ lần 4 là Chris Christie, Ron DeSanti

Trường Đại học Hoa Sen lý giải việc buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần. Hình trên: Đại học Hoa Sen (Hình Wikipedia Commons).

Trường Đại học Hoa Sen lý giải việc buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần.

- Cựu Dân Biểu Liz Cheney: đã tình cờ nghe các luật sư của Trump lên kế hoạch sẽ lật ngược bầu cử ngày 6/1/2021

- Florida: bác lời Công tố đặc biệt Jack Smith xin giữ bí mật, Thẩm phán Aileen Cannon gỡ niêm phong hồ sơ truy tố Trump

- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa: tranh luận sơ bộ lần 4 là Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy

- Báo WSJ: Israel sẽ bơm nước biển vào ngập các đường hầm Gaza để quân Hamas trồi lên

- Pháp: phong tỏa tài sản của Yahya Sinwar, trong nhóm sáng lập phong trào Hamas, trong 6 tháng.

- Iran: không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào chống lại quân đội Hoa Kỳ trong khu vực

- LHQ: khoảng 100 xe tải viện trợ nhân đạo đã vào Gaza hôm thứ Hai, giảm từ 170 xe.

- Bạch Ốc: Hamas đang "từ chối thả các phụ nữ dân sự" ra khỏi nơi bị giam.

- TTK/LHQ Antonio Guterres rất quan ngại về sự leo thang bạo lực ở West Bank

- Israel dội bom 2 trường học ở khu vực al-Darraj: 50 người đã chết và hàng trăm người khác bị thương

- Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel: không được truy sát bất kỳ ai trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

- Dân số Nam Hàn giảm kinh hoàng: 145 trường tiểu học Nam Hàn không đón học sinh lớp 1 nào trong năm nay

- Thành phố tưng bừng vui nhất: Las Vegas điểm 71,38, Orlando (62,42), Miami (55,91) và Atlanta (55,73). San Francisco đứng ở vị trí thứ 5 với 53,35 điểm. San Diego (48,33) đứng thứ 16 và Los Angeles (47,01) đứng thứ 20.

- Tiền khí đốt sưởi ấm sẽ giảm trong mùa lạnh California.

- Không nơi nào của Quận Cam vào danh sách 50 thành phố California có chi phí đời sống rẻ nhất Caliofnria

- Quận Los Angeles. 1 cảnh sát 27 tuổi vui sex với nữ tù nhân, bị truy tố ra tòa

- Quận Cam: cháy nhà, 2 người bị thương

- Ấn Độ: phi cơ Không quân Ấn Độ rơi, phi công Vũ Văn Thìn và Phi đội trưởng Abhimanyu Roy chết

- TIN VN. Tuyên Quang: Cô giáo bị nhóm học sinh ném dép vào mặt khiến ngất xỉu.

- HỎI 1: Dân Mỹ thê thảm mùa lễ: 2/3 ăn quá nhiều, 45% tạm ngưng thể dục, 1/3 uống rượu nhiều hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 93% giáo viên Mỹ chỉ biết một chút hay không biết gì về trí tuệ nhân tạo AI? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/12/2023) ⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) tối thứ Hai thông báo rằng bốn ứng cử viên đã đủ điều kiện để bước lên sân khấu cho cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của Đảng Cộng hòa. Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie (R), Thống đốc Florida Ron DeSantis (R), cựu Đại sứ tại LHQc Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ lên sân khấu ở Tuscaloosa, Ala., vào tối thứ Tư 6/12/2023. Cựu Tổng thống Trump đã ra hiệu rằng ông sẽ không tham dự sự kiện này và thay vào đó sẽ tham gia vào hội thoại Fox News do Sean Hannity tổ chức vào tối thứ Ba 5/12/2023.

Việc Trump có thể vắng mặt trong giai đoạn tranh luận không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi Trump từ chối tham gia ba cuộc tranh luận đầu tiên với lý do Trump dẫn đầu rộng rãi trong các cuộc thăm dò. Việc Christie đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận được đưa ra sau khi có đồn đoán rằng Christie sẽ không đáp ứng các yêu cầu do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đặt ra. Các ứng cử viên được yêu cầu phải tiếp cận 80.000 nhà tài trợ duy nhất, với ít nhất 200 nhà tài trợ ở 20 tiểu bang trở lên, cũng như thăm dò ít nhất 6% trong hai cuộc thăm dò quốc gia hoặc 6% trong một cuộc thăm dò quốc gia và trong hai cuộc thăm dò sớm ở các tiểu bang riêng biệt.

Christie dường như đã đáp ứng ngưỡng bỏ phiếu vào một thời điểm nào đó vào thứ Hai, ngay trước thời hạn vào tối thứ Hai. Chiến dịch tranh cử của Christie vào tháng trước đã thông báo rằng ông đã đạt được ngưỡng nhà tài trợ và vào tuần trước, Christie cho biết ông “tin tưởng” mình sẽ thực hiện cuộc tranh luận thứ tư bất chấp những đồn đoán về việc đáp ứng ngưỡng bỏ phiếu.

⚪ ---- Nói chuyện với Rachel Maddow của MSNBC hôm thứ Hai, cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-WY) tiết lộ rằng cô đã bí mật lắng nghe các luật sư của Donald Trump khi họ lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 1/2021. Một trong những đoạn trích trong cuốn sách mới của cô, xuất bản hôm thứ Ba, là chiến dịch tranh cử của Trump đã tổ chức một cuộc gọi vào ngày 4 tháng 1/2021, nơi nhóm pháp lý nói với một số người đại diện cho chiến dịch hàng đầu về những gì họ đang lên kế hoạch và những gì họ muốn mọi người nói trên tin tức truyền hình cáp.

Cheney cũng tiết lộ các bản ghi nhớ nội bộ của Đảng Cộng hòa cho thấy đảng đã tấn công Trump vì hành vi của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021 chưa bao giờ được công khai. Phóng viên Maddow giải thích: “Bạn mô tả việc lắng nghe một cuộc gọi trong đó các luật sư của Trump đang trình bày với những người chúng tôi gọi là các tay sai. Về cơ bản, đó là những người sẽ lên TV và nói về cuộc biểu tình ủng hộ Trump. Họ mô tả những gì họ đang hình dung cho ngày 6 tháng 1. Cách bạn viết nó giống như kịch bản mà luật sư Jenna Ellis của Trump đã mô tả khi [Phó Tổng thống Mike] Pence đang chủ trì, Pence có thể từ chối khai mạc họp lưỡng viện [để công nhận Biden đã thắng cử] hoặc từ chối kiểm phiếu đại cử tri [cho Biden]. Họ không nhất thiết biết bạn đang tham gia cuộc gọi này. Bạn lắng nghe trong hai ngày trước ngày 6 tháng 1. Đó có phải là thời điểm mà nó thực sự trở thành rõ ràng cho bạn biết một cách chi tiết, họ đang cố gắng làm gì?"

Cheney đồng ý rằng đúng như vậy. Cheney nói: “Bạn biết đấy, tôi đã nghe nói – rõ ràng là đã có cuộc nói chuyện về việc chúng tôi sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ của các đại cử tri này. Steven Miller đã nói về điều đó, nhưng tôi không rõ nội dung của phần cụ thể này trong kế hoạch là gì cho đến khi tôi gọi đến cuộc điện thoại đó. Và lắng nghe họ mô tả cách những cử tri giả này sẽ được sử dụng và việc họ đoán trước rằng Phó Tổng thống Pence sẽ sử dụng họ để từ chối kiểm phiếu các đại cử tri hợp pháp chắc chắn là một khoảnh khắc khiến — vô cùng lo ngại.”

Cheney cho biết sau khi kết thúc cuộc gọi, cô chạy vào văn phòng Hạ viện "Parliamentarian of the House" (viên chức về Nội quy H5a viện) để tiết lộ những gì cô đã nghe và báo hiệu rằng điều đó sắp xảy ra. Cheney nhớ lại đã hỏi: "Chúng ta sẽ làm gì với vấn đề này trong phiên họp chung? Làm thế nào để ngăn chặn điều này? Và rất rõ ràng là không có nhiều câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề đó bởi vì tôi biết - sau đó qua cuộc điều tra, tôi biết được rằng Phó Tổng thống Pence và cố vấn của Pence đang thảo luận với viên chức Nội quy của Thượng viện và rằng cuối cùng, phó tổng thống Pence đã thực hiện nghĩa vụ của mình một cách can đảm. Nhưng nếu bạn đang tham gia một phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội, bạn biết đấy, bạn không ở vị trí có nhiều bước lập pháp mà bạn có thể thực hiện ngoại trừ việc về cơ bản là chuyển sang hoãn lại. Vì vậy, đó là một điều rất nguy hiểm và ớn lạnh.”

⚪ ---- Thẩm phán giám sát vụ án tài liệu mật của Donald Trump hôm thứ Hai đã ra lệnh gỡ niêm phong các tài liệu do Công tố đặc biệt Jack Smith đệ trình, người đã yêu cầu giữ bí mật vì chúng có thể tiết lộ một số kế hoạch của chính phủ trong phiên tòa. Thẩm phán Aileen Cannon cho biết bà “lưu ý đến giả định mạnh mẽ ủng hộ việc công chúng tiếp cận các tài liệu tư pháp” khi bà ra lệnh mở niêm phong, điều này công khai một số kiến nghị do Smith đệ trình trong vụ án cáo buộc Trump giữ các tài liệu mật tại Mar- a-Lago.

Smith trước đó đã yêu cầu giữ kín hồ sơ vì chúng chứa các kế hoạch của chính phủ nhằm xóa "thông tin mật có độ nhạy cảm cao" khỏi khám phá có thể chia sẻ. Cannon phán quyết rằng không có gì bí mật trong chuyện này.

Smith cho biết ông lo ngại rằng “ngay cả việc tiết lộ” “số lượng danh mục thông tin mật mà Chính phủ tìm cách xóa khỏi quá trình khám phá sẽ tiết lộ nội dung và phạm vi của chuyển động CIPA Mục 4 của Chính phủ”.

Thẩm phán Cannon cho biết Smith, “Không đưa ra đủ lý do biện minh để đảm bảo nộp đơn Kiến nghị trên cơ sở một bên” vì các kiến nghị đó không “chứa hoặc tiết lộ thông tin mật”.

“Hơn nữa,” Cannon viết, “mặc dù Công tố Đặc biệt gợi ý rằng việc chỉ nộp đơn kiến nghị đối với các trang bổ sung có thể 'tiết lộ nội dung và phạm vi của kiến nghị CIPA Mục 4 của Chính phủ', bởi vì nó chỉ ra rằng 'bốn danh mục tài liệu mật đặc biệt nhạy cảm. thông tin' sẽ được đề cập trong kiến nghị của Mục 4, thì việc tham chiếu đơn thuần đó, không có nhiều hơn, không phải là cơ sở để đi chệch khỏi giả định chống lại việc nộp đơn một phía trong hệ thống tư pháp đối nghịch của chúng ta.”

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ hôm thứ Hai đưa tin Israel đã lắp ráp một hệ thống máy bơm lớn có thể được sử dụng để làm ngập các đường hầm được nhóm chiến binh Hamas sử dụng dưới Dải Gaza nhằm đuổi các chiến binh ra khỏi hầm. Bản tin cho biết, vào khoảng giữa tháng 11, quân đội Israel đã hoàn thành việc lắp đặt ít nhất 5 máy bơm cách trại tị nạn Al-Shati khoảng 1,6 km về phía bắc, có thể di chuyển hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ, làm ngập các đường hầm trong vòng vài tuần.

Theo tin này, không rõ liệu Israel có cân nhắc sử dụng máy bơm trước khi tất cả con tin được thả hay không. Hamas trước đây cho biết họ đã giấu những người bị bắt ở "những nơi và đường hầm an toàn". Reuters không thể xác minh chi tiết hôm thứ Hai. Khi được hỏi về câu chuyện, một quan chức Mỹ cho biết việc Israel ngừng hoạt động các đường hầm là điều hợp lý và Israel đang tìm nhiều cách để làm điều đó. Bộ Quốc phòng Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tạp chí WSJ cho biết một quan chức Israel từ chối bình luận về kế hoạch lũ lụt nhưng được dẫn lời nói: "IDF đang hoạt động để triệt phá khả năng khủng bố của Hamas bằng nhiều cách khác nhau, sử dụng các công cụ quân sự và công nghệ khác nhau." Báo WSJ cho biết Israel lần đầu tiên thông báo cho Hoa Kỳ về lựa chọn này vào tháng trước, đồng thời đưa tin rằng các quan chức không biết chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến gần đến mức nào trong việc thực hiện kế hoạch này. Các quan chức cho biết Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục hay loại trừ khả năng này.

⚪ ---- Pháp hôm thứ Ba ra quyết định phong tỏa tài sản của Yahya Sinwar, một trong những người sáng lập phong trào Hamas và lãnh đạo phong trào này ở Dải Gaza, trong 6 tháng. Bộ Tài chính Pháp cho biết trong một nghị định đăng trên Tạp chí Journal Officiel: “Các quỹ và nguồn lực kinh tế thuộc quyền sở hữu, nắm giữ hoặc kiểm soát của ông Yahya Sinwar (...) phải chịu biện pháp phong tỏa tài sản”. Tuy nhiên, Bộ không cung cấp thông tin chi tiết về số tiền thuộc về Sinwar.

⚪ ---- Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Saeed Iravan đã gửi một số lá thư tới Hội đồng Bảo an (UNSC) của tổ chức này, trong đó có một lá thư trong đó ông nhấn mạnh Iran không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào chống lại quân đội Hoa Kỳ trong khu vực, Tasnim đưa tin vào thứ ba.

Trong một bức thư khác, Iravan được cho là đã chỉ trích Anh về lập trường của nước này rằng Iran phải chịu trách nhiệm về sự bất ổn ở Trung Đông, đồng thời đổ lỗi cho Anh phần lớn các vấn đề lịch sử ở đó. Hơn nữa, ông nhắc lại việc Iran lên án Israel và các hành động bị cáo buộc của nước này nhằm vào thường dân Palestine trong bối cảnh chiến dịch đang diễn ra chống lại Hamas. Tuyên bố được đưa ra của đại sứ được đưa ra sau khi Mỹ và Anh cáo buộc Iran hỗ trợ các cuộc tấn công của Houthi vào tàu nước ngoài ở Biển Đỏ.

---- Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), khoảng 100 xe tải viện trợ nhân đạo đã vượt qua cửa khẩu biên giới Rafah để vào Gaza hôm thứ Hai. Con số này đánh dấu sự sụt giảm so với mức trung bình hàng ngày là 170 xe tải chở viện trợ sẽ đến Gaza trong thời gian tạm dừng nhân đạo được thực hiện giữa Israel và Hamas vào tuần trước, báo cáo của LHQ cho biết. Nó nhấn mạnh rằng việc cắt giảm viện trợ này diễn ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội, khiến việc phân phối ở Khan Younis phần lớn bị đình trệ. Tin tức này được đưa ra sau khi Israel cho rằng số lượng viện trợ được chuyển tới khu vực này hôm thứ Hai tương tự như những gì đã được chuyển giao trong thời gian ngừng bắn kéo dài 7 ngày.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Hai tuyên bố rằng Hamas đang "từ chối thả các phụ nữ dân sự" ra khỏi nơi bị giam. Các con tin nữ lẽ ra phải là một phần của thỏa thuận trước đó giữa các bên xung đột, Sullivan nói với các phóng viên tại Bạch Ốc, đồng thời nói thêm rằng việc Hamas từ chối cho phép những phụ nữ dân sự còn lại rời khỏi Gaza là nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt tình trạng tạm dừng nhân đạo trong khu vực.

Ông lưu ý rằng Mỹ, Israel, Qatar và Ai Cập đang thảo luận về "làm thế nào để đạt được sức hút tốt nhất trong chiến lược đưa tất cả con tin ra ngoài", nhưng chỉ ra rằng công dân Mỹ là "ưu tiên hàng đầu" đối với Washington.

⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thư ký, Stephane Dujarric, cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres "rất quan ngại về sự leo thang bạo lực ở West Bank nơi bị chiếm đóng". Theo Dujarric, mối lo ngại bắt nguồn từ thực tế là các hoạt động an ninh tiếp tục leo thang và tăng cường, với số lượng "người chết và bị bắt giữ cao hơn", nhưng cũng từ số lượng lớn hơn các cuộc tấn công vào người Israel của người Palestine: "LHQ tiếp tục kêu gọi quân Israel tránh các hành động tiếp theo có thể làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc ở Gaza và giúp dân thường không phải chịu thêm đau khổ".

⚪ ---- Hãng thông tấn Palestine WAFA hôm thứ Hai đưa tin, 50 người đã chết và hàng trăm người khác bị thương ở thành phố Gaza do các cuộc không kích của Israel nhằm vào hai trường học ở khu vực al-Darraj. Các vụ pháo kích nhằm vào trường Salah Ad-Din, do Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) và trường Martyr Assad Saftawi quản lý. Cả hai cơ sở đều cung cấp nơi trú ẩn cho những người phải di dời. Theo WAFA, các đội y tế khẩn cấp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các trường học để giúp đỡ dân thường bị thương do cuộc ném bom dữ dội của Israel vào khu vực.

Đại học tại Việt Nam: Khi nữ sinh viên bán dâm một lần thì cũng được, bị bắt lần thứ hai hay lần thứ ba vẫn chưa bị đuổi,

⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đưa ra cảnh báo chống lại kế hoạch truy đuổi các lãnh đạo Hamas ở nước ngoài của Israel, đồng thời cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ phải gánh chịu "hậu quả nghiêm trọng", các nguồn tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ nói với Anadolu Agency hôm thứ Hai.Cụ thể, người đứng đầu Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa của Israel, Ronen Bar tiết lộ trong đoạn ghi âm được đài truyền hình Kan phát sóng cuối tuần qua rằng Israel cam kết giết các quan chức Hamas "ở mọi địa điểm" trên thế giới, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, và Liban. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng không có cơ quan tình báo nào được phép thực hiện một hoạt động như vậy trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.Tuần trước, có thông tin cho rằng mục tiêu của Israel là tiêu diệt ba thủ lĩnh chủ chốt của Hamas, bao gồm người đứng đầu Gaza, Yahya Sinwar, người đứng đầu cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, Mohammed Deif, và Marwan Issa, 2 phó tư lệnh quân đội Hamas.⚪ ---- Dân số Nam Hàn giảm kinh hoàng. Số trẻ em bắt đầu học tiểu học vào năm tới dự kiến sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 do tỷ lệ sinh con giảm từ 406.243 năm 2016 xuống còn 357.771 vào năm 2017. Khoảng 650.000 trẻ sinh ra vào năm 2004, nhưng con số này đã giảm hơn 40% trong năm vừa qua. hai thập niên. Khoảng 145 trường tiểu học Nam Hàn không chào đón học sinh lớp 1 nào trong năm nay và chỉ có khoảng 200.000 trẻ sẽ bắt đầu học mẫu giáo vào năm tới.Eun Ki-soo tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết: "Nếu dân số giảm mạnh, việc quản lý chi phí y tế của người già thông qua bảo hiểm y tế công cộng là không thể và khiến việc cải cách lương hưu trở nên khó khăn. Tỷ lệ sinh cực thấp không phải là vấn đề dân số mà là vấn đề dân số dẫn tới vấn đề an ninh quốc gia, đe dọa sự diệt vong của một quốc gia.” Ông cho biết trừ khi chính phủ thành lập một bộ chuyên trách giải quyết vấn đề, nếu không Nam Hàn sẽ chứng kiến những diễn biến "thảm khốc" trong vòng 10 năm tới.⚪ ---- Thành phố nào vui nhất? Niềm vui không phải là thứ bạn có thể đo lường một cách khoa học nhưng điều đó không ngăn cản các nhà nghiên cứu tại WalletHub thử nghiệm. Trang web tài chính cá nhân đã công bố danh sách “Các thành phố tưng bừng vui nhất nước Mỹ” và ba thành phố ở California là San Francisco, San Diego và Los Angeles lọt vào top 20.WalletHub đã xếp hạng hơn 180 thành phố dựa trên 65 yếu tố bao gồm số lượng điểm tham quan, sự đa dạng của nhà hàng, số quán bar bình quân đầu người, số lượng công viên giải trí, địa điểm thể thao và chi phí. Các thành phố sau đó được tính điểm theo thang điểm 100.Las Vegas xếp số 1 vui nhất Hoa Kỳ với số điểm 71,38, tiếp theo là Orlando (62,42), Miami (55,91) và Atlanta (55,73). San Francisco đứng ở vị trí thứ năm với 53,35 điểm. San Diego (48,33) đứng thứ 16 và Los Angeles (47,01) đứng thứ 20.“Las Vegas nổi tiếng là nơi tổ chức tiệc tùng và đây là một trong những thành phố duy nhất trong nghiên cứu của chúng tôi cho phép uống rượu ở hầu hết hoặc tất cả các nơi – tuy nhiên, đó có phải là điểm cộng hay không sẽ phụ thuộc vào tính cách của bạn,” WalletHub cho biết trong báo cáo của mình. “Khi nói đến các hoạt động, không có gì đáng ngạc nhiên khi Vegas có số lượng sòng bạc lớn nhất cả nước. Nhưng nó cũng nổi tiếng về những người biểu diễn, đặc biệt là khi nói đến âm nhạc. Thành phố này có số lượng lễ hội âm nhạc và địa điểm âm nhạc rất cao so với những nơi khác.”⚪ ---- Tiền khí đốt sưởi ấm sẽ giảm trong mùa lạnh California. Hồi tháng 1/2023, thời tiết lạnh giá kéo dài đã đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng cao, khiến nhiều người phải trả hóa đơn tiền gas “cao đến kinh ngạc”. Tuy nhiên, năm nay, hóa đơn gas dự kiến sẽ thấp hơn, “chủ yếu là do giá khí đốt tự nhiên giảm”, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ.Ở khu vực phía Tây, bao gồm California, chi phí khí đốt tự nhiên trung bình vào mùa đông dự kiến sẽ giảm từ 843 USD năm ngoái xuống còn 590 USD trong năm nay. Xét theo tỷ lệ phần trăm, đây là mức giảm mạnh nhất so với bất kỳ khu vực nào trên cả nước.EIA cho biết: “Dự báo của chúng tôi về chi tiêu khí đốt tự nhiên trong mùa đông trong khu vực sẽ giảm 30% ở miền Tây Hoa Kỳ, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác của Hoa Kỳ, bởi vì chúng tôi dự báo mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong mùa đông ở khu vực đó sẽ ít hơn và giá khí đốt tự nhiên thấp hơn”.⚪ ---- Trong danh sách 50 thành phố California có chi phí đời sống rẻ nhất Caliofnria không có thành phố nào trong Quận Cam. Có những nơi ở California cách xa bờ biển, thành phố và vùng ngoại ô được coi là có giá cả hợp lý. Các nhà nghiên cứu tại Niche, một trang web xếp hạng và đánh giá phổ biến, đã thu thập các con số để hoàn thành đánh giá toàn diện về khả năng chi trả trên khắp California.Theo Niche, các yếu tố được xem xét bao gồm chi phí nhà ở, thực phẩm và nhiên liệu của một địa điểm cũng như mức thuế trung bình. Điều này được tính toán nhằm đo lường khả năng chi trả tổng thể và chi phí sinh hoạt tương đối của một khu vực.Đã có kết quả và Niche đã công bố danh sách 2023 Địa điểm có Chi phí Sinh hoạt Thấp nhất ở California (2023 Places with the Lowest Cost of Living in California) cho tất cả mọi người xem. Đó là những gì các nhà nghiên cứu này coi là 50 địa điểm hàng đầu ở Golden State có chi phí sinh hoạt thấp nhất, và không nơi nào trong Quận Cam vào danh sách này.⚪ ---- Quận Los Angeles. Một cảnh sát quận Los Angeles 27 tuổi đã bị bắt sau khi có cáo buộc tấn công tình dục đối với một nữ tù nhân trưởng thành vào cuối tháng trước trong khi công vụ. Các nhà điều tra đã được cảnh báo về vụ này được cho là tại trại tù Century Regional Detention Facility vào ngày 28 tháng 11.Cảnh sát Jonathan Tejada Paredes đã bị bắt trong vòng 24 giờ sau khi điều tra. Người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt tại Ty cảnh sát Walnut vào ngày 29 tháng 11 với cáo buộc tham gia hoạt động tình dục với một người trưởng thành bị giam trong nơi giam. Số tiền bảo lãnh cho y được ấn định là 100.000 USD. Không có thông tin nào được cung cấp về danh tính hoặc độ tuổi của nạn nhân, nhà chức trách cũng không cho biết liệu đây có phải là một vụ riêng lẻ hay có thể còn có những nạn nhân khác.⚪ ---- Quận Cam: Tối Chủ nhật, một đám cháy bùng phát khắp khu chung cư tầng hai ở Lake Forest. Vụ hỏa hoạn được báo cáo vào tối Chủ nhật tại khu nhà 20700 trên đường El Toro ở Lake Forest. Cứu hỏa đã giải cứu và đưa nhập viện 2 người dân không thể thoát ra ngoài do các mảnh vụn và khói rơi xuống. Cứu hỏa cho biết đám cháy đã được dập tắt chỉ sau 16 phút. Không có ai thương tích khác đã được báo cáo. Vụ cháy đang được điều tra.⚪ ---- Ấn Độ: Hai người chết khi một chiếc máy bay huấn luyện Pilatus PC MK II của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) rơi xuống đồi ở làng Ravelli gần Toopran, quận Medak vào sáng thứ Hai. Đây được cho là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến máy bay huấn luyện có nguồn gốc từ Thụy Sĩ.Những người thiệt mạng được xác định là Phi đội trưởng Abhimanyu Roy của Lực lượng Không quân Ấn Độ và Vu vanthin, một công dân Việt Nam đang được đào tạo thành sinh viên phi hành bay từ một quốc gia thân thiện. Vụ này xảy ra vài ngày trước lễ duyệt binh của các học viên bay tại Học viện Không quân (AFA), Dundigal.Một thông cáo chính thức từ Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết: "Một máy bay huấn luyện Pilatus PC 7 Mk Il đã gặp tai nạn vào sáng hôm nay trong chuyến bay huấn luyện định kỳ từ AFA, Hyderabad. LAF vô cùng tiếc nuối xác nhận rằng cả hai phi công trên máy bay đều gặp bị thương nặng. Không có thiệt hại nào về tính mạng hoặc tài sản dân sự được báo cáo".⚪ ----nếu bị bắt lần thứ tư là sẽ bị đuổi học. Trường Đại học Hoa Sen lý giải việc buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần. Nhiều báo tại VN loan tin này vào sáng Thứ Ba. Báo Pháp Luật ghi rằng, thông tin sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần mới bị buộc thôi học tại một trường đại học khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, đây là quy chế đang được nhiều trường đại học áp dụng.Đầu tháng 11-2023, Trường Đại học Hoa Sen ban hành quy chế người học dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng đang theo học các chương trình đào tạo của trường.

Hình về khung kỷ luật: báo Pháp Luật

Theo quy chế này, có tất cả 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật. Quy chế người học sẽ có 4 khung xử lý gồm khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học. Trong các nội dung vi phạm, hoạt động mại dâm được dư luận chú ý. Đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm, ngay lần đầu tiên vi phạm sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Còn đối với hoạt động mại dâm nếu bị phát hiện lần 1 sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 sẽ đình chỉ có thời hạn và lần 4 mới bị buộc thôi học.

Báo Pháp Luật cũng ghi rằng, trao đổi với PLO,Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen cho biết, vào tháng 11 hằng năm, trường sẽ ban hành các văn bản, quy định, quy chế, trong đó có quy chế về người học. Đây là văn bản nội bộ bình thường. Theo bà Hương, quy chế người học được xây dựng dựa trên Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đó là Thông tư số 10/2016 về quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo hệ chính quy mới nhất. Bà Hương khẳng định quy chế của Đại học Hoa Sen và các trường hiện nay dựa trên thông tư của Bộ GD&ĐT. "Đại học Hoa Sen không xé rào, cũng không đi ngược lại chính sách chung" - bà Hương nhấn mạnh.

Hình Wikipedia Commons.

Trong khi đó, báo Công An Nhân Dân nhắc lại lời một Bộ Trưởng: Về nội dụng này, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội vào năm 2018, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết: “Quy định về bán dâm đối với học sinh, sinh viên được quy định từ năm 2007 trong quy định về sinh viên. Sau đó, đầu năm 2016 lại có thông tư. Thực tế, quy định này đã có. Khi rà soát, chúng tôi đề nghị tất cả những nội dung không còn phù hợp phải bỏ hoặc sửa, trong đó có nội dung này. Vấn đề đặt ra là khi sửa, Ban soạn thảo hoặc cán bộ, cá nhân thực hiện việc này năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém, dẫn đến có những ý kiến của xã hội. Khi nhận được thông tin, tôi chỉ đạo báo cáo và xử lý ngay. Quan điểm của tôi, với tư cách là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, không cần phải đưa vào thông tư này. Đây là phạm vi xã hội nên phải xử lý và những nội dung này không đưa vào thông tư nữa”. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm nhưng Bộ GD-ĐT vẫn chưa sửa thông tư trên, cho nên các trường vẫn phải thực hiện.

⚪ ---- TIN VN. Tuyên Quang: Cô giáo bị nhóm học sinh ném dép vào mặt khiến ngất xỉu. Theo Báo Dân Trí. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên bị nhóm học sinh quây lại trong lớp học vừa chửi tục vừa liên tục ném dép vào đầu. Nữ giáo viên sau đó ngất xỉu. Tối 4/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một giáo viên bị nhóm học sinh tấn công bằng dép, giấy rác và những lời thô tục. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong đoạn clip này, nữ giáo viên không rõ vì lý do gì đã bị gần như cả lớp tấn công. Các nam sinh bé nhỏ, nhìn như học sinh lớp 6, 7 quây lại ném giấy rác vào người cô, đồng thời cố ý văng tục. Có cả giọng nữ sinh tấn công giáo viên. Một học sinh lớn tiếng dùng từ "con giáo viên". Khi giáo viên xách túi rời lớp học thì các học sinh đã chốt cửa lại không cho cô ra ngoài. Cô giáo tìm sang cửa khác cũng bị học sinh chốt cửa tiếp. Một nam sinh lại gần dùng vai hích vào người cô, ghé sát mặt dọa nạt. Người quay clip cũng nhiều lần đưa điện thoại dí sát mặt cô để quay. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang - xác nhận sự việc xuất hiện trong clip xảy ra tại Trường THCS Văn Phú.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ thê thảm mùa lễ: 2/3 ăn quá nhiều, 45% tạm ngưng thể dục, 1/3 uống rượu nhiều hơn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Y tế Wexner của Đại học tiểu bang Ohio, kỳ nghỉ lễ là thời gian để vui vẻ và ăn mừng nhưng nhiều người Mỹ thừa nhận rằng vô số hoạt động bận rộn khiến việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ trở nên khó khăn. Có tới 2/3 số người được khảo sát cho biết họ ăn quá nhiều, gần 45% cho biết họ tạm dừng tập thể dục và hơn một nửa cho biết họ cảm thấy mệt mỏi và có ít thời gian dành cho bản thân hơn. Thêm vào đó, một phần ba thừa nhận họ uống nhiều rượu hơn trong những ngày nghỉ lễ.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2023-12-survey-americans-struggle-healthy-habits.html#google_vignette

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 93% giáo viên Mỹ chỉ biết một chút hay không biết gì về trí tuệ nhân ạto AI?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu của Canva cho thấy 78% giáo viên quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhưng kinh nghiệm của họ với công nghệ này vẫn còn hạn chế, với 93% cho biết họ biết “một chút” hoặc “không biết gì” về nó – mặc dù việc thiếu kinh nghiệm này không ngăn cản giáo viên nhanh chóng khám phá và xem xét lợi ích của nó:

. 60% giáo viên đồng ý rằng nó đã mang lại cho họ những ý tưởng để tăng năng suất của học sinh;

. 59% giáo viên đồng ý rằng nó đã giúp học sinh của họ có nhiều cách sáng tạo hơn;

. 56% giáo viên đồng ý rằng nó giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

Giáo viên đặc biệt lạc quan về tác động tích cực của trí tuệ nhân tạo đối với học sinh có nhu cầu học tập khác nhau. 72% số người được hỏi đồng ý rằng công nghệ này có thể hỗ trợ việc học ngôn ngữ và 67% đồng ý rằng nó có thể hỗ trợ khả năng tiếp cận phổ cập.

Chi tiết:

https://www.businesswire.com/news/home/20231204189128/en/New-Survey-Finds-More-Than-Three-Quarters-of-Teachers-Are-Optimistic-About-AI-But-Lack-Support

.