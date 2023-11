- Iowa: Giúp đồng hương bầu phiếu, cô Kim Phương Taylor (vợ của 1 Giám sát viên quận) bị xử đã phạm 52 tội gian lận bầu cử nhằm giúp chồng - Ngưng bắn 4 ngày: Hamas sẽ thả 50 tù nhân Israel, bao gồm cả phụ nữ và trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi, lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi đang bị giam trong tù Israel. - Israel thả nhà thơ Mosab Abu Toha (biên tập viên báo New Yorker, và đã từn

Cô Kim Phương Taylor (áo dài trắng) cùng luật sư ra tòa, hình từ video. Iowa: Giúp đồng hương, lại mang họa. Kim Phương Taylor (vợ của 1 Giám sát viên quận) bị xử có tội hôm thứ Ba đối với 52 tội gian lận bầu phiếu nhằm giúp chồng thắng 1 cuộc tranh cử ghế Dân biểu liên bang.

Iowa: Giúp đồng hương bầu phiếu, cô Kim Phương Taylor (vợ của 1 Giám sát viên quận) bị xử đã phạm 52 tội gian lận bầu cử nhằm giúp chồng

- Ngưng bắn 4 ngày: Hamas sẽ thả 50 tù nhân Israel, bao gồm cả phụ nữ và trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi, lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi đang bị giam trong tù Israel.

- Israel thả nhà thơ Mosab Abu Toha (biên tập viên báo New Yorker, và đã từng thắng giải American Book Award.

- TTK/LHQ Antonio Guterres: thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas là một bước quan trọng, nhưng phải làm nhiều hơn nữa.

- Nhóm Hezbollah bên Lebanon: tuân thủ lệnh tạm ngưng bắn theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas.

- Bộ trưởng An ninh Israel: thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas là một tiền lệ nguy hiểm

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel trở thành "khủng bố nhà nước và khủng bố chiếm đóng" cũng như chống lại loài người và "diệt chủng".

- Tổng thống Israel: thỏa thuận thả con tin là "đau đớn và khó khăn".

- Ngoại trưởng Israel: cơ nguy chiến tranh khu vực

- Tỷ phú Elon Musk: doanh thu quảng cáo và tiền thu ghi danh trên mạng X sẽ cho từ thiện ở Gaza.

- Số người Palestine chết ở Dải Gaza đã lên tới 14.128 người. Trong đó ít nhất 5.600 trẻ em và 3.550 phụ nữ. Với ít nhất 33.000 người Palestine bị thương và 6.800 người mất tích.

- Mỹ: Tập đoàn Wagner có thể đang chuẩn bị cung cấp thiết bị quân sự cho Hezbollah hoặc Iran.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: cần thành lập nhà nước Palestine ngay

- Tập Cận Bình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

- Maine: truyền đơn ủng hộ Hamas rãi trước một giáo đường Do Thái

- Ủy ban Bảo vệ Nhà báo: ít nhất 53 nhà báo đã chết kể từ ngày 7 tháng 10. Bao gồm 46 người Palestine, 4 Israel và 3 Lebanon. Với 3 nhà báo mất tích, 11 bị thương và 18 bị bắt.

- Utah: 1 người bị bắt vì dọa giết nhân viên 1 hội nhân quyền của người Palestine.

- Đơn xin vay mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 3%

- Mỹ phá vỡ 1 âm mưu ám sát 1 người Ấn Độ ly khai theo đạo Sikh trên đất Mỹ

- Anh quốc: Khoảng 1.150 công nhân của Amazon ​​sẽ đình công ngày Black Friday

- Sam Altman trở lại làm Giám đốc điều hành OpenAI, thay đổi Hội đồng quản trị. Bất đồng dẫn tới sa thải là từ nhận định của Helen Toner

- Thẩm phán Scott McAfee tại Georgia từ chối thu hồi giấy tại ngoại thế chân của Harrison Floyd (đồng phạm của Trump)

- Dân biểu Daniel Goldman (D-N.Y.) xin lỗi vì nói cần “xóa sổ” Trump, lẽ ra là nói "đánh bại"

- Colorado: sau khi Thẩm phán cho ghi tên Trump ở phiếu bầu, nhưng phán rằng Trump có tội tham gia bạo loạn, cả Trump và phe kiện Trump cùng kháng cáo.

- Dân số Liên Âu giảm 265.257 người trong đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Bulgaria giảm nhiều nhất, giảm 25,7 trên 1.000 người. Tăng dân số ở Ireland, Bỉ, Pháp, Hoà Lan, Áo và Thụy Điển.

- LHQ: cứu trợ lương thực cho 1,4 triệu người ở Chad phải đình trệ vài tuần do thiếu kinh phí.

- New Hampshire: 1 công nhân chăm sóc khu nhà di động chết, ghi trong di chúc tặng thị trấn Hinsdale 3,8 triệu USD.

- California: khi đụng xe, trung bình 4 người nam chết so với 1 người nữ. Hawaii: đụng xe, 6 nam chết so với 1 nữ.

- California: Ghe chở thuyền nhân tới bờ biển Malibu, nhập lậu Mỹ, bị chận bắt.

- Quận Cam: Một nữ nhân viên Amazon bị đâm dao, nguy kịch. Hung thủ đã đầu thú.

- Canada: 2 vợ chồng Minh Quang Chung và Trần Trường, cư dân Windsor, trúng vé số cào 550.000 USD.

- TIN VN: Tổng Bí thư ra lệnh: Nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống, đi vào mũi nhọn công nông, phòng chống tham nhũng, xây dựng con người XHCN.

- HỎI 1: Có phải 59% cư dân tiểu bang New York thấy phẩm chất đời sống suy giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 9/10 nhân viên Hoa Kỳ ủng hộ làm việc 4 ngày/tuần, làm từ xa hay kết hợp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/11/2023) ⚪ ---- Cuộc khảo sát đơn xin vay mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Mortgage Bankers Association (MBA) cho thấy số đơn đăng bộ thủ tục vay mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 3% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 11. Lãi suất thế chấp trung bình kỳ hạn 30 năm giảm xuống 7,41%, tỷ lệ thấp nhất trong hai tháng. Chỉ số tái cấp vốn tăng lên 2% so với tuần trước, trong khi Chỉ số mua hàng được điều chỉnh theo mùa tăng 4% hàng tuần.

Phó ban kinh tế của MBA Joel Kan cho biết: “Lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm do dữ liệu sắp tới báo hiệu nền kinh tế yếu hơn và nhiều dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt. Quy mô khoản vay trung bình trên một đơn đăng ký mua nhà là 403.600 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Điều này phù hợp với các nguồn dữ liệu bán nhà khác cho thấy tỷ lệ người mua nhà lần đầu ngày càng tăng.”

⚪ ---- Khoảng 1.150 công nhân của Amazon.com Inc. dự kiến ​​sẽ đình công vào Thứ Sáu Đen (Black Friday: 24/11/2023) tại nhà kho ở Coventry ở Vương quốc Anh, vì các công nhân được cho là đã mệt mỏi với việc "cứ phải kiếm đủ sống", theo báo The Independent đưa tin hôm thứ Tư.

Cuộc đình công này sẽ là “sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử 30 năm của công ty”, đồng thời nói thêm rằng nó sẽ có “tác động tài chính đáng kể” đối với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn bận rộn. Theo bản tin, hành động này là một phần của cái gọi là "phong trào toàn cầu" nhằm đòi mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn, dự kiến cũng sẽ có sự tham gia của người lao động từ Hoa Kỳ, Đức và Ý.

⚪ ---- Công ty OpenAI Inc. thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để đưa Sam Altman trở lại làm Giám đốc điều hành và "hội đồng ban đầu mới" sẽ bao gồm Bret Taylor, người sẽ là chủ tịch của nó, Larry Summers và Adam D'Angelo.

Taylor từng là giám đốc kỹ thuật tại Meta Platforms Inc., sau đó được gọi là Facebook Inc., chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter Inc. và là một trong hai đồng giám đốc điều hành tại Salesforce Inc., trong khi Summers là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ từ 1999 đến 2001 và là giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia từ 2009 đến 2011. D'Angelo là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Quora Inc. và là thành viên hội đồng quản trị trước đây của OpenAI. “Chúng tôi đang hợp tác để tìm hiểu chi tiết”, OpenAI nói thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Altman xác nhận riêng rằng ông sẽ quay trở lại Open AI với sự hỗ trợ của Giám đốc điều hành Microsoft Corp. Satya Nadella và ông "mong đợi" được "xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt của chúng tôi" với Microsoft.

⚪ ---- Để hiểu thêm về chuyện Open AI: Trong những tuần dẫn đến vụ bị sa thải bí hiểm ra khỏi OpenAI, Giám đốc điều hành Sam Altman đã tìm cách loại bỏ một trong những thành viên hội đồng quản trị của công ty, theo The New York Times đưa tin. Helen Toner, giám đốc chiến lược tại

Center for Security and Emerging Technology (Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi) của Đại học Georgetown, đã viết một bài báo mà Altman xem là chỉ trích công việc của OpenAI.

Altman đã khiển trách cô Helen Toner về bài báo, theo một email mà NY Times có được. Toner sau đó đã cùng với những người đồng cấp trong hội đồng quản trị của mình loại bỏ Altman vào cuối tuần trước, gây ra sự hỗn loạn tại công ty khi các nhân viên nổi dậy và cam kết chuyển sang gia nhập Altman tại Microsoft, nếu Open AI không đưa Altman về chức vụ cũ.

⚪ ---- Iowa: Giúp đồng hương, lại mang họa. Kim Phương Taylor (vợ của 1 Giám sát viên quận) bị xử có tội hôm thứ Ba đối với 52 tội gian lận bầu phiếu nhằm giúp chồng thắng 1 cuộc tranh cử ghế Dân biểu liên bang. Kim Tyalor là người gốc Việt, bị cho là đã điền phiếu giùm cho nhiều cử tri gốc Việt kém tiếng Anh ở Iowa điền phiếu bầu.

Kim Phương Taylor bị kết tội 26 tội cung cấp thông tin sai lệch khi ghi danh và bỏ phiếu, ba tội ghi danh gian lận và 23 tội danh bỏ phiếu gian lận. Chiến dịch tranh cử của Jeremy Taylor trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2020 để giành một ghế trong Quốc hội cuối cùng đã không thành công; anh chưa bị buộc tội, nhưng cuộc điều tra đang diễn ra. Vợ anh phải đối mặt với mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh. (Ghi chú: theo bản tin, chỉ có 26 phiếu bầu do cô Kim Taylor giúp đồng hương, nhưng cộng 2 tội ghi danh và bỏ phiếu, là thành 52 tội.)

Các công tố viên cho biết Taylor, một người gốc Việt, đã tiếp cận nhiều cử tri gốc Việt với khả năng hiểu tiếng Anh hạn chế và thay mặt họ và con cái của họ điền và ký vào các mẫu bầu cử cũng như lá phiếu. Họ cho biết kế hoạch này được thiết kế để giúp chồng cô, Jeremy Taylor, cựu thành viên Hạ viện Iowa, người đã về đích ở vị trí thứ ba trong cuộc đua giành sự đề cử của Đảng Cộng hòa để tranh cử ghế quốc hội Quận 4 của Iowa. Bất chấp thất bại đó, cuối cùng ông vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Ban Giám sát Quận Woodbury vào mùa thu năm đó.

Không ai làm chứng cho việc đích thân Kim Taylor ký bất kỳ tài liệu nào, nhưng sự hiện diện của cô tại nhà của mỗi cử tri khi các phiếu bầu được điền là điểm chung xuyên suốt vụ án, và nét chữ hao hao giống nhau.

Jeremy Taylor, người đã gặp cô Kim Phuong khi giảng dạy ở Việt Nam và rồi cưới nhau, không bị buộc tội nhưng bị nêu tên là đồng phạm không bị truy tố. Vụ này vẫn đang được điều tra. Phó công tố Hoa Kỳ Ron Timmons, một trong ba công tố viên trình bày vụ án của chính phủ liên bang, cho biết ông không thể bình luận về bất kỳ cáo trạng tiềm năng nào trong tương lai.

Kim Phuong Taylor, 49 tuổi, cư dân Sioux City, người hiện đang được tự do chờ tuyên án, có thể phải đối mặt với án tù 5 năm cho mỗi tội danh. Cô Kim Phuong Taylor mặc áo dài trắng khi ra tòa.

Cô Kim Phương Taylor (áo dài trắng) cùng luật sư ra tòa. (Photo: screengrab)

⚪ ---- Theo một báo cáo, một âm mưu ám sát một người ly khai theo đạo Sikh trên đất Mỹ đã bị chính quyền Mỹ ngăn chặn, đồng thời các quan chức đã gửi cảnh báo tới chính phủ Ấn Độ về việc họ bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát này. Các nguồn tin quen thuộc với vụ án nói với Financial Times rằng mục tiêu là Gurpatwant Singh Pannun, một công dân Canada gốc Mỹ, người đóng vai trò là cố vấn chung của Sikhs for Justice – một tổ chức ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập có tên là Khalistan.

Hoa Kỳ được cho là đã thông báo cho các đồng minh của mình về âm mưu này sau vụ ám sát nhà ly khai người Sikh Hardeep Singh Nijjar ở Canada hồi tháng 6; Ấn Độ đã bác bỏ những tuyên bố có liên quan đến vụ giết người đó là “vô lý”. Pannun từ chối xác nhận liệu ông có được cảnh báo về mối đe dọa bị cáo buộc hay không, nói rằng ông sẽ “để chính phủ Hoa Kỳ phản hồi về vấn đề các mối đe dọa đối với tính mạng của tôi trên đất Mỹ từ các đặc vụ Ấn Độ.”

⚪ ---- Báo Times of Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết nhà thơ người Palestine Mosab Abu Toha đã được thả hôm thứ Ba, một ngày sau khi IDF bắt ông khi ông đang cố gắng di tản đến miền nam Gaza. Vợ và các con của ông đã được phép tiếp tục di tản. IDF cho biết Abu Toha nằm trong số thường dân được đưa đến Israel và bị thẩm vấn sau khi thông tin tình báo cho thấy đã có "một số tương tác giữa một số thường dân và các tổ chức khủng bố bên trong Dải Gaza." Ban Biên Tập của tạp chí New Yorker, nơi Abu Toha đã đăng các bài thơ và văn, cho biết các quan chức quân đội Israel đã nói với họ rằng nhà thơ “sẽ trở lại Gaza muộn nhất vào cuối ngày”.

Mosab Abu Toha viết trên tờ New York Times hôm 14/10, mô tả: “Tôi cảm thấy lo lắng trước cách các quốc gia khác di tản công dân của họ khỏi Israel và hỗ trợ Israel vũ khí và vật tư y tế, như thể mạng sống của người Palestine không có giá trị gì,” và kể về quả bom đã phá hủy tòa nhà cạnh gia đình anh ở trại tị nạn Jabalia ở Gaza như thế nào. Tháng này trên tờ New Yorker, nhà thơ và tác giả người Palestine 30 tuổi đã viết về việc trở về ngôi nhà cũ của mình và không tìm thấy “không có gì ngoài những mảnh vụn”.

“Tôi cảm thấy như đang ở trong một cái lồng”, người đoạt giải thưởng văn học American Book Award đã viết. "Hai điều duy nhất tôi có thể làm là hoảng sợ và thở." Tờ Guardian đưa tin, khi được đại sứ quán Mỹ thông báo rằng anh và gia đình sẽ được phép vào Ai Cập, nhà thơ Abu Toha đã bị bắt khi đang cố gắng di tản. Vì một trong ba người con của Abu Toha là công dân Hoa Kỳ (3 tuổi, theo Hill), "đại sứ quán Mỹ đã cử cậu bé và gia đình đi qua ngã tư Rafah", theo anh trai của Abu Toha, Hamza, viết trên Facebook, theo Guardian. Nhưng "quân đội Israel đã bắt giữ Mosab khi anh ta đến trạm kiểm soát, rời đi từ bắc vào nam, như quân đội đã ra lệnh."

Diana Buttu, một luật sư người Canada gốc Palestine và là bạn của Abu Toha, cho biết gia đình "bị chặn lại ở một trạm kiểm soát cùng với rất nhiều người khác. Họ được yêu cầu giơ tay lên để chứng tỏ rằng họ không có gì cả. Mosab được lệnh đặt đứa con trai ông đang ẵm xuống và sau đó quân đội tóm lấy Abu Toha cùng với rất nhiều người đàn ông khác, 200 người, theo vợ nhà thơ kể lại.” Cho tới hôm nay, gia đình đã không nhận được tin tức gì từ Abu Toha, người đã trở lại Gaza hồi đầu năm nay sau khi hoàn thành chương trình học hậu đại học tại Đại học Syracuse, theo tờ Washington Post.

⚪ ---- Việc thả con tin lần đầu như một phần của thỏa thuận giữa Israel và Hamas dự kiến diễn ra vào ngày mai, Thứ Năm 23/11, theo Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen nói với Đài phát thanh quân đội hôm thứ Tư. Là một phần của lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas sẽ trao đổi 50 tù nhân Israel, bao gồm cả phụ nữ và trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi, lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Về vấn đề tương tự, Al Arabiya TV đưa tin, dẫn lời Abu Marzouq, một thành viên của Bộ Chính trị Hamas, rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

⚪ ---- Nội các Israel đã bật đèn xanh cho một thỏa thuận do Qatar làm trung gian nhằm thả 50 con tin Israel và khoảng 150 tù nhân Palestine. Trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hai giai đoạn, hai bên sẽ tiến hành trao đổi con tin, đồng thời đồng ý cho nhau tạm dừng 4 ngày giao tranh ở Gaza, trong khi giai đoạn thứ hai của thỏa thuận mang lại khả năng các bản phát hành tiếp theo của Hamas.

Là một phần của thỏa thuận dự kiến, Israel cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 300 xe tải viện trợ mỗi ngày từ Ai Cập vào Gaza và cho phép nhiều xe chở nhiên liệu hơn vào trong thời gian giao tranh tạm dừng. Sự chấp thuận được đưa ra ngay sau khi truyền thông Israel đưa tin rằng vụ trao đổi con tin dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

⚪ ---- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas là một "bước quan trọng, đúng hướng" nhưng cảnh báo rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa. Liên hợp quốc sẽ huy động mọi khả năng của mình để hỗ trợ thực hiện thỏa thuận và tối đa hóa tác động tích cực của nó đối với tình hình nhân đạo ở Gaza”. Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận vai trò của Ai Cập, Qatar và Mỹ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận này, đồng thời kêu gọi tất cả các bên duy trì thỏa thuận này.

⚪ ---- Nhóm quân sự Hezbollah bên Lebanon được cho là sẵn sàng tuân thủ lệnh tạm dừng nhân đạo trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Theo nguồn tin, "Hezbollah sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã công bố nếu lực lượng chiếm đóng của Israel tuân thủ nó." Trước đó có thông tin cho rằng việc thả con tin ban đầu như một phần của thỏa thuận giữa hai bên dự kiến ​​vào ngày 23 tháng 11, trong khi lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào cùng ngày, lúc 10 giờ sáng giờ địa phương.

⚪ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã chỉ trích thỏa thuận trao đổi con tin của nước ông với Hamas, gọi đây là "một tiền lệ nguy hiểm làm thay đổi phương trình và có thể dẫn đến các sự kiện khác" trong một bài đăng trên X hôm thứ Tư. Trong khi thừa nhận rằng có một số lợi ích trong thỏa thuận được phê duyệt từ đêm qua cho phép đưa một số trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc về nhà của họ, Ben-Gvir nhấn mạnh “nghĩa vụ đạo đức của Israel là phải trả lại tất cả”.

Chính trị gia cực hữu nói rằng Hamas phụ thuộc rất nhiều vào lệnh ngừng bắn này vì nó mang lại cơ hội tập hợp lại và có được nhiên liệu cần thiết được nêu trong thỏa thuận. Ông còn chỉ trích thực tế là không có cuộc đàm phán nào liên quan đến binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bị dân quân bắt cóc được đưa vào thỏa thuận. Ben-Gvir nằm trong số những bộ trưởng đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận ngừng bắn, theo Al Jazeera.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư tuyên bố rằng "các quan chức nước ngoài" mà ông không nêu tên đã nói với Ankara rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "phải ra đi". Nói với các phóng viên trên đường từ Algeria đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Israel phải chịu áp lực phải tuân thủ luật pháp quốc tế và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng như việc LHQ chấm dứt lệnh phong tỏa Dải Gaza. Ông một lần nữa cáo buộc Israel thực hiện "khủng bố nhà nước và khủng bố chiếm đóng" cũng như cáo buộc tội ác chống lại loài người và "diệt chủng".

⚪ ---- Tổng thống Israel Isaac Herzog trong một tuyên bố đã bình luận về thỏa thuận thả con tin mà Israel đạt được với Hamas, mô tả nó là "đau đớn và khó khăn". Herzog thừa nhận những thách thức hiện có của thỏa thuận, nhưng coi quyết định phê duyệt thỏa thuận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là một bước quan trọng để đưa tất cả những người bị bắt cóc về nhà.

Ông nhấn mạnh nghĩa vụ đạo đức và luân lý trong việc cứu chuộc những người bị bắt, đồng thời cho rằng đó là ưu tiên hàng đầu của Israel. Herzog tuyên bố: “Nhà nước Israel, IDF và lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hành động bằng mọi cách để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc khôi phục an ninh tuyệt đối cho người dân Israel”.

⚪ ---- Truyền thông Israel hôm thứ Ba đưa tin Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ về khả năng xảy ra chiến tranh khu vực nếu nghị quyết 1701, yêu cầu giải giáp nhóm chiến binh Hezbollah, không được thực hiện: “Vì lợi ích của sự ổn định trong khu vực và để tránh leo thang hơn nữa, phiên họp tiếp theo của Hội đồng Bảo an LHQ phải áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm nguy hiểm của Hezbollah và các nhóm khủng bố khác ở biên giới”. Trước đó cùng ngày, Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công một đơn vị tình báo Israel bằng hỏa tiễn dẫn đường, giết chết một số binh sĩ Israel.

Minh Quang Chung và Trần Trường

Minh Quang Chung và Trần Trường lãnh giải thưởng trị giá 550.000 đô la tại Trung tâm Giải thưởng OLG ở Toronto, ngày 17/11/2023. Ảnh do Ontario Lottery and Gaming cung cấp.

TIN VN: Tổng Bí thư ra lệnh: Nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống, đi vào mũi nhọn công nông, phòng chống tham nhũng, xây dựng con người XHCN.

https://www.actionnews5.com/2023/11/21/nearly-90-workers-prefer-4-day-work-week-survey-finds/

⚪ ---- Tỷ phú kiêm Chủ tịch Tập đoàn X, Elon Musk, cho biết trong một thông báo đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Ba rằng công ty của ông sẽ quyên góp tất cả doanh thu quảng cáo và tiền thu được từ ghi danh cho từ thiện ở Gaza.Theo bài đăng, số tiền này sẽ được chuyển đến các bệnh viện của Israel và Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ở Gaza. Ông cũng lưu ý rằng công ty sẽ giám sát cách chi tiêu số tiền này để bảo đảm chúng không rơi vào tay Hamas, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta nên quan tâm đến những người vô tội bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hay bất cứ điều gì khác.”⚪ ---- Chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Ba cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas vào ngày 7/10 đã lên tới 14.128 người. Trong đó ít nhất 5.600 trẻ em và 3.550 phụ nữ đã chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ mới nhất. Với ít nhất 33.000 người Palestine bị thương và 6.800 người mất tích.⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby hôm thứ Ba cho biết Tập đoàn Wagner có thể đang chuẩn bị cung cấp thiết bị quân sự cho Hezbollah hoặc Iran. Kirby nói rằng Mỹ lo ngại về khả năng Iran có thể cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ "có những hành động thích hợp" nếu cần. Hơn nữa, Kirby nói rằng các bên tham gia đàm phán về việc thả con tin ở Dải Gaza đã tiến gần đến thỏa thuận.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba đã chỉ ra quyền của Palestine được quốc tế công nhận là một quốc gia và lập luận về cam kết của đất nước ông trong việc hỗ trợ đạt được mục tiêu này. “Dựa trên đường biên giới năm 1967, nhà nước Palestine nên được thành lập, với Jerusalem là thủ đô, vì vậy để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi sẽ thực hiện phần của mình,” theo ông Erdogan tuyên bố khi họp báo cùng với người đồng cấp Algeria Abdelmecid Tebboune ở Algiers. Erdogan cũng chỉ trích "các hình phạt tập thể" của Israel ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng các ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm "gửi viện trợ nhân đạo ngay lập tức tới khu vực mà không bị gián đoạn và đòi ngừng bắn ngay lập tức".⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba đã kêu gọi trong hội nghị thượng đỉnh BRICS trực tuyến về một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza. Tập nói: “Trung Quốc tin rằng điều sau đây là cấp bách và bắt buộc: đầu tiên, các bên trong cuộc xung đột phải chấm dứt hành động thù địch và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức.” Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng cần cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, trong khi Trung Quốc sẽ cung cấp thêm vật tư và hỗ trợ theo nhu cầu của người dân.⚪ ---- Một số truyền đơn ủng hộ Hamas được cho là đã được tìm thấy trước một giáo đường Do Thái ở Bangor, Maine. Jarod Farn-Guillette nói với Bangor Daily News rằng ông đang đón con gái mình từ một trường học tiếng Do Thái thì thấy những tấm áp phích gần Giáo đoàn Beth El Bangor. Một tấm áp phích có hình một người đàn ông cầm khẩu AK-47 với những người bay dù lượn phía sau, cùng với dòng chữ “Palestine sẽ thắng”. Farn-Guillette được trích dẫn nói: “Bức ảnh về một khẩu AK-47 không nhất thiết phải nói rằng: ‘Tôi muốn hòa bình’. Ông cho biết ông đã báo cáo các truyền đơn cho cả các giáo sĩ và cảnh sát địa phương. Vụ này đang được điều tra.⚪ ---- Committee to Protect Journalists (Ủy ban Bảo vệ Nhà báo) hôm thứ Ba cho biết ít nhất 53 nhà báo và nhân viên truyền thông đã chết kể từ ngày 7 tháng 10. CPJ cho biết trong một thông cáo báo chí, số người chếtg bao gồm 46 người Palestine, 4 người Israel và 3 công dân Lebanon. Ngoài ra, 3 nhà báo được thông báo mất tích, 11 người bị thương và 18 người bị bắt.⚪ ---- Utah: Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Hai rằng một người đàn ông ở Utah đã bị bắt và bị truy tố tội liên tục đe dọa giết các nhân viên một tổ chức nhân quyền của người Palestine. Kevin Brent Buchanan, ở Tooele, Utah, đã bị truy tố hôm thứ Sáu vì truyền đi lời đe dọa làm bị thương người khác thông qua hoạt động thương mại giữa các tiểu bang, các công tố viên liên bang cho biết trong một thông cáo.Cảnh sát nói, Buchanan được xác định sau khi xem xét hồ sơ điện thoại do Verizon và TracPhone Wireless cung cấp để đặt mua chiếc điện thoại di động dùng trong các cuộc gọi tới một cửa hàng Walmart ở Tooele, sau đó truy cập thêm vào hồ sơ và biên lai thẻ tín dụng của tiệm. Nếu bị kết án, Buchanan phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD.⚪ ---- Thẩm phán Scott McAfee tại Georgia hôm thứ Ba đã từ chối thu hồi giấy tại ngoại thế chân của Harrison Floyd, một đồng phạm của Trump trong vụ Biện lý Willis truy tố Trump và nhiều đồng phạm về tội lật ngược bầu cử năm 2020, và như thế cho phép Floyd miễn vào tù trong khi chờ tòa xét xử. Floyd đã nói rằng tại sao Biện Lý Willis đòi thu hồi giấy tại ngoại và đòi đưa Floyd vào tù chờ phiên tòa, trong khi Floyd viết trên mạng hiền lành hơn Trump rất nhiều.Thẩm phán McAfee của Quận Fulton hôm thứ Ba đã xác định rằng thỏa thuận tại ngoại dành cho Harrison Floyd, cựu lãnh đạo của Black Voices ủng hộ Trump, phải được cập nhật để phản ánh “các sắc thái của mạng xã hội”. Tuy nhiên, McAfee cho biết ông tin rằng Floyd đã “vi phạm kỹ thuật” về điều kiện tại ngoại thế chân của y.McAfee nói: “Tôi nghĩ kết quả cuối cùng của phiên điều trần hôm nay là tôi thấy rất rõ ràng rằng mối quan hệ này cần phải được sửa đổi." McAfee đã phê duyệt một thỏa thuận tại ngoại thế chấp chi tiết hơn do tiểu bang đưa ra vào cuối phiên điều trần, mặc dù ông nói rằng ông sẽ sẵn sàng sửa đổi nó một lần nữa trong tương lai sau khi các công tố và luật sư của Floyd có nhiều thời gian hơn để xem xét các chi tiết cụ thể của nó.Floyd là bị cáo đầu tiên bị đe dọa giam giữ trước khi xét xử vì các bài Floyd đăng trên mạng xã hội mà các công tố cho rằng thể hiện nỗ lực đe dọa các nhân chứng trong tương lai và liên lạc “trực tiếp và gián tiếp” với các đồng phạm trong vụ án. Bản thân Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) đã lập luận rằng nên đưa Floyd vào tù trước khi xét xử, lần đầu tiên cô làm như vậy trong bất kỳ phiên điều trần nào kể từ khi đưa ra cáo buộc chống lại Trump và 18 người khác.Sự xuất hiện của cô hôm thứ Ba đã nhấn mạnh mối quan hệ dường như đặc biệt gây tranh cãi giữa Willis và Floyd. Vào tháng 8, Floyd là bị cáo duy nhất ra đầu thú mà không thương lượng trước về thỏa thuận tại ngoại thế chấp. Floyd lúc đó bị giam nhiều ngày và đổ lỗi cho Willis.⚪ ---- Dân biểu Daniel Goldman (D-N.Y.) đã xin lỗi hôm thứ Hai vì “dùng chữ kém cỏi” khi nói rằng cựu Tổng thống Trump phải bị “xóa sổ” (eliminated) để bảo vệ nền dân chủ. Goldman viết trên X, “Hôm qua trên TV, tôi đã dùng chữ nhầm để bày tỏ tầm quan trọng đối với nước Mỹ rằng Donald Trump sẽ không trở thành Tổng thống nữa. Mặc dù Trump phải bị đánh bại, nhưng tôi chắc chắn không muốn làm hại Trump và không tha thứ cho bạo lực chính trị. Tôi xin lỗi vì đã lựa chọn từ ngữ không thích nghi.”⚪ ---- Colorado: Hai phía cùng kháng cáo. Một nhóm cấp tiến chống Trump và chính cả Trump hồi tối thứ Hai 20/11 đều cùng kháng cáo đối với phán quyết của thẩm phán Colorado rằng Trump “tham gia nổi dậy” vào ngày 6/1/2021 nhưng vẫn cho ghi tên Trump trên lá phiếu của tiểu bang Colorado.Đơn kháng cáo đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao Colorado. Phán quyết của Thẩm phán Tòa án Quận Sarah Wallace hôm thứ Sáu - cho biết Trump không nằm trong lệnh cấm của Hiến pháp đối với những người nổi dậy nắm giữ chức vụ - là phán quyết mới nhất trong một loạt thất bại đối với nỗ lực chấm dứt quyền ứng cử của Trump bằng Mục 3 của Tu chính án thứ 14.Một nhóm cấp tiến ở Michigan đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao của tiểu bang đó. Nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), thay mặt cho một nhóm cử tri Colorado thuộc Đảng Cộng hòa và không đảng phái, lập luận rằng Wallace đã sai khi ra phán quyết rằng không rõ điều khoản này nhằm áp dụng cho các tổng thống.Mục này ngăn cản những người đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp phục vụ trong Quốc hội, Cử tri đoàn “hoặc với tư cách là một quan chức của Hoa Kỳ.” Nó không đề cập cụ thể đến chức vụ tổng thống.Chỉ dựa trên lẽ thường, lời kêu gọi nêu rõ, “sẽ không có lý do gì để cho phép các Tổng thống lãnh đạo cuộc nổi dậy phục vụ trở lại trong khi ngăn cản các nhân viên chính phủ cấp thấp đóng vai lính bộ binh làm như vậy. Và sẽ là bất chấp logic nếu cấm những người nổi dậy nắm giữ mọi chức vụ liên bang hoặc tiểu bang ngoại trừ cơ quan cao nhất và quyền lực nhất đất nước.”Trong khi đó, Trump kháng cáo kết luận của Wallace rằng ông đã tham gia vào cuộc nổi dậy và đặt câu hỏi liệu một thẩm phán tòa án tiểu bang như bà, thay vì Quốc hội, có nên giải quyết vấn đề hay không. Vụ án sẽ được xét xử bởi 7 thẩm phán tại tòa án tiểu bang Colorado, tất cả đều do đảng Dân chủ bổ nhiệm.Các quan chức Colorado đã thúc giục đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 5 tháng 1 năm 2024, khi họ phải hoàn tất lá phiếu sơ bộ của tiểu bang. Bước tiếp theo sau tòa án tối cao của Colorado sẽ là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi chưa bao giờ ra phán quyết về Mục 3. Trump đã chỉ trích các vụ kiện là “sự can thiệp bầu cử” của các nhóm “tiền đen tối” của đảng Dân chủ.⚪ ---- Cơ quan thống kê Liên Âu đưa tin hôm thứ Ba rằng dân số của Liên Âu đã giảm 265.257 người trong đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Eurostat cho biết đại dịch đóng một vai trò trong sự suy giảm, trong đó Liên Âu báo cáo nhiều ca tử vong hơn số sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/1/2022. Tình trạng di cư diễn ra tích cực trong thời gian đó, với nhiều người vào Liên Âu hơn là rời khỏi Liên Âu.Liên Âu báo cáo đại dịch COVID-19 đã dẫn đến hơn 872.000 ca tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, tăng 13% so với số ca tử vong trung bình trong 5 năm trước đó. Nhìn chung, Liên Âu chứng kiến dân số giảm 2,7 trên 1.000 người, với 980 khu vực có dân số giảm, 173 khu vực đăng ký tăng dân số và 11 khu vực không có thay đổi. Bulgaria ghi nhận mức giảm lớn nhất, giảm 25,7 trên 1.000 người.Mức tăng dân số cao nhất được ghi nhận ở Pháp, với khu vực Mayotte đạt mức tăng 32,2 trên 1.000 người và Guyane tăng 23,1 trên 1.000 người. Sự gia tăng dân số được ghi nhận ở mọi vùng của Ireland và ở nhiều vùng ở Bỉ, Pháp, Hoà Lan, Áo và Thụy Điển.⚪ ---- Liên Hợp Quốc cảnh báo hôm thứ Ba rằng việc hỗ trợ lương thực cho 1,4 triệu người ở Chad phải di dời do giao tranh ở vùng Darfur lân cận của Sudan có thể bị đình trệ trong vòng vài tuần do thiếu kinh phí. Trong 6 tháng tới, cần gấp 185 triệu USD để có thể tiếp tục hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ở Chad, nơi xảy ra một trong những cuộc khủng hoảng tị nạn "lớn nhất và phát triển nhanh nhất" ở lục địa châu Phi, theo Chương trình Lương thực Thế giới cho biết trong một thông cáo báo chí.⚪ ---- Một người đàn ông ở New Hampshire làm công việc chăm sóc một công viên nhà di động và thường mặc quần áo cũ kỹ đã gây sốc cho thị trấn Hinsdale của ông sau khi ông qua đời hồi tháng 6/2023 đã có di chúc tặng thị trấn này 3,8 triệu USD. Di chúc của ông để lại số tiền này sẽ được đầu tư vào giáo dục, y tế, giải trí và văn hóa cho khoảng 4.200 cư dân. Hãng tin AP đưa tin rằng ngôi nhà di động của Geoffrey Holt có ít đồ đạc và thiếu tivi và máy tính.Edwin “Smokey” Smith, bạn thân nhất của Holt, cho biết: “Anh ấy dường như có những gì mình muốn, nhưng anh ấy không muốn nhiều." Smith nói với hãng tin rằng Holt từng là giám đốc sản xuất tại một nhà máy ngũ cốc ở Vermont và đã đầu tư tiền của mình một cách cẩn thận. Một ngày nọ, Holt nói với Smith rằng tài chính của Holt vượt xa những gì Holt dự đoán.Smith đề nghị bạn mình trả lại một phần số tiền đó cho thị trấn Hinsdale và sau đó “chết lặng” khi biết số tiền nhiều như thế đã được ghi trong di chúc tặng cho thị trấn. Một số cư dân đã đề xuất sử dụng số tiền này để khôi phục các tòa nhà hoặc mua một máy đếm phiếu mới vì Holt luôn luôn bỏ phiếu.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy đàn ông nhiều phần sẽ chết trong một tai nạn xe hơi hơn là phụ nữ ở tất cả 50 tiểu bang, và California được liệt kê trong số 10 tiểu bang có tỷ lệ tử vong cao nhất đối với các nạn nhân là nam giới. Các nhà nghiên cứu tại công ty luật thương tích cá nhân Dismuke Law đã phân tích số liệu thống kê từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia để xác định xem nam giới có nhiều rủi ro chết khi đụng xe hơn là phụ nữ.Nghiên cứu đã đánh giá số ca tử vong do giao thông ở nam và nữ được báo cáo từ năm 2017 đến năm 2021 và sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu có thể xác định tỷ lệ tử vong do nữ lái xe nhiều hơn trên 100.000 người lái xe được cấp phép trong khoảng thời gian 5 năm đó.Nghiên cứu cho thấy California đứng thứ tám trong danh sách với tỷ lệ hơn 4 nam giới tử vong do tai nạn so với 1 nữ giới, có nghĩa là nam giới có nguy cơ tử vong do đụng xe cao gấp 4 lần so với phụ nữ ở California. Dữ liệu cho thấy đàn ông ở Hawaii có nguy cơ tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi cao hơn gần 6 lần so với phụ nữ, cao nhất ở Hoa Kỳ.⚪ ---- California: Ghe chở thuyền nhân tới bờ biển Malibu, bị chận bắt. Theo Cảnh sát biển Hoa Kỳ, một thuyền bị tình nghi nhập lậu người vào Hoa Kỳ đã bị chặn ngoài khơi bờ biển Malibu hôm thứ Hai. Con tàu này được phát hiện trong một cuộc tuần tra định kỳ của thủy thủ đoàn của tàu Cảnh sát biển Blackfin. Một tàu nhỏ hơn, cùng với máy bay và lực lượng thực thi pháp luật của Sở Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã tới kéo chiếc thuyền vào bờ.Các quan chức cho biết 23 “người không phải là công dân Mỹ và cũng không có giấy tờ hợp pháp” đã bị giam vì nhập cảnh lậu vào Mỹ và thuyền đã bị tịch thu. Keith Robinson, phụ trách Khu bảo vệ bờ biển Los Angeles – Long Beach, nói: “Những chiếc tàu chở quá tải này vốn rất nguy hiểm và nhiệm vụ chúng tôi trong khu vực là điều cần thiết để giữ an toàn cho sinh mạng thuyền nhân cũng như thực thi luật hải quan và nhập cư của Hoa Kỳ”.⚪ ---- Quận Cam: Một nữ nhân viên của Amazon đã lâm vào tình trạng nguy kịch hôm thứ Ba sau khi bị đâm tại nhà kho Mission Viejo của công ty. Cảnh sát Quận Cam đã được điều động lúc 9:32 giờ sáng đến cơ sở nhà kho ở số 25725 Jeronimo St. để đối pó vụ đâm dao này. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cô chỉ được mô tả là ở độ tuổi 40. Một nghi phạm, có thể là một nhân viên cũ, đã ra đầu thú và đang bị giam. Không rõ điều gì đã thúc đẩy cuộc tấn công.⚪ ---- Canada: 2 vợ chồng, cư dân Windsor, trúng vé số cào 550.000 USD. Hai người đã nhận giải vào tuần trước tại Trung tâm Giải thưởng OLG ở Toronto, ngay sau khi quay bánh xe Bigger Spin và trúng giải. Hai vợ chống dự định đi du lịch và đầu tư một số tiền thắng được. Vé trúng thưởng được mua tại cửa hàng 7-Eleven ở phía tây Windsor.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật. Tổng Bí thư nhấn mạnh văn nghệ bồi dưỡng, nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi giãi bày tâm trạng cá nhân. Sáng 25-7, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập (25/7/1948-25/7/2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi người nghệ sỹ phải tự đổi mới mình, vừa có bản lĩnh, sự tỉnh táo và "“Hơn lúc nào hết, người nghệ sỹ phải bám sát cuộc sống, dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, trên thương trường và mặt trận an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo để phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, văn minh, thanh lịch, chan chứa tình người. Chỉ có như vậy, văn học, nghệ thuật của chúng ta mới có được những tác phẩm hay, làm lay động lòng người và cần thiết cho công chúng, cho xã hội.”⚪ ---- HỎI 1: Có phải 59% cư dân tiểu bang New York thấy phẩm chất đời sống suy giảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, gần 3 trong 5 người dân New York cho biết chất lượng cuộc sống của họ đang giảm sút. Cuộc thăm dò của Marist New York State, công bố hôm thứ Ba, cho thấy 59% cư dân tiểu bang New York tin rằng chất lượng cuộc sống của họ đã giảm sút “trong khoảng một năm qua”. Chỉ có 11% số người được hỏi cho biết tình hình đã được cải thiện. Theo cuộc khảo sát, xếp hạng phê duyệt của Thống đốc Kathy Hochul (D) cũng giảm trong cùng thời gian.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 9/10 nhân viên Hoa Kỳ ủng hộ làm việc 4 ngày/tuần, làm từ xa hay kết hợp?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới của Bankrate, khoảng 9/10 công nhân Hoa Kỳ ủng hộ chế độ làm việc bốn ngày một tuần, làm việc từ xa hoặc kết hợp. Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của Bankrate, cho biết xu hướng này có thể tiếp tục.Hamrick nói: “Xét về sở thích của người lao động, bạn biết đấy, bí mật đã lộ ra, thần đèn đã thoát ra khỏi cái chai tiềm năng. Và ở mức độ mà người lao động biết rằng đây là những lựa chọn cho nhiều loại công việc, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm sự linh hoạt tại nơi làm việc theo một cách nào đó.”Chi tiết: