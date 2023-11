- Cung tiến Giác linh HT Thích Tuệ Sỹ về Quảng Hương Già Lam (TP.SG) để tham yết Phật, Tổ. Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi HT Tuệ Sỹ đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tôn giáo. - Trump nộp hồ sơ tòa, nói Trump không liên hệ chuyện can thiệp bầu cử 2016, chỉ thú nhận rằng tin tặc Nga đã trộm email bà Hillary Clinton để giúp Trump là chuyện của Nga - Thẩm phán Tanya Chutkan bác yêu cầu của Trump (Tru

Sáng ngày 28/11/2023, Hòa Thượng Trí Siêu Lê Mạnh Thát (trái) trong nghi lễ Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.SG) để tham yết Phật, Tổ.

.

- Cung tiến Giác linh HT Thích Tuệ Sỹ về Quảng Hương Già Lam (TP.SG) để tham yết Phật, Tổ. Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi HT Tuệ Sỹ đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tôn giáo.

- Trump nộp hồ sơ tòa, nói Trump không liên hệ chuyện can thiệp bầu cử 2016, chỉ thú nhận rằng tin tặc Nga đã trộm email bà Hillary Clinton để giúp Trump là chuyện của Nga

- Thẩm phán Tanya Chutkan bác yêu cầu của Trump (Trump xin triệu tập hồ sơ và các quan chức Ủy ban 6/1 Hạ Viện)

- 1 thẩm phán bác đơn kiện của 1 ứng cử viên tổng thống đòi xóa tên Trump ở phiếu bầu tiểu bang Rhode Island

- 3 ngoại trưởng của Estonia, Latvia và Litva từ chối tham dự hội nghị OSCE vì có mặt Ngoại Trưởng Nga

- General Motors cắt giảm chi tiêu cho bộ phận lái xe tự động Cruise

- Giám đốc UNICEF thăm Bệnh viện Nasser ở nam Gaza: nhìn thấy chung quanh toàn trẻ em cụt tay hay chân, kêu gọi đừng nghị rằng giết trẻ em là sẽ có hòa bình.

- 10 con tin Israel và 30 tù nhân Palestine sẽ được thả hôm nay, thứ Ba.

- Giám dốc tình báo Mỹ-Israel họp, có thể ngừng bắn dài hạn thêm.

- TTK/LHQ: cần ngưng bắn toàn diện, người Palestine đang gánh chịu thảm nạn đen tối nhất trong lịch sử của họ.

- WHO: nhiều người có thể chết vì bệnh ở Gaza hơn là do bom Israel nếu hệ thống y tế không được sửa chữa.

- Israel: ngừng bắn với Hamas thêm 2 ngày nữa cần kiên nhẫn

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Nhờ ngưng bắn, Israel sẽ mạnh hơn

- Bạch Ốc: Mỹ cần tài trợ bổ sung cho Ukraine và Israel, hy vọng Quốc hội thông qua

- Mỹ: Hamas sẽ thả thêm 20 phụ nữ và trẻ emtrong gia hạn tạm dừng nhân đạo với Israel.

- Israel-Hamas: Ngưng bắn thêm 2 ngày.

- Ngồi trên phi cơ của hãng Southwest Airlines, mở cửa cấp cứu bước ra, bị cảnh sát bắt

- Hãng xe Volkswagen Passenger Cars Brand sẽ cắt vài trăm nhân viên

- Luật cấm hút thuốc ở New Zealand sẽ bị cắt một phần, vì ngân sách thu thuế sẽ giảm nếu cấm hút thuốc.

- Irvine họp: cấm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm chai nước, túi xách, ống hút và thậm chí cả bong bóng mylar?

- Quận Cam: 1 ông nhập viện vì xe lửa tông

- Đài Loan: cháy tiệm ăn vặt của người Việt, làm 5 ngườic hết, 1 bị thương.

- TIN VN. Việt kiều từ 35 nước đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, thành ở VN. Kiều hối trong nhóm 10 nước nhận nhiều nhất thế giới.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, giải thể.

- TIN VN. Bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn, người đàn ông khóc 'tiền phạt hơn cả tháng lương'.

- HỎI 1: Nam Hàn báo động: giới trẻ 19 tới 34 tuổi sẽ giảm 1/2 trong 30 năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tới 2/3 (tức 66%) người Mỹ trên 50 tuổi lo sợ về chi phí viện dưỡng lão nếu phải vào ở? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (28/11/2023) ⚪ ---- Hôm nay Thứ Ba 28/1/2023, Ban tang lễ đã hoàn tất nghi lễ Cung thỉnh Giác linh cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tham lễ Phật Tổ tại Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn), và Chùa Phật Ân (Đồng Nai), và sau đó Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.HCM) để tham yết Phật, Tổ theo nghi thức truyền thống Thiền môn, trước ngày trà-tỳ (sẽ trà tỳ vào ngày mai, Thứ Tư 29/11/2023).

.

Bản tin Báo Giác Ngộ ghi rằng: "Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam, cũng là pháp đệ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, cùng chư Tăng tại trú xứ vân tập cung đón Giác linh Hòa thượng trở về thăm chốn Tổ. Hiện diện tại Quảng Hương Già Lam còn có Giáo sư Lê Mạnh Thát, chư tôn đức là thân hữu của Hòa thượng tân viên tịch cùng chư Tăng Ni các nơi.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh long vị, di ảnh của Hòa thượng tân viên tịch vào chánh điện lễ Phật. Hòa thượng Thích Nguyên Giác đại vị Tăng-già tuyên thuyết Bồ-tát giới. Sau đó, linh mô Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được thỉnh ra hậu Tổ để đảnh lễ chư Tổ và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng chư vị giới sư, các bậc thầy thế độ và phú pháp...

.

Quảng Hương Già Lam cũng là nơi mà Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dành phần lớn thời gian và tâm huyết của mình cho việc phiên dịch và chú giải kinh điển, cùng pháp lữ là Giáo sư Lê Mạnh Thát và các cộng sự thực hiện bộ Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tạng kinh A-hàm; cũng như trước tác, biên soạn và giới thiệu nhiều tác phẩm luận giải kinh điển, lịch sử và triết học Phật giáo,… được in thành sách và xuất bản, tái bản trong nước.

.

Theo chương trình tang lễ, sau nghi thức phát hành, 8 giờ sáng mai, 29-11 (nhằm ngày 17-10-Quý Mão), kim quan Hòa thượng sẽ được cung thỉnh trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden, H .Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tang lễ của Hòa thượng được tổ chức tâm tang, không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng Ni Phật tử viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm." (hết trích)

.

Trong khi đó, bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ghi nhận: "Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra tuyên bố sau khi Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trong đó ca ngợi nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từng bị chính quyền trong nước bỏ tù, vì đã đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền... Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mattew Miller nói hôm 27/11 rằng ông “thay mặt cho người dân Mỹ chia buồn sâu sắc tới người dân Việt Nam và các tín đồ trên toàn thế giới sau khi Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, đó là vị lãnh đạo lỗi lạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nam Thống nhất”...

.

“Trong nhiều thập kỷ, (Hòa thượng) Thích Tuệ Sỹ là một nhà đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các quyền con người liên quan, khiến chính quyền Việt Nam bỏ tù ông hơn một thập kỷ”, Người phát ngôn BNG Mỹ Matthew Miller nói trong tuyên bố. “Ông cũng là một học giả uyên bác, một nhà văn và triết gia có nhiều tác phẩm”... “Tiếng nói của Thích Tuệ Sỹ sẽ vô cùng đáng nhớ khi chúng ta suy ngẫm về sự vận động của ông đối với nhân dân Việt Nam”, người phát ngôn BNG Mỹ nói. “Tâm trí của chúng tôi hướng về cộng đồng GHPGVNTN của ngài ở Việt Nam và trên toàn thế giới”..." (hết trích)

.

Trong khi đó, trên Báo Tiếng Dân, nhà văn Mạc Văn Trang có bài viết nhan đề "Suy tư về một sự kiện văn hoá" trong đó ghi nhận: "Trước khi Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ mất, tôi không biết tiểu sử của ông, không hiểu ông có vai trò gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN); tôi chỉ đọc mấy bài thơ của ông và bài nhà thơ Bùi Giáng bình thơ Tuệ Sỹ… và cảm thấy mến mộ cả hai người.

.

Nhưng khi Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trên mạng xã hội trong và ngoài nước tràn ngập những bài viết về Ngài, tôi bỏ công tìm hiểu, và thấy Nhân cách của Ngài, sự nghiệp của Ngài đã hoàn toàn chinh phục trái tim và khối óc của tôi: Đây đích thực là một vị Chân tu, một Trí thức lớn, một nhà Phật học uyên thâm, một Nhân cách văn hoá không chỉ của Phật giáo mà của Dân tộc.

.

Điều ngạc nhiên là sau khi Ngài mất ba ngày, đến sáng nay tôi gõ cụm từ “HT Thích Tuệ Sỹ viên tịch” trên Google xuất hiện Khoảng 178.000 kết quả (0,29 giây), mà trên toàn bộ hệ thống báo chí Nhà nước chỉ có báo Tuổi trẻ đưa tin về sự kiện này.

.

Vậy là từ trước đến nay và cả khi Ngài mất, toàn hệ thống truyền thông nhà nước không được giới thiệu về Thích Tuệ Sỹ, ém nhẹm mọi thông tin về Ngài, cố tình vùi lấp đi một Nhân cách Văn hoá, một sự kiện Văn hóa đáng được tôn vinh.

.

Trong Tiểu sử của ông, viết:

“Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều tiểu luận, chuyên khảo, thơ và nhiều công trình dịch thuật Phật giáo từ tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật [1]. Lúc bị bắt năm 1984, ông và Thích Trí Siêu, được coi là 2 nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt Nam, đang soạn thảo quyển Bách Khoa Phật Học Đại Tự Điển [2]”.

.

Như vậy nhân vật Thích Tuệ Sỹ gắn liền với cộng đồng GHPGVNTN tạo nên một thực thể văn hoá trong lòng dân tộc. Văn hoá là cái được hình thành tự nhiên trong lịch sử, nó gắn liền với những con người, những cộng đồng sản sinh ra văn hoá; trải qua bao nhiêu biến động của lịch sử nó vẫn tồn tại và tích tụ, toả sáng giá trị trường tồn. Có những thế lực muốn xóa nó đi, nhưng nó vẫn tồn tại dưới nhiều dạng thức và khi có cơ hội sẽ lại phục hưng…"(hết trích)

.

Sáng ngày 28/11/2023, Hòa Thượng Trí Siêu Lê Mạnh Thát (trái) trong nghi lễ Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.SG) để tham yết Phật, Tổ.

.

⚪ ---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn những người biết chuyện, General Motors sẽ cắt giảm chi tiêu cho bộ phận lái xe tự động Cruise của mình. Công ty sẽ công bố động thái này vào ngày mai, Thứ Tư. Tuy nhiên, GM dự kiến sẽ không đóng cửa hoàn toàn Cruise. Khoản đầu tư ước tính của hãng xe vào bộ phận đó là khoảng 700 triệu USD. Tin này theo sau quyết định của GM về việc đình chỉ hoạt động xe tự lái vào tháng 10 sau khi cơ quan quản lý cấm xe hơi lưu thông trên đường của tiểu bang California do một vụ đụng xe nghiêm trọng ở San Francisco.

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã bác bỏ nỗ lực của cựu Tổng thống Trump trong việc yêu cầu trát hầu tòa cung cấp thông tin liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 mà Trump đã cáo buộc các quan chức chính phủ đã không lưu giữ.

.

Hồ sơ tháng 10 của Trump lặp lại tuyên bố gây tranh cãi rằng cựu ủy ban 6/1 của Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã không giao nộp tất cả bằng chứng mà họ thu thập được. Trump đã tìm cách triệu tập Dân biểu Bennie Thompson (D-Miss.), người đứng đầu hội đồng gồm chín thành viên, cũng như một số quan chức chính phủ khác về những gì các luật sư của Trump cho là “thiếu tài liệu”.

.

Thẩm phán Tanya Chutkan, người đang giám sát vụ án liên bang liên quan đến hành động duy trì quyền lực của Trump, nói rằng Trump đã không đáp ứng được quy định pháp lý để triệu tập các quan chức. Bà viết: “Phạm vi rộng của các hồ sơ mà Bị cáo tìm kiếm và mô tả mơ hồ của Bị cáo về mức độ liên quan tiềm ẩn của chúng, ít giống 'nỗ lực thiện chí để thu được bằng chứng được xác định' hơn là thực hiện một 'chuyến thám hiểm đánh cá' chung nhằm cố gắng sử dụng Quy định [Rule 17(c) subpoena] như một công cụ khám phá'.” (ghi chú: fishing expedition: thám hiểm đánh cá' có nghĩa là: phía Trump không biết thực sự tình hình, chỉ là thả mồi để hên thì cá sẽ cắn câu, chứ không biết là muốn tìm hồ sơ nào.)

.

⚪ ---- Trong nhiều năm, cựu Tổng thống Donald Trump đã tránh đồng ý với các đánh giá tình báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hỗ trợ để giúp thắng cử cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Nổi tiếng nhất, Trump đã bác bỏ đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về hành động của Nga tại một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan, nơi Trump đứng cạnh Putin và nói, "Tổng thống Putin nói [sự can thiệp đó] không phải là Nga, tôi không thấy lý do nào khiến điều đó xảy ra."

.

Nhưng có vẻ như Trump sẽ thực sự đổ lỗi cho Putin về việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nếu làm như vậy sẽ giúp Trump thoát khỏi cảnh ngồi tù. Phóng viên Kyle Cheney của Politico đánh dấu một hồ sơ pháp lý của các luật sư của Trump trong tuần này, trong đó họ phản bác tuyên bố của Công tố đặc biệt Jack Smith rằng Trump đã làm tổn hại niềm tin của người Mỹ vào hệ thống bầu cử bằng cách lập luận rằng Putin đã làm điều đó trước.

.

“Văn phòng Công tố Đặc biệt cáo buộc sai trái rằng Tổng thống Trump ‘làm xói mòn niềm tin của công chúng vào việc điều hành cuộc bầu cử’,” hồ sơ nêu rõ. "[Đánh giá cộng đồng tình báo] năm 2016 sử dụng ngôn ngữ tương tự một cách đáng kinh ngạc để quy nguồn gốc của sự xói mòn đó là do ảnh hưởng của nước ngoài - tức là những nỗ lực của nước ngoài nhằm 'làm suy yếu niềm tin của công chúng vào tiến trình dân chủ Hoa Kỳ.'"

.

Hồ sơ [của luật sư của Trump] tiếp tục lập luận rằng "Tổng thống Trump có quyền thu thập thông tin chi tiết hỗ trợ cho kết luận trong ICA bầu cử năm 2016... để chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng ông Trump không tạo ra hoặc gây ra môi trường mà cơ quan công tố tìm cách đổ lỗi cho ông Trumpy."

.

Điều mà các luật sư của Trump im lặng bỏ qua là việc Trump đã công khai khuyến khích tin tặc Nga hack máy chủ email của đối thủ chính trị Hillary Clinton và tiết lộ các thông tin liên lạc riêng tư của bà. Cuối cùng, khi Nga tiết lộ các email bị tấn công từ ban vận động tranh cử của Clinton cho WikiLeaks, Trump đã ồn ào quảng bá chúng khi đang trong quá trình vận động tranh cử như một bằng chứng cho thấy Clinton có mục đích mà Trump gọi là phạm luật.

​.

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã bác đơn kiện của một ứng cử viên tổng thống nhằm ngăn cản cựu tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bỏ phiếu ở Rhode Island vào năm 2024, theo hồ sơ tòa án cho thấy. Ứng cử viên Cộng Hỏa John Anthony Castro đã thách thức khả năng hội đủ điều kiện của Trump theo Tu chính án thứ 14, lập luận rằng cựu tổng thống đã hỗ trợ một cuộc nổi dậy tại Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và cần bị cấm tham dự bầu cử 2024 ở tiểu bang này.

.

Nhóm của Trump đã ăn mừng việc bác bỏ vụ án kéo dài như một chiến thắng trước sự can thiệp bầu cử. Người phát ngôn Steven Cheung cho biết: “Các tòa án ở Colorado, New Hampshire, Minnesota và Michigan đều đã bác bỏ những cáo buộc tương tự của các chủ thể chính trị đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Trump vẫn bất bại trong việc bác bỏ những tuyên bố sai trái này.”

.

Castro đã đệ trình hàng chục vụ kiện tương tự ở các tiểu bang khác và tháng trước vụ kiện của ông đã bị bác bỏ ở New Hampshire vào tháng trước. Castro được cho là đã đệ đơn kháng cáo và nói với tờ Boston Globe, "Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch."

.

⚪ ---- Các ngoại trưởng của Estonia, Latvia và Litva – lần lượt là Margus Tsahkna, Krisjanis Karins và Gabrielius Landsbergis – đã đưa ra một tuyên bố chung hôm thứ Ba, trong đó họ tuyên bố các nước của họ sẽ không tham dự Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), hội nghị cấp bộ trưởng ở Skopje do có sự tham gia của Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov.

.

Các bộ trưởng nói: "Việc S. Lavrov tham dự Hội nghị Bộ trưởng OSCE có nguy cơ hợp pháp hóa nước xâm lược Nga như một thành viên hợp pháp của cộng đồng các quốc gia tự do của chúng ta, tầm thường hóa những tội ác tàn bạo mà Nga đã phạm phải, đồng thời phải chịu đựng sự vi phạm trắng trợn và coi thường các nguyên tắc và cam kết cơ bản của OSCE của Nga." Trước đó, Ukraine khẳng định sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh OSCE với lý do tương tự.

.

⚪ ---- AFP hôm thứ Ba dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm chiến binh Hamas cho biết 10 con tin Israel và 30 tù nhân Palestine sẽ được thả vào thứ Ba. Theo văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tổng cộng 173 con tin bị bắt hôm 7/10 được cho là vẫn còn ở Gaza. Trong số đó, 17 người là người nước ngoài, còn lại là công dân Israel. Việc hoán đổi có thể xảy ra khi cả hai bên xung đột bước sang ngày thứ năm của thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo. Hamas cho đến nay đã giải thoát 69 con tin và 150 người Palestine bị Israel giam giữ.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của UNICEF James Elder đã nói chuyện với Al Jazeera sau chuyến thăm Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza. Ông mô tả những gì ông thấy là “tàn khốc”, gọi bệnh viện vừa là “khu cấp cứu” vừa là “vùng chiến sự”. Elder nói từ bên ngoài bệnh viện: “Ở bất cứ nơi nào bạn quay lại đều thấy một đứa trẻ đang vô cùng cần được giúp đỡ. “Nhiều trẻ em bị cụt chi tay hoặc chân, các bé trai và bé gái mới 67 tuần đang chơi bóng đá với bạn bè.”

.

Elder ca ngợi “những nhân viên y tế vô cùng dũng cảm, không mệt mỏi, những người đang làm việc suốt ngày đêm” để hướng tới “mọi đứa trẻ mà họ có thể”. Tuy nhiên, ông nói “các bác sĩ đang phải đưa ra những quyết định mà lẽ ra họ không nên đưa ra”. Ông cũng nói rằng viện trợ vào Gaza trong những ngày gần đây là “tuyệt vời” nhưng “chưa đủ.

.

“Sẽ chỉ đủ nếu những khoảng dừng đau đớn này được kéo dài thành một lệnh ngừng bắn, thành một nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi không thể nghĩ rằng việc tàn phá Gaza và giết hại trẻ em sẽ tạo ra hòa bình trong khu vực, điều đó hoàn toàn vô nghĩa,” Elder tiếp tục, đồng thời kêu gọi cung cấp thêm viện trợ trong điều kiện hòa bình.

.

Đài Loan: cháy tiệm ăn vặt của người Việt

TIN VN. Việt kiều từ 35 nước đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, thành ở VN.

TIN VN. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, giải thể.

TIN VN. Bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn, người đàn ông khóc 'tiền phạt hơn cả tháng lương'.

⚪ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns sẽ gặp người đồng cấp của ông từ Mossad của Israel, David Barnea, tại Doha, Qatar, vào cuối ngày để nói về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hơn nữa, theo báo Axios hôm thứ ba. Hamas thả thêm con tin vẫn là điều kiện tiên quyết để Israel đồng ý gia hạn mới sau thời hạn hai ngày đã thông báo trước đó. Các cuộc thảo luận cũng sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani vì cả Mỹ và Israel đều không có liên hệ trực tiếp với Hamas; thay vào đó, nó đi qua các trung gian hòa giải của Doha. Trước đó cùng ngày, Qatar mô tả các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel là "khó khăn" và Israel là "bên cứng rắn nhất" trong quá trình này.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Ba đã nhắc lại rằng cuộc đối thoại dẫn đến lệnh ngừng bắn nhân đạo hiện tại phải tiếp tục và chuyển thành lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Trong tuyên bố trước Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine, ông Guterres kêu gọi "một lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài, tiếp cận không hạn chế đối với viện trợ cứu sinh, thả tất cả con tin, bảo vệ dân thường và chấm dứt vi phạm các nguyên tắc nhân đạo quốc tế". Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng người Palestine đang phải gánh chịu "một trong những chương đen tối nhất" trong lịch sử của họ.⚪ ---- WHO cho biết nhiều người có thể chết vì bệnh tật ở Gaza hơn là do đánh bom nếu hệ thống y tế không được sửa chữa. Có 33 người Palestine đã được giải thoát khỏi các nhà tù của Israel trong cuộc trao đổi lần thứ tư trong khi Hội Chữ thập đỏ cho biết họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả và chuyển giao 11 tù nhân Israel. Có 2 người Palestine bị lực lượng Israel giết chết ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Hơn 15.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Tại Israel, số người chết chính thức là 1.200.⚪ ---- Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cho biết hôm thứ Hai rằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Hamas thêm 2 ngày nữa không phải là "chung kết. Chúng tôi đang quản lý một thỏa thuận thông qua các trung gian hòa giải suốt ngày đêm. Không có gì là chung kết cho đến khi nó thực sự xảy ra. Mọi thứ cũng đang tiến triển vào tối nay, nhưng cần phải có sự kiên nhẫn”. Người phát ngôn của IDF cũng lưu ý rằng đợt thả con tin thứ tư do Hamas bắt giữ hiện đang "tiến hành". Trước đó cùng ngày, Qatar, trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến và Hamas đều nói rằng đã đạt được thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn, dự kiến kết thúc vào sáng thứ Ba và trao đổi con tin thêm hai ngày nữa.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã gặp các binh sĩ Israel hôm thứ Hai và cho biết họ sẽ mạnh mẽ hơn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc và sẽ sử dụng "cùng một lượng sức mạnh và hơn thế nữa". Ông tuyên bố rằng quân đội của họ sẽ chiến đấu trên khắp Dải Gaza đồng thời cảnh báo binh lính của mình rằng "trong khi các bạn đang sắp xếp, nghỉ ngơi và điều tra, kẻ thù cũng đang làm như vậy." Tuần trước, ông lưu ý rằng giao tranh sẽ tiếp tục “với cường độ mạnh” thêm hai tháng nữa sau khi lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Israel và Hamas kết thúc.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine và Israel mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu là "cực kỳ cần thiết". Ông lưu ý rằng mức độ ưu tiên của các gói viện trợ này là "rất, rất cao", giải thích rằng những con số này không phải "tự nhiên rút ra" bởi vì chúng phù hợp với những gì "các đối tác của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng họ cần trong những tháng tới". ."Bình luận về tình hình ở Ukraine, Kirby nói rằng Mỹ đang cung cấp các gói viện trợ nhỏ hơn vì "chúng tôi không còn có sẵn như trước đây", đồng thời nói thêm rằng những tháng tới có thể sẽ khó khăn đối với quân đội Ukraine do tình hình căng thẳng vào mùa đông vì việc tiến hành các hoạt động sẽ khó khăn hơn.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Hai tiết lộ rằng Hamas sẽ thả thêm 20 phụ nữ và trẻ em như một phần của thỏa thuận gia hạn tạm dừng nhân đạo với Israel. Kirby nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bạch Ốc: “Chúng tôi cũng hy vọng thời gian tạm dừng kéo dài hơn nữa và điều đó sẽ phụ thuộc vào việc Hamas có tiếp tục thả con tin hay không”. Abigail Edan, 4 tuổi, người Mỹ gốc Israel, đã được thả vào ngày thứ ba của lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas.⚪ ---- Ngưng bắn thêm 2 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari hôm thứ Hai tuyên bố rằng một thỏa thuận đã được thực hiện nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza thêm 2 ngày nữa. Riêng biệt, Hamas xác nhận rằng họ đã đồng ý với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập để gia hạn lệnh ngừng bắn và các điều khoản của thỏa thuận sẽ không thay đổi. Trước đó cùng ngày, một quan chức Ai Cập bày tỏ sự lạc quan rằng việc tạm dừng xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas có thể tiếp tục vượt quá thời hạn đã được ấn định sẽ hết hạn vào cuối ngày.---- Theo các nhân chứng, một hành khách của Southwest Airlines đã bị bắt vào tối Chủ nhật sau khi mở lối thoát hiểm khẩn cấp của chiếc Boeing 737, nhảy xuống từ cánh phi cơ và cố gắng chạy trốn trên một chiếc xe tải dịch vụ trên đường băng tại Sân bay Louis Armstrong ở New Orleans. Văn phòng Cảnh sát Jefferson Parish Sheriff cho biết vào thời điểm xảy ra, máy bay vẫn ở cổng và cho biết người đàn ông đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để đánh giá.4WWL báo cáo rằng danh tính của hành khách vẫn chưa được tiết lộ và không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra vào sáng thứ Hai. Đài tin tức cũng đăng hình ảnh cửa thoát hiểm được mở và người đàn ông bị hai cảnh sát còng tay trên đường băng. Trong một tuyên bố với Newsweek, người phát ngôn của Southwest đã cảm ơn “các phi hành đoàn trên chuyến bay và mặt đất vì hành động nhanh chóng của họ”.⚪ ---- Thomas Schaefer, Giám đốc điều hành của Thương hiệu Xe Volkswagen Passenger Cars Brand, đã thông báo cho các liên đoàn lao động hôm thứ Hai về lợi nhuận, năng suất, đơn đặt hàng đến và chi phí cao, đặc biệt là chi phí quản lý, theo báo cáo của Financial Times.Giám đốc nhân sự của hãng sản xuất xe hơi Gunnar Kilian lưu ý tại cuộc họp rằng những công nhân sắp nghỉ hưu sẽ không được thay thế nhưng cảnh báo rằng chi phí lao động sẽ phải được giải quyết và lực lượng lao động sẽ phải giảm quy mô, theo một bản ghi nhớ của công ty được cho truyền thông đã có quyền truy cập để hiển thị.Trong khi đó, Daniela Cavallo, lãnh đạo hội đồng công trình của công ty, nhắc lại rằng Volkswagen sẽ phải tuân thủ thỏa thuận trước đó về bảo đảm việc làm cho đến năm 2029 và tìm các giải pháp khác để cắt giảm chi phí như cải thiện quản lý và hợp tác giữa các thương hiệu.⚪ ---- Kế hoạch bãi bỏ một số luật thuốc lá khắc nghiệt nhất thế giới của New Zealand đã thu hút sự chỉ trích rộng rãi từ các chuyên gia y tế. Liên minh trung hữu mới của đất nước sẽ loại bỏ các luật do cựu thủ tướng Jacinta Arden đưa ra, theo các thỏa thuận liên minh được công bố hôm thứ Sáu.Một loạt các biện pháp, dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2024, sẽ cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1/1/2009. Nó cũng sẽ giảm lượng nicotine được phép trong các sản phẩm thuốc lá hút và cắt giảm hơn 90% số nhà bán lẻ có thể bán thuốc lá. Lệnh cấm hút thuốc cho các thế hệ tương lai sau đó đã được đề xuất ở Anh và được đưa ra ở Úc.Bộ trưởng Tài chính sắp nhậm chức Nicola Willis nói với Newshub Nation của New Zealand rằng các biện pháp của chính phủ cũ sẽ làm giảm đáng kể nguồn thu từ thuế. Bà Willis nói: “Chúng ta phải nhớ rằng những thay đổi về luật cấm hút thuốc đã có tác động đáng kể đến sổ sách của chính phủ – với khoảng 1 tỷ USD trong đó”.HCA cho biết nghiên cứu học thuật cho thấy luật này có thể tiết kiệm khoảng 1,3 tỷ đô la New Zealand (1,2 tỷ đô la) chi phí hệ thống y tế trong 20 năm và giảm tỷ lệ tử vong.⚪ ----- Irvine có thể trở thành thành phố mới nhất của California cấm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm chai nước, túi xách, ống hút và thậm chí cả bong bóng mylar. Hội đồng Thành phố Irvine dự kiến tổ chức lấy ý kiến công chúng và bỏ phiếu về sắc lệnh được đề xuất vào tối nay, Thứ Ba. Lệnh cấm, sẽ có hiệu lực vào năm tới, tương tự như lệnh cấm đã được hàng chục thành phố và quận của California ban hành và tuân theo luật tiểu bang yêu cầu giảm đáng kể các mặt hàng không thể phân hủy, sử dụng một lần trong những năm tới.Sắc lệnh của Irvine sẽ “cấm việc sử dụng các hộp nhựa và polystyrene giãn nở” được sử dụng trong dịch vụ thực phẩm và bán lẻ. Điều này sẽ bao gồm các túi không thể tái sử dụng, hộp đựng và đồ dùng mang đi. Nó cũng sẽ cấm bán bong bóng mylar và latex.Chương trình Môi trường LHQ cho biết vào tháng Tư rằng con người sản xuất hơn 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, 2/3 trong số đó là những sản phẩm sử dụng một lần, thải ra bãi rác và đại dương, và thường xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người.Hơn 170 thành phố và quận ở California đã ban hành lệnh cấm sử dụng nhựa dùng một lần đối với sách. Dự luật Thượng viện 54, được ký thành luật vào tháng 6 năm 2022, yêu cầu ít nhất 65% nhựa ở California phải được tái chế vào năm 2032. Túi đựng hàng tạp hóa bằng nhựa dùng một lần sẽ bị cấm kể từ ngày 1/1/2025.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đang nằm viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi bị tàu hỏa đâm ở Anaheim, theo cảnh sát hôm thứ Hai. Tàu tông vào người đàn ông vào khoảng 11 giờ đêm. tại Đại lộ La Palma và Pauline St., theo cảnh sát Anaheim nói với City News Service. Đoàn tàu là Amtrack xuất phát từ San Luis Obispo và đón hành khách ở Los Angeles khi đi đến San Diego. Không ai bị thương trên tàu. Tai nạn đang được điều tra.⚪ ----, làm 5 ngườic hết, 1 bị thương. Theo tin Taiwan News, vào lúc 2:12 sáng thứ Ba (28/11), Sở cứu hỏa quận Miaoli nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn tại một khu dân cư trên đường Zhonghua ở Toufen của quận Miaoli và đã điều động 14 xe cứu hỏa, 7 xe cứu thương và 44 lính cứu hỏa. Có 5 người chết trong vụ cháy, trong khi một phụ nữ Việt Nam bị thương sau khi nhảy từ tòa nhà xuống để thoát khỏi ngọn lửa.Khi lính cứu hỏa đến, tòa nhà ba tầng đã chìm trong biển lửa. Do cửa chính tầng 1 bị khóa nên lính cứu hỏa phải dùng dụng cụ cắt mới vào được. Cứu hộ tìm thấy 4 người ở tầng hai, trong đó có một người đàn ông 35 tuổi họ Hsu, người vợ Việt họ Vũ và hai cô con gái 5 và 6 tuổi của họ. Ở tầng 3, họ tìm thấy một người bị bỏng nặng được cho là một phụ nữ Việt Nam 56 tuổi họ Hoàng.Cả năm người đều đã chết khi được tìm thấy và được đưa ngay vào Bệnh viện Wei Gong Memorial để cấp cứu y tế, nhưng không cứu nổi. Ngoài ra, một nữ công nhân nhập cư gốc Việt 30 tuổi sống ở tầng 3 đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3 để thoát khỏi đám cháy. Cô bị bong gân mắt cá chân và được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng vết thương của cô được coi là không nghiêm trọng. Người dân xung quanh cho biết, nữ chủ nhà thường kinh doanh quán ăn vặt người Việt trong tòa nhà. Ngoài gia đình 4 người sống ở đó, còn có thêm những người lao động nhập cư nước ngoài sống ở tầng ba khiến việc ra vào tòa nhà trở nên phức tạp.⚪ ----Kiều hối trong nhóm 10 nước nhận nhiều nhất thế giới. Theo Báo Pháp Luật VN. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, theo ước tính, trong tổng số gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) hiện nay, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10%, tương đương 600 ngàn người, gồm hai bộ phận là trí thức từ trong nước ra nước ngoài học tập, làm việc và trí thức là con em các thế hệ của người Việt ở sở tại. Trong lĩnh vực kinh tế, tính đến tháng 10/2022, kiều bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, thành ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD. Bên cạnh đó còn có nguồn vốn đầu tư của kiều bào về nước theo các hình thức gián tiếp khác, hoặc theo hình thức đầu tư trong nước (chưa được thống kê riêng). Kiều hối tiếp tục là “điểm sáng” trong công tác phát huy nguồn lực NVNƠNN. Năm 2022, theo Ngân hàng Thế giới, tổng lượng kiều hối về Việt Nam đạt gần 19 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Vai trò của kiều bào trong các lĩnh vực văn hoá, du lịch, kết nối giao thương, sức mạnh mềm… cũng ngày càng rõ nét.----Theo Báo Tiền Phong. Về tình hình doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 11 tháng năm nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể có thời gian hoạt động dưới 5 năm. Tính từ đầu năm, cả nước có 201.529 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi đó số lượng rút lui là 158.763 doanh nghiệp. Về phía thành lập mới, thị trường có thêm 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (123.121 doanh nghiệp). Tuy nhiên, vốn đăng ký lại giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,36 tỷ đồng. Trên 90% doanh nghiệp mới có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng). Với chiều rút lui, 11 tháng, cả nước có 158.763 doanh nghiệp rời bỏ thị trường tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2022. Hơn một nửa số này lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn. Nhóm tạm ngừng kinh doanh, giải thể chiếm phần lớn là doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm).⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Người đàn ông làm nghề bảo vệ khóc mếu máo, liên tục nài nỉ khi bị CSGT TP.HCM phát hiện vi phạm nồng độ cồn với mức phạt kịch khung 7 triệu đồng. Lúc 21 giờ 39 phút, ông P.Đ.H (59 tuổi, ngụ Q.3) điều khiển xe máy mang BS 52F9 - 03XX di chuyển trên đường Trường Sa thì CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả phát hiện ông H. có nồng độ cồn 0,824 miligam/1 lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Căn cứ vào Điểm e, Khoản 8, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 121/2021), ông H. bị phạt kịch khung 7 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Nghĩ tới số tiền phạt, ông H. cũng thất thần cho biết mỗi tháng, ông làm bảo vệ lương 6 triệu. Số tiền đó, ông xoay xở các chi phí như ăn uống, điện nước... thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nay, còn đóng thêm tiền phạt nhiều hơn cả tháng lương của ông. Sau đó, người đàn ông liên tục nài nỉ CSGT không tạm giữ xe mình. "Tha em đi mà mấy anh ơi! Tha em đi!", ông H. ôm lấy xe không để CSGT niêm phong. Sau đó, ông ngồi tại chốt đo nồng độ cồn hơn 1 tiếng đồng hồ, cho tới khi xe được đưa lên xe xử lý theo quy định, ông mới buồn bã rời đi.⚪ ---- HỎI 1: Nam Hàn báo động: giới trẻ 19 tới 34 tuổi sẽ giảm 1/2 trong 30 năm tới?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo hôm thứ Hai, Nam Hàn sẽ chứng kiến dân số trẻ giảm với tốc độ nhanh chóng, với số người trong độ tuổi từ 19 đến 34 dự kiến sẽ giảm một nửa trong khoảng 30 năm tới. Được công bố bởi Cục Thống kê Nam Hàn báo cáo về xu hướng nhân khẩu học của thế hệ trẻ dự báo rằng số người Nam Hàn trong độ tuổi đó sẽ giảm xuống còn 5,21 triệu vào năm 2050 từ mức 10,21 triệu vào năm 2020, dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của đất nước.Tốc độ suy giảm ngày càng nhanh chóng, với con số giới trẻ giảm từ 13,85 triệu năm 1990 xuống còn 12,88 triệu năm 2000 và 10,97 triệu năm 2010. Tương ứng, thanh niên hiện chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng dân số cả nước và những người từ 19 đến 34 tuổi được ước tính chỉ chiếm 11% tổng số người Nam Hàn vào năm 2050. Con số này sẽ giảm gần một nửa từ mức 20,4% vào năm 2020, theo xu hướng giảm kéo dài sau khi đạt đỉnh 31,9% vào năm 1990.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tới 2/3 (tức 66%) người Mỹ trên 50 tuổi lo sợ về chi phí viện dưỡng lão nếu phải vào ở?ĐÁP 2: Đúng thế. Hai phần ba (66%) người Mỹ từ 50 tuổi trở lên tham gia một cuộc thăm dò gần đây cho biết họ “hầu hết” hoặc “hơi” lo lắng về khả năng trang trải chi phí cho một cộng đồng trợ giúp sinh hoạt hoặc viện dưỡng lão nếu họ cần chuyển vào. KFF đã thực hiện cuộc khảo sát vào tháng 5 năm 2022 như một phần của dự án lớn hơn và công bố kết quả vào ngày 17 tháng 11.Chi tiết: