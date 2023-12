Hình ảnh buổi sáng Thứ Sáu ở Gaza, khi quân Israel dội bom trở lại khi kết thúc ngưng bắn: họ đã dội bom hơn 200 mục tiêu.

- Bộ Y tế Palestine: Israel dội bom 200 mục tiêu ngay khi kết thúc ngưng bắn, giết 109 người

- Hamas đổ tội cho Biden không giúp kéo dài ngưng bắn, lại bật đèn xanh cho Israel xâm lược

- Ngoại trưởng Iran: kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza trước khi quá muộn, vì đây là diệt chủng.

- Israel lên kế hoạch tiêu diệt 3 chỉ huy chính của Hamas

- Arizona: nữ phóng viên đài NPR bị cảnh sát bắt trong khi làm tin về cuộc biểu tình ủng hộ Palestine

- Israel đã triệu hồi đại sứ ở Madrid về sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha nói Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế

- TTK/LHQ Antonio Guterres: hối tiếc sâu sắc sau khi tác chiến bùng nổ trợ lại ở Gaza.

- Tổng thống Israel xin Vua Charles III của Anh áp lực Hamas buộc thả tất cả con tin khỏi Dải Gaza.

- Qatar: Israel sẽ thả 30 người Palestine, 23 trẻ vị thành niên và 7 phụ nữ, ra khỏi nhà tù; bù lại Hamas sẽ giao 10 con tin

- Ngoại trưởng Mỹ: Hamas "không thể tiếp tục kiểm soát Gaza."

- Quân Israel sẵn sàng trở lại tấn công Hamas sau lệnh tạm ngưng bắn

- Chính quyền Biden vẫn sẽ viện trợ quân sự vô điều kiện cho Israel bất kể nhân quyền

- Sau thời kỳ chửi mắng Thẩm phán, Trump lại chửi mắng vợ Thẩm phán: Bà Dawn Engoron kinh ngạc bị nghi oan

- Tòa kháng án New York khôi phục lệnh bịt miệng Trump sau khi có nhiều email dọa giết: cấm chửi mắng nhân viên tòa án

- Luật gia Elie Honig: Jennifer Little (luật sư của Trump) đưa ra chứng cớ cho thấy Trump cố ý phạm tội hình sự giấu hồ sơ mật

- Thống đốc California tranh luận với Thống đốc Florida sôi nổi: tiểu bang xanh có vẻ thắng đỏ

- TT Biden ký lệnh hành chánh, xóa "phí nghỉ dưỡng" tại các khách sạn đắt tiền vì Trump đã gian lận moi túi người tiêu thụ

- Iowa bị kiện vì luật mới cấm sách liên hệ tình dục

- Cựu nữ nhân viên của CLB Golf Quốc gia Trump ở Bedminster bị sếp ép quan hệ tình dục, kiện luật sư Alina Habba vì bị lừa ký bản văn "giữ im lặng"

- Tròn 1 năm cách mạng trí tuệ nhân tạo AI. Các hãng công nghệ đã tăng 36% vốn thị trường, tổng trị giá hơn 2,4 nghìn tỷ USD

- Bọn gian từ TQ mở 4.800 tài khoản giả mạo trên Facebook và Instagram chuyên chia rẽ dân Mỹ, bị lộ, bị xóa tài khoản

- Hoa Kỳ 2022: gần 50.000 người tự tử, tương đương 14,3 ca tự tử trên 100.000 người, cao nhất kể từ 1941.

- Pfizer nói vaccine 95% hiệu quả. Bộ trưởng Tư pháp Texas kiện, nói con số phóng đại

- 30 mã số zip code cho thuê nhà đắt nhất Hoa Kỳ là ở California và trong đó, một nửa là ở đô thị Los Angeles.

- California: sẽ chi 300 triệu đô la toàn tiểu bang để giúp giải tỏa các trại vô gia cư

- Quận Los Angeles: một cô cầm dao tấn công 1 chàng, bị cảnh sát bắn bị thương.

- Quận Cam: Một lính TQLC nhận tội ném bom xăng vào 1 phòng khám Planned Parenthood ở Costa Mesa.

- Maryland: Nam Hong Nguyen âm mưu hiếp trẻ vị thành niên, lãnh án 45 năm tù.

- TIN VN. Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ tiến sĩ dùng bằng giả lừa 5 trường đại học.

- TIN VN. Hơn 2,87 tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản trong 11 tháng.

- TIN VN. 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD.

- HỎI 1: Thăm dò: 77% dân Mỹ nói TQ là kẻ thù, 51% nói TQ là đe dọa lớn nhất, 58% ủng hộ liên minh Mũ-Anh-Úc bao vây TQ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ ăn chay trong 8 tuần lễ, sức khỏe tim mạch tăng rõ rệt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/12/2023) ⚪ ---- Nhà xuất bản lớn nhất quốc gia và một số tác giả sách bán chạy nhất, bao gồm các tiểu thuyết gia John Green và Jodi Picoult, là một phần của vụ kiện được đệ trình hôm thứ Năm thách thức luật mới của Iowa cấm các thư viện và lớp học trường công lập lưu trữ bất kỳ cuốn sách nào mô tả hoạt động tình dục. Đây là vụ kiện thứ hai trong tuần qua nhằm thách thức luật cấm sách có nội dung khiêu dâm cho đến lớp 12. AP đưa tin, một ngoại lệ được phép đối với các văn bản tôn giáo. Penguin Random House và bốn tác giả đã cùng với một số giáo viên, một học sinh và Hiệp hội Giáo dục Tiểu Bang Iowa — một hiệp hội đại diện cho 50.000 nhà giáo dục hiện tại và trước đây của trường công — nộp đơn kiện ở tòa liên bang.

Luật cấm sách có hiệu lực vào mùa thu năm nay sau khi Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua vào đầu năm nay và Thống đốc Kim Reynolds đã ký vào tháng Năm. Ngoài lệnh cấm sách, luật Iowa cấm các nhà giáo dục nêu các vấn đề về nhận dạng giới tính và khuynh hướng tình dục với học sinh cho đến lớp sáu, và ban giám hiệu nhà trường phải thông báo cho phụ huynh nếu học sinh yêu cầu thay đổi đại từ xưng hô hoặc tên của mình.

Dan Novack, luật sư và phó chủ tịch của Penguin Random House, cho biết chính phần cấm sách là thách thức trong vụ kiện mới nhất. Quy định đó nghiêm cấm những cuốn sách có bất kỳ mô tả hoặc miêu tả nào về giới tính—bất kể bối cảnh hay tác phẩm là hư cấu hay phi hư cấu—trong các trường học và thư viện lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12.



Novack cho biết vụ kiện không yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền mà yêu cầu lệnh của tòa án tuyên bố luật này là vi hiến. Mike Beranek, chủ tịch hiệp hội giáo viên Iowa, cho biết các trường học đã có sẵn hệ thống cho phép phụ huynh phản đối việc con mình đọc những cuốn sách mà phụ huynh thấy phản đối. Ông nói: “Chúng tôi phản đối luật kiểm duyệt tài liệu đối với con của người khác”. Được yêu cầu bình luận về vụ kiện, văn phòng của Thống đốc Reynold đề cập đến tuyên bố của cô được đưa ra vào đầu tuần này để đáp lại một vụ kiện riêng của American Civil Liberties Union và Lambda Legal thay mặt cho một số gia đình thách thức toàn bộ luật mới. Trong tuyên bố đó, Reynolds bảo vệ luật mới là nhằm"bảo vệ trẻ em khỏi nội dung khiêu dâm."

⚪ ---- Khi Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Florida Ron DeSantis mở cuộc tranh luận vào tối thứ Năm trên Fox News, Newsom nói với DeSantis rằng hai người có một điểm chung: “Cả hai chúng ta sẽ không trở thành ứng cử viên cho đảng của mình vào năm 2024."

Cuộc tranh luận cực kỳ bất thường - một cuộc tranh luận được điều hành bởi người dẫn chương trình bảo thủ Sean Hannity của Fox và được mạng này gọi là “Cuộc tranh luận vĩ đại giữa Tiểu Bang Đỏ và Tiểu Bang Xanh.” Tỷ lệ cược chồng chất lên Newsom, đảng viên Đảng Dân chủ, người phải đối mặt với cả đối tác tranh cử của Đảng Cộng hòa và những câu hỏi được đặt ra từ các góc độ bảo thủ khi Newsom tìm cách đóng vai trò đại diện cho nỗ lực tái tranh cử của Biden.

Nhưng tiền đặt cược cao hơn nhiều đối với DeSantis, người đang nỗ lực giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 đang rất cần một sức đẩy với các cuộc họp kín bầu sơ bộ ở Iowa chỉ còn chưa đầy bảy tuần nữa. Dưới đây là vài điểm rút ra từ cuộc tranh luận.

DeSantis mở đầu cuộc tranh luận bằng cách khẳng định rằng Newsom đang tìm kiếm sự chú ý trên toàn quốc như một phần của cuộc tranh cử tổng thống trong bóng tối vào năm 2024, được xây dựng dựa trên niềm tin rằng Biden, 81 tuổi, cuối cùng sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

“Tại sao bạn không thừa nhận điều đó? Bạn đang chạy,” DeSantis nói. Nhưng Newsom đã ủng hộ Biden, bảo vệ thành tích của tổng thống về nền kinh tế, nhập cư và nhiều vấn đề khác trước những khán giả cánh hữu của Fox. “Với 14 triệu việc làm, gấp 10 lần so với ba tổng thống Đảng Cộng hòa gần đây nhất cộng lại,” Newsom nói khi bắt đầu liệt kê danh sách thành tựu kinh tế sau khi DeSantis gọi ông là người bảo vệ “Bidenomics”.

DeSantis chỉ trích cách xử lý biên giới Mỹ-Mexico của Biden. Ông nói về Newsom: “Đây là người nói rằng chính quyền Biden không nói dối công chúng về biên giới. “Họ đang nói dối bạn.” Trong khi đó, Newsom chỉ ra việc DeSantis gửi xe buýt chở những người di cư từ biên giới Texas đến Vườn nho Martha. Anh ấy nói DeSantis đã làm như vậy "để bạn có thể đánh bại Trump. Và chuyện đó với bạn thế nào rồi, Ron? Nhân tiện, bạn đang giảm 41 điểm ở tiểu bang của bạn,” theo Newsom nói.

Sau đó, Newsom giễu DeSantis vì phát âm sai tên của Phó Tổng thống Kamala Harris. “Thật xấu hổ cho bạn,” Newsom nói, lặp lại cách phát âm chính xác tên của phó tổng thống. “Đối với bạn đó là Bà Phó Tổng thống.”

Newsom cũng đưa ra một loạt cuộc tấn công, cáo buộc thống đốc Florida thay đổi quan điểm về các vấn đề như nhập cư và bảo vệ môi trường khi ông bắt đầu để mắt đến cuộc tranh cử tổng thống. Những cuộc tấn công đó - được thiết kế rõ ràng để gây thiệt hại cho DeSantis trước khán giả có khả năng là cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa - là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc tranh luận.

Đáng chú ý nhất có thể là về chủ đề chính sách đại dịch. DeSantis gọi Newsom là “thống đốc phong tỏa”, chỉ trích các quyết định của Newsom trong thời đại dịch coronavirus, đồng thời chỉ ra rằng con của thống đốc California theo học tại một trường tư đã được miễn trừ để mở cửa giáo dục trực tiếp trong khi các trường công lập đóng cửa.

Newsom phản bác lại rằng DeSantis đã “tuân theo khoa học”, đóng cửa các quán bar và nhà hàng cũng như nghe theo lời khuyên của cựu quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, đồng thời “quảng bá vaccine. Bạn đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi tiểu bang California làm điều đó. Bạn đã đóng cửa các bãi biển, quán bar, nhà hàng của mình. Donald Trump đã khiến bạn phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, không có quyền lợi gì cả. Anh ta đã làm tất cả những điều đó cho đến khi quyết định trở thành con mồi cho phe của mình. Và hậu quả của việc đó, Ron, hàng chục nghìn người đã chết.”

Với việc Trump bỏ qua các cuộc tranh luận sơ bộ của tổng thống Đảng Cộng hòa, những cuộc đụng độ đó đã tạo ra ít cơ hội cho DeSantis và các ứng cử viên khác chuyển hướng. Tối thứ Năm ít nhất đã mang đến cho thống đốc Florida một cơ hội để nhắc nhở những người xem Đảng Cộng hòa tại sao họ lại yêu thích DeSantis trước chiến dịch năm 2024 - và tại sao siêu PAC ủng hộ DeSantis lại được đặt tên là “Không bao giờ lùi bước”.

DeSantis liên tục sử dụng Newsom làm người thay thế cho Biden và gọi thống đốc California là “người láu lỉnh”. DeSantis nói: “Biden muốn bạn tin Biden bằng con mắt dối trá của chính mình. Đối với Newsom, người không phải là ứng cử viên tổng thống, công việc dễ dàng hơn. “Joe Biden sẽ là ứng cử viên của chúng tôi trong vài tuần nữa. Và trong vài tuần nữa, Sean ơi, DeSantis sẽ phải ủng hộ Donald Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.”

Sean Hannity, người dẫn chương trình bảo thủ lâu năm của Fox, đã mở đầu cuộc tranh luận với cam kết đóng vai trò trung lập vào tối thứ Năm. Hannity cũng nói với những người tranh luận rằng Hannity không có ý định đóng vai trò là “người giám sát hội trường”. Điều đó gần như rõ ràng ngay lập tức, khi cả Newsom và DeSantis đều vượt qua mốc 60 giây mà Hannity đã đặt ra cho câu trả lời.

Tuy nhiên, các câu hỏi phần lớn là sự tiếp nối những gì diễn ra thường xuyên trong chương trình của Hannity - được thiết kế phần lớn để đưa Newsom vào thế phòng thủ. Thống đốc California thường chọn cách né tránh những câu hỏi mà ông được hỏi - có khả năng gây bất lợi cho chính ông với khán giả. Và đôi khi, Newsom đã cố gắng tự mình trở thành người điều hành.

Trong cuộc xung đột về việc phá thai, Newsom đặt ra một câu hỏi cho DeSantis. “Ron DeSantis, bạn sẽ ký lệnh cấm phá thai khi thai bào được 6 tuần lễ trong trường hợp khó xảy ra là bạn trở thành tổng thống Hoa Kỳ?”

Newsom nhấn mạnh việc DeSantis ký thành luật một biện pháp cấm hầu hết các ca phá thai ở Florida sau sáu tuần mang thai. Newsom nói: “Lệnh cấm này hình sự hóa phụ nữ và bác sĩ của bạn cực đoan đến mức ngay cả Donald Trump cũng nói rằng nó quá cực đoan”.

Khi được Hannity hỏi tại sao lại ký dự luật đó thành luật, DeSantis cho biết ông tin “vào một nền văn hóa của cuộc sống”. Cuối cùng, DeSantis không bao giờ trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của Newsom về việc liệu DeSantis sẽ có ký luật cấm phá thai trên toàn quốc hay không.

Trong khi đó, Newsom được hỏi liệu ông có ủng hộ bất kỳ giới hạn nào đối với quyền phá thai hay không. Ông cho biết ông ủng hộ quyền phá thai, đồng thời lưu ý rằng việc phá thai muộn là “cực kỳ hiếm” và xảy ra do dị tật của thai nhi hoặc tình trạng gây nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ. “Đó là một ngoại lệ cực kỳ cực đoan,” ông nói. “Điều đó phải tùy thuộc vào người mẹ, bác sĩ và lương tâm của cô ta.”

⚪ ---- Đề xuất của chính quyền Joe Biden nhằm giúp người tiêu dùng không phải trả cái gọi là "phí nghỉ dưỡng" khi lưu trú tại những khách sạn đắt tiền sẽ có tác dụng kép là lấy tiền từ túi của Donald Trump. Người phát ngôn của tổng thống Biden đã thẳng thắn nói điểm này sẽ được sử dụng làm điểm nói chuyện khi vận động tranh cử.

Vấn đề là một khoản phí được thêm vào hóa đơn lưu trú tại khu nghỉ dưỡng xuất hiện khi kết thúc quá trình đặt chỗ trực tuyến tương tự như các khoản phí được tính khi mua vé xem hòa nhạc – một mục tiêu khác của chính quyền. Trong trường hợp này, Donald Trump và Trump Organization sẽ bị ảnh hưởng.

Như Khách sạn Trump International Hotel ở Las Vegas, vốn chỉ đơn thuần là một khách sạn chứ không phải một khu nghỉ dưỡng, đã bổ sung thêm "phí nghỉ dưỡng một lần là 132 USD - gần bằng mức giá 159 USD cho một đêm trong phòng cỡ King tại khách sạn này. khách sạn vào tháng 1" và khách sạn Trump International Hotel trên Bãi biển Waikiki (Hawaii) tính thêm 125 USD mỗi ngày mỗi lần lưu trú.

Lưu trú tại Trump Doral ở Florida có thể khiến du khách phải trả 159 USD/đêm cùng với phí nghỉ dưỡng một lần là 135 USD. Theo người phát ngôn của Biden, T.J. Ducklo, Trump đã moi túi người tiêu dùng trong nhiều năm.

Người phát ngôn nói với báo The Daily Beast: “Joe Biden đang nỗ lực loại bỏ các khoản phí rác cao ngất trời. Donald Trump tính phí một cách tham lam cho khách tại những khách sạn thất bại của Trump đã gói gọn một cách hoàn hảo sự khác biệt trong giá trị của họ. Đó là Scranton vs Park Ave., tầng lớp trung lưu so với tầng lớp tỷ phú và đó là lý do tại sao cử tri không thể tin tưởng Trump vào Bạch Ốc để đấu tranh cho họ.”

Theo báo này, chính quyền Biden có kế hoạch biến việc Trump lừa gạt người tiêu dùng (bằng cách tính phí nghỉ dưỡng tại các khách sạn [hotel] không phải nơi nghỉ dưỡng [resort]) trở thành tâm điểm thảo luận trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Báo này đưa tin sau khi giải thích: “Sắc lệnh hành chánh của Bạch Ốc mà Biden ký về phí doanh nghiệp sẽ yêu cầu các công ty phải hiển thị trước toàn bộ chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ, thay vì tính phí khi thanh toán. Bạch Ốc cũng không loại trừ việc nêu bật các khoản phí này trong quảng cáo tranh cử trả tiền của Biden vào năm tới."

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine xác nhận số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi lệnh tạm dừng nhân đạo tạm thời kết thúc vào thứ Sáu đã lên tới 109 người. Các bên đàm phán đã không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza, điều này ngay lập tức dẫn đến việc nối lại các cuộc tấn công xuyên biên giới của cả hai bên.

Tuy nhiên, Qatar, với tư cách là một trong những trung gian hòa giải chính của các cuộc đàm phán ngừng bắn, nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận liên quan đến việc tạm dừng nhân đạo vẫn tiếp tục bất chấp giao tranh mới giữa các bên. Theo Bộ Y tế Palestine, thương vong cũng được báo cáo ở phần phía nam của Dải Gaza, trong đó Al Jazeera đưa tin rằng Israel đã phát truyền đơn ở các khu vực cụ thể của Khan Younis về việc di tản người dân. Quân đội Israel cho biết từ khi kết thúc ngưng bắn họ đã dội bom hơn 200 mục tiêu.

Hình ảnh buổi sáng Thứ Sáu ở Gaza, khi quân Israel dội bom trở lại khi kết thúc ngưng bắn.

⚪ ---- Một phóng viên đài phát thanh của một chi nhánh NPR địa phương đã bị bắt khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Tucson, Arizona vào sáng thứ Năm. Trạm của Alisa Reznick, KJZZ, đưa tin rằng cô là một trong 26 người bị bắt vì tội xâm phạm hình sự tại địa điểm này. Cảnh sát Quận Pima cho biết trong một tuyên bố rằng những người bị bắt đã được đưa ra hầu tòa và được thả ở phía nam Tucson. Đoạn video về vụ bắt giữ được đăng lên mạng xã hội cho thấy Reznick đeo thẻ truyền thông và liên tục nhận mình là nhà báo khi bị còng tay.

“Tôi là phóng viên,” cô nói. “Và cô đang bị bắt,” một cảnh sát trả lời. Reznick đã đưa tin về một cuộc trình diễn vũ khí tại UA Tech Park, một khuôn viên vệ tinh của Đại học Arizona, nơi có Raytheon, một nhà thầu quốc phòng đã sản xuất vũ khí vận chuyển đến Israel. Một biên tập viên cấp cao của KJZZ cho biết trong một tuyên bố rằng đài này đang “tiếp tục tìm kiếm sự rõ ràng từ sở cảnh sát về các tình huống khi một nhà báo được xác định rõ ràng đang đưa tin.”

⚪ ---- Chính phủ Israel đã triệu hồi đại sứ ở Madrid về sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha nói rằng ông “nghi ngờ nghiêm trọng rằng Israel đang tuân thủ luật nhân đạo quốc tế” khi ném bom Gaza. Bình luận của Pedro Sánchez được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Tây Ban Nha, TVE, vào sáng thứ Năm. Ông nói, trong khi những gì Hamas đã làm với Israel là “tàn bạo và ghê tởm”, thì các đoạn phim quay từ Gaza cùng với “số lượng trẻ em chết ngày càng tăng” đã khiến ông lo ngại.

Những nhận xét này có nguy cơ làm sâu sắc thêm rạn nứt ngoại giao nổ ra vào tuần trước khi ông có bài phát biểu dọc biên giới Gaza với Ai Cập, tố cáo “việc giết hại bừa bãi thường dân vô tội” cùng với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã nhanh chóng triệu tập đại sứ của cả hai nước vì điều mà văn phòng của ông gọi là “sự quở trách gay gắt”. Hôm thứ Năm, Cohen nói rằng đại sứ Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ một lần nữa bị khiển trách vì những tuyên bố “thái quá” và “vô căn cứ” của Sánchez.

⚪ ---- Hamas tiết lộ hôm thứ Sáu qua một bài đăng trên Telegram rằng họ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành vi gây hấn mới ở Gaza, vì Israel từ chối chấp nhận lời đề nghị của nhóm để gia hạn lệnh ngừng bắn: “Suốt đêm, các cuộc đàm phán gián tiếp đã diễn ra để kéo dài thời gian ngừng bắn, trong đó chúng tôi đề xuất trao đổi giữa các tù nhân và người già, cũng như việc giao thi thể của những người Israel bị giam đã thiệt mạng do các vụ đánh bom của Israel. Hamas cũng đề nghị chuyển giao các xác của gia đình Bibas và thả cha của họ để chôn cất, cùng với hai người bị giam theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái. Tuy nhiên, chính phủ chiếm đóng [Israel], do một quyết định định trước là tiếp tục xâm lược, vẫn không phản hồi."

Ngoài ra, Hamas đổ lỗi cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc nối lại chiến tranh với lý do "sự ủng hộ không ngừng của Biden và việc Mỹ bật đèn xanh cho việc chiếm đóng nhờ chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Blinken tới thực thể Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái."

Hình ảnh buổi sáng Thứ Sáu ở Gaza, khi quân Israel dội bom trở lại khi kết thúc ngưng bắn: dội bom hơn 200 mục tiêu ở Gaza.

⚪ ---- Israel được cho là đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự chống lại nhóm chiến binh Palestine Hamas sang năm tới, tập trung vào mục tiêu tiêu diệt ba thủ lĩnh chủ chốt của Hamas, bao gồm cả người đứng đầu Gaza, Yahya Sinwar, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, ưu tiên hàng đầu của Israel cũng là tiêu diệt Mohammed Deif, người đứng đầu Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas và Marwan Issa, phó tổng tư lệnh Lữ đoàn.

Những người hiểu biết về các kế hoạch quân sự của Israel đã chỉ ra rằng Israel vẫn còn lâu mới đạt được các mục tiêu đã đề ra, bao gồm việc đạt được chiến thắng "quyết định" trước 24 tiểu đoàn của Hamas, gỡ bỏ mạng lưới đường hầm dưới lòng đất và loại bỏ "khả năng quản lý ở Gaza."

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Sáu viết trên mạng xã hội, kêu gọi chấm dứt "cuộc chiến ở Gaza trước khi quá muộn. Tiến triển của cuộc chiến ở Washington và Tel Aviv đồng nghĩa với nạn diệt chủng mới ở Gaza và Bờ Tây”, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và Israel dường như không nhận thức được “hậu quả nghiêm trọng” mà sự leo thang mới nhất có thể mang lại. Quan chức Iran một lần nữa lưu ý rằng "lệnh ngừng bắn không có thời hạn", hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn cho khu vực và trao đổi tù nhân nhiều hơn là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng.

⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Sáu bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc sau khi nối lại hoạt động quân sự ở Gaza. Guterres viết trên X, trước đây gọi là Twitter: “Tôi vẫn hy vọng rằng có thể gia hạn thời gian tạm dừng đã được thiết lập. Việc quay trở lại tình trạng thù địch chỉ cho thấy tầm quan trọng của việc có được một lệnh ngừng bắn nhân đạo thực sự”.

Sáng sớm Thứ Sáu, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas đã hết hạn, với việc cả hai bên tiếp tục các cuộc tấn công xuyên biên giới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch ở Dải Gaza, nơi ông đã nhận được phản ứng dữ dội từ Israel.

Hình ảnh buổi sáng Thứ Sáu ở Gaza, tiếp tục di tản về Nam.

⚪ ---- Văn phòng tổng thống Israel đưa tin, Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm thứ Sáu đã yêu cầu Vua Charles III của Anh sử dụng "tất cả ảnh hưởng ngoại giao của mình" để thúc đẩy các nỗ lực nhằm đảm bảo thả tất cả con tin khỏi Dải Gaza. Hai nguyên thủ quốc gia đã gặp nhau tại Hội nghị Khí hậu COP28 ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sáng sớm Thứ Sáu, thỏa thuận tạm dừng nhân đạo giữa Israel và Hamas đã hết hạn dẫn đến việc hai bên tiếp tục nổ súng ngay lập tức. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Palestine, hơn 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Dải Gaza sáng Thứ Sáu.

⚪ ---- Majed Al Ansari, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, hôm thứ Năm xác nhận rằng vụ trao đổi con tin và tù nhân giữa các chiến binh ở Dải Gaza và Israel sẽ tiếp tục trong ngày thứ bảy liên tiếp. Israel sẽ một lần nữa thả 30 người Palestine, 23 trẻ vị thành niên và 7 phụ nữ, khỏi nhà tù của mình, trong khi Hamas và các nhóm khác sẽ chuyển giao 10 con tin mà họ giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, số con tin được thả hôm nay sẽ bao gồm cả hai công dân Nga mà Hamas đã bàn giao ngày hôm Thứ Tư, theo Al Ansari. Quan chức Qatar tiết lộ, có một người Mexico, một người Nga và một người Uruguay trong số 8 người được phép rời khỏi Gaza hôm Thứ Năm.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Năm nói tại một cuộc họp báo rằng Hamas "không thể tiếp tục kiểm soát Gaza." Về tình hình con tin, quan chức Mỹ chia sẻ rằng Washington muốn "thấy quá trình này tiếp tục". Blinken khẳng định mặc dù “rất nhiều người” đã được đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn còn “rất nhiều công việc chưa hoàn thành”. Về viện trợ nhân đạo, ông lưu ý rằng Mỹ "đã giúp tăng đáng kể mức độ" viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng điều này “vẫn chưa đủ”.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Năm xác nhận rằng quân đội sẽ sẵn sàng quay trở lại chiến đấu chống lại Hamas và các nhóm chiến binh khác ở Gaza nếu lệnh ngừng bắn trong khu vực không được gia hạn lần nữa. Ông cảnh báo IDF sẽ sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công ngay trong đêm nay Thứ Năm. Ông nói với các phóng viên, theo The Times of Israel, hiện tại, IDF đang tập trung vào việc trao trả các con tin từ vùng đất Palestine và sẽ tiếp tục yêu cầu thả phụ nữ và trẻ em mà Hamas đang giam giữ.⚪ ---- Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ phát biểu với POLITICO hôm thứ Tư đã tái khẳng định rằng chính quyền Biden vẫn sẽ viện trợ quân sự vô điều kiện trong tương lai cho Israel. Trong bối cảnh các đảng viên Đảng Dân chủ ngày càng kêu gọi viện trợ quân sự cho Israel phải đặt điều kiện về nhân quyền, Tổng thống Biden nói với các phóng viên rằng ý tưởng này là một “suy nghĩ đáng giá”, nhưng các quan chức Mỹ cho biết điều đó sẽ không xảy ra. “Đó không phải là thứ chúng tôi hiện đang theo đuổi,” một quan chức cho biết.⚪ ---- Tòa kháng án tiểu bang New York hôm thứ Năm đã khôi phục lệnh bịt miệng chống lại Donald Trump và các luật sư của Trump từ Thẩm phán Arthur Engoron trong phiên tòa xét xử gian lận kinh doanh dân sự trị giá 250 triệu USD chống lại Trump, các con trai và doanh nghiệp của Trump. Lệnh này được áp dụng sau khi những bình luận trên mạng xã hội của Trump dẫn đến mối đe dọa đối với Engoron và thư ký luật của ông ta.Phán quyết dài hai trang từ phân ban kháng án của Tòa án tối cao New York đã bác bỏ đề nghị của Trump xin ngừng thực thi lệnh bịt miệng của Engoron. Hội đồng kháng cáo bác bỏ lập luận Trump cho rằng lệnh bịt miệng là vi hiến, phán rằng bịt miệng Trump là hợp hiến: "Bây giờ, sau khi đọc và nộp các giấy tờ liên quan đến kiến nghị và đã cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi ra lệnh từ chối kiến nghị đó; biện pháp tạm thời được cấp theo lệnh của Thẩm phán của Tòa án này, ngày 16 tháng 11 năm 2023, do đó bị bỏ trống."Lệnh bịt miệng có giới hạn, cấm Trump và các luật sư của Trump bình luận về nhân viên tòa án. Nhưng không ngăn cản Trump khỏi những lời chỉ trích công khai đối với Engoron hoặc Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James. Tòa kháng án đã tạm thời dỡ bỏ lệnh bịt miệng và lệnh trừng phạt cấm Trump tấn công thư ký luật của Engoron, Allison Greenfield vào ngày 17/11. Lệnh bịt miệng được đưa ra sau khi Thẩm phán Engoron và các nhân viên của ông bị tấn công bởi những lời đe dọa ám sát sau những chửi mắng trực tuyến của Trump.⚪ ---- Sau một thời kỳ chửi mắng Thẩm phán, Trump lại chửi mắng vợ Thẩm phán. Bà Dawn Engoron, vợ của thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự đang diễn ra của cựu Tổng thống Trump là mục tiêu mới nhất cho cơn thịnh nộ trực tuyến của Trump. Trump đã viết, nhắm vào vợ của Thẩm phán Arthur Engoron trong một loạt bài đăng vào chiều thứ Ba, với mục đích rằng một tài khoản trên X đã đăng một số bài đăng chống Trump thuộc về bà này.Các bài đăng của “Dawn Marie”, lần đầu tiên được khai quật bởi nhà hoạt động bảo thủ Laura Loomer, nói rằng Trump đang “hướng tới ngôi nhà lớn”, đề cập đến nhà tù và nhận xét về phiên tòa đang diễn ra của Trump. Hai bài đăng cho thấy những gì có vẻ là hình minh họa AI của cựu tổng thống trong bộ áo liền quần màu cam và một bài đăng khác mô tả Trump là Phù thủy độc ác của phương Tây trong “The Wizard of Oz”.“Người vợ Ghét Trump của Thẩm phán Engoron, cùng với thư ký luật rất lo lắng và tức giận của ông ta, đã nắm quyền kiểm soát Phiên tòa săn phù thủy ở tiểu bang New York nhằm vào tôi, gia đình tôi và Đảng Cộng hòa,” Trump viết hôm thứ Tư trên một bài đăng trên Truth Social.Trong một tuyên bố với The Hill, bà Dawn Engoron đã phủ nhận việc liên kết với tài khoản kia: “Tài khoản Twitter có tên [sic] @dm_sminxs không thuộc về tôi. Tôi không có tài khoản Twitter. Tôi chưa bao giờ đăng bất kỳ thông điệp chống Trump nào,” theo bà viết trong một email.⚪ ---- Một luật sư của Donald Trump đã cung cấp bằng chứng chống lại Trump trong vụ truy tố Trump giấu tài liệu ở Mar-a-Lago - và một nhà phân tích pháp lý cho biết điều đó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến kết án khi vụ án cuối cùng được đưa ra xét xử. ABC News đưa tin luật sư Jennifer Little của Trump đã nói với đại bồi thẩm đoàn rằng bà "rất rõ ràng" đã cảnh báo cựu tổng thống rằng ông phải tuân thủ trát đòi hầu tòa liên bang đối với các tài liệu mật mà ông mang về từ Bạch Ốc và bà "hoàn toàn" chắc chắn rằng Trump hiểu rằng việc không làm như vậy sẽ là một "tội ác" - lời khai khiến nhà phân tích pháp lý Elie Honig của CNN choáng váng hôm thứ Năm.Honig nói: “Đó là một điểm mấu chốt đối với các công tố viên và ngay giữa những gì họ phải chứng minh về hành vi cản trở công lý. Hãy nhớ rằng đây là vụ án liên bang về tài liệu mật ở Mar-a-Lago, một phần của bản cáo trạng liên quan đến việc xử lý sai các tài liệu mật, một phần liên quan đến việc cản trở công lý. Nếu bạn là công tố viên và bạn phải chứng minh sự cản trở, bạn phải chứng minh rằng bị cáo, trong trường hợp này là Donald Trump, biết mình có trát đòi hầu tòa để nộp hồ sơ mật, biết mình phải tuân thủ và cố tình không làm như vậy, và nhân chứng này, luật sư trước đây và hiện tại của Trump đã nói thẳng với đại bồi thẩm đoàn, không hề mơ hồ, 'Ông [Trump] phải tuân thủ, nếu không, đó là một tội hình sự', và Trump nói, 'Tôi hiểu rồi, tôi hiểu. .' Nếu bồi thẩm đoàn chấp nhận điều đó, trò chơi kết thúc, rằng Trump có tội.”⚪ ---- Một cựu nữ nhân viên của Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster cho biết cô đã bị người chỉ huy của mình quấy rối tình dục và rồi ép quan hệ tình dục, sau đó cô bị luật sư Alina Habba lừa ký vào một thỏa thuận im lặng, không cho tiết lộ. Cựu nhân viên Alice Bianco đã đệ đơn kiện câu lạc bộ golf lên tòa án New Jersey hôm thứ Tư 29/11 với cáo buộc rằng vào năm 2021, người quản lý thực phẩm và đồ uống của câu lạc bộ Pavel Melichar đã quấy rối cô, cưỡng hôn cô, trả thù cô tại nơi làm việc và sau đó yêu cầu cô quan hệ tình dục để giữ công việc của mình, Politico đưa tin.Một đồng nghiệp giấu tên đã viết thư cho nhân viên riêng của Donald Trump về vụ quấy rối, cô Bianco nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự và sau đó quyết định thuê luật sư. Vụ kiện khẳng định rằng Habba, một thành viên câu lạc bộ, sau đó tiếp cận cô Bianco "giả vờ là một người bạn" và chuyển một bài báo tiêu cực về luật sư của cô để khuyến khích cô sa thải anh luật sư kia, theo tin nhắn văn bản đính kèm đơn khiếu nại.Habba được cho là đã mời Bianco lên xe của cô ấy trong ca làm việc và không khuyến khích cô ra kể trước công chúng, sau đó Habba hứa sẽ "bảo vệ cô Bianco" nếu cô Bianco ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin bao gồm hình phạt 1.000 đô la/ngày nếu cô Bianco vi phạm và vụ kiện cáo buộc cô ấy đưa ra một "khoản tiền nhỏ" để đổi lấy việc ký kết.Luật sư Nancy Erika Smith của Bianco cho biết trong một tuyên bố: “Alina Habba đã sử dụng sự im lặng phi đạo đức của khách hàng của tôi, Ali Bianco, như một cách để đẩy mình vào vòng trong của Trump. Giả vờ ‘trung lập’ trong khi hành động thay mặt cho một bên rõ ràng là phi đạo đức.”Habba phủ nhận các cáo buộc. Habba nói với Politico: “Tôi luôn cư xử có đạo đức và hành động không khác gì trong hoàn cảnh này”.

Cả Trump và Melichar đều không có tên trong vụ kiện. Nhưng đơn kiện nhằm cấm câu lạc bộ golf thực thi NDA (bản văn hứa giữ bí mật, không tiết lộ), cho phép Bianco giữ số tiền dàn xếp, trả chi phí pháp lý cho cô Bianco và nộp hành vi phi đạo đức của LS Habba lên Văn phòng Đạo đức Luật sư New Jersey.

⚪ ---- Tròn 1 năm cách mạng trí tuệ nhân tạo AI. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, OpenAI đã cung cấp phiên bản miễn phí của mô hình ngôn ngữ AI, ChatGPT 3.5, cho công chúng. Sự kiện này đã khởi đầu một cuộc cách mạng mới về AI và góp phần thúc đẩy thị trường công nghệ.

Sau 12 tháng kể từ khi chatbot ra mắt thành công, các công ty công nghệ đã tăng 36% vốn hóa thị trường của họ, đạt tổng trị giá hơn 2,4 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi AI, công nghệ cơ bản của ChatGPT. Nhưng ngoài ra, những tác động còn lan tới giáo dục, văn hóa, y học, luật pháp và nhiều lĩnh vực khác, tạo ra một cách hiểu mới về thế giới.

Google đã tham gia bằng cách tạo ra Bard vào tháng 3, Meta đã làm điều tương tự với LlaMA và các công ty khác như Amazon và Nvidia cũng được hưởng lợi từ sự bùng nổ này. Tuy nhiên, Microsoft đã dẫn đầu cuộc cách mạng và nhiều lần tái khẳng định cam kết lâu dài của mình với OpenAI, trong đó họ đang đầu tư 10 tỷ USD.

Mặc dù sau này, nó không phải là tất cả khó khăn. Vào ngày 29 tháng 3, Elon Musk và 1.000 nhà lãnh đạo công nghệ, doanh nhân và giáo sư khác đã ký một bản kiến nghị kêu gọi tạm dừng việc phát triển AI sáng tạo. Việc thiếu khung pháp lý song song với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nó đã làm tăng nhận thức về các vấn đề bảo mật, bảo vệ dữ liệu và nhân quyền. Để giải quyết mối lo ngại này, vào ngày 13/9, Thượng viện Hoa Kỳ đã tổ chức khai mạc Diễn đàn AI Insight lưỡng đảng với sự tham gia của Musk, Sam Altman, Satya Nadella, Sundar Pichai và nhiều ông lớn khác trong ngành.

Những thách thức đối với ChatGPT là rất lớn về lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng gần đây nhất ở đỉnh cao OpenAI đã nhấn mạnh một sự lựa chọn quan trọng có vẻ cần thiết cho AI sáng tạo — giữa một mô hình tăng trưởng chậm hơn, tập trung vào bảo mật và một mô hình tăng trưởng nhanh hơn, mang tính thương mại hơn. Cái nào sẽ thắng thế? Đó là điều chỉ có tương lai mới có thể nói được.

⚪ ---- Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết hôm thứ Năm rằng có người ở Trung Quốc đã tạo ra hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo được thiết kế có vẻ như là của người Mỹ và sử dụng chúng để truyền bá nội dung chính trị phân cực trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chia rẽ nước Mỹ trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Mạng lưới gần 4.800 tài khoản giả đang cố gắng xây dựng khán giả thì bị Facebook và Instagram xác định và loại bỏ. Các tài khoản này hiển thị ảnh, tên và địa điểm giả mạo như một cách để xuất hiện giống như những người dùng Facebook hàng ngày ở Mỹ đang cân nhắc về các vấn đề chính trị.

Thay vì lan truyền nội dung giả mạo như các mạng khác đã làm, các tài khoản này được sử dụng để chia sẻ lại các bài đăng từ X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, được tạo bởi các chính trị gia, hãng tin và những người khác. Các tài khoản được kết nối với nhau lấy nội dung từ cả nguồn tự do và bảo thủ, một dấu hiệu cho thấy mục tiêu của nó không phải là ủng hộ bên này hay bên kia mà là phóng đại sự chia rẽ đảng phái và làm tăng thêm sự phân cực.

Mạng mới được xác định cho thấy các đối thủ nước ngoài của Mỹ khai thác các nền tảng công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ như thế nào để gây bất hòa và mất lòng tin, đồng thời nó gợi ý về các mối đe dọa nghiêm trọng do thông tin sai lệch trực tuyến gây ra vào năm tới, khi các cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra ở Mỹ, Ấn Độ, Mexico, Ukraine, Pakistan, Đài Loan và các quốc gia khác.

Ben Nimmo, người dẫn đầu các cuộc điều tra về hành vi không xác thực trên nền tảng của Meta, cho biết: “Các tài khoản giả mạo này vẫn đang gặp khó khăn trong việc xây dựng lượng khán giả, nhưng chúng là một lời cảnh báo. Các tác nhân đe dọa nước ngoài đang cố gắng tiếp cận mọi người trên internet trước cuộc bầu cử vào năm tới và chúng tôi cần phải luôn cảnh giác.”

⚪ ---- Số liệu thống kê mới của liên bang cho thấy tỷ lệ tự tử ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, gần 50.000 người đã tự tử vào năm 2022, tương đương với 14,3 ca tử vong trên 100.000 người, theo Wall Street Journal. Đó là con số cao nhất trong số liệu thống kê kể từ năm 1941.

Một xu hướng tích cực giữa những con số nghiệt ngã là tỷ lệ tự tử ở giới trẻ đã giảm xuống mức trước đại dịch. Đối với độ tuổi từ 10 đến 14, tỷ lệ này là khoảng 2 trên 100.000 người và ở độ tuổi từ 15 đến 24, tỷ lệ này là 14 trên 100.000.

Đàn ông da trắng từ 75 tuổi trở lên có tỷ lệ cao nhất vào khoảng 44 trên 100.000. Nhìn chung, nam giới có nguy cơ tự tử cao gấp bốn lần so với phụ nữ, mặc dù tỷ lệ tự tử ở phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi nói riêng đã tăng đột biến, theo CNN. Tờ New York Times lưu ý rằng tỷ lệ tự sát liên quan đến súng cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, chiếm khoảng 27.000 trong số 50.000 ca tử vong.

⚪ --- Có phải 95% hiệu quả? Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton hôm thứ Năm tuyên bố rằng văn phòng của ông đã kiện Pfizer Inc. Trọng tâm của vụ kiện là tuyên bố của Pfizer rằng vaccine ngừa virus Corona của họ có “hiệu quả 95%”. Theo tài liệu, Texas cáo buộc công ty đã lừa dối công chúng bằng cách đưa ra tuyên bố "rất sai lệch" về sản phẩm của mình, "được thúc đẩy bởi những thông tin sai lệch của công ty, đã làm giàu cho công ty rất nhiều".

Công ty dược phẩm này đã “tạo ra ấn tượng sai lầm rằng vaccine của họ cung cấp mức độ bảo vệ chống lại sự lây nhiễm COVID-19 cao hơn đáng kể so với những gì họ có được trên thực tế” và cố gắng “kiểm duyệt những người tìm cách phổ biến thông tin trung thực có thể làm suy yếu… lừa dối", theo cáo buộc trong vụ kiện.

⚪ ---- Một nghiên cứu mới của RentHop, một dịch vụ cho thuê căn hộ trực tuyến, cho thấy 30 mã số zip code cho thuê đắt nhất ở Hoa Kỳ là ở California và trong số đó, một nửa là ở đô thị Los Angeles. Công ty đã xem xét hơn 1,9 triệu danh sách cho thuê trên toàn quốc để tổng hợp danh sách của mình. Nó cho thấy Thành phố New York vẫn là thành phố đắt đỏ nhất đối với người thuê nhà với 39 trong số 100 mã zip hàng đầu, nhiều hơn năm ngoái một mã zip code.

Trên toàn quốc, Đảo Fisher Island nhỏ bé của Miami (dân số 360 người) có giá thuê trung bình đắt nhất ở Hoa Kỳ là 20.000 USD/tháng cho hai phòng ngủ, tiếp theo là Bãi biển Westhampton của New York (18.000 USD/tháng).

Montecito, California, phổ biến với những người nổi tiếng (và hoàng gia) xếp thứ năm với các căn hộ hai phòng ngủ có giá thuê khoảng 10.000 USD/tháng. Santa Monica xếp thứ tám với $8,500, tăng 6% so với năm ngoái.

⚪ ---- California sẽ dành khoảng 300 triệu đô la cho các địa phương trên toàn tiểu bang để giúp giải tỏa các trại vô gia cư, theo Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Hai. Khoảng một nửa số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để ưu tiên gỡ bỏ các khu cắm trại gần “đường ưu tiên của tiểu bang, giúp đảm bảo các đường cao tốc luôn an toàn và bảo đảm cho mọi người”.

Newsom cho biết trong một tuyên bố: “Kể từ ngày đầu tiên, việc chống lại tình trạng vô gia cư đã là ưu tiên hàng đầu. Các khu cắm trại không an toàn cho những người sống trong đó hoặc cho các thành viên cộng đồng xung quanh. Tiểu bang đang cấp cho người dân địa phương hàng trăm triệu đô la để chuyển người dân vào nhà ở và dọn dẹp những khu trại dai dẳng và nguy hiểm này. Và chúng tôi cũng đang làm điều tương tự trên đất của tiểu bang, gỡ bỏ 5.679 khu trại vô gia cư kể từ năm 2021.”

⚪ ---- Quận Los Angeles: một cô cầm dao tấn công 1 chàng, bị cảnh sát bắn bị thương. Một người phụ nữ mà cảnh sát cho biết đã tấn công một người đàn ông bằng dao đã bị cảnh sát bắn ở Koreatown vào đêm thứ Tư. Vụ này xảy ra khoảng 11 giờ đêm ở khu nhà 300 trên Đại lộ Kenmore. “Các cảnh sát đến nơi đã nhìn thấy một phụ nữ dùng dao tấn công một người đàn ông và một vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát đã xảy ra,” theo Sở Cảnh sát Los Angeles viết trên X vào sáng thứ Năm.

Trung úy LAPD Letisia Ruiz cho biết các cảnh sát đã phản ứng bằng vũ lực vì tính mạng của ai đó đang gặp nguy hiểm: “Mục tiêu là để cứu người, vì vậy các cảnh sát … đã ngăn chặn nghi phạm có thể giết chết cá nhân này.” Nghi phạm, ở độ tuổi 20, đã bị trúng đạn và bị bắt giữ. Cô nhập viện trong tình trạng ổn định.

Đoạn video cho thấy một người phụ nữ tranh cãi với cảnh sát tại hiện trường khi cô đang bị giam giữ. Nạn nhân chỉ bị vết cắt nhỏ và được điều trị và thả tại hiện trường. Cảnh sát cho biết, mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm cũng như động cơ ẩu đả vẫn chưa được xác định. Cảnh sát tìm thấy một con dao tại hiện trường và thu hồi nó để làm bằng chứng. Không có cảnh sát nào bị thương.

⚪ ---- Quận Cam: Một lính TQLC ở Camp Pendleton dự kiến sẽ nhận tội vào thứ Năm vì tấn công bom lửa vào một phòng khám của Planned Parenthood ở Costa Mesa. Theo hồ sơ tòa án liên bang, thỏa thuận bào chữa cho Chace Brannon, 23 tuổi, ở San Juan Capistrano, đã được đệ trình vào ngày 20 tháng 11.

Các đồng phạm Xavier Batten, 21 tuổi, ở Brooksville, Florida, và Tibetan Ergul, 21 tuổi, ở Irvine, đang chờ xét xử. Lần tiếp theo Batten sẽ ra tòa vào ngày 6 tháng 12 để điều trần về tiền thế chân tại ngoại. Brannon và Ergul không nhận tội liên bang tại phiên tòa buộc tội họ vào tháng Bảy. Một phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2024.

Cả hai người đàn ông đều bị FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân bắt giữ vào ngày 14/6/2023. Theo bản khai của Đặc vụ FBI Jennifer Hirsch, cả hai bị cáo buộc ném một bom xăng cocktail Molotov vào lối vào của Planned Parenthood tại 1520 Nutmeg Place vào rạng sáng ngày 13/3/2022. Các vụ bắt giữ diễn ra khoảng sáu tháng sau khi chính quyền liên bang treo thưởng 25.000 USD cho thông tin dẫn đến vụ bắt giữ.

⚪ ---- Maryland: Nam Hong Nguyen lãnh án 45 năm tù. Vào ngày 27/11/2023, Nam Hong Nguyen, 40 tuổi, ở Sunderland, bị Tòa án Quận Calvert kết án 45 năm tù, trong đó có 15 năm thực thụ tù giam, vì tội âm mưu hãm hiếp và lạm dụng tình dục bé gái vị thành niên. Bản án do Thẩm phán Mark S. Chandlee tuyên.

Vào tháng 11/2022, Nguyễn vào phòng ngủ của một thành viên trong gia đình, trang bị một khẩu súng ngắn. Y cởi hết quần áo và bắt đầu chạm vào chân nạn nhân. Nạn nhân tỉnh dậy và Nguyên nằm bên giường. Nạn nhân đã có thể gửi tin nhắn cho mẹ cô, và bà mẹ đã vào phòng ngủ và bắt đầu gõ cửa.

Lúc này, Nguyen cầm súng bỏ trốn khỏi nhà. Y tuyên bố rằng y sẽ tự sát. Cảnh sát đến và bắt giữ Nguyễn bình an. Khẩu súng được thu hồi. Nguyen sẽ phải đăng bộ là tội phạm tình dục trong suốt quãng đời còn lại và sẽ bị quản chế 5 năm sau khi được thả.

⚪ ---- TIN VN. Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ tiến sĩ dùng bằng giả lừa 5 trường đại học. Theo VTC News. Đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết sẽ yêu cầu các trường báo cáo việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả để giảng dạy. Trưa 1/12, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ sẽ yêu cầu các trường liên quan đến việc ông Nguyễn Trường Hải (TP.HCM) dùng bằng tiến sĩ giả để giảng dạy ở nhiều trường đại học báo cáo, giải trình. Ngoài trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, đến nay ít nhất 5 trường đại học trên địa bàn TP.HCM xác nhận, ông Nguyễn Trường Hải dùng bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả trên để xin việc và giảng dạy trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

⚪ ---- TIN VN. Hơn 2,87 tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản trong 11 tháng. Theo VietnamPlus. Trong 11 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 28,85 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức tăng mạnh, góp phần đưa mức tăng của 11 tháng lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay, tương ứng 14,8%. Mặc dù ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục bám trụ ở vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư rót vào lĩnh vực này, đạt hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư đăng ký nhưng con số này vẫn ghi nhận mức giảm tới 31,4% so với cùng kỳ.

⚪ ---- TIN VN. 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD. Theo Thời Báo Tai Chính. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 619,17 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 322,50 tỷ USD; nhập khẩu đạt 296,67 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 25,83 tỷ USD.

⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò: 77% dân Mỹ nói TQ là kẻ thù, 51% nói TQ là đe dọa lớn nhất, 58% ủng hộ liên minh Mũ-Anh-Úc bao vây TQ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát quốc phòng hàng năm của Reagan cho thấy số người Mỹ coi Trung Quốc là "kẻ thù" của Mỹ đang gia tăng, trong khi đa số ủng hộ việc tăng cường quân nhân Mỹ để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng vào Đài Loan. Theo khảo sát, 77% người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù, trong khi chỉ 15% coi nước này là đồng minh. Con số đó là sự thay đổi mạnh mẽ so với năm 2018, khi cuộc khảo sát cho thấy 38% người Mỹ coi Trung Quốc là đồng minh và 55% là kẻ thù.

Đa số người Mỹ (51%) cũng coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất mà đất nước phải đối mặt, tăng từ 43% năm ngoái và 21% vào năm 2018. Trong khi đó, số người coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đang giảm xuống, chỉ còn 24%. nhìn nhận quốc gia như vậy, giảm từ 31% vào năm ngoái sau cuộc xâm lược Ukraine.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy phần lớn người Mỹ (58%) ủng hộ hiệp ước an ninh giữa Mỹ, Anh và Úc, được gọi là AUKUS, để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn cầu. Chỉ 22% cho biết họ phản đối thỏa thuận chia sẻ công nghệ quốc phòng và 20% cho biết họ không biết.

Khi được hỏi điều gì khiến họ lo ngại nhất về Trung Quốc, 20% cho biết TQ đang xây dựng quân đội, trong khi 20% khác cho biết TQ vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như ngược đãi người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. 17% khác cho biết chính sách đối ngoại của Trung Quốc khiến họ lo ngại nhất, 15% lo lắng nhất về hoạt động kinh tế của Trung Quốc và 10% chỉ ra mối đe dọa đối với Đài Loan.

Về Đài Loan - nơi chính phủ Hoa Kỳ không công nhận là một quốc gia độc lập theo chính sách "Một Trung Quốc" - 72% cho biết họ sẽ ủng hộ việc chính thức công nhận Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm. Chỉ 15% sẽ phản đối hành động như vậy.

⚪ ---- HỎI 2: Chỉ ăn chay trong 8 tuần lễ, sức khỏe tim mạch tăng rõ rệt?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một thử nghiệm mới sử dụng các cặp song sinh giống hệt nhau cho thấy chế độ ăn thuần chay có thể cải thiện sức khỏe tim mạch chỉ trong 8 tuần lễ. Nghiên cứu của viện Stanford Medicine so sánh chế độ ăn thuần chay và ăn tạp đã được công bố hôm thứ Năm trên JAMA Network Open. Chế độ ăn tạp bao gồm nhiều loại thịt và sản phẩm từ sữa, cũng như các nhóm thực phẩm thực vật, bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc.

Mặc dù ai cũng biết rằng việc giảm tiêu thụ thịt sẽ có lợi cho sức khỏe tim mạch, nhưng các yếu tố như sự khác biệt về di truyền, giáo dục và lựa chọn lối sống thường ảnh hưởng đến các nghiên cứu về chế độ ăn uống. Gardner, người có bằng tiến sĩ về dinh dưỡng và là chủ tịch ủy ban dinh dưỡng của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association), cho biết những cặp song sinh giống hệt nhau “có nhiều thói quen giống nhau hơn những người ngẫu nhiên. Đó thực sự là bản chất độc đáo của nghiên cứu."

Được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022, thử nghiệm có sự tham gia của 22 cặp song sinh giống hệt nhau - 44 người tham gia khỏe mạnh không mắc bệnh tim mạch. Họ đến từ Stanford Twin Registry - cơ sở dữ liệu về các cặp song sinh giống hệt nhau và huynh đệ đã đồng ý tham gia nghiên cứu.

.