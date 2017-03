Sự Thất Bại Của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ Hoa Kỳ

Obamacare vẫn là luật y tế của nước Hoa Kỳ. Sự thất bại của đề xuất của đảng Cộng Hòa, khi Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ/AHCA bị rút khỏi bàn bầu Quốc hội, là một thắng lợi cho người Mỹ. 54% người Mỹ khi được khảo sát đã cho biết họ muốn giữ Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Cả Phải Chăng hơn. Được cứu giúp là 14 triệu người có thể sẽ trở thành người không có bảo hiểm một lần nữa trong năm tới, 24 triệu người trong thập kỷ tiếp theo. Được cứu giúp là 2 triệu người Mỹ gốc Á, trong đó có 200,000 người Việt Nam, có thể sẽ mất bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Được cứu giúp là 400,000 người miền nam California, trong đó có 80,000 người Việt Nam, có thể sẽ bị mất bảo hiểm y tế. Được cứu giúp là 45,000 người có thể sẽ chết trên toàn quốc vì không có bảo hiểm y tế. Đây là những con số mà chúng ta phải ghi nhớ.Được cứu giúp là những trẻ em có thể sẽ không được tiêm chủng phòng ngừa bệnh. Được cứu giúp là những phụ nữ có thể sẽ mất đi sự chăm sóc dưỡng thai trước khi sinh và phòng ngừa bệnh. Được cứu giúp là những người tàn tật và người mắc bệnh tâm thần, những người này có thể sẽ mất đi sự chăm sóc cho các nhu cầu đặc biệt của họ. Được cứu giúp là những người cao tuổi có thể sẽ thấy chi phí chăm sóc sức khoẻ của họ bị tăng lên nếu không gấp bốn thì cũng gấp ba lần. Được cứu giúp là những người dân nghèo dù có việc làm nhưng không còn đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế cho gia đình họ. Được cứu giúp là thành phần đa số những người có thể sẽ thấy phí bảo hiểm của họ bị tăng ít nhất 15%. Đây là những khuôn mặt mà chúng ta phải ghi nhớ.Một khi đã biết đến các con số và hình dung ra những khuôn mặt được cứu giúp này, người Mỹ đã lên tiếng. Họ đã nói họ sẽ không thể chấp nhận một việc làm vô lương tâm. Chúng ta phải tử tế hơn thế này. Chúng ta không thể bắt những đứa trẻ, những người già và những người nghèo của đất nước này phải vác gánh nặng để trả giá cho việc giảm thêm nhiều thuế cho những người giàu. Và một khi người Mỹ đã lên tiếng--bằng cách liên lạc các đại diên Quốc Hội của họ, gõ cửa văn phòng của những người này, lên tiếng tại các buổi họp cộng đồng, viết và phổ biến các ý kiến của họ--các viên chức được người dân bầu lên rõ ràng đã lắng nghe. Truyền thống dân chủ đã được cứu vãn và hồi sinh trong một thời điểm cấp bách nhất.Sự thất bại của đề xuất của đảng Cộng Hòa là một chiến thắng nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Chắc chắn, sẽ có những nỗ lực để lén lút đưa ra các đạo luật khác để có thể loại trừ từ từ quyền được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng ở đất nước này. Thay vì đưa ra một đạo luật chính, giống như AHCA, sẽ dễ bị tấn công, thì sẽ có những nỗ lực nhằm che giấu sự hủy bỏ và cắt giảm ngân sách y tế bằng cách bổ sung các đạo luật khác, dù bề mặt của những đạo luật này có vẻ như, không liên quan và không có hại đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Chiến thuật du kích chiến này rất khó chống đỡ. Nó đòi hỏi chúng ta phải được thông tin đầy đủ và kiên trì tham gia tranh đấu. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn cảnh giác và lên tiếng báo động khi cần. Nó đòi hỏi chúng ta hãy sống như những người "công dân tích cực" chứ không phải là những người "công dân thụ động" theo lời của bà Stephanie Murphy, người Dân Biểu Hạ Viện gốc Việt Nam đầu tiên trong Hạ viện Hoa Kỳ.Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải đi bỏ phiếu. Cô Kathy Trần, một người mẹ có bốn con, bé trẻ nhất chỉ mới 7 tuần, sẽ ra ứng cử cho Đại Biểu Viện của tiểu bang Virginia, hạt 42, một hạt có khoảng 5% dân số Việt Nam và bao gồm Quận Fairfax. Cô ra ứng cử để bảo đảm rằng tiếng nói của những người làm việc được lắng nghe, công ăn việc làm, vấn đề chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, và quyền công dân là mối quan tâm hàng đầu cho các gia đình của người đang đi làm. Chúng ta cần lên tiếng và ủng hộ cô Kathy vì lòng dũng cảm và sự tận tâm của cô bằng cách đi bỏ phiếu cuộc sơ khởi vào ngày 13 tháng 6 và cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Chúng ta hãy làm cho quá trình dân chủ được tốt lành trở lại.Mai-Khanh Trần, MD, bác sĩ nhi khoa, người làm con, vợ và mẹ, nhà giáo dục, chủ doanh nghiệp, thành viên của PIVOT/Tổ chức Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến, thành viên của VADC/Hội Người Mỹ gốc Việt Đảng Dân Chủ của Hạt Orange, CA***The Defeat of the American Health Care ActObamacare is still the law of the land. The defeat of the GOP proposal, as the AHCA is pulled off the table in Congress, is a victory for the American people. 54% of Americans surveyed prefer to keep the Affordable Care Act. Saved are the potential 14 millions in the next year who would become uninsured once again, 24 millions in the next decade. Saved are the 2 million Asians and the 200,000 Vietnamese who would lose their health care coverage nationwide. Saved are the 400,000 Southern Californians, of whom 80,000 are Vietnamese, who would see their health insurance disappear. Saved are the 45,000 people who would die nationally due to lack of insurance. These are the numbers we must remember.Saved are the children who would lose their vaccinations. Saved are the women who would lose their pre-natal and preventative care. Saved are the disabled and the mentally ill who would lose care for their special needs. Saved are the elders who would see their health care costs tripled, if not quadrupled. Saved are the working poor who would no longer afford to buy health insurance for their families. Saved are the majority of people who would see their premiums rise by at least 15%. These are the faces we must remember.Once the numbers are known and the faces visualized, the American people spoke. They said this is unconscionable and unacceptable. We are better than this. We cannot give the rich a big tax cut on the back of the children, the elders, and the poor in this country. And when the American people spoke—by calling their Congressmen, knocking on their doors, speaking up at town-halls, writing their pieces—the elected officials apparently listened. The democratic tradition is saved and revived just in the nick of time.The defeat of the GOP proposal is a victory but the battle continues. No doubt, there will be attempts to sneak in legislations that would chip away at the right for affordable health care in this country. Instead of one law, like the AHCA, that is easy to attack, there will be attempts to hide defunding and cuts in forms of amendments on bills that, on the surface, appear to be unrelated and innocuous. This guerilla war-fare tactic is much harder to defend. It requires that we be informed and stay engaged. It requires that we be vigilant and speak up. It requires that we live like “active citizens” rather than “passive citizens,” in the words of Stephanie Murphy, the first Vietnamese Congresswoman in the US House of Representative.It also requires that we vote. Kathy Tran, a mother of four, the youngest being only 7 weeks, is stepping up to the plate to run for the Virginia House of Delegates, 42nd district, a district that has about 5% Vietnamese population and covers Fairfax County. She is running to make sure that the voices of working people are heard, that jobs, health care, education, and civil rights are of utmost concerns to working families. We need to speak up and support Kathy for her courage and commitment by voting in the primary on June 13 and general election on November 7, 2017. Lets make the democratic process healthy again.Mai-Khanh Tran, MD, a pediatrician, a daughter, wife and mother, an educator, a business-owner, a member of PIVOT, Progressive Vietnamese American Organization, a member of VADC, Vietnamese American Democratic Club of Orange County, CA.