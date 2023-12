Đức Đạt Lai Lạt Ma phân ưu với Phật tử Việt về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. (Photo: FB Đức Đạt Lai Lạt Ma)

.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma phân ưu với Phật tử Việt về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc Israel tội diệt chủng ở Gaza

- Quân đội Israel: dội bom trong đêm hơn 400 địa điểm ở Gaza

- Thủ tướng Bỉ kêu gọi chấm dứt giết dân thường ở Dải Gaza.

- Israel tấn công về phía Syria

- Có vẻ Israel không chia sẻ với Mỹ các kế hoạch bí mật của Hamas

- Mỹ đã cấp cho Israel loại bom xuyên phá hầm cỡ lớn

- Mỹ kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ nhân viên Mỹ ở Iraq

- Las Vegas: xả súng, ít nhất 2 người chết và 3 bị thương

- 22 nước tại thượng đỉnh về khí hậu COP28, hứa tăng gấp 3 công suất năng lượng hạt nhân vào năm 2050.

- Tòa thủ đô cho xúc tiến kiện Trump về hộ sự do các cảnh sát thủ đô kiện

- Tòa thủ đô cho xúc tiến truy tố Trump về hình sự theo hồ sơ của Công tố đặc biệt Jack Smith

- Kenneth Chesebro, cựu luật sư của Trump, khai trước điều tra viên Nevada về đại cử tri giả.

- Klete Keller, cựu vô địch bơi lội huy chương vàng Thế Vận, bị án 36 tháng quản chế vì tham dự bạo loạn 6/1

- Chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida bị điều tra về tội hiếp dâm

- Luật sư của Trump: nếu Trump thắng cử 2024, vụ truy tố ở Georgia phải dời tới 2029

- Hạ viện Hoa Kỳ trục xuất Dân Biểu George Santos

- BBC: Vua Charles và Kate Middleton thắc mắc về màu da bé sơ sinh của cô Meghan và Hoàng tử Harry.

- TIN VN. 11 tháng xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người.

- TIN VN. Doanh nghiệp dệt may cắt giảm gần 2.000 lao động nói 'càng làm càng lỗ'.

- HỎI 1: Tập thiền 20 phút/ngày sẽ tăng sức khỏe tâm lý cho người cao niên? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 25% người Mỹ dự tính xài hơn 1.000 USD cho các chuyến bay và khách sạn trong mùa lễ này? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-2/12/2023) ⚪ ---- Cảnh sát cho biết ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương trong vụ nổ súng ở Las Vegas, Nevada. Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết kẻ xả súng vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát chưa cung cấp động cơ có thể gây ra vụ việc nhưng xác nhận cả 5 nạn nhân đều là người vô gia cư. Cảnh sát nhấn mạnh vụ nổ súng có vẻ không liên quan đến vụ bắn chết ba người vô gia cư bởi một kẻ giết người hàng loạt ở Los Angeles, California hồi đầu tuần.

.

⚪ ---- 22 quốc gia đã ký một tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 cam kết tăng gấp 3 công suất năng lượng hạt nhân vào năm 2050. Các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trích dẫn báo cáo của Tổ chức Hợp tác Kinh tế. Hoạt động và Phát triển (Organization for Economic Co-operation and Development) và Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (World Nuclear Association) nhận thấy công suất năng lượng hạt nhân phải tăng gấp 3 để đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không trên toàn cầu và giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ vào năm 2050.

.

Các nước cũng cam kết bảo đảm rằng các nhà máy điện hạt nhân "vận hành có trách nhiệm và phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, bền vững, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời chất thải nhiên liệu được quản lý có trách nhiệm trong thời gian dài". Họ cũng cam kết huy động đầu tư vào năng lượng hạt nhân và thúc đẩy “chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi”.

.

⚪ ---- Hãng tin Anadolu News đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) buộc Israel phải chịu trách nhiệm về cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza. Sau khi trở về từ hội nghị khí hậu COP28 của Liên hợp quốc, ông Erdogan chỉ trích sự im lặng và ủng hộ của các quốc gia ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo hành động của Israel là "khủng bố nhà nước", lên án hành động của chính quyền Netanyahu ở Gaza là "vết đen lịch sử".

.

Ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với lệnh ngừng bắn vĩnh viễn thay vì chỉ là tạm dừng nhân đạo tạm thời và cảnh báo rằng Ankara sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để Israel cuối cùng phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình.

.

⚪ ---- Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành chiến dịch dội bom trong đêm Thứ Sáu rạng Thứ Bảy nhằm vào hơn 400 địa điểm, tập trung vào khu vực phía nam Khan Younis. Trong một cuộc tấn công quy mô lớn, hơn 50 mục tiêu đã bị tấn công và hải quân Israel đã sử dụng vũ khí chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hamas. Là một phần của kế hoạch mở rộng quân sự, Israel kêu gọi dân thường di tản khỏi Khan Younis, hướng họ về phía nam tới Rafah, gần biên giới Ai Cập.

.

⚪ ---- Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo kêu gọi chấm dứt giết hại dân thường trong các cuộc đụng độ mới ở Dải Gaza. Ông cho rằng sự bùng phát trở lại của bạo lực là điều "không may", nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc chấm dứt mọi hành động thù địch trong khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc ở Dubai, De Croo nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ những sinh mạng vô tội, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng các con tin sẽ được giải thoát nhanh chóng và quyền tiếp cận nhân đạo lâu dài đến khu vực được thiết lập. Bình luận của Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh Israel gần đây đã phong tỏa các xe tải viện trợ tới Gaza, sau 7 ngày làm việc với Hamas kết thúc.

.

⚪ ---- Israel đã thực hiện một cuộc tấn công từ Cao nguyên Golan về phía Syria, theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin hôm thứ Bảy trích dẫn một nguồn tin quân sự. Bản tin cho biết cuộc tấn công nhằm vào các điểm gần thủ đô Damascus của Syria. Theo các nguồn tin, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ "hầu hết" hỏa tiễn của Israel. SANA cho biết một số thiệt hại vật chất đã được báo cáo nhưng không có thương vong.

.

⚪ ---- Không có dấu hiệu nào cho thấy Israel đã chia sẻ với Mỹ các kế hoạch bí mật của Hamas, trong đó nhóm chiến binh này đã soạn chi tiết về cuộc tấn công mà họ thực hiện vào ngày 7 tháng 10 mặc dù các cơ quan tình báo của Israel và Mỹ hợp tác chặt chẽ với nhau, Politico đưa tin hôm thứ Sáu dẫn lời ba quan chức Mỹ. Trước đó, tờ New York Times đưa tin quan chức Israel đã biết Hamas lên kế hoạch tấn công một năm trước khi nó xảy ra, nhưng giới chức quân sự bỏ lơ thông tin tình báo, cho rằng kế hoạch này "quá khó để Hamas thực hiện".

.

⚪ ---- Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ hôm thứ Sáu đưa tin Mỹ đã cung cấp cho Israel loại bom xuyên phá hầm cỡ lớn cùng hàng chục nghìn vũ khí và đạn pháo khác. Việc chuyển giao vũ khí bao gồm khoảng 15.000 quả bom và 57.000 quả đạn pháo và bắt đầu ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, mặc dù không có thông tin chi tiết về thời gian chính xác của các chuyến hàng, bao gồm cả việc chuyển 100 quả bom hủy diệt BLU-109, nặng 2.000 pound. Tuy nhiên, song song với việc vận chuyển vũ khí, Mỹ đang tiếp tục hoạt động ngoại giao nhằm cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường trong cuộc xung đột.

.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq Mohammed Shiaa al-Sudani và kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ các cơ sở tiếp đón nhân viên Mỹ ở nước này. Ông cũng kêu gọi Iraq truy tố những kẻ chịu trách nhiệm tấn công nhắm vào người Mỹ.

.

Blinken và Al-Sudani cũng thảo luận về xung đột giữa Israel và Hamas và sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột này lan sang các quốc gia láng giềng. Theo Bộ Ngoại giao, Blinken đã nói về tình hình nhân đạo ở Gaza và "công việc của chúng tôi với Iraq và các đối tác khác trong khu vực để xác định các bước mà chúng tôi có thể thực hiện ngay bây giờ nhằm đặt nền móng cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài."

.

⚪ ---- Tòa cho xúc tiến kiện Trump về hộ sự. Tòa kháng án Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC hôm thứ Sáu cho biết cựu Tổng thống Donald Trump có thể bị kiện vì cáo buộc Trump đã kích động bạo lực vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một nhóm người ủng hộ Trump tấn công Đồi Capitol.

.

Tòa án chỉ ra rằng Trump đang đóng vai trò là ứng cử viên tổng thống vào thời điểm đó nên ông không thể được miễn trừ, vì quyền miễn trừ trong các vụ kiện dân sự chỉ được cấp cho tổng thống đối với các hành động chính thức. Quyết định hôm Thứ Sáu 1/12/2023 cho phép các cảnh sát Capitol và thành viên Quốc hội đệ trình ba vụ kiện chống lại Trump, những người đang theo đuổi quá trình phục hồi sau chấn thương tinh thần và thương tích thể chất do vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Đây là các đơn kiện dân sự, do các cá nhân kiện, không phải truy tố hình sự (do công tố truy tố).

.

⚪ ---- Tòa cho xúc tiến truy tố Trump về hình sự. Trong khi đó, Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan hôm thứ Sáu đã bác bỏ lập luận của cựu Tổng thống Trump rằng Trump được miễn trừ trong vụ án hình sự lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời phủ nhận các biện pháp bảo vệ hiến pháp khác của ông. Thẩm phán Chutkan viết trong phán quyết dài 48 trang: “Dù một Tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ nào, Hoa Kỳ chỉ có một Giám đốc điều hành tại một thời điểm, và vị trí đó không mang lại quyền 'ra tù miễn phí' suốt đời, các Cựu Tổng thống không được hưởng điều kiện đặc biệt nào về quyền lợi của họ. trách nhiệm hình sự liên bang.”

.

Bà nói thêm: “Bị cáo có thể phải chịu sự điều tra, cáo trạng, truy tố, kết án và trừng phạt của liên bang đối với bất kỳ hành vi tội phạm nào được thực hiện khi còn đương chức”. Trump khẳng định biện pháp bảo vệ quyền miễn trừ vào tháng 10, lập luận rằng tất cả các hành động của ông dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 đều được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống.

.

Cựu tổng thống phải đối mặt với bốn cáo buộc trọng tội trong vụ án, trong đó văn phòng Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith nói rằng Trump đã tham gia vào một âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, cản trở việc chứng nhận các cuộc bỏ phiếu đang được Quốc hội tiến hành, cũng như một âm mưu “chống lại quyền bầu cử và được kiểm phiếu.” Trump đã không nhận tội vào tháng Tám.

.

Chutkan ra phán quyết: “Không có điều gì trong văn bản Hiến pháp hoặc việc phân bổ quyền lực của chính phủ yêu cầu miễn trừ các cựu Tổng thống khỏi quy trình long trọng đó. Và cả những người đã thông qua Hiến pháp cũng như những người đã bảo vệ nó qua nhiều thế hệ đều không hiểu được điều đó. Bị cáo phục vụ 4 năm với tư cách là Tổng tư lệnh đã không ban cho Bị cáo quyền thiêng liêng của các vị vua để trốn tránh trách nhiệm hình sự chi phối đồng bào của mình”.

.

Trump cũng đã chỉ ra cuộc luận tội lần thứ hai của mình, lưu ý rằng Thượng viện đã không thể loại ông khỏi chức vụ sau khi những nỗ lực của ông nhằm chống lại việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nhanh chóng được đưa ra trước thượng viện. Ông cho rằng việc được Thượng viện tha bổng có nghĩa là ông không thể bị truy tố trong vụ án. Nhưng Chutkan, người được Obama bổ nhiệm, cũng bác bỏ lập luận đó.

.

⚪ ---- Cựu luật sư của Trump khai trước điều tra viên Nevada về đại cử tri giả. Một cuộc điều tra hình sự cấp tiểu bang Nevada về âm mưu của đại cử tri giả nhằm lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 đang được tăng cường với các công tố viên đảm bảo sự hợp tác của một nhân chứng quan trọng, ngay cả khi một số người từng là đại cử tri ủng hộ Trump vẫn hoạt động chính trị trước cuộc bầu cử năm 2024.

.

Kenneth Chesebro, một luật sư đã giúp dàn dựng âm mưu đại cử tri giả ở nhiều tiểu bang, đã đồng ý ngồi lại với các nhà điều tra ở Nevada với hy vọng tránh bị truy tố ở đó, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với CNN. Sự hợp tác của Chesebro với các công tố viên Nevada bao gồm sự tham gia của anh ta vào Nevada cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 – khi những kẻ bạo loạn ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử hợp pháp của Biden.

Vào cuối năm 2020, Chesebro đã viết một loạt bản ghi nhớ nêu rõ những gì các cử tri ủng hộ Trump nên làm ở các tiểu bang tương ứng của họ. Trong một bản ghi nhớ, Chesebro thừa nhận rằng ông đang thúc đẩy một “chiến lược gây tranh cãi” mà ngay cả Tòa án Tối cao với đa số bảo thủ “có thể” sẽ bác bỏ. Chesebro đã nhận tội trong vụ lật ngược bầu cử Georgia 2020, nơi ông thừa nhận đã âm mưu với cựu Tổng thống Donald Trump để đưa ra danh sách cử tri giả ở nhiều tiểu bang.CNN đã xác định Chesebro là đồng phạm không bị truy tố trong vụ án hình sự liên bang mà công tố viên đặc biệt Jack Smith khởi kiện chống lại Trump vào mùa hè này. Nevada là một trong ít nhất năm tiểu bang đã tiến hành điều tra hình sự về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Hai trong số các tiểu bang đó – Michigan và Georgia – đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với một số người đã đăng ký vào danh sách đại cử tri giả thay thế và nhiều cáo buộc khác có thể sẽ sớm được đưa ra.Theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Chesebro cũng đã được các công tố viên ở Arizona liên hệ liên quan đến cuộc điều tra của họ về các cử tri giả. Tình trạng của những cuộc đàm phán đó là không rõ ràng. Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm rằng Chesterbro có kế hoạch gặp các nhà điều tra ở Arizona và Nevada và ông dự kiến sẽ làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Nevada.Một số đại cử tri giả ở Nevada vẫn hoạt động chính trị, tham gia các hoạt động của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử năm tới. Hai trong số những người đang bị các nhà điều tra Nevada giám sát hiện đang đi khắp tiểu bang để “giáo dục” cử tri về quy trình bầu cử năm 2024.⚪ ---- Một cựu vô địch bơi lội huy chương vàng Thế Vận đã bị kết án 36 tháng quản chế hôm thứ Sáu vì tham gia tấn công vào Điện Capitol. “Tôi không có lý do gì để giải thích tại sao tôi lại đứng trước mặt các bạn ngày hôm nay”, Klete Keller nói trước tòa án ở thủ đô Washington DC, theo AP đưa tin. "Tôi hiểu hành động của mình là tội phạm và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình."Thẩm phán Hoa Kỳ Richard Leon cũng ra lệnh cho Keller thực hiện 360 giờ phục vụ cộng đồng. Các công tố viên muốn mức án 10 tháng tù, thấp hơn nhiều so với hướng dẫn, vì anh đã hợp tác và giúp đỡ trong các vụ án khác. Keller chỉ yêu cầu quản chế, theo USA Today. Keller đã viết cho thẩm phán: “Hành vi của tôi đã tạo ra một tấm gương khủng khiếp cho những người trẻ tuổi ngưỡng mộ tôi”.Klete Keller, vận động viên từng 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic, người đã mặc áo khoác của Đội tuyển Hoa Kỳ đến cuộc bạo loạn 6/1 ở Điện Capitol, đã nhận tội tham gia vào vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021. Tờ Washington Post đưa tin vận động viên bơi lội 39 tuổi này đã nhận tội như một phần của thỏa thuận nhận tội sẽ loại bỏ 6 cáo buộc khác chống lại anh. Keller cũng đã đồng ý hợp tác với chính phủ trong các trường hợp khác liên quan đến vụ tấn công. Keller, người thắng 5 huy chương Olympic bao gồm huy chương vàng tại Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.⚪ ---- Chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida là đối tượng của 1 cuộc điều tra hiếp dâm, mặc dù chưa có cáo buộc nào được đưa ra và luật sư của ông cho biết ông sẽ được miễn tội. Tuy nhiên, cuộc điều tra về Christian Ziegler diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Đảng Cộng hòa Florida: Hai đảng viên Đảng Cộng hòa Florida — cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Ron DeSantis — đang tranh cử tổng thống và đảng Cộng hòa của tiểu bang đang nỗ lực giúp tái tranh cử Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott. Florida cũng là chìa khóa giúp đảng Cộng hòa giành được đa số mỏng manh tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022 và đảng này sẽ bảo vệ các ghế mới giành được.Trung tâm Trách nhiệm Chính phủ Florida là nơi đầu tiên báo cáo công khai về cuộc điều tra Ziegler, người đã kết hôn với Bridget Ziegler, người đồng sáng lập Moms for Liberty. AP đã yêu cầu Sở Cảnh sát Sarasota cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về Christian Ziegler. Báo cáo có một số đề cập đến hiếp dâm và tấn công tình dục, nhưng bất kỳ đề cập nào đến Ziegler đều được che lại. Báo cáo của cảnh sát được đệ trình vào ngày 4 tháng 10 về một vụ xảy ra hai ngày trước đó tại một nhà riêng.DeSantis nói Ziegler nên từ chức. DeSantis nói với các phóng viên vào tối thứ Năm sau khi xuất hiện cùng Thống đốc California Gavin Newsom trên Fox News: “Anh ta vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội, nhưng chúng tôi không thể có một chiếc chủ tịch đảng bị điều tra chặt chẽ như vậy. Nhiệm vụ [thắng cử] quan trọng hơn."⚪ ---- Steven Sadow, luật sư chính của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ truy tố về gian lận ở Georgia, nói rằng bất kỳ phiên tòa nào sẽ phải đợi sớm nhất đến năm 2029 nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, theo The Washington Post đưa tin. Sadow lập luận rằng không có phiên tòa nào có thể được tổ chức trước cuộc bầu cử nếu Trump giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong những tháng tới.“Bạn có thể tưởng tượng được khái niệm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa không thể vận động tranh cử tổng thống vì anh ta đang ở trong phòng xử án để tự bào chữa cho mình không?” Sadow nói. “Đó sẽ là sự can thiệp bầu cử hiệu quả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và tôi không nghĩ có ai muốn ở vào vị trí đó.” Các công tố viên chế giễu quan điểm này, cho rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không cản trở khả năng vận động tranh cử của Trump.⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu ủng hộ trục xuất Dân Biểu Cộng hòa khỏi New York George Santos ra khỏi hạ viện Quốc hội. Hơn 300 đồng nghiệp của ông đã bỏ phiếu trục xuất ông, vượt quá 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để loại ông khỏi chức vụ. Dân biểu này đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang bao gồm 23 tội danh cáo buộc ông âm mưu, lừa đảo qua đường dây, khai báo gian dối, làm giả hồ sơ, trộm cắp danh tính nghiêm trọng và gian lận thẻ tín dụng.Do đó, Santos được cho là sẽ chỉ trở thành nhà lập pháp thứ sáu và là đảng viên Cộng hòa đầu tiên bị trục xuất khỏi Quốc hội. Ba vụ trục xuất xảy ra vào năm 1861 khi Nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu. Hai lần tiếp theo lần lượt diễn ra vào các năm 1980 và 2002.⚪ ---- Thắc mắc về màu da một bé sơ sinh... Chuyện cũ rồi, nhưng mới lộ ra. BBC vào sáng thứ Sáu đã cùng với phần còn lại của thế giới gọi đích danh Vua Charles và Kate Middleton là những kẻ bị cáo buộc là “những kẻ phân biệt chủng tộc hoàng gia” sau khi họ bị nêu tên trong phiên bản tiếng Hoà Lan của một cuốn sách mới về hoàng gia của tác giả Omid Scobie.Vào sáng thứ Sáu, BBC cho biết trên chương trình tin tức bữa sáng hàng đầu của mình rằng họ sẽ không nêu tên các cá nhân, nhưng trong vòng một giờ, Jonny Dymond, phóng viên hoàng gia của BBC, cho biết: “Các ấn bản tiếng Hoà Lan của cuốn sách có kể tên là nhà vua và Công chúa xứ Wales là hai thành viên của hoàng gia, 2 người bị cho là đã nêu ra vấn đề về màu da của đứa con đầu lòng của Meghan. Hoàn cảnh và bối cảnh của cuộc thảo luận cũng như bối cảnh mà các câu hỏi được nêu ra đều không rõ ràng.” Ngay sau đó, một người dẫn chương trình khác nói: “Để rõ ràng, tôi đã nói với thính giả khoảng một giờ trước, BBC không nêu tên họ, giờ chúng tôi nêu tên nhà vua và Công nương xứ Wales là trung tâm của những cáo buộc đó.”⚪ ---- Đức Đạt Lai Lạt Ma phân ưu với Phật tử Việt về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. Trên trang Facebook tiếng Việt của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhiều hình ảnh kèm với một Điện Phân Ưu ký tên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày 30/11/2023 có nội dung như sau:

ĐIỆN PHÂN ƯU VỀ SỰ VIÊN TỊCH CỦA CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ

ĐẠT LAI LẠT MA



(Điện Phân Ưu)

Tôi rất đau buồn khi được biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vừa viên tịch ở tuổi 81. Tôi xin dâng lời cầu nguyện lên Cố Hoà Thượng và gửi lời chia buồn đến chư Huynh Đệ Pháp Lữ của Cố Hoà Thượng cũng như đông đảo Phật Tử của Ngài.

Tôi được biết rằng Cố Trưởng lão Hoà Thượng đã tận tuỵ cống hiến hết mình để phụng sự tha nhân. Mặc dù Ngài ấy không còn ở bên cạnh chúng ta nữa; nhưng chúng ta cũng cảm thấy được an ủi rằng Cố Trưởng lão Hoà Thượng đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Cách tốt nhất mà các môn đệ của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với Ngài ấy là noi theo tấm gương của Ngài ấy đã cống hiến hết mình để phụng sự tha nhân.

Với những lời cầu nguyện chân thành!

Đạt Lai Lạt Ma (đã ký)

30 - 11 - 2023

.

.

⚪ ---- TIN VN. 11 tháng xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người. Theo Báo Tin Tức. Trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người; tuy tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết (2,22%).

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp dệt may cắt giảm gần 2.000 lao động nói 'càng làm càng lỗ'. Theo VnExpress. Garmex Sài Gòn, đơn vị từng cắt giảm 1.945 người, nói nếu tiếp tục sản xuất sẽ lỗ nặng hơn nên chọn tiết kiệm chi phí, chỉ tuyển dụng khi thị trường thuận lợi. Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) vừa có văn bản phúc đáp Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này từng công bố, số lượng lao động tính đến cuối tháng 9 là 37 người, giảm 1.945 người so với đầu năm. Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hằng cho biết tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi. "Nếu giữ sản xuất tại các nhà máy đối với ngành may sẽ lỗ rất nhiều, công ty đã tốc chức lại bộ máy, tiếp tục cắt giảm lao động, tạm ngừng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại", bà Hằng giải thích. Ban lãnh đạo cho biết trong quý III, công ty không có đơn hàng, mọi doanh thu đều đến từ phần dịch vụ. GMC tiết giảm chi phí nhưng đơn giá thuê đất tăng góp phần làm dày thêm khoản lỗ.

.

⚪ ---- HỎI 1: Tập thiền 20 phút/ngày sẽ tăng sức khỏe tâm lý cho người cao niên?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Thiền định 20 phút mỗi ngày trong 18 tháng đã nâng cao sức khỏe tâm lý của người cao tuổi một cách tự nhiên, là kết quả từ một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát mới được công bố vào thứ Sáu. Cuộc thử nghiệm với sự tham gia của 130 người nói tiếng Pháp khỏe mạnh ở độ tuổi 65-84 ở Caen, Pháp, đã cải thiện nhận thức, kết nối với người khác và hiểu biết sâu sắc của người tham gia, theo nghiên cứu được thực hiện bởi một hiệp hội các trường đại học và trung tâm nghiên cứu châu Âu do Đại học College London dẫn đầu và được công bố trên tạp chí PLOS ONE.

.

Marco nói: "Khi dân số toàn cầu già đi, việc hiểu cách chúng ta có thể hỗ trợ người lớn tuổi duy trì và nâng cao sức khỏe tâm lý của họ ngày càng trở nên quan trọng. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã kiểm tra xem liệu tập thiền dài hạn có thể nâng cao các khía cạnh quan trọng của sức khỏe hay không". Schlosser, nhà nghiên cứu tâm thần học của Đại học London và là ứng cử viên tiến sĩ của Đại học Geneva, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng thiền là một phương pháp tiếp cận không cần thuốc men đầy hứa hẹn để hỗ trợ sự phát triển của con người ở giai đoạn cuối đời.”

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/12/01/-meditation-benefits-well-being/4211701422213/

.

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 25% người Mỹ dự tính xài hơn 1.000 USD cho các chuyến bay và khách sạn trong mùa lễ này?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. GOBankingRates đã khảo sát 1.039 người Mỹ từ 18 tuổi trở lên trên khắp đất nước, hỏi họ dự định chi bao nhiêu cho các chuyến bay và khách sạn trong mùa lễ này. Hơn một phần tư số người được hỏi cho biết họ sẽ chi hơn 1.000 USD. Và trong số 25% này, thế hệ Millennials và Gen Z chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/26-americans-spend-over-1-180019529.html

.

.